Policijos vadas Artas Acevedo sakė, kad įtariamieji buvo nukauti, kai ėmė šaudyti į policijos pareigūnus, su kratos orderiu atvykusius į vieną namą Hjustono pietryčiuose, kur, kaip įtariama, prekiaujama heroinu. Buvo pašauti keturi policininkai, o penktasis susižeidė kelį. A. Acevedo sakė, kad du į kaklą pašauti policininkai yra kritinės, bet stabilios būklės. Kiti trys pareigūnai yra stabilios būklės ir turėtų visiškai pasveikti. Vėliau Hjustono policija socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad vienas į petį sužeistas policininkas pirmadienį vėlai vakare buvo paleistas iš ligoninės. A. Acevedo nepateikė jokios informacijos apie įtariamuosius. Jis nurodė, kad įtariamieji ėmė šaudyti į policininkus iškart, kai šie išlaužė namo laukujes duris.

