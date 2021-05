„Hamas“ surengė raketų ataką prieš Jeruzalę

Pastarąsias kelias dienas Jeruzalės senamiestyje ir kitose vietose vyksta dideli neramumai, Izraelio teismui paskelbus sprendimą, kad kelios palestiniečių šeimos turi būti iškeldintos iš aneksuotos Rytų Jeruzalės rajono Šeich Džaros.

Prieš paskelbiant oro pavojų Izraelyje, Gazos Ruože girdėjosi paleidžiamų raketų gausmas.

Dienraštis „The Times of Israel“ nurodė, kad iš palestiniečių anklavo Jeruzalės link buvo paleista iki šešių raketų.

Izraeliečių televizija pranešė, kad šiuo metu kariuomenė tikrina vienos raketos numanomo kritimo vietą.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo paleistos septynios raketos, iš kurių viena buvo numušta oro erdvės gynybos sistemų, o kitos nukrito atvirose vietovėse, rašo „The Times of Israel“.

Prie Damasko vartų Jeruzalėje susirinkę palestiniečiai protestuotojai žinią apie raketų paleidimą pasveikino džiaugsmo šūkiais.

Atsakomybę už ataką prisiėmė „Hamas“ sukarintas sparnas – Ezzedine'o al Qassamo brigados.

Šios grupės atstovas Abu Obeida sakė, kad ataka buvo atsakas į Izraelio „nusikaltimus ir agresiją“ Jeruzalėje.

„Tai yra žinia, kurią priešas turi gerai suprasti“, – pabrėžė jis.

Abu Obeida taip pat pagrasino, kad bus surengta daugiau atakų, jeigu izraeliečiai vėl įsiverš į Al Aksos mečetės kompleksą arba vykdys minėtą teismo sprendimą iškeldinti palestiniečių šeimas iš Rytų Jeruzales.

Kaip praneša „Hamas“ kontroliuojami palestiniečių žiniasklaidos kanalai, tuojau po raketų atakos iš Izraelio drono paleista raketa užmušė vieną palestinietį anklavo šiaurinėje dalyje. Izraeliečių kariškiai nurodė, kad Izraelio pietinėje dalyje vienas vyras buvo lengvai sužeistas, kai į jo vairuojamą transporto priemonę pataikė iš Gazos Ruožo paleista prieštankinė raketa.

Anksčiau pirmadienį per policijos ir palestiniečių susirėmimus prie Al Aksos mečetės buvo sužeista daugiau kaip 300 protestuotojų, iš kurių 228 prireikė medikų pagalbos, pranešė Palestinos Raudonasis Pusmėnulis. Izraelio policija nurodė, kad per susirėmimus nukentėjo 21 pareigūnas, iš kurių trys buvo hospitalizuoti.

