Gynybos sekretorius Lloydas Austinas sakė, kad du naikintuvai F-15 surengė smūgį prieš objektą, kurį naudojo Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC) ir su juo susijusios grupuotės.

Jis sakė, kad smūgis buvo atsakas į IRGC pajėgų išpuolius prieš JAV personalą Irake ir Sirijoje.

„Prezidentas neturi didesnio prioriteto nei JAV personalo saugumas, ir jis nukreipė šiandienos veiksmus, kad būtų aišku, jog Jungtinės Valstijos gins save, savo personalą ir savo interesus“, – sakė Austinas.

„Jungtinės Valstijos yra visiškai pasirengusios imtis tolesnių būtinų priemonių, kad apsaugotų mūsų žmones ir objektus. Raginame vengti bet kokio eskalavimo. JAV personalas ir toliau vykdys kovos su ISIS misijas Irake ir Sirijoje“, – teigė jis.

Įvykiai Izraelyje

JAV pajėgos smogė objektui SirijojePentagono teigimu, JAV pajėgos surengė savigynos smūgį ginklų saugyklai Rytų Sirijoje.Gynybos sekretorius Lloydas Austinas sakė, kad du naikintuvai F-15 surengė smūgį prieš objektą, kurį naudojo Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC) ir su juo susijusios grupuotės.Jis sakė, kad smūgis buvo atsakas į IRGC pajėgų išpuolius prieš JAV personalą Irake ir Sirijoje.„Prezidentas neturi didesnio prioriteto nei JAV personalo saugumas, ir jis nukreipė šiandienos veiksmus, kad būtų aišku, jog Jungtinės Valstijos gins save, savo personalą ir savo interesus“, – sakė Austinas.„Jungtinės Valstijos yra visiškai pasirengusios imtis tolesnių būtinų priemonių, kad apsaugotų mūsų žmones ir objektus. Raginame vengti bet kokio eskalavimo. JAV personalas ir toliau vykdys kovos su ISIS misijas Irake ir Sirijoje“, – teigė jis.

JT: nuo lapkričio 4 d. į pietinę Gazos Ruožo dalį pėsčiomis nuėjo 40 000 žmoniųMažiausiai 40 000 žmonių žygiavo pėsčiomis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinius regionus nuo lapkričio 4 d., kai Izraelio gynybos pajėgos įkūrė periodinius evakuacijos „koridorus“, teigiama trečiadienį paskelbtame Jungtinių Tautų palestiniečių pabėgėlių agentūros pranešime.IDF ne kartą ragino civilius pajudėti į pietus nuo Vadi Gazos – vandens kelio, kertančio anklavo centrą – suintensyvinant „Hamas“ puolimą Gazos mieste ir šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Agentūra nurodė, kad JT stebėtojai ir nevyriausybinės organizacijos tiekia vandenį ir sausainius evakuotiesiems į pietus nuo Gazos Vadi.Beveik 1,5 mln. žmonių Gazos ruože buvo perkelti nuo „Hamas“ užpuolimo Izraelyje spalio 7 d., pranešė agentūra.

Pranešama, kad Izraelis smogė kariniams objektams pietų SirijojeIzraelis surengė ataką iš oro, nukreiptą į karinius objektus pietų Sirijoje, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi kariniu šaltiniu.

JT žmogaus teisių vadovas: ir Izraelis, ir „Hamas“ įvykdė karo nusikaltimų Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas ką tik apsilankė Egipto pusėje prie Rafaho perėjos su Gazos Ruožu per penkių dienų kelionę po Artimuosius Rytus.Volkeris Turkas sakė, kad karo nusikaltimus Izraelis ir „Hamas“ įvykdė nuo spalio 7 d., kai prasidėjo dabartinis konfliktas.„Žiaurumai, kuriuos spalio 7 d. įvykdė palestiniečių ginkluotosios grupuotės, buvo baisūs, tai buvo karo nusikaltimai – kaip ir nuolatinis įkaitų laikymas“, – jį citavo naujienų agentūra „Reuters“.„Kolektyvios Izraelio bausmės palestiniečių civiliams taip pat yra karo nusikaltimas, kaip ir neteisėta priverstinė civilių gyventojų evakuacija“, - tvirtino V. Turkas.

Derybose dėl trijų dienų pertraukos – kritinis etapasJAV, Izraelio ir Kataro derybos dėl galimos trijų dienų pertraukos yra „kritinėje stadijoje“.Pauzė leistų pristatyti daugiau humanitarinės pagalbos į Gazą ir galimai paleisti kai kuriuos įkaitus, NBC sakė du užsienio diplomatai.Šaltinis, susipažinęs su diskusijomis, sakė, kad yra vilties, kad susitarimas vis tiek gali būti pasiektas, ir sakė: „Esame kritiniame derybų etape“.Kataras taip pat kelias savaites vedė derybas su „Hamas“ dėl galimos pauzės Gazoje.Izraelio pareigūnai pareiškė, kad „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, kitaip jie nesutiks su paliaubomis.

IDF atstovas: kariai vis giliau eina į Gazos miestąIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė padarė didelę žalą teroristinės grupuotės „Hamas“ oro ir jūrų pajėgoms.„Mes ir toliau giliname ataką į Gazos miestą ir sužlugdome tunelių šachtas, esančias greta civilių objektų“, – sako D. Hagari. „Smarkiai smogėme „Hamas“ aviacijos ir laivyno masyvams, kurie planavo strategines atakas“.Jis sako, kad kariai užgrobė apie 700 RPG šovinių, kuriuos „Hamas“ panaudojo atakuoti sausumos karius Ruože.D. Hagari patvirtino, kad maždaug 50 000 Gazos gyventojų evakavosi iš šiaurinio Gazos Ruožo į pietus humanitariniu koridoriumi, kurį kelioms valandoms atidarė IDF.Jis sako, kad šiuo metu nėra paliaubų, tik galimos „humanitarinės pauzės“, leidžiančios civiliams gyventojams evakuotis.

Netanyahu dar kartą atmetė galimybę paskelbti paliaubas, jei nebus paleisti įkaitaiPasirodžius pranešimų apie derybas dėl laikinų paliaubų su „Hamas“, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį dar kartą atmetė galimybę paskelbti paliaubas Gazoje.„Norėčiau paneigti visokiausius gandus, kuriuos girdime iš visų pusių, ir aiškiai pakartoti: jei nebus paleisti įkaitai, jokių paliaubų nebus“, – sakė jis.

Izraelis: trečiadienį iš Gazos Ruožo šiaurės į pietus pasitraukė 50 000 palestiniečiųIš smarkių mūšių alinamos šiaurinės Gazos Ruožo dalies trečiadienį pietų kryptimi pasitraukė dar tūkstančiai palestiniečių civilių. Už palestiniečių reikalus atsakinga Izraelio institucija COGAT pranešė, kad vien trečiadienį evakuacijos koridoriumi pasinaudojo apie 50 000 žmonių.JT pagalbos Palestinai agentūra (UNRWA) trečiadienio skaičių kol kas nurodyti negalėjo. Tačiau per praėjusias tris dienas tendencija esą buvo didėjanti.Izraelio kariuomenės duomenimis, nuo Gazos karo pradžios prieš mėnesį teritorijos šiaurę paliko per 900 000 žmonių. JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) kalba apie 1,5 mln. vidaus pabėgėlių Gazos Ruože. Šioje palestiniečių teritorijoje gyvena per 2,2 mln. žmonių.

Izraelis: „Hamas“ praranda šiaurinės Gazos kontrolęIzraelio kariuomenės atstovas pranešė, kad „Hamas“ prarado šiaurinės Gazos kontrolę.IDF anksčiau sakė, kad jos sausumos pajėgos Gazą padalino į dvi dalis ir paskelbė, kad dabar yra šiaurinė ir pietinė Gaza.Ji įsakė civiliams į šiaurę nuo Wadi Gaza linijos evakuotis į pietus nuo jos.„Matėme, kaip 50 000 Gazos gyventojų juda iš šiaurinio Gazos Ruožo į pietus. Jie juda, nes supranta, kad „Hamas“ prarado kontrolę šiaurėje“, - sakė kontradmirolas Danielis Hagari.

IDF: Gažos Ruože veikia visas 252-asis rezervo skyriusIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė naują informaciją apie 252-osios rezervinės divizijos operacijas Gazos Ruože per Izraelio sausumos puolimą, prasidėjusį praėjusio mėnesio pabaigoje.252-ajai divizijai kariaujant Gazoje, tai yra pirmas kartas nuo 1982 m. Pirmojo Libano karo, kai visa IDF rezervinė divizija manevruoja priešo teritorijoje.IDF teigia, kad pastarosiomis dienomis divizija užėmė Beit Hanouno rajoną šiaurinėje Gazos Ruože dalyje, dalyvaudama mūšiuose su „Hamas“ operatyvininkais ir ardydama teroristinės grupuotės infrastruktūrą, įskaitant tunelius. Jame rašoma, kad nuo kautynių pradžios 252-oji divizija Beit Hanune ir Džabalijoje nužudė šimtus „Hamas“ operatyvininkų, įskaitant vyresniuosius narius.Pasak IDF, divizijos pajėgos taip pat sunaikino Hamas junginius, paleidimo pozicijas ir tunelių tinklus, tarp maždaug 300 taikinių, į kuriuos buvo smogta praėjusią savaitę.Divizijos vadas brg. Generolas Moranas Omeras sako, kad tai yra „lemiamas momentas“ 252-ajai divizijai ir IDF atsargos armijai apskritai.„Mes tam ruošėmės daugelį metų, dabar mūsų pareiga atkurti taiką ir saugumą mūsų piliečiams“, – sako jis. „Mūsų rezervistai ir jų šeimos išreiškia mūsų vienybę, norą ginti savo žmones... ir pasiekti tik vieną rezultatą: nugalėti priešą kiekviename susidūrime iki pergalės“.https://twitter.com/manniefabian/status/1722297926876053619?ref_src=twsrc%5Etfw

Karo analitikas: „Hamas“ gali įtraukti Izraelį į spąstus„Sky News“ karo analitikas profesorius Michaelas Clarke’as teigia, kad „Hamas“ nekovoja su Izraelio kariais taip smarkiai, kaip galėtų.Jie gali paspęsti spąstus Gazos mieste arba pasinaudoti tuneliais, kad galėtų judėti į pietus ir laukti puolimo.M. Clarke’as taip pat suabejojo, ar Izraelio pajėgos tikrai yra miesto centre.„Man kol kas neaišku, ar „Hamas“ iš tikrųjų kovoja taip stipriai, kaip tik gali“, – sakė analitikas.„Turiu nuojautą, kad kovoja tik kai kurie iš jų, o daug jų pasitraukė į pietus ir tiesiog ketina laukti įvykių. Jei norėtų, jie galėtų pasipriešinti daug stipriau nei dabar, bet dėl kokių nors priežasčių, manau, kad jie nenori arba bando įtraukti izraeliečius į Gazos miestą ir įvesti juos ten prieš tai, kai jie iš tikrųjų parodys, ką gali. Tačiau šiuo metu manau, kad „Hamas“ nekovoja taip smarkiai, kaip tikėjosi izraeliečiai, arba ne taip gausiai, kaip jie tikėjosi,“ – situaciją komentavo M. Clarke’as.M. Clarke’as taip pat sakė nesąs tikras, kad Izraelis yra Gazos miesto centre – kaip teigė IDF vadovybė ir Benjaminas Netanyahu, – o veikiau vis dar „juda į vidų“.Pasak analitiko, jie „vis dar elgiasi labai atsargiai“, užimdami tam tikrus rajonus aplink miestą, o ne puldami į vidų.„Jie ketina judėti į vidų ir tada pamatysime, ar „Hamas“ Gazos miesto viduje paspendė kokių nors spąstų, ar „Hamas“ pasinaudos tuneliais, kad tiesiog išsisuktų“.

JT generalinis sekretorius: Izraelio operacijoje kažkas „akivaizdžiai negerai“JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas sakė, kad Gazos Ruože žuvusių civilių gyventojų skaičius rodo, kad Izraelio karinėje operacijoje prieš „Hamas“ šioje teritorijoje „akivaizdžiai kažkas negerai“, skelbia BBC.Pasak jo, per konfliktą tarp Izraelio ir „Hamas“ žuvo 92 JT darbuotojai.„Yra „Hamas“ pažeidimų, kai jie naudoja žmones kaip žmonių skydus“, – interviu „Reuters“ sakė A. Guterresas.„Tačiau jei pažvelgtume į civilių, žuvusių per karinę operaciją, skaičių, kažkas aiškiai negerai“, – pridūrė jis.

„Hamas“ pareigūnas: antpuolis suardė Izraelio planus normalizuoti santykius su kitomis regiono šalimisAukštesniojo rango „Hamas“ pareigūnas trečiadienį pasakė, kad jo judėjimo spalio 7 d. Izraelyje surengtas išpuolis, bet kurį 1 400 žmonių žuvo ir dar daugiau nei 240 buvo paimti įkaitais, padėjo suardyti Izraelio planus normalizuoti santykius su Vidurio Rytų šalimis.„Pasipriešinimo operacija suardė Izraelio mėginimą įsiskverbti į regioną ir prisidengiant normalizacija pažeidinėti palestiniečių teises“, – naujienų agentūrai dpa Beirute sakė „Hamas“ politinio biuro narys Osama Hamdanas.Paklaustas, ar „Hamas“ prieš izraeliečius vėl pakartotų tokią pačią operaciją, O. Hamdanas atsakė: „Mes esame pasipriešinimo judėjimas ir tol, kol bus okupantai, tol savo kovą tęsime ir mes“.Jo teigimu, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „stengiasi užbaigti Palestinos klausimą“.Jis paaiškino, kad jo atstovaujama islamistų organizacija per kiek daugiau nei prieš mėnesį įvykdytą antpuolį įkaitais norėjo imti tik Izraelio karius.Civilius įkaitais paėmė „kiti“. Aukštesniojo rango „Hamas“ atstovas Libane nekomentavo, kas tai galėtų būti.2020 m. Jungtiniai Arabų Emyratai ir Bahreinas tapo pirmosiomis Persijos įlankos valstybėmis, pasirašiusiomis susitarimą užmegzti su Izraeliu diplomatinius santykius.Buvo manoma, kad šiais susitarimais sukuriama sąjunga prieš didžiausią Izraelio priešą Iraną, nors juos sudarant didelę reikšmę turėjo ir ekonominiai interesai.Iki tol diplomatinius ryšius su Izraeliu palaikė tik Egiptas ir Jordanija.Viena iš pagrindinių palestiniečių rėmėjų laikoma Saudo Arabija dėl Gazos bombardavimo laikinai sustabdė JAV tarpininkaujant vestas derybas dėl galimybės normalizuoti santykius su Izraeliu.Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby praėjusią savaitę sakė, kad Saudo Arabija vis dar yra suinteresuota siekti santykių normalizavimo.„Mums aišku, kad Saudo Arabija vis dar ketina to siekti“, – teigė jis.

