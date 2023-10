„Kitą karo etapą turime pradėti kiek įmanoma geriausiomis sąlygomis“, – pabrėžė atstovas.

Įvykiai Izraelyje

Gazos Ruože daugėja vėjaraupių, niežų ir viduriavimo atvejųGazos Ruože daugėja vėjaraupių, niežų ir viduriavimo atvejų, nes sanitarinės sąlygos ten yra baisios, pranešė Jungtinės Tautos.JT neatidėliotinos pagalbos biuras (OCHA) nurodė, kad viena iš priežasčių yra ta, kad dėl geriamojo vandens trūkumo žmonėms tenka naudoti nešvarų vandenį.JT biuras nepateikė jokių konkrečių skaičių.Pranešime teigiama, kad atvejų skaičius padidės, jei vandens paskirstymo ir sanitarijos įrenginiai nebus greitai aprūpinti elektra ar kuru, kad būtų galima atnaujinti veiklą.Izraelis įvedė „visišką Gazos apgultį“ – tankiai apgyvendintą Viduržemio jūros pakrantės ruožą atkirto nuo maisto, kuro, vaistų, vandens ir kitų būtiniausių atsargų tiekimo, reaguodamas į prieš dvi savaites „Hamas“ kovotojų įvykdytas žudynes.

JAV kariuomenė ruošiasi reaguoti į galimą situacijos eskalaciją Artimuosiuose RytuoseJungtinės Valstijos perspėjo, kad negali būti jokio „eskalavimo“ Artimuosiuose Rytuose po Izraelio karo su „Hamas“, sekmadienį sakė gynybos sekretorius Lloydas Austinas, praėjus kelioms valandoms po to, kai Pentagonas ėmėsi veiksmų sustiprinti karinę parengtį regione.Jungtinės Valstijos mato „žymaus atakų prieš mūsų karius eskalavimo perspektyvą“ regione, sekmadienį sakė L. Austinas ir pridūrė, kad JAV kariuomenė ruošiasi „reaguoti“.„Jei kuri nors grupuotė ar šalis nori išplėsti šį konfliktą ir pasinaudoti šia labai apgailėtina situacija, kurią matome, patariame: nedarykite to“, – sakė jis ABC News.„Mes išlaikome teisę gintis ir nedvejodami imsimės atitinkamų veiksmų“, – pridūrė jis.Jo komentarai pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Pentagonas pareiškė, kad jis didina pasirengimą regione, reaguodamas į „pastarąjį Irano ir jį palaikančių pajėgų eskalavimą“.L. Austinas įsakė suaktyvinti oro gynybos sistemas ir pranešė papildomoms pajėgoms, kad jos netrukus gali būti dislokuotos.Jis neatskleidė, kiek JAV karių prisijungs prie jau esančių regione.Naujausi Pentagono sprendimai buvo priimti po to, ką L. Austinas anksčiau savo pareiškime apibūdino kaip „išsamias diskusijas“ su prezidentu Joe Bidenu.„Šie žingsniai sustiprins regionines atgrasymo pastangas, padidins JAV pajėgų apsaugą regione ir padės ginti Izraelį“, – sakė L. Austinas.

Gazos Ruožą pasiekė degalų siuntaSekmadienį į Gazos Ruožą buvo pristatyta kuro siunta, pranešė Rafaho perėjos pareigūnas ir naujienų agentūros AFP žurnalistas. Tokių siuntų nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios Gazoje labai trūko.Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip šeši sunkvežimiai įvažiavo iš parduotuvių Rafos perėjoje tarop Gazos Ruožo ir Egipto, o perėjoje buvęs palestiniečių pareigūnas patvirtino, kad sunkvežimiai gabeno degalus.Perdavimas buvo atliktas po Jungtinių Tautų įspėjimo, kad kyla, rizika, jog ligoninės ir kitos gyvybiškai svarbios tarnybos Palestinos teritorijoje be kuro nebegalės veikti.Nepaisant šios siuntos, ligoninės vis dar susiduria su trūkumu, elektros energija jas aprūpina generatoriai.„Hamas“ valdoma sveikatos ministerija sekmadienį paragino „degalinių savininkus ir žmones, turinčius bet kokį kuro kiekį, nedelsiant vykti į ligonines ir paaukoti jį, kad būtų išgelbėtos sužeistųjų ir ligonių gyvybės“.Spalio 7 dieną Izraeliui pradėjus bombardavimo kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 4651 žmogus, daugiausia civiliai.

„Hezbollah“ apie karą su Izraeliu: negalime nieko garantuotiAntrasis pagal rangą „Hezbollah“ grupuotės narys Naimas Kassimas pareiškė neatmetąs aktyvesnio savo judėjimo dalyvavimo konflikte su Izraeliu. „Negalime nieko garantuoti, – sakė jis Beirute. – Niekam neturime sakyti, koks mūsų planas ir kokia mūsų ateities vizija“. „Hezbollah“ Pietų Libane prie sienos su Izraeliu esą kovoja už savo žemę, už palestiniečius ir už „mūsų kartų ateitį“.Libano ir Izraelio pasienyje reguliariai vyksta smurtiniai susirėmimai. Jie nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios grupuotės „Hamas“ sustiprėjo. Sekmadienį „Hezbollah“ pasienio regione toliau kovėsi su Izraelio kariuomene. Tvyro nerimas, kad Irano remiama „Hezbollah“ gali dar labiau suintensyvinti savo atakas prieš Izraelį.„Hezbollah“ vadas Hassanas Nasrallahas nuo karo pradžios prieš dvi savaites viešai nesirodė. Nuo 2006 m. Izraelio ir Libano karo jis apskritai retai rodosi viešumoje. N. Kassimas yra jo pavaduotojas.Remiant Iranui, šiitų organizacija „Hezbollah“ susikūrė 1982 m. kaip atsakas į Izraelio invaziją į Libaną. Nuo tada ji politinėmis priemonėmis, tačiau ir smurtu kovoja prieš Izraelį. Daugiakonfesinėje šalyje grupuotė yra atstovaujama ir parlamente. Ją daugiausiai finansuoja Iranas.„Hezbollah“ laikoma daug galingesne už Gazos Ruožą valdantį „Hamas“. Ji turi didelę įtaką krizių paralyžiuotoje Libano valstybėje. Organizacija kontroliuoja pirmiausiai šalies pietinę dalį pasienyje su Izraeliu, šiitų gyvenamus kvartalus sostinėje Beirute bei Bekos lygumą šalies šiaurėje.

Netanyahu: jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, jis padarys didžiausią klaidąIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį perspėjo Libano judėjimą „Hezbollah“, kad jei jie pradės karą prieš Izraelį, taip padarys didžiausią savo gyvenimo klaidą.Premjeras pažymėjo, kad jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, jis smogs tokia jėga, kuri bus pražūtinga šiam Libano islamistų judėjimui ir pačiai Libano valstybei.Izraelis ir JAV jau perspėjo Irano remiamą „Hezbollah“, kurią JK, JAV ir kitos šalys paskelbė teroristine organizacija, neatidaryti kito mūšio fronto prie Izraelio šiaurinės sienos.

Gazoje žuvo žymus žurnalistasPer Izraelio smūgį savo namuose žuvo „Ain Media“ įkūrėjas Roshdi Sarraj, pranešė „Sky News“.Jis buvo vienas žinomiausių žurnalistų Gazoje ir net porą pastarųjų savaičių bendradarbiavo su tarptautinėmis žiniasklaidos priemonėmis, bandydamas išplatinti filmuotą medžiagą.

Į Gazos Ruožą įvažiavo dar 17 sunkvežimių su pagalbaSiekiant palengvinti katastrofišką žmonių Gazos Ruože padėtį, sekmadienį į palestiniečių teritoriją įvažiavo dar 17 vilkikų su tarptautine pagalba. Sunkvežimiai, pasak agentūros AFP korespondento, iš Egipto kirto Rafos pasienio perėjimo punktą. Tai šiuo metu yra vienintelė prieiga prie palestiniečių teritorijos, kuria gali būti gabenamos pagalbos prekės.„Hamas“ teroristams spalio 7 d. užpuolus Izraelį, šis pradėjo intensyvų Gazos Ruožo apšaudymą ir visiškai blokavo „Hamas“ kontroliuojamą palestiniečių teritoriją. Dėl Rafos perėjos atvėrimo humanitarinei pagalbai tarpininkavo JAV prezidentas Joe Bidenas. Šeštadienį per Rafą į Gazos Ruožą įvažiavo pirmieji 20 sunkvežimių, o dabar atvyko dar 17. JT vertinimu, kasdien Gazos Ruožą turėtų pasiekti mažiausiai 100 vilkikų su pagalba, kad būtų galima aprūpinti gyventojus.

Gazos Ruože žuvo 33 metų olandėGazos Ruože žuvo 33 metų olandė. Apie tai Hagoje pranešė Užsienio reikalų ministerija. Apie moters mirties aplinkybes kol kas informacija nepateikiama.„Šiuo siaubingu metu mintimis esu su jos šeimos nariais ir kitais artimaisiais“, – tinkle X rašė užsienio reikalų ministrė Hanke Bruins Slot. Anot duomenų, moteris buvo taro 22 žmonių Gazos Ruože, kurie prašė Nyderlandų konsulinės pagalbos.

JT: Gazos Ruožui kasdien reikia 100 vilkikų su pagalbos prekėmisPasak JT skubios pagalbos koordinatoriaus Martino Griffithso, per dieną reikia mažiausiai 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kad būtų galima aprūpinti kenčiančius Gazos ruožo civilius gyventojus. Jungtinės Tautos pasveikino pirmąją humanitarinės pagalbos vilkstinės, kuri šeštadienį pasiekė nuolat apšaudomą Gazos Ruožą, nusiuntimą. Tačiau 20 sunkvežimių, anot JT, yra tik lašas jūroje. Jų atgabenta pagalba sudaro tik apie 4 proc. vidutinio kiekio, kuris kasdien buvo įvežamas prieš prasidedant karui su Izraeliu. Tai tik „dalelytė“ to, ko anklavui reikia praėjus dviem savaitėms nuo blokados pradžios, sekmadienį pareiškė JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (Ocha).JT reikalauja humanitarinių paliaubų, kad galėtų padėti daugiau kaip 2 mln. žmonių. Gazos Ruože, JT duomenimis, praktiškai nebėra maisto produktų ir geriamojo vandens, kai Izraelis po „Hamas“ teroristų išpuolio spalio 7 d. nutraukė jų tiekimą. Tūkstančiams chroniškomis ligomis sergančių žmonių, anot JT, skubiai reikalinga medicininė priežiūra.

JAV bazė Irake apšaudyta raketomisJungtinėms Valstijoms ketinant stiprinti savo karinį buvimą Artimuosiuose Rytuose, kariuomenės šaltinių duomenimis, Irake surengta raketų ataka prieš amerikiečių bazę. Du kariniai atstovai Irake patvirtino, kad sekmadienį raketomis „Katiuša“ apšaudyta Ain al-Assado bazė. Bazėje esą driokstelėjo sprogimas, informuoja agentūra „Reuters“.Šioje bazėje Vakarų Irako Anbaro provincijoje be JAV karių dislokuotos ir kitų šalių pajėgos.Šeštadienį bazės gynybinės sistemos numušė du dronus, sukusius ratus bazės prieigose. Pastaruoju metu Irano remiamos teroristinės organizacijos kelis kartus atakavo karines bazes Irake, kuriose dislokuotos amerikiečių pajėgos.

Nuo eskalacijos su Izraeliu pradžios žuvo mažiausiai 19 „Hezbollah“ teroristųNuo smurto su Izraeliu paaštrėjimo prieš dvi savaites Libane žuvo mažiausiai 19 šiitų grupuotės „Hezbollah“ teroristų. Tai sekmadienį patvirtino organizacijos spaudos biuras.Irano remiami teroristai sekmadienį toliau kovėsi su Izraelio kariuomene ir raketomis atakavo Izraelio karinį postą netoli sienos, pranešė Libano saugumo šaltiniai. Izraelis esą atidengė atsakomąją ugnį.Pasak Izraelio pajėgų, teroristai į vieną jų tankų paleido gynybinę raketą, šis tada paleido ugnį. Izraelio pusėje aukų esą nėra.

100 000 žmonių Londone reikalavo „Laisvos Palestinos“Dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį Londone išėjo į gatves, solidarizuodamiesi su palestiniečiais. Policijos vertinimu, miesto centru žygiavo iki 100 000 demonstrantų. Jie mojo Palestinos vėliavomis ir reikalavo nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą bei oro antskrydžius prieš teritoriją. Po eitynių žmonės susirinko prie premjero Rishio Sunako rezidencijos Dauningo gatvėje. Jų plakatai skelbė „Laisvę Palestinai“.Pasak policijos, per protestus būta „pavienių neramumų ir kelias atvejais – neapykantos kalbų“. Tačiau didžioji dalis demonstracijų esą praėjo be incidentų.Protestai surengti praėjus dviem savaitėms po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį, per kurį spalio 7 d. žuvo 1 400 žmonių. Per 200 asmenų buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą. Izraelis tada įvedė teritorijos blokadą ir nuo tada atakuoja čia esančius „Hamas“ taikinius. Per atakas Gazos Ruože, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, jau žuvo apie 4 400 žmonių.

Izraelis skelbia per atakas Gazoje vėl nukovęs „Hamas“ teroristųIzraelio pajėgos praneša per atakas Gazos Ruože vėl nukovusius grupuotės „Hamas“ teroristų. Kariuomenė sekmadienio rytą „Telegram“ tinkle paskelbė, kad šeštadienį, be kita ko, nukautas „Hamas“ šturmo būrio „Nuchba“ („Elitas“) narys. „Nuchba“ teroristai priklausė pajėgoms, vadovavusioms įsiveržimui į Izraelį spalio 7 d., kai žuvo per 1 400 žmonių.Nuo tada Izraelio karinė aviacija rengia intensyvias atakas Gazos Ruože. Naikintuvai ten šeštadienį atakavo dešimtis „Hamas“ taikinių – kai kurie jų buvo daugiaaukščiuose pastatuose, sakoma toliau Izraelio kariuomenės pranešime. Atakuotos tunelių šachtos, ginklų sandėliai ir mečetės, kurias „Hamas“ naudojo kaip vadavietes. Medicinos šaltinių duomenimis, per atakas žuvo daugiau kaip 50 palestiniečių. Izraelis šių duomenų kol kas nepatvirtino.

Kataras neigia finansuojantis „Hamas“Kataras atmetė kaltinimus, esą jis finansuoja Gazos Ruožą kontroliuojančią palestiniečių teroristinę organizaciją „Hamas“. „Šie kaltinimai akivaizdžiai neteisingi. Tai supranta kiekvienas, kas bent paviršutiniškai įvertina faktus“, – vokiečių laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė Kataro užsienio reikalų ministro patarėjas Majedas al-Ansaris. Kataro parama Gazos Ruožui esą visiškai koordinuojama su Izraeliu, JT ir JAV.Paklaustas apie atitinkamus kai kurių Vokietijos politikų kaltinimus, M. al-Ansaris pabrėžė, kad jo vyriausybė yra „šokiruota melagienų masto“. Tie, kas taip kalba, anot jo, matomai siekia politinių taškų.M. al-Ansaris atsiribojo ir nuo „Hamas“ išpuolio Izraelyje spalio 7 d. „Tai tikrai buvo blogiau už tai, ką matėme iki šiol“, – teigė jis. Kartu M. al-Ansaris pažymėjo, kad Kataras yra susirūpinęs dėl palestiniečių civilių Gazos Ruože.Kalbėdamas apie galimą konflikto išplitimą regione, M. al-Ansaris sakė, jog „Kataras bendradarbiauja su visomis šalimis, kad būtų pasiekta deeskalacija“. Kataras tarpininkavo iš „Hamas“ nelaisvės paleidžiant dvi amerikietes įkaites ir už tai sulaukė JAV prezidento Joe Bideno padėkos.

Izraelis: „Hezbollah“ įtraukia Libaną į karąPo naujų susirėmimų Izraelio ir Libano pasienyje Izraelio pajėgos apkaltino „Hezbollh“ grupuotę įtraukiant Libaną į karą. „Hezbollah“ rengia atakas ir įtraukia Libaną į karą, kuris „neatneš jam jokios naudos, tačiau padarys daug nuostolių“, tinkle X pareiškė Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.Proiranietiški „Hezbollah“ teroristai esą žaidžia „labai, labai pavojingą žaidimą“. „Jie eskaluoja situaciją. Kasdien matome vis daugiau atakų“, – teigė atstovas. Izraelis, anot jo, iki šiol daugiausiai dėmesio skyrė pasienio regionui Libano pietuose, kur kariai reaguoja į „Hezbollah“ atakas. Tačiau Libanas esą dabar turi pats sau atsakyti: „Ar Libano valstybė tikrai pasirengusi statyti ant kortos tai, kas dar likę iš Libano gerovės ir Libano suverenumo – dėl teroristų Gazos Ruože, dėl Gazos IS?“ Šeštadienį pasienio regione vėl būta susirėmimų. „Hezbollah“ pareiškė per juos netekusi keturių savo kovotojų. Palestiniečių grupuotė „Islamo džihadas“ pranešė netekusi vieno žmogaus.Nuo tada, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. užpuolė Izraelį, Izraelio pusėje pasienyje su Libanu žuvo mažiausiai keturi žmonės – trys kareiviai ir civilis. Pietų Libane žuvo per 20 žmonių, tarp jų – mažiausiai keturi civiliai, įskaitant naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistą.„Hezbollah“ yra vienintelė Libano grupuotė, kuri po 1975–1990 metų pilietinio karo pasiliko ginklus ir dabar turi didesnį jų arsenalą nei kariuomenė. Irano remiami „Hezbollah“ teroristai 2006 m. kariavo kruviną karą su Izraeliu, per kurį Libane žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių, daugiausiai civilių. Izraelio pusėje žuvo 160 žmonių, daugiausiai – kareivių.

JAV į Viduržemio jūrą perkelia oro gynybos sistemasDėl gresiančios eskalacijos Artimųjų Rytų konflikte Jungtinės Valstijos į rytinę Viduržemio jūros dalį perkelia daugiau ginkluotės. JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas šeštadienį pareiškė nurodęs dislokuoti regione labai pažangios priešraketinės gynybos sistemos THAAD bateriją bei papildomus „Patriot“ oro gynybos sistemos vienetus. Į „visą“ regioną bus permesta ir papildomų dalinių, sakė L. Austinas, tačiau detalių nenurodė. Tai esą yra reakcija yra Irano ir jo sąjungininkų „pastarąją eskalaciją“.Prieš tai JAV atgrasymo tikslais į rytinę Viduržemio jūros dalį jau perkėlė kelis karo laivus, įskaitant lėktuvnešius „USS Dwight D. Eisenhower“ ir „USS Gerald R. Ford“. Į regioną jau nusiųstos ir oro pajėgų eskadrilės.JAV bet kokia kaina nori išvengti tolesnės konflikto eskalacijos regione.

Žiniasklaida: Izraelis atakavo oro uostus SirijojeSirų valstybinė žiniasklaida praneša apie Izraelio raketų atakas prieš tarptautinius Damasko ir Alepo oro uostus Sirijoje. Oro uostų darbas nutrauktas. Pasak Transporto ministerijos, maršrutiniai skrydžiai nukreipti į Latakiją, informuoja agentūra „Reuters“.Izraelis vis atakuoja Sirijos oro uostus, nes Iranas per juos gabena ginklus savo sąjungininkams – prezidentui Basharui al Assadui, „Hezbollah“ ir kitoms teroristinėms organizacijoms Sirijoje.

Izraelio pajėgos smogė mečetei Vakarų KranteIzraelis surengė oro antskrydį prieš mečetę Vakarų Krante ir, jo pačio duomenimis, nukovė „Hamas“ bei „Islamo džihado“ teroristus. Al Ansa mečetę Dženine „teroristai naudojo kaip vadavietę išpuoliams planuoti ir kaip bazę jiems vykdyti“ pranešė Izraelio radijas. Teroristai, į kuriuos taikytasi, esą praėjusiais mėnesiais surengė „virtinę teroristinių išpuolių ir rengė dar vieną teroristinę ataką“.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad teroristai buvo neutralizuoti, tačiau nei žuvusiųjų skaičiaus, nei tapatybės nenurodė. Raudonasis Pusmėnulis Dženine pranešė, kad žuvo vienas žmogus ir trys buvo sužeisti. Kitais duomenimis, žuvusiųjų yra du.Tankiai apgyvendintas Dženino miestas ir čia esanti pabėgėlių stovykla su 17 000 žmonių jau daug metų laikoma radikalių palestiniečių centru. Čia savo įtaką smarkiai išplėtė ne tik Gazos Ruožą kontroliuojantis „Hamas“ judėjimas, bet ir „Islamo džihadas“ bei kitos grupuotės. Jas daugiausiai finansuoja Iranas.

Izraelis intensyvina atakas Gazos RuožeIzraelis paskelbė intensyvinantis savo oro antskrydžius Gazos Ruože. „Nuo šiandien stipriname atakas“, – šeštadienio vakarą spaudos konferencijoje sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Taip esą norima padidinti spaudimą teroristinei palestiniečių organizacijai „Hamas“.„Kitą karo etapą turime pradėti kiek įmanoma geriausiomis sąlygomis“, – pabrėžė atstovas.Izraelio oro antskrydžiai prieš palestiniečių teritoriją yra reakcija į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą puolimą. Tuo pat metu šalis ruošiasi sausumo operacijai.„Hamas“ spalio 7 d. surengė didelį išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo apie 1 400 žmonių. Apie 200 buvo pagrobti ir išvežti į grupuotės kontroliuojamą Gazos Ruožą.

Izraelis: tvirtinimas, kad atsisakėme priimti įkaitus, yra propagandaIzraelis propaganda pavadino „Hamas“ teiginį, neva jis atsisakė priimti dar du įkaitus.„Hamas“ grupuotė anksčiau šį vakarą pareiškė ketinusi paleisti porą įkaitų dėl „humanitarinių priežasčių“, tačiau Izraelis esą atsisakė juos paimti.„Mes nekalbėsime apie melagingą „Hamas“ propagandą“, – nurodė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras trumpame pareiškime.„Mes ir toliau imsimės visų veiksmų, kad visi pagrobti ir dingę žmonės būtų grąžinti namo“, – sakoma jame.

Kariuomenės atstovas: Izraelis sustiprins savo smūgius GazaiIzraelis netrukus sustiprins savo smūgius Gazoje, kad padidintų spaudimą „Hamas“, šeštadienį per spaudos konferenciją sakė kariuomenės atstovas.„Turime įžengti į kitą karo etapą geriausiomis sąlygomis, o ne pagal tai, ką kas nors mums sako. Nuo šiandien mes stipriname smūgius ir mažiname pavojų“, – per spaudos konferenciją sakė atstovas spaudai admirolas Danielis Hagari.

Kataras: „Hamas“ paimti įkaitai gali labai greitai būti paleisti Kataras, reikšminga politinė jėga, padedanti išlaisvinti „Hamas“ iš Izraelio užgrobtus įkaitus, mano, kad jie gali būti paleisti „labai greitai“ šiuo metu vykstančių diskusijų dėka, šeštadienį Vokietijos laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas.Dohos tarpininkavimas suvaidino pagrindinį vaidmenį penktadienio vakarą paleidžiant dvi įkaites amerikietes, kurios buvo laikomos nuo Palestinos kovotojų grupės išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d., ir Persijos įlankos valstybė pridūrė, kad šiuo metu vyksta derybos su Izraeliu bei „Hamas“ .„Negaliu jums pažadėti, kad tai įvyks šiandien, rytoj ar poryt. Tačiau mes einame keliu, kuris labai greitai lems įkaitų, ypač civilių, paleidimą“, – sakė Majedas Al-Ansari.„Šiuo metu rengiame susitarimą, pagal kurį iš pradžių bus paleisti visi civiliai įkaitai“, – pridūrė jis.Izraelis teigia, kad 203 žmones – izraeliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir užsieniečius – pagrobė „Hamas“ užpuolikai, surengę daugiausiai aukų pareikalavusių išpuolių per 75 metų Izraelio istoriją. Pasak vyriausybės, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civiliai.Izraelis sureagavo negailestinga bombardavimo kampanija prieš Gazos Ruožą, per kurią žuvo mažiausiai 4 385 žmonės, daugiausia civiliai, pranešė „Hamas“ administracija.M. Al-Ansari sakė, kad dviejų Amerikos piliečių paleidimas „mums ir mūsų partneriams įrodė, kad pastangos, įdėtos pastarosiomis dienomis, yra prasmingos ir turi būti tęsiamos“.Abi moteris pagrobė „Hamas“, kai jos lankėsi Nahal Ozo kibuce pietų Izraelyje, ir tai buvo pirmasis įkaitų paleidimas, kurį patvirtino abi šalys.

Vokietijoje tęsiasi palestiniečius remiančios demonstracijosŠeštadienį keli tūkstančiai žmonių dalyvavo palestiniečiams palankioje demonstracijoje Vakarų Vokietijos mieste Diuseldorfe, kai tuo tarpu Berlyno policija uždraudė sekmadieniui suplanuotas eitynes.Pasak valdžios institucijų, maždaug 5 500 žmonių išėjo į Diuseldorfo gatves protestuoti prieš Izraelio kontrpuolimus Gazos Ruože po to, kai spalio 7 d. palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ kovotojai kirto sieną iš Gazos Ruožo į Izraelį ir surengė teroristinius išpuolius.„Prieš karą, smurtą ir agresiją Gazoje“ ir „Už taiką, teisingumą, žmogaus orumą Palestinoje“ skelbė dalyvių plakatai. Daugelis mojavo palestiniečių vėliavomis.Policijos atstovė sakė, kad atvyko daug daugiau žmonių, nei buvo registruota. Nepaisant to, per eitynes, kurios buvo intensyviai prižiūrimos, smurto atvejų nebuvo užfiksuota.Vakarų Vokietijoje įvyko keletas propalestietiškų demonstracijų ir atsakomųjų, Izraelį palaikančių, susibūrimų: buvo planuojamos demonstracijos Kelne, Bylefelde ir kituose miestuose.Miunsteryje policija pranešė, kad palestiniečiams palankiose eitynėse dalyvavo apie 1000 žmonių. Tuo pat metu apie 700 dalyvių surengė proizraelietišką mitingą, kurio šūkis buvo „Veiksmų aljansas prieš bet kokį antisemitizmą“.Susirėmimų nebuvo. Tačiau, pasak policijos, palestiniečiams palankios demonstracijos lyderis ir jo pavaduotojas šūkavo nelegalius šūkius.Jie buvo laikinai sulaikyti, kad būtų išvengta tolesnių pažeidimų, o pasibaigus demonstracijai buvo paleisti, sakė policijos atstovas. Miunsterio demonstrantams buvo leista tęsti žygį.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: žuvusiųjų skaičius Gazoje išaugo iki 4 385Nuo karo su Izraeliu pradžios prieš dvi savaites Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo daugiau nei 200 iki 4 385, pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija.Ministerija nurodė, kad tarp žuvusiųjų yra 1 756 vaikai ir jaunuoliai. Nepriklausomai patikrinti aukų skaičiaus neįmanoma.Po spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytų pražūtingų teroristinių išpuolių Izraelio pietuose, per kuriuos ten žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, Izraelis ėmėsi atsakomųjų veiksmų – įvedė Gazos ruožo blokadą ir bombarduoja teritoriją iš oro.Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad apie 700 tūkst. palestiniečių šiuo metu jau yra pabėgę į pietinę Gazos Ruožo dalį po to, kai šiaurėje gyvenantys civiliai gyventojai buvo paraginti evakuotis.Gazos mieste ir šiaurinėje palestiniečių teritorijos dalyje likę civiliai gyventojai dėl savo pačių saugumo turėtų persikelti į pietus nuo Vadi Gazos gamtos rezervato, per televiziją paskelbtame pranešime sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari.Izraelis suintensyvins atakas prieš „Hamas“ karinius objektus ir vyriausybinius objektus šiaurėje, perspėjo jis: „Mes ir toliau atakuosime taikinius, kurie kituose karo etapuose gali kelti grėsmę sausumos pajėgoms“.Jungtinių Tautų duomenimis, Izraelio kontrpuolimo metu iš savo namų Gazos Ruože jau turėjo pasitraukti apie 1,4 mln. žmonių.Daugiau kaip 544 tūkst. iš jų ieškojo prieglobsčio JT Palestinos pabėgėlių reikalų agentūros (UNRWA) valdomose įstaigose. JT duomenimis, kiti prisiglaudė pas šeimos narius ar draugus.Šeštadienį Izraelis pranešė, kad šimtai raketų, kurias į Izraelį paleido kovotojai, nukrito per anksti ir pataikė į Gazos Ruožą.Pasak IDF atstovo spaudai D. Hagari, daugiau kaip 550 iš maždaug 7 000 raketų, paleistų iš Gazos Ruožo teritorijos nuo karo pradžios, pataikė į pačią palestiniečių teritoriją.Pasak jo, vien per pastarąją parą paleistos raketos sudarė penktadalį jų visų: „Dėl nevykusių „Hamas“ ir „Islamo džihado“ raketų atakų Gazos Ruože žūsta nekalti civiliai gyventojai“.

Buvęs britų žvalgybos pareigūnas: Izraelio operacija Gazos Ruože prasidės artimiausiomis dienomisIzraelio sausumos operacija Gazos Ruože tikriausiai prasidės „per kelias ateinančias dienas“, mano buvęs Jungtinės Karalystės žvalgybos pareigūnas Philipas Ingramas.Dvi savaitės po „Hamas“ atakos būtų anksčiausia, kada kai Izraelis galėtų pradėti puolimą, teigia Ph. Ingramas, kurį cituoja „Sky News“, nes pasiruošti tokiai operacijai, anot jo, užtrunka.Jis pabrėžė, kad Izraelis turės rengti operaciją srityje, kurioje „Hamas“ daug laiko ruošėsi. Dabar, pasak buvusio britų žvalgybos pareigūno, Izraelis turi įvertinti, ar patirs didesnių nuostolių, jei pradės operaciją per anksti, ar davęs „Hamas“ daugiau laiko pasiruošti.

Izraelis teigia, kad degalai į Gazos Ruožą pagalbos sunkvežimiais neįvežamiIzraelio kariuomenė teigia, kad į Gazos Ruožą su pirmąja humanitarine pagalba neįvežami degalai, o tik vanduo, maistas ir vaistai, sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari.„Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį įspėjo, kad jei nebus nedelsiant pristatyta generatoriams eksploatuoti reikalingų degalų, ligoninėse esantiems sužeistiesiems ir ligoniams iškils „realus pavojus“.Tačiau Izraelis nerimauja, kad „Hamas“ kovotojai gali panaudoti kurą savo tikslams.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pasveikino šeštadienį į apgultą Gazos Ruožą atvykusius sunkvežimius su humanitarine pagalba – tai pirmas humanitarinės pagalbos pristatymas nuo karo pradžios.„Gera ir svarbi žinia, kad Gazos gyventojams dabar pristatoma pirmoji humanitarinė pagalba“, – sakė O. Scholzas socialiniame tinkle „X“, pridurdamas, kad Vokietija dirbs „visais kanalais, kad palengvintų šio konflikto sukeltas kančias“.Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock šeštadienį Egipto sostinėje dalyvauja Egipto prezidento surengtame aukščiausiojo lygio susitikime už taiką. Ji kiek anksčiau lankėsi Libane, Jordanijoje ir Izraelyje.

JT vadovas paragino nutraukti ugnį ir užbaigti šį „siaubingą košmarą“ GazojeJT vadovas Antonio Guterresas šeštadienį prašė „humanitarinių paliaubų“ Izraelio ir „Hamas“ kare, reikalaudamas, kad pasauliniu mastu būtų imtasi „veiksmų šiam siaubingam košmarui užbaigti“.Kalbėdamas aukščiausiojo lygio taikos susitikime Kaire, karui įžengus į trečią savaitę, A. Guterresas sakė, kad mažytis palestiniečių anklavas, kuriame gyvena 2,4 mln. žmonių, išgyvena „humanitarinę katastrofą“: tūkstančiai žmonių žuvo, o daugiau kaip milijonas buvo priversti palikti namus.Jo pastabos nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai į pietinę Gazos Ruožo dalį įvažiavo pirmoji pagalbos sunkvežimių kolona, kuri, pasak A. Guterreso, turi būti skubiai didinama ir siunčiama „daug daugiau“ pagalbos.Palestiniečiams reikia „nuolatinio pagalbos tiekimo į Gazą ir tokiu mastu, kokio reikia“, – pareiškė jis Kairo viršūnių susitikime už taiką, kuriame dalyvavo daug arabų šalių vadovų.Nors diplomatinės pastangos nutraukti smurtą beveik nepasistūmėjo į priekį, Kairas – istoriškai pagrindinis tarpininkas tarp „Hamas“ ir Izraelio – paskelbė apie planus surengti aukščiausiojo lygio susitikimą praėjus savaitei nuo karo pradžios, ragindamas laikytis „santūrumo“ ir sugrįžti prie taikos derybų, kurios jau eilę metų yra įšaldytos.

Artimiausiomis dienomis į Gazos Ruožą bus pristatyta dar daugiau pagalbos, tikisi JT koordinatoriusJT skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas tikisi, kad po pirmosios 20 sunkvežimių humanitarinės pagalbos vilkstinės, kuri šeštadienį išvyko į Gazą, greitai atvyks ir kiti.„Esu įsitikinęs, kad šis pristatymas bus pradžia nuolatinių pastangų saugiai, patikimai, besąlygiškai ir netrukdomai aprūpinti Gazos gyventojus būtiniausiomis prekėmis“, – sakė jis Kaire.Keturi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sunkvežimiai taip pat yra pakeliui į Gazą, pranešė JT agentūra. Jie gabena vaistus ir reikmenis sužeistiems bei lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms.Penktadienį į netoliese esantį Egipto al Arišo miestą atskrido lėktuvas su papildomomis sveikatos priežiūrai skirtomis atsargomis, dar vieno lėktuvo laukiama šeštadienį, sakė PSO. Lėktuvu taip pat atgabenta palapinių ir vandens talpų.

Izraelis teigia, kad Gazos ruože yra 210 įkaitųPasak Izraelio kariuomenės atstovo spaudai, Gazos ruože šiuo metu yra 210 įkaitų.

U. von der Leyen: Rafos perėjos atidarymas yra svarbus pirmas pagalbos Gazos gyventojams žingsnisEuropos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad šeštadienį atidarytas Rafos perėjimo punktas padės palengvinti padėtį Gazos Ruožo civiliams gyventojams.„Džiaugiuosi, kad atidarytas Rafos sienos perėjimo punktas į Gazą humanitarinei pagalbai, – rašė ji socialinėje žiniasklaidoje. – Tai svarbus pirmas žingsnis, kuris palengvins nekaltų žmonių kančias“.Europos Sąjunga neseniai paskelbė, kad triskart padidino humanitarinę pagalbą palestiniečiams Gazos Ruože – per trumpą laiką ji pasieks daugiau kaip 75 mln. eurų.Be to, ES planuoja gabenti humanitarinę pagalbą į Egiptą, tikėdamasi, kad bus atidarytas pagalbos koridorius į Gazos Ruožą per Rafą.

JT agentūra teigia, kad pagalbos kolona į Gazą gabena 60 tonų maistoJT Pasaulio maisto programa (WFP) pranešė, kad pirmojoje pagalbos kolonoje į Gazos Ruožą yra gabenama 60 tonų maisto.Konservuotas tunas, miltai, makaronai, pupelės ir kiti produktai bus skubiai išdalyti tiems, kam labiausiai reikia, šeštadienį pranešė WFP.WFP vykdomoji direktorė Cindy McCain iš Kairo perduotoje žinutėje paragino „nedelsiant užtikrinti saugų ir nuolatinį humanitarinės pagalbos kelią į Gazos Ruožą“.Ji sakė, kad tik kelių dienų klausimas, kada baigsis maisto produktai ir Gazos gyventojai pradės badauti.WFP vis dar turi dar 930 tonų maisto Egipto pusėje prie sienos perėjimo su Gazos Ruožu ir per ateinančius du mėnesius siekia padėti 1,1 mln. žmonių.

PSO teigia, kad į Gazos ruožą keliauja svarbiausios atsargosPasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia bendradarbiaujanti su Egiptu ir Palestinos Raudonojo pusmėnulio draugija, kad užtikrintų, jog medicinos reikmenys pasiektų Gazos ligonines.Ji teigia, kad atsargas gabenančios transporto priemonės yra Egipte ir keliauja į Rafos perėjimo punktą. Šį rytą 20 pagalbos sunkvežimių perėjoje buvo leista įvažiuoti į Gazos ruožą, kiti vis dar laukia Egipto pusėje.PSO teigia, kad prie sienos perėjos artėjančiose transporto priemonėse yra šie reikmenys:Traumatologiniai vaistai ir reikmenys 1 200 žmonių.Nešiojamieji traumų krepšiai, skirti vietoje stabilizuoti iki 235 sužeistųjų būklę.Lėtinių ligų vaistai ir gydymas 1 500 žmonių ir pagrindiniai būtiniausi vaistai bei sveikatos priežiūros reikmenys 300 000 žmonių trims mėnesiams.

Per raketos ataką iš Libano žuvo Izraelio karysIzraelio kariuomenė šeštadienį patvirtino, kad per apšaudymą pasienyje su Libanu žuvo karys.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), 22 metų seržantas rezervistas žuvo penktadienį per prieštankinės raketos ataką iš Libano.Mirtinų incidentų Izraelio ir Libano pasienyje nuolat pasitaiko nuo tada, kai spalio 7 dieną „Hamas“ surengė išpuolį Izraelyje, o šis – kontratakas Gazos Ruože.

JT teigia, kad nuo „žiauraus“ karo Gazoje pradžios žuvo 17 jos darbuotojųJungtinių Tautų agentūra palestiniečių pabėgėlių reikalams šeštadienį pranešė, kad per karą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 17 jos darbuotojų, ir įspėjo, kad žuvusiųjų skaičius gali didėti.„Iki šiol patvirtinta, kad šiame žiauriame kare žuvo 17 mūsų kolegų. Labai liūdna, bet tikrieji skaičiai gali būti didesni“, – sakoma pareiškime.

Izraelis paragino savo piliečius nedelsiant išvykti iš Egipto ir JordanijosIzraelis paragino savo piliečius nedelsiant išvykti iš Egipto ir Jordanijos, šeštadienį pranešė nacionalinio saugumo taryba, regione išaugus įtampai dėl karo Gazos Ruože.„Izraelio nacionalinio saugumo taryba didina įspėjimus dėl kelionių į Egiptą (įskaitant Sinajaus pusiasalį) ir Jordaniją iki ketvirtojo lygio (didelė grėsmė): rekomenduojama nevykti į šias šalis, o jose esantiems asmenims kuo greičiau išvykti“, – sakoma jos pranešime.Šis pranešimas paskelbtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Izraelis saugumo sumetimais atšaukė savo diplomatus iš Turkijos po ankstesnio prašymo savo piliečiams išvykti ir iš ten.Raginimai evakuotis pasigirdo po ne vieną dieną vykusių protestų Artimuosiuose Rytuose dėl Izraelio vykdomų Gazos Ruožo bombardavimų.Karas prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, paėmė daugiau kaip 200 įkaitų ir, pasak Izraelio pareigūnų, nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių, kurie buvo nušauti, sukapoti arba sudeginti.Nuo tada Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir pradėjęs bombardavimą jau sulygino su žeme ištisus Gazos Ruožo miestų kvartalus. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iki šiol žuvo 4 137 palestiniečiai, daugiausia civiliai gyventojai.

Jungtinės Tautos: pagalbos sunkvežimiai yra tik lašas jūroje to, ko reikiaJT organizacija teigia, kad pagalbos konvojus yra „lašas jūroje“, palyginti su tuo, kiek jos reikia Gazos ruožui.Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose skirtos pagalbos ir darbų agentūros atstovė Juliette Touma sako, kad reikia užtikrinti tvarų humanitarinės pagalbos srautą.„Civilių gyventojams Gazoje iš tikrųjų reikia tvaraus ir nuolatinio humanitarinės pagalbos tiekimo... įskaitant ir ypač degalus vandens stotims“, – sakė ji radijo laidai „Radio 4 Today“.Izraelis sutiko įsileisti 20 sunkvežimių, gabenančių pagalbą į Gazą per Rafos perėją, tačiau atsisakė leisti per sieną vežti degalus.Tačiau Touma sako, kad degalai būtini vandens siurbliams maitinti – „Gazoje trūksta vandens“, – sakė ji. „Kai kuriose vietose jis visiškai baigėsi“.

Izraelis sutiko į Gazos ruožą iš Egipto per pietinę perėją įleisti apie 20 sunkvežimių, gabenančių maistą, vandenį ir vaistus, bet ne degalus, praneša BBC ir CNN. Po šių sunkvežimių įleidimo siena buvo vėl uždaryta.

Nuo tada, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, Berlyne užfiksuota 70 antisemitinių incidentųPo islamistų grupuotės „Hamas“ įvykdyto teroristinio išpuolio prieš Izraelį Berlyne labai padaugėjo antisemitinių incidentų, teigia antisemitizmą Vokietijoje fiksuojanti institucija.Antisemitizmo tyrimų ir informacijos departamentas (RIAS) iki spalio 18 dienos užfiksavo 70 atvejų. Tai tris kartus daugiau patvirtintų incidentų nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai buvo užfiksuoti 25 atvejai.Institucija sulaukė ir daugybės kitų pranešimų, kurie dar turi būti patikrinti.Pasak Vokietijos antisemitizmą tiriančios institucijos, užfiksuotas vienas kraštutinio smurto atvejis, trys išpuoliai ir grasinimai, taip pat devyni tikslinės žalos turtui atvejai. Trečiadienio bandymas padegti žydų bendruomenės centrą ir sinagogą Berlyno Brunnenstrasse gatvėje yra vienas iš jų.Institucija pranešė apie 12 incidentų, kai gyvenamųjų pastatų durys ar įėjimai buvo išteplioti Dovydo žvaigždėmis.„Tai primena nacionalsocialistų praktiką, kai žydų parduotuves žymėdavo Dovydo žvaigžde“, – teigė RIAS.Trečiadienį paskelbtais RIAS duomenimis, visoje Vokietijoje nuo spalio 7 dienos, kai buvo įvykdytas „Hamas“ teroristinis išpuolis, visoje šalyje užfiksuoti 202 incidentai – 240 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.RIAS yra pranešimų centrų tinklas, kuriame nukentėjusieji ir liudininkai gali pranešti apie antisemitinius incidentus.

JAV ambasada teigia tikinti, kad Rafaho perėjimo punktas netrukus bus atidarytasJAV ambasada Izraelyje teigia „gavusi informacijos“, kad Rafaho sienos perėja tarp Gazos ruožo ir Egipto bus atidaryta 10 val. vietos laiku.„Manome, kad atsidarius sienai ją bandys kirsti daug žmonių, o JAV piliečiai, bandantys patekti į Egiptą, turėtų tikėtis potencialiai chaotiškos ir netvarkingos aplinkos abiejose sienos kirtimo vietos pusėse“, – sakoma jos pareiškime.Jame teigiama, kad jei siena bus atidaryta, neaišku, kiek laiko ji liks tokia, kad užsienio piliečiai galėtų išvykti.Ambasada informuoja JAV piliečius, kad situacija „išlieka dinamiška ir nepastovi, o saugumo aplinka nenuspėjama“, ir pataria žmonėms įvertinti savo saugumą prieš vykstant prie sienos ar bandant ją kirsti.Dešimtys sunkvežimių su būtiniausiais vaistais, maistu ir vandeniu įstrigo Egipto pusėje – tai vienintelė Izraelio nekontroliuojama perėja į Gazos ruožą. Šiuo metu visos sienos perėjos į Gazą uždarytos.

JT teigia, kad Gazos ligoninės „atsidūrė ant sugriuvimo ribos“Ligoninės Gazos Ruože „atsidūrė ant žlugimo ribos“, perspėjo Jungtinių tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras, sakydamas, kad gydomų ar laukiančių gydymo pacientų skaičius viršija 150 proc. ligoninių pajėgumų, o žmonės guli ant grindų ir koridoriuose, rašo CNN.Ji teigė, kad Gazos Ruože uždaryta 60 proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, o ligoninės sunkiai verčiasi, nes trūksta elektros energijos, vaistų, įrangos ir specializuoto personalo.Vandens tiekimo situacija Gazoje taip pat išlieka baisi. JT pranešė, kad praėjusį sekmadienį dėl degalų trūkumo buvo uždaryta paskutinė veikianti vandens gėlinimo gamykla, taip pat paskutinė veikianti nuotekų valymo gamykla. „Vandens buteliuose beveik nėra, o dėl jo kainos daugumai šeimų jis tapo neįperkamas. Pagrindiniais švaraus geriamojo vandens tiekėjais tapo privatūs pardavėjai, valdantys nedidelius vandens gėlinimo ir valymo įrenginius, kurie dažniausiai veikia naudodami saulės energiją“, – priduriama OCHA pranešime.Blogėja sanitarinės sąlygos. Visos penkios nuotekų valyklos Gazos ruože neveikia dėl elektros energijos trūkumo, todėl daug nuotekų išpilama į jūrą, o „dauguma iš 65 nuotekų siurblinių neveikia“ Taip pat kaupiasi šiukšlės, vis blogėja situacija ir su maistu.

