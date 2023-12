Izraelio televizija parodė vaizdus, kuriuose užfiksuotos didelės žmonių minios, besirenkančios pakrantės metropolio centre ir blokuojančios pagrindinę gatvę. Protestuotojai reikalavo, kad vyriausybė užtikrintų, jog būtų nedelsiant paleisti Gazos Ruože laikomi įkaitai.

Nešdamiesi plakatus su daugelio kitų įkaitų vardais ir nuotraukomis, demonstrantai žygiavo link Izraelio kariuomenės būstinės. Kaip pranešė naujienų portalas „ynet“, jie gatvėse pylė raudonus dažus.

„Jų laikas baigiasi! Sugrąžinkite juos namo dabar“, – šūkavo žmonės.

Jie kritikavo Benjamino Netanyahu vyriausybę, kad ši nepakankamai stengiasi iš Gazos Ruožo išlaisvinti „Hamas“ pagrobtus įkaitus.

Protestuotojai sakė, kad naujas susitarimas dėl įkaitų, panašus į tą, kuris buvo sudarytas lapkričio pabaigoje, būtų užkirtęs kelią tokiems incidentams, kaip pastarasis Gazos Ruože.

Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris penktadienį paskelbė, kad per kautynes Gazos Ruože kariškiai per klaidą nukovė tris įkaitus. Ginkluotosios pajėgos per operaciją „Hamas“ tvirtovėje Šedžajoje palestiniečių teritorijos šiaurėje klaidingai palaikė juos grėsme ir juos nušovė, nurodė atstovas.

Įvykiai Izraelyje

Pranešama apie dar vieną nužudytą įkaitęĮkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas pranešė, kad „Hamas“ nužudė 27 metų Izraelio įkaitę Inbar Haiman, kuri buvo pagrobta spalio 7 d.Inbar, kuri buvo gatvės menininkė ir meno studentė, buvo pagrobtas iš muzikos festivalio „Supernova“ Izraelyje ir išvežta į Gazą.Po kelių dienų ji buvo pastebėta socialiniuose tinkluose išplatintame įkaitų vaizdo įraše, su krauju ant veido.

Izraelio įkaitų šeimos: „Sustabdykite kovas ir pradėkite derybas“Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimos šeštadienį paragino Izraelį nutraukti kovas ir pasiekti susitarimą dėl jų paleidimo, po to, kai Izraelio pajėgos pripažino „per klaidą“ Palestinos teritorijoje nukovusios tris įkaitus.Izraelio kariuomenė teigė, kad penktadienį karių nukauti trys įkaitai nešėsi baltą vėliavą ir šaukėsi pagalbos hebrajų kalba.Žinia apie jų nužudymą sukėlė protestus Izraelyje, o likusių įkaitų šeimos baiminasi, kad jų artimųjų gali laukti panašus likimas.„Mes gauname tik mirusiųjų kūnus. Norime, kad liautumėtės kovoję ir pradėtumėte derybas“, – kalbėjo įkaito Haimo Perry‘io dukra Noam Perry per Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo organizuotą renginį Tel Avive.„Jaučiamės lyg dalyvautume rusiškoje ruletėje, kurioje paaiškės kam kitam bus pranešta apie jo mylimo žmogaus mirtį“, – sakė 19-mečio kario Itai, vieno iš belaisvių, tėvas Ruby‘is Chenas.Per palestiniečių teroristų grupuotės „Hamas“ spalio 7 d. surengtus išpuolius prieš Izraelį, per kuriuos, Izraelio duomenimis, žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia civilių, įkaitais buvo paimta apie 250 žmonių.Žadėdamas sunaikinti „Hamas“ ir susigrąžinti įkaitus, Izraelis pradėjo plataus masto puolimą prieš palestiniečių islamistų judėjimą, per kurį didžioji dalis Gazos Ruožo virto griuvėsiais.Teritorijos „Hamas“ vyriausybė teigia, kad per karą žuvo mažiausiai 18 800 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų.

Pranešama, kad Izraelio nužudyti įkaitai buvo apnuogintomis krūtinėmis, turėjo baltą vėliavąRemiantis pirminiu kariniu tyrimu, trys Izraelio įkaitai, kuriuos Izraelio gynybos pajėgos nužudė Gazos Ruože, buvo nuogomis krūtinėmis ir nešėsi baltą vėliavą.Trijų vyrų, kuriuos „Hamas“ pagrobė spalio 7 d. per savo puolimą Pietų Izraelyje, nužudymas Izraelyje sukėlė platų pyktį ir nepasitikėjimą, didėjant nerimui dėl likusių Gazos įkaitų saugumo.Remiantis Izraelio žiniasklaidoje pasirodžiusiais pranešimais apie IDF tyrimą, trys vyrai, Yotamas Haimas, Samer El-Talalka ir Alonas Shamrizas, kuriems buvo per 20 metų, kažkaip pabėgo nuo pagrobėjų ir artėjo prie IDF pozicijos Šedžeijos rajone Gazos mieste, kur vyko įnirtingos kovos.Vienas iš vyrų nešė lazdą, prie kurios buvo pririštas baltas audinys, ir visi buvo nusivilkę marškinius. Tačiau, pastebėjęs juos tris, ant stogo esantis Izraelio kareivis atidengė ugnį į vyrus ir šaukė: „Teroristai!“Du įkaitai iškart nukrito ant žemės, o trečiasis pabėgo į netoliese esantį pastatą. Kai į įvykio vietą atvyko vadas, dalinys buvo įvestas į pastatą, kur jis nužudė trečiąjį įkaitą, nepaisant jo pagalbos prašymų hebrajų kalba.Taip pat paaiškėjo, kad IDF atpažino netoliese esantį pastatą, pažymėtą „SOS“ ir „Help! Trys įkaitai“, prieš dvi dienas, bet manė, kad tai gali būti spąstai.

Izraelio ir Libano pasienyje – naujos kovosAnkstų šeštadienį Izraelio oro gynyba perėmė iš Libano paleistus „priešiškus orlaivius“, o dar vienas panašus objektas smogė Margaliotui Izraelio šiaurėje, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).IDF į tai reagavo artilerijos ugnimi smogdamos taikiniams Libane. Prieš tai kai kuriose Izraelio vietovėse pasigirdo perspėjimo sirenos.Remiantis žiniasklaidos pranešimais, minėtieji orlaiviai buvo dronai su sprogmenimis. Kas juos paleido, kol kas neaišku, tačiau Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ pranešė šeštadienio rytą atakavusi Izraelio pajėgas.

Po įkaitų nužudymo Izraelio kariams nurodyta būti ypač budriemsPo netyčinio trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų nužudymo Izraelio kariams buvo nurodyta būti „ypač budriems ir atlikti papildomą saugumo patikrą“, amerikiečių transliuotojui CNN pareiškė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas Jonathanas Conricusas.Jis nurodė, kad IDF vis dar aiškinasi incidento aplinkybes, tačiau pažymėjo, jog „Hamas“ smogikai buvo linkę dėvėti civilius drabužius, o tai esą „sukuria labai dinamišką ir sudėtingą kovinę aplinką“.„Nurodėme mūsų kariams būti ypač budriems susidūrus su žmonėmis civiliais drabužiais“, – sakė J. Conricusas.„Bet net ir toks liūdnas įvykis, kaip šis nepajudins mūsų ryžto ir nenukreips mūsų nuo aiškaus tikslo išardyti „Hamas“, – pridūrė jis.Penktadienio vakarą IDF pripažino, kad per operaciją Šedžajoje į rytus nuo Gazos miesto kariškiai per klaidą nušovė tris įkaitus.IDF spalio pabaigoje Gazos Ruože pradėjo sausumos puolimą, kuriuo reaguojama į spalio 7-ąją „Hamas“ smogikų surengtus išpuolius prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo mažiausiai 1 200 žmonių ir buvo paimta apie 240 įkaitų. Sausumos operaciją lydi bombardavimas iš oro. Pasak „Hamas“, Gazos Ruože iki šiol žuvo mažiausiai 18 800 žmonių.

„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože: per karą jau žuvo mažiausiai 18 800 žmonių„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože penktadienį pareiškė, kad per Izraelio ir „Hamas“ karą palestiniečių teritorijoje žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki mažiausiai 18 800.Tarp aukų yra 8 000 vaikų ir 6 200 moterų, nurodė vyriausybė ir pridūrė, kad nuo karo pradžios spalio 7 d. buvo sužeista 51 tūkst. žmonių.

Izraelio pajėgoms nukovus tris įkaitus, į Tel Avivo gatves išėjo šimtai protestuotojųPenktadienio vakarą į Tel Avivo gatves išėjo šimtai protestuotojų, norinčių išreikšti nepasitenkinimą dėl trijų įkaitų, kuriuos Gazos Ruože per klaidą nukovė Izraelio kariai, žūties.Izraelio televizija parodė vaizdus, kuriuose užfiksuotos didelės žmonių minios, besirenkančios pakrantės metropolio centre ir blokuojančios pagrindinę gatvę. Protestuotojai reikalavo, kad vyriausybė užtikrintų, jog būtų nedelsiant paleisti Gazos Ruože laikomi įkaitai.Nešdamiesi plakatus su daugelio kitų įkaitų vardais ir nuotraukomis, demonstrantai žygiavo link Izraelio kariuomenės būstinės. Kaip pranešė naujienų portalas „ynet“, jie gatvėse pylė raudonus dažus.„Jų laikas baigiasi! Sugrąžinkite juos namo dabar“, – šūkavo žmonės.Jie kritikavo Benjamino Netanyahu vyriausybę, kad ši nepakankamai stengiasi iš Gazos Ruožo išlaisvinti „Hamas“ pagrobtus įkaitus.Protestuotojai sakė, kad naujas susitarimas dėl įkaitų, panašus į tą, kuris buvo sudarytas lapkričio pabaigoje, būtų užkirtęs kelią tokiems incidentams, kaip pastarasis Gazos Ruože.Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris penktadienį paskelbė, kad per kautynes Gazos Ruože kariškiai per klaidą nukovė tris įkaitus. Ginkluotosios pajėgos per operaciją „Hamas“ tvirtovėje Šedžajoje palestiniečių teritorijos šiaurėje klaidingai palaikė juos grėsme ir juos nušovė, nurodė atstovas.

Baltieji rūmai trijų Izraelio įkaitų mirtį vadina „širdį veriančia“JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby pavadino trijų Izraelio įkaitų mirtį „širdį veriančia“, kai Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad netyčia juos nušovė.J. Kirby sakė, kad Baltieji rūmai neturi „puikaus matomumo“, kaip tai atsitiko. JAV prezidentą Joe Bideną savo nacionalinio saugumo komanda informavo apie žudynes, pridūrė jis.„Skauda širdį. Tai tragiška. Šios žinios šiandien iš Gazos apie tai, kad šie įkaitai buvo nužudyti per reidą. Noriu būti atsargus ir nepakalbėti apie per daug konkretumo, nes neturime visiško aiškumo, kaip tiksliai vyko ši operacija ir kaip buvo padaryta ši tragiška klaida“, – penktadienį žurnalistams sakė J. Kirby.Jis pridūrė manantis, kad Izraelis išnagrinės, kaip tai atsitiko, tačiau atsisakė priimti „platų sprendimą dėl konkrečių aplinkybių“.IDF penktadienį pranešė, kad per klaidą nušovė tris įkaitus.

IDF kovoja „Hamas“ lyderio kaimynystėjeIzraelio kariai kovojo su „Hamas“ Khan Younis rajone, kur užaugo šios grupuotės lyderis, penktadienį pranešė IDF.Yahya Sinwar namai jau buvo sugriauti per oro antskrydžius, o pastangos jį ir kitus „Hamas“ lyderius surasti vis dar tęsiasi.Šiandien IDF paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, pasak jos, matyti, kaip jos kariai kovoja rajone.

Netanyahu: susitvarkysime žaizdas, išmoksime būtinas pamokas ir toliau stengsimės grąžinti visus įkaitusSavo pirmuosiuose viešuose komentaruose apie tai, kad Izraelio kariuomenė nušovė tris izraeliečius įkaitus, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako: „Kartu su visais Izraelio žmonėmis aš lenkiu galvą iš gilaus liūdesio ir gedžiu dėl trijų mūsų žuvusių žmonių“.„Tai nepakeliama tragedija. Šį vakarą visa Izraelio valstybė gedi. Aš stiprinu mūsų drąsius karius, kurie vykdo šventą misiją – sugrąžinti mūsų pagrobtuosius net savo gyvybės kaina“.„Net šį sunkų vakarą apsivalysime žaizdas, išmoksime reikiamų pamokų ir toliau dėsime visas pastangas saugiai grąžinti visus savo įkaitus namo“, – sako B. Netanyahu.Tuo metu karo kabineto ministras Benny Gantzas X rašė, kad jam „skauda širdį“ po žinios, kad per mūšį šiaurinėje Gazos ruože anksčiau šiandien IDF per klaidą nužudė tris įkaitus.„Mūsų pareiga yra laimėti šį karą, o dalis tos pergalės bus įkaitų parvežimas namo. Mes padarysime viską, ką galime, kad sugrąžintume juos gyvus. Viskas“, – prisiekė B. Gantzas.

Vokietijos oro linijų bendrovė atnaujina skrydžius į Izraelio miestąVokietijos oro linijų bendrovė „Lufthansa“ pareiškė, kad nuo kitų metų pradžios atnaujins skrydžius į Tel Avivą Izraelyje, nes juos atšaukė dėl aštrėjančio konflikto.Keleiviai į Tel Avivą galės keliauti nuo sausio 8 d.Šiandien „Lufthansa“, „Swiss Airlines“ ir „Eurowings“ atnaujino skrydžius į Beirutą Libane, kurie taip pat buvo sustabdyti.Kitos oro linijoms, tokios kaip „Virgin Atlantic“ ir „Ryanair“, taip pat iki 2024 m. yra sustabdžiusios skrydžius į Tel Avivą.„Virgin Atlantic“ teigia, kad skrydžiai bus vykdomi tik kovo mėnesį „Ryanair“ teigia, kad atidėjimai galioja iki sausio 31 d.

IDF: dėl įkaitų mirčių išmoktos „neatidėliotinos pamokos“Žiniasklaida pateikia šiek tiek daugiau informacijos iš IDF paskelbto pareiškimo apie aplinkybes, susijusias su trijų įkaitų mirtimi per Izraelio kariuomenės ataką. IDF teigia, kad kariai apšaudė įkaitus šiauriniame Šedžeijos mieste, kai buvo klaidingai pripažinti, kad jie kelia grėsmę.Per vėlesnes kratas ir patikras šioje vietovėje „kilo įtarimų dėl žuvusiųjų tapatybių“, sakoma pareiškime, o jų kūnai buvo perkelti į Izraelio teritoriją apžiūrai.Pareiškime sakoma, kad „iš įvykio buvo išmoktos tiesioginės pamokos“ ir perduota visiems toje vietoje esantiems IDF kariams.

Kariuomenė: Izraelio kariai nušovė 3 įkaitus, klaidingai palaikę juos „grėsme“Izraelio kariuomenė pranešė, kad jos kariai penktadienį nušovė tris įkaitus, „klaidingai“ palaikę juos grėsme.„Per mūšį Šedžejoje kariuomenė per klaidą identifikavo tris Izraelio įkaitus kaip grėsmę. Dėl to kariai į juos šaudė ir jie žuvo“, - sakoma kariuomenės pranešime, jame reiškiamas „didžiulis apgailestavimas dėl tragiško incidento“.

Penktadienį Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad dėl Izraelio atakų Gazos Ruože tebesitęsianti humanitarinė krizė blogėja dėl sunkios humanitarinės padėties, pagalbos trūkumo ir šalto oro, skelbia „The Guardian“.Socialiniame tinkle X paskelbtame vaizdo įraše perkeltas palestiniečių gyventojas Hasanas Abualamrenas pasakojo draugijai:„Kai išėjome iš namų, oro smūgiai buvo ant... mano vaikų galvų. Mano namas pastatytas iš asbesto ir visas jis nukrito ant mano vaikų galvų, jie patyrė galvos traumas. Tuomet pasiėmiau vaikus ir evakavausi į pietus, o saugiausia vieta man pasirodė PRCS būstinė. Ten šalta, o iš po mūsų plūsta vanduo. Stengiamės rasti ką nors, kuo galėtume pakelti savo drabužius ant paviršiaus, kad vanduo jų nepasiektų.“https://twitter.com/PalestineRCS/status/1735699681726890483?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1735699681726890483%7Ctwgr%5Ef1f25d95ce863cd145917638e748486462fd6c7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fdec%2F15%2Fisrael-gaza-war-live-updates-hamas-us-official-palestine-mahmoud-abbas-hostage-body-recovered

Izraelis „laikinai“ atvėrė naują pagalbos į Gazos Ruožą maršrutąPenktadienį Izraelis leido „laikinai“ pristatyti pagalbą į Gazos Ruožą per Kerem Šalomo sienos kirtimo punktą, pranešė ministro pirmininko biuras, po kelias savaites trukusio spaudimo atvėręs naują tiekimo maršrutą.Izraelio karas su palestiniečių ekstremistų grupuote „Hamas“, JAV ir Europos laikoma teroristine organizacija, trunka jau daugiau nei du mėnesius, dėl to Gazos Ruože susidarė „siaubingos humanitarinės sąlygos“, bet iki penktadienio sprendimo visa į teritoriją įvežama pagalba turėjo būti siunčiama per Rafos perėją, esančią prie Gazos Ruožo ir Egipto sienos.Kerem Šalomo kirtimo punktas yra prie Izraelio ir Gazos Ruožo sienos, ten neseniai pradėtos tikrinti į šią palestiniečių teritoriją siunčiamos pagalbos siuntos, tačiau po to sunkvežimiai vis tiek turėdavo važiuoti į Rafą, kad iš ten įvažiuotų į Gazos Ruožą.Izraelio ministrų kabinetas „šiandien patvirtino laikiną priemonę iškrauti sunkvežimius Kerem Šalomo perėjoje Gazos Ruožo pusėje“, kad į teritoriją patektų daugiau pagalbos, sakoma ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime ir priduriama, jog tokiu būdu į Gazos Ruožą bus gabenama tik iš Egipto atvykstanti humanitarinė pagalba.Penktadienį vizitą Izraelyje baigęs JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas pavadino šį sprendimą „reikšmingu žingsniu“. Jis sakė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas telefonu aptarė problemą su ministru pirmininku B. Netanyahu, tai buvo svarbi diskusijų tema per jo paties dviejų dienų vizitą Izraelyje.Jungtinės Amerikos Valstijos tikisi, kad „šis naujas atidarymas sumažins spūstis ir palengvins gyvybes gelbstinčios pagalbos pristatymą“, pridūrė J. Sullivanas.

Vokietijos ir Danijos laivybos bendrovės stabdo krovinių gabenimą Raudonąja jūraVokietijos konteinerių gabenimo bendrovė „Hapag-Lloyd“ patvirtino, kad iki gruodžio 18 d. sustabdė krovinių gabenimą per Raudonąją jūrą, pranešė jos atstovas spaudai, skelbia „Sky News“.Po pirmadienio bendrovė nuspręs, ar pratęsti pauzę.Pranešama, kad bendrovė svarsto galimybę sustabdyti krovinių gabenimą po to, kai, kaip manoma, vieną iš jos laivų netoli Jemeno apgadino dronas.Danijos laivybos milžinė „Maersk“ pirmoji paskelbė, kad sustabdė visus konteinerių gabenimus per Raudonąją jūrą.Bendrovė nurodė visiems „Maersk“ laivams, esantiems šiame rajone ir turintiems plaukti per Bab al Mandebo sąsiaurį, sustabdyti savo kelionę „iki tolesnio pranešimo“.Bendrovės atstovas spaudai sakė: „Po vakar vos neįvykusio incidento su laivu „Maersk Gibraltar“ ir šiandien įvykusio dar vieno išpuolio prieš konteinerių laivą, nurodėme visiems „Maersk“ laivams, plaukiojantiems per Bab al Mandebo sąsiaurį, sustabdyti savo kelionę iki atskiro pranešimo.“Ketvirtadienį „Maersk“ pranešė, kad į jos laivą „Maersk Gibraltar“, plaukusį iš Salalos (Omanas) į Džiddą (Saudo Arabija), buvo nutaikyta raketa.

AFP: Izraelis pietų Libane numetė lapelius su raginimu nepadėti „Hezbollah“Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo karo pradžios ant pietų Libano rajonų numetė lapelius su raginimu nepadėti „Hezbollah“ grupuotei, pranešė AFP, remdamasi vietos gyventojais.„Ankstyvą penktadienio rytą virš kaimo bepilotis lėktuvas numetė lapelius, kurie nukrito tarp namų“, – sakė netoli sienos esančios Kfar Šubos vietovės gyventojas.Kitas gyventojas sakė, kad lapeliai buvo numesti du kartus, kai vėjas nunešė daug pirmosios partijos lapelių.„Pietų Libano gyventojai, informuojame jus, kad teroristinė grupuotė „Hezbollah“ skverbiasi į jūsų namus ir žemes“, – buvo rašoma lapelyje. – Dėl savo pačių saugumo privalote sustabdyti šį terorizmą“.Jame taip pat buvo perspėjama, kad padedant „Hezbollah“ vietiniams gyventojams kiltų pavojus.Pietų Libano gyventojai teigia, kad Izraelio kariuomenė pastarosiomis dienomis suintensyvino pasienio kaimų apšaudymą.Per 2006 m. karą su „Hezbollah“ Izraelis taip pat mėtė lapelius ant kai kurių netoli sienos esančių rajonų.Iš viso nuo tada, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį ir pradėjo apšaudyti sieną su Libanu, Libano pusėje žuvo daugiau kaip 120 žmonių, daugiausia „Hezbollah“ kovotojų, taip pat Libano karys ir 17 civilių, įskaitant tris žurnalistus, rašo AFP.Izraelio pusėje, pasak valdžios institucijų, žuvo mažiausiai šeši kariai ir keturi civiliai.

Į Jeruzalę buvo paleistos kelios raketosPenktadienį Jeruzalės centre buvo perimtos kelios raketos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.Darbuotojai matė ir išgirdo keletą sprogimų, o mieste pirmą kartą nuo spalio 30 d. gaudė perspėjimo sirenos, nurodė Izraelio kariuomenė.Islamistinio judėjimo „Hamas“ ginkluotasis sparnas „Ezzedine al-Qassam“ brigados pareiškė, kad paleido raketas į Jeruzalę, taip reaguodamos į „sionistų vykdomas civilių žudynes“.Pasak gelbėjimo tarnybos „Magen David Adom“, į įvykio vietą išskubėjo paramedikai. „Pranešimų apie sužeistuosius kol kas nėra“, – sakė tarnyba.Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP teigė, kad buvo užfiksuoti „šeši paleidimai į Jeruzalę“, iš kurių trys buvo perimti. Likę trys įvyko ne virš apgyvendintų teritorijų, tvirtino kariškiai.Penktadienį Izraelis tęsė puolimą Gazos Ruože, nepaisydamas vis dažniau pasigirstančių tarptautinių raginimų laikytis santūrumo.Karą išprovokavo spalio 7-ąją „Hamas“ smogikų surengti išpuoliai prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo mažiausiai 1 200 žmonių ir buvo paimta apie 240 įkaitų. Reaguodamas į šias atakas, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir inicijavo sausumos ir oro kampaniją, kuri smogikų valdomame Gazos Ruože, anot tenykštės Sveikatos ministerijos, iki šiol pareikalavo daugiau kaip 18 700 gyvybių.Karo metu smogikai paleido į Izraelį tūkstančius raketų, daugelį kurių perėmė oro gynyba, teigia Izraelio kariuomenė.

Per raketų smūgį Chan Junisui sužeisti du „Al Jazeera“ žurnalistai, pranešė kolegaDu „Al Jazeera“ žurnalistai buvo sužeisti per raketų smūgį pietinėje Gazos Ruožo dalyje, pranešė kanalas, skelbia „Sky News“.Pranešama, kad Waelas al Dahdouh ir Sameras Abu Daqqa buvo sužeisti raketos, paleistos iš bepiločio lėktuvo pietiniame Chan Juniso mieste.Pasak kolegos reporterio Heba Akila, W. al Dahdouh – „Al Jazeera“ Gazos biuro vadovas – patyrė rankos traumą ir buvo nuvežtas į ligoninę.Pasak „Al Jazeera“, jo operatorius S. Abu Daqqa patyrė šrapnelio sužeidimus.Kitas „Al Jazeera“ žurnalistas Hani Mahmoudas pranešė, kad medikams dar nepavyko pasiekti S. Abu Daqqa, kuris, kaip teigiama, yra mokykloje.„Greitosios pagalbos automobiliui labai sunku prie jo privažiuoti ir jį išgelbėti“, – sakė jis.„Al Jazeera“ vyriausiasis redaktorius Mohamedas Moawadas savo pareiškime socialiniame tinkle X teigė: „Kreipiamės į pasaulio žurnalistų bendruomenę, Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą (TRKK) ir humanitarines organizacijas prašydami skubiai koordinuoti mūsų sužeisto žurnalisto, įstrigusio mokykloje, evakuaciją. Situacijos rimtumas reikalauja neatidėliotino dėmesio, kad būtų užtikrintas mūsų kolegos saugumas ir gerovė“.https://twitter.com/moawady/status/1735656067961335919?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1735656067961335919%7Ctwgr%5E4ae82569aa1a487efe707dda4dba32d2203ea0e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-war-updates-sky-news-blog-12978800

Abbasas: Gazos Ruožas yra „neatsiejama“ Palestinos valstybės dalisPalestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas penktadienį Ramaloje surengtame susitikime su aukšto rango JAV pareigūnu pareiškė, kad Gazos Ruožas yra „neatsiejama“ Palestinos valstybės dalis.Šis susitikimas įvyko Izraeliui tęsiant puolimą Gazos Ruože, nepaisant vis dažniau pasigirstančių tarptautinių raginimų laikytis santūrumo, svarbioms sąjungininkėms Jungtinėms Valstijoms pažymėjus, kad karas neturi baigtis ilgalaike Izraelio okupacija šioje teritorijoje.M. Abbasas sakė atvykusiam Baltųjų rūmų patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Jake‘ui Sullivanui, kad „Gazos Ruožas yra neatsiejama Palestinos valstybės dalis“, nurodė jo biuras ir pridūrė, kad „prezidentas pabrėžė, jog atskyrimas ar bet koks bandymas izoliuoti kurią nors jo dalį yra nepriimtinas“.Pranešime taip pat teigiama, kad M. Abbasas akcentavo „skubų poreikį nutraukti dabartinę Izraelio agresiją, ypač šiomis dienomis Gazos Ruože vykdomą palestiniečių genocidą“.J. Sullivanas per savo vizitą regione dar susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu ir gynybos ministru Yoavu Gallantu.Jungtinės Valstijos, kurios teikia Izraeliui milijardinę karinę paramą, remia šios šalies atsaką į „Hamas“ atakas, tačiau reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl civilių aukų ir ilgalaikio plano dėl Gazos Ruožo.Karą išprovokavo spalio 7-ąją islamistinio judėjimo „Hamas“ smogikų surengti išpuoliai prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo mažiausiai 1 200 žmonių ir buvo paimta apie 240 įkaitų. Reaguodamas į šias atakas, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir inicijavo sausumos ir oro kampaniją, kuri smogikų valdomame Gazos Ruože, anot tenykštės Sveikatos ministerijos, iki šiol pareikalavo daugiau kaip 18 700 gyvybių.Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma parėmė neįpareigojančią rezoliuciją, raginančią nutraukti ugnį Gazos Ruože, tačiau Vašingtonas balsavo prieš.

Iš Jemeno paleista raketa pataikė į kitą krovininį laivą Raudonojoje jūrojeIš hučių sukilėlių kontroliuojamos teritorijos Jemene paleista balistinė raketa pataikė į kitą krovininį laivą Raudonojoje jūroje netoli Bab el Mandebo sąsiaurio, pranešė AP. Panašu, kad atakos taikinys buvo kitas laivas, į kurį hučiai smogė anksčiau penktadienį, agentūrai sakė Pentagono atstovas spaudai.Pirmasis laivas – 370 metrų ilgio konteinerių laivas „Al-Jasrah“, plaukiojantis su Liberijos vėliava ir priklausantis Vokietijos bendrovei „Hapag-Lloyd“, užsidegė po to, kai į jį pataikė iš Jemeno paleistas sviedinys. Išpuolio metu laivas plaukė iš Graikijos Pirėjaus uosto į Singapūrą. Ar yra nukentėjusiųjų, nežinoma.„Pranešama, kad sviedinys pataikė į kairįjį laivo bortą ir nuo smūgio vienas konteineris iškrito už borto“, – sakoma laivybos saugos bendrovės „Ambrey“ pranešime. – Dėl smūgio denyje kilo gaisras, apie kurį buvo pranešta per radiją“.Antrasis apgadintas laivas buvo konteinerių laivas „MSC Palatium III“, kuris taip pat plaukioja su Liberijos vėliava. Žalos pobūdis nebuvo patikslintas.Hučiai naujausių išpuolių kol kas nekomentavo. Anksčiau jie teigė, kad užpuls visus į Izraelį plaukiančius laivus, nepriklausomai nuo jų pilietybės, ir įspėjo tarptautines laivybos bendroves nebendradarbiauti su Izraelio uostais.

Sullivanas: Izraeliui nederėtų ilgą laiką okupuoti Gazos RuožoJAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake’as Sullivanas penktadienį pareiškė, kad Izraeliui nederėtų ilgalaikėje perspektyvoje okupuoti Gazos Ruožo, vis dažniau spėliojant, kokia bus šios teritorijos ateitis po karo.„Mes nemanome, kad Izraeliui būtų prasminga arba teisinga ilgam laikui okupuoti Gazos Ruožą“, – žurnalistams Tel Avive sakė J. Sullivanas. „Galiausiai Gazos kontrolė, administravimas ir saugumas turi pereiti palestiniečiams“, – sakė jis po susitikimų su aukštais Izraelio pareigūnais.Jungtinės Amerikos Valstijos yra pagrindinė Izraelio karinė rėmėja jo kare prieš „Hamas“, įsiplieskusiame Gazos Ruože po spalio 7 d. išpuolio, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelį ir nužudė apie 1 200 žmonių.JAV ir Izraelis sutinka, kad karas truks dar ne vieną mėnesį, sakė J. Sullivanas, vyksta „intensyvios diskusijos“ apie būsimus konflikto etapus ir padarinius. Pasak J. Sullivano, bus pereita į kitą šio karo etapą, sutelkiant dėmesį į tikslesnius būdus taikytis į „Hamas“ vadovybę ir vykdyti žvalgybos operacijas prieš šią palestiniečių grupuotę. Jokių laiko terminų J. Sullivanas nenurodė.Vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas, nenorėjęs, kad jo pavardė būtų skelbiama, sakė, jog Vašingtonas ir Izraelis aptarė perėjimą nuo plataus masto bombardavimo prie „siaurų chirurginių karinių veiksmų“, daugiausia dėmesio skiriant „didelės vertės taikiniams, specifinei karinei infrastruktūrai“.Penktadienį J. Sullivanas Vakarų Krante susitiko su Palestiniečių valdžios lyderiu Mahmudu Abbasu. JAV teigimu, tarptautiniu mastu pripažinta Palestiniečių valdžia galėtų atlikti vaidmenį po karo valdant Gazos Ruožą, nors Ramaloje įsikūrusi administracija labai nepopuliari tarp palestiniečių. „Mes manome, kad Palestiniečių valdžia turi būti pertvarkyta ir atgaivinta, atnaujintas jos valdymo metodas, atstovavimas palestiniečiams“, – sakė J. Sullivanas.

„Smurto sūkurys“: popiežius smerkia vaikų žūtis Gazoje, Ukrainoje ir JemenePopiežius Pranciškus pasmerkė tūkstančių vaikų žūtį „smurto sūkuryje“ Gazos Ruože, Ukrainoje ir Jemene, skelbia „Sky News“.Šias pastabas jis išsakė iš anksto parašytoje kalboje Italijoje įsikūrusios Romos katalikų grupės „Azione Cattolica“ nariams.„Ar žinote, kiek vaikų žuvo Gazos Ruože per pastarąjį karą? Daugiau nei 3 000. Tai neįtikėtina, bet tokia yra tikrovė“, – sakė popiežius.„Ir Ukrainoje jų yra daugiau kaip 500, o Jemene per karo metus – tūkstančiai“, – pridūrė jis.„Jų atminimas skatina mus pačius būti šviesa pasauliui, paliesti daugelio žmonių širdis, ypač tų, kurie gali sustabdyti smurto sūkurį.“Trečiadienį popiežius Pranciškus paragino „nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas“ tarp Izraelio ir „Hamas“.

Nyderlandų teismas leido JAV tiekti Izraeliui naikintuvų dalisNyderlandų vyriausybė neprivalo nutraukti F-35 naikintuvų atsarginių dalių tiekimo Izraeliui iš JAV sandėlio, nusprendė Hagos apygardos teismas, skelbia BBC.Ieškinį uždrausti dalių perdavimą pateikė kelios nevyriausybinės organizacijos, kurios teigė, kad Nyderlandai, tiekdami Izraeliui kovinių lėktuvų dalis, pažeidžia tarptautinę teisę.Ieškinyje teigiama, kad Izraelis naudojo naikintuvus atakoms Gazos Ruože, kurių aukomis tapo civiliai gyventojai ir kurios gali būti laikomos karo nusikaltimais. NVO teigė, kad užkirsti kelią įtariamiems pažeidimams buvo svarbiau nei vykdyti Nyderlandų komercinius ar politinius įsipareigojimus sąjungininkėms šalims.Nyderlandų vyriausybė anksčiau yra sakiusi, kad priimdama sprendimą ji įvertino situaciją ir atsižvelgė į Izraelio teisę į savigyną.Pasak „Reuters“, teisėjai sutiko, kad naikintuvai greičiausiai dalyvavo Gazos Ruožo bombardavimo atakose, todėl galėjo būti naudojami pažeidžiant karo teisę. Tačiau teismas gali spręsti tik dėl to, ar Nyderlandų vyriausybė, prieš duodama leidimą tiekimui, „pagrįstai įvertino“ situaciją. Šiuo atveju Hagos teismas pažeidimo nenustatė.

Izraelio kariuomenė teigia sunaikinusi vadavietę „Hamas“ bastioneIzraelio kariuomenė praneša Gazos Ruože užėmusi ir sunaikinusi svarbaus „Hamas“ bataliono vadovavimo ir kontrolės centrą. Be to, per operaciją teroristinio judėjimo bastione Šedžajoje nukauta teroristų, penktadienį paskelbė kariuomenė. Taip pat sugriautas tunelių kompleksas. Nepriklausomai šių duomenų patikrinti nėra galimybės.Šedžaja yra kvartalas Gazos mieste. Jis laikomas vienu iš paskutinių dviejų islamistinio „Hamas“ judėjimo centrų šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Prieš kelias dienas Izraelio gynybos ministras Joavas Galantas sakė, kad ten esanti „Hamas“ vadavietė apsupta. Minėtas batalionas, anot jo, buvo laikomas nenugalimu.Izraelio kariuomenė spėja, kad „Hamas“ turi iš viso 24 batalionus, kurių kiekvieną sudaro apie 1 000 narių.Kariuomenė penktadienį taip pat pranešė, kad praėjusiomis dienomis daug teroristų nukautar Chan Juniso mieste Gazos Ruožo pietuose. Kariai esą viename tunelių rado motociklų, kuriuos naudojo „Hamas“ per žudynes spalio 7 d.Brutalūs teroristiniai išpuoliai sukėlė Gazos karą. Dėl civilių gyventojų Gazos Ruože kančių stiprėja tarptautinė kritika dėl Izraelio kariuomenės veiksmų.

Raudonojoje jūroje apšaudytas vokiečių krovininis laivasRaudonojoje jūroje apšaudytas ir apgadintas Vokietijos krovinių gabenimo bendrovei „Hapag-Lloyd“ priklausantis krovininis laivas, naujienų agentūrai dpa penktadienį pranešė Hamburge įsikūrusios bendrovės atstovas spaudai.Bendrovės atstovas nurodė, kad niekas iš laivo „al-Jasrah“ įgulos narių nenukentėjo.Ketvirtadienį Vokietijos laivų savininkai perspėjo, kad, pastaruoju metu padažnėjus Jemeno hučių sukilėlių išpuoliams prieš Raudonąja jūra plaukiančius laivus, laivams yra būtina apsauga.Vokietijos laivininkų asociacijos (VDR) vadovas Martinas Krögeras paragino imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, „kad civiliniai prekybos laivai ir ypač juose esantys jūrininkai nebūtų įtraukti į Izraelio konfliktą su „Hamas“, dėl kurio hučiai ir teigia vykdantys savo išpuolius“.

Pranešama, kad per džihadistų išpuolį Irane žuvo 11 policininkųPenktadienį Irano valdžios atstovas valstybinei televizijai pranešė, kad per išpuolį pietrytinėje Sistan-Balučistano provincijoje, už kurį atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė, žuvo mažiausiai 11 Irano policijos pareigūnų.„Per teroristų išpuolį prieš Rasko miesto policijos nuovadą žuvo 11 policininkų, yra sužeistų“, – pranešė provincijos gubernatoriaus pavaduotojas Alireza Marhamati, pridurdamas, kad per išpuolį, už kurį atsakomybę prisiėmė sunitų džihadistų grupuotė „Jaish al-Adl“ (Teisingumo armija), nukauta ir keletas užpuolikų.

Izraelis: turime naujų metodų „Hamas“ teroristams žudytiIzraelio kariuomenė, pasak atstovo, naudos sprogmenis, kad sunaikintų „Hamas“ teroristus tuneliuose po Gazos Ruožu. „Turime naujų kovos metodų, kuriuos pasitelksime teroristams žudyti“, – ketvirtadienio vakarą sakė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. „Hamas“ teroristai ir ypač jų vadeivos esą slepiasi savo tuneliuose. „Mes įsiskverbsime, pritvirtinsime sprogmenis tose vietose, kuriose, mūsų žiniomis, dažnai būna teroristai, ir lauksime tinkamo momento, kad juos sunaikintume po žeme, – kalbėjo atstovas. – Teroristai požemyje nebus saugūs“.Po Gazos Ruožu driekiasi daugybė kilometrų tunelių, kuriuose, pasak Izraelio, slepiasi „Hamas“ teroristai ir ten taip pat laiko įkaitus iš Izraelio. Kad išvengtų Izraelio bombų iš oro, kai kurie tuneliai išrausti dešimtis metrų po žeme.Teroristai juos taip pat naudoja, kad išlįstų tartum iš niekur ir netikėtai pultų. Daugelyje tunelių yra sprogmenų spąstų, kad būtų pražudyti ten įsibrovę Izraelio kariai.

Jemeno sukilėliai paleido raketą į krovininį laivą Raudonojoje jūrojeIrano remiami Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisiėmė atsakomybę už išpuolį prieš krovininį laivą, plaukusį Raudonosios jūros sąsiauriu, per kurį driekiasi svarbus pasaulio laivybos kelias, tačiau vienas JAV pareigūnas nurodė, kad raketa į taikinį nepataikė.Hučių sukilėliai pranešė, kad prieš krovininį laivą „Maersk Gibraltar“ buvo įvykdyta „drono ataka ir smūgis pasiekė tikslą“.Hučių atstovas Yahya Saree pareiškė, kad raketa buvo paleista po to, kai laivo įgula „atsisakė atsiliepti į Jemeno laivyno tarnybų šaukinius“ ir kad šia ataka buvo siekiama atkeršyti už „Palestinos gyventojų priespaudą“.Hučiai prisiima atsakomybę už beveik kiekvieną dieną svarbiame jūrų kelyje rengiamus išpuolius, kuriems naudojamos raketos ir bepiločiai orlaiviai, tokiu keldami grėsmę tarptautinei laivininkystei, kad darytų spaudimą Izraelio kare su „Hamas“. Sukilėliai prisiekė pulti kiekvieną sąsiauriu plaukiantį laivą, jei manys, kad jo kelionės tikslas yra Izraelis.JAV pareigūnas pranešė, kad į laivą „Maersk Gibraltar“ paleista raketa „į laivą nepataikė“ ir nukrito į vandenį.Pareigūnas prašė neatskleisti jo vardo ir pavardės, mat neturi įgaliojimų daryti viešus pareiškimus.Vėliau ketvirtadienį JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė, kad „iš hučių kontroliuojamos Jemeno teritorijos į tarptautinį laivininkystės kelią į šiaurę nuo Bab-el-Mandebo (Jemeną nuo Afrikos kyšulio skiriančio sąsiaurio prie Raudonosios jūros) buvo paleista“ balistinė raketa.Po Honkongo vėliava plaukiančiame laive niekas nenukentėjo, jokia žala laivui nepadaryta, teigiama CENTCOM įraše socialiniame tinkle X.„Nors šis incidentas su JAV pajėgomis nesusijęs, mes atidžiai stebime situaciją. Tokios atakos gelia grėsmę tarptautiniam jūrų saugumui“, – pridūrė ji.Danijos laivininkystės milžinė „Maersk“ patvirtino, kad per incidentą su jos laivu, plaukusiu iš Salalos (Omanas) į Džedą (Saudo Arabija), niekas nenukentėjo.„Pranešama, kad laivo įgula yra saugi“, – teigiama įmonės „Maersk“ pranešime, nurodant, kad bendrovė „vis dar stengiasi nustatyti incidento aplinkybes“.„Maersk“ pranešė, kad „paskutiniai išpuoliai prieš prekybinius laivus... kelia labai didelį susirūpinimą.Tokia situacija kelia grėsmę jūrininkų gyvybėms ir kenkia pasaulinei prekybai. Kadangi pasaulio laivininkystės pramonė pati jos išspręsti negali, prašome imtis politinių veiksmų kuo skubiau ją sušvelninti.“Svarbus maršrutasŽvalgybos duomenų firma „Ambrey“ pranešė, kad raketa į Maršalo saloms priklausantį laivą buvo paleista, šiam esant už 45 jūrmylių nuo Močos krantų, nurodydama, kad laivo įgula nenukentėjo.„Bendrovės „Ambrey“ supratimu, patronuojančioji bendrovė bendradarbiavo su Izraelio transporto bendrove, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad šį konkretų laivą eksploatuotu kuri nors Izraelio firma“, – teigiama jos pranešime.Hučiai yra paskelbę pulsiantys visus laivus, kurie palei Jemeno krantus plauks Izraelio link, kad ir kam jie priklausytų.Ataka įvykdyta netoli Bab al-Mandabo – svarbaus maršruto, vedančio į Sueco kanalą ir Izraelio pietuose esantį Eilato uostą.Portalo MarineTraffic.com duomenimis, „Maersk Gibraltar“ yra 340 metrų ilgio konteinerinis laivas, pastatytas 2016 m.„Ambrey“ nurodo, kad kaip ir per keletą pirmiau įvykusių incidentų, hučiai ir šiam laivui nurodė prisišvartuoti Jemeno uoste, o jam nepaklusus paleido raketą.Didžiąją dalį Jemeno valdantys tačiau tarptautinės bendruomenės pripažinimo neturintys hučiai priklauso vadinamajai „pasipriešinimo ašiai“, kurią remia Iranas ir kuri yra nukreipta prieš Izraelį.Šeštadienį jie pareiškė „nepraleisiantys į sionistų šalį plaukiančių laivų“, jei į „Hamas“ valdomą Gazą nebus leista pristatyti humanitarinės pagalbos.Nepriklausomai nuo to, po kokia vėliava jie plaukia ir kam jie priklauso ar kas juos eksploatuoja, į Izraelį plaukiantys laivai „taps teisėtu mūsų ginkluotųjų pajėgų taikiniu“, teigiama jų pranešime.Šioje zonoje patruliuoja JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos karo laivai, keletas hučių paleistų raketų buvo numušta, dar joms nepasiekus taikinio.

Izraelio kariai iš Gazos Ruožo išgabeno dar vieno įkaito kūnąIzraelio kariuomenė iš Gazos Ruožo išgabeno dar vieno įkaito kūną. Palaikai grąžinti į Izraelį ir čia identifikuoti, penktadienio rytą pranešė kariuomenė. Tai 28 metų vyras, kuris buvo pagrobtas per „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių spalio 7 d. Izraelyje surengtas žudynes. Informuota jo šeima. Apie mirties priežastį kol kas duomenys nepateikiami.Pastarąjį kartą kariuomenė nurodė, kad Gazos Ruože dar yra 135 įkaitai. Nėra aišku, ar į šią statistiką įtraukti ir žuvusiais paskelbti pagrobtieji. Izraelio kariai nuo Gazos karo pradžios iš palestiniečių teritorijos jau išgabeno kelių įkaitų kūnus.Per beprecedentį teroristinės organizacijos „Hamas“ ir kitų ekstremistų išpuolį Izraelio pasienio teritorijoje, Izraelio duomenimis, buvo pagrobta apie 240 žmonių. Pagal vyriausybės ir „Hamas“ susitarimą 105 įkaitai neseniai buvo paleisti. Mainais laisvę atgavo 240 Izraelio kalėjimuose kalintų palestiniečių.

B. Netanyahu pareikalavo, kad Raudonasis Kryžius perduotų įkaitams medikamentųIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino Raudonąjį Kryžių daryti didesnį spaudimą, kad galėtų patekti pas Gazos Ruože „Hamas“ laikomus įkaitus.„Turite visus būdus, visas teises viešai daryti spaudimą „Hamas“, ir visi to tikisi“, – antradienį Tel Avive susitikęs su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) pirmininke Mirjana Spoljaric sakė B. Netanyahu.Jis įteikė jai medikamentų paketą ir paprašė ICRC „įvykdyti savo misiją ir pristatyti juos“ Gazoje esantiems įkaitams.M. Spoljaric socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) parašė, kad ICRC „turi gauti leidimą“ tokiems vizitams.„Kartoju: įkaitai turi būti paleisti, tuojau pat.“Per prieš keletą savaičių įvykusias Izraelio ir „Hamas“ paliaubas ICRC suorganizavo paleistų įkaitų pervežimą iš Gazos Ruožo į Egiptą arba tiesiai į Izraelį. Derybose dėl įkaitų paleidimo organizacija nedalyvavo.Teroristai iš islamistų grupuotės „Hamas“ ir kitų ekstremistinių Palestinos organizacijų spalio 7 d. Izraelyje surengė precedento neturintį išpuolį, per kurį maždaug 1 200 žmonių žuvo ir dar apie 240 buvo paimti įkaitais.Izraelio teigimu, Gazos Ruože vis dar laikomi 135 įkaitai. Pagal Izraelio vyriausybės ir „Hamas“ susitarimą mainais į 240 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių buvo paleisti 105 įkaitai.

JAV atstovų vizito Izraelyje metu kalbėta apie galimybę pereiti prie „mažesnio intensyvumo“ karinių veiksmųBaltieji rūmai pranešė, kad Jungtinės Valstijos ir Izraelio vadovai aptarė galimybę pereiti prie „mažesnio intensyvumo“ karinių veiksmų Gazoje.JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas ketvirtadienį susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir gynybos ministru Yoavu Gallantu, Vašingtone pranešė JAV nacionalinio saugumo tarybos komunikacijų direktorius Johnas Kirby.J. Sullivanas kalbėjo apie „galimybę pereiti nuo to, ką pavadintume didelio intensyvumo operacijomis, kurias dabar ir matome, prie mažesnio intensyvumo veiksmų“, – sakė J. Kirby.„Bet nenorime nustatyti tam termino.“J. Kirby nepasakė, kaip galėtų atrodyti tokia karinė operacija.Gazoje susidarius katastrofiškai humanitarinei situacijai, Izraelis pastaruoju metu jaučia vis didėjantį tarptautinės bendruomenės, įskaitant JAV, daromą spaudimą.Paklaustas apie tai, kiek truks karas, J. Kirby pasakė, kad JAV izraeliečiams nenurodė, kaip ilgai jis turėtų trukti.„Manau, galima suprasti, kad nenorime informuoti „Hamas“ apie tai, ko jie gali tikėtis ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais“, – paaiškino J. Kirby.„Žinoma, aš suprantu, kad norite, jog tai pasibaigtų kuo greičiai – visi to nori.“

Įvardijo, kaip po karo galėtų būti valdomas Gazos RuožasIzraelio saugumo institucija parengė pasiūlymus dėl pokario Gazos valdymo, praneša 12 kanalas ir priduria, kad ministro pirmininko Benjamino Netanyahu nuomonė apie šiuos pasiūlymus nėra žinoma.Saugumo vadai pasisako už tarptautinių pajėgų, kurios perimtų bendrą Ruožo kontrolę, sukūrimą, tarp kurių dalyvautų JAV, Prancūzija ir Vokietija.Atsiskaitymas šioms pajėgoms būtų administracinis mechanizmas, apimantis Gazoje įsikūrusius Palestinos valdžios tarnautojus ir vietinius Gazos ruožo verslininkus.Ataskaitoje nenurodoma, kiek laiko turėtų galioti šis susitarimas.Izraelis taip pat nori, kad Filadelfio koridoriuje visoje Gazos ir Egipto sienoje būtų pastatyta požeminė užtvara, kad būtų užkirstas kelias ginklų ir komponentų kontrabandai tuneliais į Ruožą.Izraelis taip pat siekia pastatyti naują prekių pervežimo terminalą Rafah, kurį prižiūrėtų tarptautinė ir Izraelio valdžia.Ataskaitoje teigiama, kad artimiausiomis dienomis šiais pasiūlymais bus dalijamasi su aukšto rango JAV veikėjais.Ataskaitoje taip pat teigiama, kad saugumo institucija svarsto siekti susitarimo dėl visų Gazos įkaitų išlaisvinimo, o už tai leisti „Hamas“ Gazos vadui Yahya Sinwar palikti Ruožą. Tačiau šioje be šaltinio ataskaitoje pažymima, kad saugumo institucija mano, kad didžiulis karinis spaudimas „Hamas“ yra geriausia galimybė išlaisvinti įkaitus.

Baltieji rūmai: vis dar dirbame „valandomis“, kad būtų išlaisvinti Gazos įkaitaiBaltieji rūmai vis dar dirba „valandomis“, kad išlaisvintų likusius „Hamas“ įkaitus, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.„Mes vis dar dirbame valandomis, kad pabandytume sugrąžinti pauzę, kad įkaitai būtų paleisti“, – žurnalistams sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.CNN paklaustas, ar JAV sutinka su Izraelio karo kabineto vertinimu, kad „sąlygos nėra tinkamos“, J. Kirby atsakė, kad „leistų izraeliečiams pasikalbėti su savo derybininkais“.J. Kirby taip pat pabrėžė patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Jake'o Sallivano kelionę į Izraelį.„Jei jums reikia įrodymų, kad vis dar norime matyti pauzę, tiesiog pažiūrėkite, kur šiandien yra patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Turiu galvoje, kad stengiamės tai sugrąžinti visais lygiais – ir vis dar tikime, kad tai įmanoma“, – sakė J. Kirby.Aštuoni amerikiečiai vis dar dingę be žinios ir, kaip manoma, yra „Hamas“ įkaitai.

Erdoganas: JAV turi „istorinę atsakomybę“ pasiekti ilgalaikes paliaubasJungtinėms Valstijoms tenka istorinė atsakomybė siekti ilgalaikių paliaubų Gazoje, Turkijos prezidentas Tayyipas Erdoganas sakė telefonu Joe Bidenui.Jis pridūrė, kad tai turėtų įvykti kuo greičiau.R. T. Erdogano biuras pareiškė, kad paliaubos gali būti pasiektos greitai, jei Jungtinės Valstijos nutrauktų besąlygišką paramą Izraeliui.Jis pridūrė, kad užsitęsę Izraelio išpuoliai gali turėti neigiamų pasaulinių pasekmių, pridūrė jo biuras.R. T. Erdoganas neseniai pareiškė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu bus teisiamas už karo nusikaltimus ir pavadino jį „Gazos mėsininku“.

Pranešama, jog Izraelis teigia, kad dabartinis puolimas gali baigtis po trijų savaičiųDu JAV pareigūnai sakė CBS News, kad Izraelis pasakė JAV, kad dabartinis jų puolimo prieš „Hamas“ etapas turėtų būti baigtas per dvi ar tris savaites.Vienas pareigūnas teigė, kad tai nereikš karinių operacijų pabaigos, bet sumažės intensyvumas ir vyks žemesnio lygio bombardavimas su tikslesniais smūgiais, kai izraeliečiai perima likusią „Hamas“ vadovybę.Tai įvyko po to, kai Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pasakė Baltųjų rūmų patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Jackui Salivanui, kad „Hamas“ sunaikinimas užtruks „daugiau nei kelis mėnesius“.„Bet mes laimėsime ir juos sunaikinsime“, – cituojamas jis.

IDF atstovas: „Hamas“ nesaugus savo tuneliuose po Gazos RuožuIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad „Hamas“ nesaugus savo tuneliuose po Gazos Ruožu, po to, kai buvo paskelbta filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip tunelyje kariuomenė nužudė teroristus.„Hamas“ tuneliuose kariai padeda sprogmenis... su fotoaparatu atpažinome teroristus ir per šį incidentą nužudėme kelis teroristus“, – spaudos konferencijoje sako D. Hagari.„Hamas“ teroristai, ypač vyresnieji, nusprendžia slėptis po žeme. Tai yra „Hamas“ veikimo metodas, slepiasi naudojant civilius, esančius virš jų, kaip žmonių skydus“, – sako jis.D. Hagari sako, kad IDF turi „naujų kovos priemonių“, kad galėtų nužudyti „Hamas“ operatyvininkus savo tuneliuose.„Mes įeisime, padėsime sprogmenis tose vietose, kur yra teroristai, ir lauksime tinkamo momento juos nužudyti po žeme. Teroristai po žeme nebus saugūs“, – priduria jis.Paklaustas apie pasikartojančius pranešimus užsienio žiniasklaidoje apie tai, kad IDF tariamai pumpuoja jūros vandenį į „Hamas“ tunelius, D. Hagari sako: „Dirbame įvairiais būdais, siekdami sunaikinti tunelius ir ištraukti operatyvininkus“.

Vokietijoje ir Nyderlanduose suimti keturi spėjami „Hamas“ nariai, planavę išpuolius EuropojeVokietijoje, Nyderlanduose ir Danijoje, saugumo institucijų duomenimis, sulaikyti keli spėjami „Hamas“ nariai, įtariami planavę išpuolius prieš žydų objektus Europoje, praneša agentūra „Reuters“.Pasak vokiečių tarnybų, trys asmenys suimti Berlyne ir vienas Roterdame. Jie įtariami priklausantys užsienio teroristinei organizacijai. Anot tyrėjų, planuota į Berlyną atgabenti ginklų, kurie būtų naudojami galimiems išpuoliams prieš žydų objektus Europoje.Danijos policija paskelbė, kad Danijoje ir Nyderlanduose sulaikyti keli asmenys. Spėjama, kad jie rengė išpuolį. Danų policija kalbėjo apie koordinuotą tarpvalstybinę operaciją, per kurią suimti keturi įtariamieji.„Tyrimai parodė, kad asmenų tinklas rengė teroro aktą“, – spaudos konferencijoje Kopenhagoje sakė Danijos vidaus žvalgybos PET vadovas Flemmingas Drejeris.Pasak Izraelio premjero Benyamino Netanyahu biuro, kuris rėmėsi Izraelio žvalgyba „Mossad“, Danijos institucijos atskleidė „Hamas“ infrastruktūrą Europos žemėje“ ir suėmė septynis asmenis.

Gazoje neveikia interneto ir telefono ryšio paslaugosPagrindinės regiono telekomunikacijų bendrovės „Paltel“ ir „Jawwal“ pranešė, kad Gazos Ruože neveikia visos interneto ir telefono ryšio paslaugos, skelbia „Sky News“.Jos teigė, kad paslaugos nutrūko dėl Izraelio „tebesitęsiančios agresijos“.

Žiniasklaida: Izraelis paprašė Egipto tarpininkauti siekiant naujo susitarimo dėl įkaitų paleidimoIzraelis, anot žiniasklaidos, paprašė Egipto tarpininkauti sudarant naują susitarimą su „Hamas“ dėl įkaitų paleidimo. Susitarimo dalis būtų ir ugnies nutraukimas Gazos Ruože bei Izraelyje, ketvirtadienį pranešė arabų kalba leidžiamas laikraštis „Al-Araby Al-Jadeed“.Kataro leidinys, remdamasis neįvardytais Egipto šaltiniais, rašo, kad Egipto ir Izraelio žvalgyba savaitgalį palaikė kontaktą dėl Gazos karo. Anot pranešimo, „Hamas“ paneigė buvus bet kokias naujas derybas. „Hamas“ politinio biuro Gazoje vadovas Bassemas Naemas laikraščiui patvirtino, kad grupuotė atmeta bet kokias derybas, kol įsigalios paliaubos.Egiptas ir Kataras rengia pirmuosius neoficialius pokalbius su Izraeliu ir „Hamas“, kad suformuluotų pirmąjį galimo susitarimo projektą, be to, rašė Izraelio laikraštis „Haaretz“, remdamasis palestiniečių šaltiniais. Tačiau dabartiniu momentu esą konkrečių rezultatų dar nėra.JAV žinių stotis CNN savo ruožtu pranešė, kad Izraelio užsienio žvalgybos vadas Davidas Barnea priešingai, nei pradžioje planuota, nevyks į Katarą, kad pamėgintų pradėti naujas derybas dėl įkaitų iš Izraelio iškeitimo į palestiniečius kalinius. „Hamas“ judėjimas esą labai abejingas. Izraeliui susidarąs įspūdis, jog tik gaištamas laikas.Tarpininkaujant Egiptui ir Katarui, jau lapkričio pabaigoje Izraelis ir islamistinė „Hamas“ organizacija susitarė dėl paliaubų. Jos galiojo savaitę. Per tą laiką buvo paleisti 105 „Hamas“ ir kitų grupuočių į Gazos Ruožą pagrobti įkaitai. Ugnies nutraukimas baigėsi prieš pat baigiantis jo terminui – „Hamas“, Izraelio duomenimis, pažeidė paliaubas ir apšaudė Izraelio teritoriją.

Aukšto rango JAV pareigūnas atvyko į IzraelįAukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas Jake’as Sullivanas ketvirtadienį atvyko į Izraelį, kilus viešam ginčui dėl civilių aukų Gazos Ruože, kur jau daugiau kaip du mėnesius vyksta Izraelio ir „Hamas“ karas.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasveikino JAV prezidento Joe Bideno patarėją nacionalinio saugumo klausimais prieš numatytas derybas, kuriose dėmesys turėtų būti skiriamas Izraelio karinei kampanijai palestiniečių teritorijoje. Izraelio premjero biuras pasidalino nuotrauka, kurioje J. Sullivanas ir B. Netanyahu spaudžia rankomis Tel Avive, ir socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) nurodė, kad „vėliau bus surengtas platesnis susitikimas su karo kabineto nariais“.J. Sullivanas prieš kelionę „Wall Street Journal“ renginyje sakė, kad aptars karo užbaigimo tvarkaraštį ir paragins Izraelio lyderius „pereiti nuo dabartinių didelio intensyumo operacijų į kitą etapą“.Jungtinės Valstijos yra svarbios Izraelio kariuomenės finansuotojos ir praėjusią savaitę vetavo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią paskelbti paliaubas.Karą išprovokavo spalio 7-ąją islamistinio judėjimo „Hamas“ smogikų surengti išpuoliai prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo mažiausiai 1 200 žmonių ir buvo paimta apie 240 įkaitų. Reaguodamas į šias atakas, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir inicijavo sausumos ir oro kampaniją, kuri smogikų valdomame Gazos Ruože, anot tenykštės Sveikatos ministerijos, iki šiol pareikalavo 18 787 gyvybių.

Izraelis: Danija užkirto kelią „Hamas“ sąmokslui Europos teritorijojeIzraelis teigia, kad žvalgybos ir teisėsaugos institucijos Danijoje suėmė septynis asmenis dėl planų „Hamas“ vardu surengti išpuolius prieš civilius gyventojus, skelbia „Sky News“.Benjamino Netanyahu biuro pareiškime teigiama, kad Izraelio šnipinėjimo agentūra „Mossad“ pareiškė, jog Danijos agentūros atskleidė „Hamas“ infrastruktūrą Europos teritorijoje.Danijos policija anksčiau pranešė, kad dėl įtariamo teroro sąmokslo Danijoje – ir vieno Nyderlanduose – buvo atlikti areštai.Jokios informacijos apie įtariamųjų motyvus nepateikta.Tai įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai Nyderlandai pirmą kartą per ketverius metus padidino teroro grėsmės lygį iki „didelio“.

Netanyahu pakartojo: kariniai veiksmai tęsis „iki pergalės“Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu patvirtino savo vyriausybės pasiryžimą tęsti karinius veiksmus prieš teroristinę organizaciją „Hamas“ Gazos Ruože.Jo šalis toliau kovos „iki pergalės“ prieš „Hamas“, sakė B. Netanyahu vaizdo žinutėje prieš Baltųjų rūmų patarėjo nacionaliniais klausimais Jake‘o Sullivano vizitą Jeruzalėje ketvirtadienį.Jau trečiadienį B. Netanyahu pažymėjo, kad „niekas mūsų nesustabdys“. Jis pabrėžė tai sakąs ir dėl „tarptautinio spaudimo“. „Mes tęsim iki pabaigos, iki pergalės – ne mažiau“, – kalbėjo B. Netanyahu.JT reikalaujamas paliaubas atmetė ir užsienio reikalų ministras Elis Cohenas.Izraelis tęs karą prieš islamistinę palestiniečių organizaciją „Hamas“ – „nesvarbu, ar mus rems užsienis, ar ne“, – kalbėjo ministras. Paliaubos „dabartiniame etape“ būtų „dovana teroristinei organizacijai „Hamas“. Tai leistų jai „sugrįžti ir kelti grėsmę Izraelio gyventojams“, pažymėjo E. Cohenas.JT Generalinė Asamblėja antradienį didele balsų dauguma priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kurioje reikalaujama nedelsiant skelbti paliaubas Gazos Ruože.

JAV dėl radikalių naujakurių smurto delsia perduoti Izraelio policijai skirtus ginklusJungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, delsia perduoti daugiau kaip 27 000 šautuvų, skirtų Izraelio policijai. Prezidento Joe Bideno vyriausybė nuogąstauja, kad ginklai gali patekti į radikalių naujakurių Vakarų Krante rankas, ketvirtadienį rašo leidinys „The Wall Street Journal“, remdamasis neįvardytais vyriausybės pareigūnais.Ligšiolinių Izraelio tikinimų, kad šautuvus, įskaitant M4 ir M16 modelius, naudos tik policija esą nepakanka. Todėl JAV valstybės departamentas reikalauja konkrečių žingsnių slopinant naujakurių Vakarų Krante smurtą prieš palestiniečius, rašo laikraštis. JAV būgštauja, kad smurtas Vakarų Krante gal sukelti konfliktą visame Artimųjų Rytų regione.Nuo „Hamas“ ir kitų ekstremistinių organizacijų spalio 7 d. Izraelyje surengtų atakų, per kurias žuvo apie 1 200 žmonių, Vakarų Krante vis daugėja naujakurių išpuolių. Smurtas prieš palestiniečius ten pasiekė „beprecedentį lygį“, neseniai sakė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) atstovė palestiniečių teritorijoms Lynn Hastings.Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų policijos ministras Itamaras Ben Gviras netrukus po plataus masto „Hamas“ išpuolio pareiškė, kad tūkstančius savanorių ir pasienio su Gazos Ruožu zonoje bei Vakarų Krante nori aprūpinti ginklais.Šią savaitę viename renginyje J. Bidenas savo kalboje, anot „The Wall Street Journal“, įvardijo ministrą pavarde ir pareiškė, kad šis ir „naujieji žmonės (...) nenori nieko, kas bent kiek priartintų prie dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo“. Be to, jie esą nori keršto ne tik judėjimui „Hamas“, bet „visiems palestiniečiams“.

Izraelio pajėgos praneša ligoninėje Gazos Ruože suėmusios dešimtis „Hamas“ teroristųIzraelio kariuomenė praneša Kamal Aduano ligoninėje Gazos Ruožo šiaurėje sulaikiusi dešimtis teroristų. Kariškiai paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti ginkluoti palestiniečiai, iškeltomis rankomis išeinantys iš ligoninės.Medžiagoje kai kurie vyrai nuogomis krūtinėmis laiko virš galvų iškėlę ginklus ir tada juos sudeda. Kariuomenės duomenų ir nuotraukų bei įrašų kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Pranešime toliau teigiama, kad Izraelio daliniai, bendradarbiaudami su vidaus slaptąja tarnyba „Shin Bet“, praėjusiomis dienomis aptiko „Hamas“ teroristų naudojamą pastatą netoli ligoninės.Anot duomenų, kariuomenė per operaciją rado ir ginklų. Esą pasidavė apie 70 vyrų. Jie perduoti kariuomenės žvalgybos padaliniui bei Izraelio saugumo tarnybai.

„Hamas“: per Izraelio smūgius žuvo daugiau nei 18 700 žmonių„Hamas“ valdoma Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo spalio 7 d. per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 18 787 žmonės ir dar 50 897 buvo sužeisti, skelbia „Sky News“.Nuo vakar po pietų pateiktos atnaujintos informacijos mirčių skaičius padidėjo beveik 170 žmonių.

„Gydytojai be sienų“: Izraelio pajėgos Vakarų Krante nužudė neginkluotą paauglįIzraelio pajėgos Vakarų Krante nušovė beginklį paauglį, pranešė labdaros organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF), skelbia „Sky News“.Pranešama, kad berniukas buvo nušautas Chalilo Suleimano ligoninės teritorijoje Dženine.„MSF ir Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojų pastangos išgelbėti jo gyvybę buvo bergždžios“, – sakoma labdaros organizacijos pranešime socialiniame tinkle X.MSF teigia, kad Izraelio pajėgos blokavo ir apieškojo greitosios pagalbos automobilius ir medicinos personalą prie ligoninės, kai jie šiandien vežė išrašytus pacientus namo.„Ligoninės turėtų būti saugios erdvės. Ligoninės turi būti gerbiamos. Šie išpuoliai turi liautis“, – teigė organizacija.

Airijos vadovas teigia, kad ES praranda pasitikėjimą dėl konfliktoAirijos ministras pirmininkas sako, kad ES praranda pasitikėjimą dėl savo pranešimų apie Izraelio ir „Hamas“ karą, ir ragina ES nares raginti sudaryti humanitarines paliaubas, skelbia „Sky News“.Kalbėdamas ES aukščiausiojo lygio susitikimo Briuselyje pradžioje Leo Varadkaras sakė, kad ES turėtų raginti siekti teisingumo palestiniečiams ir kartu smerkti „Hamas“ vykdomą terorizmą.ES laikosi pozicijos, kad Izraelis turi teisę gintis pagal tarptautinę humanitarinę teisę. Ji taip pat išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančių sąlygų Gazoje.27 valstybių blokas turi mažai įtakos Izraeliui, tačiau yra didžiausia šalies prekybos partnerė.

Izraelis sutiko su keturių valandų pertrauka kovose Gazos Ruožo pietuoseIzraelio kariuomenė paskelbė keturių valandų „taktinę“ pertrauką kovose Rafos rajone, Gazos Ruožo pietuose.Keturių valandų pertrauka paskelbta „humanitariniais tikslais, kad civiliai galėtų papildyti atsargas, tokias kaip maistas ir vanduo“, ketvirtadienį socialiniame tinkle X paskelbė už ryšius su palestiniečiais atsakinga Izraelio institucija COGAT.Kovos keturioms valandoms nutrauktos tik viename Rafos rajone. Mieste yra sienos su Egiptu kirtimo punktas, naudojamas gabenti pagalbą civiliams į uždarytą pakrantės ruožą. Pauzė buvo numatyta nuo 10 iki 14 val. vietos ir Lietuvos laiku.

Dauguma palestiniečių mano, kad spalio 7 d. išpuoliai buvo „teisingi“Beveik trys ketvirtadaliai palestiniečių mano, kad spalio 7 d. „Hamas“ išpuoliai pietų Izraelyje buvo „teisingi“, rodo nauja apklausa, skelbia „Sky News“.Palestinos politikos apklausų ir tyrimų centro atlikta apklausa parodė, kad 72 proc. palestiniečių pritarė šiam sprendimui, o 22 proc. teigė, kad jis buvo „neteisingas“.Likusieji buvo neapsisprendę arba neatsakė.Remiantis tyrimo centro prieš karą atliktos apklausos duomenimis, parama „Hamas“ išaugo Gazos Ruože ir daugiau nei tris kartus padidėjo Vakarų Krante, kur smurto lygis yra didžiausias per daugelį metų.Apie 52 proc. respondentų Gazoje ir 85 proc. respondentų Vakarų Krante teigė esantys patenkinti „Hamas“ vaidmeniu kare.

Putinas teigia, kad Gazos „katastrofos“ negalima lyginti su UkrainaPrezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį padėtį Gazos Ruože pavadino „katastrofa“, kurios masto neįmanoma palyginti su Ukraina.V. Putinas, kurio vyriausybė palaiko ryšius ir su „Hamas“, ir su Izraeliu, šiuos komentarus išsakė per spaudos konferenciją Maskvoje, artėjant plataus masto karo prie Ukrainą antrosioms metinėms.„Visi čia ir visame pasaulyje gali pasižiūrėti į specialiąją karinę operaciją ir į tai, kas vyksta Gazoje, ir pajusti skirtumą“, – sakė jis, vartodamas Kremliaus sugalvotą pavadinimą karui Ukrainoje.„Bet Ukrainoje nieko panašaus nėra“, – pridūrė jis.Karas tarp Izraelio ir „Hamas“ karas, betęsiantis trečią mėnesį, prasidėjo po spalio 7 dieną palestiniečių ekstremistų grupuotės „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį, per kuriuos, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių.Pasak „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl karo apgultas Gazos Ruožas virto griuvėsiais ir žuvo daugiau kaip 18 600 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų.Rusija nuo 2022 metų vasario mėnesio sistemingai raketomis ir dronais atakuoja Ukrainos miestus ir po įnirtingų karo veiksmų okupavo didelius plotus šalies pietuose ir rytuose.JT teigimu, Ukrainoje žuvo daugiau kaip 10 000 civilių gyventojų, bet tikrasis aukų skaičius greičiausiai yra daug didesnis.

„Hamas“ vadas teigia, kad Gaza be „Hamas“ po karo tebūtų „iliuzija“Visi su Gazos Ruožu susiję pokario planai, kuriuose nėra „Hamas“, tėra „iliuzija“ ir „miražas“, trečiadienį vakare „Hamas“ kanale platformoje „Telegram“ paskelbtoje kalboje sakė islamistų grupuotės vadas Ismailas Haniyeh.I. Haniyeh taip pat patvirtino esąs pasirengęs aptarti „visas idėjas arba iniciatyvas, padėsiančias užbaigti agresiją“.Jis omenyje turėjo Izraelio puolimą Gazos Ruože. Po to, kai „Hamas“ Izraelyje nužudė apie 1 200 žmonių, Izraelis pradėjo antskrydžių kampaniją, po kurios prasidėjo invazija sausuma. Teroristų grupuotė taip pat paėmė maždaug 240 įkaitų, daugiau nei 100 iš jų jau yra paleisti.Pagal dabar jau nebegaliojančio susitarimo sąlygas, Izraelis iš savo kalėjimų paleido beveik dukart daugiau palestiniečių.„Hamas“ taip pat pasirengusi derėtis, jei tai padėtų rasti „politinių būdų užtikrinti Palestinos gyventojų teisę į nepriklausomą valstybę su sostine Jeruzale“, – kalbėjo I. Haniyeh.

Pranešama, kad per Izraelio karinę operaciją Dženine žuvo trys žmonėsPalestina ketvirtadienio ryte pranešė, kad per Izraelio karinę operaciją Dženine naktį žuvo du žmonės.Palestinos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad jie žuvo, kai į mieste esantį namą smogė bepilotis orlaivis. Netrukus nuo sunkių sužalojimų mirė dar vienas žmogus. Vienas iš žuvusiųjų buvo mažametis.Izraelio kariuomenė jokios informacijos apie šį incidentą kol kas nepaskelbė.Palestina praneša, kad Izraelio karinė operacija prasidėjo antradienį. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, iš viso žuvo 10 žmonių, dar keletas asmenų sužeisti.Po spalio 7 d. Palestinos islamistų grupuotės „Hamas“ ir kitų grupuočių įvykdytų skerdynių, saugumo padėtis Izraelio okupuotame Vakarų Krante smarkiai pablogėjo.Čia ir ypač teroristų grupuočių tvirtovėmis laikomuose Dženino ir Nabluso miestuose nuolat vyksta Izraelio kariuomenės reidai ir kruvini susirėmimai, per kuriuos žūsta žmonės.Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo spalio 7 d. Vakarų Krante žuvo 274 palestiniečiai.Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės kontrolę Izraelis perėmė 1967 m. Palestiniečiai nori, kad šioje teritorijoje būtų įkurta nepriklausoma valstybė, kurios sostinė būtų pagrinde arabų apgyvendinta rytinė Jeruzalės dalis.

Nuo spalio Artimuosiuose Rytuose žuvo mažiausiai 17 žurnalistųNuo spalio pradžios pranešdami apie kovas Artimuosiuose Rytuose žuvo mažiausiai 17 žurnalistų, dauguma jų Gazoje, pranešė organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF).Visame pasaulyje dėl savo darbo šiais metais žuvo 45 žiniasklaidos profesionalai, rašoma ketvirtadienį paskelbtoje metinėje organizacijos spaudos laisvės apžvalgoje. Tai mažiausias skaičius nuo 2002 m., kai žuvo 33 žurnalistai. „Tačiau tai neturėtų nustelbti fakto, kad žurnalistai kiekviename kare moka didelę kainą už savo reportažus“, – teigia RSF.2022 m. pasaulyje žuvo 61 žiniasklaidos darbuotojas. RSF pabrėžia „stulbinančiai didelį skaičių“ Gazoje. Nuo spalio 7 d. dirbdami savo darbą žuvo mažiausiai 17 žiniasklaidos darbuotojų: 13 Gazos Ruože, vienas Izraelyje ir trys Libane. „Tai padidina bendrą šių metų karo zonose žuvusių žurnalistų skaičių iki 23, pernai žuvo 20“, – sakoma RSF pranešime.Žiniasklaidos profesionalai žuvo pranešdami apie ginkluotus konfliktus Afrikos šalyse Kamerūne, Malyje ir Sudane, taip pat Sirijoje ir Ukrainoje.Pasak RSF, mažesnį žūčių skaičių iš dalies ir kai kuriuose regionuose galima paaiškinti pagerėjusiu žiniasklaidos profesionalų saugumu. Jie dabar paprastai geriau apmokyti ir pasirengę dirbti ginkluotuose konfliktuose. „Kai kuriuose regionuose buvo sukurtos teisinės bazės, geriau garantuojančios jų saugumą.Taip pat sustiprinti kovos su nebaudžiamumu mechanizmai. Tačiau kitur savicenzūra dėl padidėjusios rizikos taip pat gali lemti mažesnį išpuolių ir pasikėsinimų skaičių“, - teigia RSF.

IDF atstovas: kariai nusiteikę ryžtingai, nepaisant didelių nuostoliųIzraelio gynybos pajėgų atstovas sakė, kad kariai kaip niekad pasiryžę tęsti kovą su „Hamas“ po vakarykštės dešimties karių netekties.Nuostoliai, įskaitant karius, žuvusius per vieną pasalą, vakar buvo didžiausi per IDF operaciją Gazos Ruože.„Šiandien jaučiamas didelis netekties jausmas, – sakė kontradmirolas Danielis Hagari. – Mūsų širdys yra su visų IDF žuvusių karių šeimomis sunkiausiu metu.“Jis teigia, kad nepaisant praradimų ir aukų, Izraelio kovos strategija išlieka nuosekli.Jis pakartojo, kad likusių „Hamas“ įkaitų grąžinimas gali būti užtikrintas tik kariniu spaudimu.„Hamas“ teigia, kad nesvarstys jų paleidimo, nebent bus susitarta tarpininkaujant.

Vienas „Hamas“ vadovų: pokario Gaza be „Hamas“ yra apgaulė„Hamas“ politinio biuro vadovas Ismailas Haniyehas sako, kad bet koks planas dėl pokario Gazos, kuriame nedalyvauja palestiniečių teroristų grupuotė, yra tik „klaidinimasis“.„Bet koks susitarimas Gazoje ar palestiniečių reikaluose be „Hamas“ ar pasipriešinimo grupuočių yra kliedesys“, – sako I. Haniyehas per televiziją.Jis teigė esantis atviras deryboms dėl vykstančio karo užbaigimo ir „sutvarkymo palestiniečių namuose Vakarų Krante ir Gazos ruože“.I. Haniyehas sako, kad „Hamas“ yra pasirengęs deryboms, kurios galėtų nuvesti prie „politinio kelio, užtikrinančio Palestinos žmonių teisę į nepriklausomą valstybę su sostine Jeruzale“.Pažymėtina, kad jis nemini Izraelio valstybės, esančios šalia šios Palestinos valstybės. „Hamas“ atvirai siekia sunaikinti Izraelį ir pažadėjo imtis panašių puolimų, kaip ir spalio 7 d., kol tai bus pasiekta.

JK karininkas: karo poveikis Artimuosiuose Rytuose kelia nerimą Aukščiausias Jungtinės Karalystės karininkas sako, kad Izraelio karas Gazoje ir didesnė įtampa Artimuosiuose Rytuose „kelia grėsmę sukelti nestabilumo lanką“.Admirolas seras Tony Radakinas tai pasakė savo metinėje kalboje Karališkajam Jungtinių paslaugų institutui.Kalboje jis pakartoja JK pritarimą Izraelio teisei gintis, tačiau sako, kad kovos tokiose tankiai užpildytose teritorijose kelia riziką „padaryti didžiulę žalą civiliams, todėl raginame susilaikyti“.T. Radakinas priduria manantis, kad poveikis platesniam regionui kelia „nerimą“.Jis sako, kad JK įvertino, kad Iranas „nenori tiesioginio karo“, tačiau grėsmę kelia Libano „Hezbollah“ ir Jemeno „Houthi's“ – dvi Irano remiamos grupės.„Yra keli scenarijai, pagal kuriuos ši krizė gali paaštrėti“, – sako jis ir pridūrė, kad JAV, kurių pajėgos Irane ir Sirijoje buvo nusitaikę į kovotojų grupuotes, „parodė pagirtiną santūrumą“.

JAV pareigūnas: Izraelis pripažino, kad neturėjo viešinti nuotraukų su pusnuogiais vyrais Izraelis informavo JAV prezidento Joe Bideno administraciją, kad praėjusią savaitę publikuotos nuotraukos, kuriose užfiksuoti palestiniečiai vyrai nusirengę iki apatinių po to, kai juos sulaikė IDF Gazoje dėl įtariamų ryšių su „Hamas“, neturėjo būti padarytos ar platinamos, teigė JAV valstybės departamento atstovas Mattas Milleris.„Izraeliečiai aiškiai pasakė, kad tai nebus jų praktika ir kad jei jie atliks kratas pas sulaikytuosius, jie nedelsdami grąžins jiems drabužius“, – teigė M. Milleris.Jis pripažįsta Izraelio susirūpinimą saugumu dėl to, kad iš pradžių liepė palestiniečiams nusirengti, nurodydamas palestiniečių savižudžių išpuolių prieš Izraelį, naudojant paslėptus sprogstamuosius diržus, istoriją. Tačiau „svarbu, kad jie nedelsdami grąžintų jiems drabužius ir kad jie elgtųsi taip, kad atitiktų humanišką elgesį su sulaikytaisiais“, – sako jis.

IDF: „Hamas“ paleido 116 raketų iš nurodytos humanitarinės zonos GazojeIDF teigia, kad teroristinė grupuotė „Hamas“ paleido mažiausiai 116 raketų į Izraelį iš nurodytos „humanitarinės zonos“ pietų Gazos Ruože.„Hamas ir toliau naudoja humanitarinę zoną teroristinei veiklai vykdyti, dar labiau keldamas pavojų civilių gyvybėms Gazoje ir Izraelio valstybėje“, – sakoma IDF pranešime.Humanitarinė zona al Mavasyje yra teritorija, kurią IDF spalio 18 d. paskelbė kaip saugią civiliams Gazos Ruože, kur galima rasti pastogę ir pagalbą.