BBC šaltinis: vyksta derybos dėl galimo 12 įkaitų paleidimoŠaltinis, susipažinęs su derybomis dėl „Hamas“ paimtų įkaitų likimo, BBC sakė, kad vyksta diskusijos dėl 12 įkaitų, kurių pusė – amerikiečiai, paleidimo mainais į trijų dienų humanitarinę pertrauką.Šaltinis teigė, kad siūloma pauzė sudarytų galimybę „Hamas“ paleisti įkaitus ir leisti Egiptui tiekti humanitarinę pagalbą į pietinę ir šiaurinę Gazos Ruožo dalis.Diskusijos vyksta dėl pauzės trukmės ir padėties šiaurėje, kur vyksta aktyvios kovos, sakė šaltinis BBC.Trečiadienį kitas apie derybų eigą informuotas šaltinis pranešė, kad Kataras ėmėsi tarpininko vaidmens JAV koordinuojamuose Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl galimybės paleisti „10–15 įkaitų mainais į vienos–dviejų dienų paliaubas“.Po netikėto spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio, kurio metu, Izraelio valdžios teigimu, 1 400 žmonių, pagrinde civilių, žuvo ir dar 240 buvo paimti įkaitais, Gazoje jau daugiau nei mėnesį tęsiasi karo veiksmai.Anot „Hamas“ kontroliuojamos Palestinos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, per atsakomąją Izraelio karinę kampaniją, kurio tikslas – sunaikinti „Hamas“, Gazoje jau žuvo 10 569 žmonių, kurių dauguma taip pat buvo civiliai.Kataras pastarosiomis savaitėmis deda intensyvias diplomatines pastangas, kad būtų paleisti „Hamas“ įkaitais laikomi asmenys, ir jam jau pavyko pasiekti susitarimą dėl keturių įkaitų – dviejų izraeliečių ir dviejų amerikiečių – išlaisvinimo.Šeimos sveikina kiekvieną paleistą įkaitąPasirodžius pranešimams apie naujausias derybas, Įkaitų ir be žinios dingusių asmenų šeimų forumas teigė sveikinąs „kiekvieną į namus grįžusį įkaitą“.Tačiau, kaip nurodoma grupės pranešime, „siekiant paskelbti paliaubas, būtina tuo pačiu siekti, kad iš Gazos butų paleisti visi įkaitai“.Katare, kuriame yra įrengta didžiausia JAV karinė bazė Vidurio Rytuose, taip pat yra ir „Hamas“ politinis biuras bei pagrindinė savo noru į tremtį pasitraukusio islamistų lyderio Ismailo Haniyeh rezidencija.Šis turtingas Persijos įlankos emyratas kadaise aršiai rėmė Palestiną ir palaiko ryšį su Gazą valdančiais „Hamas“ islamistais.Vis garsiau reikalaujant paskelbti paliaubas, Kataras preiškė apgailestaująs dėl vis didėjančio smurto, kurį patiria Gaza ir 2,4 mln. jos gyventojų, teigdamas, kad Izraelio vykdomas bombardavimas kenkia pastangoms pasiekti susitarimą ir sušvelninti konfliktą.Sekmadienį kalbėdamas su žurnalistais, Kataro ministras pirmininkas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al-Thani sakė, kad Persijos įlankos valstybė yra „pasiryžusi toliau tarpininkauti derybų procese“, nepaisant sunkumų, kuriuos „sukėlė okupaciniai Izraelio veiksmai“.Didžiojo septyneto grupės nariai trečiadienį Japonijoje vykusiame susitikime pakvietė konflikte padaryti „humanitarinių pertraukų ir koridorių“, tačiau paskelbti paliaubų nepareikalavo.

Dėl karo mokyklų lankyti negali maždaug 300 tūkst. Gazos vaikųJT pagalbos Palestinai agentūra (UNRWA) pranešė, kad dėl karo mokyklų lankyti negali maždaug 300 000 Gazos vaikų.UNRWA generalinio komisaro Philippe Lazzarini teigimu, apgriauta beveik 50 agentūrai priklausančių pastatų, įskaitant mokyklas.„Mūsų mokyklos tapo slėptuvėmis, o mokiniai prašo gurkšnio vandens ir kepalėlio duonos. Kuo ilgiau vaikai nesimokys, tuo sunkiau jiems bus pasivyti bendraamžius“, – aiškino JT pareigūnas.Ph. Lazzarini socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė, kad per karą jau žuvo 92 UNRWA darbuotojai.

Kanada ragina padaryti humanitarinę pertrauką kovoseKanada prisidėjo prie tų, kurie ragina Gazos Ruože padaryti didelę humanitarinę pertrauką, skelbia „Sky News“.Ministras pirmininkas Justinas Trudeau pareiškė, kad taip atsirastų galimybė paleisti visus įkaitus.Anksčiau Kanada keletą kartų ragino sustabdyti kovas, kad į teritoriją galėtų patekti pagalba, tačiau nepasisakė už ilgesnę pauzę. Izraelis atmetė didėjantį tarptautinį spaudimą nutraukti ugnį, o Benjaminas Netanyahu vakar pakartojo šalies poziciją.Pirmadienį kelių svarbiausių Jungtinių Tautų institucijų vadovai paragino sudaryti humanitarines paliaubas.

Netanyahu patarėjas: pietinėje Gazos Ruožo dalyje kuriama „saugi zona“Benjamino Netanyahu patarėjas Markas Regevas BBC sakė, kad į vakarus nuo Chan Juniso, netoli Viduržemio jūros pakrantės, al-Mawasi vietovėje įkuriama „speciali humanitarinė zona“.„Pakrantėje, palei Viduržemio jūrą, kur nėra „Hamas“ infrastruktūros... kalbame apie humanitarinės zonos su lauko ligoninėmis įkūrimą“, – sakė jis.M. Regevas sakė, kad Izraelis „daro viską, kas įmanoma, kad sumažintų šalutinę žalą“.Patarėjas sakė, kad svarbiausias Izraelio kariuomenės žingsnis šiuo tikslu buvo „raginimas žmonėms evakuotis iš šiaurės“ ir judėti į pietus.Paklaustas apie palestiniečių žūtis dėl Izraelio atakų pietuose, M. Regevas sakė, kad smurto lygis ten nepalyginamas su šiaurės kryptimi, kur šiuo metu vyksta intensyvūs IDF mūšiai su „Hamas“.

Izraeliui vis labiau veržiant „gniaužtus“ aplink Gazos miestą, iš jo bėga tūkstančiai gyventojųTrečiadienį tūkstančiai palestiniečių pėsčiomis bėgo iš Gazos, kad išvengtų intensyvaus miesto bombardavimo, Izraeliui pranešus, kad jis vis labiau veržia „gniaužtus“ aplink „Hamas“.Gazos gyventojai iš miesto vyko į pietus, daugelis iš jų išėjo taip, kaip stovi. Tuo tarpu kruviniausiame Gazos istorijoje kare, prasidėjusiame po 1 400 izraeliečių gyvybes nusinešusių „Hamas“ išpuolių, jau daugiau nei mėnesį nesiliauja mūšiai.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio karinę kampaniją jau žuvo daugiau nei 10 500 žmonių, tarp jų daug vaikų.JT stebėtojų teigimu, Izraeliui plečiant savo antskrydžius ir sausumos kampaniją, į pietus iš šiaurinės Gazos bėga vis daugiau civilių palestiniečių.JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad į pietus antradienį pabėgo maždaug 15 000, pirmadienį – 5 000, sekmadienį – 2 000 žmonių. Trečiadienį iš miesto traukė nauja pabėgėlių mina.„Buvo labai baisu“, – antradienį sakė Ola al-Ghul, viena iš Gazos civilių, kuriems teko palikti savo namus dėl jau mėnesį trunkančio Izraelio ir „Hamas“ karo.„Iškėlėme rankas ir ėjome toliau. Mūsų buvo tiek daug, mes nešėme baltas vėliavas“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo ji.Izraelis siekia sunaikinti „Hamas“ ir praneša, kad jo karinės pajėgos juda pirmyn, persekiodamos platų tunelių ir požeminių bazių tinklą turinčius smogikus.„(Izraelio kariai) veržia gniaužtus aplink Gazos miestą“, – antradienio vakare kalbėjo gynybos ministras Yoavas Gallantas.Kataras tarpininkauja derybose dėl įkaitųBaltomis vėliavomis mojuojantys žmonės nuo mūšių bėgo pėsčiomis. Tuo tarpu, aukų skaičiui nuolat augant, visos transporto priemonės, pradedant asilų traukiamomis vežėčiomis ir baigiant buldozeriais, buvo skirtos gabenti žuvusiuosius.Tarptautinei bendruomenės susirūpinus iš uždarytos teritorijos negalinčių pabėgti Gazos civilių likimu, pasigirdo prašymų paskelbti paliaubas.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu yra pasakęs, kad kuras į Gazą nebus tiekiamas ir jokių paliaubų su „Hamas“ nebus, kol bus paleisti įkaitai, kurių Palestinos smogikai paėmė daugiau nei 240.Kataras ėmėsi tarpininko vaidmens Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl galimybės paleisti 10–15 Gazoje laikomų įkaitų ir mainais paskelbti trumpas paliaubas, naujienų agentūrai AFP pranešė apie derybų eigą informuotas šaltinis.Doha deda intensyvias diplomatines pastangas, kad būtų paleisti „Hamas“ įkaitais laikomi asmenys ir pastarosiomis savaitėmis jai pavyko pasiekti susitarimą dėl keturių įkaitų – dviejų izraeliečių ir dviejų amerikiečių – išlaisvinimo.Didžiojo septyneto šalių užsienio reikalų ministrai nurodė palaikantys „humanitarinių pertraukų ir koridorių“ Izraelio ir „Hamas“ kare idėją, tačiau paliaubas paskelbti nepareikalavo.Kovos veiksmams Gazoje intensyvėjant, „Hamas“ pagrobtų izraeliečių šeimos visais būdais ieško pagalbos, kad jų artimieji galėtų grįžti namo.„Kiekviena diena kaip amžinybė, nebegaliu daugiau laukti“, – žurnalistams Vašingtone antradienį pasakė Doris Liber, kurios 26 m. sūnų Guy Iluzą muzikos festivalyje pašovė ir įkaitu paėmė teroristai.Yonatanas Lulu Shamrizas, gyvenęs netoli Gazos sienos esančiame Kfar Azos kibuce, iš kurio buvo pagrobtas jo brolis Alonas, sakė: „Tai raginimas imtis veiksmų... tai raginimas pabusti jums visiems, visiems amerikiečiams, visiems europiečiams“.„Mirtys ir kančios“Karo analitikai perspėjo, kad Gazoje laukia savaites truksiantys varginantys mūšiai miesto sąlygomis, kuriuose jau žuvo maždaug 30 Izraelio karių.Dėl įkaitų, tarp kurių yra ir mažų vaikų, ir paliegusių senolių, Izraeliui savo operaciją vykdyti yra gerokai sunkiau. Manoma, kad įkaitai laikomi plačiame tunelių tinkle.Tankiai apgyvendintoje Gazoje, iš kurios desperatiškai ieškodami saugios vietos jau išvyko daugiau nei 1,5 mln. gyventojų, žmonių kančios yra nepakeliamos.Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Gazoje dėl karo kasdieną žūsta vidutiniškai 160 vaikų.„Mirtys ir kančios – neįsivaizduojamos“, – teigė PSO atstovas Christianas Lindmeieris.„Hamas“ spaudos tarnybą platformoje „Telegram“ pranešė, kad kai kuriose Gazos kapinėse „nebėra kur laidoti mirusiuosius“; tuo tarpu, JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad didžiojoje teritorijos dalyje nebeveikia nuotekų siurblinės.Izraelis kaltina „Hamas“ tunelius tiesiant po ligoninėmis, mokyklomis ir mečetėmis, tačiau smogikų grupuotė šiuos kaltinimus neigia.OCHA teigimu, Izraelis yra nurodęs visoms 13 šiaurės Gazoje vis dar veikiančių ligoninių evakuoti pacientus.JAV – prieš pakartotinę okupacijąB. Netanyahu yra minėjęs, kad po karo Izraelis apsiims užtikrinti Gazoje „bendrą saugumą“, o Izraelio strateginių reikalų ministras Ronas Dermeris teigė, kad ministras pirmininkas nekalba apie tai, kad teritorija ateityje vėl būtų okupuota.2005 m. Izraelis išvedė savo karius iš teritorijos, kuri buvo okupuota po Šešių dienų karo 1967 m.„Nuvertus „Hamas“, sunaikinus šią infrastruktūrą, Izraelis turės įsipareigoti neribotą laiką užtikrinti saugumą“, – interviu televizijos kanalui MSNBC sakė R. Dermeris.Pagrindinis Izraelio sąjungininkas Vašingtonas pareiškė esąs prieš ilgalaikę Gazos okupaciją.Kalbėdamas su žurnalistais po Didžiojo septyneto šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo Japonijoje, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas nurodė, jo žodžiais tariant, „pagrindinius dalykus“, kurių pagrindu būtų galima užtikrinti „ilgalaikę taiką ir saugumą“.„Jungtinių Valstijų įsitikinimu, pagrindiniai dalykai turėtų būti tokie: palestiniečiai neturėtų būti nei dabar, nei po karo jėga perkeliami iš Gazos, Gaza neturėtų būti naudojama kaip bazė teroristiniams ar kitokiems smurtiniams išpuoliams rengti, pasibaigus konfliktui, Gaza neturėtų būti vėl okupuota“, – kalbėjo jis.Sekmadienį lankydamasis okupuotame Vakarų Krante, A. Blinkenas pasiūlė, kad Gazos kontrolę turėtų perimti prezidento Mahmudo Abbaso valdoma Palestinos savivalda (PA).PA ribotą autonomiją turi tik kai kuriose Vakarų Kranto dalyse, o M. Abbasas yra minėjęs, kad ji galėtų susigrąžinti valdžia Gazoje, jeigu būtų rastas „visapusiškas politinis sprendimas“, padėsiantis užbaigti Izraelio ir Palestinos konfliktą.„Bejėgiai žmonės visoje Gazoje lieka be namų, artimųjų, žūva patys, tuo tarpu pasaulio lyderiai nesugeba imtis prasmingų veiksmų“, – savo pranešime teigė medicinos labdaros organizacija Gydytojai be sienų (MSF).Šiame pranešime MSF nurodė, kad pirmadienį per bombardavimą Gazos Šačio pabėgėlių stovykloje žuvo vienas jos darbuotojas ir visi jo šeimos nariai.Izraelis Gazai sudavė daugiau nei 12 000 oro ir artilerijos smūgių ir į sritį pasiuntė savo sausumos kariuomenę, kuri iš esmės padalijo ją pusiau.Iš oro buvo barstomos skrajutės, buvo siunčiamos trumposios žinutės, kuriose šiaurinėje Gazos dalyje esantiems civiliams buvo nurodoma vykti į pietus, tačiau šeštadienį vienas JAV pareigūnas pranešė, kad labiausiai nukentėjusiose vietovėse vis dar yra ne mažiau nei 350 000 civilių.

Per Izraelio ir „Hamas“ karą jau žuvo 92 JT darbuotojaiJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas patvirtino, kad nuo spalio 7 d. padaugėjo žuvusių JT darbuotojų, skelbia „Sky News“.Šį rytą šis skaičius buvo 89, tačiau dabar jis išaugo iki 92.Tai didžiausias per vieną konfliktą žuvusių žmonių skaičius nuo JT įkūrimo 1945 m.

Gazoje paskelbta pirmoji keturių valandų humanitarinė pertraukaTrečiadienį Gazos Ruože vykdomų oro antskrydžių skaičius smarkiai skiriasi nuo ankstesnių dienų. Tai mažiausias intensyvumas nuo pat karo pradžios visame sektoriuje – įskaitant pietuose, skelbia BBC.Tuo tarpu tūkstančiai žmonių, kuriuos kovos šiaurėje privertė palikti savo namus, toliau pėsčiomis keliauja Salah al-Din greitkeliu į pietus nuo Vadi Gazos.Anksti rytą oro antskrydžiai smogė Deir al-Balah miestui centrinėje Gazos Ruožo dalyje, taip pat Gazos miestui ir anklavo šiaurinei daliai, per kuriuos žuvo 40 palestiniečių ir dar dešimtys buvo sužeisti.Pirmą kartą Izraelio armija paskelbė keturių valandų humanitarinę pertrauką trijuose pagrindiniuose centriniuose Gazos miesto rajonuose, kad gyventojai galėtų apsirūpinti vandeniu ir maistu, tačiau žmonės vis dar skundžiasi vandens ir maisto trūkumu.

