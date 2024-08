Į Baltarusijos ambasadą Jerevane skriejo kiaušiniai, pomidorai ir bulvės

Rugpjūčio 20 d. interviu Rusijos valstybiniam televizijos kanalui jis sakė: „Kam, be mūsų, reikalingi armėnai? Niekam jie nereikalingi. Tegul plėtoja savo ekonomiką ir orientuojasi į tai, ką turi. Kokia Prancūzija, koks Macronas? Rytoj nebebus Macrono, ir visi pamirš tą Armėniją“.

Tai jau ne pirmas kartas, kai A. Lukašenka skelbia pareiškimus, menkinančius Armėniją. Vasarį jis taip pakomentavo Armėnijos dalyvavimo Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje (KSSO) įšaldymą: „KSSO be Armėnijos nesugrius“. Gegužę per susitikimą su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu jis konfliktą Kalnų Karabache pavadino Azerbaidžano „išsivadavimo karu“. Po to Jerevanas atšaukė savo ambasadorių iš Minsko konsultuotis, o Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas pareiškė, kad nei jis, nei kiti Armėnijos pareigūnai nevyks į Baltarusiją, kol jai vadovauja A. Lukašenka.