Po virtinės kratų visoje šalyje ikiteisminio kalinimo įstaigose buvo uždaryti 18 vyrų, anot teisėsaugos, susijusių su „ekstremistų organizacija“, sakoma „Human Rights Watch“ pareiškime. Dar keliems įtariamiesiems taikomas namų areštas bei kitų apribojimų, pridūrė HRW. Teisių gynėjai paragino Rusijos valdžią gerbti tikėjimo laisvės principą ir panaikinti visus pateiktus kaltinimus, už kuruos gali būti skirta iki 10 metų laisvės atėmimo. „Teisėsaugos institucijos visoje Rusijoje pastaraisiais mėnesiais vykdo didelio masto kampaniją prieš Jehovos liudytojus“, – nurodė „Human Rights Watch“. Savo išvadas organizacija grindžia Jehovos liudytojų advokatų ir vieno atstovo parodymais bei oficialiais dokumentais. „Valdžios atstovai įvykdė dešimtis kratų namuose, reidų, apklausų bei kitų priekabiavimo ir persekiojimo veiksmų“, – konstatavo ji. Dauguma Rusijos gyventojų yra ortodoksai, o Bažnyčia šioje šalyje istoriškai buvo ir iki šiol tebėra itin įtakinga institucija. Jehovos liudytojai yra krikščioniška konfesija, atsiradusi XIX amžiaus pabaigoje Jungtinėse Valstijose. 2010-aisiais Europos Žmogaus Teisių Teismas blokavo Rusijos mėginimus išformuoti šią religinę organizaciją, bet 2017-aisiais Rusijos Aukščiausiasis Teismas visgi uždraudė Jehovos liudytojų grupių veiklą visoje šalyje. „Jehovos liudytojų tikėjimas nėra ekstremistinė organizacija“, – pareiškė HRW Europos ir Centrinės Azijos skyriaus direktoriaus pavaduotoja Rachel Denber (Reičel Denber). „Valdžios institucijos turi tuoj pat liautis persekiojusios jos maldininkus“, – pridūrė ji.