Netanyahu sureagavo tarptautinį spaudimą: mums niekas nesutrukdys sunaikinti „Hamas“Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu lankėsi sulaikymo įstaigoje pietų Izraelyje, kur apklausiami Gazos Ruože sulaikyti „Hamas“ darbuotojai.Premjeras dalinio kariams sakė, kad „mes tęsiame iki galo, iki pergalės, iki „Hamas“ sunaikinimo – net ir tarptautinio spaudimo akivaizdoje“. „Niekas mūsų nesustabdys“, – sakė jis.Jis išreiškia dėkingumą už kariuomenės darbą Gazos Ruože ir pridūrė, kad „vakar mums buvo labai sunki diena“, kai 10 karių žuvo per „Hamas“ pasalą Ruožo šiaurėje.

Po mirtinos pasalos – IDF generolo vizitasIDF Pietų vadovybės vadas generolas majoras Yaronas Finkelmanas susitiko su Golani brigados vadais Gazos miesto Šedžeijos rajone po vakar įvykusios mirtinos pasalos rajone, per kurią žuvo dešimt karių, tarp jų du vyresnieji vadai.Y. Finkelmanas sako, kad „vakar jūs praktiškai įrodėte, kad „po manęs“ nėra šūkis“ – įprasta hebrajiška išraiška, simbolizuojanti lyderį, prisiimantį atsakomybę ir vadovaujantį iš priekio, – „o įsakymas mums, vadams, vesti į priekį vadovaujant jėgų, net kai yra didelė, labai didelė kaina“.„Mūsų laukia dideli iššūkiai. Mes ir toliau atakuosime priešą, kaip tai darėme čia, Šedžeijoje ir kitose vietose, ir toliau vadovausime kaip vadai“, – tęsia jis.„Jūs esate pergalės karta. Jūs tai įrodote kiekvieną dieną. Mes visi esame įkvėpti jūsų ir Golani dvasios, kuri tęsis. Veiksime ir laimėsime“, – priduria Y. Finkelmanas.

„Hamas“: JAV ir JK sankcijos yra „sąmokslas“ su Izraelio agresijaAnksčiau pranešta, kad JAV ir Jungtinė Karalystė paskelbė naujas sankcijas „Hamas“ vadovaujantiems pareigūnams ir filialams, skelbia „Sky News“. Dabar „Hamas“ sureagavo ir socialinėje žiniasklaidoje pareiškė, kad šis „neteisingas“ sprendimas reiškia, jog abi valstybės prisideda prie Izraelio karo Gazoje.„Griežčiausiai smerkiame JAV administracijos ir Didžiosios Britanijos vyriausybės pareiškimą įvesti sankcijas vadovaujantiems „Hamas“ judėjimo veikėjams ir kadrams“, – sakoma pareiškime.„Manome, kad ši priemonė yra Amerikos ir Didžiosios Britanijos vyriausybių sąmokslo su sionistiniu dariniu vykdant agresiją prieš mūsų tautą ir demonizuojant jos teisėtą pasipriešinimą dalis.“Tarp asmenų, kuriems taikomos naujausios sankcijos, yra vienas iš „Hamas“ įkūrėjų Mahmoudas Zaharas ir jos išorės ryšių vadovas Ali Baraka.

Izraelio agentūra, atsakinga už vyriausybės veiklos koordinavimą okupuotose teritorijose (COGAT), svetainėje X paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje, jos teigimu, matyti, kaip „Hamas“ kovotojai užgrobia humanitarinės pagalbos konvojų ir apšaudo civilius gyventojus, skelbia „The Guardian“.„Gaza nusipelno geresnių dalykų“, – teigiama įraše socialiniame tinkle X. Neaišku, kur ir kada vaizdo įrašas buvo padarytas.Izraelio gynybos pajėgos anksčiau kaltino „Hamas“, kad ši išnaudoja civilius gyventojus ir užgrobia pagalbą, siekdama savo karo tikslų.https://twitter.com/cogatonline/status/1734961937090281938?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734961937090281938%7Ctwgr%5E10e5b84e815da70ffdbc22326ffb9a1aa3c60b00%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fdec%2F13%2Fisrael-gaza-war-hamas-live-updates-news-un-ceasefire-hostages-us-israel-relations-palestine

Izraelio įkaitų giminaičiai išsirikiavo žmonių grandine prie Kneseto pastatoPrie Kneseto (parlamento) pastato Jeruzalėje 68 dienas Gazoje laikomų Izraelio įkaitų giminaičiai išsirikiavo žmonių grandine, reikalaudami, kad vyriausybė imtųsi veiksmų dėl jų saugaus išlaisvinimo, skelbia BBC.Reikia naujo susitarimo, „kol dar nevėlu“, – sakė Naama Weinberg. Jos pusbrolis 38 metų Itay Svirsky tebėra įkaitas.„Atvykome į Jeruzalę priminti mūsų vyriausybei, kad laiko nebėra ir kiekviena diena įkaitams gali būti paskutinė“, – pridūrė ji.Moteris pasakojo, kad spalio 7 d., prieš pagrobiant I. Svirsky, jo motiną jo akyse nužudė ginkluoti asmenys. Jo tėvas buvo nužudytas pusvalandžiu anksčiau kitame name.„Kiekvieną dieną girdime apie naujas pavardes ir naujus įkaitus, kurie ten pateko gyvi, o grįžo kaip lavonai“, – sakė N. Weinberg.

Didžioji Britanija ir JAV įvedė naujas sankcijas „Hamas“Trečiadienį Jungtinės Amerikos Valstijos ir Didžioji Britanija paskelbė naujas sankcijas „Hamas“ dėl šios palestiniečių teroristinės organizacijos spalio 7-osios atakos prieš Izraelį.Ši priemonė „taikoma prieš svarbius pareigūnus, kurie tęsia „Hamas“ smurtinę darbotvarkę, atstovaudami grupuotės interesams užsienyje ir tvarkydami jos finansus“, pranešė JAV iždo departamentas.Per spalio išpuolį prieš Izraelį „Hamas“ nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, maždaug 240 paėmė įkaitais.JAV iždo departamento vadovės pavaduotojas terorizmui ir finansinei žvalgybai Brianas Nelsonas sakė, kad „Hamas ir toliau remiasi pareigūnais bei tinklais, renkančiai lėšas, kurias nukreipia savo karinei veiklai Gazoje.Sankcijos taikomos daugiau nei dešimčiai „Hamas“ pareigūnų ir tarpininkų, įskaitant Gazoje įsikūrusį Ismailą Barhumą, kuris, pasak agentūros, veikia kaip finansų vadovas ir rūpinasi, kad tarptautiniu mastu surinkti pinigai pakliūtų į „Hamas“ finansų ministerijos sąskaitas.Sankcijos paskelbtos ir Gazoje įsikūrusiam „Hamas“ įkūrėjui Mahmudui Zaharui, taip pat Libane gyvenančiam Ali Barakai, grupuotės išorės santykių vadovui, „viešai gynusiam spalio 7 d. išpuolius ir siekusiam pateisinti įkaitų paėmimą“, sakoma pranešime.„Hamas“ negali turėti ateities Gazoje, – sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas. – Šiandienos sankcijos „Hamas“ ir palestiniečių „Islamo džihado“ grupuotei ir toliau trukdys jiems gauti finansavimą bei toliau juos izoliuos“.„Hamas“ „kuo griežčiausiai“ pasmerkė naujas sankcijas. Grupuotės pareiškime sakoma, kas „šis neteisingas sprendimas, pagrįstas melagingais teiginiais (...) neatgrasys judėjimo „Hamas“ tęsti“ savo veiklą, kuri vadinama „palestiniečių teisių gynimu“.

Bideno patarėjas vyksta į IzraelįJAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake’as Sullivanas ketvirtadienį atvyks į Izraelį susitikti su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir kitais aukšto rango pareigūnais, pranešė Baltieji rūmai, skelbia BBC.Pasak Nacionalinio saugumo tarybos atstovės spaudai Adrienne Watson, gruodžio 14–15 d. J. Sullivanas taip pat susitiks su Izraelio karinio kabineto nariais ir prezidentu Isaacu Herzogu.Anksčiau kitas Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby CNN sakė, kad vizito metu bus aptartas „Hamas“ nelaisvėje laikomų amerikiečių įkaitų likimas.

„Hamas“ ministerija: per karą jau žuvo 18 608 žmonėsSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože trečiadienį pranešė, kad per Izraelio ir „Hamas“ karą palestiniečių teritorijoje žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki mažiausiai 18 608.Pasak ministerijos atstovo Ashrafo al-Qudros, konflikto metu buvo sužeisti 50 594 asmenys.

Gazos Ruožo Sveikatos ministerija teigia išeikvojusi vaikams skirtų vakcinų atsargas„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo Sveikatos ministerija trečiadienį pareiškė, kad išeikvojo vaikams skirtų vakcinų atsargas ir perspėjo dėl „katastrofiškų padarinių sveikatai“.Apie tai pranešta Gazos Ruože jau daugiau nei du mėnesius verdant Izraelio ir „Hamas“ karui. Tarptautinės pagalbos organizacijos yra įspėjusios apie siaubingas sąlygas tankiai apgyvendintoje palestiniečių teritorijoje.Kurių konkrečiai vakcinų atsargos išseko, ministerija nepatikslino. Šių jos teiginių nepriklausomai patikrinti negalima.Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos koordinatorė palestiniečių teritorijose Lynn Hastings nurodė, kad UNICEF nagrinėja šį klausimą.Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas sekmadienį perspėjo, kad „Gazos Ruožo sveikatos sistema yra parklupdyta ir žlunga“, iš dalies veikiant tik 14-ai iš 36 ligoninių ir senkant atsargoms.Gazos Ruožo Sveikatos ministerija paragino tarptautines institucijas pristatyti vakcinų, kad būtų galima „išvengti katastrofos“.Izraelis jau 68 dienas kariauja su islamistiniu judėjimu „Hamas“, kuris valdo Gazos Ruožą. Karą išprovokavo spalio 7-ąją „Hamas“ smogikų surengti išpuoliai prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo mažiausiai 1 200 žmonių ir buvo paimta apie 240 įkaitų. Izraelis į atakas reagavo inicijuodamas didžiulio masto sausumos ir oro kampaniją, kuri Gazos Ruože, anot Sveikatos ministerijos, iki šiol pareikalavo daugiau kaip 18 400 gyvybių.

Izraelis žada tęsti karą su tarptautine parama ar be josIzraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jo šalis tęs karą su tarptautine parama ar be jos, skelbia „Sky News“.Eli Cohenas sakė, kad paliaubos būtų „dovana „Hamas“ ir leistų jai vėl grasinti Izraeliui.Šie komentarai pasirodė po to, kai 153 JT narės balsavo už rezoliuciją, kuria raginama nedelsiant nutraukti ugnį, o tik 10 balsavo prieš.Tuo tarpu Joe Bidenas sakė, kad Izraelis pradeda prarasti paramą dėl „beatodairiško bombardavimo“ Gazoje.JT humanitarinės pagalbos biuras (OCHA) pranešė, kad „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo 18 205 palestiniečiai ir daugiau kaip 50 tūkst. buvo sužeisti.

Lavrovas pasiūlė JT sušaukti konferenciją dėl Artimųjų RytųRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas paragino JT vadovą Antonio Guterresą surengti tarptautinę konferenciją, kad būtų rastas ilgalaikis Palestinos ir Izraelio konflikto sprendimas, skelbia BBC.Maskva nuosekliai ragina įkurti Palestinos valstybę ir palaiko santykius tiek su „Hamas“ (kuri Vakaruose laikoma teroristine organizacija), tiek su Izraelio atstovais.Pasak S. Lavrovo, Rusija niekada nesutiks su susitarimais, pažeidžiančiais Izraelio saugumą, o „besitęsiantis neteisingumas palestiniečių tautos, kuriai buvo pažadėta Palestinos valstybė, atžvilgiu [...] kursto labai rimtas teroristines ir ekstremistines nuotaikas“.„Vienintelis būdas sąžiningai ir visiems laikams išspręsti šią problemą – surengti tarptautinę konferenciją, kurioje, žinoma, turėtų dalyvauti visos penkios nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės“, – sakė S. Lavrovas.Rusija yra viena iš penkių nuolatinių tarybos narių kartu su Kinija, Prancūzija, Didžiąja Britanija ir Jungtinėmis Valstijomis.Konferencijoje taip pat turėtų dalyvauti Arabų lygos, Islamo bendradarbiavimo organizacijos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos atstovai, sakė jis.

ES vadovė paragino įvesti sankcijas Vakarų Krante gyvenantiems Izraelio naujakuriams „ekstremistams“ES pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pritarė siūlymui įvesti sankcijas Izraelio naujakuriams „ekstremistams“, atsakingiems už išpuolius prieš palestiniečius Vakarų Krante.„Esu už tai, kad išpuolių Vakarų Krante dalyviams būtų įvestos sankcijos. Jie turi būti patraukti atsakomybėn. Šis smurtas neturi nieko bendro su „Hamas“ ir turi liautis“, – kreipdamasi į ES teisės leidėjus kalbėjo Europos Komisijos pirmininkė.

Izraelio kariuomenė: Gazoje per parą atakuota 250 taikiniųIzraelio kariuomenė praneša per parą Gazos Ruože atakavusi daugiau kaip 250 pozicijų. Kariai antradienį surengė „tikslias atakas prieš teroro taikinius“ iš oro, jūros ir sausumoje, trečiadienį paskelbė kariuomenė. Be kita ko, apšaudyti teroristai, kurie iš Šedžajos rajono Izraelio kryptimi ketino leisti raketas.Izraelio pajėgos trečiadienį pranešė ir apie dešimties karių žūtį – jie žuvo antradienį Gazos Ruože. Iki šiol nuo sausumos operacijos pradžios žuvo 115 Izraelio kareivių.Radikalūs palestiniečiai trečiadienį vėl leido raketas Izraelio link. Pasienio vietovėse netoli Gazos Ruožo, kariuomenės duomenimis, buvo paskelbtas raketų pavojus.

Kataras steigia lauko ligoninę GazojeKataras steigia lauko ligoninę Gazos Ruože, kur šiuo metu vyksta Izraelio karinė kampanija.Palestinos ir Kataro Raudonojo pusmėnulio organizacijos antradienį vėlai vakare pranešė, kad su Kataro vyriausybinio plėtros fondo pagalba tankiai apgyvendinto Palestinos ruožo Rafos mieste pradėti 50 lovų ligoninės įrengimo darbai.Internete taip pat skelbiama, kad ligoninė turės nuosavą operacinę, intensyviosios priežiūros skyrių, laboratoriją ir vaistinę, o jos veiklą prižiūrės Palestinos Raudonojo pusmėnulio organizacijos darbuotojų komanda.Kol kas nėra aišku, kada ligoninė pradės dirbti.Kataras yra vienas iš pagrindinių Palestinos islamistų grupuotės „Hamas“, kurią Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga ir Izraelis yra pripažinę teroristine organizacija, rėmėjų.Energijos išteklių turtingas Persijos įlankos emyratas suvaidino svarbų vaidmenį derybose tarp Izraelio ir jo priešininkės „Hamas“.Praėjusį mėnesį Kataras padėjo Izraeliui ir „Hamas“ susitarti dėl dabar jau pasibaigusių paliaubų, kurių metu, be kita ko, buvo apsikeista įkaitais ir kaliniais.

Gazos kare žuvo dar aštuoni Izraelio kariaiPer mūšius Gazos Ruože, Izraelio duomenimis, žuvo dar aštuoni izraeliečių kariai. Tarp jų yra pulkininkas leitenantas, vadovavęs pėstininkų pulkui, pranešė kariuomenė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.Iš viso nuo sausumos operacijos pradžios spalio 20 d. žuvo 114 Izraelio kareivių.

„Hamas“ sveikina JT rezoliuciją dėl paliaubųTeroristinė organizacija „Hamas“ sveikina Jungtinių Tautų (JT) reikalavimą dėl neatidėliotinų humanitarinių paliaubų Gazos Ruože. Ji ragina tarptautinę bendruomenę toliau daryti spaudimą Izraeliui, kad šis laikytųsi atitinkamos rezoliucijos, sakė emigracijoje gyvenantis „Hamas“ atstovas Issatas Reshikas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.JT Generalinė Asamblėja antradienį didele balsų dauguma priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kuria reikalaujama nutraukti ugnį Gazos Ruože. JT, turinčiose 193 valstybes nares, už rezoliuciją balsavo 153 šalys, 10, įskaitant JAV ir Izraelį, buvo prieš, o 23 susilaikė.JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos teisiškai nėra įpareigojančios ir galioja tik simboliškai.

JT Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma reikalauja paliaubų Gazos RuožeJungtinių Tautų Generalinė Asamblėja antradienį didele balsų dauguma priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kuria reikalaujama nutraukti ugnį Gazos Ruože – taip ji perėmė paralyžiuotos Saugumo Tarybos iniciatyvą ir padidino spaudimą Izraeliui bei Vašingtonui.JT, turinčiose 193 valstybes nares, už rezoliuciją balsavo 153 šalys, t. y. daugiau nei maždaug 140 šalių, kurios paprastai remia rezoliucijas, smerkiančias Rusiją dėl jos invazijos į Ukrainą.10 šalių, įskaitant JAV ir Izraelį, balsavo prieš, o 23 susilaikė.Balsavimas Generalinėje Asamblėjoje įvyko po to, kai Saugumo Taryba, atsakinga už taiką ir saugumą pasaulyje, dar vieną kartą nesugebėjo priimti tokio raginimo.Penktadienį JAV, galingiausios Izraelio sąjungininkės ir vienos iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių, pasinaudojo veto teise, kad sustabdytų naujausią teksto projektą, kuriame raginama paskelbti paliaubas.Tarybai prireikė daugiau nei mėnesio nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios, kad pasisakytų – ir ji tai padarė silpnu balsu, lapkričio viduryje, po keturių atmestų tekstų dėl humanitarinių „pauzių“ kare.„Šios tragiškos pastangos yra niekingas dvigubų standartų požymis“, – apie Vašingtono pastangas suteikti Izraeliui diplomatinę priedangą prieš balsavimą Generalinėje Asamblėjoje sakė Egipto ambasadorius JT Osama Mahmoudas Abdelkhalekas Mahmoudas.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas įspėjo, kad apgultame Gazos Ruože gresia „visiškas viešosios tvarkos žlugimas“.Daug šalių ir žmogaus teisių organizacijų pasmerkė praėjusį penktadienį įvykusią Saugumo Tarybos nesėkmę, o A. Guterresas sekmadienį Tarybos autoritetą ir patikimumą apibūdino kaip „pakirstą“.„Sutinkame, kad humanitarinė padėtis Gazoje yra baisi“, – prieš antradienio balsavimą sakė Vašingtono ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield. „Bet būtent diplomatija, kurią Jungtinės Valstijos vykdo vietoje, padarė įmanomą tą savaitę trukusią humanitarinę pertrauką“, – sakė ji, turėdama omenyje kol kas vienintelį kovų sulėtėjimą, kuris įvyko praėjusį mėnesį.L. Thomas-Greenfield ragino šalis paremti antradienio rezoliucijos pataisą, kuria būtų pasmerkta „Hamas“, tačiau ši pataisa buvo atmesta.Ji taip pat paragino Izraelį „vengti masinio civilių gyventojų perkėlimo Gazos ruožo pietuose“, tačiau teigė, kad Izraelis siekia „teisėtų karinių tikslų“.Prieš balsavimą Izraelio atstovas JT Giladas Erdanas pasmerkė, anot jo, „veidmainišką rezoliuciją“. „Joje ne tik nepasmerkiama „Hamas“ už nusikaltimus žmoniškumui – joje „Hamas“ apskritai neminima“, – sakė jis.

JT Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma reikalauja paliaubų Gazos RuožeJungtinių Tautų Generalinė Asamblėja antradienį didele balsų dauguma priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kuria reikalaujama nutraukti ugnį Gazos Ruože – taip ji perėmė paralyžiuotos Saugumo Tarybos iniciatyvą ir padidino spaudimą Izraeliui bei Vašingtonui.JT, turinčiose 193 valstybes nares, už rezoliuciją balsavo 153 šalys, t. y. daugiau nei maždaug 140 šalių, kurios paprastai remia rezoliucijas, smerkiančias Rusiją dėl jos invazijos į Ukrainą.10 šalių, įskaitant JAV ir Izraelį, balsavo prieš, o 23 susilaikė.Balsavimas Generalinėje Asamblėjoje įvyko po to, kai Saugumo Taryba, atsakinga už taiką ir saugumą pasaulyje, dar vieną kartą nesugebėjo priimti tokio raginimo.Penktadienį JAV, galingiausios Izraelio sąjungininkės ir vienos iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių, pasinaudojo veto teise, kad sustabdytų naujausią teksto projektą, kuriame raginama paskelbti paliaubas.Tarybai prireikė daugiau nei mėnesio nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios, kad pasisakytų – ir ji tai padarė silpnu balsu, lapkričio viduryje, po keturių atmestų tekstų dėl humanitarinių „pauzių“ kare.„Šios tragiškos pastangos yra niekingas dvigubų standartų požymis“, – apie Vašingtono pastangas suteikti Izraeliui diplomatinę priedangą prieš balsavimą Generalinėje Asamblėjoje sakė Egipto ambasadorius JT Osama Mahmoudas Abdelkhalekas Mahmoudas.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas įspėjo, kad apgultame Gazos Ruože gresia „visiškas viešosios tvarkos žlugimas“.Daug šalių ir žmogaus teisių organizacijų pasmerkė praėjusį penktadienį įvykusią Saugumo Tarybos nesėkmę, o A. Guterresas sekmadienį Tarybos autoritetą ir patikimumą apibūdino kaip „pakirstą“.„Sutinkame, kad humanitarinė padėtis Gazoje yra baisi“, – prieš antradienio balsavimą sakė Vašingtono ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield. „Bet būtent diplomatija, kurią Jungtinės Valstijos vykdo vietoje, padarė įmanomą tą savaitę trukusią humanitarinę pertrauką“, – sakė ji, turėdama omenyje kol kas vienintelį kovų sulėtėjimą, kuris įvyko praėjusį mėnesį.L. Thomas-Greenfield ragino šalis paremti antradienio rezoliucijos pataisą, kuria būtų pasmerkta „Hamas“, tačiau ši pataisa buvo atmesta.Ji taip pat paragino Izraelį „vengti masinio civilių gyventojų perkėlimo Gazos ruožo pietuose“, tačiau teigė, kad Izraelis siekia „teisėtų karinių tikslų“.Prieš balsavimą Izraelio atstovas JT Giladas Erdanas pasmerkė, anot jo, „veidmainišką rezoliuciją“. „Joje ne tik nepasmerkiama „Hamas“ už nusikaltimus žmoniškumui – joje „Hamas“ apskritai neminima“, – sakė jis.

Izraelis mėgina užtvindyti „Hamas“ tunelių tinklą Gazoje jūros vandeniuJAV žiniasklaida pranešė, kad Izraelio ginkluotosios pajėgos mėgina užtvindyti po Gazos Ruožu esančius tunelius, kuriais naudojosi islamistų grupuotė „Hamas“.Į keletą tunelių pumpuojamas jūros vanduo, siekiant įvertinti, ar toks metodas yra tinkamas sunaikinti visą požeminę sistemą, antradienį pranešė JAV televizijos kanalas CNN, cituodamas apie šią operaciją informuotą pareigūną.Apie tokius IDF veiksmus pranešė ir JAV dienraštis „The Wall Street Journal“.Manoma, kad tunelių ilgis – maždaug 500 km. Tačiau Izraelio kariuomenė mano, kad juose vis dar laikoma dauguma iš 135 Izraelyje pagrobtų įkaitų.Izraelis pranešė JAV, kad tvindomi bus tik tiek tuneliai, kuriuose, manoma, įkaitų nėra.Antradienį surengtoje spaudos konferencijoje JAV prezidentui Joe Bidenui buvo užduotas klausimas apie kai kurių tunelių atkarpų užtvindymą. Jis atsakė, kad „yra teigiama, jog... nė viename iš šių tunelių įkaitų nėra. Tačiau tiksliai negaliu pasakyti“.JAV nacionalinio saugumo taryba ir Izraelio ginkluotosios pajėgos nesuskubo pakomentuoti šių įvykių.Izraelio štabo viršininkas Herzis Halevis visai neseniai pasiūlė užtvindyti plačiai nusidriekusią tunelių sistemą jūros vandeniu. Izraelio kariuomenės teigimu, „Hamas“ po Gazos Ruožu yra įrengęs platų tunelių tinklą.Be to, „Hamas“ naudojasi ir kai kuriais tuneliais bei bunkeriais, kuriuos Izraelis įrengė, jo kariuomenei okupavus ruožo teritoriją. Tai praėjusį mėnesį duodamas interviu televizijos kanalui CNN patvirtino buvęs Izraelio premjeras Ehudas Barakas.

Priimta JT rezoliucija dėl paliaubųJungtinės Tautos priėmė rezoliuciją, raginančią nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas Gazos Ruože.Rezoliucija nėra teisiškai įpareigojanti, bet yra labai simbolinė ir parodo pasaulio požiūrį į konfliktą.Už balsavo 153 nariai, prieš – 10, susilaikė 23 nariai.Atsižvelgiant į kontekstą, ankstesnėje spalio mėnesio rezoliucijoje su panašia formuluote 121 šalis balsavo už, 14 prieš ir 44 susilaikė.Šios rezoliucijos formuluotė, kuri dabar buvo priimta, apima: raginimą nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas; reikalauti, kad visos šalys laikytųsi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, ypač dėl civilių gyventojų apsaugos; reikalavimas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus įkaitus, taip pat užtikrinti humanitarinės pagalbos prieinamumą.

IDF siunčia tankus ir lėktuvus atakuoti „Hezbollah“Antrą kartą nuo savaitgalio Izraelio gynybos pajėgos pareiškė atsiuntusios sraigtasparnį ir tankus pulti „Hezbollah“ taikinius.„Prieš trumpą laiką IDF naikintuvas ir tankai smogė „Hezbollah“ paleidimo postui su ginklais ir teroristų infrastruktūrai“, – rašoma atnaujintame pranešime.Jame nenurodyta, ar automobiliai pateko į Libano teritoriją, kur yra įsikūrusi „Hezbollah“, tačiau savaitgalį tankai kirto sieną.IDF taip pat sakė, kad anksčiau šiandien įvykdė daugybę smūgių Libano teritorijoje, reaguodama į „Hezbollah“ antskrydžius.Ji taip pat surengė atsakomuosius smūgius Sirijoje po to, kai aptiko tris paleidimus iš ten.

Pranešama, kad IDF pradėjo pumpuoti jūros vandenį į „Hamas“ tunelius GazojeIDF pradėjo pumpuoti jūros vandenį į „Hamas“ požeminę tunelių sistemą Gazoje, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis „JAV pareigūnais, kurie buvo informuoti apie Izraelio kariuomenės operacijas“.IDF vadas Herzi Halevi praėjusią savaitę sakė, kad tunelių užtvindymas yra „gera idėja, bet aš nekomentuosiu jos specifikos“.Kariuomenė atsisakė komentuoti savo operacijų, skirtų tunelio infrastruktūrai sunaikinti, detales.Anot pranešimo, „Hamas“ tunelių potvynis prasidėjo praėjusį mėnesį.Aplinkos ekspertai perspėjo, kad šis žingsnis turės ilgalaikį poveikį požeminiam vandeniui juostoje.

Gallantas: IDF kariai Gazoje veikia „giliai po žeme“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas atskleidė, kad Izraelio kariai „veikia giliai po žeme“ Gazos Ruože.„Šios operacijos taip pat vykdomos virš žemės, bet taip pat yra giliai nusileidžiama į gelmes, siekiant rasti bunkerius, karo patalpas, ryšių centrus, amunicijos sandėlius ir posėdžių sales“, – sako Y. Gallantas, atlikęs 162-osios divizijos įvertinimą. „Artimiausiomis dienomis pamatysime šiuos dalykus nuotraukose“.Y. Gallantas taip pat sako, kad Izraelio tardo Ahmedo Ghandouro, buvusio „Hamas“ šiaurinės Gazos brigados vado, žuvusio per Izraelio smūgį, brolius.„Jie mums jau pasakoja didelę dalį spalio 7-osios žmogžudysčių istorijų ir kitų dalykų“, – sako jis. „Giliname pasiekimus, [Hamas] Gazos mieste lūžta. Ir netrukus panaikinsime visą „Hamas“ infrastruktūrą Gazos mieste“.

Baltieji rūmai surengs diskusijas su Izraeliu dėl karo grafikoBaltųjų rūmų Nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas sakė, kad artimiausiu metu lankydamasis šalyje aptars Izraelio karo tvarkaraštį.„Tema apie tai, kaip jie mato šio karo tvarkaraštį, tikrai bus mano susitikimų darbotvarkėje“, – sakė J. Sullivanas.Vašingtonas labai trokšta, kad IDF padarytų daugiau, kad konfliktas būtų užbaigtas greitai ir su kuo mažiau civilių aukų.Izraelis tvirtino, kad prireiks tiek laiko, kiek reikės išnaikinti ir sunaikinti „Hamas“.

Bidenas: Izraelio vyriausybė „nenori“ dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimoJAV prezidentas Joe Bidenas antradienį pareiškė, kad Izraelio administracija prieštarauja dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui su palestiniečiais, ir paragino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu „pakeisti“ savo vyriausybę.J. Bideno komentarai, išsakyti demokratų donorų akivaizdoje, išryškino retus nesutarimus su B. Netanyahu.„Bibi turi priimti sunkų sprendimą“, – nurodė J. Bidenas, omenyje turėdamas B. Netanyahu ir jo dešiniojo sparno vyriausybę.„Tai konservatyviausia vyriausybė Izraelio istorijoje“, – pažymėjo J. Bidenas ir pridūrė, kad Izraelio vyriausybė „nenori dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo“.J. Bidenas sakė, jog Izraelis pamažu praranda pasaulio paramą, o B. Netanyahu turi „sustiprinti ir pakeisti“ Izraelio vyriausybę, kad būtų galima rasti ilgalaikį Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą.JAV prezidento komentarai atspindi didėjantį susiskaldymą dėl veiksmų po karo, Izraeliui šaltai sutikus JAV raginimus perduoti Gazos Ruožo kontrolę stipresnei Palestinos savivaldai.Antradienį po pokalbio su J. Bidenu B. Netanyahu pareiškė, kad tarp sąjungininkų esama „nesutarimų“ dėl „dienos po „Hamas“.Izraelio premjeras išreiškė viltį, kad pavyks susitarti, tačiau pažadėjo „nekartoti Oslo klaidos“, omenyje turėdamas 1993 m. Jungtinėse Valstijose pasirašytus taikos susitarimus.

JT: palydoviniai vaizdai rodo, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta 18 proc. Gazos Ruožo infrastruktūrosJungtinių Tautų palydovų centras (UNOSAT) nustatė, kad nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios jau sunaikinta 18 proc. Gazos Ruožo infrastruktūros.Tai antradienį pranešė JT.Kaip teigiama, šie skaičiavimai paremti vaizdais, darytais lapkričio 26 d. Lyginant su ankstesniu vertinimu, atliktu lapkričio 7 d., bendras nukentėjusių struktūrų skaičius padidėjo 49 proc.

Pagalbos agentūros įspėja apie beviltišką humanitarinę padėtį GazojeHumanitarinė padėtis Gazos Ruože tebėra beviltiška, nes į jį atkeliauja labai mažai reikalingos pagalbos, perspėjo pagalbos agentūros, skelbia BBC.Pastarosiomis dienomis į šią teritoriją atvyko apie 20 proc. reikalingos pagalbos, kurios didžioji dalis negali būti išdalinta dėl Izraelio bombardavimo masto, BBC sakė Melanie Ward iš organizacijos „Medicinos pagalba palestiniečiams“.Ji apibūdino gaunamą pagalbą kaip „lašą jūroje“, sakydama, kad tai yra „didžiausia humanitarinė katastrofa, su kokia kada nors teko susidurti visiems, dirbantiems Gazoje“.Šiuo metu vienintelė perėja iš Gazos Ruožo – Rafaho – yra atvira, o pagalbos srautai yra riboti.Dėl intensyvių kovų ir apribojimų keliauti pagrindiniu keliu į šiaurinę Gazos Ruožo dalį negali patekti beveik jokia pagalba.Pagalbos agentūrų duomenimis, pagalbos srautų į Gazą padėtis pagerėjo per savaitę trukusias paliaubas, kurios baigėsi gruodžio 1 d., tačiau nuo to laiko tik pablogėjo.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad per operaciją Gazoje susigrąžino dviejų įkaitų kūnusAntradienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad per operaciją Gazoje atgavo dviejų spalio 7 d. „Hamas“ paimtų įkaitų kūnus.Po kūnų atpažinimo valdžia „pranešė Eden Zecharyos ir Zivo Dado, kuriuos spalio 7 d. įkaitais paėmė teroristinė organizacija „Hamas“, šeimoms, kad jų kūnai buvo atgauti ir grąžinti į Izraelį“, sakoma kariuomenės pranešime.Kariuomenė anksčiau patvirtino, kad vienas iš įkaitų, 36 metų karys Zivas Dado, žuvo išpuolio dieną. Izraelis įkaitais laiko visus, vis dar esančius „Hamas“ rankose, nesvarbu, ar jie mirę, ar gyvi.28 metrų Eden Zecharyą „Hamas“ paėmė įkaite per muzikos festivalį „Supernova“ netoli Reimo kibuco.Prieš atrandant Z. Dado ir E. Zecharyos kūnus, Izraelis teigė manantis, kad „Hamas“ nelaisvėje vis dar yra 137 įkaitai.Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime sakoma, kad E. Zecharya „buvo pagrobta, sužeista į viršutinę kūno dalį“, jos vaikinas per išpuolį buvo nužudytas. Kariuomenė nurodė, kad per kūnų atgavimo operaciją du kariai „krito mūšyje ir buvo sužeisti kiti kariai“.Praėjusią savaitę buvo patvirtinta, kad kitas įkaitas Saharas Baruchas mirė po nesėkmingo kariuomenės bandymo išgelbėti įkaitus, per jį buvo sužeisti du kariai.Pagal vieną savaitę trukusių paliaubų susitarimą, pasibaigusį gruodžio 1 d., iš Gazos buvo paleisti 105 įkaitai, tarp jų 80 izraeliečių, daugiausia moterų ir vaikų, jie buvo išmainyti į Izraelyje kalintus 240 palestiniečių. Pastangos atgaivinti susitarimą įstrigo, o sekmadienį „Hamas“ perspėjo, kad daugiau jokie įkaitai gyvi neišeis iš Gazos, jei nebus patenkinti reikalavimai paleisti daugiau kalinių.

Pasaulio Bankas: Izraelio ir „Hamas“ karas smarkiai veikia palestiniečių ekonomikąIzraelio ir „Hamas“ karas Gazos Ruože smarkiai veikia palestiniečių ekonomiką, teigia Pasaulio Bankas (PB).Konfliktas, kurį išprovokavo „Hamas“ inicijuoti spalio 7-osios išpuoliai prieš Izraelį, per kuriuos, izraeliečių duomenimis, žuvo 1 200 žmonių ir į Gazos Ruožą buvo išvežta apie 240 įkaitų, tęsiasi jau trečią mėnesį. Izraelis davė nuožmų atsaką, kuris, pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, Gazos Ruože iki šiol pareikalavo daugiau kaip 18 400 gyvybių.Jungtinės Tautos (JT) skaičiuoja, kad dėl karo buvo perkelta 1,9 mln. iš 2,4 mln. Gazos Ruožo gyventojų, Izraeliui pradėjus bombardavimo iš oro kampaniją ir sausumos invaziją, kuria siekiama sunaikinti „Hamas“.Be žmogiškosios kainos Izraelio ir „Hamas“ konfliktas taip pat „smarkiai paveikė palestiniečių ekonomiką“, antradienį paskelbtame pranešime pareiškė PB.Palestiniečių Centrinio statistikos biuro duomenimis, Gazos Ruožo indėlis į bendrą palestiniečių ekonomiką, kuri dar apima Vakarų Krantą, praėjusiais metais jau susitraukė iki vos 17 proc., palyginti su maždaug 36 proc. 2005 m.Nuožmus Izraelio atsakas į spalio 7-osios „Hamas“ atakas, taip pat Izraelio sienų uždarymas palestiniečiams darbuotojams iš Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto, tikėtina, smarkiai paveiks palestiniečių ekonomiką, nurodė PB.Nepaisant nedidelio Gazos Ruožos ekonominio indėlio, PB dabar prognozuoja, kad bendra palestiniečių ekonomika šiais metais susitrauks 3,7 proc., kai prieš karą buvo numatomas 3,2 proc. augimas.Manoma, kad kitais metais situacija bus dar blogesnė.Nors PB anksčiau numatė, kad 2024 m. augimas sieks 3 proc., Bankas šiuo metu prognozuoja, jog bus užfiksuotas 6 proc. prilygstantis susitraukimas, darant prielaidą, kad konflikto intensyvumas kitais metais sumažės.Jei karas tęsis, ekonominiai padariniai gali būti dar rimtesni.Reaguodamas į tai, PB paskelbė apie 35 mln. JAV dolerių (32,4 mln. eurų) paramos paketą, skirtą patenkinti būtiniausius medicininius Gazos Ruožo gyventojų poreikius. Šis paketas, kuriam dar reikalingas valdybos pritariamasis žodis, padėtų suteikti „skubią pagalbą paveiktiems Gazos žmonėms“, nurodė PB.

Iranas teigia, kad Izraelis ir JAV negali sunaikinti „Hamas“Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Izraelis ir JAV niekada negalės visiškai sunaikinti „Hamas“, skelbia „Sky News“. Iranas remia „Hamas“, kaip ir daugelį kitų ekstremistinių kovotojų grupuočių regione, įskaitant Libane įsikūrusią „Hezbollah“ ir Jemeno hučių grupuotę.„Izraelis ir Jungtinės Valstijos niekada nesugebės visiškai sunaikinti „Hamas“, – sakė Hosseinas Amirabdollahianas, apibūdindamas šią grupuotę kaip „laisvės judėjimą“. Jis taip pat pakartojo „Hamas“ pastabas, kad Izraelis neturi jokių galimybių karinėmis priemonėmis užtikrinti maždaug 137 įkaitų, kuriuos grupuotė vis dar laiko Gazoje, paleidimą.Pasak jo, tik diplomatija gali padėti.

PSO: Gazoje iš dalies veikia tik 11 ligoniniųMažiau nei trečdalis ligoninių Gazos Ruože toliau veikia, nors ir ne tuo pačiu režimu, pranešė „Reuters“, remdamasi PSO atstovu Richardu Pieperkornu.„Vos per 66 dienas sveikatos apsaugos sistemoje iš 36 veikiančių ligoninių iš dalies tebeveikia 11 ligoninių – viena šiaurėje ir 10 pietuose. Negalime sau leisti vėl prarasti nė vieno sveikatos centro ar ligoninės“, – sakė jis per spaudos konferenciją.„Tikimės, raginame [užtikrinti], kad taip neatsitiktų“, – pridūrė PSO atstovas.R. Pieperkornas taip pat pabrėžė, kad Gazos Ruože reikia padidinti ligoninių lovų skaičių.Jis pridūrė, kad yra susirūpinęs dėl dabartinės padėties, ir tikisi, kad „labai pažeidžiama sveikatos priežiūros infrastruktūra nenukentės ir kad ją iš tiesų bus galima išplėsti“.

Izraelio uostas teigia, kad hučių išpuoliai kelia strateginę grėsmę pasauliniams laivybos maršrutamsJemeno hučių išpuoliai prieš komercinius laivus kelia strateginę grėsmę pasaulinei laivybai ir Izraelio jūrų prekybai, perspėjo Izraelio Ašdodo uostas, skelbia „Sky News“.„Pabrėžiame, kad darome viską, kad veiktume visapusiškai ir išlaikytume atvirus vartus į Izraelį, nepaisant karo keliamų iššūkių“, – sakoma uosto pareiškime.Anksčiau šiandien Irano remiama kovotojų grupuotė pareiškė įvykdžiusi karinę operaciją prieš Norvegijos komercinį tanklaivį, plaukusį į Izraelį.„Houthis“ įsitraukė į Izraelio ir „Hamas“ konfliktą, puldinėja laivus, plaukiančius svarbiais laivybos keliais, ir apšaudo Izraelį bepiločiais lėktuvais bei raketomis. Šeštadienį jie pareiškė, kad taikysis į visus į šalį plaukiančius laivus, ir įspėjo tarptautines laivybos bendroves nebendrauti su Izraelio uostais. Anksčiau hučiai pažadėjo ir toliau blokuoti laivus, kol Izraelis neleis į Gazą įvežti maisto ir medicininės pagalbos. Izraelio importas ir eksportas priklauso nuo jūrų prekybos.Ašdodas pietuose ir Haifa šiaurėje yra didžiausi šalies uostai. Mažesnis Aškelono uostas, kuris yra arčiausiai Gazos, dėl karo uždarytas.

„Hamas“ ministerija: per karą jau žuvo 18 412 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože antradienį pranešė, kad per Izraelio ir „Hamas“ karą palestiniečių teritorijoje žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki mažiausiai 18 412.Pasak ministerijos, suskaičiuota daugiau kaip 50 tūkst. sužeistųjų.

Organizacija „labai sunerimusi“ po to, kai buvo „suimtas“ jos kolegaPalestinos Raudonojo Pusmėnulio organizacija pareiškė, kad yra „labai susirūpinusi“ dėl vieno iš savo darbuotojų, kuris prieš tris savaites buvo „suimtas“, skelbia „Sky News“. Organizacija teigė, kad Awni Khattabas buvo sulaikytas Izraelio pajėgų, kai padėjo evakuoti žmones iš al Šifos ligoninės. Organizacija teigė, kad jo buvimo vieta vis dar nežinoma.Jis buvo suimtas kartu su al Šifos ligoninės direktoriumi daktaru Muhammadu Abu Salmiya, teigė organizacija. Tuo metu Izraelio kariuomenė teigė, kad jis buvo apklausiamas dėl įrodymų, jog ligoninė „tarnavo kaip „Hamas“ vadovavimo ir kontrolės centras“. Kovotojų grupuotė ir gydytojas M. Abu Salmiya neigė šį kaltinimą.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1734548150394687633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734548150394687633%7Ctwgr%5Eb5f4c2564999c291f3d89fff8666046e9a246059%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-war-updates-sky-news-blog-12978800

Kerem Šalomo sienos perėjimo punkte tikrinami pagalbos sunkvežimiaiPirmoji pagalbos sunkvežimių grupė, atvykusi į Kerem Šalomo perėją, buvo patikrinta ir dabar keliauja į Rafos kontrolės punktą, kad patektų į Gazos Ruožą, pranešė Izraelio valdžios institucija, skelbia „Sky News“. Pagal naująją sistemą, prekės gali atvykti į Izraelio, Gazos Ruožo ir Egipto pasienyje esančią perėją ir būti patikrintos prieš pagalbos organizacijoms jas pristatant per Egiptą.COGAT, Izraelio gynybos agentūra, atsakinga už Palestinos civilinius reikalus, sakė: „Šis svarbus žingsnis padės padidinti Gazos Ruožą pasiekiančios pagalbos kiekį. Tikime, kad JT atliko visus pakeitimus, kad galėtų priimti ir paskirstyti pagalbą“.Nuo spalio 7 d., kai prasidėjo karas su „Hamas“, Izraelis labai apribojo į Gazą įvežamų prekių kiekį. Dėl to regione trūksta maisto produktų, vaistų ir būtiniausių reikmenų.Keli Izraelio pareigūnai teigė, kad pagalbos problema kyla dėl to, kad humanitarinės organizacijos nesiima pakankamai greitų veiksmų, kad pristatytų prekes.https://twitter.com/cogatonline/status/1734531403037966542?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734531403037966542%7Ctwgr%5E86168b2995b1efe877f6a3fd0f3a514dc1de0b98%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-war-updates-sky-news-blog-12978800

„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Izraelio kariai šiaurinėje Gazos dalyje šturmavo ligoninę„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Izraelio kariai antradienį puolė Palestinos teritorijos šiaurinėje dalyje esančią ligoninę.„Izraelio okupantų pajėgos šturmuoja Kamalo Advano ligoninę, kurią jos prieš tai keletą dienų bombardavo ir laikė apsiaustyje“, – teigiama ministerijos atstovo Ashrafo al-Qudra pranešime.Izraelio kariuomenė nesuskubo atsakyti į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šį įvykį.A. Qudra pranešė, kad kariai į ligoninės kiemą suvarė visus vyrus, įskaitant medicinos personalą.„Bijome, kad juos gali suimti, kad gali būti suimtos ar nužudytos medikų komandos“, – pridūrė sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, prašydamas tarptautinės bendruomenės įsikišti.Jungtinių Tautų agentūra OCHA pranešė, kad, kaip teigiama, pirmadienį sviediniui pataikius į Kamalo Advano ligoninės gimdymo skyrių, dvi motinos žuvo.„Ligoninę vis dar apsupę laiko Izraelio kariai ir tankai, pranešama, kad aplink ligoninę jau trečią dieną iš eilės vyksta ginkluoti susirėmimai“, – teigė OCHA.Agentūra nurodė, kad ligoninėje „šiuo metu yra 65 ligoniai, tarp jų – 12 intensyvios priežiūros skyriuje gydomų vaikų ir šeši inkubatoriuose esantys naujagimiai“.„Ligoninėje vis dar yra ir iš jos ištrūkti negali maždaug 3 000 evakuacijos laukiančių vidinių pabėgėlių, pranešama apie siaubingą vandens, maisto ir elektros stygių“, – pridūrė agentūra.Izraelio kariai jau yra puolę kitas Gazos gydymo įstaigas, įskaitant jos didžiausią Al Šifos ligoninę.JT teigimu, šiuo metu šiaurinėje Gazos dalyje ligonius priimti gali vos viena ligoninė.Visoje teritorijoje veikia vos 13 iš 36 ligoninių, kuriose teikiamos ribotos sveikatos priežiūros paslaugos ir glaudžiasi tūkstančiai namus palikusių žmonių.Nuo tada, kai prieš daugiau nei du mėnesius tarp Izraelio ir „Hamas“ prasidėjo karas, sveikatos apsaugos ministerijos teigimu jau žuvo daugiau nei 18 200 ir buvo sužeista beveik 50 000 Gazos gyventojų.Izraelio valdžios teigimu, per precedento neturintį spalio 7 d. „Hamas“ teroristų surengtą išpuolį pietinėje Izraelio dalyje žuvo maždaug 1 200 žmonių. Šis išpuolis Gazoje išprovokavo įnirtingą Izraelio atsaką.Dauguma karo aukų tiek Izraelyje, tiek Gazoje yra civiliai.

Izraelio ministras: netrukus kris paskutinieji „Hamas“ bastionai Gazos šiaurėjePasak Izraelio gynybos ministro, paskutinieji du islamistinio „Hamas“ judėjimo bastionai Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje yra apsupti izraeliečių dalinių. Apsuptos „Hamas“ vadavietės Džabalijos ir Šedžajos rajonuose, jos netrukus kris, pirmadienio vakarą sakė Joavas Gallantas, kurį cituoja Izraelio žiniasklaida. „Batalionai, kurie buvo laikomi nenugalimais ir daug metų ruošėsi kovai prieš mus, netrukus bus sutriuškinti“, – pažymėjo ministras.Pastarosiomis dienomis Izraelio daliniams pasidavė šimtai „Hamas“ aktyvistų, o tai rodo, kas „dedasi su teroristine grupuote“, kalbėjo J. Gallantas.Liudininkai, anot žiniasklaidos, pasakoja apie smarkius mūšius ir dešimtis aukų Džabalijos pabėgėlių stovyklos apylinkėse.

Per Izraelio reidą Vakarų Krante žuvo keturi palestiniečiaiPer Izraelio pajėgų reidą Vakarų Kranto Dženino mieste, palestiniečių duomenimis, žuvo keturi palestiniečiai. Dar vienas asmuo buvo sužeistas, pranešė palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. Izraelio komentaro kol kas nėra, informuoja agentūra „Reuters“.Dženinas laikomas „Hamas“ ir kitų teroristinių organizacijų Vakarų Krante bastionu. Dalis miesto tvirtai yra teroristų rankose. Šie iš čia organizuoja atakas prieš Izraelį.

JAV pareiškė savo „susirūpinimą“ dėl pranešimų apie Izraelio naudojamą baltąjį fosforąJAV vyriausybė pareiškė susirūpinimą dėl žiniasklaidos pranešimo, kad Izraelis esą Libane panaudojo amerikiečių perduotą baltojo fosforo amuniciją. „Matėme pranešimus ir esame dėl jų labai sunerimę. Bandysime klausinėti, kad sužinotume ką nors daugiau“, – sakė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is.„The Washington Post“ prieš tai pranešė, kad Izraelis per ataką spalį Pietų Libane panaudojo šią amuniciją. K. Kirby‘is pranešimo nepatvirtino ir, be kita ko, pabrėžė, kad kol kas per anksti tai daryti.Kaip rašo „ The Washington Post“, ant šaudmenų rasti gamybos kodai sutampa su JAV kariuomenės naudojamu žymeniu, pagal kurį klasifikuojami šalyje pagaminti šaudmenys. Kitos žymos ir užrašai esą taip pat rodo, kad tai baltasis fosforas. Laikraštis remiasi savo paties atlikta nedideliame Libano kaime rastų šaudmenų fragmentų analize.Spalį jau žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ apkaltino Izraelį Libane ir Gazos Ruože naudojus baltąjį fosforą. Izraelis tai paneigė.Baltasis fosforas yra labai degus. Ši nuodinga medžiaga naudojama karinėje pramonėje padegamosiose bombose, signalinėse priemonėse, trasuojamuosiuose šaudmenyse ir dūminėse bombose ir gali sukelti sunkius nudegimus,Baltojo fosforo naudojimas prieš karinius taikinius vertinamas prieštaringai, tačiau nėra draudžiamas. Atitinkamus šaudmenis draudžiama naudoti tik prieš civilius.

J. Bidenas pažadėjo Izraeliui tolesnę paramąJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Izraeliui tolesnę paramą kovoje su „Hamas“ teroristais. „Kaip sakiau po (spalio 7 d.) išpuolio, mano įsipareigojimas užtikrinti žydų tautos saugumą (...) yra nepajudinamas“, – sakė J. Bidenas pirmadienio vakarą per priėmimą Baltuosiuose rūmuose žydų šventės Chanukos proga, kuriame dalyvavo apie 800 svečių.Jungtinės Valstijos, pasak prezidento, rems Izraelį, kol šalis atsikratys „Hamas“. J. Bidenas, Baltųjų rūmų duomenimis, pabrėžė, jog JAV nenuilsdamos siekia, kad įkaitai saugiai sugrįžtų. „Ir aš nesiliausiu, kol kiekvienas jų bus grąžintas namo“, – sakė jis. Prezidentas taip pat teigė siekiąs, kad „nekalti palestiniečių civiliai“ gautų daugiau humanitarinės pagalbos.J. Bidenas kritikavo antisemitizmą pasaulyje. „Amerikoje ir visame pasaulyje ritasi antisemitizmo banga. Bjauru“. Jis pridūrė: „Nėra vietos neapykantai Amerikoje“.Kalbėdamas apie savo santykius su Izraelio premjeru, prezidentas sakė, kad Benyaminas Netanyahu ant savo rašomojo stalo turi seną jo nuotrauką – darytą, kai jis buvo 32-ejų senatorius. Kitoje nuotraukos pusėje jis parašęs: „Bibi, myliu tave, bes nesutinku su niekuo, ką tu sakai“. Taip esą yra ir šiandien.

Izraelis bombarduoja Gazą ir perspėja, kad „Hamas“ netrukus bus „likviduota“Izraelis antradienį toliau bombardavo Gazą, teigdamas, kad dėl jo kampanijos, kuria siekiama sunaikinti „Hamas“, Palestinos teroristų grupuotė atsidūrė ant „likvidavimo ribos“.Humanitarinės pagalbos agentūrų vadovai baiminasi, kad apsiaustos teritorijos gyventojus netrukus įveiks ligos ir badas bei diplomatiniais kanalais mėgina daryti vis didesnį spaudimą Izraeliui, kad šis geriau apsaugotų civilius.Antradienį ruože vyko įnirtingi mūšiai. „Hamas“ pranešė apie centrinėje Gazos dalyje vykstančius susirėmimus, o liudininkai pasakojo apie mirtinus Izraelio smūgius pietinėje teritorijos dalyje.Pirmadienį buvo smūgiuojama Chan Juniui – didžiausiam miestui Gazos pietuose, kuris šiuo metu atsidūrė kovos epicentre, taip pat netoli sienos su Egiptu esančiam Rafos miestui, kuriame glaudžiasi dešimtys tūkstančių žmonių.„Hamas“ yra ant likvidavimo ribos – IDF užima paskutines jos tvirtoves“, – pirmadienio vakare kalbėjo Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas.Karas prasidėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ surengė išpuolius, per kuriuos, Izraelio duomenimis, 1 200 žmonių žuvo ir dar 240 buvo paimta įkaitais ir išvežta į Gazą.Izraelis į tai atsakė karine operacija, per kurią didžioji Gazos dalis virto griuvėsiais ir, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, žuvo mažiausiai 18 200 žmonių, dauguma jų – moterys ir vaikai.Izraelio kariuomenės vadovas Herzis Halevis pirmadienį lankėsi Chan Junio centre, kur, jo teigimu, pajėgos „įtvirtina tai, ką mums pavyko pasiekta šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, ties įvažiavimu į ruožo pietus ir giliai po žeme“.JT vertinimu, dėl karo vidiniais pabėgėliais tapo 1,9 mln. iš teritorijoje gyvenančių 2,4 mln. žmonių, pusė šio skaičiaus yra vaikai.Teritorijos pietuose, kur Izraelis pirmiau yra nurodęs civiliams ieškoti prieglobsčio, vykstant intensyviems mūšiams ir bombardavimui, žmonėms beveik neliko, kur saugiai prisiglausti.Ummas Mohammedas al-Jabri neteko septynių vaikų per antskrydį Rafoje, į kurią jis pabėgo iš šiaurėje esančio Gazos miesto.„Man liko keturi vaikai“, – pasakojo 56 m. U. Jabri. „Praėjusią naktį į mūsų namą pataikė bomba ir jis sugriuvo. Mums sakė, kad Rafoje bus saugu. Saugių vietų nebėra.“Senka būtiniausios atsargosES vyriausiasis diplomatas Josepas Borrellis pirmadienį pranešė, kad Gazoje esantys civiliai yra katastrofinėje padėtyje, prilygindamas teritorijos naikinimą su tuo, kas per Antrąjį pasaulinį karą vyko Vokietijoje.Anot JT humanitarinės agentūros OCHA, regione sutriko sveikatos priežiūros paslaugos, Gazoje vienaip ar kitaip veikia vos 14 iš 36 ligoninių.Po to, kai Izraelio bombos ir raketos pataikė į Al Mahazio pabėgėlių stovyklą, centrinėje Gazos dalyje esanti Al Aksos ligoninė pirmadienį buvo perpildyta aukų, tarp kurių buvo dešimtys klykiančių vaikų.Būtiniausioms atsargoms senkant ir sanitarinėms sąlygoms blogėjant, Rafoje esančios moterys ir merginos sakė mėnesinėms naudojančios medžiagos atraižas.„Karpau savo vaiko rūbus ar bet kokius audinius, kuriuos pavyksta rasti“, – pasakojo 25 m. Hala Ataya.Gazos miesto Al Rimalo rajone tūkstančiai palestiniečių įrengė stovyklą netoli JT agentūros būstinės. Aplinkiniai pastatai buvo sunaikinti per Izraelio atakas.Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad griuvėsių krūva virto ir Islamo bei netoliese esantis Al Ažaro universitetas, sugriauta ir policijos nuovada.„Vandens nėra. Nėra elektros, duonos, pieno vaikams, nėra sauskelnių“, – pasakojo 23 m. siuvėjas Rami al-Dahduh.Nesibaigiant Izraelio bombardavimui, tarptautinėms humanitarinės pagalbos organizacijoms per vienintelį veikiantį Rafos pasienio kontrolės punktą Egipte sunkiai sekėsi tiekti pagalbą Gazos gyventojams, kuriems jos desperatiškai reikia.Patirdamas vis didesnį spaudimą labiau pasirūpinti civiliais, Izraelis pirmadienį pranešė humanitarinę pagalbą tikrinsiantis dar dviejuose kontrolės punktuose, per kuriuos bus leidžiama į nuniokotą teritoriją įvežti pagalbą.Naujų tiesioginių perėjimo punktų nebus atidaryta, pranešė Izraelis, tačiau patikros bus atliekamos ir Nitzanos ir Kerem Šalomo kontrolės punktuose, iš kurių sunkvežimiai keliaus į Rafą.JT balsavimasJT Generalinė Asamblėja antradienį turėtų balsuoti dėl neįpareigojančios rezoliucijos, kuria reikalaujama Gazoje „nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas“ – panašią rezoliucija priimti mėgino ir Saugumo Taryba, tačiau nesėkmingai.Viena iš vos penkerių nuolatinių Saugumo Tarybos narių esančios Jungtinės Valstijos penktadienį pasinaudojo veto teise ir blokavo teksto, kuriuo prašoma paskelbti paliaubas, projekto priėmimą.Šiame rezoliucijos projekte iš esmės kartojamas penktadienį Jungtinių Valstijų užblokuotos rezoliucijos tekstas.Toliau baiminamasi, kad konfliktas gali plisti, mat Irano remiamos grupuotės puldinėja JAV ir sąjungininkų pajėgas Irake ir Sirijoje, o Izraelio pasienyje su Libanu kasdien vyksta susišaudymai.JAV kariuomenės atstovas pranešė, kad pirmadienį bepiločiu orlaiviu ir raketomis smogta dviem Irake ir Sirijoje esančioms karinėms bazėms, kuriose dislokuotos tarptautinės koalicijos prieš Islamo valstybės grupuotę pajėgos.Nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad per Izraelio bombardavimą pietų Libane žuvo valdžios pareigūnas. Izraelio kariai ir „Hezbollah“ smogikai beveik kasdien apšaudo skirtingose sienos pusėse esančias vieni kitų pozicijas.Izraelis pastebi „vis didėjančią Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ agresiją ir vis dažnėjančias jos atakas“, – pirmadienį pareiškė karo kabineto narys Benny Gantzas, pažadėdamas „užkirsti kelią šiai grėsmei Izraelio šiaurėje gyvenantiems civiliams“.Izraelio okupuotame Vakarų Krante ir Libane pirmadienį vyko solidarumo streikas, neveikė parduotuvės, mokyklos ir valdžios įstaigos.

Izraelio kariuomenė ir žvalgyba: „Hamas“ kovinė dvasia palaužtaGazos Ruože kapituliavus daugybei „Hamas“ teroristų, Izraelio kariuomenė ir vidaus slaptoji tarnyba „Shin Bet“ sako, kad islamistinės organizacijos kovinė dvasia eižėja. „Darome didelį spaudimą. Manau kad tai, jog jie pasiduoda ir išeina pakeltomis rankomis, rodo, kad jų kovinė dvasia palaužta. Tai paspartins mūsų laimėjimus. Mes juk norime greitai judėti į priekį, – pirmadienį susitikime su „Shin Bet“ vadovu Ronenu Baru „Hamas“ bastione Chan Junise sakė generalinio štabo vadas Herzis Halevis. – Mes užtvirtiname savo teritorinius laimėjimus Gazos Ruožo šiaurėje ir pietuose“.Izraelio kariuomenės duomenimis, pastaruoju metu pasiduoda vis daugiau „Hamas“ smogikų. Be to, pasak patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Zachio Hanegbio, apie 7 000 grupuotės teroristų nukauta.Karą Gazos Ruože sukėlė didžiausios skerdynės Izraelio istorijoje, kurias spalio 7 d. surengė teroristai iš „Hamas“ ir kitų grupuočių. Jų metu buvo nužudyta apie 1 200 žmonių. Dar 240 asmenų buvo paimti įkaitais, kai kurie iš jų per trumpas paliaubas buvo paleisti.Atsakydamas į spalio 7 d. išpuolį, Izraelis ėmė įnirtingai bombarduoti Gazos Ruožą, o spalio gale jame pradėjo sausumos operaciją.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio bombardavimą Gazos Ruože jau žuvo apie 18 000 žmonių ir per 49 200 buvo sužeisti.

Izraelis pranešė, kad per mėnesį sulaikyta 500 teroristųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) ir Izraelio saugumo agentūra (ISA) pirmadienį pranešė per pastarąjį mėnesį į nelaisvę paėmusios daugiau nei 500 „Hamas“ ir Islamo džihado smogikų.Bendrame IDF ir ISA pranešime nurodoma, kad 350 iš sulaikytųjų priklauso Gazą valdančiai grupuotei „Hamas“, 120 – „Hamas“ sąjungininkei Islamo džihado grupuotei.Apie 140 smogikų buvo sulaikyta po to, kai baigėsi mėnesio pradžioje savaitę trukusios paliaubos, teigia ISA ir IDF.„Kaip kurie teroristai buvo sulaikyti, kai mėgino pasislėpti civilių pastatuose, mokyklose ir prieglaudose“, – nurodoma pranešime. „Tyrimo metu surinkta duomenų, padėjusių nustatyti kitų teroristų buvimo vietą ir užtikrinti IDF karių saugumą.“Karą Gazos Ruože sukėlė didžiausios skerdynės Izraelio istorijoje, kurias spalio 7 d. surengė teroristai iš „Hamas“ ir kitų grupuočių. Jų metu buvo nužudyta apie 1 200 žmonių. Dar 240 asmenų buvo paimti įkaitais, kai kurie iš jų per trumpas paliaubas buvo paleisti.Atsakydamas į spalio 7 d. išpuolį, Izraelis ėmė įnirtingai bombarduoti Gazos Ruožą, o spalio gale jame pradėjo sausumos operaciją.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio bombardavimą Gazos Ruože jau žuvo daugiau nei 17 700 žmonių.

IDF: per pastarąjį mėnesį Gazos Ruože sulaikyta daugiau nei 500 teroristųIDF ir Shin Bet teigia, kad pajėgos per pastarąjį mėnesį Gazos Ruože suėmė daugiau nei 500 teroristų operatyvininkų. Juos apklausė IDF Karinės žvalgybos direktorato 504 skyrius ir saugumo agentūra.Remiantis bendru pareiškimu, daugiau nei 140 operatyvininkų buvo suimti nuo gruodžio 1 d., kai baigėsi paliaubos.„Pastarųjų dienų mūšių metu IDF kariai sulaikė operatyvininkus. Kai kurie iš jų savo noru pasidavė ir buvo paimti lauko tardytojų... tolesniam tyrimui“, – sako IDF.IDF teigia, kad kai kurie operatyvininkai buvo suimti, kai slapstėsi civiliuose pastatuose, įskaitant mokyklas ir civilių gyventojų prieglaudas.Jame teigiama, kad iš 500 operatyvininkų, sulaikytų per pastarąjį mėnesį, maždaug 350 iš jų yra „Hamas“ nariai, o dar 120 – Palestinos islamo džihado nariai.Kariškiai skelbia sulaikytų įtariamųjų nuotraukas. Skirtingai nuo anksčiau skelbtų nuotraukų, įtariamieji yra visiškai apsirengę

Gallantas: nenugalimi „Hamas“ batalionai – ant sunaikinimo slenksčio Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad stipriausia „Hamas“ batalionai Gazos Ruožo šiaurėje yra ant sunaikinimo slenksčio.„Mes apsupome paskutines „Hamas“ tvirtoves Džabalijoje ir Šedžejoje, batalionai, kurie buvo laikomi neįveikiamais, kurie ilgus metus ruošėsi kovoti su mumis, yra ant sunaikinimo slenksčio“, – spaudos konferencijoje sakė Y. Gallantas.Jis sako, kad šimtai „Hamas“ operatyvininkų pastarosiomis dienomis pasidavė Izraelio kariams, o tai, jo teigimu, „rodo, kas vyksta“ teroristų grupuotei.„Kas pasiduoda, jo gyvybė yra išgelbėta“, – sako Y. Gallantas ir priduria, kad tarp tų, kuriuos IDF suėmė, yra teroristų, kurie dalyvavo spalio 7 d. išpuolyje.„Jie mums pasakoja labai įdomių dalykų“, – priduria jis.Y. Gallantas taip pat grasina „Hamas“ lyderiui Yahya Sinwar, sakydamas, kad jo ir „bet kurio kito aukšto rango „Hamas“ vado likimas, o [žemo rango] teroristo likimas yra toks pat: pasiduoti arba mirti. Trečio varianto nėra“.

Izraelio gydytoja: Gazos Ruože laikyti įkaitai buvo svaiginami ir patyrė smurtąPer islamistinio judėjimo „Hamas“ surengtus spalio 7-osios išpuolius prieš Izraelį į Gazos Ruožą išvežti įkaitai buvo svaiginami, kad nelaisvėje būtų paklusnūs, ir patyrė psichologinį bei seksualinį smurtą, pirmadienį pareiškė viena specialistė.„Nesu mačiusi nieko panašaus“ per 20 traumas patyrusių žmonių gydymo metų, nurodė Tel Avivo „Sourasky“ medicinos centro psichiatrijos skyriaus direktorė Renana Eitan.„Sugrįžusių įkaitų patirtas fizinis, seksualinis ir psichologinis smurtas yra tiesiog siaubingas, – pridūrė ji. – Turime perrašyti vadovėlius.“Centras priėmė 14 „Hamas“ paleistų buvusių įkaitų, keletas kurių nurodė, kad buvo svaiginami. Be kita ko, galimai buvo naudojami benzodiazepinai – tai depresantų rūšis, pasižyminti raminančiu poveikiu.„Jie norėjo kontroliuoti vaikus, o kartais sudėtinga suvaldyti mažus vaikus, paauglius. Ir jie žino, kad jei jie juos apsvaigins, jie bus ramūs“, – tvirtino R. Eitan.„Vienai iš mergaičių kelias savaites buvo duodama ketamino, – dėstė ji. – Neįtikima taip elgtis su vaiku.“Pasak R. Eitan, kai kurie buvę įkaitai taip pat prakalbo apie psichologinio pobūdžio kankinimus, kurių ėmėsi jų pagrobėjai. Vienam iš jų buvo pasakyta, kad jo žmona mirė, nors iš tikrųjų ji buvo gyva, o nuo savo šeimų atskirtiems vaikams esą buvo rodomi „brutalūs vaizdo įrašai“. Viena pacientė sakė, kad ji ir kiti žmonės daugiau nei keturias dienas buvo laikomi visiškoje tamsoje.„Jiems pasireiškė psichozė ir haliucinacijos“, – tikino R. Eitan.Ji pažymėjo, kad taip pat būta pranešimų apie įkaitų savižalą nelaisvėje, o kai kurie sugrįžę žmonės prisipažino, jog jiems kilo minčių apie savižudybę.Disociacijos būsenaIzraelio pareigūnų duomenimis, per „Hamas“ surengtus spalio 7-osios išpuolius žuvo 1 200 žmonių ir buvo paimta 240 įkaitų.Per savaitę trukusias paliaubas, kurios baigėsi gruodžio 1 d., iš Gazos Ruožo buvo paleisti 105 įkaitai, įskaitant 80 izraeliečių. Jie buvo išlaisvinti mainais į 240 Izraelio kalintų palestiniečių.Manoma, kad „Hamas“ vis dar laiko mažiausiai 137 įkaitus.Izraelis į islamistinio judėjimo išpuolius reagavo inicijuodamas didžiulio masto sausumos ir oro kampaniją, kurios tikslas yra sunaikinti „Hamas“. Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, ši kampanija jau pareikalavo daugiau kaip 18 200 gyvybių.Kai kurie buvę įkaitai vis dar panyra į disociacijos būseną, sakė R. Eitan. Jos teigimu, vieną akimirką šie žmonės supranta, kad yra „Sourasky“ medicinos centre, o kitą galvoja, jog vėl yra „Hamas“ rankose.Esama planų įsteigti centrą, kuriame dėmesys būtų skiriamas potrauminio streso sutrikimams (PTSD), spalio 7-osios išpuoliams sukrėtus Izraelį.R. Eitan nurodė, kad poveikis žmonių psichikos sveikatai yra didžiulis. Manoma, kad maždaug 5 proc. Izraelio gyventojų – apie 400 tūkst. žmonių – pajus tam tikrus PTSD simptomus.

Per reidą prieš „teroro infrastruktūrą“ žuvo penki IDF kariaiIzraelio kariuomenė pranešė, kad vakar per reidą Gazos Ruožo pietuose žuvo penki jos rezervistai.IDF surengė reidą, anot jų, „teroro infrastruktūros“ objektų mokyklos rajone.„Mūšio metu prie [IDF] pajėgų buvo susprogdintas sprogstamasis užtaisas ir teritorijoje buvo atpažinti teroristai. Kariai reagavo gyva ugnimi, nukreipė orlaivius ir tankus, užmezgė kontaktą, nužudė teroristus ir smogė teroristų infrastruktūrai“, – sakoma IDF pranešime.Jame teigiama, kad iš mokyklos į IDF karius buvo paleisti šūviai.Penkių žuvusių karių šeimoms pranešta apie netektį.

Galantas: karas su „Hamas“ baigsis, kai Izraelis pasieks savo tikslusIzraelio gynybos ministras Yolanas Gallantas žada, kad karas prieš „Hamas“ Gazos Ruože baigsis, kai Izraelis pasieks savo tikslus, nepaisant akivaizdaus tarptautinio spaudimo greitai užbaigti operaciją.„Karas baigsis, kai bus pasiekti jo tikslai. Aš atsižvelgiu į viską, ko JAV klausia ir sako, ir kartu su visais ministrų kabineto nariais žiūriu rimtai į tai, ką daro Amerika“, – atsakydamas į klausimą sako Y. Gallantas.„Mes rasime būdą, kaip padėti amerikiečiams padėti mums“, – priduria jis.Atsakydamas į kitą klausimą dėl galimo naujo įkaitų susitarimo su „Hamas“, Y. Gallantas sako: „Tikiu, kad jei padidinsime karinį spaudimą, bus pasiūlyta daugiau įkaitų sandorių, o jei bus, mes juos apsvarstysime“.

Per Izraelio smūgį žuvo Libano pareigūnasPer Izraelio smūgį, suduotą per tarpvalstybines kovas su galinga „Hezbollah“ kariuomene, žuvo Libano kaimo meras. 80-metis Huseinas Mansūras žuvo pietiniame Tajbeho kaime. Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad į jo namą nukreiptas sviedinys nesprogo, bet pataikė į jį ir žuvo. Kartu su juo balkone tuo metu buvo dar aštuoni žmonės, tačiau jie nenukentėjo. Nuo dabartinio karo pradžios Libane žuvo daugiau kaip 120 žmonių. „Hezbollah“, kas arabiškai reiškia „Dievo partija“, atvirai ragina sunaikinti „sionistinį režimą Palestinoje“, o dauguma Vakarų valstybių ją laiko teroristine organizacija.Ši kovotojų grupuotė jau seniai susivienijo su „Hamas“ ir „Islamo džihadu“, nors į savo gretas verbuoja daugiausia Libano šiitus – „Hamas“ yra sunitai.

Gazos Ruože kilo didelis gaisrasPirmadienio vakarą skelbiamose nuotraukose matyti iš Gazos Ruožo kylantys dideli dūmų kamuoliai, skelbia „Sky News“. Dabar daugiau nuotraukų rodo, kad Gazoje kilo didžiulis gaisras, matomas iš pietų Izraelio.

JT agentūra patvirtino, kad Gazoje grobstoma humanitarinė pagalbaJT Paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) teigia, kad „beveik nėra viešosios tvarkos“ pristatant humanitarinę pagalbą į Gazą, skelbia BBC.BBC pasiteiravo organizacijos komunikacijos direktorės Juliet Tuma apie socialinėje žiniasklaidoje platinamus vaizdo įrašus, kuriuose tariamai matyti, kaip „Hamas“ nariai plėšia pagalbos sunkvežimius.„Turėjome keletą incidentų, žinoma, labai apgailėtinų, kai buvo įsilaužta į mūsų sandėlius ir išvežtos prekės“, – atsakė UNRWA atstovė spaudai.Ji taip pat sakė, kad buvo atvejų, kai badaujantys žmonės perimdavo pagalbos sunkvežimius ir „iš karto suvalgydavo atsargas“. „Tai rodo, kokie alkani yra žmonės“, – pridūrė J. Tuma.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 18 205 žmonėsSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože pirmadienį pranešė, kad per Izraelio ir „Hamas“ karą palestiniečių teritorijoje žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 18 205.Dar 49 645 žmonės buvo sužeisti, pranešime cituojamas ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra.

Izraelio tankai lėtai artėja prie Chan Juniso centroChan Junisas yra antras pagal dydį Gazos Ruožo miestas. Užėmę didžiąją dalį keturių Chan Juniso priemiesčių, Izraelio tankai savaitgalį pradėjo miesto puolimą, skelbia BBC.Dabar tankai labai lėtai juda link rytinės Chan Juniso dalies. Tai labai sudėtingas rajonas – ten yra didžiuliai pastatai, parduotuvės ir šimtai tūkstančių žmonių.Šį rytą Izraelio kariuomenė platino lapelius, raginančius Chan Juniso gyventojus pasitraukti į vakarus, link al-Mawasi – nedidelio rajono, kuriame nėra jokios infrastruktūros.Chan Juniso ligoninės direktorius pasakojo, kad personalas sunkiai susitvarko su dideliu atvykstančių sužeistųjų skaičiumi. Jis pabrėžia, kad ligoninėje liko labai mažai vaistų, maisto, vandens ir degalų.

Savanoriai pradėjo ruoštis lauko ligoninės statybai GazojePalestinos Raudonasis Pusmėnulis pranešė, kad savanoriai pradėjo ruoštis lauko ligoninės statybai Gazoje, skelbia „Sky News“. Kataro ligoninė bus pastatyta pietiniame pasienio mieste Rafahe. Joje bus 50 lovų, operacinė ir intensyviosios terapijos skyrius, teigė organizacija. Kelios anklavo ligoninės buvo priverstos nutraukti visas operacijas, nes trūko degalų ir medicinos reikmenų. PSO įspėjo, kad sveikatos padėtis regione yra „katastrofiška“, o aprūpinti įstaigas maisto produktais tapo „labai sunku“.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1734210824644727024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734210824644727024%7Ctwgr%5E95dbc2b2a8ef91ab84dc5d44b7e266cb6ac5f350%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-us-steps-up-pressure-on-israel-with-visa-ban-as-un-tells-netanyahu-military-operation-has-to-stop-12978800

IDF: Izraelio kariai privalo elgtis profesionaliai ir etiškaiIzraelio kariai privalo elgtis „profesionaliai ir etiškai“, pareiškė Izraelio gynybos pajėgos, skelbia „Sky News“. Atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari tai pakomentavo po to, kai pasirodė filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip sulaikomos grupės neginkluotų palestiniečių vyrų. Kai kurie iš jų buvo matomi be drabužių, surišti ir su užrištomis akimis. Šeštadienį paleistos grupės sulaikytieji teigė, kad buvo mušami, jiems neleista valgyti ir gerti. „Noriu atkreipti dėmesį į pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje paskelbtą informaciją“, – sakė kontradmirolas Hagari. „IDF pajėgos veikia pagal IDF vertybes ir dvasią. Iš karių mūšio lauke reikalaujama elgtis profesionaliai ir etiškai, ir mes dėl to nesileisime į kompromisus“.https://twitter.com/IDF/status/1734194887191339126?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734194887191339126%7Ctwgr%5Eb8ef452778d9a7b77f5a107ff304836d95d16d15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-us-steps-up-pressure-on-israel-with-visa-ban-as-un-tells-netanyahu-military-operation-has-to-stop-12978800

Izraelis sako nenorintis dviejų frontų karo, bet perspėja dėl „rimtų pasekmių“, jei bus į jį įtrauktasIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy spaudos konferencijoje taip pat kalbėjo apie konfliktą, besiplėtojantį palei Izraelio šiaurinę sieną su Libanu, ir pakartojo, kad šalis nenori dviejų frontų karo, skelbia „Sky News“. Tačiau jis perspėjo, kad jei Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“ Izraelį į jį įtrauks, tai turės „rimtų pasekmių“.E. Levy sakė, kad ši grupuotė „didina savo agresiją“ Izraelio atžvilgiu ir praėjusią naktį paleido į šalį raketų ugnį.„Kartojame, kad Izraelis nesuinteresuotas karu dviem frontais, tačiau jei „Hezbollah“ nuspręs įtraukti Izraelį į plataus masto karą, pasekmės „Hezbollah“ ir Libano valstybei bus sunkios“, – perspėjo jis. Irano finansuojama „Hezbollah“ gali pasigirti ginklais, įskaitant tiksliąsias raketas ir bepiločius lėktuvus, ir tvirtina, kad gali smogti į visas Izraelio teritorijas. Susirėmimai tarp abiejų pusių vyksta gana reguliariai, tačiau jie padažnėjo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ pradėjo savo išpuolius.

JT Saugumo Tarybos delegacija lankysis Rafos pasienio perėjimo punkteJungtinių Tautų Saugumo Tarybos šalims narėms atstovaujanti delegacija atvyko į Egipto El Arišo miestą ir nuvyks į Rafos pasienio perėjimo punktą ties Gazos Ruožo siena, pranešė Egipto užsienio reikalų ministerija.Delegacija bus informuota apie pagalbos prekių pristatymo operacijas ir Izraelio sudarytas kliūtis sunkvežimių su pagalba įvažiavimui bei sužeistų palestiniečių evakavimui per Rafos punktą, sakoma ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad vizitas rengiamas tuo metu, kai „Saugumo Taryba, deja, negali priimti sprendimo dėl paliaubų Gazos Ruože ir sustabdyti nuolatinį taikymąsi į civilius, suteikti jiems apsaugą ir patenkinti jų pagrindinius poreikius“.Vienas Egipto Raudonojo Pusmėnulio (ERC) pareigūnas sakė naujienų agentūrai „dpa“, kad delegacija apsilankė ERC sandėlyje Šiaurės Sinajuje, kur saugomos Gazos Ruožui skirtos pagalbos prekės.Ji taip pat apsilankė El Arišo ligoninėje, kur gydomas tam tikras skaičius sužeistų palestiniečių.Delegaciją sudaro atstovai iš JT Saugumo Tarybos šalių narių, įskaitant Rusiją, Kiniją, Braziliją, Ganą, Japoniją ir Jungtinius Arabų Emyratus.

Izraelis kaltina JT, kad į Gazos Ruožą netiekiama pagalbaIzraelis kaltina Jungtines Tautas dėl to, kad Gazos Ruožą pasiekia nepakankamai pagalbos, skelbia „Sky News“.Izraelio gynybos ministerijai priklausanti COGAT savo pranešime X svetainėje teigė, kad „pagalba yra“. Konflikto metu Izraelis buvo kritikuojamas už tai, kad neleidžia įvežti pagalbos. Visa jo siena su Gazos Ruožu, kurią per spalio 7 d. teroro išpuolius pražūtingai pažeidė „Hamas“, yra uždaryta.Izraelio ir JT santykiai yra įtempti: Izraelis panaikino galimybę patekti į Gazos Ruožą kai kuriems pareigūnams ir išreiškė nepritarimą JT generalinio sekretoriaus raginimams nutraukti ugnį. JT žmogaus teisių vadovas pareiškė, kad karo nusikaltimus įvykdė abi pusės.Dabar Izraelis sako, kad JT „turi geriau“ teikti pagalbą Gazos Ruožo civiliams gyventojams.Iki šiol pagalba į Gazą patekdavo per Rafaho perėją tarp Gazos Ruožo ir Egipto.COGAT pridūrė, kad bus atidarytas dar vienas patikros punktas – Kerem Šalomo perėja, kad būtų lengviau atlikti patikrinimus. Palestiniečiai susiduria su dideliu maisto, vandens ir kitų būtiniausių prekių trūkumu, o nuo šio mėnesio pradžios, kai baigėsi septynias dienas trukusios paliaubos, pagalbos tiekimas sulėtėjo iki minimumo.https://twitter.com/cogatonline/status/1734127577667702899?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1734127577667702899%7Ctwgr%5Ebcdf42e010367a4f063f78ccb9f8fbecdb3b44fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-us-steps-up-pressure-on-israel-with-visa-ban-as-un-tells-netanyahu-military-operation-has-to-stop-12978800

Italija, Prancūzija ir Vokietija paragino ES įvesti sankcijas „Hamas“ ir jos rėmėjamsAgentūra „Reuters“ pranešė, kad susipažino su šių trijų šalių užsienio reikalų ministrų laišku ES užsienio politikos vadovui Josepui Borrelliui, skelbia BBC.„Visiškai pritariame pasiūlymui nustatyti specialų sankcijų režimą „Hamas“ ir jos rėmėjams“, – sakoma laiške.„Skubus sankcijų režimo priėmimas leis mums pasiųsti politinį signalą apie Europos Sąjungos įsipareigojimą kovoti su „Hamas“ ir mūsų solidarumą su Izraeliu“, – teigė Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai.

