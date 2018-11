Policija nurodė, kad šis vyras kėlė pavojų pareigūnams. Honkonge civiliams draudžiama nešiotis šaunamuosius ginklus, o incidentai, kai policija šauna į įtariamąjį, yra retas dalykas. Pareigūnai „įtartiną vyrą“ sustabdė Šam Šui Po stotyje. Tuomet įtariamasis iš kuprinės išsitraukė 15 cm ilgio peilį, žurnalistams sakė skyriaus vadas Chow Ngai-kongas. Perspėjusi įtariamąjį viena policininkė į jį šovė. Jis buvo nuvežtas į ligoninę su šautine pilvo žaizda, jo būklė kritinė. Žurnalistų paklaustas, kodėl policija šovė į vyrą piko valandą sausakimšoje stotyje, Chow Ngai-kongas atsakė, kad pareigūnų gyvybė buvo atsidūrusi pavojuje. „Įvykio vietoje bandydamas pulti pareigūnus vyras naudojosi gyvybei pavojingu aštriu ginklu“, – sakė jis. „Prieš pradėdama šaudyti ji (pareigūnė) apsvarstė, ar turi galimybę pataikyti į taikinį“, – pridūrė policijos skyriaus vadas. Minimas 55 metų vyras yra Honkongo asmens tapatybės kortelės turėtojas, sakė Chow Ngai-kongas, bet daugiau detalių apie įtariamąjį nepateikė.

