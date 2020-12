Toks nutarimas tolygus pralaimėjimui demokratijos šalininkams, besitikėjusiems, kad Aukščiausiasis Apeliacinis Teismas palaikys žemesnės instancijos teismo sprendimą panaikinti atitinkamą vyriausybės dekretą.

Be to, tai reiškia, kad Honkongo vyriausybės vadovas – Pekino paskiriamas ištikimas pareigūnas – susiklosčius nepaprastajai padėčiai turi teisę priimti bet kokį įstatymą be dalinai renkamo miesto parlamento pritarimo.

Praėjusiais metais tarptautinį finansų centrą septynis mėnesius iš eilės krėtė didžiuliai prodemokratinio judėjimo protestai, per kuriuos neretai prasiveržtų smurtas.

Galiausiai demonstracijos buvo nuslopintos pasitelkiant masinius areštus ir viešų susibūrimų draudimą, taip pat Pekinui liepos mėnesį primetus Honkongui nacionalinio saugumo įstatymą.

Tiek taikūs protestuotojai, tiek smurtinių susirėmimų su policija dalyviai naudodavo kaukes, siekdami nuslėpti savo tapatybę ir išvengti teismų.

Praėjusių metų spalį Honkongo lyderė Carrie Lam uždraudė visiems veidą dengiantiems asmenims dalyvauti mitinguose, pasitelkusi 1922 metais britų kolonijinės valdžios išleistą Nepaprastosios padėties potvarkį (NPP).

Opoziciniai įstatymų leidėjai apskundė tiek sprendimą pasinaudoti šiuo teisės aktu, tiek draudimą dėvėti kaukes per sankcionuotas protesto akcijas.

Jie teigė, kad šis žingsnis prieštarauja Honkongo Pagrindiniam įstatymui – miesto „minikonstitucijai“.

Žemesnės instancijos teismas sutiko su pareiškėjais ir išreiškė susirūpinimą dėl nepaprastosios padėties įstatymo taikymo bei kaukių draudimo proporcingumo.

Tačiau pirmadienį vyriausiųjų teisėjų kolegija vieningai stojo vyriausybės pusėn.

„Įgaliojimų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus pasitelkiant NPP susiklosčius nepaprastajai padėčiai ar pavojaus visuomenei aplinkybėms apimtis nebuvo antikonstitucinė“, – konstatavo teisėjai.

Draudimas dėvėti kaukes tiek per sankcionuotas, tiek nesankcionuotas akcijas buvo proporcingas, nes buvo įvestas siekiant „užkirsti kelią ir atgrasyti smurtą kol viešas susirinkimas neperaugo į smurtą“.

Visgi Honkongo vyriausybė šių metų pradžioje įpareigojo piliečius dėvėti apsaugines kaukes, siekdama suvaldyti koronaviruso epidemiją.