Policija mažiausiai keturiose šios pusiau autonominės Kinijos teritorijos vietose panaudojo ašarines dujas, gatvėms virtus mūšių laukais. Kiek vėliau pasirodė pranešimų, kad policija prieš protestuotojus panaudojo kovinius šaudmenis. Skelbiama, kad vienas protestuotojas buvo pašautas į krūtinę, jo būklė sunki.

Policijos šaltinis vėliau susisiekė su AFP: „Šiandien Tsuen Wan mieste užpultas pareigūnas iššovė iš savo ginklo ir pataikė protestuotojui į krūtinę.“

Anot šaltinio, sužeistam protestuotojui policijos pareigūnai suteikė pirmąją pagalbą, vėliau atvažiavo paramedikai ir išvežė jį į ligoninę.

Policininkai naudojo ašarines dujas vaikyti protestuotojus, kurie bandė iškasti lengvojo geležinkelio bėgius Tuen Mun miestelyje, esančiame Naujosiose Teritorijose.

Fire bombs were lobbed in the direction of a police residence and police shot rounds of tear gas and rubber bullets into the crowds as protesters scattered. Earlier in the afternoon, police fired rounds of tear gas on the streets and near an elderly home. The foul air is thick. pic.twitter.com/woD5HCgdCJ