„Hamas“ išlaisvino dvi įkaites JAV pilietes, yra vilties, kad jų bus daugiauGazos Ruožo valdanti grupuotė „Hamas“ penktadienį paleido dvi amerikietes iš maždaug 200 įkaitų, kuriuos pagrobė per žiaurius spalio 7 dienos išpuolius Izraelyje, ir nurodė, kad gali būti paleista ir daugiau.Judith Tai Raanan ir jos duktė Natalie Shoshana Raanan penktadienį vakare grįžo į Izraelį, pranešė Izraelio vyriausybė.Jokios informacijos apie jų būklę nepateikta, tačiau JAV prezidentas Joe Bidenas sakė, kad „labai džiaugiasi“ šia žinia. Po to, kai abi moterys buvo išlaisvintos, J. Bidenas su jomis kalbėjosi telefonu.O „Hamas“ pareiškė, kad bendradarbiauja su Kataru ir Egiptu, kad išlaisvintų savo „civilius“ įkaitus, taip parodydama, kad gali būti išlaisvinta ir daugiau įkaitų.Abi moteris Gazos pasienyje pasitiko Izraelio pasiuntinys ir nugabeno į karinę bazę centrinėje Izraelio dalyje, „kur jų laukia šeimos“.Amerikietės motina ir dukra buvo pagrobtos spalio 7 dieną Nahal Ozo kibuce netoli Izraelio ir Gazos sienos. Pranešama, kad tuo metu jos atostogavo Izraelyje.Izraelis teigia, kad ginkluoti „Hamas“ užpuolikai, surengę daugiausiai aukų pareikalavusius išpuolius per 75 metų Izraelio istoriją, pagrobė 203 žmones – izraeliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir užsieniečius. Vyriausybės duomenimis, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Izraelis atsakė nesiliaujančia Gazos Ruožo bombardavimo kampanija, per kurią, pasak „Hamas“ vadovybės, žuvo mažiausiai 4 137 žmonės, daugiausia civiliai.

Paviešinta pirmoji amerikiečių įkaitų, sugrįžusių į Izraelį, nuotraukaMinistro Pirmininko biuras paskelbė pirmąją amerikiečių įkaitų Judith ir Natalie Raanan nuotrauką po jų sugrįžimo į Izraelį.Natalie Raanan, 3 kairėje, Judith Raanan, dešinėje, matomos atvykusios į Izraelį po to, kai buvo paleistos iš „Hamas“ nelaisvės. Jas lydi vyriausybės įkaitų pasiuntinys Gal Hirsch (centre).

„Hamas“ paleistos įkaitės jau yra saugios Izraelyje JAV valstybės sekretorius Antony Blinken pateikė naujausią informaciją apie „Hamas“ paleistas įkaites – dvi amerikietes, mamą ir dukrą Judith ir Natalie Raanan.A. Blinkenas sakė, kad abi amerikietės yra saugios Izraelio valdžios rankose. Jis pridūrė, kad JAV pareigūnai su savo šalies pilietėmis susitiks kuo greičiau.A. Blinkenas taip pat sakė, kad dar 10 amerikiečių buvimo vieta nežinoma. „Nė viena šeima neturėtų patirti tokių kančių“, – teigė jis.

Izraelio gynybos ministras prie Gazos sienos aiškinosi karių pasirengimą išplėsti karinę kampanijąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas šį vakarą atvyko į Izraelio gynybos pajėgų susirinkimo zoną netoli sienos su Gazos ruožu ir „atidžiai stebėjo pajėgų pasirengimą išplėsti kampaniją“, sakoma jo biuro pranešime.Y. Gallantas kalbėjosi su įvairių padalinių vadais ir kariais, priduriama pranešime.Prieš numatomą Izraelio sausumos puolimą ruože prie Gazos sienos yra susirinkę dešimtys tūkstančių karių.

Izraelis ragina evakuoti Gazos ligoninę, penkias mokyklas Izraelis perspėjo humanitarines grupes Gazos ruože evakuoti didelę ligoninę ir penkias mokyklas prieš galimą ataką, pranešė pagalbos agentūros. Al-Quds ligoninė yra šiaurinėje Gazos ruožo dalyje, kuri patyrė daugiausia Izraelio antskrydžių nuo tada, kai spalio 7 d. „Hamas“ surengė didžiausius išpuolius prieš Izraelį. JT palestiniečių pabėgėlių agentūra UNRWA teigia, kad Izraelis liepė evakuoti penkias mokyklas „kuo greičiau“. Visos mokyklos yra Gazos mieste, netoli ligoninės. „Padarėme viską, ką galėjome, protestuodami ir atmesdami šį sprendimą, bet tai reiškia, kad nuo šiol šios patalpos nebėra saugios“, – sakoma UNRWA pareiškime, kuriame tūkstančiai žmonių ligoninėse ir jų apylinkėse raginami bėgti. IDF nepatvirtino, kad paragino evakuoti ligoninę ir mokyklas. Be to, Izraelio pajėgos ne kartą yra sakiusios, kad į ligonines nesitaiko.

Kataras teigia, kad tęs derybas su Izraeliu ir „Hamas“ dėl daugiau įkaitų paleidimo Kataras patvirtino dviejų amerikiečių įkaitų paleidimą ir pareiškė, kad „tęs dialogą su Izraeliu ir „Hamas“, tikėdamasis išlaisvinti visus civilius, visų tautybių įkaitus“, – sakoma Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovo Majedo Al-Ansari pranešime. „Šiandieninis proveržis įvyko po daugelio dienų nenutrūkstamo bendravimo tarp visų dalyvaujančių šalių“, – sakė M. Al-Ansari.„Mes tęsime dialogą tiek su izraeliečiais, tiek su „Hamas“ ir tikimės, kad šios pastangos leis išlaisvinti visus civilius įkaitus, visų tautybių, siekiant galutinio tikslo deeskaluoti dabartinę krizę ir atkurti taiką“, – pridūrė jis.

Izraelio kariuomenė „rengiasi kitam šio karo etapui“Izraelio gynybos pajėgos (IDF) „rengiasi kitam šio karo etapui“, penktadienį spaudos konferencijoje sakė jų atstovas brigados generolas Danielis Hagari.Jis taip pat perspėjo, kad Izraelio karas su „Hamas“ „tęsis dar daug savaičių“, ir sakė, kad laukia „sunkūs laikai“.D. Hagari taip pat teigė, kad „išnaudoja visas galimybes“, kad garantuotų saugų įkaitų, laikomų Gazos ruože, sugrįžimą.„IDF ir toliau darys viską, ką gali, kad sugrąžintų dingusius“, – sakė jis.Tačiau jis tvirtino, kad „Hamas“ „vis dar laikosi“ moterų ir vaikų Gazos ruože.Apytiksliai 200 žmonių, įskaitant 30 paauglių ir mažų vaikų bei 20 vyresnių nei 60 metų amžiaus, yra laikomi įkaitais Gazos ruože, ketvirtadienį pranešė Izraelio visuomeninis transliuotojas, remdamasis kariniais šaltiniais.Tai įvyko po to, kai „Hamas“ penktadienį paleido motiną ir dukrą Judith ir Natalie Raanan, dvi JAV pilietes.Teigiama, kad Izraelio ir Gazos ruožo pasienyje paleistas įkaites pasitiko aukšti Izraelio vadai. Jos turi susitikti su šeima karinėje bazėje centrinėje Izraelio dalyje.

Raketos iš Gazos smogė į namus, automobilius AškelonePranešama, kad raketos, paleistos iš Gazos ruožo į pietinį Izraelio Aškelono miestą, padarė žalos.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba teigė, kad miestą pasiekė dvi raketos. Viena jų pataikė tiesiai į namą ir padarė žalos, o kita – į daugybę automobilių.Aškelono savivaldybė ir Magen David Adom greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia, kad pranešimų apie sužeistus žmones nėra.

Libanas ragina Izraelį paskelbti 48 valandų paliaubasLibano užsienio reikalų ministras Abdallah Bou Habibas prašo Izraelio paskelbti 48 valandų paliaubas ir CNN sakė, kad „tada tiksliai žinosime, kas ką pradeda“.Ministras CNN laidai Poppy Harlow Friday sakė, kad jo šalis labai nerimauja, kad karas gali išplisti į regioną. „Tikrai mes nenorime karo. Vyriausybė nenori karo. Mes palaikome dialogą su įvairiomis grupėmis. Tačiau tai nekontroliuojama, nes viskas priklauso nuo to, kas atsitiko Gazoje“, - sakė Bou Habibas.Kol Izraelis ruošiasi kitam karo su „Hamas“ Gazoje etapui, Irano remiama grupuotė „Hezbollah“ apsikeitė ugnimi su Izraelio pajėgomis per sieną šiaurinėje Izraelio dalyje ir pietų Libane.Anksčiau penktadienį Izraelio gynybos pajėgų atstovas pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris sakė CNN: „Libano vyriausybė, viskas, kas vyksta iš jų suverenios teritorijos, jie yra atsakingi ir bus už tai atsakingi. Tai suvereni valstybė, ji kontroliuoja savo sienas. Jie yra atsakingi už tai, kad tokie teroristai kaip „Hezbollah“, teroristų armija, nerengtų atakų prieš Izraelį“.

„Hamas“ paleistos įkaitės – amerikietės Judith ir Natalie RaananVienas aukšto rango Izraelio pareigūnas, kalbėdamas su „The Times of Israel“, nurodė, kad „Hamas“ paleido dvi įkaites – Judith Raanan ir jos dukrą Natalie.Jos abi turi Amerikos pilietybes, prieš atvykstant į Izraelį buvo perduotos Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, sako pareigūnas.Teigiama, kad mama su dukra šį mėnesį atvyko į Izraelį švęsti giminaičio 85-ojo gimtadienio ir žydų švenčių sezono.Prasidėjus „Hamas“ puolimui, Raanan šeima šventė Simchat Torą Nahal Oze, kibuce Izraelyje, maždaug už mylios nuo Gazos sienos.18 metų Natalie Raanan neseniai baigė vidurinę mokyklą ir nekantriai laukė, kada galės pailsėti ir aplankyti šeimą užsienyje, praėjusią savaitę per bendruomenės renginį sakė jos dėdė Avi Zamir.Izraelio pareigūnai ir BBC patvirtino, kad „Hamas“ paleido dvi amerikietes įkaites. Spalio 7 dieną „Hamas“ motiną ir dukrą įkaitėmis paėmė kibuce Nahal Oze, pietų Izraelyje.

Sustiprėjo apšaudymas raketomis iš Gazos į pietų IzraelįTeroristai Gazos ruože ir toliau leidžia raketas prieš Izraelį, sukeldami pavojaus signalus keliose bendruomenėse.Sirenos skamba Gazos pasienio bendruomenėse, įskaitant Sderotą, taip pat Aškelone, Ašdode ir kelis netoliese esančius miestus.Kol kas pranešimų apie sužalojimus ar žalą nėra.

IDF: Gazoje nukautas „Hamas“ inžinieriusIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad anksčiau šiandien Gazos ruože smogė ir nukovė aukštą „Hamas“ inžinierių.IDF teigia, kad Mahmoudas Sabihas vadovavo padaliniui, kuris kūrė ginklus teroristų grupei, įskaitant bepiločius orlaivius, ir „keitėsi žiniomis su kitomis teroristinėmis grupuotėmis Viduriniuose Rytuose“.https://twitter.com/idfonline/status/1715414321411334425?ref_src=twsrc%5Etfw

„Hamas“ įkaitų šeimos keliaus į po užsienį: taip sieks sugrąžinti artimuosius namo„Hamas“ nelaisvėje laikomų Izraelio įkaitų giminaičiai planuoja keliauti į Londoną, Romą ir kitus miestus, kad paragintų užsienio aukštus pareigūnus padėti parsivežti jų artimuosius namo.Pirmoji delegacija, sudaryta iš dingusiųjų ir aukų šeimų, sekmadienį keliaus į Londoną, paskelbė Izraelio diasporos reikalų ministras Amichai Chikli.Antradienį antroji grupė keliaus į Italijos sostinę, sakė A. Chikli. Planuojamos papildomos kelionės į Briuselį ir JAV.„Šių misijų tikslas – perduoti šiuos tiesioginius liudijimus ir istorijas aukšto rango sprendimų priėmėjams visame pasaulyje, siekiant padėti pastangoms sugrąžinti įkaitus ir sustiprinti tarptautinės bendruomenės paramą Izraelio karui prieš teroristines organizacijas“, - sakė A. Chikli.Izraelio ministras teigė, kad delegacijos susitiks su parlamentarais, žydų bendruomenėmis ir tarptautinės žiniasklaidos atstovais.„Kova už pasaulinę viešąją nuomonę yra sunki ir sudėtinga, ir mes ją taip pat laimėsime“, – sakė jis.

Izraelio pajėgos teigia surengusios oro antskrydžius prieš „Hamas“ valdymo centrus Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad nuo penktadienio ryto įvykdė antskrydžius prieš „Hamas“ valdymo centrus, prieštankinių valdomų raketų paleidimo aikšteles ir požeminę infrastruktūrą Gazos ruože. Šiuo metu vykdomi tolesni oro antskrydžiai prieš teroristinės grupuotės vietas, pridūrė Izraelio pajėgos. https://twitter.com/idfonline/status/1715387208813695179?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos „davė nurodymą evakuoti Gazos ligoninę“Palestinos humanitarinė organizacija teigia, kad Izraelio pajėgos ją perspėjo „nedelsiant“ evakuotis iš Al Quds ligoninės Gazoje.Organizacija šiandien pareiškė, kad jai buvo liepta palikti Al Quds ligoninę, kurioje šiuo metu yra daugiau nei 400 pacientų ir 12 000 perkeltų Gazos gyventojų.Atstovas spaudai sakė: „Raginame pasaulį nedelsiant ir skubiai imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias naujoms žudynėms, tokioms, kurios įvyko Al-Ahli baptistų ligoninėje“.

Izraelio žiniasklaida patvirtino informaciją apie įkaitų paleidimą12 kanalas teigia, kad „Izraelio šaltiniai“ patvirtino „Hamas“ teiginį, kad teroristų grupuotė paleido motiną ir jos dukrą, kurios buvo laikomos nelaisvėje Gazos ruože.Jos bus perduotos Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui, kuris nugabens į Egiptą, o paskui į Izraelį, rašoma 12 kanale.Tikimasi, kad perkėlimas įvyks artimiausiu metu, tačiau tikslaus termino dar nėra žinoma, teigia žiniasklaida.

„Hamas“ pranešė, kad paleisti du įkaitaiDu JAV įkaitai, kuriuos laikė „Hamas“, buvo paleisti „dėl humanitarinių priežasčių“, pareiškė organizacijos ginkluotojo sparno atstovas Abu Ubaida, skelbia „Sky News“.„Hamas“ teigia paleidę amerikietę motiną ir dukrą, kurias laikė Gazoje.Jis sakė, kad tai buvo atsakas į Kataro tarpininkavimo pastangas ir siekis „įrodyti Amerikos žmonėms ir pasauliui, kad Joe Bideno ir jo fašistinės administracijos teiginiai yra melagingi ir nepagrįsti“.

Izraelio tankai telkiami į šiaurę nuo Gazos RuožoPalydovinėse nuotraukose matyti, kad Izraelis dviejose į šiaurę nuo Gazos Ruožo esančiose teritorijose dislokavo šimtus tankų ir šarvuočių, o tai rodo, kad ruošiamasi galimai sausumos karinei operacijai.„Sky News“ komanda nustatė, kad tai yra maždaug už keturių mylių į šiaurę nuo uždarytos Erezo sienos perėjos Gazos šiauriniame pasienyje.Nuo spalio 7 d., kai Izraelio pajėgos ją atkovojo, Erezo perėja, užgrobta „Hamas“ kovotojų, liko uždaryta.Izraelio kariuomenė paskelbė planus apie neišvengiamą sausumos invaziją į Gazos Ruožą, dešimtims tūkstančių kareivių nurodyta likviduoti aukščiausius „Hamas“ vadovus.Manoma, kad šis puolimas bus svarbiausia Izraelio sausumos operacija nuo 2006 m. invazijos į Libaną.

Turkijos prezidentas paragino Izraelį nutraukti Gazos Ruožo puolimąTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paragino Izraelį nutraukti Gazos ruožo puolimus, sakydamas, kad tai „atneš tik dar daugiau skausmo, mirties ir ašarų“, skelbia „The Guardian“.Socialiniame tinkle paskelbtame pranešime R. T. Erdoganas paragino kuo greičiau Gazoje sudaryti humanitarines paliaubas. Jis rašė: „Pakartoju mūsų raginimą Izraelio administracijai niekada neišplėsti savo išpuolių prieš civilius gyventojus masto ir nedelsiant nutraukti savo operacijas, kurios prilygsta genocidui“.Jis taip pat pridūrė: „Turkija ir toliau dės visas pastangas, kad būtų išvengta daugiau nekalto kraujo praliejimo, humanitarinių tragedijų ir konfliktai Palestinoje būtų išspręsti, kol jie nepasiekė taško, iš kurio nebegalima grįžti“.

Vokietijos ministrė: „Hamas“ šalininkai turėtų būti deportuotiVokietijos vidaus reikalų ministrė penktadienį pareiškė, kad „Hamas“ šalininkai turėtų būti deportuoti iš šios šalies, kai tik tai įmanoma, o valdžios institucijos atidžiai stebės galimas grėsmes po palestiniečių kovotojų grupuotės išpuolio prieš Izraelį, skelbia „Sky News“. „Jei galime deportuoti „Hamas“ šalininkus, privalome tai padaryti“, – sakė Nancy Faeser po derybų su Federalinės kriminalinės policijos biuro pareigūnais. „Mūsų saugumo institucijos šiuo metu dar didesnį dėmesį skiria islamistinėms grėsmėms“, – pridūrė ji, nurodydama neseniai Briuselyje įvykdytą išpuolį kaip grėsmės požymį. Didėjantis susirūpinimas dėl antisemitizmo Vokietijoje padidėjo, ypač po bandymo įvykdyti išpuolį prieš Berlyno sinagogą, kurio metu buvo panaudotos benzininės bombos, taip pat po palestiniečius remiančių demonstrantų ir policijos susirėmimų Berlyne.

Humanitarinės pagalbos konvojus dar neįvažiavo į Gazos RuožąJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, šiandien kalbėdamas prie vis dar uždarytos Rafos perėjos, atrodė labai susierzinęs.Nebuvo aišku, kodėl šiandien eksperimentinis humanitarinės pagalbos konvojus – iš viso 20 sunkvežimių – dar neįvažiavo į Gazos Ruožą. A. Guterresas paminėjo sąlygas ir apribojimus, kuriuos vis dar reikia užtikrinti, tačiau išsamiau nepasisakė.Nepaisant Izraelio ir Egipto pasiekto susitarimo, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Joe Bidenas, atrodo, kad vis dar yra neišspręstų klausimų. Izraelis primygtinai reikalauja, kad automobiliais būtų galima vežti tik maistą, vandenį ir vaistus, ir nė vienas iš jų neturi atitekti „Hamas“.Dėl karinės kampanijos, kurios metu be perstojo vykdomi oro antskrydžiai, visame Gazos Ruože taip pat trūksta maisto, vandens, elektros ir degalų.BBC kalbintas aukštas Izraelio pareigūnas, paklaustas apie vėlavimą šį vakarą, sakė, kad yra „nuolatinių problemų, kurios sprendžiamos“. Jis teigė, kad yra didelė tikimybė, jog rytoj į Gazą galės įvažiuoti 20 transporto priemonių.JT teigia, kad 20 transporto priemonių yra tik nedidelė dalis to, ko reikia Gazos Ruožui.

Izraelis: iš savo namų evakuota apie 100 tūkst. civilių gyventojųIzraelio gynybos ministerijos duomenimis, šiaurės ir pietų Izraelyje iš savo namų iki šiol evakuota apie 100 tūkst. civilių gyventojų, skelbia CNN.Tarp šių evakuacijų yra ir trumpalaikių išvykimų, teigė ministerija, tačiau nenurodė laikotarpio.Kirjat Šmonos miesto evakuacija, kuri nėra privaloma, į šį skaičių neįtraukta, tačiau bendras evakuacijos skaičius padidėtų iki maždaug 123 tūkst. civilių gyventojų, teigė ministerija.

Latvijos „airBaltic“ iki metų pabaigos atšaukė visus skrydžius į IzraelįLatvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ pareiškė atšaukianti visus reisus į Tel Avivą iki 2023 metų pabaigos dėl neapibrėžtos padėties Izraelyje, praneša portalas „avianews.com“. Oro vežėjas vykdė tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Tel Avivo.Latvijos aviacijos kompanija savo sprendimą motyvuoja tuo, kad keleivių, darbuotojų ir skrydžių saugumas jai yra pagrindinis prioritetas.Teritoriją šalia Ben Guriono oro uosto Tel Avive ne kartą apšaudė „Hamas“ smogikai. Spalio 17 d. Vokietijos kancleris Olafas Scholzas buvo priverstas evakuotis iš vyriausybinio lėktuvo Tel Avivo oro uoste, kai buvo paskelbtas oro pavojus.„airBaltic“ pažymėjo, kad palaiko glaudžius ryšius su Latvijos ir tarptautinėmis institucijomis ir prireikus yra pasiruošusi keisti skrydžių tvarkaraštį. Tai reiškia, kad, įtampai sumažėjus, bendrovė gali atnaujinti skrydžius į Izraelį arba priešingai – pratęsti skrydžių atšaukimą, jei konfliktas nesiliaus.Atšauktų skrydžių keleiviai jau gali kreiptis dėl bilietų grąžinimo.

Bidenas paprašė 105 mlrd. JAV dolerių paketo, įskaitant lėšas Ukrainai ir IzraeliuiPenktadienį JAV prezidentas Joe Bidenas paprašė milžiniško 105 mlrd. JAV dolerių saugumo paketo, įskaitant 61 mlrd. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai ir 14 mlrd. JAV dolerių Izraeliui, tačiau paralyžius Kongrese lems, kad jis tuojau pat atsimuš į sieną.„Pasaulis stebi, o Amerikos žmonės pagrįstai tikisi, kad jų lyderiai susitelks ir įgyvendins šiuos prioritetus“, – sakoma Baltųjų rūmų valdymo ir biudžeto biuro direktorės Shalandos Young laiške Kongresui.

Izraelyje padaugėjo civilių, prašančių išduoti šaunamojo ginklo licencijąIzraelio nacionalinio saugumo ministerija užfiksavo, kad šalyje padaugėjo civilių gyventojų, prašančių išduoti privačią šaunamojo ginklo licenciją, teigiama ministerijos pranešime spaudai, skelbia CNN.„Šimtais procentų šoktelėjo prašymų turėti privačius šaunamuosius ginklus skaičius: nuo karo veiksmų pradžios maždaug 100 tūkst. civilių gyventojų paprašė gauti licenciją“, – sakoma pranešime. Tokį prašymų skaičių ministerija fiksuoja vidutiniškai per dvejus metus, sakė Nacionalinio saugumo ministerijos Šaunamųjų ginklų kontrolės ir vykdymo užtikrinimo skyriaus vadovas Davidas Weizmanas.Prasidėjus karo veiksmams, ministerija sakė, kad gerokai padidino licencijų išdavimo veiklos mastą.

Gynybos ministras: po karo Izraelis nutrauks visus ryšius su GazaIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pasirodė Kneseto gynybos ir tarptautinių reikalų komitete ir papasakojo, kaip jis mato galutinius karo prieš „Hamas“ tikslus. Pasak jo, šie tikslai yra „sunaikinti „Hamas“ ir jos karinius bei vyriausybinius pajėgumus“ ir „sukurti naują saugumo realybę regione“, skelbia BBC.Kai šie tikslai bus pasiekti, Izraelis nebeturės jokios „atsakomybės“ už gyvenimą Gazos Ruože, taip pat sakė Y. Gallantas. Dabar Izraelis kontroliuoja Gazos oro erdvę, sienas ir pakrantę.Jis pažymėjo, kad po karo bus nutraukti visi Izraelio ir šios teritorijos ryšiai, ir pavadino tai dar vienu būsimos kampanijos tikslu.

JT ragina atlikti tarptautinį tyrimą dėl sprogimo Gazos ligoninėjeJungtinių Tautų Žmogaus teisių biuras ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl anksčiau šią savaitę Al Ahli ligoninėje Gazoje įvykusio pražūtingo sprogimo.„Darome viską, ką galime, kad nustatytume, kas įvyko“, – penktadienį Ženevoje pareiškė biuro atstovė.Pasak jos, esama akivaizdaus poreikio atlikti nepriklausomą tyrimą.Nors darbuotojai bando rinkti įrodymus, tai sunkina besitęsiantis bombardavimas ir degalų stygius, pridūrė atstovė.„Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija Gazoje teigia, kad per sprogimą žuvo 471 žmogus. Šios informacijos nepriklausomai patikrinti negalima.Izraelis dėl sprogimo kaltina paklydusią raketą, kurią paleido grupuotė „Islamo džihadas“. Tuo metu palestiniečiai atsakomybę priskiria Izraelio kariuomenei.

Izraelis atnaujino duomenis apie žuvusius užsieniečiusIzraelis atnaujino duomenis apie užsieniečius, žuvusius per „Hamas“ teroristų ataką spalio 7 d. Šiame sąraše daugiausia JAV ir Ukrainos piliečių.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Izraelio žiniasklaida.Izraelio valdžios duomenimis, teroristų aukomis tapo 32 JAV piliečiai, dar aštuoni amerikiečiai laikomi dingusiais be žinios.Izraelio pareigūnai taip pat teigia, kad per „Hamas“ ataką žuvo 24 Ukrainos piliečiai, o trys ukrainiečiai dingo be žinios.Prancūzija taip pat yra tarp lyderių pagal aukų skaičių – žuvo 22 jos piliečiai.Tarp „Hamas“ aukų yra Argentinos, Rusijos, Tailando, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Austrijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Čilės, Peru, Paragvajaus, Azerbaidžano, Baltarusijos, Moldovos, Brazilijos, Kinijos, Indijos, Šri Lankos, Kambodžos, Filipinų, Nepalo, Pietų Afrikos Respublikos, Sudano, Turkijos, Uzbekistano ir Kazachstano piliečių.

Irano diplomatas: „Hamas“ veiksmai yra pateisinamiIrano reikalų patikėtinis Jungtinėje Karalystėje pareiškė, kad Iranas turi du pagrindinius prioritetus: nutraukti ugnį konflikte Gazos Ruože ir užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų civilius gyventojus, skelbia „Sky News“. Seyedas Mehdi Hosseini Matinas penktadienį Londone žiniasklaidai sakė, kad dėl pastarųjų dviejų savaičių įvykių po pastangų normalizuoti Izraelio ir kai kurių arabų šalių santykius Palestinos klausimas vėl sulaukė pasaulio dėmesio.Iranas yra susirūpinęs dėl tolesnio konflikto eskalavimo regione. „Negalime nuspėti, kas nutiks“, – sakė jis ir pridūrė, kad Iranas imsis veiksmų priklausomai nuo to, kaip klostysis situacija.Jis paragino Jungtinę Karalystę ir kitas Vakarų šalių vyriausybes daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų Gazos Ruožo puolimą. Paklaustas, kodėl Iranas nepasmerkė spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų Izraelio civilių gyventojų žudynių ir jų paėmimo į nelaisvę, Irano diplomatas apibūdino „Hamas“ veiksmus kaip pateisinamą ir teisėtą savigyną.

Palestina: neveikia septynios Gazos ligoninėsSeptynios ligoninės ir 21 pirminės sveikatos priežiūros centras Gazos Ruože neveikia, o 64 medicinos darbuotojai žuvo, Izraeliui tęsiant oro antskrydžius, penktadienį pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, skelbia CNN.„Dėl Izraelio vykdomų atakų neveikia septynios ligoninės, taip pat 21 pirminės sveikatos priežiūros centras. Žuvo 64 medicinos darbuotojai ir buvo sunaikinti 23 greitosios pagalbos automobiliai“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Ashrafas Al-Qidra.CNN negali nepriklausomai patikrinti aukų masto.Ketvirtadienį JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras pareiškime nurodė, kad daugiau kaip 60 proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų yra uždarytos, o ligoninės Gazoje atsidūrė ties žlugimo riba, nes trūksta elektros energijos, vaistų, įrangos ir specializuoto personalo.

Gazos Ruože žuvo du JT pagalbos darbuotojaiGazos Ruože žuvo dar du pagalbos darbuotojai, dirbę JT Paramos ir darbo agentūroje palestiniečių pabėgėliams (UNRWA), praneša agentūra, skelbia „Sky News“.„Visa agentūra gedi“, – sakoma JT agentūros pareiškime.Iš viso nuo karo pradžios žuvo 16 UNRWA pagalbos darbuotojų.UNRWA teigė, kad ji ir toliau „aukščiausiu lygiu pasisako už tai, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nekliudomas humanitarinės pagalbos teikimas“.https://twitter.com/UNRWA/status/1715301680521019454

BBC šaltiniai: „Hamas“ siūlo paleisti įkaitų mainais į paliaubas„Hamas“ pasiūlė paleisti kai kuriuos įkaitus mainais į paliaubas, BBC patvirtino šaltiniai.Izraelio pusė dar nesutiko su radikalios grupuotės pasiūlymu.Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, Gazos Ruože kovotojai laiko 203 įkaitus.Žinoma, kad ne visus įkaitus laiko „Hamas“ kovotojai, dešimtis jų Gazos Ruože laiko kitos radikalios grupuotės.

Izraelio kariuomenė: dauguma įkaitų Gazoje – gyviIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė naują informaciją apie įkaitų ir dingusių be žinios asmenų, kuriuos „Hamas“ paėmė po žiauraus ir įžūlaus netikėto išpuolio spalio 7 d., būklę, skelbia CNN.„Dauguma įkaitų yra gyvi. Į Gazos Ruožą taip pat buvo išvežta lavonų“, – nurodoma kariuomenės pranešime.Anot kariuomenės, daugiau kaip 20 įkaitų yra vaikai. Dar 10–20 įkaitais paimtų žmonių yra vyresni nei 60 metų.Nuo „Hamas“ puolimo pradžios taip pat suskaičiuota apie 100–200 žmonių, kurie laikomi dingusiais be žinios, pridūrė kariuomenė.Spalio 7 dieną teroristinė grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį. Smogikai inicijavo kruvinas atakas, kurios Izraelyje, vietos pareigūnų duomenimis, iki šiol jau pareikalavo daugiau kaip 1 400 gyvybių. Izraelis į tai reagavo Gazos Ruože surengdamas antskrydžius, per kuriuos, pasak palestiniečių, jau žuvo mažiausiai 3 785 žmonės.

Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 4 tūkst. žmoniųGazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 4 127, iš jų 1 661 vaikas, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos Gazos Ruože atstovas spaudai, skelbia CNN. Dar 13 162 žmonės buvo sužeisti, sakė atstovas spaudai Ashrafas Al-Qidra. Ketvirtadienį JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras įspėjo, kad dėl elektros, vaistų, įrangos ir personalo trūkumo Gazoje ligoninės atsidūrė ant žlugimo ribos.

„Hamas“: per Izraelio antskrydį prieš graikų stačiatikių bažnyčios kompleksą žuvo mažiausiai du žmonės„Hamas“ duomenimis, per praėjusią naktį įvykdytą antskrydį prieš ortodoksų bažnyčią žuvo mažiausiai du žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai sakė, kad išpuolis prieš bažnyčią pareikalavo gyvybių ir buvo sužeista daug kitų. Palestinos pareigūnai sakė, kad mažiausiai 500 musulmonų ir krikščionių bažnyčioje prisiglaudė nuo Izraelio bombardavimo.Gazos ruožą kontroliuojanti kovotojų grupuotė „Hamas“ pranešė, kad žuvo mažiausiai du žmonės, o dešimtys buvo sužeisti, daugelio jų būklė kritinė. Iš bažnyčios nebuvo jokios žinios apie galutinį žuvusiųjų skaičių.

JT vadovas atvyko į Sinajaus šiauręJungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas atvyko į Sinajaus šiaurę, JT sutelkiant dėmesį į pastangas per Egipto sieną į Gazą nugabenti humanitarinę pagalbą, penktadienį pranešė JT atstovo biuras.„Beveik dvi savaites Gazos ruože nebuvo gabenamos degalų, maisto, vandens ir vaistų siuntos. JT sutelkia visas savo pastangas, kad būtų tęsiama operacija, kuria siekiama pristatyti svarbią humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams“, – sakė JT atstovas spaudai.

Liudininkų teigimu, Egiptas „valo kelią į Gazą gabenamai pagalbai“Kaip penktadienį naujienų agentūrai AFP nurodė egiptiečių saugumo pajėgų atstovas, Egiptas nuo pasienio su Gaza patraukė betoninius blokus, todėl galima tikėtis, kad į ruožą netrukus bus pradėta tiekti viduje esantiems palestiniečiams taip reikalinga pagalba.Izraeliui dėl kruviniausio 75 metų istorijoje įvykdyto „Hamas“ išpuolio be atvangos iš oro atakuojant sritį, JT atstovai yra minėję, kad padėtis Gazoje yra „blogesnė nei katastrofiška“.Naujausiu „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerijos Gazoje pranešimu, per nesiliaujantį Gazos Ruožo bombardavimą, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į Palestinos islamistų grupuotės išpuolius, jau žuvo daugiau nei 3 700 palestiniečių, dauguma jų – civiliai.Bombardavimas prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai spalio 7 d. įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo ir per pirmąją antpuolio dieną nušovė, subadė ar sudegino mažiausiai 1 400 žmonių, pagrinde civilių, praneša Izraelio valdžia.Jungtinių Tautų teigimu, namų neteko daugiau nei milijonas iš 2,4 mln. Gazos gyventojų, humanitarinė padėtis kasdien tampa vis blogesnė, o pasienyje išsirikiavusius sunkvežimius delsiama praleisti.Izraelis atsisakė atverti savo sieną su Gaza, tačiau su JAV prezidento Joe Bideno pagalba pavyko pasiekti susitarimą, kad pagalba būtų tiekiama per Rafos pasienio punktą Egipte – vienintelį kelią į Gazos teritoriją, kurio nekontroliuoja Izraelis.Pagalba kaupiasi, tačiau į Gazą kol kas nepatenka.Egipto valstybinis transliuotojas „Al Qahera News“ pranešė, kad Rafos pasienio punktas bus atvertas penktadienį, tačiau Kairas paaiškino, kad reikia daugiau laiko sutaisyti kelius.Egiptas vis dar tęsia kelių remontą ir, kaip naujienų agentūrai AFP pasakojo liudininkai, penktadienį „transporto priemonės ir įranga iš Egipto važiavo taisyti kelią Palestinos pusėje“.Anot J. Bideno susitarimo, sieną galėtų kirsti 20 pagalbą gabenančių sunkvežimių, tačiau Izraelis susitarimui nustatė griežtas sąlygas. Pagalba gali būti tiekiama tik civiliams ir negali jokiais būdais pakliūti į „Hamas“ teroristų rankas.Pagalba būtų tiekiama tik Gazos Ruožo pietinėje dalyje, į kurią Izraelis yra nurodęs evakuotis civiliams.Tačiau PSO krizių valdymo skyriaus direktorius Michaelis Ryanas, kalbėdamas apie J. Bideno pasiektą susitarimą teigė, kad tai – „lašas būtinos pagalbos jūroje“ ir pridūrė, kad poreikiams patenkinti reikėtų 2 000 sunkvežimių.Pasak JAV valstybės departamento atstovo Matthew Millerio, buvęs ilgametis JAV ambasadorius Davidas Satterfieldas, pirmadienį paskirtas koordinuoti humanitarinės pagalbos tiekimą, susitiko su Izraelio ir Egipto valdžios atstovais, kad susitarimas būtųpradėtas vykdyti.

Pranešama apie suimtą „Hamas“ atstovąGaunama pranešimų, kad „Hamas“ atstovas Hassanas Yousefas buvo suimtas.Izraelio kariams surengus reidus Vakarų Krante, Yousefas buvo suimtas „įtariant, kad jis veikė „Hamas“ vardu“, CNN sakė Izraelio saugumo agentūra Shin Bet.Yousefas užima vietą Palestinos įstatymų leidžiamojoje taryboje ir yra pagrindinė politinė figūra.Jis buvo ne kartą areštuotas Izraelio pajėgų ir iš viso 24 metus praleido Izraelio kalėjimuose.

Izraelis per naktį smogė daugiau nei 100 „Hamas“ taikiniųIzraelis smogė daugiau nei 100 taikinių, priklausančių „Hamas“, šį rytą skelbia Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Teigiama, kad taikiniai buvo požeminis tunelis, ginklų sandėliai ir dešimtys operatyvinių valdymo centrų.Pranešama, kad Amjadas Majedas Muhammadas Abu'Odehas, „Hamas“ karinio jūrų laivyno darbuotojas, dalyvavęs atakoje prieš pietų Izraelį, žuvo, o „Hamas“ oro pajėgoms priklausantis teroristų būrys „buvo neutralizuotas per tikslinį smūgį Gazos miestui“.„Be to, buvo sunaikinti teroro ištekliai ir ginklai, esantys Džabalijos kaimynystėje įsikūrusioje mečetėje, kurią „Hamas“ teroristai naudojo kaip stebėjimo postus ir sustojimo vietą“, – pridūrė jie.

Vakarų Krante ketvirtadienį žuvo dešimt palestiniečiųPalestiniečių duomenimis, per susirėmimus Vakarų Krante ketvirtadienį žuvo dešimt žmonių. Septyni palestiniečiai žuvo per konfrontaciją su Izraelio kariais vienoje pabėgėlių stovykloje į vakarus nuo Nabluso, Ramaloje pranešė Sveikatos ministerija. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie „kovos su terorizmu priemones“ stovykloje. Per operaciją esą sulaikyti penki įtariamieji. Pasak liudininkų ir Izraelio žiniasklaidos, šešios aukos žuvo per kariuomenės dronų ataką.Pasak kariuomenės, reidai vyko ir kitose Vakarų Kranto vietose. Per juos kai kur kariai buvo apmėtyti akmenimis.Budruso laime netoli Ramalos Izraelio pajėgos, kariuomenės ir palestiniečių Sveikatos ministerijos duomenimis, sugriovė spėjamo teroristą būstą. Žmonės tam priešinosi. Apie 20 asmenų mėtė į karius „Molotovo kokteilius“, pranešė kariuomenė. Šie atsakė šūviais. Čia, Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo vienas palestinietis. Vienas vyras taip pat žuvo per susirėmimus su Izraelio kariais gyvenvietėje į pietus nuo Jeruzalės Vakarų Krante.Centrinėje Vakarų Kranto dalyje, anot Sveikatos ministerijos, žydų naujakuriai naktį į ketvirtadienį nušovė 21 metų palestinietį. Šio incidento detalės nežinomos.Saugumo padėtis Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį vis labiau auga. Po mirtino sprogimo prie ligoninės Gazoje palestiniečių grupuotės Vakarų Krante paragino priešintis Izraelio kariams.Spėjamų, nuteistų ar nužudytų teroristų namų griovimas vertinamas prieštaringai. Žmogaus teisių organizacija vadina tai kolektyvine bausme ir karo nusikaltimu. Izraelis tuo tarpu šią priemonę gina, vadindamas svarbiu atgrasymu.

Pranešama apie per oro antskrydį Gazoje nukentėjusią graikų ortodoksų bažnyčiąŠv. Porfirijaus graikų ortodoksų bažnyčia ketvirtadienio vakarą nukentėjo per Izraelio antskrydį, teigia jos savininkai ir „Hamas“.Bažnyčios miestelis Gazos mieste priklauso Jeruzalės stačiatikių patriarchatui, kuris savo pareiškime teigė, kad „tebėra įsipareigojęs vykdyti savo religinę ir moralinę pareigą teikti pagalbą, paramą ir prieglobstį tiems, kuriems jos reikia, nepaisant nuolatinių Izraelio reikalavimų evakuotis“. „Taikymasis į bažnyčias ir jų institucijas, taip pat jų teikiamas prieglaudas, skirtas apsaugoti nekaltus piliečius, ypač vaikus ir moteris, netekusius namų dėl Izraelio antskrydžių gyvenamuosiuose rajonuose per pastarąsias trylika dienų, yra karo nusikaltimas, kurio negalima ignoruoti“, – parašyta patriarchato pareiškime.Per antskrydį sugriuvo vienas iš Graikijos stačiatikių bažnyčiai priklausančių pastatų Gazos miesto centre. Priduriama, kad daugelis pastate prisiglaudusių žmonių buvo sužeisti.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) penktadienį pripažino, kad dėl IDF smūgio „buvo apgadinta bažnyčios siena rajone“.„Hamas“ tyčia laiko savo turtą civilinėse teritorijose ir naudoja Gazos ruožo gyventojus kaip žmonių skydus“, – nurodė IDF.

Po susirėmimų su „Hezbollah“ Izraelio kariuomenė įsakė evakuoti miestą Izraelio kariuomenė penktadienį paskelbė apie planus evakuoti šiaurinį Kirjat Šmonos miestą po kelias dienas trukusių susirėmimų su „Hezbollah“ kovotojais palei sieną su Libanu.„Prieš kurį laiką Šiaurės vadovybė apie šį sprendimą informavo miesto merą. Planui vadovaus vietos valdžia, Turizmo ministerija ir Gynybos ministerija“, – sakoma kariuomenės pranešime.Irano remiama Libano „Hezbollah“ ir su ja susijusios palestiniečių grupuotės kelias dienas per sieną keitėsi ugnimi su Izraeliu po to, kai spalio 7 dieną ginkluoti „Hamas“ teroristai užpuolė pietų Izraelio bendruomenes ir, pasak šios šalies pareigūnų, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Per atsakomuosius Izraelio bombardavimus visame Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 3 700 palestiniečių, daugiausia civilių, rodo „Hamas“ vadovaujamos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Izraelio kariuomenė teigė, kad jos pajėgos toliau taikėsi į „Hezbollah“ taikinius, augant įtampai pasienyje.„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) surengė keletą atakų prieš „Hezbollah“ infrastruktūrą, įskaitant stebėjimo postus, – ankstyvą penktadienį pranešė kariuomenė. – Be to, IDF naikintuvai smogė trims teroristams, kurie bandė paleisti prieštankines raketas į Izraelį“.Izraelio valdžios institucijos nuolat evakuoja bendruomenes palei šiaurinę sieną, o į teritoriją plūsta rezervistai ir tankų bei šarvuočių kolonos.Šiitų musulmonų judėjimas „Hezbollah“, vienintelė Libano ginkluota grupuotė, kuri nenusiginklavo po 1975–1990 metų pilietinio karo, paskutinį kartą didelį karą su Izraeliu kariavo 2006 metais.Per tą karą Libane žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių, daugiausia civilių, o Izraelyje – 160 žmonių, daugiausia karių.

JAV žvalgyba: per Gazos ligoninės apšaudymą žuvo nuo 100 iki 300 žmoniųPer Al Ahli ligoninės apšaudymą Gazoje antradienį, JAV žvalgybų vertinimu, tikriausiai žuvo nuo 100 iki 300 žmonių. Tai sakoma JAV Nacionalinės žvalgybos direkcijos (ODNI) pranešime, su kuriuo ketvirtadienį susipažino agentūra AFP.Kai kurios Europos žvalgybos agentūros nurodo dar mažesnius skaičius. Anot jų, per ataką žuvo ne šimtai, o „veikiau kelios dešimtys“ žmonių. Anoniminis šaltinis nurodė, kad ligoninės pastatas nebuvo sugriautas. Jis esą prieš tai tikriausiai buvo evakuotas. Pasak šaltinio, kad automobilių stovėjimo aikštelėje šalia pastato buvo šimtai žmonių, „įrodymų nėra“.Gazos Ruožą valdanti teroristinė grupuotė „Hamas“ tuo tarpu skelbia apie daugiau kaip 470 žuvusiųjų ir dėl atakos kaltę verčia Izraeliui.

