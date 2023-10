Itay ir Hadaras Berdichevskiai turėjo vos keletą sekundžių sureaguoti, išgirdę, kaip ginkluoti teroristai bando išlaužti paradines duris. Savo vaikus jie paslėpė slėptuvėje.

30-mečių pora kovojo su įsibrovėliais, bet buvo nušauta.

Izraelio ambasadorius Kolumbijoje Gali Daganas atskleidė, kad per stebuklą gyvus likusius 10 mėnesių amžiaus dvynius rado ir išgelbėjo Izraelio kareiviai.

Dvynukai vieni praleido daugiau nei 12 valandų.

„Tik įsivaizduokite siaubą. Du persigandę tėvai, darantys viską, kad išgelbėtų savo vaikus, kurie tapo našlaičiais. Tebūnie palaimintas šių didvyrių atminimas“, – pareiškė G. Daganas.

