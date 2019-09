Prokiniška Honkongo lyderė Carrie Lam trečiadienį nustebino daugelį, kai po tris mėnesius trukusių demonstracijų staiga paskelbė atšaukianti itin nepopuliarų ekstradicijos įstatymo projektą.

Honkonge nuo birželio įvyko dešimtys protestų už demokratiją, kuriuos išprovokavo nepritarimas C. Lam bandymui prastumti įstatymą dėl įtariamųjų ekstradicijos į pagrindinę Kinijos teritorijos dalį.

Pekinui ir C. Lam atsisakius nusileisti, demonstracijos virto platesne kampanija už demokratiją, kurios metu neišvengta protestuotojų ir policijos susirėmimų. Šie protestai, kuriuose dalyvavo milijonai žmonių, yra didžiausias iššūkis Pekinui Honkonge nuo 1997 metų, kai buvusi kolonijinė valdytoja Didžioji Britanija miestą sugrąžino Kinijai.

Trečiadienį vakare C. Lam paskelbė vaizdo pareiškimą, kad visiškai atšaukia ekstradicijos įstatymą, bet protestuotojai šį žingsnį pavadino per mažu ir žengtu per vėlai.

Ketvirtadienį spaudos konferencijoje C. Lam toliau kalbėjo taikinamuoju tonu ir sakė, kad jos sprendimas visiškai atšaukti minimą įstatymą yra bandymas „padėti užkirsti kelią smurtui ir kuo greičiau sustabdyti chaosą, atkurti socialinę tvarką ir padėti ekonomikai bei žmonių pragyvenimui žengti į priekį“.

„Daugeliui mūsų akivaizdu, kad nepasitenkinimas visuomenėje apima toli gražu ne vien šį įstatymo projektą“, – sakė ji ir pridūrė pripažįstanti, kad pyktis dėl nelygybės ir vyriausybės smarkiai išaugo, ir kad tai reikia spręsti.

Lyderė dar kartą kreipėsi į protestuotojus ragindama pradėti dialogą su jos administracija ir kvietė nuosaikius protestuotojus atsisakyti kovingesnių sąjungininkų, per pastarąsias 14 savaičių dažnai susiremdavusių su policija.

Tačiau ženklų, kad jos pavėluota nuolaida nutrauks protestus ar užglaistys susiskaldymą visuomenėje, nėra daug.

Honkongo protestai neturi aiškių lyderių ir yra organizuojami per socialinius tinklus, be to, apima didelę visuomenės dalį, pradedant nuosaikiaisiais ir baigiant radikalesnėmis grupėmis.

C. Lam trečiadienio vakaro pareiškimą vieningai smerkė visos protestų grupės, aktyvistai žadėjo tęsti kampaniją.

Per „piliečių spaudos konferenciją“ trečiadienį vakare viena neprisistačiusi moteris su kauke ir šalmu atmetė C. Lam nuolaidą.

„Jei Carrie Lam būtų atšaukusi šį įstatymo projektą prieš du mėnesius, tai būtų galėjęs būti greitas sprendinys, – sakė ji. – Bet tvarstis po kelių mėnesių ant pūvančios mėsos paprasčiausiai jos neišgydys.“

Protestuotojų interneto forumuose pasirodė daug raginimų rengti naujus mitingus. Jie apima planus šeštadienį sutrikdyti susisiekimą su miesto oro uostu – svarbiu regiono aviacijos centru.

Nuosaikesni įstatymų leidėjai iš demokratų stovyklos taip pat atmetė C. Lam nuolaidą ir net kai kurios figūros C. Lam stovykloje sakė, kad įstatymo atšaukimo nepakaks visuomenės pykčiui nuslopinti.

Protestų judėjimui virtus kampanija už demokratiją, buvo suformuluoti ir keturi kiti svarbūs reikalavimai: atlikti nepriklausomą tyrimą dėl įtariamų brutalių policijos veiksmų prieš protestuotojus, paskelbti amnestiją areštuotiems aktyvistams, atsisakyti riaušininkų etiketės protestuotojams apibūdinti ir leisti visiems honkongiečiams tiesiogiai rinkti savo lyderius, nors tai yra aiški raudona linija Pekinui.

Iki šiol C. Lam nuolat atmesdavo šiuos keturis reikalavimus, nors daug kas sako, kad parėmus nepriklausomą tyrimą iš judėjimo galėtų pasitraukti kai kurie nuosaikūs protestuotojai.