„Human Rights Watch“ apkaltino Vakarus veidmainiavimu dėl karo tarp Izraelio ir GazosŽmogaus teisių stebėtojų organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) apkaltino JAV ir jų sąjungininkes stokojant kritikos Izraelio veiksmų Gazos Ruože atžvilgiu.„Tačiau Vašingtono ir beveik visų Europos sostinių reakcijos į Izraelio veiksmus Gazoje po spalio 7 d. beveik nesigirdėjo,“ – ketvirtadienį išplatintame pareiškime teigė HRW programų skyriaus direktoriaus pavaduotojas Tomas Porteousas.„Kodėl nebuvo vienareikšmiškai pasmerkta žiauriai sustiprinta jau 16 metų trunkanti Gazos izoliacija, prilygstanti kolektyvinei bausmei – karo nusikaltimui,“ – klausė jis.T. Porteousas taip pat pareiškė pasipiktinimą Izraelio vadovų pareiškimais, „kuriais siekiama ištrinti labai svarbią ribą tarp Gazoje esančių civilių ir smogikų, nurodant vis intensyviau bombarduoti šią tankiai apgyvendintą teritoriją, nuolaužų krūvomis paverčiant ištisus miestų rajonus“.„Kodėl nesigirdi aiškių ir vienareikšmiškų raginimų, kad puldamas Gazą Izraelis laikytųsi tarptautinių normų, jau nekalbant apie atsakomybę,“ – klausė T. Porteousas.Jis teigė, kad tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimai saugoti civilinius galioja visiems.T. Porteousas priminė apie Rusijos invaziją Ukrainoje, kai Vakarų valstybės akcentavo, kaip svarbu laikytis ginkluoto konflikto taisyklių, siekdamos užtikrinti tarptautinę paramą Ukrainai ir izoliuoti Rusiją.„Vakarų valstybių veidmainiavimas ir dvigubi standartai bado akis ir kelia pasibaisėjimą,“ – žėrė kritiką T. Porteousas.Jis pabrėžė, kad tokiu būdu rizikuojama pakenkti humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių grupių metų metus kartu su kai kuriomis valstybėmis uoliai atliekamam darbui „siekiant sustiprinti ir standartizuoti normas, skirtas apsaugoti bet kurioje pasaulio vietoje kilusių konfliktų zonose atsidūrusius civilius.“

Bidenas teigia susitaręs dėl humanitarinės pagalbos siuntimo į GaząJoe Bidenas teigia, kad pasiekė susitarimą dėl pagalbos siuntimo į Gazą.Prezidentas paskelbė „X“ socialiniame tinkle, sakydamas, kad po diskusijų su Izraelio ir Egipto lyderiais pirmoji humanitarinės pagalbos siunta iš Jungtinių Tautų netrukus bus pakeliui į anklavą.Anksčiau šią savaitę JAV paskelbė, kad siųs 100 mln. USD humanitarinės pagalbos į Gazą ir Vakarų krantą.https://twitter.com/POTUS/status/1715173636644933702?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715173636644933702%7Ctwgr%5E3b6a179b643cd01da3e2dfac36ad3fea6648623d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800Anksčiau socialinėje medijoje pasirodė vaizdai, kaip ketvirtadienio vakarą iš Egipto pusės Rafah sienos kirtimo punkto pašalinamos betono užtvaros.Ataskaitose buvo teigiama, kad siena gali būti atidaryta penktadienį, kad į Gazą būtų įleistas ribotas humanitarinės pagalbos kiekis, nors oficialaus patvirtinimo, nebuvo.CNN taip pat cituoja kelis šaltinius, sakančius, kad perėja gali būti atidaryta savaitgalį.Anksčiau pasienyje buvo sukrauti šimtai sunkvežimių su gyvybiškai svarbiomis atsargomis.https://twitter.com/OSINTNic/status/1715117253102878795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715117253102878795%7Ctwgr%5E3b6a179b643cd01da3e2dfac36ad3fea6648623d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-live-updates-gaza-latest-sky-news-blog-12978800

IDF nukovė „Hamas“ karinio jūrų laivyno komandos narįIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad šį vakarą per ataką Gazos Ruože nukovė „Hamas“ karinio jūrų laivyno komandos narį.Kariuomenė pranešė, kad naikintuvai ir karinio jūrų laivyno laivai smogė „Hamas“ vadovybės centrui Gazoje ir žuvo Mamdouh Shalabiya. Pasak IDF, Shalabiya „dirbo, kad įvykdytų atakas iš jūros“.IDF teigia, kad šį vakarą taip pat smogė daugeliui kitų „Hamas“ taikinių.Kariuomenė skelbia antskrydžių filmuotą medžiagą.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1715104660057461080?ref_src=twsrc%5Etfw

Pranešama, kad per Izraelio antskrydį Gazos ruože žuvo mažiausiai 10 žmoniųPasak Al-Aksos kankinių ligoninės sveikatos apsaugos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą per Izraelio antskrydį, smogusį į gyvenamąjį pastatą Gazos Ruožo centre, žuvo mažiausiai 10 žmonių.Per oro smūgį Deir al Bala mieste taip pat buvo sužeisti mažiausiai 35 žmonės, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Pasak jų, tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų yra vaikų.Sveikatos apsaugos pareigūnai ir liudininkai sakė, kad tai buvo trijų aukštų gyvenamasis pastatas.CNN gavo vaizdo įrašus, kuriuos nufilmavo vietinis žurnalistas, kuris po atakos buvo ligoninėje, ir rodo chaotišką vaizdą, kai sveikatos priežiūros darbuotojai skuba gydyti atvežtus sužeistus žmones, įskaitant vaikus ir moteris.CNN susisiekė su Izraelio gynybos pajėgų žiniasklaidos biuru dėl komentarų.Izraelio pajėgos (IDF)jau ne kartą smogė Gazos ruožui, keršydamos už „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį spalio 7 d. IDF praėjusią savaitę CNN sakė, kad per „Hamas“ atakas žuvo daugiau nei 1 400 žmonių.Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Gazos ruožą išplitusius antskrydžius žuvo mažiausiai 3 478 žmonės.

Pentagonas apie numuštas raketas iš Jemeno: jos kėlė grėsmę Pentagono spaudos sekretorius Patas Ryderis žurnalistams patvirtino, kad JAV karinio jūrų laivyno minininkas „USS Carney“ šiaurinėje Raudonosios jūros dalyje sulaikė tris sausumos atakų sparnuotąsias raketas ir keletą dronų, kuriuos Jemene paleido Houthi pajėgos. Rakeros ir dronai buvo numušti virš vandens. „Negalime tiksliai pasakyti, į ką taikėsi šios raketos ir bepiločiai orlaiviai, bet jie buvo paleisti iš Jemeno, einančio į šiaurę palei Raudonąją jūrą, galbūt link taikinių Izraelyje“, – sakė P. Ryderis.Jis teigė, kad raketos buvo numuštos, nes, remiantis jų skrydžio profiliu, jos „kėlė potencialią grėsmę“, ir pridūrė, kad JAV yra pasirengusios padaryti viską, ko reikia, „kad apsaugotų mūsų partnerius ir mūsų interesus šiame svarbiame regione“.

JAV karo laivas numušė raketas iš Jemeno, kurios, manoma, skriejo į IzraelįJAV karinio jūrų laivyno karo laivas išmušė tris raketas, kurios buvo paleistos iš Jemeno ir skriejo į šiaurę, pranešė JAV pareigūnai.Jie teigė, kad karinio jūrų laivyno minininkas „USS Carney“ buvo Raudonojoje jūroje ir sulaikė tris raketas. Iš karto nebuvo aišku, ar jos buvo nukreiptos į Izraelį, nors hebrajų žiniasklaidos pranešimai rodo, kad Izraelio gynybos pareigūnai mano, kad taip buvo.Vienas iš pareigūnų sakė, kad JAV netiki, kad raketos buvo nukreiptos į laivą.Irano remiami husių sukilėliai išreiškė paramą palestiniečiams ir grasino Izraeliui.

„Axios“: JAV artilerijos sviedinius, skirtus Ukrainai, siųs į IzraelįPentagonas planuoja pasiųsti Izraeliui dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių, kurie prieš kelis mėnesius buvo pažadėti skirti Ukrainai iš JAV atsargų.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ir Izraelio gynybos ministerija savo kolegoms JAV sakė, kad jiems skubiai reikia artilerijos sviedinių, kad galėtų pasirengti sausumos įsiveržimui į Gazos Ruožą ir galimam „Hezbollah“ karo eskalavimui palei Izraelio ir Libano sieną, sako Izraelio pareigūnai.JAV pareigūnai teigė, kad Ukrainos sviedinių nukreipimas į Izraelį neturėtų tiesioginio poveikio Ukrainos gebėjimui kovoti su Rusijos kariais.Tačiau neaišku, ar JAV karinės atsargos Ukrainai galėtų būti toliau skiriamos, jei karas tarp Izraelio ir „Hamas“ peraugtų į platesnį regioninį konfliktą.JAV karinis pareigūnas sakė „Axios“, kad negali pateikti detalių apie konkrečius ginklus, siunčiamus į Izraelį.Jis sakė, kad JAV Gynybos departamento ir transporto vadavietė turi tvirtus pasaulinius dislokavimo ir paskirstymo pajėgumus, todėl gali ir toliau remti Izraelį bei kitas šalis.„Mes dalyvaujame visapusiškame koordinavime Gynybos ministerijoje. Tai apima glaudų bendradarbiavimą su mūsų kovotojų komandomis, siekiant išsiaiškinti, kokia amunicija ir įranga iš JAV arsenalų gali būti greitai prieinama Izraelio reikmėms“, – sakė JAV kariuomenės atstovas.Nuo tada, kai „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį įžiebė karą spalio 7 d., Izraelio kariuomenė gerokai padidino artilerijos naudojimą tiek Gazos Ruože, tiek susirėmimuose su „Hezbollah“ pasienyje su Libanu.Ukrainai skirta amunicija buvo JAV ginklų arsenalo, kuris saugomas Izraelyje pagal šalių susitarimą, dalis. Tik JAV kariškiai turi prieigą prie ginklų saugyklų. Tačiau pagal šalių susitarimą, Izraelis gali panaudoti šiuos šaudmenis karo scenarijuje per trumpą laiką, gavęs JAV pritarimą.Po spalio 7 d. „Hamas“ atakos Izraelio pajėgos atliko pirminį savo skubių ginklų poreikių įvertinimą ir perdavė jį Pentagonui.Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas sakė, kad jie gali teikti paramą tiek Izraeliui, tiek Ukrainai, kartu išlaikydami „bendrą tarptautinę gynybą“.

Netanyahu: Izraelis laimės visomis jėgomis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo kariams pasakė, kad Izraelis „stovi už jų“ ir šalis „laimės visomis mūsų jėgomis“.Izraelio premjeras šiandien susitiko su kovos kariais prie Gazos sienos.Kai jis paklausė, ar jie pasiruošę – matyt, turėdamas omenyje numatomą sausumos invaziją, jie atsakė: „Taip, iki pergalės“.Anksčiau Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas kariams sakė, kad jie netrukus pamatys Gazą „iš vidaus“.B. Netanyahu paskelbė šį vaizdo įrašą socialiniame tinkle X su žinute: „Kariai pasiruošę“.https://twitter.com/netanyahu/status/1715043838824206781?ref_src=twsrc%5Etfw

Ambasada: du rusai laikomi įkaitais Gazos RuožeDu Rusijos piliečiai yra laikomi įkaitais Gazos Ruože, praneša Rusijos naujienų agentūra TASS.Atnaujinimą agentūrai perdavė Rusijos ambasados Izraelyje sekretorė spaudai Marina Riazanova.Ji sakė, kad „Hamas“ laikomų įkaitų sąraše yra „bent du Rusijos piliečiai, kurie taip pat turi Izraelio pilietybę“.Ambasada anksčiau pranešė apie vieną rusą tarp įkaitų Gazoje.

„Hamas“: per Izraelio antskrydžius pabėgėlių stovykloje žuvo 18 palestiniečių„Hamas“ valdoma vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad per Izraelio suduotus oro smūgius Jabalijos pabėgėlių stovyklai šiaurinėje Gazos ruože žuvo 18 palestiniečių.Tai vyksta Izraeliui toliau bombarduojant regioną, o tai yra reakcija į prieš beveik dvi savaites įvykusius mirtinus „Hamas“ išpuolius.

Izraelio pajėgos: tarp įkaitų Gazoje yra apie 30 vaikųRemiantis naujais Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, tarp 203 įkaitų, kuriuos teroristai laiko Gazos Ruože, apie 30 yra vaikai ir jaunuoliai, o dar 10–20 – pagyvenę žmonės.Be to, yra dar 100-200 dingusių žmonių, kurių likimai šiuo metu nežinomi.Izraelio kariuomenė mano, kad dauguma Gazos ruože laikomų įkaitų yra gyvi.

Vidurio Izraelio miestuose skamba oro antskrydžių sirenosOro antskrydžio sirenos skamba Holone, Bat Jame, Rišon Lezione ir kituose vidurio Izraelio miestuose po raketų paleidimo iš Gazos.

Preliminari JAV žvalgyba: per sprogimą Gazos ligoninėje žuvo nuo 100 iki 300 žmoniųRemiantis CNN gautu neįslaptintu žvalgybos vertinimu, JAV žvalgybos bendruomenė mano, kad per sprogimą Al-Ahli baptistų ligoninėje Gazoje greičiausiai žuvo nuo 100 iki 300 žmonių.Vertinime teigiama, kad žvalgybos bendruomenė „stebėjo tik lengvus konstrukcinius pažeidimus ligoninėje“, nepastebėjo pagrindinio ligoninės pastato ir smūgio kraterių.„Vis dar vertiname tikėtinus aukų skaičius ir mūsų vertinimas gali keistis, tačiau šis žuvusiųjų skaičius vis tiek atspindi stulbinamą aukų skaičių“, – teigiama vertinime. „Jungtinės Valstijos rimtai žiūri į visų civilių gyventojų mirtis ir intensyviai dirba siekdamos išspręsti humanitarinę krizę Gazoje“, - dėstoma dokumente. Neįslaptintas vertinimas papildo JAV žvalgybos bendruomenės trečiadienį paskelbtą pirminį vertinimą, kad Izraelis nebuvo atsakingas už smūgį ligoninei.Vertinime teigiama, kad ir toliau tiriama, ar sprogimas įvyko dėl sugedusios kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ raketos.

Žiniasklaida: Gazoje žuvo „Hamas“ lyderiaiSu „Hamas“ susijusi žiniasklaida skelbia, kad Gazos Ruože žuvo „Hamas“ saugumo pajėgų vadovas. Pranešama, kad žuvo ir Jehado Mheiseno šeimos nariai.Pranešama, kad per naktį žuvo ir „Hamas“ įkūrėjo Abdel Aziz al-Rantisi našlė.Jie yra paskutiniai aukšto rango „Hamas“ veikėjai, žuvę per tai, ką Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu apibūdino kaip ilgą karą, kurį jo šalis kovoja prieš „Hamas“.Trečiadienį naujienų agentūra AFP pranešė, kad Jamila Al-Shantee, pirmoji moteris, išrinkta į „Hamas“ politinę vadovybę, žuvo per Izraelio smūgį.

Buvęs premjeras: Izraelis pasirengęs netrukus surengti sausumos puolimą Gazos RuožeArtimiausiomis dienomis Gazos Ruože vis dar tikėtinas sunkus ir kruvinas sausumos puolimas, pareiškė buvęs Izraelio premjeras Ehudas Barakas JAV televizijai „NBC News“.E. Barakas, kuris 2009 m. dirbo gynybos ministru per didžiausią šalies antžeminę invaziją į Gazos Ruožą, turintis retos tokios operacijos patirties, sakė, kad jei konfliktas išplis, tai gali sukelti platesnio masto karą, kuris pareikalaus daugiau laiko, triūso, prakaito, ašarų ir kraujo.Tačiau jis tvirtino, kad net jei taip atsitiktų, Izraeliui nekils egzistencinė grėsmė.„Mums nereikia dar vieno karo. Bet jei jis bus, mes jį kariausime“, – sakė jis trečiadienį duodamas platų interviu. „Ir Izraelis laimės.“

MTV apdovanojimai atšaukti dėl saugumo problemųOrganizatoriai pranešė, kad MTV Europos muzikos apdovanojimų ceremonija buvo atšaukta dėl susirūpinimo saugumu „atsižvelgiant į pasaulio įvykių nepastovumą“, skelbia „Sky News“.Renginys turėjo vykti lapkričio 5 d., sekmadienį, Paryžiuje, o tarp nominantų buvo tokios žvaigždės kaip Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ir Nicki Minaj.Pareiškime, kuriame pranešama apie šį sprendimą, „Paramount“, kuriai priklauso MTV, atstovas spaudai teigė: „Atsižvelgdami į pasaulio įvykių nepastovumą, nusprendėme neorganizuoti 2023 m. MTV EMA iš atsargumo dėl tūkstančių darbuotojų, komandos narių, atlikėjų, gerbėjų ir partnerių, kurie keliauja iš visų pasaulio kampelių, kad įgyvendintų šį šou. MTV EMA yra kasmetinė pasaulinės muzikos šventė. Stebint, kaip toliau vystosi niokojantys įvykiai Izraelyje ir Gazos Ruože, neatrodo, kad tai yra tinkamas metas pasaulinei šventei. Tūkstančiai žmonių jau neteko gyvybių, todėl tai – gedulo akimirka“.

Izraelio gynybos ministras prisiėmė atsakomybę už „Hamas“ atakąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas prisiėmė atsakomybę už saugumo spragas, kurios leido teroristinės grupuotės „Hamas“ smogikams spalio 7 dieną kirsti Izraelio sieną iš Gazos Ruožo ir nužudyti daugiau kaip 1 400 žmonių.„Esu atsakingas už gynybos aparatą. Už jį buvau atsakingas praėjusias dvi savaites, įskaitant sudėtingus incidentus“, – viename kariniame komplekse netoli Gazos Ruožo sienos pareiškė Y. Gallantas, kurį cituoja Izraelio žiniasklaida.Tačiau dabar jis esą taip pat yra atsakingas už kariuomenės atvedimą „į pergalę“.„Būsime preciziški ir mirtini ir tęsime savo veiksmus tol, kol užbaigsime misiją“, – kalbėjo Y. Gallantas.Asmeninę atsakomybę taip pat prisiėmė žvalgybos tarnybų vadovai Aharonas Chaliva ir Ronenas Baras.Izraelio kariuomenė į kruviną „Hamas“ išpuolį sureagavo atsakomaisiais antskrydžiais Gazos Ruože. Per juos, vietos pareigūnų skaičiavimu, žuvo mažiausiai 3 785 žmonės.

Rafos perėja penktadienio rytą bus atidaryta pagalbos tiekimuiPenktadienio rytą iš Egipto pusės bus atidaryta Rafos perėja tarp Egipto ir Gazos Ruožo, per kurią į Gazos Ruožą bus gabenama humanitarinė pagalba, pranešė su Egiptu susijusi valstybinė žiniasklaidos priemonė „Al-Qahera News“, cituodama neįvardytą Egipto pareigūną. Kanalas nenurodė tikslaus perėjos atidarymo laiko.

Izraelio gynybos ministras įspėjo karius: artėja antžeminis puolimasIzraelio gynybos ministras Gazos Ruožo pasienyje esantiems kariams pasakė, kad jie netrukus pamatys Gazos Ruožą „iš vidaus“, pranešė jo biuras, taip leisdamas suprasti, kad artėja antžeminis puolimas, skelbia „Sky News“.„Dabar Gazą matote iš tolo, netrukus pamatysite ją iš vidaus. Įsakymas ateis“, – sakė ministras.Prieš numatomą antžeminį puolimą Izraelis nurodė daugiau kaip 1 mln. palestiniečių evakuotis į pietus.Savaitgalį šalies kariuomenė pareiškė esanti pasirengusi „reikšmingai“ operacijai sausuma, jūra ir oru, tačiau nenurodė, kada puolimas įvyks.https://twitter.com/manniefabian/status/1715023322801484117

Izraelis iš JAV sulaukė šarvuočių siuntosIzraelio gynybos ministerija iš JAV sulaukė šarvuočių siuntos.Kaip pranešama, ši technika turėtų pakeisti karines transporto priemones, kurios buvo sunaikintos per kautynes su „Hamas“ smogikais.Pasak ministerijos atstovės, naujoji siunta yra dalis „didelio masto viešųjų pirkimų operacijos“, kurios tikslas – sustiprinti „transporto priemonių, skirtų įvairiems veiklos scenarijams, parką“.

Nyderlandai: žydų vaikai mokyklose patiria bendraamžių patyčiasPer Amsterdamo mokyklas ritasi „antisemitinių patyčių banga“, rašo ketvirtadienį Nyderlandų leidinys „Het Parool“.„Kai kurie vaikai dėl persekiojimo mėgina nuslėpti savo žydišką tapatybę“, - pareiškė žurnalistams Patricia Bolwerk iš fondo „Stop Bullying Now“. Anot jos, persekiotojai neapsiriboja vien tik žodžiais, tai jau „rimta problema“.Žydų konsultacinis centras (CJO) pranešė, kad pastarosiomis dienomis Amsterdame mažiausiai šeši žydų vaikai dėl šios priežasties pakeitė mokyklą.Nacionalinis kovos su antisemitizmu koordinatorius Eddo Verdoneris taip pat patvirtina, kad Nyderlandų mokyklose vis platesnį mastą įgauna antisemitizmas. „Neapykantos žydams reiškimas aidu atsiliepia klasėse“, – sako E. Verdoneris, kurį cituoja „Het Parool“.„Vaikai yra persekiojami ir bauginami dėl savo žydiškos kilmės. Nefiltruota informacija apie karą (Gazoje) pasiekia labai greitai per socialinius tinklus“, – pabrėžia koordinatorius. Anot jo, kai kurie žydai taip išsigandę dėl dabartinės situacijos, kad nebeišeina į gatvę su kipa ant galvos.Praėjusią savaitę trys Nyderlandų sostinėje esančios žydų mokyklos buvo uždarytos, baiminantis smurto, kai joms paskambino asmuo, prisistatęs „Hamas“ nariu. Gavusios sustiprintą apsaugą, jos savo veiklą atnaujino pirmadienį.

IDF pranešė apie šešias iš Libano paleistas raketasIš Libano į Izraelio pusę buvo paleistos šešios raketos, dėl kurių keliuose šalies šiaurėje esančiuose miestuose buvo įjungta oro pavojaus sistema, pranešė Izraelio gynybos pajėgos, skelbia BBC.Vieną raketą numušė Izraelio priešlėktuvinės gynybos sistema, o kitos penkios nukrito negyvenamoje vietovėje, nurodė kariuomenė.Be to, iš Libano taip pat buvo paleista viena valdomoji prieštankinė raketa, o netoli sienos girdėjosi šaudymo garsai.IDF teigimu, Izraelio kariuomenė atsakomąja ugnimi apšaudė raketų paleidimo vietas ir apšaudymo šaltinį.

Žiniasklaida: Izraelio planuojama operacija bus nepanaši į jokią ankstesnęKarinė operacija, kurią Izraelis paskelbė po „Hamas“ atakų šalies teritorijoje spalio 7 dieną, bus žymiai žiauresnė nei visos ankstesnės Izraelio kariuomenės operacijos. Apie tai skelbia naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniais.Konkrečiai skelbiama, kad Izraelio planuojama karinė operacija bus precedento neturinčio žiaurumo ir nepanaši nė į vieną ankstesnę, kada nors vykdytą Gazos Ruože.Remiantis trijų šaltinių, kuriais remiasi agentūra, žodžiais, artimiausią Izraelio strategiją sudaro ne tik tikslas sunaikinti Gazos Ruožo infrastruktūrą, bet ir siekis nustumti teritorijos gyventojus link sienos su Egiptu ir išnaikinti „Hamas“ teroristus, sugriaunant jų požeminių tunelių tinklą. Elektra aprūpintuose tuneliuose, kuriuose netgi įrengta oro kondicionavimo sistema, slepiasi labai daug teroristų. Tuneliai driekiasi tiek po valstybiniais pastatais, tiek po privačiais, o tai reiškia, kad teroristai gyvena po taikių civilių namais, taip jiems keldami mirtiną pavojų. Tuneliai taip pat naudojami žmonių, prekių pervežimui, taip pat raketų laikymui. Galimas dalykas, kad būtent ten „Hamas“ islamistai laiko ir iš Izraelio atsivežtus įkaitus.Vienas iš ekspertų aiškina, kad galima kalbėti apie tikrų tikriausią miestą po žeme, palyginus su kuriuo „Vietkongo tuneliai“ atrodo tik vaikų žaidimas.Šaltiniai „Reuters“ sakė, kad „Hamas“ jau pasirūpino prieštankinėmis minomis ir minomis spąstais, kurie padės apsukti Izraelio karius.Anot kai kurių ekspertų, yra abejonių, kad Izraeliui pavyks sunaikinti „Hamas“. Neatmetama galimybė, kad Izraelio kariuomenė bandys likviduoti arba paimti į nelaisvę kuo įmanoma daugiau „Hamas“ narių, susprogdinti tunelius ir sunaikinti raketų gamybos galimybes, o tada ieškos būdų, kaip „operaciją užbaigti“.Pabrėžiama, kad Izraelis nori sunaikinti „Hamas“, tačiau kol kas nežino, kokiu būdu pergalės atveju valdys minimą teritoriją,„Kai kurie Amerikos prezidento Joe Bideno padėjėjai sunerimę, kad, nors Izraelis ir gali parengti veiksmingą planą, kaip padaryti didelės žalos „Hamas“ teroristinei organizacijai, reikia sugalvoti ir pasitraukimo strategiją“, – teigia „Reuters“.

Vokietijos gynybos ministras atvyko į IzraelįVokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ketvirtadienį atvyko į Tel Avivą diskusijų su Izraelio lyderiais apie karinį bendradarbiavimą.B. Pistorius planuoja susitikti su Izraelio gynybos ministru Yoavu Gallantu. Šiuo vizitu siekiama pademonstruoti Vokietijos vyriausybės paramą Izraeliui kruvinų teroristinės grupuotės „Hamas“ atakų akivaizdoje.Manoma, kad abu ministrai aptars Izraelio prašymą perduoti ginkluotosioms pajėgoms įrangos, įskaitant medicinos reikmenis.Anksčiau ketvirtadienį B. Pistorius dar viešėjo kaimyniniame Libane, kur susitiko su Vokietijos kariais, ten dalyvaujančiais Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje UNIFIL.Šią savaitę Izraelyje taip pat lankėsi Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

Gazos Ruože žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3 785Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. žuvusiųjų Gazoje skaičius išaugo iki 3 785, skelbia CNN. Žuvusiųjų sąraše yra 1 524 vaikai, 1 000 moterų ir 120 pagyvenusių žmonių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Be to, 12 493 žmonės buvo sužeisti, įskaitant 3 983 vaikus ir 3 300 moterų, sakė ministerijos atstovas dr. Ashrafas Al-Qidra. A. Al-Qidra spaudos konferencijoje dar labiau pabrėžė įtampą sveikatos priežiūros sistemai, sakydamas, kad dėl „Izraelio smurto“ mirė 44 medicinos darbuotojai, dar 70 buvo sužeista ir 23 greitosios pagalbos automobiliai buvo sunaikinti.

Izraelio pasienyje su Libanu kaukia sirenosIzraelio šiauriniame pasienyje su Libanu kaukia sirenos, pranešama „Home Front Command“ perspėjimo programėlėje, skelbia „Sky News“. Programėle siunčiami signalai visiems, esantiems teritorijoje, kuriai gresia raketų ataka. Libane veikia Irano remiama „Hezbollah“ kovotojų grupuotė, kuri, kaip pranešama, pastarosiomis dienomis su pertraukomis dalyvavo susirėmimuose su Izraeliu kitoje sienos pusėje. Trečiadienį iš Libano buvo paleistos devynios raketos, kurios, Izraelio gynybos pajėgų (IDF) duomenimis, įjungė sirenas Kirjat Šmonoje ir keliose aplinkinėse bendruomenėse.

Po 15 valandų pauzės iš Gazos Ruožo atnaujintos raketų atakosGazos Ruože esantys palestiniečių smogikai tęsia Izraelio gyvenviečių apšaudymą.Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad pakrantės mieste Aškelone ir kituose miestuose netoli sienos vėl kaukė perspėjimo sirenos.Prieš tai pranešimų apie naujas raketų atakas iš Gazos Ruožo nebuvo apie 15 valandų.Nuo karo pradžios spalio 7 dieną palestiniečių smogikai į Izraelį iš Gazos Ruožo iki šiol jau paleido tūkstančius raketų. Gazos Ruožą kontroliuoja islamistų grupuotė „Hamas“, kuri Europos Sąjungoje (ES), Izraelyje ir JAV yra pripažinta teroristine organizacija.Skaičiuojama, kad „Hamas“ teroristų aukomis Izraelyje jau tapo daugiau kaip 1 400 žmonių. Izraelis į smogikų atakas reagavo Gazos Ruože surengdamas antskrydžius, per kuriuos, anot palestiniečių, iki šiol žuvo 3 500 žmonių.

Vakarų Krante Izraelis suėmė daugiau nei 500 įtariamųjųPer antiteroristines operacijas Vakarų Krante po „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 500 įtariamųjų, ketvirtadienį pranešė Izraelio kariuomenė.Sulaikyti iš viso 524 žmonės, įskaitant mažiausiai 330 aktyvių islamistų teroristinės organizacijos, spalio 7 d. iš Gazos Ruožo surengusios didelio masto puolimą prieš Izraelį, narių. Izraelio gynybos pajėgų duomenimis, konfiskuota daugiau nei 50 ginklų.Įtampa Vakarų Krante po kruvino palestiniečių grupuotės išpuolio didėja. Palestiniečių, gyvenančių priėjimo prie jūros neturinčioje teritorijoje, besiribojančioje su Jordanija, parama „Hamas“ išlieka stipri.Nėra oficialių skaičių, kiek narių turi „Hamas“. Tačiau rugsėjį atlikta apklausa parodė, kad jei vyktų palestiniečių prezidento rinkimai, „Hamas“ lyderis Ismailas Haniyehas galėtų tikėtis gauti pusę balsų, jei vienintelis jo varžovas būtų dabartinis palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas.

Ambasadorius: rėmėjai padeda evakuoti iš Izraelio nemokius ukrainiečiusUkrainos ambasada Izraelyje rėmėjų lėšomis suorganizavo šešių Ukrainos piliečių evakuaciją, diplomatai šiuo metu dirba, kad galimybę išvykti turėtų dar 20 finansiškai nemokių tautiečių.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša „Ukrinform“.„Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame darbui su pažeidžiamiausiais piliečiais, kuriuos reikia evakuoti. Per kelias pastarąsias dienas su rėmėjų pagalba nemokami bilietai parūpinti šešiems ukrainiečiams, o eilėje – dar apie 20 vyresnio amžiaus, finansiškai nemokių, neįgalių žmonių, su kuriais dirbame. Tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis taip pat pavyks juos evakuoti geradarių sąskaita“, – sakė diplomatas.J. Kornijčukas priminė, kad jau buvo suorganizuoti trys užsakomieji skrydžiai, kuriais evakuota apie 450 Ukrainos piliečių. Ketvirtadienio vakarą numatytas dar vienas evakuacinis skrydis į Rumuniją. Pasak ambasadoriaus, į jį jau užsiregistravo 80 piliečių, o lėktuve iš viso yra 150 vietų.Diplomatas pažymėjo, kad ambasados ​​svetainėje užsiregistravę žmonės patvirtino galintys sumokėti bilieto kainą, kuri Ukrainos piliečiams už ketvirtadienio skrydį siekia 399 eurus.„Bet žmonėms, kurie kreipiasi į mus ir įrodo, kad neturi finansinių galimybių, o tokių nedaug, mes padedame“, – sakė J. Kornijčukas.Jis pridūrė, kad ketvirtadienį ambasada pasirašė rėmimo sutartį su Amerikos labdaros fondu „Naujoji Ukraina“, pagalbą taip pat teikia Ukrainos verslas ir vietiniai filantropai, bendradarbiaujantys su ambasada.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienį, spalio 16-ąją, iš Izraelio į Rumuniją išskrido trečiasis evakuacinis lėktuvas su 74 Ukrainos piliečiais, kurių dauguma – moterys ir vaikai.

Sunakas atvyko į Izraelį pareikšti solidarumo šaliai, patyrusiai „Hamas“ atakasDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas atvyko į Izraelį „pareikšti solidarumo“ šaliai po „Hamas“ išpuolio spalio 7 d., per dviejų dienų kelionę jis ragins išvengti bet kokios platesnės eskalacijos regione.Per susitikimą su prezidentu Isaacu Herzogu R. Sunakas sakė, kad šalis turi „ne tik teisę“, bet ir „pareigą“ atkurti savo saugumą.Nusileidęs Ben Guriono oro uoste, R. Sunakas žurnalistams sakė: „Visų pirma esu čia tam, kad pareikščiau solidarumą su Izraelio žmonėmis. Jūs patyrėte neapsakomą, siaubingą teroro aktą ir noriu, jog žinotumėte, kad Jungtinė Karalystė ir aš esame su jumis“.Per dviejų dienų kelionę R. Sunakas ragins Artimųjų Rytų lyderius „vengti tolesnio pavojingo eskalavimo“, nes Izraelio ir „Hamas“ konfliktas jau ir taip „pareikalavo pernelyg daug gyvybių“. Vizitas vyksta po JAV prezidento apsilankymo Izraelyje trečiadienį siekiant diplomatinėmis priemonėmis neleisti, kad kovos peraugtų į didesnę krizę.Pranešime apie R. Sunako susitikimą su prezidentu I. Herzogu sakoma, kad abu lyderiai „sutarė dėl skubios humanitarinės pagalbos paprastiems palestiniečiams Gazoje, kurie taip pat kenčia“. „Ministras pirmininkas ir prezidentas I. Herzogas pabrėžė būtinybę vengti tolesnio smurto eskalavimo regione. Jie susitarė toliau kartu dirbti siekiant šio tikslo“, – sakoma pranešime.R. Sunakas sakė valstybės vadovui, kad Izraelis turi „ne tik teisę“, bet ir „pareigą“ atkurti šalies saugumą, o prezidentas padėkojo premjerui už „paramą, sprendimus ir vadovavimą“.Po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku B. Netanyahu R. Sunakas keliaus į Saudo Arabiją, o vėliau penktadienį grįš į JK, pranešė Dauning Strytas. Per kelionę į Artimuosius Rytus jis turėtų susitikti su daugeliu kolegų ir ketina primygtinai reikalauti, kad į Gazos Ruožą būtų įleista pagalba, o „teritorijoje įstrigusiems žmonėms“ būtų leista išvykti iš 25 mylių zonos.Artimiausiomis dienomis Egipte, Turkijoje ir Katare lankysis Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly.

Šalyje vykstant Palestiną palaikantiems protestams, Vokietijos lyderiai ragina imtis griežtų priemoniųPraėjus vos kelioms valandoms po dar vieno Berlyno policijos susidūrimo su Palestiną palaikančiais protestuotojais, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas paragino vyriausybę imtis griežtų priemonių prieš antisemitizmą ir priešiškumą žydams Vokietijoje.„Būtina aiški pozicija“ ir negalima nusigręžti nuo to, kas vyksta, ketvirtadienį kalbėdamas Vokietijos parlamente sakė O. Scholzas.„Antisemitizmui Vokietijoje ne vieta ir mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad jam pasipriešintume. Tai darysime kaip piliečiai ir politiškai atsakingi asmenys.“Be to, tuo tikslu būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kalbėjo O. Scholzas.Berlyno policija išvakarėse sulaikė 174 asmenis, dalyvavusius Vokietijos sostinėje vykusiuose mitinguose Palestinai palaikyti, kurie valdžios teigimu kartais virsdavo riaušėmis.Palestiną palaikantys protestuotojai Vokietijoje pastarosiomis dienos ne kartą susidūrė su policija. Policijos atstovė teigė, kad dėl išvakarėse patirtos traumos vienas pareigūnas tapo laikinai netinkamas tarnybai, dar 64 patyrė ne tokius rimtus sužalojimus.Po Palestinos teroristų grupuotės „Hamas“ spalio 7 d. Izraelyje įvykdytų išpuolių Berlyne ir kituose Vokietijos miestuose įvyko Palestiną palaikančių demonstracijų, kai kuriose iš jų buvo sveikinama „Hamas“ arba skanduojami antisemitiniai šūkiai.Vokiečių valdžia iš esmės uždraudė rengti audringus mitingus ar demonstracijas, kurių metu būtų reiškiama parama Palestinai arba kritikuojamas Izraelis, taip pat stengėsi išvaikyti nesankcionuotus sambūrius.O. Scholzas pakvietė valdžią laikytis dar griežtesnės pozicijos ir paragino uždrausti visus sambūrius, jei egzistuoja rizika, kad juose bus skanduojami antisemitiniai lozungai, šlovinamos žudynės ir vyks kiti dalykai, „kurie mums čia nepriimtini“.Centro ir dešiniųjų opozicijos lyderis Friedrichas Merzas teigė laukiąs „griežtų policijos ir teisminės valdžios priemonių“ tam tikrų protestuotojų Vokietijoje atžvilgiu, kad būtų parodyta, jog „neapykanta žydams ir smurtinis priešiškumas Izraeliui mūsų šalyje netoleruojamas“.CDU / CSU blokui vadovaujantis F. Merzas perspėjo dėl Europos šalyse „atvirai kylančio konflikto“, kurį sukėlė karas Gazoje.Ketvirtadienį atvykusi į ES vidaus reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge, Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser taip pat „griežtai pasmerkė“ Berlyne įvykusius susidūrimus.„Taip, turime plačią laisvę rinktis ir viskas gerai, kai žmonės gatvėse rengia demonstracijas. Negerai tai, kad naudojamas smurtas, ypač prieš policijos pajėgas,“ – sakė N. Faeser.„Būtent todėl griežtai smerkiu praėjusios nakties išpuolius prieš policijos pareigūnus.“Didžioji dalis susidūrimų Vokietijos sostinėje įvyko Noikiolno rajone, kur gyvena daug musulmonų imigrantų.Naujienų agentūros dpa žurnalistas trečiadienį Nuikiolne tvyrojusią atmosferą apibūdino kaip labai įkaitintą – prieš demonstrantus buvo pasiųstos policijos pajėgos riaušėms malšinti, protestuotojai degino šiukšlių dėžes ir padangas, svaidė petardas, butelius ir akmenis. Buvo padegti ir keturi automobiliai bei furgonas.Panašių susidūrimų būta ir antradienio naktį.Ankstų trečiadienio rytą du kaukėti asmenys į Berlyne esančią sinagogą ir žydų centrą sviedė kelis Molotovo kokteilius.Buteliai sudužo ant grindinio ir žalos pastatui nepadarė, tačiau mėginimas padegti sukėlė pasipiktinimą ir siaubą visoje Vokietijoje.Aukščiausiojo rango Vokietijos politikai suskubo pasmerkti šį incidentą, pažadėdami sustiprinti žydų įstaigų apsaugą.Šalia sinagogos tuo metu budėjo policija, tačiau kaltininkams pavyko pasprukti. Ketvirtadienį Berlyno prokuratūra pranešė perimanti šio išpuolio tyrimą.

O. Scholzas pasipiktinęs cinišku V. Putino susirūpinimu Artimųjų Rytų civiliaisKetvirtadienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas kritikavo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis apgailestauja dėl civilių likimo per Izraelio ir „Hamas“ konfliktą, kai tuo metu jo kariuomenė puola Ukrainą.„Esu daugiau nei pasipiktinęs, kai girdžiu Rusijos prezidentą nuolat įspėjantį, jog dėl ginkluoto konflikto gali būti civilių aukų“, – Vokietijos parlamente sakė O. Scholzas. „Didesnio cinizmo negali būti“, – sakė jis.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą reaguodamas į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą išpuolį, per sieną įsiveržusi grupuotė Izraelyje nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausia civilių, dar apie 200 paėmė įkaitais. Per Izraelio antskrydžius Gazos Ruože, blokuojamo anklavo valdžios teigimu, irgi žuvo daugiau nei 3000 žmonių, tačiau šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti, o palestiniečiai linkę juos išpūsti. Izraelis sutelkė prie sienos karius ir rengiasi sausumos puolimui, kad sunaikintų „Hamas“ vadovybę ir narius.V. Putinas perspėjo, kad numatomas sausumos puolimas lems civilių aukas, o tai „visiškai nepriimtina“. Jis taip pat „tragedija“ vadino sprogimą prie Gazos ligoninės. „Tai baisus įvykis (...) Labai tikiuosi, jog tai bus signalas, kad šį konfliktą reikia kuo greičiau baigti“, – sakė jis.Po antradienio sprogimo „Hamas“ pareiškė, kad į ligoninę per oro antskrydį smogė Izraelis. Tačiau Izraelis surinko ir pateikė įrodymus, jog ten sprogo kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ netinkamai paleista raketa. JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį taip pat sakė, kad Izraelis dėl to nekaltas, sprogimą sukėlė „teroristinės grupuotės Gazoje paleista raketa“.Krizė Artimuosiuose Rytuose atitraukė tarptautinį dėmesį nuo Ukrainos, daugiau nei 600 dienų kovojančios su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo 2022 m. vasario, kai Rusija pradėjo invaziją, Ukrainoje žuvo daugiau nei 9000 civilių.Kalbėdamas parlamente prieš Europos Sąjungos viršūnių susitikimą Briuselyje, O. Scholzas pažadėjo, kad blokas ir toliau rems Ukrainą. Pasak jo, per susitikimą bus kalbama apie tai, „kaip galime garantuoti, kad šią žiemą būtų padaryta tai, kas reikalinga“, Kyjivui rengiantis naujiems Rusijos puolimams prieš šalies infrastruktūrą.

„Hamas“: Per oro antskrydį žuvo „Hamas“ saugumo pajėgų vadovasPer Izraelio antskrydį Gazoje žuvo „Hamas“ vadovaujamų nacionalinių saugumo pajėgų vadovas, pranešė „Hamas“ žiniasklaida.Jo šeima taip pat žuvo per ataką, rašoma pranešime.

Per palestiniečius palaikančius protestus sužeisti 65 Berlyno policininkaiPer naktį Berlyne vykusius protestus prieš Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą buvo sužeisti 65 policijos pareigūnai, ketvirtadienį pranešė valdžia, protestuotojai nepaisė, kad tokios demonstracijos uždraustos.Pareigūnai buvo „sužeisti akmenimis, degiais skysčiais ir pasipriešinimo veiksmais“, socialinėje platformoje X, buvusiame „Twitter“, pranešė Berlyno policija.Policijos atstovė sakė, kad buvo suimti 174 žmonės, prieš 65 jų bus pradėti tyrimai. Susibūrimas prasidėjo vėlai trečiadienį Berlyno rajone, kuriame gyvena gausi arabų bendruomenė. Dienraštis „Bild“ pranešė, kad per „Telegram“ „vyrai“ buvo raginami „paversti šį rajoną Gaza, deginti viską“.Policijai įsakius protestuotojams išsiskirstyti, gatvėse buvo išdėliotos šiukšlių dėžės ir kliūtys, buvo svaidomi akmenys ir pirotechnika, policija atsakė šaudydama iš vandens patrankos, pranešė pareigūnai.Po „Hamas“ atakos spalio 7 d. Izraeliui pradėjus negailestingai bombarduoti Gazos Ruožą, didžiuosiuose Vokietijos miestuose kilo palestiniečius palaikantys protestai, nors tokie susibūrimai daugiausia uždrausti.Taip pat padaugėjo antisemitinių incidentų, anksti trečiadienį Molotovo kokteiliais.apmėtyta Berlyno sinagoga.Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ketvirtadienį paragino valdžios institucijas užkirsti kelią demonstracijoms, kurios gali peraugti į antisemitinį kurstymą. Susibūrimai, kuriuose „skanduojami antisemitiniai šūkiai, šlovinamos kitų žmonių mirtys“, turi būti uždrausti, sakė O. Scholzas.

Vakarų Krante nužudyti penki palestiniečiaiVakarų Krante per susirėmimus su Izraelio kariais žuvo penki palestiniečiai, dešimtys buvo sulaikyti. Apie tai ketvirtadienį savo portale skelbia leidinys „Haaretz“.Be to, palestiniečių duomenimis, vieną palestinietį Vakarų Krante nušovė naujakuriai. Sveikatos ministerija pranešė, kad 21-erių jaunas vyras nuo naujakurių kulkų žuvo netoli Dura al-Qaros kaimo.Saugumo padėtis Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį vis labiau auga. Po mirtino sprogimo prie ligoninės Gazoje palestiniečių grupuotės Vakarų Krante paragino priešintis Izraelio kariams. Pastaruoju metu išaugo ir naujakurių smurto, trečiadienį JT Saugumo Tarybos posėdyje sakė JT skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas.Kyla pavojus, „kad situacija taps nekontroliuojama“, – įspėjo jis.Izraelis Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę užkariavo 1967 m. Palestiniečiai siekia šių teritorijų savo nepriklausomai Palestinos valstybei su sostine Rytų Jeruzale.

Nuo „Hamas“ puolimo žuvo daugiau nei 300 Izraelio kariųIzraelio kariuomenė teigia, kad nuo spalio 7 d. žuvo mažiausiai 306 kariai.Vakar Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sakė, kad „Hamas“ iš viso nužudė daugiau nei 1 400 izraeliečių.

Per Izraelio smūgį Gazos Ruože žuvo aukšto rango „Hamas“ teroristėPer Izraelio oro smūgį Gazos Ruože žuvo aukšto rango „Hamas“ teroristė – grupuotės politinio biuro narė Jamila al-Shanti. Apie tai rašo Izraelio laikraščiai „Haaretz“ ir „The Times of Israel“. Leidinys „Haaretz“ remiasi informacija iš Gazos Ruožo. Anot pranešimo, nėra aišku, ar tai buvo tikslinga ataka prieš teroristę.1955 m. gimusi J. al-Shanti 2021-aisiais tapo pirmąja moterimi, išrinkta į politinį biurą – aukščiausią teroristinės organizacijos sprendimų priėmimo instituciją. Daktaro laipsnį turėjusi Gazos universiteto dėstytoja buvo „Hamas“ grupuotės moterų organizacijos įkūrėja ir „Hamas“ lyderio Abdelo Azizio al-Rantissio našlė. Šis žuvo per Izraelio antskrydį per antrąją intifadą. Jis holokaustą buvo pavadinęs „didžiausiu žydų skleidžiamu melu“.Nuo karo pradžios Izraelis nukovė jau visą virtinę aukštų „Hamas“ narių. Tarp jų yra ir karinio, ir politinio sparno atstovų.

Xi Jinpingas: Kinija bendradarbiaus su Egiptu, kad padėtų stabilizuoti Artimuosius RytusKetvirtadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė Egipto ministrui pirmininkui, kad abi šalys turėtų bendradarbiauti siekdamos „didesnio stabilumo“ Artimuosiuose Rytuose, temdomuose Izraelio ir „Hamas“ karo.Ir iki karo per daugelį dešimtmečių trukusią aklavietę tarp Izraelio ir palestiniečių Kinija ne kartą palaikė miglotą dviejų valstybių pasiūlymą, bet istoriškai yra palankesnė palestiniečiams, nors labiau vertina Palestinos išlaisvinimo organizaciją, o ne islamistinę „Hamas“.Ketvirtadienį Xi Jinpingas Pekine susitiko su Egipto ministru pirmininku Mostafa Madbouli ir pakartojo Kinijos paramą „dviejų valstybių sprendimui (...) kad būtų įgyvendintas taikus Palestinos ir Izraelio sambūvisį“, pranešė kelios valstybinės žiniasklaidos priemonės.„Kinija nori stiprinti bendradarbiavimą su Egiptu (...) ir suteikti daugiau tikrumo bei stabilumo regionui ir pasauliui“, – sakė Xi Jinpingas.Pekinas taip pat nori dirbti su Kairu, kad „drauge garantuotų tarptautinį sąžiningumą ir teisingumą, o taip pat bendrus besivystančių šalių interesus“, sakė jis.Karui pratrūkus, Egiptas iš esmės uždarė savo sieną su Gazos Ruožu, ten humanitarinė padėtis tampa vis beviltiškesnė. Tačiau ketvirtadienį Kairas pareiškė, kad leis humanitarinei pagalbai patekti į anklavą per Rafos perėją.Kinija „vertina svarbų Egipto vaidmenį deeskaluojant padėtį ir remia Egipto pastangas atverti humanitarinius koridorius“, Egipto premjerui sakė Xi Jinpingas. „Svarbiausias prioritetas yra nutraukti ugnį ir kuo greičiau sustabdyti karą“, – pridūrė jis.Šiltėjantys ryšiaiPastaraisiais mėnesiais Kinijos ir Egipto santykiai tapo šiltesni, nuo kitų metų Kairas oficialiai taps neseniai išplėstos besivystančios ekonomikos šalių grupės BRICS nariu.„Kinija sveikina Egiptą prisijungus prie BRICS bendradarbiavimo mechanizmo ir tiki, kad tai suteiks naują postūmį BRICS bendradarbiavimui“, – per susitikimą su M. Madbouli sakė Xi Jinpingas.„Kinija ir Egiptas yra geri draugai, turintys tuos pačius tikslus ir pasitikintys vienas kitu, ir geri partneriai, kurie ranka rankon dirba siekdami vystymosi ir bendros gerovės“, – sakė jis. „Šiuo metu tarptautinė ir regioninė padėtis išgyvena esminius ir sudėtingus pokyčius, pasaulis sparčiai keičiasi kaip niekada per šimtmetį“, – sakė Xi Jinpingas.

Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ išpūtus per sprogimą prie Gazos ligoninės žuvusių žmonių skaičiųPer sprogimą prie ligoninės Gazos mieste žuvusių žmonių skaičius, Izraelio teigimu, yra mažesnis nei nurodo Gazos Ruožą kontroliuojantis teroristinis judėjimas „Hamas“. „Izraelio kariuomenė turi žvalgybinės informacijos, tvirtai rodančios, kad tragiškų mirčių dėl netiksliai „Islamo džihado“ paleistos raketos skaičių „Hamas“ išpūtė – tai yra ir dalis dezinformacijos kampanijos“, – ketvirtadienį sakė kariuomenės atstovas.Sveikatos ministeriją Gazoje kontroliuoja „Hamas“, kurį ir ES bei JAV priskiria teroristinėms organizacijoms. Ministerija trečiadienį skelbė, kad per raketos smūgį žuvo 471 žmogus. Nepriklausomai patikrinti duomenų kol kas nėra galimybės.Izraelis sako, kad sprogimą prie ligoninės sukėlė teroristinės grupuotės „Islamo džihadas“ netiksliai paleista raketa ir pateikė esą tai įrodančią medžiagą.Palestiniečiai bei daug arabų valstybių tuo tarpu skelbia, kad kaltė tenka Izraeliui.

Kinija „labai nusivylusi“, kad JAV vetavo JT rezoliuciją dėl Izraelio ir „Hamas“ karoKetvirtadienį Kinija pareiškė esanti „labai nusivylusi“ Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimu vetuoti Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią padaryti „humanitarinę pauzę“ Izraelio ir „Hamas“ konflikte.„Kinija yra labai nusivylusi tuo, kad Jungtinės Valstijos trukdo Saugumo Tarybai priimti rezoliucijos projektą Palestinos klausimu“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning, ragindama Saugumo Tarybą „atlikti savo vaidmenį siekiant paliaubų ir stabdant karą“.

Įkaitų šeimos „siaubingu sprendimu“ vadina Egipto perėjos į Gazos Ruožą atidarymą humanitarinei pagalbaiPaskelbus apie humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui, Izraelyje pagrobtų ir į šią palestiniečių teritoriją išvežtų įkaitų šeimos ketina griežtinti savo protestus. Jie reikalauja, kad prieš bet kokią pagalbą Gazai pirmiausiai būtų paleisti įkaitai. Izraelio laikraštis „Haaretz“ trečiadienio vakarą rašė, kad įkaitų artimųjų atstovai „siaubingu sprendimu“ pavadino planuojamą Egipto pasienio perėjimo punkto atidarymą humanitarinėms prekėms.„Vaikai, kūdikiai, moterys, kareiviai, vyrai ir seni žmonės – kai kurie jų sergantys sunkiomis ligomis ar sužeisti šūvių – nežmoniškomis sąlygomis (...) laikomi po žeme“, tačiau, nepaisant to, Izraelio vyriausybė „apdovanoja“ žudikus ir įkaitų pagrobėjus, sakoma pareiškime.Įkaitų artimieji jau kelias dienas rengia demonstracijas prie kariuomenės būstinės Tel Avive. Jie reikalauja greitai išlaisvinti „Hamas“ teroristų pagrobtus šeimų narius.Egiptas, pasak JAV prezidento Joe Bideno, pažadėjo pradžioje per Rafos perėjimo punktą į Gazos Ruožą praleisti iki 20 sunkvežimių su pagalba. Izraelis pažadėjo netrukdyti pagalbos gabenimui iš Egipto.

Patvirtintų įkaitų skaičius augaIzraelio kariuomenė patvirtino, kad mažiausiai 203 žmonės yra laikomi įkaitais Gazos Ruože.Tai keturiais žmonėmis daugiau nei paskutinis oficialus Izraelio paskelbtas skaičius.„Hamas“ anksčiau pranešė, kad įkaitais laiko 250 žmonių.

Pranešama apie išpuolius prieš JAV bazes SirijojeDvi JAV karinės bazės Sirijoje buvo užpultos, pranešė su Iranu susijusi Libano televizija „Al Mayadeen“.Oficialaus išpuolių patvirtinimo nebuvo.„Al Mayadeen“ pranešė apie raketų ataką Konoko bazėje šiaurinio Deir al Zoro regiono kaime.Taip pat buvo surengta bepiločio lėktuvo ataka prieš Al-Tanf bazę netoli Sirijos sienų su Iraku ir Jordanija, sakoma pranešime.Šie pranešimai paskelbti po to, kai mažai žinoma grupuotė, vadinama Tashkil al-Waritheen , prisiėmė atsakomybę už vakar atskirą bepiločio lėktuvo ataką prieš Amerikos al Hariro oro bazę Irako šiaurėje.

Jordanija: niekas regione netiki Izraelio istorija apie ligoninės sprogimąJordanijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad „niekas netiki“ Izraelio pasakojimu apie sprogimą Gazos ligoninėje.Aymanas Safadi sakė NBC laidai, kad žmonės „šioje pasaulio dalyje“ nepatikės, kad palestiniečių kovotojai netyčia subombardavo al Ahli ligoninę, nebent bus atliktas nepriklausomas tyrimas.Paklaustas, ar tiki Izraeliu, J. Safadi atsakė: „šioje pasaulio dalyje niekas netiki tuo pasakojimu“.Jis tęsė: „Vienintelis būdas, kada žmonės galėtų patikėti, yra nepriklausomas tarptautinis tragedijos tyrimas su nepriekaištingais įrodymais, kad tai ne Izraelis.“

Izraelis teigia Gazoje nukovęs įtakingos ginkluotos frakcijos karinio sparno vadąIzraelio gynybos pajėgos Gazos Ruože pataikė į šimtus taikinių ir teigia nukovusios Liaudies pasipriešinimo komitetų karinio sparno vadą Rafatą Abu Hilalį. Liaudies pasipriešinimo komitetai – trečia pagal dydį ginkluota Gazos Ruože veikianti frakcija po „Hamas“ ir Palestinos „Islamo džihado“.Izraelio gynybos pajėgos teigia sudavusios smūgį pietiniam Gazos Ruožo Rafos miestui. Sprendimas priimtas gavus reikiamos informacijos iš šalies žvalgybos.

IDF: sunaikinta šimtai „Hamas“ infrastruktūros objektųIzraelio gynybos pajėgos ketvirtadienio rytą paskelbė, kad per pastarąją dieną sunaikino šimtus „Hamas“ teroristinių infrastruktūros objektų.Įraše „X“ socialiniame tinkle IDF teigė, kad „visą laiką atakuoja visame Gazos ruože“ ir pridūrė, kad sunaikino „prieštankinių raketų paleidimo aikšteles, tunelių šachtas, žvalgybos infrastruktūrą, operatyvinę būstinę ir kt. būstinė“.Jame taip pat teigiama, kad „buvo pašalinta ir daugiau nei dešimt teroristų“.

Izraelio pajėgos vėl apšaudė „Hezbollah“ pozicijas LibaneIzraelio pajėgos vėl atakavo proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės pozicijas Libane. Apie tai Izraelio kariuomenė pranešė naktį į ketvirtadienį. Kitos detalės kol kas nežinomos.Prieš tai „teroristai“, Izraelio duomenimis, į Izraelio gyvenvietę netoli sienos su Libanu paleido prieštankinę raketą. Izraelio pajėgos į šią ataką reagavo artilerijos ugnimi.Po palestiniečių teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį ir Izraelio atsakomųjų smūgių Gazos Ruože incidentai praėjusiomis dienomis vis kartojosi pasienyje tarp Izraelio ir Libano – tai kelia nerimą dėl tolesnės eskalacijos. Praėjusiomis dienomis per mūšius žuvo 13 „Hezbollah“ narių, pranešė organizacija.

Britų premjeras R. Sunakas ketvirtadienį lankysis IzraelyjeBritų premjeras Rishis Sunakas ketvirtadienį su trumpu vizitu lankysis Izraelyje. Jis, be kita ko, susitiks su ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir prezidentu Izchaku Herzogu, pranešė britų naujienų agentūra PA.Po to R. Sunakas, dar vyks į kitas regiono sostines. Iš viso jo kelionė regione truks dvi dienas. Tikslas yra diplomatinėmis priemonėmis užkirsti kelią mūšių išplitimui. R. Sunakas taip pat ketina spausti, kad Gazos Ruožą kuo skubiau pasiektų humanitarinė pagalba.Trečiadienį Izraelyje lankėsi JAV prezidentas Joe Bidenas. Jis smurto eskalacijos Artimuosiuose Rytuose akivaizdoje pažadėjo Izraeliui JAV solidarumą ir visišką paramą. Antradienį su solidarumo vizitu Izraelyje buvojo Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

Bidenas: Egiptas atidarys perėją į Gazos Ruožą, kad praleistų iki 20 pagalbos sunkvežimiųEgipto prezidentas Abdel Fattah al Sisi sutiko atidaryti Rafos perėjimo punktą į Gazos Ruožą, kad per jį galėtų pravažiuoti pirmoji maždaug 20 humanitarinės pagalbos sunkvežimių kolona, trečiadienį pranešė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Jis sutiko... pirmiausia praleisti iki 20 sunkvežimių“, – sakė J. Bidenas žurnalistams po skambučio A. F. al Sisi‘ui iš lėktuvo „Air Force One“, grįždamas namo po vizito Izraelyje, kur išreiškė solidarumą dėl spalio 7 dieną įvykdytų „Hamas“ išpuolių.Tikėtina, kad krovinys nekirs perėjos iki penktadienio, nes ten esančiam keliui reikia remonto, sakė J. Bidenas.„Jie ketina sutvarkyti kelią. Jie turi užtaisyti duobes, kad šie sunkvežimiai galėtų pravažiuoti. Ir tai įvyks – jie tikisi, kad tai užtruks apie aštuonias valandas rytoj“, – sakė jis.Pirmieji 20 sunkvežimių bus išbandymas pagalbos skirstymo sistemai, kuri neleistų Gazos Ruožą kontroliuojančiai palestiniečių grupuotei „Hamas“ gauti naudos, sakė JAV prezidentas. Pagalbą Gazos Ruožo pusėje skirstys Jungtinės Tautos.„Jei „Hamas“ ją konfiskuos arba neleis jos pervežti, arba tiesiog konfiskuos, tada viskas bus baiga, nes mes nesiųsime jokios humanitarinės pagalbos „Hamas“, jei jie norės ją konfiskuoti. Tokį įsipareigojimą aš prisiėmiau“, – sakė J. Bidenas.Jis pridūrė, kad 20 sunkvežimių yra „pirmoji dalis“, o iš viso laukiama „150 ar panašiai“ sunkvežimių. Ar bus leista pervažiuoti likusiems sunkvežimiams, priklausys nuo to, „kaip seksis“.

Aktyvistai surengė mitingą JAV Kapitolijaus kalvoje reikalaudami paliaubų GazojeDidelė protestuotojų grupė protestavo prie JAV Kongreso, reikalaudami, kad valdžia priverstų Izraelį nutraukti ugnį Gazos Ruože.„Smurto šaknys yra priespauda, ir mes esame čia, kad savo vardu pasakytume „ne“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė „Žydų balsas už taiką“. – Mes turime galią sustabdyti žiaurumus prieš palestiniečius. Mes atsisakome likti nuošalyje, kol Izraelio vyriausybė vykdo genocidą prieš palestiniečius Gazoje“.https://t.me/uniannet/114906Anot protestuotojų, prie Kapitolijaus susirinko 10 000 žmonių, o dar 500 „yra viduje reikalaudami nutraukti Izraelio ir JAV vyriausybių genocidą Gazoje“.Pasak policijos, po mitingo Kapitolijaus kalvoje buvo areštuota „maždaug 300 žmonių“.Vaizdai iš Vašingtono rodo protestuotojus, kurių daugelis buvo iš grupės „Žydų balsas už taiką“, užpildę „Cannon House“ biurų pastatą.Kita protestuotojų grupė užblokavo Nepriklausomybės alėją prie pastato.https://t.me/uniannet/114912

„Hezbollah“ teigia esanti stipresnė nei anksčiauLibano „Hezbollah“ perspėjo savo priešus, kad ji yra „tūkstančius kartų stipresnė“ nei anksčiau, kai jos smogikai prie sienos apsikeitė ugnimi su Izraelio pajėgomi.JAV perspėjo Iraną, „Hezbollah“ ir „Hamas“ šalininką, neįsitraukti į krizę.JAV dislokavo du lėktuvnešius, siekdamos užkirsti kelią bet kokiam valstybiniam ar nevalstybiniam veikėjui eskaluoti konfliktą.„Hezbollah“ pareigūnas Hashemas Safieddine'as, kreipdamasis į didelę šalininkų minią, perspėjo JAV prezidentą Joe Bideną, Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu ir jo vadinamus „piktybiškus europiečius“, kad jie būtų atsargūs.„Reakcija į klaidą, kurią galite padaryti, bus skambi“, – sakė jis.

Bidenas: Egipto prezidentas sutinka atverti sieną pagalbai GazojeJoe Bidenas sako, kad Egipto lyderis Abdel Fattah El-Sisi sutiko atidaryti Rafah sienos kirtimo punktą, kad į Gazą galėtų įvažiuoti maždaug 20 sunkvežimių, gabenančių humanitarinę pagalbą.Humanitarinės pagalbos darbuotojai Gazoje ne kartą perspėjo apie krizę regione, kai trūksta maisto, vandens ir energijos atsargų.Anksčiau Izraelis sakė neblokuosiantis vandens, maisto ir vaistų patekimo į Gazos ruožą iš Egipto, reaguodamas į JAV prezidento reikalavimą.Baltieji rūmai nurodė, kad J. Bidenas ir A. F. El-Sisi „sutarė glaudžiai bendradarbiauti“ „skubiu ir tvirtu tarptautiniu atsaku“ į humanitarinę situaciją Gazoje.Jų pareiškime teigiama, kad abu lyderiai taip pat susitarė dėl būtinybės išsaugoti stabilumą Artimuosiuose Rytuose ir užkirsti kelią konflikto eskalacijai.

JAV spaudžia Izraelį nepradėti karo su „Hezbollah“JAV prezidento Joe Bideno administracija privačiai ragino Izraelį nepradėti karinės kampanijos prieš „Hezbollah“, nes Vašingtonas stengiasi, kad dabartinis karas neišplistų už Gazos ruožo ribų, „The Times of Israel“ sako du su šiuo klausimu susipažinę pareigūnai.Pareigūnai paaiškina, kad JAV pripažįsta, kad Izraelis turi reaguoti į „Hezbollah“ išpuolius. Tačiau pasikartojantys Libano teroristinės grupuotės išpuoliai ir tai, kad Izraelis nenuspėjo „Hamas“ puolimo iš Gazos, suaktyvino diskusijas apie tai, ar Izraelis turi pradėti kovą su „Hezbollah“, kad išlaikytų pranašumą.Tokios kalbos sukėlė susirūpinimą JAV, kurios privačiai ir viešai perspėjo „Hezbollah“ ir Iraną nepradėti karo Izraelio šiauriniame fronte, teigia pareigūnai.Jie pridūrė, kad JAV perspėjo Izraelį būti atsargiems kariniu atsaku į „Hezbollah“ gaisrą, paaiškindamos, kad IDF klaida Libane gali sukelti daug didesnį karą.J. Bideno pareigūnai pastarosiomis dienomis nurodė Izraeliui, kad jei „Hezbollah“ pradės karą prieš Izraelį, JAV kariuomenė prisijungs prie IDF kovoje su teroristine grupe, teigia pareigūnai.Nuo spalio 7 d. „Hamas“ puolimo „Hezbollah“ paleido dešimtis prieštankinių valdomų raketų, raketų ir minosvaidžių į Izraelio karines pozicijas ir Izraelio miestus, o taip pat siuntė ginkluotus žmones, kad jie įsiveržtų į Izraelį. Keli bepiločiai orlaiviai taip pat buvo sulaikyti virš Izraelio šiaurės.Per šiuos atakas žuvo mažiausiai penki Izraelio kariai, 13 „Hezbollah“ teroristų ir penki palestiniečiai iš kitų teroristinių grupuočių. Vienas Izraelio civilis žuvo per „Hezbollah“ ataką sekmadienį, o du Libano civiliai ir žurnalistas taip pat žuvo per Izraelio apšaudymą.

Jungtinės Tautos norės atlikti savo tyrimą dėl Gazos ligoninės sprogimoAukštas Jungtinių Tautų pareigūnas paragino JT ištirti aplinkybes, susijusias su antradienį įvykusiu sprogimu Gazos Ruože ligoninėje.„JT tikrai norės atlikti savo tyrimą... Ir tai turėtų būti padaryta labai greitai“, – CNN sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams ir skubios pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas.Pasak Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos, per sprogimą Al-Ahli baptistų ligoninėje Gazos miesto centre žuvo šimtai žmonių. Gazos valdžia kaltino Izraelį, o šalis teigė, kad jos žvalgyba nurodė, kad priežastis buvo nesėkminga „Islamo džihado“ raketa. Grupė tai paneigė.Nacionalinio saugumo tarybos teigimu, JAV šiuo metu mano, kad Izraelis „nėra atsakingas“ už sprogimą. CNN negali savarankiškai patvirtinti, nei kas sukėlė sprogimą, nei aukų skaičiaus. M. Griffithsas taip pat sakė, kad JT yra pasirengusios teikti humanitarinę pagalbą ir paragino nutraukti oro antskrydžius tose vietose, kur reikia patekti.„Tarptautinė humanitarinė teisė draudžia oro antskrydžius į civilinių objektų vietas, civilinę infrastruktūrą. Tai pagalbos saugumas, kuris yra toks pat svarbus kaip ir jos patikimumas. Mes galime tai padaryti, nes turime pagalbą, turime žmones, sunkvežimius ir tikrai turime valios“, – sakė jis.

JAV gynybos sekretorius ragina „Hezbollah“ nutraukti atakas prieš IzraelįIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas telefonu kalbėjosi su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Jiedu kalbėjosi beveik kasdien nuo spalio 7 d. „Hamas“ puolimo.Y. Gallantas informavo L. Austiną apie savo karines operacijas reaguojant į teroro išpuolius.L. Austinas „paragino Libano „Hezbollah“ nutraukti atakas iš Pietų Libano į Izraelį ir pabrėžė humanitarinės pagalbos gabenimo civiliams Gazos ruože svarbą“, sakoma JAV pranešime.L. Austinas taip pat informavo Y. Gallantą apie „būsimos saugumo pagalbos teikimą Izraeliui ir pakartojo JAV įsipareigojimą saugiai grąžinti „Hamas“ laikomus įkaitus“, sakoma JAV pranešime.

Kuleba apie neįvykusį Zelenskio vizitą į Izraelį: jie paprašė palauktiUkrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebuvo duotas neigiamas atsakymas dėl vizito į Izraelį. Jis tik buvo įspėtas, kad tokios kelionės teks palaukti.Kaip praneša portalas „rbc.ua“, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba tai pareiškė interviu leidiniui „La Repubblica“.„Mes nesijaučiame atstumti. Mes aptarėme su jais vizitą iškart po "Hamas" atakos, ir jie mums pasakė, kad turėsime palaukti. Tuo metu Tel Avivas nelaukė nė vieno užsienio lyderio. Dabar padėtis pasikeitė“, - sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.Jis pridūrė, kad V. Zelenskio vizitas greičiausiai įvyks tada, kai bus susitarta dėl datos.Pirmadienį žiniasklaida pranešė, jog Ukrainos prezidentas V. Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dabar vizitui netinkamas laikas“.

Netanyahu: Bidenas sutiko padėti mums laimėti karą Izraelio mnistras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako, kad „didžiulis, precedento neturintis“ karinės pagalbos paketas, kurį Izraelis gavo iš JAV prezidento Joe Bideno per jo vizitą Tel Avive anksčiau, padės Izraeliui laimėti karą prieš „Hamas“.Vaizdo pareiškime iš Izraelio kariuomenės Kirya karinės būstinės Tel Avive B. Netanyahu sako, kad jis parodė J. Bidenui įrodymą, kad palestiniečių teroristų grupuotė „Islamo džihadas“ buvo atsakinga už sprogimą Gazos ligoninėje, prieš JAV prezidentui atvykstant į Izraelį.B. Netanyahu sako, kad J. Bideno vizitas Izraelyje buvo pirmasis JAV prezidento vizitas per karą.Premjeras sako, kad Izraelis dirbs „visais įmanomais būdais“, kad užtikrintų įkaitų išlaisvinimą, paliks atviras karines galimybes juos išlaisvinti.B. Netanyahu teigė sakęs Bidenui, kad Raudonajam Kryžiui turi būti leista aplankyti įkaitus ir kad Izraelis neleis humanitarinei pagalbai patekti į Gazą iš Izraelio, kol įkaitai nebus paleisti.

Ambasada: uždaromas JAV konsulatas pietų TurkijojeJAV konsulatas Adanoje (Turkija) „liks uždarytas visuomenei iki kito pranešimo“, vykstant protestams dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“, trečiadienį pranešė Amerikos ambasada.„Visoje Turkijoje ateinančias kelias savaites tikimasi didelių demonstracijų, susijusių su įvykiais Izraelyje ir Gazoje“, – sakoma perspėjime. „Bet koks susibūrimas, net ir tas, kuris turėtų būti taikus, gali paaštrėti ir tapti smurtiniu. Dėl protestų gali padidėti policijos dalyvavimas, gali būti uždaryti keliai ir sutrikti eismas“, - dėstome pareiškime.Perspėjime taip pat pažymėta, kad JAV vyriausybės darbuotojams buvo „nurodyta kuo labiau sumažinti judėjimą“ ir vengti keliauti į konsulinę apygardą.JAV valstybės departamentas išplatino savo ambasadų visame regione, įskaitant Beirute ir Amaną, įspėjimus, kur buvo panašių pranešimų, įspėjančių JAV piliečius apie vykstančius protestus, kurių daugelis buvo nukreipti prieš JAV diplomatinius junginius.

JAV vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliucijąJungtinės Valstijos vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, raginančią padaryti „humanitarinę pauzę“ siautėjančiame Izraelio ir „Hamas“ kare, nes tekste nebuvo paisoma Izraelio teisės gintis.„Jungtinės Valstijos yra nusivylusios, kad šioje rezoliucijoje neužsimenama apie Izraelio teisę į savigyną“, – sako JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield. „Kaip ir kiekviena pasaulio tauta, Izraelis turi prigimtinę teisę į savigyną, kaip nurodyta JT Chartijos 51 straipsnyje. Po ankstesnių teroristinių išpuolių, kuriuos surengė tokios grupuotės kaip al-Qaida ir ISIS, ši taryba dar kartą patvirtino šią teisę. Šis tekstas turėjo padaryti tą patį“, – priduria ji.Dvylika iš 15 tarybos narių balsavo už Brazilijos pateiktą ir kelias dienas derintą rezoliuciją, o Rusija ir Jungtinė Karalystė susilaikė.Jungtinės Valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš, tačiau jos, kaip vienos iš penkių nuolatinių organizacijos narių, balsas skaičiuojamas kaip veto.Rezoliucijoje teigiama, kad taryba „griežtai smerkia bet kokį smurtą ir karo veiksmus prieš civilius bei visus teroro aktus“.

Izraelio kariuomenės vadas: kovosime, bet liksime žmonėmisIzraelio gynybos pajėgų (IDF) vadas sako, kad vykstantis karas prieš teroristinę grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože nebus trumpas, ypač jei teroristų grupuotė „Hezbollah“ ir toliau įsijungs į kovas.IDF štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi taip pat kaltina „Hamas“ „kovojant kaip gyvulius“ po spalio 7 dieną įvykusių žudynių pietų Izraelyje.„Kovojame pagal taisykles. Visi esame pikti, bet naudojamės galvomis. Mes kovojame ryžtingai ir liekame žmonėmis, kitaip nei kita pusė, kuri kovoja kaip gyvuliai“, – sako Halevi Izraelio oro pajėgų Tel Nofo oro bazės kariams.„Jis nebus trumpas, ir mums gali prireikti išplėsti [kovą], jei prisijungs dar vienas priešas. Bet žinosime, kaip plėstis“, – sako jis, turėdamas galvoje pastarosiomis dienomis pasikartojančius „Hezbollah“ išpuolius prie šiaurinės Izraelio sienos.

IDF: iš Libano paleistos 9 raketos įskriejo į šiaurės IzraelįTrečiadienį iš Libano teritorijos į šiaurės Izraelį buvo paleistos devynios raketos, sakoma Izraelio gynybos pajėgų pranešime, skelbia CNN.Keturias raketas perėmė IDF oro gynybos kompleksas, teigiama pranešime.Trečiadienio popietę Izraelio šiaurėje, netoli Libano sienos, skambėjo sirenos, įspėjančios apie galimai atskriejančias raketas.„Nustatyti keli prieštankinių raketų paleidimai link Metulos, Malkijos ir Manaros vietovių. IDF atsako ugnimi į šūvių ištakas“, – pranešė Izraelio kariuomenė. Anksčiau trečiadienį IDF pranešė, kad prie Libano sienos esančių Izraelio gyvenviečių Manaros ir Rosh HaNikros link buvo paleistos prieštankinės raketos. Pareiškime „Hezbollah“ teigė, kad atakavo Izraelio poziciją į pietus nuo Manaros.

Izraelis: po „Hamas“ išpuolio šimtai žmonių vis dar gydomi ligoninėseIzraelio sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad praėjus 11 dienų po mirtinų „Hamas“ išpuolių ligoninėje tebėra 330 žmonių, skelbia „Sky News“. Penkiasdešimt aštuonių žmonių būklė yra sunki, 167 – vidutinio sunkumo, o 105 – gera. Iš viso po išpuolių į ligoninę buvo paguldyti 4562 žmonės. Izraelio valdžios institucijų duomenimis, „Hamas“ šturmuojant Pietų Izraelį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių.

Praėjus kelioms minutėms po Bideno išvykimo, Izraelyje pasigirdo sirenosIzraelio centrinėje dalyje pasigirdo raketų sirenos – praėjus kelioms minutėms po to, kai išvyko JAV prezidentas Joe Bidenas, skelbia „Sky News“. Sirenos buvo girdimos centriniuose Hod Hašarono, Ganei Am, Jarkonos, Adanimo ir Petah Tikvos miestuose. Taip pat pasirodė Izraelio žurnalisto pasidalinta filmuota medžiaga, kurioje matyti, kaip Izraelio „Geležinis kupolas“ perima raketas.

Baltieji rūmai: „vaizdai, perimti ryšiai“ rodo, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį Gazos ligonineiJAV žvalgybos duomenys, pagrįsti vaizdais iš oro ir perimtu ryšiu, rodo, kad Izraelis nėra kaltas dėl smūgio Gazos ligoninei, per kurį žuvo šimtai žmonių, trečiadienį pranešė Baltieji rūmai.„Mes ir toliau renkame informaciją, tačiau dabartinis mūsų vertinimas, pagrįstas vaizdų iš oro, perimtų ryšių ir atvirų informacijos šaltinių analize, yra toks, kad Izraelis nėra atsakingas už vakar Gazos ligoninėje įvykusį sprogimą“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson.

Bidenas pažadėjo 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą Gazos RuožuiJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo skirti 100 mln. dolerių humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui ir Vakarų Krantui, skelbia BBC.„Šie pinigai bus skirti daugiau kaip milijonui palestiniečių, kurie dėl konflikto paliko savo namus, taip pat neatidėliotiniems poreikiams Gazos Ruože tenkinti“, – sakė J. Bidenas savo kalboje Tel Avive.Anksčiau JAV televizijos kanalas „CBS News“ pranešė, kad Izraelis po „Hamas“ išpuolio paprašė JAV 10 mlrd. dolerių skubios karinės pagalbos.

Izraelis JT Saugumo Tarybai pateiks įrodymus apie sprogimą ligoninėjeIzraelis šiandien JT Saugumo Tarybos posėdyje pateiks įrodymus dėl sprogimo al Alhi ligoninėje, pranešė Izraelio užsienio reikalų ministras, skelbia „Sky News“.Vaizdo žinutėje, paskelbtoje socialiniame tinkle X, Eli Cohenas sakė, kad Izraelis turi „konkrečių įrodymų“, kad jis nepuolė ligoninės.Saugumo Taryba šiandien susitinka savo būstinėje Niujorke aptarti padėties Artimuosiuose Rytuose.https://twitter.com/IsraelMFA/status/1714617440905150704

Bidenas: Izraelis sutiko, kad humanitarinė pagalba pradėtų judėti iš Egipto į GaząJAV prezidentas Joe Bidenas perspėjo izraeliečius, kad jie nebūtų apakinti pykčio, patyrę didžiausią visų laikų ataką, ir perspėjo, kad po rugsėjo 11-osios teroro aktų Jungtinės Amerikos Valstijos padarė klaidų.„Įspėju, kol jaučiate tą pyktį, neleiskite, kad jis jus užvaldytų. Po rugsėjo 11-osios mes Jungtinėse Valstijose buvome įsiutę. Ieškodami teisybės ir siekdami teisingumo taip pat padarėme klaidų“, – lankydamasis Tel Avive sakė J. Bidenas.Trečiadienį jis taip pat sakė, kad Izraelis sutiko leisti teikti pagalbą į nuskurdusį Gazos Ruožą net ir vykdydamas karinę kampaniją, kurią pradėjo reaguodamas į „Hamas“ surengtą Izraelio užpuolimą.„Izraelis sutiko, kad humanitarinė pagalba gali pradėti judėti iš Egipto į Gazą“, – per vizitą Izraelyje sakė J. Bidenas ir pridūrė, jog Jungtinės Amerikos Valstijos bendradarbiauja su partnerėmis, kad „sunkvežimiai kuo greičiau pajudėtų per sieną“.Trečiadienį ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras taip pat paskelbė, kad Izraelis leis teikti pagalbą Gazos Ruožui per Egiptą, bet pabrėžė, jog į blokuojamą palestiniečių anklavą bus leidžiama įvežti tik „maistą, vandenį ir vaistus“.„Atsižvelgdamas į prezidento J. Bideno reikalavimą, Izraelis netrukdys teikti humanitarinę pagalbą per Egiptą“, – apie ministrų kabineto sprendimą pranešė ministro pirmininko biuras. Pranešime sakoma, kad pagalba civiliams Gazos Ruožo pietuose bus leidžiama tol, kol šios atsargos nepasieks Gazą valdančios palestiniečių grupuotės „Hamas“.

Bidenas žada paramą Izraeliui: mes nestovėsime nuošalyjeJoe Bidenas vėl kalba iš Tel Avivo, kur žada palaikyti Izraelį, skelbia „Sky News“. „Hamas“ įvykdė žiaurumus, primenančius didžiausius ISIS siaubus, išleisdama į pasaulį gryną, nesumeluotą blogį“, – sako jis. JAV prezidentas tvirtina, kad spalio 7 d. „Hamas“ išpuolis buvo pražūtingiausia diena žydų tautai nuo Holokausto laikų. „Pasaulis tada stebėjo, pasaulis nieko nežinojo. Mes daugiau nestovėsime nieko nedarydami“, – sako J. Bidenas.Prezidentas kalbėjo, kad svarbiausias jo prioritetas tebėra įkaitų paleidimas ir saugus jų sugrįžimas, ir jis tai aptarė su Izraelio pareigūnais. J. Bidenas sako, kad JAV palaikys „Geležinio kupolo“ (tai Izraelio priešraketinė sistema) aprūpinimą ir perkėlė į regioną JAV pajėgas.

JAV patvirtino: Gazos ligoninėje sprogimas įvyko dėl palestiniečių raketosJAV tvirtinimu, tikėtina, kad Gazos ligoninėje įvyko sprogimas dėl netinkamai paleistos palestiniečių judėjimo „Islamo džihadas“ raketos.JAV turi nepriklausomą vertinimą, kad tai buvo palestiniečių grupuotės „Islamo džihadas“ raketa, kuri buvo paleista klaidingai ir pataikė į ligoninę Gazos Ruože, „NBC News“ sakė du aukšto rango pareigūnai.Tai sutampa su Izraelio teiginiais, kad sprogimą sukėlė grupuotės „Islamo džihadas“ raketa. Palestiniečių sveikatos apsaugos pareigūnai ir „Hamas“ dėl sprogimo, per kurį, jų teigimu, žuvo beveik 500 žmonių, kaltino Izraelio aviacijos smūgį.

Ambasadorius: Izraelyje žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki 23Per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai.Tai trečiadienį socialiniame tinkle X pranešė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelas Brodsky, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Naujausiais duomenimis, per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo 23 Ukrainos piliečiai. Tai antras per ataką žuvusių užsieniečių skaičius po amerikiečių“, – parašė diplomatas.Anksčiau buvo pranešta apie 13 Izraelyje žuvusių Ukrainos piliečių.

Bidenas: JAV duomenys rodo, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį į Gazos ligoninęPrezidentas Joe Bidenas trečiadienį sakė matęs JAV gynybos departamento „duomenis“, patvirtinančius jo teiginį, kad dėl pražūtingo smūgio į Gazos ligoninę kalti palestiniečių kovotojai, o ne Izraelis.Žurnalistų Tel Avive paklaustas, kas leido jam įsitikinti, kad Izraelis nėra atsakingas už smūgį, per kurį antradienį žuvo šimtai žmonių, J. Bidenas atsakė: „Duomenys, kuriuos man parodė mano gynybos departamentas“.

Ukrainos ambasadorius: iš Izraelio jau evakuota apie 450 ukrainiečiųArtimiausias evakuacinis skrydis iš Tel Avivo numatytas spalio 19 d. Iš Izraelio dėl karo veiksmų jau išvyko apie 450 ukrainiečių.Tai trečiadienį žurnalistams papasakojo Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša UNIAN. Pasak diplomato, iki šiol ukrainiečiams buvo surengti trys evakuaciniai skrydžiai iš Izraelio.„Iš viso buvo evakuota apie 450 piliečių, evakuacijos poreikis labai sumažėjo. Tai reiškia, kad tie, kurie mėgino skubiai evakuotis, jau išvyko", - pažymėjo ambasadorius.Kartu jis prisiminė, kad visi skrydžiai buvo į Rumuniją.„Suteikėme konsulinę pagalbą ir parūpinome pigiausių bilietų – kaina apie 400 eurų, kai dabar bet kokie skrydžiai į Europą kainuoja 1000-1500 eurų“, – teigė jis.J. Kornijčukas pridūrė, jog organizuoti nemokamą evakuaciją neįmanoma, nes tam nėra lėšų. Anot ambasadoriaus, ukrainiečiai skundėsi kaip tik dėl ​​to, kad skrydžiai nebuvo nemokami.„Vakar nemokamai buvo išsiųstas karstas su žuvusios mūsų pilietės palaikais, o šiandien išsiunčiamas jos nepilnametis sužeistas sūnus, iš pradžių į Moldovą, o paskui į Odesą, į mamos laidotuves“, – sakė diplomatas.Praėjus savaitei po „Hamas“ smogikų atakos, spalio 14 d. iš Izraelio išskrido pirmasis lėktuvas su evakuojamais ukrainiečiais. Jame buvo 207 Ukrainos piliečiai, tarp jų daugiau kaip 60 vaikų.Spalio 16 d. iš Ben Guriono oro uosto į Rumuniją išskrido antrasis evakuacinis lėktuvas su 155 Ukrainos piliečiais, tarp kurių buvo 107 moterys ir 23 vaikai.Deja, evakuoti ukrainiečius iš Gazos Ruožo, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai, kol kas nepavyko, apgailestavo ambasadorius.

Palestinos savivalda kaltina Izraelį tyčia apšaudžius ligoninę GazojePalestinos savivaldos (Vakarų Kranto) užsienio reikalų ministras Riadas Malki apkaltino Izraelį tyčia apšaudžius Al Ahli ligoninę Gazos Ruože ir pridūrė, kad anklavo gyventojai patiria genocidą, skelbia BBC.Izraelio vyriausybė ir kariuomenė anksčiau kategoriškai neigė prisidėjusi prie šio smūgio ir pateikė įrodymų, kad raketa, nukritusi automobilių stovėjimo aikštelėje netoli ligoninės, buvo viena iš dešimties, kurias iš Gazos Ruožo paleido palestiniečių grupuotė „Islamo džihadas“. Šiuo metu Izraelyje viešintis JAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino, kad Izraelio kariuomenės pateikti įrodymai atrodo patikimi.Kalbėdamas Saudo Arabijoje vykstančiame Islamo bendradarbiavimo organizacijos posėdyje, R. Malki pažymėjo, kad Izraelio kariuomenė esą jau prieš dvi dienas bandė bombarduoti ligoninę, perspėdama joje dirbančius gydytojus.R. Malki pridūrė, kad, jo nuomone, tarptautinė bendruomenė leidžia Izraeliui žudyti palestiniečius „vadovaujantis savigynos šūkiu“. R. Malki, nepateikdamas jokių įrodymų, teigia, kad per pastarąsias 11 dienų dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo 1 300 vaikų.

Dėl smūgio į ligoninę Gazos Ruože Turkija paskelbs 3 dienų gedulą Turkija paskelbs trijų dienų gedulą dėl mirtino smūgio į ligoninę karo draskomame Gazos Ruože, per jį žuvo keliasdešimt žmonių, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas turkų pareigūnas.Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, karštas palestiniečių rėmėjas, kaltina Izraelį „smogus ligoninei, kurioje glaudėsi moterys, vaikai ir nekalti civiliai“, ir paragino pasaulį sustabdyti tragediją Gazoje.„Turkija paskelbs trijų dienų nacionalinį gedulą“, – naujienų agentūrai AFP sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.

IDF: šaudyta į Izraelio karinį postą prie Libano sienosIzraelio kariuomenė pranešė, kad reaguoja į šūvius, paleistus į jos karinius postus palei Libano sieną, skelbia „Sky News“. Pranešama, kad apšaudomi postai yra Zar’it vietovėje. Izraelio ir Libano pasienyje ne kartą buvo pranešta apie susirėmimus, dažniausiai 2,5 mylios spinduliu palei demarkacinę liniją. Vis labiau baiminamasi, kad abiejų šalių susirėmimai gali sukelti platesnį karą Artimuosiuose Rytuose. Irano remiama ginkluota grupuotė „Hezbollah“ dominuoja Pietų Libane ir yra Izraelio priešininkė.

Izraelio kariuomenė: daugėja raketų paleidimų iš Gazos RuožoIzraelio kariuomenė teigia, kad nuo konflikto su „Hamas“ pradžios Gazos Ruože nukrito 450 raketų, kurias palestiniečių kovotojai paleido į Izraelio teritoriją, skelbia BBC.Izraelio karinės oro pajėgos trečiadienį pareiškė, kad nesėkmingų raketų paleidimų iš Gazos Ruožo daugėja. Izraelio karinės oro pajėgos socialiniame tinkle X paskelbė keletą pranešimų, kuriuose kaltina „Hamas“ „nuolat naudojantis Gazos Ruožo civiliais gyventojais kaip gyvaisiais skydais“.Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad raketos paleidžiamos iš taškų, esančių netoli civilių taikinių, „pavyzdžiui, ligoninių, JT mokyklų, mečečių, restoranų, diplomatinių pastatų ir viešbučių“.Izraelis teigia, kad smūgis Gazos Al-Ahli ligoninei, per kurį žuvo keli šimtai žmonių, buvo nesėkmingo raketos paleidimo į Izraelį iš Gazos Ruožo rezultatas. Palestiniečių šaltiniai dėl raketų atakos prieš ligoninę kaltino Izraelio valdžios institucijas.

Borrellis: ES negali pritarti tam, kad Izraelis neteisėtai nutraukė vandens tiekimą Gazos RuožuiEuropos Sąjunga (ES) „negali pritarti“ tam, kad Izraelis nutraukė vandens tiekimą Gazos Ruožo gyventojams, nes tai „akivaizdžiai“ pažeidžia tarptautinę teisę, trečiadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Vandens tiekimo apgultai bendruomenei nutraukimas prieštarauja tarptautinei teisei. Mes negalime su tuo sutikti“, – sakė jis Europos Parlamente Strasbūre.Tokia buvo ES pozicija ir kalbant apie Ukrainą, kur Rusijos pajėgos apgulė bendruomenes ir atkirto vandenį. Tai prieštarauja tarptautinei teisei tiek kalbant apie Ukrainą, tiek apie Gazą, pabrėžė J. Borrellis. „Jei to negalime pasakyti apie abi vietas, mums trūksta moralinio autoriteto, reikalingo, kad mūsų balsas būtų išgirstas“, – sakė jis.J. Borrellio komentarai nuskambėjo Europos Sąjungoje prieštaringai pasisakant apie Izraelio ir „Hamas“ konflikto raidą. Spalio 7 d. kruvinas „Hamas“ puolimas prieš Izraelio civilius netoli Gazos buvo plačiai ir pakartotinai smerkiamas, tačiau ES šalys, pareigūnai ir įstatymų leidėjai skirtingai reagavo į Izraelio atsakomuosius karo veiksmus Gazos Ruože. Dauguma pabrėžia, kad Izraelis turi laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, draudžiančios kolektyvines bausmes gyventojams, taikymąsi į civilius ir neproporcingus veiksmus.J. Borrellis, vyriausiasis 27 ES šalių narių užsienio politikos atstovas, pasisakė labai aiškiai, kad Izraelio sprendimas nutraukti vandens tiekimą Gazos Ruožui pažeidžia tarptautinę teisę.Jungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūra (UNRWA) teigia, kad dauguma iš maždaug 2 mln. Gazos gyventojų nebeturi vandens, kai kurie priversti gerti iš užterštų šaltinių.

Gazos Ruože žuvo beveik 3 500 palestiniečiųGazos Ruože žuvo mažiausiai 3 478 palestiniečiai ir dar 12 000 buvo sužeisti, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija, skelbia „Sky News“.Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas spaudai Ašrafas al-Qidra sakė, kad per, jo žodžiais tariant, „Izraelio žudynes“ al Ahli ligoninėje žuvo 471 žmogus.Palestinos užsienio reikalų ministras Riadas Malki sakė, kad per pastarąsias 11 dienų nuo Izraelio bombardavimų žuvo 1 300 vaikų.Izraelis neigė bet kokią atsakomybę už sprogimą ligoninėje, kaltindamas palestiniečių „Islamo džihadą“ netinkamai paleidus raketą iš Gazos Ruožo.Islamo džihadas paneigė bet kokį savo dalyvavimą ir savo ruožtu apkaltino Izraelį.

„Hamas“: JAV yra „aklai šališkos“ Izraelio atžvilgiuPo to, kai Joe Bidenas pareiškė, kad Izraelis, atrodo, nėra atsakingas už Gazos ligoninės bombardavimą, „Hamas“ apkaltino JAV „aklu šališkumu Izraelio atžvilgiu“, skelbia „Sky News“.Po mirtino sprogimo al Ahli ligoninėje, esančioje teritorijos šiaurėje, J. Bidenas Benyaminui Netanyahu pasakė: „Remiantis tuo, ką mačiau, atrodo, kad tai padarė kita komanda, o ne jūs.“Kovotojų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad Izraelio oro antskrydis smogė ligoninei, ir teigė, kad per jį žuvo mažiausiai 500 žmonių.Izraelis neigė atsakomybę, teigdamas, kad palestiniečių „Islamo džihadas“ netinkamai paleido raketą, kuri pataikė į ligoninės automobilių stovėjimo aikštelę, ir sakė, kad žuvusiųjų skaičius yra išpūstas.

Landsbergis apie sprogimą Gazos ligoninėje: geriausias dalykas – nepriklausomas tyrimasUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis mano, kad turėtų būti atliktas nepriklausomas tyrimas dėl mirtino sprogimo Gazos ligoninėje. Anot jo, tokį tyrimą geriausiai atliktų Jungtinių Tautų (JT) specialistai.„Aš manau, kad tyrimas yra reikalingas ir Izraeliui, mano būtų toks suvokimas. Jų žodžiais kaip ir nėra pagrindo nepasitikėti, bet norint įtikinti ne tik lietuvius, Europos Sąjungą, partnerius ar tuos, kurie nori padėti, (...) ko gero, geriausias dalykas yra nepriklausomas tyrimas“, – trečiadienį žurnalistams komentavo G. Landsbergis.„Tokie tyrimai geriausiai gimsta Jungtinėse Tautose. Tai tada pagrįstų žodžius, kuriuos girdime iš Izraelio“, – pridūrė užsienio reikalų ministras, turėdamas omenyje Izraelio pareikštus kaltinimus „Hamas“ teroristams dėl smūgio Gazos ligoninei.Palestinos ekstremistų organizacijos „Hamas“ kontroliuojamos Gazos ministerija dėl ligoninėje įvykusio sprogimo įvykio kaltina Izraelį, tačiau Izraelio kariuomenė teigia, kad dėl to kalta yra nuo kurso nukrypusi Palestinos ekstremistų grupuotės „Islamo džihadas“ paleista raketa. Savo teiginį kariuomenė grindžia iš oro darytomis įvykio vietos nuotraukomis, taip pat perimto „Hamas“ pareigūnų pokalbio įrašu.ELTA primena, kad spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.

