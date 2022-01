„Šiandien įteikiau atsistatydinimo prašymą vyriausybės vadovei ir ketinu šiandien palikti postą“, – išplatintame pareiškime nurodė vidaus reikalų ministras Casparas Tsui.

„Kaip vienas pagrindinių pareigūnų, vadovaujančių kovai su epidemija, neparodžiau geriausio pavyzdžio per pastarąjį protrūkį“, – pridūrė jis.

C. Tsui atsistatydinimas yra smūgis miesto lyderės Carrie Lam administracijai, kurios darbą aptemdė didžiuliai demokratijos šalininkų protestai ir vėlesnė susidorojimo su kitaminčiais kampanija, transformavę Honkongą.

Dėl sausio 3 dieną viename tapų restorane vykusios Kinijos pagrindinės teisėkūros institucijos nario Witmano Hungo gimtadienio šventės C. Lam pateko į nemalonią padėtį, turint galvoje, kad jos vyriausybė Pekino pavyzdžiu laikosi „nulinės COVID-19 tolerancijos“ strategijos.

Šventės svečių sąrašas iškilo į viešumą, kai pareigūnai išsiaiškino, kad vienas iš vakarėlyje dalyvavusių žmonių buvo užsikrėtęs koronavirusu.

Tarp daugiau nei 200 gimtadienio šventės svečių buvo per tuziną aukščiausio rango pareigūnų, įskaitant miesto policijos, migracijos ir kovos su korupcija vadovus, taip pat dvi dešimtys įstatymų leidėjų.

Nors tuo metu Honkonge galiojusios socialinio atstumo laikymosi taisyklės nedraudė organizuoti tokios šventės, miesto sveikatos apsaugos vadovas trimis dienomis anksčiau buvo įspėjęs visuomenę vengti didesnių susibūrimų.

C. Lam sakė, kad pareigūnai neparodė pavyzdžio visuomenei, ir nurodė atlikti tyrimą.

C. Tsui elgesys „užtraukė nešlovę Honkongo vyriausybei ir sukėlė neigiamą visuomenės vertinimą“, pirmadienį, kelios valandos po to, kai ministras paskelbė savo pareiškimą, spaudos konferencijoje sakė C. Lam.

Ji perspėjo kitus vakarėlyje dalyvavusius pareigūnus, tačiau sakė laikanti C. Tsui didžiausiu pažeidėju, atsižvelgiant į jo vaidmenį planuojant miesto kovos su epidemija pastangas.

C. Lam pridūrė, kad Pekinas buvo informuotas apie jos vyriausybės tyrimą dėl minimos šventės.

45 metų C. Tsui buvo kylanti politikos žvaigždė didžiausioje prokiniškoje Honkongo partijoje DAB. Ši politinė jėga suklestėjo, Pekinui primetus Honkongui naują „tik patriotų“ politinę sistemą, faktiškai kriminalizavusią tradicinę prodemokratinę opoziciją.

Honkongas sėkmingai tvarkosi su koronavirusu, taikydamas vienas griežčiausių pasaulyje COVID-19 taisyklių, įskaitant ilgą privalomą karantiną visiems atvykstantiesiems, taip pat suvaržymus viešiems susibūrimams ir privalomą kaukių dėvėjimą viešose vietose.

Viešos žiniasklaidai nutekintose nuotraukose iš gimtadienio šventės matyti, kaip dalyviai dainuoja karaokę ir pozuoja grupinėms nuotraukoms nedėvėdami apsauginių kaukių.

Po šios šventės buvo nustatyta keletas kitų pandeminio koronaviruso omikron ir delta atmainų židinių, todėl buvo imtasi griežtesnių suvaržymų. Be kita ko, buvo uždaryti sporto klubai bei barai, o restoranams leista vakarais tiekti maistą tik išsinešti.

Honkongiečiai patys nerenka miesto vadovų, ir tai yra viena priežasčių, dėl ko čia daugelį metų rengiami demokratijos šalininkų protestai, taip pat retai pasitaiko ministrų atsistatydinimo atvejų.

Kandidatuodama į miesto vadovo postą C. Lam žadėjo, kad pasitrauks, jei praras populiarumą. Jos administracijos populiarumas visąlaik menkas, o 2019 metais, kai Honkongą purtė didžiuliai demokratijos šalininkų protestai, buvo nukritęs iki 18 procentų.

Kovo pabaigoje nedidelis Pekino lojalistų komitetas išrinks naują miesto vadovą.

C. Lam dar nenurodė, ar sieks antros kadencijos. Pekinas kol kas taip pat neįvardijo galimų kandidatų.