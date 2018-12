Per incidentą Šiaurės Kyšulio rajone žuvo senyva moteris ir vyras. Vietos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti ant žemės gulinčios aukos ir kiti žmonės, kuriems buvo teikiama medicinos pagalba. Transporto priemonės pajudėjo, kai buvo pastatyta nuokalnėje. Išsigandę praeiviai spruko, o vairuotojas, pribėgęs prie savo autobuso, bergždžiai mėgino jį sustabdyti, rašo „South China Morning Post“. Incidento vaizdo įrašų buvo paskelbtas internete. Pasiekęs sankryžą autobusas rėžėsi į pastatą siauroje gatvelėje. Vienas policijos atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad mažiausiai keturis sužeistuosius ištiko koma. Honkongas didžiuojasi turįs vieną geriausių viešojo susisiekimo sistemų pasaulyje, bet šiame autonominiame Kinijos mieste retkarčiais įvyksta autobusų avarijų. Praeitą mėnesį autobusui, vežusiam oro bendrovės „Cathay Pacific“ darbuotojus į Honkongo oro uostą, susidūrus su taksi automobiliu žuvo penki žmonės ir dar 32 buvo sužeisti. Vasarį Honkongo šiaurėje apvirtus dideliu greičiu važiavusiam dviaukščiam autobusui žuvo 19 žmonių, dar per 60 buvo sužeisti. autobuso vairuotojas buvo suimtas už pavojingą vairavimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.