Saugumo pajėgų „Fusina“ atstovas paskelbė 18 žuvusiųjų ir dviejų sužeistųjų sąrašą ir nurodė, kad per sekmadienio incidentą buvo panaudoti „šaunamieji ginklai, peiliai ir mačetės“.

Smurtas prasiveržė Porvenyro kalėjime, esančiame į šiaurę nuo sostinės Tegusigalpos.

Susirėmimai įvyko po anksčiau savaitgalį kilusių neramumų šiauriniame Telos uostamiestyje, kai žuvo 18 kalinių, o dar 16 buvo sužeisti.

Hondūro prezidentas Juanas Orlando Hernandezas, kovodamas su pastarojo meto smurtu kalėjimuose, praėjusią savaitę liepė kariuomenei ir policijai perimti visišką 27 šalies kalėjimų, kurie yra perpildyti ir turi apie 21 tūkst. kalinių, kontrolę.

Šeštadienį generolas Tito Livio Moreno, aukščiausio rango kariuomenės pareigūnas, nurodė, kad kariai bus dislokuoti 18 pataisos įstaigų, kurios buvo pripažintos kaip keliančios „didelę riziką“.

J. O. Hernandezas liepė imtis ryžtingų veiksmų po gruodžio 14 dieną prasiveržusio smurto griežtojo režimo kalėjime „La Tolva“, esančiame ryčiau Tegusigalpos. Tuomet nuteistieji nužudė penkis kalinius iš liūdnai pagarsėjusios gaujos „Mara Salvatrucha“ (MS-13).

Tai įvyko praėjus vos dienai po to, kai šalies pietuose buvo nušautas „El Pozo“ – Hondūro pagrindinio padidinto saugumo kalėjimo vakariniame Santa Barbaros mieste – viršininkas Pedro Idelfonso Armasas.

Prieš pat šį nužudymą Saugumo ministerija nušalino P. I. Armasą nuo pareigų atliekant tyrimą dėl jo vaidmens spalio 26 dieną įvykdytame Magdaleno Mezos – narkotikų barono, kuris dėl savo prisipažinimo ir užrašų siejamas su prezidento broliu Juanu Antonio Hernandezu – nužudyme.

Prekyba narkotikais, gaujos, smurtas



M. Mezos apskaitos knygos buvo pateiktos kaip įrodymai nagrinėjant J. A. Hernandezo bylą Niujorke. Pastarasis vėliau buvo nuteistas dėl keturių narkotikų platinimo atvejų. Sausio mėnesį jam turi būti paskelbta bausmė – galimai kalinimas iki gyvos galvos.

Prezidentas J. O. Hernandezas pasmerkė savo jaunesniojo brolio nuteisimą, teigdamas, kad jis grindžiamas „savo kaltę pripažinusių žmogžudžių liudijimais“.

Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip 52 metų P. I. Armasui kalbantis su M. Meza kalėjimo prižiūrėtojai atidaro užrakintus vartus, leisdami keliolikai kalinių įsiveržti į vidų ir subadyti bei nušauti prekeivį narkotikais.

Be to, per gruodžio 9 dieną viename miestelyje, esančiame į šiaurės vakarus nuo Tegusigalpos, įvykdytą užpuolimą, buvo nužudytas advokatas, atstovavęs M. Mezai ir kitiems narkotikų kartelio „Valle Valle“ nariams.

Hondūras kenčia nuo prekybos narkotikais, gaujų smurto, skurdo ir korupcijos. Šioje Centrinės Amerikos valstybėje fiksuojamas vienas didžiausių žmogžudysčių skaičius pasaulyje už ginkluotų konfliktų teritorijų ribų: remiantis oficialiais duomenimis, 2018 metais šalyje 100 000 gyventojų teko 41,2 žmogžudystės.

Kovodamas su šia bėda, J. O. Hernandezas sukūrė karo policijos pajėgas, finansuojamas iš naujo mokesčio, taip pat pastatė specialių kalėjimų gaujos nariams.

Itin aukštas nusikalstamumo lygis yra svarbus hondūriečių masinės migracijos į Jungtines Valstijas veiksnys. Tai ypač liečia nepilnamečius, teigiančius, kad jie bijo būti įtraukti į gaujų veiklą.