12 naikintuvų iš Ohajo į Emarį atskrido be sustojimų iš Tolido bazės, pranešė Estijos kariškiai. Kaip sakė Estijos oro pajėgų vado pareigas einantis pulkininkas Riivo Valge (Ryvas Valgė), Estijoje prasidedančios bendros pratybos yra jau septintos Emaryje. „Vienas tikslų ... yra oro operacijų dalyvaujant stambesniems junginiams tobulinimas. Todėl kviečiame į Estiją ir patyrusius oro pajėgų nutaikytojus iš Belgijos, kurie konsultuos Estijos oro pajėgas“, – sakė R. Valge. Jis pridūrė, kad į Estiją atvykęs junginys dalyvaus bendrose sausumos ir oro pajėgų – Estijos ir NATO – operacijose. Pratybos „oras-oras“ vyks iki kovo vidurio, specialiai joms skirtoje oro erdvėje Estijos vakaruose ir virš salų, ne mažesniame kaip pusantro kilometro aukštyje. Pratybos „oras-žemė“ vyks centriniame Estijos pajėgų poligone; jų metu kariniai lėktuvai skraidys ir nedideliame aukštyje.











