Havajuose ugnikalnio lavos bomba pataikė į laivą

Nelaimė įvyko grupei turistų išplaukus stebėti jau du mėnesius vykstančio išsiveržimo Havajo (Didžiojoje) saloje ir į Ramųjį vandenyną besiliejančios lavos. Trylika nukentėjusiųjų teko hospitalizuoti, o kitiems pagalba buvo suteikta uoste. Viena moteris buvo sunkiai sužeista – jai lūžo šlaunikaulis. Bendras laive buvusių žmonių skaičius kol kas nežinomas, nurodė Havajų apygardos ugniagesių departamentas. Per anksti ryte įvykusį incidentą lavos bomba pramušė laivo stogą ir apgadino turėklus, nurodė departamentas, bet išsamesnių detalių nepateikė. „Iš esmės įvyko sprogimas, – laikraščiui „Tribune Herald“ pasakojo apygardos mero atstovė Janet Snyder. – (Lavos gniutulas) pramušė skylę laivo stoge.“ Ji pridūrė, kad visas laivas buvo „padengtas lava“. Kilauėjos išsiveržimas, sunaikinęs šimtus namų, prasidėjo gegužės 3-ąją. Šis ugnikalnis yra vienas aktyviausių pasaulyje. Havajo saloje yra iš viso penki vulkanai. Iš vadinamojo 8-ojo plyšio tebesiliejanti lava šalia salos kranto suformavo mažytę salelę, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Labai tikėtina, kad šis darinys iškilo liejantis lavai iš vandenyno dugne esančios 8-ojo plyšio dalies. Nuo išsiveržimo pradžios lava užliejo apie 20 kv. km teritoriją. Mokslininkai mano, kad šis aktyvumas gali būti įžanga į didesnį Kilauėjos išsiveržimą, panašų į įvykusį praeito amžiaus 3-o dešimtmečio viduryje.

