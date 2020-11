Honkonge trečias asmuo apkaltintas pagal naują nacionalinio saugumo įstatymą

Šis vyras yra jau trečias asmuo, apkaltintas pagal birželį šiam pusiau autonominiam miestui Pekino primestą drakonišką saugumo įstatymą, numatantį baudžiamąją atsakomybę už virtinę politinio pobūdžio pažeidimų.

30-mečio Ma Chun-mano atvejis akivaizdžiai parodo, kaip aptakiai suformuluotu teisės aktu buvo kriminalizuotas tam tikros nuomonės reiškimas, užtraukiantis griežtas pasekmes asmenims, kurie apkaltinami pažeidę taisykles.

Išvesdinamas iš teismo salės Ma Chun-manas skandavo „Skleiskite žinią: demokratija auginama krauju ir prakaitu“. Prieš tai jam buvo oficialiai pareikšti kaltinimai dėl „raginimo atsiskirti“ – vieno iš naujų nusikaltimų, kurie pagal minėtą teisės aktą laikomi keliančiais pavojų nacionaliniam saugumui.

Prokurorai nurodė, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 15-osios iki lapkričio 22 dienos Ma Chun-manas buvo septynis kartus sulaikytas policijos už tai, kad skandavo šūkius už Honkongo nepriklausomybę nuo Kinijos.

Vyro advokatai sakė, kad Ma Chun-manas išvežiodavo maistą į namus, tačiau praėjusį mėnesį neteko darbo ir gyveno kartu su tėvais bei broliu.

Teismas atmetė advokatų prašymą paleisti Ma Chun-maną už užstatą ir skyrė jam kardomąjį kalinimą iki kito jo pasirodymo teismo vasario mėnesį.

Pekinas naują saugumo įstatymą Honkongui primetė apeidamas miesto teisėkūros instituciją. Šio teisės akto turinys buvo laikomas paslaptyje iki pat jo priėmimo.

Įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę už keturių rūšių nusikaltimus, keliančius pavojų nacionaliniam saugumui: raginimus atsiskirti, ardomąją veiklą, terorizmą ir susimokymą su užsienio jėgomis.

Šis teisės aktas taip pat pirmą kartą atvėrė kelią žemyninės Kinijos saugumo agentams atvirai veikti Honkonge ir suteikė Pekinui jurisdikciją byloms, susijusioms su ypač rimtais nusikaltimais nacionaliniam saugumui.

Pekinas tvirtina, kad priimti šį įstatymą buvo būtina siekiant atkurti stabilumą po pernai Honkongą septynis mėnesius purčiusių didžiulių demokratijos šalininkų protestų.

Kritikai savo ruožtu sako, kad šis teisės aktas dar labiau suvaržė politines laisves Honkonge ir leido Pekinui sustiprinti tiesioginę miesto kontrolę.

Pagal naująjį įstatymą jau buvo sulaikyta per 30 žmonių, tarp kurių yra opozicijos politikų ir vienas žiniasklaidos magnatas. Be to, atliekama virtinė tyrimų.

Ma Chun-manas yra trečias asmuo, oficialiai apkaltintas pagal šį įstatymą.

Pirmas pagal šį įstatymą buvo apkaltintas vyras, kuris, kaip teigiama, per protesto akciją motociklu įvažiavo į policininkų grupę. Jam pareikšti kaltinimai dėl terorizmo ir kurstymo atsiskirti.

Antruoju tapo 19-metis Tony Chungas – buvęs aktyvistas, kuriam už komentarus socialiniuose tinkluose pareikšti kaltinimai dėl kurstymo atsiskirti.

Už nusikaltimus nacionaliniam saugumui numatytas laisvės atėmimas nuo dešimties metų iki gyvos galvos.