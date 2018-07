Be kita ko, surengtos eitynės, pavadintos „Helsinkis skambina“, kurių dalyviai siekia išreikšti paramą žmogaus teisėms ir demokratijai. Šią akciją organizavo tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“, Suomijos žmogaus teisių gynimo organizacija „Helsinki for Human Rights“ ir kairiųjų pažiūrų jaunimas. Renginio organizatoriai feisbuke anksčiau skelbė, kad eitynėse ir planuotame mitinge žadėjo dalyvauti apie 10 tūkst. žmonių. Tačiau policija praneša, kad dalyvavusiųjų buvo kur kas mažiau. Eitynių dalyviai nešė plakatus su užrašais „Žmogaus teisės visiems!“, „Helsinkis ragina siekti taikos!“, „Mes – laisvė, mes – lygybė, mes – pokyčiai“. Sekmadienį taip pat įvyko partijos „Tikrieji suomiai“ jaunimo mitingas „Welcome Trump“ („Sveikas atvykęs, Trumpai“), kurio dalyviai siekė palaikyti JAV antiimigracinę politiką. Jame dalyvavo apie 50–70 žmonių, raginę Ameriką vėl paversti didžia šalimi. Liepos 16-ąją visuomeninės organizacijos tęs savo akcijas. Helsinkio policija iš viso gavo 11 paraiškų dėl masinių renginių liepos 15–16 dienomis. Pirmadienį protesto akciją ketina surengti koalicinės partijos jaunimo organizacija, nepritarianti JAV prekybos politikai ir Rusijos užsienio politikai. Taip pat, be kita ko, įvyks mitingai prieš Rusijos politiką, už moterų teises, už taiką Afganistane ir už žmogaus teises Kamerūne. JAV ir Rusijos lyderių susitikimas įvyks Helsinkyje liepos 16 dieną.