ES diplomatijos vadovas: Izraelis ignoruoja partnerių raginimusEuropos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis kaltina Izraelį ignoruojant partnerių, tokių kaip Europos Sąjunga (ES), raginimus.„Mes, be kita ko, G7 susitikime sakėme, kad Izraelis Gazos pietuose neturėtų naudoti tokios pat taktikos, kokią naudojo šiaurėje“, – sakė jis pirmadienį Briuselyje ES užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose, turėdamas omenyje pokalbius G7 grupėje. Tačiau ypatingai intensyvios atakos esą tęsiasi. „Tai tas pats, jei ne dar blogiau“, – pažymėjo J. Borrellis.Jis kritikavo ir JAV, kurios neseniai JT Saugumo Taryboje vetavo raginimą skelbti naujas humanitarines paliaubas Gazos Ruožui. J. Borrellis pareiškė apgailestavimą dėl tokio Vašingtono sprendimo.

Rusija reikalauja paleisti visus įkaitusRusija pareikalavo paleisti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus, pranešė jos užsienio reikalų ministerija, skelbia „Sky News“. Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Bogdanovas išsakė šį reikalavimą per pokalbius telefonu su „Hamas“ ir kitomis palestiniečių grupuotėmis. Pareiškimas paskelbtas po kelių Vladimiro Putino susitikimų su Artimųjų Rytų lyderiais, įskaitant Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu. Izraelis pažadėjo tęsti kovą tol, kol nušalins „Hamas“ nuo valdžios, sunaikins jo karinius pajėgumus ir grąžins daugiau kaip 100 įkaitų, kuriuos vis dar laiko kovotojai.

Netoli Tel Avivo raketų nuolaužos sužalojo vyrąTeroristinis „Hamas“ judėjimas ir pirmadienį iš Gazos Ruožo leido raketas į Izraelio teritoriją. Pasienio vietovėse bei Tel Avivo regione keliskart gaudė perspėjimo sirenos.Holone į pietus nuo Tel Avivo, sanitarų duomenimis,, raketų nuolaužos sužalojo 45 metų vyrą. Nuotraukose iš įvykio vietos matėsi apgadinta gatvė bei keli suniokoti automobiliai.Pranešimų apie didesnę žalą kol kas nėra.

Reikalaujant paliaubų, Vakarų Krante paskelbtas visuotinis streikasVakarų Krante, atsakydamos į kvietimą streikuoti protestuojant prieš karą Gazos Ruože, durų neatvėrė parduotuvės, mokyklos ir valstybinės įstaigos.Žiniasklaida praneša, kad, reikalaudami paskelbti paliaubas, prie streikuojančiųjų prisidėjo viešojo transporto paslaugų teikėjai, bankai ir universitetai.

Karo stebėjimo agentūra pranešė, kad 2 iš 4 per Izraelio smūgius Sirijoje žuvusių asmenų buvo „Hezbollah“ smogikaiKaro stebėjimo agentūra pirmadienį pranešė, kad per Izraelio naktį netoli Damasko suduotus smūgius buvo nukauti du „Hezbollah“ smogikai ir du su Libano grupuote bendradarbiavę sirai. Tai – naujausia tokio pobūdžio su „Hamas“ smogikais Gazoje kariaujančio Izraelio ataka.Žuvo „du „Hezbollah“ kovotojai libaniečiai ir du sargybiniai sirai“, dirbę viename iš Irano remiamo judėjimo objektų, tuo tarpu, kai dar trys kovotojai ir trys civiliai buvo sužeisti, pranešė Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūra.

Prie Izraelio ir Libano sienos – nauji karo veiksmaiIzraelio pajėgos atsakė į Libano paleistas raketas, smogdamos kitoje sienos pusėje esantiems taikiniams, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF), nurodydamos, kad iš viso buvo numuštos šešios raketos.Irano remiamos Libano smogikų grupuotės „Hezbollah“ kontroliuojamas televizijos transliuotojas „Al-Manar“ pranešė, kad nuo Izraelio ugnies nukentėjo pasienio kaimai.Tuo tarpu televizijos transliuotojas „Al Mayadeen“ pranešė, kad Izraelio artilerijos sviediniai krito netoli pakrantės Nakvoros kaimo.„Hezbollah“ iš pradžių šio apsišaudymo nekomentavo.

Iki šiol į Gazos Ruožą įvažiavo 3 500 vilkikų su pagalbos prekėmisNuo tada, kai spalio 21 d. buvo atidaryta siena su Egiptu, į Gazos Ruožą įvažiavo apie 3 500 vilkikų su pagalbos prekėmis. Tai sekmadienį pranešė palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio organizacija.Bendras 3 500 sunkvežimių skaičius atitinka 70 per dieną. Prieš Gazos karą kasdien į palestiniečių teritoriją įriedėdavo apie 500 sunkvežimių su humanitariniais kroviniais.JT pagalbos pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Gazos Ruože šiuo metu yra beveik 1,9 mln. vidaus pabėgėlių – bendras gyventojų skaičius čia siekia per 2,2 mln. Organizacija įspėja, kad dėl dramatiškos padėties nebespėja pasirūpinti žmonėmis.Izraelis tuo tarpu neigia atsakomybę dėl didėjančios humanitarinės krizės Gazos Ruože. „Tarptautinės organizacijos negeba išdalyti pagalbos prekių tokiu tempu, kokiu Izraelis patikrina krovinius“, – sekmadienį sakė vyriausybės atstovas Eilonas Levis.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. į blokuojamą Gazos Ruožą pristatyta 63 000 tonų pagalbos prekių, įskaitant 6 500 tonų medicinos prekių.JT Pasaulio maisto programa neseniai pareiškė, kad praktiškai nebegali teikti humanitarinės pagalbos kenčiantiems Gazos Ruožo gyventojams. Esą trūksta visko, kas svarbiausia – maisto produktų, vandens, medikamentų ir medicininės priežiūros.Izraelis baiminasi, kad sunkvežimiais su humanitarine pagalba į Gazą gali patekti ir ginklai. Todėl kroviniai tikrinami.

Nepaisant „Hamas“ grasinimų, Izraelis tęsia puolimą Gazos Ruožo pietuoseNepaisant naujų „Hamas“ grasinimų, Izraelio kariuomenė tęsia savo karinį puolimą Gazos Ruože. Agentūros AFP reporteris naktį į pirmadienį pranešė apie intensyvius oro antskrydžius Chan Juniso mieste palestiniečių teritorijos pietuose.Radikali palestiniečių grupuotė „Islamo džihadas“ pranešė apie smarkius mūšius Gazos mieste. „Hamas“ perspėjo, kad judėjimo rankose esantys įkaitai Gazos Ruožą paliks gyvi tik tada, jei Izraelis pritars jų iškeitimui į palestiniečių kalinius bei sutiks derėtis.Izraelio kariuomenė pirmadienio rytą paskelbė apie naujas raketų atakas iš Gazos Ruožo.Sekmadienį Izraelio kariai „nuožmiai“ kovėsi su palestiniečių teroristais Gazos mieste ir Chan Junise. „Nenoriu sakyti, kad naudojame visą savo jėgą, tačiau naudojame didelę jėgą ir pasiekiame svarbių rezultatų“, – teigė generalinio štabo vadas Herzis Halevis.

B. Netanjahu per pokalbį su V. Putinu kritikavo Rusijos poziciją dėl Gazos RuožoIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu per pokalbį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu kritikavo Rusijos poziciją dėl karo Gazos Ruože.B. Netanjahu biuras sekmadienį pranešė, kad Izraelio vadovas išreiškė nepasitenkinimą Rusijos atstovų pozicija Jungtinėse Tautose ir kituose tarptautiniuose forumuose.Rusija yra viena iš šalių, kritikavusių Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą, per kurį žuvo tūkstančiai civilių palestiniečių, ir teigė, kad Izraelio „beatodairiškas“ jėgos naudojimas pažeidžia tarptautinę teisę.Izraelio premjeras sakė V. Putinui, kad „bet kuri šalis, prieš kurią surengta nusikalstama teroristinė ataka, kokią patyrė Izraelis, reaguotų ne mažesne jėga, nei naudoja Izraelis“.B. Netanyahu taip pat kritikavo „pavojingą Rusijos ir Irano bendradarbiavimą“, teigiama jo biuro pateiktoje pokalbio santraukoje.Tačiau, Kremliaus pareigūnų teigimu, pokalbis buvo mažiau konfliktiškas.Maskva savo pranešime atsakė, kad nors V. Putinas patikino, jog remia kovą su teroristais, jis taip pat pažymėjo, kad labai svarbu, jog kova nesukeltų rimtų pasekmių civiliams gyventojams.Kartu B. Netanjahu išreiškė padėką už Rusijos pastangas siekiant išlaisvinti islamistų judėjimo „Hamas“ kovotojų nelaisvėje laikomus Rusijos pilietybę turinčius izraeliečius.Jis taip pat paprašė V. Putino, kad Rusija darytų spaudimą Raudonajam Kryžiui, siekdama, kad jo atstovai aplankytų Izraelio įkaitus ir atvežtų jiems vaistų, pranešė B. Netanjahu biuras.Izraelio žiniasklaida pranešė, kad B. Netanjahu išėjo iš vyriausybės posėdžio, kad galėtų 50 minučių pasikalbėti su V. Putinu. Paskutinis toks pokalbis, kaip pranešama, įvyko spalio 17 dieną.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad nuo operacijos Gazoje pradžios žuvo daugiau nei 100 Izraelio kariųIzraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad nuo sausumos puolimo Gazos Ruože pradžios žuvo daugiau nei 100 izraeliečių karių.Kariuomenės atstovai naujienų agentūrai AFP nurodė, kad, per konfliktą žuvus dar trims kariams, šiuo metu vykdant operaciją žuvusių karių skaičius siekia 101.

Netanyahu sekmadienį paragino „Hamas“ kovotojus pasiduoti dabarIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį paragino „Hamas“ kovotojus „pasiduoti dabar“, sakydamas, kad palestiniečių islamistų grupuotei artėja galas, nors daugiau nei du mėnesius trunkantis karas Gazos Ruože tebesitęsia.„Karas vis dar tęsiasi, bet tai yra „Hamas“ pabaigos pradžia. Aš sakau „Hamas“ teroristams: viskas baigta. Nemirkite už (Yahya) Sinwarą. Pasiduokite dabar“, – sakoma B. Netanyahu pareiškime, turint omenyje „Hamas“ vadovą Gazos Ruože.

Ukraina baigė evakuacijos iš Gazos operaciją, išgelbėta 315 žmoniųEvakuacija iš Gazos Ruožo baigta, Ukrainai pavyko iš teritorijų išgabenti 315 žmonių, tarp jų 304 ukrainiečius, du palestiniečius ir devynis Moldovos piliečius.Tai teigia Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiasis žvalgybos direktoratas, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiasis žvalgybos direktoratas informuoja, kad mūsų piliečių gelbėjimo iš Gazos Ruožo operacija sėkmingai baigta“, – rašoma pranešime.Ukrainos Gynybos ir Užsienio reikalų ministerijos prezidento Volodymyro Zelenskio nurodymu vykdoma evakuacijos misija buvo vykdoma keliais etapais. Iš pavojingos zonos pavyko evakuoti 315 žmonių, tarp jų 304 ukrainiečius, du palestiniečius ir devynis Moldovos piliečius.„Tarp išgelbėtų iš Gazos Ruožo yra du sužeisti asmenys, vėžiu serganti moteris, nėščia moteris, taip pat du piliečiai, padėję Ukrainos kariniams žvalgams pereiti konflikto zoną“, – pažymėjo GUR.

„Hezbollah“ surengus dronų ataką iš Libano, buvo sužeisti Izraelio kariaiKeli Izraelio kariai buvo sužeisti, kai sekmadienį „Hezbollah“ surengė bepiločio lėktuvo ataką iš Libano. Tai pranešė ir Izraelio armija ir grupuotė sekmadienį „Hezbollah“.Nuo Izraelio ir „Hamas“ karo Gazoje pradžios spalį pasienyje kartojasi susišaudymai, keliantys baimę dėl platesnio konflikto.Izraelio armija pranešė, kad keli kariai buvo pašiūrėje, kai jos priešraketinė gynyba Vakarų Galilėjos regione numušė porą „įtartinų oru iš Libano atskriejusių taikinių“.„Du kariai buvo vidutiniškai sunkiai sužeisti, o dar keli patyrė lengvų sužalojimų dėl skeveldrų ir įkvėptų dūmų “, – sakoma pranešime ir pridiama, kad kariai buvo nuvežti į ligoninę.Iš kariuomenės pranešimo nebuvo aišku, ar kariai patyrė sužalojimų dėl skeveldrų, ar sėkmingo drono smūgio.Irano remiama „Hezbollah“, „Hamas“ sąjungininkė, sakė, kad naudoja „puolamuosius dronus“, taikydamasi į Izraelio armijos „vadovybės štabą“.Atskirame pareiškime grupuotė nurodė, kad taikėsi ir į Džal al-Alamą, Izraelio postą, esantį greta sienos su Libanu.„Hezbollah“ artimas šaltinis, prašęs anonimiškumo, nes jiems nebuvo leista kalbėti su žiniasklaida, anksčiau naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotė laiko Džal al-Alamo poziciją svarbiu taikiniu dėl ten esančios Izraelio stebėjimo įrangos.

PSO vykdomoji valdyba priėmė rezoliuciją nedelsiant teikti humanitarinę pagalbą Gazos RuožePasaulio sveikatos organizacijos vykdomoji valdyba sekmadienį bendru sutarimu priėmė rezoliuciją dėl kovos su blogėjančia sveikatos apsaugos padėtimi Gazos Ruože.JT Saugumo Tarybai atsisakius reikalauti paliaubų tarp Izraelio ir kovotojų grupės „Hamas“, 34 PSO vykdomojoje valdyboje esančios šalys bendru sutarimu priėmė rezoliuciją, raginančią „nedelsiant, tvariai ir netrukdomai perduoti humanitarinę pagalbą“ į Gazą.

„Hamas“: nė vienas įkaitas neišvyks iš teritorijos „gyvas“Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“, dalyvaujanti kare su Izraeliu Gazos Ruože, sekmadienį perspėjo, kad nė vienas įkaitas neišvyks iš teritorijos „gyvas“, jei nebus patenkinti šios grupuotės reikalavimai.„Nei fašistinis priešas ir jo arogantiška vadovybė... nei jų šalininkai... negali paimti savo belaisvių gyvų be mainų, derybų ir nepatenkinę mūsų reikalavimų“, – per televiziją sakė „Hamas“ ginkluoto sparno atstovas Abu Obeida, turėdamas omenyje Izraelio laikomų palestiniečių kalinių paleidimą.

Netanyahu padėkojo JAV už „svarbią amuniciją“ karui GazojeIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Jungtinės Valstijos suteikė Izraeliui „svarbios amunicijos“ tęsti karą Gazoje.Jeruzalėje pradėdamas ministrų kabineto posėdį, B. Netanyahu padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už karinę pagalbą ir už tai, kad JAV vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl paliaubų.B. Netanyahu nenurodė, kokią būtent ginkluotę jis turi omenyje.B. Netanyahu sakė taip pat kalbėjęs su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.„Pasakiau jiems, kad negalima remti „Hamas“ sunaikinimo ir tuo pačiu reikalauti, kad baigtume karą, nes tai užkirstų kelią „Hamas“ sunaikinimui.“B. Netanyahu pasakė, kad karas „tiek Gazos Ruožo šiaurėje, tiek pietuose tęsis dar intensyviau, kad būtų pasiekti visi tikslai“.Tokie tikslai yra sunaikinti „Hamas“, grąžinti visus įkaitus ir užtikrinti, kad Gazos Ruožas daugiau jokios grėsmės Izraeliui nebekels.

Pranešama, kad centrinėje Gazos dalyje žuvo dar dešimtys palestiniečiųAnot medikų, sekmadienį raketai pataikius į gyvenamąjį namą šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje žuvo mažiausiai 31 palestinietis.Šiuo metu perpildytoje Džabalijos pabėgėlių stovykloje vyksta po daugiaaukščio pastato griuvėsiais palaidotų žmonių paieškos.Palestiniečių teigimu, pastatas buvo sunaikintas per Izraelio suduotą smūgį.Izraelio kariuomenė iš karto šio įvykio nepakomentavo.Dar kitoje Gazos srityje taip pat pranešta apie dešimtis žuvusiųjų.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, į centrinėje Gazos dalyje esančią Al Aksos ligoninę nuo šeštadienio vakaro pristatyti 45 per Izraelio antskrydžius ir artilerijos apšaudymą žuvusių asmenų kūnai.Nepriklausomą šios informacijos patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė, kad nuo tada, kai daugiau nei prieš du mėnesius prasidėjo karas, Gazos Ruože pirmą kartą dislokuotos artilerijos komandos. Per operacijas šiaurinėje Šedžaijos teritorijoje buvo atakuota daugiau nei 20 taikinių.Tarp tokių taikinių – ginklų sandėliai, užminuoti namai ir Palestinos islamistų grupuotei „Hamas“ priklausanti infrastruktūra, teigiama kariuomenės pranešime.

JT agentūros vadovas teigia, kad Izraelis stengiasi Gazos gyventojus išvaryti į EgiptąJungtinių Tautų agentūros Palestinos pabėgėliams vadovas apkaltino Izraelį rengiantis per sieną masiškai išvaryti Gazos gyventojus į Egiptą.Per daugiau nei du mėnesius trunkantį kruviną Izraelio karą su „Hamas“, kurį sukėlė spalio 7 d. teroristų grupuotės įvykdyti išpuoliai, vidiniais pabėgėliais tapo didžioji dalis Gazos gyventojų, tačiau palestiniečiai iš esmės neturi galimybės išvykti iš siauro apsiausto ruožo.Šeštadienį leidinyje „Los Angeles Times“ pasirodžiusiame straipsnyje UNRWA vadovas Philippe Lazzarini atkreipė dėmesį į vis gilėjančią humanitarinę krizę Gazoje ir vis didėjančią nuo šiaurėje prasidėjusių ir palaipsniui į pietus persikeliančių mūšių pabėgusių civilių koncentraciją prie sienos.„Jungtinės Tautos ir keletas valstybių narių, įskaitant JAV, griežtai pasmerkė priverstinį Gazos gyventojų perkėlimą už Gazos Ruožo ribų“, – pareiškė Ph. Lazzarini.„Tačiau įvykiai, kuriuos dabar matome, rodo, kad palestiniečius mėginama perkelti į Egiptą – nesvarbu, ar jie liks toje šalyje, ar persikels gyventi kitur.“Plataus masto destrukcija Palestinos teritorijos šiaurinėje dalyje, privertusi daugybę gyventojų palikti savo namus, buvo „pirmasis šio scenarijaus etapas“, pridūrė jis, na o antras etapas yra civilių varymas iš pietuose esančio Chan Junio miesto link sienos.„Jei tai tęsis ir, kaip sako daugelis, galimai baigsis antrąja Nakba, Gaza daugiau nebebus palestiniečių žeme“, – teigė Ph. Lazzarini, pavartodamas arabų kalbos žodį, kuriuo vadinamas masinis 760 000 palestiniečių iškėlimas arba priverstinis jų perkėlimas karo metu, sutapęs su Izraelio valstybės sukūrimu 1948 m.Už civilių palestiniečių klausimus atsakingos Izraelio gynybos ministerijos žinybos atstovas iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti Ph. Lazzarini kaltinimus.Praėjusią savaitę paklaustas apie galimybę žmones evakuoti į Egiptą, vyriausybės atstovas pasakė, kad Izraelis „daugiausiai dėmesio skiria tam, kad būtų užtikrintas civilių saugumas Gazos Ruožo viduje“.Nedidelei Gazos gyventojų grupei buvo leista išvykti per Egipto sieną gydytis, per vienintelį Izraelio nekontroliuojamą Gazos pasienio kontrolės punktą Rafoje buvo praleisti ir prasidėjus karui teritorijoje buvę užsienio šalių piliečiai.Tačiau kiti palestiniečiai šiuo metu neturi galimybės išvykti ir vidiniai teritorijos pabėgėliai, kurių, skaičiuojama, yra maždaug 1,9 mln. iš 2,4 mln. Gazos gyventojų, pavertė Rafos pasienio miestą milžiniška stovykla.

PSO vadovas: karo Gazoje poveikis žmonių sveikatai – „katastrofinis“Izraelio karo su „Hamas“ poveikis Gazos Ruože esančių žmonių sveikatai yra katastrofinis, sekmadienį pasakė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.„Konflikto poveikis žmonių sveikatai yra katastrofinis“, o sveikatos priežiūros darbuotojai deda neįmanomas pastangas ir dirba neįsivaizduojamomis sąlygomis, pradėdamas specialųjį PSO vykdomosios valdybos posėdį, sušauktą sveikatos sąlygoms Palestinos teritorijose aptarti, kalbėjo JT sveikatos agentūros generalinis direktorius.

Kataras pranešė, kad pastangos atnaujinti Izraelio ir „Hamas“ paliaubas „tęsiasi toliau“Tarpininkų pastangos užtikrinti, kad Gazoje būtų sudarytos naujos paliaubos bei būtų paleista dar daugiau „Hamas“ laikomų įkaitų tęsiasi toliau, nepaisant to, kad Izraelis tęsia savo bombardavimą ir dėl to „priveriamas langas“, per kurį būtų galima pasiekti sėkmingų rezultatų, sekmadienį pranešė Kataro ministras pirmininkas.„Mūsų, tai yra Kataro valstybės bei mūsų partnerių pastangos tęsiasi toliau. Mes neketiname pasiduoti“, – Dohos forumo metu sakė šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani, pridurdamas, kad „dėl tęsiamo bombardavimo priveriamas langas, per kurį galime veikti“.

Izraelio pajėgos stumiasi gilyn į Gazos pietusIzraelio pajėgos sekmadienį stūmėsi gilyn į Gazos pietus, kur, bėgdami nuo bombardavimo ir intensyvių kovų su „Hamas“ smogikais, prieglobstį tikėjosi rasi šimtai tūkstančių civilių.Humanitarinės pagalbos grupės paskelbė pavojų dėl „apokaliptinės“ humanitarinės situacijos Palestinos teritorijoje, perspėdamos, kad joje esančius žmones netrukus gali įveikti ligos ir badas.Gazą valdanti „Hamas“ sekmadienį paskelbė, kad Izraelis įvykdė keletą „labai kruvinų reidų“, nukreiptų prieš pietų regiono Chan Junio miestą ir kelią, kuris iš jo veda į netoli Egipto sienos esantį Rafos miestą.„Hamas“ ir Palestinos islamo džihado grupuotei artimas šalinis naujienų agentūrai AFP pranešė, kad sekmadienį abi grupuotės netoli Chan Junio „aršiai kovėsi“ su Izraelio pajėgomis. Agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad miesto regione aidi sprogimai.Naujausiais „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per du mėnesius siaurame ruože jau žuvo mažiausiai 17 700 žmonių.Po spalio 7 d. precedento neturinčių išpuolių, per kuriuos „Hamas“ teroristai kirto gerai saugomą Gazos sieną ir, Izraelio valdžios teigimu, nužudė maždaug 1 200 žmonių bei paėmė įkaitų, Izraelis prisiekė sunaikinti šią grupuotę.Šeštadienį Izraelis pranešė, kad Palestinos teritorijoje vis dar yra 137 belaisviai.Kadangi saugių vietų ruože beveik neliko, šeštadienį visame Gazos Ruože žmonės prieglobsčio ieškojo ligoninėse.Naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad šiaurėje esančiame Gazos mieste nebeveikiančioje ir per Izraelio antpuolį praėjusį mėnesį apgriautoje Al Šifos ligoninėje glaudėsi tūkstančiai žmonių.Ligoninės kiemeliuose ir sode tarp sugriuvusių sienų stovėjo šimtai improvizuotų palapinių iš audinių ir plastiko.Miesto Šedžiajos gyventojas 56 m. Suheilas Abu Dalfa sakė, kad jam teko bėgti nuo Izraelio lėktuvų ir tankų.„Tai buvo beprotystė. Į mūsų namą pataikė sviedinys ir sužeidė mano dvidešimtmetį sūnų“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo jis.„Mes sprukome į senamiestį, aplinkui sproginėjo bombos, viskas buvo sugriauta... nežinojome, kur eiti“, – kalbėjo jis.„Nežinome, ar jie ir vėl šturmuos ligoninę.“„Hamas“ sveikatos apsaugos institucijos pranešė, kad į Al Aksos kankinių ligoninę Deir al Balahe centrinėje Gazos dalyje per parą pristatyti 71 žmonių palaikai.O teritorijos pietuose į Chan Junio Nasero ligoninę buvo pristatyti 62 kūnai, nurodo institucijos.Ligoninėje esantis naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė matęs ant improvizuotų neštuvų gulintį vaiką ir daugiau ant žemės sėdinčių ir kol jiems bus suteikta pagalba laukiančių žmonių. Tuo tarpu ugniagesiai lauke liejo vandenį ant degančio pastato, į kurį pataikė Izraelio raketa.Padėtis „nėra tiesiog katastrofiška – ji apokaliptinė“, – teigė organizacijos „Oxfam“ atstovė Bushra Khalidi.„Mirties nuosprendis vaikams“Skaičiuojama, kad vidiniais pabėgėliais tapo 1,9 mln. iš 2,4 mln. Gazos gyventojų.Negalėdami išvykti iš siauros teritorijos, jie netoli Egipto pasienio kontrolės punkto esantį Rafos miestą pavertė milžiniška stovykla.Jungtinių Tautų vaikų teisių gynimo agentūra šeštadienį pranešė, kad konflikto metu namus teko palikti beveik milijonui vaikų.Mūšiams pietų Gazoje, kur Izraelis pirmiau yra nurodęs civiliams ieškotis prieglaudos, tampant vis intensyvesniais, vaikams saugių vietų darosi vis mažiau.„Jie varomi vis tolyn ir tolyn į mažytes, perpildytas teritorijas, kuriose nėra vandens, maisto ar apsaugos, todėl patiria didesnę kvėpavimo takų ligų, infekcijų ir per vandenį plintančių ligų riziką“, – teigė UNICEF atstovė Adele Khodr.„Apribojimai ir sunkumai tiekiant gyvybes gelbstinčią pagalbą į Gazos Ruožą yra dar vienas mirties nuosprendis vaikams.“Didėjant nerimui dėl prastėjančios humanitarinės padėties Gazoje, Izraelio kariuomenės vadas Herzis Halevis paragino savo karius „atkakliau vykdyti“ savo kampaniją.„Matome, kad žūsta vis daugiau ir daugiau teroristų, vis daugiau teroristų sužeidžiama, o pastarosiomis dienomis teroristai taip pat ėmė pasiduoti į nelaisvę – tai ženklas, kad jų tinklas yra“, – Jeruzalėje surengtos ceremonijos metu kalbėjo jis.Nacionalinio saugumo patarėjas Tzachis Hanegbis Izraelio televizijai sakė, kad buvo nukauta 7 000 „teroristų“, nors iš kur buvo gautas šis skaičius nenurodė.Tel Avive keletas izraeliečių surengė taikos demonstraciją.Dar šimtai žmonių susirinko vadinamojoje Įkaitų aikštėje, reikalaudami išgelbėti „Hamas“ laikomus įkaitus ir nešdamiesi transparantus su tokiais užrašais, kaip „Jie mumis pasikliauna, kad išvaduosime juos iš pragaro“.Izraelio kariuomenė pranešė kampanijos metu praradusi 93 karius. Dar du kariai buvo sužeisti per nepavykusį mėginimą ketvirtadienio naktį išvaduoti įkaitus.„Hamas“ pranešė kad per šią operaciją žuvo vienas įkaitas – 25 m. Saharas Baruchas. Tai vėliau patvirtino vieno iš labiausiai per spalio 7 d. išpuolius nukentėjusių Bierio kibuco atstovai.

Smūgis JT pajėgomsPenktadienį neeilinę JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl paliaubų vetavo Jungtinės Valstijos, kurių pasiuntinys Robertas Woodas pareiškė, kad pasiūlymas buvo „atitolęs nuo tikrovės“, o jį priėmus Gazoje toliau karaliaus „Hamas“.„Hamas“ remiantis Iranas po šio veto perspėjo dėl „nekontroliuojamo situacijos regione sprogimo“.Irano remiami Jemeno husių sukilėliai šeštadienį pagrasino pulsią visus į Izraelio uostus plaukiančius laivus, nebent į apsiaustą Gazos Ruožą būtų leidžiama pristatyti maisto ir medikamentų.Prancūzijos kariuomenė sekmadienį pranešė, kad prancūzų fregata Raudonojoje jūroje numušė du į jos pusę nuo Jemeno krantų skriejusius bepiločius orlaivius.Baimę, kad konfliktas gali išplisti po regioną, kursto ir nuolatiniai Izraelio kariuomenės susišaudymai su Irano remiamo Libano judėjimo „Hezbollah“ smogikais.Izraelio kariuomenė pranešė šeštadienį atsakiusi į nenurodytas „atakas“ iš Libano, be kita ko, naudojant naikintuvus.Šeštadienį smūgis suduotas pietų Libane esantiems Jungtinių Tautų taikdariams. JT nurodė, kad per smūgį niekas nenukentėjo ir pridūrė, kad bandoma išsiaiškinti, iš kur smūgis buvo suduotas.Smurto protrūkiai stebimi ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante, kur, sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, šeštadienį žuvo trys žmonės.Kariuomenė pirmiau pranešė nuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžioje Vakarų Krante suėmusi 2 200 žmonių. 1 800 iš jų buvo „Hamas“ nariai.

Prancūzijos fregata Raudonojoje jūroje numušė porą dronųPrancūzijos kariuomenė sekmadienį pranešė, kad prancūzų fregata Raudonojoje jūroje numušė du į jos pusę nuo Jemeno krantų skriejusius bepiločius orlaivius.„Šių dviejų nustatytų grėsmę kėlusių objektų perėmimą ir sunaikinimą“ šeštadienio vakare įvykdė Raudonojoje jūroje dislokuota fregata „Languedoc“, nurodoma generalinio štabo spaudos pranešime.Pranešime taip pat nurodoma, kad dronai numušti 20:30 val. ir 22:30 val. maždaug už 110 km nuo Jemeno krantų.Irano remiami Jemeno husių sukilėliai šeštadienį pagrasino pulsią visus į Izraelio uostus plaukiančius laivus, nebent į apsiaustą Gazos Ruožą būtų leidžiama pristatyti maisto ir medikamentų.Šis naujausias grasinimas pasigirdo vis didėjant įtampai Raudonojoje jūroje ir aplinkiniuose vandenyse – po to, kai spalio 7 d. prasidėjo Izraelio karas su „Hamas“, husių sukilėliai užpuolė ne vieną juose plaukusį laivą.Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše husiai teigė „nepraleisiantys į sionistų šalį plaukiančių laivų“, jei į „Hamas“ valdomą Gazą nebus leista pristatyti humanitarinės pagalbos.Husiai pastaruoju metu puldinėjo laivus, kurie, jų pačių teigimu, yra tiesiogiai susiję su Izraeliu, tačiau jų naujausias grasinimas rodo, kad jų taikinių ratas plečiasi.„Tiesioginę grėsmę“ laivininkystės saugumui pasmerkęs Vašingtonas pranešė, kad Raudonojoje jūroje esančius prekybos laivus nuo atakų iš Jemeno saugantis amerikiečių eskadrinis minininkas, praėjusią savaitę numušė tris dronus.

Benjaminas Netanyahu: Izraelis tęs karą, kad sunaikintų „Hamas“Izraelis tęs „teisingą karą, kad sunaikintų“ palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, šeštadienį pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, girdamas Jungtines Valstijas už JT paliaubų blokavimą.„Labai vertinu teisingą JAV poziciją Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje... Todėl Izraelis tęs mūsų teisingą karą, kad sunaikintų „Hamas“ ir pasiektų likusius karo tikslus“, – sakė B. Netanyahu vaizdo įraše.

Aukų skaičius Palestinos teritorijoje išaugo iki 17 700Sveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože šeštadienį pranešė, kad Izraelio ir „Hamas“ karo aukų skaičius Palestinos teritorijoje išaugo iki mažiausiai 17 700.„Nusikaltimai ir genocidas prieš Gazos žmones yra neapsakomi... Padaryti galą palestiniečių egzistavimui su Amerikos ir Europos parama yra nežmoniška“, – sakė ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra ir pridūrė, kad per karą taip pat buvo sužeista 48 780 žmonių.

Izraelis vėl bombardavo taikinius Gazoje po to, kai JAV užblokavo JT siekį nutraukti ugnįIzraelis šeštadienį bombardavo taikinius Gazoje po to, kai Jungtinės Valstijos užblokavo atkaklų Jungtinių Tautų siekį nutraukti ugnį kare su „Hamas“.Pagalbos grupės teigia, kad Gazos Ruože humanitarinė krizė yra „apokaliptinė“ ir yra ant katastrofos slenksčio.Remiantis naujausiais Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per du mėnesius trukusių kovų siauroje teritorijoje žuvo mažiausiai 17 490 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų.Vašingtonas penktadienį vetavo JT rezoliuciją, kurioje būtų reikalaujama nutraukti ugnį – šį žingsnį griežtai pasmerkė Palestinos valdžia, „Hamas“ ir humanitarinės grupės.Izraeliui ir toliau smūgiuojant Gazos Ruožui oro antskrydžiais, „Hamas“ ministerija pranešė, kad per 24 valandas vien į Al-Aksos ligoninę Deir al Balaho mieste buvo atgabentas 71 žuvęs žmogus, o į Nasero ligoninę – 62.AFP korespondentas Naserio ligoninėje matė vaiką ant laikinų neštuvų, o kitus tiesiog sėdinčius ant grindų ir laukiančius pagalbos, kai tuo tarpu lauke esantys ugniagesiai pylė vandenį ant degančio pastato, iš dalies sunaikinto per Izraelio smūgio.Situacija „nėra tik katastrofa, ji apokaliptinė“, pridūrė Bushra Khalidi iš organizacijos „Oxfam“.Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ po precedento neturinčių išpuolių spalio 7 d., kai kovotojai įsiveržė per Gazos militarizuotą sieną ir nužudė apie 1 200 žmonių bei paimė įkaitų, iš kurių 138 tebėra nelaisvėje.

R. T. Erdoganas pasmerkė JT „Izraelio gynybos tarybą“Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį pasmerkė JT Saugumo Tarybą po to, kai JAV vetavo rezoliuciją dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože, ir pavadino šią tarptautinę instituciją „Izraelio gynybos taryba“.„Nuo spalio 7 dienos Saugumo taryba tapo Izraelio apsaugos ir gynybos taryba“, – sakė R. T. Erdoganas.JAV penktadienį vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje raginama nedelsiant nutraukti intensyvius Izraelio ir „Hamas“ mūšius Gazos Ruože. Tokiu būdu Vašingtonas užgniaužė augančias JT vadovo Antonio Guterreso ir arabų šalių pastangas nutraukti ugnį.„Ar tai teisingumas? – klausė R. T. Erdoganas, pridurdamas, kad „pasaulis yra didesnis už penkis“, turėdamas omenyje penkias veto teisę turinčias valstybes JT Saugumo Taryboje.„Kitoks pasaulis yra įmanomas, bet be Amerikos, – sakė Turkijos vadovas. – Jungtinės Valstijos palaiko Izraelį savo pinigais ir karine įranga. Ei, Amerika! Kiek už tai ketinate sumokėti?“„Gazoje kasdien pažeidžiama Žmogaus teisių deklaracija“, – sakė jis, pasauliui šį savaitgalį minint 75-ąsias deklaracijos metines.JT rezoliucija dėl paliaubų buvo pateikta praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo karo Gazoje pradžios, kai spalio 7 dieną „Hamas“ surengė išpuolį Izraelio teritorijoje, per kurį, Izraelio valdžios institucijų duomenimis, žuvo 1 200 žmonių. Nuo to laiko, „Hamas“ duomenimis, Gazoje žuvo 17 490 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų.

Izraelio opozicijos lyderis apkaltino JT vadovą antisemitizmuIzraelio centristinės opozicijos lyderis Yairas Lapidas pareiškė, kad antisemitizmas yra vienintelis „racionalus paaiškinimas“ JT Generalinio Sekretoriaus António Guterreso sprendimui siekti humanitarinių paliaubų Gazos Ruože.A. Guterresas pasinaudojo JT Chartijos 99 straipsniu, kuris nebuvo taikytas dešimtmečius, ir privertė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą svarstyti rezoliuciją, kuria raginama nutraukti ugnį. JAV, pasinaudodamos veto teise, blokavo rezoliucijos priėmimą.„Būtent tada, kai Izraelis ginasi po to, kai žiaurūs teroristai nužudė mūsų vaikus, o mūsų žmonės buvo paimti įkaitais, JT generalinis sekretorius staiga nusprendžia pasinaudoti 99 straipsniu, kad padėtų „Hamas“, – šeštadienį keliuose pranešimuose socialinėje žiniasklaidoje rašė Y. Lapidas. – Iš kur mes žinome, kad tai antisemitizmas? Nes kito racionalaus paaiškinimo nėra“.Y. Lapidas paminėjo keletą kitų kruvinų konfliktų, pavyzdžiui, Sudane ir Sirijoje, kuriuose A. Guterresas ar jo pirmtakas nepasinaudojo 99 straipsnio įgaliojimais, kad priverstų Saugumo Tarybą diskutuoti.JT chartijos 99 straipsnyje sakoma: „Generalinis Sekretorius turi teisę atkreipti Saugumo Tarybos dėmesį į bet kokius klausimus, kurie, jo nuomone, gali kelti grėsmę tarptautinės taikos ir saugumo palaikymui“.

Palestinos prezidentas: po JT veto JAV tampa „atsakingos už Gazos vaikų kraujo praliejimą“Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas šeštadienį pareiškė, kad JAV yra „atsakingos už vaikų kraujo praliejimą“ Gazos Ruože, nes vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuria raginama nutraukti ugnį šioje teritorijoje.„Prezidentas apibūdino Amerikos poziciją kaip agresyvią ir amoralią, akivaizdžiai pažeidžiančią visas humanitarines vertybes ir principus, ir laiko Jungtines Valstijas atsakingomis už palestiniečių vaikų, moterų ir senelių kraujo praliejimą Gazoje“ dėl jų paramos Izraeliui, sakoma M. Abbaso biuro pareiškime.Vašingtono veto penktadienį vykusiame specialiame JT Saugumo Tarybos posėdyje sužlugdė augančias JT vadovo Antonio Guterreso ir arabų šalių pastangas nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas šioje teritorijoje.Amerikos pasiuntinys Robertas Woodas sakė, kad rezoliucija yra „atitrūkusi nuo tikrovės“ ir „nuo to niekas nepasikeistų“.Izraelis sveikino veto, tačiau rezoliucijos rėmėjas – JAE – pareiškė, kad yra „labai nusivylęs“ tokiu rezultatu.M. Abbasas šeštadienį pareiškė, kad „JAV politika paverčia jas Izraelio okupacinių pajėgų bendrininkėmis vykdant genocidą, etninį valymą ir karo nusikaltimus prieš palestiniečius Gazoje, Vakarų Krante ir Jeruzalėje“.A. Guterresas sušaukė nepaprastąjį posėdį po to, kai per savaites trukusius mūšius Gazos Ruože žuvo beveik 17 500 žmonių, dauguma jų – moterys ir vaikai, rodo naujausi „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Karą teritorijoje sukėlė kruvinas netikėtas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių, o dar 240 buvo paimti įkaitais, teigia Izraelio pareigūnai.

Per Izraelio smūgį Gazos Ruože žuvo Turkijos naujienų agentūros žurnalistasPenktadienį per Izraelio karinių oro pajėgų antskrydžius Gazos Ruože žuvo Turkijos naujienų agentūros „Anadolu“ operatorius, teigiama Europos naujienų agentūrų aljanso (EANA) pranešime.EANA „nuoširdžiai apgailestauja dėl tragiškos „Anadolu“ agentūros laisvai samdomo operatoriaus Montasero Al Sawafo netekties per pastaruosius Izraelio aviacijos smūgius Gazos Ruože“, – sakoma jame.Organizacija paragino geriau užtikrinti Gazos Ruože dirbančių žurnalistų saugumą. EANA valdyba pasmerkė bet kokį smurtą prieš žurnalistus, pažymėdama jų svarbų vaidmenį teikiant visuomenei patikimą informaciją iš konfliktų zonų.„Nuoširdžiai užjaučiame žuvusio žurnalisto šeimą, draugus ir kolegas“, – sakė EANA vadovas Alexandru Giboi. – „Šis tragiškas įvykis yra skaudus ir žiaurus priminimas apie pavojus, su kuriais susiduria žiniasklaidos darbuotojai konfliktų zonose“.JAV įsikūrusio Žurnalistų apsaugos komiteto (CPJ) duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios žuvo 63 žurnalistai.Tarp jų – 56 palestiniečiai ir keturi izraeliečiai, taip pat trys libaniečiai, penktadienį pranešė nevyriausybinė organizacija.Pasak CPJ, Izraelio karinės operacijos metu žurnalistams Gazos Ruože kyla ypatingas pavojus dėl viską niokojančių oro antskrydžių, nutrauktų susisiekimo kelių, tiekimo sutrikimų ir elektros energijos tiekimo pertrūkių.

Humanitarinė padėtis Jabaliya pabėgėlių stovykloje Gazos Ruožo šiaurėje yra itin baisi. Pastarąsias penkias dienas tankai apsupo teritoriją iš visų pusių. Tūkstančiai žmonių vis dar liko stovykloje, praneša BBC reporteris. Jis teigė, jog sulaukė žinutės iš šioje pabėgėlių stovykloje esančio žmogaus žinutę, jog jis jau penkias dienas be maisto ir vandens. Dešimtys panašių pranešimų pasiekė kai kurias vietines radijo stotis, veikiančias Gazos Ruožo pietuose.

JT pareigūnas: galėjai girdėti tik oro antskrydžiusŠeštadienio rytą JT palestiniečių pabėgėlių agentūros pareigūnas kalbėjosi su BBC iš Gazos Ruožo. Jis apibūdino „beviltišką padėtį“ vietos gyventojams.Jis teigė, kad paliaubos buvo itin svarbios. „Čia, Rafoje, turime šimtus tūkstančių žmonių, gyvenančių po atviru dangumi“, – paaiškino jis. „Trūksta vandens, visi gatvėje prašo miltų savo vaikams pamaitinti. Mūsų prieglaudose gyvena gerokai daugiau nei 7000 žmonių. Pavyzdžiui, vienu tualetu naudojasi šimtai“, – pasakojo jis. „Jei bombos jų nenužudys, tai liga, o tiems, kurie gyvena gatvėse“, – tikino jis. Apibūdindamas savo kelionę į JT paskirstymo centrą Rafoje penktadienį, pareigūnas sakė: „Galėjote girdėti tik oro antskrydžius į miestą“. Jis taip pat BBC papasakojo, kad praėjusią naktį nukentėjo svečių namai, kuriuose jis gyvena su kolegomis.

Gazos Ruožo sveikatos ministerija, kuriai vadovauja „Hamas“, šeštadienį praneša, kad dar 71 žmogus žuvo per Izraelio smūgius regionui, o 160 sužeistų žmonių per pastarąją dieną atvyko į ligoninę.

JT maisto programa: Gazos Ruožo gyventojų aprūpinimas – „ties žlugimo riba“Pasaulio maisto programa (WFP) pareiškė, kad vykstant karui su Izraeliu, Gazos Ruože esančių civilių gyventojų aprūpinimas būtiniausiais maisto produktais yra ties žlugimo riba.„Maisto nepakanka. Žmonės badauja“, – penktadienį po vizito į užblokuotą pakrantės ruožą „X“ platformoje parašė WFP direktoriaus pavaduotojas Carlas Skau.Jis teigė, kad jo komanda pasiekė daugiau kaip 1 mln. žmonių, „tačiau padėtis yra neįmanoma. Mums reikia atsigabenti atsargų“, – rašė C. Skau, ragindamas paskelbti humanitarines paliaubas.Gazos Ruožą pasiekia tik dalis reikiamų maisto produktų, trūksta degalų ir niekas nėra saugus, tęsė C. Skau WFP pareiškime pridurdamas: „Mes negalime atlikti savo darbo“.Tūkstančiai nevilties apimtų ir badaujančių žmonių būriavosi prie humanitarinės pagalbos paskirstymo centrų. Stovyklose tvyrojo sumaištis, o skubios pagalbos prieglaudos buvo perpildytos, rašė jis. Panašios būklės buvo ir tualetai. Be to, kasdien fone girdėjosi prislopintas bombardavimų griausmas, pasakojo C. Skau.„Sutrikus viešajai tvarkai, neįmanoma jokia prasminga humanitarinė operacija“, – apibendrino jis savo pastebėjimus.„Gazos gyventojai gyvena susispaudę nesveikomis sąlygomis prieglaudose arba gatvėse, artėjant žiemai, jie serga ir neturi pakankamai maisto“, – apgailestavo C. Skau, pasidalydamas moters, gyvenančios bute su dar devyniomis šeimomis, istorija.Jis pasakojo prie kapinių matęs žmones, pjovusius medžius, kad galėtų juos panaudoti malkoms.Karą sukėlė didžiausios Izraelio istorijoje žudynės, kurias spalio 7 dieną Izraelyje, netoli sienos su Gazos Ruožu, įvykdė „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių teroristai.Dėl to Izraelio pusėje žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių, tarp jų – mažiausiai 850 civilių. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio atsakomuosius puolimus jau žuvo beveik 17 490 žmonių. Šio skaičiaus neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Irano perspėjimasIranas perspėjo dėl Artimuosiuose Rytuose „nekontroliuojamo sprogimo“ grėsmę, po to, kai JAV vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią nutraukti ugnį Gazos Ruože, praneša AFP.Aukščiausias Islamo respublikos diplomatas Hosseinas Amiras–Abdollahianas taip pat prašė nedelsiant atidaryti sienos kirtimo punktą su Egiptu, kad būtų galima išsiųsti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą.„Kol Amerika palaikys sionistinio režimo [Izraelio] nusikaltimus ir karo tęsimą... yra galimybė, kad regiono padėtis sukels nekontroliuojamą sprogimą“, – JT generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui telefonu sakė Amiras–Abdollahianas, teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.Irano užsienio reikalų ministras gyrė JT vadovo sprendimą panaudoti JT Chartijos 99 straipsnį kaip „drąsų veiksmą siekiant palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą“.Kovos tarp Izraelio ir „Hamas“ atnaujintos gruodžio 1 d. po savaitės paliaubų, kurias, Izraelio teigimu, pažeidė „Hamas“.„Izraelio režimo teiginiai, kad „Hamas“ pažeidė paliaubas, yra visiškai klaidingi“, – Amiras–Abdollahianas sakė A. Guterresui ir pridūrė, kad JAV parama Izraeliui „sunku pasiekti ilgalaikes paliaubas“.

Izraelis šią naktį smogė „Hezbollah“ taikiniams Libane, įskaitant vietą, kuri buvo naudojama kaip operatyvinė būstinė, sakė IDF atstovas.Izraelis taip pat reagavo į paleidimus iš Libano į Izraelio teritoriją naktį, teigė atstovas.

Po nesėkmingo JT paliaubų siūlymo Izraelis toliau atakuoja Gazos RuožąIzraelis šeštadienį tęsė puolimą prieš „Hamas“ ekstremistus Gazos Ruože po to, kai JAV užblokavo neeilinį Jungtinių Tautų raginimą nutraukti du mėnesius trunkantį karą.„Hamas“ ir Palestinos savivaldos administracija tuoj pat pasmerkė JAV veto, taip pat „Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad Gazos Ruože jau žuvo 17 487 žmonės, daugiausia moterys ir vaikai.Per Izraelio smūgį pietiniame Kan Juniso mieste žuvo šeši žmonės, o dar penki – per atskirą ataką Rafos mieste, šeštadienį pranešė ministerija.Izraelis pažadėjo išnaikinti „Hamas“ po beprecedenčio išpuolio spalio 7 dieną, kai teroristai prasiveržė pro militarizuotą Gazos Ruožo sieną, nužudė apie 1 200 žmonių ir paėmė įkaitų, iš kurių, Izraelio duomenimis, 138 tebėra nelaisvėje.Dideli Gazos plotai virto griuvėsiais, o apie 80 proc. gyventojų, JT teigimu, buvo priversti palikti savo namus, jiems labai trūksta maisto, kuro, vandens ir vaistų.„Dabar labai šalta, o palapinė tokia maža. Viskas, ką turiu, yra drabužiai, kuriuos vilkiu, ir vis dar nežinau, kas bus toliau“, – sakė Mahmudas Abu Rayanas, pasitraukęs iš Beit Lahijos šiaurėje.JAV penktadienį vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuria norėta paraginti nedelsiant nutraukti ugnį.JAV pasiuntinys Robertas Woodas sakė, kad rezoliucija yra „atitrūkusi nuo tikrovės“ ir „nuo to niekas nepasikeistų“.Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas sakė, kad paliaubos „užkirstų kelią sužlugdyti „Hamas“, teroristinę organizaciją, vykdančią karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, ir suteiktų galimybę jai toliau valdyti Gazos Ruožą“.„Hamas“ šeštadienį pareiškė, kad JAV atmetė paliaubų pasiūlymą, nors tai yra „tiesioginis okupantų dalyvavimas žudant mūsų žmones ir vykdant vis naujas žudynes bei etninį valymą“.Palestinos ministras pirmininkas Mohammedas Shtayyehas sakė, kad tai yra „gėda ir dar vienas leidimas okupacinei valstybei žudyti, naikinti ir iškeldinti“.Humanitarinės organizacijos nedelsdamos pasmerkė veto, o organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) pareiškė, kad Saugumo Taryba „tapo vykstančių žudynių bendrininke“.Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė, kad per parą smogė 450-čiai taikinių Gazos Ruože, ir parodė filmuotą medžiagą apie smūgius iš Viduržemio jūroje plaukiojančių karinių laivų.„Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie 40 žuvusiųjų netoli Gazos miesto šiaurėje ir dar dešimtis žuvusiųjų Džabalijoje bei didžiausiame pietiniame Kan Juniso mieste.

Po JAV sprendimo – griežta reakcija JAV sprendimą blokuoti rezoliuciją, raginančią nedelsiant nutraukti ugnį, griežtai pasmerkė teisių gynimo grupės. „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard sakė, kad JAV sprendimas vetuoti rezoliuciją buvo „moraliai nepateisinamas“. Ji teigė, vetuodamos šią rezoliuciją, JAV pademonstravo „bejausmę nepagarbą civilių kančioms, susiduriant su stulbinančiu žuvusiųjų skaičiumi, dideliu sunaikinimu ir precedento neturinčia humanitarine katastrofa, vykstančia okupuotame Gazos Ruože“. „Negali būti pateisinama toliau blokuoti prasmingus JT Saugumo Tarybos veiksmus siekiant sustabdyti masinį civilių kraujo praliejimą. Veto naudojimas yra moraliai nepateisinamas“, – situacijos vertinimą pateikė „Amnesty International“ generalinė sekretorė. JAV buvo vienintelė Saugumo Tarybos narė, balsavusi prieš rezoliucijos projektą, o JK susilaikė.„Amnesty International“ generalinė sekretorė A. Callamard teigė, jog tai rodo „visišką pasaulinės lyderystės nebuvimą ir nesugebėjimą suprasti istorinės akimirkos reikšmės“.

JAV vetavo JT rezoliuciją, raginančią nutraukti ugnį GazojeJungtinės Valstijos penktadienį vetavo JT rezoliuciją, raginančią nedelsiant nutraukti ugnį karo draskomame Gazos Ruože, didėjant susirūpinimui dėl ten žuvusių civilių.Trylika šalių pasisakė už rezoliuciją, Jungtinės Valstijos vetavo, o JK susilaikė.Jungtinių Arabų Emyratų pateiktame rezoliucijos projekte buvo raginama „nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas“, taip pat „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus įkaitus“ ir „užtikrinti humanitarinės pagalbos prieinamumą“, teigiama kopijos projekte.Mažiausiai 97 kitos šalys prisijungė prie pastangų ir kartu rėmė JAE parengtą įstatymo projektą.JAV anksčiau pranešė, kad nepritaria teksto projektui. Viena iš penkių nuolatinių tarybos narių, turinčių veto teisę, JAV ne kartą priešinosi raginimams nutraukti ugnį, pabrėždama, kaip tvirtina, Izraelio teisę gintis po „Hamas“ teroristinio išpuolio.Kalba apie palestiniečių kovotojų grupuotės Gazoje vis dar laikomus įkaitus buvo įtraukta į rezoliucijos projektą, tikintis kreiptis į JAV.Balsavimas buvo šeštasis 15 narių grupės bandymas pasiekti sutarimą dėl vykstančio karo tarp Izraelio ir „Hamas“. Tik vienas ankstesnis balsavimas buvo sėkmingas, kai praėjusį mėnesį buvo raginama Gazoje sukurti „humanitarines pauzes ir koridorius“.Penktadienio balsavimas įvyko po to, kai JT generalinis sekretorius António Guterresas pasinaudojo JT chartijos 99 straipsniu, kuris leido jam sušaukti Saugumo Tarybos posėdį „klausimu, galinčiu sustiprinti esamas grėsmes tarptautinei taikai ir saugumui palaikyti“.Galingas įrankis nebuvo naudojamas nuo 1989 m.

Izraelis: IDF reikia 3–4 savaičių, kad užbaigtų operacijas Khan Younis miesteKariuomenei reikia dar 3–4 savaičių, kad užbaigtų karinį puolimą Khan Younis mieste, ir panašaus laiko po to, kad užbaigtų pirmąjį karo Gazoje prieš „Hamas“ etapą, praneša „Walla“ naujienų svetainė.Cituojant aukšto rango Izraelio pareigūną, ataskaitoje teigiama, kad JAV Izraeliui nenustatė griežto termino, tačiau pažymima, kad Vašingtonas pasakė Jeruzalei, kad laikas baigiasi. Pareigūnas priduria, kad šalys mėnesį nesutaria dėl to, kiek laiko turėtų tęstis karas.Pasak pareigūno, Joe Bideno administracija džiaugtųsi, kad IDF intensyvias operacijas baigtų iki mėnesio pabaigos, tačiau Izraelis mano, kad jai reikia laiko iki sausio pabaigos.„Amerikos žinia yra ta, kad jie norėtų, kad greičiau baigtume kovas, mažiau kenkiant civiliams palestiniečių gyventojams ir teikiant daugiau humanitarinės pagalbos Gazos ruože. Mes taip pat norėtume, kad taip atsitiktų, bet ne visada priešas sutinka“, – cituojamas pareigūnas.

IDF: 2 Izraelio kariai buvo sunkiai sužeisti per įkaitų gelbėjimo operacijąDu Izraelio kariai buvo sunkiai sužeisti per naktį vykusią operaciją, skirtą gelbėti „Hamas“ įkaitus Gazoje, penktadienį sakoma Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pranešime.Jie paguldyti į Sorokos medicinos centrą pietų Izraelyje, o jų būklė tebėra sunki, penktadienį sakė ligoninės atstovas.Per operaciją įkaitai nebuvo išgelbėti, nurodė IDF. „Per operaciją žuvo daug teroristų, dalyvavusių pagrobiant ir laikant įkaitus“, – tvirtino IDF.Kariškiai nepatikslino, kur Gazos ruože vyko operacija.IDF teigė, kad ir toliau „veikia įvairiais operatyviniais ir žvalgybos metodais kartu su saugumo organizacijomis, siekdama išlaisvinti įkaitus ir rinkti svarbią informaciją“.Spalio 31 d. per specialią Izraelio karinę operaciją buvo išgelbėtas „Hamas“ pagrobtas Izraelio karys, tuomet paskelbė IDF.

JT balsavimas dėl paliaubų Gazoje vėl atidėtasJungtinių Tautų Saugumo Tarybai ruošiantis balsuoti dėl neatidėliotinų paliaubų Gazoje, Prancūzija pasitraukė į šalį diplomatus konsultacijoms.Diplomatai šiuo metu renkasi už uždarų durų, todėl nežinoma tai, apie ką jie diskutuoja.Balsavimas turėtų prasidėti, kai tik jie baigs konsultacijas.

IDF: Gazos Ruože pasiduoda vis daugiau „Hamas“ operatyvininkųIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariškiai mato, kad vis daugiau „Hamas“ operatyvininkų pasiduoda pajėgoms per kautynes Gazos Ruože.„Mūsų kariai vienu metu veikia „Hamas“ „svorio centrų“ širdyje Gazos pietuose ir šiaurėje, Džabalijoje, Šedžejoje ir Khan Younis rajone“, – sako jis.„Mes dalyvaujame įnirtingose kovose su „Hamas“ teroristais, kurie slepiasi po žeme. Mes žudome daug teroristų ir matome, kad vis daugiau teroristų pasiduoda mūšyje ir virsta mūsų pajėgomis“, – sako D. Hagari.Jis sako, kad per pastarąsias 48 valandas IDF Gazos Ruože suėmė daugiau nei 200 įtariamųjų.„Dešimtys jų buvo perduoti tardyti Karinės žvalgybos direktorato 504-ojo padalinio ir Shin Bet Izraelyje, įskaitant „Hamas“ vadus ir Nukhba operatyvininkus“, – sako D. Hagari.

„Hamas“ paragino JT Saugumo Tarybą užbaigti „brutalų“ karą GazojeĮ kruviną konfliktą su Izraeliu įsivėlusi Palestinos smogikų grupuotė „Hamas“ penktadienį paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą užbaigti „brutalų karą“ Gazos Ruože.„Mes raginame Saugumo Tarybą, tarptautinę bendruomenę ir visas viso pasaulio šalis užbaigti šį brutalų karą iš išgelbėti Gazą, kol ne vėlu“, – teigiama „Hamas“ vyriausybės spaudos biuro Palestinos teritorijoje pranešime, Saugumo Tarybai įteiktame šiai besirengiant balsuoti dėl nutarimo projekto, kuriuo reikalaujama paskelbti paliaubas.

Europolas: po „Hamas“ išpuolio terorizmo grėsmė Europoje padidėjoEuropolas pranešė, kad po spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ Izraelyje surengto išpuolio terorizmo aktų grėsmė Europoje padidėjo.Su minėtu išpuoliu yra susiję ir naujausi išpuoliai Briuselyje ir Paryžiuje, penktadienį Hagoje pranešė Europolo direktorė Catherine De Bolle.„Po to, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Izraelis Gazos Ruože ėmėsi atsakomųjų veiksmų, terorizmo grėsmė padidėjo.“Jos teigimu, didžiausią grėsmę kelia džihadistų grupuotės.Europolas taip pat pastebėjo, kad Palestinos teroristų organizacija „Hamas“, Islamo valstybės ekstremistų grupuotė ir „al-Qaeda“ aiškiai turi sąlyčio taškų.„al-Qaeda“ „Islamic State“ atveju, naujai įsiplieskęs konfliktas Vidurio Rytuose – tai galimybė dar labiau išgarsėti tarptautiniu mastu. O „Hamas“ nori savo įtaką išplėsti už Palestinos ribų, kalbėjo C. De Bolle.Islamo teroristų organizacijos jų vardu išpuolius vykdyti ypač ragina jaunimą ar psichinės sveikatos sutrikimų turinčius asmenis.Šiuo atžvilgiu joms labai padeda internetas ir socialiniai tinklai. C. De Bolle teigimu, negalima įsivaizduoti, kad išpuolių vykdytojai veikia vieni.„Teroro aktus jie gal ir vykdo vieni patys, tačiau internete jie yra bendruomenės dalis“, – sakė ji.

Gallantas: matau ženklus, kad „Hamas“ pradeda lūžti“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako matantis „ženklus, rodančius, kad [„Hamas“] pradeda lūžti Gazos Ruože“.Jo pastabos išsakytos per Chanukos šventę, kurią paminėjo kartu su Pasienio gynybos korpuso Karakalio bataliono – mišrių lyčių lengvųjų pėstininkų padalinio – kariais ir Šarvuotuoju korpusu prie Gazos sienos.„Neįmanoma ignoruoti stiprios, iškilios ir sėkmingos moters buvimo [kare]. Moterys iš tikrųjų nekariavo IDF nuo 1948 m., tai pirmas kartas, kai tai atsitiko po 75 metų didžiulėse kautynėse“, – sako jis kariams. „Rezultatai yra labai įspūdingi.“„Matau ženklus, rodančius, kad [„Hamas“] pradeda lūžti Gazoje. Jūs visi atliekate pagrindinį vaidmenį šiuo klausimu“, – priduria jis.

Saudo Arabijos ministras: pasaulis nesikoncentruoja į kovų Gazoje pabaigąSaudo Arabijos užsienio reikalų ministras sakė, kad reikia nedelsiant nutraukti kovas Gazoje.Kalbėdamas Vašingtone, Faisalas bin Farhanas al Saudas sakė, kad tai nėra tarptautinės bendruomenės prioritetas, ir nori, kad būtų parengtas Palestinos valstybės įkūrimo planas.Jis kalbėjo Arabų lygoje ir Islamo bendradarbiavimo organizacijoje ir jos susitikime su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.Jis sakė: „Vienas iš nerimą keliančių šio konflikto faktų yra tai, kad konflikto ir muštynių užbaigimas neatrodo pagrindinis prioritetas. Mes taip pat turime matyti didelį humanitarinės pagalbos teikimą“.Jis pridūrė, kad „nepriimtina“ pagalba „ribojama ir buvo apribota“ dėl „biurokratinių kliūčių“.

Gazoje žuvo palestiniečių poetas ir rašytojas Refaatas AlareerisPalestinos rašytojo ir poeto Refaato Alareerio draugai sakė, kad jis žuvo ketvirtadienį per antskrydį Gazoje.44 metų R. Alareero draugas ir kolega Mosaabas Abu Toha patvirtino jo mirtį CNN.M. Abu Toha ketvirtadienį „Facebook“ parašė: „Mano širdis sudaužyta, mano draugas ir kolega Refaat Al-Areer su šeima prieš kelias minutes buvo nužudytas. Refaatas yra universiteto profesorius, rašytojas ir „Gaza rašo atgal“ redaktorius“.„Gaza rašo atgal“ – tai 15 jaunų Gazos rašytojų apsakymų antologija.M. Abu Toha pridūrė: „Nenoriu tuo tikėti. Mums abiem patiko kartu skinti braškes... Tai labai žiauru“.

JT tautų susitikime JAV pareiškė prieštaraujančios, kad Gazoje nedelsiant būtų paskelbtos paliaubosJungtinės Valstijos pareiškė penktadienį vykusio JT Saugumo Tarybos posėdžio dalyviams prieštaraujančios, kad Gazoje vykstančiuose mūšiuose nedelsiant būtų paskelbtos paliaubos.„Nors Jungtinės Valstijos tvirtai remia tvarią taiką, kuriai esant tiek izraeliečiai, tiek palestiniečiai galėtų gyventi taikiai ir saugiai, mes nepalaikome raginimų nedelsiant paskelbti paliaubas“, – teigė JAV ambasadoriaus pavaduotojas Robertas Woodas.„Tokiu būdu būtų pasėta kito karo sėkla, kadangi „Hamas“ tvarios taikos nenori, nenori, kad sprendimas būtų priimtas dviejų valstybių pagrindu“, – pridūrė R. Woodas.

Palestinos prezidentas ragina pradėti derybas dėl karo pabaigosPalestinos prezidentas viename interviu paragino surengti taikos konferenciją, kad būtų užbaigtas karas tarp Izraelio ir „Hamas“.Mahmoudas Abbasas sakė, kad reikia siekti ilgalaikio politinio sprendimo, pagal kurį būtų sukurta Palestinos valstybė.„Aš pasisakau su taikiu pasipriešinimu. Esu už derybas, pagrįstas tarptautine taikos konferencija ir globojamas tarptautiniu mastu, kad būtų pasiektas sprendimas, kurį saugos pasaulio galios ir įkurti suverenią Palestinos valstybę Gazos Ruože, Vakarų Krante ir Rytuose, Jeruzalėle“, – sakė jis „Reuters“.M. Abbasas pridūrė, kad derybos turėtų būti pagrįstos privalomu tarptautiniu susitarimu, kuriuo siekiama atgaivinti Palestinos valdžią, įgyvendinti reformas ir surengti rinkimus, kurie buvo sustabdyti nuo 2006 m., kai laimėjo „Hamas“.

Virš Tel Avivo perimtos raketosCNN komanda Tel Avive penktadienio vakarą matė maždaug 10 Geležinio kupolo perėmimų mieste, akimirksniu po to, kai buvo įjungtos sirenos.Tai buvo trečias kartas, kai penktadienį raketos buvo paleistos į miestą arba šalia jo.Pirmuoju atveju, apie vidurdienį vietos laiku, dvi raketos nukrito į vandenyną, o sirenos nebuvo įjungtos. Antruoju atveju, penktadienio popietę, po sirenų įjungimo virš miesto buvo perimtos mažiausiai trys raketos.https://twitter.com/manniefabian/status/1733155598991086039?ref_src=twsrc%5Etfw

JT vadovas: „Hamas“ žiaurumas negali pateisinti kolektyvinės bausmės palestiniečiamsJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas penktadienį pareiškė, kad „Hamas“ žiaurumas negali pateisinti palestiniečių „kolektyvinės bausmės“, Izraeliui Gazos ruože tęsiant kampaniją prieš „Hamas“.„Apie 130 įkaitų vis dar laikomi nelaisvėje. Raginu juos nedelsiant ir besąlygiškai paleisti, taip pat humaniškai su jais elgtis ir leisti Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto vizitus, kol jie bus išlaisvinti“, - sakė A. Guterresas per nepaprastąjį JT Saugumo Tarybos posėdį. „Tuo pačiu metu „Hamas“ vykdomas žiaurumas niekada negali pateisinti kolektyvinės Palestinos žmonių bausmės“, - pridūrė jis.„A. Guterresas kelia pavojų taikai“Trečiadienį laiške Saugumo Tarybai A.Guterresas ėmėsi nepaprasto žingsnio – pasitelkė JT chartijos 99-ąjį straipsnį, kuriame sakoma, kad generalinis sekretorius gali atkreipti tarybos dėmesį į „bet kokį reikalą, kuris, jo nuomone, gali kelti grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui“.Nė vienas generalinis sekretorius to nėra daręs daugelį dešimtmečių.Laiške A. Guterresas paragino sudaryti „humanitarines paliaubas“, kad būtų išvengta „katastrofos, galinčios turėti negrįžtamų padarinių palestiniečiams“ ir visiems Artimiesiems Rytams. JT atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas pareiškė viltį, kad Saugumo Taryba atsižvelgs į skubų A. Guterreso prašymą.Tačiau A. Guterresui Saugumo Taryboje pradėjus retą procedūrą dėl karo Gazos Ruože sureagavo Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas. Jis trečiadienį pareiškė, kad JT vadovo A. Guterreso kadencija kelia „pavojų pasaulio taikai“.„A. Guterreso vadovavimas kelia pavojų pasaulio taikai. Jo prašymas aktyvuoti 99-ąjį straipsnį ir raginimas nutraukti ugnį Gazoje yra parama teroristinei organizacijai „Hamas“, - socialiniame tinkle X parašė Izraelio užsienio reikalų ministras.

Izraelio kariuomenė: mūšiai tęsiasi Khan Younis, Gazos Ruožo pietuoseIzraelio kariuomenė toliau kovoja Khan Younis mieste pietų Gazos Ruože, kuris, anot jų, yra „Hamas“ „pagrindinė tvirtovė“, sakoma penktadienį paskelbtame Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pranešime.IDF nurodė, kad kariai „pašalino dešimtis teroristų, atliko kratas, sunaikino tunelius ir nukreipė tikslius smūgius iš žemės ir oro“.„Pradėjome greitą, galingą ir kryptingą operaciją, judėdami iš tunelio į tunelį, iš vieno namo į kitą“, – pridūrė IDF.Kariuomenės atstovas trečiadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos pažeidė „Hamas“ gynybos linijas mieste.IDF penktadienį pranešė, kad per pastarąją dieną Gazoje buvo smogta maždaug 450 taikinių – didžiausias skaičius, apie kurį pranešta nuo paliaubų pabaigos prieš savaitę.Khan Younis, antrame pagal dydį Gazos mieste, sakoma, kad „IDF kariai nukreipė IAF lėktuvus nužudyti daugybę teroristų dviejų valandų tikslių smūgių serija“.Ketvirtadienį geografinėje vietovėje nustatytuose vaizdo įrašuose matyti, kad mieste įvyko daugybė smarkių smūgių. Dešimtys sužeistųjų buvo paguldyti į rajono ligonines.Izraelio kariuomenė taip pat sakė, kad „smogė junginiams“ ir rado „daug“ ginklų bei požeminės infrastruktūros Al-Azhar universitete Gazoje.Anot IDF, „požeminis tunelis ėjo iš universiteto kiemo ir tęsiasi iki mokyklos, esančios už vieno kilometro“.Per atskirą reidą kariškiai pranešė aptikę 200 radijo imtuvų ir „dešimtis“ kamerų stebėjimo poste netoli Al Shati ligoninės.CNN negali savarankiškai patikrinti teiginių, tačiau IDF pateikė nuotraukas, kuriose, jos teigimu, buvo ginklai ir įėjimas į tunelio šachtą.

Dėl Izraelio ir „Hamas“ karo vyksta JT Saugumo Tarybos sesijaNiujorke šiuo metu vyksta JT Saugumo Tarybos posėdis, kuriame pareigūnai svarsto, ar reikalauti nutraukti ugnį Gazoje.

„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos ministerija pranešė, kad per karą jau žuvo 17 487 žmonės „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad Izraelio ir „Hamas“ aukų skaičius Palestinos teritorijoje pasiekė mažiausiai 17 487.Pranešdamas apie naujausius skaičius, ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra sakė: „Kiekvieną dieną dėl nepakankamos priežiūros ir nepakankamų galimybių laiku juos išvežti iš Gazos prarandame dešimtis sužeistųjų“.

Patvirtinta, kad per spalio 7 d. išpuolius žuvo dar du izraeliečiaiRemiantis naujais duomenimis ir informacija, patvirtinta, kad per „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį žuvo du vyrai, skelbia „Sky News“.Anksčiau manyta, kad Eitanas Levy ir Droras Kaplunas yra įkaitai, tačiau vėliau IDF patvirtino, kad jie žuvo. 53 metų E. Levy buvo taksi vairuotojas, kuris, prasidėjus „Hamas“ išpuoliams, vežė klientą iš centrinės Izraelio dalies į kibucą Be’eri Gazos pasienyje.Jo kūnas laikomas Gazos Ruože ir neaišku, kaip ir kada jis žuvo. 68 metų D. Kaplunas taip pat žuvo per „Hamas“ atakas kartu su savo žmona Marcelle Frailich Kaplun.Archeologai patvirtino jo mirtį, kai buvo nustatyta, kad jo DNR sutampa su kaulais, aptiktais prie kibuco Be’eri tvoros.

Pranešama, kad per Izraelio smūgį Sirijoje nukauti keturi „Hezbollah“ palaikantys kovotojaiKaro stebėjimo agentūra pranešė, kad penktadienį buvo nukauti keturi „Hezbollah“ palaikę kovotojai, kai jų automobiliui pietinėje Sirijos dalyje smogė Izraelio dronas.Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūros vadovas Ramis Abdelis Rahmanas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad visi keturi „Hezbollah“ vardu dirbę“ smogikai žuvo Kuneitros provincijos Daginato al-Baato mieste, esančiame netoli Izraelio okupuotų Golano Aukštumų.Stebėtojai nesugebėjo patvirtinti, ar kovotojai buvo sirai, ar ne, tačiau Sirijos kariuomenei jie tikrai nepriklausė, nurodė R. Rahmanas.Dieną prieš tai šaltinių tinklą Sirijoje turinti stebėjimo agentūra pranešė, kad Izraelis į netoli Damasko esančius objektus paleido aštuonias raketas, be to, buvo smogta ir „režimo karių postui Kuneitros provincijoje“, tačiau jokių aukų nebuvo.Anot stebėjimo agentūros, smūgiai suduoti atsakant į Izraelio aneksuoto Golano bombardavimą.Stebėjimo agentūra pranešė, kad gruodžio 2 d. per Izraelio antskrydį prieš netoli Damasko esančius „Hezbollah“ objektus buvo nukauti du Sirijos grupuotės „Hezbollah“ kovotojai ir du Irano Revoliucinės gvardijos karininkai.Oficiali Revoliucinės gvardijos naujienų agentūra „Sepah News“ tą pačią dieną pranešė, kad du gvardijos nariai žuvo, sąjungininkėje Sirijoje vykdydami „konsultacine misiją“, tačiau nenurodė, nei kur, nei kada jie žuvo.Po to, kai Sirijoje 2011 m. prasidėjo pilietinis karas, Izraelis kaimyninėje šalyje įvykdė šimtus antskrydžių, nukreiptų prieš Sirijos kariuomenės ir su Iranu siejamų grupuočių, tokių, kaip „Hezbollah“ pozicijas.Šios misijos tapo dar intensyvesnės po to, kai spalio 7 d. prasidėjo Izraelio karas su Gazos Ruože įsitvirtinusia „Hamas“, kurį sukėlė precedento neturintis šios grupuotės išpuolis Izraelio teritorijoje.Anot stebėjimo agentūros, lapkričio 8 d. trys „Hezbollah“ smogikai žuvo per Izraelio smūgį grupuotės pozicijoms netoli Damasko.Izraelis retai kada komentuoja savo operacijas Sirijoje, tačiau teigia norįs neleisti savo amžinam priešui Iranui įsitvirtinti pačioje Izraelio pašonėje.

ES įtraukė į teroristų sąrašą du aukštus „Hamas“ vadusPenktadienį Europos Sąjunga (ES) įtraukė į teroristų sąrašą du aukštus „Hamas“ karinius vadus, jie tiesiogiai siejami su spalio 7-osios išpuoliais prieš Izraelį.Briuselis pranešė, kad į sankcijų sąrašą įtraukti „Hamas“ karinio sparno – „Ezzedine'o Al Qassamo brigadų“ – vadas generolas Mohammedas Deifas ir jo pavaduotojas Marwanas Issa.„Šių dviejų asmenų lėšos ir kitas finansinis turtas ES valstybėse narėse įšaldytas“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad „ES operatoriams draudžiama leisti jiems naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais“ .

Macronui – kritika dėl Chanukos žvakių uždegimo ceremonijosPrancūzijos prezidentas sulaukė oponentų kritikos po to, kai dalyvavo ceremonijoje, skirtoje žydų šventės Chanukos pradžiai pažymėti, skelbia „Sky News“.Kritikai teigė, kad tai buvo pasaulietiškumo principo Prancūzijoje pažeidimas. Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame trumpame vaizdo įraše matyti, kaip vyriausiasis Prancūzijos rabinas Haimas Korsia Eliziejaus rūmuose, stebint Emmanueliui Macronui, uždegė pirmąją žvakę. Prancūzijos įstatymai dėl valstybės sekuliarizmo leidžia žmonėms Prancūzijoje išpažinti bet kokią religiją, tačiau nurodo, kad religija neturėtų dalyvauti valstybės valdyme.Griežtai kairiosios partijos „Les Insoumis“ deputatas Manuelis Bompard’as socialiniame tinkle X parašė: „Šeštadienį švenčiame 1905 m. įstatymo dėl bažnyčių ir valstybės atskyrimo jubiliejinę datą. E. Macronas jį pamina organizuodamas religinę ceremoniją Eliziejaus rūmuose. Neatleistina politinė kaltė“.Net Prancūzijos žydų tarybos pirmininkas Yonathanas Arfi ceremoniją pavadino „klaida“.„Eliziejaus rūmai – ne vieta uždegti Chanukos žvakę, nes respublikonų DNR yra laikytis atokiau nuo visko, kas religinga. Tradiciškai tai nėra valdžios institucijų vaidmuo“, – sakė jis per „Sud Radio“.Tačiau E. Macronas gynė šį gestą, sakydamas, kad „gerbia sekuliarizmą“, tačiau „sekuliarizmas nėra religijų išnaikinimas“.

PSO atstovas: civilizacija Gazoje – ant žlugimo ribosGazos Ruožo sveikatos sistema yra sužlugdyta ir negali sau leisti prarasti dar bent vieno greitosios pagalbos automobilio ar ligoninės lovos, penktadienį perspėjo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).„Situacija kasdien darosi vis baisesnė ir baisesnė... sunku net įsivaizduoti, tiesiogine to žodžio prasme, – per spaudos konferenciją Ženevoje sakė PSO atstovas spaudai Christianas Lindmeieris. – Sveikatos apsaugos sistema sužlugdyta. Gaza nebegali sau leisti prarasti nė vienos sveikatos priežiūros įstaigos, nė vienos greitosios pagalbos mašinos, nė vienos ligoninės... net vienos ligoninės lovos“.Jungtinių Tautų humanitarinė agentūra OCHA ketvirtadienį vakare pranešė, kad iš 36 Gazos Ruože esančių ligoninių tik 14 veikia kokiu nors pajėgumu.Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai spalio 7 dieną „Hamas“ ekstremistai užpuolė pietų Izraelį, nužudė apie 1 200 žmonių ir paėmė įkaitų, iš kurių, Izraelio duomenimis, 138 tebėra nelaisvėje.Izraelio atsakomojo oro ir sausumos puolimo Gazos Ruože metu žuvo 17 177 žmonės, daugiausia moterys ir vaikai, pranešė „Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija.Dėl ištisas savaites trukusių kovų didelė dalis Gazos virto griuvėsiais. JT teigimu, apie 80 proc. gyventojų buvo priversti palikti savo namus, jiems trūksta maisto, kuro, vandens ir vaistų, be to, gresia ligos.„Suaugę ir vaikai maldauja ir verkia prašydami vandens – pasiektas toks lygis, kai nebėra labiausiai įprastų ir būtiniausių atsargų“, – sakė Ch. Lindmeieris.„Šiuo metu skaičiavimai Gazoje tokie, kad per dieną žmogui tenka nuo vieno iki dviejų litrų gėlo vandens -- tai vanduo viskam, ne tik gėrimui. Žmonės pradeda pjauti medinius telefonų stulpus, kad turėtų šiek tiek malkų sušilti ar galbūt pasigaminti maisto, jei tik turi ką nors valgomo. Civilizacija ant žlugimo ribos“, – sakė PSO atstovas.Ch. Lindmeieris sakė, kad penktadienį į Gazos miesto Al Ahli arabų ligoninę turėjo atvykti konvojus su medicinos reikmenimis ir evakuoti 12 pacientų į pietus. „Ši misija, kaip mums buvo pranešta šįryt, turi būti sustabdyta dėl saugumo situacijos“, – sakė jis.Pasak jo, Gazos Ruože dirbantys sveikatos darbuotojai neturi pakankamai maisto ir vandens, kad galėtų tęsti darbą.„Pacientai kraujuoja gulėdami ant grindų, traumatologiniai skyriai primena mūšio lauką, – sakė Ch. Lindmeieris. – Šis beširdiškumas turi baigtis. Mums reikia paliaubų ir reikia jų nedelsiant“.

Izraelio karo ministras apie sūnaus mirtį sužinojo aptarinėdamas karinius planusIzraelio karo ministrų kabineto ministras Gadi Eizenkotas apie savo sūnaus žūtį mūšyje sužinojo aptarinėdamas operatyvinius planus kariniame štabe, laidotuvių dalyviams sakė jo partneris vyriausybėje, skelbia „Sky News“. 25 metų Galas Meiras Eizenkotas laidotuvės vyksta šiandien – jose dalyvauja ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Kolega centristų ministras Benny Gantzas per televiziją sakytoje laidotuvių kalboje sakė, kad tai jiems priminė visą karjerą trukusį žinojimą, jog „strėlės žemėlapyje gali tapti strėlėmis mylimų šeimų širdyse“.G. M. Eizenkotas buvo tarp šimtų tūkstančių kariuomenės rezervistų, mobilizuotų Izraelio puolimui Gazoje.

Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos universiteto miestelyje rasta ginklų ir tuneliųIzraelio kariuomenė teigia Al-Ažaro universiteto teritorijoje Gazos Ruože radusi ginklų ir tunelių, penktadienį paskelbdama, kad Palestinos teroristų organizacija „Hamas“ universiteto miestelį naudoja savo veiklai.Teigiama, kad vienas tunelis iš universiteto miestelio veda iki už kilometro esančios mokyklos. Kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį įvykdyto reido metu kariai universitete rado sprogstamųjų įtaisų ir raketų.Pranešama, kad „Hamas“ naudoja universiteto pastatą rengti atakas prieš Izraelio karius. Nepriklausomą šios informacijos patikrinimą atlikti kol kas nebuvo galimybių.Izraelio kariuomenė dažnai kaltina „Hamas“ atakas rengiant iš gyvenamųjų kvartalų, ligoninių ir kitokių civilinių pastatų, o civilius naudojant vietoje skydų. „Hamas“ tai neigia.Izraelio kariuomenės veiksmai vis dažniau sulaukia tarptautinės bendruomenės kritikos dėl to, kad civiliai palestiniečiai patiria kančias ir yra priversti palikti savo namus.Karą Gazoje sukėlė kruviniausias išpuolis Izraelio istorijoje, kurį prie Izraelio sienos su Gazos Ruožu spalio 7 d. įvykdė teroristai iš „Hamas“ ir kitų grupuočių. Per išpuolį žuvo daugiau nei 1 200 žmonių.Po šios atakos Izraelis pradėjo plataus masto Gazos Ruožo bombardavimą, o spalio gale – ir sausumos operaciją.Anot „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos, aukų skaičius Gazos Ruože viršija 17 000.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1733074314478657879?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1733074314478657879%7Ctwgr%5E4365d226d508e90fc6b708c87d672c78c4c13fb9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fdec%2F08%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-palestine-idf-civilians-blinken

Vokietija: ilgalaikė taika neįmanoma, jei „Hamas“ vis dar gali vykdyti atakasIlgalaikė taika Artimuosiuose Rytuose nebus įmanoma, jei „Hamas“ vis dar sugebės tęsti atakas iš Gazos, pranešė Vokietijos užsienio reikalų biuras.Atstovas sakė, kad Vokietija pasisako už „tolesnes paliaubas“ ir kad Izraelis turėtų vengti civilių kančių pietų Gazos Ruože.Ši pozicija yra panaši į JK vyriausybės poziciją, kuri paragino sustabdyti kovas, bet neprašė visiškų paliaubų.

Erdoganas neketina susitikti su BidenuTurkijos prezidentas sakė, kad susitikimo su Joe Bidenu dėl padėties Gazoje nėra jo darbotvarkėje.Recepas Tayyipas Erdoganas, kalbėdamasis su žurnalistais skrendant iš Atėnų, sakė, kad aptars šį klausimą, jei paskambins JAV prezidentas.Jis taip pat sakė, kad jo užsienio reikalų ministras šiandien surengs derybas Vašingtone kaip vadinamosios musulmoniškų šalių kontaktinės grupės dalis.R. T. Erdoganas sakė tikintis, kad tai lems JAV paramos Izraeliui pabaigą.

Izraelio pajėgos tęsia puolimą Gazos RuožeIzraelio pajėgos tęsia atakas prieš taikinius Gazos Ruože. Praėjusią parą sausumoje, iš oro ir jūros apšaudyta apie 450 taikinių, penktadienio rytą pranešė kariuomenė.Daliniai esą toliau ieško teroristų tunelių šachtų, ginklų ir kitos infrastruktūros, ir tai naikina. Naktį iš jūros tiksliąja amunicija smogta „Hamas“ karinio laivyno ir žvalgybos pajėgumams.Pietuose esančiame Chan Juniso mieste, kuris laikomas „Hamas“ bastionu, teroristams smogta tiksliaisiais smūgiais iš oro. Tiksliniai karinės aviacijos antskrydžiai truko dvi valandas.

Palestiniečių sveikatos ministerija: Izraelio pajėgos Vakarų Krante nušovė penkis palestiniečiusIzraelio pajėgos penktadienį vienoje pabėgėlių stovykloje okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje nušovė penkis palestiniečius, pranešė palestiniečių sveikatos ministerija.Ministerija neatskleidė šių žmonių tapatybių, tačiau nurodė, kad juos pražudė „okupantų (Izraelio) kulkos“, paleistos Al Faros pabėgėlių stovykloje netoli Tubaso.Izraelio kariuomenė iškart nesureagavo į prašymus pakomentuoti.„Paaštrėjo susirėmimai su (Izraelio) pajėgomis, kurios šturmavo stovyklą intensyvios ugnies ir sprogimų akivaizdoje“, – skelbė oficiali palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Po to, kai Gazos Ruože prasidėjo karas tarp Izraelio ir palestiniečių islamistinio judėjimo „Hamas“, Vakarų Krante padaugėjo smurto atvejų. Trečiadienį palestiniečių sveikatos ministerija pranešė, kad per kelias Izraelio operacijas Vakarų Krante buvo nukauti keturi palestiniečiai, tarp jų – du paaugliai.Izraelis yra okupavęs Vakarų Krantą nuo 1967 m.Palestinos savivaldos duomenimis, nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios Izraelio ugnis ir naujakurių atakos Vakarų Krante jau pareikalavo mažiausiai 263 palestiniečių gyvybių.

JT Saugumo Taryba aptars karą Gazos RuožeJungtinių Tautų (JT) vadovui António Guterresui išsakius raginimą, JT Saugumo Taryba penktadienį ketina dar kartą aptarti karą Gazos Ruože.Posėdis įvyks Niujorke 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku, ketvirtadienį pranešė JT.Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pateikė naują rezoliucijos projektą, raginantį nutraukti ugnį Gazos Ruože. Anksčiau jau būta panašių bandymų, tačiau jie žlugo dėl JAV pasipriešinimo.

A. Blinkenas kartoja: civilių apauga Gazos Ruože turi būti didžiausias prioritetasJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas sukritikavo Izraelio vyriausybės elgesį vykdant puolimą pietiniame Gazos Ruože ir dar kartą paragino ją daryti daugiau, kad būtų apsaugoti civiliai.„Ir toliau būtina, kad Izraelis civilių gyventojų apsaugai skirtų didžiausią prioritetą. Vis dar žioji praraja tarp ketinimo apsaugoti civilius ir tikrųjų rezultatų, kuriuos matome vietoje“, – kalbėjo A. Blinkenas po susitikimo su savo britų kolega Davidu Cameronu Vašingtone.Esą būtina ne tik, pavyzdžiui, nustatyti saugumo zonas, bet ir apie jas kalbėti, kad žmonės iš tikrųjų žinotų, kur jie gali pasitraukti, kada tiksliai ir kokiu keliu. Be to, tokiose saugumo zonose turi būti maisto, vandens ir medikamentų pabėgusiems žmonėms. „Apie tai mes reguliariai kalbame su Izraeliu“, – pažymėjo A. Blinkenas.Ir JAV prezidentas Joe Bidenas tai ketvirtadienį pakartojo per pokalbį telefonu su Izraelio premjeru Benyaminu Netanyahu. „Mes suprantame, kad ši užduotis nepaprastai sunki, nes Izraelis susiduria su teroristiniu priešu“, kuris tyčia įsimaišo tarp civilių, kalbėjo J. Bidenas. Tačiau, nepaisant to, Izraelio pareiga esą yra daryti viską, kad būtų apsaugoti civiliai.JAV vyriausybė pirmosiomis karo savaitėmis visiškai susilaikė nuo viešų patarinėjimų ir sutelkė dėmesį į besąlygišką paramą Izraeliui. Tačiau pastaruoju metu tonas keičiasi.

Užsienio reikalų ministras: palestiniečiams nebus leista laikinai persikelti į Egiptą Egiptas neleis palestiniečiams laikinai persikelti į šalį, kol Izraelis vykdys savo karinę operaciją Gazos Ruože, nes tai būtų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, ketvirtadienį pareiškė Egipto užsienio reikalų ministras.„Tai būtų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, bet kokios formos perkėlimas, tiek vidinis, tiek išorinis, yra pažeidimas, ir mes netapsime iš esmės tokio pažeidimo šalimi“, – CNN televizijos laidai sakė užsienio reikalų ministras Samehas Shoukry.Be to, jis sakė, kad palestiniečiai „patys nenori išvykti“, todėl „jie neturėtų būti priverstinai perkelti“.„Palestiniečių likvidavimas dėl visų palestiniečių išvežimo iš jų teritorijos yra nepriimtinas ir, kaip sakiau, yra humanitarinės teisės pažeidimas“, – pakartojo jis.

Iš Sirijos į Izraelį paleistos dvi raketos IDF teigia, kad anksčiau šį vakarą iš Sirijos buvo paleistos dvi raketos, dėl kurių suveikė sirenos Golano aukštumų Buqatos mieste.Abu sviediniai nusileido atvirose vietose, žalos nepadarė.Pasak IDF, iš Libano į Štulos, Malkijos ir Zarito bendruomenes buvo paleistos dar kelios raketos.Izraelio kariai ugnies šaltinius apšaudo artilerija.

JAV: kitas paliaubų susitarimas tarp Izraelio ir „Hamas“ – „neuždarytas“Baltieji rūmai pranešė, kad Izraelis ir „Hamas“ nepriartėjo prie susitarimo dėl naujos humanitarinės pauzės kare.Aukštas „Hamas“ pareigūnas atskirai perspėjo, kad įkaitų grįžimo namo tikimybė „mažėja“, kol Izraelio atakos tęsiasi.Praėjusio mėnesio pabaigoje sudarytos trumpalaikės paliaubos suteikė pagalbą palestiniečiams ir leido paleisti kai kuriuos „Hamas“ įkaitus, nors apie 138 žmonės vis dar yra sulaikyti.Izraelis atnaujino Gazos ruožo bombardavimą po to, kai praėjusį penktadienį žlugo susitarimas.

Teigiama, kad dešimtys vyrų Gazoje pasidavė Izraelio pajėgoms Keletas Gazoje nufilmuotų klipų, įkeltų į socialinę žiniasklaidą per pastarąsias kelias valandas, rodo, kaip IDF subūrė dešimtis palestiniečių. Hebrajų žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad jie gali būti įtariamieji „Hamas“ nariai ir esą pasidavė Izraelio kariams Džabalijoje ir kitose regiono vietose. Matyti jauni palestiniečiai nusirengę iki apatinių, užrištomis akimis ir surištomis rankomis už nugaros. Viename klipe matyti, kad jų grupė vežama Izraelio karinės transporto priemonės gale. IDF atstovas spaudai Danielis Hagari pakomentavo vaizdus, kuriuose matyti, kaip Izraelio kariai šiandien Gazos Ruože sulaiko dešimtis palestiniečių vyrų. „Džabalija ir Shejaiya yra „svorio centrai“... teroristams, ir mes su jais kovojame. Jie slepiasi po žeme ir išeina, o mes su jais kovojame. Kas liko tose srityse, jie išeina iš tunelių šachtų, o kai kurie iš pastatų, ir mes tiriame, kas yra susijęs su „Hamas“, o kas ne. Mes juos visus suimame ir apklausiame“, – spaudos konferencijoje atsakydamas į klausimą teigė D. Hagari. https://twitter.com/BaruchYedid/status/1732770910946353163?ref_src=twsrc%5Etfw

IDF: „Hamas“ ginklai ir tuneliai „įtaisyti civilių teritorijų širdyje“IDF tvirtina atradę „Hamas“ infrastruktūrą ir ginklus, „įterptus civilių teritorijų širdyje“, įskaitant mokyklas, Gazoje.„Telegram“ paskelbtame pranešime kariuomenė teigė, kad pastarosiomis dienomis jos pajėgos „kovoja artimoje kovoje“ su „Hamas“ kovotojais.Kariai „surado ir sunaikino ginklus ir požeminę infrastruktūrą, daugiausia esančią civilių pastatų viduje ir šalia jų“, nurodė IDF.Izraelio Golanio brigados kareiviai „pašalino dešimtis teroristų“ ir „nustatė tunelių šachtas bei raketų paleidimo įrenginius“.IDF pridūrė, kad Kfir brigados kariai gyvenamajame pastate rado RPG paleidimo įrenginius, amuniciją ir kitą įrangą. Pajėgos taip pat aptiko „Hamas“ tunelio šachtą mokykloje, pranešė kariškiai.

Prancūzija ketina imtis priemonių prieš radikalius žydų naujakuriusPrancūzija, kaip tai jau padarė Jungtinės Valstijos, ketina imtis priemonių prieš ekstremistiškai nusiteikusius Izraelio naujakurius.Paryžius griežtai smerkia naujakurių grupuočių smurtą prieš palestiniečius Vakarų Krante, ketvirtadienį pareiškė Užsienio reikalų ministerija. Šis smurtas esą turi liautis. Izraelio atsakomybė yra tuo pasirūpinti ir persekioti kaltininkus.Prancūzija svarsto įvesti kelionių draudimą bei įšaldyti turtą nacionaliniu, taip pat Europos lygiu. Tačiau pirmiausiai, pasak ministerijos, būtina identifikuoti atskirus asmenis, prieš kuriuos turėtų būti nukreiptos sankcijos.Padaugėjus ekstremistinių išpuolių prieš palestiniečius, Vašingtonas įvedė ribojimus asmenims, kurie žlugdo „taiką, saugumą ar stabilumą Vakarų Krante“. Vokietijos vyriausybė siekia, kad JAV paskelbtas įvažiavimo draudimas ekstremistiškai nusiteikusiems naujakuriams būtų išplėstas į ES.Izraelis per šešių dienų karą 1967 m., be kita ko, užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Apie 600 000 izraeliečių ten šiandien gyvena daugiau kaip 200 gyvenviečių. Palestiniečiai šių teritorijų siekia savo valstybei.

Dėl hučių atakų prieš laivus Raudonojoje jūroje JAV įvedė sankcijasReaguodama į Irano remiamų hučių sukilėlių išpuolius prieš prekybinius laivus Raudonojoje jūroje, JAV vyriausybė įvedė sankcijas. Jos nukreiptos prieš 13 asmenų ir įmonių, kurias JAV kaltina aprūpinant hučių sukilėlius pinigais, gautais už iranietiškų prekių pardavimą ir siuntimą, ketvirtadienį pranešė JAV valstybės departamentas. Tai esą yra „kompleksinis keityklų ir bendrovių tinklas“ įvairiose šalyse. JAV iždo departamentas kalbėjo apie dešimtis milijonų JAV dolerių, kuriuos gavo sukilėliai.„Hučiai toliau gauna finansinių lėšų ir paramos iš Irano. Ir to rezultatas nėra netikėtas: neišprovokuotos atakos prieš civilinę infrastruktūrą ir komercinę laivybą, kurios trikdo saugumą jūroje ir kelia pavojų tarptautinei prekybai“, – pareiškė JAV vyriausybė. Įvedus sankcijas, įšaldomas galimas sankcionuojamų asmenų ir įmonių turtas JAV. JAV piliečiams ir čia gyvenantiems asmenims draudžiama su jais turėti verslo reikalų.Irano remiami hučių sukilėliai praėjusiomis dienomis suintensyvino savo atakas prieš prekybinius laivus Raudonojoje jūroje. Pro Jemeno pakrantę eina vienas svarbiausių pasaulio laivybos kelių – iš ir į Sueco kanalą Egipte. Šis kanalas jungia Viduržemio jūrą su Raudonąja jūra, ir tai yra trumpiausia jungtis jūros keliu iš Azijos į Europą. Per Raudonąją jūrą vyksta maždaug 10 proc. visos pasaulio prekybos.

IDF: per Izraelio išpuolį Gazoje žuvo 2 aukšto rango „Hamas“ nariaiDu aukšto rango „Hamas“ nariai žuvo „prieš kelias dienas“ per Izraelio ataką Gazos ruože, ketvirtadienį sakoma Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pranešime.Abdel Aziz Rantisi, kuris, kaip teigia IDF, yra vyresnysis „Hamas“ karinės žvalgybos padalinio darbuotojas, kartu su kitu aukšto rango nariu Ahmedu Aiushu žuvo per išpuolį „Hamas“ centriniame žvalgybos valdymo centre, pranešė kariškiai.„Šis vadovybės centras buvo atsakingas už lauko žvalgybos iš viso Gazos Ruožo rinkimą ir buvo svarbus strateginis „Hamas“ centras, nukreipiantis kovinę veiklą, remiant atakas prieš IDF karius“, – teigiama pareiškime.IDF nenurodė vietos Gazoje, kur buvo nužudyti du „Hamas“ nariai.Izraelis mano, kad jam sekasi pašalinti aukšto rango „Hamas“ karinius darbuotojus, apie kuriuos vienas aukštas IDF pareigūnas aptarė su žurnalistais maždaug prieš dvi savaites.Pareigūnas sakė, kad Izraelis įvertino, kad „Hamas“ karinį sparną sudaro 24 batalionai, iš kurių 10 buvo „labai sužeisti“ per Izraelio smūgius nuo spalio 7 d.Kai kurie batalionai Gazos Ruožo šiaurėje neteko daugiau nei keturių savo vadų, sakė pareigūnas, o tai reiškia nuostolius tiems batalionams, kurie sudaro daugiau nei pusę jų vadovybės.Be kita ko, dėl to „Hamas“ karinei vadovybei buvo sunkiau duoti įsakymus dėl kontratakų, sakė pareigūnas, nes vis dažniau nebelieka žmogaus, kuris galėtų vadovauti operacijoms.Karo viduryje vadų pakeisti nebuvo įmanoma, pridūrė pareigūnas.

JT tikisi, kad jau netrukus bus atidarytas antras pasienio perėjimo punktas į Gazos RuožąJungtinių Tautų (JT) skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas mato galimybių, kad jau netrukus bus atidarytas Keremo Šalomo pasienio perėjimo punktas iš Izraelio į Gazos Ruožą. Tai jis pareiškė ketvirtadienį Ženevoje. Apie tai pranešė ir Izraelio laikraščiai.Pasak M. Griffithso, JT humanitarinės pagalbos agentūra OCHA dar laukia „žalios šviesos“, tačiau jau planuoja pagalbos vilkstines iš Jordanijos, kurios judėtų per Keremo Šalomo pasienio punktą. Šis, kaip ir pagalbos gabenimui naudojama Rafos perėja iš Egipto, taip pat yra Gazos Ruožo pietuose.Kerem Šalomas buvo tas pasienio perėjimo punktas, per kurį prieš „Hamas“ teroristų atakas prieš Izraelį spalio 7 d. į Gazos Ruožą patekdavo daugiausiai pagalbos krovinių.Keremo Šalomo punkto naudojimas šiek tiek palengvintų žmonių aprūpinimą. Tačiau žmonėms būtiną paramą gali užtikrinti tik Izraelio atakų nutraukimas ir paliaubos, kalbėjo M. Griffithsas. Jis pabrėžė, kad humanitariniai gelbėtojai nepaliko žmonių likimo valiai. Tačiau dėl nuolatinių mūšių visiškas žmonių aprūpinimas esą nėra įmanomas.

TVF: Izraelio ir „Hamas“ karas „smarkiai prislėgs“ palestiniečių ekonomikąTarptautinis valiutos fondas (TVF) ketvirtadienį pareiškė, kad yra tikėtina, jog Gazos Ruože vykstantis karas tarp Izraelio ir „Hamas“ „smarkiai prislėgs“ palestiniečių ekonomiką.„Manome, kad konfliktas smarkiai prislėgs ekonominį aktyvumą tiek Vakarų Krante, tiek Gazos Ruože, kur dar prieš konfliktą buvo numatoma, jog BVP (bendrojo vidaus produkto) augimas vidutinės trukmės laikotarpiu sumažės“, – žurnalistams sakė TVF komunikacijos vadovė Julie Kozack.Ji pridūrė, kad nors Vakarų Kranto, Gazos Ruožo ir Izraelio ekonomikos nukentės labiausiai, „galutinis poveikis priklausys nuo konflikto trukmės ir intensyvumo“.Izraelio pajėgos tęsia operacijas Gazos Ruožo viduje ir yra pažadėjusios sunaikinti „Hamas“ dėl spalio 7-osios atakų, per kurias islamistinio judėjimo smogikai Izraelyje pražudė 1 200 žmonių ir paėmė daugiau kaip 200 įkaitų.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, per Izraelio kontratakas Gazos Ruože iki šiol žuvo daugiau kaip 17 000 žmonių.TVF praėjusią savaitę paskelbė, kad dėl konflikto peržiūrės savo ekonomines prognozes Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalims.

Putinas susitiko su Irano prezidentu ir pasidžiaugė gerais dvišaliais ryšiaisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį per susitikimą su Irano prezidentu Ebrahimu Raisi gyrė savo šalies santykius su Iranu ir aptarė karą tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.Nuo 2022 metų vasario, kai pradėjo puolimą Ukrainoje, Maskva siekė stiprinti ekonominius ir politinius ryšius su Teheranu – abiem šalims Vakarai taiko sankcijas.„Mūsų santykiai vystosi labai gerai. Prašau perduoti mano geriausius linkėjimus vadovui (ajatolai Ali) Khamenei“, – sakė V. Putinas E. Raisi, turėdamas omenyje Irano valstybės aukščiausiąjį lyderį.„Dėl jo paramos per pastaruosius metus mes įgavome gerą pagreitį“, – sakė V. Putinas.Vakarų šalys kaltina Teheraną parama Rusijos karui Ukrainoje ir didelių kiekių bepiločių orlaivių bei kitos ginkluotės tiekimu.Abu vadovai taip pat aptarė du mėnesius trunkantį karą tarp Izraelio ir „Hamas“, smarkiai padidinusį įtampą tarp Izraelio ir arabų valstybių Artimuosiuose Rytuose.„Mums labai svarbu apsikeisti nuomonėmis apie padėtį regione, ypač dėl padėties Palestinoje“, – sakė V. Putinas.Netrukus po karo pradžios V. Putinas kalbėjosi su Izraelio ir arabų šalių vadovais ir stengėsi pozicionuoti save kaip potencialų taikos tarpininką tarp kariaujančių pusių.

JAV atnaujino bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos: ieškoma įkaitųPentagonas pranešė, kad JAV atnaujino karinių dronų skrydžius virš Gazos Ruožo, kad padėtų ieškoti „Hamas“ įkaitų, skelbia „Sky News“.Skrydžiai buvo sustabdyti per savaitę trukusią karo veiksmų pertrauką, kuri leido paleisti kai kuriuos belaisvius. Paliaubos žlugo praėjusią savaitę.„Remdamos įkaitų susigrąžinimo pastangas, JAV atnaujino neginkluotų bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos Ruožo ir toliau teikiame patarimus bei pagalbą, kad paremtume savo partnerį Izraelį, kuris deda pastangas dėl įkaitų susigrąžinimo“, – sakė Pentagono atstovė Lisa Lawrence.

Irano prezidentas: Vakarai remia „genocidą“ Gazos RuožeIrano prezidentas Ebrahimas Raisis apkaltino Vakarus remiant Izraelio vykdomą palestiniečių „genocidą“ Gazos Ruože, praneša agentūra „Reuters“.„Tai, kas vyksta Palestinoje ir Gazoje, žinoma, yra genocidas ir nusikaltimas žmogiškumui“, – sakė E. Raisis Maskvoje prieš susitikimą su prezidentu Vladimiru Putinu.Izraelio vyriausybė tokius kaltinimus kategoriškai neigia.Iranas remia teroristinę „Hamas“ organizaciją.

Gazos Ruože žuvo buvusio Izraelio generalinio štabo vado sūnusPer Izraelio sausumos operaciją Gazos Ruože žuvo buvusio generalinio štabo vado Gadžio Eisenkoto, priklausančio Izraelio karo kabinetui, sūnus.Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad 25-erių karys žuvo per mūšius palestiniečių teritorijos šiaurėje.Nuo sausumos operacijos Gazos Ruože pradžios spalio pabaigoje žuvo 89 izraeliečių kariai. Tai yra daugiau nei per visus Izraelio karus prieš teroristinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože, kuris čia 2007 m. perėmė kontrolę.Prieš du mėnesius Izraelyje suformavus nepaprastosios padėties vyriausybę, G. Eisenkotas kaip stebėtojas buvo įtrauktas į karo kabinetą. Šis priima tik sprendimus karo klausimais.https://twitter.com/gantzbe/status/1732797199916912818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1732797199916912818%7Ctwgr%5E937550e9d50ab121431785ffb0addcaf051cc4f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-us-steps-up-pressure-on-israel-with-visa-ban-as-un-tells-netanyahu-military-operation-has-to-stop-12978800

Per karą Gazos Ruože žuvusių Izraelio karių skaičius padidėjo iki 87Per sausumos operacijas Gazos Ruože žuvusių Izraelio karių skaičius ketvirtadienį padidėjo iki 87.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), tai yra didžiausias žuvusių kariškių skaičius, užfiksuotas per kokią nors karinę operaciją nuo 2006 m. Libano karo, kai žuvo 121 karys.Karą išprovokavo žiauriausios žudynės Izraelio istorijoje, kurias spalio 7 d. surengė teroristai iš „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių. Per kruviną išpuolį Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių ir buvo paimta 240 įkaitų.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazos Ruože ketvirtadienį pranešė, kad per Izraelio kontratakas iki šiol žuvo 17 177 palestiniečiai.

Netanyahu įspėjo „Hezbollah“: Beirutas gali būti paverstas GazaBenjaminas Netanyahu sako, kad Beirutas gali virsti Gaza, jei Libano „Hezbollah“ kovotojų grupuotė padidins savo išpuolius ir pradės „totalinį karą“ prieš jo šalį, skelbia „Sky News“.Nuo karo pradžios Izraelio kariuomenė ir „Hamas“ priklausantys „Hezbollah“ kovotojai nuolat susišaudo per sieną.Grupuotės vadovas anksčiau paskelbė virtinę grasinimų Tel Avivui, tačiau nekalbėjo apie visuotinį karą.Jei taip atsitiktų, „Hezbollah“ „savo rankomis pavers Beirutą ir Pietų Libaną, esančius netoli nuo čia, Gaza ir Chan Junisu“, – sakė B. Netanyahu.„Esame pasiryžę atnešti pergalę“, – sakė B. Netanyahu, susitikęs su rezervistais šiaurinėje Izraelio bazėje.

Palestiniečių gelbėjimo tarnyba: Gazos Ruože žuvo 280 darbuotojųPalestiniečių Raudonojo Pusmėnulio duomenimis, nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo 280 gelbėjimo tarnybos darbuotojų. Atitinkamus pranešimus ketvirtadienį patvirtino atstovė. Palestiniečių savivaldos duomenimis, dar 30 pagalbos organizacijos darbuotojų buvo suimta.Pasak Raudonojo Pusmėnulio, dėl degalų stygiaus ketvirtadienį Gazos Ruožo šiaurėje teko nutraukti greitosios pagalbos automobilių darbą. „Dėl degalų automobiliams trūkumo ir ligoninių uždarymo šiauriniame sektoriuje neįmanoma išvežti sužeistųjų ir mirusiųjų“, - sakoma pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.„Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, per Izraelio pajėgų atakas iki šiol Gazos Ruože žuvo 17 177 žmonės.

Izraelio žiniasklaida praneša, kad per „Hezbollah“ ataką žuvo civilisIzraelio medikai teigia, kad per „Hezbollah“ kovotojų raketų ataką žuvo civilis, skelbia „Sky News“.Greitosios pagalbos tarnyba „Magden David Adom“ Izraelio 13 kanalo televizijai pranešė, kad 60 metų vyras mirė Fassutos kaime šiaurės Izraelyje, netoli Libano sienos.Šis kaimas yra maždaug už 3 km nuo Matato – kito kaimo, kuris, Izraelio kariuomenės teigimu, buvo apšaudytas raketomis.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 17 177 žmonėsPer Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože iki šiol žuvo mažiausiai 17 177 žmonės, ketvirtadienį pareiškė Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomoje palestiniečių teritorijoje.Pasak ministerijos, per pastarąsias 24 val. gyvybės neteko 350 žmonių.

Izraelis ugnimi reagavo į iš Libano „Hezbollah“ paleistas raketasIzraelis ketvirtadienį vėl buvo apšaudytas iš Libano. Į tai buvo atsakyta ugnimi į raketų paleidimo vietas, „Telegram“ tinkle pranešė Izraelio kariuomenė. Kariai esą nenukentėjo.Be to, pasak kariuomenės, naikintuvai atakavo „Hezbollah“ teroristinius taikinius“ Libano teritorijoje. Tai „teroristinės organizacijos „Hezbollah“ teroristinė infrastruktūra, (raketų) paleidimo rampos, kariniai postai ir karinės bazės“, teigiama toliau pranešimeŠiitų „Hezbollah“ smogikai patvirtino apšaudę Izraelį. Majano Barucho vietovė Izraelio okupuotose Golano aukštumose esą apšaudyta trimis raketomis. Izraelio artilerija smogė atgal. Apie aukas kol kas nepranešama.

Egiptas bando paspartinti pagalbos pristatymą į GaząEgiptas siekia paspartinti pagalbos pristatymą į Gazos Ruožą, teigė aukštas Egipto pareigūnas, skelbia „Sky News“. Pastarąją savaitę, pasibaigus septynias dienas trukusioms Izraelio ir „Hamas“ paliauboms, į palestiniečių anklavą pristatomos pagalbos kiekis sumažėjo.Valstybinės informacijos tarnybos vadovas Diaa Rashwanas teigė, kad Egiptas niekada neleis, kad civiliai gyventojai būtų išstumti iš regiono, nes Izraelio karinė kampanija priartina juos prie sienos su šalies Sinajaus pusiasaliu.Nuo konflikto pradžios Rafos perėja Gazos Ruožo pasienyje su Egiptu yra vienintelis pagalbos sunkvežimių, gabenančių maistą, vaistus, vandenį ir degalus, įvažiavimo punktas.Pastarosiomis dienomis kasdien pervažiuojančių sunkvežimių skaičius sumažėjo iki mažiau nei 100, paliaubų metu jų buvo beveik 200. Jungtinių Tautų duomenimis, vakar į Ruožą įvažiavo tik 80 sunkvežimių su humanitarine pagalba ir 69 tūkst. litrų degalų.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad „Hamas“ paleido raketas iš „humanitarinės zonos“Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad „Hamas“ paleido kelias raketas į Izraelį iš Gazos Ruožo pietuose įsteigtos „humanitarinės zonos“.Pranešta, kad islamistai panaudojo paleidimo aikštelę prie Jungtinių Tautų objekto, civiliai turėjo bėgti iš savo palapinių Al Mavasio rajone prie Viduržemio jūros, netoli Egipto sienos.Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienio popietę „Hamas“ teroristai paleido 12 raketų į pietinį Izraelio Beršebos miestą. Vienas neteisingai nukreiptas sviedinys nukrito Gazos Ruože. Pasak Izraelio žiniasklaidos, raketa pataikė į automobilių stovėjimo aikštelę. Pranešimų apie aukas nebuvo.Izraelio kariuomenė kaltina Gazos Ruožą valdantį „Hamas“ nuolat prisidengiant civiliais, naudojant juos kaip gyvąjį skydą, palestiniečių organizacija tai neigia, nors daugelis faktų rodo ką kita.

Jordanija į pietų Gazą iš lėktuvo parašiutu pristatė medicininių priemonių siuntąJordanijos ginkluotosios oro pajėgos ketvirtadienį pranešė į pietų Gazoje esančią Jordanijos lauko ligoninę parašiutu pristačiusios būtiniausių medicininių priemonių. Pietinėje Gazos dalyje šiuo metu vyksta naujausias Izraelio kariuomenės puolimo etapas, prie šioje teritorijoje esančio Chan Junio miesto sutelktos Izraelio pajėgos.Jordanija jau ketvirtą kartą parašiutu pristato medicinines priemones ir humanitarinę pagalbą Gazai, tačiau didžiausiame Palestinos teritorijos pietinės dalies Chan Junio mieste esančiai Jordanijos ligoninei siunta tokiu būdu pristatyta pirmą kartą.Ligoninė buvo įrengta vos prieš maždaug dvi savaites.Pirmuosius tris kartus pagalba parašiutu pristatyta į Jordanijos ligoninę šiaurės Gazoje.Izraelio kariuomenė Chan Junyje vykdo operaciją prieš islamo ekstremistų grupuotę „Hamas“.Pastarosiomis dienomis į miestą atvyko Izraelio tankai ir kariai, trečiadienį buvo pranešama apie intensyvius mūšius miesto gatvėse. Ketvirtadienį kariuomenė pranešė, kad buvo atakuota dešimtys „Hamas“ pozicijų.Mūšiai tęsėsi ir šiaurinėje pakrantės regiono dalyje, Izraelio karinės jūrų pajėgos iš Viduržemio jūros dar kartą apšaudė „Hamas“ pozicijas.Tankiai apgyvendintame ruože esančių Palestinos civilių kančios paskatino tarptautinę bendruomenę pareikšti kritiką.JT generalinis sekretorius žengė neeilinį žingsnį, paragindamas JT Saugumo Tarybą imtis skubių veiksmų užkirsti kelią humanitarinei katastrofai.

Žurnalistinis tyrimas rodo, kad spalį į žurnalistus Libane pataikė Izraelio tanko sviedinysNaujienų agentūros „Agence France-Presse“ atliktas spalio 13 d. pietų Libane suduoto smūgio, per kurį vienas naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistas žuvo ir dar šeši reporteriai, įskaitant du agentūros AFP darbuotojus, buvo sužeisti, tyrimas rodo, kad per šią ataką buvo panaudotas 120 mm tanko sviedinys – toks, kokius šiame įtampos nestokojančiame pasienio regione naudoja tik Izraelio kariuomenė.Tyrimas buvo atliktas kartu su atakas prieš civilius konfliktinėse situacijose tiriančia NVO „Airwars“, jo metu nustatyta, kad smūgis buvo suduotas iš pietryčių, kur netoli Džordeicho kaimo buvo dislokuoti Izraelio tankai.Atakų pobūdis ir tai, kad žurnalistų buvimo vietoje nevyko jokie kariniai veiksmai leidžia įtarti, kad smūgiuota tyčia ir tikslingai.Tyrimo metu buvo naudojami ekspertų atliktos šaudmens fragmento analizės duomenys, palydovų vaizdai, liudininkų pasakojimai ir iki atakos bei jos metu užfiksuoti vaizdo įrašai.FaktaiĮ septynių Izraelio kariuomenės ir ginkluotų grupuočių susidūrimus pietų Libane filmavusių žurnalistų iš naujienų agentūrų „Reuters“, „La Jazeera“ ir AFP grupę netrukus po 18:00 val. vienas po kito pataikė du sviediniai.Libano grupuotė Hezbollah ir vietiniai „Hamas“ bei Palestinos islamistų džihado padaliniai bei Izraelio pajėgos po spalio 7 d. „Hamas“ smogikų iš Gazos įvykdytų išpuolių nuolat apšaudydavo priešingose sienos pusėse esančias vieni kitų pozicijas.37 m. Issamas Abdallah per pirmąjį smūgį žuvo vietoje.Likusieji šeši visi buvo sužeisti. 28 m. fotografei Christinai Assi iš naujienų agentūros AFP vėliau vieną koją teko amputuoti, šiuo metu ji vis dar yra gydoma ligoninėje.Izraelio šaudmenysNetoli I. Abdallah kūno buvo rasta didelė šaudmens dalis, kurios nuotraukas AFP ir „Airwars“ paprašė išanalizuoti šešių ginklų ekspertų.Jie visi sutiko, kad tai buvo 120 mm tanko sviedinio su stabilizatoriais dalis. Tokiais sviediniais šaudo Izraelio kariuomenės tankai „Merkava“.Analitikai nurodė, kad tokių šaudmenų nenaudoja jokia kita šiame regione veikianti karinė grupuotė ar organizacija.„Human Rights Watch“ padarė išvadą, kad smūgiai „buvo akivaizdžios tyčinės atakos prieš civilius, o tai yra karo nusikaltimas“ ir dėl jų „turėtų arba galėtų būti pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimo“. „Amnesty International“ nurodė, kad incidentas „greičiausiai buvo tiesioginė ataka prieš civilius ir turėtų būti tiriamas kaip karo nusikaltimas“.Neįmanoma nustatyti, kuris būtent tankas paleido šūvius, tačiau tyrimo metu pakankamai tiksliai nustatyta, kad sviediniai atskriejo iš netoliese Izraelio Džordeicho kaimo esančių kariuomenės pozicijų.Palydovinės nuotraukos rodo, kad tuo metu ten buvo dislokuoti Izraelio tankai.Izraelio kariuomenės atstovas po įvykdyto smūgio sakė: „Mes labai apgailestaujame dėl žurnalisto mirties“, pridurdamas, kad Izraelis „tiria“ šį incidentą, tačiau atsakomybės neprisiima.Tikslingi smūgiaiŽurnalistų grupė nuo atviros kalvos viršūnės filmavo, kaip Izraelis bombarduoja Libano teritoriją.Visi dėvėjo šalmus ir neperšaunamas liemenes su užrašu „Spauda“, jų kameros buvo aiškiai pastatytos ant trikojų.Daugybė liudininkų teigia, kad valandą iki atakos netoliese jokie kariniai veiksmai nevyko ir jokių ginkluotų grupuočių nebuvo.Ekspertų nuomone, vargu, ar pažangią stebėjimo įrangą naudojanti Izraelio kariuomenė būtų galėjusi juos supainioti su kovotojais. Iš vietoje nufilmuotų vaizdų aišku, kad prieš ataką virš tos vietovės praskriejo sraigtasparnis ir bepilotis orlaivis.Ekspertų teigimu, tai, kad žurnalistams smogta du kartus, abu sviediniai nukrito vos už kelių metrų vienas nuo kito, o tarp smūgių praėjo 37 sekundės, leidžia atmesti teoriją, kad šaudyta netyčia.

Stebėjimo institucija: Izraelio ataka prieš žurnalistus Libane turėtų būti tiriama kaip „karo nusikaltimas“Izraelio smūgis, per kurį vienas žurnalistas žuvo ir dar šeši buvo sužeisti, turėtų būti tiriamas kaip „karo nusikaltimas“, naujienų agentūrai AFP pranešė žmogaus teisių grupės „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“.37 m. Issamas Abdallah per smūgį žuvo vietoje. Kiti su juo buvę žurnalistai – du reporteriai iš naujienų agentūros „Reuters“, du – iš „Al Jazeera“ ir dar du – iš AFP – buvo sužeisti. Naujienų agentūros AFP fotografė Christina Assi patyrė sunkius sužalojimus, vėliau vieną jos koją teko amputuoti. Šiuo metu ji vis dar yra gydoma ligoninėje.

Estijoje akcijos palestiniečiams remti organizatoriams skirta baudaŠią savaitę Estijos policija skyrė baudas penkiems asmenims, dalyvavusiems demonstracijoje „Solidarumas su Palestina“, kuri buvo surengta Taline lapkričio pradžioje. Aktyvistai teisėsaugos institucijų sprendimą planuoja skųsti teismui, praneša ketvirtadienį portalas ERR.„Mes negalime sutikti su šiuo sprendimu, nes mums atrodo, kad tai yra žodžio laisvės pažeidimas. Mūsų požiūriu, okupuotų asmenų laisvės prašymas neturėtų reikšti kažko neigiamo kitų žmonių atžvilgiu“, - sakė žurnalistams akcijos organizatorė Kristi Ockba.Akcija Palestinai remti įvyko lapkričio 5 d. Estijos sostinės Laisvės aikštėje. Praėjus mėnesiui, policija skyrė baudas penkiems jos dalyviams, kaltindama juos tarptautinio nusikaltimo rėmimu ir teisinimu.Pasak Vidaus reikalų ministerijos kanclerio pavaduotojo Joosepo Kaasiko, konflikto Gazoje atveju reikia atsižvelgti į tą faktą, kad viena iš jo šalių yra teroristinė organizacija „Hamas“.„Mes norime, kad žmonės suprastų, jog stojimas į vieną ar kitą pusę šiame konflikte visada susijęs su rizika. O turint omenyje tai, kaip rutuliojosi šis konfliktas, mes negalime sutikti su parama teroristinei organizacijai“, – pabrėžė pareigūnas.

Vokietija nori, kad ES taikytų sankcijas Izraelio ekstremistamsVokietija nori, kad ES svarstytų sankcijas Izraelio ekstremistams, atsakingiems už smurtą okupuotame Vakarų Krante, sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.Tai įvyko po to, kai JAV šią savaitę paskelbė apie draudimą išduoti vizas asmenims, atsakingiems už nuo spalio 7 d. dažnėjančias atakas prieš palestiniečius Vakarų Krante.„Svarbu paskatinti šias diskusijas ir Europos lygiu“, – sakė Sebastianas Fischeris.

IDF teigia, kad nuo spalio 7 d. atakų žuvo 411 Izraelio kariųIzraelio kariuomenė teigia, kad dar vienas jos karys žuvo kovodamas su „Hamas“ Gazos Ruože, todėl bendras nuo spalio 7 d. žuvusių jos karių skaičius padidėjo iki 411.IDF pranešė, kad šiandien Gazos Ruože žuvo 39 metų Adi Shani. IDF savo tinklalapyje skelbia karių, kurie, jos teigimu, žuvo per konfliktą, sąrašą.

Izraelio kariuomenė: „Hamas“ lyderis Sinwar yra pogrindyje„Hamas“ lyderis Yahya Sinwar yra „pogrindyje“ Gazos Ruože, trečiadienį tvirtino Izraelio kariuomenė, bet neatskleidė, kur jis yra.Izraelio gynybos pajėgų atstovo spaudai pareiškimas buvo paskelbtas netrukus po to, kai ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad IDF apsupo Sinwaro namą pietų Gazos Ruože.„Sinwar namas yra Khan Younis rajonas“, – per spaudos konferenciją sakė IDF atstovas spaudai Danielis Hagari. „Ten yra teroristų infrastruktūra ir štabas. Sinwar nėra virš žemės. Jis yra po žeme. Nenoriu minėti, kur ir kokios žvalgybos informacijos turime“.„Mūsų vaidmuo yra pasiekti Sinwarą ir jį nužudyti. Turime tai padaryti kuo greičiau“, – pridūrė jis.

Palestinos ministerija praneša, kad Izraelio pajėgos Vakarų Krante nužudė 3 palestiniečiusPalestinos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad trečiadienį Izraelio pajėgos okupuotame Vakarų Krante nušovė tris palestiniečius. Vienas iš žuvusiųjų – paauglys.Ministerijos teigimu, 25 m. Abdului Nasserui Mustafai Riyahi Balatos pabėgėlių stovykloje netoli Nabluso į galvą pataikė izraeliečio kario paleista kulka ir jis nuo patirtų žaizdų mirė.Oficiali Palestinos naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad Izraelio pajėgos ryte įsiveržė į stovyklą ir apsupo vieną pastatą.„Įvyko konfliktas, per kurį kariai paleido ugnį į palestiniečius. Keturi asmenys buvo sužeisti, vėliau vienas iš jų nuo patirtų žaizdų mirė“, – teigiama naujienų agentūros pranešime.Pirmiau sveikatos apsaugos ministerija buvo pranešusi, kad Izraelio kariai du palestiniečius nužudė kitose vietovėse Vakarų Kranto šiaurėje.Buvo pranešta, kad Tamuno kaime ir netoliese esančioje Al Faros pabėgėlių stovykloje žuvo Abdulas Rahmanas Imadas Khaledas Bani Odeh (16) ir Moathas Ibrahimas Zahranas (23).Naujienų agentūros AFP korespondentas Tamune matė, kaip Izraelio kariai įžengė į kaimą, kad suimtų įtariamus asmenis ir stebėjo, kad tarp karių ir vietos gyventojais kilo konfliktų.Toliau į pietus esančioje Deišės pabėgėlių stovykloje netoli Betliejaus tris palestiniečius „sužeidė okupantų (izraeliečių) kulkos, vienas iš jų sužeistas sunkiai“, teigiama atskiriame ministerijos pranešime.Izraelio kariuomenė nesuskubo atsakyti į agentūros AFP prašymą pakomentuoti šiuos įvykius.Smurtas Vakarų Krante įsiplieskė po to, kai tarp Izraelio ir Palestinos smogikų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože prasidėjo karas.Palestinos savivalda teigia, kad per Izraelio apšaudymą ir naujakurių atakas Izraelio nuo 1967 m. okupuotame Vakarų Krante šio konflikto metu žuvo daugiau nei 250 palestiniečių.Spalio 7 d. „Hamas“ teroristai iš Gazos pietinėje Izraelio dalyje įvykdė precedento neturintį išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu maždaug 1 200 žmonių – pagrinde civilių – žuvo ir dar apie 240 buvo paimta įkaitais.Atsakydamas Izraelis pradėjo antskrydžius ir sausumos operaciją Gazoje, per kurią, „Hamas“ kontroliuojamos ruožo vyriausybės teigimu, jau žuvo daugiau nei 16 200 žmonių, dauguma jų – moterys ir vaikai.

Gazos karas: JT vadovas ragina JT Saugumo Tarybą veiktiJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas paragino Saugumo Tarybą skubiai imtis veiksmų, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos Gazos Ruože. Laiške Saugumo tarybai jis trečiadienį pirmą kartą nuo savo kadencijos pradžios 2017 m. rėmėsi JT chartijos 99 straipsniu, kuris generaliniam sekretoriui suteikia galimybę atkreipti Saugumo Tarybos dėmesį į „bet kokį klausimą, kuris, jo nuomone, gali kelti pavojų tarptautinės taikos ir saugumo užtikrinimui“.„Raginu Saugumo Tarybos nares daryti spaudimą, kad būtų užkirstas kelias humanitarinei katastrofai, – sakoma laiške. – Kartoju, kad būtinos humanitarinės paliaubos. Tai skubu. Reikia apsaugoti civilius gyventojus nuo didesnių kančių“.Anot Jungtinių Tautų, A. Guterresas nusprendė pasiremti JT chartijos 99 straipsniu dėl daugybės Gazos Ruože ir Izraelyje per palyginti trumpą laiką žuvusių žmonių. JT istorijoje taip iki šiol yra nutikę labai retai. Taip generalinis sekretorius savo raginimui simboliškai suteikia didesnę reikšmę, tačiau tiesioginių padarinių tai neturi.Paprastai Saugumo Tarybos narės pačios sprendžia, kas, jų nuomone, kelia grėsmę pasaulio taikai ir todėl turi būti įtraukta į darbotvarkę.

IDF teigia, kad pasiekė Khan Younis centrąIDF teigia, kad jos 98-oji divizija vadovauja sausumos puolimui prieš „Hamas“ pietinėje Gazos Ruožo dalyje, kurio metu kariai apsupo Khan Younis miestą ir pradeda jame veikti.IDF teigia, kad 98-oji divizija „pradėjo bendrą puolimą Khan Younis miesto teritorijoje prieš teroristinės organizacijos „Hamas“ „svorio centrus“.Pranešime rašoma, kad per kelias valandas kariai prasiveržė pro „Hamas“ Khan Younis brigados gynybą, apsupo miestą ir pradėjo manevruoti gilyn į jį.Puolimui vadovavusios pajėgos užėmė „Hamas“ tvirtoves, rado ginklų ir žvalgybos medžiagos, teigia IDF.Anot IDF, 98-osios divizijos kariai iki šiol nukovė „daug“ „Hamas“ operatyvininkų per sausumos ir oro antskrydžius ir aptiko apie 30 sunaikintų tunelių šachtų.IDF teigia, kad Komandos brigados pajėgos kartu su Givati brigada pasiekė Khan Younis centrą ir vykdė „tikslinius reidus miesto centre“, žudė „Hamas“ darbuotojus ir sunaikino teroristinės grupės infrastruktūrą.Per vieną iš operacijų, anot IDF, buvo smogta į ginklų sandėlį mečetėje.IDF sako, kad Khan Younis brigada yra „viena iš dviejų labiausiai dominuojančių „Hamas“ brigadų“ ir kad miestas Gazos pietuose yra teroristinės grupuotės „traukos centras“.„Visa „Hamas“ teroristinės organizacijos vadovybė – politinė ir karinė – užaugo Khan Younis miesto rajone, įskaitant Yahya Sinwar, Muhammad Sinwar ir Mohammed Deif. Dabar miestą supa 98-oji divizija“, – priduria IDF.https://twitter.com/manniefabian/status/1732459414777422290?ref_src=twsrc%5Etfw

Netanyahu: Izraelis daro spaudimą Raudonajam Kryžiui aplankyti įkaitusIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigė, kad jo vyriausybė daro spaudimą, kad Raudonajam Kryžiui būtų leista aplankyti „Hamas“ laikomus įkaitus.Jis sako kalbėjęs su organizacijos prezidentu ir liepęs jam pasikalbėti su Kataru, „kuris, kaip įrodė, turėjo įtakos „Hamas“, reikalauti jiems apsilankyti ir tiekti vaistus.

Hučių sukilėliai teigia apšaudę Izraelį raketomisŠiitų hūčių sukilėliai Jemene pranešė atakavę teritorijas Izraelyje.„Balistinių raketų partija“ buvo paleista į įvairius karinius taikinius Pietų Izraelyje, trečiadienio vakarą pareiškė Irano remiami sukilėliai.Atakos „prieš priešą Izraelį“ bus tęsiamos tol, „kol baigsis agresija prieš mūsų brolius Gazoje“, teigiama toliau pranešime. Tiek laiko esą ir Izraelio laivams bus trukdoma plaukti Raudonąja jūra.Izraelio kariuomenė vidudienį pranešė, kad Raudonosios jūros regione vėl numušė raketą „žemė-žemė“. Rakete neįskrido į Izraelio teritoriją ir nekėlė pavojaus civiliams, teigė kariuomenė.Prasidėjus Gazos karui, hučių sukilėliai, be kita ko, dronais ir raketomis vis atakuoja Izraelį. Pastaruoju metu jie kelissyk užpuolė ir laivus Raudonojoje jūroje. Jie pagrasino atakomis prieš visus su Izraeliu susijusius laivus.Hučiai pastaraisiais metais smarkiai išplėtė savo ginklų arsenalą.

Įtūžę Gazos gyventojai plėšė JT pagalbos siuntasĮtūžę civiliai Gazos Ruože trečiadienį plėšė JT pagalbos siuntas. Pasak liudininkų, žmonės įsiveržė į keturis sandėlius ir griebė miltus, ryžius ir kitus būtiniausius maisto produktus. Jie kaltino JT pagalbos pabėgėliams agentūrą (UNRWA) nepakankamai padedant kenčiantiems Gazos gyventojams ir vietoj to kaupiant pagalbos atsargas.Liudininkai jau prieš tai pasakojo, kad teroristinio „Hamas“ judėjimo nariai vogė pagalbos prekes iš vilkikų ir krovė į savo automobilius, kartais net grasindami ginklu.Izraelis ne kartą reiškė susirūpinimą, kad Gazos Ruožo gyventojams skirta pagalba gali patekti ir į teroristinės organizacijos rankas.JT skundžiasi, kad dėl intensyvių mūšių į Gazos Ruožo pietinę dalį patenka mažiau pagalbos. Dabar kasdien į palestiniečių teritoriją įvažiuoja apie 100 sunkvežimių.UNRWA teigia, kad dėl dramatiškos padėties Gazos Ruože nebespėja pasirūpinti gyventojais.

Netanyahu: „Hamas“ lyderio namai apsupti Izraelio kariųIzraelio pajėgos apsupo aukščiausio „Hamas“ lyderio Yahya Sinwar namą Gazos Ruože, pranešė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.„Vakar sakiau, kad mūsų pajėgos gali pasiekti bet kurią Gazos Ruožo vietą. Šiandien jos apsupa Sinwaro namą“, – sakė B. Netanyahu.„Jo namas gali būti ne jo tvirtovė ir jis gali pabėgti, bet tik laiko klausimas, kada mes jį pagausime“, – sakė jis.

Izraelis praneša nuo karo pradžios iš JAV gavęs 10 000 tonų karinės įrangosIzraelio duomenimis, nuo karo Gazoje pradžios JAV Izraeliui suteikė daugiau nei 10 000 tonų karinės įrangos.Gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad nusileido jau 200-asis tokią įrangą gabenantis lėktuvas. Įgyvendinant bendrą dviejų šalių iniciatyvą, kuriai vadovauja JAV gynybos departamentas, be kita ko jau yra pristatyta šarvuotų mašinų, amunicijos, asmens apsaugos priemonių ir medicininės įrangos.Vašingtonas yra svarbiausias Izraelio sąjungininkas. Po to, kai spalio 7 d. Gazoje prasidėjo karas, JAV vyriausybė ne kartą teigė, kad Izraelis turi teisę gintis.Tačiau, per Izraelio atakas Gazos Ruože žūstant daugybei civilių gyventojų, JAV vyriausybė vis dažniau kalba atsargesniu tonu. Ji ragina Izraelį kare su Palestinos islamistų judėjimu „Hamas“ užtikrinti veiksmingesnę civilių apsaugą.Praeityje JAV jau yra suteikusi Izraeliui milijardų dolerių vertės karinės pagalbos.

Aktyvistai: Izraelis davė leidimą Rytų Jeruzalėje statyti būstus žydų naujakuriamsIzraelio valdžios institucijos, aktyvistų duomenimis, davė galutinį leidimą statyti naujus būstus naujakuriams okupuotoje Rytų Jeruzalėje.Izraelio nevyriausybinė organizacija „Peace Now“ trečiadienį pranešė, kad teritorijoje, kurios viena pusė yra okupuotoje Rytų Jeruzalėje, o kita pusė – Izraelyje, turėtų iškilti 1 738 butai.Organizacijos atstovas, sakė kad šių statybų planai yra „labai problematiški“, turint omenyje siekį sukurti vientisą palestiniečių teritoriją tarp Rytų Jeruzalės ir Vakarų Kranto pietinės dalies.

Putinas atvyko į Saudo Arabiją Rusijos naujienų agentūros pranešė, kad Vladimiras Putinas atvyko į Rijadą, Saudo Arabiją, retą kelionę į užsienį, aptarti Izraelio ir „Hamas“ karo.Rusijos prezidentas šiandien aptars naftos, Gazos ir Ukrainos klausimus su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu, Abu Dabyje surengęs derybas su JAE prezidentu šeichu Mohammedu Bin Zayedu Al Nahyanu.Ši kelionė yra reta Putino kelionė už Rusijos ribų, jam buvo išduotas tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderis dėl vaidmens vykdant neteisėtą Ukrainos vaikų deportaciją.https://twitter.com/mfa_russia/status/1732437746604523875

Civilių padėtis Gazos Ruožo pietuose blogėjaHumanitarinė padėtis Gazos Ruožo pietuose, palestiniečių duomenimis, tampa vis labiau dramatiška. Dešimtys tūkstančių žmonių gyvena palapinėse Chan Juniso miesto gatvėse, trečiadienį agentūrai dpa pasakojo liudininkai. Esą trūksta maisto, vandens ir pastogės.Situacija, anot liudininkų, ypač paaštrėjo, kai Izraelio kariuomenė žmones miesto rytuose paragino trauktis į kvartalus vakaruose bei Rafą pasienyje su Egiptu.Jau praėjusiomis savaitėmis Izraelio pajėgos, pradėjusios savo sausumos puolimą Gazos Ruože, paragino gyventojus šiaurinėje teritorijos dalyje evakuotis. Žmonėms nurodyta trauktis į pietus – ir pirmiausiai į Al Mavasį, „humanitarine zona“ įvardytą teritoriją netoli Viduržemio jūros, teigta tada.JT pagalbos pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Gazos Ruože jau yra beveik 1,9 mln. vidaus pabėgėlių – iš viso teritorijoje gyvena per 2,2 mln. žmonių.Pasak liudininkų, tūkstančiai šeimų iš Chan Junio pabėgo į Al Mawasį. Tačiau ir čia padėtis kebli – dėl nepakankamo aprūpinimo ir pastogės.

Izraelis pradėjo tyrimą dėl savo atakos, per kurią Pietų Libane žuvo libaniečių karysIzraelio kariuomenė tiria savo dalinių ataką prieš taikinius Pietų Libane, per kurią antradienį žuvo libaniečių karys, praneša agentūra „Reuters“.„Libano ginkluotosios pajėgos nebuvo atakos taikinys“, – trečiadienį pareiškė Izraelio kariuomenė. Ji pareiškė apgailestaujanti dėl incidento. Libano kariuomenės duomenimis, per ataką, kai Izraelis apšaudė kariuomenės pozicijas, žuvo jos karys. Dar trys libaniečių kariai buvo sužeisti.Nuo karo pradžios Gazos Ruože, kuris ribojasi su Pietų Izraeliu, vis daugėja ir apsišaudymų tarp Izraelio karių ir Libano „Hezbollah“ grupuotės pasienio teritorijoje tarp Izraelio šiaurės ir Pietų Libano.„Hezbollah“ ir „Hamas“ yra sąjungininkės ir pasisako prieš Izraelio teisę egzistuoti. Todėl jau du mėnesius besitęsiančiame kare tvyro pavojus, kad konfliktas gali išsiplėsti.

Izraelio kariuomenė teigia Gazoje aptikusi „vieną didžiausių ginklų slėptuvių“Izraelio kariuomenė teigia netoli ligoninės ir mokyklos Gazos Ruožo šiaurėje aptikusi didžiulę ginklų slėptuvę.Joje rasta šimtai raketinių prieštankinių granatų ir sviedinių, dešimtys prieštankinių raketų, sprogstamųjų įtaisų, ilgesnio nuotolio raketų, granatų ir dronų, trečiadienį paskelbė kariuomenė. Tai buvo „viena didžiausių ginklų slėptuvių“, kada nors aptiktų Gazos Ruože.Ginklus paėmė kariai, kai kurie buvo toliau tiriami, o kiti buvo sunaikinti čia pat vietoje. „Ištisa teroro infrastruktūra buvo įkurdinta prie pat gyvenamųjų pastatų, tiesiog civilių gyventojų pašonėje, – teigė atstovas spaudai. – Tai dar vienas įrodymas, kad teroristinė organizacija „Hamas“ ciniškai naudojasi Gazos gyventojais kaip gyvaisiais skydais“.

R. T. Erdoganas įspėja Izraelį dėl planų medžioti „Hamas“ narius TurkijojeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pagrasino Izraeliui, jei šis nuspręs persekioti „Hamas“ narius jo šalyje. „Jei jie išdrįs žengti tokį žingsnį prieš Turkiją, tai sumokės tokią kainą, kad negalės atsigauti“, – pareiškė R. T. Erdoganas grįždamas iš Kataro. Apie tai pranešė jo biuras.Jau pirmadienį valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, jog Ankara pagrasino Izraeliui „rimtais padariniais“, jei Izraelio žvalgyba Turkijoje persekios „Hamas“ šalininkus. Prieš tai „The Wall Street Journal“ pranešė, kad Izraelio slaptosios tarnybos ruošiasi pasibaigus Gazos karui visame pasaulyje persekioti ir žudyti „Hamas“ vadeivas.Turkija palaiko ryšius su „Hamas“, šalyje, spėjama, yra ir grupuotės funkcionierių. „Hamas“ lyderis Ismailas Hanija su savo šeima jau kurį laiką gyvena Katare. Europoje ir JAV „Hamas“ judėjimas laikomas teroristine organizacija, Turkijoje tuo tarpu – ne.R. T. Erdoganas Gazos kare aiškiai stojo į palestiniečių pusę. Jis teigė, kad dėl Gazos Ruožo puolimo norėtų Izraelio premjerą Benyaminą Netanyahu matyti karo nusikaltėlių tribunole. B. Netanyahu „bus teisiamas ne tik kaip karo nusikaltėlis, bet ir kaip Gazos skerdikas, kaip buvo teisiamas ir S. Miloševičius“, – sakė R. T. Erdoganas. Jis turėjo omenyje buvusį Serbijos vadovą Slobodaną Miloševičių, kuriam tarptautiniame Hagos tribunole buvo pateikti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. S. Miloševičius dar prieš baigiantis procesui 2006 m. mirė JT kalėjime nuo infarkto.R. T. Erdoganas vis griežtai užsipuola B. Netanyahu. Jis jį jau praėjusią savaitę pavadino „Gazos skerdiku“. Gaza priklauso palestiniečiams ir taip ir liks, pabrėžė jis. Prezidentas taip pat dar kartą pareiškė, kad būtinas dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas 1967 m. sienų ribose.

IDF: Raudonosios jūros regione numušta raketa žemė-žemėIzraelio gynybos pajėgų (IDF) teigimu, Izraelio priešraketinės gynybos sistema „Arrow“ Raudonosios jūros regione numušė dar vieną raketą žemė-žemė.„Taikinys į Izraelio teritoriją neįskrido, grėsmės civiliams nekėlė, sirenos aidėjo pagal protokolą“, – trečiadienį pranešė IDF.Prieš tai pavojaus signalas nuskambėjo pietų Izraelio Eilato mieste prie Raudonosios jūros.Izraelis spalio gale ir lapkritį virš Raudonosios jūros jau yra numušęs keletą raketų žemė-žemė.Priešraketinės gynybos sistema „Arrow“ gali tiesioginiu smūgiu numušti raketas, skriejančias daugiau nei 100 kilometrų virš žemės atmosferos, kur prasideda kosmosas.

Izraelio kariuomenė: Raudonasis Kryžius turi turėti prieigą prie įkaitų Gazos RuožeIzraelio kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas turi turėti prieigą prie Gazos Ruože vis dar laikomų įkaitų.„IDF (kariuomenei) plečiant operacijas, kurių tikslas yra išardyti „Hamas“ Gazos Ruože, nepamiršome svarbios misijos išgelbėti mūsų įkaitus“, – nurodė kariuomenės atstovas Danielis Hagari.„Tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų. Raudonasis Kryžius turi turėti prieigą prie „Hamas“ rankose esančių įkaitų“, – pridūrė jis.Izraelio duomenimis, palestiniečių grupuotė ir jos sąjungininkai vis dar laiko 138 iš 240 įkaitų, paimtų per spalio 7-osios „Hamas“ išpuolius.Spalio 7-osios atakos laikomos žiauriausiomis Izraelio istorijoje. Jų metu žuvo apie 1 200 žmonių.Reaguodamas į „Hamas“ veiksmus, Izraelis pažadėjo sunaikinti šią grupuotę ir Gazos Ruože inicijavo didelio masto puolimą, per kurį, „Hamas“ vyriausybės skaičiavimu, iki šiol žuvo daugiau kaip 16 200 žmonių.Per savaitę trukusias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“ iš Gazos Ruožo buvo paleisti 105 įkaitai, įskaitant 80 izraeliečių. Jie buvo iškeisti į 240 palestiniečių, kuriuos kalino Izraelis.Tačiau penktadienį paliaubos žlugo ir buvo atnaujinti karo veiksmai.

IDF riboja judėjimą pagrindiniu evakuacijos maršrutuIzraelio gynybos pajėgos uždraudė civiliams asmenims keliauti kai kuriomis Salah al Dino kelio dalimis, įspėdamos, kad tai „labai pavojinga“, skelbia „Sky News“. Šis kelias yra pagrindinis kelias, jungiantis šiaurinę ir pietinę Gazos Ruožo dalis, kuriuo naudojosi šimtai tūkstančių palestiniečių, bėgančių nuo Izraelio sausumos operacijos šiaurėje. IDF atstovas Avichay Adraee sakė, kad civiliai gyventojai negalės judėti kelio atkarpomis, esančiomis į šiaurę ir rytus nuo Chan Juniso miesto.„Šiose atkarpose Salah al Dino ašis yra mūšio laukas, todėl ją pasiekti labai pavojinga“, – sakė jis. Jis pridūrė, kad žmonės, bandantys pabėgti iš šiaurės, vis dar gali keliauti kelio dalimi, esančia į vakarus nuo Chan Juniso. Izraelio kariai tęsia puolimą pietuose, kur pagalbos agentūros įspėjo, kad nauja perkeltųjų palestiniečių banga gali pabloginti humanitarinę krizę regione. JT teigė, kad 1,87 mln. žmonių – daugiau kaip 80 proc. Gazos gyventojų – buvo išvaryti iš savo namų, o kovos dabar neleidžia dalyti maisto, vandens ir vaistų už mažo pietinio Gazos Ruožo ribų.https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1732298414828797999?s=20

Izraelis apgailestauja dėl smūgio LibanuiIzraelio gynybos pajėgos pareiškė, kad „apgailestauja“ dėl smūgio Libanui, per kurį nukentėjo Libano kariai, skelbia „Sky News“. Nors IDF nenurodė tikslaus incidento, panašu, kad tai buvo nuoroda į akivaizdų Izraelio apšaudymą, per kurį vakar žuvo Libano karys ir dar trys buvo sužeisti.JT taikos palaikymo pajėgos Libane, UNIFIL, pažymėjo, kad tai buvo pirmasis per karo veiksmus žuvęs Libano kariuomenės kareivis ir kad Libano kariuomenė nedalyvavo konflikte su Izraeliu. „Libano ginkluotosios pajėgos nebuvo smūgio taikinys. IDF reiškia apgailestavimą dėl šio incidento“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime. „Incidentas nagrinėjamas“. IDF ir smarkiai ginkluota Libano grupuotė „Hezbollah“ nuo spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių apsikeičia ugnimi per Libano ir Izraelio sieną.

IDF paskelbė „skubų raginimą imtis veiksmų“Izraelio gynybos pajėgos paragino tarptautinę bendruomenę imtis „skubių“ veiksmų, padedančių sugrąžinti likusius Izraelio įkaitus, skelbia „Sky News“.„Hamas“ tebelaiko apie 138 žmones.IDF atstovas spaudai Danielis Hagari tvirtino, kad kai kurie nelaisvėje esantys buvo sužaloti, o kiti serga lėtinėmis ligomis.https://twitter.com/IDF/status/1732315390397571482?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1732315390397571482%7Ctwgr%5Edcdfb6a38ae89851fdb0483f3e2e7c87bf38c159%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-us-steps-up-pressure-on-israel-with-visa-ban-as-un-tells-netanyahu-military-operation-has-to-stop-12978800

Naujas susitarimas dėl įkaitų išlaisvinimo gali būti pasiektas tik po mėnesioIzraelio žiniasklaida, remdamasi neįvardytais saugumo šaltiniais, praneša, kad gali prireikti iki mėnesio, kol karinis spaudimas „Hamas“ taps pakankamai stiprus, kad būtų sudarytos naujos paliaubos ir paleisti Gazos Ruože laikomi įkaitai, skelbia BBC.Pasak Izraelio gynybos pajėgų radijo, tam reikia tęsti karines operacijas tiek anklavo šiaurėje, tiek pietuose.Po savaitę trukusių paliaubų, kurios baigėsi praėjusį penktadienį, „Hamas“ paleido 105 įkaitus, tarp jų 81 izraelietį, 23 Tailando piliečius ir vieną filipinietį. Anksčiau buvo paleisti keturi įkaitai ir vienas išgelbėtas, taip pat rasti mažiausiai trijų žmonių kūnai.Izraelis mano, kad kovotojų rankose tebėra dar 138 įkaitai, tarp jų – apie 20 moterų ir du maži vaikai.

Buvęs Izraelio premjeras: jei norėtume pakenkti civiliams, galėtume laimėti karą per dienąGindamas Izraelio karinę strategiją, buvęs šalies ministras pirmininkas Naftali Bennettas BBC sakė, kad Izraelis Gazos Ruože elgiasi santūriai. „Jei būtume norėję pakenkti civiliams gyventojams, visą karą galėjome laimėti per vieną spalio 8 d. dieną“, – sakė jis.Tarptautinė bendruomenė, įskaitant artimiausią Izraelio sąjungininkę JAV, paragino Izraelį dėti daugiau pastangų, kad sumažintų civilių aukų skaičių.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo valdžios institucijos teigia, kad nuo karo pradžios žuvusiųjų skaičius iki antradienio vakaro išaugo iki 16 248. „Hamas“ teigia, kad daugiau nei 7 000 žuvusiųjų yra vaikai, o beveik 5 000 – moterys. Izraelis ir JAV nelaiko „Hamas“ pateiktos informacijos patikima.„Galėtume bombarduoti Gazą be atrankos. <...>. Tai galėtų būti paprasčiausias dalykas pasaulyje ... [bet] mes to nedarome“, – pareiškė N. Bennettas.

Netanyahu: Gazos Ruože nukauta pusė „Hamas“ batalionų vadųIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vėlų antradienį pareiškė, kad per kariuomenės operacijas Gazos Ruože jau nukauta maždaug pusė visų „Hamas“ batalionų vadų.Izraelio kariuomenė mano, kad Gazos Ruože iš viso kaunasi 24 „Hamas“ batalionai, o kiekvienas jų turi po maždaug 1 000 narių.Greitai nebeliks nė vieno bataliono, kuris galėtų kelti grėsmę Izraeliui, toje pačioje spaudos konferencijoje pabrėžė gynybos ministras Yoavas Gallantas. Pasak jo, Gazos Ruožas laipsniškai slysta iš „Hamas“ rankų.„Mes nepamiršime ir neatleisime“, – nurodė B. Netanyahu, kalbėdamas praėjus beveik dviem mėnesiams po „Hamas“ inicijuotų kruvinų spalio 7-osios išpuolių.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) antradienį toliau stūmėsi į Gazos Ruožo pietus, įskaitant pagrindinį pietinės anklavo dalies miestą Kan Junisą.B. Netanyahu taip pat sukritikavo žmogaus teisių organizacijas ir Jungtines Tautas, jog šios nepasisakė apie „Hamas“ seksualinius nusikaltimus prieš moteris. Anksčiau vykusiame susitikime su išlaisvintais įkaitais ir jų artimaisiais Izraelio premjeras sakė išgirdęs pasakojimų apie siaubingus išžaginimo atvejus.Gelbėjimo tarnybos ir liudininkai taip pat pranešė apie brutalius seksualinio smurto aktus prieš moteris ir mergaites per spalio 7-osios teroristinius išpuolius.

IDF smogė beveik 250 objektų Gazos RuožeIzraelio kariuomenė per pastarąją parą Gazos Ruože subombardavo apie 250 „teroristinių taikinių“.Tai trečiadienio rytą pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).„IDF kariai toliau aptinka ginklus, požemines šachtas, sprogmenis ir papildomą karinę infrastruktūrą“, – pareiškė kariuomenė.„IDF sausumos kariai nurodė IDF naikintuvui smogti į du raketų paleidimo įrenginius, iš kurių teroristai vakar (antradienį) paleido link Vidurio Izraelio seriją raketų“, – pridūrė kariškiai.Per kitas atakas buvo nukauta smogikų iš islamistinio judėjimo „Hamas“ ir „Islamo džihado“ ir buvo sunaikinta „teroristinės infrastruktūros“, sakė kariuomenė.IDF kariai taip pat esą atakavo „teroristinę ląstelę“, veikusią netoli vienos mokyklos Gazos Ruožo šiaurėje. Ten buvo susprogdinta tunelio šachta. Kitoje mokykloje šiaurėje buvo aptikta ginkluotės ir amunicijos, teigė IDF.Dabartinis karas Gazos Ruože įsiplieskė po „Hamas“ inicijuotų spalio 7-osios atakų prieš Izraelį, per kurias žuvo 1 200 žmonių ir buvo paimta 240 įkaitų. Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, Izraelio atsakomosios sausumos ir oro operacijos Gazos Ruože iki šiol pareikalavo daugiau kaip 16 200 gyvybių.

Izraelio pajėgos apsupa pagrindinį pietinės Gazos Ruožo dalies miestąIzraelio pajėgos trečiadienį stengėsi apsupti pagrindinį pietinės Gazos Ruožo dalies miestą, kaudamosi su „Hamas“ smogikais gatvėse ir pastatuose.Pastaruoju metu dėmesys du mėnesius trunkančiame kare nukrypo į apsiaustos teritorijos pietus, prieš tai dėl įnirtingų mūšių ir bombardavimo didelėms teritorijoms šiaurinėje dalyje virtus griuvėsiais ir iš savo namų priverstinai pasitraukus beveik 2 mln. žmonių.Antradienį netoli Gazos Ruožo pietuose išsidėsčiusio Kan Juniso miesto buvo pastebėti Izraelio tankai, šarvuočiai ir buldozeriai, naujienų agentūrai AFP sakė liudininkai. Dėl šios priežasties jau perkelti civiliai buvo priversti susirinkti savo daiktus ir bėgti dar kartą. Izraelis anksčiau buvo nurodęs civiliams pasitraukti iš Gazos Ruožo šiaurės į pietinę teritorijos dalį – daug žmonių prisiglaudė Kan Junise, manydami, kad ten bus saugiau.„Mūsų pajėgos šiuo metu apsupa Kan Juniso rajoną Gazos Ruožo pietuose“, – vėlų antradienį pareiškė Izraelio kariuomenės vadas Herzi Halevi. Jis nurodė, kad po operacijų prieš „Hamas“ tvirtoves šiaurėje dabar taikomasi į islamistinio judėjimo tvirtoves pietuose.Izraelis paskelbė karą „Hamas“ dėl spalio 7-osios išpuolių, per kuriuos grupuotės smogikai Izraelyje pražudė 1 200 žmonių ir paėmė apie 240 įkaitų. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, per Izraelio kontratakas Gazos Ruože iki šiol žuvo 16 248 asmenys.Izraelis yra pažadėjęs sunaikinti „Hamas“ ir išlaisvinti 138 įkaitus, kurie vis dar laikomi nelaisvėje, kiek anksčiau per trumpas paliaubas paleidus kelias dešimtis pagrobtų žmonių.Ankstų trečiadienį Izraelio kariuomenė socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad per oro antskrydį netoli Indonezijos ligoninės buvo nukauti keli „Hamas“ vadai.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija savo ruožtu informavo, kad antradienį per smūgį mokyklai, kurioje glaudėsi perkeltieji asmenys, žuvo 25 žmonės.

Netanyahu: vienintelis būdas – panaudoti triuškinančią jėgą prieš „Hamas“Antradienio vakarą spaudos konferencijoje gynybos ministras Yoavas Gallantas sakė, kad tai, kas neseniai įvyko Gazos mieste, dabar vyksta Chan Junise, skelbia BBC.Vašingtonas pradėjo reikšti susirūpinimą dėl Izraelio taktikos, tačiau ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu taip atsakė tiems, kurie, pasak jo, bando daryti spaudimą Izraeliui: vienintelis būdas greitai užbaigti darbą – panaudoti triuškinančią jėgą prieš „Hamas“.Šios taktikos problema yra ta, kad ji sukelia daug civilių aukų, o likusius paverčia pabėgėliais, ieškančiais saugios vietos savo gyvybei išsaugoti.Anksčiau susitikime su neseniai paleistais įkaitais ir „Hamas“ kovotojų vis dar laikomų įkaitų šeimomis ministras pirmininkas sulaukė griežtos kritikos.Nutekintame susitikimo įraše vienas iš buvusių įkaitų, kuris nebuvo įvardytas, apkaltino B. Netanyahu, kad jis teikia pirmenybę politikai, o ne saugiam likusių 138 įkaitų grąžinimui.Jos emocingas pareiškimas buvo sutiktas plojimais.

JAV prognozė: dabartinis Izraelio karo Gazoje etapas gali baigtis sausįJAV pareigūnai tikisi, kad dabartinė Izraelio antžeminės operacijos Gazos Ruože, nukreiptos į pietinį Ruožo galą, fazė truks kelias savaites, kol Izraelis, galbūt iki sausio, pereis prie mažesnio intensyvumo, hiperlokalizuotos strategijos, kuri siaurai nukreipta į konkrečius „Hamas“ kovotojus ir lyderius. CNN pasakoja keli vyresnieji administracijos pareigūnai.Tačiau karui įžengus į šią naują vietą, Baltieji rūmai yra labai susirūpinę dėl to, kaip Izraelio operacijos klostysis per ateinančias kelias savaites, sakė aukštas JAV administracijos pareigūnas.Pasak jų, JAV griežtai perspėjo Izraelį „kietuose“ ir „tiesioginiuose“ pokalbiuose, kad Izraelio gynybos pajėgos (IDF) negali pakartoti niokojančios taktikos, kurią taikė šiaurėje, ir turi padaryti daugiau, kad apribotų civilių aukų skaičių.JAV perdavė Izraeliui, kad pasaulinei nuomonei vis labiau atsigręžus prieš jos sausumos operaciją, per kurią žuvo tūkstančiai civilių, laikas, per kurį Izraelis turi tęsti dabartinę operaciją ir išlaikyti reikšmingą tarptautinę paramą, greitai mažėja.Bene tiesiausiu iki šiol viešu įspėjimu gynybos sekretorius Lloydas Austinas perspėjo Izraelį, kad jis „gali laimėti miesto karuose tik gindamas civilius“.Nors aukšto rango Bideno administracijos pareigūnai viešai ragino Izraelį padaryti daugiau, kad kuo labiau sumažintų civilių mirčių skaičių, jie buvo atsargūs ir vengė tiesioginio Izraelio taktikos perspėjimo, nes pareigūnai mano, kad veiksmingiau yra tyliai patarti Izraeliui užkulisiuose, o ne garsiai juos gėdinti.Ir viešai, ir privačiai Izraelio pareigūnai tvirtina, kad dalis jų galutinio tikslo yra susilpninti „Hamas“ tiek, kad grupuotė niekada negalėtų pakartoti atakos, kurią ji surengė prieš Izraelį spalio 7 d.Šio tikslo, CNN sakė vienas aukštas JAV pareigūnas, vargu ar pavyks pasiekti iki kalendorinių metų pabaigos, ir tikimasi, kad Izraelis ir toliau sieks šio tikslo kitame konflikto etape, kurį JAV pareigūnai laiko „ilgesnės trukmės kampanija“.

IDF: kariai kovoja „Hamas“ tvirtovėjeIDF atstovas Danielis Hagari sako, kad IDF kariai kovoja Khan Younis mieste, kurį jis vadina „Hamas“ tvirtove Gazos Ruožo pietuose“.„Khan Younis teroristai suvaidino reikšmingą vaidmenį spalio 7 d. teroro akte, per kurį jie įsiskverbė į Izraelio teritoriją, surengė žudynes ir grįžo į Khan Younis širdį“, – sako jis.D. Hagari sako, kad Izraelio vyriausybė dabar mano, kad „Gazos Ruože vis dar laikomi 138 įkaitai“.„Mūsų moralinė pareiga sugrąžinti visus įkaitus namo ir tęsti šias pastangas visada“, – priduria jis.

Netanyahu tvirtina, kad pusė „Hamas“ bataliono vadų žuvoKalbėdamas spaudos konferencijoje ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako užjaučiantis nepakenčiamas kančias tų, kurių artimieji vis dar laikomi įkaitais.Jis sako, kad yra „didžiulė žvalgybos gamykla“, kuri 24 valandas per parą dirba su kiekvienu informacijos trupiniu ir yra dalis pastangų „saugiai grąžinti visus įkaitus – moteris ir vyrus, piliečius vyrus ir moteris, jaunus ir senus“.„Einame teisingu keliu“, - sako jis. „Tai vienintelis būdas sugrąžinti likusius įkaitus namo“, – sako jis.B. Netanyahu pabrėžia IDF pasiekimus nužudant „maždaug pusę Hamas bataliono vadų“.Spėjama, kad teroristų grupuotei priklauso apie 24 batalionai, kovojantys Gazoje.„Atsiskaitome su visais tais, kurie pagrobė, dalyvavo, žudė, skerdė, prievartavo ir degino mūsų žmonių dukteris. Mes nepamiršime ir neatleisime“.Pastarosiomis dienomis vykstant antžeminei operacijai, jis sako, kad „drebėjo žemė“ Khan Younis ir Jabaliya mieste – „mes apsupome abu... Nėra vietos, kur nepasiektume“.Premjeras žada, kad Gaza „niekada daugiau nekels grėsmės Izraeliui. Nebus pajėgų, kurios remia terorą, auklėja terorą, finansuoja terorą ir teroristų šeimas“, – sako jis, numanomai kalbėdamas apie Palestinos valdžią.Gazos ruožas „turi būti demilitarizuotas“, – sako jis. „Ir vienintelė jėga, galinti tai užtikrinti, yra IDF. Jokios tarptautinės pajėgos negali būti už tai atsakingos... Nesu pasiruošęs užsimerkti ir priimti bet kokį kitą susitarimą“.Ministras pirmininkas ragina Gazos Ruožo gyventojus evakuotis iš rajonų, kuriuose vyksta kovos.

