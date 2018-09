Nusiaubęs Honkongą taifūnas privertė evakuoti milijonus žmonių Pietų Kinijoje. Filipinuose, kur pagrindinę Lusono salą talžė įnirtingas vėjas ir liūtys, žuvusiųjų skaičius praėjusią naktį padidėjo iki 65, nes gelbėtojai ištraukė daugiau lavonų iš didžiulės nuošliaužos kalnų mieste Itogone. Nuošliauža palaidojo laikiną prieglaudą, kurioje glaudėsi kalnakasiai ir jų šeimos. Kol kas niekas nebuvo ištrauktas gyvas. Po nuošliauža palaidotų žmonių giminaičiai dalyvauja gelbėjimo operacijoje, naujienų agentūrai AFP sakė miesto meras Victorio Palangdanas. Nacionalinės policijos atstovas Benigno Durana sakė, kad dar yra dingę 43 žmonės, o daugiau kaip 155 tūkst. žmonių dvi dienos po taifūno tebėra evakuotųjų centruose. Ūkiai visoje Lusono šiaurėje, kuriuose užauginama didelė šalies ryžių ir kitų javų dalis, tebėra užlieti purvinų potvynio vandenų. Derlius sunaikintas likus mėnesiui iki jo nuėmimo. Nuniokojęs Lusoną ir praslinkęs virš Honkongo bei Makao, taifūnas vėlai sekmadienį pasiekė Kinijos pagrindinės teritorijos dalies pakrantę. Iš Guangdongo provincijos pranešta apie keturis žuvusius žmones. Vietos pareigūnai pranešė evakavę daugiau kaip 3 mln. žmonių ir nurodę dešimtims tūkstančių žvejų laivelių grįžti į uostus prieš pasirodant „Mangkhut“, kurį Kinijos žiniasklaida praminė „Audrų karaliumi“. Dangoraižių mieste Honkonge valdžia, kuri buvo paskelbusi aukščiausio laipsnio taifūno pavojų, padarytą žalą vertina kaip „itin didelę“. Audra, kurios vėjo greitis viršijo 230 km per val., Honkonge siūbavo pastatus, o vanduo plūdo į namus ir parduotuvių centrus. Kai kuriose gatvėse vandens buvo iki juosmens. Daugiaaukščiuose daugiabučiuose ir dangoraižiuose audra išdaužė daug langų. Buvo sužeista daugiau kaip 300 žmonių. Milžiniškas darbas išvalyti ir sutvarkyti miestą prasidėjo jo gyventojams bandant nuvirtusių medžių, purvo ir nuolaužų užblokuotomis gatvėmis pasiekti darbovietes. Mokyklos buvo uždarytos, autobusai nevažinėja. Dėl sutrikusio eismo geležinkelio stotyse didėjo keleivių, norinčių patekti į nedažnai važiuojančius traukinius, būriai.