Izraelis teigia sunaikinęs 130 „Hamas“ tunelių Gazos RuožeIzraelio kariuomenė praneša nuo karo pradžios Gazos Ruože sunaikinusi iš viso 130 teroristinio „Hamas“ judėjimo tunelių šachtų. Kariuomenė trečiadienį paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip sunkioji technika smėlėtoje žemėje atkasa įėjimus į tunelius ir pakelia betonines plokštes. Kitame įraše matyti tunelis, išklotas betono plokštėmis.Vandens ir deguonies atsargos tuneliuose rodo, kad juose planuota praleisti ilgesnį laiką, sakoma pranešime. Kariuomenė tunelių šachtų aptiko ir po „Hamas“ treniruočių stovykla šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Jos taip pat sunaikintos.Smėlingoje 45 km ilgio ir maždaug 6–14 km pločio Gazos Ruožo žemėje, Izraelio duomenimis, įrengtas visas požeminių tunelių tinklas.Karinis ekspertas Harelas Chorevas iš Tel Avivo universiteto stočiai CNN sakė: „Mes kalbame apie dešimtis kilometrų po žeme – su valdymo, kontrolės ir ryšių patalpomis, atsargų sandėliais ir raketų paleidimo rampomis“.Kai kure tuneliai yra išbetonuoti ar juose įrengta elektra. Vidutiniškai jie yra dviejų metrų aukščio ir metro pločio. Tačiau kai kurie jų pakankamai dideli, kad galėtų pravažiuoti ir automobiliai. Kad atsilaikytų prieš Izraelio iš oro mėtomas bombas, dalis tunelių išrausti dešimtis metrų po žeme. Įėjimai į juos, pavyzdžiui, įrengti gyvenamuosiuose namuose ar mečetėse.Izraelio žvalgybų duomenimis, „Hamas“ teroristai savo vadavietę ir kontrolės centrą, pavyzdžiui, yra įkūrę po didžiausia Gazos Ruožo ligonine. „Hamas“ tai neigia.https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1722253502863614290?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722253502863614290%7Ctwgr%5Eed12eeea7217bd9c3031272386e1f2fe1904e0fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fnov%2F08%2Fisrael-hamas-war-live-updates-biden-netanyahu-gaza-occupation-palestine

Apšaudytas Raudonojo Kryžiaus konvojus, gabenęs medicinos reikmenisTarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto septynių transporto priemonių konvojus šiandien buvo apšaudytas, skelbia „Sky News“.Konvojus vežė gyvybiškai svarbius medicininius reikmenis į sveikatos priežiūros įstaigas, įskaitant Al Quds ligoninę Gazoje, kai buvo apšaudytas, sakė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.Buvo apgadinti du sunkvežimiai, o vairuotojas sužeistas.„Dėl rimtų saugumo problemų kelyje, dėl kurių vienas iš mūsų sunkvežimių buvo apšaudytas, o vienas iš vairuotojų sužeistas, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas negalėjo tęsti plano, kaip buvo numatyta“, – sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto delegacijos Gazoje vadovas Williamas Schomburgas.„Tačiau mes vis tiek galėjome pristatyti didžiąją dalį pagalbos, kurią turėjome su savimi, į vieną iš pagrindinių ligoninių, Al Shifa“.Tai „nėra sąlygos, kuriomis humanitarinės pagalbos darbuotojai gali dirbti“, – sakė jis.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas taip pat pranešė, kad jiems dirbantis chirurgas pranešė, jog nebeturi vazelino marlės sunkiai nudegusiems pacientams gydyti.

Italija siunčia ligoninės laivą į Gazos Ruožo pakrantęItalijos gynybos ministras pareiškė, kad šalis į Gazos Ruožo pakrantę siųs ligoninės laivą su 170 darbuotojų, skelbia „Sky News“.Guido Crosetto sakė, kad tarp darbuotojų yra 30 žmonių, apmokytų dirbti ekstremaliose medicinos situacijose, ir pridūrė, kad Italija taip pat siekia nusiųsti į Gazą lauko ligoninę.Laivas išplauks trečiadienį. Kelios JT agentūros ir labdaros organizacijos teigia pastebėjusios, kad humanitarinės sąlygos anklave toliau blogėja: kelios ligoninės kritiškai viršija savo pajėgumus, jose trūksta degalų ir atsargų.

Izraelio kariuomenė: iš Gazos Ruožo šiaurinės dalies į pietinę jau pasitraukė 900 tūkst. žmoniųTūkstančiai palestiniečių civilių trečiadienį traukėsi iš smarkių mūšių siaubiamos Gazos Ruožo šiaurės į pietinę dalį. Palestiniečių liudininkai patvirtino atitinkamus oficialius Izraelio pranešimus. Kariuomenės duomenimis, nuo Gazos karo pradžios prieš mėnesį teritorijos šiaurę paliko per 900 000 žmonių. JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) kalba apie 1,5 mln. vidaus pabėgėlių Gazos Ruože. Šioje palestiniečių teritorijoje gyvena per 2,2 mln. žmonių.Izraelio kariuomenė prieš tai vėl davė laiko civiliams Gazos Ruožo šiaurėje pasitraukti į pietus. Kariuomenė leis nuo 10.00 iki 14.00 val. judėti keliu pietų kryptimi, priešpiet tinkle X arabų kalba rašė atstovas. Kartu jis paskelbė žemėlapį, kuriame nurodytas kelias. Atstovas paragino žmones dėl savo pačių saugumo kuo greičiau pasitraukti į pietus.Teroristinio „Hamas“ judėjimo kontroliuojamos Sveikatos ministerijos atstovas antradienį sakė, kad visame Gazos Ruože nebėra saugios vietos. Jis kaltino Izraelį ir teritorijos pietuose vykdant „žudynes“. Todėl atstovas patarė žmonėms šiaurėje nepaisyti Izraelio kariuomenės nurodymų. Izraelis tuo tarpu kaltina „Hamas“, kad šis naudoja žmones kaip gyvuosius skydus.

IDF valanda pratęsia evakuacijos koridoriaus langąIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad viena valanda pratęsė evakuacijos koridoriaus iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietus laiką, skelbia CNN.IDF atstovas spaudai Avichay Adraee sakė, kad koridorius dabar bus uždarytas ne 14 val., o 15 val. vietos laiku.Anksčiau trečiadienį IDF paskelbė, kad Gazos Ruožo gyventojai gali per keturias valandas evakuotis Salah Eddino gatve, kuri yra vienas iš dviejų pagrindinių Gazos Ruožo greitkelių, jungiančių šiaurę ir pietus. IDF ne kartą ragino civilius gyventojus persikelti į pietus nuo Vadi Gazos, nes intensyvina „Hamas“ puolimą Gazos mieste ir šiaurinėje Gazos dalyje.https://twitter.com/cogatonline/status/1722230867878375640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1722230867878375640%7Ctwgr%5Eed34a76f4c653ba83f8771027a31b321239156b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-war-sky-news-blog-12978800

Prancūzijos prezidentūra: Izraelis nedalyvaus Paryžiaus konferencijoje dėl pagalbos GazaiPrancūzijos prezidentūra pranešė, kad Izraelio atstovai nedalyvaus ketvirtadienį Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono Paryžiuje organizuojamoje „humanitarinėje konferencijoje“ dėl pagalbos Gazai.Tačiau, kaip kitos valstybės, Izraelis yra „suinteresuotas humanitarinės padėties Gazoje gerinimu“, – kalbėdamas su žurnalistais trečiadienį sakė prisistatyti nepanoręs E. Macrono kanceliarijos atstovas.E. Macronas antradienį kalbėjo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kitas jųdviejų pokalbis numatytas konferencijai pasibaigus, pridūrė prezidentūros atstovas.Prancūzijos vadovas antradienį taip pat kalbėjosi su Egipto prezidentu Abdeliu Fattah al-Sisi ir Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamad Al-Thani, nurodė prezidentūra.Abi šalys vaidina svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti, kad į Gazos Ruožą patektų daugiau humanitarinės pagalbos.Po precedento neturinčių spalio 7 d. „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį kilus kruviniausiam karui Gazos istorijoje, kovos nesiliauja jau daugiau nei mėnesį.Spalio 7 d. „Hamas“ smogikai iš Gazos įsiveržė į Izraelį ir, kaip teigia Izraelio valdžia, nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar 240 asmenų paėmė įkaitais.„Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad per atsakomąją Izraelio karinę kampanija jau žuvo daugiau nei 10 500 žmonių, tarp jų daug vaikų.Ketvirtadienio konferenciją dėl pagalbos Gazai paskubomis nuspręsta surengti lapkričio 10–11 d. Paryžiuje vyksiančio Taikos forumo, kurį kasmet organizuoja E. Macronas, kontekste.Pastarosiomis savaitėmis vis dažniau prašoma padaryti humanitarines „pertraukas“ arba visai nutraukti ugnį, kad į Gazą galėtų patekti pagalba ir nebūtų prarasta viltis išlaisvinti įkaitus.Prašymai paskelbti paliaubas pasigirdo, tarptautinei bendruomenės susirūpinus iš uždarytos teritorijos negalinčių pabėgti Gazos civilių likimu.Bet Izraelis tvirtai vykdo savo puolimo kampaniją, siekdamas sunaikinti Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, Gazą valdančią nuo 2007 m.B. Netanyahu yra pasakęs, kad kuras į Gazą nebus tiekiamas ir jokių paliaubų su „Hamas“ nebus, kol bus paleisti įkaitai.JT skaičiavimu, iki metų pabaigos Gazos ir Vakarų Kranto gyventojams prireiks pagalbos, kurios dydis siekia 1,2 mlrd. JAV dolerių.

Izraelio pajėgos pranešė apie 32-ojo savo kario žūtįIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad „per mūšį su teroristais šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje“ praėjusią naktį žuvo elitinio oro pajėgų dalinio „Šaldag“ narys Jonathanas Chazoras, skelbia BBC.22 metų J. Chazoras buvo kilęs iš šiaurinės Kaciro bendruomenės.Per Izraelio sausumos operaciją Gazos Ruože žuvo 32 kariai, o nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, žuvo 350 karių.

„Hamas“: nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 10 500 palestiniečių„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per kovas Gazos Ruože žuvo 10 569 žmonės, iš jų 4 324 vaikai ir 2 823 moterys, skelbia BBC.Gazos sveikatos ministerija, priklausanti „Hamas“ administracijai, yra vienintelis duomenų apie žuvusiųjų skaičių palestiniečių anklave šaltinis. Jos pateiktos informacijos negalima nepriklausomai patikrinti, be kita ko, ji apima ir kovotojus, dalyvaujančius karo veiksmuose su Izraeliu, ir civilius gyventojus, žuvusius dėl nepavykusių raketų iš Gazos Ruožo paleidimų, pataikiusių į jo teritoriją.

A. Blinkenas: Izraelis neturėtų pakartotinai okupuoti Gazos RuožoJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas trečiadienį paragino Izraelį nesiimti pakartotinės Gazos Ruožo okupacijos, kai baigsis dabartinis karas su „Hamas“.Kalbėdamas su žurnalistais po Japonijoje surengto Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo, A. Blinkenas išvardijo, anot jo, „svarbiausius elementus“, galinčius padėti įtvirtinti „ilgalaikę taiką ir saugumą“.Amerikiečių diplomato teigimu, Jungtinės Valstijos mano, jog, be kita ko, svarbu užtikrinti, kad nei dabar, nei po karo nevyktų prievartinis palestiniečių perkėlimas iš Gazos Ruožo, kad ši teritorija nebūtų naudojama kaip platforma terorizmui ar kitiems smurtiniams išpuoliams, ir kad pasibaigus konfliktui Gazos Ruožas nebūtų pakartotinai okupuotas.A. Blinkenas pridūrė, kad taip pat neturi būti bandoma vykdyti Gazos Ruožo blokadą ar apsiaustį ar mėginti sumažinti Gazos Ruožo teritoriją.

IDF atidaro humanitarinį koridorių Gazos civiliams bėgti į pietusIzraelio gynybos pajėgų arabų žiniasklaidos atstovas sako, kad humanitarinis koridorius yra atviras civiliams Gazos Ruožo šiaurėje, norintiems bėgti į pietus.Kaip ir vakar, Avichay Adraee sakė, kad Salah al Din keliu, kuris eina iš anklavo šiaurės į pietus, būtų saugu keliauti nuo 10 iki 14 val. vietos laiku.„Šiaurinė Gazos ruožo sritis laikoma įnirtinga kovos zona, o laikas ją evakuoti senka“, – sakoma pranešime. Vakar Izraelis pareiškė, kad jo kariai veikia pačioje Gazos miesto širdyje.

Vokietijoje per mėnesį užfiksuota 2 600 nusikaltimų, susijusių su pastaraisiais išpuoliais prieš IzraelįVokietijos federalinė policija per pastarąjį mėnesį visoje šalyje suskaičiavo daugiau kaip 2 600 nusikaltimų, kurie, kaip tvirtina pareigūnai, yra susiję su spalio 7-osios teroristiniais išpuoliais prieš Izraelį.Be kita ko, užfiksuota turto sugadinimo ir neapykantos kurstymo atvejų. Pasak Federalinio kriminalinės policijos biuro (BKA), smurtinių nusikaltimų skaičius yra triženklis.Vokietijoje nesutarimus ypač kursto propalestinietiškos demonstracijos, užfiksavus incidentų, kurių metu pavieniai protestuotojai reiškė paramą Izraelį užpuolusiai teroristinei grupuotei „Hamas“, skandavo antisemitinius šūkius ir kvestionavo Izraelio teisę egzistuoti.Vokietijos valdžios institucijos uždraudė rengti daugybę susibūrimų, o kiti vyko prižiūrint policijos pajėgoms. Kai kurie Vokietijos politikai reikalauja, kad Vokietijos musulmonai pasmerktų prieš Izraelį nukreiptą retoriką.Duomenys rodo, kad antisemitinių incidentų daugėja, įskaitant praėjusį mėnesį užfiksuotą bandymą padegti Berlyne esantį žydų bendruomenės centrą ir sinagogą. Taip pat būta keleto incidentų, kurių metu ant gyvenamųjų pastatų durų buvo nupieštos Dovydo žvaigždės.

Izraelis sako nukovęs „Hamas“ raketų kūrėją Izraelio kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad per oro antskrydį Gazos Ruože nukovė vieną iš pagrindinių „Hamas“ ginklų kūrėjų.Anot pranešimų, Muhsinas Abu Sina buvo teroristinės grupuotės raketų kūrimo ekspertas.Nepaisant po kruvinų spalio 7-osios išpuolių Gazos Ruože inicijuoto bombardavimo ir Izraelio antžeminės operacijos, „Hamas“ smogikai toliau apšaudo Izraelį raketomis.Izraelio kariai taip pat nurodė, kad naktį Gazos Ruože nukovė kelis smogikus, kurie „planavo paleisti į pajėgas prieštankines raketas“.Pasak Izraelio gynybos pajėgų (IDF), per atskirą antskrydį buvo nukauta dar viena grupė, atsakinga už raketų laidymą į Izraelį.