Gallantas: „Hamas“ praranda valdžią ir paramąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad Izraeliui būtų „neteisėta“ nutraukti puolimą, kuriuo siekiama nuversti teroristinę grupuotę „Hamas“.„Yra tik vienas teisėtas dalykas: nugalėti „Hamas“... ir sugrąžinti įkaitus“, – sako jis spaudos konferencijoje kartu su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir ministru Benny Gantzu.„Nėra labiau pagrįsto karo už šį“, - sako Y. Gallantas. „Mes kariaujame be pasirinkimo karą, nes jei jo neužbaigsime pergale, mūsų gyvenimas šiame regione nebus gyvenimas“, – sako jis.Y. Gallantas skelbia, kad „Hamas pamažu praranda kontrolę“ ir kad IDF kovoja „mūsų galios viršūnėje“.Pažymėdamas, kad nuo sausumos operacijos atnaujinimo praėjo penkios dienos, jis sako, kad IDF išplėtė savo operacijas iš juostos šiaurės į pietus.„Tai, kas atsitiko Gazos mieste, dabar vyksta Khan Younis... su įspūdingais rezultatais“, – sako ministras ir pažymi, kad jis stebėjo IDF operacijas šiaurinėje Gazos ruože.„Hamas“ lyderiai dabar puikiai supranta, kad niekas nesiruošia jų gelbėti – nei iraniečiai, nei Hezbollah“, – sako Y. Gallantas.Jis žada, kad neliks nė vieno bataliono, kuris galėtų kelti grėsmę.

Netanyahu: Izraelis negaili pastangų išlaisvindamas įkaitusIzraelio ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu teigė šiandien įkaitų šeimoms sakęs, kad „negaili jėgų“ parvežti jų artimuosius namo.„Hamas“ belaisvių paėmimas yra „vienas iš trijų pagrindinių konflikto taikinių“, – sako jis.„Dirbame atsakingai ir diskretiškai, kad visi mūsų įkaitai būtų saugiai sugrąžinti namo“.„Kai sakau apie visus, turiu omenyje karius – ir vyrus, ir moteris, civilius, jaunus ir senus, visus be išimties“, – sako jis.Izraelis eina „teisingu keliu“ siekdamas savo tikslų, sakė B. Netanyahu spaudos konferencijoje.

IDF patikslino „Hamas“ laikomų įkaitų skaičių IDF atstovas spaudai Danielis Hagari padidino teroristinės grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože laikomų įkaitų skaičių iki 138.Jis sako, kad tai įvyko po to, kai kariuomenė vieną iš dingusiųjų nuo spalio 7 d. paskelbė įkaitu, remiantis nauja žvalgybos informacija.

Izraelis publikuoja „Hamas“ vadų nuotrauką tunelio kambaryje, teigia, kad 5 iš jų žuvoIDF ir saugumo agentūra „Shin Bet“ atskleidė dar nematytus kadrus, kuriuose aukšti „Hamas“ vadai rodomi teroristinės grupuotės tuneliuose šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje.IDF ir „Shin Bet“ paskelbtame vaizde pavaizduoti „Hamas“ šiaurinės Gazos brigados vyresnysis vadas, sėdintis siaurame kambaryje prie maisto stalo, kuris, kaip teigiama, buvo paimtas prieš kelis mėnesius. Nors ir dekoruotas plytelėmis išklotomis grindimis, gale matoma arka, įrodanti, kad kambarys yra didžiulio „Hamas“ požeminio tinklo dalis.Pasak IDF, penki iš nuotraukose pavaizduotų asmenų žuvo per Izraelio antskrydžius nuo karo pradžios, įskaitant Waelą Rajabą, „Hamas“ šiaurinės Gazos brigados vado pavaduotoją.Kitas paskelbtas vaizdo įrašas rodo, kad Rajabas eina tuneliu Stripelyje.IDF teigia, kad filmuota medžiaga buvo paimta iš radinių, kuriuos Gazos ruože konfiskavo kariai ir kuriuos išanalizavo Karinės žvalgybos direktoratas.https://twitter.com/manniefabian/status/1732108846036877814?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://twitter.com/manniefabian/status/1732108846036877814?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV suteiks 21 mln. dolerių papildomą pagalbą GazaiJungtinės Valstijos suteiks papildomą 21 mln. dolerių pagalbą Gazos Ruože, antradienį viešėdama Egipte paskelbė JAV pagalbos administratorė Samantha Power.Pasak JAV, ši pagalba apims: paramą aprūpinant būtiniausiomis higienos ir pastogės reikmenimis, maistu daugiau nei 120 000 žmonių; psichosocialinę priežiūrą ir sveikatos priežiūros paslaugas Gazos Ruožo sveikatos sistemai; paramą siekiant sustiprinti NVO valdomą lauko ligoninę Gazoje, teikiančią stacionarinę priežiūrą.S. Power paskelbė apie papildomą pagalbą po JAV prezidento Joe Bideno pranešimo apie 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą Gazos Ruože spalio 18 d.

JAV paskelbė neišduosiančios vizų ekstremistiškai nusiteikusiems žydų naujakuriamsJungtinės Valstijos antradienį pareiškė, kad atsisakys išduoti vizas ekstremistiškai nusiteikusiems Izraelio naujakuriams, kurie puola palestiniečius, taip didindamos spaudimą pažaboti smurto bangą Vakarų Krante per karą Gazos Ruože.Ši priemonė yra retas konkretus JAV atsakas izraeliečiams per beveik du mėnesius vykstantį karą, kuriame prezidentas Joe Bidenas pabarė JAV sąjungininką dėl civilių gyventojų apsaugos, bet taip pat pažadėjo tvirtą paramą.Valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad JAV neleis įvažiuoti visiems, kurie „kenkia taikai, saugumui ar stabilumui Vakarų Krante“ arba kurie „nepagrįstai riboja civilių gyventojų galimybes gauti būtiniausių paslaugų ir reikmenų“.„Pabrėžėme Izraelio vyriausybei, kad reikia imtis daugiau veiksmų ekstremistams naujakuriams, vykdantiems smurtinius išpuolius prieš palestiniečius Vakarų Krante, patraukti atsakomybėn“, – sakoma A. Blinkeno pareiškime.„Kaip prezidentas J. Bidenas ne kartą sakė, šie išpuoliai yra nepriimtini, – sakė A. Blinkenas. – Nestabilumas Vakarų Krante kenkia Izraelio bei Palestinos žmonėms ir kelia grėsmę Izraelio nacionalinio saugumo interesams. Už tai atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn“.Grupuotė „Hamas“ kontroliuoja Gazos Ruožą, bet ne Vakarų Krantą, ir palestiniečiai skundžiasi dėl nebaudžiamumo už naujakurių vykdomus išpuolius ir persekiojimą.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu yra sudaręs koaliciją su kraštutinių dešiniųjų partijomis, kurios tvirtai remia žydų apgyvendinimą 1967 metais užgrobtose žemėse, t. y. statybas, kurios pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis.A. Blinkenas viešai nenurodė, kam bus atsisakyta išduoti vizas. Apribojimai atvykti į JAV nebus taikomi ekstremistiškai nusiteikusiems naujakuriams, turintiems JAV pilietybę.

Per Izraelio kariuomenės reidą Vakarų Krante žuvo palestinietisPer Izraelio kariuomenės reidą okupuotame Vakarų Krante, palestiniečių institucijų duomenimis, antradienį žuvo palestinietis.Palestiniečių Sveikatos ministerijos duomenimis, incidentas įvyko Kalandijos pabėgėlių stovykloje netoli Jeruzalės. Izraelio pajėgos savo ruožtu pranešė, kad Kalandijoje buvo sulaikyti du „ieškomi asmenys“.Palestiniečių duomenimis, nuo sekmadienio Vakarų Krante sulaikyta dešimtys įtariamųjų.

„Hamas“: Netanyahu sutrukdė įkaitų mainams „Hamas“ pareigūnas Osama Hamdanas pareiškė, kad tol, kol nesibaigs agresija prieš Gazą, nebus jokių derybų dėl įkaitų ar mainų.Jis sakė, kad kovotojų grupuotė laikė Benjaminą Netanyahu „visiškai atsakingu“ už savo įkaitų gyvybes.Jis tvirtino, kad Izraelio ministras pirmininkas „trukdė“ užbaigti įkaitų mainų sandorį.

„Hamas“ ministerija: žuvusiųjų skaičius Gazoje išaugo iki beveik 16 250Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 16 248. Daugiau kaip 42 000 žmonių buvo sužeisti, antradienį pranešė atstovas. Be to, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Pirmadienį ministerija kalbėjo apie beveik 15 900 žuvusiųjų.Aukų skaičiaus šiuo metu nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Tačiau Jungtinės Tautos ir kiti stebėtojai atkreipia dėmesį į tai, kad ministerijos skelbiami skaičiai praeityje iš esmės pasitvirtindavo.Tai yra didžiausias žuvusių palestiniečių skaičius per karą Izraelio ir palestiniečių konflikto istorijoje.

Izraelio generalinio štabo viršininkas „Hamas“ tunelių užtvindymą pavadino gera idėjaIzraelio generalinio štabo viršininkas Herzi Halevi pavadino „Hamas“ tunelių užtvindymą, apie kurį pranešė Amerikos laikraštis, gera idėja, tačiau tai nereiškia, kad jis jai pritarė: H. Halevi sakė, kad Izraelis svarsto kitas galimybes, skelbia BBC.„Yra įvairių būdų [susidoroti su tuneliais], apie detales nekalbėsiu, bet tarp jų yra ir pakirtimas bei kiti būdai, kaip neleisti „Hamas“ nariams naudotis šiais tuneliais ir kenkti mūsų kariams“, – sakė generolas leitenantas H. Halevi, spaudos konferencijoje atsakydamas į klausimą apie „Wall Street Journal“ straipsnį.„Taigi bet kokios priemonės, kurios suteiks mums pranašumą prieš priešą, atims iš jo šį turtą, bet kokių tokių priemonių naudojimą mes svarstome. Tai gera idėja, bet apie detales nekalbėsiu“, – Izraelio generalinio štabo viršininką citavo laikraštis „Times of Israel“.Dienraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV valdžios institucijomis, rašė, kad Izraelio gynybos pajėgos dar lapkričio viduryje Gazos Ruože, Viduržemio jūros pakrantėje, įrengė kelis galingus siurblius ir svarsto galimybę užtvindyti „Hamas“ tunelius.

JT agentūros teigimu, vidinių pabėgėlių poreikiai Gazoje viršija galimybesJT agentūra Palestinos pabėgėliams (UNRWA) pranešė pasiekusi savo galimybių pasirūpinti šimtais tūkstančių vidinių pabėgėlių Gazoje ribas. Tuo tarpu Izraelio kariai juda gilyn į pietines ruožo teritorijas.„Kariuomenė liepia žmonėms vykti iš rytinių Chan Junio rajonų ir aiškina esantiesiems miesto centre, jog ši zona dabar yra „pavojinga mūšių zona“, – socialiniame tinkle X rašė UNRWA skyriaus Gazoje direktorius Thomas White.„Jie nurodo žmonėms vykti į Rafą, kur jiems bus suteikta pagalba, bet mes neturime galimybių pasirūpinti šimtais tūkstančių naujų vidinių pabėgėlių“, – teigė jis.Plėsdama savo sausumos operacijas atkirstame pakrantės ruože, Izraelio kariuomenė pasiekė teritorijos pietinėje dalyje esantį Chan Junio miestą.Ieškodami prieglobsčio, į šį miestą iš šiaurės plūdo gausūs žmonių būriai.Th. White teigimu, UNRWA „dalina paskutines iš 300 turimų palapinių“.„Tūkstančiai žmonių neturi pastogės ir glaudžiasi po atviru dangumi. Oro sąlygos pareikalaus aukų“, – rašė jis.https://twitter.com/TomWhiteGaza/status/1732035046494920837?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1732035046494920837%7Ctwgr%5Ee3b4ef7197f0c702ad8bf6fdbf4b4dfa2744cd30%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fdec%2F05%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-idf-southern-gaza-attack-palestine-khan-younis

Generalinio štabo viršininkas: IDF apsupo Chan JunisąIzraelio generalinio štabo viršininkas pranešė, kad IDF apsupo Chan Juniso miestą Gazos Ruožo pietuose.„Praėjus 60 dienų nuo karo pradžios, mūsų pajėgos apsupo Chan Juniso teritoriją Gazos Ruožo pietuose“, – „Reuters“ citavo generolą leitenantą Herzi Halevi.

Izraelio kariuomenė kalba apie „intensyviausią dieną“ nuo sausumos operacijos pradžiosDėl smarkių mūšių visame Gazos Ruože Izraelio kariuomenė antradienį kalbėjo apie „intensyviausią dieną nuo sausumos operacijos pradžios“. Daliniai jau yra ir Chan Juniso – didžiausio miesto palestiniečių teritorijos pietinėje dalyje – „širdyje“, pranešė kariuomenė.Smarkios kovos virė ir šiaurėje. Turint omenyje „nukautų teroristų ir mūšių skaičių, taip pat ugnies naudojimo sausumoje ir ore mastą“, tai esą yra iki šiol intensyviausia diena nuo puolimo Gazos Ruožo šiaurėje pradžios spalio pabaigoje.Po penktadienį pasibaigusių paliaubų mūšiams išplitus į pietus, Jungtinių Tautų (JT) duomenimis vis daugėja civilių aukų. „Žuvusių civilių skaičius sparčiai auga“, – pranešime teigė JT pagalbos pabėgėliams agentūros (UNRWA) generalinis komisaras Philippe‘as Lazzarinis.Atnaujinus karines operacijas ir išplėtus jas Pietų Gazoje, „kartojasi praėjusių savaičių siaubas“, kritikavo jis. Į teritorijos pietinę dalį po Izraelio kariuomenės raginimų iš šiaurės pasitraukė šimtai tūkstančių saugumo ieškančių civilių.Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), kas dešimt minučių Gazoje žūva vaikas ar jaunuolis. „Situacija kas valandą blogėja“, – sakė PSO atstovas iš Rafos pasienyje tarp Gazos Ruožo ir Egipto. Jis vaizdo ryšiu kalbėjo su reporteriais Ženevoje.„Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, per Izraelio atakas jau žuvo apie 15 900 žmonių.

Izraelio spauda: Netanyahu įkaitų šeimoms pareiškė, kad visų įkaitų išlaisvinti nepavyks Keli Izraelio leidiniai praneša, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį Gazos Ruože „Hamas“ ir kitų grupuočių rankose likusių įkaitų artimiesiems sakė, kad visų jų išlaisvinti nepavyks, skelbia BBC.„Pasak susitikime dalyvavusių asmenų, B. Netanyahu sakė, kad visų išlaisvinti neįmanoma, ir paklausė susirinkusiųjų, ar jie nemano, kad, atsiradus tokiai galimybei, kas nors atsisakytų ja pasinaudoti“, – rašė „Ynet“.Karinio kabineto narių susitikimas su įkaitų ir kai kurių neseniai mirusių įkaitų artimaisiais įvyko Herclijos oro bazėje.Susitikimo dalyviai, be kita ko, keliems leidiniams skundėsi, kad B. Netanyahu iš esmės neatsakinėjo į jų klausimus, o skaitė punktus iš popieriaus lapo.Pasak vieno dalyvio, gynybos ministras Yoavas Gallantas palaikė premjerą: į klausimą, ar jis pasirengęs nutraukti kovas ir vėl iškeisti palestiniečių kalinius į įkaitus, atsakė, kad yra pasirengęs, tačiau tokia galimybė šiuo metu nėra įtraukta į darbotvarkę.

Izraelio kariai pietinėje Gazos dalyke kaunasi su „Hamas“ smogikaisIzraelio pajėgos pietinėje Gazos dalyje antradienį kovėsi su „Hamas“ smogikais, tuo paskatindamos JT paskelbti perspėjimą dėl „dar pragariškesnio scenarijaus“, kadangi dėl vykstančių mūšių civiliams tenka trauktis į vis mažėjančią apsiaustos teritorijos dalį.Kariuomenės sausumos invazija prasidėjo Gazos šiaurėje, kur kariai ir tankai buvo nusiųsti tam, kad sunaikintų „Hamas“ ir išvaduotų įkaitus, pagrobtus per precedento neturinčius spalio 7 d. iš kitos šalies įvykdytus išpuolius.Po to, kai per antskrydžius ir sausumos puolimą dešimtims tūkstančių gyventojų teko palikti savo namus, o didžioji dalis šiaurinės teritorijos virto griuvėsiais, kariuomenė pranešė judanti į pietus, nusitaikiusi į „Hamas“ įtvirtinimus visame Gazos Ruože“.Liudininkų teigimu, Izraelio tankai, šarvuotosios pėstininkų mašinos ir buldozeriai buvo matyti netoli Gazos Chan Junio miesto, todėl vidiniais pabėgėliais tapusiems civiliams teko vėl susirinkti daiktus ir bėgti toliau.Kadangi aukščiausiojo rango „Hamas“ vadovai vis dar yra laisvėje, o smogikų rankose vis dar yra didelis skaičius įkaitų, Izraelio kariuomenė pranešė, kad antrajame pagal dydį Gazos Chan Junio mieste imsis „agresyvių“ veiksmų prieš Palestinos smogikus.Izraelis paskelbė karą „Hamas“, kai per spalio 7 d. smogikų grupuotės surengtus išpuolius, Izraelio valdžios teigimu, 1 200 žmonių, pagrinde civilių, buvo nužudyta ir dar maždaug 240 buvo paimta įkaitais.Keršydamas už kruviniausią išpuolį šalies istorijoje, Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“ ir pasirūpinti, kad būtų paleisti visi Gazos Ruože laikomi įkaitai.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per karą jau žuvo beveik 15 900 žmonių, maždaug 70 proc. aukų – moterys ir vaikai.„Saugių vietų nėra“Tarptautinės humanitarinės pagalbos organizacijos perspėjo, kad tankiai apgyvendintame ruože esantys civiliai beveik nebeturi kur bėgti.„Gazoje saugių vietų nėra, nebėra kur ir eiti“, – teigė JT humanitarinės pagalbos koordinatorė Palestinos teritorijoms Lynn Hastings.„Gali būti, kad susiklostys dar pragariškesnis scenarijus, kai humanitarinę pagalbą teikiančios organizacijos negalės tinkamai sureaguoti“, – pranešime teigė L. Hastings.Į Chan Junio Nasero ligoninę greitosios pagalbos automobiliais, sunkvežimiais ir kitokiomis transporto priemonėmis buvo vežamos vis naujos ir naujos kruvinos, dulkių sluoksnių padengtos aukos, tarp kurių buvo ir vaikų.Mohammedas Saloulas pasakojo sulaukęs skambučio, kad jo sesuo žuvo per antskrydį, kurio metu buvo smogtą mokyklai su besiglaudžiančiais vidiniais pabėgėliais.„Mes ten nuvykome ir paprašėme medikų mums padėti, bet jie pasakė negalintys prieiti, todėl turėjome patys nešti jos kūną“, – sakė jis.Apsilankiusi dar vienoje miesto gydymo įstaigoje – Europos ligoninėje, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto pirmininkė Mirjana Spoljaric teigė išvydusi neapsakomą siaubą.„Mane labiausiai sukrėtė tai, kad daugelis aukų buvo siaubingas žaizdas patyrę ir tuo pačių tėvų netekę vaikai, kuriais nėra kam pasirūpinti“, – paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo ji.Savo mantą sukrovę į asilėnų tempiamas vežėčias, apdaužytus automobilius ar net ant kupranugarių, Gazos gyventojai traukė į pietus, kad pabėgtų nuo besiplečiančio Izraelio puolimo.Skaičiuojama, kad Gazoje yra maždaug 1,8 mln. vidinių pabėgėlių – JT duomenimis, tai yra beveik trys ketvirtadaliai visų ruožo gyventojų.Izraeliui nurodžius žmonėms iš Chan Junio keliauti į pietuose esančią Rafą „kilo panika, baimė ir nerimas“, pasakojo JT agentūros Palestinos pabėgėliams (UNRWA) vadovas Philippe Lazzarini.Žmonės buvo varomi į mažesnę nei trečdalio Gazos Ruožo dydžio zoną, o į pietus vedantys keliai yra užkimšti, sakė jis.Kariuomenė pranešė šiaurinėje Gazos dalyje apsupusi Džabalijos pabėgėlių stovyklą ir puolusi „Hamas“ vidaus saugumo pajėgų vadavietę ir valdymo centrą.Jos teigimu, nuo karo pradžios kritusių Izraelio karių skaičius išaugo iki 80.Pasaulio sveikatos organizacija pranešė praktiškai ištuštinusi Gazos pietuose esančius savo pagalbos sandėlius, kai Izraelio kariuomenė ją „informavo“, kad gresia „aktyvūs mūšiai“.Izraelis paneigė nurodęs PSO ištuštinti savo sandėlius Chan Junyje.Visiškai nutrūkęs ryšysSvarbios Izraelio sąjungininkės Jungtinės Valstijos perspėjo Izraelio operacijas perkeliant į pietus labiau pasistengti išvengti civilių aukų.Izraelis pirmadienį pranešė neketinąs priversti civilius palestiniečius visiems laikams palikti savo namus, tačiau mėginąs kartu su humanitarinės pagalbos grupėmis pagerinti mažo Gazos pakrantės ruoželio Al Mavasio infrastruktūrą.Kariuomenė ne tik iš lėktuvų barstė lapelius, kuriuose palestiniečiai buvo raginami evakuotis, bet apie gresiančius smūgius Gazos gyventojus perspėjinėjo ir trumposiomis žinutėmis.Tačiau, Palestinos telekomunikacijų bendrovės „Paltel“ teigimu, pirmadienį visoje Gazoje dingo mobilusis ir telefono ryšys.Žiniasklaidos darbuotojams konfliktą nušviesti brangiai atsiėjo.Niujorke veikianti žmogaus teisių apsaugos grupė Komitetas žurnalistams apsaugoti pranešė užfiksavusi, kad kare jau žuvo 63 žurnalistai ir žiniasklaidos darbuotojai – 56 palestiniečiai, keturi izraeliečiai ir trys libaniečiai.Mūšiai vėl prasidėjo po to, kai penktadienį baigėsi Katarui tarpininkaujant sudarytos paliaubos, bet kurias mainais į kalėjimuose laikomus palestiniečius buvo paleista dešimtys įkaitų – Izraelio ir kitų šalių piliečių.„Hamas“ atmetė galimybę paleisti daugiau įkaitų, kol bus sudarytos nuolatinės paliaubos.Kataro valdovas šeichas Tamimas bin Hamadas Al-Thani nurodė, kad jo šalis „nuolat stengiasi pratęsti“ paliaubas ir pasmerkė, jo teigimu, „gėdingą“ tarptautinės bendruomenės neveikimą karo atžvilgiu.Kartas pakurstė nuogastavimus, kad konfliktas gali išplisti į kitas regiono šalis, ypač turint omenyje, kad prie Izraelio sienos su Libanu dažnai vyksta susišaudymai tarp Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ ir Izraelio pajėgų.Izraelio kariuomenė pranešė, kad, atsakant į iš Libano paleistą ugnį, jos naikintuvai smogė „Hezbollah“ pozicijoms.Libano kariuomenė nurodė, kad antradienį nuo izraeliečių kulkos žuvo vienas jos karys – tai yra pirmoji tokia auka po to, kai spalį prasidėjo valstybės sieną kertantys karo veiksmai.Daugiau smurto pastebima ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante, kur nuo karo pradžios, Palestinos valdžios teigimu, žuvo daugiau nei 250 palestiniečių.

JT agentūros: Gazoje kas 10 minučių miršta vaikas; ligoninėse – „siaubo scenos“Saugumo situacija Gazos Ruože „blogėja valandomis“, - vaizdo ryšiu iš Rafos prie sienos su Egiptu pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovas regione Richardas Peeperkornas. „Kas 10 minučių Gazoje žūsta vienas vaikas“, – sakė jis.JT vaikų organizacijos UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis kritiškai vertino Izraelio raginimus civiliams gyventojams palikti tam tikras regiono dalis ir pereiti į specialias zonas."Tai yra maži dykviečių lopinėliai, gatvių kampai, šaligatviai ar pusiau pastatyti pastatai. Ten nėra vandens, patogumų, nėra pastogės nuo šalčio ir lietaus, nėra sanitarinių sąlygų. Vadinamosioms saugioms zonoms gresia pavojus tapti ligų zonomis“, – sakė jis, pabrėždamas, kad Izraelis, kaip okupacinė valdžia, turi pareigą teikti maistą, pastogę ir vaistus.Šios zonos nėra racionalios, sakė J. Elderis: „Jos yra neįmanomos, ir manau, kad valdžios institucijos tai supranta“. Jis apkaltino Izraelio valdžios institucijas „mirtinu“ abejingumu Gazos Ruožo vaikų ir moterų atžvilgiu.R. Peeperkornas sakė, kad PSO buvo priversta evakuoti du sandėlius Kan Junise, Gazos Ruožo pietuose, po to, kai Izraelio kariuomenė (IDF) pranešė, kad ten gali vykti kovos. Pirmadienį IDF paneigė raginusi evakuoti sandėlius.R. Peeperkornas aprašė „siaubo scenas“ keliose dar likusiose ligoninėse, kuriose pacientų yra dvigubai daugiau nei lovų, o sunkiai sužeisti pacientai negydomi guli ant grindų.

Tel Avivo link iš Gazos Ruožo vėl skriejo raketosPalestiniečių ekstremistai iš Gazos Ruožo vėl paleido raketų Tel Avivo ir centrinės šalies dalies link. Izraelio žinių portalas „ynet“ pranešė apie iš viso 15 raketų, skriejusių iš palestiniečių teritorijos į Tel Avivo regioną. Gelbėjimo tarnybos „Magen David Adom“ duomenimis, raketos nuolaužos nesunkiai sužalojo vyrą.TV stotis N12, be to, pranešė, kad raketos nuolaužos pataikė į mokyklą Tel Avivo šiaurėje. Izraelio televizijos vaizduose buvo matyti, kad nuolaužos krito ir į kitose miesto dalyse. Pranešimų apie kitą didesnę žalą kol kas nėra.Atsakomybę dėl atakos prisiėmė „Hamas“ karinis sparnas „Qassam“ brigados“. Palestiniečių teroristai, Izraelio duomenimis, nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. į Izraelį paleido apie 10 000 raketų.Prieš tai ir pietuose kelis kartus gaudė apie raketų pavojų pranešančios raketos, ypač – gyvenvietėse netoli Gazos Ruožo.

Kataras toliau siekia paliaubų Gazos kareKataro duomenimis, pastangos dėl paliaubų atkūrimo ir Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo tęsiasi. „Deja, buvome susidūrę su kai kuriais iššūkiais, dėl kurių paliaubos buvo sustabdytos ir nepratęstos“, – antradienį Dohoje sakė Kataro ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thanis.Anot jo, diplomatinės pastangos ir su Egiptu, ir su JAV toliau tęsiamos. „Humanitarinės paliaubos ir įkaitų paleidimas yra prioritetas“, – kalbėjo jis. Tačiau galutinis tikslas esą yra ilgalaikis karo nutraukimas.Tarpininkaujant Katarui, Egiptui ir JAV, teroristinė „Hamas“ organizacija ir Izraelis susitarė dėl kelių dienų paliaubų Gazos kare. Kartu buvo susitarta dėl įkaitų paleidimo mainais į palestiniečių kalinių paleidimą iš Izraelio kalėjimų. Tačiau ugnies nutraukimas praėjusį penktadienį baigėsi ir nebuvo pratęstas. Izraelio derybininkai tada išvyko iš Kataro. Nuo penktadienio palestiniečių teritorijoje vėl vyksta mūšiai.

Per Izraelio apšaudymą Libano pasienyje pirmą kartą žuvo libaniečių karysLibano ir Izraelio pasienyje pirmą kartą nuo Gazos karo pradžios per Izraelio pajėgų atakas žuvo Libano karys, pranešė šios šalies kariuomenė.Jos duomenimis, Izraelis atakavo Libano karinį postą regione aplink Adajsseho vietovę. Per apšaudymą žuvo vienas karys, dar trys buvo sužeisti.Valstybinė Libano naujienų agentūra NNA antradienį pranešė, kad Izraelio pajėgos apšaudė Pietų Libaną ir surengė oro antskrydžius. Libane įtakingas šiitų judėjimas „Hezbollah“ savo ruožtu pareiškė, kad įvykdė kelias atakas prieš Izraelio dalinius ir pozicijas.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ žudynių Izraelyje spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienio regione vis vyksta konfrontacijos tarp Izraelio pajėgų ir radikalių grupuočių, tokių kaip „Hezbollah“. Abiejose pusėse jau būta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m. „Hezbollah“ organizacija turi ryšių su teroristiniu judėjimu „Hamas“ Gazos Ruože, tačiau laikoma įtakingesne ir galingesne.

Prancūzija įšaldo „Hamas“ vado al-Sinwaro turtąPrancūzija planuoja įšaldyti „Hamas“ vado Gazos Ruože Yehya al-Sinwaro galimai turimą turtą, nurodoma potvarkyje, kuris antradienį buvo paskeltas oficialiame leidinyje.Potvarkis galioja ir Y. al-Sinwaro kontroliuojamų asmenų arba organizacijų turtui.Turtas bus įšaldytas pusei metų.Šis sprendimas priimtas po to, kai Prancūzija pirmiau nurodė įšaldyti „Hamas“ ginkluotojo sparno vado Mohammedo Deifo turtą.Po spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų smogikų grupuočių pietų Izraelyje įvykdytų išpuolių abu šie asmenys atsidūrė pačiame Izraelio ieškomų asmenų sąrašo viršuje.

Thunberg kaltina Izraelį genocidu Gazos RuožeKlimato aktyvistė Greta Thunberg ir kiti „Fridays for Future“ judėjimo nariai švedai apkaltino Izraelį genocidu Gazos Ruože.Tai, kad Gazą valdanti islamistinė organizacija „Hamas“ per „siaubingą išpuolį žudė izraeliečių civilius“, negali legitimuoti „besitęsiančių Izraelio karo nusikaltimų“, rašė G. Thunberg ir dar penki aktyvistai straipsnyje, kuris antradienį buvo paskelbtas laikraščiuose „Aftonbladet“ ir „Guardian“. „Vykdyti genocidą nėra nei savigyna, nei kaip nors proporcinga“, – rašė jie.G. Thunberg ir kiti pasirašiusieji pabrėžia kalbantys tik už „Fridays for Future“ judėjimą Švedijoje. Organizacija esą jau ne kartą reagavo, kai kentėjo ir buvo žudomi žmonės, nesvarbu, ar Kurdistane, ar Ukrainoje, ir neketina tylėti ir dabar. Jie citavo Izraelio istoriką Rasą Segalą, kuris jau praėjus kelioms dienoms nuo konflikto pradžios Izraelio veiksmus Gazoje pavadino „genocidu iš vadovėlio“.Kartu aktyvistai pasmerkė antisemitinius ir islamofobiškus incidentus Švedijoje. „Visi, dalyvaujantys šioje diskusijoje, privalo skirti „Hamas“, musulmonus ir palestiniečius, kaip ir Izraelio valstybę reikėtų skirti nuo žydų tautos ir izraeliečių“, – rašė jie.

Izraelio kariuomenė teigia, kad sunaikinta 500 „Hamas“ tunelių„Nuo karo veiksmų atnaujinimo plečiame savo operacijas prieš „Hamas“ visame Gazos Ruože“, – sakė IDF atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Richardas Hechtas, skelbia BBC.„Mūsų taikinys – kovotojų infrastruktūra, daugiausia tunelių tinklas. Iki šiol aptikome daugiau kaip 800 tunelių šachtų ir 500 jų sunaikinome“, – pažymėjo R. Hechtas.Jis apibūdino „Hamas“ įtvirtinimų lygį kaip beprecedentį.„Vykdydami operaciją siekiame, kad civiliams gyventojams būtų padaryta kuo mažesnė žala, mūsų kariai ant žemės juda nuo pastato prie pastato“, – pridūrė IDF atstovas.

Izraelis teigia turįs informacijos apie likusių įkaitų buvimo vietąIzraelio kariuomenė, pasak atstovo, turi žvalgybinių duomenų apie Gazos Ruože likusių įkaitų buvimo vietą. Paklaustas, ar kariuomenė turi žvalgybinės informacijos apie tai, kur galėtų būti įkaitai, kariuomenės atstovas Jonathanas Conticusas sakė: „Taip, turime“. Tačiau detalių jis nenurodė. Šis klausimas Izraelio žvalgybos organizacijoms, kurioms priklauso ir kariuomenė, yra aukščiausias prioritetas, pabrėžė atstovas.Izraelis spėja, kad Gazos Ruože dar laikomi iš viso 137 įkaitai. Tarp jų, Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto teigimu, yra 15 moterų ir du vaikai.105 įkaitai praėjusią savaitę buvo paleisti per Izraelio ir teroristinės organizacijos „Hamas“ paliaubas. Mainais Izraelis iš kalėjimų paleido 240 palestiniečių kalinių.

Izraelio vyriausybės atstovas: antrasis karo su „Hamas“ etapas bus sudėtingasIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy per pasitarimą pranešė, kad Izraelio gynybos pajėgos perėjo į antrąjį operacijos prieš „Hamas“ Gazos Ruože etapą, skelbia BBC.„Dabar pereiname į antrąjį etapą. Antrąjį etapą, kuris bus sudėtingas kariniu požiūriu“, – pažymėjo E. Levy.Izraelis tikisi sunkių kovų naujame Gazos karo etape, tačiau yra atviras „konstruktyviems pasiūlymams“, kaip sumažinti žalą civiliams gyventojams, jei tik patarimai atitinka Izraelio tikslą sunaikinti „Hamas“, pridūrė E. Levy.Anksčiau šiandien Izraelis pranešė, kad perėmė kai kurių „Hamas“ tvirtovių šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje kontrolę.

Palestinos sveikatos ministras: jau žuvo daugiau kaip 15 900 palestiniečiųNuo spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 15 900 žmonių, pareiškė palestiniečių sveikatos apsaugos ministras Ramaloje, skelbia „Sky News“. Tarp jų – daugiau kaip 250 palestiniečių sveikatos priežiūros darbuotojų. Anksčiau buvo pranešta, kad per tą patį laikotarpį Vakarų Krante žuvo 260 žmonių.

Izraelis: gauti duomenys rodo, kad „Hamas“ planavo ataką daugelį metųPo spalio 7 d. išpuolio gauti „Hamas“ teroristų skaitmeniniai įrenginiai ir dokumentai atskleidžia daugelio metų planavimą ir itin aukštą „detalių ir parengties“ lygį, teigia Izraelio žvalgybos pareigūnai.Medžiaga, paimta iš žuvusių ar sulaikytų užpuolikų, rodo detalius puolimo planus, kuriais buvo siekiama sukelti „tokį šoką, kuris palaužtų žmonių dvasią“, žurnalistams sakė vienas pareigūnas. Duomenys iš mobiliųjų telefonų, kompiuterių, planšetinių kompiuterių, GPS įrenginių, „GoPro“ kamerų, žemėlapių ir nešiojamųjų kompiuterių „rodo ilgus metus trukusį planavimą, kaip pulti bazes ir kibucus“, sakė kitas žvalgybos pareigūnas, abu jie kalbėjo anonimiškai.Izraelio pareigūnų teigimu, spalio 7 d. šimtai palestiniečių iš „Hamas“ ir šios grupuotės sąjungininkų Gazos Ruože įsiveržė į Pietų Izraelį ir nužudė daugiau nei 1 200 žmonių, daugiausia civilių, paėmė apie 240 įkaitų. Reaguodamas į tai, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“, nuolat bombarduoja Gazos Ruožą ir surengė jame sausumos puolimą.Siekdamas išanalizuoti medžiagą, Izraelis vėl suaktyvino karinės žvalgybos padalinį „Amshat“, kad ištirtų daugybę dokumentų arabų kalba ir iššifruotų milijonus elektroninių duomenų. Visi kartu jie atskleidžia „mūšio planą“, sakė vienas pareigūnas ir pridūrė, jog „didžiausia staigmena buvo išsamaus pasirengimo lygis“.Padalinys „Amshat“ buvo įsteigtas po 1973 m. arabų ir Izraelio karo ir nuo tada aktyvuotas kelis kartus. Gruodžio 1 d. laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad daugiau nei prieš metus Izraelio žvalgyba gavo „Hamas“ planą, kuriame žingsnis po žingsnio pateikta išsami informacija apie išpuolį, panašų į tą, kuris buvo įvykdytas spalio 7 d., bet jis buvo įvertintas kaip „įsivaizduojamas“ scenarijus.Įkaitų grobimo vadovasKompiuteriuose buvo aptikti išsamūs taktiniai planai, įskaitant tikslus, dalyvaujančių padalinių pavadinimus ir kiekvienam iš jų paskirtas užduotis, taip pat tiksli operatyvinė informacija, laikas ir reikalingų ginklų sąrašas. Ten taip pat buvo detalus Nahal Ozo karinės bazės, kurią „Hamas“ ir užėmė, piešinys.Apieškojus žuvusių užpuolikų kūnus buvo rastos palydovinės nuotraukos ir tikslūs dviejų užpultų kibucų planai.Vienas žvalgybos pareigūnas sakė esąs tikras, kad išsami informacija apie kibucus atkeliavo iš vidaus – ją perdavė ten dirbę palestiniečiai arba Izraelio arabai. Pareigūnas pridūrė, kad Izraelis nežino, kas perdavė informaciją apie bazę, bet ji negalėjo būti gauta iš atvirų šaltinių.Žiniasklaidai taip pat buvo pasakyta, kad „dalis mokymų buvo skirti įkaitų paėmimui“, buvo rasti „kontroliniai sąrašai“ ir „frazių knygelės“. AFP matytas kontrolinis sąrašas liepia kovotojams visiems suaugusiems įkaitams uždengti akis ir surišti rankas. Jame priduriama, kad paėmusieji įkaitus turi „nužudyti tuos, kurie kelia problemų ar mėgina bėgti“. AFP parodytame pokalbių vadove yra apie 50 fonetiškai transkribuotų išsireiškimų hebrajų kalba, tarp jų tokios frazės kaip „užsičiaupk“, „nejudėk“, „rankas aukštyn“, „gulk ant žemės“.„Aukso grūdas“Kai kurie rasti dokumentai nesusiję su spalio 7-osios išpuoliu, bet tarp jų yra ypač didelės karinės vertės. „Kai kurie „Hamas“ kovotojai buvo laikomi nežinioje, jie nežinojo, kas nutiks“, – sakė vienas pareigūnas. „Daug jų turėjo daiktų, nesusijusių su reidu, kai kurie atvažiavo kasdien naudojamais automobiliais“, – pasakojo kitas.Vienas žvalgybos pareigūnas sakė, kad šioje informacijos gausybėje „kai kurie dalykai buvo žinomi, kai kurie nauji (...) Turime rasti aukso grūdą“.Vienas pareigūnas sakė, kad buvo rastas išsamus pietinės Gazos žemėlapis su jame pažymėtais anksčiau nežinotais „Hamas“ kariniais objektais.Žurnalistams taip pat buvo pranešta, kad „Amshat“ gavo tunelių Gazos Ruože vaizdus, bet neatskleista, kaip jie buvo gauti. Vaizduose matyti ilgi koridoriai, sutvirtinti betonu ir metalu, platūs ir pakankamai aukšti, kad galėtų pravažiuoti transporto priemonė. Vienas žvalgybos pareigūnas sakė, kad „nenustebtų“, jei gilių, persipynusių tunelių tinklas iš viso siektų daugiau nei 500 kilometrų. „Visas Gazos Ruožas yra tunelių matrica (...) Įsivaizduokite, kiek ten galima laikyti įkaitų“, – sakė jis.

IDF paskelbė 90 minučių „vietinę taktinę pertrauką“ RafojeIzraelio kariuomenė pranešė, kad šiandien pietinėje Gazos Ruožo dalyje bus paskelbta laikina kovų pertrauka, skelbia BBC.„Šiandien iki 14.00 val. Rafos rajone bus paskelbta vietinė taktinė pertrauka, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą“, – sakoma IDF pareiškime.Kitame pranešime arabų kalba patikslinta, kad pertrauka galios El Geneinos Rafos rajone.Tokios pauzės nėra neįprastas reiškinys ir buvo paskelbtos įvairiose Gazos Ruožo dalyse. Iki šiol Rafa buvo palyginti saugus rajonas, kuriame nevyko didžiausi susirėmimai.Tačiau nuo praėjusio penktadienio, kai baigėsi paliaubos su „Hamas“, IDF šioje Gazos dalyje pradėjo aktyviau kariauti.https://twitter.com/IDF/status/1731981907259281607?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1731981907259281607%7Ctwgr%5E433068a9f132f2bc30190edf2ae28af068284412%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-hamas-latest-live-updates-war-sky-news-blog-12978800

Gazos Ruože iš dalies atkurtos telekomunikacijų paslaugosPo pirmadienį užfiksuotų didelio masto sutrikimų Gazos Ruože buvo iš dalies atkurtas telekomunikacijų paslaugų teikimas, pranešė palestiniečių telekomunikacijų įmonė „Paltel“.„Norime informuoti apie laipsnišką (fiksuotojo, mobiliojo ir interneto) ryšio paslaugų grąžinimą centrinėje ir pietinėje Gazos Ruožo dalyse“, – feisbuke nurodė ši Vakarų Krante įsikūrusi bendrovė.„Paltel“ – pagrindinė telekomunikacijų paslaugų teikėja Gazos Ruože – pirmadienio popietę pranešė, kad Gazos mieste ir kitose šiaurinėse Gazos Ruožo vietovėse nutrūko fiksuotojo, mobiliojo ir interneto ryšio paslaugos. Po kelių valandų įmonė pareiškė, kad sutriko visas jos tinklas Gazos Ruože.„Paltel“ dėl to kaltino svarbios infrastruktūros apgadinimą karo metu.Nuo karo pradžios spalio 7 d. Gazos Ruožo ryšių tinklai jau yra žlugę kelis kartus.

JAV teigimu, kad „Hamas“ nenori, jog įkaitėmis laikomos moterys papasakotų, kaip su jomis buvo elgiamasiVienas JAV pareigūnas pirmadienį pareiškė, kad greičiausiai „Hamas“ nenori paleisti įkaitėmis laikomų moterų, todėl nutrūko ir pertrauka kovose, per kurią įkaitai buvo mainomi į kalinamus palestiniečius, nes „Hamas“ nenori, kad moterys viešai kalbėtų apie seksualinį smurtą.Izraelis pristabdė puolimą „Hamas“ valdomame Gazos Ruože, kai dėl to buvo susitarta tarpininkaujant JAV ir Katarui, siekdamas išlaisvinti maždaug 240 įkaitų, paimtų per spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius, kai į Izraelį įsiveržę palestiniečių teroristai nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių. Penktadienį paliaubos nutrūko ir kovos atsinaujino. Izraelio kariškių teigimu, Gazos Ruože tebelaikomi mažiausiai 137 įkaitai.„Atrodo, kad viena iš priežasčių, kodėl jie nenori atiduoti įkaitėmis laikomų moterų, ir viena iš priežasčių, kodėl pertrauka nebuvo pratęsta, yra ta, kad jie nenori, jog moterys papasakotų, kas joms nutiko nelaisvėje“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris, bet atsisakė pateikti daugiau informacijos apie elgesį su moterimis. Vis dėlto, jo teigimu, JAV „neturi pagrindo abejoti“ pranešimais apie „Hamas“ teroristų vykdytą seksualinį smurtą.Izraelio policija taip pat tiria seksualinio smurto įkalčius per spalio 7 d. išpuolius. Vienas aukšto rango policijos pareigūnas neseniai sakė Izraelio parlamentui, kad per tyrimą surinkta daugiau nei 1500 parodymų. Įtarimai apima grupinį išžaginimą ir pomirtinį žalojimą.M. Milleris sakė, kad Izraelis „išsamiai informavo JAV“ apie savo išvadas dėl spalio 7 d. užpuolimo, nors JAV pareigūnų nebuvo vietoje, kad galėtų pateikti nepriklausomus vertinimus. Pasak M. Millerio, JAV palaiko Izraelio veiksmus siekiant patraukti „Hamas“ atsakomybėn už įvykdytus žiaurumus.Pirmadienį „Hamas“ atmetė kaltinimus išžaginimu ir seksualiniu smurtu, tvirtino, jog tai neva „nepagrįstas melas“.

Izraelio kariuomenė intensyvina atakas prieš Kan Junisą Gazos Ruožo pietuoseIzraelio žiniasklaida antradienį pranešė, kad šalies kariuomenė atakavo taikinius netoli Kan Juniso miesto Gazos Ruožo pietuose.Laikraštis „The Times of Israel“ rėmėsi palestiniečių pranešimais, kuriuose teigiama, kad Izraelio pajėgos pradėjo intensyviai bombarduoti taikinius mieste, kurie esą yra susiję su „Hamas“.Prieš tai dešimtys Izraelio tankų pasiekė pietinę Gazos Ruožo dalį ir buvo pastebėti netoli Kan Juniso, rašė Izraelio laikraštis. Liudininkai taip pat pastebėjo šarvuotųjų transporterių ir buldozerių.Sekmadienį Izraelio kariuomenė paskelbė, kad plečia savo sausumos operacijas į „visas“ Gazos Ruožo dalis. Dėl to Izraelis buvo dar kartą paragintas apsaugoti palestiniečius civilius.Pagalbos organizacijos kalba apie „netoleruotinas“ civilių gyventojų kančias.

Izraelio pietuose – perspėjimo sirenų gausmas, tačiau apie smūgius nepraneštaAnkstų antradienį kai kuriuose miestuose ir kibucuose netoli Izraelio sienos su Gazos Ruožu, anot Izraelio kariuomenės, pasigirdo perspėjimo sirenų gausmas.Remiantis Izraelio žiniasklaida, pranešimų apie raketų smūgius, nukentėjusius žmones ar padarytą žalą negauta.Izraelio sausumos pajėgos šiuo metu žengia į priekį Gazos Ruožo pietuose, tačiau kelias savaites trukanti operacija prieš „Hamas“ pakrantės regiono šiaurėje dar nesibaigė.Pradžią karui davė žiauriausios žudynės Izraelio istorijoje, kurias spalio 7 d. Izraelyje, netoli sienos su Gazos Ruožu, surengė teroristai iš „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių. Per kruviną išpuolį Izraelio pusėje žuvo apie 1 200 žmonių.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos Gazos Ruože, per Izraelio kontratakas iki šiol žuvo apie 15 900 žmonių.

JT vadovas dar kartą pareikalavo paliaubų Gazos RuožeJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius António Guterresas dar kartą pareikalavo paliaubų Gazos Ruože, Izraelio kariuomenei išplėtus operacijas prieš islamistinį judėjimą „Hamas“ apsiausto pakrantės regiono pietuose.„Pakartoju savo raginimą užtikrinti ilgalaikes humanitarines paliaubas Gazoje, besąlygiškai ir nedelsiant paleisti visus įkaitus bei užtikrinti netrukdomą ir nuolatinį humanitarinės pagalbos srautą, kad būtų galima patenkinti žmonių poreikius visame Gazos Ruože“, – socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) parašė jis.A. Guterresas praėjusią savaitę jau buvo paraginęs paskelbti tarp Izraelio ir „Hamas“ „tikras humanitarines paliaubas“.Pagalbos organizacijos pastaruoju metu vis dažniau kritikuoja Izraelio kariuomenės veiksmus, kurie didina civilių gyventojų kančias.

Žiniasklaida: „Hamas“ raketa pataikė į Izraelio karinę bazę, kur laikomas branduolinis ginklasRaketa, kurią greičiausiai paleido „Hamas“ nariai per ataką prieš Izraelį spalio 7 d., pataikė į karinę bazę, kurioje gali būti laikomas Izraelio branduolinis ginklas.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis laikraščiu „The New York Times“.Pasak leidinio, raketa pataikė į Sdot Michos karinę bazę, kuri yra už 42 kilometrų nuo Jeruzalės.Amerikos mokslininkų federacijos branduolinės informacijos projekto direktorius Hansas Kristensenas pareiškė, kad, jo vertinimu, bazėje greičiausiai yra nuo 25 iki 50 branduolinių raketų paleidimo įrenginių „Jericho“.„Šios kovinės galvutės greičiausiai laikomos atskiroje vietoje, atokiau nuo bazės, todėl atakos metu joms nekilo pavojus“, – sakė H. Christensenas.Pažymima, jog nors pačios raketos nebuvo apgadintos, atakos metu kilo gaisras aplinkinėje teritorijoje.„The New York Times“ rašo, kad tai pirmas žinomas atvejis, kai palestiniečiai smogė objektui, kuriame, kaip manoma, buvo laikomas branduolinis ginklas. Pasak leidinio, neaišku, ar „Hamas“ apie tai žinojo, ar objektas tapo taikiniu atsitiktinai.

Žiniasklaida: Izraelis ketina užtvindyti „Hamas“ tunelius jūros vandeniuIzraelis ketina užtvindyti palestiniečių grupuotės „Hamas“ tunelius Gazos Ruože jūros vandeniu, rašo leidinys „The Wall Street Journal“.Anot dienraščio, lapkritį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) netoli al-Šati pabėgėlių stovyklos Gazos mieste pastatė penkis didelius vandens siurblius, kurie gali per kelias savaites užtvindyti požeminį tunelių tinklą, pumpuodami tūkstančius kubinių metrų vandens per valandą.Kaip rašo „The Wall Street Journal“, JAV atstovai teigia, kad Izraelis praėjusį mėnesį informavo amerikiečius apie savo planą, tačiau dar nenusprendė, ar jį įgyvendins.Pasak dienraščio, JAV prezidento Joe Bideno administracijoje nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė: vieni pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio plano, kiti teigė palaikantys jo pastangas sunaikinti tunelius.Gautomis žiniomis, būgštaujama dėl galimos žalos vandeningiesiems sluoksniams ir dirvožemiui Gazos Ruože, jei į juos pateks jūros vandens ir pavojingų medžiagų iš tunelių.„Nesame tikri, kiek efektyvus bus užtvindymas, nes niekas nėra gerai susipažinęs su tuneliais ir teritorija aplink juos, – cituoja leidinys informuotą šaltinį. – Neįmanoma pasakyti, ar jis bus veiksmingas, nes mes nežinome, kaip jūros vanduo tekės tuneliuose, kur dar niekas anksčiau nėra buvęs".

IDF pareigūnai: nuo karo pradžios Gazoje greičiausiai žuvo 15 000 žmonių, 5 000 iš jų priklausė „Hamas“Ataskaitose, kuriose cituojami anoniminiai Izraelio pareigūnai AP ir AFP, teigiama, kad IDF mano, kad bendras Gazos Ruožo aukų skaičius, apie kurį pranešė „Hamas“, yra gana tikslus ir kad žuvo daugiau civilių nei „Hamas“ operatyvininkų. Neįvardytas IDF pareigūnas, kurį cituoja AP, teigia, kad nuo karo pradžios spalio 7 d. Gazoje žuvo mažiausiai 15 000 palestiniečių. Armija teigia, kad daugiau nei 5 000 Gazos Ruožo žuvusiųjų yra „Hamas“ teroristai.AFP cituoja neįvardytą Izraelio pareigūną: „Aš nesakau, kad nėra blogai, kad mūsų santykis yra du su vienu“, pažymėdamas, kad žmonių skydų naudojimas buvo „Hamas“ „pagrindinės strategijos“ dalis.„Tikimės, kad ateinančiame karo etape [santykis] bus daug mažesnis“, – priduria pareigūnas ir pažymi, kad „pietuose, kadangi gyventojų skaičius iš esmės padvigubėjo, operacijos yra daug tikslesnės“.„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos ministerija anksčiau šiandien pranešė, kad iki šiol Ruože žuvo apie 15 900 žmonių.

PSO: mums liepta per 24 valandas išimti atsargas iš Gazos medicinos sandėlioPasaulio sveikatos organizacija (PSO) gavo pranešimą iš IDF, kad ji per 24 valandas turėtų išimti atsargas iš savo medicinos sandėlio.Šį vakarą paskelbtame pareiškime PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas sakė, kad jiems buvo pasakyta, kad dėl antžeminių operacijų jo sandėlis bus „nenaudojamas“.„Kreipiamės į Izraelį atšaukti įsakymą ir imtis visų įmanomų priemonių civiliams ir civilinei infrastruktūrai apsaugoti, įskaitant ligonines ir humanitarines įstaigas“, – sakė jis.https://twitter.com/DrTedros/status/1731775914621473109?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltieji rūmai: Gazoje žuvo per daug nekaltų civilių„Gazos Ruože žuvo per daug nekaltų civilių“, – sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas.JAV pareigūnas, kalbėjęs su žurnalistais, sakė, kad Baltieji rūmai kasdien veda pokalbius su Izraeliu dėl civilių apsaugos Gazoje.Jis sako, kad JAV tikisi, kad Izraelis vengs atakuoti zonas, kurias Izraelio valdžia įvardijo kaip „neatakuojamas“ zonas Gazoje.„Jie taip pat nurodė, kad yra vietovių, kuriose bus „neatakavimo“ zonos. Ir mes tikimės, kad tose zonose Izraelis nerengs atakų“, - sako J. Sullivanas.

Netanyahu Tel Avive sušaukė Karo kabineto posėdįIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sušaukė Karo kabineto posėdį Gynybos ministerijos būstinėje Tel Avive, pranešė jo biuras.Prie jo prisijungė IDF štabo viršininkas, Nacionalinio saugumo tarybos vadovas, Mossad vadovas ir Shin Bet vadovas, taip pat kabineto nariai gynybos ministras Yoavas Gallantas ir ministras Benny Gantzas.

JT vadovas „labai sunerimęs“ dėl atsinaujinusių kovųJT generalinis sekretorius šį vakarą paskelbė pareiškimą, sakydamas, kad yra „labai sunerimęs“ dėl Izraelio ir „Hamas“ atsinaujinusių karo veiksmų.Antonio Guterresas kreipiasi į Izraelio kariuomenę, kad „vengtų tolesnių veiksmų, kurie pablogintų ir taip katastrofišką humanitarinę padėtį Gazoje“.„Žmonėms, kuriems įsakyta evakuotis, nėra kur saugiai eiti ir išgyventi“, – sako jis, atsižvelgęs į pranešimus, kad daugiau Izraelio pajėgų jungiasi į pietinės Gazos Ruožo dalies, kur anksčiau Izraelis liepė civiliams bėgti, puolimą. A. Guterresas sako esąs „labai susirūpinęs dėl smurto eskalavimo“ Vakarų Krante, įskaitant „suintensyvėjusias Izraelio saugumo operacijas“ ir „palestiniečių atakas prieš izraeliečius“.Jis pakartoja savo raginimą užtikrinti ilgalaikes humanitarines paliaubas Gazoje ir besąlygiškai bei nedelsiant paleisti visus likusius įkaitus.

JAV teigia matančios „teigiamų poslinkių“ Izraeliui renkantis taikinius GazojeJungtinės Valstijos pirmadienį paskelbė matančios teigiamų poslinkių Izraeliui per jo operaciją Gazoje tiksliau renkantis taikinius. Pirma JAV yra paraginusios savo sąjungininką pasigailėti civilių.Po paliaubų pabaigos, sutapusios su valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno vizitu, praėjus kelioms dienoms, valstybės departamento atstovas Matthew Milleris atsargiai pagyrė Izraelį už jo taktiką plečiant savo kampaniją į pietus.„Mes pasakėme, kad jie turi imtis papildomų veiksmų apsaugoti civilius“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė M. Milleris.„Pastebėjome kur kas tikslingesnį prašymą evakuotis“ nei šiaurėje vykusios kampanijos metu, pasakė jis.„Taigi, tai yra teigiamas poslinkis, lyginant su tuo, kas buvo pirma.“Jo teigimu, dėl Izraelio veiksmų „reikia tikėtis, kad vidinių pabėgėlių skaičius pietinėje Gazos dalyje bus mažesnis nei buvo šiaurėje“.„Tačiau rezultatus mes stebėsime labai atidžiai.“

JAV paprašė Izraelio leisti į Gazą įvežti daugiau kuroJungtinės Valstijos pirmadienį pranešė paprašiusios Izraelio pasibaigus pastarojo kare su „Hamas“ padarytai pertraukai leisti į karo nualintą Gazos Ruožą įvežti daugiau kuro.„Izraelio vyriausybė penktadienį ryte neleido į ruožą pristatyti kuro“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.„Mes su jais turėjome keletą labai atvirų pokalbių apie tai, kad būtina tiekti kurą, ir penktadienį šiek-tiek kuro buvo pristatyta“, – pasakė jis.„Šeštadienį buvo įvežta dar daugiau kuro, tačiau tik tiek, kiek buvo tiekiama iki pertraukos.Mes aiškiai pasakėme, jog norime, kad kuro būtų tiekiama ne tik tiek, kiek iki pertraukos, bet iš tiesų daugiau.“

Nuo Gazos karo pradžios 260 000 izraeliečių kreipėsi dėl leidimo turėti šaunamąjį ginkląPo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį apie 260 000 izraeliečių, kraštutinio dešiniojo policijos ministro duomenimis, kreipėsi dėl leidimo turėti šaunamąjį ginklą.Prašymus pateikė „normalūs ir geri piliečiai, kurie nori apsaugoti save ir savo šeimas“, – pirmadienį žurnalistams sakė Itamaras Ben Gviras. Jo, kaip ministro, tikslas esą yra kiek įmanoma daugiau žmonių leisti įsigyti ginklą.Per trumpą laiką jo ministerija kasdien išdavė iki 1 700 ginklų leidimų, teigė I. Ben Gviras. Prieš Gazos karą daugiau kaip 9 mln. gyventojų turinčioje šalyje šis skaičius nesiekdavo 100 per dieną.Kraštutinių dešiniųjų ministras jau praėjus kelioms dienoms po spalio 7 d. reikalavo apginkluoti savanorius pasienio su Gazos Ruožu teritorijoje.Ministras vis ragina sušvelninti sąlygas ginklui turėti.Kritikai baiminasi, kad dėl masinio leidimų išdavimo ir šalyje padaugėjus ginklų gali kilti daugiau mirtinų incidentų.

Izraelio kariuomenė: tikslas šiauriniame Gazos Ruože beveik pasiektasIzraelio gynybos pajėgų (IDF) tikslai šiaurinėje Gazos ruože „beveik įvykdyti“, pirmadienį sakė Izraelio kariuomenės šarvuočių korpuso vadovas.„Karo tikslas šiauriniame Gazos Ruože beveik baigtas“, – sakė brg. generolas Hishamas Ibrahimas.Šiuos komentarus pakartojo Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pirmadienį lankydamasis prie Izraelio sienos su Gazos Ruožu.„Šis veiksmas, kuris vyksta dabar, Gazos Ruožo šiaurėje, greitai prives prie viso Gazos miesto teritorijos ir Gazos Ruožo šiaurinės dalies sulaužymo“, – sakė Y. Gallantas.Tai ne pirmas kartas, kai Izraelio pareigūnai sako, kad kariuomenė buvo arti savo tikslų šiaurinėje Gazos Ruože. Lapkričio 16 d., prieš įsigaliojant jau pasibaigusioms laikinoms paliauboms su „Hamas“, IDF generalinio štabo viršininkas Herzi Halevi sakė: „Mes gana arti karinės sistemos, kurią [Hamas] turėjo šiauriniame Gazos ruože, sunaikinimo. “

Izraelis padidino pavojaus lygį kelionėms į daugelį šaliųIzraelis pirmadienį padidino grėsmės lygį kelionėms į įvairias šalis, o šalies Nacionalinio saugumo taryba (NST) savo interneto svetainėje paskelbė atitinkamas rekomendacijas.Grėsmės lygis daugeliui Vakarų Europos šalių, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Vokietiją, Pietų Amerikai, įskaitant Braziliją ir Argentiną, taip pat Australijai ir Rusijai, buvo pakeltas iki 2 lygio, rekomenduojant „laikytis padidinto atsargumo“.Grėsmės lygis Afrikos šalims, įskaitant PAR ir Eritrėją, taip pat Centrinei Azijai buvo pakeltas iki 3 lygio, rekomenduojant „persvarstyti nebūtinas keliones į šias šalis“.NST teigė, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios pastebėjo, jog Iranas ir jo parankiniai deda daugiau pastangų paversti izraeliečius ir žydus taikiniais visame pasaulyje.„Tuo pat metu daugelyje šalių nuolat ir smarkiai daugėja kurstymų, bandymų įvykdyti išpuolius ir antisemitizmo apraiškų“, – teigiama pranešime. Jame raginama visiškai atidėti keliones į arabų ir Artimųjų Rytų šalis, Šiaurės Kaukazą, šalis, kurios ribojasi su Iranu, ir kai kurias musulmoniškas Azijos šalis.NST pataria keliautojams pasitikrinti, ar jų kelionės tikslo vietose nebuvo prieš Izraelį nukreiptų protestų ir smurto atvejų, nesilankyti demonstracijose ir protestuose ir vengti atvirai demonstruoti savo izraelietišką ar žydišką tapatybę. Taip pat rekomenduojama nesilankyti izraeliečių ir žydų susirinkimuose.Daugelyje Europos ir Amerikos šalių, kurios paprastai laikomos svetingomis izraeliečiams, vyko palestiniečius palaikančios ir prieš Izraelį nukreiptos demonstracijos.

Izraelio gydytoja: paleisti jaunieji įkaitai – „vaikų šešėliai“Netoli Tel Avivo esančio Schneiderio vaikų medicinos centro vadovė pirmadienį pasakojo, kad „Hamas“ įkaitais laikyti ir ką tik išlaisvinti Izraelio vaikai ir paaugliai atrodė lyg „vaikų šešėliai“.Efrat Bron-Harlev teigimu, išlaisvinti jaunuoliai iš pradžių buvo itin išsigandę. Tik atvykus į ligoninę daugelis iš jų beveik nekalbėjo ir tik šnabždėjo. „Vienas berniukas paklausė, ar jam galima pažiūrėti pro langą“, – pasakojo ji.Būdami nelaisvėje, daugelis vaikų kelias savaites neturėjo galimybės nusiprausti duše. „Jei pasisekdavo, jie galėdavo apsiprausti šaltu vandeniu iš kibiro“, – sakė medikė.Daktarai pranešė, kad įkaitus paėmę asmenys su pagrobtaisiais elgėsi labai šiurkščiai, daugelis jaunuolių paleisti buvo itin nusilpę dėl prastos mitybos. Kai kuriems iš jų buvo duota vaistų.„Daugelis iš šių vaikų pirmą kartą nusišypsojo tik po paros ar dviejų“, – pasakojo E. Bron-Harlev, sakydama, kad tai vilties ženklas. „Tiesiog vaikai yra be galo stiprūs“, – paaiškino ji, pareikšdama viltį, kad ilgainiui jie sugebės atsigauti po to, ką jiems teko patirti.Po pirmųjų šypsenų pasipylė jaunuolių klausimai ir pasakojimai apie nelaisvėje praleistą laiką. „Daugelį pasakojimų sunku įsivaizduoti.“Viena trejų metų mergaitė pasakojo mačiusi „raudoną žmogų“ – jos pažįstamą vyriškį, kuris buvo visas kruvinas.Grobikai vienai trylikametei paaiškino, kad niekas jos neieško ir niekam ji nerūpi. E. Bron-Harlev teigimu, jai teks išmokti vėl pradėti tikėti savo tėvais.Jos žodžiais tariant, gydytojai užduoda sau klausimą, ką galima padaryti, kad šie prisiminimai padėtų vaikams ateityje tapti stipresniais, o ne sugadintų jų gyvenimą.

IDF sausumos pajėgos tęsia nuožmias kovas Gazoje, oro pajėgos smogia „Hamas“ taikiniamsIDF teigia, kad pastarąsias kelias valandas sausumos pajėgos kovojo su „Hamas“ kovotojais Gazos Ruože, oro pajėgoms smogiant raketų paleidimo įtaisams, ginklų sandėliams ir kitoms teroristų grupuotės objektams.Pranešime rašoma, kad 7-osios šarvuotosios brigados kariai mūšio metu pastebėjo tris „Hamas“ operatyvininkus ir nukreipė į juos droną.Pasak IDF, kitos pajėgos pastebėjo „Hamas“ operatyvininkus, šaudžiusius į juos RPG, ir sureagavo šūviais, žuvo du „Hamas“ nariai.IDF teigia, kad per kitą incidentą du „Hamas“ užpuolikai atidengė ugnį į karius nuo įėjimo į tunelį. Reaguodami kariai nugriovė tunelį ir žuvo pora, rašoma pranešime.Pasak IDF, kariai taip pat nukreipė bepiločio lėktuvo smūgį į tris šalia jų esančius „Hamas“ darbuotojus.IDF nenurodo incidentų Gazoje vietų.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1731716119734464843?ref_src=twsrc%5Etfw

Galantas: „Hamas“ likimas pietų Gazos Ruože bus blogesnis nei šiaurėjeStebėdamas Gazos ruožo šiaurinį Džabalijos miestą ir Šedžeijos kaimynystę nuo Izraelio sienos, gynybos ministras Yoav Gallantas sako, kad IDF kariai ten liks tol, kol bus visiškai sunaikinta „Hamas“ infrastruktūra, ir kelia grėsmę teroristų grupuotei pietų Gazoje.„Golani kariai grįžo į Šedžeiją, kad „uždarytų ratą“. Šį kartą jie nepaliks jos, kol nebus pašalinta visa ten esanti teroristų infrastruktūra“, – sako Y. Gallantas, turėdamas omenyje sunkų mūšį, kuriam vadovavo brigada Gazos miesto kaimynystėje 2014 m.„Kariuomenė dirba geriausiai, štabo viršininkas viską tvarko be baimės ir puikiai. Šis veiksmas, kuris vyksta dabar, Gazos Ruožo šiaurėje, greitai sugriaus [Hamas] visoje Gazos miesto teritorijoje ir Gazos Ruožo šiaurėje“, – sako jis.„Tuo pačiu metu IDF pradėjo dirbti Gazos Ruožo pietuose. Teroristų likimas „Hamas“ batalionuose bus toks pat kaip šiaurėje ir dar blogesnis“, – perspėja Y. Gallantas. „Mes tęsime iki pergalės ir tol, kol bus pasiekti visi tikslai: „Hamas“ sunaikinimas ir įkaitų grąžinimas Izraeliui.“

Turkija įspėjo Izraelį dėl atakų prieš „Hamas“ narius užsienyjeTurkija, žvalgybos šaltinių duomenimis, įspėjo Izraelį dėl atakų prieš teroristinės „Hamas“ organizacijos narius Turkijoje ar kitur užsienyje, praneša agentūra „Reuters“.„Dialogo partneriams buvo išsakyti reikiami perspėjimai, – sakė žvalgybos atstovas, nenorėjęs būti įvardytas. – Izraeliui buvo pareikšta, kad (tokie veiksmai) turėtų rimtų padarinių“.Izraelio stotis „Kan“ sekmadienį pranešė apie Izraelio žvalgybos vado Roneno Baro pareiškimą, kad Izraelis medžios „Hamas“ Libane, Turkijoje ir Katare. Tačiau nėra aišku, kada jis tai pasakė.

50 palestiniečių žuvo per aviacijos smūgį dviem mokyklomsPer Izraelio aviacijos smūgį dviem mokykloms, kuriose Gazos Ruožo Daradžo rajone prieglobstį rado perkeltieji asmenys, žuvo mažiausiai 50 palestiniečių, praneša oficiali valstybinė Palestinos nacionalinės administracijos naujienų agentūra WAFA, skelbia „Sky News“.

Izraelis per reidą Vakarų Krante nukovė du spėjamus teroristusPer Izraelio kariuomenės ir policijos reidą Vakarų Krante žuvo du palestiniečiai. Izraelio pajėgų duomenimis, žuvusieji yra teroristai. Palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso „Fatah“ judėjimo ginkluotas sparnas pranešė, kad abu jie buvo „Al Aksos kankinių brigadų“ nariai.Per reidą Kalkilijoje okupuoto Vakarų Kranto šiaurės vakaruose, Izraelio kariuomenės duomenimis, sulaikyti 29 įtariamieji, penki jų esą palaiko ryšius su „Hamas“.Izraelio kariai „antiteroristines operacijas“ vykdė ir kitose vietose. Per reidus, be to, konfiskuota ginklų.Nuo Gazos karo pradžios Vakarų Krante buvo sulaikyta iš viso 2 150 įtariamųjų, 1 100 jų įtariami ryšiais su „Hamas“, pranešė Izraelio institucijos.Sveikatos ministerija Ramaloje pirmadienį pranešė ir apie keturis sunkiai sužeistuosius per kariuomenės operaciją Kalandijoje prie Ramalos. Anot pranešimų, čia kilo ginkluoti susirėmimai.Nuo „Hamas“ žudynių prieš Izraelio civilius spalio 7 d. ir tada Izraelio pradėtų atsakomųjų smūgių Gazos Ruožui įtempta padėtis Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje dar labiau paaštrėjo. Per konfrontacijas su Izraelio kariais, taip pat per izraeliečių naujakurių atakas nuo tada čia žuvo 245 palestiniečiai, pranešė Sveikatos ministerija.Nuo metų pradžios Vakarų Krante per Izraelio reidus, susirėmimus ar savo pačių išpuolius jau žuvo 441 palestinietis.

Izraelis ir Palestina Jungtinėse Tautose vienas kitą apkaltino genociduIzraelio ir Palestinos atstovai Jungtinėse Tautose pirmadienį apsikeitė kaltinimais „genocidu“ dėl Gazoje vykstančio karo, reikalaudami tarptautinio atsako.Izraelio karas su „Hamas“ ne kartą buvo minimas JT Žmogaus teisių tarybos posėdyje, kuris vyko Ženevoje iki pažymint 75-ąsias Konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį metines.„Spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius įvykdyti paskatino genocidu pagrįsta ideologija“, – kreipdamasi į JT Europos buveinėje susirinkusius diplomatus sakė Izraelio misijos Ženevoje teisininkė Yeela Cytrin.Tuo tarpu Palestinos atstovė Dima Asfour primygtinai teigė tarybai, kad per plataus masto Izraelio bombardavimo kampaniją ir sausumos operaciją „dirbtinai sukelta katastrofa“ yra „chrestomatinis genocido pavyzdys“.Keršydamas už spalio 7 d. išpuolius, per kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo apie 1 200 žmonių, pagrinde civilių, ir dar 240 asmenų buvo paimta įkaitais, Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per intensyvų atsakomąjį Izraelio bombardavimą ir sausumos puolimą Gazoje jau žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, maždaug 70 proc. aukų – moterys ir vaikai.1948 m. gruodžio 9 d. pasirašyta konvencija dėl genocido buvo pirmoji sutartis dėl žmogaus teisių JT istorijoje, priimta dar iki paskelbiant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.Ji buvo priimta po Antrojo pasaulinio karo, pabrėžiant holokausto siaubą ir žmonijos pareigą užkirsti kelią tokiems genocido aktams ir bausti už juos.„Ar ko nors pasimokėme?“Tačiau „po 75 metų žydų tautybės žmonės vis dar puolami, vis dar patiria žiaurų antisemitizmą ir neapykantą žydams“, – teigė Y. Cytrin, nurodydama, kad „Hamas“ ir jos rėmėjai jau metų metus socialiniuose tinkluose ragino naikinti žydus“.„Spalio 7 d. išpuolių aukų kūnai dar nebuvo atšalę, o tiek internete, tiek už jo ribų sprogo tikra antisemitizmo bomba.“Jos teigimu, „daugelis ėmė vėl kaltinti žydus už jų pačių skerdynes, mėgindami apginti tuos, kurie jas surengė. Kur kas daugiau buvo tokių, kurie nusprendė nieko nesakyti ir būti abejingais“.„Ar ko nors pasimokėme per praėjusius 75 metus?“Tuo tarpu Irano atstovas pareiškė, kad būtent Izraelis vykdo „siaubingą genocidą“ palestiniečių atžvilgiu, o kitos musulmonų šalys apkaltino Izraelio pareigūnus genocido „kurstymu“.D. Asfour pabrėžė, kad pagal konvenciją dėl genocido „gavę pirmą perspėjimą dėl genocido, turime būti priversti imtis veiksmų“.Tačiau, jos žodžiais tariant, „per pastarąsias aštuonias savaites, netgi viešai ėmus kalbėti apie genocidą, Izraelis ant Gazos toliau mėto tonas milžinišką naikinamąją galią turinčių sprogmenų“.Ji priminė, kad praėjusį mėnesį grupė nepriklausomų JT ekspertų pareiškė susirūpinimą dėl „tarptautinės sistemos nesugebėjimo susitelkti ir užkirsti kelią genocidui“.Be to, ji taip pat pasmerkė „plataus masto skaitmeninių represijų kampaniją, įskaitant dezinformaciją, cenzūrą, priekabiavimą internete ir slaptą šešėlinį blokavimą“, kuriuo siekiama užgniaužti palestiniečių balsus.„Mes raginame technologijų bendroves ir socialinių tinklų platformas nedelsiant imtis griežtų priemonių apsaugoti savo vartotojus nuo žalos, atsižvelgiant į Palestinoje vykdomą genocidą“, – kalbėjo ji.

JT: Gazos Ruože yra beveik 1,9 mln. vidaus pabėgėliųPraėjus beveik dviem mėnesiams nuo Gazos karo pradžios, Jungtinių Tautų pagalbos pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Gazos Ruože yra beveik 1,9 mln. vadinamųjų vidaus pabėgėlių. Tai sudaro daugiau kaip 80 proc. gyventojų, pirmadienį pareiškė UNRWA.Agentūros teigimu, beveik milijonas vidaus pabėgėlių glaudžiasi 99 centruose teritorijos centrinėje dalyje, taip pat Chan Junyje ir Rafoje pietuose. Gazos Ruože gyvena daugiau kaip 2,2 mln. žmonių.Pastarąjį kartą JT organizacijos kalbėjo apie 1,8 mln. vidaus pabėgėlių.Praėjus daugiau kaip penkioms savaitėms nuo sausumos puolimo šiaurėje pradžios, Izraelio pajėgos savo operacijas kovoje su „Hamas“ teroristais išplėtė visame Gazos Ruože.Šimtai tūkstančių palestiniečių po Izraelio kariuomenės raginimų iš šiaurės pasitraukė į pietus, tačiau jau ir čia dabar stiprėja mūšiai sausumoje.

Izraelis Libano pasienyje oro smūgiais reagavo į „Hezboolah“ raketų atakasLibano ir Izraelio pasienyje vėl būta apsišaudymų. Izraeliečių pajėgos pirmadienį ugnimi atsakė į atakas iš Libano prieš taikinius Izraelyje. Per atakas nesunkiai nukentėjo trys Izraelio kariai. Kariuomenė smogė pozicijoms, iš kurių atakuotas Izraelis.„Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už atakas prieš Izraelio karius naktį į pirmadienį bei kitų taikinių apšaudymą. Izraelis reagavo atsakomaisiais smūgiais. Kariuomenė pranešė, kad iš oro atakuota „teroristinės organizacijos „Hezbollah“ vadavietė, teroro infrastruktūra ir kariniai pastatai Libano žemėje“.Libano saugumo šaltinių duomenimis, Izraelio naikintuvai puolė virtinę taikinių Libano pasienyje. Jie pranešė ir apie 20 raketų, kurias „Hezbollah“ paleido prieš Izraelio pozicijas.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ žudynių Izraelyje spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienio regione vis vyksta konfrontacijos tarp Izraelio pajėgų ir radikalių grupuočių, tokių kaip „Hezbollah“. Abiejose pusėse jau būta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m. „Hezbollah“ organizacija turi ryšių su teroristiniu judėjimu „Hamas“ Gazos Ruože, tačiau laikoma įtakingesne ir galingesne.

Padėtis dėl evakuacijos Gazoje – labai sudėtingaPadėtis dėl evakuacijos Gazoje yra labai sudėtinga, rašo Jeremy Bowenas, BBC tarptautinių naujienų redaktorius.Izraelio kariuomenė paskelbė žemėlapius, kuriuose Gazos Ruožas suskirstytas į 2 400 rajonų. Šiuose žemėlapiuose civiliams pateikiami prieštaringi patarimai, kur eiti.Socialiniame tinkle X ir lankstinukuose IDF išplatino žemėlapį su QR kodais. Tačiau daroma prielaida, kad turite veikiantį išmanųjį telefoną.Vienas iš rajonų, į kurį gyventojai buvo raginami persikelti, buvo pakrantėje esantis Al Muwasi. Pasak žmonių, su kuriais kalbėjausi, ten nėra jokių patogumų, todėl dabar jie nukreipiami į kitas vietas.Man Jeruzalėje sunku suprasti, kas vyksta, bet žmonėms Gazos viduje turi būti dar sunkiau.Tai gyventojai be transporto, perkeltieji asmenys su šeimomis – visa tai labai apsunkina momentinį persikėlimą į teritoriją, kuri neužtikrina saugumo.Izraelis patiria didelį JAV, savo pagrindinės sąjungininkės, spaudimą sumažinti palestiniečių civilių aukų skaičių. Būtent todėl Izraelis įvedė šią schemą, kuri, Izraelio kariškių teigimu, padės išsaugoti gyvybes.Tačiau ji atrodo pernelyg sudėtinga ir pernelyg priklausoma nuo veikiančių išmaniųjų telefonų, kad galėtų būti tinkamas sprendimas Gazos Ruožo chaose.

Izraelio pajėgos praneša iki šiol per sausumos operaciją netekusios 76 kariųIzraelio karinės pajėgos praneša iki šiol per sausumos operaciją Gazos Ruože netekusios 76 karių, informuoja agentūra „Reuters“.Izraelis palestiniečių teritoriją atakuoja iš oro, jūros ir sausumoje. Karas kilo, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. surengė žudynes Pietų Izraelyje ir paėmė daug įkaitų.Gazos Ruožo sveikatos institucijų duomenimis, nuo karo pradžios čia žuvo daugiau kaip 15 500 žmonių.

Sveikatos ministerija: per Izraelio atakas Gazoje žuvo 15 899 palestiniečiaiGazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 15 899. Apie 42 000 žmonių buvo sužeisti, pirmadienį pranešė atstovas. Be to, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Sekmadienį ministerija kalbėjo apie daugiau kaip 15 500 žuvusiųjų.Aukų skaičiaus šiuo metu nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Tačiau Jungtinės Tautos ir kiti stebėtojai atkreipia dėmesį į tai, kad ministerijos skelbiami skaičiai praeityje iš esmės pasitvirtindavo.Tai yra didžiausias žuvusių palestiniečių skaičius per karą Izraelio ir palestiniečių konflikto istorijoje.

Izraelio kariuomenės atstovas: Gazos šiaurėje „Hamas“ dar neįveikėmeIzraelio sausumos pajėgos pajudėjo į Gazos Ruožo pietinę dalį, tačiau dar nebaigta jau kelias savaites trunkanti operacija prieš teroristinį „Hamas“ judėjimą šiaurėje. „Šiaurėje dar nesame jų visiškai nugalėję kariniu požiūriu, tačiau pasiekėme didelės pažangos“, – pirmadienį JAV sočiai CNN sakė Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.Anot jo, nuo pat pradžių buvo kalbama, kad kova prieš „Hamas“ nebus lengva ir kad tam reikės laiko. Tai esą priešas, „kuriam nėra problema dėl savo karinio reikalo aukoti civilius“.Kariuomenės atstovas atmetė pagalbos organizacijų kaltinimus, kad šimtams tūkstančių civilių visiškai perpildytuose Gazos Ruožo pietuose Izraelio kariuomenė nedavė pakankamai laiko nuo atakų pasitraukti į saugias vietas. Anot jo, daroma viskas, kad būtų apsaugoti civiliai.„Jei „Hamas“ būtų pasitraukęs už miestų ribų ir ten kovotų su mumis, tai, žinoma, kad civiliai nenukentėtų. Tačiau „Hamas“ to nepadarė, ji naudojasi civiliais“, – pažymėjo atstovas.

