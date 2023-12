„Į Tabet Tabeto valstybinę ligoninę Tulkareme atvežti šeši okupantų (Izraelio) nužudyti ir dar keletas sužeistų žmonių“, – nurodoma trumpame ministerijos pranešime.

Palestinos naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad visi šeši asmenys žuvo per Izraelio antskrydžius Nur Šamso pabėgėlių stovykloje, esančioje netoli Tulkaremo miesto, kuriame taip pat dislokuoti Izraelio kariai.

Kariuomenė nesuskubo atsakyti į prašymą pakomentuoti šią operaciją.

Nuo tada, kai po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto išpuolio Izraelyje tarp Izraelio ir teroristinės grupuotės Gazos Ruože prasidėjo karas, smurtas apėmė ir okupuotą Vakarų Krantą.

Ramaloje veikianti Palestinos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nuo karo Gazoje pradžios Izraelio pajėgos ir naujakuriai Vakarų Krante pražudė daugiau nei 300 palestiniečių.

Įvykiai Izraelyje

Izraelio kariuomenės vadas: karas Gazos Ruože tęsis dar daug mėnesių Izraelio karas su palestiniečių teroristų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože tęsis „dar daug mėnesių“, antradienį pareiškė Izraelio kariuomenės vadas Herzis Halevis.Karas „tęsis dar daug mėnesių, ir mes pasitelksime įvairius metodus, kad mūsų pasiekimai būtų išsaugoti ilgą laiką“, – sakė H. Halevis per televizijos transliuotą spaudos konferenciją.„Nėra jokių stebuklingų sprendimų, nėra jokių trumpiausių kelių, kai reikia iš esmės išardyti teroristinę organizaciją, išskyrus atkaklią ir ryžtingą kovą.“H. Halevis teigė, kad kariuomenė sukoncentravo pastangas Gazos Ruožo pietuose, ir pridūrė, kad daug „teroristų buvo sunaikinta, o šimtai pateko į nelaisvę“.

Jordanijos turizmas dėl karo Gazos Ruože kas mėnesį praranda apie 282 mln. doleriųDėl karo Gazos Ruože Jordanija kas mėnesį praranda iki 200 mln. dinarų (282 mln. JAV dolerių), antradienį pareiškė Jordanijos turizmo ministras Makramas Queisis.„Iki šiol turime 60 proc. atšauktų skrydžių, o tai reiškia 200–250 tūkst. lankytojų nuostolį“, – sakė M. Queisis per spaudos konferenciją, kurią transliavo valstybinė televizija. Tai reiškia, kad turizmo pramonė kas mėnesį praranda apie 254–282 mln. JAV dolerių pajamų, pridūrė M. Queisis.Daugiausia skrydžių buvo atšaukta iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Europos.Ministras pridūrė, kad dabar Jordanija orientuosis į turistus iš alternatyvių rinkų, pavyzdžiui, Rusijos, Kinijos, taip pat Afrikos ir arabų šalių.Turizmas yra pagrindinis Jordanijos ekonomikos ramstis, kurio indėlis į bendrąjį vidaus produktą (BVP) 2019 metais sudarė apie 16 procentų. Nukentėjęs nuo 2020 m. pandeminių karantinų, pastaraisiais metais jis atsigauna.Beveik 58 000 jordaniečių dirba turizmo sektoriuje, sakė M. Queisis.Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozėmis, šiais metais Jordanijos ekonomika turėtų augti 2,6 proc., nors nedarbas išlieka labai didelis.

Indijos policija tiria pranešimus apie incidentą netoli Izraelio ambasadosNaujojo Delio policija tiria pranešimus apie sprogimą netoli Izraelio ambasados, praneša Indijos naujienų kanalas NDTV, skelbia „Sky News“.Izraelio valdžia, kaip skelbiama, palaiko ryšį su Indija, kad ištirtų incidentą, pranešė Izraelio užsienio reikalų ministerija.

„Hamas“: Palestinoje žuvusiųjų skaičius siekia 20 915„Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pranešė, kad per Izraelio antskrydžius Gazoje nuo spalio 7 dienos žuvo 20 915 žmonių, o 54 918 buvo sužeisti.Ministerija taip pat pranešė, kad per pastarąsias 24 valandas žuvo 241 palestinietis ir 382 buvo sužeisti.„Sky News“ šios informacijos patikrinti negalėjo.

Izraelio karys mirė Gazos Ruože užsikrėtęs pavojingu grybeliuIzraelio žiniasklaida praneša, kad IDF karys mirė po to, kai Gazos Ruože užsikrėtė kenksmingu grybeliu.Kareivis buvo nuvežtas į medicinos centrą po to, kai grįžo iš Gazos su sunkiais galūnių sužalojimais dėl infekcijos.Maždaug 10 karių šiuo metu buvo užsikrėtę tuo pačiu grybeliu ir gydomi Izraelyje, praneša „The Times of Israel“, remdamasi „Kan“ radiju.Naujausia ataskaita buvo pateikta po to, kai Izraelio Infekcinių ligų asociacija pranešė, kad grįžtančių Izraelio karių sužeidimuose buvo rasta keletas vaistams atsparių patogenų.

Kariuomenė: Izraelio lėktuvai smogė į daugiau nei 100 taikinių Gazos RuožeDešimtys Izraelio naikintuvų atakavo daugiau nei 100 taikinių Gazos Ruože, antradienio rytą pranešė Izraelio gynybos pajėgos. Tarp taikinių buvo tunelių šachtos ir kariniai įrenginiai, kuriuos naudojo palestiniečių ekstremistų organizacija „Hamas“, teigė Izraelio kariuomenė.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos ministerijos Gazoje duomenimis, per atakas žuvo mažiausiai 52 žmonės.Naktį Džabalijoje likviduota teroristų grupelė, mėginusi padėti sprogmenis prie Izraelio tanko, sakoma kariuomenės pranešime ir priduriama, kad sausumos pajėgos pastebėjo teroristus prieš naikintuvui juos sunaikinant. Šios informacijos nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.„Hamas“ nariai taip pat žuvo ankstesnę dieną pietiniame Chan Juniso mieste, pridūrė kariuomenė.Izraelio kariuomenė sustiprino operacijas prieš „Hamas“, kai karius uždaroje pakrantės teritorijoje aplankęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad „artimiausiomis dienomis Izraelis sustiprins kovą“.Izraelis siekia sunaikinti Gazos Ruožą valdančią „Hamas“, JAV ir Europos Sąjungos pripažįstamą teroristine organizacija, išprovokavusią karą, per kurį dabar kenčia palestiniečiai. Spalio 7 d. „Hamas“ surengė žiauriausias per Izraelio istoriją žudynes, Izraelyje nužudė apie 1 200 žmonių, 240 paėmė įkaitais, kai kurie jų vėliau buvo paleisti mainais į Izraelyje kalintus palestiniečius.

Izraelio pajėgos nukovė du palestiniečius per reidą pabėgėlių stovyklojeAntradienį Izraelio pajėgos nukovė du palestiniečius per reidą pabėgėlių stovykloje netoli Hebrono miesto okupuotame Vakarų Krante, pranešė Palestiniečių sveikatos ministerija.17 ir 31 metų amžiaus palestiniečiai buvo nušauti pabėgėlių stovykloje į pietus nuo Hebrono, pranešė ministerija. Izraelio kariuomenė pranešė miestelyje vykdžiusi „kovos su terorizmu“ operaciją. Pranešime sakoma, kad per operaciją „užpuolikai svaidė akmenis, Molotovo kokteilius ir fejerverkus į Izraelio saugumo pajėgas“. Pajėgos „reagavo riaušių malšinimo priemonėmis ir gyva ugnimi“.Stovyklos gyventojas AFP sakė, kad kariai įsiveržė į stovyklą iš pietinių ir šiaurinių įėjimų. „Du vyrai buvo nužudyti prie pat savo namų“, – sakė jis ir pridūrė, jog po pirmojo mirties kilo susirėmimai, per kuriuos buvo sužeisti dar penki palestiniečiai, vienas jų vėliau mirė.Smurtas Vakarų Krante įsiplieskė Izraeliui Gazos Ruože pradėjus karą su palestiniečių ekstremistų grupuote „Hamas“, karą ir išprovokavusia spalio 7 d. žudynėmis Izraelyje. Ramaloje įsikūrusi Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio pajėgos ir naujakuriai Vakarų Krante nukovė daugiau nei 300 palestiniečių.

Netanyahu toliau raginamas atsistatydintiIzraelio opozicijos lyderis ir buvęs ministras pirmininkas Yairas Lapidas dar kartą paragino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu atsistatydinti, rašo „The Guardian“.„Pakeisti ministrą pirmininką karo viduryje nėra gerai. Tačiau einantis pareigas yra blogiau. Jis negali tęsti“, – „Al Jazeera“ citavo Y. Lapidą.B. Netanyahu buvo aršiai kritikuojamas už tai, kad neprisiėmė atsakomybės už tai, kad nesugebėjo užkirsti kelio spalio 7 d. prasidėjusiam karui.

Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad kai kurie perkelti žmonės buvo sužeisti per artilerijos apšaudymą, nukreiptą į viršutinius organizacijos būstinės, esančios Chan Junise, aukštus.Ji pridūrė, kad pastate glaudžiasi tūkstančiai perkeltų žmonių.

Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo išplėsti operaciją GazojeIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo išplėsti operaciją Gazoje, sakydamas, kad karas „nėra arti pabaigos“ ir užtruks ilgai. Jis atmetė tai, ką jis pavadino klaidingomis žiniasklaidos spėlionėmis, kad jo vyriausybė gali sustabdyti kovą prieš „Hamas“. „Mes nesustojame. Mes tęsiame kovą, o artimiausiomis dienomis intensyvinsime kovas, o jos užtruks ilgai ir nėra arti pabaigos“, – sakė Izraelio ministras pirmininkas.

Izraelyje patikrinta daugiau kaip 200 humanitarinę pagalbą gabenančių sunkvežimių, kurie pervežti į GaząIzraelio valdžios institucijos teigia, kad pirmadienį per Izraelio sienos perėjimo punktus patikrinta 218 humanitarinės pagalbos sunkvežimių, kurie buvo pervežti į Gazos ruožą, rašo CNN. Vyriausybės veiklos teritorijose koordinavimo biuro (COGAT) duomenimis, šis skaičius yra toks:76 sunkvežimiai buvo patikrinti Kerem Šalomo perėjoje ir įvažiavo tiesiai į Gazos ruožą.142 sunkvežimiai buvo patikrinti Nitzana perėjoje ir per Rafah perėją iš Egipto pervežti į Gazą.

Irano prezidentas pareiškė, kad Izraelis „sumokės“ už aukšto rango generolo nužudymąIrano prezidentas Ebrahimas Raisis pirmadienį pažadėjo, kad Izraelis „tikrai sumokės“ už aukšto rango Revoliucinės gvardijos generolo nužudymą Sirijoje.„Be jokios abejonės, šis veiksmas yra dar vienas grobikiško sionistų režimo (Izraelio) frustracijos, bejėgiškumo ir nepajėgumo regione ženklas“, – pranešime cituojamas E. Raisis. Jame priduriama, kad Izraelis „tikrai sumokės už šį nusikaltimą“.Kiek anksčiau iraniečių valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pirmadienį Sirijoje per Izraelio oro antskrydį žuvo aukšto rango Irano Revoliucinės gvardijos generolas.Oficiali naujienų agentūra IRNA skelbė, kad Razis Moussavis „žuvo per sionistų režimo ataką Zeinabiyah rajone Damasko priemiesčiuose“. Jis esą buvo „vienas iš labiausiai patyrusių Islamo Revoliucinės gvardijos korpuso Sirijoje patarėjų“.

Izraelio kariuomenė ir „Hezbollah“ per Libano sieną apsikeitė ugnimiIrano remiama grupuotė „Hezbollah“ ir Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pirmadienį per Libano sieną vėl apsikeitė ugnimi, pranešė abi pusės.„Hezbollah“ pareiškė, kad iš Pietų Libano apšaudė izraeliečių dalinius Misgave Izraelio šiaurėje ir Beit Hilelyje Izraelio okupuotose Golano aukštumose.Tuo metu IDF nurodė, kad Izraelio karo lėktuvai naktį ir ankstų pirmadienio rytą smogė į „Hezbollah“ bazes ir infrastruktūrą Libano pietuose. Vėliau Izraelio tankai Pietų Libane apšaudė „Hezbollah“ taikinius. Kaip teigiama, popietę Rosh Hanikroje pagirdo perspėjimo sirenos.Nė viena pusė nepateikė informacijos apie aukas.Nuo karo Gazos Ruože pradžios spalio 7 d. IDF ir „Hezbollah“ vis apsikeičia ugnimi per Libano sieną. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Netanyahu, antrą kartą nuvykęs į Gazos ruožą, pažadėjo tęsti „ilgą kovą"“Izraelio karas Gazos ruože toli gražu nesibaigia, pirmadienį pareiškė Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu, grįžęs iš kelionės į apgultą anklavą, rašo CNN. Tai buvo jo antroji kelionė į Gazos ruožą nuo spalio 7 d.„Tai bus ilga kova ir ji dar nesibaigia. Mums reikia kantrybės, susitelkimo, vienybės ir laikymosi misijos“, – sakė B. Netanyahu.B. Netanyahu savo partijos nariams sakė, kad ką tik grįžo iš kelionės į Gazą ir ten susitiko su Izraelio kariais. Jie liepė jam tęsti karinę operaciją.„Mes nesustojame, mes tęsiame kovą ir giliname kovą ateinančią dieną“, – sakė jis pareiškime.

Įkaitų šeimos pertraukė Izraelio premjero kreipimąsi į parlamentąGazos smogikų pagrobtų įkaitų artimieji pirmadienį pertraukė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kreipimąsi į parlamentą, premjerui pažadėjus sugrąžinti belaisvius namo, tačiau pažymėjus, kad reikia „daugiau laiko“.„Dabar! Dabar!“, – skandavo šeimos, kai B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelio pajėgoms reikia „daugiau laiko“, jog būtų galima padidinti spaudimą Gazos Ruožą valdančiam islamistiniam „Hamas“ judėjimui. Izraelio duomenimis, palestiniečių teritorijoje vis dar laikomi 129 įkaitai.

Izraelio gimnastas aukcione parduoda aukso medalį, kad padėtų „Hamas“ išpuolio aukomsIzraelio gimnastas Artemas Dolgopiatas aukcione parduoda savo pasaulio čempiono aukso medalį, kad padėtų nuo Palestinos teroristų grupuotės „Hamas“ išpuolio nukentėjusiems savo tėvynainiams.Olimpinis čempionas A. Dolgopiatas aukso medalį Antverpene laimėjo spalio 7 d. – tą pačią dieną, kai Izraelį užpuolė iš Gazos Ruožo įsiveržę „Hamas“ smogikai.„Kas iš to pasaulinio titulo, jei mano šalis kenčia? Man pirmoje vietoje – Izraelis!“, – instagrame rašė A. Dolgopiatas.A. Dolgopiato teigimu, aukcione gautos lėšos bus skirtos nukentėjusiesiems Gazos Ruožo pasienyje.

„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad karo aukų skaičius pasiekė 20 674„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios Palestinos teritorijoje jau žuvo mažiausiai 20 674 žmonės.Ministerija taip pat nurodė, kad nuo kruvino spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio pietinėje Izraelio dalyje sukelto karo pradžios sužeisti 54 536 asmenys.

Izraelio ministras pirmininkas lankėsi Gazoje ir prisiekė didinti kovų „intensyvumą“Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pirmadienį lankėsi Gazos Ruože ir prisiekė stiprinti armijos puolimą Palestinos teritorijoje, pranešė jo partijos atstovai. „Ką tik sugrįžau iš Gazos... mes nesustosime, mes tęsime kovą ir artimiausiomis dienomis didinsime kovų intensyvumą. Karas bus ilgas ir pasibaigs dar ne greitai“, – partijos „Likud“ pranešime cituojami jo žodžiai.

„Hamas“ vadas Gazoje paskelbė, kad grupuotės kovotojai pridarė Izraeliui didelių nuostoliųIslamistų grupuotės „Hamas“ vadas Gazoje Yehya al-Sinwaras paskelbė, kad jo kovotojai konflikte dalyvaujančioms Izraelio pajėgoms padarė didelių karių ir technikos nuostolių.„Hamas“ politinio biuro pirmininkui Ismailui Haniya ir kitiems komiteto nariams adresuotame laiške Y. al-Sinwaras rašė apie nuožmią, žiaurią ir precedento neturinčią organizacijos ginkluotojo sparno – brigadų „Qassam“ – kovą su Izraelio pajėgomis.Jis pareiškė, kad brigados „Qassam“ atakavo mažiausiai 5 000 Izraelio karių ir trečdalį jų nukovė, dar trečdalį sunkiai sužeidė, o likusį trečdalį visiems laikams išvedė iš rikiuotės.Šie skaičiai akivaizdžiai neatitinka Izraelio kariuomenės duomenų, kuriais šio konflikto metu Gazos Ruože žuvo daugiau nei 150 Izraelio karių.Y. Al-Sinwaras taip pat rašė, kad buvo visiškai sunaikinta arba smarkiai apgadinta 750 Izraelio karinių transporto priemonių. Izraelio kariuomenė jokios informacijos apie tai neskelbia.Laiško pabaigoje „Hamas“ vadas pareiškė, kad brigados „Qassam“ „sutriuškino“ Izraelio karius ir netrukus juos sunaikins. Jis pridūrė, kad ginkluotasis „Hamas“ sparnas nesutiks su Izraelio sąlygomis dėl kovos veiksmų nutraukimo.Per Izraelio puolimą buvo sunaikinti dideli Gazos Ruožo plotai. „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, ruože jau žuvo daugiau nei 20 400 žmonių. Didelei daliai 2,2 mln. pakrantės ruožo gyventojų teko palikti savo namus.