„Hamas“ vėl apšaudė Izraelį raketomisTeroristinė grupuotė „Hamas“ antradienio vakarą vėl apšaudė Izraelį raketomis.Kaip pranešama, jos skriejo centrinės Izraelio dalies link.Atsakomybę socialiniame tinkle „Telegram“ prisiėmė „Hamas“ karinis sparnas.Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Izraelis skaičiuoja, kad nuo karo pradžios spalio 7 dieną iš Gazos Ruožo į Izraelio miestus ir kaimus jau paleista daugiau kaip 9 000 raketų. Gazos Ruožą valdantys „Hamas“ smogikai prisiėmė atsakomybę už didelę šių atakų dalį.

Bidenas prašo Netanyahu pristabdyti kovasJoe Bidenas sakė, kad pirmadienį per skambutį paprašė Benjamino Netanyahu sustabdyti kovas.Prezidentas Bidenas sakė, kad trijų dienų pertrauka galėtų padėti užtikrinti kai kurių įkaitų išlaisvinimą Gazoje.JAV, Izraelis ir Kataras svarsto pasiūlymą, kad „Hamas“ paleistų 10–15 įkaitų ir pasinaudotų pertrauka, kad patikrintų visų įkaitų tapatybę ir pateiktų jų laikomų žmonių vardų sąrašą, sakė vienas JAV pareigūnas.

„Hamas“ tunelius padės surasti robotai ir šunysIzraelis pradeda kitą savo karo prieš „Hamas“ etapą, taikydamasis į grupuotės tunelių labirintą po šiaurine Gazos Ruožo dalimi, „Reuters“ sakė penki Izraelio saugumo šaltiniai.Šaltiniai teigė, kad robotai ir šunys buvo dislokuoti, kad surastų įėjimus ir apžiūrėtų zonas tuneliuose, prieš imantis specialių sausumos pajėgų veiksmų.Buvęs Izraelio žvalgybos pareigūnas Avi Melamedas sakė, kad IDF kariai rengia planą surasti tunelius, sunaikinti raketų paleidimo vietas ir nužudyti „Hamas“ vadus bei kovotojus.„Kalbama apie karinio stuburo panaikinimą“, – sakė jis. „Būtų labai pagrįsta sakyti, kad ieškome kažko, kas gali užtrukti kelis mėnesius“.

Demokratai JAV Senate neleido respublikonams padėti Izraeliui Ukrainos sąskaitaDemokratai JAV Senate blokavo respublikonų bandymą priimti įstatymo projektą, kuriuo teikiama skubi pagalba Izraeliui, bet neapima tokios pagalbos Ukrainai kare su Rusija.Įstatymo projektui praėjusią savaitę pritarė Atstovų Rūmai.„Laikas yra esminis dalykas, ir būtina, kad Senatas neatidėliotų nė vienos dienos, kad suteiktų šią svarbią pagalbą Izraeliui“, – balsavimo išvakarėse sakė respublikonų senatorius Rogeris Marshallas.Reaguodami į tai, demokratai atrėmė, kad svarbu ne tik padėti Izraeliui, bet ir nepamiršti Ukrainos.Įstatymo projekte numatytas 14,3 milijardo dolerių pagalbos paketas Izraeliui.„Mūsų sąjungininkams Ukrainoje pagalbos reikia tiek pat, kiek ir mūsų sąjungininkams Izraelyje“, – sakė Senato veteranų reikalų komiteto pirmininkė Patti Murray.Kad įstatymo projektas taptų įstatymu, jį turėjo patvirtinti Senatas, o tada jį pasirašyti prezidentas. Tuo tarpu Joe Bidenas jau leido suprasti, kad vetuos jį, jei įstatymo projektas bus priimtas Senate.Dabar Senato lyderiai rengia savo papildomo finansavimo įstatymo projektą, kurį tikisi paskelbti jau šią savaitę.

Gazoje apšaudyta medicinos tiekimo vilkstinėPasak Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto, vilkstinė, gabenusi medicinos reikmenis į Gazos ligoninę, šiandien buvo apšaudyta.Gazos mieste buvo sužeistas vairuotojas ir apgadinti du sunkvežimiai, tačiau atsargos buvo pristatytos, sakoma pranešime.Penkių sunkvežimių ir dviejų ICRC transporto priemonių vilkstinė gabeno „gyvybes gelbstinčias medicinos priemones“ sveikatos įstaigoms. Organizacija nenustatė, kas ir iš ko apšaudė vilkstinę. „Tai nėra sąlygos, kuriomis humanitariniai darbuotojai gali dirbti“, – sakė TRKK subdelegacijos Gazoje vadovas Williamas Schomburgas. „Pagal tarptautinę humanitarinę teisę privaloma užtikrinti, kad gyvybiškai svarbi pagalba pasiektų medicinos įstaigas“.ICRC, Ženevoje įsikūrusi neutrali organizacija, lydėjo pacientus ir išgabeno iš Gazos išlaisvintus įkaitus.

Netanyahu: Izraelis pasiekia vietas, nors „Hamas“ manė, kad niekada nepasieksime Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad IDF žengia giliau į Gazą, nei „Hamas“ kada nors įsivaizdavo, ir perspėja Libano „Hezbollah“, kad ji padarytų „didžiausią savo gyvenimo klaidą“, jei atidarys naują visapusišką karo frontą.Kalbėdamas iš Kirya karinės būstinės Tel Avive, Netanyahu sakė, kad kreipiasi į tautą, norėdamas informuoti izraeliečius apie karą.„Pietuose karas juda į priekį su tokia jėga, kokios „Hamas“ niekada nematė“, – sakė jis. „Gazos miestas yra apsuptas. Mes veikiame jos viduje, kas valandą, kiekvieną dieną didiname spaudimą „Hamas“.Premjeras teigė, kad tūkstančiai teroristų buvo sunaikinti tiek virš žemės, tiek tuneliuose, tarp jų daugelis tų, kurie planavo ir vykdė 1400 žmonių žudynes Izraelyje spalio 7 d.B. Netanyahu taip pat sakė, kad sausumos operacija sunaikino „nesuskaičiuojamą kiekį“ „Hamas“ valdymo centrų, pozicijų ir tunelių.„Hamas“ supranta, kad pasiekiame vietas, kurių, jų manymu, niekada nepasieksime“, – sakė jis.B. Netanyahu teigimu, šiaurėje IDF ir ginasi, ir puola. Jis sako, kad Izraelis nepriims, kad „Hezbollah“ ar „Hamas“ Libane „darytų žalą mūsų bendruomenėms ir piliečiams“.„Mes atsakysime smarkia ugnimi į bet kokį jų išpuolį prieš mus“, – žada jis.Jei „Hezbollah“ įsitrauks į karą, Netanyahu sako – tada pakartoja – „tai padarys didžiausią klaidą savo gyvenime“.

Paliauboms nenusiteikęs Izraelis paskelbė, kiek taikinių Gazoje sunaikinta Izraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad paliaubų nebus, kariuomenei žengiant į priekį sausumos puolime Gazos Ruože.„Hamas“ teroristai sako sau, kad bus paliaubos. Nebus. Judame į priekį“, – sako jis.D. Hagari sako, kad IDF smogė daugiau nei 14 000 taikinių Gazos Ruože, sunaikino daugiau nei 100 tunelių įėjimų ir paėmė 4 000 ginklų, įskaitant raketas, paslėptus civilinėje infrastruktūroje.

JAV pasiuntinys ragina „atkurti ramybę“ Libano ir Izraelio pasienyjeJAV pasiuntinys Amosas Hochsteinas per netikėtą vizitą Libane pareikalavo „atkurti ramybę prie pietinės sienos“ su Izraeliu. „Jungtinėms Valstijoms tai labai svarbu“, – sakė jis antradienį po susitikimo su Libano parlamento pirmininku Nabihu Berriu, kuris yra artimas šiitų judėjimui "Hezbollah". Tai esą ir Libanui, ir Izraeliui turėtų būti „aukščiausias prioritetas“.„JAV nenori, kad konfliktas Gazoje paaštrėtų ir išplistų į Libaną“, – spaudos konferencijoje Beirute pažymėjo A. Hochsteinas.JAV pasiuntinys taip pat susitiko su Libano premjero pareigas einančiu Nagibu Mikačiu. Valstybinė naujienų agentūra NNA citavo A. Hochsteiną, teigusį,, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl humanitarinių paliaubų Gazoje.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. pasienyje tarp Izraelio ir Libano vis kyla konfrontacija tarp Izraelio pajėgų ir „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

JAV teigia esančios prieš tai, kad Izraelis „vėl okupuotų“ GaząJungtinės Valstijos antradienį pareiškė esančios prieš tai, kad Gazos Ruožą vėl ilgam laikui okupuotų Izraelis, kurio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo po karo šioje teritorijoje užtikrinti „bendrą saugumą“.„Mūsų nuomone, lemiamą balsą priimant šiuos sprendimus turėtų turėti patys palestiniečiai, o Gaza yra ir bus Palestinos kraštas“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.„Apskritai, nei mes, nei Izraelis nesame už tai, kad Gaza vėl būtų okupuota“, – teigė jis.Izraelis iš 1967 m. po Šešių dienų karo užimto Gazos Ruožo pasitraukė 2005 m. Vėliau, „Hamas“ teroristams perėmus teritorijos valdžią į savo rankas, buvo įvesta srities blokada.V. Patelio teigimu, Jungtinės Valstijos sutinka, kad „padėtis niekada nebebus tokia, kokia ji buvo spalio 6 d.“, turėdamas omenyje plataus masto „Hamas“ išpuolio išvakares.„Izraelis ir visas regionas turi būti saugus, o Gaza nebegali būti baze, iš kurios būtų vykdomi teroro išpuoliai prieš izraeliečius ar kitas tautas“, – kalbėjo V. Patelis.Pirmadienį duodamas interviu naujienų agentūrai ABC News, B. Netanyahu sakė, kad Izraelis po šiandien jau antrą mėnesį trunkančio karo apsiimtų Gazoje „neribotą laiką“ užtikrinti „bendrą saugumą“.Atsakydama į spalio 7 d. „Hamas“ smogikų išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 izraeliečių, dauguma jų – civiliai, o įkaitais buvo paimta dar maždaug 240 žmonių, Izraelio ginkluotosios pajėgos be atvangos bombardavo Gazą ir plečia savo veiksmus sausumoje.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad aukų skaičius Gazoje viršijo 10 300, dauguma žuvusiųjų taip pat yra civiliai.

„Hezbollah“ vadovas perspėja apie „visišką konfrontaciją“„Hezbollah“ antrasis vadas sakė, kad grupuotė savo atakomis siekia „sumažinti spaudimą Gazos Ruože“.Naimas Qassemas, „Hezbollah“ generalinio sekretoriaus pavaduotojas, perspėjo dėl eskalavimo, atsižvelgiant į aplinkybes.Jis „NBC News“ sakė: „Jei [Izraelis ir Amerika] tęs savo agresiją tokiu būdu ir eskaluos šią agresiją bei paliks neigiamą poveikį, didesnį nei dabar vyksta, tai padidins situaciją ir lems visišką konfrontaciją“.Irano remiama grupuotė su Izraeliu kovoja per Libano sieną nuo spalio 7 d., baimindamasi, kad susirėmimai gali paaštrėti.Sekmadienį „Hezbollah“ pranešė pirmą kartą paleidusi raketų „Grad“ seriją į vieną šiaurės Izraelio miestą, pareiškusi, kad per Izraelio smūgį žuvo trys 10–14 metų mergaitės.Izraelio kariškiai pranešė, kad Libane jų kariai įsiveržė į automobilį, „įvardytą kaip įtariamą teroristų vežimą“, ir tiria pranešimus, kad viduje buvo civilių.Kitame pranešime „Hezbollah“ neseniai paskelbė, kad karo veiksmų metu naudojo priešlėktuvines raketas.

Raudonasis Kryžius: Gazoje per karą žuvę vaikai – pasaulio „moralinis nuosmukis“Nuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžios praėjus mėnesiui, antradienį Raudonasis Kryžius pareikalavo nutraukti siaubingą civilių ir ypač vaikų kankinimą ir pasmerkė „moralinį nuosmukį“.„Praėjus mėnesiui, Gazos ir Izraelio civiliai yra priversti kęsti nežmoniškas kančias ir netektis. Tai turi liautis“, – teigiama Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) pranešime.Atsakydamos į spalio 7 d. „Hamas“ smogikų išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 izraeliečių, dauguma jų – civiliai, o įkaitais buvo paimta dar maždaug 240 žmonių, Izraelio ginkluotosios pajėgos be atvangos bombardavo Gazą ir dabar plečia savo veiksmus sausumoje.„Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad aukų skaičius Gazoje viršijo 10 300, dauguma žuvusiųjų taip pat yra civiliai.„Tęsiant plataus masto bombardavimą, visoje Gazoje naikinama civilinė infrastruktūra ir sėjama vargo sėkla ateities kartoms“, – sakoma ICRC pranešime.Organizacijos pirmininkė Mirjana Spoljaric sakė, kad ją ypač sukrėtė tai, kokias kančias turi iškęsti vaikai.„Vaikai atplėšti nuo savo šeimų ir laikomi įkaitais. ICRC chirurgai Gazoje gydo kūdikius, kurių oda yra taip smarkiai nudeginta, kad net apanglėjusi“, – pranešime teigia ji.„Kenčiančių, negyvų ir sužeistų vaikų vaizdai persekios mus visus. Tai moralinis nuosmukis“, – pridūrė ji.M. Spoljaric taip pat paragino nedelsiant paleisti „Hamas“ laikomus įkaitus.„Jie niekaip nesusiję su šiuo konfliktų ir mes dar kartą siūlome būti neutraliu tarpininku ir padėti ateityje įgyvendinti bet kokią įkaitų paleidimo operaciją“, – sakė ji.„Iki tol mes toliau dėsime pastangas paskatinti „Hamas“ ir visus įtakinguosius leisti ICRC personalui aplankyti įkaitus“, – pridūrė ji.Organizacija primygtinai nurodė, kad visos konflikto šalys „privalo vykdyti tarptautinėje humanitarinėje teisėje įtvirtintus savo įsipareigojimus ir apsaugoti visus civilius nuo karinių veiksmų“.Ji nurodė, kad dėl karinės Gazos apsiausties jos gyventojai yra atkirsti nuo maisto, vandens ir medikamentų ir perspėjo, kad lašas po lašo tiekiamos „menkos pagalbos“ nepakaks, kad žmonėms būtų suteiktos priemonės, padėsiančios jiems išgyventi.„Būtina skubiai užtikrinti galimybę į visą Gazą saugiai ir nepertraukiamai tiekti humanitarinę pagalbą“, – teigė ji, pabrėždama, kad „Gazoje turi nedelsiant vėl atsirasti tokios paslaugos, kaip sveikatos priežiūra, vanduo ir elektra – prioritetiniai gyvybes gelbstintys dalykai“.Organizacija taip pat pasmerkė išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, pabrėždama, kad „apgriautų ligoninių ir sudaužytų skubiosios pagalbos automobilių vaizdai yra nepriimtini“.