Naujausiais Izraelio duomenimis, Gazos Ruože yra 15 įkaitų palaikaiIzraelio ministro pirmininko kanceliarija pirmadienį pranešė, jog skaičiuojama, kad Gazos Ruože turi būti 15 piliečių, kuriuos Palestinos smogikai laikė įkaitais po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų išpuolių, palaikai.Patvirtinus dar trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų mirtį, kanceliarija nurodė, kad smogikų rankose dabar yra 15 asmenų palaikai.Paskelbtame sąraše nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra 11 civilių ir keturi kariai, vienas iš jų – aukštesniojo rango karininkas, nors daugiau duomenų nepateikiama.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai per gerai saugomą Gazos sieną įsiveržė į Izraelį ir nužudė maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių. Dar maždaug 240 asmenų buvo paimti įkaitais.Pagal Izraelio ir „Hamas“ susitarimą, per penktadienį pasibaigusias septynių dienų paliaubas buvo paleista 80 izraeliečių įkaitų. Mainais į juos, Izraelis paleido triskart tiek kalėjimuose laikytų palestiniečių. Dar 25 įkaitai, kurių dauguma buvo Tailando piliečiai, buvo išlaisvinti atskirai.Dar penki įkaitai buvo išlaisvinti iki prasidedant savaitės trukmės pertraukai.Atsakydamas į spalio 7 d. išpuolį, Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio vykdomą oro ir sausumos kampaniją Gazoje jau žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, pagrinde taip pat civilių.Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Gazoje vis dar laikomi 137 įkaitai.

Nepaisant karo Izraelyje atnaujintas Netanyahu korupcijos bylos nagrinėjimasPirmadienį buvo atnaujintas Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu korupcijos bylos nagrinėjimas, nepaisant to, kad Gazos Ruože tęsiasi šalies karas su islamistų grupuote „Hamas“.Teismo procesas buvo sustabdytas prieš du mėnesius dėl „Hamas“ spalio 7 dieną įvykdyto kruvino išpuolio Izraelio pietuose, per kurį, pasak Izraelio pareigūnų, žuvo 1 200 žmonių ir dar 240 buvo pagrobta.Izraelio dešiniosios partijos „Likud“ lyderis B. Netanyahu kaltinamas sukčiavimu ir piktnaudžiavimu dėl savo santykių su Holivudo prodiuseriu Arnonu Milchanu ir kitais turtingais asmenimis.Pasak prokurorų, 2007–2016 metais B. Netanyahu įtariamas gavęs 700 000 šekelių (195 000 JAV dolerių) vertės dovanų, įskaitant cigarų dėžes, šampano butelius ir juvelyrinius dirbinius, mainais už finansines ar asmeninio pobūdžio paslaugas.B. Netanyahu, kuris yra pirmasis Izraelio premjeras, kuriam teks stoti prieš teismą, neigia bet kokį nusižengimą ir sako, kad dovanas priėmė tik iš draugų ir pats jų neprašė.2019 metų spalio mėnesį jo advokatai teigė gavę eksperto teisinę nuomonę, kurioje daroma išvada, kad jis turėjo teisę priimti dovanas iš artimų draugų.B. Netanyahu, ilgiausiai Izraelio premjero pareigas einantis asmuo, įtariamas mainais palaikęs mokesčių įstatymo projektą, kuris A. Milchanui būtų atnešęs milijonus dolerių. Vėliau Finansų ministerija šį pasiūlymą vetavo.

„Hamas“ Libane ragina jaunus palestiniečius prisijungti prie grupuotėsLibano „Hamas“ judėjimas išplatino pareiškimą, kuriame ragina jaunus palestiniečius prisijungti prie „Al Aksos tvano avangardo“ (taip „Hamas“ pavadino spalio 7 d. išpuolį prieš Izraelį) gretų, selbia BBC.Pareiškime raginama tęsti tai, kas buvo pasiekta per išpuolius, ir siekti palestiniečių tautos pergalės.

Raudonojo Kryžiaus vadovė sako mačiusi „nepakeliamas kančias“ GazojePirmadienį į karo draskomą Gazą atvykusi Raudonojo Kryžiaus vadovė paragino apsaugoti Palestinos teritorijoje esančius civilius, kurių kančios, jos teigimu, yra „nepakeliamos“.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pranešė, kad TRKK pirmininkės Mirjanos Spoljaric kelionė šiame regione vyks keliais etapais ir kad „per ateinančias savaites planuojama apsilankyti Izraelyje“.„Atvykau į Gazą, kur žmonių kančios yra nepakeliamos“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė M. Spoljaric.„Nepriimtina, kad civiliams Gazoje nėra saugių zonų, o karinės apsiausties sąlygomis šiuo metu nėra galimybių užtikrinti ir tinkamą humanitarinę pagalbą“, – TRKK pranešime pridūrė ji.M. Spoljaric, kurios organizacija sulaukė abiejų konflikto šalių kritikos, nes nesuteikė tinkamos pagalbos „Hamas“ įkaitais laikomiems izraeliečiams ir Izraelio kalėjimuose laikomiems palestiniečiams, primygtinai teigė, kad „su visais laisvės netekusiais asmenimis turi būti elgiamasi humaniškai“.„Įkaitai turi būti paleisti, o TRKK turi būti leista saugiai juos aplankyti“, – pasakė ji.Jos vizitas vyksta tuo metu, kai po savaitę trukusių Katarui, Jungtinėms Valstijoms ir Egiptui tarpininkaujant sudarytų paliaubų, kurių metu Izraelis ir „Hamas“ apsikeitė dešimtimis įkaitų ir kalinių, penktadienį vėl prasidėjo plataus masto kariniai veiksmai.Atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytus išpuolius, bet kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo maždaug 1 200 žmonių, pagrinde civilių, ir dar 240 asmenų buvo paimta įkaitais, Izraelis prisiekė sunaikinti šią islamistų smogikų grupuotę.Izraelio kariuomenė sekmadienį pranešė nuo karo pradžios įvykdžiusi maždaug 10 000 antskrydžių.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, Gazoje žuvo daugiau nei 15 500 žmonių, maždaug 70 proc. jų – moterys ir vaikai. Dėl tokio aukų skaičiaus visame pasaulyje kilo susirūpinimas ir masinių demonstracijų banga.„Praėjusią savaitę sulaukėme šiokio-tokio humanitarinio atokvėpio, nušvito žmogiškumo spindulys ir visame pasaulyje vėl atsirado vilties, kad galima būtų rasti kelia sumažinti kančias“, – pranešime teigė M. Spoljaric.„Būdamas neutralus veikėjas, TRKK yra pasirengti padėti siekti tolesnių humanitarinių susitarimų, padėsiančių palengvinti kančias ir sielvartą.“Jos teigimu, jos vizito tikslas yra „stiprinti pastangas palengvinti beviltišką humanitarinę padėtį“.„Pareikšiu gilų susirūpinimą dėl civilių padėties ir pabrėšiu, kad TRKK yra pilnai pasiryžęs dėti visas pastangas jų kančioms palengvinti“, – pridūrė ji.TRKK pranešė, kad vizito Gazoje metu M. Spoljaric taip pat susitiks su vietoje esančią organizacijos komandą ir „lankysis Europos ligoninėje, kur TRKK gydytojų komandos kartu su vietos sveikatos priežiūros specialistais atlieka gyvybes gelbstinčias operacijas“.„Mes primygtinai prašome visų šalių saugoti civilių gyvybes ir jas gerbti pagal tarptautinę humanitarinę teisę, ir šiandien tą prašymą pakartoju“, – pasakė M. Spoljaric, pridurdama, kad „į Gazą turi būti leidžiama be kliūčių ir reguliariai įvežti humanitarinę pagalbą“.

Liudytojai: dešimtys Izraelio tankų įriedėjo į pietinę Gazos Ruožo dalįDešimtys Izraelio tankų pirmadienį įriedėjo į pietinę Gazos Ruožo dalį netoli Chan Junio, naujienų agentūrai AFP sakė liudytojai, netrukus laukiama Izraelio kariuomenės puolimo šioje palestiniečių teritorijos dalyje.Izraeliui plečiant operacijas prieš „Hamas“, pradėtas reaguojant į spalio 7 d. šios palestiniečių grupuotės surengtą mirtiną išpuolį Pietų Izraelyje, Gazos Ruožo pietuose pastebėti ir šarvuotieji transporteriai bei buldozeriai.Pasak liudytojų, Izraelio karinės mašinos palestiniečių teritorijoje buvo „dviem kilometrais toliau“, kaime netoli Chan Junio, Izraelio tankai taip pat buvo pastebėti pietinėje Saladino kelio, einančio per Gazos Ruožą iš šiaurės į pietus, dalyje.Penktadienį paliauboms pasibaigus, kovos Gazos Ruože atsinaujino, palestiniečiai leidžia raketas į Izraelį, o Izraelis tęsia oro antskrydžius palestiniečių teritorijoje.Naujausiais Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos agentūra OCHA skaičiavimais, Gazos Ruože perkelti maždaug 1,8 mln. žmonių – apie 75 proc. gyventojų, daugelis glaudžiasi perpildytose prieglaudose, dažnai antisanitarinėmis sąlygomis. Daugelis priverstųjų bėgti į Gazos Ruožo pietus baiminasi, kad bus stumiami Egipto sienos link.Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas pirmadienį sakė, kad Izraelis „nemėgina nieko išstumti“. „Mes nemėginame visam laikui ką nors kur nors perkelti“, – sakė jis, tačiau daugelis palestiniečių baiminasi, kad pasikartos perkėlimas, įvykęs per karą prieš 75 metus, kai buvo sukurta Izraelio valstybė ir buvo perkelti 760 tūkst. palestiniečių.

Į Tailandą grįžo šeši „Hamas“ įkaitais laikyti šios šalies piliečiaiŠeši tailandiečiai įkaitai, „Hamas“ pagrobti ir savaites laikyti Gazos Ruože, pirmadienį grįžo į karalystę, pranešė pareigūnai.Pasak Izraelio valdžios, dešimtys tūkstančių tailandiečių dirbo Izraelyje, daugiausia žemės ūkio sektoriuje, kai spalio 7 d. palestiniečių teroristai įsiveržė per sieną ir nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, įkaitais paėmė maždaug 240 žmonių.„Hamas“ pagrobė mažiausiai 32 tailandiečius, Bankoko užsienio reikalų ministerija ir Tailando musulmonų grupės derėjosi dėl jų paleidimo. Praėjusią savaitę į Tailandą grįžo septyniolika pagrobtųjų, pirmadienį apie 14 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku į sostinės Suvarnabhumio oro uostą po kelių savaičių nelaisvėje atskrido dar šeši. Kai „Hamas“ juos paleido, jie buvo gydomi Izraelio ligoninėje, o valdžia rengėsi parskraidinti juos namo. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, penki iš buvusių įkaitų turėtų tuojau pat grįžti į savo gimtuosius miestus karalystėje.Įkaitai buvo paleisti per laikinąsias paliaubas, pasibaigusias gruodžio 1 dieną. Dar devyni tailandiečiai vis dar yra Gazos Ruožą valdančios palestiniečių grupuotės nelaisvėje, pranešė Bankoko užsienio reikalų ministerija.Per „Hamas“ išpuolį Izraelyje buvo 30 tūkst. Tailando piliečių, daugiausia migrantų iš skurdesnių karalystės šiaurės rytinių provincijų. Tailando užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per karą žuvo 39 tailandiečiai, 19 buvo sužeisti, karalystė evakavo daugiau nei 8 500 savo žmonių.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad per kovas Gazos Ruože žuvo 3 kariai, aukų skaičius pasiekė 75Pirmadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad per kautynes Gazos Ruože žuvo dar trys kariai, nuo karo pradžios žuvusių Izraelio karių skaičius padidėjo iki 75.Visi trys žuvo sekmadienį Gazos Ruožo šiaurėje, pranešė kariškiai. Dėl šių mirčių bendras Izraelio gynybos pajėgų karių, žuvusių nuo spalio 7 d., įskaitant per „Hamas“ atakas nužudytus karius, rezervistus, kibucų sargybinius ir kitus, skaičius padidėjo iki 401.

JAV vyriausybė teigia nežinojusi apie „Hamas“ planus užpulti IzraelįJAV vyriausybė nebuvo informuota apie „Hamas“ planus spalio 7 d. užpulti Izraelį, sekmadienį pareiškė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is.„Mūsų žvalgybos bendruomenė sakė tai įvertinusi – šiuo metu ji nemato ženklų, kad ji buvo iš anksto perspėta apie šį dokumentą ar apie jį žinojo“, – televizijos kanalui NBC teigė J. Kirby‘is.Jis šias pastabas išsakė po to, kai pasirodė „The New York Times“ publikacija, kurioje atskleidžiama, kad likus daugiau nei metams iki spalio 7-osios išpuolių Izraelis esą gavo informacijos apie potencialią tokio masto ataką. Pasak „The New York Times“, Izraelio institucijos intensyviai diskutavo apie 40 puslapių ilgio dokumentą kodiniu pavadinimu „Jericho siena“, kuriame išdėstyti „Hamas“ kovos planai. Pateiktos detalės tariamai atitinka įvykių eigą per šių metų spalio 7-osios išpuolius.Tačiau ekspertai galiausiai atmetė šiuos planus kaip pernelyg ambicingus ir sudėtingus, kad „Hamas“ galėtų juos įgyvendinti.

Raudonojoje jūroje užpulti trys laivaiAmerikiečių daugiafunkcis laivas „Carney“ sureagavo į nelaimės signalus ir suteikė pagalbą po to, kai iš hučių kontroliuojamos teritorijos buvo paleista dronų ir raketų, nurodė JAV centrinė vadavietė.Jemeno hučių judėjimas tvirtino, kad jo karinis jūrų laivynas ginkluotu dronu ir jūrine raketa atakavo du Izraelio laivus: „Unity Explorer“ ir „Number 9“. Judėjimo kariuomenės atstovas spaudai sakė, kad minėtieji laivai buvo užpulti po to, kai nereagavo į įspėjimus, ir plačiau incidento nekomentavo.Per televiziją transliuotame pareiškime atstovas spaudai pridūrė, kad atakos buvo reakcija į Jemeno gyventojų reikalavimus ir islamiškų šalių raginimą stoti palestiniečių pusėn.JAV kariškiai sakė, kad, atplaukęs padėti komerciniams laivams, „Carney“ numušė tris dronus. Nėra aišku, ar dronai būtų atakavę ir amerikiečių karo laivą. Anot JAV kariuomenės, atakos buvo grėsmė tarptautinei prekybai.„Taip pat mes turime visas priežastis manyti, kad už šių atakų, nors ir surengtų Jemeno hučių, stovi Iranas, – teigiama pareiškime. – Amerika apsvarstys visus įmanomus reagavimo būdus, visiškai koordinuodama savo veiksmus su tarptautiniais sąjungininkais ir partneriais.“Dvi jūrų saugumo organizacijos sekmadienį pranešė, kad Jungtinei Karalystei priklausančiam laivui, plaukusiam per Raudonąją jūrą, smogė raketa. Viena iš organizacijų užsiminė apie prie to galimai prisidėjusius dronus.Su Bahamų vėliava plaukiojančiam neįvardytam laivui, plaukusiam į pietus maždaug už 35 jūrmylių nuo Jemeno vakarinės pakrantės, „smogė raketa“, pranešė jūrų saugumo bendrovė „Ambrey“, remdamasi pranešimais.„Nukentėjęs laivas skelbė nelaimės signalą, susijusį su piratavimu/ raketų ataka“, – pridūrė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bendrovė.Ji atkreipė dėmesį į pranešimus, kad į įvykio vietą greičiausiai atskubėjo „tarptautinis karinis laivynas, esantis netoli incidento“.Jungtinės Karalystės organizacija „United Kingdom Maritime Trade Operations“ (UKMTO), kuriai vadovauja Didžiosios Britanijos karališkasis karinis jūrų laivynas, pranešė gavusi „pranešimą apie bepiločių orlaivių sistemų (UAS) veiklą, įskaitant galimą sprogimą... iš Jemeno“.Ji patarė rajone esantiems laivams „būti atsargiems“.Incidentas įvyko sustiprėjus įtampai Raudonojoje jūroje ir aplinkiniuose vandenyse po to, kai lapkričio mėnesį Irano remiami husių sukilėliai užgrobė su Izraeliu susijusį krovininį laivą „Galaxy Leader“.Per kelias dienas iš husių sukilėlių kontroliuojamos teritorijos Jemene taip pat buvo paleistos dvi balistinės raketos, kurios nukrito maždaug už 10 jūrmylių nuo JAV eskadrinio minininko „USS Mason“, teigė Pentagonas.Nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai peržengė sieną ir įsiveržė į Izraelį, husiai surengė daugybę bepiločių lėktuvų ir raketų antskrydžių prieš Izraelį.Dėl padažnėjusių incidentų jūroje Didžiojo septyneto (G-7) šalių užsienio reikalų ministrai šios savaitės pradžioje vykusiame posėdyje paragino sukilėlius nutraukti grėsmę tarptautinei laivybai ir paleisti „Galaxy Leader“.

Izraelis plečia puolimą Gazos RuožePirmadienį Izraelis išplėtė apsiaustame Gazos Ruože vykdomą „Hamas“ smogikų puolimą, didėjant tarptautiniam susirūpinimui dėl augančio civilių aukų skaičiaus kare, kuriam pradžią davė spalio 7-osios išpuoliai.Atvirų karo veiksmų atnaujinimas pasibaigus paliauboms tarp Izraelio ir „Hamas“ sukėlė atgarsį regione, kuris yra atsidūręs ant platesnio konflikto slenksčio.Penktadienį pasibaigus savaitę trukusiam ugnies nutraukimui, Gazos Ruože atsinaujino kovos tarp „Hamas“ ir į priekį žengiančių Izraelio karių, taip pat raketų paleidimai į Izraelį ir oro antskrydžiai palestiniečių teritorijoje.Savaitgalį po Izraelio oro antskrydžių Gazos šiaurėje į dangų kilo tiršti dūmų ir dulkių debesys.Sekmadienį Izraelio kariuomenė pranešė apie raketų salves iš Gazos Ruožo į Izraelį ir pridūrė, kad dauguma jų buvo perimtos.„Hamas“ vyriausybė Gazos Ruože ir oficiali palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ teigė, kad vėlų sekmadienį teritorijos šiaurėje buvo smogta į Kamalo Adwano ligoninės įėjimą. Pasak naujienų agentūros, smūgis pražudė kelis žmones, o „Hamas“ apkaltino Izraelį pažeidus humanitarinę teisę.Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Izraelio kariuomene, ji iš karto nekomentavo šio smūgio.Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ naudojasi ligoninėmis ir kita civiline infrastruktūra kariniais tikslais. Islamistų judėjimas šių kaltinimų kratosi.„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) toliau plečia savo sausumos operaciją prieš pagrindinius „Hamas“ frontus Gazos Ruože“, – sekmadienį pareiškė Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari.Izraelis yra pažadėjęs sunaikinti „Hamas“ dėl spalio 7-osios išpuolių, per kuriuos grupuotės smogikai Izraelyje pražudė 1 200 žmonių ir paėmė 240 įkaitų. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 15 500 žmonių.Pagal paliaubų susitarimą mainais į palestiniečius, laikomus Izraelio kalėjimuose, buvo paleista kelios dešimtys Izraelio įkaitų. Tačiau penktadienį kovos buvo atnaujintos, nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų pratęsti ugnies nutraukimą.Pasak Izraelio kariuomenės, Gazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitai. Nepaisant to, „Hamas“ atmeta galimybę išlaisvinti daugiau žmonių, jei nebus susitarta dėl nuolatinių paliaubų.Sekmadienį Izraelio kariuomenė nurodė, kad nuo karo pradžios jau surengė apie 10 000 oro antskrydžių.

Irake per JAV antskrydį žuvo penki islamo teroristaiJAV kariuomenės atstovas patvirtino, kad sekmadienio popietę, iškilus tiesioginei grėsmei, buvo surengta „savigynos ataka“, kurios taikinys buvo dronų dislokavimo vieta netoli Kirkuko miesto Irako šiaurės rytuose.Islamo pasipriešinimo judėjimas Irake, atstovaujantis kelioms ginkluotoms grupuotėms, glaudžiai susijusioms su Teheranu, savo pareiškime teigia, kad žuvo penki jo nariai, ir pažadėjo, kad smogs atsakomąjį smūgį amerikiečių pajėgoms.Anksčiau sekmadienį vienas Amerikos kariuomenės pareigūnas sakė, kad JAV ir tarptautinės pajėgos buvo atakuotos keliomis raketomis Rumalyno nusileidimo zonoje Sirijos šiaurės rytuose, tačiau aukų nebuvo, o žalos infrastruktūrai nepadaryta.Nuo spalio 17 d. Irako ginkluotos grupuotės prisiėmė atsakomybę už daugiau nei 70 tokių išpuolių prieš JAV pajėgas, kurie buvo surengti dėl Vašingtono paramos Izraeliui, bombarduojančiam Gazą.Atakos buvo nutrauktos per neseniai galiojusias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“, tačiau dabar jos vėl tęsiamos.

TBT vyriausiasis prokuroras siekia ištirti visus karo nusikaltimus Gazos RuožeTarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas pasisako už tai, kad būtų tiriami galimi karo nusikaltimai visose Gazos Ruožo karo pusėse.„Privalome parodyti, kad ten galioja humanitarinė teisė ir kad ji yra pajėgi apsaugoti visus“, – sakė jis sekmadienį Tarptautinio baudžiamojo teismo Hagoje paskelbtame pareiškime.Pastarosiomis dienomis K. Khanas lankėsi Izraelyje ir Palestinos teritorijose. Tai buvo pirmasis jo, kaip vyriausiojo prokuroro, oficialus vizitas. Jį pakvietė spalio 7 d. „Hamas“ atakų aukų artimieji ir draugai.Šeštadienį Ramaloje jis susitiko su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu, taip pat su palestiniečių aukų šeimomis.Nors Izraelis nėra TBT Statuto šalis, K. Khanas pasiūlė šaliai savo paramą tiriant spalio 7 d. išpuolius. K. Khanas kalbėjo apie „vienus sunkiausių tarptautinių nusikaltimų, kurie sukrečia žmonijos sąžinę“. Jis paragino „Hamas“ nedelsiant paleisti visus laikomus įkaitus.Tuo pat metu K. Khanas pabrėžė, kad Izraelis, puldamas Gazos Ruožą, taip pat privalo laikytis tarptautinės teisės.„Kaip jau esu sakęs anksčiau, Izraelis turi apmokytus teisininkus, kurie konsultuoja vadus, ir patikimą sistemą, skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės“, – teigė jis. Pagrįsti kaltinimai dėl įtariamų karo nusikaltimų turi būti nepriklausomai ir greitai ištirti, pridūrė jis.Prokuroras taip pat išreiškė didelį susirūpinimą dėl vis dažnesnių ginkluotų Izraelio naujakurių išpuolių prieš Palestinos piliečius Vakarų Krante.Baudžiamasis teismas nuo 2021 metų tiria „Hamas“ ir Izraelio įtariamus karo nusikaltimus Gazos Ruože. Palestina nuo 2015 metų yra Statuto šalis. 2021 metais teismas nustatė, kad jo jurisdikcijai taip pat priklauso nuo 1967 m. okupuotos teritorijos, pavyzdžiui, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas.

Popiežius apgailestauja dėl Gazos Ruožo paliaubų pabaigos, ragina sudaryti naujas paliaubasPopiežius Pranciškus sekmadienį apgailestavo, kad paliaubos Gazos Ruože nutrūko, ir paragino konflikto dalyvius kuo greičiau pasiekti naują paliaubų susitarimą.„Gazoje tiek daug kančių“, – teigė pontifikas iš savo privačios rezidencijos; jo komentarai, kuriuos perskaitė padėjėjas, buvo transliuojami milžiniškuose ekranuose Šv. Petro aikštėje.86-erių metų popiežius dėl ligos buvo priverstas atšaukti planuotą kelionę į Dubajų, kur turėjo dalyvauti tarptautiniame COP28 klimato kaitos viršūnių susitikime.Komentaruose popiežius Pranciškus sakė, kad ugnies nutraukimo pabaiga reiškia „mirtis, griovimus, kančias“, ir pabrėžė, kad apgultoje Palestinos teritorijoje trūksta net būtiniausių išgyvenimo resursų.Pasak jo, padėtis Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijose yra „rimta“. „Daugelis įkaitų buvo išlaisvinti, tačiau dar daug jų vis dar yra Gazoje“, – sakė jis.

„Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo 15 523 žmonėsSekmadienį „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios Gazos Ruože žuvo 15 523 žmonės.Izraelis, atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ teroristų surengtą išpuolį pietų Izraelyje, per kurį, pasak Izraelio valdžios institucijų, žuvo apie 1 200 žmonių ir 240 buvo paimti įkaitais, vykdo oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože.

Izraelis: iki šiol Gazos Ruože rasta 800 tunelių šachtųIzraelio kariai, ginkluotųjų pajėgė duomenimis, nuo sausumos operacijos Gazos Ruože pradžios spalio pabaigoje aptiko 800 šachtų, vedančių į požeminius „Hamas“ tunelius ir bunkerius. 500 jų jau sunaikinta, pranešė kariuomenė. Pateiktais duomenimis, šachtos rastos gyvenamuosiuose rajonuose, daugelis jų – netoli gyvenamųjų namų ar pačiuose namuose, taip pat tokiuose pastatuose, kaip mokyklos, vaikų darželiai, žaidimo aikštelės ir mečetės. Kariuomenės duomenimis, taip pat sunaikinta daug kilometrų tunelių sistemos.

Izraelis: dedame maksimalias pastangas, kad Gazos kare nenukentėtų civiliaiIzraelio vyriausybės patarėjas Markas Regevas atmetė kaltinimus, kad jo šalis kovoje prieš „Hamas“ imasi nepakankamų priemonių civiliams gyventojams Gazos Ruože apsaugoti. „Imamės maksimalių pastangų, galbūt dar neregėtų panašiomis aplinkybėmis“, – sakė jis sekmadienį stočiai BBC.M. Regevas pabrėžė, kad atsakomybė už Gazos karą ir mūšių atsinaujinimą po kelių dienų paliaubų tenka tik „Hamas“.

Iš Gazos Ruožo išvyksta dar 600 užsieniečių ir antrą pasą turinčių palestiniečiųUžsieniečiai ir antrą pasą turintys palestiniečiai toliau palieka Gazos Ruožą. Daugiau kaip 600 jų sekmadienį turėjo kirsti Rafos pasienio perėjimo punktą ir įvažiuoti į Egiptą.Tiek pavardžių buvo įrašyta į sekmadienį paskelbtą palestiniečių pasienio tarnybos sąrašą. Į jį įtraukta daugiau kaip 300 JAV piliečių, taip pat asmenų, turinčių Vokietijos, Norvegijos, Graikijos, Turkijos ir Filipinų pasus.

Tarptautinio Baudžiamojo Teismo vyriausiasis prokuroras susitiko su palestiniečių prezidentu M. AbbasuHagoje įsikūrusio Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas šeštadienį Ramaloje susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu. Jis pareiškė, kad dėl pastarosios eskalacijos ir prieš Izraelį, ir prieš palestiniečius ketinąs pradėti tyrimą dėl spėjamų karo nusikaltimų.Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad M. Abbasas susitikime su K. Khanu apkaltino Izraelį „genocidu ir etniniu valymu Gazoje“ bei nuolatiniais nusižengimais okupuotame Vakarų Krante bei Rytų Jeruzalėje. Anot jo, tikslingai žudomi civiliai, ypač vaikai, moterys ir seneliai. M. Abbasas, „Wafa“ duomenimis, pareikalavo paspartinti tyrimus ir imtis veiksmų prieš Izraelį dėl spėjamų karo nusikaltimų. Jis taip pat sakė, kad būtina išplėsti humanitarinės pagalbos tiekimą. Izraeliečių įkaitų šeimų kvietimu, K. Khanas lankėsi ir Izraelyje. Interviu laikraščiui „Haaretz“ jis sakė turįs pagrindo manyti, kad teroristinė organizacija „Hamas“ spalio 7 d. vykdė karo nusikaltimus. „Tai nebuvo atsitiktiniai nužudymai“, – teigė jis. „Hamas“ esą „medžiojo žmones“ ir iš lovų grobė vaikus. Nužudyta daug moterų ir senelių, įskaitant išgyvenusiuosius holokaustą.Palestiniečių savivalda ir prezidentas M. Abbasas iki šiol aiškiai nepasmerkė „Hamas“ surengtų žudynių. M. Abbaso vadovaujama savivalda politiškai kontroliuoja Vakarų Krantą, tačiau kariniu požiūriu jis lieka okupuotas Izraelio. Gazos Ruožą tuo tarpu valdo „Hamas“ islamistai.TBT jau nuo 2021 m. vykdo tyrimą prieš „Hamas“ ir Izraelį dėl spėjamų karo nusikaltimų Gazos Ruože. Izraelis teismo nepripažįsta. Palestiniečiai nuo 2015 m. yra sutarties šalis.

Izraelis tęsia atakas Gazos RuožeIzraelio pajėgos sekmadienį tęsia atakas prieš taikinius Gazos Ruože. Naikintuvai ir sraigtasparniai naktį apšaudė „teroristinius taikinius“, įskaitant tunelių šachtas, vadavietes ir ginklų sandėlius, ryte pranešė Izraelio kariuomenė.Be to, sausumos dalinių valdomas kovinis dronas nusitaikė į penkis „Hamas“ teroristus ir juos likvidavo. Šeštadienį „teroro taikinius“ atakavo ir Izraelio karinio laivyno daliniai, paremdami sausumos pajėgas, sakoma toliau pranešime. Tarp šių taikinių buvo teroristinė infrastruktūra, „Hamas“ laivyno laivai bei ginklai. Prieš tai Izraelis dar kartą paragino atskirų kvartalų Chan Junyje pietinėje Gazos Ruožo dalyje gyventojus evakuotis.Ankstų sekmadienio rytą vėl sirenos gaudė ir Izraelyje. Tel Avive šeštadienio vakarą pirmą kartą nuo paliaubų pabaigos penktadienį buvo paskelbtas raketų pavojus. Pasak Izraelio televizijos, iš Gazos Ruožo į Tel Avivo regioną buvo paleista iš viso dešimt raketų.

Britų lėktuvai iš oro padės ieškoti „Hamas“ rankose likusių įkaitųDidžioji Britanija parems Izraelį ieškant „Hamas“ teroristų rankose Gazos Ruože likusių įkaitų. „Kad paremtų vykstančią įkaitų išlaisvinimo operaciją, Didžiosios Britanijos gynybos ministerija vykdys stebėjimo skrydžius virš rytinės Viduržemio jūros dalies, įskaitant skrydžius oro erdvėje virš Izraelio ir Gazos“, – šeštadienio vakarą pranešė britų vyriausybė. Stebėjimo lėktuvai yra neginkluoti ir bus naudojami tik įkaitų buvimo vietai nustatyti.Atitinkamoms institucijoms esą bus perduodama tik su įkaitų išlaisvinimu susijusi informacija. Tarp „Hamas“ spalio 7 d. pagrobtų įkaitų yra ir Jungtinės Karalystės piliečių.Izraeliui ir „Hamas“ buvo pavykę susitarti dėl paliaubų, kurioms tarpininkavo Kataras, Egiptas ir JAV. Jos du kartus trumpam buvo pratęstos. Per tą laiką teroristai paleido 105 įkaitus. Izraelis mainais suteikė laisvę 240 palestiniečių kalinių.Izraelis spėja, kad Gazos Ruože dar laikomi 137 įkaitai. Pasak Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto, tarp jų yra 15 moterų ir du vaikai.

E. Macronas įspėja Izraelį: „Hamas“ sunaikinimas gali trukti dešimt metųIzraelio užsibrėžtas tikslas sunaikinti teroristinę palestiniečių organizaciją „Hamas“, pasak Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, gali reikšti daug metų truksiantį karą Artimuosiuose Rytuose. „Visiškas „Hamas“ sunaikinimas reikštų mažiausiai dešimt metų karo“, – sakė E. Macronas šeštadienį JT klimato konferencijos Dubajuje kuluaruose. Todėl Izraelis, anot jo, turėtų „tiksliau apibrėžti“ savo tikslus. „Visiškas „Hamas“ sunaikinimas. Ar kas nors mano, kad tai įmanoma? – retoriškai klausė E. Macronas kalbėdamas su žurnalistais. – Jei tai yra tikslas, tuomet karas tęsis 10 metų“. Netgi kyla „karo be pabaigos“ pavojus, įspėjo E. Macronas.Po „Hamas“ spalio 7 d. surengto beprecedenčio išpuolio prieš Izraelį šis paskelbė karą teroristinei organizacijai ir jo tikslu įvardijo „Hamas“ sunaikinimą.

R. Erdoganas nesutinka atsiriboti nuo „Hamas“Nepaisant didėjančio JAV spaudimo, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nesutinka atsiriboti nuo islamistinio „Hamas“ judėjimo. Turkija nelaiko „Hamas“ teroristine organizacija, ir ši pozicija JAV vyriausybei žinoma, sakė jis šeštadienį. Palestiniečių organizacija, pasak R. T. Erdogano, „dalyvavo rinkimuose kaip politinė partija ir laimėjo“.JAV Iždo departamente už kovą su terorizmo finansavimu atsakingas pareigūnas Brianas Nelsonas šią savaitę lankydamasis Turkijoje pareiškė „didelį“ Vašingtono susirūpinimą dėl ankstesnių Ankaros santykių su „Hamas“. B. Nelsonas paragino Turkiją įstatymu užkirsti kelią galimiems pinigų pervedimams ateityje. Anot R. T. Erdogano, JAV neturėtų kištis. „Mes savo užsienio politiką formuojame Ankaroje ir orientuojamės tik į Turkijos interesus bei mūsų žmonių lūkesčius“, – sakė jis. Prezidentas teigė esąs tikras, „kad mūsų pokalbių partneriai per tokias humanitarines krizes ir konfliktus vertina nuoseklius ir subalansuotus Turkijos žingsnius“.

Netanyahu: tęsime karą, kol pasieksime visus tikslusIzraelio vyriausybės vadovas Benyaminas Netanyahu pareiškė, kad tęs karą prieš teroristinę palestiniečių organizaciją „Hamas“ Gazos Ruože tol, „kol bus pasiekti visi tikslai“. Tarp jų yra visų izraeliečių įkaitų paleidimas ir „Hamas“ sunaikinimas, sakė B. Netanyahu šeštadienį. Dėl to esą „būtina“ tęsti sausumos puolimą Gazos Ruože.„Mūsų kariai per paliaubų dienas ruošėsi visiškai pergalei“, – pažymėjo B. Netanyahu pirmojoje savo spaudos konferencijoje nuo septynias dienas trukusio ugnies Gazos Ruože nutraukimo penktadienį.

„Hamas“: derybas dėl įkaitų paleidimo tęsime tik pasibaigus karuiTeroristinis judėjimas „Hamas“ pareiškė, kad tęs derybas dėl įkaitų paleidimo tik pasibaigus Gazos karui.Vienas „Hamas“ lyderių Salehas al-Aruris sakė, kad tarp likusių įkaitų yra tik vyrai, tarnavę kariuomenėje, ir kariai. Izraelio gynybos ministras Joavas Galantas tuo tarpu teigia, kad tarp įkaitų Gazos Ruože“ dar yra 15 moterų ir du vaikai. Izraeliui ir „Hamas“ buvo pavykę susitarti dėl paliaubų, kurioms tarpininkavo Kataras, Egiptas ir JAV. Jos du kartus trumpam buvo pratęstos. Per tą laiką teroristai paleido 105 įkaitus. Izraelis mainais suteikė laisvę 240 palestiniečių kalinių. Izraelio kariuomenė savaitgalį informavo šešias įkaitų šeimas, kad jų artimieji nebegyvi. Savaitę trukęs mūšių nutraukimas baigėsi penktadienio rytą. Izraelis apkalino „Hamas“ nevykdžius savo įsipareigojimo paleisti visas moteris įkaites. „Hamas“ teigė, kad tai Izraelis atmetęs pasiūlymus. Beirute gyvenantis S. al-Aruris dabar pabrėžė, kad vykstant mūšiams derybų nebus.

Pranešama, kad Gazos Ruože surengtas oro antskrydis pareikalavo aukųPo Izraelio oro antskrydžio pabėgėlių rajone Džabalijoje Gazos Ruožo šiaurėje pranešta apie žuvusius ir sužeistus žmones.Pasak „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos tarnybų, esama daugybės sužeistųjų.Tarp žuvusiųjų yra Islamo universiteto Gazoje prezidentas Sufianas Tajehas, šeštadienį nurodė šaltiniai universitete. Izraelio kariuomenės atstovas patvirtino, kad Džabalijoje būta atakų.Izraelio kariuomenė praėjusį mėnesį jau buvo apšaudžiusi Islamo universitetą, motyvuodama tuo, kad šioje įstaigoje esą buvo apmokomi „Hamas“ inžinieriai.Izraelis pakartojo Gazos Ruožo gyventojams adresuotą raginimą pasitraukti iš mūšių zonų ir persikelti į pietinę pakrantės teritorijos dalį.

„Hamas“ vado pavaduotojas: jokio apsikeitimo belaisviais, kol karas Gazos Ruože nesibaigs„Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al Arouri pareiškė, kad daugiau belaisvių nesikeis, kol „karas Gazoje nesibaigs“.J. Arouri tokius komentarus išsakė kalbėdamas su Kataro valstybiniu televizijos tinklu „Al Jazeera“.Jis sakė, kad likę įkaitai yra Izraelio kariai ir civiliai vyrai, tarnavę Izraelio armijoje.Vėliau jis pridūrė, kad Izraelio įkaitai nebus išlaisvinti, jei nebus sudarytos paliaubos ir nebus paleisti visi kaliniai palestiniečiai.

JAV viceprezidentė: Izraelis „turi gerbti tarptautinę ir humanitarinę teisę“JAV viceprezidentė Kamala Harris pasakė pastabas per spaudos konferenciją, surengtą COP28 metu Dubajuje šeštadienį. Anksčiau ji sakė, kad JAV neleis priverstinio palestiniečių perkėlimo – ji kalbėjo per susitikimą su Egipto prezidentu Abdul Fattah al-Sisi.Po kelių valandų ji kalbėjosi su žurnalistais Dubajuje, sakydama, kad Izraelis turi teisę gintis nuo „Hamas“, tačiau ji sakė, kad „turi būti gerbiama tarptautinė ir humanitarinė teisė“.Harris sakė, kad Izraelis turi padaryti daugiau, kad apsaugotų civilius, ir kad žuvo per daug palestiniečių.

Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis: į Gazos Ruožą po pertrūkio pristatyta pagalbos prekiųŠeštadienį Gazos Ruožą pasiekė žūtbūt reikalingos pagalbos prekės, pranešė palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis.Organizacija nurodė, kad jos komandos priėmė 50 pagalbą gabenančių sunkvežimių, atvykusių per Rafos pasienio perėjimo punktą. Remiantis paskelbtu pranešimu, vilkikai, be kita ko, atvežė maisto, vandens ir medikamentų.Penktadienį baigėsi septynias dienas trukusios paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“. Netrukus po to Izraelis pareiškė, kad jo karinės operacijos buvo atnaujintos, ir apkaltino palestiniečių islamistinį judėjimą pažeidus susitarimo sąlygas.Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis vėliau penktadienį nurodė, kad Izraelis neleido per Rafą įvežti pagalbos prekių į tankiai apgyvendintą anklavą.Rafa yra vienintelis į Gazos Ruožą vedantis pasienio perėjimo punktas, kurio kontrolė yra ne Izraelio rankose.

Macrono įspėjimas Izraeliui: visiškas „Hamas“ sunaikinimas sukels dešimties metų karąPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perspėjo dėl nesibaigiančio karo siekiant visiškai sunaikinti „Hamas“.Prancūzijos lyderis tai pareiškė per spaudos konferenciją šeštadienį Dubajuje vykusio JT klimato kaitos viršūnių susitikimo (COP28) kuluaruose, praneša „Ukrinform“.„Kas yra visiškas „Hamas“ sunaikinimas? Ar kas nors mano, kad tai įmanoma? Jei taip, karas truks dešimt metų“, – sakė Macronas. Pasak Prancūzijos prezidento, teisingas atsakas teroristų grupuotei nėra „sunaikinti ištisą teritoriją ar subombarduoti visus civilius objektus“. Jis paragino „dvigubinti pastangas siekiant ilgalaikių paliaubų“.

R. T. Erdoganas pareiškė niekada nepripažinsiantis „Hamas“ teroristine organizacijaTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad niekada nepripažins „Hamas“ teroristine organizacija.„Per savo pirmąją kelionę į Ameriką susitikau su ten esančia žydų bendruomene. Prieš 20 metų jie manęs klausė apie „Hamas“. Aš pasakiau: „Hamas nėra teroristinė organizacija... Kad ir ką sakytų, aš niekada negaliu pripažinti „Hamas“ kaip teroristinės organizacijos“, – sakė R. T .Erdoganas.Turkijos prezidentas pabrėžė, kad negali apibūdinti „Hamas“ kaip teroristinės organizacijos, o JAV to negali tikėtis, nes pati turi ryšių su PKK, YPG, FETO, kurias Turkija pripažįsta teroristinėmis organizacijomis.R. T. Erdogano teigimu, Turkija reikalaus, kad Izraelio vadovybė, ypač ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, būtų nubausti pagal tarptautinės teisės normas dėl kaltinimų genocidu.Prezidentas R. T. Erdoğanas taip pat apkaltino Izraelio ministrą pirmininką „nuolat bandant pateisinti savo genocidą religine retorika“, tačiau „nėra jokio religinio pagrindo tam, ką jie daro“.

„Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo penktadienio žuvo 193 žmonės„Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija Gazoje teigia, kad Izraeliui penktadienį atnaujinus antskrydžius Ruože, žuvo 193 žmonės. Apie tai rašo BBC.Dar 652 žmonės buvo sužeisti pasibaigus septynias dienas trukusioms paliauboms, rašoma atnaujintame pranešime.Ministerijos teigimu, Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius viršijo 15 tūkst., o sužeista daugiau nei 40 tūkst. – 70 proc. iš jų yra moterys ir vaikai.

Izraelio kariuomenės atstovas nurodė evakuoti šiaurinius ir pietinius Gazos rajonusIzraelio kariuomenės (IDF) atstovas Avichay Adraee arabų kalba socialiniame tinkle „X“ paskelbė žemėlapius, kuriuose nurodoma, kurias Gazos ruožo dalis palestiniečiai turi palikti ir kur jie turi bėgti.Naudodamas kelis žemėlapius, anotuotas arabų kalba, A. Adraee nurodo žmonėms, gyvenantiems keliuose rajonuose, įskaitant Džabaliją ir Šudžaiją, persikelti į skirtingas vietoves, įskaitant Gazos miestą, kur Izraelis vykdė didžiąją dalį savo operacijų prieš įsigaliojant paliaubų susitarimui.Pietų Gazos žemėlapiuose reikalaujama, kad palestiniečiai keliuose rajonuose, įskaitant Bani Suhailą netoli Chano Juniso, persikeltų į prieglaudas Rafoje, esančioje pasienyje su Egiptu.

Izraelis skelbia atakavęs daugiau nei 400 taikinių Gazos RuožeNuo laikinųjų paliaubų pabaigos penktadienį Izraelis atakavo daugiau nei 400 taikinių Gazos Ruože, pranešė Izraelio kariuomenė.Remiantis IDF pareiškimu, oro, jūrų ir sausumos pajėgos nusitaikė į Gazą, įskaitant teritorijas pietuose.„Naikintuvai pataikė į daugiau nei 50 taikinių per platų išpuolį Khan Younis rajone“, – sakoma pranešime.Khan Younis prieplauka, kaip rašo BBC, buvo dar vienas Izraelio pajėgų taikinys.Pareiškime teigiama, kad oro antskrydžiai buvo nukreipti į mečetę šiaurinėje Gazos ruože, tvirtinant, kad grupuotė Islamo džihadas ją naudojo kaip operatyvinį valdymo centrą. Po to, kai Izraelis įsakė šiaurės Gazos gyventojams evakuotis į pietus, šimtai tūkstančių gaziečių prisiglaudė pietiniame Chan Juniso mieste, daugiausia laikinose palapinėse ir prieglaudose, kurias suteikė Jungtinės Tautos.

JAV gynybos sekretorius: Amerika „dirba, siekdama atkurti paliaubas“JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pareiškė, kad Vašingtonas tikisi, jog paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ bus atkurtos.„Mes ir toliau dirbsime su Izraeliu, Egiptu ir Kataru, siekdami vėl įgyvendinti pauzę kovose“, – sakė jis.Kaip rašo „Sky News“, L. Austinas apkaltino „Hamas“ dėl atsinaujinusių kovų ir teigė, kad „Hamas“ nesudarė naujo įkaitų sąrašo, kurį reikia paleisti.

Izraelis atakavo taikinius Gazos RuožeIzraelio kariuomenė penktadienio naktį sudavė stiprius smūgius „Hamas“ islamistams ir kitoms teroristų grupėms pietinėje Gazos Ruožo dalyje, informuoja dpa.„The Times of Israel“ pranešė apie „didelius mūšius“ ankstyvą šeštadienį prie Chan Juniso miesto, pietinėje Gazos Ruožo dalyje. Izraelio gynybos pajėgos skelbė, kad toje vietovėje gali būti dalis „Hamas“ vadų.Be to, vietiniai gyventojai sakė, kad Izraelio kariuomenė Chan Junise mėtė skrajutes, kuriose gyventojai dėl pavojaus raginami pasitraukti į Rafą, gyvenvietę pačiuose Gazos Ruožo pietuose. Taip pat pranešta apie Izraelio atakas Rafoje.Kovos tarp Izraelio pajėgų ir „Hamas“ atsinaujino penktadienį po savaitę trukusių paliaubų.Izraelis apkaltino „Hamas“ pažeidus paliaubų susitarimą, nes pastaroji naktį ėmė leisti raketas į Izraelį. Pietų Izraelyje, gyvenvietėse netoli Gazos, penktadienio popietę kaukė sirenos.Tuo metu Khalilas al Hayya, aukšto rango „Hamas“ atstovas, penktadienį duodamas interviu „Al Jazeera“ televizijai apkaltino Izraelį atmetus keletą „iniciatyvų ir pasiūlymų“, turėjusių pratęsti paliaubas Gazoje.Anot jo, derybos nutrūko dėl įvairių priežasčių, taip pat dėl to, kad Izraelis atsisakė perimti įkaitų kūnus, kurie, anot „Hamas“, žuvo per Izraelio karo veiksmus Gazoje.Izraelis ir „Hamas“ buvo susitarę dėl keturių dienų paliaubų, kurios prasidėjo lapkričio 24 d. Vėliau jos buvo pratęstos iki penktadienio ryto.

Penktadienį patvirtinta šeštoji Izraelio įkaito, pagrobto „Hamas“, mirtisOfra Keidar mirtį Gazoje patvirtino jos kibucas ir Įkaitų bei dingusių asmenų šeimų forumas. Jos mirtis buvo šeštoji įkaitų, laikomų „Hamas“ Gazos Ruože, mirtis, kurią penktadienį paskelbė izraeliečiai.Kaip skelbia BBC, teigiama, kad 70 metų O. Keidar spalio 7 d., kai buvo pagrobta, buvo išėjusi pasivaikščioti. Ji sugebėjo paskambinti savo šeimai ir pasakyti, kad „Hamas“ šaudo į ją.Jos vyras Sami buvo nužudytas jų šeimos namuose Kibbutz Be'eri mieste, o jos dukra Yael išgyveno užsibarikadavusi prieglaudoje.

Izraelis atsisakė išduoti naują vizą JT humanitarinės pagalbos Palestinai pareigūneiJungtinės Tautos (JT) teigia, kad Izraelis atsisakė pratęsti JT vyriausiosios humanitarinės pagalbos pareigūnės Lynn Hastings vizą Gazos Ruože ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante.Kaip rašo BBC, pareiškime pažymima, kad Izraelio pareigūnai planuoja leisti, jog L. Hastings dokumentai baigtųsi vėliau šį mėnesį.Spalio mėnesį Izraelio užsienio reikalų ministerija apkaltino L. Hastingsą nešališkumu ir subjektyvumu – JT kaltinimus atmetė.L. Hastings beveik trejus metus ėjo Artimųjų Rytų taikos proceso specialiojo koordinatoriaus pavaduotojos ir JT humanitarinės pagalbos koordinatorės pareigas okupuotoje Palestinos teritorijoje.„Jūs matėte keletą labai viešų išpuolių prieš ją socialiniame tinkle „Twitter“, kurie buvo visiškai nepriimtini. Išpuoliai prieš JT darbuotojus visame pasaulyje kelia „pavojus gyvybei“, – teigė JT atstovas spaudai.Izraelio Užsienio reikalų ministerija situacijos kol kas nekomentavo.

JAV palaiko Izraelio teiginius, kad „Hamas“ vis dar turi moterų įkaičių, kurias galėtų paleistiAtrodo, kad Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby palaiko Izraelio teiginį, kad „Hamas“ vis dar turi įkaitų moterų ir vaikų, kuriuos galėtų paleisti.Izraelis teigia, kad Gazoje tebėra maždaug 17 izraeliečių moterų ir vaikų, o paliaubos su „Hamas“ numatė, kad teroristų grupuotė juos visus paleis prieš išlaisvindama kitus įkaitus, daugiausia -suaugusius vyrus. Tačiau praėjusią naktį „Hamas“ atsisakė pateikti tokį sąrašą ir vietoj to pasiūlė surengti derybas dėl kitų kategorijų įkaitų išlaisvinimo, hebrajų žiniasklaidai sakė Izraelio pareigūnas, sakydamas, kad Jeruzalė atmetė idėją ir nusprendė atnaujinti IDF kovas, nes „Hamas“ vėl pažeidė paliaubas, paleisdamas raketą į Izraelį dar nepasibaigus paliaubų galiojimui.„Manome, kad daugiau nei tikėtina, kad jie turi daugiau moterų ir vaikų, kuriuos galėtų paleisti ir turėtų atitikti mainus, – sako J. Kirby.„Dėl „Hamas“ ši pauzė baigėsi... „Hamas“ turi sudaryti įkaitų sąrašą“, - pabrėžė jis.

Patvirtinta, kad žuvo dar du įkaitaiPatvirtinta dar dviejų įkaitų, kuriuos „Hamas“ pagrobė spalio 7 dieną, mirtis. 75 metų Eliyahu Margalit yra vienos iš įkaičių, slaugytojos Nili Margalit, kuri vakar buvo paleista, tėvas. Jie buvo pagrobti iš Kibuco Nir Ozo.Antrasis – vyras, kurį „Hamas“ pagrobė per muzikos festivalį Reime.26 metų Guy'us Iluzas buvo garso inžinierius ir bosistas vienoje žydų grupėje.

Po Izraelio apšaudymo IDF naikintuvai smogė „Hamas“ teritorijoms visame Gazos RuožeIDF teigia, kad pastarosiomis valandomis naikintuvai surengė antskrydžius prieš „Hamas“ objektus Gazos Ruože, įskaitant komandų centrus su juose esančiais darbuotojais, požemines aikšteles ir prieštankinių raketų į karius paleidimo aikštelę.Taip pat buvo smogta kelioms „Hamas“ kameroms, kurias pastebėjo Gazos divizijos stebėjimo pajėgos, teigia IDF. Taip pat buvo surengti oro antskrydžiai prieš du minosvaidžių paleidimo būrius Gazoje, priduriama.https://twitter.com/idfonline/status/1730672094109651332?ref_src=twsrc%5Etfw

JT pranešėja: paliaubų pabaiga yra rimta klaida Izraelio kariuomenei atnaujinus smūgius Gazos Ruože ir iš pietinės Gazos Ruožo dalies į Izraelį paleidžiant raketas, pagalbos agentūros teigia, kad atnaujinus kovą pablogės ir taip sunki humanitarinė padėtis Ruože.Francesca Albanese, Jungtinių Tautų specialioji pranešėja okupuotų Palestinos teritorijų klausimais, BBC Newshour sakė, kad paliaubų pabaiga buvo rimta klaida.„Tai neatsakinga, atsižvelgiant į humanitarinę katastrofą, kuri ištiko žmones Gazoje“, – sakė F. Albanese.„Gazos gyventojai... nebegali pakęsti jokio smurto, daugiau jokio bombardavimo“, – pridūrė ji.Paklausta, koks, jos manymu, yra geriausias sprendimas žengti į priekį, ji sakė, kad tarptautinė bendruomenė „turėtų imtis tikros lyderystės, laikydamasi tarptautinės teisės, kaip vienintelės galimos išeities, kad būtų naudinga tiek izraeliečiams, tiek palestiniečiams“.Ji teigė, kad norint demilitarizuoti „Hamas“ ir išvesti Izraelio kariuomenę, okupuotose Palestinos teritorijose turi būti vykdoma nepriklausoma taikos palaikymo operacija.Specialieji pranešėjai yra nepriklausomi ekspertai, kuriuos skiria JT Žmogaus teisių taryba, kurie stebi žmogaus teisių padėtį tam tikruose regionuose ir teikia ataskaitas apie ją.

„Hamas“ skelbia, kad nuo šio ryto žuvo 178 palestiniečiai„Hamas“ vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija Gazos Ruože praneša, kad nuo šio ryto per Izraelio antskrydžius anklave žuvo 178 palestiniečiai.Ministerija taip pat pranešė, kad buvo sužeisti 589 žmonės.Karas atnaujintas šį rytą po savaitės trukmės paliaubų susitarimo žlugimo, o Izraelis nuo paryčių surengė apie 200 smūgių Gazoje.

IDF atgavo nužudyto įkaito kūnąIzraelio gynybos pajėgos teigia radusios vieno iš savo įkaitų, žuvusio „Hamas“ nelaisvėje Gazoje, palaikus.27 metų Ofiras Tzarfati buvo sučiuptas per Novos festivalį spalio 7 d. ir nuo tada buvo laikomas Gazoje.Trečiadienį jo šeimai buvo pranešta, kad jis buvo rastas negyvas ir kad jo palaikai netrukus bus nugabenti atgal į Izraelį.„Velionio Ofiro Tzarfati, pagrobtojo, kūnas pastarosiomis dienomis buvo rastas bendromis IDF ir Shin Bet pajėgomis Gazos Ruože ir [šiandien] atvežtas į Izraelį“, – rašoma pranešime.

Gazos Ruožą valdanti „Hamas“ teigia, kad per Izraelio antskrydžius žuvo 3 žurnalistaiGazos Ruožą valdanti „Hamas“ vyriausybė pranešė, kad per Izraelio antskrydžius penktadienį žuvo trys žurnalistai, įnirtingos kovos atsinaujino po savaitę trukusių paliaubų.„Hamas“ spaudos tarnyba nurodė, kad šie trys žurnalistai yra operatorius Muntassiras Al Sawwafas, dirbęs Turkijos valstybinėje naujienų agentūroje „Anadolu“, jo brolis Marwanas, dirbęs įgarsintoju, bei operatorius Abdullah Darwishas.„Hamas“ teigimu, nuo karo pradžios spalio 7 d. žuvo 73 žurnalistai.

„Hamas“ šiandien antrą kartą apšaudė vidurio IzraelįVidurio Izraelyje skamba atskriejančios raketų sirenos, šiandien „Hamas“ jau antrą kartą paleidžia ilgo nuotolio raketas.Įspėjimai aktyvuojami Gan Yavne, Ness Ziona, Rishon Lezion, Yavne, Rehovot, Ashdod ir kituose mažesniuose šio rajono miestuose.Teritorijoje matomos „Iron Dome“ gaudomosios raketos.„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už šią ataką.

Į teritoriją prie Libano ir Izraelio sienos grįžo smurtasPenktadienį, netrukus po to, kai Izraelis atnaujino savo karines operacijas Gazos Ruože, į teritoriją prie Libano ir Izraelio sienos grįžo smurtas.Irano remiamas islamistinis „Hezbollah“ judėjimas paskelbė apie atakas prieš Izraelio karius iš Pietų Libano, o Libano saugumo šaltiniai sakė naujienų agentūrai „dpa“, kad per sieną taip pat buvo paleista Izraelio artlerijos ugnis.„Reikšdamas paramą tvirtiems palestiniečiams Gazos Ruože... Islamo pasipriešinimas („Hezbollah“) nusitaikė į priešo karių (Izraelio kariuomenės) susibūrimą netoli Al-Marj vietovės, pasitelkdamas tinkamus ginklus“, – sakoma „Hezbollah“ pranešime.Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė, kad popietę perėmė įtartiną skraidantį objektą, kuris pasiekė Izraelio teritoriją iš Libano krypties.Izraelio kariuomenė taip pat nurodė, kad atakavo teroristinę ląstelę, kuri „veikė Libane“.Libano saugumo šaltiniai teigė „dpa“, kad Izraelio artilerija, dislokuota Shebaa fermose, paleido kelis sviedinius į Labonos vietovę Libano pietuose.Nuo karo Gazos Ruože pradžios prie Izraelio ir Libano sienos vis fiksuojami susirėmimai.Tačiau tuo metu, kai Gazos Ruože galiojo paliaubos tarp Izraelio ir islamistinio judėjimo „Hamas“, prie Izraelio šiaurinės sienos vyravo įtempta ramybė ir buvo užfiksuoti tik keli incidentai.

Šaltinis: derybos dėl paliaubų baigėsi nesėkmeDeryboms artimas šaltinis BBC pranešė, kad derybos dėl ugnies nutraukimo baigėsi nesėkme.Kovos atsinaujino nuo šio ryto, tačiau derybos buvo vis dar tęsiamos tikintis naujos pertraukos.

Žiniasklaida: Izraelio pareigūnai žinojo apie „Hamas“ išpuolių planą prieš metusIzraelio pareigūnai gavo „Hamas“ spalio 7 d. išpuolio planą likus daugiau nei metams iki išpuolio, teigiama pranešime, skelbia „Sky News“.Laikraštis „The New York Times“ teigia, kad planus matę pareigūnai atmetė juos kaip „siekiamybę, manydami, kad „Hamas“ per sunku juos įgyvendinti“.Laikraštyje teigiama, kad pareigūnai matė 40 puslapių dokumentą, kuriame smūgis po smūgio buvo aprašytas būtent toks įsiveržimas, koks įvyko spalio 7 d. „Hamas“ šokiravusiu tikslumu laikėsi plano“, – rašoma laikraštyje. Plane taip pat buvo pateikta „išsami informacija apie Izraelio karinių pajėgų išsidėstymą ir dydį, ryšių mazgus ir kita slapta informacija“, todėl, pasak NYT, kilo klausimų, kaip „Hamas“ rinko savo informaciją, ir svarstoma galimybė, kad ji galėjo nutekėti iš Izraelio žvalgybos. Ataskaita nepatvirtinta.

Blinkenas: paliaubos baigėsi dėl „Hamas“Antony Blinkenas kalbėjosi su žurnalistais Dubajuje. Jis atsakė į „Hamas“ teiginius, kad JAV ir Izraelis nutraukė paliaubas, nes norėjo atnaujinti karo veiksmus, skelbia „Sky News“. „Svarbu suprasti, kodėl paliaubos baigėsi – jos baigėsi dėl „Hamas“, – sako A. Blinkenas. Kaip pavyzdžius, kuriais „Hamas“ įrodė, kad nėra suinteresuota laikytis susitarimo sąlygų, jis nurodo šios grupuotės į Izraelį paleistas raketas prieš baigiantis paliauboms ir vakar Jeruzalėje įvykusį susišaudymą.„Be to, ji nesilaikė įsipareigojimų paleisti tam tikrus įkaitus“, – priduria jis. A. Blinkenas sako, kad JAV daugiausia dėmesio skiria įkaitų grąžinimui, bet svarbiausia yra „grįžti prie ilgalaikės taikos ir saugumo“.Jis priduria, kad JAV nuolat primena Izraelio valdžios institucijoms užtikrinti Gazos Ruožo civilių gyventojų saugumą ir kad jis matė, jog šalis ėmėsi veiksmų, kad tai užtikrintų.„Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama tam, kad jie galėtų padaryti viską, kas įmanoma... kad civiliai gyventojai būtų apsaugoti, kad būtų užtikrinta humanitarinė pagalba“.

Baltieji rūmai: JAV sieks, kad paliaubos Gazos Ruože būtų pratęstosJAV toliau sieks, kad paliaubos Gazos Ruože būtų pratęstos, penktadienį pareiškė Baltieji rūmai, šioje teritorijoje atnaujinus karo veiksmus.„Toliau bendradarbiaujame su Izraeliu, Egiptu ir Kataru dėl galimybės pratęsti humanitarinę pauzę Gazoje“, – nurodė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas.Per savaitę trukusias paliaubas „Hamas“ smogikai paleido 80 Izraelio įkaitų mainais į 240 palestiniečių kalinių. Į karo niokojamą Gazos Ruožą taip pat buvo pristatyta daugiau humanitarinės pagalbos.Tačiau perspektyvas atkurti paliaubas temdo tai, kad „Hamas“ iki šiol nepateikė įkaitų sąrašo, kuris leistų pratęsti pauzę“, pažymėjo Nacionalinės saugumo tarybos atstovas. Pasak jo, prezidentas Joe Bidenas ir jo nacionalinio saugumo komanda toliau dirbs, siekiant tikslo „išlaisvinti likusius įkaitus“.Kovos prasidėjo spalio 7 d., kai „Hamas“ smogikai prasiveržė pro militarizuotą Gazos Ruožo sieną į Izraelį. Per beprecedentę ataką, Izraelio institucijų duomenimis, „Hamas“ pražudė apie 1 200 žmonių ir paėmė maždaug 240 įkaitų.Reaguodamas į išpuolį, Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir Gazos Ruože inicijavo karinę kampaniją, kurios metu, „Hamas“ skaičiavimu, jau žuvo beveik 15 000 žmonių.

Izraelis smogė „200 teroristinių taikinių“Penktadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad pasibaigus paliauboms Gazos Ruože smogė į „daugiau nei 200 teroro taikinių“ šioje palestiniečių teritorijoje.„Per pastarąsias kelias valandas sausumos, oro ir jūrų pajėgos smogė teroristiniams taikiniams Gazos Ruožo šiaurėje ir pietuose, įskaitant Chan Junyje ir Rafoje“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Izraelis teigia, kad Gazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitaiGazos Ruože vis dar laikomi 137 įkaitai, penktadienį pareiškė Izraelio vyriausybės atstovas Eylonas Levy.Pasak jo, tarp šių žmonių yra 115 vyrų, 20 moterų ir du vaikai.Atstovas pažymėjo, kad įkaitų gretose taip pat yra moteris ir du jos mažamečiai sūnūs, kurie, „Hamas“ duomenimis, esą neseniai žuvo.Kariuomenės atstovo teigimu, pranešimai apie šių įkaitų mirtį nepatvirtinti.E. Levy sakė, kad tarp įkaitų yra 126 izraeliečiai ir 11 užsieniečių, įskaitant aštuonis tailandiečius ir po vieną Nepalo ir Tanzanijos pilietį. Vienas įkaitas taip pat turi Prancūzijos ir Meksikos pilietybę. Anot šeimų, aštuoni izraeliečiai įkaitai turi Vokietijos pasus.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai prasiveržė pro militarizuotą Gazos Ruožo sieną į Izraelį ir inicijavo beprecedentę ataką, per kurią, Izraelio institucijų duomenimis, žuvo apie 1 200 žmonių. Kartu smogikai pagrobė ir į Gazos Ruožą išvežė apie 240 įkaitų. Praėjusį mėnesį buvo susitarta dėl paliaubų, per kurias buvo pradėta paleisti įkaitus mainais į palestiniečių kalinių išlaisvinimą iš Izraelio kalėjimų.

Paleisti palestiniečių kaliniai teigė, kad kalėjime su jais buvo netinkamai elgiamasiIš Izraelio kalėjimų paleisti palestiniečių kaliniai BBC pasakojo, kad praėjus kelioms savaitėms po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ užpuolė Izraelį, sargybiniai juos kolektyviai baudė ir blogai su jais elgėsi. Apie tai pasakoja BBC korespondentė Vakarų Krante Lucy Williamson.Kaliniai, paleisti pagal Izraelio susitarimą su „Hamas“ dėl įkaitų išlaisvinimo, sakė, kad buvo mušami lazdomis, juos gąsdino paleistais šunimis, iš jų buvo atimti drabužiai, maistas ir antklodės.Viena kalinė pasakojo, kad jai buvo grasinama išprievartauti, o sargybiniai du kartus į kameras paleido ašarines dujas.BBC kalbėjosi su šešiais žmonėmis, kurie visi sakė, kad prieš išeidami iš kalėjimo buvo sumušti.Palestinos kalinių draugija pranešė, kad kai kurie sargybiniai esą šlapinosi ant antrankiais surakintų kalinių ir kad šeši kaliniai kalėjime mirė.Atsakydama į šiuos kaltinimus Izraelio kalėjimų tarnyba BBC teigė, kad visi kaliniai laikomi pagal įstatymus ir turi visas pagrindines įstatymuose numatytas teises.„Mums nėra žinoma apie jūsų aprašytus teiginius“, – sakoma jų pareiškime. „Nepaisant to, kaliniai ir sulaikytieji turi teisę pateikti skundą, kurį oficialios institucijos visapusiškai išnagrinės“, – pridūrė tarnyba.Izraelis tiesiogiai neatsakė į BBC klausimą apie mirčių atvejus kalėjimuose, tačiau teigė, kad pastarosiomis savaitėmis keturi kaliniai mirė keturiomis skirtingomis datomis ir kad kalėjimų tarnyba neturi informacijos apie mirties priežastis.

„Hamas“ ministerija: pasibaigus paliauboms žuvo daugiau kaip 100 žmonių„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazos Ruože pranešė, kad pasibaigus paliauboms ir atnaujinus karo veiksmus penktadienį šioje palestiniečių teritorijoje žuvo 109 žmonės.Pasak ministerijos atstovo Ashrafo al-Qudros, taip pat suskaičiuota šimtai sužeistųjų.

JT vadovas „labai apgailestauja“ dėl atsinaujinusių kovų Gazos RuožeJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas socialiniame tinkle X parašė, kad „labai apgailestauja“ dėl atsinaujinusių kovų Gazos Ruože, skelbia BBC.„Vis dar tikiuosi, kad pavyks pratęsti nustatytą pertrauką. Karo veiksmų atnaujinimas tik parodo, kaip svarbu užtikrinti tikras paliaubas“, – rašė JT generalinis sekretorius.https://twitter.com/antonioguterres/status/1730523963216794074

JT vaikų teisių apsaugos agentūra teigia, kad Gazos Ruože vėl prasideda „skerdynės“JT vaikų teisių apsaugos agentūra UNICEF pranešė, kad, po laikinų paliaubų Gazos Ruože vėl prasidėjus mūšiams, į jaunų palestiniečių, kuriems reikia pagalbos, gyvenimą sugrįš „skerdynės“.„Šiandien valdžios žmonės nusprendė, kad vaikų žudynės turi tęstis“, – iš Gazos penktadienį perduotame vaizdo pranešime kalbėjo UNICEF atstovas Jamesas Elderis.„Neatsakinga galvoti, kad naujų atakų prieš Gazos gyventojus rezultatas bus kažkas kito nei skerdynės.“Penktadienio ryte Izraelio kariuomenė vėl pradėjo susirėmimus su „Hamas“. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras apkaltino „Hamas“ pažeidus savaitę trukusių paliaubų sąlygas.Nuo karo pradžios Gazoje žuvo apie 15 000 žmonių, dar daugiau nei 36 000 buvo sužeisti, praneša „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija.Nurodoma, kad tarp žuvusiųjų yra 6 150 vaikų, tačiau nepriklausomo šių duomenų patikrinimo atlikti neįmanoma.Maždaug 1 000 vaikų neteko galūnių, pranešė vyriausiasis Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Gazos Ruože Rikas Peeperkornas.„Gazoje nėra vietų, kur galima būtų saugiai pasislėpti nuo šių nuožmių atakų“, – pasakojo R. Peeperkornas.

Izraelio vyriausybės atstovas: „Hamas“ gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęsIzraelio vyriausybės atstovas penktadienį pasakė, kad, Gazos Ruože pasibaigus paliauboms ir vėl prasidėjus karo veiksmams, Palestinos islamistų grupuotė „Hamas“ „gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęs“.„Deja, „Hamas“ nusprendė užbaigti pertrauką, atsisakydama paleisti visas pagrobtas moteris“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje pasakė vyriausybės atstovas Eylonas Levy. „Nusprendusi nepaleisti mūsų moterų, „Hamas“ gaus į kailį taip, kaip niekas nėra gavęs.“

Dėl atnaujintų mūšių su „Hamas“ Iranas apkaltino IzraelįDėl vėl prasidėjusių mūšių Gazos Ruože Iranas penktadienį apkaltino Izraelį ir Jungtines Valstijas.„Nužudę daugiau nei 15 000 palestiniečių, sionistiniai vampyrai pradėjo naują žudynių raundą, o juos toliau remia Amerikos vyriausybė“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanani.Penktadienį pasibaigus septynias dienas trukusioms Izraelio ir „Hamas“ smogikų paliauboms, tuojau pat vėl prasidėjo mirtini mūšiai.N. Kanani pridūrė, kad „politinė ir teisinė atsakomybė už besitęsiančią agresiją ir skerdynes“ tenka Izraeliui, JAV ir „dar keleto šį apartheido režimą remiančių šalių vyriausybėms“.Ketvirtadienį susitikęs su Izraelio ir Palestinos pareigūnais aukščiausiojo rango JAV diplomatas Antony Blinkenas paragino pratęsti karo veiksmų pertrauką ir perspėjo, kad, vėl pradėjus mūšius, bus būtina apsaugoti civilius palestiniečius.Kitų pasaulio šalių vadovai ir humanitarinės pagalbos grupės taip pat norėjo, kad pertrauka būtų ilgesnė.„Pasaulio tautos ir absoliučios daugumos šalių vyriausybės reikalauja, kad paliaubos tęstųsi, o sionistų režimo išpuoliai prieš Gazą ir Vakarų Krantą būtų visiškai nutraukti“, – nurodė N. Kanani.Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešė, kad kovos vėl buvo pradėtos po to, kai „Hamas“ „pažeidė“ paliaubų sąlygas – iki paliaubų pabaigos likus vos valandai, Izraelio kariuomenė pranešė numušusi iš Gazos skriejančią raketą.

Vėl atnaujinus karo veiksmus, Izraelis nurodė Gazos gyventojams naujas evakuacijos zonasPenktadienio ryte Gazos Ruože vėl prasidėjus mūšiams, Izraelio kariuomenė Palestinos teritorijoje gyvenantiems civiliams nurodė naujas saugos zonas.Kariuomenė, „rengdamasi kitam karo etapui“, pristatė interaktyvų evakuacijos zonų žemėlapį arabų kalba.Žemėlapyje ruožas padalintas į zonas, kad gyventojams būtų lengviau „susiorientuoti, suprasti nurodymus ir prireikus iš atitinkamos vietovės nuvykti į saugią vietą“.Prieš kelias valandas iki to, pasibaigus savaitę trukusioms paliauboms, kurias pratęsti trečią kartą susitarti nepavyko, kariuomenė vėl pradėjo karinius veiksmus prieš „Hamas“.Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad prieš pat pasibaigiant paliauboms į Izraelį iš Gazos Ruožo buvo paleistos raketos.Izraelis taip pat apkaltino „Hamas“ nesilaikant susitarimo paleisti visas įkaitėmis laikomas moteris.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, per pirmąsias tris atsinaujinusių karo veiksmų valandas, Izraelio karo lėktuvams vėl ėmus bombarduoti ruožą Gazoje žuvo 32 žmonės.„Hamas“ apkaltino Izraelį atsisakius priimti visus jos pasiūlymus pratęsti paliaubas.

Islamo džihadas atakuoja Izraelio miestusPalestinos islamo džihadas pranešė, kad šį rytą atakavo Izraelio miestus ir miestelius.„al Quds Brigades“ teigė, kad išpuoliai buvo atsakas į „nusikaltimus mūsų žmonėms“.Islamo džihadas yra smogikų grupuotė ir „Hamas“ sąjungininkė, kuri dalyvavo jos spalio 7 d. atakoje.

Kataras patvirtino, kad Izraelio ir Palestinos derybos tęsiasi Kataro Užsienio reikalų ministerija „X“ socialiniame tinkle paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Kataro valstybė labai apgailestauja, kad pasibaigus humanitarinei pauzei atnaujinta Izraelio agresija prieš Gazos Ruožą, nepasiekus susitarimo ją pratęsti. Kataro valstybė kartu su savo tarpininkavimo partneriais yra įsipareigojusi tęsti pastangas, dėl kurių buvo padaryta humanitarinė pauzė, ir nedvejodama darys viską, kas būtina, kad grįžtų ramybė.“

Gazos Ruožo ministerija: pasibaigus paliauboms jau žuvo 29 žmonėsGazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad penktadienį per pirmąsias valandas po to, kai baigėsi paliaubos tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ ir atsinaujino karo veiksmai, žuvo 29 žmonės.Ministerijos atstovas Ashrafas al Qudra AFP sakė, kad pasibaigus paliauboms 7 val. ryto vietos (5.00 val. Grinvičo) laiku, be kitų, 10 žmonių žuvo centrinėje Gazos dalyje esančiame Al Maghazi mieste, 9 – pietiniame Rafos mieste ir 5 – šiauriniame Gazos mieste.

Šaltinio teigimu, nepaisant vėl pradėto Gazos puolimo, derybos dėl paliaubų tęsiasi toliauNepaisant atsinaujinusių mūšių, Izraelio ir „Hamas“ derybos dėl paliaubų, kuriose tarpininkauja Kataras ir Egiptas, tęsiasi toliau, naujienų agentūrai AFP pranešė su derybomis susipažinęs šaltinis.„Nežiūrint į tai, kad Izraelis vėl pradėjo Gazos antskrydžius, derybos Katarui ir Egiptui tarpininkaujant tęsiamos toliau“, – nurodė dėl derybų slaptumo nežinomu likti pageidavęs šaltinis po to, kai po intensyvių išvakarėse vykusių diskusijų nepavyko susitarti paliaubas pratęsti aštuntai dienai.

„Hamas“ valdoma ministerija teigia, kad per atsinaujinusius Izraelio oro antskrydžius Rafoje žuvo 6 žmonėsPenktadienio rytą per Izraelio oro antskrydį Rafos mieste Gazos Ruožo pietuose žuvo mažiausiai šeši palestiniečiai, AFP sakė „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Ashrafas al Qudra, atnaujindamas pirminius duomenis apie tris žuvusiuosius.Kitur per oro antskrydžius Gazos mieste žuvo du vaikai, sakė Al Ahli ligoninės gydytojas Fadelis Naimas, nes kovos atsinaujino iškart po to, kai baigėsi septynias dienas trukusios paliaubos tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.

Nuo paliaubų pradžios šimtai sunkvežimių su pagalba pasiekė Gazos Ruožo šiauręNuo paliaubų Gazos kare pradžios, Palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio organizacijos duomenimis, 310 sunkvežimių su pagalbos prekėmis sėkmingai pasiekė Izraelio intensyviai atakuotą šiaurinę Gazos Ruožo dalį.Humanitarinė organizacija naktį į penktadienį tinkle X pranešė, kad į teritoriją pristatyta tokių svarbių prekių, kai maisto produktai, kūdikių maistas ir antklodės. Vien tik penktadienį 56 vilkikai su pagalbos kroviniu įvažiavo į Gazos miestą ir šiaurines Gazos Ruožo teritorijas.Prieš prasidedant paliauboms Izraelis savo atakas prieš „Hamas“ teroristinę organizaciją buvo sukoncentravęs į šiaurės Gazą. Kariuomenė šimtus tūkstančių žmonių ragino pasitraukti į pietus. Per intensyvius apšaudymus daug civilių žuvo.

Izraelio kariai netyčia nušovė civilį, ginklu pasipriešinusį „Hamas“ užpuolikamsIzraelio kariai netyčia nušovė civilį, kuris per teroristinį išpuolį Jeruzalėje drąsiai pasipriešino „Hamas“ užpuolikams, pranešė žiniasklaida.Vyras nuo sunkių sužeidimų mirė ligoninėje likus dienai iki savo 38-ojo gimtadienio, ketvirtadienio vakarą pranešė kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi jį gydžiusios ligoninės informacija.Šis vyras, pamatęs, kaip užpuolikai šaudo į žmones autobusų stotelėje, spontaniškai iššoko iš automobilio ir šovė į juos iš nuosavo ginklo. Kariai taip pat pradėjo šaudyti į užpuolikus, tačiau palaikė vyrą vienu iš jų ir nušovė.Du palestiniečiai ketvirtadienio rytą autobusų stotelėje apšaudė grupę civilių. Žuvo trys žmonės. Teigiama, kad du užpuolikai žuvo nuo kareivių ir civilio kulkų. Civilis už savo drąsius veiksmus galiausiai taip pat sumokėjo gyvybe.Vėliau atsakomybę už išpuolį prisiėmė teroristinė organizacija „Hamas“.Po beprecedenčių „Hamas“ išpuolių spalio 7 dieną Izraelyje buvo sušvelninti griežti šalies ginklų įstatymai. Vietos žiniasklaida pranešė, kad taip buvo pasiektas tikslas leisti didesniam civilių gyventojų skaičiui viešai nešiotis teisėtai įsigytus ginklus.

Izraelis skelbia, kad kovos atnaujintosIzraelis teigia atnaujinęs kovas su „Hamas“ Gazos Ruože.Įraše „X“ socialiniame tinkle Izraelio gynybos pajėgos teigė, kad „Hamas“ atidengė ugnį į Izraelį, taip pažeisdamas paliaubų sutarties sąlygas.https://twitter.com/IDF/status/1730455649815822608

Tęsiamos derybos dėl paliaubų, Izraelis teigia perėmęs iš Gazos paleistą raketąNepatvirtintais duomenimis, vis dar vyksta diskusijos dėl tolesnio „Hamas“ ir Izraelio paliaubų pratęsimo. Beveik prieš savaitę prasidėjusi ir pirmadienį pirmą kartą pratęsta kovų pertrauka iš pradžių turėjo baigtis penktadienio rytą.Pagal pirminį susitarimą pertrauka gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 10 dienų, jei kasdien bus paleidžiami įkaitai.Likus vos kelioms valandoms iki paliaubų galiojimo pabaigos, Izraelio bendruomenėse prie sienos su Gazos ruožu pasigirdo raketų sirenos, praneša „Sky news“.Tai pirmas kartas, kai nuo paliaubų pradžios lapkričio 24 d. nuskambėjo sirenos, praneša Izraelio žiniasklaida.Tuo tarpu Izraelio kariuomenė patvirtino, kad jos raketinės gynybos sistema „Iron Dome“ anksti penktadienį perėmė iš Gazos Ruožo paleistą raketą.„Hamas“ iš karto nepateikė jokių komentarų.

Izraelio kariuomenė: antroji šiandienos įkaitų grupė yra IzraelyjeŠeši papildomi „Hamas“ ketvirtadienį paleisti įkaitai atvyko į Izraelį ir vyks į Hatzerimo oro bazę, kur jiems bus atliktas pirminis medicininis įvertinimas, pranešė Izraelio gynybos pajėgos.Izraelio kariai palydės išlaisvintus įkaitus į ligonines, kur jie susitiks su savo šeimomis, pranešė kariškiai bei Izraelio ministro pirmininko biuras.Tiesioginiai vaizdai parodė, kad Raudonojo Kryžiaus furgonų vilkstinė įvažiuoja į Rafah sienos perėjimą tarp Gazos ir Egipto, pakeliui į Izraelį vėlų ketvirtadienio vakarą vietos laiku.Anksčiau ketvirtadienį dvi moterys, laikomos Gazoje, buvo paleistos ir išvežtos į Izraelio ligonines.Pasak Izraelio pareigūno, įkaitai buvo paleisti atskiromis partijomis ketvirtadienį, nes jie buvo laikomi skirtingose Gazos Ruožo vietose.Izraelio įkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas paskelbė įkaitų vardus ir amžių – kai kurie iš jų turi dvigubą pilietybę. Jų tapatybės yra tokios: Sapiras Cohenas (suaugęs), Shani Goren (suaugusi), Nili Margalit (suaugusi), Ilana Gritzewsky (suaugusi), Bilalas Alziadana (suaugęs), Aisha Alziadana (vaikas).

IDF: esame pasiruošę atnaujinti kautynes Gazos Ruože, reikalausime, kad „Hamas“ rytoj išlaisvintų daugiau įkaitųIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė yra pasirengusi atnaujinti kovas Gazos Ruože, jei paliaubų susitarimas su „Hamas“ nebus pratęstas dar vienai dienai.Jis sako, kad per naktį IDF „primygtinai reikalavo“ įvykdyti dabartinį susitarimą su „Hamas“, pagal kurį teroristų grupuotė ketina paleisti įkaitais laikomas moteris ir vaikus.„Taip darysime ir rytoj. Tarpininkai – Kataras ir Egiptas – taip pat įpareigoti įvykdyti susitarimą, kad paliaubos galėtų tęstis“, – sako jis.„IDF yra pasirengę atnaujinti kovas. Mes pasiruošę pulti bet kurią valandą, taip pat ir šįvakar“, – sako D. Hagari.

