Kinija, susigrąžinusi Honkongą iš Didžiosios Britanijos prieš 21 metus, tokių veiksmų ėmėsi pirmąkart. Pastaraisiais metais Pekinas aktyviau stengėsi užkirsti kelią bet kokiems galimiems iššūkiams jos suverenitetui. Pusiau autonominis Honkongas gali džiaugtis laisvėmis, kurių neturi žemyninės Kinijos gyventojai, įskaitant saviraiškos laisvę. Tačiau dėl griežtėjančios prezidento Xi Jinpingui valdomos Kinijos pozicijos erdvė politiniams nuomonių skirtumams regione mažėja. Policija liepą pateikė prašymą uždrausti Honkongo nacionalinę partiją (HKNP) – gerai žinomą, bet nedidelę politinę grupę, turinčią kiek daugiau nei dešimt nuolatinių narių, aktyviai pasisakančių už nepriklausomybę nuo Kinijos. Šį žingsnį griežtai pasmerkė žmogaus teisių aktyvistai ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija, pareiškusi, kad būtina gerbti Honkongo teises. Pirmadienį Honkongo saugumo biuras paskelbė, jog patenkins policijos prašymą ir uždraus partiją vadovaudamasis Organizacijų įstatymu, numatančiu galimybę uždrausti grupes nacionalinio ir viešojo saugumo interesais. „Nurodau uždrausti Honkongo nacionalinės partijos veiklą“, – rašoma vyriausybės tinklalapyje paskelbtame saugumo ministro pranešime. HKNP lyderis Andy Chanas sakė kol kas nekomentuosiantis šio sprendimo. Raginimai skelbti Honkongo nepriklausomybę vis garsiau ėmė skambėti po 2014 metais vykusių demonstracijų už demokratiją, per kurias nesėkmingai reikalauta reformų. Tačiau nepriklausomybės aktyvistams, įskaitant Andy Chaną, buvo uždrausta siekti oficialių pareigų, o jų šalininkai pašalinti iš įstatymų leidžiamosios institucijos. Vienas iš Honkongo nepriklausomybės judėjimo lyderių Edwardas Leungas birželį buvo nuteistas kalėti šešerius metus už dalyvavimą prieš dvejus metus vykusiuose smurtiniuose protestuose. HKNP pozicijos per pastaruosius dvejus metus susilpnėjo ir jos populiarumas priblėso, vyriausybei aktyviai stengiantis pažaboti nepriklausomybės šalininkų judėjimą. Tačiau ši partija vėl atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre, policijai pateikus prašymą ją uždrausti ir Andy Chanui miesto spaudos klube pasakius emocingą kalbą, kurią Kinijos pareigūnai reikalavo atšaukti. Andy Chanas rugpjūtį savo kalboje sausakimšame Užsienio korespondentų klube (FCC) pavadino Pekiną Honkongo „kolonijiniu šeimininku“. Kinijos užsienio reikalų ministerija pareikalavo FCC atšaukti numatytą Andy Chano kreipimąsi, tačiau klubas pareiškė, kad bet kokioje diskusijoje būtina išklausyti skirtingus požiūrius. Honkongo vyriausybė pareiškė, kad nors palaiko žodžio ir žiniasklaidos laisvę, sprendimas leisti Andy Chanui pasakyti tą kalbą pažeidė regiono statutą.