IDF teigia radę teroristinius tunelius GazojeIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia atradusios daugiau tunelių šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, netoli apžvalgos rato ir universiteto.IDF teigia, kad šiaurinėje Gazos Ruože desantininkai aptiko tunelį šalia seno pramogų parko.Kita desantininkų komanda, veikusi su 7-osios šarvuotosios brigados pajėgomis, šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje šalia universiteto rado atskirą tunelį.Vėliau abu tuneliai buvo sunaikinti.Toje pačioje vietoje kaip ir universitetas buvo rastas ginklų sandėlis. IDF teigia, kad kariai rado cheminių medžiagų, automatinių šautuvų, RPG, minų ir kitos įrangos.https://twitter.com/manniefabian/status/1721939932627738722?ref_src=twsrc%5Etfw

PSO: mirties ir kančių lygis „sunkiai suvokiamas“„Mirties ir kančių lygis“ Izraelio ir „Hamas“ kare yra „sunkiai suvokiamas“, pareiškė Pasaulio sveikatos organizacija.Kalbėdamas Ženevoje, organizacijos atstovas spaudai Christianas Lindmeieris sakė, kad nuo konflikto pradžios sveikatos priežiūros įstaigos nukentėjo nuo daugiau nei 100 atakų.Jis pažymėjo, kad Izraelyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, ir sakė, kad daugiau nei 10 000 Gazos Ruože žuvusių žmonių yra „pusė procento gyventojų“.„Kiekvieną dieną žūva vidutiniškai apie 160 vaikų. Niekas nepateisina siaubo, kurį Gazos Ruože patyrė civiliai“, - teigė PSO atstovas. Anksčiau Ch. Lindmeieris sakė, kad žmonėms Gazoje buvo atliekamos operacijos, įskaitant amputacijas, be anestezijos.

Izraelio artileristų Gazoje laukia „sunkesnis karas“Patyręs karininkas Tzvi Koretzki per pastaruosius 25 metus dalyvavo ne vienoje operacijoje prieš Palestinos smogikus, tačiau mano, kad Izraelio kova prieš „Hamas“ Gazoje bus „sunkesnis karas“.Aplink 47 m. rezervo leitenantą pulkininką sukasi dešimtys jaunų šauktinių – daugelis iš jų yra perpus jaunesni ir neturi jokios mūšio patirties.Izraelio ir Gazos pasienyje dislokuotos jų artilerijos padalinio patrankos dabar dieną ir naktį šaudo į nematomus taikinius, besislepiančius už perimetrą juosiančios medžių uždangos.T. Koretzki atgal į savo pulką buvo pašauktas spalio 7 d., kai „Hamas“ įsiveržė iš Gazos Ruožo ir, Izraelio valdžios teigimu, nužudė 1 400 žmonių, pagrinde civilių.Jis sako, kad Izraelis pirmą kartą taip rimtai užsimojo sunaikinti „Hamas“. Bet „tai sunkesnis karas nei pirmiau“, priduria jis.„Mano pabūklai čia dislokuojami ir į Gazą šaudo jau šeštą ar septintą kartą“, – prisimerkęs po panamos bryliumi pasakoja jis.„Tikiuosi, kad šis kartas – paskutinis.“„Aiški“ misijaJo teigimu, jaunieji kariai po mėnesį trunkančios dislokacijos nesiskundžia. Jie neklausinėja „Kiek ilgai tai truks? Kada viskas baigsis?“„Šį kartą tokių klausimų negirdėti. Manau, tai pagrįstą, turint omenyje tai, ką patyrėme“, – priduria jis.„Manau, kad šį kartą misija yra tokia aiški, kad per daug aiškinti nereikia.“Jei bandysi per daug galvoti apie tai, kas bus, „gali smukti moralė“, teigia 21 m. kapralas Navadas. „Sunku visiems, mes bijome, patiriame stresą, bet esame stiprūs“, – aiškina Prancūzijos ir Izraelio pilietis.Žemė po vyrų batais išarta sunkiosios technikos. Saulės kepinamame žemės lopinėlyje dislokuotos Izraelio armijos haubicos, sviedinį galinčios iššauti keleto kilometrų atstumu.„Esame visada pasirengę, ir naktį, ir dieną“, – sako Navadas. „Kai tik reikia šauti, gauname koordinates ir tuojau pat iššauname į teroristų taikinius.“Nematomi taikiniai„Taikinių nesimato, todėl arba reikia turėti stebėtoją, kuris praneštų taikinio koordinates, arba koordinates (dronu) arba radaru nustatyti patiems“, – aiškina T. Koretzki.Izraelio kariuomenė teigia naudojanti toli nuo fronto linijos esančią artileriją, kad palaikytų šiaurės Gazą supančių pėstininkų ir šarvuočių puolimą.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio vykdomą bombardavimą tankiai apgyvendintoje Palestinos teritorijoje pastarąjį mėnesį žuvo daugiau nei 10 000 žmonių, dauguma jų – civiliai.„Niekada nešautume, jei žinotume, kad žus civiliai, todėl juos perspėjame“, – teigia Navadas.Po mėnesį trunkančio karo Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu toliau atmeta galimybę Gazoje paskelbti paliaubas, nurodydamas, kad būtina bet kokios karo veiksmų pertraukos sąlyga – 240 „Hamas“ laikomų įkaitų išlaisvinimas.Civilio gyvenime T. Koretzki vadovauja elektrooptikos bendrovei. Jis gyvena už mažiau nei dviejų kilometrų nuo Gazos esančiame kibuce, kuris buvo užpultas spalio 7 d.„Mūsiškiai su jais kovėsi, o aš vežiau sužeistuosius į ligoninę, kadangi skubiosios pagalbos automobiliai negalėjo atvykti į kibucą“, – sako jis.„Sekmadienio rytą buvo evakuotas visas kibucas, o aš išėjau kariauti. Sekmadienį, spalio 8 d. rytą mūsų padaliniai jau šaudė į Gazą.“

Izraelio ministras: „Hamas“ lyderis apsuptas savo bunkeryjeIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas patvirtino, kad IDF pajėgos yra Gazos miesto centre, skelbia „Sky News“.Jis pridūrė, kad „Hamas“ Gazos Ruožo lyderis Yahya Sinwaras buvo apsuptas bunkeryje.Tačiau ministras nepasakė, kur tas bunkeris yra.Izraelis po karo nevaldys Gazos, kaip ir „Hamas“, sakė Y. Gallantas.Šį rytą ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraeliui teks „bendra atsakomybė už saugumą“ Gazoje „neribotą laiką“.

Generolas: Izraelio pajėgos įsiveržė į Gazos miesto gilumąIzraelio pajėgos įsiveržė į Gazos miesto gilumą, teigia Izraelio gynybos pajėgų vadas, skelbia „Sky News“.„Pirmą kartą per pastaruosius dešimtmečius IDF kovoja pačioje Gazos miesto širdyje. Terorizmo širdyje“, – sakė generolas majoras Yaronas Finkelmanas.Nebuvo jokių požymių, kad Izraelio pajėgos masiškai persikėlė į miestą, tačiau kariuomenės atstovas spaudai Richardas Hechtas užsiminė, kad apsuptosios pajėgos gali rengti reidus miesto viduje.Gyventojai sakė, kad pakraščiuose buvo pastatyti tankai, kurie galėjo šturmuoti Gazos miesto centrą.„Kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą pajėgos žudo kovotojus, atidengia tunelius, naikina ginklus ir toliau veržiasi į priešo centrus“, – sakė generolas majoras Y. Finkelmanas.Karinis „Hamas“ sparnas teigė, kad jo kovotojai daro didelius nuostolius ir žalą besiveržiančioms Izraelio pajėgoms.Patikrinti abiejų pusių teiginių mūšio lauke nebuvo įmanoma.

Airijos premjeras paaiškino, kodėl neketina išsiųsti Izraelio ambasadoriausAirijoje partija „Sinn Féin“ paragino vyriausybę išsiųsti Izraelio ambasadorių, protestuodama prieš Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože, kuriuos „Sinn Féin“ laiko tarptautinės teisės pažeidimu. Ministras pirmininkas Leo Varadkaras atsakė, kad valstybė turi išsaugoti ryšių kanalus ateičiai, todėl Airija neišsiuntė, pavyzdžiui, Rusijos ambasadoriaus.„Net kariaujančios šalys turi ambasadorius. Mes neišsiuntėme Rusijos ambasadoriaus, ir nemanau, kad čia yra kas nors, kas taip remia Ukrainą, kaip aš, ir ne žodžiais, o darbais“, – sakė L. Varadkaras, antradienį kalbėdamas parlamente.Pasak naujienų agentūros PA, premjeras priminė, kad Gazos Ruože vis dar yra apie 40 Airijos piliečių, o aštuonmetė Airijos pilietė Emily Hand greičiausiai yra tapusi „Hamas“ įkaite – Dublinui reikia darbinių kontaktų su visomis pusėmis, kad juos visus išlaisvintų.„Be to, norime, kad kada nors galėtume dalyvauti pokalbyje apie taiką, susitaikymą ir konflikto pabaigą. O jei išsiunčiate ambasadorių, atimate iš savęs galimybes. Jūs nutraukiate ryšius. Jūs nebegalite derėtis“, – Airijos ministras pirmininkas paaiškino, kodėl neketina išsiųsti Izraelio ambasadoriaus.

Daugėja proiranietiškų grupuočių atakų prieš JAV pajėgas Sirijoje ir IrakeSpalio 7 d. kilus Gazos karui, proiranietiškos grupuotės vis labiau taikosi į JAV karines bazes Sirijoje ir Irake. Londone įsikūręs Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras antradienį pranešė, kad Irano remiami smogikai nuo karo pradžios surengė mažiausiai 23 atakas prieš JAV dalinius Sirijoje.JAV gynybos departamentas iki pirmadienio suskaičiavo 10 atakų Irake ir 18 Sirijoje. Tai esą daugiausiai buvo „trikdančios dronų ir raketų atakos“.Teherano sąjungininkės sukarintos grupuotės save laiko „pasipriešinimo ašimi“. Irano vadovybė nuo Gazos karo pradžios ne kartą grasino Izraeliui. Iranas nuo 1979 m. Islamo revoliucijos laiko žydų valstybę mirtina prieše.

Žiniasklaida: per Rafos perėją evakuota mažiausiai 420 užsieniečiųAntradienį iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos perėjimo punktą evakuota mažiausiai 320 užsienio pasų turėtojų ir 100 Egipto piliečių. Apie tai iš Kairo pranešė „Reuters“, remdamasi Egipto saugumo šaltiniu.„Reuters“ rašo, kad Jordanijos užsienio reikalų ministerija pranešė, jog antradienį iš Gazos Ruožo išvyko 262 Jordanijos piliečiai.Ryte buvo pranešta, kad pagal Rafos kontrolės punkte iškabintą sąrašą šiandien į Egiptą turėjo evakuotis apie 600 užsieniečių, įskaitant daugiau kaip 100 Ukrainos piliečių.

JAV neatmeta galimybės permesti į Artimuosius Rytus daugiau kariųJAV vyriausybė dėl Gazos karo neatmeta galimybės nusiųsti į regioną daugiau karinės paramos. Toliau stebėsime situaciją, antradienį stočiai CNN sakė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby. Jei prireiktų papildomai keisti kariuomenės pajėgumus, parengtį ar įrangą, tai esą būtų padaryta.Jau praėjusią savaitę JAV kariuomenė į Artimuosius Rytus permetė šimtus karių. Atgrasymo tikslais į rytinį Viduržemio jūros regioną buvo nusiųsti ir keli karo laivai bei koviniai lėktuvai.Komentuodamas dešimtis proiranietiškų smogikų atakų prieš Irake ir Sirijoje dislokuotas JAV pajėgas, J. Kirby sakė: „Žinoma, darysime viską, ką turime daryti, kad apsaugotume savo dalinius Irake ir Sirijoje“. Šios atakos esą kelia labai didelį nerimą. Tačiau kol kas nematyti, jog kuris nors regiono veikėjas akivaizdžiai „judintų raumenis“, kad išplėstų konfliktą.J. Kirby pabrėžė, kad JAV ir toliau remia Izraelį ir kad užtikrins, jog šalis gautų viską, ko jai reikia kovoje su islamistiniu „Hamas“ judėjimu.

600 žmonių naudojasi vienu tualetu prieglaudoje, nes 40 proc. Gazos ligoninių nustojo veiktiJT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro duomenimis, mažiausiai 600 žmonių naudojasi vienu tualetu perpildytoje JT prieglaudoje pietinėje Gazos Ruožo dalyje, skelbia „Sky News“.Apie 22 tūkst. žmonių rado prieglobstį Chan Juniso mokymo centre, JT Pagalbos ir darbo agentūros (OCHA) įstaigoje, ir kiekvienam žmogui tenka tik po du kvadratinius metrus.Jie yra vieni iš maždaug 717 tūkst. žmonių, prisiglaudusių agentūros suteiktose patalpose, iš bendro 1,5 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų skaičiaus, teigė OCHA.Dar 122 tūkst. žmonių prisiglaudė ligoninėse, bažnyčiose ir viešuosiuose pastatuose, tačiau šios ligoninės patiria sunkumų.OCHA teigė, kad Gazos Ruože dėl žalos ar kuro trūkumo nustojo veikti mažiausiai 40 proc. ligoninių ir 71 proc. visų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų.Vakar Izraelio kariškiai į visas ligonines šiaurinėje šalies dalyje siuntė evakuacijos šaukimus, kai kuriais atvejais teigdami, kad patalpomis naudojasi kovotojai, sakė agentūra.

Izraelio pareigūnas: „Hamas“ pažeidė paliaubas, kai nužudė 1400 žmoniųIzraelio vyriausybės atstovas teigė, kad „Hamas“ pažeidė paliaubas, kai nužudė 1 400 žmonių ir pasitraukė atgal į Gazos Ruožą, skelbia „Sky News“.Vokietijos DW naujienų tarnybos paklaustas, ar Izraelis kada nors sutiks nutraukti ugnį, Eylonas Levy atsakė, kad tai neįvyks, kol „Hamas“ nebus sunaikintas, ir pridūrė, kad paliaubos galiojo iki tos dienos, kai „Hamas“ užpuolė pietų Izraelį.„Mes nesvarstysime jokių paliaubų, kad ir kokios laikinos jos būtų, jei nebus grąžinti mūsų įkaitai“, – sakė jis.„Spalio 6 d. buvo paliaubos. „Hamas“ jas sulaužė. Ji žiauriai nužudė 1 400 žmonių ir pasitraukė atgal į Gazos Ruožą. Paliaubos tiesiogine prasme leistų „Hamas“ išsisukti nuo bausmės už žmogžudystes. Tai leistų jai laisvai tai pakartoti.“E. Levy toliau sakė, kad Izraelis nenutrauks ugnies, kol nepasieks savo karo tikslų – sunaikinti „Hamas“, kad „ji daugiau niekada nebegalėtų žaloti mūsų žmonių ir niekada daugiau nepadarytų to, ką padarė spalio 7 d.“

Žiniasklaida: Zelenskis atšaukė vizitą į IzraelįŽiniasklaida praneša, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atšaukė šiandien planuotą vizitą į Izraelį po to, kai savaitgalį buvo nutekinta informacija apie jo kelionę.„The Times of Israel“ citavo diplomatinius šaltinius, kurie teigė, kad Ukrainos prezidentas vis dar ketina apsilankyti šalyje, tačiau data esą nėra nustatyta.„Jei prezidentas Zelenskis atvyks, jis bus sutiktas išskėstomis rankomis“, – cituojamas vienas Izraelio pareigūnas.Ukrainos diplomatas anksčiau leidiniui „The Times“ sakė, kad V. Zelenskis buvo „labai nusivylęs“, nes nenorėjo, kad naujienos apie jo kelionę būtų paviešintos iki tol, kol jis nuvyks.

