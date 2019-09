Penktadienio vakare prasideda rudens vidurio šventė – viena svarbiausių datų kinų kalendoriuje, kai žmonės paprastai dėkoja vienas kitam, praleidžia laiką su artimaisiais ir meldžiasi už laimę.

Tačiau Honkongą jau ilgiau nei tris mėnesius krečiant politiniams neramumams aktyvistai pasinaudojo šia proga, kad pademonstruotų, kad jų judėjimas tebėra gyvas.

Visą vakarą tūkstančiai aktyvistų su žibintais virš galvų slinko kalvų takais į Liūto uolos viršūnę, iš kurios galima pasigrožėti dangoraižiais miesto Kaulūno rajone – vienoje tankiausiai gyvenamų vietovių pasaulyje.

Jie taip pat suformavo ilgą žmonių grandinę Viršukalnėje – daug turistų pritraukiančioje vietovėje, iš kurios atsiveria įspūdingas vaizdas į šį tarptautinį finansų centrą ir jo pakrantę.

Abi grupės aktyvistų, kurių žibintai buvo matomi iš abiejų uosto pusių, skandavo šūkius ir dainavo „Šlovė Honkongui“ – anonimo sukurtą protesto giesmę, prieš kelias dienas žaibiškai išplitusią internete.

„Šiandien minima rudens šventė yra šeimos ir vieningumo simbolis, todėl tai atitinka Honkongo žmonių didėjančios galios dvasią“, – naujienų agentūrai AFP sakė pavarde Yipas (Jipas) prisistatęs 24 metų protestuotojas, tvyrant karščiui sunkiai kopdamas į Liūto uolos viršūnę.

„Kovosime už Honkongą ir laisvę“, – pridūrė kitas protestuotojas, prisistatęs pavarde Shumas (Šumas).

„Nusprendėme su žmona lipti į viršų, kad parodytume mūsų vyriausybei, jog nuoširdžiai norime laisvės“, – pridūrė jis.

Užsitęsę protestai

Protestai Honkonge kilo vyriausybei paruošus dabar jau išbrauktą iš darbotvarkės įstatymo projektą, kuris leistų išduoti įtariamuosius žemyninei Kinijai, ir tęsiasi jau beveik 100 dienų.

Vietos vyriausybei ir Pekinui nusprendus laikytis griežtosios linijos, protestai peraugo į platesnius reikalavimus demokratizuoti politinę sistemą, pažaboti numanomą policijos brutalumą ir liautis varžyti piliečių teises – visa tai yra rimčiausias iššūkis Pekino autoritetui nuo 1997 metais įvykdyto Honkongo perdavimo.

Didelio masto, daugiausia taikiose demonstracijose dalyvauja milijonai žmonių.

Tačiau mažesnės radikalių protestuotojų grupės pastaruoju metu vis dažniau įsivelia į smurtinius susirėmimus su riaušių policija. Jie taip pat nuniokojo nemažai metropoliteno stočių: šios scenos šokiravo kadaise stabilų finansų centrą.

Dabar miestas yra labai susiskaldęs, o įvairių politinių stovyklų šalininkai dažnai kaunasi vieni su kitais.

Ketvirtadienį vakare buvo sužeisti penki žmonės, kai iš daugiabučio buvo numesta griaužiančio skysčio į demokratijos reikalavusius protestuotojus, kurie buvo susirinkę pietiniame Ap Lei Čau rajone.

Pastarosiomis dienomis Pekino šalininkai surengė kelis improvizuotus mitingus, per kuriuos giedojo Kinijos himną, atsakydami į panašias prodemokratiško judėjimo akcijas. Tuos protestus lydėjo smurtas.

Pagal susitarimą, pasirašytą su Didžiąja Britanija prieš miesto perdavimą Kinijai 1997 metais, Honkongui 50 metų turi būti garantuojamos išskirtinės laisvės.

Tačiau prodemokratiški aktyvistai kaltina Pekiną nesilaikant duoto žodžio ir vis griežčiau kontroliuojant politinius procesus šioje pusiau autonominėje teritorijoje.

Protestai tęsis

Honkongo lyderė Carrie Lam praėjusią savaitę netikėtai atšaukė itin nepopuliarų ekstradicijos įstatymo projektą, tačiau protestuotojai pareiškė, kad to yra per mažai ir tai padaryta per vėlai.

Penktadienį mieste buvo stebimos kiek siurrealistiškos scenos, kai nedidelės demonstrantų grupės susirinko prie gyvenamųjų namų, kur lankėsi C. Lam, ir šaukė: „Norime valgyti mėnulio meduolius.“

Kaip vietos žiniasklaidai pasakojo gyventojai, Honkongo lyderė buvo trumpam sustojusi netoliese esančiuose pagyvenusiųjų namuose, kur dalijo „mėnulio meduolius“ – kiniškus kepinius, kuriais vaišinamasi per rudens vidurio šventę.

Aktyvistai ir analitikai teigia, kad protestai baigsis tik tuo atveju, jei valdžia patenkins demonstrantų pagrindinius reikalavimus, tokius kaip tyrimas dėl policijos veiksmų, amnestija beveik 1 400 suimtųjų ir visuotinė rinkimų teisė.

Kol kas nėra jokių požymių, kad Pekinas sutiktų vykdyti šiuos reikalavimus, ar kad nuslūgtų protestai.

Policija pasmerkė demonstrantų planus šeštadienį ir sekmadienį rengti naujus mitingus.

Vis tik ankstesnius draudimus minios tiesiog ignoravo, todėl akcijos greitai peraugdavo į susirėmimus su policija.

Sekmadienį protestuotojai planavo žygiuoti per miestą, o prie Britanijos konsulato planuojama surengti mažesnę demonstraciją siekiant paraginti Londoną imtis veiksmų, kurie padėtų apsaugoti jo buvusią koloniją nuo Pekino gniaužtų.

Studentų grupės taip pat ragina skelbti savaitės trukmės streiką nuo spalio 1 dienos, kai Pekino lyderiai švęs komunistinės Kinijos įkūrimo 70-ąsias metines.