Netanyahu paragino Vakarus padėti nugalėti „absoliutų blogį“ – „Hamas“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino Vakarus sutelkti pajėgas ir nugalėti „Hamas“ po šios Palestinos ekstremistų organizacijos spalio 7 d. įvykdytų skerdynių, po kurių paaiškėjo, kad ši grupuotė – „absoliutus blogis“.Tel Avive trečiadienį susitikęs su JAV prezidentu Joe Bidenu, B. Netanyahu sakė, kad „civilizuotas pasaulis privalo susivienyti, kad nugalėtų „Hamas“,“ šią Gazos Ruožą valdančią smogikų grupuotę prilygindamas naciams ir Islamo valstybės teroristų tinklui.B. Netanyahu teigimu, Izraelyje „Hamas“ įvykdė sunkiausius nusikaltimus. Buvo prievartaujamos moterys, kapojamos galvos kariams, žudomi vaikai, pridūrė jis.„Ponas prezidente, pamėginkite įsivaizduoti tą baimę ir paniką, kuri buvo apėmusi tuos mažylius paskutinėmis jų gyvenimo akimirkomis, po to, kai tie pabaisos aptiko, kur jie slepiasi,“ – kalbėdamas su J. Bidenu sakė ministras pirmininkas.„Mes nugalėsime „Hamas“ ir pašalinsime jos grėsmę iš mūsų gyvenimo,“ – sakė B. Netanyahu. Jis pridūrė, kad J. Bidenas yra pirmasis istorijoje JAV prezidentas, apsilankęs Izraelyje karo metu, ir pasakė esąs „giliai, giliai sujaudintas“.„Ačiū, kad esate su Izraeliu – šiandien, rytoj ir visada.“

Vyriausybėje – susitikimas su iš Izraelio evakuotais lietuviaisTrečiadienį Vyriausybės kanceliarijoje surengtas susitikimas su iš Izraelio evakuotais Lietuvos piliečiais, praneša Vyriausybė.„Valstybės institucijų veikimo procedūros yra nuolatiniame tobulinimo procese, kadangi turime adaptuotis prie naujų iššūkių. Ypač tai aktualu tokiose situacijoje, kokioje atsidūrė Lietuvos piliečiai Izraelyje. Todėl siekdami tobulinti esamus veikimo algoritmus, esame labai dėkingi už mūsų piliečių grįžtamąjį ryšį“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.Sugrįžę piliečiai institucijoms išsakė siūlymus, kaip tobulinti esamą sistemą bei padėkojo už sėkmingai įvykdytą operaciją. Susitikimo metu diskutuota apie problemas, su kuriomis susidurta siekiant operatyviai užmegzti ryšį su karo zonoje įstrigusiais piliečiais.Aptarta, kiek tokiomis sąlygomis institucijų teikiama informacija apie galimybę evakuotis buvo tiksli ir savalaikė. Taip pat susitikimo dalyviai aptarė ir psichologinės pagalbos poreikio tokiose situacijos problematiką, nurodoma pranešime.Atsižvelgiant į šios diskusijos radinius, NKVC ir kitos institucijos pasirengusios tobulinti savo veiklos procedūras.Šiuo metu su valstybės institucijų pagalba Izraelį paliko 152 Lietuvos piliečiai. NKVC kartu su Užsienio reikalų ministerija ir kitomis institucijoms palaiko ryšį su konflikto zonoje buvusiais ir vis dar ten esančiai piliečiais.

Palestinos aukų skaičius išaugo iki 3 300Palestinos sveikatos ministras Mai al-Kaila teigia, kad nuo tada, kai Izraelis pradėjo antskrydžius prieš 11 dienų, Gazoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3300.Jis priduria, kad dar 13 000 buvo sužeisti.Mažiausiai 1 300 izraeliečių žuvo per „Hamas“ atakas, prasidėjusias naujausią smurto ciklą, o mažiausiai 199 žmonės buvo paimti įkaitais.

Irano užsienio reikalų ministerija paragino šalis įvesti sankcijas Izraeliui Irano užsienio reikalų ministras ragina islamo šalis nedelsiant įvesti visišką embargą Izraeliui, įskaitant sankcijas už naftą, be to, išsiųsti Izraelio ambasadorius, jei bus užmegzti santykiai su sionistų režimu.Iranas nepalaiko diplomatinių santykių su Izraeliu.

Stambulo policija užkirto kelią mėginimui šturmuoti Izraelio konsulatąStambulo policija užkirto kelią protestuotojams naktį šturmuoti Izraelio konsulatą po Gazos Ruožo ligoninėje įvykusio sprogimo, per kurį žuvo dešimtys civilių, praneša vietos valdžia.Stambulo gubernatoriaus biuras pranešė, kad ankstyvą trečiadienio rytą grupei asmenų apmėčius konsulatą akmenimis, pagaliais ir petardomis, buvo sužeista daugiau nei 60 žmonių, dauguma jų – policijos pareigūnai.Vienas žmogus vėliau ligoninėje mirė dėl įvykio vietoje patirto infarkto, rašoma pranešime.Trečiadienį dieną vietos gydytojų sąjunga ir nedidelė opozicijos partija prie Izraelio konsulato Stambule surengė protestą.Šis incidentas Stambule įvyko vos dieną po sukrečiančio sprogimo Gazos Ruožo ligoninėje, per kurį kaip teigia vietos sveikatos ministerija žuvo šimtai žmonių.Palestinos ekstremistų organizacijos „Hamas“ kontroliuojamos Gazos ministerija dėl šio įvykio kaltina Izraelį, tačiau Izraelio kariuomenė teigia, kad dėl to kalta yra nuo kurso nukrypusi Palestinos ekstremistų grupuotės „Islamo džihadas“ paleista raketa. Savo teiginį kariuomenė grindžia iš oro darytomis įvykio vietos nuotraukomis, taip pat perimto „Hamas“ pareigūnų pokalbio įrašu.Nepriklausomai įvertinti šiuos pareiškimus nebuvo galimybių.Stambulo gubernatoriaus biuras pasmerkė Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą kaip „panašų į teroro atakas“.

A. Blinkenas paskambino M. Abbasui ir pareiškė užuojautą dėl žūčių Gazos ligoninėjeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paskambino Palestinos prezidentui Mahmudui Abbasui ir pareiškė užuojautą dėl mirtino sprogimo Gazos ligoninėje bei išreiškė paramą palestiniečių „teisėtiems siekiams“, trečiadienį pranešė Valstybės departamentas.A. Blinkenas, išvykęs į regioninę kelionę krizės klausimais, antradienį vakare, po smūgio Ahli Arab ligoninei, telefonu kalbėjosi su M. Abbasu praėjus kelioms valandoms po asmeninio susitikimo su juo Amane.Jis paskambino M. Abbasui „pareikšti gilią užuojautą dėl per sprogimą ligoninėje žuvusių civilių“, sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.A. Blinkenas „išreiškė tęstinę JAV paramą palestiniečių tautai, pabrėždamas, kad „Hamas“ teroristai neatstovauja palestiniečiams ir jų teisėtiems apsisprendimo siekiams, taip pat orumo, laisvės, saugumo ir teisingumo siekiams“, sakė M. Mileris.JAV valstybės sekretoriaus skambutis inicijuotas tuo metu, kai sprogimas ligoninėje paskatino Jordaniją atšaukti Amane planuotą aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame turėjo dalyvauti M. Abbasas, JAV prezidentas Joe Bidenas ir Jordanijos bei Egipto vadovai.A. Blinkenas, kuris trečiadienį išvyko į Izraelį, kad prisijungtų prie atvykusio J. Bideno, per savo kelionę po regioną du kartus susitiko su M. Abbasu, kurio vadovaujama Palestinos savivaldos institucija įsikūrusi Vakarų Krante ir kuris priešinasi „Hamas“.Po sprogimo Gazos ligoninėje Vakarų krante kilo protestai prieš M. Abbasą.

Rusija pavadino sprogimą Gazos ligoninėje „nusikaltimu“Trečiadienį Rusija pareiškė, kad Gazos ligoninės komplekse įvykęs sprogimas, kuriame sveikatos priežiūros įstaigų teigimų žuvo šimtai žmonių, yra „nusikaltimas“ ir „nužmogėjimo aktas“.Izraelis ir Palestinos smogikai dėl viso pasaulio pasipiktinimą ir audringus protestus kai kuriose musulmoniškose šalyse sukėlusio sprogimo kaltina vieni kitus.„Mūsų vertinimu, tokį veiksmą tikrai laikome nusikaltimu, nužmogėjimo aktu,“ – pareiškė užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, nutylėdama, kas jos manymu dėl to yra kaltas.Ji teigė, kad Rusija seka oficialius Izraelio pareiškimus, kuriuose neigiamas šalies dalyvavimas, ir kad dabar būtina pateikti įrodymus.„Jei rimtai ketinama... įrodyti, kad ji nėra su tuo susijusi ir yra nekalta, tuomet ji neturėtų apsiriboti komentarais žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, bet pateikti faktus,“ – sakė ji.„Prašome pateikti palydovais darytų nuotraukų, kuriose būtų matyti skrydžių geografija ir visi tuo metu turėti duomenys – būtų gerai, jeigu ir partneriai iš Amerikos galėtų tą patį padaryti,“ – pridūrė ji.Trečiadienį Izraelio kariuomenė pranešė turinti „įrodymų“, kad už ligoninės sprogimą yra atsakingi smogikai ir pareiškė, kad atliktas tyrimas rodo, jog dėl šio incidento yra kalta kita šalis.

Berlyno sinagoga apmėtyta Molotovo kokteiliaisTrečiadienio rytą Berlyne savadarbiais padegamaisiais užtaisais apmėtytas žydų bendruomenės centras ir sinagoga – manoma, kad šis Vokietijos sostinės žydų bendruomenę pašiurpinęs ir jos pasipiktinimą sukėlęs išpuolis buvo mėginimas pastatą padegti.Kahalo Adasso Yisroelio bendruomenė išplatino pranešimą, kad nežinomi užpuolikai nuo gatvės sviedė du Molotovo kokteilius Berlyno Mitės rajono Brunenštrasės gatvėje esančio bendruomenės centro link.Policija patvirtino išpuolio faktą ir pradėjo tyrimą.Buteliai sprogo ir degusis skystis užsidegė, tačiau nei žmonės, nei pastatas nenukentėjo. Vietos dienraštis „Tagesspiegel“ pranešė, kad Molotovo kokteiliai į pastatą nepataikė ir užsiliepsnojo ant šaligatvio.Pasikėsinimo padegti metu vietoje budėjo žydų centrą saugantys policininkai, tačiau nusikaltėlių sučiupti jiems nepavyko.Pastate įsikūrę keletas žydų įstaigų, tarp jų – Talmudo Toros mokykla ir sinagoga, rašoma dienraščio „Tagesspiegel“ pranešime.Padegti žydų bendruomenės pastatą mėginta po Berlyno policijos susidūrimų su nesankcionuotų demonstracijų Palestinai palaikyti dalyviais praėjus vos kelioms valandoms.Spontaniškos demonstracijos buvo surengtos po to, kai Gazos Ruože įvyko ligoninės sprogimas, kurio metu žuvo šimtai žmonių.Konfliktui tarp Palestinos smogikų grupuočių ir Izraelio vis aštrėjant, visame pasaulyje nuogąstaujama dėl galimų išpuolių prieš žydų grupes.

Gazoje susprogdinus ligoninę, Vokietijoje surengtos Palestiną palaikančios demonstracijosNepaisant Vokietijos policijos pastangų uždrausti šalyje rengti plataus masto Palestiną palaikančias demonstracijas, po triuškinančio sprogimo Gazos ligoninėje antradienį kai kuriose šalies vietose susirinko Palestiną remiančių protestuotojų būriai.Valdžiai mėginant priversti susirinkusiuosius išsiskirstyti, kai kur, ypač Berlyne, įvyko susidūrimai su policija.Mitingai, kurie buvo rengiami spontaniškai ir kurių dalyvius greitai išvaikė policija, įvyko po to, kai antradienį Gazos Ruožo ligoninėje įvyko sprogimas, per kurį šimtai žmonių žuvo. Sprogimo priežastis kol kas neaiški.Palestiniečių grupuotės ir keletas arabų šalių dėl sprogimo apkaltino Izraelį. Tačiau Izraelis teigia, kad sprogimą sukėlė ne laiku sprogusi islamo džihadistų grupuotės Gazoje paleista raketa.Palestiną palaikantys demonstrantai rinkosi kai kuriuose Vokietijos vakarų žemės Šiaurės Reino–Vestfalijos miestuose: Achene, Dortmunde, Diuseldorfe, Esene, Kelne ir kituose.Policija praneša, kad demonstracijos praėjo taikiai. Kai kurie demonstrantai laikė Palestinos vėliavas ir žvakes.Badeno–Viurtembergo žemėje šalies pietvakariuose mitingai įvyko Štutgarto ir Manhaimo miestuose – policijos duomenimis, juose dalyvavo nuo 40 iki 60 žmonių. Buvo nešamos Palestinos vėliavos. Policija praneša, kad susibūrimai praėjo ramiai.Po Palestiną palaikančio budėjimo prie Brandenburgo vartų, antradienį vakare Berlyno policija pranešė apie susidūrimus su protestuotojais, kai valdžia mėgino išvaikyti neteisėtą susibūrimą. Policijos teigimu, buvo susirinkę daugiau nei 300 žmonių, nors naujienų agentūros „dpa“ fotokorespondento vertinimų, jų galėjo būti apie 1 000.Berlyno Noikiolno rajone užfiksuota vandalizmo ir susidūrimų su policija atvejų, po to, kai buvo pasiūlyta surengti su valdžia nesuderintą demonstraciją Palestinai palaikyti.Ugniagesiai praneša, kad buvo padegta keletas užtvarų, elektrinių paspirtukų ir vaikų žaidimų aikštelė. Į ugnį gesinti atvykusius ugniagesius buvo paleistos petardos.Tuo tarpu policija praneša, kad pareigūnai buvo apmėtyti akmenimis, dviem iš jų dėl patirtų traumų prireikė medikų pagalbos.

Bidenas: ataką prieš ligoninę, „panašu, surengė palestiniečių kovotojai“Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas, komentuodamas praėjusią naktį įvykdytą ataką prieš Gazos Ruože esančią ligoninę, Izraelio ministrui pirmininkui pasakė, kad, „panašu, jog ją surengė palestiniečių kovotojai“. J. Bidenas pridūrė, kad šis incidentas jį „smarkiai nuliūdino ir papiktino“.„Sprendžiant iš to, ką mačiau, panašu, kad ataką surengė palestiniečių kovotojai, ne jūs. Bet yra daug žmonių, kurie nėra tikri, todėl turime įveikti nemažai sunkumų“, – kalbėjo JAV lyderis.

Popiežius paragino dėti pastangas išvengti „humanitarinės katastrofos“ GazojePopiežius Pranciškus trečiadienį paragino dėti visas pastangas, kad būtų išvengta „humanitarinės katastrofos“ Gazoje, ir išreiškė susirūpinimą dėl „Hamas“ bei Izraelio konflikto išplitimo pavojaus.„Aukų daugėja, o padėtis Gazoje yra baisi. Prašau padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos“, – sakė 86-erių metų popiežius, baigiantis kassavaitinei audiencijai Vatikane.Jis konkrečiai nepaminėjo sprogimo, kuris antradienį vakare nugriaudėjo Gazos ligoninėje, nusinešdamas šimtų žmonių gyvybes, ir dėl kurio Izraelis bei palestiniečiai apsikeitė kaltinimais.„Galimas konflikto išplitimas kelia nerimą, nors visame pasaulyje jau ir taip yra labai daug atvirų frontų“, – pridūrė pasaulinės Katalikų Bažnyčios vadovas.„Tegul nutyla ginklai, tegul tampa girdimas vargšų, žmonių, vaikų šauksmas prašant taikos, – sakė Pranciškus. – Karas nesprendžia jokių problemų, jis tik skleidžia mirtį ir destrukciją. Jis didina neapykantą ir kerštą. Karas ištrina ateitį“.Kalbėdamas tūkstančiams žmonių Šventojo Petro aikštėje jis pridūrė: „Raginu tikinčiuosius šiame konflikte stoti į vieną – taikos – pusę“.Jis paragino spalio 27 dieną paskelbti maldos, pasninko ir atgailos diena, taip pat vakare susirinkti Šventojo Petro aikštėje ir pakvietė prisijungti įvairių krikščioniškų konfesijų bei kitų religijų narius.Praėjusį savaitgalį popiežius Pranciškus paragino kurti humanitarinius koridorius, kuriais būtų galima pristatyti būtiniausius dalykus į Gazos Ruožą, smarkiai bombarduojamą Izraelio po kruvino „Hamas“ išpuolio.

Izraelis teigia turintis įrodymų, kas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėje: paviešintas garso įrašasTrečiadienį Izraelio kariuomenė pranešė turinti „įrodymų“, kad dėl šimtus gyvybių nusinešusio sprogimo Gazos ligoninėje yra kalti smogikai, teigdama, kad atliktas tyrimas parodė, jog sprogimas įvyko dėl kitos šalies kaltės.„Įrodymai – kuriuos jums visiems ir pristatome – patvirtina, kad sprogimą Gazos ligoninėje sukėlė ne laiku sprogusi islamo džihadistų raketa,“ – Tel Avive surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo karinių pajėgų atstovas Danielis Hagari.Šie komentarai pasirodė po to, kai ligoninės komplekse Gazoje įvyko sprogimas, per kurį srities sveikatos priežiūros institucijų duomenimis žuvo mažiausiai 200 žmonių ir dėl to visose Vidurio Rytų šalyse kilo protestai, o daugelis šalių pareiškė smerkiančios šį išpuolį.„Į ligoninę pataikė ne Izraelio gynybos pajėgų iš sausumos, jūros ar oro paleista raketa,“ – teigė D. Hagari.„Mūsų radarai sprogimo metu sekė teroristų Gazoje paleistas raketas ir jų trajektorijų analizė rodo, kad raketų paleidimo vieta buvo netoli ligoninės.“Po sprogimo teritoriją kontroliuojanti Palestinos smogikų grupuotė „Hamas“ apkaltino Izraelį.Izraelio užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė, jos teigimu, perimtą dviejų „Hamas“ operatyvininkų pokalbį, kuriame jie aptarė, kaip į al-Ahli al-Arabi ligoninę pataikė nesėkminga raketa, paleista iš Gazos ruožo, skelbia „The Guardian“.https://twitter.com/IsraelMFA/status/1714546593146249559?ref_src=twsrc%5EtfwPokalbis esą įvyko anksčiau trečiadienį.Štai kaip, anot Izraelio, atrodo visa pokalbio stenograma: 1 kovotojas: Sakau tau, tai pirmas kartas, kai matome taip krentančią raketą, štai kodėl sakome, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“.2 kovotojas: Ką?1 kovotojas: Jie sako, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“. 2 kovotojas: Tai ji mūsų?1 kovotojas: Atrodo, kad taip!2 kovotojas: Kas taip sako?1 kovotojas: Jie sako, kad raketos šrapnelis yra vietinis šrapnelis, o ne kaip Izraelio šrapnelis.2 kovotojas: Ką tu sakai [vardas]?Tyla2 kovotojas: Bet, Dieve mano, negi ji negalėjo susirasti kitos vietos, kur susprogti?1 kovotojas: Nesvarbu, taip, [vardas] jie paleido ją iš kapinių už ligoninės.2 kovotojas: Ką?!1 kovotojas: Jie iššovė ją iš kapinių už al Ma`amadani ligoninės, tačiau ji buvo blogai paleista ir nukrito ant jų. 2 kovotojas: Už jos yra kapinės?1 kovotojas: Taip, al Ma`amadani kaip tik yra tame komplekse.Tyla2 kovotojas: Kur jos yra, kai įvažiuoji į kompleksą?1 kovotojas: Pirmiausia įvažiuoji į kompleksą, bet nevažiuoji miesto link, ir jos yra dešinėje al Ma`amadani ligoninės pusėje.2 kovotojas: Taip, žinau jas.Negalima savarankiškai patikrinti įrašo kilmės ar laiko.

Joe Bidenas atvyko į IzraelįJAV prezidento lėktuvas „Air Force One“ nusileido Tel Avive.Joe Bidenas vykdo diplomatinę misiją, didėjant susirūpinimui dėl konflikto – ypač dėl Gazos Ruožo ligoninės išpuolio, per kurį, pareigūnų teigimu, žuvo mažiausiai 500 palestiniečių.Bidenas tikisi, kad karas neperaugtų į dar didesnį konfliktą, tačiau ši užduotis bus dar sunkesnė, nes Vidurinius Rytus apėmė pasipiktinimas.Jis taip pat turėjo apsilankyti Jordanijoje, tačiau šis susitikimas su arabų lyderiais buvo atšauktas jam išvykstant iš Vašingtono.https://twitter.com/IsraeliPM/status/1714550228978712600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714550228978712600%7Ctwgr%5E07bad371f2dbcb036ed82f2bf5f1f108773bda17%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F18%2Fisrael-hamas-war-live-news-gaza-hospital-west-bank-update-joe-biden-visit-protests-latest-updates

Izraelis teigia, kad sprogimą sukėlė palestiniečių raketos, paleistos iš kapiniųIDF vadas Hagari sako, kad Izraelio kariuomenė padarė išvadą, kad palestiniečių islamo džihado grupuotė buvo atsakinga už Al Ahli ligoninės sprogimą.„Mes nedelsdami peržiūrėjome visus atitinkamus IDF padalinius“, – sakė jis žurnalistams.Jis sako, kad antradienį, 18:15 vietos laiku, prieš ligoninės sprogimą „Hamas“ paleido raketų į Izraelį.Tada, 18:59, jis sako, kad iš netoliese esančių kapinių paleista maždaug 10 raketų. Tuo pat metu buvo gauta pranešimų apie sprogimą Gazos miesto ligoninėje, sako jis.

PSO vadovo teigimu, padėtis Gazoje „tampa nevaldoma“JT sveikatos apsaugos agentūros vadovas trečiadienį perspėjo, kad po šimtus gyvybių nusinešusio sprogimo ligoninėje padėtis Gazos Ruože tampa nevaldoma.„Padėtis #Gazoje tampa nevaldoma,“ – Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas parašė socialiniame tinkle X (buvęs tviteris). „Būtina, visos šalys liautųsi smurtavusios.“„Kol laukiame, kada bus leista įvežti medicininę pagalbą, kiekvieną sekundę prarandame gyvybių,“ – pridūrė jis. „Mums turi būti tuojau pat leista pradėti tiekti gyvybiškai svarbias priemones.“

Palestiniečių pasiuntinys: Izraelis įspėjo ligoninę valandą prieš mirtiną sprogimąPalestinos pasiuntinys Japonijoje pareiškė, kad Izraelis įspėjo Al Ahli ligoninę likus valandai iki sprogimo.Pasiuntinys sakė, kad žuvo 500 žmonių, tačiau tikėtina, kad žuvusiųjų skaičius dar padidės.Izraelis neigė esąs atsakingas už sprogimą, tvirtindamas, kad palestiniečių islamo džihadas netinkamai paleido raketas, paleistas iš Gazos į Izraelį.„Islamo džihadas“ teigė esąs nesusijęs su sprogimu ir apkaltino Izraelį smogus ligoninei.„Hamas“ ir kelios pagalbos organizacijos taip pat kaltino Izraelį.

Izraelis ragina savo piliečius palikti TurkijąIzraelis, baimindamasis keršto akcijų, paragino savo piliečius palikti Turkiją. Pavojaus izraeliečiams laipsnis šioje šalyje padidintas iki aukščiausio, antradienio vakarą pranešė Nacionalinė saugumo taryba.Visi izraeliečiai raginami kuo greičiau išvykti iš Turkijos, sakoma pranešime. To priežastis – susirūpinimas dėl išpuolių, vykstant karui su „Hamas“ Gazos Ruože.Izraelis paskelbė perspėjimą ir dėl kelionių į Maroką. Izraelio turistai ten raginami būti „ypač atsargūs“.

Ch. Michelis: būtina užkirsti kelią eskalacijai Artimuosiuose RytuoseEuropos Sąjungos (ES) šalių lyderiai, pasak Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio, visomis diplomatinėmis ir politinėmis priemonėmis sieks užkirsti kelią tolesniam Artimųjų Rytų konflikto išplitimui.Būtina bet kokia kaina užkirsti kelią eskalacijai regione, sakė jis antradienio vakarą po vaizdo ryšiu vykusio viršūnių susitikimo. Tokia eskalacija esą ir Europai būtų milžiniškas iššūkis – ypač tuo metu, kai Ukrainoje toliau tęsiasi karas.Susitikime, anot Ch. Michelio, be kita ko, buvo sutarta glaudžiau bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis (JT). Kenčiantiems civiliams esą būtina suteikti prieigą prie vandens, elektros, maisto ir medicininės priežiūros. Kalbėdamas apie „Hamas“ rankose esančius įkaitus, Ch. Michelis pabrėžė, jog labai svarbu paremti veikėjų regione tarpininkavimo pastangas. Visi įkaitai esą turi būti besąlygiškai paleisti.Ch. Michelis, be to, pasisakė už tai, jog ES būtų plečiamas saugumo tarnybų bendradarbiavimas, kad būtų sumažintos Artimųjų Rytų konflikto keliamos rizikos. Įvykiai ir ten, anot jo, sukėlė didelį susiskaldymą ir poliarizaciją.Jau praėjusį sekmadienį ES lyderiai priėmė bendrą pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose. Jame teigiama, kad ES griežtais smerkia „Hamas“ ir jos brutalius išpuolius visame Izraelyje. Tačiau kartu pabrėžiama, kad Izraelis, naudodamasis savo teise gintis, turi „paisyti tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės“.

JAV prezidentas Joe Bidenas vyksta į Izraelį parodyti paramąJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį atvyksta į Izraelį, kad parodytų solidarumą po „Hamas“ iš Gazos Ruožo įvykdytų teroro išpuolių.Pasak Baltųjų Rūmų, planuojama, kad J. Bidenas susitiks ir kalbėsis su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Isaacu Herzogu, taip pat Izraelio karo kabinetu.Baltųjų Rūmų nacionalinio saugumo komiteto atstovas spaudai Johnas Kirby sakė, kad J. Bideno susitikimų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama Izraelio ketinimams ir planams.„Jis užduos jiems keletą sunkių klausimų. Juos užduos kaip draugas – tikras Izraelio draugas. Tačiau klausimų bus,“ – teigė J. Kirby.„Be to, jis ketina aiškiai pasakyti, kad nenorime, jog šis konfliktas plėstųsi ar gilėtų. Tą jis išdėstys labai aiškiai.“Planuojama, kad J. Bidenas pasiūlys Izraeliui karinę pagalbą ir aptars humanitarinės pagalbos teikimo Gazos gyventojams klausimus.Taip pat numatoma, kad bus kalbama ir apie galimybę išlaisvinti bemaž 200 „Hamas“ įkaitais laikomų žmonių.Pirmiau J. Bidenas planavo lankytis ir kaimyninėje Jordanijoje, kur ketino susitikti su karaliumi Abdullah II, Egipto prezidentu Abdeliu Fattah al-Sisi ir Palestinos savivaldos prezidentu Mahmoudu Abbasu, tačiau po to, kai į ligoninę Gazos Ruože pataikė raketa, susitikimai buvo atšaukti.Baltieji Rūmai pranešė, kad M. Abbasas atšaukė susitikimą, kad laikytųsi trijų dienų gedulo, „kas yra visiškai suprantama kultūros prasme,“ – paaiškino J. Kirby.J. Kirby taip pat pasakė, kad J. Bidenas ketino grįždamas namo su M. Abbasu ir A. al-Sisi pasikalbėti telefonu.

JT generalinis sekretorius pasmerkė „kolektyvinę bausmę“ palestiniečių atžvilgiuJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas trečiadienį pareiškė, kad smogikų grupuotės „Hamas“ išpuoliai prieš Izraelį nepateisina „kolektyvinės bausmės“ visų palestiniečių atžvilgiu ir paprašė nedelsiant nutraukti ugnį.Kalbėdamas Kinijoje vykstančiame ekonomikos forume, A. Guterresas pasmerkė spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį, kurių metu žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, pavadindamas juos „teroro aktais“, kurių negalima pateisinti.„Tačiau šiais išpuoliais negalima pateisinti kolektyvinės bausmės visų palestiniečių atžvilgiu,“ – teigė A. Guterresas.Jis paprašė „nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas“ Izraelio ir grupuotės „Hamas“ kare Gazoje, pakartodamas, jo žodžiais tariant, „du primygtinius humanitarinius prašymus“.A. Guterresas paprašė grupuotės „Hamas“ „nedelsiant ir besąlygiškai paleisti įkaitus“, turėdamas omenyje daugiau nei 199 žmonių, kuriuos smogikai pagrobė per daugiausiai aukų Izraelio istorijoje pareikalavusį puolimą.A. Guterresas taip pat paprašė, kad Izraelis „tuojau pat leistų be jokių kliūčių tiekti humanitarinę pagalbą, kad būtų patenkinti būtiniausi Gazos gyventojų, kurių absoliuti dauguma yra moterys ir vaikai, poreikiai“.„Prašau nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas, kad būtų skirta pakankamai laiko ir erdvės padėti įvykdyti du mano prašymus ir palengvinti milžiniškas žmonių kančias, kurių liudininkais dabar esame,“ – kalbėjo A. Guterresas.„Ant plauko kabo pernelyg daug gyvybių ir viso regiono likimas.“A. Guterresas sakė „puikiai suprantąs gilias Palestinos gyventojų nuoskaudas, kurias jie jaučia po 56 metų okupacijos“.„Tačiau, kokios rimtos tos nuoskaudos bebūtų, jomis negalima pateisinti teroro aktų, kuriuos „Hamas“ įvykdė spalio 7 d.,“ – kalbėjo jis.JT vadovas pirmiau sakė „pasibaisėjęs“ antradienio vakare Gazą sukrėtusiu sprogimu, nusinešusiu šimtus gyvybių.„Hamas“ apkaltino Izraelį sudavus smūgį ligoninei. Izraelio teigimu, sprogimas įvyko, nepavykus paleisti Gazoje esančių islamo džihadistų raketos.„Širdimi esu su aukų šeimomis. Ligonines ir medicinos personalą saugo tarptautinė humanitarinė teisė,“ – socialiniame tinkle X paskelbtame įraše rašė A. Guterresas.A. Guterresas taip pat pasmerkė išpuolį prieš Gazos pabėgėlių stovykloje esančią JT mokyklą, kurio metu žuvo šeši žmonės.

Per „Hamas“ išpuolį žuvo, pagrobti ar dingo be žinios dešimtys užsienio šalių piliečiųPo išpuolio, kurį spalio 7 d. „Hamas“ įvykdė prieš Izraelį, žuvo, buvo sužeista ar paimta įkaitais dešimtys užsienio šalių piliečių.Pasak Izraelio valdžios atstovų, per Izraelio 75 metų istorijoje daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį šalyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.Izraelis atsakė bombardavimu, per kurį Gazos Ruože žuvo beveik 3 000 žmonių, pagrinde civilių gyventojų, teigia grupuotės „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos valdžia, antradienio vakare taip pat pranešusi, kad per Gazoje esančiai ligoninei suduotą smūgį žuvo mažiausiai 200 žmonių.Agentūros AFP vertinimu, skirtingų šalių valdžios atstovai patvirtino, kad išpuolio metu žuvo daugiau nei 170 užsienio šalių piliečių, dauguma iš jų taip pat turėjo Izraelio pilietybę.Kaip pirmadienį pranešė Izraelio karinių pajėgų atstovai, apie 199 žmonių buvo pagrobta.Štai, kas yra žinoma šiuo metu.Jungtinės Valstijos – 31 žuvęs, 13 pagrobtų, dar kiti dingę be žiniosAntradienio vakare Baltieji Rūmai pranešė, kad po praėjusią savaitę „Hamas“ įvykdyto išpuolio žuvo ne mažiau nei 31 JAV pilietis. Dar 13 Amerikos piliečių yra dingę be žinios.Prezidentas Joe Bidenas antradienį kalbėjo, kad amerikiečių yra ir tarp grupuotės „Hamas“ paimtų įkaitų.Tailandas – 30 žuvusių, 17 laikoma įkaitaisTrečiadienį Tailando ministras pirmininkas Srettha Thavisin pranešė, kad žuvo trisdešimt šios šalies piliečių. Dar 17 yra laikomi pagrobtais. Oficialiais duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 000 tailandiečių, dauguma iš jų – žemės ūkyje.Prancūzija – 21 žuvęs, 11 dingusių be žiniosUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo dvidešimt vienas Prancūzijos pilietis, 11 vis dar yra dingę be žinios, dauguma jų „greičiausiai laikomi „Hamas“ įkaitais“. Tarp įkaitų yra Mia Shem, Prancūzijos ir Izraelio pilietybę turinti mergina, esanti vaizdo įraše, kurį pirmadienį išplatino „Hamas“. Tai pirmas vaizdo įrašas su įkaitu, kurį Palestinos islamistų judėjimas išplatino po išpuolio prieš Izraelį.Rusija – 16 žuvusių, aštuoni dingę be žiniosMažiausiai 16 rusų žuvo, dar aštuoni dingo be žinios, teigiama Rusijos ambasados Tel Avive pranešime. Ambasada pridūrė, kad mažiausiai Rusijos pilietis, turintis dar ir Izraelio pilietybę, yra laikomas „Hamas“ įkaitu Gazoje.Nepalas – 10 žuvusių, vienas dingęs be žiniosHimalajuose esančios respublikos ambasada Tel Avive pranešė, kad Alumimo kibuce žuvo dešimt Nepalo piliečių. Dar keturi buvo hospitalizuoti, su dar vienu buvo prarastas ryšys. Antpuolio metu kibuce svečiavosi 17 studentų iš Nepalo.Argentina – septyni žuvę, 15 dingusių be žiniosArgentinos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad žuvo septyni šios šalies piliečiai, dar 15 yra dingę be žinios.Ukraina – septyni žuvę, devyni dingę be žiniosKyjivas pranešė, kad žuvo septyni ukrainiečiai, dar devyni yra dingę be žinios.Jungtinė Karalystė – mažiausiai šeši žuvę, 10 dingusių be žiniosMinistras pirmininkas Rishi Sunakas pirmadienį informavo Didžiosios Britanijos parlamentą, kad oficialiais duomenimis žuvo mažiausiai šeši britai. Jo teigimu, dar 10 yra dingę be žinios ir baiminamasi, kad kai kurie iš jų taip pat gali būti negyvi.Kanada – šeši žuvę, du dingę be žiniosAntradienį vyriausybė pranešė, kad šeši Kanados piliečiai žuvo, dar su yra dingę be žinios.Kinija – keturi žuvę, du dingę be žiniosPirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad keturi Kinijos piliečiai žuvo, du yra dingę be žinios.Rumunija – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosŠeštadienį Rumunija pranešė apie keturis žuvusius šios šalies piliečius, įskaitant vieną karį, turintį Izraelio ir Rumunijos pilietybę. Vienas Rumunijos pilietis vis dar yra dingęs be žinios.Austrija – trys žuvę, du dingę be žiniosAtakų metu žuvo trys Izraelio ir Austrijos pilietybę turintys asmenys, praneša valdžios institucijos. Dar du yra dingę be žinios.Baltarusija – trys žuvę, vienas dingęs be žiniosBaltarusijos ambasada Tel Avive pranešė, kad žuvo trys šios šalies piliečiai, dar vienas yra dingęs be žinios.Brazilija – trys žuvęPenktadienį užsienio reikalų ministerija pranešė apie žuvusią Brazilijos pilietę, taigi bendras aukų skaičius yra trys.Filipinai – trys žuvę, trys dingę be žiniosFilipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad muzikos festivalyje žuvo 49 metų moteris. Valdžios institucijos pirmiau yra paskelbusios, kad viename iš kibucų žuvo 33 metų moteris ir 42 metų vyras. Dar trys piliečiai yra laikomi dingusiais be žinios.Peru – du žuvę, penki dingę be žiniosValdžios teigimu, du Peru piliečiai žuvo, penki yra dingę be žinios.Pietų Afrika – du žuvęPietų Afrikos valdžia paskelbė, kad antpuolio metu žuvo du šios šalies piliečiai.Australija – vienas žuvęs Užsienio reikalų ministrė Penny Wong pranešė, kad per antpuolį žuvo viena australė.Azerbaidžanas – vienas žuvęsUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Azerbaidžano pilietis.Kambodža – vienas žuvęsKambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas pranešė, kad žuvo vienas studentas iš Kambodžos.Čilė – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosValdžios atstovų teigimu, žuvo viena Čilės pilietė. Anot užsienio reikalų ministerijos, pranešta, kad vieno kibuco gyventojas dingo be žinios.Kolumbija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosBogota pranešė apie vieno Kolumbijos piliečio žūtį, dar vienas yra dingęs be žinios.Hondūras – vienas žuvęsHondūro valdžia penktadienį patvirtino, kad žuvo vienas šios šalies pilietis.Airija – vienas žuvęsPer antpuolį žuvo 22 metų Airijos ir Izraelio pilietė, pranešė Airijos vyriausybė.Italija – vienas žuvęs, du dingę be žiniosUžsienio reikalų ministerija antradienį pranešė, kad po DNR tyrimų patvirtinta, jog žuvo 65 metų Italijos ir Izraelio pilietis. Dar du dvigubą pilietybę turintys asmenys yra dingę be žinios.Portugalija – vienas žuvęs, keturi dingę be žiniosUžsienio reikalų ministras Gomesas Cravinho pranešė, kad žuvo vienas Portugalijos pilietis, dar keturi yra dingę be žinios.Ispanija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Ispanijos pilietis. Pasak Madrido, pagrobtas ir šiuo metu įkaitu Gazoje laikomas vienas ispanas Baskijos, kuris yra vedęs čilietę.Šveicarija – vienas žuvęsSpalio 7 d. įvykdyto išpuolio metu žuvo vienas Izraelio ir Šveicarijos pilietis.Turkija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosPenktadienį Ankara patvirtino, kad per antpuolį žuvo vienas Turkijos ir Izraelio pilietis, į Izraelį su šeima gyventi išvykęs 1972 m. Dar vienas yra dingęs be žinios.Vokietija – mažiausiai aštuoni įkaitaiŠeštadienį Vokietijos valdžia pranešė apie „aštuonis žinomus atvejus“, susijusius su „Hamas“ Gazoje laikomais įkaitais. Paskiau užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekvienu iš šių atvejų įkaitų gali būti daugiau nei vienas – pavyzdžiui, keli vienos šeimos nariai.Meksika – du įkaitaiUžsienio reikalų ministrė Alicia Barcena socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kad įkaitais buvo paimti du meksikiečiai – vyras ir moteris.Paragvajus – du dingę be žiniosValdžia pranešė, kad be žinios dingo du Izraelyje gyvenantys Paragvajaus piliečiai.Šri Lanka – du dingę be žiniosAntradienį Šri Lankos ambasadorius Izraelyje pranešė, kad be žinios yra dingę du šios šalies piliečiai – 48 metų vyras ir 49 metų moteris.Tanzanija – du dingę be žiniosTanzanijos ambasadorius Izraelyje informavo agentūrą AFP, kad be žinios yra dingę du Tanzanijos piliečiai.

Izraelio pajėgos vėl atakavo „Hezbollah“ taikinius LibaneIzraelio pajėgos vėl atakavo proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės pozicijas Libane. Reaguojant į pakartotinį Izraelio apšaudymą iš Libano, naikintuvai smogė šiitų teroristų stebėjimo postui ir karinei infrastruktūrai, naktį į trečiadienį „Telegram“ tinkle pranešė Izraelio kariuomenė.Netrukus po to Izraelio pajėgos pranešė apie susišaudymą pasienyje tarp Izraelio ir Libano. Izraelio kariai Štulos vietovėje apsauginės tvoros zonoje buvo apšaudyti prieštankinėmis raketomis, trečiadienio rytą informavo Izraelio kariuomenė. Į tai esą buvo reaguota artilerijos ugnimi.

Po raketų smūgio ligoninei atšauktas Jordanijoje turėjęs vykti karaliaus susitikimas su J. BidenuPo daugybės aukų pareikalavusio raketų smūgio ligoninei Gazos Ruože Jordanija atšaukė trečiadienį planuotą karaliaus Abdullaho II susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu. Susitikimas, kuriame turėjo dalyvauti ir Egipto vadovas Abdelas Fattahas al-Sisis, įvyks tik tada, kai bus pasiektas susitarimas nutraukti karą ir sustabdyti šias „žudynes“, Jordanijos TV stočiai „Al-Mamlaka“ sakė užsienio reikalų ministras Aimanas al-Safadis.JAV vyriausybės atstovas netrukus po to patvirtino, kad J. Bidenas, pasitaręs su karaliumi Abdullahu II ir atsižvelgdamas į palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso paskelbtas gedulo dienas, atideda savo kelionę į Jordaniją ir ten turėjusius vykti pokalbius. Jis pareiškė užuojautą raketų smūgio ligoninėje aukų artimiesiems. J. Bidenas, anot atstovo, toliau palaikys reguliarų ir tiesioginį kontaktą su pokalbių partneriais, su kuriais ketino susitikti.Palestiniečių prezidentas M. Abbasas, jo patarėjo duomenimis, jau prieš tai anksčiau laiko nutraukė savo vizitą Jordanijoje – reaguodamas į raketų ataką. Jis taip pat ten turėjo susitikti su J. Bidenu.Ligoninėje Gazos Ruože, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, per raketų smūgį žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių. Palestiniečių duomenimis, ligoninę atakavo Izraelis. Tačiau Izraelio pajėgos atsakomybę verčia Gazos Ruože veikiančiam judėjimui „Islamo džihadas“, kuris esą netiksliai paleido raketą.

JT Saugumo Taryba surengs neeilinį posėdį dėl smūgio Gazos ligonineiJungtinių Tautų Saugumo Taryba trečiadienį per neeilinį posėdį ketina aptarti raketų ataką prieš ligoninę Gazos Ruože.Jungtiniai Arabų Emyratai ir Rusija antradienį paprašė, kad trečiadienio rytą Niujorke būtų surengtas neeilinis galingiausios JT institucijos posėdis, agentūrai dpa pranešė diplomatiniai šaltiniai.Brazilija, kuri šiuo metu pirmininkauja šiai institucijai, taip pat patvirtino, kad posėdyje Taryba balsuos dėl rezoliucijos projekto.Rezoliucijos projekte raginama užtikrinti galimybę teikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui ir atšaukti Izraelio raginimą evakuoti civilius gyventojus iš šiaurinės pakrantės regiono dalies. Taip pat jame visos konflikto šalys raginamos laikytis tarptautinės teisės.

Gazos ligoninės ataka sukėlė protestus visame arabų pasaulyjePo ligoninės sprogimo Gazoje visame arabų pasaulyje kilo protestai.Žmonės rinkosi prie Izraelio ambasadų Turkijoje ir Jordanijoje, o Libane žmonių buvo galima pamatyti prie JAV ambasados.Palestinos saugumo pajėgos paleido ašarines dujas ir apsvaiginimo granatas, siekdamos išvaikyti protestuotojus okupuotame Vakarų Kranto mieste Ramaloje, kurie mėtė akmenis ir skandavo prieš Palestinos valdžios prezidentą Mahmoudą Abbasą.Televizijos filmuota medžiaga rodo protestus Jemeno pietvakariniame Tazo mieste, taip pat Maroko sostinėje Rabate ir Irako sostinėje Bagdade.Tuo tarpu nuotraukos iš Stambulo rodė minias žmonių, besirenkančių prie laužo ir laikančių Palestinos vėliavas.Reakcija miestuose, tokiuose kaip Amanas, Teheranas ir Beirutas, apsunkins JAV pastangas, kad konfliktas su Izraeliu ir „Hamas“ neišplistų.

Artimųjų Rytų valstybės reaguoja į ligoninės sprogimą GazojeŠtai kaip kaimyninės šalys reagavo į ligoninės Gazoje sprogimą, nors Izraelio kariuomenė teigė turinti pakankamai įrodymų, kad tragediją sukėlė Palestinos kovotojų raketa. Egipto užsienio reikalų ministerija tariamą smūgį pasmerkė „griežčiausiai“.Irano užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad per sprogimą žuvo ir buvo sužeisti šimtai „neginkluotų ir neapsaugotų žmonių“.Sirijos prezidentūra tai apibūdino kaip „vienas baisiausių ir kruviniausių žudynių prieš žmoniją“, žodžiai, kuriuos atkartojo Saudo Arabija, pavadinanti tai „siaubingu nusikaltimu“.Jordanijos karalius Abdullah tai apibūdino kaip „karo nusikaltimą“.O JAE kartu su Rusija paragino trečiadienio rytą sušaukti skubų JT Saugumo Tarybos posėdį.

„Hamas“ lyderis dėl Gazos ligoninės tragedijos kaltina JAVIsmailas Haniyehas, kuris laikomas „Hamas“ lyderiu, sako, kad JAV yra atsakingos už išpuolį prieš Al Ahli ligoninę, pabrėždamas, kad Vašingtonas suteikė Izraeliui „priedangą jo agresijai“.„Šios žudynės patvirtina priešo žiaurumą ir jo pralaimėjimo jausmo mastą“, – sakė I. Haniyehas per televiziją.Jis paragino visus Palestinos žmones „išlipti ir susiremti su okupacija ir naujakuriais“, o visus arabus ir musulmonus surengti protestus prieš Izraelį.

„Hezbollah“: trečiadienis bus beprecedentė pykčio prieš Izraelį dienaIrano remiama „Hezbollah“ trečiadienį paskelbė „beprecedentė pykčio diena“ prieš Izraelį ir Joe Bideno vizitą šalyje.Libano kovotojų grupuotė yra „Hamas“ sąjungininkė ir gyrė precedento neturintį išpuolį pietų Izraelyje spalio 7 d.Izraelis ir „Hezbollah“ pastarosiomis dienomis ne kartą vienas kitą apšaudė.

