Penktadienį prie užtvaros susirinko tik keli šimtai palestiniečių. Izraelio pajėgos pašovė septynis protestuotojus, nurodė vienas sveikatos priežiūros pareigūnas.

Tai mažiausias skaičius nukentėjusių žmonių, apie kurį pranešta nuo demonstracijų pradžios kovą.

Gazos Ruožą valdančio judėjimo „Hamas“ aukšto rango pareigūnas Khalilas al Hayya pareiškė, kad islamistų grupuotė „išbando“ egiptiečių tarpininkaujamas pastangas susitarti dėl paliaubų, kurios turėtų palengvinti 11 metų trunkančią Gazos Ruožo blokadą.

Jeigu blokada nebus nutraukta, atsinaujins dar nuožmesni protestai, perspėjo pareigūnas.

Izraelis ir Egiptas „saugumo sumetimais“ uždarė savo sienas su Gaza, kai 2007 metais „Hamas“ perėmė šio regiono kontrolę.

Nuo kovo pabaigos palestiniečiai kiekvieną penktadienį renkasi protestuoti prie Gazos Ruožo pasienio tvoros. Per demonstracijas jau žuvo daugiau nei 160 palestiniečių. Be to, liepą vienas Izraelio karys buvo nušautas snaiperio iš Gazos Ruožo.