„Tai, kas nutiko vakar – paliaubos ir procesas su (Gazos Ruožą kontroliuojančius islamistų judėjimu) „Hamas“ – yra pasidavimas terorui. Kitos reikšmės nėra“, – pareiškė A. Liebermanas žurnalistams, aiškindamas savo sprendimo priežastis. „Dabar kaip valstybė perkame trumpalaikę ramybę, o jos kaina bus didžiulė ilgalaikė žala nacionaliniam saugumui“, – pridūrė jis. A. Liebermanas taip pat paragino surengti pirmalaikius rinkimus. „Turėtume sutarti dėl rinkimų datos kaip įmanoma greičiau“, – sakė jis žurnalistams, griežtai kritikuodamas paliaubų Gazos Ruože susitarimą. Be kita ko, A. Liebermanas pareiškė, kad jo partija traukiasi iš premjero Benjamino Netanyahu koalicijos, taigi, ministrui pirmininkui parlamente lieka vos vienos vietos dauguma. Eiliniai rinkimai Izraelyje turėtų vykti tik kitą lapkritį, bet dėl A. Liebermano atsistatydinimo gali būti paskelbtas pirmalaikis balsavimas. A. Liebermanas, griežto kurso saugumo politiką vykdantis politikas, vadovauja dešiniojo sparno partijai „Yisrael Beitenu“. Ši politinė jėga turi penkis mandatus 120 vietų Izraelio parlamente. Izraelio premjeras anksčiau trečiadienį teisino savo sprendimą sutikti su ugnies nutraukimu Gazos Ruože po didžiausios nuo 2014 metų eskalacijos. „Nepaprastosios situacijos atvejais, kai priimami saugumui itin svarbūs sprendimai, visuomenė negali visuomet žinoti aplinkybių, kurias reikia nuslėpti nuo priešo“, – sakė B. Netanyahu per Izraelio įkūrėjo Davido Ben Guriono pagerbimo ceremoniją. „Mūsų priešai maldavo ugnies nutraukimo ir labai gerai žinojo, kodėl“, – pridūrė jis. Šį susitarimą kritikavo B. Netanyahu vyriausybės nariai ir netoli Gazos Ruožo gyvenantys izraeliečiai, kurie nori, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų prieš šią palestiniečių teritoriją valdantį islamistų judėjimą „Hamas“. Vienas B. Netanyahu partijos „Likud“ narys atmetė kalbas, kad gali būti paskelbti pirmalaikiai rinkimai, ir sakė, kad premjeras perims A. Liebermano portfelį, bet jau laikinai. „Nėra jokio įpareigojimo surengti šiuo metu, kai saugumo padėtis pažeidžiama“, – sakė pareigūnas, pageidavęs likti anonimas „Maldavo paliaubų“ A. Liebermanas, vienas griežčiausių Izraelio saugumo „vanagų“, vadovauja dešiniajai partijai „Yisrael Beitenu“, turinčiame 120 vietų Knesete penkis mandatus. Prieš perimdamas gynybos ministro postą jis yra išsakęs virtinę kontroversiškų pareiškimų, įskaitant vieną, nukreiptą prieš „Hamas“ vadovą Ismailą Haniyą. A. Liebermanas sakė, kad suteiktų I. Haniyai dvi paras, kad islamistai perduotų du sučiuptus civilius izraeliečius ir per 2014 metų karą žuvusių karių kūnus. Jeigu šis ultimatumas nebūtų įvykdytas, anot A. Liebermano, I. Haniya turėtų būti nužudytas. Vėliau jis atsiribojo nuo šio pareiškimo ir sakė esąs įsipareigojęs „atsakingai, protingai politikai“. Trečiadienį ugnies nutraukimo buvo laikomasi, bet B. Netanyahu stengėsi atremti prieš sprendimą paskelbti paliaubas nukreiptą kritiką. Keli šimtai izraeliečių, gyvenančių netoli sienos su Gazos Ruožu, antradienį vakare surengė protesto demonstraciją ir ragino imtis tolesnių veiksmų prieš anklavą valdantį „Hamas“. B. Netanyahu gynė savo strategiją ir sakė: „Mūsų priešai maldavo paliaubų.“ „Kritiniu metu, kai priimami saugumui gyvybiškai svarbūs sprendimai, visuomenė ne visada gali būti supažindinama su svarstymais, kurie turi būti slepiami nuo priešo“, – premjeras sakė trečiadienio rytą per ceremoniją Izraelio įkūrėjui Davidui Ben-Gurionui pagerbti. „Hamas“ sprendimą dėl paliaubų vaizdavo kaip savo pergalę. Antradienį vėlai vakare tūkstančiai gyventojų išėjo į gatves švęsti. Trečiadienį paskelbtame pranešime „Hamas“ pavadino A. Liebermano atsistatydinimą „pergale Gazai“. Apie paliaubas, sudarytas tarpininkaujant Egiptui, Gazos kovotojų grupės, įskaitant „Hamas“, paskelbė antradienį. Vienas su šiuo susitarimu susipažinęs diplomatinis šaltinis sakė, kad dokumentas susijęs su grįžimu prie sąlygų, sutartų po 2014 metų karo, bet perspėjo: „Padėtis išlieka labai netvari ir gali vėl pratrūkti (smurtas).“ „Tai, ką matėme per pastarąsias 48 valandas, buvo labai pavojinga, ir turėtų būti dedamos visos pastangos, kad būtų išvengta panašių paaštrėjimų“, – pridūrė jis. Gazos Ruožo kovotojai pirmadienio popietę pradėjo leisti raketas į Izraelio teritoriją, reaguodami į sekmadienį Izraelio specialiųjų pajėgų surengtą retą antžeminį reidą anklavo teritorijoje. Per tą slaptą operaciją kilus susišaudymui žuvo septyni palestiniečių kovotojai, įskaitant vieną „Hamas“ sukarinto sparno vadą, taip pat vienas Izraelio kariuomenės karininkas. Izraelio aviacija nuo pirmadienio vakaro atakavo kovotojų taikinius ir sugriovė virtinę pastatų, įskaitant „Hamas“ televizijos būstinę. Per šias operacijas Gazos Ruože žuvo septyni žmonės. Iš anklavo į Izraelio pietinę dalį buvo paleista apie 460 raketų ir minosvaidžių sviedinių. Šis bombardavimas buvo intensyviausias, kada nors surengtas per paros laikotarpį, nurodė Izraelio kariškiai. Netoli sienos su Gazos Ruožu viena prieštankinė raketa pataikė į autobusą, kuriuo, anot „Hamas“, naudojosi Izraelio kariuomenė. Vienas izraelietis karys buvo sunkiai sužeistas. Buvo sužeisti iš viso 27 izraeliečiai, iš jų trys – sunkiai. Be to, vienas palestinietis darbininkas iš okupuoto Vakarų Kranto žuvo, raketai pataikius į vieną namą Izraelio pietiniame Aškelono mieste.