Vokietija atblokuos įšaldytas UNRWA lėšas, skirtas Gazos RuožuiVokietija atnaujins finansavimą ir vystomąjį bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) Gazos Ruože, motyvuodama vis sunkesne civilių gyventojų padėtimi šioje teritorijoje.Vokietijos plėtros ministrė Svenja Schulze apie šį sprendimą pranešė antradienį Amane po derybų su UNRWA generaliniu komisaru Philippe‘u Lazzarini.„Izraelis kovoja su „Hamas“, tačiau palestiniečiai nėra „Hamas“, – savo sprendimą aiškino S. Schulze.Vokietija prieš mėnesį, po kruvinų islamistinės palestiniečių ekstremistų grupuotės „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį, laikinai įšaldė UNRWA vystymo projektų finansavimą.Ph. Lazzarini pasveikino šį žingsnį ir pakartojo JT raginimą sudaryti humanitarines paliaubas. Pasak jo, kelių sunkvežimių, gabenančių pagalbą per Egipto Rafos pasienio perėją, nepakanka. Gazos Ruože gyvena daugiau kaip 2,2 mln. žmonių.Plėtros ministerija pranešė, kad bus atblokuotas 71 mln. eurų planuoto UNRWA finansavimo ir papildomai skirta 20 mln. eurų, atsižvelgiant į dabartinius poreikius.S. Schulze taip pat ketina susitikti su Jordanijos ministru pirmininku Bisheru Khasawneh, tačiau jordaniečių prašymu bendra spaudos konferencija nebus rengiama.

„Hamas“ tvirtina, kad ketino paleisti 12 Gazos Ruože sulaikytų užsieniečių, bet „okupacija“ tam sutrukdė„Hamas“ atstovas spaudai pareiškė, kad prieš kelias dienas Gazoje ketino paleisti 12 sulaikytųjų, turinčių užsienio pilietybę, „tačiau okupacija tam sutrukdė“, skelbia „Sky News“. „Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime „Hamas“ ginkluotojo sparno atstovas sakė, kad „al-Qassam“ grupuotė paskelbė, jog ruošiasi paleisti Gazoje sulaikytus asmenis.„Mes vis dar tvirtiname, kad esame pasirengę juos paleisti, tačiau tam trukdo padėtis vietoje ir sionistų agresija, kelianti grėsmę jų gyvybėms“, – priduriama pareiškime.Praėjusią savaitę „al-Qassam“ grupuotės atstovas spaudai Abu Obeida sakė, kad kai kurios šalys per tarpininkus ėmėsi veiksmų, kad būtų paleisti kai kurie Gazos Ruože sulaikyti užsieniečiai. Jis sakė: „Mes gavome šių šalių prašymus. Todėl informavome tarpininkus, kad artimiausiomis dienomis paleisime keletą užsieniečių, laikydamiesi savo anksčiau išsakytos pozicijos, kad nenorime ar neturime reikalo jų toliau laikyti Gazoje.“

„Košmaras – mūsų realybė“: „Hamas“ paimtų įkaitų šeimų agonijaBuvo beveik 8 valanda spalio 7-osios ryto, kai į Orit Meir mobilųjį atėjo siaubą kelianti balso žinutė nuo jos sūnaus Almogo, kuris buvo išvykęs į muzikos festivalį pietų Izraelyje.„Mama, visur (krenta) raketos. Nežinau, kas darosi,“ – žinutėje kalbėjo dvidešimt vienerių metų sūnus. „Mama, myliu tave.“Kitą kartą mama jį pamatė „Hamas“ iš Gazos išplatintame vaizdo įraše, kuriame jis persigandęs gulėjo ant žemės.Almogas Meiras kartu su šimtais kitų besilinksminančiųjų dalyvavo muzikos festivalyje „Supernova“, kai „Hamas“ smogikai įvykdė savo kruviną išpuolį, nusinešusį daugiausiai gyvybių Izraelio istorijoje.Sieną kirtę pikapais, motociklais ir net parasparniais, Islamo smogikai surengė kruviną antpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo 1 400 žmonių – vien toje vietoje, kur vyko muzikos festivalis, buvo nužudyta 270 asmenų.Dar 240 žmonių buvo paimti įkaitais. Tarp pagrobtųjų buvo ir Almogas.„Mano sūnus išvyko į vakarėlį ir atsidūrė grobikų rankose Gazoje... tai turėjo būti taikos ir meilės šventė,“ – Įkaitų ir be žinios dingusių šeimų forumo Atėnuose surengtame renginyje žurnalistams sakė O. Meir.„Mūsų gyvenimas tapo košmaru, tačiau šis košmaras yra mūsų realybė,“ – iš skausmo drebančiu balsu kalbėjo ji.Per mėnesį po „Hamas“ antpuolio Izraelis pradėjo karą, niokojamą bombardavimą ir sausumos operaciją, per kurią Gazoje, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 10 000 žmonių.Izraelio ministras pirmininkas pirmadienį dar kartą prisiekė, kad kol nebus paleisti įkaitai, jokių paliaubų nebus.O. Meir šeima toliau kankinasi ir laukia - tuo metu karas tęsiasi, o kautynių galo nematyti.Paskutinį kartą savo sūnų Orit Meir pamatė „Hamas“ netrukus po antpuolio paviešintame vaizdo įraše.„Jis gulėjo ant žemės,“ – kalbėjo ji. „Jis buvo persigandęs, persigandęs.Nežinome, ar jis dar gyvas.“„Praradome laiko nuovoką“Įkaitais paimtų izraeliečių ir užsienio šalių piliečių, kurių amžius – nuo vos kelių mėnesių iki daugiau nei 80 m., kančios ir liūdesio suvienyti pareikalavo, kad vyriausybė „grąžintų juos namo“.Vienas įkaitas buvo išlaisvintas, dar keturi – paleisti, tačiau „Hamas“ pranešė, kad dešimtys neįvardytų pagrobtųjų žuvo per Izraelio bombardavimą. Šio teiginio patikrinti neįmanoma.Kaip sakė Galia David, kurios 22 m. sūnus Evyataras irgi buvo pagrobtas muzikos festivalyje, „nieko apie jį negirdėjome jau 30 dienų“.„Praradome bet kokią laiko nuovoką,“ – kalbėjo ji.G. David vyriausiasis sūnus Ilajus pasakojo, kad jo brolis taip pat buvo parodytas „Hamas“ paviešintame vaizdo įraše – tai vienintelis įrodymas, kad jis liko gyvas po spalio 7 d. įvykių.Viename vaizdo įraše jis parodytas už nugaros surištomis rankomis, matyti, kaip jo pagrobėjai iš jo tyčiojasi.Dar kitame jis ir dar keturi įkaitai yra suguldyti ant žemės.„Jie visi persigandę,“ – sakė Ilajus Davidas.Ašaras nuo akių braukdama motina mėgino nupasakoti tą skausmą, kurį jaučia įkaitų šeimos.„Esu tikra, kad visi turite šeimas ir galite suprasti, kaip būna, kai pagrobiamas jūsų brolis, motina, močiutė, bet kuris iš jūsų artimųjų,“ – kalbėjo ji.Ji sakė, kad pagrindinis jos tikslas – susigrąžinti sūnų.Almogo Meiro dėdė Aviramas išreiškė viltį, kad vieną dieną plataus masto konfliktas pasibaigs.„Norime taikiai gyventi su palestiniečiais,“ – sakė jis, tačiau tuo pačiu apkaltino „Hamas“ „laužant žmogiškumo įstatymus“.„Negalime su tuo taikstytis,“ – pasakė jis.„Tačiau turime rasti būdą sugyventi taikiai ir ilgai.“

Izraelis perėmė „įtartiną oro taikinį“, paleistą iš LibanoIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad antradienį perėmė „įtartiną oro taikinį“, paleistą iš Libano per šiaurinę sieną, skelbia „Sky News“. „Prieš kurį laiką IDF oro gynybos sistema perėmė įtartiną oro taikinį, kuris buvo aptiktas pasienio su Libanu zonoje prieš jam kertant Izraelio teritoriją“, – sakoma pareiškime. Jame taip pat sakoma, kad buvo apšaudytas Izraelio „postas“ šiaurinėje Izraelio dalyje, nors apie sužeistuosius nepranešama.„IDF kariai atsakė artilerijos ugnimi link šaudymo ištakų Libane“.

Gazos Ruože tebėra 8 pabėgėlių stovyklos, atsiradusios per pirmąjį arabų ir Izraelio karąDešimtys tūkstančių Gazos Ruožo gyventojų gyvena aštuoniose pabėgėlių stovyklose, kurios buvo įkurtos po masinio palestiniečių pasitraukimo per karą, kilusį po Izraelio įkūrimo 1948 metų gegužės mėnesį.Daugiau kaip 760 tūkst. palestiniečių pabėgo arba buvo išvaryti iš savo namų per įvykį, kurį palestiniečiai vadina „Nakba“ (arabiškai „katastrofa“).Apie 180 tūkst. jų pabėgo į Gazos Ruožą, o likusieji išsibarstė po Vakarų Krantą ir kaimynines arabų šalis, ypač Jordaniją, Libaną ir Siriją.1949 metais Jungtinės Tautos įsteigė specialią agentūrą UNRWA, kuri palestiniečiams ir jų palikuonims, taip pat turintiems pabėgėlio statusą, teikia būtiniausias paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūros ir švietimo.Daugiau nei du trečdaliai iš 2,4 mln. žmonių, gyvenančių Gazoje, yra registruoti pabėgėliai.Izraelis atkakliai neigia jų „teisę grįžti“, kurią JT parėmė 1948 metų rezoliucijoje ir kuri buvo nesutarimų priežastis praeituose taikos derybų raunduose.Nors sąvoka „pabėgėlių stovykla“ sukelia vaizdinį, kad žmonės ten gyvena palapinėse, Gazos Ruože palapines jau seniai pakeitė daugiaaukščiai cementinių blokų pastatai.Tačiau sąlygos aštuoniose teritorijoje išsibarsčiusiose stovyklose buvo prastos dar prieš Izraeliui pradedant nepaliaujamai ją bombarduoti atsakant į žiaurius „Hamas“ išpuolius.Spalio 7 dieną „Hamas“ ginkluoti užpuolikai šturmavo Izraelį ir nužudė daugiau kaip 1 400 žmonių bei paėmė daugiau kaip 240 įkaitų. Izraelis atsakė nesiliaujančia karine kampanija Gazos Ruože, per kurią, anklavo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis, žuvo daugiau kaip 10 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių gyventojų.Gazos Ruožo stovyklos yra vienos tankiausiai apgyvendintų vietų planetoje – ikikariniais duomenimis, mažiau nei 6,5 kv. kilometrų plote gyvena daugiau nei 620 tūkst. žmonių.Griežta oro, jūros ir sausumos blokada, kurią Izraelis įvedė po to, kai 2007 metais „Hamas“ perėmė Gazos Ruožo kontrolę, dar labiau pablogino jų padėtį.UNRWA duomenimis, 2022 metų trečiąjį ketvirtį nedarbas stovyklose siekė 48,1 proc., palyginti su 46,6 proc. likusioje Gazos Ruožo dalyje.Dvi iš šių stovyklų – Džabalija ir Šati – yra šiaurinėje teritorijos dalyje, iš kurios Izraelis, tęsdamas karą prieš „Hamas“, spalio 13 dieną nurodė evakuoti civilius gyventojus.JT duomenimis, nuo karo pradžios iš savo namų pabėgo apie 1,5 mln. žmonių, tačiau manoma, kad šiaurėje jų vis tiek dar liko daug.Nakvynė – gatvėjeDžabalija – didžiausia Gazos Ruožo stovykla, kurioje 1987 metais prasidėjo pirmoji intifada arba sukilimas prieš Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijų okupaciją, – nuo puolimo pradžios ne kartą buvo bombarduojama.Izraelio kariuomenė tvirtina, kad smogė „Hamas“ nariams ir po stovykla iškastiems tuneliams, tačiau per juos nukentėjo kelios JT valdomos mokyklos, kuriose apgyvendinti be namų likę asmenys.Dažnas taikinys buvo ir Gazos miesto pakraštyje esanti Šati stovykla. Centrinėje Gazos dalyje buvo smogta Bureidž ir Al Maghazi stovykloms.Šeštadienį per Izraelio aviacijos smūgį Al Maghazi stovykloje žuvo 45 žmonės, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Tarp žuvusiųjų buvo keturi vaikai ir keturi žurnalisto Mohammedo Alaloulio broliai.Daugelis žmonių, pabėgusių iš savo namų šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, susispietė pietiniuose Khan Yuniso ir Rafos miestuose, kur JT taip pat yra įsteigusi pabėgėlių stovyklas.Pasak UNRWA, lapkričio 1 dienos duomenimis, daugiau kaip 530 tūkst. žmonių buvo prisiglaudę jos centruose Gazos Ruože, Khan Yunise ir Rafoje, ir pridūrė, kad prieglaudos buvo perpildytos, o daugybei žmonių teko nakvoti tiesiog gatvėje.Daugelis tikisi išvykti iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos pasienio perėją – vienintelį Izraelio nekontroliuojamą įvažiavimą į Gazos Ruožą ir išvažiavimą iš jo. Tačiau kol kas Egiptas praleido tik kelis šimtus užsieniečių, dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir sužeistų palestiniečių.

PSO: Gazos Ruože amputacijos vyksta be anestezijosPasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad Gazos Ruože operacijos, įskaitant amputacijas, atliekamos be anestezijos, nes jos labai trūksta, skelbia „Sky News“. PSO yra viena iš daugelio organizacijų, raginančių suteikti daugiau pagalbos anklavui ir taikyti „humanitarines pertraukas“, kad iš anklavo galėtų išvykti sunkiausiai sužeistieji. PSO atstovas taip pat sakė, kad nuo karo pradžios žuvo mažiausiai 16 sveikatos priežiūros darbuotojų. „Daugiau kaip 16 sveikatos priežiūros darbuotojų žuvo tarnybos metu, rūpindamiesi sužeistaisiais ir ligoniais“, – sakė Christianas Lindmeieris. „Tai žmonės, palaikantys sveikatos apsaugos sistemos veikimą per atsidavimą, jie kažkaip rado būdą išlaikyti tam tikrą paslaugų lygį.“

„Hamas“ vadovaujama ministerija: per dieną Gazos Ruože žuvo 300 žmonių„Hamas“ vadovaujama sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 10 328, skelbia „Sky News“.Tai 300 daugiau nei vakar, kai buvo pranešta apie 10 022 mirties atvejus.Iš jų 4 237 yra vaikai, nurodė ministerija. Naujausiais UNRWA duomenimis, nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ kovotojai surengė masinį įsiveržimą į Izraelį, dėl kurio buvo suduoti stiprūs atsakomieji smūgiai, Gazos Ruože buvo perkelta daugiau kaip 700 tūkst. žmonių.

Maskva: Izraelio pastaba apie branduolinį smūgį kelia „daugybę klausimų“Rusijos užsienio reikalų ministerija susirūpinusi reagavo į Izraelio ministro komentarą, kuriame jis išreiškė atvirumą idėjai, kad Izraelis galėtų suduoti branduolinį smūgį Gazos Ruožui, skelbia „Sky News“. Radijo interviu metu paklaustas apie hipotetinę branduolinę galimybę, paveldo ministras Amihay Eliyahu, kurį Benjaminas Netanyahu dėl šių komentarų nušalino nuo pareigų, atsakė: „Tai vienas iš būdų“.Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad šis komentaras „sukėlė daugybę klausimų“. Ji sakė, kad pagrindinis klausimas buvo tas, kad Izraelis, atrodo, pripažino, jog turi branduolinių ginklų, nors viešai to nepatvirtino.Amerikos mokslininkų federacija apskaičiavo, kad Izraelis turi apie 90 branduolinių kovinių galvučių.

Izraelio kariuomenė netoli vienos ligoninės Gazos Ruože susirėmė su „Hamas“ smogikaisIzraelio kariuomenė teigia, kad netoli vienos Gazos mieste įsikūrusios ligoninės atakavo „Hamas“ smogikus.Grupuotė planavo iš gretimo pastato surengti ataką prieš Izraelio pajėgas, antradienį platformoje „Telegram“ pareiškė kariuomenė.Kariškiai taip pat pažymėjo, kad praėjusią dieną Gazos Ruožo šiaurėje perėmė vienos „Hamas“ „karinės tvirtovės“ kontrolę. Ten esą buvo aptikta raketų ir jų paleidimo įrenginių.Kariuomenė yra nurodžiusi, kad ketina sustiprinti spaudimą apsuptame Gazos mieste.Izraelis yra beveik visiškai apgulęs Gazos Ruožą. Apgultis vykdoma nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį ir pražudė daugiau kaip 1 400 žmonių.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius padidėjo iki 10 022.

