„Hamas“ ginkluotasis sparnas – Izz ad Deeno al Qassamo brigados – gyrė du savo „kovotojus“, per dviejų mėnesių laikotarpį įvykdžiusius atskiras atakas. Šiuos atakų vykdytojus praėjusią naktį nukovė Izraelio pajėgos.