Popiežius pasmerkė „desperatišką humanitarinę padėtį“ GazojePopiežius Pranciškus pirmadienį per tradicines Kalėdų mišias paragino paleisti įkaitus ir užbaigti karą Gazoje.„Mano širdis sielvartauja dėl pasibjaurėtino spalio 7 d. išpuolio aukų ir aš dar kartą primygtinai prašau paleisti nelaisvėje vis dar laikomus įkaitus, – suteikdamas palaiminimą miestui ir pasauliui kalbėjo jis. – Aš maldauju užbaigti pasibaisėtinai daug civilių aukų reikalaujančias karinius veiksmus ir raginu išspręsti desperatišką humanitarinę padėtį, randant būdų teikti humanitarinę pagalbą.“

Izraelio gynybos ministerijos padalinys pranešė apie taktines pertraukas šiandien, kad gyventojai galėtų pasipildyti atsargas, tokias kaip maistas ir vanduo.

IDF teigia, kad karinis jūrų laivynas palei Gazos Ruožo pakrantę apšaudė „Hamas" būrius, kurie atakavo Izraelio karius
Izraelio karinis jūrų laivynas per pastarąją dieną smogė kelioms „Hamas" grupuotėms, esančioms netoli sausumos pajėgų Gazos Ruože, pranešė IDF, paviešinusi filmuotą medžiagą, kaip karinis jūrų laivynas apšaudo pakrantę.
IDF teigia, kad karinis jūrų laivynas smogė „Hamas" kovotojams, besislepiantiems pastatuose šalia sausumos pajėgų, taip pat pozicijoms, iš kurių ginkluoti vyrai pradėjo šaudyti ir paleido minosvaidžius į Izraelio karius.
Tuo tarpu oro pajėgos smogė ir nukovė neįvardytą „Hamas" vadą Chano Juniso rajone, teigia IDF ir pridūrė, kad per atskirą smūgį žuvo dar keli raketą gabenę kovotojai.
IDF teigia, kad Gazos ruožo šiaurėje 261-oji brigada surengė oro antskrydį į pastatą, kuriame buvo keli „Hamas" kovotojai.

„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio smūgį pabėgėlių stovykloje žuvo 70 žmonių=„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad vėlų sekmadienio vakarą per Izraelio įvykdytą antskrydį, kurio metu pabėgėlių stovykloje pataikyta į keletą namų, žuvo mažiausiai 70 žmonių.Ministerijos teigimu, per antskrydį sunaikinti pastatai stovėjo Palestinos teritorijos centrinėje dalyje esančioje Al Mahazio stovykloje. AFP neturėjo galimybės atlikti nepriklausomą aukų skaičiaus patikrinimą.Ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra pranešė, kad „žuvusiųjų per skerdynes Al Mahazyje skaičius jau išaugo iki 70“.Naujienų agentūrai AFP pateikus užklausą, Izraelio kariuomenė nurodė „tikrinanti“ šį pranešimą.Pirmiau A. Qudra teigė, kad per antskrydį sunaikintas „gyvenamųjų namų kvartalas“ ir kad „aukų skaičius greičiausiai išaugs“, turint omenyje, kad ten gyveno didelis skaičius šeimų.Ministerija taip pat pranešė, kad per kitą Izraelio suduotą smūgį Džabalijos stovykloje šiaurinėje Gazos dalyje žuvo 10 vienos šeimos narių. AFP neturėjo galimybės atlikti nepriklausomą aukų skaičiaus patikrinimą.

Žiniasklaida: „Hamas“ lyderiams gali būti suteiktas imunitetas mainais į karo pabaigą Izraelis galėtų suteikti neliečiamybę „Hamas“ lyderiams Gazos Ruože mainais į karo užbaigimą.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi „The Times of Israel“.Pasak laikraščio, Izraelis svarsto galimybę nežudyti „Hamas“ lyderių Gazoje Yahya Sinwaro ir Muhammado Deifo, jei ir pasitaikys tokia galimybė.Visų pirma jiems galėtų būti suteiktas tam tikras imunitetas ir jie galėtų būti deportuoti į Katarą ar kitą šalį kaip sprendimo, kuris užtikrintų visų Gazoje laikomų įkaitų paleidimą ir karo su teroristine grupuote nutraukimą, dalis.Saugumo tarnybų ir politinė vadovybė diskutuoja apie tokią galimybę, nors šiuo metu nėra jokio konkretaus pasiūlymo.Leidinio šaltiniai pabrėžia, kad tai yra ilgalaikis variantas, kuris dabar nėra aktualus. Kartu pažymima, kad bet koks toks planas neturėtų pakenkti deklaruojamam tikslui sunaikinti „Hamas“ lyderystę ir karinį potencialą.Kitas šaltinis teigia, kad „Hamas“ vadovybės deportacija užsienyje neprieštarauja karo tikslams“.

Netanyahu žada „ilgą karą“ Gazos RuožeIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį prakalbo apie „sunkų rytą“, pastarosiomis dienomis per kautynes Gazos Ruože žuvus 14 Izraelio karių.„Šio karo kaina yra labai didelė... tačiau neturime kito pasirinkimo, kaip tik toliau kovoti“, – sakė B. Netanyahu.„Sakykime aiškiai: šis karas bus ilgas“, – pažymėjo jis.Kariškiai žuvo penktadienį ir šeštadienį per susirėmimus su „Hamas“ smogikais.Nuo spalio 7-ąją islamistinio judėjimo „Hamas“ surengtų išpuolių Izraelio gynybos pajėgos (IDF) iš viso neteko mažiausiai 486 karių.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos, nuo karo pradžios palestiniečių teritorijoje žuvo 20 258 žmonės, o dar 53 688 buvo sužeisti.Sekmadienį B. Netanyahu pakartojo, kad Izraelis kovos tol, kol „Hamas“ bus sunaikintas ir bus išlaisvinti visi įkaitai.Izraelio lyderis nurodė, kad tai akcentavo JAV prezidentui Joe Bidenui, kai šeštadienį kalbėjosi su juo telefonu. J. Bidenas esą išreiškė supratimą.B. Netanyahu taip pat paneigė pranešimus, kad JAV spaudė Izraelį kare imtis kitokių veiksmų.

IDF: nuo penktadienio Gazoje žuvo 15 Izraelio kariųPasak Izraelio gynybos pajėgų, nuo penktadienio Gazoje žuvo mažiausiai 15 jos (IDF) karių.Iš viso 154 IDF kariai Gazoje žuvo nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ pradėjo atakas prieš Izraelį, praneša IDF.Šeštadienį IDF pranešė, kad mūšiuose Gazoje žuvo 10 karių, todėl tai yra viena iš daugiausiai aukų pareikalavusių Izraelio karo dienų nuo konflikto pradžios.Šeštadienį IDF atstovas Danielis Hagari teigė, kad Izraelis išplėtė savo pajėgų sausumos operacijas pietiniame ir šiauriniame Gazos Ruože ir savaitgalį įsitraukus į įnirtingus mūšius.

JT skaičiuoja, kad apsiaustame Gazos Ruože yra 50 000 nėščių moterųJungtinės Tautos (JT) skaičiuoja, kad karo draskomame apsiaustame Gazos Ruože šiuo metu gyvena apie 50 000 nėščių moterų.Kasdien įvyksta po daugiau nei 180 gimimų, sekmadienį pranešė JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA).Pasak agentūros, gydytojai ir akušeriai daro viską, kad pasirūpintų naujagimiais ir didelės rizikos nėščiosiomis septyniuose vis dar veikiančiuose UNRWA sveikatos priežiūros centruose. Kai spalio 7 d. prasidėjo karas, kurį išprovokavo teroristų iš „Hamas“ ir kitų grupuočių surengta beprecedentė ataka prieš Izraelį, agentūra turėjo 22 sveikatos priežiūros centrus.Sąlygos civiliams Gazos Ruože tapo siaubingos – atsargos labai ribotos, o žmonės priversti stovyklauti palapinėse. Be to, prastėja orai ir tęsiasi Izraelio smūgiai.Anot JT, buvo perkelta apie 85 proc. – daugiau nei 1,9 mln. – Gazos Ruožo gyventojų. Daugybė jų prisiglaudė perpildytose UNRWA patalpose.„Gazos Ruožo sveikatos priežiūros sistemos sunaikinimas yra tragedija, – pareiškė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. – Tačiau nuolatinės saugumo stokos ir sužeistų pacientų antplūdžio akivaizdoje matome, kad gydytojai, slaugytojai, greitosios pagalbos automobilių vairuotojai ir kiti žmonės toliau stengiasi gelbėti gyvybes.“„Mes toliau atkakliai raginame nutraukti ugnį“, – pridūrė T. A. Ghebreyesusas.

Kalėdų vakaro maldoje popiežius siunčia mintis į „Palestiną, Izraelį ir Ukrainą“Popiežius Pranciškus prašė krikščionių pagalvoti apie tuos, kurie per Kalėdas kenčia dėl karo, paminėdamas tuos, kurie gyvena Gazoje, okupuotame Vakarų Krante, Izraelyje ir Ukrainoje.„Būkime šalia savo brolių ir seserų, kenčiančių nuo karo“, – sekmadienį iš Šv. Petro aikštės vedęs Angelo maldą sakė popiežius.„Pagalvokime apie Palestiną, Izraelį, Ukrainą. Pagalvokime ir apie tuos, kurie kenčia dėl vargo, bado ir vergijos“, – tęsė jis.

