„Jie (protestuotojai) patvirtino, kad jų tikslas bus pasienio įtvirtinimai; jie yra pasiryžę juos sugriauti ir realizuoti savo teisę į sugrįžimą. Mes neišvengiamai grįšime. Su Aukščiausiojo pagalba tai įvyks artimiausioje ateityje“, – pareiškė Y. Sinwaras. Remiantis naujausiais duomenimis, per neramumus Gazos Ruožo pasienyje su Izraeliu penktadienį žuvo jau šeši palestiniečiai. Be to, penktadienį buvo sužeisti 1 070 žmonių, tarp kurių yra 12 moterų ir 48 nepilnamečiai, nurodė anklavo sveikatos apsaugos ministerija. 25 sužeistųjų būklė yra sunki. Palestiniečių protestai palei Gazos Ruožo sieną penktadienį peraugo į susirėmimus, praėjus vos savaitei nuo panašių demonstracijų, per kurias kilo smurto protrūkių, o Izraelio pajėgos nukovė 19 palestiniečių. Pagal žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių praeitas penktadienis buvo kruviniausia diena anklave nuo 2014 metų karo. Šešių savaičių „Sugrįžimo maršo“ protestas skirtas paremti Palestinos pabėgėlius ir yra svarbus dėl daugybės priežasčių, prisidėjusių prie didesnės įtampos. Jis prasidėjo Žemės dieną, kai palestiniečiai minėjo šešių neginkluotų arabų protestuotojų nužudymą Izraelyje 1976 metais. Be to, žydai tuo metu rengėsi švęsti Paschą (Neraugintos duonos šventę), prasidėjusią praėjusį penktadienį po saulėlydžio. Planuojama, kad protestai tęsis iki gegužės 14 dienos, kai Jungtinės Valstijos ketina atidaryti naują ambasadą Jeruzalėje. JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir perkelti į ją Tel Avive įsikūrusią Amerikos ambasadą išprovokavo didelį palestiniečių pasipiktinimą, nes jie aneksuotąją rytinę miesto dalį laiko būsimos savo valstybės sostine. Gegužės 14 d. taip pat sukaks 70 metų nuo Izraelio įkūrimo, o palestiniečiai kitą dieną minės „Nakbą“ („Katastrofą“), kai daugiau kaip 700 tūkst. Palestinos arabų buvo priversti pasitraukti arba buvo išvaryti iš savo namų per karą Izraelio valstybės kūrimosi laikmečiu 1948 metais.