IDF: šeši įkaitai pakeliui iš GazosIDF ką tik paskelbė, kad šeši įkaitai dabar yra Raudonojo Kryžiaus globoje ir yra pakeliui į Izraelį.„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, šeši „Hamas“ įkaitai buvo perduoti jiems ir yra pakeliui į Izraelį“, – socialiniame tinkle paskelbė Izraelio gynybos pajėgos.Anksčiau šiandien buvo paleisti du įkaitai, todėl iš viso per dieną jų buvo aštuoni.

Blinkenas ragina Izraelį sukurti saugias zonas Gazos gyventojams prieš atnaujinant kovąKalbėdamas per spaudos konferenciją JAV ambasadoje Jeruzalėje, valstybės sekretorius Antony Blinken sako, kad Joe Bideno administracija „nedelsiant sutelkia dėmesį į darbą su mūsų partneriais, kad būtų pratęsta pauzė“ kovose tarp Izraelio ir „Hamas“, kad daugiau įkaitų būtų paleisti. „Mes nenustosime dirbti tol, kol visi įkaitai negrįš namo pas savo šeimas“, – sako A. Blinkenas.Jis sako, kad JAV ir toliau remia Izraelio tikslą nuversti „Hamas“ Gazos Ruože, sakydama, kad šį rytą mirtinas teroristinis šaudymas Jeruzalėje „pabrėžė“ teroristinės grupuotės ketinimus.Jis taip pat pakartoja JAV raginimą, kad Izraelis prieš pradėdamas veikti pietų Gazos Ruože parengtų planus, kaip toliau mažinti civilių aukų skaičių, pavyzdžiui, sukurti vadinamąsias saugias zonas palestiniečiams.„Tai, kaip Izraelis ginasi, yra svarbu“, – sako jis. „Kaip sakiau ministrui pirmininkui, svarbu ketinimas, bet svarbūs ir rezultatai“.

Gallantas patikino Blinkeną: Izraelis nugalės „Hamas“ Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, sako, kad Izraelis užtruks tiek, kiek reikės, kad laimėtų karą Gazoje prieš „Hamas“.„Mes kovosime su „Hamas“, kol įveiksime – nesvarbu, kiek tai užtruks“, – sako jis, dėkodamas A. Blinkenui ir JAV prezidentui Joe Bidenui už paramą.„Mes tęsime šį karą, kol laimėsime, nugalėsime „Hamas“ organizaciją, atimsime iš jos valdymo ir karinius pajėgumus ir sugrąžinsime visus įkaitus“, – priduria Y. Gallantas. „Žinome, kad operacijos tikslų atžvilgiu esame vieningi su JAV, ir tai labai vertiname“.

Izraelis ir JAV svarsto ištremti „Hamas“ kovotojusKaip teigiama pranešime, Izraelio ir JAV pareigūnai aptarė tūkstančių žemesnio lygio „Hamas“ kovotojų išsiuntimą iš Gazos Ruožo kaip galimą būdą sutrumpinti karą.Idėja, apie kurią pranešė „Wall Street Journal“, yra panaši į JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą, leidžiantį Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) narius, įskaitant lyderį Yasserą Arafatą, deportuoti iš Libano į Tunisą.Vienas pasiūlymas, sukurtas Izraelio kariuomenės ekspertų grupės, prasidėtų nuo „saugių zonų be „Hamas“ sukūrimo, kurias valdytų nauja Gazos valdžia, remiama Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų, sakoma pranešime.Vienas aukšto rango Izraelio pareigūnas laikraščiui sakė, kad nėra aišku, ar „Hamas“ sutiktų palikti Gazą, jei tai būtų pasiūlyta. Jis pridūrė, kad nebuvo „praktinių diskusijų“ dėl „Hamas“ kovotojų ištrėmimo, tačiau tokia galimybė gali atsirasti, jei nebus kito pasirinkimo.

Izraelis tvirtina „Hamas“ tunelyje radęs pavogtų medicinos reikmenųIzraelio gynybos ministerijos agentūra teigė radusi įrodymų, kad „Hamas“ tuneliuose buvo paslėpti vogti medicinos reikmenys.Izraelis nuolat kaltino „Hamas“, kad šis slepia kurą, maistą, medicinos reikmenis ir kitą labai reikalingą pagalbą, siekdamas pristatyti tarptautinei bendruomenei humanitarinės nelaimės Gazoje įvaizdį.„Hamas“ neigia tai daręs, teigdamas, kad Izraelis neįsileidžia pakankamai pagalbos į anklavą.Vyriausybės veiklos koordinavimas teritorijose (kitaip žinomas kaip COGAT) pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje, kaip teigiama, yra tamsiame tunelyje paslėptos atsargos, sakydama, kad tai rodo, kaip Hamas „pirmenybę teikia nevilties ištiktiems žmonėms“.https://twitter.com/cogatonline/status/1730250928861721029?ref_src=twsrc%5Etfw

JT: nuo konflikto pradžios Gazoje buvo sugriauta apie 46 000 namųRemiantis Jungtinių Tautų lapkričio 29 d. ataskaita, nuo spalio 7 d. apytiksliai 46 000 būstų Gazoje buvo visiškai sunaikinti, o daugiau nei 234 000 buvo iš dalies apgadinti.CUNY absolventų centro ir Oregono valstijos universiteto mokslininkų atlikta palydovinė analizė apskaičiavo, kad lapkričio 29 d. buvo pažeista 26–34 % visų juostoje esančių konstrukcijų. Palyginti, lapkričio 18 d. šie skaičiai buvo nuo 20 % iki 26 %. Apskaičiuota, kad Gazos ir Šiaurės Gazos gubernijose, kur įvyko daugiausiai oro antskrydžių, buvo apgadinta 52–65 % konstrukcijų.

Izraelyje lankosi TBT prokurorasTarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prokuroras Karimas Khanas lankosi Izraelyje „Hamas“ išpuolius spalio 7-ąją išgyvenusiųjų ir aukų šeimų prašymu ir kvietimu, ketvirtadienį pranešė TBT.„Šis vizitas, nors ir nėra tiriamasis, suteikia svarbią galimybę pareikšti užuojautą visoms aukoms ir užmegzti dialogą“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtame TBT pranešime.K. Khanas taip pat turi vykti į Ramalą okupuotame Vakarų Krante, ten susitiks su aukšto rango palestiniečių pareigūnais, nurodė TBT.Per precedento neturintį išpuolį spalio 7 d. palestiniečių judėjimo „Hamas“ teroristai Pietų Izraelyje nužudė maždaug 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė 240 įkaitų. Į tai reaguodamas Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“, valdantį Gazos Ruožą ir turintį ginkluotą sparną. Beveik savaitę trukusios paliaubos, sustabdžiusios kelias savaites trukusį konfliktą, turėtų baigtis anksti penktadienį.2002 m. pradėjęs veikti TBT yra vienintelis pasaulyje nepriklausomas teismas, įsteigtas tirti sunkiausius nusikaltimus, įskaitant genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. 2021 m. jis pradėjo tyrimą dėl Izraelio, „Hamas“ ir kitų ginkluotų palestiniečių grupuočių galimų karo nusikaltimų palestiniečių teritorijose. K. Khanas yra sakęs, kad dabar šis tyrimas „apima karo veiksmų ir smurto paaštrėjimą po 2023 m. spalio mėnesio išpuolių“. Tačiau TBT komandos negali patekti į Gazą ar tirti Izraelį, kuris nėra TBT narys.Teisės ekspertai naujienų agentūrai AFP sakė, kad „Hamas“ ir Izraelis gali būti apkaltinti karo nusikaltimais. Penkios šalys lapkričio viduryje paragino pradėti TBT tyrimą dėl Izraelio ir „Hamas“ karo, o K. Khanas sakė, kad jo komanda surinko „reikšmingą kiekį“ įrodymų apie „atitinkamus incidentus“.

Blinkenas Ramaloje susitiko su Palestinos vadovu AbbasuIzraelyje ir Palestinos savivaldoje viešintis JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas ketvirtadienį Ramaloje susitiko su palestiniečių lyderiu Mahmoudu Abbasu, skelbia BBC.Pasak JAV valstybės departamento, jie aptarė humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui ir palestiniečių saugumo bei laisvės padėtį Vakarų Krante.Kaip rašo laikraštis „Times of Israel“, remdamasis palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“, M. Abbasas pasisakė už nuolatines paliaubas Gazos Ruože.Jis taip pat pakartojo, kad palestiniečių lyderiai yra pasirengę prisiimti atsakomybę už padėtį Gazos Ruože, ir pabrėžė, kad anklavas priklauso būsimos Palestinos valstybės jurisdikcijai.

Emmanuelis Macronas patvirtino, kad šiandien iš „Hamas“ nelaisvės paleista 21 metų prancūzė ir izraelietė Mia Schem.Paskelbęs žinutę socialinėje žiniasklaidoje, Prancūzijos prezidentas išreiškė „didelį džiaugsmą“ ir solidarumą su likusiais įkaitais, paimtais per spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1730259667459117453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730259667459117453%7Ctwgr%5E417262faec9a1f8a2f6cdcdba7ca25f6a7f1479d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F30%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-ceasefire-ending-gaza-palestine-hostage-deal-palestinian-prisoners-released

CNN: įkaitai paleidžiami ne visi iš karto, nes jie yra skirtingose vietoseJAV transliuotojas CNN praneša, kad „Hamas“ ketvirtadienį paleidžia ne visus Izraelio įkaitus vienu metu, nes jie yra skirtingose vietose.Šią informaciją CNN pranešė neįvardyti Izraelio pareigūnai.Ketvirtadienį „Hamas“ jau paleido dvi įkaites – 21 metų Mia Schem ir 40 metų Amit Soussana.Žiniasklaidos duomenimis, per dieną bus paleista dešimt įkaitų, įskaitant du Rusijos piliečius.

Netanyahu įsakė nugriauti Jeruzalėje šaudžiusių užpuolikų namusBenjaminas Netanyahu įsakė nugriauti dviejų „Hamas“ užpuolikų namus po to, kai jie šį rytą surengė masinį šaudymą Jeruzalėje, skelbia „Sky News“.„Ministras pirmininkas Netanyahu nurodė užantspauduoti ir nugriauti dviejų teroristų, įvykdžiusių šiandienos išpuolį Jeruzalėje, namus, atlikti plataus masto areštus tų, kurie juos rėmė ir siuntė“, – sakoma jo biuro pareiškime. Izraelio teroristų šeimos namų griovimas yra įprasta Izraelio valdžios institucijų vykdoma bausmė, praktikuojama palestiniečių teritorijose nuo 1967 m. Šešių dienų karo. Po šaudymo, per kurį žuvo trys žmonės ir žuvo du užpuolikai, „Hamas“ gyrė savo karinį sparną „al Qassam Brigades“ už tai, ką pavadino „didvyriška operacija Jeruzalėje“.Ji taip pat įvardijo užpuolikus: 38 metų Muradas Muhammadas Nemras ir 30 metų Ibrahimas Muhammadas Nemras.Manoma, kad jų šeimų namai, kurie dabar bus nugriauti, yra Sur Baher – palestiniečių kaime Rytų Jeruzalės pakraštyje.

Šįvakar bus apsikeista 30 palestiniečių„Hamas“ įvardijo 30 palestiniečių kalinių, kurie, kaip tikimasi, šį vakarą bus paleisti mainais į Izraelio įkaitus, pavardes. Tai bus septintasis toks apsikeitimas iš eilės, skelbia „Sky News“. Sąraše yra aštuonios moterys ir 22 vaikai. Dvi izraelietės – 21 metų Mia Schem ir 40 metų Amit Soussana – jau paleistos.

Blinkenas: reikia imtis visų priemonių, kad būtų išvengta žalos civiliams gyventojamsPasak Baltųjų rūmų, ketvirtadienį susitikęs su Izraelio vadovais valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą patvirtino JAV paramą „Izraelio teisei gintis nuo teroristinio smurto“, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, pranešė Baltieji rūmai, skelbia BBC.Tačiau, kaip pabrėžiama pareiškime, A. Blinkenas paragino Izraelį „imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta žalos civiliams gyventojams“.„Valstybės sekretorius pabrėžė, kad prieš pradedant bet kokias karines operacijas pietinėje Gazos dalyje, būtina atsižvelgti į humanitarinius ir civilių apsaugos poreikius, ir paragino nedelsiant imtis veiksmų, kad ekstremistiniai naujakuriai būtų patraukti atsakomybėn už smurtą prieš palestiniečius Vakarų Krante“, – sakoma Valstybės departamento pareiškime.

„Hamas“ paleido dar du Izraelio įkaitusIzraelio kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį Gazos Ruože Raudonajam Kryžiui buvo perduoti du įkaitai.Dvi moterys yra „pakeliui į Izraelio teritoriją“, sakoma kariuomenės pareiškime.„Per artimiausias kelias valandas Raudonajam Kryžiui turėtų būti perduota daugiau Izraelio įkaitų“, – priduriama pareiškime.

Dėl Ispanijos premjero pastabų apie karą Gazos Ruože Izraelis atšaukia ambasadorę MadrideKetvirtadienį aukščiausiasis Izraelio diplomatas pareiškė atšaukiantis šalies ambasadorę Madride dėl Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo „piktinančių pasisakymų“ abejojant Izraelio karinės kampanijos Gazoje teisėtumu.„Dėl piktinančių Ispanijos ministro pirmininko pasisakymų, kuris ir vėl kartojo nepagrįstus teiginius, nusprendžiau iškviesti Izraelio ambasadorę Ispanijoje į konsultacijas Jeruzalėje“, – socialiniame tinkle X parašė užsienio reikalų ministras Eli Cohenas.Šis žingsnis žengtas po P. Sanchezo interviu, kai jis pareiškė turįs „rimtų abejonių“ dėl Izraelio veiksmų karo draskomame Gazos Ruože teisėtumo, naujienų agentūrai AFP sakė anonimiškumo pageidavęs Izraelio pareigūnas, pridūręs, jog tai „ne pirmas kartas“, kai Ispanijos lyderis pareiškia tokią nuomonę.Diplomatinė įtampa tarp Izraelio ir Ispanijos išaugo po pakartotinių P. Sanchezo pastabų, kritikuojančių Izraelio karinę kampaniją Gazos Ruože, pradėtą reaguojant į spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius.Izraelis taip pat atšaukė ambasadorius iš Turkijos ir Pietų Afrikos Respublikos po šių šalių lyderių pastabų apie karą Gazoje.Iš karto nebuvo aišku, kada Izraelio ambasadorė Rodica Radian-Gordon išvyks iš Madrido į Jeruzalę.„Izraelis veikia ir toliau veiks pagal tarptautinę teisę, mes tęsime karą, kol bus išlaisvinti visi įkaitai ir „Hamas“ Gazoje bus sunaikinta“, – parašė E. Cohenas.„Už spalio 7 d. žudynes ir šiandieninę padėtį Gazoje yra atsakinga tik viena institucija - teroristinė organizacija „Hamas“, įvykdžiusi karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui prieš Izraelio piliečius ir Gazos Ruožo gyventojus“, – pabrėžė Izraelio užsienio reikalų ministras.

Analizė: kodėl derybos dėl įkaitų tampa vis sudėtingesnės?Kadangi dėmesys nukrypo į jaunus vyrus ir laikomus užsienio piliečius, o galiausiai ir į IDF karius, „Hamas“, prieš svarstydama įkaitų paleidimo klausimą, juos labiau vertins, rašo Seanas Bellas, „Sky News“ karinis analitikas. Atrodo, kad labai mažai tikėtina, jog „Hamas“ artimiausiu metu paleis visus įkaitus, nes jie yra vienintelė valiuta, daranti įtaką kare su Izraeliu. „Hamas“ reikia tik kelių IDF įkaitų – ir galbūt poros užsienio piliečių – kad išlaikytų patikimą derybų pajėgumą. Tuo pat metu „Hamas“ sieks išgauti kuo didesnę vertę iš didžiosios dalies vis dar laikomų įkaitų, daugiausia dėmesio skirdamas paliaubų pratęsimui kuo ilgesniam laikotarpiui. Net ir nedidelis karinių įkaitų skaičius „Hamas“ gali būti neįkainojamas – kartą ji ketverius metus laikė IDF kareivį ir sutiko jį išmainyti tik į daugiau nei 1000 palestiniečių kalinių.Vienas iš jų buvo Yahya Sinwaras, kuris dabar yra „Hamas“ lyderis Gazoje. Tuo tarpu Izraelis sieks išlaikyti spaudimą „Hamas“, kad užtikrintų nuolatinį įkaitų paleidimą, grasindamas atnaujinti sausumos puolimą.Izraelis norės atnaujinti puolimą, jei derybos dėl įkaitų bus sustabdytos, kad būtų parodytas ryžtas, net jei per ateinančias dienas ir savaites bus padarytos vėlesnės pertraukos, reaguojant į tolesnę pažangą keičiantis įkaitais.

Po šaudynių Jeruzalėje Netanyahu pažadėjo apginkluoti daugiau civilių gyventojųPo mirtinų šaudynių Jeruzalėje Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo apginkluoti daugiau civilių gyventojų, skelbia „Sky News“. Anksčiau miesto mero pavaduotoja Fleur Hassan-Nahoum sakė, kad civiliai nušovė šaulį, kai šis nužudė tris žmones.Policija teigė, kad šaulį sulaikė civilis ir du kariai, tuo metu buvę ne tarnyboje.„Mano vadovaujama vyriausybė toliau plės ginklų dalijimą piliečiams“, – sakė Benjaminas Netanyahu.Jis sakė, kad „visi „Hamas“ teroristai yra mirtingi“, taip pat ir Jeruzalėje.

Blinkenas Ramaloje susitiks su palestiniečių prezidentu AbbasuKetvirtadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Izraelio okupuotą Vakarų Kranto miestą Ramalą susitikti su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.A. Blinkenas šarvuota vilkstine atvyko į Palestiniečių valdžios, iš dalies administruojančios Vakarų Krantą, būstinę netrukus po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu Jeruzalėje.Protestuodami prieš A. Blinkeno vizitą palestiniečiai Ramaloje degino JAV valstybės sekretoriaus atvaizdus.

Ministras: išpuolis Jeruzalėje įrodė, kad ginklų dalijimas gyventojams yra teisingasIšpuolis Jeruzalėje, įvykdytas šiandien apie 7.30 val. prie judraus įvažiavimo į Jeruzalę, yra dar vienas ženklas, kad Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijose dėl Izraelio ir „Hamas“ karo padidėjo įtampa, skelbia BBC.Žuvo trys žmonės – dvi 24 ir 67 metų moterys ir 73 metų vyras.Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai užfiksavo momentą, kai automobilis su dviem užpuolikais sustojo prie perpildytos autobusų stotelės. Iš jo išlipę du vyrai atidengė ugnį į bėgančius žmones.Du neetatiniai kariškiai ir vienas ginkluotas civilis atsakė šaudydami į užpuolikus ir nušovė juos vietoje.Izraelio saugumo agentūra „Šin Bet“ nustatė, kad užpuolikai yra palestiniečiai broliai Muradas ir Ibrahimas Nemrai. Jiems buvo atitinkamai 38 ir 30 metų. Abu jie gyveno Rytų Jeruzalėje ir už teroristinę veiklą buvo atlikę bausmę kalėjime. Agentūros duomenimis, Muradas kalėjime praleido 10 metų nuo 2010 m. iki 2020 m.Įvykio vietoje apsilankęs Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras sakė, kad užpuolikai buvo „Hamas“ kovotojai.Jis teigė, kad šis išpuolis įrodo, jog po spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių įvesta vyriausybės politika apginkluoti civilius gyventojus buvo teisinga.„Šis įvykis dar kartą įrodo, kad neturime rodyti silpnumo, kad su „Hamas“ turime kalbėtis tik per taikinį, per karą. Turime kovoti su „Hamas“, – sakė jis ir pridūrė, kad šis išpuolis parodė, kokia svarbi yra ginklų leidimų išdavimo asmenims politika.

Šaltinis „Hamas“ teigia, kad ketvirtadienį bus išlaisvinta 10 įkaitų izraeliečiųŠaltinis „Hamas“ naujienų agentūrai AFP sakė, kad ketvirtadienį, vienai dienai pratęsus paliaubas, iš Gazos Ruožo bus paleista 10 įkaitų izraeliečių, du iš jų turi ir Rusijos pilietybę.„Visi jie gyvi“, – sakė šaltinis ir pridūrė, kad „praėjusią naktį Izraelis atmetė „Hamas“ pasiūlytą sąrašą, į kurį buvo įtraukti trijų žuvusių izraeliečių kūnai“.

„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už mirtinas šaudynes Jeruzalėje„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už šaudymo išpuolį Jeruzalėje, per kurį ketvirtadienį, vos pratęsus Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios palestiniečių islamistų grupuotės paliaubas, žuvo trys žmonės.Policija pranešė, kad du užpuolikai buvo iš Rytų Jeruzalės, jie buvo nušauti įvykio vietoje, netoli autobusų stotelės vakarinėje miesto dalyje, kur nėra įvažiavimą kontroliuojančių punktų. „Du teroristai atvažiavo automobiliu, vienas jų buvo ginkluotas M-16, kitas – pistoletu“, ir pradėjo šaudyti, žurnalistams įvykio vietoje sakė Jeruzalės policijos viršininkas Doronas Torgemanas.Užpuolikus nušovė du Izraelio kariuomenės kariai, tuo metu nėję tarnybos, ir vienas civilis, sakoma policijos pranešime. „Policijai atlikus teroristų automobilio apžiūrą buvo rasta šaudmenų ir ginklų“, – priduriama jame.Policijos atstovas pranešė, kad nužudytieji yra 73 metų rabinas Elimelechas Wasermanas, 67 metų Hana Ifergan ir 24 metų Livia Dikman.Po kelių valandų „Hamas“ paskelbė pareiškimą, kuriame prisiėmė atsakomybę už išpuolį ir vadino jį „natūraliu atsaku į precedento neturinčius okupantų nusikaltimus Gazos Ruože ir prieš vaikus Dženine“, Izraelio okupuotame Vakarų Krante.Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, sakė, kad šaudymas yra „nesibaigiančio karo, kurį mes kovojame su teroristinėmis organizacijomis, ypač „Hamas“, pavyzdys. A. Blinkenas irgi tai pavadino dar vienu priminimu apie grėsmę, su kuria „Izraelis susiduria kiekvieną dieną“.„Hamas“ pranešė, kad užpuolikai buvo broliai 38 metų Muradas Nemras ir 30 metų Ibrahimas Nemras, jie buvo šios palestiniečių organizacijos ginkluoto sparno Rytų Jeruzalėje nariai. Policija pranešė, kad anksčiau užpuolikai kalėjo Izraelyje.Socialinėje žiniasklaidoje išplitusioje ir Izraelio televizijos transliuotoje medžiagoje matyti, kaip du vyrai išlipa iš balto automobilio ir šaudo į autobuso laukiančius žmones, tada įsikiša ir ima šaudyti apsaugos darbuotojai ir praeiviai.„Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad greiti tarnybos nėjusių karių ir civilių veiksmai „užkirto kelią dar rimtesnei atakai“. „Mano vyriausybė ir toliau dalins ginklus piliečiams“, – pridūrė jis.Tuo metu du Izraelio kariai buvo nesunkiai sužeisti taranavus kontrolės postą Vakarų Krante, pranešė kariuomenė ir pridūrė, kad „įvykio vietoje buvę kariai nušovė ir neutralizavo užpuoliką“. Pranešime priduriama, kad kariai buvo nuvežti į ligoninę, Izraelio pajėgos „ieško vietovėje kitų įtariamųjų“.Smurtas Vakarų Krante išaugo po „Hamas“ surengtų išpuolių Pietų Izraelyje spalio 7 d. ir Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą prieš grupuotę Gazos Ruože.Prieš dvi savaites žuvo vienas Izraelio karys, kai į jį buvo šauta per išpuolį kontrolės poste prie įėjimo į tunelį, jungiantį Vakarų Krantą su Jeruzale. Dar penki Izraelio saugumo darbuotojai buvo sužeisti, Izraelio policija nušovė visus tris užpuolikus. Atsakomybę už išpuolį taip pat prisiėmė ginkluotas „Hamas“ sparnas „Ezzedine‘o Al Qassamo brigados“.

Tarpininkai siekia dar dviejų dienų paliaubų pratęsimoEgipto ir Kataro derybininkai siekia, kad laikinosios paliaubos būtų pratęstos dar dviem dienoms, praneša Egipto valstybinė žiniasklaida, skelbia „Sky News“.Tai apima daugiau palestiniečių kalinių paleidimą ir didesnį humanitarinės pagalbos tiekimą, sakoma pareiškime.Šiandien dėl 24 valandų pertraukos buvo susitarta likus vos kelioms akimirkoms iki paliaubų galiojimo pabaigos ankstų rytą.„Sky News“ Artimųjų Rytų korespondentas Alistairas Bunkallas sakė, kad tai rodo, jog kaskart, kai siūloma pratęsti paliaubas, tampa vis sunkiau susitarti dėl tolesnių pauzių.

Blinkenas lankosi IzraelyjeJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas ketvirtadienį lankosi Izraelyje. Jeruzalėje susitikęs su Izraelio prezidentu Izchaku Herzogu, jis pažymėjo, kad „Hamas“ rankose esančių įkaitų paleidimas yra „labai teigiama tendencija“.„Tai, be kita ko, leido smarkiai padidinti humanitarinę paramą nekaltiems civiliams Gazos Ruože, kurios jiems desperatiškai reikia, – kalbėjo A. Blinkenas. – Šis procesas duoda rezultatų. Tai svarbu. Tikimės, kad tai tęsis“.A. Blinkenas, JAV duomenimis, per vizitą ketina aparti ir tolesnius žingsnius dėl Palestinos valstybės sukūrimo bei būtinybę užkirsti kelią konflikto išplitimui.JAV valstybės sekretorius ketvirtadienį susitiko ir su Izraelio premjeru Benyaminu Netanyahu.Dėl labai didelių civilių aukų skaičiaus Gazos Ruože bei smarkių sugriovimų šioje palestiniečių teritorijoje JAV prezidentas Joe Bidenas patiria didelį spaudimą savo šalyje ir taip pat savo partijoje. Anot „The Washington Post“, J. Bidenas reikalauja iš Izraelio labiau paisyti civilių, kai, tikėtina, bus atnaujinti mūšiai.A. Blinkenas susitikime su I. Herzogu patvirtino, kad JAV remia Izraelio teisę gintis ir „mėginimą užtikrinti, kad spalio 7 d. įvykiai niekada nepasikartotų“. A. Blinkenas pareiškė užuojautą trijų izraeliečių, žuvusių ryte per palestiniečių išpuolį Jeruzalėje, šeimoms. „Gedime jų, kaip gedime dėl kiekvienos prarastos nekaltos gyvybės“, – teigė jis.https://twitter.com/IsraeliPM/status/1730161502844264735

Išlaisvinti Tailando įkaitai atvyko į BankokąTailando įkaitai, kuriuos išlaisvino „Hamas“, kartu su užsienio reikalų ministru atvyko į Bankoką, pranešė korespondentė Azijoje Cordelia Lynch.Ji pridūrė, kad 17 žmonių grupė dar penkias-šešias valandas keliaus iki namų į šiaurės rytus nuo Tailando.Iš viso buvo išlaisvinti 23 tailandiečiai, dar devyni nėra laisvi.Pasak žurnalistės, daugelis į laisvę paleistų asmenų dirbo ūkiuose, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį spalio 7 d.https://twitter.com/SkyNews/status/1730154676505424240

Izraelio ministras sako, kad Jeruzalėje šaudė „Hamas“ nariaiIzraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras sako, kad du Jeruzalėje šaudę asmenys yra „Hamas“ nariai ir gyveno Rytų Jeruzalėje, rašo BBC.Anot jo, išpuolis rodo ginklų dalijimo civiliams Izraelyje svarbą.Abu užpuolikai, į išpuolio vietą atvykę automobiliu, buvo nušauti karių ir ginkluoto civilio.

Per šaudynes Jeruzalėje, naujausiais duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonėsPer išpuolį Jeruzalėje, naujais duomenimis, ketvirtadienį žuvo mažiausiai trys žmonės. Dar šeši asmenys buvo sužeisti. Pradžioje Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Amon“ buvo pranešusi apie vieną žuvusią moterį, vėliau – apie du žuvusiuosius.Užpuolikai buvo iš Rytų Jeruzalės, sakė vietos policijos rajono vadas Doronas Turgemanas. Pasak policijos, du užpuolikai „neutralizuoti“. Abu jie, į išpuolio vietą atvykę automobiliu, buvo nušauti karių ir ginkluoto civilio.Pasak Izraelio žiniasklaidos, užpuolikai buvo iš arabiškosios Rytų Jeruzalės.

Medikai: per susišaudymą autobuso stotelėje žuvo du žmonėsPasak Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnybos, 24 metų moteris žuvo per šaudymą autobusų stotelėje Jeruzalėje.Tarnyba atnaujino sužeistųjų skaičių nuo septynių iki aštuonių, iš kurių penkių būklė yra sunki.Vėliau buvo pranešta, kad taip pat mirė 73 metų vyras, kurio būklė buvo kritinė.„Šį rytą pasibjaurėtinas teroro aktas Jeruzalėje“, – sakė JAV ambasadorius Izraelyje Jackas Lew.Į įvykio vietą atvyko daug greitosios pagalbos mašinų, o policija pranešė, kad apieško teritoriją, kad įsitikintų, jog nėra kitų užpuolikų.

Izraelio policija: ginkluoti vyrai apšaudė Jeruzalės autobusų stotelę ir sužeidė septynis žmonesGinkluoti vyrai pradėjo šaudyti autobusų stotelėje Jeruzalėje ir sužeidė septynis žmones, pranešė Izraelio policija.Dviejų aukų būklė kritinė, skelbia Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnyba.Policijos teigimu, kad du įtariami užpuolikai „buvo neutralizuoti vietoje“. Pasak Izraelio policijos, išpuolis įvyko prie pagrindinio greitkelio miesto pakraštyje piko valandomis.

Izraelis pranešė gavęs naują paleidžiamų įkaitų sąrašą Izraelio vyriausybė pranešė gavusi naują sąrašą, kuriame – Gazos Ruože įkaitais laikomos moterys ir vaikai, kuriuos „Hamas“ ketina paleisti ketvirtadienį mainais į dar vienai dienai pratęstas paliaubas.„Izraeliui pagal susitarimo sąlygas ką tik buvo pateiktas moterų ir vaikų sąrašas, todėl paliaubos bus tęsiamos“, – teigiama Izraelio ministro pirmininko kanceliarijos išplatintame pranešime, nenurodant tikslaus paleidžiamų įkaitų skaičiaus.Paliaubų, dėl kurių pirmąkart susitarta praėjusį penktadienį, metu buvo laikinai sustabdyti karo veiksmai ir apsikeista įkaitais bei kaliniais.Iš viso paleisti 102 įkaitai, įskaitant 70 Izraelio piliečių. Visas per spalio 7 d. įvykdytą precedento neturintį išpuolį, per kurį „Hamas“ nužudė 1 200 žmonių, pagrinde civilių, pagrobtų ir į Gazos Ruožą išvežtų įkaitų skaičius siekė apie 240.„Hamas“ pareigūnų teigimu, per atsakomuosius Izraelio antskrydžius ir sausumos kampaniją Gazoje jau žuvo beveik 15 000 žmonių, dauguma jų – taip pat civiliai, teritorijos šiaurėje griuvėsiais virto didelės zonos.Izraelis jau paleido 210 palestiniečių kalinių.

Guterresas reikalauja „tikrų humanitarių paliaubų“Ugnies nutraukimo Gazos kare pratęsimo, pasak JT generalinio sekretoriaus António Guterreso, neužtenka. Jis reikalauja „tikrų humanitarinių paliaubų“.A. Guterresas tinkle X trečiadienio vakarą rašė: „Vyksta derybos dėl paliaubų pratęsimo – mes tai sveikiname, tačiau reikia tikrų humanitarinių paliaubų“. Praėjusiomis dienomis žmonės „okupuotoje Palestinos teritorijoje ir Izraelyje pagaliau didelėje tamsoje išvydo vilties ir žmogiškumo kibirkštį“, teigė jis.Susitarimas dėl ribotų paliaubų pagerino pagalbos Gazos Ruožui tiekimą. Tačiau paramos esą vis dar nepakanka, kad būtų patenkintas milžiniškas daugiau kaip 2 mln. žmonių poreikis. Civiliams, anot A. Guterreso, reikalingas nepertraukiamas gyvybiškai svarbios humanitarinės pagalbos tiekimas į visą teritoriją.A. Guterresas kitame įraše nurodė, jog yra „daugybė pranešimų apie seksualinį smurtą per siaubingus „Hamas“ teroristinius išpuolius spalio 7 d.“ Juos esą būtina ištirti, o kaltuosius nubausti. „Lytinis smurtas turi būti pasmerktas. Bet kuriuo metu. Visur“, – rašė A. Guterresas. Jis, be to, pareikalavo saugoti civilius, įskaitant Jungtinių Tautų personalą.

Izraelis ir „Hamas“ teigia, kad paliaubos pratęstosIzraelio ir „Hamas“ paliaubos bus tęsiamos, ketvirtadienį, likus nedaug laiko iki susitarimo galiojimo pabaigos, pareiškė abi šalys, nors oficialaus susitarimo detalės liko neaiškios.Likus kelioms minutėms iki paliaubų, kurios turėjo baigtis 5.00 val. Grinvičo laiku, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad „operacijos pauzė“ bus pratęsta, tačiau nenurodė, kuriam laikui.„Atsižvelgiant į tarpininkų pastangas tęsti įkaitų išlaisvinimo procesą ir laikantis susitarimo sąlygų, operacijos pauzė bus tęsiama“, – sakė ji.„Hamas“ tuo tarpu teigė, kad buvo susitarta „pratęsti paliaubas septintą dieną“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Deryboms dėl paliaubų vadovaujantis Kataras patvirtino, kad pertrauka pratęsta iki penktadienio.Spaudimas pratęsti pertrauką buvo daromas tam, kad būtų galima paleisti daugiau įkaitų ir suteikti papildomos pagalbos nuniokotai Gazos Ruožo teritorijai, o trečiadienio vakarą į Izraelį derybų atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Paliaubos leido laikinai sustabdyti kovas, prasidėjusias spalio 7 dieną, kai „Hamas“ kovotojai persikėlė per sieną į Izraelį ir, Izraelio valdžios institucijų teigimu, nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir pagrobė apie 240 žmonių.Pasak „Hamas“ atstovų, per vėlesnę Izraelio oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože žuvo beveik 15 000 žmonių, taip pat daugiausia civilių, o didelė dalis teritorijos šiaurinės dalies virto griuvėsiais.Praėjusią naktį pagal susitarimo sąlygas buvo išlaisvinti dar 10 Izraelio įkaitų, o dar keturi Tailando įkaitai ir dvi Izraelio ir Rusijos pilietės įkaitės buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.„Hamas“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip kaukėti ginkluoti vyrai perduoda įkaitus Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui.Tarp išlaisvintųjų buvo ir JAV pilietybę turinti Liat Beinin, dirbanti gide Izraelio Holokausto muziejuje Jad Vašem.JAV Prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad yra „labai patenkintas“ šiuo išlaisvinimu. „Šis susitarimas davė reikšmingų rezultatų“, – sakė jis apie paliaubas.Netrukus po to, kai įkaitai atvyko į Izraelį, šalies kalėjimų tarnyba pranešė, kad buvo paleista 30 palestiniečių kalinių, įskaitant žinomą aktyvistę Ahed Tamimi.Nuo paliaubų pradžios lapkričio 24 dieną mainais į 210 palestiniečių kalinių buvo išlaisvinti 70 Izraelio įkaitų. Apie 30 užsieniečių, daugiausia Izraelyje gyvenančių tailandiečių, buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.

Izraelis paleido dar 30 palestiniečių kaliniųIzraelis iš kalėjimų paleido dar vieną palestiniečių kalinių grupę mainais į „Hamas“ pagrobtų įkaitų paleidimą. Iš įvairių kalėjimų paleista 30 kalinių, naktį į ketvirtadienį pranešė Izraelio kalėjimų institucija. Teroristinis „Hamas“ judėjimas prieš tai trečiadienį Gazos Ruože paleido 16 įkaitų, tarp kurių yra 10 izraeliečių.Įkaitai ir kaliniai paleidžiami pagal Izraelio ir „Hamas“ susitarimą, kuris pasiektas tarpininkaujant Katarui kartu su Egiptu ir JAV. Susitarimas apima ir paliaubas. Pradžioje sutartas ugnies nutraukimas keturioms dienoms buvo pratęstas dar dviem dienoms.

„Hamas“: kovotojai turi būti pasirengę mūšiams„Hamas“ liepė savo kovotojams Gazos Ruože būti pasiruošusiems atnaujinti mūšius su Izraeliu, jei laikinos paliaubos, kurios turėtų baigtis ketvirtadienį 7 val., nebus atnaujintos.„Prašoma savo aktyviųjų pajėgų palaikyti aukštą kovinę parengtį paskutinėmis paliaubų valandomis“, – sakoma kovotojų grupės pranešime.

IDF: „Hamas“ perdavė Raudonajam kryžiui 10 Izraelio ir 4 Tailando įkaitusIzraelio gynybos pajėgos patvirtina, kad „Hamas“ perdavė 14 įkaitų – 10 izraeliečių ir keturis Tailando piliečius – Raudonajam kryžiui Gazos Ruože, prieš juos perduodant Izraeliui.Anksčiau „Hamas“ paleido dvi moteris, turinčias ir Izraelio, ir Rusijos pilietybes, kaip gestą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, nesusijusiam su susitarimu su Izraeliu. Dvylika šį vakarą išleistų izraeliečių yra Raz Ben Ami, Yarden Roman, Liat Atzili, Moran Stela Yanai, Liam Or, Itay Regev, Ofir Engel, Amit Shani, Gali Tarshansky, Raaya Rotem, Yelena Trupanob ir jos motina Irena Tati.

Renkasi Karo kabinetas, nes šį vakarą 10 Izraelio įkaitų paleidimas atidėtas„Channel 12“ praneša, kad Izraelio karo kabinetas netrukus susitiks su ministrais aptarti dabartinės kovų pauzės pratęsimo.Dabartinės paliaubos numato, kad šiąnakt bus išlaisvinta dar 10 Izraelio įkaitų. Tačiau jų išleidimas buvo atidėtas. Kelios hebrajų žiniasklaidos priemonės cituoja neįvardytus Izraelio šaltinius, teigiančius, kad vėlavimas yra „techninis“, tačiau oficialaus patvirtinimo nėra.Yra žinoma, kad Izraelis reikalavo, kad visos moterys ir vaikai būtų paleisti pagal dabartinį susitarimą, pagal kurį per pirmąsias keturias paliaubų dienas bus paleista 50 izraeliečių, o kiekvienai papildomai paliaubų dienai 10 izraeliečių.Penkiasdešimt įkaitų iš tiesų buvo paleisti penktadienį–pirmadienį, o dar 10 buvo išlaisvinti praėjusią naktį.

„Hamas“ pareigūnas: pastangos pratęsti paliaubas dar nepribrendoOsama Hamdanas, aukšto rango „Hamas“ pareigūnas Libane, sako, kad dar nepasiektas susitarimas dėl laikinųjų paliaubų Gazoje pratęsimo ir kad teroristų grupuotė nemano, kad Izraelio pasiūlymas būtų vertas svarstymo.„Pastangos pratęsti paliaubas dar nėra subrendusios, o dėl mums pateikto pasiūlymo pratęsti paliaubas, nemanome, kad verta nagrinėti“, – O. Hamdanas sakė su „Hezbollah“ susijusiam naujienų leidiniui „Al-Madayeen“.Paliaubos, kurios iš pradžių turėjo baigtis pirmadienį prieš pratęsiant dviem dienoms, nustos galioti rytoj ryte, jei nebus susitarta dar pratęsti jas.

JAV valstybės sekretorius kreipiasi į Izraelį, nes netrukus baigsis paliaubosJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį atvyksta į Izraelį, nes netrukus baigsis Izraelio ir „Hamas“ paliaubos.A. Blinkenas sakė, kad daugiausia dėmesio skirs kovos Gazoje pauzės pratęsimui, „kad mes ir toliau išlaisvintume daugiau įkaitų ir suteiktume daugiau humanitarinės pagalbos“.„Norėtume, kad pauzė būtų pratęsta, nes tai įgalino visų pirma įkaitų paleidimą ir grįžimą pas savo šeimas“, – sakė A. Blinkenas. „Tai taip pat leido mums suteikti humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams, kuriems jos taip labai reikia. Taigi, paliaubų tęsimas pagal apibrėžimą reiškia, kad daugiau įkaitų grįš namo, bus daugiau pagalbos“.Aukščiausias JAV diplomatas taip pat sakė manantis, kad Izraelis nori pratęsti pauzę, nes „jie taip pat daug dėmesio skiria žmonių parvežimui namo“. Jis sakė, kad artimiausiomis dienomis planuoja aptarti šį klausimą per susitikimus su Izraelio pareigūnais.„Aptarsime su Izraeliu, kaip jis gali pasiekti savo tikslą užtikrinti, kad spalio 7 d. teroristiniai išpuoliai niekada nepasikartotų, tuo pat metu palaikant ir didinant humanitarinę pagalbą bei sumažinant tolesnes Palestinos civilių kančias ir aukas“, – sakė A. Blinkenas.Jis taip pat keliaus į Vakarų Krantą, o po to į Dubajų, kur vyks COP28 klimato viršūnių susitikimas.

Izraelis mano, kad šiuo metu Gazoje yra laikomi 159 įkaitaiPasak Izraelio gynybos pajėgų atstovo Danielio Hagari, Izraelis mano, kad šiuo metu Gazoje yra laikomi 159 įkaitai.Šis skaičius yra prieš numatomą naujos įkaitų grupės paleidimą šeštąją paliaubų su „Hamas“ dieną.Tuo tarpu Izraelio karinės pajėgos yra „pasirengusios veikti“ pagal paliaubas Gazoje, sakė D. Hagari.Paliaubų linija veiksmingai išlaiko Izraelio karius šiauriniame Gazos Ruože ir neleidžia jiems judėti į pietus per kautynių pertrauką, praėjusią savaitę CNN sakė IDF atstovas.„Šiandien kariai nukovė tris teroristus, kurie pažeidė paliaubų sąlygas ir kėlė grėsmę mūsų pajėgoms“, – sakė atstovas.Jis tvirtino, kad Mohammedas Zubeidi, vyresnysis kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ vadas, žuvo naktį per Izraelio karinę operaciją Jenine okupuotame Vakarų Krante.

Hamas“ artimas šaltinis: Raudonajam Kryžiui perduota izraeliečių įkaitų grupė„Hamas“ artimas šaltinis pareiškė, kad grupuotės ginkluotasis sparnas „Ezzedine al-Qassam“ brigados trečiadienį Gazos Ruože perdavė Raudonajam Kryžiui izraeliečių įkaitų grupę.Tai būtų šeštoji įkaitų grupė, paleista per paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare.

IDF: 3 Gazos ginkluoti užpuolikai, kuriuos kariai nužudė, pažeidė paliaubasIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariai šiandien Gazos Ruože nukovė tris palestiniečių užpuolikus, „pažeidusius paliaubas ir kėlusius grėsmę mūsų pajėgoms“.„Kariai ir toliau veiks prieš bet kokią grėsmę“, – sako jis.

JAV: paliaubų pratęsimas – „Hamas“ rankoseJAV tikisi, kad paliaubos Gazoje gali būti pratęstos, tačiau galutinį sprendimą turi priimti „Hamas“, sakė šalies ambasadorė prie Jungtinių Tautų.„Tikimės, kad paliaubos gali būti pratęstos“, – sakė Linda Thomas-Greenfield.„Viskas yra „Hamas“ rankose“, – pridūrė ji.Vis dar nėra oficialaus pareiškimo, ar paliaubų sutartis, kuri baigsis jau vidurnaktį, bus pratęsta antrą kartą.„Izraeliečiai sakė, kad jei ir toliau paleis 10 įkaitų per dieną, jie pratęs dar vieną dieną, taigi, tai tikrai yra jų rankose, bet aš manau, kad tam yra potencialo ir mes aktyviai dirbame, kad pratęstume susitarimą“, – pridūrė ji.

Izraelis atsiėmė du įkaitus, dar 10 tikimasi išlaisvinti šį vakarą Raudonojo kryžiaus sunkvežimiai, vežę tariamai „Hamas“ išlaisvintus įkaitus, atvyko į Rafaho perėją – sieną tarp Gazos ir Egipto.Šiuo metu šis vakaras bus šeštasis ir paskutinis įkaitų paleidimas tokiu būdu – susitarimas dėl paliaubų baigs galioti vėliau šį vakarą, nebent bus paskelbtas pratęsimas paskutinę minutę. Tikimasi, kad „Hamas“ paleis apie 10 izraeliečių, o vėliau mainais bus paleista maždaug 30 palestiniečių kalinių.IDF pranešė jau paėmę du įkaitus – manoma, kad tai rusai izraeliečiai, apie kuriuos pranešta anksčiau, kurie, atrodo, buvo paleisti atskirai nuo kitų 10 įkaitų, kurių paleidimo tikimasi vėliau.Neaišku, ar šioje nuotraukoje pavaizduota Raudonojo Kryžiaus transporto priemonė, gabenanti du atskirai paleistus įkaitus, ar joje yra 10 kitų.

„Hamas“ Sveikatos ministerija: vienoje Gazos ligoninėje rasti penki negyvi neišnešioti kūdikiaiPer paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare vienoje ligoninėje Gazos mieste buvo rasti penki negyvi neišnešioti kūdikiai.Tai trečiadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.Prieš laikinų paliaubų įsigaliojimą praėjusį penktadienį kelios Gazos Ruožo ligoninės tapo Izraelio reidų taikiniu, o kai kurios buvo evakuotos, Izraelio kariuomenei davus atitinkamus nurodymus.Sveikatos ministerijos Gazos Ruože atstovas Ashrafas al-Qudra sakė naujienų agentūrai AFP, kad Izraelio kariai blokavo prieigą prie Al Nasro vaikų ligoninės intensyviosios terapijos skyriaus, tačiau antradienio vakarą gydytojams galiausiai pavyko patekti į patalpas.Ten, pasak A. al-Qudros, „okupacinės (Izraelio) pajėgos paliko penkis neišnešiotus kūdikius“, kurių kūneliai buvo „iš dalies suirę“.Iki antradienio „kariai draudė šeimoms artintis“ prie naujagimių, tvirtino jis.AFP susisiekus su Izraelio kariuomene, ši nurodė negalinti iš karto komentuoti.Anksčiau šį mėnesį pasaulis sekė 39 neišnešiotų kūdikių, įstrigusių kitoje Gazos miesto Al Šifos ligoninėje, likimą.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija sakė, kad aštuoni kūdikiai mirė, pristigus elektros jų inkubatoriams.Dar 31 mažylis buvo evakuotas. Dauguma jų buvo išvežti gydyti į Egiptą.

IDF apšaudė pozicijas pietų LibaneIzraelio gynybos pajėgos trečiadienį per du atskirus incidentus apšaudė pozicijas pietų Libane, praneša Libano naujienų agentūra (NNA), skelbia CNN.Izraelio kariai taikėsi į Libano Hulos miesto apylinkes ir apšaudė Libano kariuomenės automobilį, patruliuojantį šalia Jungtinių Tautų laikinųjų pajėgų Libane (UNIFIL) teritorijos, praneša NNA.Dar vieno incidento metu Izraelio kariai tame pačiame rajone šaudė „iš kulkosvaidžių“, CNN patvirtino UNIFIL.IDF pranešė CNN, kad nagrinėja šiuos pranešimus.Nors tarpvalstybinės kovos tarp „Hezbollah“ ir Izraelio praktiškai nutrūko nuo paliaubų pradžios, Libano valdžios institucijos nuo to laiko pranešė apie kelis incidentus, panašius į trečiadienio susišaudymus.Antradienį NNA pranešė, kad Izraelis apšaudė Aita al-Šaabo miesto pakraščius. CNN kreipėsi į UNIFIL dėl komentarų apie šį praneštą apšaudymą.Libano valdžios institucijos taip pat pranešė, kad nuo penktadienio Izraelio dronai ir karo lėktuvai kelis kartus pažeidė Libano oro erdvę virš šalies pietų.

Netanyahu: kovosime iki galoIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pakartojo, kad apie visiškas paliaubas negali būti nė kalbos, o jo kariai kovos „iki galo“, skelbia BBC.Egipto ir Kataro tarpininkai bando pasiekti, kad dabartinė kovų pertrauka būtų pratęsta.„Nuo pat karo pradžios užsibrėžiau tris tikslus: sunaikinti „Hamas“, grąžinti visus mūsų įkaitus ir užtikrinti, kad Gazos Ruožas daugiau niekada nekeltų grėsmės Izraelio valstybei. Šie trys tikslai tebegalioja“, – sakoma B. Netanyahu pareiškime.Jis sakė, kad dešimčių įkaitų grąžinimas yra „labai didelis pasiekimas“.„Tačiau pastarosiomis dienomis išgirdau klausimą: ar pasibaigus šiam mūsų įkaitų grąžinimo etapui Izraelis grįš prie karo veiksmų? Mano atsakymas yra vienareikšmiškas „taip“. Nėra tokios situacijos, kad iki pabaigos negrįžtume prie karo veiksmų. Tokia yra mano politika. Ją palaiko visas saugumo kabinetas. Ją palaiko visa vyriausybė. Ją palaiko ir kariai. Žmonės palaiko – štai ką mes darysime“, – sakė B. Netanyahu.

Artėjant paliaubų pabaigai, IDF vadovas patvirtino naujus mūšių planusIzraelio gynybos pajėgų štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi patvirtino kito Izraelio puolimo Gazos Ruože etapo mūšio planus, sakoma pajėgų pranešime, skelbia „Sky News“. „Mes žinome, ką reikia daryti, ir esame pasirengę kitam žingsniui“, – sakė jis. Ugnies nutraukimo terminas sparčiai artėja į pabaigą, nepaisant pranešimų, kad vis dar vyksta intensyvios derybos dėl galimo antro paliaubų pratęsimo. „Šiandien pajėgų vadavietėje įvyko štabo viršininko posėdis, kuriame buvo patvirtinti tolesnių kovų etapų planai“, – sakoma IDF pareiškime.

JT vadovas sako, kad Gaza susiduria su „epine humanitarine katastrofa“Jungtinių Tautų vadovas pareiškė, kad Gazos Ruožas išgyvena „epinę humanitarinę katastrofą“, ir paragino tarptautinius lyderius toliau sutelkti dėmesį į konfliktą, skelbia „Sky News“. Antonio Guterresas šiandien kalbėjo JT Saugumo Tarybos posėdyje.„Pasaulio akyse Gazos gyventojai išgyvena epinę humanitarinę katastrofą, [ir] mes neturime nusigręžti“, – sakė jis.Jis taip pat paminėjo artėjančią paliaubų susitarimo pabaigą, nes vis dar vyksta derybos dėl jų pratęsimo paskutinę minutę. „Vyksta intensyvios derybos dėl paliaubų pratęsimo – mes tam labai pritariame, tačiau manome, kad mums reikia tikrų humanitarinių paliaubų“, – sakė A. Guterresas.

„Hamas“ pranešė paleidęs dvi įkaites rusesTrečiadienį „Hamas“ pranešė, kad per Izraelio ir šio palestiniečių judėjimo paliaubas Gazos Ruože paleistos dvi Rusijos pilietybę turinčios moterys.„Hamas“ ginkluotasis sparnas perdavė moteris Raudonajam kryžiui „po Rusijos prezidento pastangų“, sakoma judėjimo pranešime.

Izraelio kariuomenė sako tirianti „Hamas“ pranešimą apie įkaitu paimto kūdikio mirtįIzraelio kariuomenė trečiadienį pranešė tirianti „Hamas“ ginkluotojo sparno pareiškimą, kad Gazos Ruože žuvo įkaitais paimti 10 mėnesių kūdikis, jo ketverių metukų brolis ir abiejų vaikų motina.Kariuomenė pranešime nurodė, kad „tikrina šios informacijos tikslumą“. „Hamas“ kelia pavojų visų Gazos Ruože esančių įkaitų, tarp kurių yra devyni vaikai, gyvybėms ir yra atsakingas už jų saugumą“, – sakoma pranešime.

„Hamas“ teigia, kad Gazoje nužudyti trys įkaitai, įskaitant 10 mėnesių kūdikįGinkluotasis „Hamas“ sparnas pareiškė, kad Gazos Ruože nužudyti trys Bibas šeimos nariai.Pasak grupuotės „al Qassam Brigades“, šeima, įskaitant 10 mėnesių Kfirą, jo ketverių metų brolį Arielį ir motiną Shiri, žuvo per Izraelio bombardavimą Gazos Ruože prieš prasidedant paliauboms. Grupuotės socialinėje žiniasklaidoje paskelbti teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti. „Sky News“ kreipėsi į Izraelį dėl išsamesnių paaiškinimų, nors „Reuters“ praneša, kad kariuomenė tiria šiuos teiginius.

Diplomatas tikisi, kad paliaubos bus pratęstos dviem dienomsTiesiogiai derybose dalyvaujantis aukšto rango arabų diplomatas tinklui NBC sakė, kad tikisi, kad paliaubos bus pratęstos dar dviem dienoms.Anksčiau šiandien Izraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy sakė, kad vyriausybė „apsvarstys kiekvieną rimtą pasiūlymą“ dėl galimybės išlaisvinti likusius įkaitus.Jis sakė, kad Izraelis yra parengęs dešimtis potencialių palestiniečių kalinių, kurie galėtų būti išlaisvinti mainais, jei „Hamas“ ir toliau paleistų belaisvius.CŽA ir Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ vadovai vakar Dohoje susitiko su Kataro ministru pirmininku deryboms, sakė apie derybas informuotas šaltinis.Prieš susitikimą Kataro derybininkai susitiko su „Hamas“ pareigūnais, tačiau rezultatai buvo neaiškūs.

Izraelio kariuomenė socialinėje žiniasklaidoje paskelbė, kad nukovė Muhammadą Zubeidį, kuris, jos teigimu, buvo palestiniečių „Islamo džihado“ padalinio Dženine vadas, skelbia „The Guardian“.IDF pranešime rašoma: „Per bendrą IDF, „Šin Bet“ ir MGB operaciją Dženino pabėgėlių stovykloje IDF kovotojai likvidavo du aukšto rango teroristus, įskaitant stovyklos vadą Muhammadą Zubeidį, kuris vykdė šaudymo išpuolius sektoriuje ir dalyvavo siunčiant teroristus į išpuolius“.Teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.https://twitter.com/idfonline/status/1729852193866404003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1729852193866404003%7Ctwgr%5Ecdbda842e6e456f30d9501502c7b76e76d483399%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F29%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-ceasefire-extension-reports-israel-raid-gaza-west-bank-palestine-jenin

„Hamas“ ginkluotasis sparnas teigia, kad žuvo trys įkaitaiAgentūra „Reuters“ citavo „Al-Qassam“ grupuotę (ginkluotąjį „Hamas“ sparną), teigiančią, kad dėl Izraelio vykdomų Gazos Ruožo bombardavimų žuvo trys įkaitai. Šiuo metu nėra jokio nepriklausomo šios informacijos patvirtinimo – nei žuvusiųjų skaičiaus, nei jų mirties priežasties, skelbia BBC.Vos prieš dvi ar tris valandas Izraelio vyriausybės atstovas spaudai pareiškė, kad du įkaitai yra negyvi, o tai reiškia, kad juos tyčia nužudė pagrobėjai.

Izraelio vyriausybės atstovas: „Hamas“ ir toliau laiko 161 įkaitąIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy surengė brifingą ir pranešė tokią informaciją apie įkaitus, skelbia „Sky News“, jo citatos iš ten:„Hamas“ ir toliau laiko 161 įkaitą: 146 izraeliečius ir 15 užsieniečių, 126 vyrus ir 35 moteris. Tarp jų yra keturi vaikai, keturi 18–19 metų žmonės, 10 vyresnių nei 75 metų žmonių.Išlaisvinti 86 įkaitai: 66 izraeliečiai, 20 užsieniečių.Dar du žmonės, anot E. Levy, buvo „nužudyti nelaisvėje“.

Vokietija perspėja apie „realų“ islamistų išpuolių pavojų dėl Izraelio ir „Hamas“ karoVokietijos vidaus žvalgybos vadovas trečiadienį perspėjo, kad dėl Izraelio ir „Hamas“ karo islamistų išpuolių pavojus yra „realus ir didesnis nei buvo ilgą laiką“.„Dabar išryškėja nauja kokybė – džihadistų spektruose matome raginimus rengti išpuolius, „Al Qaeda“ ir „Islamo valstybė“ raginamos įsitraukti į Artimųjų Rytų konfliktą“, – sakoma retame Thomaso Haldenwango pareiškime ir priduriama, kad valdžia stiprina žydų, žydų institucijų ir didelių renginių saugumą.Pasak jo, daugybė vaizdų internete, susijusių su karu, kurį sukėlė kruvinas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį spalio 7 d., kartu su melagingomis naujienomis gali būti radikalėjimo katalizatorius.Kai kuriuose įrašuose socialiniuose tinkluose palestiniečiai ar musulmonai vaizduojami kaip „Vakarų aukos“, kartais juose yra ir antisemitinio turinio. „Padėtį apsunkina užsienio valstybių veikėjai, kurie naudojasi arba siekia sustiprinti šią nuotaiką“, – perspėjo Vokietijos federalinės Konstitucijos apsaugos tarnybos prezidentas Th. Haldenwangas. Jis neminėjo valstybių, bet pridūrė, kad skirtingų ekstremistinių grupuočių bendras požiūris į Izraelį kaip priešą sukuria „naujus ryšius ir tam tikrais atvejais gali paskatinti stiprų bendradarbiavimą“.Po spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį Vokietijos valdžia jau paskelbė stiprinanti žydų ir žydų institucijų apsaugą. Berlynas taip pat stengiasi užkirsti kelią bet kokiems išpuoliams per didelius renginius, sakoma Th. Haldenwango pareiškime.Anksčiau šį mėnesį Vokietija uždraudė „Hamas“ veiklą ir su šia grupuote susijusias organizacijas.

Palestiniečių ministerija: per Izraelio karinę operaciją žuvo du berniukaiTrečiadienį Dženine per Izraelio karinę operaciją žuvo du 8 m. ir 15 m. berniukai, pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija ir pridūrė, kad į abu juos pataikė Izraelio karių paleisti šūviai.Izraelio kariuomenės atstovas nurodė, kad šie pranešimai tiriami.Kariuomenė prieš tai skelbė, kad Dženine rengiama „antiteroristinė operacija“. Šis Vakarų Kranto šiaurėje esantis miestas laikomas palestiniečių smogikų tvirtove.Po netikėtų spalio 7-osios išpuolių prieš Izraelį, per kuriuos islamistinis judėjimas „Hamas“ pražudė 1 200 žmonių ir paėmė apie 240 įkaitų, saugumo padėtis Izraelio okupuotame Vakarų Krante smarkiai pablogėjo. Nuo tada per konfrontacijas su Izraelio kariais ir izraeliečių naujakurių atakas, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo 233 palestiniečiai. Tuo metu nuo metų pradžios Vakarų Krante per Izraelio karines operacijas, konfrontacijas ar savo pačių atakas žuvo 429 palestiniečiai.Izraelis 1967 m. perėmė Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės kontrolę. Palestiniečiai šių teritorijų nori savo nepriklausomai valstybei su sostine Rytų Jeruzale.Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija trečiadienį socialinėje žiniasklaidoje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, jos teigimu, matyti, kaip „Izraelio okupacinės pajėgos neleidžia Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos paramedikams pasiekti apsupto Dženino pabėgėlių stovyklos rajono, nepaisant to, kad ten yra sužeistų asmenų, kuriems reikia pagalbos ir kurių gyvybei gresia pavojus“.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1729836657212371336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1729836657212371336%7Ctwgr%5E6f9d5fa36b0ce108fcd25308fe2e6c37a2873b73%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F29%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-ceasefire-extension-reports-israel-raid-gaza-west-bank-palestine-jenin

„Hamas“ veikėjas, žinomas dėl ryšių su Maskva, žada paleisti kelis rusų įkaitusMusa Abu Marzoukas, „Hamas“ politinio sparno narys, kuris Maskvoje lankėsi vos daugiau nei prieš mėnesį prasidėjus karui (ir daug kartų prieš tai), socialiniame tinkle X parašė, kad šiandien bus paleisti „keli“ Rusijos piliečiai, ir tai ne pagal paliaubų susitarimą su Izraeliu ir įkaitų iškeitimą į palestiniečių kalinius, skelbia BBC.M. Abu Marzoukas pažymi, kad iki šiol buvo paleistas tik vienas įkaitas Rusijos pilietis, kuris taip pat turi Izraelio pilietybę. „Keli kiti bus paleisti šiandien atskirai nuo paliaubų susitarimo ir kaip padėkos ženklas už prezidento Putino poziciją“, – M. Abu Marzouką cituoja agentūra AFP.Vėliau patikslinta, kad „Hamas“ išlaisvins du rusų įkaitus.Izraelio žiniasklaida anksčiau šiandien taip pat rašė, kad trečiadienį turėtų būti paleisti du įkaitai, turintys Rusijos ir Izraelio pilietybę, jie taip pat nurodė, kad tai įvyks ne pagal paliaubų susitarimą.

Erdoganas pavadino Netanyahu „Gazos skerdiku“Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu pavadino „Gazos skerdiku“ ir apkaltino sukėlus antisemitizmo bangą visame pasaulyje, skelbia AFP.R. T. Erdoganas ne kartą kritikavo Izraelį dėl mirčių ir destrukcijos masto, kurį sukėlė Izraelio atsakas į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą beprecedentę ataką. Turkijos lyderis Izraelį pavadino „teroristine valstybe“, o „Hamas“ – „išvadavimo grupe“.Parlamente kreipęsis į islamiškų šaknų turinčios valdančiosios partijos narius, jis dar labiau užsipuolė Izraelį.„B. Netanyahu jau įėjo į istoriją kaip Gazos skerdikas, – per nacionalinę televiziją parodytame kreipimesi sakė R. T. Erdoganas, – B. Netanyahu kelia pavojų visų pasaulio žydų saugumui, nes žudynės, kurias jis įvykdė Gazoje, skatina antisemitizmą.“Jo griežta retorika grasina sugriauti gerėjančius Turkijos ir Izraelio santykius. Praėjusiais metais šios valstybės vėl paskyrė ambasadorius, praėjus daugiau nei dešimtmečiui po to, kai dvišaliai santykiai buvo nutraukti.Taip pat Turkija ir Izraelis svarstė gerinti prekybos santykius ir kartu įgyvendinti keletą naujų energetikos projektų, kurie būtų galėję padėti sustiprinti pasitikėjimą ilgalaikiu laikotarpiu.Pradėjęs karą su Gazos Ruožu, Izraelis saugumo sumetimais atšaukė visą diplomatinį personalą iš Turkijos ir kitų regiono šalių.Savo ruožtu, protestuodama prieš Izraelio veiksmus, Turkija atšaukė savo pasiuntinį Tel Avive.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ smurtauja prieš įkaitus vaikusIzraelio vyriausybės atstovas spaudai Eylonas Levy teigia, kad įkaitų šeimos pasidalijo „šiurpą keliančiais“ įrodymais apie jų gyvenimo sąlygas, skelbia „Sky News“.„Vaikai buvo žiauriai išnaudojami“, – sako E. Levy.Jis cituoja dvylikamečio berniuko tetos žodžius, kad jos sūnėnui buvo grasinama ginklu, kai jis verkė, ir jis buvo verčiamas „žiūrėti filmus apie „Hamas“ žiaurumus“.E. Levy sako, kad pagrobėjai grasino nužudyti du 8 ir 15 metų vaikus ir, pasak jų močiutės, sakė jiems, kad niekas nenori, jog jie grįžtų namo į Izraelį.„Negaliu įsivaizduoti, kokio masto psichologinį siaubą ir terorą jie patyrė“, – kalbėjo vyriausybės atstovas.

Netanyahu kartoja: neturime kito pasirinkimo, kaip tik sunaikinti „Hamas“Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu patvirtino tikslą sunaikinti islamistinį „Hamas“ judėjimą, kai tik baigsis šiuo metu galiojančios paliaubos. Kiek ugnies nutraukimas gali tęstis, jis nepasakė.„Sutarėme, kad pirmiausiai bus paleistos moterys ir vaikai, taip pat užsieniečiai įkaitai. Kai tai įvyks, tęsime mūšius“, – sakė B. Netanyahu vokiečių televizijai „Welt TV“ antradienį paskelbtame interviu, kuris vyko angliškai ir buvo verčiamas į vokiečių kalbą.„Hamas“ surengė žiauriausias žudynes ir tai darys vėl, pažymėjo premjeras. Teroristinė organizacija spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir surengė skerdynes, per kurias žuvo apie 1 200 žmonių, daugiausiai – civilių.„Mes visiškai neturime pasirinkimo, kaip tik sunaikinti „Hamas“, – kalbėjo B. Netanyahu. Izraelis esą ir toliau darys viską, kad kiek įmanoma apsaugotų civilius Gazos Ruože. Čia, „Hamas“ duomenimis, iki šiol žuvo beveik 15 000 žmonių ir apie 36 000 buvo sužeisti. Dar 7 000 palestiniečių teritorijos gyventojų laikomi dingusiais.B. Netanyahu įspėjo ir Europą. „Hamas“, anot jo, yra vadinamosios teroro ašies dalis – kartu su Iranu, „Hezbollah“ Libane, hučiais Jemene ir kitais. Jų tikslas yra pirmiausiai užkariauti Artimuosius Rytus ir tada sugrąžinti tamsiuosius viduramžius. „Jei kris Artimieji Rytai, tai kita eilėje bus Europa. Bus jūsų eilė. Mes dabar tiesiog esame mūsų bendros kovos fronto linijoje“, – kalbėjo vyriausybės vadovas. Civilizuoti žmonės esą turi pademonstruoti poziciją.

Šaltinių teigimu, „Hamas“ teigia nusiteikusi paliaubas pratęsti dar keturioms dienoms„Hamas“ artimas šaltinis trečiadienį nurodė, kad islamistų grupuotė yra nusiteikusi dar keturioms dienoms pratęsti paliaubas Gazoje, kurių metu mainais į palestiniečius kalinius buvo paleista Izraelio įkaitų.„Hamas“ informavo tarpininkus, kad ji yra nusiteikusi paliaubas pratęsti dar keturioms dienoms ir kad jos, kitų pasipriešinimo judėjimų ir kitų šalių šiuo metu laikomus Izraelio belaisvius grupuotė galės paleisti pagal dabar sudarytų paliaubų sąlygas“, – minėtasis šaltinis nurodė naujienų agentūrai AFP.

G7 reikalauja paleisti visus įkaitus ir pratęsti paliaubasDidžiojo septyneto šalys pareikalavo „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Gazos Ruože laikomus įkaitus“. G7 šalių grupė taip pat remia paliaubų pratęsimą, sakoma bendrame pareiškime, kurį antradienio vakarą paskelbė JAV valstybės departamentas.G7, be to, pabrėžia Izraelio teisę gintis, kad nepasikartotų spalio 7 d. įvykiai, tačiau tai turi būt daroma laikantis tarptautinės teisės.Prieš daugiau kaip septynias savaites „Hamas“ judėjimo teroristai pasienyje su Gazos Ruožu nužudė apie 1 200 žmonių ir apie 240 paėmė įkaitais.Nuo praėjusį penktadienį įsigaliojusių paliaubų „Hamas“ paleido 81 įkaitą. Mainais Izraelis iš kalėjimų paleido 180 palestiniečių. Susitarimas, pasiektas tarpininkaujant JAV, Egiptui ir Katarui, svarbus ir dėl to, kad jis leidžia gabenti į Gazos Ruožą humanitarinę paramą, sakoma G7 grupės, kuriai priklauso Vokietija, Prancūzija, Italija, Japonija, Kanada, Didžioji Britanija ir JAV, pareiškime. G7 jame taip pat reiškia įsitikinimą, kad reikalingas dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas, „kuris leistų izraeliečiams ir palestiniečiams gyventi teisingoje, ilgalaikėje ir saugioje taikoje“.

85 metų izraelietė įkaitė paleista iš ligoninės85 metų izraelietė Yafa Adar, viena pirmųjų „Hamas“ paleistų įkaitų, buvo išleista iš ligoninės.Įstaiga socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka, kurioje Adar su gėlėmis atsisveikina su ligoninės personalu, kuris plojo ir mojavo Izraelio vėliavomis jai išvykstant.Jos anūkė vakar BBC sakė mananti, kad daugelis šeimos narių buvo nužudyti. Tai buvo emocinga akimirka, kai ji „pamatė juos ir suprato, kad jie gyvi“.https://twitter.com/avia_lev/status/1729489876196704449/photo/1

Įsigaliojus Izraelio ir „Hamas“ paliauboms, liovėsi ir atakos prieš JAV dalinius Irake ir SirijojeNuo tada, kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, Pentagono duomenimis, liovėsi ir prieš tai kone kasdien rengtos atakos prieš JAV pajėgas Sirijoje ir Irake.„Nuo lapkričio 23 d., pauzės pradžios, nebebuvo atakų prieš amerikiečių ginkluotąsias pajėgas Irake ir Sirijoje“, – antradienį žurnalistams sakė Pentagono atstovas Paras Ryderis.Praėjusiomis savaitėmis per seriją atakų prieš JAV bazes Sirijoje ir Irake buvo sužeista dešimtys amerikiečių karių. Vašingtonas dėl atakų kaltina Irano remiamas jėgas.Sirijoje dislokuota apie 900 JAV karių, Irake – 2 500.

Izraelis gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleistiIzraelis, anot žiniasklaidos, iš teroristinės „Hamas“ grupuotės gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie turėtų būti paleisti trečiadienį. Apie tai anksti ryte pranešė laikraščiai „Times of Israel“ ir „Haaretz“, remdamiesi ministro pirmininko Benyamino Netanyaho biuru.Kiek įkaitų gali būti paleista, neaišku. Anot pranešimų, informuotos atitinkamų įkaitų šeimos.Tai būtų šeštoji įkaitų grupė, kuri atgautų laisvę per paliaubas, galiojančias nuo penktadienio. Iki šiol „Hamas“ paleido 81 izraelietį ir užsienietį mainais į 180 palestiniečių paleidimą iš Izraelio kalėjimų.

„Didelė bado grėsmė“Iki šiol pagal susitarimą iš Gazos Ruožo išlaisvinta 60 Izraelio įkaitų, o vienas Rusijos ir Izraelio pilietis, 20 tailandiečių ir vienas filipinietis išlaisvinti ne pagal susitarimą.Mainais į juos buvo paleista 180 palestiniečių kalinių (visos moterys ir nepilnamečiai). Tarp jų buvo ir 14 metų Ahmadas Salaima, grįžęs į savo namus Rytų Jeruzalėje, kur jį sveikino ir apkabino giminaičiai.„Kai Ahmedas buvo kalėjime, negalėjome jo aplankyti, nors jis yra jauniausias palestiniečių kalinys, jam vos 14 metų“,–- sakė jo tėvas Nayefas.Paliaubų susitarimas leido laikinai sustabdyti kovas, prasidėjusias spalio 7 dieną, kai „Hamas“ surengė išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių, teigia Izraelio pareigūnai.Pasak „Hamas“ atstovų, per vėlesnę Izraelio oro ir sausumos kampaniją Gazos Ruože žuvo beveik 15 000 žmonių, o didelė dalis teritorijos šiaurėje tapo negyvenama.Pasaulio maisto programa (WFP) antradienį įspėjo, kad Gazos gyventojams gresia „didelis bado pavojus, jei WFP negalės užtikrinti nuolatinės galimybės gauti maisto“.Agentūros direktorius Artimiesiems Rytams sakė, kad sąlygos teritorijoje yra „katastrofiškos“, o JT vaikų agentūros UNICEF atstovas sakė, kad pagal paliaubų susitarimą į Gazos Ruožą patekusios pagalbos „neužtenka net skubiausioms reikmėms“.Dėl sunkios humanitarinės padėties padidėjo spaudimas, kad būtų ilgam sustabdytos ar net nutrauktos kovos, nors Izraelis leido suprasti, kad paliaubas laiko trumpa pertrauka, kuria siekiama užtikrinti įkaitų išlaisvinimą prieš tęsiant karą.CŽV vadovas ir Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ direktorius atvyko į Dohą aptarti paliaubų su Kataro ministru pirmininku, sakė apie jų vizitą informuotas šaltinis, prašęs neskelbti jo pavardės dėl derybų jautrumo.Diskusijomis siekiama „plėtoti pažangą, padarytą įgyvendinant susitarimą dėl humanitarinės pauzės pratęsimo, ir pradėti tolesnes derybas dėl kito galimo susitarimo etapo“, – pridūrė šaltinis.

Tarpininkams siekiant ilgalaikių paliaubų, išlaisvinta dar 12 Gazos įkaitųIzraelio ir „Hamas“ paliaubos trečiadienį tęsiasi šeštą dieną, po to, kai išvakarėse mainais į palestiniečių kalinius buvo paleista dar viena grupė įkaitų, o tarpininkai siekia „tvaresnių“ paliaubų.Antradienį 48 valandomis pratęsus pradines keturių dienų paliaubas, iš Gazos Ruožo buvo išlaisvinta nauja 12 įkaitų grupė, o Izraelis paleido 30 palestiniečių.Vėliau trečiadienį prasideda paskutinės pratęsto susitarimo 24 valandos, per kurias tikimasi dar kartą apsikeisti įkaitais į kalinius, tačiau tarpininkaujantis Kataras sakė, kad tikisi tvaresnio susitarimo.„Dabar visas mūsų dėmesys ir viltys nukreiptos į tai, kad būtų siekiama tvarių paliaubų, kurios taptų prielaida tolesnėms deryboms ir galiausiai šio karo užbaigimui“, – Dohoje surengtoje spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas Al Ansari.„Tačiau dirbame su tuo, ką turime. O šiuo metu turime susitarimo nuostatą, pagal kurią galime pratęsti dienų skaičių, jei „Hamas“ gali garantuoti bent 10 įkaitų paleidimą“, – sakė jis.Ši nuostata leido pratęsti susitarimą dviem dienomis, pagal jį praėjusią naktį iš Gazos Ruožo buvo išlaisvinti 10 Izraelio įkaitų ir du tailandiečiai, kurie buvo išlaisvinti ne pagal susitarimą.AFP žurnalistas matė, kaip kaukėti ir ginkluoti „Hamas“ ir „Islamo džihado“ kovotojai Rafoje, netoli sienos su Egiptu, perdavė įkaitus Raudonojo Kryžiaus pareigūnams.Visi išlaisvinti Izraelio įkaitai buvo moterys, įskaitant 17-metę Mią Leimberg, kuri su motina ir teta grįžo į Izraelį. Jos visos buvo pagrobtos iš Nir Yitzhak kibuco, o paleista paauglė buvo pastebėta rankose laikanti savo šunį Bellą.Kol kas tiesioginių pranešimų apie įkaitų laikymo sąlygas nedaug, tačiau pirmadienį paleisto 12 metų Eitano Jahalomi močiutė sakė, kad berniukas 16 dienų buvo laikomas vienutėje.„Tos dienos, kurias jis praleido vienas, buvo siaubingos, – Izraelio naujienų svetainei „Walla“ sakė Estera Jaeli. – Dabar Eitanas atrodo labai užsisklendęs“.

JAV pristatė pirmąją pagalbos siuntą Gazaihttps://twitter.com/CENTCOM/status/1729564863083446518

IDF patvirtino trijų karių, žuvusių spalio 7 d., mirtįPer pastarąsias kelias valandas Izraelio gynybos pajėgos (IDF) patvirtino, kad žuvo trys Izraelio kariai, dingę po spalio 7 d.Pranešama, kad žuvo štabas seržantas Tomer Yaakov Ahimas (20 metų), seržantas Kirilas Brodskis (19 metų), seržantas Shakedas Dahanas (19 metų).Daugiau informacijos apie tai, kaip šie kariai mirė, nepateikiama, išskyrus tai, kad juos „pagrobė teroristinė organizacija“, o jų mirties data nurodyta spalio 7 d.Pagal IDF politiką dėl žuvusių karių, visi trys vyrai po mirties buvo paaukštinti vienu laipsniu.

UNICEF atstovas: padėtis Gazoje yra „siaubinga“Ligoninės Gazos Ruože yra „karo zonoje“, – sako UNICEF atstovas, šiuo metu besilankantis anklave.„Vaikai visur išsibarstę. Prieš porą valandų nuėjau į ligoninę, norėdamas pasivyti vaiką, kurį mačiau, ir galiausiai pamačiau apie 10 skirtingų vaikų, kuriems visiems buvo amputuotos galūnės“, – BBC pasakoja Jamesas Elderis.Jis priduria, kad stovykloje Khan Younis mieste, Gazos pietuose, jis taip pat matė „baisią“ sanitarijos ir mitybos padėtį.„Visur, kur aš pasisuku, yra žmonių mažose erdvėse stovyklose, ligoninėse, – sako JT vaikų agentūros atstovas. – Sanitarinės sąlygos, kanalizacijos sistemos negali būti valomos aplink ligonines ir prieglaudas. Jei derinate vandens ir maisto trūkumą su lietumi, keliančiu ligų riziką, tai mus gąsdina“.

Kataras: 30 palestiniečių paleisti mainais į įkaitusKataro užsienio reikalų ministerijos atstovas patvirtino, kad Izraelis paleido 30 palestiniečių kalinių, kurie yra 15 moterų ir 15 vaikų.Anot IDF, „Hamas“ paleido 10 įkaitų ir du užsienio piliečius.Atrodo, kad tai žymi dar vieną sėkmingą apsikeitimą įkaitais ir kaliniais – nepaisant gandų, kad paliaubos buvo nutrauktos anksčiau šiandien.

IDF: išlaisvinti 12 įkaitų jau yra Izraelio teritorijojeAntradienį išlaisvinti 12 įkaitų dabar yra Izraelio teritorijoje, pranešė Izraelio gynybos pajėgos.CNN taip pat matė keturis sraigtasparnius, nusileidusius Kerem Shalom, kur tikimasi, kad išlaisvinti įkaitai susitiks su Izraelio kariuomene.Ankstesnių pervežimų įkaitai iš Kerem Shalom buvo skraidinami į ligonines.

Raudonasis kryžius 12 įkaitų nugabeno į Egiptą Raudonasis Kryžius antradienį perkėlė į Egiptą 12 paleistų įkaitų, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Tai pirmas perdavimas nuo Izraelio ir „Hamas“ paliaubų pratęsimo.Įkaitai Kerem Šalome susitiks su Izraelio kariuomene.Išlaisvintų įkaitų kariuomenė šiuo metu praneša, kad jų artimieji jau yra saugūs, nurodė IDF.https://twitter.com/kaisos1987/status/1729572050673533216?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelis: kartu su 10 Izraelio moterų paleisti du tailandiečiaiMinistro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pareiškime sakoma, kad du ne izraeliečiai, kuriuos „Hamas“ išlaisvino Gazoje, yra Tailando piliečiai.Pora neįvardijama. Tailando ministras pirmininkas anksčiau šią savaitę pareiškė manantis, kad 15 Tailando piliečių liko įkaitais Gazoje.B. Netanyahu biuras taip pat patvirtina išlaisvintų Izraelio belaisvių sąrašą, devynias pagyvenusias moteris ir vieną paauglę, ir pakartojo savo pažadą, kad visi įkaitai bus išlaisvinti.

IDF: paleidžiami 10 įkaitų ir du užsienio piliečiaiIzraelio gynybos pajėgos taip pat pakomentavo įkaitų paleidimą teigdamos, kad 12 žmonių buvo išlaisvinti.„Remiantis Raudonojo kryžiaus pateikta informacija, 12 įkaitų, tarp jų 10 Izraelio įkaitų ir du turintys užsienio pilietybę, yra pakeliui į Izraelio teritoriją“, – sakoma IDF pranešime.Neaišku, kodėl IDF pateikti skaičiai ir Kataro skaičiai skiriasi.