Antradienį iš Gazos Ruožo išvyks dar šimtai užsieniečiųDar šimtai užsieniečių ir palestiniečių, turinčių dvigubą pilietybę, antradienį turėtų išvykti iš Gazos Ruožo, rodo palestiniečių pasienio tarnybos paskelbtas sąrašas.Tarp 600 į Egiptą išvykstančių žmonių yra maždaug 150, turinčių Vokietijos pasus. Sąraše taip pat yra Prancūzijos, Kanados, Ukrainos, Rumunijos ir Filipinų piliečių.Egipto saugumo šaltinių teigimu, pirmadienį iš Gazos Ruožo išvyko daugiau nei 300 užsieniečių, tarp jų 100 egiptiečių.

Palestinos sveikatos ministerija teigia, kad Gazos Ruože aukų skaičius viršijo 10 000Palestiniečių, žuvusių Gazoje nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, skaičius perkopė 10 000, pranešė Palestinos sveikatos ministerija Ramaloje, remdamasi šaltiniais „Hamas“ kontroliuojamame anklave.Pasak ministerijos, daugiau nei 70 proc. žuvusiųjų buvo vaikai, moterys ir pagyvenę žmonės, o apie 24 000 žmonių buvo sužeisti.

„Hamas“ pareigūnas tvirtina, kad civiliai per spalio 7 d. išpuolį nebuvo taikiniai„Hamas“ pareigūnas tvirtina, kad Izraelio civiliai nebuvo smogikų taikiniai ir kad buvo užpulti tik kariškiai, o tai prieštarauja gausiems vaizdo ir fotografijų įrodymams, leidžiantiems manyti, kad taikiniais iš tikrųjų buvo civiliai.Moussa Abu Marzouk BBC sakė, kad „moterys, vaikai ir civiliai buvo atleisti“ nuo „Hamas“ atakų.Jis tvirtino, kad „Hamas“ ginkluoto sparno lyderis Mohamedas el Deifas įsakė savo vyrams gailėti civilių.„El Deifas aiškiai pasakė savo kovotojams: „Nežudyk moters, nežudyk vaiko ir nežudyk seno žmogaus“, – sakė jis.Izraelis tvirtina, kad spalio 7 d. „Hamas“ nužudė daugiau nei 1 400 žmonių.

Netanyahu: Izraelis turės bendrą atsakomybę už Gazos Ruožą „neribotą laiką“ pasibaigus karuiIzraeliui teks „bendra atsakomybė“ už saugumą Gazoje „neapibrėžtą laikotarpį“ pasibaigus karui, pirmadienį per ABC News parodytą interviu pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.Gazą turėtų valdyti „tie, kurie nenori tęsti „Hamas“ kelio“, – sakė Netanyahu, pridurdamas: „Manau, kad Izraelis neribotą laiką prisiims bendrą atsakomybę už saugumą, nes matėme, kas atsitinka, kai mes jos neturime.“Ministras pirmininkas taip pat pakartojo, kad Izraelis neleis visuotinių paliaubų, kol „Hamas“ nepaleis visų įkaitų.Tačiau Netanyahu sakė, kad yra pasirengęs trumpoms pauzėms.„Kalbant apie taktines mažas pauzes, valanda čia, valanda ten. Turėjome jų anksčiau, manau, patikrinsime aplinkybes, kad galėtų įvežti prekes, humanitarines prekes arba mūsų įkaitus, pavienius įkaitus, pasitraukti. Bet nemanau, kad bus visuotinės paliaubos“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė teigia sunaikinusi „Hezbollah“ ginklų saugyklą LibaneIzraelio kariuomenė pirmadienį pranešė sunaikinusi „Hezbollah“ ginklų saugyklą ir smogusi kitiems taikiniams Libane, reaguodama į raketų apšaudymą.Anksčiau pirmadienį „Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už 16 raketų paleidimą į Izraelį, sakydama, kad tai buvo atsakas už Izraelio smūgius Gazos Ruože.Izraelio gynybos pajėgų pranešime teigiama, kad jos naikintuvai, remiami artilerijos smūgių, smogė „daugeliui objektų, kuriuose buvo „Hezbollah“ priklausantis technologinis turtas, ginklų saugykla, paleidimo postai ir teroristų infrastruktūra“.Padėtis Izraelio ir Libano pasienyje pastarosiomis dienomis suaktyvėjo, Izraelio pajėgoms keičiantis ugnimi su „Hezbollah“ ir kitomis kovotojų grupuotėmis.

WSJ ataskaita: JAV siunčia į Izraelį tiksliai valdomų bombų už 320 mln. dolerių„Wall Street Journal“ ataskaitoje teigiama, kad Baltieji rūmai planuoja perduoti Izraeliui tiksliai valdomų bombų už 320 mln. dolerių.JAV laikraštis teigia peržiūrėjęs praėjusią savaitę išsiųstą Joe Bideno administracijos korespondenciją Kongresui, pranešantį apie tokių bombų perdavimą.Ataskaitoje teigiama, kad ginklai iš JAV „Rafael“ filialo būtų perduoti Izraelio patronuojančiai bendrovei.

Baltieji rūmai: Bidenas ir Netanyahu aptarė „taktinių pauzių galimybę“JAV prezidentas Joe Bidenas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį savo pokalbyje aptarė įkaitų situaciją, humanitarinę pagalbą ir „taktinių pauzių galimybę“, pranešė Baltieji rūmai.J. Bidenas „pakartojo savo tvirtą paramą Izraeliui ir Izraelio piliečių apsaugą nuo „Hamas“ ir visų kitų grėsmių, taip pat pabrėždamas būtinybę apsaugoti civilius palestiniečius gyventojus ir sumažinti civilių žalą karinių operacijų metu“, teigiama Baltųjų rūmų pranešime.Prezidentas „taip pat aptarė situaciją Vakarų Krante ir būtinybę patraukti atsakomybėn ekstremistus už smurtinius veiksmus“.Abu lyderiai sutarė vėl pasikalbėti artimiausiomis dienomis.Didėjantis žuvusiųjų skaičiui, Izraelio bombardavimo kampanija tankiai apgyvendintame Gazos Ruože sulaukė tarptautinio pasmerkimo. Pirmadienį „Hamas“ kontroliuojama sveikatos ministerija Palestinos anklave pranešė, kad Izraeliui pradėjus karą prieš „Hamas“, žuvo daugiau nei 10 tūkst. žmonių.Izraelis pareiškė, kad taikosi į „Hamas“ operatyvininkus Gazoje, ir pridūrė, kad „Hamas“ „tyčia įneša savo turtą į civilius rajonus“ ir naudoja civilius kaip žmonių skydus.Jungtinės Valstijos rėmė Izraelio kampaniją viso karo metu, sakydamos, kad šalis turi teisę gintis. Spalio 18 d. ji vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl humanitarinių pertraukų, skirtų pagalbos pristatymui į Gazą, tačiau praėjusią savaitę J. Bidenas pareiškė, kad palaiko humanitarinę pauzę, kad būtų galima išlaisvinti daugiau Gazoje laikomų įkaitų.

„Hamas“ vėl apkaltino Izraelį dėl smūgio ligoninei „Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pareiškė, kad per Izraelio surengtą oro antskrydį pataikyta į pastatą, priklausantį Gazos Ruožo Al Shifa ligoninei.Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti, sakė ministerijos atstovas.„Pastate yra 170 sužeistų žmonių ir šimtai kitų perkeltų palestiniečių“, – sakė jis.Izraelis paneigė tokius kaltinimus. „Sky News“ negali savarankiškai patikrinti šių teiginių.

IDF: sausumos pajėgos didina spaudimą Gazos miestuiIzraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad sausumos pajėgos pastarąsias kelias valandas veikė giliau Gazos mieste.D. Hagari sako, kad IDF „didina spaudimą Gazos miestui“, kuriame, kaip manoma, yra pagrindinė „Hamas“ tvirtovė.Jis sako, kad IDF nukovė kelis „Hamas“ lauko vadus per nakties oro antskrydžius ir operacijas, o tai „labai kenkia „Hamas“ gebėjimui vykdyti kontratakas“.D. Hagari sako, kad kovos inžinerijos pajėgos griauna kiekvieną tunelį, su kuriuo susiduria, naudodamos „skirtingus ir įvairius įrenginius“.

Izraelio kariuomenė teigia Vakarų Krante nukovusi keturis teroristų tinklo nariusIzraelio specialiųjų pajėgų būrys per pirmadienį Vakarų Krante atliktą operaciją nukovė keturis palestiniečius, praneša Izraelio kariuomenė, nurodydama, kad tai buvo „keturi teroristai iš teroristinio Tulkarmo tinklo“.„Jie buvo atsakingi už dešimtis įvykdytų apšaudymų ir planavo naujus teroro išpuolius,“ – teigia karinės pajėgos, pridurdamos, kad iš jų buvo paimti du automatiniai ginklai.Palestinos žiniasklaida praneša, kad tarp nukautųjų buvo vienas iš islamistų judėjimo „Hamas“ vadų ir vienas iš al-Aqsa brigadų – Palestinos prezidento Mahmoudo Abbaso partijai „Fatah“ artimos ginkluotos grupuotės vadų.Paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti kulkų suvarpytas automobilis.

Netanyahu: Irano ašis nori sustabdyti Izraelio suartėjimą su kaimyninėmis šalimisIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu apkaltino Iraną ir jo sąjungininkes sąmoningai bandant stabdyti Izraelio suartėjimą su arabų šalimis regione. Praėjus mėnesiui nuo Gazos karo pradžios, B. Netanyahu pirmadienį susitikime su 1 000 užsienio diplomatų kalbėjo apie „karą tarp civilizacijos ir barbariškumo“.B. Netanyahu sakė: „Barbariškumui vadovauja teroro ašis“. Šios ašies, kuri apima ir Libano šiitų grupuotę „Hezbollah“, Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ bei husių sukilėlius Jemene, smaigalyje esą yra Teheranas. Jos tikslas yra Artimuosius Rytus ir pasaulį „grąžinti atgal į tamsų laikmetį“.„Jie nori torpeduoti ir žlugdyti bet kokią pažangą taikos kryptimi, taip pat pažangą ir perspektyvas, numatytas mūsų būsimose taikos sutartyse su arabų kaimynais“, – kalbėjo B. Netanyahu.Izraelis ir Saudo Arabija, tarpininkaujant JAV, prieš spalio 7 d. buvo kelyje į suartėjimą. Tačiau „Hamas“ Izraelyje surengtos žudynės ir tada atsakomieji smūgiai Gazos Ruože sustabdė šias pastangas.2020 m. Bahreinas ir Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) buvo pirmosios Persijos įlankos šalys, pasirašiusios susitarimą dėl diplomatinių santykių su Izraeliu užmezgimo. Iki tol iš arabų valstybių diplomatinius santykius su Izraeliu palaikė tik kaimyninės šalys Egiptas ir Jordanija. Jordanija, reaguodama į Gazos karą, atšaukė savo ambasadorių Izraelyje.B. Netanyahu paragino tarptautinę bendruomenę paremti Izraelį kovoje su „Hamas“. „Jei Artimieji Rytai atsidurs teroro ašies rankose, kita bus Europa“, – įspėjo jis. Po Izraelio pergalės prieš „Hamas“ žmonių Gazoje ir visų tautų Artimuosiuose Rytuose esą lauks „daug žadanti ateitis ir viltis“.

JT Saugumo Taryba surengs uždarą posėdį karui Gazoje aptartiJT Saugumo Taryba pirmadienį vėl svarstys karo Gazoje klausimą.Diplomatinių šaltinių teigimu, neeilinis posėdis Niujorke sušaukiamas Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Kinijos prašymu bei bus uždaras.Posėdį numatyta pradėti 15:00 val. (20:00 val. Grinvičo laiku).Iki to laiko JT generalinis sekretorius António Guterresas planuoja paskelbti dar vieną pareiškimą dėl karo.Itin susiskaldžiusi Saugumo Taryba jau keletą kartų diskutavo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ tema, tačiau vieningos pozicijos taip ir nepasiekė.

Pareiškimas iš „Hamas“: grupuotė toliau valdys Gazą„Hamas“ nepripažins marionetinės Gazos Ruožo vyriausybės ir nesitrauks iš šios teritorijos, pirmadienį Libane pareiškė Palestinos islamistų grupuotės lyderis.Izraelis yra pranešęs ketinantis sunaikinti „Hamas“, kad atkeršytų už grupuotės spalio 7 d. įvykdytą išpuolį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo mažiausiai 1 400 žmonių.„Tiems, kurie mano, kad „Hamas“ išnyks - „Hamas“ visada liks mūsų tautos sąmonėje ir jokia jėga žemėje negalės jos sunaikinti ar sumenkinti,“ – kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė Osama Hamdanas.Vyriausiasis „Hamas“ vadas nurodė, kad Izraelio sąjungininkės Jungtinės Valstijos planavo pakeisti jo valdžia Gazoje, šį poelgį prilygindamas nacistinės Vokietijos per Antrąjį pasaulinį karą Prancūzijoje įsteigtai marionetinei valstybei.„Mūsų žmonės neleis Jungtinėms Valstijoms primesti savo planų suformuoti joms ir okupantams (Izraeliui) palankią administraciją, mūsų tauta nepripažins naujos Viši vyriausybės,“ – teigė jis.Izraelio kariuomenė tęsė Gazos Ruožo bombardavimą ir nusiuntė į jį savo sausumos karius, vykdydama karinę operaciją, per kurią, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo daugiau nei 10 000 žmonių.Antradienį kalbėdamas kongrese, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad Gazos Ruožo valdymą „kažkuriuo metu“ turėtų perimti Palestinos prezidento Mahmudo Abbaso vadovaujama Palestinos savivalda (PA).Tuo tarpu savo vaidmenį galėtų suvaidinti kitos nepriklausomos šalys, kalbėjo A. Blinkenas.O M. Abbasas, kurio partija „Fatah“ konkuruoja su „Hamas“, sekmadienį pasakė, kad „Gazos Ruožas yra neatsiejama Palestinos valstybės dalis“.Palestinos savivaldą iš Gazos 2007 m. išstūmė „Hamas“.„Mes prisiimsime visas pareigas, kurios bus numatytos visapusiškame politiniame sprendime, apimančiame visą Vakarų pakrantę, įskaitant rytų Jeruzalę ir Gazos Ruožą,“ - tai yra tas teritorijas, kurias PA siūlo Palestinos valstybei, po A. Blinkeno vizito Ramaloje kalbėjo M. Abbasas.PA turi valdžią vos keliose okupuotos Vakarų pakrantės dalyse - rytų Jeruzalę yra aneksavęs Izraelis, o Gazą valdo „Hamas“.Izraelis Vakarų pakrantę ir rytų Jeruzalę užgrobė 1967 m.Paskutiniai rinkimai Palestinoje įvyko 2006 m., juose laimėjo „Hamas“.Nepaisant šios pergalės, islamistų grupuotė negalėjo naudotis tikromis galiomis ir 2007 m. įveikė PA saugumo pajėgas ir jėga perėmė Gazą į savo rankas.

