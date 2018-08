Ketvirtos kategorijos audra turętų pasukti Havajų link vėliau šią savaitę, pranešė meteorologai iš Vidurio Ramiojo vandenyno uraganų centro. Uraganas, nešantis vėją, kurio greitis siekia 240 km per val., 15 val. Grinvičo (18 val. Lietuvos) laiku buvo 990 km į pietryčius nutolęs nuo Honolulu. Perspėjimai dėl uragano buvo paskelbti Havajuose, Maujyje, Lanajuje, Molokajuje ir Kahoolavėje, nurodė Vidurio Ramiojo vandenyno uraganų centras. Audros centras turėtų praslinkti šalia Havajų ir Maujo salų ketvirtadienį, atnešdamas smarkų vėją ir liūtis, skelbia meteorologai.