Kataras: devynios moterys ir vienas vaikas perduoti Raudonajam kryžiuiKataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pranešė, kad devynios moterys ir vienas vaikas, kuriuos „Hamas“ laikė įkaitais Gazos Ruože, buvo perduoti Raudonajam kryžiui.Neaišku, ar Raudonasis Kryžius dar perdavė įkaitus Izraeliui.„Iš Gazos paleistų asmenų yra nepilnametė ir devynios moterys, Austrijos pilietis, du Argentinos ir Filipinų pilietis, [ir jie] buvo perduoti TRKK“, – sakė dr. Majedas al Ansari.Jis sakė, kad vėliau šį vakarą iš Izraelio kalėjimų bus paleista 30 palestiniečių, kaip mainų dalis.

Išlaisvinti įkaitai pasakoja apie savo kalinimą GazojeIšlaisvinant vis daugiau mažų įkaitų grupių, pradedame šiek tiek sužinoti apie jų laikymo sąlygas, skelbia BBC.Jau buvę įkaitai pasakoja apie perpildytus požeminius koridorius, prastai apšviestas patalpas ir tai, kad jiems nebuvo leidžiama turėti pieštukų ir rašiklių, todėl jie negalėjo slapta rašyti.„Mergaitės kartais verkdavo. Buvo labai sunku“, – Izraelio 13-ajam kanalui pasakojo 78 metų Ruthie Munder. – „Miegojome ant suolų, be čiužinio. Apsiklojome paklode. Berniukai miegojo po suolais, ant žemės, nes norėjo būti arti“. R. Mander pasakojo, kad iš pradžių jai du kartus per dieną duodavo vištienos, ryžių ir arbatos.Tačiau kiti aprašo skurdų, mažėjantį konservuoto humuso, tortilijų ir sūdyto sūrio racioną.Kai kurie įkaitai pasakojo, kad pabaigoje gaudavo tik dvi riekes duonos per dieną.Išlaisvintus vaikus prižiūrintys žmonės sako, kad pastebi įvairiausius košmariško išbandymo padarinius.Vienas kibuco Be’eri gyventojas pasakojo, kad dvi išlaisvintos mergaitės nuolat šnabždėjosi, nes pagrobėjai ištisas savaites liepė joms tyliai kalbėti.

Izraelio žiniasklaida skelbia, kad vyksta įkaitų perdavimasKelios Izraelio žiniasklaidos priemonės praneša, kad Gazos Ruože vyksta 10 Izraelio įkaitų perdavimas, skelbia „Sky News“.Nepatvirtintuose pranešimuose teigiama, kad įkaitai po valandos gali grįžti į Izraelio teritoriją.Neaišku, kiek palestiniečių kalinių bus paleista mainais.Jei tikėti šiais pranešimais, atrodo, kad Izraelio ir „Hamas“ paliauboms neturėjo įtakos teiginiai, kad ugnies nutraukimas buvo pažeistas anksčiau šiandien.

Jordanijos karalius kartoja, kad Izraelis įvykdė karo nusikaltimusJordanijos karalius pakartojo teiginius, kad Izraelis nuo spalio 7 d. Gazos Ruože vykdo karo nusikaltimus, skelbia „Sky News“.Karalius Abdullah sakė, kad Izraelio gynybos pajėgų karinė kampanija Gazos Ruože ir operacijos Vakarų Krante „paneigia žmogiškąsias vertybes ir teisę į gyvybę“.Jis teigė, kad Izraelio vykdoma anklavo apsiaustis, dėl kurios buvo apribotas vaistų, maisto, degalų įvežimas ir nutrauktas elektros energijos tiekimas, yra Ženevos konvencijos pažeidimas.„Tai yra karo nusikaltimai... mes negalime tylėti“, – sakė jis. Jo komentarai atkartoja Turkijos prezidento, kuris sakė, kad Izraelis turėtų būti teisiamas tarptautinėje arenoje, komentarus.

Erdoganas: Izraelis turėtų būti teisiamas už karo nusikaltimusTurkijos prezidentas pareiškė Jungtinėms Tautoms, kad Izraelis turėtų būti teisiamas tarptautiniu mastu dėl kaltinimų karo nusikaltimais, skelbia „Sky News“.Recepas Tayyipas Erdoganas griežtai pasisakė prieš Izraelio vyriausybės reakciją į spalio 7 d. išpuolius. „Izraelis ir toliau begėdiškai trypia tarptautinę teisę, karo įstatymus ir tarptautinę humanitarinę teisę, žvelgdamas į akis tarptautinei bendruomenei“, – pareiškė prezidento biuras. Jo komentarai paskelbti prieš rytoj vyksiantį JT Saugumo Tarybos posėdį – jame Izraelio ir „Hamas“ konfliktas turėtų užimti svarbią vietą. Pagal „Hamas“ vadovaujamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per aštuonias savaites nuo išpuolių Gazos Ruože pradžios žuvo daugiau kaip 15 tūkst. žmonių.

Vakarų Krante per konfrontacijas, anot palestiniečių, žuvo trys žmonėsRemiantis palestiniečių pranešimais, okupuotame Vakarų Krante per konfrontacijas su Izraelio kariuomene žuvo trys žmonės.Netoli Ramalos buvo nušautas 26 m. vyras, kai kariuomenė rengėsi paleisti palestiniečius kalinius, antradienį paskelbė Sveikatos ministerija Ramaloje. Tuo metu Vakarų Kranto šiaurėje, netoli Tubaso gyvybės neteko 14-metis berniukas.Pasak kariuomenės, vykus pasirengimui paleisti kalinius pagal įkaitų susitarimą tarp Izraelio ir islamistinio palestiniečių judėjimo „Hamas“, netoli Ramalos kilo riaušės. Kariškiai buvo apmėtyti padegamaisiais buteliais ir sprogstamaisiais įtaisais, nurodė kariuomenė ir pridūrė, kad, siekdama numalšinti neramumus, paleido ugnį.Kariuomenės teigimu, Tubase buvo vykdoma antiteroristinė veikla, kurios metu buvo sulaikyti du ieškomi įtariamieji. Ten ginkluoti asmenys apšaudė saugumo pajėgas, kurios davė analogišką atsaką.Anot Sveikatos ministerijos, į šiaurės vakarus nuo Ramalos taip pat buvo nušautas 17-metis. Kariuomenė šio incidento kol kas nekomentavo.Po netikėtų spalio 7-osios išpuolių prieš Izraelį, per kuriuos islamistinis judėjimas „Hamas“ pražudė 1 200 žmonių ir paėmė apie 240 įkaitų, saugumo padėtis Izraelio okupuotame Vakarų Krante smarkiai pablogėjo. Nuo tada per konfrontacijas su Izraelio kariais ir izraeliečių naujakurių atakas, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo 231 palestinietis.

Izraelis pasirengęs pratęsti paliaubas dar penkioms dienomsIzraelio vyriausybės atstovas Eylonas Levy sakė, kad dabartinė karo veiksmų pertrauka gali būti pratęsta dar penkioms dienoms, jei palestiniečių kaliniai Izraelyje ir Gazos Ruože laikomi Izraelio įkaitai bus apsikeisti „trys už vieną“, skelbia BBC.„Mes leidome paleisti dar 50 palestiniečių kalinių, jei „Hamas“ norės ir toliau paleisti įkaitus, o mes to norime“, – sakė jis.„Tada, kai „Hamas“ nustos grąžinti įkaitus, – pridūrė E. Levy, – tęsime karinį spaudimą „Hamas“, kol jis nepaleis daugiau įkaitų“.

IDF ruošiasi tęsti kovas po paliaubųIzraelio gynybos pajėgų vadovas pareiškė, kad jo kariai ruošiasi tęsti kovas, kai artimiausiomis dienomis baigsis pratęstas paliaubų susitarimas, skelbia „Sky News. Generolas leitenantas Herzi Halevi teigė, kad IDF naudoja pertraukos laiką, kad „pasimokytų, sustiprintų savo pasirengimą ir patvirtintų būsimus operatyvinius planus“.„IDF yra pasirengusios tęsti kovą“.Generolas leitenantas H. Halevi sakė, kad jis buvo atvykęs į Šiaurės Izraelį pasikalbėti su tais, kurie konflikto pradžioje buvo evakuoti iš savo namų ir nuo to laiko negrįžo. „Noriu kreiptis į šiaurinės Izraelio dalies gyventojus, kurie jau kurį laiką yra evakuoti iš savo namų – žinau, kokia sunki, nepatogi ir kupina didelio netikrumo yra ši situacija“, – sakė H. Halevi. „Užtikrinsime, kad šiaurės gyventojai grįžtų į kitokią, geresnę ir stabilesnę saugumo realybę“.Kalbėdamas apie „Hamas“ mestus kaltinimus IDF dėl Gazos Ruože įvykdytų karo nusikaltimų, generolas leitenantas H. Halevi pažadėjo atsakomybę. „Užtikrinsime atskaitomybę. Atidžiai išklausysime kiekvieną savo vadą ir pasimokysime iš to, ką jie galvojo ir sakė“.

Izraelis patvirtino įkaito mirtį GazojeIzraelio gynybos pajėgos antradienį patvirtino, kad mirė įkaitas Ravidas Katzas, kuris buvo paimtas į nelaisvę Izraelyje per „Hamas“ išpuolį spalio 7 d., skelbia CNN.Tai jau trečias kartas, kai po Noa Marciano ir Yehudit Weiss IDF patvirtina, kad spalio 7 d. Gazoje mirė įkaitas.IDF teigia, kad R. Katzo kūną „Hamas“ laiko Gazoje. Neaišku, ar jis mirė Gazoje, ar buvo nužudytas Izraelyje, o jo kūnas atvežtas į Gazą.R. Katzas buvo paimtas įkaitu iš kibuco Nir Oz. Jis yra penktadienį išlaisvinto įkaito Dorono Katzo Asherio brolis.

„Hamas“ ir Izraelis kaltina vienas kitą pažeidus paliaubasGazos Ruožo šiaurėje būta apsikeitimo ugnimi, nepaisant to, kad tarp Izraelio ir „Hamas“ galioja paliaubos.Tai antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.Kaip teigiama, Izraelio kariai buvo apšaudyti ir atsakė tuo pačiu. Negana to, dviejose vietovėse prie kariškių detonavo trys sprogstamieji įtaisai. Tai reiškia, kad paliaubos buvo „pažeistos“, pareiškė Izraelio kariuomenė. Jos teigimu, keli kariai patyrė nesunkių sužalojimų.Islamistinis palestiniečių judėjimas „Hamas“ patvirtino pranešimus apie konfrontaciją su Izraelio kariuomene. Grupuotė apkaltino Izraelį, kad šis pažeidė paliaubas Gazos Ruožo šiaurėje.Visgi „Hamas“ pabrėžė, kad išliks įsipareigojęs laikytis susitarimo, jei įsipareigojimą jaus ir Izraelis. „Hamas“ paragino tarpininkus Katarą ir Egiptą daryti spaudimą Izraeliui gerbti paliaubas.Nuo penktadienio galiojančios paliaubos turėjo pasibaigti antradienio rytą. Tačiau, tarpininkaujant Katarui ir Egiptui, derybininkai susitarė pratęsti jas dviem dienoms tokiomis pat sąlygomis.

10 mėnesių įkaitas, „neįtrauktas į sąrašą“, bus paleistas šiandien51 įkaito šeima susitiko su savo artimaisiais, o Bibas šeima – ne, skelbia „Sky News“.Dešimties mėnesių Kfiras Bibas kartu su tėvais Yardenu ir Shiri Bibas bei ketverių metų vyresniuoju broliu Arieliu spalio 7 d. buvo paimtas įkaitu iš kibuco Nir Oz pietų Izraelyje.Jų šeimos nariai prašė Izraelio vyriausybės ir tarpininkų iš Egipto bei Kataro padėti juos išlaisvinti.Izraelis teigė, kad „Hamas“ perdavė šeimą kitai palestiniečių kovotojų grupuotei, o tai apsunkina pastangas juos išlaisvinti. „Supratimas, kad kol kas nesulauksime apkabinimo, kurio taip tikėjomės, palieka mus be žodžių“, – sakoma Bibas šeimos pareiškime.Kfiro teta Ofri Bibas sakė, kad jis nebuvo įtrauktas į įkaitų, kuriuos tikimasi šiandien paleisti, sąrašą.Pusbrolis Jimmy Milleris sakė televizijai „Channel 12“: „Kfirui tik 10 mėnesių. Jis yra vaikas, kuris dar net nežino, kaip pasakyti „mama“. Jis vis dar nevalgo kieto maisto. Jis neturi gebėjimų ten išgyventi. Mes šeimoje nesugebame funkcionuoti... šeima nemiegojo jau labai, labai ilgai – 51 dieną“.

Šaltinis: JAV ir Izraelio žvalgybos vadai Dohoje aptaria susitarimo dėl Gazos Ruožo „kitą etapą“JAV ir Izraelio žvalgybos vadai atvyko į Kataro sostinę aptarti „Hamas“ ir Izraelio susitarimo dėl Gazos Ruožo „kito etapo“, antradienį pranešė apie jų vizitą informuotas šaltinis.„CŽV direktorius ir Izraelio nacionalinės žvalgybos agentūros („Mossad“) direktorius yra Dohoje ir susitiks su Kataro ministru pirmininku, siekdami pažangos, kad būtų pratęstas susitarimas dėl humanitarinės pauzės ir inicijuotos tolesnės diskusijos apie galimo susitarimo kitą etapą“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis ir pridūrė, jog dalyvauja ir Egipto pareigūnai.

AFP: „Hamas“ patvirtino ketinimą šiandien paleisti 10 įkaitųAFP, remdamasi „Hamas“ vadovybei artimu šaltiniu, praneša, kad grupuotė antradienį planuoja paleisti dar 10 Izraelio įkaitų, laikomų Gazoje, mainais į 30 palestiniečių kalinių pagal pratęstas paliaubas.Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras anksčiau pranešė, kad gavo įkaitų, kurie bus paleisti šiandien, sąrašą ir kad jų šeimoms buvo pranešta. Šiuo metu Gazoje įkaitais tebėra apie 170 žmonių, tačiau „Hamas“ teigia nelaikantis visų – neva nežinomas skaičius yra kitų grupuočių rankose, o jų buvimo vietos nustatymas užtruks.„Pasikeitimas 10 Izraelio įkaitų ir 30 palestiniečių kalinių sąrašais penktąją paliaubų dieną įvyko be prieštaravimų“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis. Kai kurie Gazoje laikomi užsienio darbuotojai taip pat bus paleisti šiandien, sakė jis.

Prancūzijos ministrė: „Hamas“ paleisti prancūzai įkaitai jaučiasi geraiTrys teroristinės „Hamas“ organizacijos paleisti nepilnamečiai prancūzai, pasak Prancūzijos užsienio reikalų ministrės Catherine Colonna, jaučiasi gerai.„Juos prižiūri medikai, kaip įprasta tokiais atvejais. Tačiau, išskyrus psichologinį šoką, kurį patyrė per 50 nelaisvės dienų, jų sveikata gera“, – sakė ministrė antradienį stočiai RTL.Tarp pirmadienį „Hamas“ paleistų įkaitų yra ir brolis bei sesuo Erezas (12) ir Sahar (16) Kalderonai bei 12-metis Eitanas Jahalomis. Visi trys be Izraelio pilietybės turi ir Prancūzijos pasus.„Hamas“ rankose yra arba be žinios dingusiais laikomi dar penki Prancūzijos piliečiai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per savo vizitą Izraelyje susitiko su Prancūzijos pilietybę turinčių izraeliečių šeimomis.„Iki paskutinio momento nėra aišku, ar pavyk“, – sakė C. Colonna, komentuodama sudėtingas derybas tarp Kataro ir „Hamas“ – „teroristinės organizacijos, kuri atsakinga už siaubingus, žiaurius, barbariškus išpuolius“.

Pagalba pasiekė ir Gazos Ruožo šiauręĮsigaliojus paliauboms, humanitarinės organizacijos į Gazos Ruožo šiaurę atgabeno tonas pagalbos prekių. Tai, be kita ko, paruošas maistas, geriamasis vanduo, palapinės ir antklodės, taip pat medikamentai, antradienį pranešė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Dėl mūšių tarp Izraelio ir „Hamas“ teroristų humanitarinė pagalba daug savaičių nepasiekė palestiniečių teritorijos šiaurinės dalies. Nepaisant Izraelio raginimų pasitraukti iš Gazos Ruožo šiaurės, ten, spėjama, vis dar yra šimtai tūkstančių žmonių.Taip pat pristatyta kuro elektros gamybai ir medžiagų gėlinimo įrenginiams, vandens siurblinėms ir nuotekų valymo sistemai. Šie įrenginiai dėl elektros trūkumo praėjusioms savaitėms buvo sustabdyti.Gazos institucijų duomenimis, per mūšius nuo spalio 7 d. iki paliaubų lapkričio 23 d. žuvo daugiau kaip 14 800 žmonių. Šį skaičių nurodė OCHA, kuri duomenų nepriklausomai netikrina. Iki lapkričio 25 d. Gazos Ruože žuvo 75 Izraelio kariai.

Teigiama, kad „Hamas“ lyderis Gazos Ruože po pagrobimo aplankė įkaitusTeigiama, kad teroristinio „Hamas“ judėjimo Gazos Ruože lyderis Jihia al Sinwaras po pagrobimo aplankė palestiniečių teritorijoje laikomus įkaitus. Tai pirmadienį pranešė Izraelio televizija, remdamasi viena paleista įkaite.Apsilankymas vyko pirmosiomis dienomis po pagrobimo spalio 7 d. viename požeminių tunelių, pasakojo neįvardyta moteris. Lankytojas esą prisistatė esąs Jihia al Sinwaras ir kalbėjo hebrajiškai. „Jūs čia esate visiškai saugūs, jums nieko nebus“, – teigė jis. Šios informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.J. al Sinwaras 1988 m. buvo nuteistas Izraelio dėl keturių spėjamų kolaborantų ir dviejų izraeliečių karių nužudymo. Jis daugiau kaip du dešimtmečius praleido Izraelio kalėjime ir per tą laiką išmoko hebrajiškai. 2011 m. J. al Sinwaras buvo tarp daugiau kaip 1 000 palestiniečių kalinių, kurie buvo paleisti mainais už Izraelio karį Giladą Shalitą. 2017 m. J. al Sinwaras tapo „Hamas“ vadovu Gazos Ruože.Po „Hamas“ teroristų surengtų žudynių Izraelio pasienio teritorijoje, per kurias praėjusį mėnesį gyvybės neteko 1 200 žmonių, J. al Sinwaras atsidūrė Izraelio taikinių sąrašo viršuje.

Neeilinė apklausa rodo, kad iki išpuolio prieš Izraelį Gazos gyventojai nepasitikėjo „Hamas“Daugelis Gazos gyventojų iki spalio 7 d. įvykdyto žiauraus išpuolio prieš Izraelį buvo nusiteikę prieš „Hamas“, o kai kurie grupuotės valdymą prilygina dar vienai okupacijai. Tai rodo JAV ir Palestinos mokslininkės išanalizuoti neeilinės apklausos duomenys.Šios išvados išpuolio sukeltų protestų ir atsakomųjų protestų bei karštų diskusijų dėl „Hamas“ ir eilinių Gazos gyventojų santykių kontekste atrodo stulbinamai.„Apklausa rodo, kad prieš pat išpuolius 67 proc. Gazoje gyvenančių palestiniečių „Hamas“ pasitikėjo menkai arba visiškai ja nepasitikėjo“, – teigia Prinstono visuomeninių ir tarptautinių reikalų mokyklos dekanė Amaney Jamal.„Tai yra itin svarbu, nes (klaidingai) teigiama, jog „Hamas“ palaiko visa Gaza, todėl visa Gaza ir turėtų atsakyti už „Hamas“ įvykdytus žiaurumus.“A. Jamal yra viena iš tyrimus ir apklausas regione atliekančio Arabų barometro iniciatorių. Tokie tyrimai atliekami ir Gazoje, kurioje viena apklausa buvo baigta kaip tik išpuolio prieš Izraelį išvakarėse.Ji nurodė, jog daugelis respondentų mano, kad 2006 m. rinkimus Palestinos teritorijose laimėjusi ir Vašingtono bei ES „teroristine“ organizacija laikoma „Hamas“ yra „korumpuota“ ir „autoritarinė“.„Septyniasdešimt penki procentai apklaustųjų nurodė per pastarąsias 30 dienų nesugebėję išmaitinti savo šeimų. Vėlgi, tai yra nualinta visuomenė – visuomenė, kuri iš esmės teigia, kad „Hamas“ vyriausybėje egzistuoja šiokia-tokia korupcija“, – pasakojo A. Jamal.„Taikus susitarimas“„Kai žmonėms uždavėme klausimą „Ką kaltinate?“... Manėme, kad pagrindiniu kaltininku taps blokadą įvedęs Izraelis. Tačiau daugelis respondentų nurodė, kad kalta „Hamas“ korupcija – taip manančių buvo daugiau nei kaltinančių Izraelį.“Kalifornijoje gimusi ir savo šeimos gimtojoje Ramaloje užaugusi 52 m. A. Jamal sakė, jog taip pat yra manoma, kad „Palestinos savivalda arba „Hamas“ kontroliuojama vyriausybė ilgainiui tapo labiau autoritarinė ir labiau primena diktatūrą“.„Eilinis Vakarų Krante arba Gazoje gyvenantis palestinietis teigia, kad „turime šitą (Izraelio) okupaciją, o dabar yra dar ir šios Palestinos vyriausybės, kurios taip pat yra autoritarinės“. Taigi, dauguma sako, kad pirmiau juos buvo okupavusi viena šalis, o dabar jų yra dvi.“Paskutinė Arabų barometro apklausa, kurios metu Gazoje apklausti 399, o Vakarų Krante – 790 žmonės, vyko nuo rugsėjo galo iki spalio 6 d. Jos išvados skelbiamos žurnale „Foreign Affairs“.„Išpuolių išvakarėse apie 60 proc. teigė maną negalintys laisvai ir atvirai reikšti savo nuomonės, (dar) maždaug 72 proc. sakė negalintys taikiai demonstruoti prieš „Hamas“ kontroliuojama valdžią“, – nurodo A. Jamal. „Baiminamasi vyriausybės keršto ar atsakomųjų veiksmų.“Palestinos teritorijas Vakarų Krante valdanti Palestinos savivalda su prezidentu Mahmudu Abbasu priešakyje A. Jamal apklausoje pasirodė nekaip – ją teigiamai vertina vos 9 proc. apklaustųjų.Nors A. Jamal apklausa rodo, kad dauguma respondentų yra nusistatę prieš „Hamas“, apklausos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad po „Hamas“ išpuolio Izraelyje jų nuostatos galėjo pasikeisti.„Po spalio 7 d. įvykdytų išpuolių Izraelis atjungė vandens, maisto, kuro ir elektros tiekimą Gazai, teritorijoje dėl to prasidėjo gili humanitarinė krizė... gali būti, kad kančią patiriantys palestiniečiai pakeitė savo nuomonę“, – teigiama ataskaitoje.Iki išpuolių prieš Izraelį daugiau nei pusė respondentų palankiai vertino sprendimą, kurio pagrindą sudarytų dvi valstybės – Palestinos valstybė ir Izraelis.Likusieji buvo nusiteikę už Palestinos ir Izraelio sąjungą arba vienos valstybės egzistavimu pagrįstą sprendimą. Tačiau, iki spalio 7 d. įvykių, po kurių prasidėjo plataus masto atsakomoji Izraelio karinė operacija, vienas iš penkių apklaustųjų palaikė ginkluotą pasipriešinimą.„(Gazos gyventojai) yra pasirengę su Izraeliu sudaryti taikų susitarimą 1967 m. egzistavusių sienų pagrindu“, – paaiškino A. Jamal.

Izraelis gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleistiIzraelis, anot žiniasklaidos, gavo dar vieną sąrašą su pavardėmis Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie turėtų būti paleisti antradienį. Apie tai ryte pranešė leidinys „Times of Israel“, remdamasis premjero Benyamino Netanyahu biuru.Anot duomenų, sąrašas pradžioje tikrinamas, informuojamos atitinkamos šeimos. Kiek įkaitų gali būti paleista, anot laikraščio, pranešime nenurodoma. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė, jog laisvę atgaus 10 žmonių.Per paliaubas tarp Izraelio ir teroristinės „Hamas“ organizacijos, kurioms tarpininkavo Kataras ir Egiptas, nuo penktadienio jau buvo paleista daugiau kaip 50 įkaitų.Mainais Izraelis iš kalėjimų paleido trigubai daugiau palestiniečių kalinių. Naktį į antradienį buvo paleisti 33 kaliniai.

Izraelyje naktį neveikė pagalbos tarnybų telefono numeriaiVietos žiniasklaida antradienio rytą pranešė, kad naktį Izraelyje neveikė keletas pagalbos tarnybų telefono numerių.Policijos teigimu, trikdį sukėlė nenurodyta „trumpalaikė klaida“, antradienio rytą pranešė „Times of Israel“ ir kiti naujienų kanalai.Anot laikraščio „Haaretz“, neveikė ir skubiosios medicinos pagalbos telefonai. „The Jerusalem Post“ pranešė, kad prisiskambinti nebuvo galima ir į gaisrinę.„Būtiniausios #Izraelio tarnybos, tokios, kaip „Magen David Adom“ (MDA), policija ir gaisrinė šiuo metu neveikia dėl gedimo, kurį galėjo sukelti #kibernetinėataka“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė „The Jerusalem Post“.Tačiau, žiniasklaidos teigimu, kai kurioms įstaigoms buvo galima prisiskambinti pagalbiniais numeriais.Kokį poveikį šis gedimas turėjo po spalio 7 d. įvykdytų kruvinų išpuolių Gazos Ruože su islamistų organizacija „Hamas“ kariaujančiai šaliai kol kas nėra žinoma.Anot „The Jerusalem Post“, trikdis truko ilgiau nei valandą, vėliau tinklo operatorius jį pašalino.

Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dar dviem dienoms pratęsti paliaubas, paleista daugiau įkaitųIzraeliui ir „Hamas“ pirmadienį iki šiuo metu galiojančių keturių dienų paliaubų pabaigos likus vos kelioms valandoms susitarus jas pratęsti dar dviem dienoms, Kataro pareigūnai pranešė, kad tos pačios dienos vakare buvo paleista dar daugiau įkaitų.„Kataras praneša, kad, vykdant tarpininkavimą, buvo pasiektas susitarimas pratęsti humanitarines paliaubas Gazos Ruože dar dviem dienoms“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė užsienio ministerijos atstovas Majedas al-Ansari.Vėliau tą pačią dieną, laikydamasi susitarimo sąlygų, „Hamas“ Raudonajam kryžiui perdavė dar 11 Gazos Ruože laikomų įkaitų, kurie jau grįžto į Izraelį, nurodoma pirmadienį vakare paskelbtame šalies kariuomenės (IDF) pranešime.Tarp jų – devyni vaikai bei paaugliai ir dvi motinos. Jauniausi iš paleistų įkaitų yra trejų metų amžiaus dvyniai.Mainais iš kalėjimų paleisti 33 palestiniečiai – moterys ir nepilnamečiai asmenys. Nurodoma, kad jauniausiam iš jų yra 14 metų.Izraelio žiniasklaida praneša, kad buvo paleista ir keletas Gazos Ruože laikomų įkaitų iš Tailando.Žiniasklaida teigia, kad pirma kilo nesutarimų dėl to, kurie iš Izraelio įkaitų ir palestiniečių kalinių bus paleisti – Izraelis kritikavo tai, kad motinos buvo atskiriamos nuo savo vaikų.Tai jau ketvirtoji Gazos įkaitų grupė, paleista penktadienį prasidėjusių paliaubų metu. Ligi šiol paleista daugiau nei 50 įkaitų. Mainais už juos iš kalėjimų paleista 150 palestiniečių.Apie tai, kad paliaubos pratęsiamos, sprendžiant konfliktą kartu su Egiptu ir Jungtinėmis Valstijomis tarpininkaujantis Kataras paskelbė iki šiuo metu daromos pertraukos pabaigos likus vos kelioms valandoms.Palestinos islamistų judėjimas „Hamas“ savo oficialioje svetainėje taip pat patvirtino, kad naujas susitarimas tikrai buvo pasiektas, nurodydamas, kad toliau galios pirmesnio susitarimo sąlygos.Praėjusią savaitę Izraelio ir „Hamas“ sudarytas susitarimas numato galimybę pratęsti paliaubas, už tai kasdien paleidžiant po dar 10 įkaitų. Pagal susitarimo sąlygas numatoma, kad per 10 dienų mainais į 300 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių būtų paleista iki 100 įkaitų.Per precedento neturinčias spalio septintosios atakas „Hamas“ smogikai Izraelio pasienio gyvenvietėse netoli Gazos nužudė maždaug 1 200 žmonių, dar apie 240 asmenų buvo pagrobti ir išvežti į pakrantės ruožą.Į tai atsakydamas, Izraelis pradėjo intensyviausią kada vykdytą tankiai apgyvendinto Gazos Ruožo, kurio valdžią 2007 m. jėga perėmė „Hamas“, bombardavimą bei sausomos operaciją ruožo teritorijoje.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo karo pradžios aukų skaičius Gazoje siekia apie 15 000, dar daugiau nei 36 000 žmonių buvo sužeista.Egipto valstybinės žvalgybos teigimu, pirmadienį pratęsus paliaubas siekiama, kad mainais į 30 palestiniečių kalinių kasdien būtų paleidžiama dar po 10 įkaitų. Be to, į nuo spalio 7 d. visiškai atkirstą Gazą bus atvežta daugiau medicininės pagalbos, maisto ir kuro.Kataras pirmiau yra pareiškęs optimizmą dėl to, kad paliaubos gali būti pratęstos. „Dabar turime formulę“, – naujienų agentūrai dpa pasakė M. al-Ansari, pridurdamas, kad dėl to buvo „lengviau pasiekti“ antrąjį susitarimą dėl pratęsimo. Tačiau, jo žodžiais tariant, dėl tolesnių ilgalaikių paliaubų derėtis šiuo metu ko gero yra pernelyg anksti.Iki paleidžiant pastarąją įkaitų grupę, Izraelio vyriausybės atstovas Eilonas Levis nurodė, kad Gazos Ruože vis dar laikomi 184 įkaitai. Tarp jų yra 14 užsieniečių ir dar 80 dvigubą pilietybę turinčių Izraelio piliečių.E. Levis pranešė, kad vis dar nėra paleistas jauniausias įkaitas – 10 mėn. kūdikis, kuris buvo pagrobtas kartu su jo tėvais ir 4 m. broliuku.JT generalinis sekretorius António Guterresas pasveikino Izraelio ir „Hamas“ paliaubų pratęsimą dviem dienoms, pirmadienį sakydamas, kad tai yra „vilties ir žmogiškumo spindulys karo tamsoje“.Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat pasveikino paliaubų pratęsimą, teigdama, kad tai „atveria vilties langą ir suteikia galimybę daugiau Gazos civilių gauti būtinos pagalbos“.

Iš Izraelio kalėjimų paleidžiami palestiniečiaiRemiantis su „Hamas“ susijusia žiniasklaida, palestiniečiai paleidžiami iš Izraelio kalėjimų pagal paliaubų sutarties sąlygas.Buvo sutarta, kad 33 palestiniečiai bus grąžinti į namus.Kataras ir „Hamas“ pareiškė, kad paliaubos buvo pratęstos, nors Izraelis šios informacijos oficialiai nepatvirtino.

Iš „Hamas“ nelaisvės išvaduoti 11 įkaitų grįžo į Izraelį Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad 11 įkaitų, paleistų iš „Hamas“ nelaisvės Gazos Ruože, dabar yra Izraelio teritorijoje ir juos lydi specialiosios pajėgos bei saugumo agentūros „Shin Bet“ nariai. „Kai bus atliktas pirminis medicininis jų sveikatos įvertinimas, mūsų pajėgos lydės juos, kol jie vėl susitiks su savo šeimomis“, – sako IDF. IDF prašo visuomenės „šiuo metu parodyti kantrybę ir jautrumą iš pagarbos paleistiems įkaitams ir jų šeimoms“. Visi įkaitai buvo pagrobti iš kibuco Nir Ozo per spalio 7 d. įvykusį išpuolį. Iš „Hamas“ nelaisvės išvaduota Sharon Aloni Cunio ir jos trejų metukų dvynukės Emma ir Julija Cunio, o tėvas Davidas Cunio tebėra laikomas įkaitu Gazoje. Į Izraelį taip pat grįžo Karina Engel-Bart ir jos 10 bei 18 metų vaikai, o sutuoktinis vis dar yra laikomas įkaitu. Iš nelaisvės išvaduoti ir 12 ir 16 metų broliai Saharas Calderonas, Erezas Calderonas, o jū tėtis vis dar yra laikomas įkaitu. Namo sugrįžo dar du vaikai iš kitos šeimos: Arba Yaakov, 16 metų, ir Yagil Yaakov, 12 m, o jų tėvas Yairas Yaakovas ir jo partneris Meiravas Talas lieka įkaitais Gazoje. Izreliui taip pat pavyko susigrąžinti 12-metį Eitanas Yahalomi, tačiau jo tėvas vis dar laikomas įkaitu. https://twitter.com/IsraelinUSA/status/1729250438715998401?ref_src=twsrc%5Etfw

IDF patvirtino, kad „Hamas“ perdavė 11 Izraelio įkaitų Raudonajam kryžiui GazojeIzraelio gynybos pajėgos patvirtina, kad „Hamas“ perdavė Raudonajam kryžiui 11 Izraelio įkaitų.„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, 11 Izraelio įkaitų yra pakeliui į Izraelio teritoriją“, – teigia IDF.

Pranešama, kad vyksta įkaitų ir kalinių perdavimas„Hamas“ laikomi Izraelio įkaitai ir palestiniečių kaliniai šiuo metu yra perduodami, naujienų agentūra „Reuters“ cituoja šaltinį iš palestiniečių.Šaltinis sakė, kad perdavimą tvarko Raudonasis kryžius.Remiantis pranešimais, 33 palestiniečiai kaliniai keičiami į maždaug 11 izraeliečių įkaitų, nors oficialaus patvirtinimo dar nėra.

IDF: vyksta ketvirtasis įkaitų paleidimas, paliaubų pratęsimas dar negalutinisIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad vyksta ketvirtasis įkaitų paleidimas. Jis taip pat sako, kad laikinųjų paliaubų su „Hamas“ pratęsimas nėra galutinis.„Sandorį valdome per tarpininkus visą parą. Niekas nėra galutinis, kol tai iš tikrųjų neįvyksta“, – sako jis. „Šiąnakt reikalai taip pat progresuoja, bet reikia kantrybės“.D. Hagari smerkė „Hamas“ už propagandinius vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip pastarosiomis dienomis buvo paleisti įkaitai. „Dešimtys vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti mojuojantys teroristai, nepaslėps „Hamas“ žiaurumo“, – sako jis.D. Hagari taip pat pasakojo kai kurias detales apie išlaisvintų įkaitų būklę. Viena jų – 84 metų Elma Avraham, kuri buvo išleista iš „Hamas“ nelaisvės kritinės būklės.„Praėjusią naktį Elma Avraham buvo paleista iš „Hamas“ nelaisvės. Ji kritinės būklės buvo nugabenta į ligoninę. Elmai 84 metai, ji yra mama, močiutė ir prosenelė“, – sako Hagari.„Per „Hamas“ žudynes spalio 7 d., Elma buvo paimta įkaite laukinių teroristų. Ji buvo nutempta į Gazą ant motociklo galo. Ji buvo „Hamas“ nelaisvėje 51 dieną ir naktį. Ji buvo laikoma sunkios būklės, atsisakė gyvybę gelbstinčių vaistų, Raudonasis kryžius jos nelankė“, – pasakoja jis.„Kai ji buvo paleista iš nelaisvės, jos būklė buvo kritinė. Elma yra mūsų kritinės misijos priminimas. Dabar ji yra namuose [Izraelyje] ir ja rūpinamasi. Bet kas rūpinasi kitais įkaitais Gazoje“, – sako jis.„Daugiau nei 150 mūsų įkaitų, vyrų, moterų, vaikų, kūdikių, kas jais rūpinasi? Kas laiko 10 mėnesių kūdikį Kfir Bibas? – klausia Hagari. „Pasakysiu jums, negailestingi teroristai laiko jį įkaitu Gazoje“.„Raginame tarptautines organizacijas, ypač Raudonąjį kryžių, panaudoti visas turimas priemones, kad patektų pas mūsų įkaitus ir užtikrintų, kad jiems būtų suteikta reikalinga medicininė priežiūra“, – sako jis.„Mūsų įkaitai nepasiklydo, mes nesėdėsime ir nesitikime, kad jie bus rasti. Mes išgelbėsime savo įkaitus bet kokia kaina, tai mūsų, kaip Izraelio gynybos pajėgų, pareiga, moralinė atsakomybė. Štai kodėl mes kovojame ir turime tęsti kovą, kol visi mūsų įkaitai bus namuose“, – priduria D. Hagari.

JT vadovas: paliaubų Gazos Ruože pratęsimas – „vilties prošvaistė“Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas pirmadienį pasveikino paliaubų Gazos Ruože pratęsimą dviem dienoms kaip „vilties prošvaistę“.„Tai vilties ir žmogiškumo prošvaistė karo tamsumoje ir aš tikiuosi, kad tai leis mums dar labiau padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožo žmonėms“, – pareiškė A. Guterresas.

Šaltinis: į Egiptą atvyko Prancūzijos karo laivas, kuris veiks kaip ligoninė Gazos Ruože sužeistiems žmonėmsĮ Egipto El Arišo miestą, esantį netoli sienos su karo draskomu Gazos Ruožu, pirmadienį atvyko Prancūzijos karo laivas, kuris veiks kaip ligoninė sužeistiems civiliams, pranešė šaltinis uoste.Laive „Dixmude“ turėtų būti dvi operacinės ir 40 lovų.Pasak Jungtinių Tautų (JT), pastarosiomis savaitėmis į Egiptą atvyko šimtai sunkiai sužeistų palestiniečių, daugumai Gazos Ruožo ligoninių priverstinai nutraukus veiklą.

Pranešama, kad „Hamas“ vadovas aplankė grupę įkaitų, laikomų Gazos tunelyjePranešama, kad „Hamas“ teroristų vadovas Yahya Sinwar aplankė kelis įkaitus izraelitus, kurie buvo laikomi požeminiame tunelyje Gazoje.Vienas iš savaitgalį paleistų įkaitų teigia, kad Y. Sinwar kalbėjo su jais hebrajų kalba be akcento, sakydamas, kad su „Hamas“ jie buvo saugūs ir jiems nereikia bijoti, praneša „Channel 12“ ir priduria, kad šią istoriją patvirtino Izraelio saugumo institucija.

Izraelis: paliaubų pratęsimas įsigalios pirmadienį, kai bus paleisti įkaitaiIzraelio ministro pirmininko vyresniojo patarėjo Marko Regevo teigimu, Izraelio ir „Hamas“ paliaubų pratęsimas dviem dienomis neįsigalios tol, kol nebus išlaisvinti pirmadienį numatyti įkaitai.M. Regevas patvirtino, kad buvo pratęstos paliaubos ir pagal susitarimą „Hamas“ kiekvieną dieną paleis 10 įkaitų.„Už kiekvieną 10 paleistų įkaitų esame pasiruošę pratęsti dar vieną dieną, o jei „Hamas“ paleis Izraelio įkaitus, kaip buvo susitarta, mes pratęsime terminą – tai esmė“, – sakė M. Regevas.Jis sakė manantis, kad per ateinančias dvi dienas paleisti įkaitai bus moterys ir vaikai.Vyresnysis patarėjas pripažino, kad susitarimo detales derino ir JAV prezidentas Joe Bidenas. „Dėl jų buvo deramasi padedant prezidentui Bidenui, ir mes dėkojame jam už savo pastangas ir pareigas, kurios padėjo įgyvendinti šiuos susitarimus. Nemanau, kad būtume pasiekę susitarimą be jo indėlio“, – sakė M. Regevas.

Baltieji rūmai: per pratęstas paliaubas bus išlaisvinta 20 izraeliečių moterų ir vaikųBaltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby patvirtino, kad dar 20 izraeliečių moterų ir vaikų bus paleista dviem dienomis pratęsiant Izraelio ir „Hamas“ vykstančias paliaubas.Susitarimas buvo sudarytas taip, kad Izraelis sutiktų pratęsti paliaubas dar viena diena už kiekvieną 10 „Hamas“ paleistų įkaitų.J. Kirby sako, kad šiandien įkaitų paleidimas buvo sustabdytas, nes „Hamas“ iš pradžių siekė paleisti kelis vaikus be motinų, kurios taip pat laikomos Gazos Ruože.Jis priduria nežinantis, ar tarp 11 įkaitų, šiandien paleidžiamų, yra likusios dvi JAV pilietės, laikomos Gazoje. Dar šeši įkaitai yra JAV piliečiai ir vienas vyras, turintis JAV žaliąją kortelę.J. Kirby pažymi, kad vakar į Gazą trečią dieną iš eilės įvažiavo 200 pagalbos sunkvežimių, atitinkančių pagrindinę paliaubų sąlygą. Bendras pagalbos sunkvežimių, įvažiavusių į Gazos Ruožą nuo Rafah perėjos atidarymo spalio 21 d., skaičius padidėjo iki daugiau nei 2000.

Su kariais susitikęs Gallantas: IDF bus stipresnės, kai grįš į kovą po paliaubųIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad kai Izraelis grįš prie kovos su „Hamas“ Gazoje, jo „jėga bus didesnė ir tai vyks visame Ruože“, sakoma jo biuro pastabose.Kalbėdamas su Givati pėstininkų brigados ir šarvuočių korpuso kariais, Y. Gallantas sako: „Dabar turite keletą dienų, mes grįšime prie kovos, panaudosime tiek pat galios ir dar daugiau“.„Atminkite, kad kol jūs organizuojatės, ilsitės ir tyrinėjate, priešas taip pat daro tą patį“, – sako jis.„Sutiksite kažką, kas yra šiek tiek labiau paruošta. Todėl [„Hamas“] pirmiausia susidurs su oro pajėgų bombomis, o po to su tankų ir artilerijos sviediniais ir D9 [buldozerių] kaušeliais, o galiausiai ir su pėstininkų kariuomenės šūviais“, – sako Y. Gallantas.

„Hamas“: šiandien palestiniečių sąraše yra 30 vaikų ir trys moterys„Hamas“ paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad šį vakarą palestiniečių kalinių sąraše yra trys moterys ir 30 vaikų.Pagal paliaubų susitarimą tarp „Hamas“ ir Izraelio, už kiekvieną įkaitą, kurį paleidžia teroristai, išlaisvinami trys kaliniai palestiniečiai.

Baltieji rūmai patvirtino, kad Izraelis ir „Hamas“ sutinka pratęsti paliaubasIr Izraelis, ir „Hamas“ susitarė pratęsti paliaubas Gazos Ruože dar dviem dienoms, patvirtino Baltieji rūmai.Daugiau informacijos JAV nepateikė.

Kataras: pasiektas susitarimas pratęsti paliaubas dar dviem dienoms BBC praneša, kad Kataras ką tik paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas pratęsti humanitarines paliaubas dar dviem dienoms.Paliaubos turėjo baigtis po šios dienos vidurnakčio. Kataras tarpininkavo Izraelio ir „Hamas“ derybose.„Hamas“ taip pat patvirtino apie paliaubų pratęsimą, bet iš Izraelio kol kas nėra jokių komentarų. „Islamo pasipriešinimo judėjimas „Hamas“ praneša, kad buvo susitarta su Kataro ir Egipto broliais pratęsti laikinąsias humanitarines paliaubas dar dviem dienoms tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnės paliaubos“, – rašoma „Hamas“ pareiškime.https://twitter.com/majedalansari/status/1729170618346836303?ref_src=twsrc%5Etfw

Ministro pirmininko tarnyba: šeimoms pranešta apie šiandien ketinamus išlaisvinti įkaitus Izraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad šeimoms pranešta apie šiandien ketinamus išlaisvinti „Hamas“ įkaitus, skelbia „Sky News“.Tai paskelbta po to, kai Izraelis buvo nepatenkintas „Hamas“ pateiktu vardų ir pavardžių sąrašu – esą jis nesutinka su tuo, kad pagrobtos šeimos būtų išskaidytos. Pareiškime nenurodyta, kiek įkaitų bus paleista.

„Hamas“ patvirtino savo atstovo Mohammedo Hamados mirtį„Hamas“ patvirtino, kad mirė „Hamas“ biuro Jeruzalėje atstovas Mohammedas Hamada, skelbia BBC.M. Hamada keletą metų praleido Izraelio kalėjime dėl kaltinimų planavus raketų ataką prieš žydų rajonus Jeruzalėje.2011 m. jis buvo paleistas kaip dalis vadinamojo Gilado Shalito sandorio.2006 m. birželį palestiniečių grupuotės pagrobė kapralą Giladą Shalitą. 2011 m. spalį Izraelis pasiekė susitarimą su „Hamas“ ir „Fatah“ paleisti 1 027 palestiniečių kalinius mainais už G. Shalitą.Maždaug 400 iš jų atliko bausmę iki gyvos galvos už teroristinius išpuolius Izraelyje.Po išlaisvinimo M. Hamada buvo deportuotas į Gazos Ruožą.

Ar Gazoje dingo įkaitai?Kataras pareiškė, kad mažiausiai 40 moterų ir vaikų, laikomų įkaitais Gazos Ruože, nėra „Hamas“ rankose – jų niekas neberanda, skelbia „Sky News“.Ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas al Thani pareiškė, kad „jų gali niekada nepavykti pasiekti“, nepaisant Kataro ryšių su „Hamas“, ir kad dingusiųjų suradimas būtų labai svarbus aspektas siekiant pratęsti paliaubas.Anksčiau „Hamas“ vadovai dėl įkaitų dingimo kaltino kitas kovotojų grupuotes, sakydami, kad jos pasinaudojo nuo spalio 7 d. Izraelio pasienyje padaryta žala, kad slapta į Gazos Ruožą pergabentų savo belaisvius.

Izraelio ir „Hamas“ mainai: pagrindiniai susitarimo punktai ir naujausi duomenysKai Izraelis ir „Hamas“ ruošiasi paskutiniam apsikeitimui įkaitais ir kaliniais etapui, kuris turi įvykti šiandien, BBC primena, kas iki šiol įvyko pagal susitarimą.Sutartis dėl mainų buvo pasiekta padedant daugybei tarpininkų ir galioja keturias dienas ir baigiasi pirmadienio vidurnaktį.Per šį laikotarpį „Hamas“ pažadėjo paleisti 50 Izraelio įkaitų, o Izraelis – 150 palestiniečių kalinių.Be nevienodų kiekybinių mainų, šis susitarimas reiškia, kad mainais už savo civilius gyventojus, įskaitant vaikus, Izraelis paleis dešimtis žmonių, suimtų arba nuteistų už sunkius nusikaltimus, įskaitant žmogžudystes ir terorizmą.Dabar:39 izraeliečiai ir 117 palestiniečių buvo paleisti.Dieną prieš tai kovotojai taip pat paleido Izraelio ir Rusijos pilietybes turintį Roni Krivoi. Jis nėra vienas iš 50 izraeliečių, numatytų išlaisvinti pagal susitarimą. „Hamas“ atvirai pareiškė, kad jo paleidimas yra gestas Kremliui.Be to, pagal atskirus susitarimus „Hamas“ paleido vieną Filipinų ir mažiausiai tris Tailando piliečius.Tris pagyvenusius įkaitus kovotojai paleido dar nesudarius pagrindinio susitarimo.Gazos Ruože Izraelio kariškiai išlaisvino vieną izraelitę, merginą karę.Izraelis mano, kad iš viso „Hamas“ ir kitų ginkluotų grupuočių rankose Gazoje buvo apie 240 žmonių.

Egiptas: baigiama susitarti dėl paliaubų pratęsimo dviem dienomsEgipto teigimu, baigiama susitarti dėl paliaubų pratęsimo dviem dienoms, skelbia „Sky News“.Egiptas teigė, kad pagal naują susitarimą bus paleista 20 Izraelio įkaitų ir 60 palestiniečių kalinių.Egiptas pridūrė, kad 11 Izraelio įkaitų turėtų būti paleisti šiandien, tačiau derybos dėl 33 palestiniečių kalinių išlaisvinimo tebevyksta.

Izraelis teigia, kad derybos dėl kitų įkaitų išlaisvinimo tęsiamosIzraelio ministro pirmininko biuras pranešė, kad toliau tęsiamos derybos dėl įkaitų išlaisvinimo, informavo Izraelio ministro pirmininko biuras, skelbia „Sky News“.Trumpame pareiškime teigiama: „Derybos dėl kitų ketinamų išlaisvintų asmenų sąrašo, kuris yra pagrobtųjų išlaisvinimo plano dalis, tęsiasi. Žinome, kokį stresą patiria šeimos, ir, kai tik bus įmanoma, papildysime informaciją. Prašome vengti skleisti gandus ir nepatikimą informaciją“.

Izraelis atsako į kaltinimus dėl baltojo fosforoAnksčiau pirmadienį britų ir palestiniečių chirurgas, dirbęs Gazos Ruože prasidėjus karui, sakė, kad ten gydė fosforo nudegimus, skelia „Sky News“.Ghassanas Abu Sitta, aprašydamas tai, ką matė, sakė: „Fosforo nudegimai – tai nudegimai iki pat kūno vidaus ir sustoja tik tada, kai nebegauna deguonies. Taigi pacientas būdavo išpampęs nuo nudegimų, kurie įsiskverbdavo tiesiai į šonkaulius, kaulus.“Izraelio gynybos pajėgos atsakė į jo kaltinimus, teigdamos, kad naudoja tik legalius ginklus ir šaudmenis.„IDF naudojamuose pirminiuose dūminiuose užtaisuose nėra baltojo fosforo. Kaip ir daugelis Vakarų kariuomenių, IDF taip pat turi dūmų uždangos sviedinių, kurių sudėtyje yra baltojo fosforo ir kurie yra teisėti pagal tarptautinę teisę. Šiuos sviedinius IDF naudoja dūmų uždangai sukurti, o ne taikiniams nukreipti ar gaisrams sukelti, ir pagal įstatymus jie nėra apibrėžiami kaip padegamieji ginklai. IDF procedūrose reikalaujama, kad tokie sviediniai nebūtų naudojami tankiai apgyvendintose teritorijose, išskyrus tam tikras išimtis. Tai atitinka ir viršija tarptautinės teisės reikalavimus“, – rašoma Izraelio kariuomenės pranešime.Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ jau anksčiau kaltino Izraelį, kad jis, karinėse operacijose naudodamas baltąjį fosforą, kelia „rimtų ir ilgalaikių sužalojimų pavojų civiliams“.

Paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio pratęsimas: didėja tarptautinis spaudimasDiplomatai iš viso pasaulio didina spaudimą ne tik pratęsti dabartines paliaubas, bet ir duoti naują impulsą pastangoms rasti dabartinio Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą, rašo Sebastianas Ašeris, „BBC World Service“ Artimųjų Rytų redaktorius.ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis sakė, kad Palestinos valstybė, įskaitant Vakarų Krantą, Jeruzalę ir Gazos Ruožą, būtų geriausia Izraelio saugumo ir taikos garantija.Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albarezas kalbėjo apie būtinybę kuo greičiau surengti tarptautinę taikos konferenciją.Tokių raginimų pastarosiomis savaitėmis daugėjo, tačiau mažai žinoma, kaip įveikti daugybę kliūčių, kurios ilgą laiką neleido pasiekti realios pažangos ieškant dviejų valstybių konflikto sprendimo.

Izraelis: kitame įkaitų išlaisvinimo etape „Hamas“ ketina išskirti šeimasAiškėja naujų detalių apie priežastis, dėl kurių sustabdomas pirmadienį numatytas Izraelio įkaitų ir palestiniečių kalinių paleidimas.Anksčiau BBC pranėšė, kad susitarimo šalys nepatenkintos siūlomų paleisti sąrašais.Pasak Izraelio valdžios, 11 Izraelio įkaitų, kurių šiandien laukiama namie, sąrašas sudarytas taip, kad šeimos būtų atskirtos.Spalio 7 dieną „Hamas“, be kitų įkaitų, paėmė į nelaisvę ištisas trijų ar keturių asmenų šeimas, o dabar, sprendžiant iš sąrašo, dalis giminaičių bus grąžinti, o dalis liks kovotojų rankose.Izraelis teigia, kad tai prieštarauja šalių sudarytam susitarimui.Anksčiau Palestinos pusė išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad jai pateiktame palestiniečių kalinių sąraše nemato šešių pavardžių, kurių paleidimo „Hamas“ tikėjosi.Kataro tarpininkai jau kelias valandas bandė išspręsti kilusius nesutarimus.Abiejų pusių įkaitų ir kalinių išlaisvinimas turi įvykti iki ketvirtosios (ir kol kas paskutinės) paskelbtų paliaubų dienos pabaigos.

Šaltiniai: derybininkai beveik susitarė dėl paliaubų pratęsimoTrys Egipto saugumo šaltiniai agentūrai „Reuters“ pranešė, kad derybininkai beveik susitarė dėl paliaubų pratęsimo.Pasak jų, Egipto, Kataro ir JAV pareigūnai vis dar diskutuoja dėl pratęsimo trukmės ir dėl to, kurie kaliniai bus paleisti.„Hamas“ siekė paliaubų pratęsimo dar keturioms dienoms, o Izraelis norėjo tęsti paliaubas „diena po dienos“, sakė šaltiniai.Izraelis anksčiau yra sakęs, kad paliaubas pratęs viena diena už kiekvieną papildomą 10 įkaitų išlaisvinimą.

Analizė: Izraeliui gresia pavojus prarasti karo kontrolęKarinis analitikas teigia, kad Izraelis gali prarasti karo kontrolę, nes pirmenybę teikia įkaitų sandoriui, o ne karinei operacijai.Profesorius Michaelas Clarke’as „Sky News“ sakė, kad kitas Izraelio puolimo etapas bus „daug sunkesnis už viską, ką jie darė iki šiol“.„Izraelis susiduria su tikromis problemomis. Susitarimas dėl įkaitų yra puikus, tačiau kariniu požiūriu jis stato juos į keblią padėtį“, – sakė M. Clarke’as.„Visi nori pertraukos dėl įvairiausių humanitarinių priežasčių, tačiau iš tikrųjų tai prieštarauja karinei logikai to, ką jie bando padaryti.“Jis pridūrė: „Po šios pertraukos Izraeliui gali būti gana sunku vėl pradėti puolimą“.Teigiama, kad atnaujinęs karo veiksmus Izraelis ketina judėti į pietus, tačiau M. Clarke’as teigė, kad jie susidurs su 9 tūkst. gyventojų tankumu viename kvadratiniame kilometre – 40 proc. daugiau nei Didžiajame Londone.„Negalima tiesiog įžengti į pietus su trimis ar keturiomis šarvuočių divizijomis ir daryti tai, ką darėte šiaurėje“, – sakė karo analitikas.„Jie to nepadarys, patraukdami visus iš kelio. Ten per daug žmonių.“Palestiniečių pyktis dėl „Hamas“Kalbėdamas apie palestiniečius Gazos Ruože, M. Clarke’as sakė, kad prieš karą jie buvo supykę ant „Hamas“ ir tas pyktis vis didėjo.„Hamas“ lyderiai gyvena Katare, kai kurie iš jų – Beirute. Jie vyksta į įvairias vietas. „Gazos gyventojai yra labai pikti – jie visada buvo gana pikti ant „Hamas“ – nes „Hamas“ kovotojai, „Hamas“ teroristai buvo tuneliuose, kol jie kentėjo.“Prieš karą 67 proc. Gazos gyventojų „nemanė, kad „Hamas“ jiems atnešė ką nors gero“, sakė M. Clarke’as, tačiau Palestinos savivaldos Vakarų Krante populiarumas buvo dar mažesnis.„Tai ilgą laiką tiko Izraeliui. Jau 20 ar 30 metų Izraelis buvo visai patenkintas, kad palestiniečiai taip blogai valdomi, taip blogai atstovaujami, ir tai leido jiems išlaikyti juos susiskaldžiusius į vieną [Palestinos] savivaldos partiją, kitą partiją, valdomą „Hamas“, o Izraelis galėjo sakyti „nėra su kuo derėtis“.

Į Izraelį nuvykęs Muskas gavo įsitikinti, koks siaubas vyko per „Hamas“ ataką Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu priėmė prieštaringai vertinamą JAV milijardierių Eloną Muską ir aprodė jam Izraelio gyvenvietę, nuniokota per spalio 7 d. „Hamas“ surengtą puolimą. Žinią apie E. Musko lankymąsi masinių žudynių vietoje išplatino ministro primininko kanceliarija. Kfar Aza kibuce apsilankęs E. Muskas gavo įsitikinti, koks siaubas vyko per „Hamas“ ataką, kaip teroristai užpuolė bendruomenę, kaip žudė ir degino ištisas šeimas, kaip grobė civilius ir gabeno juos į Gazos Ruožą. Apie gyvenvietėje įvykdytas masines žudynes E. Muskui papasakojo ir vietos tarybos vadovas bei Izraelio gynybos pajėgų spaudos tarnybos atstovas. E. Muskas taip pat apsilankė bendruomenės saugumo vado Ofiro Libsteino namuose. Šis pareigūnas žuvo per susišaudymą su teroristais. E. Muskas išklausė ir iš Izraelio kilusios amerikietės, keturmetės Avigail Idan, liudijimą. Mergaitė buvo pagrobta, nugabenta į Gazos Ruožą ir paleista tik vakar, kai buvo vykdoma apsikeitimo belaisviais operacija. https://twitter.com/visegrad24/status/1729104961160851814?ref_src=twsrc%5Etfw

Saudo Arabija reikalauja ilgalaikių paliaubų Gazos kareArtėjant paliaubų pabaigai Gazos kare, Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras Faisalas bin Farhanas pareikalavo ilgalaikio ugnies nutraukimo. Dabartinės paliaubos yra tik ribotos vertės, sakė jis pirmadienį Viduržemio jūros sąjungos susitikime Barselonoje (Ispanija). Nebent po jų būtų prasidėtų visapusiškas ir ilgalaikis karinių operacijų nutraukimas, pridūrė jis.Ministras pažymėjo, kad, jei kariniai veiksmai tęsis, rezultatas bus tik vienas: „Daugiau sugriovimų, radikalizacijos, tolesnis kraujo liejimas palestiniečių gyvybių, taip pat regioninio saugumo, įskaitant Izraelio, sąskaita“.Izraelis, pasak F. bin Farhano, turi būti patrauktas atsakomybėn už „įvykdytus žiaurumus“. „Jei ne sankcijomis, tai darant spaudimą, kad Izraelis pakeistų savo kursą“, – kalbėjo jis.

Izraelis teigia pateikęs „Hamas“ pasiūlymą dėl paliaubų pratęsimoIzraelio vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad informavo „Hamas“, jog galimybė pratęsti paliaubas Gazos Ruože yra atvira.„Norime po šio vakaro gauti dar 50 įkaitų, siekiant tikslo visus sugrąžinti namo“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Eylonas Levy.Paliaubų susitarime numatyta, kad ugnies nutraukimas Gazos Ruože gali būti pratęstas – kaskart paleidus 10 įkaitų būtų pridėta papildoma vienos dienos „pauzė“.Tad dar 50 įkaitų paleidimas veikiausiai leistų pratęsti paliaubas penkioms dienoms.Islamistinis judėjimas „Hamas“ yra išreiškęs pasiryžimą pratęsti paliaubas. Vienas šaltinis sekmadienį sakė naujienų agentūrai AFP, kad grupuotė informavo tarpininkus, jog yra pasirengusi pratęsti ugnies nutraukimą „dviem-keturioms dienoms“. „Pasipriešinimas mano, kad įmanoma užtikrinti 20-40 izraeliečių įkaitų paleidimą“ per tokį laiko tarpą, tvirtino judėjimui artimas šaltinis.Deryboms tarpininkauja Kataras ir Egiptas.Izraelio vyriausybės atstovas E. Levy pridūrė, kad kampanija „padaryti galą „Hamas“... bus nedelsiant atnaujinta, kai pasibaigs įkaitų paleidimo pauzė“.

NATO vadovas paragino pratęsti karinių veiksmų Gazoje pertraukąNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį paragino pratęsti karinių veiksmų Gazoje pertrauką, kad į ruožą galima būtų pristatyti daugiau pagalbos bei paleisti įkaitus.„Kviečiu pratęsti pertrauką. Tai suteikti galimybę pristatyti Gazos gyventojams taip reikalingą pagalbą bei paleisti daugiau įkaitų“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė J. Stoltenbergas.

JT ekspertai ragina tirti karo nusikaltimus Izraelyje ir Palestinos teritorijoseJT žmogaus teisių ekspertai pirmadienį paragino pradėti nepriklausomus įtariamų po spalio 7 d. Izraelyje ir Palestinos teritorijose įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimus.Specialusis Jungtinių Tautų pranešėjas dėl neteisminių egzekucijų Morrisas Tidball-Binzas ir specialioji pranešėja dėl kankinimų Jill Edwards išplatino bendrą pranešimą, kuriame akcentuojama būtinybė atlikti „skubius, skaidrius ir nepriklausomus tyrimus“ bei patraukti atsakomybėn nusikaltimus įvykdžiusius asmenis.„Nepriklausomiems tyrėjams turi būti suteikti reikalingi ištekliai, pagalba ir prieiga, būtina tam, kad jie galėtų atlikti skubius, skaidrius ir nešališkus visų šio konflikto šalių menamai įvykdytų nusikaltimų tyrimus“, – teigiama jų pranešime.„Pareiga tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įskaitant bet kokias neatidėliotinas ir neteismines žmogžudystes, kankinimus ir kitokias pasityčiojimo iš žmogaus orumo formas, yra pamatinė teisinė prievolė.“Jų komentarai pasirodė besitęsiant keturių dienų pertraukai, kurią sutarta padaryti karo veiksmuose, prasidėjusiuose po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdė precedento neturinčius išpuolius, per kuriuos, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo 1 200 žmonių, pagrinde civilių.Per Izraelio kariuomenės suorganizuotą atsakomąją operaciją, „Hamas“ vyriausybės Gazoje teigimu, jau žuvo beveik 15 000 žmonių, dauguma jų – civiliai, be to, tarp žuvusių yra tūkstančiai vaikų.Nepriklausomus ekspertus paskyrė JT Žmogaus teisių taryba, tačiau jie Jungtinėms Tautoms neatstovauja.Jų pranešime tarptautinė bendruomenė raginama užtikrinti, kad visiems, kurie yra atsakingi už sunkiausius žmogaus teisių pažeidimus ir ypač tiems, kurie nurodė juos įvykdyti būtų „nedelsiant įvykdytas teisingumas“.Ekspertai nurodė, kad vadinamajai universaliajai jurisdikcijai priklausantiems karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui „senatis negalioja“.Tai reiškia, kad juos įvykdę asmenys gali būti teisiami bet kurios šalies teismuose, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir šalies, kurioje tokie nusikaltimai buvo įvykdyti.„Raginame visas šalis aktyviai stengtis nustatyti pagrindinių įtariamųjų tapatybę ir padėti patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn pagal savitarpio teisinės pagalbos principą“, – nurodė ekspertai.

JT ekspertai ragina tirti karo nusikaltimus Izraelyje ir Palestinos teritorijose JT žmogaus teisių ekspertai pirmadienį paragino pradėti nepriklausomus įtariamų po spalio 7 d. Izraelyje ir Palestinos teritorijose įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimus.Specialusis Jungtinių Tautų pranešėjas dėl neteisminių egzekucijų Morrisas Tidball-Binzas ir specialioji pranešėja dėl kankinimų Jill Edwards išplatino bendrą pranešimą, kuriame akcentuojama būtinybė atlikti „skubius, skaidrius ir nepriklausomus tyrimus“ bei patraukti atsakomybėn nusikaltimus įvykdžiusius asmenis.„Nepriklausomiems tyrėjams turi būti suteikti reikalingi ištekliai, pagalba ir prieiga, būtina tam, kad jie galėtų atlikti skubius, skaidrius ir nešališkus visų šio konflikto šalių menamai įvykdytų nusikaltimų tyrimus“, – teigiama jų pranešime.„Pareiga tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įskaitant bet kokias neatidėliotinas ir neteismines žmogžudystes, kankinimus ir kitokias pasityčiojimo iš žmogaus orumo formas, yra pamatinė teisinė prievolė.“Jų komentarai pasirodė besitęsiant keturių dienų pertraukai, kurią sutarta padaryti karo veiksmuose, prasidėjusiuose po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdė precedento neturinčius išpuolius, per kuriuos, Izraelio pareigūnų teigimu, žuvo 1 200 žmonių, pagrinde civilių.Per Izraelio kariuomenės suorganizuotą atsakomąją operaciją, „Hamas“ vyriausybės Gazoje teigimu, jau žuvo beveik 15 000 žmonių, dauguma jų – civiliai, be to, tarp žuvusių yra tūkstančiai vaikų.Nepriklausomus ekspertus paskyrė JT Žmogaus teisių taryba, tačiau jie Jungtinėms Tautoms neatstovauja.Jų pranešime tarptautinė bendruomenė raginama užtikrinti, kad visiems, kurie yra atsakingi už sunkiausius žmogaus teisių pažeidimus ir ypač tiems, kurie nurodė juos įvykdyti būtų „nedelsiant įvykdytas teisingumas“.Ekspertai nurodė, kad vadinamajai universaliajai jurisdikcijai priklausantiems karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui „senatis negalioja“.Tai reiškia, kad juos įvykdę asmenys gali būti teisiami bet kurios šalies teismuose, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir šalies, kurioje tokie nusikaltimai buvo įvykdyti.„Raginame visas šalis aktyviai stengtis nustatyti pagrindinių įtariamųjų tapatybę ir padėti patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn pagal savitarpio teisinės pagalbos principą“, – nurodė ekspertai.

HRW: tikėtina, kad į Gazos ligoninę pataikė palestiniečių raketaPraėjusį mėnesį Gazos Ruože esančioje al Ahli ligoninėje nugriaudėjo mirtinas sprogimas, kurį greičiausiai sukėlė netiksliai paleista raketa, pranešė žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ (HRW).„Sprogimas, per kurį 2023 metų spalio 17 dieną Gazos Ruože esančioje al Ahli arabų ligoninėje žuvo ir buvo sužeista daug civilių gyventojų, greičiausiai įvyko sprogus raketiniam šaudmeniui, kokį paprastai naudoja ginkluotos palestiniečių grupuotės“, – sekmadienį vakare paskelbtame pareiškime teigė žmogaus teisių gynimo organizacija.Pareiškime teigiama, kad reikia tolesnių tyrimų, norint nustatyti, kas paleido raketą ir ar buvo pažeista karo teisė.„Nukentėjusieji ir žuvusiųjų ar sužeistųjų, ieškojusių prieglobsčio ligoninėje, šeimos nusipelno išsamaus tyrimo, kad būtų nustatyta, kas įvyko ir kas už tai atsakingas“, – sakė HRW atstovė Ida Sawyer.Praėjus savaitei po sprogimo Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad šalies žvalgybos ir ginklų ekspertai teigia, jog sprogimą tikriausiai sukėlė palestiniečių raketa.„Sprogimą greičiausiai sukėlė raketa ar jos dalis, paleista iš Gazos Ruožo teritorijos Izraelio kryptimi“, – spalio 23 dieną JK parlamentui sakė R. Sunakas.Iškart po sprogimo islamistų grupuotė „Hamas“ apkaltino Izraelį apšaudžius ligoninę.Izraelis apkaltino palestiniečių organizaciją „Islamo džihadas“ netiksliai paleidus raketą. Savo teiginiui pagrįsti Izraelio kariuomenė paskelbė aerofotonuotraukas ir vaizdo įrašus.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos tarnybos, per sprogimą žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių. HRW pareiškė negalinti patvirtinti šių skaičių.

Borrellis ragina laikinai pratęsti paliaubasES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis paragino pratęsti paliaubas Gazos Ruože, kurios turėtų baigtis antradienį.Per keturių dienų pertrauką, pirmą kartą per septynias savaites trunkantį karą, su ašaromis akyse susitiko šeimos ir įkaitai, paleisti mainais į dešimtis palestiniečių kalinių.Izraelio ir „Hamas“ paliaubos pirmadienį skaičiuoja paskutines 24 valandas.„Pertrauka turėtų būti pratęsta, kad būtų tvari ir ilgalaikė, kartu siekiant politinio sprendimo“, – sakė jis pirmadienį Barselonoje, pradėdamas tarpvyriausybinės organizacijos Viduržemio jūros regiono šalių sąjungos susitikimą.J. Borrellis paragino rasti „politinį sprendimą, kuris leistų mums kartą ir visiems laikams nutraukti smurto ciklą“.„Niekas negali pateisinti beatodairiško žiaurumo, kurį „Hamas“ panaudojo prieš civilius gyventojus spalio 7 dieną, – sakė jis. – Tačiau vienas siaubas negali pateisinti kito siaubo“.Palestinos kovotojų grupuotė „Hamas“ spalio 7 dieną surengė didžiausią išpuolį Izraelyje per visą šalies istoriją, per kurį, Izraelio pareigūnų duomenimis, žuvo 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir apie 240 žmonių buvo paimti įkaitais.Atsakydamas į tai, Izraelis pradėjo karinę kampaniją, kuria siekia sunaikinti „Hamas“, ir, pasak Gazos Ruožo „Hamas“ vyriausybės, nužudė beveik 15 000 žmonių, daugiausia civilių, tarp jų – tūkstančius vaikų.Izraelis susidūrė su didėjančiu spaudimu pratęsti paliaubas, kurioms tarpininkauja Kataras, JAV ir Egiptas, nors Izraelio vadovai atmetė bet kokius siūlymus ilgam sustabdyti puolimą.„Hamas“ išreiškė norą pratęsti paliaubas – vienas šaltinis AFP teigė, kad grupuotė sakė tarpininkams, jog yra pasirengusi pratęsti paliaubas „dviem-keturioms dienoms“.

Izraeliui perduotas sąrašas su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleisti pirmadienįIzraelis gavo sąrašą su pavardėmis įkaitų, kurie turėtų būti paleisti pirmadienį. Tai pranešė premjero Benyamino Netanyahu biuras. Naktį perduotas sąrašas esą tikrinamas. Kiek įkaitų kol kas paskutinę sutartų keturių dienų paliaubų dieną bus paleista, nenurodoma.Nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, bus paleista 11 žmonių. Ir islamistinė „Hamas“ grupuotė Gazoje patvirtino, kad Kataro ir Egipto atstovams perdavė sąrašą asmenų, kurie pirmadienį atgaus laisvę. Abi šios šalys tarpininkauja konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“.Tai būtų ketvirtoji įkaitų grupė, paleista nuo paliaubų pradžios praėjusį penktadienį mainais už palestiniečių kalinių iš Izraelio kalėjimų paleidimą. Iki šiol paleisti 58 įkaitai. Izraelis savo ruožtu iš kalėjimų paleido 177 palestiniečius.Yra vilčių, kad paliaubos bus pratęstos. B. Netanyahu sekmadienį signalizavo, kad iš esmės tam pritaria. „Hamas“ ir Izraelio susitarimas numato galimybę pratęsti ugnies nutraukimą mainais už 10 įkaitų paleidimą per dieną. Pagrobėjų rankose vis dar yra apie 180 įkaitų. „Hamas“ taip pat teigia siekianti paliaubų pratęsimo.

Muskas susitiks su Izraelio prezidentu ir įkaitų šeimomisIzraelio prezidentas Isaacas Herzogas pirmadienį susitiks su Elonu Musku ir pabrėš „poreikį imtis veiksmų kovojant su didėjančiu antisemitizmu internete“, sekmadienį pranešė politiko biuras.Socialinio tinklo „X“ savininkas E. Muskas sulaukė kritikos dėl neapykantos kalbos plitimo socialinėje žiniasklaidoje nuo to laiko, kai jis perėmė šią svetainę.Baltieji rūmai jį taip pat apkaltino „bjauriu antisemitizmo propagavimu“ po to, kai jis pritarė sąmokslo teorijai, kuri kaltina žydus bandymu susilpninti baltųjų daugumą.I. Herzogo biuras pranešė, kad susitikime taip pat dalyvaus „Hamas“ laikomų įkaitų šeimų atstovai, kurie papasakos apie spalio 7 dieną islamo ekstremistų įvykdyto teroro išpuolio siaubą ir apie tebesitęsiantį nelaisvėje laikomų asmenų skausmą ir nežinomybę“.„Susitikime prezidentas pabrėš būtinybę imtis veiksmų kovojant su didėjančiu antisemitizmu internete”, – teigė I. Herzogo biuras.Rugsėjį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu paragino E. Muską kovoti su antisemitizmu „X“, ragindamas jį rasti „galimybę sustabdyti ne tik antisemitizmą, bet ir bet kokią kitą kolektyvinę neapykantą“.Turtingiausias pasaulio žmogus E. Muskas sakė, kad nors jo svetainė negali sustabdyti visų neapykantos kalbų iki jų paskelbimo, jis „apskritai yra prieš bet kokios grupės puolimą, nesvarbu, kokia ji būtų“.Šiuo metu „X Corp“ teisiasi su pelno nesiekiančia organizacija „Media Matters“ dėl to, kad ši, vaizduodama svetainę kaip gausią antisemitinio turinio, atbaidė reklamuotojus.E. Muskas taip pat pagrasino pateikti ieškinį Kovos su šmeižtu lygai dėl šios teiginių, kad nuo tada, kai jis užbaigė 44 mlrd. dolerių vertės platformos perėmimo sandorį, svetainėje padaugėjo probleminių ir rasistinių pasisakymų.

Kinijos užsienio reikalų ministras Niujorke dalyvaus JT susitikime Izraelio karo su „Hamas“ klausimaisKinijos aukščiausiojo rango diplomatas Wangas Yi šią savaitę lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje Izraelio karui su „Hamas“ aptarti, pirmadienį pranešė Pekino užsienio reikalų ministerija.„Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai šį mėnesį pirmininkaujanti Kiniją lapkričio 29 d. surengs aukšto lygio susitikimą Palestinos ir Izraelio klausimui aptarti“, – pranešė atstovas spaudai Wangas Wenbinas, pridurdamas, kad posėdžiui pirmininkaus Wangas Yi.

Žiniasklaida: vienos paleistos įkaitės gyvybei gresia pavojusVienos sekmadienį „Hamas“ teroristų paleistos įkaitės gyvybei, anot žiniasklaidos, gresia pavojus.84 metų moteris dėl gyvybei grėsmingos būklės nugabenta į vieną Izraelio klinikų, pranešė kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės, remdamosi ligonine Beer Ševoje.Raudonojo Kryžiaus darbuotojai prieš tai palydėjo moterį iš Gazos Ruožo per sieną į Izraelį. Iš čia ji dėl prastos būklės Izraelio sraigtasparniu išskraidinta tiesiai į ligoninę.

Kataro premjeras: vargu, ar įmanoma sunaikinti „Hamas“Gazos kare tarpininkaujantis Kataras mano, kad Izraelio tikslas sunaikinti teroristinę organizaciją „Hamas“ vargu ar yra įgyvendinamas. „Nebus įmanoma taip paprastai sunaikinti grupuotės „Hamas“. Ar jai pritariame, ar ne, ji yra Gazos, taip pat Vakarų Kranto, visuomenės dalis“, – vokiečių laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė Kataro premjeras ir užsienio reikalų ministras Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thanis.Kataras, anot jo, užmezgė santykius su „Hamas“, siekdamas „išsaugoti ramybę ir stabilumą regione“. Jei jo šalis matys, kad kyla karas, bus panaudoti šie ryšių kanalai – kaip jau ir praeityje“, pažymėjo M. bin A. Al Thanis.Kalbėdamas apie Izraelio vyriausybę, jis sakė, kad nereikia vieniems kitų mėgti. Jis esą negali pritrati politikai, kai nesutinkama net svarstyti palestiniečių teisė turėti savo valstybę, o Vakarų Krante ginamas „nusikalstamas naujakurių vykdomas žemės užgrobimas“. „Tačiau galiausiai mus sieja darbiniai santykiai. Mes palaikome kontaktus, dirbame su jais palestiniečių labui. Ir Izraelis žino, kokie efektyvūs yra šie darbiniai santykiai“, – pažymėjo M. bin A. Al Thanis. Jis pridūrė, kad Izraelis „pastaraisiais metais ne kartą prašė pagalbos, kad būtų užtikrinta ramybė Gazoje ir regione“. „Mes tiekiame. Mes gelbstime gyvybes, vedame sunkias derybas“, – teigė A. Al Thanis.Paklaustas, ar Kataras simpatizuoja „Hamas“, jis atsakė: „Mes simpatizuojame palestiniečių gyventojams ir palestiniečių reikalui. Mes simpatizuojame dešimtmečius kenčiantiems žmonėms. Ir darysime viską, kas padės palestiniečiams. Mes remiame ne politines partijas ar politines ideologijas“.A. Al Thanis kritikavo europiečius, kad jie nepakankamai griežtai kritikuoja Izraelį dėl karo Gazoje. „Regis, galioja skirtingi standartai dėl įsipareigojimų tarptautinei teisei. Atsiprašau, kad turiu tai pasakyti, tačiau dėl to tvyro didelis nusivylimas“, – kalbėjo Kataro premjeras ir paragino regiono šalis skatinti konflikto sprendimą. „Metas mums, kaip regionui, atlikti savo pareigą, o Izraeliui savo pareigą, kad būtų pasiekta taika“, – sakė jis.Anot A. Al Thanio, įmanoma, kad antradienį besibaigiančios paliaubos būtų pratęstos. Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl įkaitų paleidimo ir ugnies nutraukimo, „bent jau pavyko sukurti pozityvią dinamiką“. Jis tikįs, kad ja bus galima remtis. „Dabar, kai paleidžiami įkaitai ir nutraukiamos kovos, mums galbūt pavyks rasti sprendimą“, – pažymėjo A. Al Thanis.

Izraelio ir „Hamas“ paliaubos įžengė į paskutinę dieną, kalbama apie jų pratęsimąIzraelio ir „Hamas“ paliaubos pirmadienį skaičiuoja paskutines 24 valandas, o islamistų grupuotė pareiškė norinti pratęsti jas po to, kai išlaisvino daugiau įkaitų, įskaitant per išpuolį našlaite tapusią keturmetę.Per penktadienį prasidėjusias paliaubas išlaisvinta dešimtys įkaitų, o Izraelis mainais paleido daugiau kaip 100 palestiniečių kalinių.Dabar dėmesys sutelktas į tai, ar bus pratęstos paliaubos, kurios turi baigtis ankstų antradienio rytą.„Tai mano tikslas, tai mūsų tikslas, kad ši pertrauka tęstųsi ilgiau nei iki rytojaus, kad galėtume matyti daugiau paleidžiamų įkaitų ir suteikti daugiau humanitarinės pagalbos tiems, kuriems jos reikia Gazos Ruože“, – sekmadienį sakė JAV prezidentas Joe Bidenas.Jis sakė, kad norėtų, jog kovos būtų sustabdytos „iki tol, kol įkalintieji bus paleisti“. „Jaučiu, kad visi regiono veikėjai ieško būdo, kaip tai užbaigti, kad visi įkaitai būtų paleisti ir... „Hamas“ visiškai nebekontroliuotų Gazos Ruožo“, – sakė J. Bidenas.„Hamas“ pareiškė norą pratęsti paliaubas; vienas šaltinis teigė AFP, kad grupuotė tarpininkams sakė esanti pasirengusi pratęsti jas „dviem-keturiomis dienomis“.„Pasipriešinimas mano, kad per tą laiką įmanoma užtikrinti 20-40 įkaitų paleidimą“, sakė judėjimui artimas šaltinis.Pagal paliaubų sąlygas per keturias dienas 50 islamistų laikomų įkaitų turi būti išlaisvinti mainais į 150 palestiniečių kalinių. Įdiegtas mechanizmas pratęsia paliaubų galiojimą, jei kiekvieną papildomą dieną paleidžiama bent po 10 įkaitų.Vienas iš galimų sunkinančių veiksnių yra tai, kad kai kuriuos įkaitus, kaip manoma, laiko ne tik „Hamas“, bet ir kitos grupuotės.Izraelis susiduria su didžiuliu įkaitų šeimų ir sąjungininkų spaudimu pratęsti paliaubas, kad būtų paleista daugiau įkaitų.