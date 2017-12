Ši valstija pirmoji atkurs Šaltojo karo laikų perspėjimo sistemą, nurodė Havajų nepaprastųjų situacijų valdymo pareigūnai. Sirenos gaudė vieną minutę, atlikus perspėjimo apie cunamius ir kitas stichines nelaimes sistemos bandymą, prie kurių Havajų gyventojai jau yra įpratę. Kaip ir po kiekvieno kas mėnesį atliekamo bandymo pareigūnai rinko informaciją apie bet kokius sirenų gedimus, sakė Havajų krizių valdymo agentūros administratorius Vernas Miyagi. Pasigirdus tolimam sirenos kauksmui, žmonės garsiajame Vaikikio paplūdimyje į jį beveik nereagavo. „Šėliojau vandenyne ir išgirdau šią sireną“, – sakė iš Kalgario miesto Kanadoje atvykęs turistas Tomas Passmore'as. Susiję straipsniai: Pirmas kartas po Šaltojo karo: Havajai ruošis galimam branduoliniam smūgiui Havajai ima rengtis tam, kas atrodė neįmanoma: turim 15 minučių Vyras sakė, kad šis įvykis jam didelio įspūdžio nepaliko. „Manau, tai geras sumanymas, – sakė jis. – Vis dėlto sprendžiant iš visų aplinkinių reakcijos, niekas čia nepasijudino.“ Branduolinio smūgio šioms JAV saloms tikimybė labai menka, bet svarbu būti pasiruošusiems, šią savaitę sakė valstijos gubernatorius Davidas Ige. Pasak gubernatoriaus, naujasis bandymas turi užtikrinti, kad visuomenė žinotų, ką daryti atakos pavojaus atveju. Jeigu būtų paleista raketa, gyventojai ir turistai turėtų mažiau kaip 20 minučių pasislėpti, nurodė pareigūnai. Valstija mėnesiui atidėjo šį bandymą, kad žmonės būtų informuoti, jog jis bus surengtas, sakė V. Miyagi said. Per bandymą Honolulu gyventojas Markas Valdezas vaikštinėjo Ala Moanos pajūrio parke. Vuras sakė kažką girdėjęs apie planuojamą bandymą, bet teigė nežinąs, ką turėtų daryti iškilus tikram pavojui. Keli Los Andželo gyventojai, stabtelėję Havajuose pakeliui į Australiją, sakė negirdėję jokių žinių apie šį bandymą. Netoliese esančiame parke Thomas Hanesas ir jo žmona gulėjo hamakuose, kai nuskambėjo sirenos. „Aiškiai jas girdėjom, jos buvo veiksmingos, – sakė vyras. – Tik nežinojau, kokia priežastis.“ „Numaniau, kad tai bandymas, – pridūrė Th. Hanesas. – Pagalvojau, jeigu būtų tikra branduolinių raketų ataka, vis tiek nieko negalėčiau padaryti, todėl tiesiog atsipalaiduosiu.“ Anksčiau šią savaitę Šiaurės Korėja išbandė galingą tarpžemyninę balistinę raketą „Hwasong 15“, galinčią nešti branduolinę kovinę galvutę. Pasak analitikų, šis bandymas žymi didelę Pchenjano raketų kūrimo programos pažangą. Šis ginklas gali nuskrieti apie 13 tūkst. km, tad jis lengvai pasiektų JAV žemyninę dalį. Havajai yra viena arčiausiai Šiaurės Korėjos esančių JAV teritorijų, o dėl šiose salose dislokuotų stiprių karinių pajėgų valstijai labiau tikėtina tapti taikiniu. Oahu saloje įsikūręs JAV Ramiojo vandenyno štabas, kontroliuojantis veiksmus Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Per Harbore laikoma dešimtys karinių jūrų pajėgų laivų; ten pat įsikūrusios svarbios karinių oro pajėgų, sausumos pajėgų ir Jūrų pėstininkų korpuso bazės.

Perspėjimo sistemos bandymai toliau bus atliekami kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną, sakė pareigūnai. Havajuose nebėra branduolinių slėptuvių, nes pasibaigus Šaltajam karui lėšos jų išlaikymui buvo sustabdytos.

