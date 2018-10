Metiniame politikos pranešime Carrie Lam nurodė, kad jos vyriausybė rengia įstatymo projektą, kuriuo būtų uždraustas tokių produktų importas, gamyba, pardavimas, platinimas ir reklama. Tyrimų dėl elektroninių cigarečių, kuriose garinamas nikotinas, ilgalaikio poveikio trūksta; taip pat neaišku, ar jos padeda rūkaliams mesti rūkyti. Elektronines cigaretes vis dažniau vartoja paaugliai, ir tai kelia JAV sveikatos apsaugos pareigūnų nerimą. Manoma, jog elektroninių cigarečių vartotojams išsivystys priklausomybė ir taip didės tikimybė, kad jie bandys cigaretes. Tokio pobūdžio inhaliatorių vartojimas plačiai kritikuojamas, o daugiau kaip 20 valstybių jau yra juos uždraudusios. Jungtinėse Valstijose daug vietos administracijų taip pat bando riboti jų prieinamumą. Ypač nerimaujama dėl galimybės, kad jaunimas pripras prie nikotino ir ims vartoti tabaką. Visame pasaulyje cigarečių rinka mažėja, tačiau pagrindinė Kinijos teritorijos dalis tebėra svarbiausia tabako produktų gamintoja ir vartotoja. Šioje šalyje reguliariai rūko daugiau kaip pusė vyrų. Honkonge draudimas rūkyti viešose vietose reikšmingai sumažino vartojimą, o žemyninė Kinijos dalis pastaraisiais metais reikalauja rūkyti tik lauke. C. Lam kalboje daugiausia dėmesio buvo skirta gyvenimo kokybės didinimui Honkonge, kur didelį susirūpinimą kelia švietimas, sveikatos apsauga, jaunimo užimtumas ir didelės būstų kainos. Tarp naujų paskelbtų politikos krypčių yra planas pastatyti naujų būstų, kuriuose galėtų gyventi daugiau kaip milijonas žmonių. Dalis šių namų turėtų atsirasti specialiai supiltose dirbtinėse salose. C. Lam neužsiminė apie prieštaringai vertinamus politinius Honkongo klausimus. Pekinas šioje teritorijoje, kurią britai kinams perdavė 1997 metais, vis labiau stiprina savo kontrolę.

