Sh. Louk buvo pagrobta per „Hamas“ surengtas skerdynes Izraelio dykumoje vykusiame muzikos festivalyje.

„Hamas“ atakos dieną išplatintuose kadruose pavyko atpažinti sunkvežimio priekaboje gulintį į Gazos Ruožą atgabentą Sh. Louk kūną. Iš vaizdo įrašo buvo sunku suprasti, ar moteris gyva, ar mirusi.

Po kelių dienų Sh. Louk motina, vardu Ricarda, informavo, kad duktė gyva ir yra laikoma vienoje iš Gazos Ruože veikiančių ligoninių.

Dabar, kalbėdama su Vokietijos naujienų kanalu RTL/ntv, Sh. Louk motina pranešė, kad sekmadienį gavo žinią apie dukters mirtį.

„Deja, vakar gavome žinią, kad mano dukters nebėra“, – sakė ji.

Žiniasklaida cituoja Sh. Louk šeimos narius, kurie sakė gavę Izraelio gelbėjimo tarnybos „Zaka“ pranešimą, – jame teigiama, kad buvo rasta Sh. Louk kaukolės dalis, be kurios žmogus negali išgyventi. Kol kas neaišku, kur ji buvo rasta.

Taip pat neaišku, ar ankstesni pranešimai apie Sh. Louk, laikomą gyvą Gazos Ruože, buvo klaidingi.

Izraelio užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad Sh. Louk kūnas rastas ir identifikuotas. „Mūsų mintys ir maldos yra su neįsivaizduojamą košmarą išgyvenančiais Shani draugais bei šeima“, – sakoma pranešime.

We are devastated to share that the body of 23 year old German-Israeli Shani Luk was found and identified.