IDF teigia, kad per praėjusią parą Gazoje smogė 200 taikiniųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) sekmadienį pranešė, kad jos sausumos, oro ir jūrų pajėgos per pastarąją dieną smogė maždaug 200 taikinių Gazos Ruože po to, kai paskelbė, kad plečia savo sausumos operacijas.IDF nurodė, kad Gazos Ruožo šiaurėje jų kariai aptiko „Hamas“ ginklų kompleksą civiliniame pastate, kuris buvo šalia mokyklų, mečetės ir medicinos klinikos.„Sprogstamųjų diržų, pritaikytų vaikams, dešimtys minosvaidžių sviedinių, šimtai granatų ir žvalgybos dokumentų buvo rasta komplekse“, – sakoma IDF pranešime.Gazos Ruožo šiaurėje „IDF kariai nustatė daugybę teroristų, kurie išėjo iš „Hamas“ karinio komplekso, kuriame yra stebėjimo priemonių. Sausumos pajėgos nukreipė oro smūgį į kompleksą ir teroristai žuvo“, – sakoma pareiškime.Džabalijoje, Gazos Ruožo šiaurėje, IDF kariai „kartu su orlaiviu ir artilerija nukovė septynis teroristus ir sunaikino keturis „Hamas“ stebėjimo įrenginius, išdalintus rajone“, sakoma pareiškime.IDF kariai taip pat teigia radę daugybę ginklų, įskaitant dešimtis granatų ir sprogmenų, per vadinamąjį „tikslinį reidą į karinį vadovavimo centrą“ Khan Younis mieste, pietų Gazos Ruože.

„Hamas“ sveikatos ministerija: per parą žuvo dar 166 palestiniečiaiTeroristinio „Hamas“ judėjimo kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos duomenimis, praėjusią parą čia žuvo mažiausiai 166 palestiniečiai. Dar 382 gyventojai buvo sužeisti, praneša agentūra „Reuters“.Nuo Izraelio puolimo pradžios žuvusiųjų skaičius išaugo iki 20 424. 54 036 asmenys buvo sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.

Egiptas siūlo planą, kaip užbaigti Gazos karąEgiptas, anot arabų žiniasklaidos, parengė planą dėl Gazos karo nutraukimo keliais etapais. Saudo Arabijos TV kanalas „Ashark News“ sekmadienį pranešė, kad pirmajame etape būtų įgyvendintos mažiausiai dviejų savaičių paliaubos. Galiojant ugnies nutraukimui, būtų paleista ir 40 Gazos Ruože laikomų įkaitų.Mainais laivę atgautų 120 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių kalinių. Abiejose pusėse tai būtų moterys, vaikai ir jaunesni nei 18 metų asmenys, taip pat senyvo amžiaus, ligoti žmonės. Kanalas rėmėsi „informuotais šaltiniais“, tačiau jų neįvardijo.Remiantis planu, antrajame etape, globojant Egiptui, būtų siekiama atkurti nacionalinį palestiniečių dialogą. Tikslas yra „užbaigti susiskaldymą“ ir sudaryti technokratų vyriausybę. Čia turima omenyje abiejų didžiausių palestiniečių grupuočių – palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso judėjimo „Fatah“ ir islamistinio „Hamas“ – priešprieša.Trečiasis etapas numato visiškas paliaubas ir išsamų susitarimą dėl apsikeitimo įkaitais ir kaliniais. Galiausiai planas, anot duomenų, numato visišką Izraelio kariuomenės pasitraukimą iš Gazos Ruožo. Kartu visiems iškeldintiems asmenims turi būti sudaryta galimybė grįžti į savo gyvenamąsias vietas.Kol kas jokios oficialios reakcijos į šią informaciją iš Egipto ar „Hamas“ nėra.Islamistinio „Hamas“ judėjimo vadovas Ismailas Hanija prieš tai su delegacija lankėsi pokalbių Egipte. Anot „Ashark News“, jis šeštadienį grįžo į Katarą. I. Hanija yra vienas svarbiausių grupuotės lyderių. Jis gyvena Katare.Anot pranešimų, egzilyje gyvenanti „Hamas“ politinė vadovybė už abiejų „Hamas“ vadeivų Gazos Ruože – Jihios Sinwaro ir Mohammedo Deifo – nugarų jau veda derybas dėl to, kaip Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas bus valdomi pasibaigus karui.Tarpininkaujant Katarui, Egiptui ir JAV, Izraelis ir „Hamas“ lapkričio pabaigoje susitarė dėl kelių dienų paliaubų Gazos kare. Tada buvo paleista ir dalis įkaitų bei palestiniečių kalinių.

Palestinos aukų skaičius Gazoje siekia 20 424Gazos Ruože per pastarąją parą žuvo mažiausiai 166 palestiniečiai, dar 384 buvo sužeisti, sekmadienį pranešė Gazos Ruožo sveikatos ministerija.Naujausiais duomenimis, nuo spalio 7 d. žuvo 20 424 palestiniečiai ir 54 036 buvo sužeisti.

Žiniasklaida: Bidenas įtikino Netanyahu nesmogti prevencinio smūgio „Hezbollah“ LibaneJAV prezidentas Joe Bidenas netrukus po „Hamas“ surengtų žudynių įtikino Izraelio premjerą Benyaminą Netanyahu nesmogti prevencinio smūgio „Hezbollah“ pozicijoms Libane, kad būtų išvengta plataus masto karo Artimuosiuose Rytuose. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnais.Izraelio kariuomenė, anot pranešimo, buvo pasirengusi surengti prevencinę ataką prieš „Hezbollah“ grupuotę, nes žvalgyba esą turėjo informacijos apie „Hezbollah“ rengiamą puolimą Izraelio pasienyje šiaurėje. Izraelio karinė aviacija spalio 11 d., praėjus keturioms dienoms po „Hamas“ skerdynių, jau buvo ore ir laukė kitų komandų, kai J. Bidenas įtikino B. Netanyahu to nedaryti, rašo leidinys.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienio teritorijoje vis vyksta abipusis apsišaudymas tarp Izraelio kariuomenės ir radikalių grupuočių, tokių kaip „Hezbollah“. Tai didžiausia eskalacija tarp šalių nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Izraelio kariai Gazoje rado vaikams pritaikytų sprogmenų diržųIzraelio kariai praneša viename teroristinio „Hamas“ judėjimo ginklų sandėlių Gazos Ruože aptikusi vaikams pritaikytų sprogmenų diržų. Sandėlis esą buvo įrengtas civiliniame pastate teritorijos šiaurėje, besiribojančiame su mečete ir klinika.Pateiktais duomenimis, be sprogmenų diržų dar rasta dešimtys minosvaidžių sviedinių, šimtai kitų ginklų ir žvalgybos dokumentų.Praėjusią parą Izraelio pajėgos sausumoje, iš oro ir jūros atakavo 200 taikinių visame Gazos Ruože, sakoma toliau kariuomenės pranešime. Nukauta virtinė teroristų.

Izraelio pajėgos pranešė apie dar aštuonis žuvusius karius Izraelio kariuomenė pranešė, kad per mūšius Gazos Ruože žuvo dar aštuoni kareiviai. Bendras žuvusių karių skaičius nuo karo prieš islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazoje pradžios išaugo iki 154, informuoja agentūra „Reuters“.

„Hamas“ teroristai teigia praradę ryšį su koviniu būriu, laikančiu penkis įkaitusIslamistinis „Hamas“ judėjimas pareiškė praradęs ryšį su koviniu būriu, kurio rankose esą yra penki įkaitai. Ryšys nutrūko po Izraelio oro smūgių Gazos Ruože, šeštadienį Gazoje sakė „Hamas“ karinio sparno –„al-Qassam brigadų – atstovas.Pasak atstovo, judėjimas mano, kad penki įkaitai žuvo per Izraelio atakas. To įrodymų jis nepateikė.

Izraelio kariuomenė pareiškė išplėtusi sausumos operaciją Gazos RuožežIzraelio kariuomenė pareiškė savaitgalį išplėtusi savo sausumos operaciją Gazos Ruože. Kariuomenės atstovas Danielis Hagaris šeštadienio vakarą sakė, kad daliniai įsitraukė į „sudėtingus mūšius tankiai gyvenamose teritorijose“. Jie esą toliau veržiasi į islamistinio „Hamas“ judėjimo bastionus.Pateiktais duomenimis, iki šiol sausumos pajėgos sunaikino arba konfiskavo apie 30 000 sprogstamųjų įtaisų, įskaitant prieštankines raketas ir raketas, priklausiusias „Hamas“. Prieš tai kariuomenė pranešė nukovusi aukštą „Hamas“ funkcionierių, kuris buvo atsakingas už ginklų tiekimą.Kariai toliau kovoja tankiai gyvenamose teritorijose – tokiose kaip pietinis Chan Juniso miestas, ir pirmiausiai tuneliuose ieško „teroristinės infrastruktūros“, sakė kariuomenės atstovas. Todėl esą smarkiai sustiprintos techninės pajėgos. Ten kovojančios divizijos pajėgumai ateinančiomis dienomis bus toliau plečiami. Tuneliams sugriauti esą reikia daug laiko.Po Gazos ruožu yra išraizgytas kilometrinis tunelių tinkas. Pasak Izraelio, tuneliuose slepiasi daug „Hamas“ teroristų, jie čia taip pat laiko Izraelyje pagrobtus įkaitus. Kad atsilaikytų nuo Izraelio bombų, kai kurie tuneliai išrausti dešimtis metrų po žeme.

