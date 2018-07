Į susitikimą Helsinkyje D. Trumpas atvyko po praėjusią savaitę NATO viršūnių susitikimo ir vizito Jungtinėje Karalystėje.

Punktualumu nepasižymintis V. Putinas privertė laukti ir JAV prezidentą. Skelbiama, kad V. Putino lėktuvas leidžiasi 45 minutėmis vėliau, nei buvo suplanuota. Nusileidimas vyksta 12:58 Lietuvos laiku. 13 valandą buvo numatyta susitikimo pradžia.

Dvišalis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas įvyks už uždarų durų, be jokių patarėjų ir be garso įrašo, bei truks 90 minučių.

Pirmadienio rytą D. Trumpas „Twitter“ žinute paskelbė, kad dėl prastų tarpvalstybinių santykių kaltas ilgalaikis JAV kvailumas, o ne Rusijos veiksmai. „JAV ir Rusijos santykiai dar niekada nebuvo tokie prasti dėl JAV kvailumo, o dabar dar – ir dėl suklastotos raganų medžioklės!“. Čia galvoje jis turėjo tyrimą dėl Rusijos kišimosi š JAV prezidento rinkimus.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018