„Esu pasiruošęs susitikti su broliu Abu Mazenu Gazoje, Kaire ar kurioje nors kitoje vietoje, kad būtų organizuotas didelis palestiniečių lyderių susitikimas“, – sakė I. Haniyeh per Gazos Ruože vykusią didžiulę demonstraciją, skirtą paminėti 31-ąsias „Hamas“ įkūrimo metines. Pastarąjį kartą I. Haniyeh ir M. Abbasas, taip pat vadovaujantis palestiniečių judėjimui „Fatah“, buvo susitikę 2016 metų spalį Katare. 2007 metais tarp šių dviejų palestiniečių judėjimų įsiplieskė konfliktas, per kurį „Hamas“ įtvirtino savo kontrolę Gazos Ruože. Vakarų Krante valdžią išlaikė M. Abbasas ir jo šalininkai. Nuo tai laiko konkuruojantys judėjimai keliskart yra skelbę paliaubas. Sekmadienį Gazos Ruože dešimtys tūkstančių palestiniečių, nešusių žalios spalvos vėliavas, dalyvavo eitynėse, skirtose 31-osioms „Hamas“ įkūrimo metinėms. „Siejame savo viltis su Vakarų Krantu, kuris yra pagrindinė įvykių vieta ir labiausiai tinkama vieta išspręsti konfliktą su mūsų sionistiniu priešu“, – sakė I. Haniyeh. Tai jis pareiškė praėjus mėnesiui po to, kai Gazos Ruožas ir Izraelis paskelbė paliaubas, smarkiai paaštrėjus įtampai tarp konflikto šalių. Kiek anksčiau sekmadienį Izraelio vyriausybės vadovas Benjaminas Netanyahu įspėjo „Hamas“ dėl susirėmimų ir smurtinių incidentų Vakarų Krante. „Pasiunčiau aiškią žinią „Hamas“. Netoleruosime padėties, kai galiojant paliauboms Vakarų Krante nesiliauja teroras“, – sakė premjeras, kurį cituoja šalies žiniasklaida.