Bidenas ir Netanyahu telefonu aptarė padėtį Gazos RuožeJAV prezidentas Joe Bidenas, Baltųjų rūmų duomenimis, telefonu kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu. Jie aptarė padėtį Izraelyje ir Gazos Ruože, teigiama pranešime, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.B. Netanyahu po pokalbio sakė pareiškęs, kad Izraelis tęs karą, kol visiškai pasieks visus savo karo tikslus. JAV vyriausybė pastaruoju metu vis kritiškiau kalbėjo apie intensyvius Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerija šeštadienio vakarą pranešė, kad per 24 valandas žuvusių palestiniečių skaičius išaugo mažiausiai 201 iki iš viso 20 258. Taip pat sužeisti dar 368 žmonės. Iš vos sužeistųjų, šiais duomenimis, yra 53 688.

„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad aukų skaičius siekia 20 258„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį pranešė, kad nuo spalio 7 d., kai prasidėjo karas su Izraeliu, palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 20 258 žmonės.Į naujausią aukų skaičių įtrauktas 201 žmogus, žuvęs per pastarąsias 24 valandas, pažymėjo ministerija. Dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.Šių skaičių neįmanoma patvirtinti remiantis nepriklausomais šaltiniais.

Aukštas Irano pareigūnas: dėl karo Gazoje gali būti blokuojami ir kiti jūrų keliaiAukšto rango Irano pareigūnas šeštadienį perspėjo, kad atsakant į karą Gazos Ruože gali būti užblokuota ne tik Raudonoji jūra, bet ir kiti tarptautiniai jūrų keliai.Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) vado atstovas spaudai generolas Mohammadas Reza Naqdi sakė, kad „tęsiantis nusikaltimams Gazos Ruože“, Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės taip pat turėtų tikėtis, kad atsiras daugiau pasipriešinimo organizacijų.Viduržemio jūra, Gibraltaro sąsiauris ir kiti keliai taip pat netrukus gali būti blokuojami, sakė generolas, o jo žodžius citavo naujienų agentūra „Fars“.Iranas neigia bet kokį savo dalyvavimą Jemeno hučių sukilėlių atakose prieš komercinę laivybą Raudonojoje jūroje. Pasipriešinimo grupuotės regione atstovavo savo šalims ir priėmė sprendimus vadovaudamosi savo interesais, pareiškė Užsienio reikalų ministerija Teherane.JAV apkaltino Teheraną tiesioginiu dalyvavimu vykdant išpuolius Raudonojoje jūroje.Penktadienį Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson CNN sakė, kad naujai išslaptinta žvalgybinė informacija rodo, jog Iranas „aktyviai dalyvauja planuojant operacijas prieš komercinius laivus Raudonojoje jūroje“.„Irano parama per visą Gazos krizę leido hučių judėjimui rengti atakas prieš Izraelį ir jūrų taikinius, nors Iranas dažnai perleisdavo jiems teisę priimti operatyvinius sprendimus“, – transliuotojui sakė A. Watson.

Nepaisant augančio antisemitizmo, žydai iš Vokietijos neemigruojaVokietijos centrinės žydų tarybos pirmininkas Josefas Schusteris teigia nepastebėjęs, kad žydai emigruotų iš Vokietijos, nors šalyje daugėja antisemitinių incidentų.Paklaustas, ar žydų bendruomenės nariai nenusigręžia nuo Vokietijos, šeštadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Rheinische Post“ J. Schusteris atsakė: „Ne, tikrai nematau jokios žydų emigracijos iš Vokietijos“.Pasak jo, visada atsiranda žmonių, kurie išvyksta į Izraelį dėl religinių priežasčių, tačiau to nėra dėl politinių priežasčių, „priešingai nei Prancūzijoje, kur yra akivaizdus žydų egzodas“.Po spalio 7 dieną palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ ir kitų grupuočių įvykdyto teroristinio išpuolio prieš Izraelį Vokietijoje taip pat buvo užfiksuota gerokai daugiau antisemitinių incidentų, įskaitant priešiškumą, žodinį įžeidinėjimą, gyvenamųjų namų žymėjimą Dovydo žvaigždėmis ir bandymą padegti Berlyno sinagogą.Per demonstracijas buvo skanduojami antiizraelietiški šūkiai ir demonstruojami plakatai.Vokietijos kovos su antisemitizmu pareigūnas Felixas Kleinas spalio 7 dieną pavadino „posūkio tašku, taip pat ir žydų saugumui Vokietijoje“.„Man kelia nerimą, kai žydai svarsto galimybę išvykti iš Vokietijos. Ir suprantu, jei kai kurie tai daro. Bendruomenėje tvyro didelis nerimas“, – sakė F. Kleinas „Funke Media Group“ laikraščių šeštadienio numeriams.Jis teigė, kad nuo Holokausto laikų žydams Vokietijoje nebuvo iškilęs toks didelis pavojus kaip dabar.„1972 metais turėjome išpuolį per Miuncheno olimpines žaidynes, 2019 metais – išpuolį [Vokietijos] Halės mieste. Šiandien susiduriame su aktyvia teroristine organizacija, kuri nori nužudyti kuo daugiau žydų – ir kurią atvirai remia dalis gyventojų. Turime bijoti, kad „Hamas“ ranka pasieks net ir Vokietiją“.F. Kleinas turėjo omenyje išpuolį per vasaros Olimpines žaidynes pietiniame Vokietijos mieste, kai aštuoni palestiniečių teroristai įsiveržė į olimpinį kaimelį ir nužudė du Izraelio rinktinės narius, ir kitą neseniai įvykdytą išpuolį, kai šaulys, nepavykus įsiveržti į centrinės Vokietijos Halės miesto sinagogą per Jom Kipuro šventę, netoliese nužudė du žmones.

JT vadovas pagerbė Gazos Ruože žuvusius darbuotojus, o rezoliucija sulaukė daug kritikosJT generalinis sekretorius António Guterresas pagerbė per karą Gazos Ruože žuvusius Jungtinių Tautų darbuotojus.„Per 75 dienas Gazos Ruože žuvo 136 mūsų kolegos – to JT istorijoje dar nėra buvę, – šeštadienį rašė A. Guterresas internetinėje platformoje „X“. – Dauguma mūsų darbuotojų buvo priversti palikti savo namus“.„Reiškiu pagarbą jiems ir tūkstančiams pagalbos darbuotojų, kurie rizikuoja savo gyvybe teikdami pagalbą civiliams Gazoje“, – rašė A. Guterresas.Kitame įraše A. Guterresas dar kartą kritikavo Izraelio veiksmus konflikte. „Tai, kaip Izraelis vykdo šį puolimą, sudaro didžiules kliūtis humanitarinės pagalbos paskirstymui Gazos Ruože“, – rašė jis.Pasak jo, norint veiksmingai gabenti humanitarinę pagalbą į Gazą, reikia saugumo ir darbuotojų, kurie galėtų saugiai dirbti.Po ne vieną dieną trukusių ginčų JT Saugumo Taryba penktadienį priėmė rezoliuciją, kuria raginama padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože, kur gyvena 2 mln. Žmonių. Tačiau tekste nėra reikalavimo nedelsiant nutraukti ugnį. Jungtinės Valstijos, svarbiausia Izraelio rėmėja kare su „Hamas“, balsuojant susilaikė.Pagalbos organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) kritikavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją kaip visiškai niekam netinkamą.„Ši rezoliucija sušvelninta tiek, kad jos poveikis civilių Gazos gyventojų gyvenimui bus beveik bereikšmis. Tekste „skaudžiai trūksta“ to, ko reikia atsižvelgiant į krizę Gazos Ruože, t. y. „neatidėliotinų ir tvarių paliaubų“, – sakė MSF vykdomoji direktorė JAV Avril Benoit.

JT agentūra pranešė, kad Gazos mieste žuvo jos darbuotojas ir daugiau kaip 70 jo šeimos nariųJungtinių Tautų agentūra šeštadienį pranešė, kad per Izraelio aviacijos smūgį netoli Gazos miesto žuvo jos darbuotojas ir 70 jo šeimos narių.Penktadienį paskelbtame JT vystymo programos (UNDP) pranešime UNDP bendradarbis įvardijamas kaip Issamas Al Mughrabis. Jame teigiama, kad per smūgį žuvo jo žmona ir penki vaikai nuo 13 iki 32 metų. „Pranešama, kad per oro smūgį taip pat žuvo 70 jo išplėstinės šeimos narių“, – sakoma pranešime.Arabų žiniasklaida pranešė, kad žuvo 76 žmonės. Izraelio kariuomenė teigė atliekanti tyrimą.JTVP administratorius Achimas Steineris sakė: „Issamo ir jo šeimos netektis mus visus giliai sukrėtė. JT ir civiliai gyventojai Gazoje nėra taikinys. Šis karas turi baigtis. Daugiau nė viena šeima neturėtų patirti tokio skausmo ir kančių, kokias patiria Issamo šeima ir daugybė kitų“.

