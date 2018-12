Per incidentą Šiaurės Kyšulio rajone miesto centre žuvo dvi moterys – 80 ir 70 metų amžiaus – ir 83 metų vyras. Vietos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti ant žemės gulinčios aukos ir kiti žmonės, kuriems buvo teikiama medicinos pagalba. Geltonas mokyklinis autobusas pajudėjo, kai buvo pastatytas nuokalnėje. Išsigandę praeiviai spruko, o vairuotojas, pribėgęs prie savo autobuso, bergždžiai mėgino jį sustabdyti, nurodė policija. „Manome, kad jis galbūt pamiršo įjungti rankinį stabdį ar neįjungė jo tinkamai“, – žurnalistams sakė policijos vyriausiasis inspektorius Sun Lun-yumas. 62 metų vairuotojas pateko po autobusu, o šis jį vilko maždaug 20 metrų. Tada vairuotojas, kuris patyrė galvos, kaklo ir nugaros sužeidimų, liko gulėti ant kelio. Pasak policijos, autobusas nuriedėjo iš viso 100 m, atsitrenkė į du taksi automobilius ir, galiausiai, į pastatą siauroje parduotuvių gatvelėje. Taip pat buvo sužeista dar 10 pėsčiųjų nuo 22 iki 89 metų amžiaus. Jie nuvežti į ligoninę, keli iš jų yra sunkios būklės. Honkongas didžiuojasi turįs vieną geriausių viešojo susisiekimo sistemų pasaulyje, bet šiame autonominiame Kinijos mieste retkarčiais įvyksta autobusų avarijų. Praeitą mėnesį autobusui, vežusiam oro bendrovės „Cathay Pacific“ darbuotojus į Honkongo oro uostą, susidūrus su taksi automobiliu žuvo penki žmonės ir dar 32 buvo sužeisti. Vasarį Honkongo šiaurėje apvirtus dideliu greičiu važiavusiam dviaukščiam autobusui žuvo 19 žmonių, dar per 60 buvo sužeisti. Autobuso vairuotojas buvo suimtas už pavojingą vairavimą.

