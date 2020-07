Herojiškas praeivių poelgis pavergė Prancūziją: pagavę iš degančio namo iššokusius vaikus susilaužė rankas

Berniukai, kurių vienam dešimt, o kitam – treji, per incidentą antradienį nenukentėjo, tačiau galėjo prisikvėpuoti dūmų, skelbia Prancūzijos žiniasklaida.

Filmuotoje dramatiškos gelbėjimo operacijos medžiagoje matoma, kaip iš trečio aukšto išmetamas trimetis, o pro langą į lauką veržiasi juodi dūmai, liepsnos jau buvo apėmusios gretimą balkoną. Apačioje buvusiems žmonėms klykiant iš siaubo, pro langą žemyn iššoko ir vyresnysis berniukas, skelbia „The Guardian“.

Abu vaikai kartu su dar septyniolika daugiabučio gyventojų šiuo metu ligoninėje, teigia vietos žiniasklaida. Keturi iš iššokusius vaikus sugavusių praeivių taip pat medikų rankose, aiškinamasi, ar jiems nelūžo kaulai.

25 metų studentas Athoumani Walidas, kuriam begaudant vaikus lūžo riešas, pasakoja išgirdęs riksmus ir pamatęs netoliese liepsnojantį gaisrą, tad suskubo į pagalbą. Prie jo prisidėjo dar keturi ar penki žmonės.