Izraelio pajėgos: Gazos Ruože nukauta dešimtys „Hamas“ kovotojųDešimtys „Hamas“ kovotojų žuvo, iš oro atakavus Gazos Ruože esantį pastatą, kuriame jie slėpėsi, šeštadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Prieš tai IDF sausumos pajėgos apšaudė kovotojų grupę, priversdamos juos pasitraukti į pastatą, sakoma pranešime. Jame teigiama, kad pastatas buvo palestiniečių islamistų organizacijos būstinė.Buvo sunaikinti ir kiti netoliese esantys pastatai, kuriais taip pat naudojosi „Hamas“, pranešė IDF.Ginkluoti „Hamas“ kovotojai buvo aptikti ir kitose Gazos Ruožo vietose, sakoma pranešime. Izraelio pajėgos taip pat rado minosvaidžio bombų, sprogmenų ir raketų pietuose esančiame vaikų lopšelyje. Jos paskelbė radinio nuotraukas.Šių pranešimų nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti.IDF kaltina „Hamas“, kad ši slepiasi už civilių gyventojų, tačiau teroristinė organizacija šį kaltinimą neigia.

„Hamas“ JT Saugumo Tarybos rezoliuciją vadina „nepakankama“„Hamas“ pavadino „nepakankamu“ JT Saugumo Tarybos balsavimą, reikalaujantį didelio masto pagalbos tiekimo į Gazos Ruožą, vykstant Izraelio sausumos puolimui prieš palestiniečių teroristinę grupę.„Hamas“, valdantis Gazą nuo 2007 m., pareiškime sako, kad rezoliuciją laiko „nepakankama priemone, kuri nereaguoja į katastrofišką situaciją, kurią sukūrė sionistų [Izraelio] karo mašina“.

Gallantas: „Hamas“ vadas Sinwaras netrukus „susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas paskelbė naują grasinimą Yahya Sinwarui, sakydamas, kad „Hamas“ lyderis netrukus „susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“.„IDF ir gynybos institucijos veikla tęsiasi. Gazos Ruožo šiaurėje operacija pamažu įgyvendina mūsų užsibrėžtus tikslus – „Hamas“ batalionų išmontavimą ir požeminių pajėgumų panaikinimą“, – sakė Y. Gallantas, atlikęs vertinimą su IDF vadu ir Shin Bet, Mossad vadovais, pareigūnai ir kitais gynybos pareigūnais.„Mes taip pat dirbame Khan Younis rajone ir Gazos Ruožo pietuose, o ateityje veiksime ir kitose vietose“, – sako jis.„Aišku viena, Yahya Sinwaras dabar girdi IDF [tankus] virš jo, oro pajėgų bombas ir IDF operacijas. Jis taip pat netrukus susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“, – priduria Y. Gallantas.IDF mano, kad Y. Sinwaras slepiasi po žeme pietų Gazos ruože.

Izraelis JT rezoliuciją vadina nereikalingaIzraelis yra „dėkingas“ Jungtinėms Valstijoms už pastangas „išspręsti problematiškiausius elementus“ Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje, kuri buvo priimta penktadienį, CNN sakė vienas Izraelio pareigūnas.„Jie tikrai sunkiai dirbo, o mes labai vertiname jų pastangas“, – pridūrė pareigūnas.Priimtoje rezoliucijoje reikalaujama „skubios ir ilgesnės humanitarinės pauzės ir koridorių visame Gazos Ruože pakankamai dienų, kad būtų užtikrintas visiškas, greitas, saugus ir netrukdomas humanitarinės pagalbos prieinamumas“.JAV susilaikė nuo balsavimo ir leido ją priimti. Rusija taip pat susilaikė.Pareigūnas pavadino rezoliuciją „nereikalinga ir įrodo JT nesugebėjimą atlikti teigiamo vaidmens konflikte“.Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas pakartojo, kad Izraelis „tęs karą, kol bus išlaisvinti visi įkaitai ir išnaikintas „Hamas“ Gazos Ruože“.„Izraelis ir toliau veiks pagal tarptautinę teisę ir dėl saugumo sumetimų tikrins visą humanitarinę pagalbą, patenkančią į Gazos Ruožą. JTST rezoliucija yra teisinga, raginanti užtikrinti, kad JT veiksmingiau perduodama humanitarinę pagalbą ir kad ji pasiektų savo tikslą. tikslą, o ne „Hamas“, – sakė užsienio reikalų ministras.

JT generalinis sekretorius: „reikia daug daugiau“ nei priimta rezoliucijaJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas skeptiškai įvertino Saugumo Tarybos priimtą Gazos rezoliuciją. Jis tikįs, kad penktadienį priimta rezoliucija padės sumažinti žmonių Gazos Ruože kančias – tačiau „neatidėliojant reikia daug daugiau“, pareiškė jis, turėdamas omenyje tai, jog rezoliucijoje nėra reikalavimo nutraukti smurtą.„Humanitarinės paliaubos yra vienintelė galimybė patenkinti skubius žmonių Gazoje poreikius ir padaryti galą besitęsiančiam jų košmarui“, – pažymėjo A. Guterresas. Efektyviai teikti humanitarinę pagalbą esą galima tik tuomet, kai nevyksta mūšiai.Prieš tai Saugumo Taryba po kelias dienas trukusių ginčų priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama padidinti humanitarinę paramą maždaug 2 mln. kenčiančių Gazos Ruožo gyventojų. Tai gerokai sušvelnintas kompromisinis tekstas, kuriame nėra reikalavimo neatidėliotinai skelbti paliaubas. JAV atsisakė veto ir per balsavimą susilaikė.Iš viso tekstą parėmė 13 Saugumo Tarybos šalių iš 15. Be JAV dar susilaikė Rusija.

JT Saugumo Taryba paragino į Gazos Ruožą pristatyti daugiau humanitarinės pagalbosPo kelias dienas trukusių ginčų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba penktadienį priėmė rezoliuciją, kurioje raginama pristatyti daugiau humanitarinės pagalbos Gazos Ruože esantiems civiliams.Ši žinia paskelbta po to, kai balsavimas dėl rezoliucijos šią savaitę buvo kelis kartus atidėtas, nes buvo manoma, kad JAV vetuos Jungtinių Arabų Emyratų pasiūlytą projektą, jog apsaugotų Izraelio interesus.Pranešama, kad didžiulės derybininkų nuolaidos paskutinę minutę užkirto kelią rezoliucijos žlugimui. Tekstui pritarė 13 iš 15 Taryboje atstovaujamų šalių, Rusijai ir JAV susilaikius.Šioje rezoliucijoje, kuri pagal tarptautinę teisę yra įpareigojanti, Izraelis raginamas „nedelsiant užtikrinti humanitarinės pagalbos pristatymą“ į Gazos Ruožą ir sukurti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“. Ginčytinu klausimu dėl į Gazos Ruožą įvežamų pagalbos prekių tikrinimo Tarybos narės susitarė paskirti atsakingą JT koordinatorių.Tačiau dėl JAV spaudimo buvo atsisakyta tam tikrų teksto dalių, įskaitant pastraipą, kurioje smerkiami „visi tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, įskaitant visas beatodairiškas atakas prieš civilius ir civilinius objektus“. Be to, nebuvo įtrauktas anksčiau reikalautas neatidėliotinas karo veiksmų sustabdymas.

JT vadovas: humanitarinės paliaubos – vienintelis būdas patenkinti Gazos gyventojų poreikiusJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas surengė spaudos konferenciją po balsavimo JT Saugumo Taryboje, skelbia „Sky News“.Jis sako, kad humanitarinės paliaubos yra „vienintelis būdas pradėti tenkinti Gazos Ruožo žmonių poreikius ir užbaigti jų nuolatinį košmarą“. „Šiandienos Saugumo Tarybos rezoliucija gali padėti tai pagaliau padaryti, tačiau nedelsiant reikia daug daugiau“, – sako jis.„Žvelgdamas į ilgesnį laikotarpį, esu labai nusivylęs aukšto rango Izraelio pareigūnų komentarais, kurie kelia abejonių dėl dviejų valstybių sprendimo.“JT vadovas sako, kad dviejų valstybių sprendimas, atitinkantis JT rezoliucijas, „yra vienintelis kelias į tvarią taiką“.„Bet koks kitoks pasiūlymas paneigia Palestinos žmonių žmogaus teises, orumą ir viltį, kursto pyktį, kuris atsiliepia toli už Gazos Ruožo ribų“, – priduria jis.

JT balsavo už rezoliuciją, kuria siekiama sukurti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“Jungtinių Tautų Saugumo Taryba balsavo dėl pasiūlymo sudaryti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“ ir paspartinti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, skelbia „Sky News“.15 narių taryba pritarė Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) parengtai rezoliucijai po to, kai veto teisę turinčios JAV pasiekė, kad rezoliucijoje būtų padaryta norimų pakeitimų.Rusija ir JAV susilaikė, kad balsavimas būtų priimtas.Rezoliucijoje neraginama sustabdyti karo veiksmų.JAV ir Izraelis priešinasi ugnies nutraukimui, nes mano, kad jis būtų naudingas tik „Hamas“. Vietoj to Vašingtonas pritarė kovų pertraukoms, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai ir paleisti kovotojų grupuotės paimti įkaitai.Rezoliucijoje taip pat raginama, kad generalinis sekretorius paskirtų JT pagalbos koordinatorių Gazoje.