Izraelis įrodinėja, kad neapšaudė Gazos ligoninės: pateikė daugiau informacijosIzraelio Užsienio reikalų ministerija išleido vaizdo įrašą ir grafiką, kuriame aiškiai nurodoma, kad nesėkmingas Islamo džihado raketos paleidimas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėje. „Spalio 17 d., apie 19 val., PIJ [Palestinos Islamo džihadas] paleido raketą į Izraelį“, – teigia ministerija. „Viena iš raketų nukrito į Al Ahli ligoninę Gazoje ir padarė didelę žalą, žuvo mažiausiai keli palestiniečiai ir dar daug buvo sužeista“.„Smūgio metu IDF nevykdė jokių operacijų rajone“, – priduria Užsienio reikalų ministerija.Ji taip pat paskelbė incidento vaizdo įrašą, kuriame teigiama, kad nepavyko raketos paleidimas, todėl ji pataikė į ligoninę. „The Times of Israel“ nepavyko nepriklausomai patvirtinti vaizdo įrašo.https://twitter.com/Israel/status/1714371894521057737?ref_src=twsrc%5Etfw

Netanyahu: barbariški teroristai atsakingi už išpuolį, o ne Izraelio kariuomenėIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad barbariški teroristai Gazoje subombardavo Al Alhi ligoninę, o Izraelio kariuomenė nėra atsakinga.„Taigi visas pasaulis žino: barbariški teroristai Gazoje yra tie, kurie užpuolė Gazos ligoninę, o ne Izraelio pajėgos“, – sakoma jo pareiškime. „Tie, kurie žiauriai nužudė mūsų vaikus, žudo ir savo vaikus“.„Hamas“ ir daugelis kitų pasaulio šalių dėl šio sprogimo apkaltino Izraelio antskrydį, per kurį, kaip teigiama, žuvo šimtai žmonių, o IDF teigia, kad tai buvo nesėkminga palestiniečių islamo džihado raketa.https://twitter.com/netanyahu/status/1714377902991528174?ref_src=twsrc%5Etfw

Palestinos Islamo džihadas neigia savo atsakomybęPalestinos Islamo džihado atstovas spaudai paneigė, kad yra atsakingas už sprogimą Gazos ligoninėje. Tai įvyko po to, kai Izraelio kariuomenė pareiškė, kad jų žvalgybos duomenys parodė, kad ataka buvo nesėkmingas Izraeliui skirtos kovotojų grupės raketų paleidimas.

Pentagonas teigia, kad nuolatinis ginklų srautas į Izraelį tęsisPentagonas teigė, kad ir toliau bus nuolatinis ginklų srautas į Izraelį iš JAV.Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh sakė, kad antradienį „buvo penkios C-17 orlaivių misijos, kurios sėkmingai atgabeno į Izraelį įvairią saugumo pagalbą“. Tie skrydžiai įvyko spalio 12–16 dienomis, sakė S. Singh.„Matote beveik kasdienius pristatymus į Izraelį, ir aš tikiuosi, kad jie tęsis“, – sakė S. Singh.JAV ne tik siunčia ginklus, bet ir stiprina savo buvimą Artimuosiuose Rytuose, siekdamos užkirsti kelią konfliktui tarp Izraelio ir „Hamas“ toliau plėstis.JAV jūrų pėstininkų greitojo reagavimo pajėgos išvyksta į vandenis prie Izraelio krantų, o Pentagonas ruošia amerikiečių karius galimai dislokuoti šalyje, savaitgalį pranešė keli gynybos pareigūnai.

IDF vadas: „Hezbollah“ bus „sunaikinta“, jei „darys klaidą“Izraelio gynybos pajėgų Generalinio štabo viršininkas Herzi Halevi perspėjo „Hezbollah“ dėl bet kokių išpuolių prieš Izraelį, antradienį lankydamasis kariuomenės Šiaurės vadavietėje netoli Libano.„Jei „Hezbollah“ padarys klaidą ir smogs mums, ji bus sunaikinta, sunaikinta, sunaikinta“, – sakė H. Halevi.„Kiekvienas iš mūsų padarys viską, įskaitant rizikavimą savo gyvybe. Kodėl taip yra? Mes kovojame dėl savo namų, civilių, suvereniteto, atgrasymo ir mūsų egzistavimo ateityje“, - pabrėžė H. Halevi.Kryžminę ugnį ties Libano siena su Izraeliu sumažina „Hamas“ ir Izraelio karo pietuose mastas ir intensyvumas.Mūšiai pasienyje vyksta maždaug keturių kilometrų (2,5 mylios) spinduliu abiejose demarkacinės linijos pusėse, nuo praėjusio šeštadienio žuvo mažiausiai 13 žmonių.

Po smūgio ligoninei žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki 800Savo naujausiame pranešime „Hamas“ valdoma sveikatos ministerija Gazoje teigia, kad po smūgio Al Ahli ligoninei žuvusių žmonių skaičius gali išaugti iki 800.

IDF tikslina: nesėkmingas Islamo džihado raketos paleidimas sukėlė sprogimą Gazos ligoninėjeIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad remiantis „žvalgybos informacija, mirtiną sprogimą Gazos ligoninėje sukėlė nesėkminga Palestinos Islamo džihado (PIJ) raketa“.IDF pareiškime sakoma, kad „iš IDF operatyvinių sistemų analizės matyti, kad priešo raketų užtvara buvo įvykdyta Izraelio link, kuri, kai buvo pataikyta, pralėkė netoli ligoninės“.„Remiantis žvalgybos informacija, gauta iš kelių mūsų turimų šaltinių, PIJ organizacija yra atsakinga už nepavykusį [raketos] smūgį, pataikytą į ligoninę“, – priduria IDF.https://twitter.com/LTCPeterLerner/status/1714365516595204189?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos: sprogimas Gazos ligoninėje įvyko dėl „Hamas“ kaltės Pradinis Izraelio gynybos pajėgų (IDF) tyrimas rodo, kad sprogimas ligoninėje Gazoje įvyko dėl nesėkmingo „Hamas“ raketos paleidimo. Apie tai praneša Izraelio žiniasklaida. BBC tarptautinis redaktorius Jeremy Bowenas sakė, kad gavo pareiškimą telefonu iš Izraelio gynybos pajėgų atstovo biuro. Tai buvo reakcija į tai, ką palestiniečių pareigūnai sakė apie Izraelio smūgį Al Ahli ligoninei Gazoje. Pareiškime sakoma, kad „ligoninė yra labai jautrus pastatas ir nėra IDF taikinys. IDF tiria sprogimo šaltinį ir, kaip visada, pirmenybę teikia tikslumui ir patikimumui. Raginame visus elgtis atsargiai, pranešant apie nepatvirtintus teroristinės organizacijos teiginius“, - paragino Izraelio gynybos pajėgos. https://twitter.com/i24NEWS_EN/status/1714348101748559883?ref_src=twsrc%5Etfw

Palestinos prezidentas atšaukė susitikimą su Joe BidenuPasak aukštų palestiniečių pareigūnų, Mahmoudas Abbasas atšaukė rytoj planuotą susitikimą su Joe Bidenu.

Chirurgas: dega ligoninės dalys BBC taip pat kalbėjosi su antruoju ligoninės darbuotoju – britų ir palestiniečių chirurgu profesoriumi Ghassanu Abu Sittah, kuris dirbo per ataką. „Ligoninės dalys dega“, – sako jis. „Nežinau, ar tai skubios pagalbos skyrius. Bet tai tikrai operacinė, dalis stogo nukrito. Visur stiklas“.Pašnekovas patvirtino, kad yra saugus, ir sako, kad ligoninėje buvo daug žmonių.

Egiptas kaltina Izraelį dėl sprogimo Gazos miesto ligoninėjeEgiptas teigia, kad Izraelis atsakingas už smūgį Gazos miesto Al Ahli baptistų ligoninei, per kurį, kaip pranešama, žuvo šimtai civilių palestiniečių.Egipto užsienio reikalų ministerija griežtai pasmerkė incidentą ir sakė, kad Kairas mano, kad šis „tyčinis civilių bombardavimas yra rimtas tarptautinės, humanitarinės teisės ir pagrindinių žmonijos vertybių pažeidimas“.Izraelio kariuomenė teigia, kad vis dar tiria, ar jos pajėgos buvo atsakingos už smūgį, ar tai įvyko dėl nesėkmingo raketos paleidimo ar kitos priežasties.„Egiptas paragino Izraelį nedelsiant nutraukti savo kolektyvinių bausmių politiką Gazos ruožo žmonėms“, – priduriama Egipto užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Gydytojas: ligoninė buvo visiškai sugriautaBBC pavyko pasikalbėti su neįvardytu gydytoju, dirbančiu Gazos ruožo centre esančioje ligoninėje.BBC World Service programai „Newshour“ jis sakė, kad išpuolio vieta, kur prieglobsčio ieškojo apie 4000 perkeltųjų asmenų, buvo visiškai nuniokota.Jis pridūrė, kad 80 proc. ligoninės neveikė, o per sprogimą žuvo arba buvo sužeisti šimtai žmonių.Jis sakė, kad ligoninė buvo tuščia, nes žmonės buvo užsiėmę bandydami gelbėti po atakų išgyvenusius žmones.

Po išpuolio ligoninėje paskelbtas trijų dienų gedulasPalestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas paskelbė trijų dienų gedulą po mirtino smūgio Gazos miesto Al Ahli arabų baptistų ligoninei, praneša valstybinė žiniasklaida.„Tai, kas vyksta, yra genocidas. Raginame tarptautinę bendruomenę nedelsiant įsikišti, kad būtų sustabdytos šios žudynės. Tyla nebepriimtina“, – sakoma Palestinos išlaisvinimo organizacijos pranešime.

Iš „Hamas“ – netikėtas pareiškimas: Izraelis turi įvykdyti vieną sąlygą ir visi įkaitai bus paleisti per valandą„Hamas“ yra pasirengęs per valandą paleisti visus civilius įkaitus, jei Izraelis sustabdys Gazos ruožo bombardavimą, „Sky News“ JAV partnerių tinklui „NBC News“ sakė aukštas šios grupuitės pareigūnas.Izraelis teigia, kad praėjusį savaitgalį per netikėtą ataką kovotojų grupuotė paėmė įkaitais mažiausiai 199 žmones.„Hamas“ pirmadienį patvirtino, kad įkaitais laiko 200-250 žmonių, tarp jų yra ir Izraelio kariuomenės karių.

Izraelis: kol kas nėra informacijos apie susprogdintą ligoninę Izraelio kariuomenė teigia kol kas neturinti informacijos apie Gazos miesto Al Ahli arabų baptistų ligoninės sprogdinimą. „Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija Gazoje pareiškė, kad Izraelis įvykdė oro antskrydį, pataikė į ligoninė, o per ataką žuvo apie 500 žmonių. Izraelio kariuomenės (IDF) atstovas spaudai adm. Danielis Hagari sakė, kad pranešimai apie galimą Izraelio ataką prieš ligoninę Gazoje vis dar peržiūrimi.D. Hagari sakė, kad dar neturi visos informacijos, o išsamesnė informacija bus pateikta, kai bus įmanoma.Jis sako dar nežinantis, ar sprogimas, kuris, kaip pranešama, nusinešė šimtus aukų, buvo Izraelio smūgis.„Yra daug oro antskrydžių, daug nepavykusių raketų ir daug netikrų pranešimų iš „Hamas“, – teigė jis.

Skelbia apie 500 žuvusiųjųPalestinos sveikatos ministerija patikslino, kad per išpuolį prieš Al Ahli Arabų baptistų ligoninę žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 500.„Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šio pranešimo.CNN nurodo, kad Palestinos sveikatos ministerijos pranešime pažymima, kad po griuvėsiais vis dar liko daug žmonių.Palestinos vyriausybė Gazoje ankstesniame pareiškime nurodė, kad smūgis Al Ahli Arabų ligoninei nusinešė dešimtis gyvybių.„Naujas karo nusikaltimas, įvykdytas okupacijos bombarduojant Al-Ahli Arabų ligoninę Gazos miesto centre, dėl kurios į Al-Shifa medicinos kompleksą dėl bombardavimo atvyko dešimtys kankinių ir sužeistų. Pažymėtina, kad ligoninėje buvo šimtai pacientų, sužeistų dėl oro antskrydžių, priverstinai iš namų buvo perkelti žmonės“, – sakoma vyriausybės pranešime.CNN paprašė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pakomentuoti šiuos teiginius.

Pranešama, kad per smūgį Gazos ligoninei žuvo šimtai žmonių Apytiksliai 200–300 žmonių žuvo per smūgį Al Ahli arabų baptistų ligoninei Gazos mieste, pranešė Palestinos sveikatos ministerijos atstovas. „Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šio pranešimo. Izraelis įsakė civiliams bėgti iš Gazos miesto ir vykti į pietus prieš numatomą sausumos puolimą. https://twitter.com/ytirawi/status/1714317127623090295?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio pajėgos Vakarų Krante areštavo 440 palestiniečiųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad nuo karo Gazos ruože pradžios spalio 7 d. Izraelio kariai Vakarų Krante suėmė 440 ieškomų palestiniečių, iš kurių 220 yra susiję su „Hamas“.Pasak kariuomenės, per pastarąją dieną buvo suimtas 51 „Hamas“ narys, įskaitant kelis aukšto rango narius.Pasak kariuomenės, pastarosiomis dienomis Vakarų Krante įvyko keli IDF pajėgų ir palestiniečių susirėmimai ir keli bandymai surengti teroro išpuolius.Palestinos savivaldos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 dienos Izraelio pajėgos nukovė mažiausiai 61 Vakarų Kranto palestinietį.

Izraelyje – oro antskrydžio sirenosOro antskrydžio sirenos vėl aidėjo didžiuosiuose centrinio Izraelio plotuose, įskaitant Tel Avivą ir kitus aplinkinius miestus.

Nausėda: Lietuva griežtai smerkia „Hamas“ išpuoliusPrezidentas Gitanas Nausėda antradienį, vos atskridęs į Melburną, dalyvavo nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime dėl „Hamas“ teroristinių išpuolių prieš Izraelį.„Lietuva griežtai smerkia „Hamas“ išpuolius ir teroro aktus prieš Izraelį ir jo žmones. Tokiam terorui nėra jokio pateisinimo, o Izraelis turi teisę gintis laikydamasis tarptautinės humanitarinės teisės principų“, – neeiliniame EVT susitikime teigė G. Nausėda.Be to, šalies vadovas pabrėžė, kad siekiant stabilizuoti situaciją turi būti veikiama koordinuotai, užkertant kelią konflikto plėtrai ir užtikrinant reikiamą humanitarinę paramą.„Dar vienas didelis konfliktas Europos kaimynystėje yra naudingas Kremliui. Tai patogus būdas nukreipti dėmesį ir sukurti sąlygas žiauraus karo prieš Ukrainą eskalacijai. Turime išlikti budrūs ir atidžiai stebėti įvykius, jų tarpusavio ryšį, poveikį regionui ir visam pasauliui“, – kalbėjo prezidentas.Lietuvos vadovas akcentavo būtinybę ES glaudžiai bendradarbiauti su regiono ir tarptautiniais, ypač transatlantiniais, partneriais ir sąjungininkais, siekiant užkardyti tolesnę konflikto plėtrą ir užtikrinti ilgalaikį taikos procesą ateityje.Prezidentas taip pat pareiškė užuojautą Belgijai ir Švedijai dėl teroro išpuolio Briuselyje, per kurį žuvo du Švedijos piliečiai. Šalies vadovas pabrėžė, kad ES turi vieningai kovoti prieš bet kokias terorizmo ir ekstremizmo apraiškas, nes joms visuomenėse nėra vietos.ELTA primena, kad G. Nausėda antradienį pradėjo iki spalio 20 dienos truksiantį oficialų vizitą Australijoje.

Izraelis atšaukia daug oro smūgių, kad išvengtų civilių aukųIzraelis atšaukė daug oro antskrydžių, kad išvengtų palestiniečių civilių aukų, pareiškė aukštas Izraelio pareigūnas, skelbia „Sky News“.Kalbėdamas anonimiškai, pareigūnas sakė, kad kiekviena Izraelio kariuomenės operacija yra „patvirtinta aukščiausiu lygiu“.Pareigūnas teigė, kad iki šiol buvo atakuota apie 5 tūkst. „Hamas“ taikinių.Per oro antskrydžius Gazos Ruože iki šiol žuvo mažiausiai 3 tūkst. palestiniečių, o šalis susiduria su vis didėjančia humanitarine krize.

Netanyahu: „Hamas“ yra naujieji naciaiIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pareiškė, kad „Hamas“ yra atsakingas už civilių Gazos Ruože, įskaitant Izraelio įkaitus ir palestiniečius, saugumą, skelbia BBC.Kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, B. Netanyahu paragino pasaulį nugalėti „Hamas“.„Hamas“ yra naujieji naciai. „Hamas“ yra ISIS, kai kuriais atvejais blogesnė už ISIS. Ir kaip pasaulis susivienijo, kad nugalėtų nacius, kaip pasaulis susivienijo, kad nugalėtų ISIS, taip pasaulis turi susivienyti aplink Izraelį, kad nugalėtų „Hamas“. Tai yra Irano, „Hezbollah“ ir „Hamas“ blogio ašies dalis“, – sakė B. Netanyahu.„Jų tikslas, atviras tikslas, yra sunaikinti Izraelio valstybę. Atviras „Hamas“ tikslas – nužudyti kuo daugiau žydų, ir vienintelis skirtumas yra tas, kad jie nužudytų kiekvieną iš mūsų, jei tik galėtų“, – sakė Izraelio ministras pirmininkas.„Jie tiesiog neturi galimybių, bet jie nužudė 1 300 civilių gyventojų, o tai pagal Amerikos standartus prilygsta daugeliui, daugeliui, daugeliui Rugsėjo 11-osios išpuolių. Taigi akivaizdu, kad turime imtis veiksmų, kad nugalėtume „Hamas“ ir užtikrintume, kad kas nors panašaus nepasikartotų. Tačiau tai ne tik mūsų kova, tai mūsų bendra kova“, – sakė B. Netanyahu.

Šeši žmonės žuvo per antskrydį prieš JT agentūros mokyklą GazojePer Izraelio oro antskrydį prieš Jungtinių Tautų pagalbos agentūros UNRWA mokyklą Gazos Ruože žuvo šeši žmonės, skelbia „Sky News“.Organizacija pranešė, kad dar dešimtys žmonių, įskaitant UNRWA darbuotojus, buvo sužeisti, o mokyklai al-Maghazi pabėgėlių stovykloje padaryta „didelė struktūrinė žala“.„Tikėtina, kad skaičiai gali būti didesni“, – sakoma UNRWA pareiškime.Mokykloje prieglobstį rado apie 4 000 žmonių, teigė ji.Agentūra šį išpuolį pavadino „pasipiktinimą keliančiu“ ir rodančiu „šiurkštų civilių gyventojų gyvybių nepaisymą“. „Gazoje nebėra saugios vietos, net UNRWA patalpose“.https://twitter.com/UNRWA/status/1714174338268860515

„Hamas“ vyriausybė: per Izraelio oro antskrydžius žuvo 940 vaikųNuo spalio 7 d. per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 940 vaikų, pranešė „Hamas“ vyriausybės žiniasklaidos biuras, skelbia „Sky News“.Ji taip pat nurodė, kad žuvo 1032 moterys.Anksčiau Palestinos sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad Gazoje žuvo mažiausiai 3 000 žmonių ir dar 12 500 buvo sužeisti.

Izraelio gynybos pajėgų vadas: karas bus sunkus ir ilgasIzraelio generalinio štabo viršininkas parašė laišką Izraelio gynybos pajėgų (IDF) kareiviams ir vadams, kuriame sako, kad Izraelis „nugalės“ konflikte, skelbia „Sky News“.Herzi Halevi teigė, kad „patyrėme sunkų smūgį ir esame už tai atsakingi“, tačiau „iniciatyva yra mūsų rankose“.„Kiekvienas iš jūsų turi savo vaidmenį sprendžiant iššūkius, su kuriais susidursime ateityje. Karas bus sunkus ir ilgas, o IDF nugalės“, – rašė jis.Jis pagerbė Izraelio karius ir civilius, kurie kovojo prieš „Hamas“ per jų plataus masto reidus į pietų Izraelio miestus, sakydamas, kad „jie sumokėjo savo gyvybėmis“, bet nebus pamiršti.„Izraelio žmonės ir anksčiau yra susidūrę su sunkumais... Mūsų jėga, ryžtas ir vienybė nugalės ir šiame istorijos skyriuje“, – sakė A. Halevi.

Izraelio ligoninėse tebėra 344 „Hamas“ išpuolių aukosIš viso po praėjusią savaitę „Hamas“ kovotojų įvykdytų išpuolių ligoninėse tebegydomi 344 žmonės, pranešė Izraelio sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Šį rytą ministerija pranešė, kad 82 žmonių būklė yra sunki, 194 – vidutinio sunkumo ir 68 – lengvos būklės.Pranešama, kad iš viso po išpuolių į ligoninę paguldyti 4 229 žmonės.

Bidenui – raginimai įvesti sankcijas Iranui už „Hamas“ rėmimąDviejų partijų grupė, kurią sudaro 113 JAV Kongreso įstatymų leidėjų, ragina Joe Bideno administraciją patraukti Iraną atsakomybėn už jo vaidmenį remiant „Hamas“ grupuotę, teigiama laiške, kurį gavo CNN.Laiške, kurį pasirašė 63 demokratai ir 50 respublikonų, prezidentas J. Bidenas raginamas „imtis visų būtinų priemonių, kad būtų nutraukti Irano finansavimo šaltiniai“.„Tai apima maksimalų visų JAV sankcijų laikymąsi ir visų veiksmų, kad būtų sustabdyta Irano prekyba nafta su Kinija, iš kurios šiuo metu gaunama 150 mln. dolerių pajamų per dieną“, – rašoma laiške.Kongresmenai pažymi, kad pagal Bendro visapusiško veiksmų plano sąlygas spalio 18 d. baigiasi JT balistinių raketų sankcijų galiojimas.„Negalima leisti, kad taip atsitiktų. Raginame Jūsų administraciją kartu su mūsų sąjungininkais Europoje nedelsiant įvesti atsakomąsias sankcijas Iranui JT Saugumo Taryboje“, – sakoma laiške. – JAV taip pat turėtų daryti didelį spaudimą Katarui ir Turkijai, kad jos nutrauktų paramą „Hamas“ ir išsiųstų iš šalies „Hamas“ vadovybę, kurią jos priima.“

Izraelio žvalgybos vadas: mes neįvykdėme savo svarbiausios misijosIzraelio karinės žvalgybos vadovas Aharonas Haliva prisiėmė asmeninę atsakomybę dėl pražūtingo „Hamas“ įvykdyto Izraelio užpuolimo.„Karas prasidėjo nuo žvalgybos nesėkmės“, – sakoma A. Halivos laiške kariams, antradienį pranešė šaltiniai kariuomenėje.Jo vadovaujama žvalgybos tarnyba nesugebėjo perspėti apie „Hamas“ rengiamą teroro aktą, sakoma laiške. „Neįvykdėme savo svarbiausios užduoties ir aš, kaip karinės žvalgybos vadovas, prisiimu visą atsakomybę už nesėkmę“.A. Haliva įsakė pradėti nuodugnų tyrimą ir tik po jo bus padarytos išvados. „Tačiau kol kas turime tik vieną užduotį – duoti atkirtį ir laimėti karą!“.Atsakomybę už nesėkmę pirmadienį taip pat prisiėmė vidaus žvalgybos tarnybos „Shin Bet“ vadovas Ronenas Baras. Jis taip pat paskelbė apie tyrimą ir pabrėžė, kad dabar vyksta karas.Daugelis kritikuoja tai, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dar neprisiėmė atsakomybės, nors užima aukščiausias pareigas vyriausybėje.

Nužudytų palestiniečių skaičius išaugo iki 3 tūkst.Palestinos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė naujausią informaciją apie padėtį Gazoje. Ji pranešė, kad žuvusių žmonių skaičius regione išaugo iki mažiausiai 3 tūkst., skelbia „Sky News“. Taip pat priduriama, kad apie 12 500 žmonių buvo sužeisti. Vakarų Krante žuvo 61 žmogus ir 1250 buvo sužeisti, teigė ministerija.

JT įspėja Izraelį dėl galimų karo nusikaltimųJungtinės Tautos dar kartą paprašė humanitarinių organizacijų leisti patekti į Gazos Ruožą ir perspėjo dėl galimų karo nusikaltimų, skelbia BBC.JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovė spaudai Ravina Shamdasani sakė, kad organizacija susirūpinusi, jog Izraelio kariuomenės reikalavimas palestiniečiams persikelti iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus gali reikšti „prievartinį civilių gyventojų perkėlimą – tai yra tarptautinės teisės pažeidimas“.Savo pareiškime P. Shamdasani pridūrė, kad išpuoliai prieš civilius gyventojus, bandančius palikti šiaurinę Gazos dalį, turėtų būti nepriklausomai ištirti.Ji taip pat paragino „nedelsiant ir besąlygiškai“ paleisti visus Izraelio įkaitus.Įtariamus karo nusikaltimus konflikto metu gali teisti Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tačiau Izraelis šiame teisme nedalyvauja ir nėra ratifikavęs Romos statuto.Nepaisant to, 2021 m. TBT vyriausioji prokurorė Fatou Bensouda pradėjo oficialų tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų Palestinos teritorijose.Tyrime nagrinėjami įvykiai nuo 2014 m. Vakarų Krante, Rytų Jeruzalėje ir Gazos Ruože. Teismas nusprendė, kad gali ten vykdyti savo jurisdikciją.

Žuvo „Hamas“ aukšto rango ginkluotasis vadasŽuvo „Hamas“ aukšto rango ginkluotasis vadas, pranešė kovotojų grupuotė, skelbia „Sky News“. Aymanas Nofalas žuvo per Izraelio oro antskrydį Gazos Ruože. Jis buvo Generalinės karinės tarybos narys ir „Hamas“ ginkluotojo sparno „al-Qassam“ grupuočių centrinės grupuotės vadas, rašoma „Telegram“ kanale. Jis „žuvo per barbarišką sionistų bombardavimą, kurio taikinys buvo Bureijo stovykla Gazos Ruožo centrinėje dalyje“, – pridūrė grupuotė.

Keturi žmonės žuvo per Izraelio ataką LibanePer Izraelio apšaudymą Libano pietuose žuvo keturi žmonės, pranešė šalies saugumo šaltiniai, skelbia „Sky News“. Pasak jų, apšaudymas įvyko netoli Alma al-Šaabo kaimo. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama.

Pentagonas: 2000 JAV karių pasirengę dislokavimui į Artimuosius RytusAntradienį Pentagonas pranešė, kad reaguodama į aštrėjantį Izraelio ir „Hamas“ konfliktą Gazos Ruože JAV kariuomenė pasirengusi dislokuoti 2 000 karių.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas paskelbė darbuotojams ir įvairiems daliniams „padidintą parengtį rengiantis dislokavimo įsakymui“, kad būtų galima „greitai reaguoti į besikeičiančią saugumo aplinką Artimuosiuose Rytuose“, sakoma Pentagono pranešime.Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby sakė, kad karių pasirengimas dislokavimui „iš tikrųjų yra atgrasymo signalas“. „Mes nenorime, kad šis konfliktas paaštrėtų ir išsiplėstų“, – CNN sakė J. Kirby. „Nėra planų ar ketinimų pasiųsti JAV karius dalyvauti sausumos kovose Izraelyje“, – sakė jis.To imamasi prezidentui Joe Bidenui trečiadienį vykstant į Izraelį pareikšti Vašingtono paramą artimai sąjungininkei. Tačiau J. Bidenas taip pat tikisi neleisti, kad karas Gazoje paaštrėtų ir peraugtų į platesnį konfliktą Artimuosiuose Rytuose.Pasak J. Kirby, kol kas Baltieji rūmai nemato ženklų, kad Iranas labiau įsitrauktų į konfliktą, „tik retoriką“.Izraelis paskelbė karą „Hamas“, kai palestiniečių islamistų grupuotė spalio 7 d. prasiveržė per stipriai įtvirtintą Gazos Ruožo sieną, nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė įkaitais mažiausiai 199 žmones. Izraelis atsakė oro antskrydžiais, užblokavo Gazos Ruožą ir dislokavo dešimtis tūkstančių karių prie sienos rengdamasis sausumos puolimui.Jungtinės Amerikos Valstijos jau dislokavo regione du lėktuvnešius, „kad atgrasytų Izraeliui priešiškus veiksmus“, praėjusią savaitę sakė L. Austinas.JAV žiniasklaida pranešė, kad dislokavimui pasirengę kariai atliks pagalbinius vaidmenis, pavyzdžiui, teiks medicinos pagalbą, išminuos sprogmenis.

IDF: iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies evakuota per 600 tūkst. žmoniųIzraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas antradienį pranešė, kad iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus evakuota daugiau kaip 600 tūkst. palestiniečių. J. Conricusas pridūrė, kad dar keli šimtai tūkstančių civilių turi išvykti, skelbia BBC.„Manau, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo daugiau žmonių supranta, kad tai yra geriausia išeitis, jei jie nori išlikti saugūs“, – sakė jis.J. Conricusas taip pat apkaltino „Hamas“, kad ji neleidžia evakuotis civiliams gyventojams ir naudoja juos kaip gyvuosius skydus.Pats Izraelis evakavo piliečius iš 20 vietovių šiaurėje, sakė J. Conricusas ir pridūrė, kad šios priemonės buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad civiliai gyventojai neatsidurtų mūšio lauke.Pirmadienį IDF paskelbė apie planus evakuoti 28 gyvenvietes, esančias maždaug 2 km pločio juostoje prie sienos su Libanu.

Gazos ligoninė iš dalies uždaroma dėl degalų trūkumoGazos Ruožo ligoninė buvo priversta iš dalies užsidaryti dėl degalų trūkumo, pranešė regiono sveikatos apsaugos ministerija, skelbia „Sky News“. Turkijos draugystės ligoninė, kurioje veikia vienintelis regione onkologijos skyrius, nutrauks „didelę dalį savo paslaugų“, sakoma jos generalinio direktoriaus Sobhi Skiko pareiškime. Jis pridūrė, kad likusi ligoninės dalis bus uždaryta „ne vėliau kaip per 48 valandas“. Anksčiau šiandien JT Palestinos pabėgėlių agentūra UNRWA įspėjo, kad visose Gazos ligoninėse per 24 valandas baigsis degalai. Sveikatos priežiūros įstaigos jau dabar naudojasi atsarginiais generatoriais, o elektros energijos tiekimo nutraukimas sukeltų pavojų tūkstančių pacientų gyvybei.

Žiniasklaida: nužudytas už Rafos perėją atsakingas direktoriusPasak regiono valdymo administracijos, generolas majoras Fouadas Abu Butihanas buvo nužudytas Gazos Ruože, paskelbė JAV televizija NBC, remdamasi arabų žiniasklaidos pranešimais. Pranešimuose teigiama, kad jis žuvo po to, kai Izraelio smūgiai pataikė į jo namus, tačiau tai nebuvo patvirtinta. Anksčiau Izraelis teigė, kad vykdo karinius smūgius prieš „Hamas“ kovotojų aktyvistus Rafaho mieste.Generolas majoras F. Abu Butihanas yra Gazos Ruožo sienų ir sienos perėjimo punktų, kuriems priklauso ir Rafos perėjimo punktas į Egiptą, vadovas. Šimtai žmonių jau kelias dienas laukia, kad galėtų išvykti iš Gazos Ruožo per Rafos perėją, nes ji turėjo būti atidaryta pirmadienį ryte.JAV ir kitos šalys darė diplomatinį spaudimą, kad perėja būtų atidaryta pagalbai teikti ir kad iš jos būtų galima išvežti dvigubos pilietybės ir užsienio šalių piliečius.Tačiau perėja liko uždaryta, o Izraelis ir „Hamas“ teigia, kad paliaubų nėra.

Izraeliui – dar vienas Irano įspėjimasIrano revoliucinės gvardijos vado pavaduotojas perspėjo Izraelį, kad jei jo „žiaurumai“ Gazos Ruože nesiliaus, jo laukia „dar viena smūginė banga“, skelbia valstybinė žiniasklaida, informuoja „Sky News“.„Pasipriešinimo fronto smūgiai prieš sionistinius režimus tęsis tol, kol šis „vėžinis auglys“ bus išnaikintas iš pasaulio žemėlapio“, – naujienų agentūra „Fars News Agency“ pranešė Ali Fadavi žodžius. „Jei Izraelis nenutrauks žiaurumų Gazos Ruože, laukia dar viena smūginė banga“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė užsiminė apie „kitokią operaciją“ Gazos RuožeIzraelio ginkluotųjų pajėgų atstovų teigimu, besirengiant „kitiems etapams kare“ su Palestinos ekstremistų organizacija „Hamas“ Gazos Ruože, yra svarstomos ir kitos galimybės, ne tik puolimas sausuma.„Visi kalba apie sausumos puolimą, tačiau tai gali būti ir kitokia operacija,“ – antradienį sakė Izraelio armijos atstovas Richardas Hechtas, tačiau daugiau informacijos jis nepateikė.Ekspertai perspėjo dėl sunkių mūšių sąlygų ir galimai didelių abejų pusių nuostolių, jeigu tankiai apgyvendintame ir „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože vyktų sausumos puolimas.Islamistų karinius pajėgumus sunaikinti ir jų valdžią nuversti Izraelis siekia po to, kai šios grupuotės smogikai spalio 7 d. Izraelio pietuose įvykdė keletą daug aukų pareikalavusių teroro išpuolių.Be atsakomųjų Gazos antskrydžių, Izraelio kariuomenė taip pat šalia pakrantės ruožo sienos sutelkė savo pajėgas ir karinę techniką.

Izraelis: humanitarinių paliaubų Gazos kare kol kas nėraIzraelio kariuomenės atstovas antradienį patvirtino, kad kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį teroristinį „Hamas“ judėjimą kol kas humanitarinių paliaubų nėra. Rafos pasienio perėja su Egiptu ir toliau lieka uždaryta, žurnalistams sakė karinis atstovas Richardas Hechtas.JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas prieš tai per pokalbius Izraelyje ir arabų šalyse, be kita ko, pasisakė už tai, kad būtų sudarytos galimybės gyventojams Gazos Ruože gauti humanitarinę pagalbą.Izraelio pajėgos tuo tarpu teigia, kad Gazos Ruože nebūtinai bus surengta antžeminė operacija. „Mes rengiamės kitiems karo etapams, – sakė karinis atstovas. – Kol kas nepranešėme, kas tai bus. Visi kalba apie sausumos operaciją. Tačiau tai gali būti ir kas kita“.

JT agentūra perspėja, kad Gazoje baigiasi atsargosJungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) antradienį perspėjo, kad Gazos Ruože baigiasi jos turimos atsargos.„Būtent todėl tiesiog būtina nedelsiant pristatyti į Gazą reikalingas atsargas,“ – agentūrai dpa teigė UNRWA komunikacijos vadovė Juliette Touma.Ji pridūrė, kad per pastarąsias dešimt dienų UNRWA negalėjo įvežti į Gazą jokių išteklių.„Laikas eina,“ – perspėjo Touma.

Rusija perspėjo Izraelį dėl sausumos puolimo GazojeRusija perspėjo Izraelį dėl pastarojo ketinimų sausuma pulti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.Kaip praneša Rusijos valstybės kontroliuojama žiniasklaida, antradienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, jog egzistuoja grėsmė, kad konfliktas Vidurio Rytuose gali plisti ir tai turės „baisių pasekmių visam regionu“ ir sukels dar didesnę humanitarinę katastrofą.D. Peskovas taip kalbėjo būdamas Pekine, kur prezidentas Vladimiras Putinas lankosi su dviejų dienų vizitu.Kremliaus teigimu, padėtį Vidurio Rytuose su Kinijos partijos ir valstybės vadovu Xi Jinpingu aptarti V. Putinas ketina pertraukų tarp Juostos ir kelių forumo renginių metu.Pirmadienį V. Putinas telefonu asmeniškai kalbėjosi su keletu iš Vidurio Rytų šalių lyderių, tarp jų – Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. Kremliaus vadovas, kuris pats yra pradėjęs pragaištingą karą Ukrainoje, paprašė paskelbti paliaubas civiliams apsaugoti.D. Peskovas dar kartą patvirtino, kad M. Abbaso laukiama atvykstant Maskvoje, nors tiksli vizito data nėra nustatyta. Rusija ragina sukurti nepriklausomą Palestinos valstybę, tuo pačiu suteikiant saugumo garantijų Izraeliui. D. Peskovas pabrėžė, kad Izraelio gyventojai turi gyventi taikiai, tačiau paminėjo, kad šiuo metu svarbiausias uždavinys yra baigti karą Vidurio Rytuose.

IDF: būsimas Gazos Ruožo statusas – nusimatančių diskusijų objektasPasibaigus planuotai Izraelio atakai, Gazos Ruožo statusas taps globaliu, tarptautinio lygmens diskusijų klausimu, antradienį pareiškė Izraėlio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai, praneša „Reuters“.„Operacijos, kaip teko matyti, baigiasi įvairiai“, – pasakė admirolas Danielis Hagari į spaudos konferenciją susirinkusiems žurnalistams, atsakydamas į klausimą, ar Izraelis galų gale okupuos Gazos Ruožo teritoriją.„Kabinetas irgi svarsto, kaip viskas galėtų atrodyti. Bet klausimas dėl situacijos tame regione yra ir globalus“, – nurodė jis.Gazos Ruožas, lygiai kaip okupuotas Vakarų Krantas, yra Palestinos teritorijų dalis.

Šeštadienį Egipte vyks viršūnių susitikimas Izraelio ir Palestinos konfliktui aptartiTurkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas antradienį pareiškė, kad Egipte šeštadienį vyks valstybių lyderių viršūnių susitikimas, skirtas aptarti Izraelio ir Palestinos konfliktą.

Gazoje žuvo 2800 žmoniųPasak Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūno, Gazos ruože žuvo mažiausiai 2 800 žmonių, o dar 11 000 buvo sužeisti.Teritorijoje įvyko 115 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas, pranešė JT agentūra.Atstovas sakė, kad PSO šiandien surengs derybas Egipte, siekdama įtikinti sprendimus priimančius asmenis kuo greičiau leisti pagalbą per Rafaho sienos kirtimo punktą.

Izraelio rezervistai nežino, kas jų laukia karo su „Hamas“ frontePo Izraelio rezervisto Amiro šalmu blizga auskaras – vaikinas teigia esąs kairiųjų pažiūrų ir pasisako už taiką, tačiau dabar Gazos Ruože esančius pastatus jam tenka stebėti pro ginklo taikiklį.„Būdamas čia, jautiesi atitrūkęs nuo tikrovės,“ – pasakoja Amiras, vienas iš daugiau nei 360 000 Izraelio rezervistų, pašauktų į karą su Gazoje esančiais grupuotės „Hamas“ smogikais.Vieną dieną tokie, kaip Amiras – civiliai, kitą jie jau kariai.Maskuotės slepiamas ir kartu su būriu dislokuotas vos už pusantro kilometro nuo Palestinos srities, Amiras atsisakė atskleisti savo pavardę – tokie kariuomenės nurodymai. Vaikinas karo tarnybą baigė 2014 m., iškart po vieno iš praėjusių Izraelio karų su smogikais iš Gazos pabaigos.Jis romiai pasakė vis dar patiriantis „sielvartą ir traumą“ po ano konflikto ir, nepaisant kasmetinių pratybų, jis „nesitikėjo“, kad po devynerių metų vėl bus pašauktas kovoti.„Niekas neturėtų atsidurti tokioje padėtyje,“ – kalbėjo jis, rankose laikydamas ginklą.„Taip ir neišmokau juo naudotis, bet tikiuosi, kad ir neprireiks,“ – atsiduso jis.Už jo nugaros bazines taktinio judėjimo ir nebylios komunikacijos naudojant rankų ženklus pratybas atlieka jo būrys – grupė rezervistų, kurie dar neseniai visai nepažinojo vienas kito.Daugelis privalomąją karinę tarnybą atlikusių izraeliečių įtraukiami į rezervus, kol jiems sukaks 40 m.Amiro būryje, kaip ir daugelyje kitų būrių visame Izraelyje, yra vyresnio amžiaus savanorių, nusprendusių grįžti į tarnybą po to, kai spalio 7 d. Palestinos grupuotei „Hamas“ priklausantiems smogikams pralaužus sukarintą sienos su Gazos Ruožu užkardą ir užpuolus pietinį Izraelio regioną, prasidėjo karas.Smogikai nušovė, mirtinai subadė ir sudegino daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai.Izraelis ruošiasi Gazos Ruožo invazijai sausuma, tačiau jau keletą dienų tūkstančiais sviedinių bombarduoja pajūrio ruože esančius taikinius, su žeme sulygindamas ištisus miestų rajonus – tokių antskrydžių metu jau žuvo ne mažiau nei 2 750 žmonių, dauguma jų – eiliniai palestiniečiai.Izraelio rezervistai papildo 169 500 pagal sutartį tarnaujančių tiek privalomosios tarnybos, tiek karjeros karių pajėgas.Tikras siaubas24 metų Elia – rezervo karė ir medikė, uniformos nevilkėjusi jau ketverius metus.Prancūzijos ir Izraelio pilietybę turinčią ir startuolyje dirbančią merginą žinia apie tai, kad yra pašaukta tarnauti, pasiekė Tailando paplūdimyje.„Tai – tikras siaubas net ir mums. Žinoma, klausiu savęs, ką čia darau, tačiau taip jau yra. Tokia mūsų pareiga,“ – agentūrai AFP pasakojo mergina su mediko krepšiu ant pečių.Kariuomenė pranešė, kad nuo praėjusios savaitės kovose žuvo ne mažiau nei 258 Izraelio kariai.Sustojus pailsėti Beit Kamoje, vienoje iš paskutinių stotelių prieš pasiekiant Gazą, civiliai tampa kariais. Vaizdas – spalvingas ir tikrai ne pagal statutą: iš po šalmų styro suveltos kasos, matyti madingų barzdelių, neįprastos formos akinių, kai kas dėvi kabančias plačias kelnes, avi turistinius batus.Nors kariuomenės aprangos kodas yra itin griežtas, o kariai baudžiami vien už tai, kad dėvi ne tos spalvos kojines ar ne tos tekstūros gumą plaukams surišti, rezervistai „atvyksta tokie, kokie stovi“, agentūrai AFP aiškino netoli Gazos tarnaujantis karo policijos pareigūnas.Izraelyje, kad iš civilio taptum kariškiu, užtenka gauti trumpąją žinutę ar telefono skambutį.Nuo spalio 7 d. rezervistai ir kiti izraeliečiai namo grąžinami užsakomaisiais skrydžiais, tuo tikslu rezervuojant visą lėktuvą.Mobilizacijos apimtys matyti pažvelgus į du kilometrus besitęsiančią palei kelią, kuris veda pro vieną iš didžiausių šalies bazių netoli Jeruzalės, išrikiuotų automobilių eilę.Norint paremti artimuosius, namuose gausiai dalinamos dovanos – maistas, įranga, turistinis inventorius, kariai gali netgi nemokamai apsikirpti. Tačiau pernelyg uoliems rėmėjams kariuomenė primena, kad taktines ar kovos priemones parūpins ji pati.

Per Izraelio antskrydžius Gazos ruože žuvo mažiausiai 17 JT darbuotojųMažiausiai 17 Jungtinių Tautų pagalbos agentūros Gazoje (UNRWA) darbuotojų žuvo per Izraelio antskrydžius nuo spalio 7 d., sakoma agentūros antradienį paskelbtame pranešime.UNRWA nurodė, kad Izraelio oro antskrydžiai tęsėsi Khan Younis ir kitose pietinėse anklavo srityse.

Per „Hamas“ atakas žuvo 13 metų britėJaunesnioji iš dviejų britų seserų, kurios buvo paskelbtos dingusiomis, žuvo per „Hamas“ išpuolius, pranešė BBC.Šeimos nariai pranešė transliuotojui, kad dabar patvirtinta, kad 13 metų Yahel buvo nužudyta kartu su savo motina Lianne, o jos sesuo Noiya (16) ir tėvas vis dar dingę.Jie dingo po to, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į jų namus Be'eri kibuce.

Jordanijos karalius: nei Jordanijoje, nei Egipte neturi būti pabėgėlių iš PalestinosJordanijos karalius Abdullah antradienį perspėjo nebandyti stumti palestiniečių pabėgėlių į Egiptą ar Jordaniją ir pridūrė, kad humanitarinė padėtis turi būti sprendžiama Gazos ruože ir Vakarų Krante.„Tai yra raudona linija <...>. Jokių pabėgėlių Jordanijoje, jokių pabėgėlių Egipte“, – sakė karalius per spaudos konferenciją po susitikimo su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu Berlyne, praneša „Reuters“.Per bendrą spaudos konferenciją Scholzas paragino užkirsti kelią eskalacijai Artimuosiuose Rytuose ir pasakė: „Aiškiai įspėju „Hezbollah“ ir Iraną nesikišti į konfliktą“.

