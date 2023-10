Izraelio kariuomenei naikinant karą pradėjusios organizacijos „Hamas“ taikinius Gazos Ruože ir primygtinai siūlant taikiems gyventojams pasitraukti į saugesnes vietas, teroristai išplatino vaizdo įrašą, kuriame demonstruoja tariamą „rūpestį bei užuojautą“ įkaitais tapusiems izraeliečių vaikams.

Nurodoma, kad šis vaizdo įrašas darytas praėjusį šeštadienį, teroristams užėmus „Holet“ kibucą. Izraelio šaltiniai praneša, kad išpuolio metu buvo nužudyta 13 izraeliečių.

„Hamas“ propagandinis vaizdo klipas sumontuotas iš kelių trumpų įrašų, juo tarsi bandoma pademonstruoti teroristinės organizacijos smogikų žmogiškumą.

Rodoma, kaip „Hamas" narys tvarsčiu apvynioja sužeisto mažo vaiko koją, automatais ginkluoti vyrai nešioja mažus vaikus, glosto jiems nugaras ir kalbasi su jais. Vienas teroristų supa vežimėlį su jame gulinčiu vaiku, girdėti, kaip vaikas verkia.

Hamas fighters, showing compassion for children in the midst of the Kibbutz 'Holet' battles on day one of Operation Al-Aqsa Flood. pic.twitter.com/4GqTkCbrgA