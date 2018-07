„Sergejus Lavrovas šiandien Helsinkyje susitiko su valstybės sekretoriumi Pompeo“, - sakoma ministerijos pranešime socialiniame tinkle „Twitter“. Išplatintoje nuotraukoje Rusijos užsienio reikalų ministras ir JAV valstybės sekretorius matytis besišypsantys ir spaudžiantys vienas kitam ranką. Tai pirmas JAV ir Rusijos diplomatijos vadovų susitikimas po M. Pompeo paskyrimo JAV valstybės sekretoriumi. Kiek anksčiau apie M. Pompeo ir S. Lavrovo derybas Suomijos sostinėje, kur taip pat vyksta JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas, pranešė televizija CNN. Pirmoje dienos pusėje M. Pompeo tviteryje parašė, kad yra pasiruošęs susitikimui su savo Rusijos kolega Suomijoje. JAV valstybės sekretorius taip pat padėkojo Suomijai už „svetingumą ir sunkų darbą organizuojant šį susitikimą“. Prieš kelias dienas S. Lavrovas pranešė, kad planuoja susitikti su M. Pompeo Helsinkyje per JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą liepos 16 dieną. „Lygiagrečiai prezidentų susitikimui, kurį pradžioje jie nori surengti už uždarų durų, mes surengsime susitikimą su M. Pompeo ir mūsų šalių pasiuntiniais bei aptarsime visus klausimus, pasiūlytus Rusijos ir JAV atstovų. Iš anksto numatytos darbotvarkės nėra, bet, žinoma, yra klausimų, kuriuos būtinai turime aptarti“, - sakė jis interviu televizijai RT.