JT Saugumo Taryba atmetė Rusijos rezoliuciją dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba atmetė Rusijos pateiktą rezoliucijos projektą dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“. Per posėdį pirmadienio vakarą už rezoliuciją balsavo tik penkios šalys, įskaitant Rusiją ir Kiniją. Nuolatinės narės – JAV, Prancūzija ir Didžioji Britanija, taip pat Japonija buvo prieš. Brazilija, kuri šiuo metu pirmininkauja aukščiausiai JT institucijai, bei dar penkios šalys susilaikė.Rusija penktadienį pateiktame savo rezoliucijos projekte reikalavo skubių „humanitarinių paliaubų“ ir „nekliudomo“ humanitarinio patekimo į Gazos Ruožą. Projekte griežtai smerkiamas smurtas ir kariniai veiksmai prieš civilius bei „bet kokie teroro aktai“. Tačiau teroristinė „Hamas“ organizacija dokumente tiesiogiai neminima.Diplomatų duomenimis, antradienio vakarą (vietos laiku) bus balsuojama dėl Brazilijos pateikto rezoliucijos projekto. Jame aiškiai smerkiami „bjaurūs“ grupuotės „Hamas“ teroristiniai išpuoliai.Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia pirmadienį sakė, kad, nepaisant to, kad Maskvos rezoliucija nebuvo priimta, ji padėjo pradėti „plačias diskusijas Saugumo Taryboje šie tema“. Britų ambasadorė JT Barbara Woodward tuo tarpu kaltino Rusiją rimtai nemėginus siekti konsensuso. „Mes negalime paremti rezoliucijos, kurioje nėra smerkiami „Hamas“ teroristiniai išpuoliai“, – sakė ji.Izraelio ambasadorius JT Giladas Erdanas paragino Saugumo Tarybą „paremti kovą už civilizaciją“ ir „įvardyti „Hamas“ žudikiška teroristine organizacija, kokia ji ir yra“.Palestiniečių ambasadorius Rijadas Mansuras pareikalavo pasmerkti Izraelio atakas Gazos Ruože. „Tai, kas vyksta Gazoje, nėra karinė operacija, – teigė jis. – Tai nekaltų žmonių žudynės“.

ES vadovai tarsis dėl Izraelio ir „Hamas“ konfliktoEuropos Sąjungos lyderiai antradienį surengs vaizdo konferenciją aptarti tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“ įsiplieskusį konfliktą, kurio metu per pastarąsias 10 dienų žuvo daugiau nei 4 000 žmonių.Kaip iki susitikimo nurodė Europos Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis, ES viršūnių susitikime daugiausiai dėmesio bus skiriama aptarti tolesnius bloko veiksmus kaip išvengti konflikto eskalavimo visame regione, taip pat konflikto pasekmes bloko saugumui.Taip pat bus kalbama apie humanitarinę pagalbą civiliams ir dėl Izraelio paskelbto nurodymo gyventojams evakuotis iš šiaurinės Gazos dalies bei gręsiančio puolimo regione galinčią prasidėti didelio masto migraciją.ES „visuomet buvo ir turi būti tvirtu taikos ir tarptautinės teisės gynėja,“ – teigė Ch. Michelis.Šiam pasitarimui daugiau konteksto suteiks ir tai, kad keletas ES piliečių vis dar yra laikomi grupuotės „Hamas“ įkaitais.Sekmadienį paskelbtame bendrame pranešime ES vadovai pareikalavo „grupuotės „Hamas“ tuojau pat ir be jokių sąlygų paleisti visus įkaitus“.Jie pasmerkė „„Hamas“ ir jos žiaurias ir aukų nesirenkant visame Izraelyje vykdomas atakas bei giliai [gailėjosi] prarastų gyvybių“.Vadovai taip pat pabrėžė „Izraelio teisę gintis pagal humanitarinės ir tarptautinės teisės normas“.Bendras pranešimas pasirodė po to, kai Europos Komisija pirma paskelbė laikinai sustabdanti visas palestiniečiams skirtas išmokas, o po keleto valstybių narių pareikštos kritikos patikslino, kad humanitarinė pagalba vis tik bus teikiama, o jos apimtys didinamos.

Per naujus antskrydžius Gazoje žuvo 49 žmonėsPer naujus Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, naktį į antradienį žuvo mažiausiai 49 žmonės. Smogta gyvenamiesiems namams Chan Junyje ir Rafoje, pranešė Vidaus reikalų ministerija teroristinės „Hamas“ organizacijos kontroliuojamame Gazos Ruože, informuoja agentūra „Reuters“.

Gazos Ruožo šiaurėje vis dar likę šimtai tūkstančių palestiniečiųIzraelio kariuomenės duomenimis, šimtai tūkstančių palestiniečių Gazos Ruože vis dar nepaiso raginimų evakuotis. Iki antradienio nakties į pietinę teritorijos dalį pasitraukė kiek daugiau nei 600 000 žmonių, antradienį sakė kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.„Vis dar yra keli šimtai tūkstančių, kurie turėtų pasitraukti“, – pridūrė jis.Prieš tikėtiną sausumos operaciją prieš „Hamas“ teroristus Izraelis keliskart paragino gyventojus Gazos Ruožo šiaurėje evakuotis į pietinę dalį.

Pietų Korėjos kariuomenė: Šiaurės Korėja galėjo tiekti ginklus, naudotus per „Hamas“ ataką Pietų Korėjos kariuomenė teigia stebinti požymius, kad Šiaurės Korėja tiekė „Hamas“ ginklus, naudotus atakuojant Izraelį.„Mes ir toliau matome įrodymų, kad Šiaurės Korėja eksportuoja įvairius ginklus į Artimųjų Rytų šalis ir kovotojų grupes, įskaitant neseniai netoli sienos su Izraeliu aptiktus Šiaurės Korėjoje pagamintus 122 mm radialinius artilerijos sviedinius, kuriuos, kaip manoma, naudoja kovotojai, aktyviai remiantys „Hamas“, arba su „Hamas“ susiję kovotojai“, – per trumpą pranešimą šalies žurnalistams sakė karinis pareigūnas.Pareigūnas taip pat užsiminė, kad „Hamas“ motorizuotų parasparnių įsiveržimo taktika galėjo kilti Šiaurės Korėjoje, nurodydamas režimo sustiprintus oro infiltracijos mokymus naudojant parasparnius.

Humanitarinės pagalbos sunkvežimiai atkeliauja į Rafaho perėjąPasak liudininko ir Egipto saugumo šaltinių, prie Rafaho perėjos atvyko sunkvežimiai, gabenantys pagalbą Gazai.Pasak dviejų šaltinių, pagalbos siuntos laukia, kol atsidarys Gazos sienos pusė ir bus užtikrintas saugus judėjimas prieš įeinant į perėją.Apie 160 sunkvežimių vakar 60 km nuo pervažos Al-Arish mieste laukė, kol ji bus atidaryta.

„Hamas“ paskelbė pirmąjį vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta įkaite„Hamas“ teroristai pirmą kartą paviešino vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta ir į Gazos Ruožą išvežta įkaite. Pirmadienį išplatintame įraše matyti, kaip jaunai moteriai tvarstoma žaizda rankoje ir tada ji kalba tiesiai į kamerą. „Man 21 metai, esu iš Šohamo“, – sako mergina maždaug minutės trukmės įraše. Ji teigia šiuo metu esanti Gazos ligoninėje. „Prašau, kuo greičiau išgelbėkite mane“, – toliau sako izraelietė, kuri, anot žiniasklaidos, turi ir Prancūzijos pilietybę.Nėra aišku, kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis įrašas darytas. Pasak žiniasklaidos, jauna moteris po „Hamas“ surengtų žudynių Pietų Izraelyje buvo užregistruota kaip dingusi be žinios.Izraelio kariuomenė „X“ tinkle patvirtino, kad įkaitė yra Mia, ją pagrobė „Hamas“. Įraše grupuotė esą mėgina pavaizduoti save kaip humanišką, ta čiau iš tikrųjų „Hamas“ yra teroristinė organizacija.„Hamas“ karinio sparno atstovas prieš tai pranešė, kad į Gazos Ruožą pagrobta nuo 200 iki 250 žmonių. 200 jų yra „Hamas“, likę – kitų radikalių grupuočių rankose, pareiškė atstovas. Jis pridūrė, kad „užsieniečiai yra ne belaisviai, o svečiai Gazoje“. Jie esą bus paleisti, „kai tik baigsis dabartinė situacija“. Anot atstovo, „Hamas“ siekia apsikeitimo belaisviais.

Izraelio kariai užkirto kelią bandymui slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės ir nukovė keturis asmenisAntradienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad, įtampai Izraelio ir Libano pasienyje didėjant, jos kariai nukovė keturis smogikus, mėginusius slapta kirsti šalies sieną iš Libano pusės.„Ką tik Izraelio gynybos pajėgų karių būrys pastebėjo operatyvinę teroristų grupę, mėginančią prasiskverbti pro apsauginę tvorą Libano pasienyje ir padėti sprogstamąjį užtaisą,“ – teigiama kariuomenės pranešime spaudai. „Keturi teroristai buvo nukauti.“Pirma kariuomenės atstovai yra pranešę, kad naktį atakuoti Libane esantys „teroristiniai“ organizacijos „Hezbollah“ objektai.Nuo karo, kurį sukėlė spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ įvykdytas precedento neturintis išpuolis prieš Izraelį pradžios, susidūrimuose Izraelio ir Libano pasienyje Libano pusėje žuvo apie 10 žmonių. Dauguma jų buvo smogikai, tačiau tarp žuvusiųjų yra ir agentūros „Reuters“ žurnalistas bei du civiliai.Mažiausiai du žmonės žuvo Izraelio pusėje.Tarptautinė bendruomenė baiminasi, kad, Irano remiamai grupuotei „Hezbollah“ prisijungus prie savo sąjungininkės „Hamas“ šios kovoje prieš Izraelį, konflikte gali būti atidarytas antras frontas.Izraelis pradėjo evakuoti tūkstančius gyventojų iš 28 šiaurėje esančių vietovių.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį solidarumui parodytiAntradienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas vyksta į Izraelį, kad parodytų solidarumą po „Hamas“ iš Gazos Ruožo įvykdyto teroristinio išpuolio.„Labai svarbu, kad solidarumą vizito į Izraelį metu galėčiau pareikšti praktiškai,“ – pirmadienį viešėdamas Albanijos sostinėje Tiranoje kalbėjo O. Scholzas, pridurdamas, kad tai yra svarbu Izraelio valstybei ir žmonėms.O. Scholzas yra pirmasis vyriausybės vadovas, apsilankysiantis Izraelyje po prieš 10 dienų įvykdyto išpuolio. Planuojama, kad jis kalbėsis su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, po to lėktuvu skris į Egiptą, kur susitiks su šalies prezidentu Abdeliu Fattah al-Sissi.Vokietijos kancleris sakė norintis aptarti padėtį karo zonoje ir tai, kaip galima būtų užkirsti kelią tolesniam konflikto eskalavimui. „Beje, tai reiškia, kad konstruktyviai kalbėsime ir su daugeliu kitų šio regiono šalių. Tiesiog turime su visais nuolat kalbėtis ir užtikrinti tokią perspektyvą, kuri padėtų užkirsti kelią tokiam eskalavimui.“Numatoma, kad pokalbių metu daugiausiai dėmesio bus skiriama pastangoms išlaisvinti beveik 200 asmenų, kuriuos „Hamas“ laiko įkaitais ir tarp kurių yra keletas Vokietijos piliečių, ir užkirsti kelią konfliktui įsiplieksti visame regione.Be to, O. Scholzas turėtų pasiūlyti karinę paramą Izraeliui ir humanitarinę pagalbą Gazos gyventojams.„Grupuotės „Hamas“ įvykdyta ataka buvo neatsakingas ir siaubingų pasekmių turėjęs teroristinis išpuolis, kurio metu žuvo ir pažeminimą patyrė neįtikėtinai didelis žmonių skaičius. Todėl Izraelis turi visas teises gintis,“ – teigė O. Scholzas.Prieš išvykdamas O. Scholzas planuoja antradienio rytą Berlyne susitikti su Jordanijos karaliumi Abdullah II. Pastarosiomis dienomis jis Berlyne aptarė kylančią krizę su Kataro emyru Tamimu bin Hamadu Al Thani, šiuo klausimu telefonu kalbėjosi su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Izraelio pajėgos praneša nukovusios „Hamas“ Šuros Tarybos vadovąIzraelio kariuomenė praneša per oro antskrydį Gazos Ruože nukovusi teroristinės „Hamas“ grupuotės Šuros Tarybos vadovą.Osama Mazinis buvo atsakingas už „Hamas“ kalinius ir vadovavo teroristinei veiklai prieš Izraelį, antradienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Ji „Telegram“ tinkle paskelbė atakos vaizdo įrašą.Šuros Taryba renka „Hamas“ politinį biurą, kuris yra aukščiausia Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo sprendimų priėmimo institucija.

V. Putinas per pokalbį telefonu pasiūlė B. Netanyahu Rusijos paramą sprendžiant krizęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, oficialiais duomenimis, pasiūlė Izraelio premjerui Benyaminui Netanyahu pagalbą sprendžiant krizę.V. Putinas, be to, per pokalbį telefonu informavo B. Netanyahu apie prieš tai vykusius savo pokalbius su Artimųjų Rytų šalių lyderiais, kad „padėtų normalizuoti situaciją, kad būtų užkirstas kelias tolesnei smurto eskalacijai ir humanitarinei katastrofai Gazos Ruože“, pranešė Kremlius.V. Putinas per seriją pokalbių telefonu su Artimųjų Rytų šalių vadovais pareikalavo neatidėliotinų paliaubų humanitariniams tikslams, kad būtų aprūpinti civiliai gyventojai Gazos Ruože.Per pokalbius su Sirijos, Egipto, Irano ir palestiniečių prezidentais V. Putinas pareiškė susirūpinimą dėl dabartinės situacijos, sakoma toliau Kremliaus pranešime. Kartu V. Putinas, kurios daliniai jau 600 dienų kariauja su Ukraina, pasisakė prieš smurto naudojimą prieš civilius.Prezidentai, Kremliaus duomenimis, sutarė, kad „su visais konstruktyviai nusiteikusiais partneriais“ būtina siekti, kad smurtas greitai baigtųsi ir padėtis Artimuosiuose Rytuose stabilizuotųsi. Jie taip pat buvo vieningi, kad prie dabartinės krizės prisidėjo nutrūkęs taikos procesas.

Kariuomenė: apie pusė milijono Izraelio gyventojų perkelta šalies vidujePer 10 dienų nuo tada, kai „Hamas“ surengė kruviniausią išpuolį Izraelio istorijoje, buvo evakuota ir perkelta apie 500 000 šalies gyventojų, antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.„Šiuo metu yra apie pusė milijono šalies viduje perkeltų izraeliečių“, – internetiniame brifinge sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Jonathanas Conricusas.Jis nurodė, kad buvo evakuotos visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą, taip pat daugiau kaip 20 bendruomenių palei Izraelio šiaurinę sieną su Libanu.Evakuacijos pradėtos po žiauraus netikėto „Hamas“ teroristų išpuolio, kai spalio 7 dieną jie prasiveržė pro stipriai įtvirtintą sieną ir nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.Tai buvo baisiausias išpuolis per 75 metų šalies istoriją. Dėl nesiliaujančių Izraelio atsakomųjų antskrydžių Gazos Ruože buvo sulyginti su žeme ištisi kvartalai, žuvo mažiausiai 2 750 žmonių, dauguma jų – taip pat paprasti palestiniečiai.Daugiau kaip milijonas žmonių buvo priversti palikti savo namus tankiai apgyvendintoje Palestinos teritorijoje, nes Izraelis rengiasi plataus masto sausumo puolimui prieš „Hamas“.Daugelis žmonių iš Izraelio bendruomenių aplink Gazos Ruožą iš pradžių „evakavosi savo pačių iniciatyva“, sakė J. Conricusas, pridurdamas, kad vėliau „visos bendruomenės aplink Gazos Ruožą buvo evakuotos vyriausybės nurodymu“.„Nenorime, kad civiliai gyventojai būtų šalia mūšio zonos“, – sakė jis, pabrėždamas, kad „norime apsaugoti civilius gyventojus, visų pirma – mūsų, nuo siaubingų karo padarinių“.Izraelio kariuomenė taip pat evakuoja gyventojus, gyvenančius palei šiaurinę sieną su Libanu, didėjant įtampai dėl „Hezbollah“ kovotojų veiksmų.Sekmadienį per raketų atakas iš Libano žuvo vienas Izraelio civilis ir vienas karininkas, o Izraelio kariuomenė surengė atsakomuosius smūgius ir atakavo kovotojų grupuotės infrastruktūrą.

Bidenas lankysis IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį lankysis Izraelyje, kur susitiks su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.Prezidentas Bidenas dar kartą patvirtins solidarumą su Izraeliu, kai jis ruošiasi sausumos puolimui prieš „Hamas“ teroristus Gazoje, sakė valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Savo vizitą į Izraelį J. Bidenas taip pat patvirtino „X“ socialiniame tinkle. Jis rašo vėliau keliausiantis į Jordaniją aptarti humanitarinius poreikius. „Susitiksiu su lyderiais ir aiškiai parodysiu, kad „Hamas“ negina palestiniečių apsisprendimo teisės“, – rašo JAV prezidentas. https://twitter.com/POTUS/status/1714090576076038360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714090576076038360%7Ctwgr%5E78c69ec276ca78a2cee8a50199b4709b7befa468%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Izraelis smogė „Hezbollah“ taikiniams LibaneRemiantis Izraelio kariuomenės įrašu „X“ socialiniame tinkle, IDF naktį į antradienį atakavo „Hezbollah“ taikinius Libane.Izraelis jau evakavo miestus netoli savo šiaurinės sienos su Libanu, kur kariuomenė ne kartą apsikeitė ugnimi su Irano remiama grupuote.Anksčiau kalbėdamas ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu perspėjo Iraną ir „Hezbollah“: „Nebandykite mūsų šiaurėje. Nedarykite praeities klaidos. Šiandien kaina, kurią mokėsite, bus daug didesnė.“ Galvoje jis turėjo 2006 m. Izraelio karą su „Hezbollah“.

„Hamas“: Gazoje laikomi 200–250 įkaitų„Hamas“ karinio sparno atstovas sako, kad Gazoje yra „maždaug 200–250“ Izraelio belaisvių, praneša naujienų agentūra „Reuters“.„Hamas“ įrašytame vaizdo įraše teigė, kad turi „apie 200“ įkaitų, o likusius laiko „kitos ginkluotos grupuotės“.Grupė tvirtina, kad ji elgiasi su kaliniais pagal etiką ir humanitarinę teisę.Grupė teigė, kad turi belaisvių „kitų tautybių, kurie yra svečiai“ ir „paleis juos, kai leis aplinkybės“.BBC nepriklausomai nepatvirtino šių teiginių.„Hamas“ anksčiau teigė paslėpęs įkaitus „saugiose vietose ir tuneliuose“ Gazos ruože, bet grasino juos nužudyti, jei Izraelis be įspėjimo subombarduos civilių namus.

Raketos iš Gazos ruožo nukrito Sderote Izraelio Sderoto savivaldybė pranešė apie du raketų smūgius pietiniame mieste per naujausią ataką iš Gazos ruožo.Savivaldybė teigia, kad viena iš raketų rėžėsi į namą, tačiau šeimos nebuvo namuose.Pranešimų apie sužalojimus per naujausią ataką nėra.

Izraelio gynėjai Gazos ruožo pasienio zoną tyrinėja nuo spalio 7-osios Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sakė, kad kariuomenė vykdo paieškas abiejose Gazos sienos pusėse, ieškodama kūnų ir įrodymų, kurie galėtų padėti gauti daugiau informacijos apie dingusius izraeliečius ir užsieniečius per spalio 7 d. įvykdytą žmogžudišką „Hamas“ išpuolį.„Pajėgos ieško dingusių žmonių abiejose sienos pusėse, bando užbaigti pastangas surasti dingusiuosius. Mes nuskaitome visas įmanomas sritis“, – sakė D. Hagari.Jis patikino, kad didžiausias IDF prioritetas tebėra žudyti „Hamas“ teroristus, „ypač tuos, kurie dalyvavo siaubingoje atakoje“.Jis teigė, kad sausumos pajėgos vykdo intensyvias pratybas susirinkimų zonose prieš numatomą Izraelio sausumos puolimą Gazos ruože.Kalbant apie „Hezbollah“, D. Hagari teigė, kad pastaruoju metu Libano teroristinės grupuotės atakos prie šiaurinės sienos yra skirtos „nukreipti mūsų dėmesį nuo karo Gazoje“ pagal Irano nurodymus.Jis sakė, kad IDF gali vienu metu kovoti dviem frontais, jei reikia.D. Hagari pridūrė, kad IDF „visiškai koordinuoja veiklą su Jungtinėmis Valstijomis“, kurios išsiuntė du lėktuvnešius į Artimuosius Rytus.

Pentagonas dėl karo Izraelyje ruošia dislokuoti 2000 JAV kariųPentagonas išsiuntė įsakymus „pasirengti dislokuoti“ maždaug 2 000 JAV karių, kad jie būtų pasirengę reaguoti į Izraelio ir „Hamas“ karą, pranešė du JAV pareigūnai, su sąlyga, kad jie liktų anonimiški, kad aptartų dar nepaskelbtą sprendimą, skelbia AP.Kariai ketina atlikti įvairius paramos vaidmenis, pavyzdžiui, teikti papildomą medicininę pagalbą ar paramą sprogmenims, įskaitant papildomą apsaugą vartų perėjose, sako vienas iš pareigūnų.Jie nebus siunčiami į Izraelį, bet gali būti išsiųsti į regiono šalis, sako vienas iš pareigūnų.

Vienas iš „Hamas“ vadovų prisipažino: nežino, ar paimti įkaitai yra gyvi „Hamas“ politinių ir tarptautinių santykių vadovas Basemas Naimas „Sky News“ sakė nežinantis, ar įkaitais paimti 199 Izraelio civiliai vis dar gyvi.Kovingame interviu B. Naimas sakė, kad to „neįmanoma“ patikrinti, nes Gaza yra smarkiai bombarduojama.„Visiems tarpininkams pasakėme, kad esame pasirengę paleisti visus civilius įkaitus tuo metu, kai bus sustabdyta agresija prieš mūsų žmones“, – sakė jis „Sky News“ laidų vedėjui Markui Austinui.B. Naimas taip pat perspėjo, kad besitęsiantys Izraelio pajėgų bombardavimai gali kelti pavojų įkaitų gyvybėms – iki šiol žuvo devyni žmonės.Paklaustas, ar sutinka, kad „Hamas“ žudė Izraelio civilius siaubingu mastu, B. Naimas sakė, kad „nepriimtina“ ir „tikrai gėdinga“ diskutuoti apie tai, kas įvyko prieš savaitę, kai dabar „nužudyti ir išžudyti“ 3000 palestiniečių.Jis tęsė, kad „Hamas“ tikslas buvo „atsikratyti okupacijos ir atsikratyti dusinančios apgulties“ – pridūrė: „Karas pats savaime nėra tikslas“.

Blinkenas ir Netanyahu per susitikimą Tel Avive turėjo slėptis bunkeryje JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir Izraelio karo kabinetas penkias minutes prisiglaudė bunkeryje, kai pirmadienį Tel Avive suveikė oro antskrydžio sirenos, sakė atstovas spaudai Mattas Milleris. Nuo to laiko pareigūnai persikėlė ir tęsia diskusijas komandų centre, sakė M. Milleris. A. Blinkeno susitikimai Izraelyje – antrasis jo turas per mažiau nei savaitę – įvyksta, kai atrodo, kad Izraelis yra pasirengęs neišvengiamai įsiveržti į Gazos ruožą. https://twitter.com/John_Hudson/status/1713964808976908333?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasipiktinusi Izraelio ambasadoriumi, Kolumbija pareikalavo, kad jis išvyktųPirmadienį Kolumbija pareikalavo, kad Izraelio ambasadorius paliktų šią Pietų Amerikos šalį, pasipiktinusią jo kritika dėl prezidento Gustavo Petro pasisakymų apie karą su „Hamas“.Užsienio reikalų ministras Alvaro Leyva pareiškė, kad ambasadorius, kritikavęs prezidento G. Petro Izraelio atakų Gazoje palyginimą su nacių vykdytu žydų persekiojimu, turėtų „bent jau atsiprašyti ir išvykti“.Diplomatinei nesantaikai paaštrėjus, Izraelis, vienas pagrindinių ginklų tiekėjų Kolumbijos kariuomenei, sekmadienį pareiškė „stabdantis saugumo eksportą“ į šią Pietų Amerikos šalį.G. Petro viename įraše socialiniame tinkle X apkaltino Izraelio gynybos ministrą Yoavą Gallantą apie Gazos žmones kalbant taip, kaip „naciai kalbėjo apie žydus“. Jis tvirtino, kad „demokratinės valstybės negali leisti, kad nacizmas vėl įsitvirtintų tarptautinėje politikoje“.Sekmadienį Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas Lioras Haiatas sakė, kad dėl G. Petro „priešiškų ir antisemitinių pareiškimų“ buvo iškviesta Kolumbijos ambasadorė Izraelyje Margarita Manjarrez.Prezidento pareiškimai sukėlė „nuostabą“, sakė atstovas ir apkaltino G. Petro, kad jis pritaria „Hamas“ teroristų įvykdytiems žiaurumams, savo pareiškimais kursto antisemitizmą, liečiantį Izraelio valstybės atstovus, ir kelia pavojų žydų bendruomenės ramybei Kolumbijoje“.Reaguodamas į L. Haiato pareiškimą, G. Petro sakė, kad jo šalis nepritaria „genocidui“. „Jei turime sustabdyti užsienio santykius su Izraeliu, mes juos sustabdysime“, – pridūrė jis.Kolumbijos ginkluotosios pajėgos, įsitraukusios į dešimtmečius trunkantį konfliktą su kairiųjų partizanais, dešiniųjų sukarintomis grupuotėmis ir narkotikų karteliais, naudoja Izraelio gamybos ginklus ir lėktuvus. Šalis turi stiprių diplomatinių ir karinių santykių su Izraeliu ir JAV istoriją.G. Petro taip pat įsitraukė į žodžių karą internete tiesiogiai su ambasadoriumi Gali Daganu, raginusiu prezidentą pasmerkti „teroristų išpuolį prieš nekaltus civilius“. G. Petro į tai atsakė, kad „terorizmas yra žudyti nekaltus vaikus, nesvarbu, Kolumbijoje ar Palestinoje“. Tada G. Daganas pakvietė G. Petro apsilankyti Holokausto memoriale Jeruzalėje ir Aušvico-Birkenau mirties stovykloje, prezidentas atkirto tai matąs „kopijuojant Gazoje“. „Nė vienas demokratas pasaulyje negali sutikti, kad Gazos Ruožas būtų paverstas koncentracijos stovykla“, – pridūrė G. Petro.Iš pradžių Kolumbijos užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame „griežtai pasmerkė Izraelyje įvykdytą terorą ir išpuolius prieš civilius“ bei pareiškė solidarumą su „Hamas“ aukomis. Vėliau nuoroda į šį pareiškimą buvo pašalinta, o naujame pareiškime „terorizmas“ nebeminimas.

„Mossad“ rekomendavo imtis priemonių prieš „Al Jazeera“ žurnalistus IzraelyjeIzraelio užsienio žvalgybos tarnyba „Mossad“ rekomendavo vyriausybei uždrausti Katare įsikūrusio televizijos kanalo „Al Jazeera“ žurnalistų, transliuojančių iš Izraelio, veiklą.Kaip praneša naujienų tarnyba „Kan Hadashot“, „Mossad“ pateikė duomenų, patvirtinančių, kad televizijos kanalo darbuotojai atskleidžia informaciją apie Izraelio gynybos pajėgų (IDF) buvimo vietą.Anksčiau ryšių ministras Shlomas Karai pateikė vyriausybei svarstyti nutarimus dėl nepaprastosios padėties, leidžiančius uždaryti „Al Jazeera“ biurus Izraelyje dėl bendradarbiavimo su „Hamas“.Izraelio užsienio reikalų ministerija šiam žingsniui pritaria, tačiau atkreipia dėmesį į galimas neigiamas jo pasekmes reputacijai.„Al Jazeera“ personalą Izraelyje sudaro apie 30 darbuotojų, dauguma jų - Izraelio piliečiai.

Tel Avivo srityje skamba oro pavojaus signalaiTel Avive ir kai kuriuose aplinkiniuose miestuose skamba sirenos, įspėjančios apie oro pavojų. Magen David Adom greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigė, kad iki šiol ji negavo pranešimų apie smūgius ar aukas.

Izraelis: mes negalime suteikti Gazai pagalbosIzraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas sakė, kad šalis negali teikti pagalbos Gazos gyventojams.Pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris toliau tvirtino, kad palestiniečiai turi pakankamai maisto kelioms savaitėms, taip pat pastoges.Kalbėdamas su „Sky News“, jis sakė, kad Izraelio vyriausybė vakar atnaujino vandens tiekimą pietinėms Gazos ruožo zonoms, kur šimtai tūkstančių žmonių buvo raginami bėgti.Palestinos valdžia pranešė, kad nuo spalio 7 d. Gazos ruože žuvo 1 030 vaikų, nors sausumos puolimas dar neprasidėjo. Paklaustas apie šį skaičių, pulkininkas leitenantas P. Lerneris atsakė: „Aš nepasitikiu niekuo, ką sako „Hamas“, ir labai rekomenduoju nepasitikėti jums. Tai žmonės, kurie mėsinėja kūdikius savo miegamuosiuose, neatsižvelgdami į jokią žmogaus gyvybę“.

PSO: iki katastrofos Gazos Ruože liko 24 valandosPasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Gazos Ruožą nuo tikros katastrofos skiria vos 24 valandos – vandens, elektros ir degalų atsargų nebeužteks, skelbia BBC.PSO Rytų Viduržemio jūros regiono direktorius Ahmedas Al-Mandhari sakė, kad Gazos Ruožui turi būti leista priimti pagalbos konvojus, šiuo metu įstrigusius Rafos pasienio perėjoje su Egiptu.Jei pagalba nebus pristatyta laiku, gydytojams teks „rengti mirties liudijimus savo pacientams“, sakė jis naujienų agentūrai AFP.

Blinkenas antrą kartą per kelias dienas Izraelyje susitiko su premjeru ir prezidentuJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas antrą kartą nuo ketvirtadienio susitiko su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Isaacu Herzogu.Po pirmojo apsilankymo Izraelyje A. Blinkenas keliavo į Katarą, Saudo Arabiją, Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) ir Egiptą, surengė derybas su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu, Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu ir Egipto prezidentu Abdeliu Fattah Al Sisi bei kitais.Per susitikimą su B. Netanyahu A. Blinkenas pranešė apie savo pokalbius regione ir gavo naujausią informaciją apie padėtį Izraelyje, pranešė JAV valstybės departamentas. Su B. Netanyahu ir I. Herzogu jis aptarė civilių apsaugą ir pastangas išlaisvinti Gazos Ruože „Hamas“ laikomus įkaitus.

Izraelis teigia, kad „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas – pašalintasIzraelio gynybos pajėgos (IDF) per raketų smūgį Gazos Ruože likvidavo „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovą, skelbia „The Times of Israel“.Kaip patikslino Izraelio gynybos pajėgos, smūgis buvo suduotas Chan Juniso miestui, esančiam Gazos Ruožo pietuose.Daugiau informacijos apie „Hamas“ kovotojo likvidavimą, įskaitant jo vardą ir pavardę bei konkrečią vietą, kurioje buvo smogta, IDF neatskleidžia.Tačiau kariuomenė paskelbė atakos, per kurią buvo likviduotas „Hamas“ regioninės žvalgybos vadovas, vaizdo įrašą.https://twitter.com/idfonline/status/1713414572911071523?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713414572911071523%7Ctwgr%5E94fc20c8c96cdfc9dd1cf022af3a4f06506c7800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fidf-kills-hamas-commander-who-led-deadly-border-attack-as-rocket-fire-on-south-resumes%2F

Izraelio gynybos ministras Blinkenui: kaina bus didelė, bet mes laimėsimeIzraelio gynybos ministras pirmadienį viešėjusiam JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui sakė, kad tikisi ilgos, bet sėkmingos kampanijos prieš „Hamas“ teroristus.„Leiskite jums pasakyti, pone sekretoriau, jog tai bus ilgas karas, kaina bus didelė, bet mes laimėsime – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“, – A. Blinkenui gynybos ministerijoje Tel Avive sakė Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallanas.Izraelis taip pat paviešino ir parodė JAV valstybės sekretoriui „barbariškų“ „Hamas“ atakų vaizdus.Tarp šimtų valandų filmuotos medžiagos, kurią Izraelis teigia surinkęs nuo tada, kai „Hamas“ išpuoliai išprovokavo karą, yra vaizdai, kaip užpuolikas nukerta galvą nuo kūno, kitos aukos automobiliuose suvarpomos kulkų.Prieš numatomą sausumos invaziją į blokuojamą Gazos Ruožą Izraelio kariuomenė pirmadienį parodė tarptautinei žiniasklaidai maždaug 40 minučių trukmės spalio 7 d. užpuolimo filmuotą medžiagą ir teigė, kad vaizdų autentiškumas patikrintas.Vienoje scenoje, kuri, kaip teigiama, buvo nufilmuota užpuoliko mobiliuoju telefonu, matomas ginkluotas banditas, sodo įrankiu daužantis negyvos aukos galvą Beroi mieste, kibuco bendruomenėje netoli Gazos sienos, kur žuvo daugiau nei 100 žmonių. Kiti matomi stovintys netoliese ir šaukiantys padrąsinimus. Tada į kūną paleidžiami šūviai.„Hamas“ paskelbė kai kuriuos išpuolių vaizdus savo socialinėje žiniasklaidoje, bet nepripažįsta vykdžiusi žiaurumus.Izraelis parodė kai kurią filmuotą medžiagą A. Blinkenui ir kitiems atvykusiems ministrams, ​​vadino „Hamas“ veiksmus „barbariškais“ ir sakė, kad buvo žudomi kūdikiai, o moterys prieš jas nužudant prievartaujamos ir kankinamos.AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti teiginių apie žaginimus ir kankinimus.Dalis parodytos filmuotos medžiagos buvo paimta iš šimtų žuvusių ar į nelaisvę paimtų „Hamas“ kovotojų kamerų ir mobiliųjų telefonų, „Hamas“ socialinių tinklų, taip pat aukų ir greitosios pagalbos tarnybų telefonų, pranešė kariuomenės pareigūnai.Vaizduose matyti, kaip ginkluoti vyrai įžengia į karinę bazę, ieško aukų Beryje, kur buvo paimta dešimtys įkaitų, ir išguldo jaunas moteris ir vyrus, bėgančius iš muzikos festivalio, kuriame žuvo daugiau nei 250 žmonių. Beris buvo viena labiausiai nukentėjusių iš maždaug 20-ies užpultų bendruomenių ir karinių bazių prie Gazos Ruožo sienos.Viename epizode matyti, kaip automobilis mėgina išvažiuoti pro bendruomenės vartus, tačiau užpuolikai ima šaudyti į vairuotoją ir keleivį. Automobilis važiuoja toliau, keleiviai atrodo negyvi.Keliuose epizoduose užpuolikai matomi šaudantys į aukų kūnus. Matyti, kaip viena moteris krauju permirkusiais drabužiais tempiama už plaukų iš keturračio sunkvežimio galo ir nusviedžiama į priekinę sėdynę. Dabar manoma, kad ji yra viena iš mažiausiai 199 įkaitų, Izraelio teigimu, laikomų Gazoje.Kariniai pareigūnai teigė, kad vaizdai buvo patikrinti remiantis pareigūnų ir šeimos narių pasakojimais ir nustačius aukų tapatybes.

Izraelio saugumo agentūra: nesugebėjome atgrasyti „Hamas“ atakosŽvalgybos agentūros „Shin Bet“ vadovas pareiškė, kad jis asmeniškai yra atsakingas už tai, kad nepakankamai įspėjo apie artėjantį „Hamas“ kovotojų išpuolį Izraelio teritorijoje, skelbia „Sky News“.Kaip rašo „The Times of Israel“, likus kelioms valandoms iki atakos pradžios Gazos Ruože buvo užfiksuotas neįprastas judėjimas, tačiau šie ženklai iš esmės buvo atmesti.Agentūrai vadovaujantis Ronenas Baras teigė, kad bus atliktas išsamus tyrimas, tačiau kol kas daugiausia dėmesio skiriama kovai.

„Hamas“ teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos pasienio perėjąSu „Hamas“ susijusi radijo stotis teigia, kad Izraelis apšaudė Rafos sienos perėją, esančią pietinėje Gazos Ruožo dalyje ir Egipto pasienyje.Pastarosiomis dienomis čia susirinko tūkstančiai palestiniečių, tikėdamiesi, kad jiems bus leista išvykti.Buvo tikimasi, kad 9 val. ryto vietos laiku bus atidarytas pagalbos įvežimo į Gazą ir kai kurių užsienio piliečių išvykimo punktas, tačiau Izraelis ir „Hamas“ teigė, kad nėra paliaubų, kurios palengvintų tokį susitarimą. Baltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktą prie sienos su Egiptu šiandien dar bus galima atidaryti kelioms valandoms.Tai leistų kai kuriems žmonėms išvykti iš Gazos prieš numatomą Izraelio antžeminį puolimą, CNN sakė atstovas spaudai Johnas Kirby.

Izraelio gynybos ministras: tai bus ilgas karasIzraelio gynybos ministras, susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, perspėjo, kad laukia ilgas karas, skelbia „Sky News“.Yoavas Gallantas sakė: „Kaina bus didelė, bet mes ketiname laimėti – dėl Izraelio, žydų tautos ir vertybių, kuriomis tiki abi šalys“.Trumpose pastabose žiniasklaidai A. Blinkenas atsakė: „Jūs žinote mūsų svarbų įsipareigojimą Izraelio teisei – iš tiesų jo pareigai – gintis ir ginti savo tautą. Šioje srityje jus visada remia Jungtinės Valstijos.“

Netanyahu: yra daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištikoKalbėdamas Kneseto žiemos sesijos atidaryme Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pripažino, kad „lieka daug klausimų, susijusių su katastrofa, kuri mus ištiko prieš dešimt dienų. Mes nuodugniai ištirsime visus aspektus“, skelbia BBC.Kartu jis sakė, kad šiuo metu tautą vienija vienas tikslas – pergalė. „Mes nugalėsime, nes kalbama apie mūsų egzistenciją šiame regione, kur veikia tamsios jėgos. „Hamas“ yra „blogio ašies“, kuriai priklauso Iranas ir „Hezbollah“, dalis. Jų tikslas – panardinti Artimuosius Rytus į chaoso bedugnę“, – sakė jis.Prezidentas Isaacas Herzogas pripažino, kad visuomenė patiria pasitikėjimo krizę.„Daugelis Izraelio visuomenės narių patiria pasitikėjimo krizę. Valstybė ir jos institucijos turi prisitaikyti prie žmonių nustatytų standartų“, – sakė jis. – Žmonės reikalauja atsakomybės, atkurti pasitikėjimą ir reabilituoti nukentėjusias bendruomenes. Jie reikalauja būti išgirsti; jie reikalauja pagalbos rankos“.Prezidentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „pavojingų balsų, bandančių sėti susiskaldymo ir neapykantos sėklas“.„Mūsų priešininkai aistringai siekia bet kokios užuominos apie susiskaldymą mūsų gretose“, – sakė Izraelio prezidentas.

Žuvusiųjų Gazos Ruože skaičius išaugo iki 2 808 žmoniųIzraelio vykdomas Gazos Ruožo bombardavimas nusinešė mažiausiai 2 808 palestiniečių gyvybes, dar 10 859 žmonės buvo sužeisti, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, skelbia BBC.Vyriausybės biuro Gazoje duomenimis, per pastarąją parą žuvo 254 palestiniečiai. Apie 64 proc. visų žuvusiųjų buvo moterys ir vaikai.

„Hamas“ į Jeruzalę ir Tel Avivą paleido raketas„Hamas“ ginkluotasis sparnas paleido „raketų ugnį“ į Jeruzalę ir Tel Avivą.Grupuotė „Al Qassam“ teigė, kad išpuolis buvo atsakas į Izraelio „taikymąsi į civilius gyventojus“.Pasak laikraščio „Haaretz“, Knesete – Izraelio parlamente – pasigirdo raketų sirenos, o posėdį teko nutraukti du kartus.„Sky News“ Artimųjų Rytų korespondentas Alistairas Bunkallas pasidalijo šiuo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip virš sostinės perimamos raketos.https://twitter.com/AliBunkallSKY/status/1713917895485391289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713917895485391289%7Ctwgr%5E6db225c220e63a1c45c8658c5949b6408ec8402b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-updates-gaza-sky-news-live-blog-12978800

Gazos Ruože po griuvėsiais atsidūrė daugiau kaip 1 tūkst. žmoniųPalestinos civilinės gynybos tarnybos duomenimis, daugiau kaip 1 tūkst. žmonių vis dar yra po pastatais, sugriautais per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože, skelbia BBC.Gazos Ruožo „Hamas“ valdomos Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Eyadas al-Bozomas taip pat patvirtino, kad tiek pat žmonių dingo be žinios.Nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo mažiausiai 2750 palestiniečių ir 9700 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija. Vakarų Krante žuvo 58 žmonės ir daugiau kaip 1 250 buvo sužeisti.Palestinos žurnalistų sindikato duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 11 palestiniečių žurnalistų.

Žiniasklaida: Taylor Swift asmens sargybinis vyksta į Izraelį kovoti IDF gretoseIzraelio žiniasklaida praneša, kad vienas iš Taylor Swift turo „Eras Tour“ asmens sargybinių paliko darbą JAV ir išvyko namo į Izraelį, skelbia „Sky News“. Pranešama, kad jis vėl prisijungė prie savo kariuomenės dalinio, kad kovotų IDF gretose. „JAV gyvenu gana puikų gyvenimą, turiu svajonių darbą, puikius draugus ir patogius namus“, – „Israel Hayom“ sakė vyras, pageidavęs neskelbti savo pavardės. „Aš neprivalėjau čia atvykti, bet negalėjau stovėti nuošalyje, kai šeimos buvo žudomos ir deginamos gyvos savo namuose. Negalima stovėti nuošalyje ir nieko nedaryti. Nebūkite neteisingoje istorijos pusėje“.https://twitter.com/ReichmanShmuel/status/1713789184639390122

Iranas mano, kad JAV „dalyvauja Izraelio kare su „Hamas“Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanaani pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos jau aktyviai dalyvauja konflikte tarp Izraelio ir palestiniečių ir turi būti patrauktos atsakomybėn, skelbia BBC.Paklaustas, ar Teheranas dalyvautų kare, jei JAV įsikištų, Kanaani atsakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į konfliktą tarp Izraelio ir palestiniečių“.„Sionistinio režimo nusikaltimai vykdomi remiant JAV, o Vašingtonas turi būti patrauktas atsakomybėn“, – pridūrė jis.Viduržemio jūroje jau yra Amerikos laivyno lėktuvnešių grupė, o artimiausiu metu prie jos turėtų prisijungti dar viena iš JAV rytinės pakrantės.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pareiškė, kad JAV lėktuvnešių buvimas Viduržemio jūroje yra ne provokacija, o atgrasymo priemonė.

Izraelis įsakė evakuoti 28 kaimus netoli Libano sienosIzraelio vyriausybė pirmadienį įsakė evakuoti 28 kaimus Izraelio šiaurėje per du kilometrus nuo šalies sienos su Libanu, skelbia CNN.„Plano įgyvendinimui pritarė gynybos ministras Yoavas Gallantas“, – sakoma bendrame Izraelio gynybos ministerijos ir Izraelio gynybos pajėgų pareiškime. „Prieš kurį laiką Šiaurės vadovybė informavo vietos valdžios vadovus apie sprendimą. Planą įgyvendins vietos savivaldybių, Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos Nacionalinės ekstremalių situacijų valdymo tarnybos (NEMA) vadovai“.

Žiniasklaida: Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, bet jam buvo atsakytaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėjo apsilankyti Izraelyje, solidarizuodamasis su „Hamas“ teroristų užpulta šalimi, bet jam buvo pasakyta, kad „dar ne laikas“.Tai pranešė žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rašo leidinys „The Times of Israel“.Po užpuolimo V. Zelenskis išsakė solidarumą su Izraeliu ir pareiškė, kad valstybė turi neabejotiną teisę gintis nuo palestiniečių teroristų atakų.„Teroras – tai visada nusikaltimas, ne tik vienai šaliai ar konkrečioms aukoms, bet ir visai žmonijai. Pasaulis turi būti vieningas, kad teroras niekur ir niekada nebandytų atimti ar sunaikinti gyvybės“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Izraelis ne kartą reiškė paramą Ukrainai po Rusijos kariuomenės įsiveržimo praėjusių metų vasarį, tačiau nepasiūlė karinės pagalbos, o tai sukėlė diplomatinę įtampą tarp Kyjivo ir Jeruzalės.„Izraelis nedrįso stoti prieš Maskvą, kuri Sirijoje turi daug karinių pajėgų“, – pažymi leidinys.

Putinas su Assadu aptarė padėtį GazojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu su Sirijos prezidentu Basharu al Assadu aptarė padėtį Gazos Ruože, skelbia BBC.Pasak TASS, pokalbyje abu lyderiai „pabrėžė būtinybę nedelsiant pristatyti humanitarinę pagalbą civiliams sektoriaus gyventojams“.Sirija, po Irano, yra vienintelės šalys, kurios rėmė radikalių islamistų kovotojų „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį.Tikimasi, kad pirmadienį V. Putinas aptars padėtį Izraelyje su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir palestiniečių lyderiu Mahmoudu Abbasu.

JAV tikisi, kad Rafos perėjimo punktas bus atidarytas šiandienBaltųjų rūmų pareigūnai tikisi, kad Rafos perėjimo punktas prie sienos su Egiptu bus atidarytas kelioms valandoms vėliau šiandien, skelbia „Sky News“.

Iranas: „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti įkaitus, jei Izraelis nutrauks oro antskrydžiusIrano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „Hamas“ gali būti pasirengusi paleisti beveik 200 įkaitų, jei Izraelis nutrauks Gazos Ruožo oro antskrydžių kampaniją, skelbia „Sky News“. Tačiau kovotojų grupuotė nepripažino, kad pateikė tokį pasiūlymą. Iranas yra pagrindinis „Hamas“ rėmėjas kovoje su Izraeliu, kuris yra didžiausias Teherano priešas regione. „Hamas“ pareigūnai „pareiškė, kad yra pasirengę imtis būtinų priemonių, kad būtų paleisti pasipriešinimo grupuočių laikomi piliečiai ir civiliai gyventojai, tačiau jie pabrėžė, kad tokioms priemonėms reikia pasiruošimo, kuris neįmanomas sionistams kasdien bombarduojant įvairias Gazos Ruožo dalis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani. „Hamas“ yra sakiusi, kad iškeis 199 savo turimus belaisvius į tūkstančius Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių. Izraelis anksčiau yra sakęs, kad nenutrauks Gazos Ruožo apsiausties, kol nebus išlaisvinti įkaitai.