JAV vetavo Rusijos rezoliucijos projekto pataisąJAV vetavo Rusijos pasiūlymą į JT rezoliucijos projektą įtraukti raginimą „skubiai ir tvariai nutraukti karo veiksmus“, skelbia „Sky News“.Rusijos Federacijos prezidentas Vasilijus Nebenzia sakė Jungtinių Tautų Tarybai, kad pasirašydama naująją rezoliuciją „Taryba iš esmės suteiktų Izraelio ginkluotosioms pajėgoms visišką judėjimo laisvę toliau valyti Gazos Ruožą“.Rusija pasiūlė iš dalies pakeisti projektą, kad būtų grįžta prie pradinio teksto, kuriame raginama „nutraukti karo veiksmus“. Šį pakeitimą vetavo JAV.

Izraelio kariuomenė teigia, kad raketų ugnis iš Libano pražudė karįIzraelio kariuomenė penktadienį pareiškė, kad raketų ugnis iš Libano netoli sienos pražudė vieną jos karį ir dar vieną sužeidė.Kariai nukentėjo, kai Štulos rajone Izraelio šiaurėje buvo vykdoma „operatyvinė veikla“, sakoma kariuomenės pranešime.

„Hamas“ ministerija: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 20 tūkst. žmoniųGazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios palestiniečių teritorijoje žuvo 20 057 palestiniečiai. Vien tik per praėjusias dvi dienas žuvo 390 žmonių, penktadienį pranešė ministerija. Šių skaičių šiuo metu patvirtinti nėra galimybės.Pateiktais duomenimis, dar 53 320 žmonių buvo sužeisti.Pastarąjį kartą ministerija kalbėjo apie mažiausiai 20 000 žuvusiųjų, tačiau konkretaus skaičiaus nenurodė. Tarp žuvusiųjų Gazoje, ministerijos teigimu, yra ir tūkstančiai nepilnamečių. Tačiau ir šių duomenų kol kas nėra galimybės patikrinti.

JT įspėjo: Izraelio ir „Hamas“ karas stumia Gazos Ruožą link badoIzraelio ir „Hamas“ karas stumia Gazos Ruožą link bado, įspėjo Jungtinės Tautos prieš penktadienį numatytą Saugumo Tarybos balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekiama padidinti pagalbą palestiniečių teritorijai, bet ne raginti nutraukti ugnį, skelbia „The Guardian“.Po naujų Izraelio smūgių į kelias vis dar veikiančias Gazos ligonines atvyko daugiau sužeistųjų. Gazos miesto Džabalijos rajone per smūgį į namą žuvo 16 žmonių ir daugiau kaip 50 buvo sužeista, pranešė Gazos sveikatos ministerija, remdamasi naujienų agentūra AFP.Šiaurinėje Gazos dalyje nebėra nė vienos veikiančios ligoninės, o iš pradinių 36 teritorijos ligoninių iš dalies veikia tik devynios, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija.Pagalbos darbuotojams pritrūkus žodžių apibūdinti sąlygas Gazos Ruože, JT Saugumo Taryba visą savaitę derėjosi, kaip suformuluoti rezoliuciją dėl karo.Naujausiame projekte, su kuriuo susipažino agentūra AFP, raginama imtis „skubių veiksmų, kad nedelsiant būtų sudarytos sąlygos saugiai ir netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą, taip pat sudaryti sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“.Jame neraginama nedelsiant nutraukti kovas. Izraelis, palaikomas savo sąjungininkės Jungtinių Valstijų, prieštaravo bet kokiai nuorodai į „ugnies nutraukimą“.JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield žurnalistams sakė, kad Vašingtonas palaikys rezoliuciją, jei ji „bus pateikta tokia, kokia yra“.

ES ketina jungtis prie JAV iniciatyvos dėl laivybos apsaugos Raudonojoje jūrojeEuropos Sąjunga (ES) ketina jungtis prie JAV iniciatyvos dėl komercinės laivybos Raudonojoje jūroje apsaugos. Agentūros dpa informacija, Bendrijos užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis pateikė konkretų pasiūlymą, kaip būtų galima išplėsti jau veikiančios ES karinės jūrų operacijos ATALANTA įgaliojimus. Pasiūlymą esą šiuo metu vertina 27 ES šalys narės. Jis turėtų būti patvirtintas kiek įmanoma greičiau.Diplomatų duomenimis, ES susitikime ketvirtadienį abejones dėl mandato pakeitimo pareiškė tik Ispanija. Briuselyje tikimasi, kad tai susiję su vidaus politiniais nesutarimais Madride, kurie bus greitai išspręsti.JAV iniciatyva pavadinimu „Prosperity Guardian“ numato smarkiai sustiprinti tarptautinį karinį buvimą Raudonojoje jūroje. Irano remiami hučių sukilėliai čia jau ne kartą atakavo laivus, kad neleistų jiems plaukti Izraelio kryptimi. Hučių tikslas yra priversti nutraukti Izraelio puolimą Gazos Ruože.Virtinė ES šalių jau pažadėjo dvišalę paramą JAV iniciatyvai. Tačiau kelios valstybės pareiškė pageidavimą dėl ES mandato dalyvauti iniciatyvoje.Pasak ES diplomatų, naujasis mandatas leis ES valstybių karo laivams dalyvauti stebint Raudonąją jūrą. Be to, svarstoma, kad prekybinius laivus galėtų lydėti karinės jūrų pajėgos, turinčios gynybos nuo dronų ir raketų sistemas. Tuo tarpu mažai tikėtina, jog būtų nuspręsta dalyvauti proaktyviose karinėse akcijose prieš hučių sukilėlius.ES kovos su piratavimo misijos ATALANTA uždavinys yra atgrasyti jūrų plėšikus prie Somalio krantų ir su jais kovoti, taip pat sudaryti sąlygas nekliudomam humanitarinės pagalbos tiekimui į krizės krečiamą šalį.Pentagonas ketvirtadienį pranešė, kad prie JAV vadovaujamos koalicijos, kuri sieks apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje nuo Jemeno hučių sukilėlių išpuolių, prisijungė daugiau nei 20 šalių.

PRCS ragina vadovus „skubiai įsikišti" po to, kai teigiama, kad greitosios pagalbos centrą „apgulė IDF
Anksčiau buvo skelbta apie Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos pranešimus, kuriuose teigiama, kad Izraelio kareiviai sulaikė ir kankino kelis jos greitosios pagalbos darbuotojus, skelbia „Sky News". Draugija teigė, kad vieną iš jos greitosios pagalbos centrų Džabalijos pabėgėlių stovykloje Gazos šiaurėje „apgulė" Izraelio gynybos pajėgos ir kad kai kurie žmonės įstrigo viduje.
Dabar, pateikdama dar vieną atnaujintą informaciją, organizacija paragino tarptautinę bendruomenę „skubiai įsikišti, kad būtų užtikrintas skubus jos įgulų išlaisvinimas ir sektoriuje dirbančių komandų apsauga".
„Sky News" negalėjo patikrinti šių teiginių.

ES paskelbė 118 mln. eurų pagalbos Palestinos savivaldai planąEuropos Sąjunga paskelbė naują 118 mln. eurų pagalbos Palestinos savivaldai planą, skelbia „Sky News“.Ši institucija vadovauja Vakarų Krantui, bet ne Gazos Ruožui, kurį valdo „Hamas“. Europos Komisija teigė, kad pagalba padės mokėti atlyginimus ir pensijas Vakarų Kranto valstybės tarnautojams, socialines pašalpas pažeidžiamoms šeimoms ir apmokėti siuntimus į Rytų Jeruzalės ligonines.Jos pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad ES taip pat yra pasirengusi ir toliau padėti Palestinos savivaldai ilgesniu laikotarpiu.„Svarstome platesnio masto vidutinės trukmės priemonių paketą kitiems metams, kad prisidėtume prie Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto ekonominio ir politinio stabilumo, kai tik sąlygos vietoje leis tai padaryti, ir tai būtų dalis platesnių tarptautinių pastangų atkurti dviejų valstybių sprendimą“, – sakė ji pareiškime.„Pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia, visomis būtinomis priemonėmis, įskaitant humanitarinius koridorius ir pertraukas humanitariniams poreikiams tenkinti.“

Izraelis ragina evakuotis dar dalį Gazos Ruožo gyventojųIzraelio kariuomenė paragino evakuotis Al Bureidžo pabėgėlių stovyklos Gazos Ruožo centrinėje dalyje gyventojus. Žmonės turėtų pasitraukti į Deir al Balahą, esantį už maždaug 6 km toliau į pietus, penktadienį tinkle X arabų kalba pranešė atstovas.Jo duomenimis, raginimas taip pat galioja žmonėms kituose kvartaluose Gazos Ruožo šiaurėje bei centre. Termino kariuomenė nenurodė. Izraelis neseniai paskelbė, kad sausumos operaciją išplės ir kitas teritorijas Gazos Ruože.Kariuomenės atstovas pranešė apie penktadienį skelbiamą keturių valandų humanitarinę taktinę kovų pertrauką viename Rafos rajonų Gazos Ruožo pietuose. Tai esą palengvins žmonių aprūpinimą.Izraelis paragino žmones eiti į saugias zonas, kurias Izraelio pajėgos pažymėjo žemėlapiuose. Tačiau, anot Jungtinių Tautų, tokių zonų nėra. Saugioje zonoje turi būti bent jau galimybė apsistoti, apsauga, sanitariniai mazgai bei pakankamai maisto ir geriamojo vandens. To esą niekur nėra.

