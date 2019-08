Sekmadienį Cuen Vano priemiestyje įvykę susirėmimai buvo vieni žiauriausių per pastarąsias 12 savaičių besitęsiančius politinius neramumus.

Sutemus grupę policininkų apsupo plytomis ir kitais daiktais ginkluoti protestuotojai, rašoma Honkongo policijos išplatintame pareiškime.

Jame priduriama, kad nuo stiprių smūgių ant žemės pargriuvus vienam pareigūnui šeši jo kolegos išsitraukė tarnybinius ginklus, o vienas iš jų „paleido į orą įspėjamąjį šūvį“.

Manoma, kad tai buvo pirmas atvejis, kai policininkas per krizę panaudojo šaunamąjį ginklą.

Remiantis minėtu pareiškimu, per susirėmimus buvo sužeisti 15 pareigūnų, o dešimtys protestuotojų, įskaitant vieną 12-metį, buvo sulaikyti už neteisėtą susirinkimą, ginklų turėjimą ir policininkų puolimą.

„Policija ragina visuomenės narius atsiriboti nuo smurtingų protestuotojų“, – pažymima pareiškime, kuriame taip pat žadama traukti kaltininkus atsakomybėn.

Tikros kulkos panaudojimas supykdė socialinių tinklų vartotojus, išjuokusius vieną policijos atstovą, kuris gyrė policijos „drąsius ir santūrius“ veiksmus per sekmadienį kilusias riaušes.

„Jei policija negali valdyti savo emocijų, kaip jie gali būti drąsūs ir santūrūs?“ – klausė vienas feisbuko vartotojas.

Anksčiau sekmadienį per taikią eiseną Cuen Vane prasiveržė smurtas. Policija panaudojo ašarines dujas prieš juodai apsirengusius ir dujokaukes dėvėjusius protestuotojus, įrengusius barikadas ir svaidžiusius plytas bei Molotovo kokteilius į riaušių policininkų gretas.

Policija patvirtino, kad buvo dislokuotos dvi mašinos su vandens patrankomis, šaudžiusiomis į barikadas, kol demonstrantai bėgo slėptis.

Savaitgalį sulaikyti 65 asmenys

Per naujus neramumus savaitgalį Honkonge buvo sulaikyti 65 demonstrantai. Žmonės suimti po protestų šeštadienį ir sekmadienį, pranešė policija. Be to, 48 asmenys buvo sužeisti.

Demonstrantai kaltinami įvairiais nusižengimais, tarp jų – neteisėtais protestais, puolamųjų ginklų laikymu ir išpuoliais prieš policijos pareigūnus. Sulaikytas ir 12 metų vaikas. Nuo protestų pradžios birželio 9-ąją buvo sulaikyta per 830 žmonių.