JAV iždo sekretorė: dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padariniusJAV iždo sekretorė Janet Yellen pirmadienį pareiškė, kad dar per anksti spėlioti apie galimus ekonominius Izraelio ir „Hamas“ karo padarinius.Kaip rašo „Reuters“, J. Yellen atitinkamą komentarą išsakė stočiai „Sky News“.Pasak iždo sekretorės, poveikis priklausys nuo to, ar konfliktas išplis į platesnį regioną.„Stebime potencialius ekonominius karo veiksmų padarinius... Dar per anksti spėlioti, ar bus ryškių padarinių“, – tvirtino J. Yellen.„Manau, kad viskas priklausys nuo to, ar karo veiksmai išplis už Izraelio ir Gazos ribų, o to tikrai norėtume išvengti“, – pažymėjo ji.Paklausta, ar JAV ir Vakarai šiuo metu yra pajėgūs finansiškai atlaikyti dar vieną karą, J. Yellen nurodė: „Manau, kad atsakymas yra – neabejotinai. Amerika tikrai gali remti Izraelį ir jo karines reikmes, o mes taip pat galime ir turime remti Ukrainą jos kovoje prieš Rusiją.“

Sunakas: kai kurie veiksmai per palestiniečius palaikančias eitynes – nepriimtiniPirmadienį Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas kaip „tiesiog nepriimtinus“ pasmerkė kai kuriuos incidentus per palestiniečius palaikančias eitynes Didžiojoje Britanijoje, savaitgalį policija suėmė kelis asmenis.„Mūsų visuomenėje nėra vietos antisemitizmui ir mes padarysime viską, ką galime, kad jį išgyvendintume. O ten, kur tai įvyks, bus pasitelkta visa įstatymo galia“, – sakė R. Sunakas, apsilankęs žydų mokykloje Londone.Londono policija sekmadienio vakarą pranešė, kad per Didžiosios Britanijos sostinės centre šeštadienį vykusį palestiniečius palaikantį protestą buvo suimta 15 žmonių. Vėliau trys vyrai buvo apkaltinti nusikaltimais, vienas jų, 68-erių metų, įtariamas rasistiniais pasisakymais. Kiti du buvo apkaltinti neteisėtai turėję peilius ir atsisakę nusiimti veido apdangalus.„Keli žmonės buvo suimti, tačiau dabar policija peržiūri filmuotą medžiagą (...) joje yra daugeliui žmonių tiesiog nepriimtinų dalykų, gali būti daugiau areštų“, – pridūrė R. Sunakas.Dešimtys tūkstančių žmonių Londone ir kituose Jungtinės Karalystės miestuose šeštadienį, praėjus savaitei po didžiausios per istoriją „Hamas“ atakos prieš Izraelį, surengė demonstracijas už palestiniečius. Islamistai įsiveržė į Izraelį iš Gazos Ruožo, nužudė daugiau nei 1400 žmonių ir dar dešimtis paėmė įkaitais. Kitą dieną Izraelis paskelbė karą „Hamas“ ir pradėjo Gazos Ruožo bombardavimo kampaniją, per ją sugriauta daug namų, žuvo mažiausiai 2750 žmonių, daugiausia civilių, tačiau „Hamas“ linkusi padidinti aukų skaičių, be to, niekada nepraneša, kiek tarp aukų yra jos vadų ir kovotojų. Nepriklausomai patikrinti, kiek žmonių žuvo Gazos Ruože, nebuvo įmanoma.JK vyriausybė ir Didžiosios Britanijos policija teigia po „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo pastebinti antisemitinių nusikaltimų ir incidentų šuolį Didžiojoje Britanijoje. R. Sunakas sakė patikinęs Didžiosios Britanijos žydų bendruomenės narius, kad padarys „viską, ką gali, kad jie būtų saugūs“.Jis taip pat perspėjo, kad „Hamas“ liaupsinimas gali užtraukti ilgas kalėjimo bausmes, ši teroristinė organizacija Jungtinėje Karalystėje yra uždrausta. „Įstatymai sako labai aiškiai: „Hamas“ rėmimas ir šlovinimas yra neteisėtas, už tokius nusikaltimus gresia beveik iki 14 metų kalėjimo“, – sakė premjeras britų transliuotojams.Londono policija praėjusią savaitę paaiškino, kad remti „Hamas“ yra nusikaltimas, tačiau apskritai pareikšti paramą palestiniečiams ir turėti jų vėliavas nėra kriminalinis nusikaltimas.

Per „Hamas“ išpuolį nukauti, pagrobti ar dingę be žinios užsienio šalių piliečiaiPer grupuotės „Hamas“ Izraelyje praėjusią savaitę įvykdytą išpuolį, kurio aukų skaičius Izraelyje siekia daugiau nei 1 400 žmonių, žuvo, buvo sužeista ar paimta įkaitais dešimtys užsienio valstybių piliečių.Gazos Ruožo sveikatos priežiūros įstaigų atstovai praneša, kad per atsakomąsias Izraelio atakas žuvo daugiau nei 2 750 žmonių.Agentūros AFP vertinimu, skirtingų šalių valdžios atstovai patvirtino, kad išpuolio metu žuvo daugiau nei 160 užsienio šalių piliečių, dauguma iš jų taip pat turėjo Izraelio pilietybę.Kaip pirmadienį pranešė Izraelio karinių pajėgų atstovai, maždaug 199 žmonių buvo pagrobta.Štai kas yra žinoma šiuo metu:Jungtinės Valstijos – 30 žuvusių, dar kiti pagrobti ar dingę be žiniosSekmadienį Valstijos departamento atstovas pranešė, kad po praėjusią savaitę „Hamas“ įvykdyto išpuolio žuvo ne mažiau nei 30 JAV piliečių. Atstovo teigimu, dar 13 Amerikos piliečių yra dingę be žinios.Manoma, kad nenustatytas amerikiečių skaičius buvo pagrobti.Tailandas – 28 žuvę, 17 laikomi įkaitaisSekmadienį Tailando užsienio ministerija pranešė, kad dvidešimt aštuoni šios šalies piliečiai žuvo, kai kuriais atvejais jų žūties aplinkybės nėra nustatytos.Užsienio reikalų ministerijos teigimu, 17 yra laikomi pagrobtais, o sužeistųjų skaičius lieka toks pats – 16.Oficialiais duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 000 tailandiečių, dauguma iš jų – žemės ūkyje.Prancūzija – 19 žuvusių, 13 dingusių be žiniosDevyniolika Prancūzijos piliečių žuvo, dar 13 yra dingę be žinios – taip sekmadienį besibaigiant jos vizitui Izraelyje pranešė užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna.Rusija – 16 žuvusių, aštuoni dingę be žiniosMažiausiai 16 rusų žuvo, dar aštuoni dingo be žinios, sekmadienį teigiama Rusijos ambasados Tel Avive pranešime.Ambasada pridūrė, kad bent vienas Rusijos pilietis, turintis dar ir Izraelio pilietybę, yra laikomas „Hamas“ įkaitu Gazoje.Nepalas – 10 žuvusiųHimalajuose esančios respublikos ambasada Tel Avive pranešė, kad Alumimo kibuce žuvo dešimt Nepalo piliečių.Antpuolio metu kibuce svečiavosi 17 studentų.Argentina – septyni žuvę, 15 dingusių be žiniosArgentinos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad žuvo septyni šios šalies piliečiai, dar 15 yra dingę be žinios.Ukraina – septyni žuvę, devyni dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvusių ukrainiečių skaičius išaugo iki septynių, devyni yra dingę be žinios, dar devyni – sužeisti.Kanada – penki žuvę, trys dingę be žiniosOtava pranešė, kad penki Kanados piliečiai žuvo, dar trys yra dingę be žinios.Čilė – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosValdžios atstovų teigimu, žuvo viena Čilės pilietė.Anot užsienio reikalų ministerijos, pranešta, kad vieno kibuco gyventojas dingo be žinios.Kinija – keturi žuvę, du dingę be žiniosPirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad keturi Kinijos piliečiai žuvo, du yra dingę be žinios.Rumunija – keturi žuvę, vienas dingęs be žiniosKetvirtadienį Rumunija pranešė apie keturis žuvusius šios šalies piliečius, įskaitant vieną karį, turintį Izraelio ir Rumunijos pilietybę. Vienas Rumunijos pilietis vis dar yra dingęs be žinios.Jungtinė Karalystė – keturi žuvęPer antpuolį žuvo du britai – tai patvirtino jų šeimų nariai; trečiadienį Izraelio ambasada Londone patvirtino dar dviejų šios šalies piliečių žūtį.BBC pranešė, kad yra žuvę ar dingę be žinios 17 britų, tačiau oficiali valdžia šio skaičiaus dar nepatvirtino.Austrija – trys žuvę, du dingę be žiniosAtakų metu žuvo trys Izraelio ir Austrijos pilietybę turintys asmenys, praneša valdžios institucijos. Dar du yra dingę be žinios.Baltarusija – trys žuvę, vienas dingęs be žiniosBaltarusijos ambasada Tel Avive pranešė, kad žuvo trys šios šalies piliečiai, dar vienas yra dingęs be žinios.Brazilija – trys žuvęPenktadienį užsienio reikalų ministerija pranešė apie dar vieną žuvusią Brazilijos pilietę – taigi bendras aukų skaičius šiuo metu yra trys.Filipinai – trys žuvę, trys dingę be žiniosFilipinų užsienio reikalų ministerija pranešė, kad muzikos festivalyje žuvo 49 metų moteris.Valdžios institucijos pirmiau yra paskelbusios, kad viename iš kibucų žuvo 33 metų moteris ir 42 metų vyras.Dar trys piliečiai yra laikomi dingusiais be žinios.Peru – du žuvę, penki dingę be žiniosValdžios teigimu, du Peru piliečiai žuvo, penki yra dingę be žinios.Pietų Afrika – du žuvęPietų Afrikos valdžia paskelbė, kad antpuolio metu žuvo du šios šalies piliečiai.Australija – vienas žuvęsTrečiadienį užsienio reikalų ministrė Penny Wong pranešė, kad per antpuolį žuvo viena australė.Azerbaidžanas – vienas žuvęsUžsienio reikalų ministerija pranešė, kad žuvo vienas Azerbaidžano pilietis.Kambodža – vienas žuvęsKambodžos ministras pirmininkas Hunas Manetas pranešė, kad žuvo vienas studentas iš Kambodžos.Kolumbija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosBogota pranešė apie vieno Kolumbijos piliečio žūtį, dar vienas yra dingęs be žinios.Hondūras – vienas žuvęsHondūro valdžia penktadienį patvirtino, kad žuvo vienas šios šalies pilietis.Airija – vienas žuvęsPer antpuolį žuvo 22 metų Airijos ir Izraelio pilietė – tai trečiadienį patvirtino Airijos vyriausybė.Portugalija – vienas žuvęs, keturi dingę be žiniosTrečiadienį užsienio reikalų ministras Gomesas Cravinho pranešė, kad žuvo vienas Portugalijos pilietis, dar keturi yra dingę be žinios.Ispanija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosKaip trečiadienį pranešė užsienio reikalų ministerija, žuvo vienas Ispanijos pilietis.Pasak Čilės valdžios, vienas Ispanijos pilietis, kuris yra vedęs Čilės gyventoją, yra dingęs be žinios.Šveicarija – vienas žuvęsSpalio 7 d. įvykdyto išpuolio metu žuvo vienas Izraelio ir Šveicarijos pilietis.Turkija – vienas žuvęs, vienas dingęs be žiniosPenktadienį Ankara patvirtino, kad per antpuolį žuvo vienas Turkijos ir Izraelio pilietis, į Izraelį su šeima gyventi išvykęs 1972 m.Dar vienas yra dingęs be žinios.Vokietija – mažiausiai aštuoni įkaitaiŠeštadienį Vokietijos valdžia pranešė apie „aštuonis žinomus atvejus“, susijusius su „Hamas“ Gazoje laikomais įkaitais. Paskiau užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekvienu iš šių atvejų įkaitų gali būti daugiau nei vienas – pavyzdžiui, keli vienos šeimos nariai.Meksika – du įkaitaiUžsienio reikalų ministrė Alicia Barcena socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kad įkaitais buvo paimti du meksikiečiai – vyras ir moteris.Italija – trys dingę be žiniosKetvirtadienį užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pranešė, kad trys Izraelio ir Italijos piliečiai yra dingę be žinios.Paragvajus – du dingę be žiniosVyriausybė pranešė, kad be žinios dingo du Izraelyje gyvenantys Paragvajaus piliečiai.Šri Lanka – du dingę be žiniosAntradienį Šri Lankos ambasadorius Izraelyje pranešė, kad be žinios yra dingę du šios šalies piliečiai – 48 metų vyras ir 49 metų moteris.Tanzanija – du dingę be žiniosTanzanijos ambasadorius Izraelyje informavo žinių agentūrą AFP, kad be žinios yra dingę du Tanzanijos piliečiai.

JT pagalbos koordinatorius vyks į Artimuosius RytusJT pagalbos koordinatorius Martinas Griffithsas sako, kad vyks į Artimuosius Rytus derėtis dėl humanitarinės pagalbos pristatymo į Gazos Ruožą, skelbia BBC.M. Griffithsas sakė, kad jo biuras šiuo klausimu intensyviai derasi su Izraeliu, Egiptu ir kitomis šalimis.„Rytoj vyksiu į regioną, kad pabandyčiau padėti derybose ir solidarizuočiausi su tūkstančiais humanitarinės pagalbos darbuotojų, pasižyminčių nepaprasta drąsa, kurie iki galo atliko savo darbą ir vis dar padeda žmonėms Gazoje ir Vakarų Krante“, – sakoma jo pareiškime.Humanitarinės pagalbos tiekimo ir evakuacijos iš Gazos Ruožo likimas tebėra abejotinas po to, kai vienintelis Izraelio nekontroliuojamas Rafos pasienio perėjimo punktas neribotam laikui sustabdė savo veiklą.

Žuvo 11 palestiniečių žurnalistųIzraelis nuo spalio 7 d. per oro antskrydžius Gazos Ruože nužudė 11 palestiniečių žurnalistų, pranešė Palestinos žurnalistų sindikatas, informuoja „Sky News“.Ši žinia pasirodė po to, kai Libano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pateiks oficialų skundą JT Saugumo Tarybai dėl to, ką ji pavadino „tyčiniu Izraelio įvykdytu „Reuters“ vaizdo žurnalisto nužudymu“ penktadienį.Izraelis paleido raketą, kuri pataikė į žiniasklaidos grupei priklausantį civilinį automobilį, pranešė šalies vyriausioji vadovybė.

„Hamas“ bazėms ir kompleksui – Izraelio oro smūgiaiIzraelis sunaikino „Hamas“ vado būstinę, pranešė Izraelio oro pajėgos, skelbia „Sky News“.Pasak jų, buvo smogta operatyvinei bazei, kuriai vadovavo Ali Kachi, pats žuvęs prieš kelias dienas, ir „dešimtims“ kitų būstinių bei minosvaidžių paleidimo pozicijų.Per smūgį į karinį kompleksą taip pat žuvo keletas „Hamas“ kovotojų, sakė oro pajėgos.Ši žinia pasirodė po to, kai IDF pranešė, kad nukovė Matezą Eidą, „Hamas“ nacionalinio saugumo sparno pietinės apygardos vadą.

„Hamas“ pareiškė vėl paleidęs raketą į Tel AvivąGinkluoto „Hamas“ sparno nariai pareiškė pirmadienį paleidę dar vieną raketą į Izraelio pakrantės miestą Tel Avivą. Miesto centre girdėjosi duslus sprogimas, tačiau raketų pavojus nebuvo paskelbtas.„Al-Qassam“ brigados „Telegram“ tinkle pabrėžė, kad tai yra reakcija į Izraelio vykdomas civilių „žudynes“.Izraelis atakuoja Gazos Ruožą, reaguodamas į beprecedentį „Hamas“ teroristų išpuolį Izraelyje spalio 7 d., per kurį žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių. Žuvusiųjų Gazos Ruože iki šiol yra 2 750, pranešė Sveikatos ministerija Gazoje.

Žiniasklaida: Scholzas antradienį vyks į IzraelįVokietijos kancleris Olafas Scholzas antradienį vyks į Izraelį, kad kruvinos „Hamas“ smogikų atakos akivaizdoje pademonstruotų solidarumą.Tai pirmadienį pranešė vokiečių žiniasklaida.O. Scholzas jau yra pažadėjęs Izraeliui visapusišką paramą. Praėjusią savaitę kancleris tvirtino, kad Vokietija stovi Izraelio pusėje.Vokietijos transliuotojas NTV, remdamasis šaltiniais vyriausybėje, skelbė, kad O. Scholzas Izraelyje gali lankytis jau antradienį. Manoma, kad viena iš diskusijų temų bus „Hamas“ pagrobtų Vokietijos piliečių likimas.Tuo metu populiarus laikraštis „Bild“ rašė, kad vizitas gali įvykti „artimiausiomis dienomis“.Vokietijos vyriausybė šių pranešimų dar nepatvirtino.Penktadienį Izraelyje viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

JT pagalbą tiekiantys darbuotojai teigia, kad Gazos Ruože baigiasi vanduo, maistas ir kurasŠimtams tūkstančių žmonių evakuojantis į Gazos Ruožo pietus, kad išvengtų netikėtos Izraelio invazijos sausuma, jiems baigiasi būtiniausios atsargos, pasakoja JT darbuotojai.Sekmadienio vakare JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad Palestinos pajūrio ruože esančių ligoninių avariniams generatoriams kuro užteks vos 24 valandoms. Jei generatoriai nustotų veikti, tūkstančiai pacientų susidurtų su „neišvengiama rizika“, savo naujausioje padėties ataskaitoje perspėjo ši agentūra.Po netikėtos ir precedento neturinčios „Hamas“ atakos prieš Izraelio pietuose esančias pasienio bendruomenes, Izraelis izoliavo grupuotės „Hamas“ kontroliuojamą Gazą, atkirsdamas ją nuo elektros, maisto ir vandentiekio.Pirmadienio rytą Izraelio kariuomenė dar sykį paragino šiaurės Gazoje gyvenančius civilius evakuotis į pakrantės ruožo pietus, kadangi tampa vis aiškiau, kad Izraelio sausumos invazija darosi neišvengiama. Šią sritį jau paliko daugiau nei 600 000 gyventojų.Anot OCHA, šiuo metu Gazos gyventojai per dieną vidutiniškai tegauna vos tris litrus vandens atsigerti, maistui ruošti ir nusiprausti. Padėties ataskaitoje rašoma, kad sekmadienį Izraelis vėl pradėjo tiekti vandenį vienoje Gazos Ruožo pietuose esančio Chan Juniso miesto dalyje.Iš Dubajaus į El Arišo miestą Egipte netoli pietinio Gazos Ruožo pakraščio keliauja JT parama – apie 115 tonų maisto. Tačiau, kaip teigia OCHA, artimiausias Rafos pasienio kontrolės punktas toliau lieka uždarytas.

Izraelis kaltina Iraną įsakius „Hezbollah“ atakasIzraelio kariuomenė apkaltino Iraną surengus „Hezbollah“ atakas prie sienos su Libanu.Izraelis yra pasirengęs kariauti dviem ar daugiau frontų, sakė vyriausiasis kariuomenės atstovas kontradmirolas Danielis Hagari.„Hezbollah“ vakar atakavo Izraelio armijos postus ir pasienio kaimą Štulą, prieš tai Izraeliui atsakant į smūgius.

Iranas: JAV jau įsitraukė į konfliktąJAV jau aktyviai dalyvauja konflikte ir „turi būti patrauktos atsakomybėn“, sakė vienas Irano pareigūnas.Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Nasseras Kanaani, paklaustas, ar Iranas įsitrauktų, jei JAV įsitrauktų, sakė: „Iranas mano, kad Jungtinės Valstijos jau yra kariškai įsitraukusios į Izraelio ir palestiniečių konfliktą“.JAV reagavo į „Hamas“ atakas, perkeldamos kelis laivus, įskaitant lėktuvnešį „USS Gerald R Ford“, į rytinę Viduržemio jūros dalį.Artimiausiomis dienomis prie jo turėtų prisijungti antrasis lėktuvnešis, nors JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad tai buvo atgrasymas, o ne provokacija.

Izraelis: finansų kovai su „Hamas“ nepritrūksIzraelio kovai su „Hamas“ lėšų nepritrūks, pareiškė finansų ministras Basalelis Smotrichas, kurį cituoja agentūra „Reuters“. Šalies ekonomika esą stipri, ji pajėgi finansuoti visas kovines operacijas.„Nedviprasmiškai nurodžiau, kad biudžeto limito nėra“, – pabrėžė ministras. Tai esą pasakytina apie kariuomenę, saugumo tarnybas ir paramą „Hamas“ teroristų, kurie spalio 7 d. pradėjo netikėtą Izraelio puolimą, aukoms. Atitinkamai bus pakeisti 2023 ir 2024 metų biudžeto prioritetai.Ir Centrinio banko vadovas Amiras Jaronas sakė, kad finansiniai padariniai suvaldomi, nes Izraelis į atsinaujinusį konfliktą žengia turėdamas solidžius finansus. Ekonomika esą šiuo metu stipri ir stabili.Vis dėlto, anot A. Jarono, finansinius padarinius kol kas įvertinti sunku. Daug kas priklausys nuo konflikto trukmės ir intensyvumo.

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad „Hamas“ pagrobė 199 įkaitusIzraelio kariuomenė pirmadienį iki 199 padidino skaičių žmonių, kuriuos „Hamas“ pagrobė ir nusigabeno į Gazos Ruožą po to, kai islamistai prasiveržė per sieną ir surengė atakas, įplieskusias niokojantį karą.„Atnaujinome informaciją 199 įkaitų šeimoms“, – sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari, padidindamas ankstesnį 155 įkaitų skaičių.Tarp spalio 7 dieną per „Hamas“ išpuolį pagrobtų įkaitų yra ir izraeliečių, ir užsieniečių. „Pastangos dėl įkaitų yra svarbiausias nacionalinis prioritetas, – sakė jis. – Kariuomenė ir Izraelis dirba ištisą parą, kad juos susigrąžintų“.Abiejų pusių pareigūnų duomenimis, Izraelyje žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, o per atsakomuosius smūgius Gazos Ruože – 2 750 žmonių.Izraelio kariuomenė pranešė, kad po atakų buvo aptikta apie 1 500 teroristų kūnų.

Blinkenas atvyko į IzraelįJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas dar kartą nusileido Izraelyje. Vizito tikslas – neleisti, kad įsižiebtų platesnis regioninis konfliktas.JAV pabrėžė visapusišką paramą Izraeliui po „Hamas“ išpuolių, tačiau pastarosiomis dienomis ragino savo lyderius parodyti santūrumą ruošiantis pradėti puolimą ant žemės.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos Ruože mažiausiai 199 žmonės yra laikomi „Hamas“ įkaitais.

Paramos agentūros sunerimęIzraeliui telkiant tūkstančius karių ir sunkiosios ginkluotės šalies pietuose esančioje dykumoje, šalies kariuomenė pranešė laukianti „politinio“ leidimo įsiveržti į šiaurės Gazą.Kariuomenė yra nurodžiusi 1,1 mln. Gazos Ruožo šiaurinėje dalyje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į regiono pietus.Tačiau Izraelio antskrydžiai tęsėsi pietuose, įskaitant Chan Junisą ir Rafą, kur vieno gyventojo teigimu buvo pataikyta į gydytojo namus.„Žuvo visa šeima,“ – pasakojo Khamisas Abu Hilalas.Pirmadienį JT pranešė, kad per Izraelio vykdomą bombardavimą žuvo ištisos 47 šeimos – iš viso maždaug 500 žmonių.Užsienio šalių vyriausybės ir paramos agentūros, įskaitant JT ir Raudonąjį kryžių, ne kartą kritikavo Izraelio nurodymą evakuotis.Palestinos pabėgėlius remianti JT agentūra sekmadienį pranešė, kad per pirmąją konflikto savaitę namų neteko jau apie milijoną palestiniečių, tačiau šis skaičius greičiausiai bus didesnis.JT humanitarinės paramos Palestinos teritorijoms koordinatorė Lynn Hastings viešai pasmerkė tai, kad Izraelis sieja humanitarinę paramą Gazos Ruožui su per „Hamas“ ataką pagrobtų dešimčių įkaitų paleidimu.„Nei vienas, nei kitas iš šių dalykų neturėtų būti sąlyginis,“ – primygtinai teigė ji JT paskelbtame vaizdo įraše.„Jie teigia norintys sunaikinti „Hamas“, tačiau savo veiksmais jie greičiausiai sunaikins Gazą.“

Įsiutęs Izraelis ruošiasi puolimui sausuma, oru ir jūraSielvartaujantis ir įsiutęs Izraelis sutelkė pajėgas palei 2,4 mln. gyventojų turinčio ir jau seniai blokados sąlygomis egzistuojančio Ruožo sieną, besirengdamas puolimui sausuma, oru ir jūra, kurį kariuomenės atstovų teigimu sudarys ir „didelė sausumos operacija“.„Pradedame intensyvius ir plataus masto karinius veiksmus Gazos mieste,“ – paaiškino Izraelio gynybos pajėgų (IGP) atstovas Jonathanas Conricusas.„Civiliams čia pasilikti būtų nesaugu,“ – pridūrė jis.„Hamas“ rėmėjas Iranas ir Teherano taip pat remiama Libano grupuotė „Hezbollah“ perspėjo, kad Gazos invazija neliktų be atsako.Izraeliui pasiuntus savo karius į Gazą, „niekas negali garantuoti, kad situacija bus kontroliuojama, o konfliktai neplis,“ – teigė Irano užsienio reikalų ministras Hosseinas Amir-Abdollahianas.Susišaudymas Izraelio ir Libano pasienyje praeitą savaitę sustiprėjo ir dėl to Izraelis uždarė šią teritoriją civiliams.Izraelio kariuomenė praneša, kad sekmadienį raketa pataikė į JT taikdarių bazę Libano pietuose, o per „Hezbollah“ atakas Izraelyje žuvo vienas žmogus.Praėjusią savaitę Libane žuvo daugiau nei 10 žmonių, Izraelyje – ne mažiau nei du.Tarp žuvusiųjų Libane buvo agentūros „Reuters“ žurnalistas Issamas Abdallah.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas po kelionės po Vidurio Rytų šalis, kurios metu buvo mėginama visomis pastangomis užkirsti kelią krizei išplisti stabilumo stokojančiame regione, pirmadienį turėjo grįžti į Izraelį.Tačiau, Izraeliui siekiant atkeršyti už brutalų puolimą, kurio metu grupuotės „Hamas“ smogikai paėmė dešimtis įkaitų, tarp kurių buvo ir mažų vaikų, Arabų lyga ir Afrikos sąjunga perspėjo, kad invazija galėtų pasibaigti „precedento neturinčiu genocidu“.JT vadovas Antonio Guterresas perspėjo, kad visas regionas stovi „ant prarajos krašto“.

Namus paliko milijonas Gazos gyventojųIzraeliui pirmadienį toliau bombarduojant „Hamas“ kontroliuojamas teritorijas ir telkiant karius besirengiant visavertei sausumos invazijai, savo namus Gazos Ruože chaose paliko daugiau nei vienas milijonas nevilties apimtų gyventojų.Izraelis karą šiai islamistų grupuotei paskelbė po to, kai spalio 7 d. būriai jos smogikų prasiveržė pro gerai įtvirtiną sieną ir nušovė, mirtinai subadė ir sudegino daugiau nei 1 400 žmonių, kurių dauguma buvo civiliai.Po daugiausiai gyvybių per visą šios valstybės istoriją nusinešusios atakos Izraelis ėmė be atvangos bombarduoti Gazos Ruožą – apšaudymo metu žuvo mažiausiai 2 670 žmonių, pagrinde civilių, nuo žemės buvo nušluoti ištisi miesto rajonai.Izraeliui nurodžius pasitraukti į Gazos Ruožo pietus, gyventojai paliko savo namus šiaurinėje Ruožo dalyje, ieškodami prieglobsčio visur, kur tik įmanoma į rasti, įskaitant gatves ir JT prižiūrimas mokyklas.Visur galima buvo matyti savo mantą maišuose ir lagaminuose, triračiais motociklais, apdaužytais automobiliais, furgonais ir net asilų traukiamais vežimais gabenančius palestiniečius.„Jokios elektros, jokio vandens, jokio interneto. Jaučiu, kaip nužmogėju,“ – pasakojo Mona Abdel Hamid, 55 metų Gazos Ruožo gyventoja, iš Gazos miesto pabėgusi į regiono pietuose esančią Rafą, kur jai teko apsistoti su nepažįstamaisiais.JAV prezidentas Joe Bidenas interviu CBS žinių laidos „60 minutes“ metu teigė, kad nors įvykdyti invaziją ir „likviduoti ekstremistus“ yra būtina, bet kokie Izraelio bandymai okupuoti Gazos Ruožą būtų „didelė klaida“.

Izraelio kariuomenė teigia iki šiol Gazoje nukovusi šešis aukštus „Hamas“ vadusIzraelio kariuomenė praneša per atakas Gazos Ruože jau nukovusi šešis aukštus „Hamas“ narius. Kariuomenės atstovas pirmadienį sakė, kad tarp jų yra ir grupuotės karinio, ir politinio sparno atstovų. Pranešime buvo įvardyti du teroristinių dalinių vadai, dalyvavę žudynėse Izraelyje. Taip pat esą žuvo vadas, kuris buvo atsakingas už saugumą Gazos Ruožo pietuose. Nukautas ir „Hamas“ ekonomikos ministras Jawadas Abu Shamala bei Sakaria Abu Maamaras, kuris „Hamas“ politiniame biure buvo atsakingas už tarptautinius santykius. Tarp žuvusiųjų – ir oro kontrolės Gazos mieste vadovas.Izraelio puolimo Gazos Ruože tikslas yra eliminuoti „Hamas“ vadovybę. Kariuomenės atstovas sakė, kad ir „Hamas“ vadas Jihia al-Sinwaras jau yra „gyvas lavonas“.Vis dėlto svarbi „Hamas“ vadovybės dalis yra ne Gazos Ruože, o užsienyje. Pavyzdžiui, grupuotės vadeiva užsienyje Ismailas Haniya gyvena Katare, o dar vienas aukštas narys Salehas al-Aruris įsikūręs Beirute. Pastarais laikomas atsakingu už ginkluoto „Hamas“ sparno veiksmus Vakarų Krante. Po žudynių Izraelio pasienio teritorijoje ir atsakomųjų Izraelio smūgių ir čia padėtis smarkiai paaštrėjo.

Izraelis neigia pranešimus apie planus atidaryti Rafah sienos kirtimo punktąPalestiniečiai renkasi prie Rafah sienos kirtimo su Egiptu, tikėdamiesi pirmadienį gauti leidimą išvykti iš Gazos.Izraelio ministro pirmininko biuras paneigė, kad yra kokių nors susitarimų dėl Rafah sienos kirtimo tarp Gazos ir Egipto atidarymo.„Šiuo metu Gazos Ruože nėra nei paliaubų, nei humanitarinės pagalbos mainais už užsieniečių išvykimą“, – apie 9.45 val. vietos laiku CNN pranešė biuras.„Hamas“ taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad negavo patvirtinimo iš Egipto dėl galimo Rafaho sienos kirtimo punkto atidarymo.JAV ambasados Jeruzalėje pirmadienį paskelbtame saugumo įspėjime buvo cituojami žiniasklaidos pranešimai, kad Rafah perėja bus atidaryta spalio 16 d. 9 val. vietos laiku.

Izraelis tęsia Gazos Ruožo bombardavimąDėl tikėtinos Izraelio sausumos operacijos šimtams tūkstančių palestiniečių pasitraukus į Gazos Ruožo pietinę dalį, Izraelio karinė aviacija toliau bombarduoja „Hamas“ taikinius. Praėjusią parą oro smūgiai Gazos Ruože buvo tęsiami, pirmadienio rytą pranešė Izraelio kariuomenė. Pasak naujienų portalo „Ynet“, kuris remiasi palestiniečiais, tai buvo iki šiol smarkiausios atakos.Izraelio aviacija nuo daugiau kaip 1 400 gyvybių nusinešusių „Hamas“ teroro atakų prieš dešimt dienų be perstojo atakuoja Gazos Ruožą.Bombardavimai smarkiai nuniokojo siaurą pakrantės ruožą. Žuvusiųjų skaičius čia jau išaugo iki 2 670, sekmadienio vakarą Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. Apie 9 600 gyventojų buvo sužeisti.Izraelio pajėgos dabar ruošiasi galimai sausumos operacijai prieš „Hamas“ Gazos Ruože. Pasienyje su Gaza mobilizuota šimtai tūkstančių rezervistų.

Izraelis evakuoja gyvenvietes Libano pasienyjePo pakartotinių proiranietiškos „Hezbollah“ grupuotės atakų iš Pietų Libano Izraelis evakuoja gyvenvietes, esančias 2 km atstumu nuo sienos. Izraelio gynybos ministro Joavo Galanto biuras pirmadienį pranešė, kad tai yra 28 vietovės prie Izraelio šiaurinės sienos. Gyventojai į saugias vietas bus išvežti valstybės lėšomis.Po „Hamas“ teroristų atakų prieš Izraelį ir Izraelio kariuomenės atsakomųjų smūgių Gazos Ruožui praėjusiomis dienoms kilo vis rimtesnių incidentų ir pasienyje tarp Izraelio ir Libano. Tai kursto nerimą dėl tolesnės eskalacijos.

Izraelio kariuomenė: į Gazos Ruožo pietinę dalį pasitraukė 600 000 palestiniečiųPo virtinės raginimų Gazos Ruožo gyventojams evakuotis, Izraelio kariuomenės duomenimis, į teritorijos pietinę dalį pasitraukė daugiau kaip 600 000 palestiniečių. Tai sekmadienį pranešė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Priešingai nei Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistinis „Hamas“, Izraelio pajėgos nori, kad kuo mažiau nukentėtų nekalti civiliai, pabrėžė jis.Praėjus daugiau kaip savaitei po beprecedenčio „Hamas“ teroristinio išpuolio, Izraelio kariuomenė taip pat patvirtino, kad Izraelyje pagrobti ir į Gazos Ruožą išvežti 155 žmonės. Artimieji esą informuoti. Kariuomenės „darys viską“, kad grąžintų juos namo.Izraelio pajėgos nurodė daugiau kaip milijonui Gazos Ruožo šiaurėje gyvenančių palestiniečių pasitraukti į pietus, nes, anot stebėtojų, pajėgos planuoja sausumos operaciją.

Ribotam laikui netrukus gali būti atidaryta Rafah perėja Pasak Palestinos ambasados, užsienio piliečiams bus leista naudotis Gazos ruožo sienos perėjimu į Egiptą nuo 9 val. (vietos ir Lietuvos laiku), rašo „Sky News“.Šįryt JAV ambasada Izraelyje perspėjo, kad Rafah perėja gali būti atidaryta netrukus ir „ribotam laikui“.Turistai raginami judėti link perėjos, tačiau tik įsivertinus, kad tai daryti saugu. Tikimasi, kad atidarius perėjimo punktą į Gazą bus įleista humanitarinė pagalba.Pasklidus žiniai, kad buvo susitarta leisti jiems išvykti, prie sienos susirinko dešimtys užsienio piliečių.

Bidenas: Izraelis turi sunaikinti „Hamas“, bet išsaugoti Palestinos valstybę „Hamas“ turi būti visiškai sunaikinti, bet Palestinos valstybė turi būti išsaugota.Kaip informuoja „Ukrinform“, tokią nuomonę per CBS išreiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Hamas“ turi būti visiškai išnaikintas. Tačiau Palestinos valdžia turi egzistuoti. Būtinas kelias į Palestinos valstybės formavimąsi“, – sakė Bidenas.„Izraelis supranta, kad nemaža dalis palestiniečių nepritaria „Hamas“ ir „Hezbollah“ požiūriams“, – pažymėjo JAV prezidentas.Anot jo, po netikėtos „Hamas“ atakos praėjusią savaitę Izraelis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik ryžtingai reaguoti.„Izraelis persekioja grupuotę, kuri veikė barbariškai ir gali turėti tokių pasekmių kaip holokaustas. Taigi Izraelis turi reaguoti, jis turi persekioti „Hamas“. „Hamas“ yra bailių grupė, kuri slepiasi už civilių“, – sakė Bidenas.

Vokietija planuoja iš šalies išsiųsti „Hamas“ šalininkusVokietija ieško teisinių mechanizmų, kurie leistų jai išsiųsti „Hamas“ šalininkus iš šalies. Tai pareiškė Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Feser, rašo „Bild“.„Mes netoleruosime antisemitinių ir prieš Izraelį nukreiptų raginimų ar smurto. Islamistų žudikų rėmėjai turi palikti Vokietiją . Pasinaudosime visomis teisinėmis priemonėmis, kad deportuotume „Hamas“ šalininkus“, – sakė N. Feser.Pažymėtina, kad praėjusią savaitę keliuose Vokietijos miestuose vyko mitingai, skirti Izraelio invazijai paremti. Šalies valdžios institucijos sustiprino žydų ir Izraelio institucijų apsaugą, siekdamos užkirsti kelią galimoms provokacijoms.

Izraelis likvidavo aukšto rango „Hamas“ vadąIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė, kad per antskrydį Gazos Ruože buvo likviduotas aukšto rango „Hamas“ vadas Mu'atazas Ida.Kaip rašo „The Israel Times“, Ida vadovavo teroristinės grupuotės „Hamas“ pietinei nacionalinio saugumo apygardai. Kariuomenė teigia, kad vakar smogė daugiau kaip 250 taikinių visame Gazos ruože, daugiausia jo šiaurėje. Tarp taikinių buvo „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihado“ kariniai štabai, stebėjimo postai ir kelios raketų paleidimo vietos.

Izraelio kariuomenės atstovas: sausumos operacija atidėta ne dėl nepalankaus oroSausumos operacija prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruože, pasak Izraelio kariuomenės atstovo, atidėta ne dėl nepalankių orų. „Ne, visiškai ne“, – sekmadienio vakarą Vokietijos televizijai ARD sakė Arye Sharuzas Shalicaras. Jis davė suprasti, kad viena pagrindinių to priežasčių yra siekis, jog dar daugiau palestiniečių civilių galėtų pasitraukti į Gazos Ruožo pietinę dalį, kad jiems nekiltų pavojus per sausumos operaciją šiaurėje.Nepatvirtintais žiniasklaidos pranešimais, antžeminė operacija buvo planuota jau savaitgalį, tačiau esą atidėta dėl debesuoto dangaus ir dėl prasto matomumo pilotams ir dronams.A. Sh. Shalicaras ragino daryti dar didesnį spaudimą Egiptui, kad šis priimtų pabėgėlius prie savo sienos su Gazos Ruožu. „Mes nenorime, kad nukentėtų nekalti žmonės, ypač moterys ar vaikai, ar senyvi žmonės. Mes norime sunaikinti „Hamas“, norime nubausti ją už tą šeštadienio išpuolį“, – kalėjo jis.Pašalinti už išpuolius šeštadienį atsakingą teroristinę grupuotę „Hamas“ yra „didelis ir sunkus tikslas“, – pabrėžė atstovas. Jis šiame kontekste priminė palestiniečių teroristinės organizacijos išpuolį prieš Izraelio sportininkus per 1972 m. olimpines žaidynes Miunchene. Visi su išpuoliu susiję teroristai esą anksčiau ar vėliau buvo patraukti atsakomybėn. Tas pats bus su „Hamas“ vadovybe ir šeštadienio išpuoliuose dalyvavusiais teroristais, teigė A. Sh. Shalicaras.

JAV prezidentas svarsto galimybę apsilankyti IzraelyjeJAV prezidentas Joe Bidenas svarsto galimybę artimiausiomis dienomis vykti į Izraelį, sekmadienį vakare pranešė JAV žiniasklaida. Praėjusį savaitgalį islamistų grupuotė „Hamas“ surengė didelio masto išpuolius prieš Izraelį.JAV ir Izraelis tariasi dėl J. Bideno vizito ateinančią savaitę, pranešė įvairios žiniasklaidos priemonės, tarp jų ir „Axios“ bei CNN“, remdamosi abiejų šalių oficialiais asmenimis.Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu šeštadienį per pokalbį telefonu pakvietė J. Bideną atvykti į Izraelį, „Axios“ citavo Izraelio pareigūnus. Tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.„Nėra jokių naujų kelionių, apie kurias galėtume pranešti“, – CNN citavo Nacionalinio saugumo tarybos atstovę Adrienne Watson.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, Izraelyje apsilankęs praėjusį ketvirtadienį, vėl planuoja vykti ten pirmadienį, agentūrai dpa patvirtino Valstybės departamentas.

Palestiniečių prezidentas Abbasas atsiribojo nuo „Hamas“Praėjus daugiau kaip savaitei po didelio išpuolio prieš Izraelį, palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas atsiribojo nuo Gazos Ruožą kontroliuojančio „Hamas“ judėjimo. „Hamas“ politika ir akcijos „nereprezentuoja palestiniečių tautos“, pareiškė jis sekmadienį per pokalbį telefonu su Venesuelos prezidentu Nicolu Maduro. Vienintelė teisėta palestiniečių tautos atstovė yra Palestinos išsivadavimo organizacija (PLO), M. Abbasą citavo palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Per pokalbį telefonu N. Maduras patvirtino „besąlygišką Venesuelos paramą palestiniečių reikalui ir jų valdžiai“, sekmadienį pareiškė Venesuelos užsienio reikalų ministerija. Be to, N. Maduras, šiais duomenimis, pažadėjo 30 tonų humanitarinės paramos „palestiniečių tautai“, kuri bus išsiųsta ateinančiomis dienomis.M. Abbasas ir N. Maduras taip pat susitarė reikalauti „neatidėliotinų paliaubų ir humanitarinio koridoriaus pagalbai gyventojams“, sakoma toliau pareiškime. Taip esą būtų atkurta „tarptautinė teisė“.

J. Bidenas pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą netoli ČikagosJAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pasmerkė šešiamečio musulmonų berniuko nužudymą kaip „siaubingą neapykantos aktą“ po to, kai teisėsaugos institucijos apkaltino užpuoliką žmogžudyste ir neapykantos nusikaltimais dėl išpuolio, kaip įtariama, susijusio karu tarp Izraelio ir grupuotės „Hamas“.Vaiką šeštadienį 26 peilio smūgiais subadė būsto, kuriame jis gyveno, šeimininkas ir vėliau jis mirė ligoninėje, o jo 32 metų motina taip pat buvo sužeista, tačiau tikimasi, kad ji išgyvens, sakoma Ilinojaus valstijos Vilo apygardos šerifo biuro pranešime.„Detektyvams pavyko nustatyti, kad abi šio žiauraus išpuolio aukos tapo įtariamojo taikiniu dėl to, kad jie buvo musulmonai, ir dėl vykstančio Artimųjų Rytų konflikto, kuriame dalyvauja „Hamas“ ir izraeliečiai“, – sakoma šerifo biuro pranešime, kuriame priduriama, kad nužudymas įvyko maždaug už 64 km į vakarus nuo Čikagos.J. Bidenas sekmadienį vakare paskelbtame pareiškime patvirtino, kad moteris buvo berniuko motina, ir sakė, kad jų „palestiniečių musulmonų šeima atvyko į Ameriką ieškodama to, ko ieškome mes visi – prieglobsčio ramiai gyventi, mokytis ir melstis“.„Tokiam siaubingam neapykantos aktui neturi būti vietos Amerikoje, nes jis prieštarauja mūsų pamatinėms vertybėms“, – pridūrė J. Bidenas, ragindamas amerikiečius „susivienyti ir atmesti islamofobiją ir visų formų fanatizmą bei neapykantą“.Valdžios institucijos teigė, kad moteris sugebėjo paskambinti pagalbos telefonu 911, kai grūmėsi su šeimininku. Šerifo biuras paskelbė, kad įtariamas žudikas – 71 metų Josephas Czuba.

JAV pareigūnas: Izraelio ir „Hamas“ karas gali peraugti į platesnio masto konfliktąJAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas sekmadienį perspėjo dėl platesnio regioninio konflikto Artimuosiuose Rytuose pavojaus, nes Izraelis, atsakydamas į precedento neturinčius netikėtus „Hamas“ išpuolius, puola Gazos Ruožą iš oro.„Yra šio konflikto eskalavimo, antrojo fronto šiaurėje atsivėrimo ir, žinoma, Irano įsitraukimo rizika. Ir tai yra rizika, apie kurią mes galvojome nuo pat pradžių“, – sekmadienį CBS laidoje sakė Sullivanas.„Prezidentas taip greitai ir ryžtingai imasi veiksmų, kad lėktuvnešis įplauktų į rytinę Viduržemio jūros dalį, lėktuvai į Persijos įlanką, nes nori pasiųsti labai aiškią atgrasymo žinią bet kuriai valstybei ar veikėjui, kuris siektų pasinaudoti šia situacija“, – sakė jis.Pentagonas įsakė antrai lėktuvnešio smogiamajai grupei vykti į rytinę Viduržemio jūros dalį ir siunčia į regioną oro pajėgų naikintuvus, nes Izraelis ruošiasi išplėsti savo operacijas Gazos ruože, šeštadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas.JAV karo laivais nesiekiama prisijungti prie kovų Gazos ruože ar dalyvauti Izraelio operacijose, tačiau dviejų galingiausių karinio jūrų laivyno laivų buvimu siekiama pasiųsti atgrasymo signalą Iranui ir Irano įgaliotiniams regione, tokiems kaip „Hezbollah“ Libane.