Gazoje mirė JAV ir Izraelio pilietybę turėjęs įkaitas, pranešė kibuco bendruomenėMirė JAV ir Izraelio pilietybę turintis vyras, pagrobtas ir išgabentas į Gazos Ruožą per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, penktadienį pranešė įkaitų šeimoms atstovaujanti organizacija ir jo kibuco bendruomenė.73 metų Gado Haggai mirtis yra naujausias įkaito, laikomo palestiniečių teritorijoje nuo išpuolio dienos, mirties atvejis.Karinio orkestro fleitininkas buvo pagrobtas kartu su 70 metų žmona Judith Weinstein Haggai, kuri, kaip manoma, yra vyriausia moteris tarp įkaitų.Pora buvo pagrobta iš Nir Ozo kibuco, kai spalio 7 dieną jiedu buvo išėję „įprasto rytinio pasivaikščiojimo“, sakoma įkaitų ir dingusiųjų be žinios šeimų forumo pareiškime, kuriame pranešama apie jo mirtį. Jame jis apibūdinamas kaip „muzikantas iš prigimties“.Nir Ozo kibucas teigė, kad G. Haggai kūną „Hamas“ vis dar laiko Gazoje. Jis buvo keturių vaikų tėvas ir septynių anūkų senelis. Izraelio kariuomenė taip pat patvirtino jo mirtį.Spalio 7 dieną „Hamas“ ekstremistai prasiveržė per Gazos Ruožo sieną ir užpuolė pietų Izraelio bendruomenes. Per išpuolius žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti Izraelio duomenimis. Taip pat apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais.Nuo to laiko per staigų Izraelio oro, jūrų ir sausumos puolimą Gazos Ruože, „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 20 057 žmonės, dauguma jų – moterys ir vaikai.Praėjusį mėnesį per paliaubas 105 įkaitai – izraeliečiai ir kai kurie užsieniečiai – buvo paleisti mainais į 240 palestiniečių, laikomų Izraelio kalėjimuose.Izraelio valdžios institucijų duomenimis, Gazos Ruože vis dar laikomi 129 įkaitai.

Izraelis išplėtė puolimą Gazoje prieš Saugumo Tarybos balsavimą dėl pagalbosIzraelio pajėgos pranešė, kad penktadienį plečia savo sausumos puolimą ir iš naujo veržiasi į centrinį Gazos Ruožą, kai tikimasi, kad JT Saugumo Taryba balsuos dėl rezoliucijos padidinti humanitarinę pagalbą, kad būtų išvengta bado grėsmės.Blėsus viltims dėl neišvengiamo proveržio šią savaitę vykstančiose derybose Egipte, kuriomis siekiama priversti kariaujančius Izraelį ir „Hamas“ susitarti dėl naujų paliaubų, visame Palestinos anklave buvo pranešta apie oro antskrydžius, artilerijos bombardavimus ir kautynes.Izraelio kariuomenė penktadienį įsakė Al Bureij, esančio Gazos Ruože, gyventojams nedelsiant judėti į pietus, o tai rodo naują antžeminio puolimo židinį.

IDF tvirtina atradę ginklų slėptuvių
Izraelio gynybos pajėgos teigia atskleidusios daugybę ginklų slėptuvių visame Gazos Ruože, tęsdamos savo operacijas anklave.
IDF teigia radę ginklų Juhor ad Dike, esančiame centriniame Gazos Ruože, Khan Youniso pietuose ir Gazos sostinėje, bei al Šatyje šiaurėje.
Slėptuvėse rasta granatų, raketų, RPG, ginklų, amunicijos ir kitos karinės įrangos.
Izraelis tvirtina, kad „Hamas" sukaupė ginklų atsargas ir slepia juos civiliniuose pastatuose, pavyzdžiui, mokyklose ir ligoninėse.
„Hamas" tai neigia.

Aukštas JAV pareigūnas: Izraelis siūlo naują susitarimą, apimantį kai kurių įkaitų paleidimąNaujausias Izraelio pasiūlymas „Hamas“ yra vienos savaitės pertrauka kare, siekiant grąžinti maždaug 35 įkaitus, įskaitant likusias moteris, pagyvenusius, sužeistus ir sergančius vyrus, laikomus Gazoje, CNN sakė aukštas JAV pareigūnas.Šiai grupei priklausytų trys pagyvenę vyrai, pagrobti iš Kibuco Nir Ozo netoli Gazos sienos ir kurie neseniai buvo parodyti „Hamas“ išplatintame vaizdo įraše, kuriame jie prašo būti paleisti.Ir nepaisant to, kad „Hamas“ ketvirtadienį savo „Telegram“ kanale pareiškė, kad nesutiks su jokiomis diskusijomis dėl apsikeitimo kaliniais tol, kol Izraelis baigs savo karinę operaciją, JAV pareigūnai ir toliau tiki, kad yra būdas užtikrinti daugiau įkaitų paleidimą, sakė šis pareigūnas. Jis atsisakė pasakyti, ar aukščiausias „Hamas“ lyderis Gazoje Yayha Sinwaras reagavo į naujausią Izraelio pasiūlymą dėl įkaitų. Sinwaras yra pagrindinis Izraelio taikinys Gazos Ruože, o Izraelio gynybos pajėgos pavadino jį „vaikščiojančiu mirusiu žmogumi“.

Baltieji rūmai: Izraelis pripažino, kad reikia pereiti prie „mažesnio intensyvumo“ karinės kampanijos GazojeIzraelis patikino Jungtines Valstijas apie savo planus „pereiti nuo didesnio intensyvumo operacijų... prie kažko šiek tiek mažesnio intensyvumo“, kai jo tikslai Gazoje keičiasi, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.„Izraeliečiai sako, kad jie pripažįsta, kad reikia pereiti į kitokį kovos etapą – turiu galvoje, kad bet kurioje karinėje kampanijoje, kur jūs ketinate pereiti prie kitokių tikslų, jūs pasieksite tuos skirtingus tikslus per skirtingas taktikas ir operacijas, ir tai yra standartas vykdant karines operacijas“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.Kirby atsisakė spėti, kada tiksliai Izraelis pereis į naują etapą.„Mes nediktuojame izraeliečiams sąlygų ir terminų“, – sakė jis ir pridūrė, kad JAV „kalbėjo apie tai, kaip svarbu pereiti prie mažesnio intensyvumo operacijų, ir akivaizdu, kad nenorime, kad jie tai padarytų anksčiau, nei mano, kad gali padaryti tai saugiai ir veiksmingai“.

Prie koalicijos laivybai Raudonojoje jūroje apsaugoti prisijungė daugiau nei 20 šaliųPentagonas ketvirtadienį pranešė, kad prie JAV vadovaujamos koalicijos, kuri sieks apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje nuo Jemeno hučių sukilėlių išpuolių, prisijungė daugiau nei 20 šalių.Irano remiami hučiai gyvybiškai svarbioje laivybos magistralėje jau yra atakavę keletą laivų, teigdami, kad savo išpuoliais jie rodo paramą Gazoje, kur Izraelis kariauja su teroristų grupuote „Hamas“, gyvenantiems palestiniečiams.„Daugiau nei 20 valstybių pareiškė norą dalyvauti“ koalicijoje, kalbėdamas su žurnalistais sakė Pentagono atstovas generolas majoras Patas Ryderis.P. Ryderio teigimu, hučiai „kėsinasi į viso pasaulio šalių gerovę ir klestėjimą“, iš esmės tapdami „banditais, kurie siaučia prie tarptautinio greitkelio – Raudonosios jūros“.Koalicijos pajėgos taps „tam tikru greitkelio patruliu, patruliuosiančiu Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje, kad galėtų reaguoti į šiuo svarbiu tarptautiniu vandens keliu plaukiančių laivų signalus ir, jei reikia, jiems padėti“, – sakė jis, pareikalaudamas, kad hučiai liautųsi puldinėję laivus.Izraelio ir „Hamas“ konfliktas naujai įsiplieskė po to, kai spalio 7 d. Palestinos smogikų grupuotė kirto Izraelio sieną ir šalyje surengė išpuolį, per kuri, Izraelio duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, Izraelyje žuvo maždaug 1 140 žmonių.Prisiekęs sunaikinti „Hamas“, Izraelis pradėjo negailestingą Gazos bombardavimą ir sausumos operaciją šioje teritorijoje. Trečiadienį „Hamas“ vyriausybė pranešė, kad per Izraelio karinę kampaniją Gazoje jau žuvo mažiausiai 20 000 žmonių.Šios žūtys sukėlė plačią pasipiktinimo bangą Vidurio Rytuose bei pakurstė regione veikiančių ginkluotųjų grupuočių išpuolius - tokius, kaip hučių atakos prieš Raudonąja jūra plaukiančius laivus.Pirmadienį Jungtinės Valstijos paskelbė steigiančios tarptautinę Raudonosios jūros koaliciją, o po poros dienų hučiai perspėjo smogsiantys atgalios, jei juos kas užpuls.