Gallantas: Izraelio antžeminės ir oro operacijos „drebina Gazos ruožą“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas patvirtino papildomus karinius IDF sausumos operacijos planus Gazos Ruože, pranešė jo biuras.Vaizdo įraše Y. Gallantas sako, kad IDF operacijos pastarąją dieną buvo „labai įspūdingos“.„Oro pajėgų ir sausumos pajėgų derinys drebina Gazos Ruožą“, – sako Y. Gallantas.Jis tvirtino, kad per oro antskrydžius nukauta „Hamas“ lauko vadų, sakydamas, kad „kai kurie iš jų buvo tie, kuriuos pašalinome prieš dieną ar dvi, o juos pakeitė kiti, ir jie taip pat buvo pašalinti“.Y. Gallantas sako, kad „Hamas“ lyderis Yahya Sinwar „slepiasi savo bunkeryje ir leidžia lauko vadams mirti“.

Jordanija: palestiniečių išvarymas iš Gazos Ruožo būtų „karo paskelbimas“Jordanija nubrėžė „raudoną liniją“ Gazos kare. Karalystė „karo paskelbimu“ laikys bet kokius bandymus iškeldinti palestiniečius iš Gazos Ruožo ar Vakarų Kranto ar sąlygų tam sudarymą, pareiškė Jordanijos ministras pirmininkas Bisheras al-Chasawnehas, kurį pirmadienį citavo valstybinė naujienų agentūra „Petra“.Kartu jis pabrėžė, kad „brutalios atakos prieš greitosios pagalbos automobilius ir humanitarinius gelbėtojus“ Gazos Ruože prieštarauja „savigynos principui“. Pasak premjero, svarstomos visos galimybės.Po įvairių arabų šalių užsienio reikalų ministrų ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) atstovo susitikimo savaitgalį, kuriame buvo aptariama padėtis Gazoje, šeštadienį vėl bus surengtas „arabų viršūnių susitikimas“. Pasak Jordanijos premjero, jis vyks Saudo Arabijoje.Jordanija, reaguodama į Gazos karą, jau nusprendė atšaukti savo ambasadorių Izraelyje. Izraelio ambasadorius, kuris prieš tai išvyko iš Karalystės, savo ruožtu negalės grįžti atgal į Amaną.Baimindamosi didelių pabėgėlių srautų, Jordanija ir Egiptas atsisakė priimti pabėgėlius iš Gazos Ruožo.

JT vadovas: Gazos Ruožas tampa „vaikų kapinėmis“Gazos Ruožas tampa „vaikų kapinėmis“, pareiškė JT vadovas.Nukentėjo ligoninės, pabėgėlių stovyklos ir JT objektai, sakė generalinis sekretorius Antonio Guterresas.Jis sakė, kad Gazos Ruože niekas nėra saugus, ir paragino, kad konflikto metu svarbiausia – apsaugoti civilius gyventojus.„Izraelio gynybos pajėgų sausumos operacijos ir nuolatinis bombardavimas smogia civiliams gyventojams, ligoninėms, pabėgėlių stovykloms, mečetėms, bažnyčioms ir JT objektams, įskaitant slėptuves. Niekas nėra saugus“, – žurnalistams sakė A. Guterresas. „Tuo pat metu „Hamas“ ir kiti kovotojai naudoja civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus ir toliau beatodairiškai šaudo raketas į Izraelį.“Jis teigė, kad daromi akivaizdūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, ir dar kartą paragino sudaryti humanitarines paliaubas.„Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pranešė, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo 4 104 vaikai.

Izraelio ir „Hamas“ kare žuvo 88 JT darbuotojaiIzraelio kare su „Hamas“ jau žuvo aštuoniasdešimt aštuoni JT humanitarinę pagalbą teikiantys darbuotojai, praneša Jungtinių Tautų agentūrų vadovai, reikalaudami paskelbti paliaubas.„Jau beveik mėnesį visas pasaulis sukrėstas ir baisėdamasis stebi, kas vyksta Izraelyje ir okupuotoje Palestinos teritorijoje, kaip auga prarastų gyvybių ir sugriautų gyvenimų skaičius,“ – sekmadienio vakare išplatintame neeiliniame bendrame pareiškime teigė 18 JT organizacijų, įskaitant UNICEF ir Pasaulio sveikatos organizaciją, vadovai.„Nuo spalio 7 d. žuvo dešimtys pagalbą teikiančių darbuotojų, tarp jų ir 88 kolegos iš UNRWA – tai didžiausias kada nors per vieną konfliktą užfiksuotas Jungtinių Tautų darbuotojų aukų skaičius,“ – nurodoma pareiškime, kuriame minima JT paramos ir darbo agentūra Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose.Jungtinių Tautų teigimu, per paskutinį rimtą Izraelio ir „Hamas“ konfliktą 2014 m. Gazoje žuvo 11 UNRWA darbuotojų.Šiuo metu UNRWA darbuotojų skaičius apsiaustame ir 2,4 mln. gyventojų turinčiame Gazos Ruože siekia apie 13 000.Agentūrų vadovai pareiškė pasipiktinimą dėl aukų abejose konflikto pusėse po spalio 7 d. „Hamas“ teroristų iš Gazos išpuolio prieš Izraelį, per kurį, Izraelio valdžios teigimu, žuvo maždaug 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.Izraelis į jį atsakė nepaliaujamais antskrydžiais ir bombardavimu, per kurį, naujausiais „Hamas“ kontroliuojamos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos pirmadienį paskelbtais duomenimis, jau žuvo mažiausiai 10 000, dauguma jų – taip pat civiliai.

Analizė: IDF „veržia kilpą“ aplink Gazą, tačiau sunkiausias etapas dar tik prasidedaPasak „Sky News“ karinio saugumo analitiko Seano Bello, Izraelis „užveržė kilpą“ aplink Gazos miestą.Tačiau, pasak jo, kai tik jie prasiverš į miesto aplinką, IDF laukia „sunkiausias etapas“.Jis sakė, kad tikisi, jog pėstininkų vadovaujama operacija mieste įvyks per 24–48 valandas, padedant žvalgybai dronais ir teikiant paramą iš oro.„Tačiau miesto aplinka yra neįtikėtinai pavojinga ir ji palankesnė gynybai, o ne puolimui“, – sakė ekspertas.„Dažnai puolant patiriama penkis kartus daugiau aukų nei ginantis, ir tai net nekalbant apie Gazos metro, šį tunelių labirintą po juo.“Iššūkiai, su kuriais susiduria IDFPasak S. Bello, „Hamas“ tunelių tinklas yra tik viena iš problemų, su kuriomis susiduria Izraelio pajėgos.Dauguma „Hamas“ kovotojų „iš tikrųjų nebus uniformuoti“, todėl juos bus sunku atskirti nuo civilių, sakė jis.„Deja, tokioje aplinkoje dažnai tenka pirmiausia šaudyti, o klausimus užduoti vėliau“.Be to, reikės labai gerai koordinuoti IDF oro pajėgų ir sausumos pajėgų veiksmus, nes jos pasikliaus tiksliu bombardavimu labai arti savo pozicijų, sakė karo ekspertas.„Jei „Hamas“ yra įsitvirtinę pastate, pėstininkai galėtų įeiti į vidų, tačiau tai būtų nepaprastai pavojinga. Mieste artilerija nelabai veikia, todėl tada tenka kviestis oro paramą.“Galiausiai neaišku, kas nutiks, kai konfliktas baigsis, – sakė S. Bellas, – o „humanitarinė padėtis tampa nekontroliuojama“.„Nėra visiškai aišku, koks yra karinis tikslas, ar tai yra sunaikinti visą „Hamas“, kai dalis jų jau bus pabėgusi į pietus? Ar užimti miestą?“

Izraelio ministras ragina sukurti Vakarų Krante saugumo zonas „be arabų“Izraelio ministras paragino aplink žydų gyvenvietes Vakarų Krante sukurti saugumo zonas be palestiniečių.Siekiama aplink gyvenvietes ir į jas vedančius kelius įkurti „sterilias saugumo zonas“, kad į jas negalėtų patekti „arabai“, rašė kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas laiške, pirmadienį paskelbtame socialiniame tinkle „X“.Šiomis priemonėmis siekiama atgrasyti nuo išpuolių prieš žydus ir sustiprinti gyvenviečių saugumo jausmą tęsiantis prieš mėnesį prasidėjusiam karui Gazos Ruože.Laiškas adresuotas ministrui pirmininkui Benjaminui Netanjahu ir gynybos ministrui Yoavui Gallantui.Nuo spalio 7 dienos, kai islamistų judėjimo „Hamas“ ekstremistai surengė kruviną išpuolį prieš Izraelio civilius gyventojus, ir vėlesnių Izraelio atsakomųjų smūgių Gazos Ruože, ir taip įtempta padėtis Vakarų Krante bei Rytų Jeruzalėje dar labiau paaštrėjo.Pasak Jungtinių Tautų Žmogaus teisių biuro, taip pat daugėja ginkluotų žydų naujakurių smurto prieš palestiniečius atvejų. Spalio pabaigoje JAV prezidentas Joe Bidenas pasisakė apie Vakarų Kranto naujakurius „ekstremistus“ ir pasmerkė smurtą prieš palestiniečius.1967 metais Izraelis, be kitų teritorijų, užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę, kur dabar gyvena daugiau kaip 700 tūkst. žydų naujakurių. O palestiniečiai savo ruožtu siekia, kad šiose teritorijose būtų įkurta nepriklausoma Palestinos valstybė ir jos sostinė Rytų Jeruzalė.

Pentagonas: Gazoje žuvo tūkstančiai civilių gyventojųPirmadienį JAV gynybos departamento atstovas spaudai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi duomenų, jog Gazos Ruože žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, tačiau kiek, jis nepatikslino, skelbia BBC.Kalbant apie civilių aukas Gazoje [...], žinome, kad jų yra tūkstančiai“, – sakė Pentagono atstovas Patrickas Ryderis. Kiek tiksliai tūkstančių, brigados generolas P. Ryderis nepatikslino.Pirmadienį „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Gazos Ruože žuvusių civilių skaičius viršijo 10 tūkst.Šio teiginio dabar neįmanoma patikrinti: „Hamas“ griežtai kontroliuoja informaciją savo kontroliuojamoje teritorijoje.

Mirė per išpuolį Rytų Jeruzalėje peiliu sužalota Izraelio policininkėMirė per išpuolį Rytų Jeruzalėje peiliu sunkiai sužeista Izraelio policininkė. Tai pirmadienio popietę pranešė policija.Anot duomenų, „peiliu ginkluotas teroristas“ prieš tai prie policijos nuovados dūrė moteriai peiliu. Pasienio policininkai 16-metį užpuoliką nukovė.Policijos duomenimis, moteris per incidentą buvo sunkiai sužalota. Jos kolega patyrė nesunkius sužeidimus. Abi aukos, Izraelio gelbėjimo tarnybos teigimu, buvo 20 metų amžiaus. Vėliau mirusi policininkė turėjo ir JAV pilietybę.Policija užpuoliką identifikavo kaip jauną palestinietį iš Isavijos rajono Rytų Jeruzalėje.

Žiniasklaida: Izraelis Vakarų Krante nukovė du teroro vadusIzraelio specialusis būrys, anot žiniasklaidos, pirmadienį per operaciją Tulkareme Vakarų Krante tikslingai nukovė tris palestiniečius. Pasak palestiniečių žiniasklaidos, tarp jų vienas islamistinio judėjimo „Hamas“ ir vienas „Al Aksos brigadų“ vadų. Ši yra ginkluota grupuotė, artima palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso organizacijai „Fatah“.Trečiojo asmens tapatybė neaiški. Vaizdo įrašuose matyti kulkų suvarpytas automobilis.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad informacija tikrinama.

Izraelio kariuomenė paskelbė, kad Vakarų Krante nušovė keturis palestiniečių kovotojusLygiagrečiai kovoms Gazos Ruože, susirėmimai tęsiasi ir Vakarų Krante: pirmadienį Izraelio kariuomenė paskelbė, kad jos kariai Tulkaremo mieste nušovė keturis teroristinių organizacijų kovotojus, informuoja BBC.Palestinos savivaldos Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Tulkareme žuvo trys žmonės ir vienas buvo sunkiai sužeistas.Laikraštis „Haaretz“ pranešė, kad nužudytieji buvo dviejų pagrindinių palestiniečių organizacijų – tiek „Hamas“, tiek Vakarų Krante valdančiosios partijos „Fatah“ – sukarintų sparnų kovotojai.

Irano prezidentas skris į Saudo Arabiją aptarti karo Gazos RuožeLapkričio 12 d. Irano prezidentas Ebrahimas Raisi išskris į Saudo Arabiją, kur dalyvaus neeiliniame Islamo bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikime ir aptars Izraelio karą su „Hamas“. Apie tai pranešė regiono leidiniai.Šiitiškas Iranas ir sunitiška Saudo Arabija jau seniai nesutaria kaip varžovės kovoje dėl įtakos islamo pasaulyje, tačiau šių metų kovą susitarė normalizuoti santykius tarpininkaujant Kinijai.Saudo Arabijos ir Irano vadovai pirmą kartą telefonu kalbėjosi spalio 11 d., praėjus keturioms dienoms po karo pradžios.Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį paskelbė, kad Irano ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministrai Hoseinas Amirabdulahianas ir princas Feisalas bin Farhanas telefonu aptarė konfliktą ir būsimą aukščiausiojo lygio susitikimą.Saudo Arabija šiuo metu pirmininkauja Islamo bendradarbiavimo organizacijai.

Izraeliečiai kaltina JT ignoruojant sunkią perkeltųjų šalies piliečių padėtįLaikraštis „The Times of Israel“ praneša, kad Izraelio žmogaus teisių grupė „Shurat Ha-Din“ ir 2 300 perkeltųjų izraeliečių parašė laišką JT vyriausiajam pabėgėlių komisarui, kuriame smerkia pabėgėlių agentūrą už tai, kad ji ignoruoja šimtų tūkstančių Izraelyje perkeltųjų asmenų padėtį, skelbia BBC.Apie 130 tūkst. izraeliečių buvo evakuoti, dar apie 120 tūkst. savanoriškai pasitraukė iš šiaurinių ir pietinių pasienio rajonų, kur jie patyrė „Hamas“ ir „Hezbollah“ išpuolius.Šeimos taip pat reiškia nusivylimą, kad JT agentūros padeda dėl karo perkeltiems palestiniečių pabėgėliams Gazoje, bet ne jiems.„Jūs nesistengėte viešai protestuoti dėl jų sunkios padėties, nereikalavote surengti JT Generalinės Asamblėjos sesijos šiuo konkrečiu klausimu, nereikalavote aukoti lėšų tarptautinei pagalbai izraeliečiams ir nesiėmėte jokių veiksmų, kad užtikrintumėte Izraelio šeimų saugumą šioje karo zonoje“, – rašoma pranešime. – Iš to galima daryti tik vieną išvadą: jūs ignoruojate izraeliečių aplinkybes, pavojų ir traumas, nes jie yra žydai, o ne musulmonai Gazoje, todėl nenusipelno jūsų pastangų ir apsaugos.“

Izraelio kariuomenė: Gazos mieste pasiekta didelė pažangaIzraelio gynybos pajėgos teigia, kad per pastarąją dieną jos gerokai pasistūmėjo į priekį Gazos mieste, vienu metu žygiuodamos iš šiaurės ir pietų ir intensyvindamos oro antskrydžius, skelbia BBC .Izraelio laikraštis „Haaretz“, remdamasis IDF pranešimu apie dabartinę padėtį, teigia, kad kariuomenė didina spaudimą įvairiose vietovėse, kuriose „Hamas“ ginasi, įskaitant, jos nuomone, pagrindines „Hamas“ tvirtoves: al-Šifos ligoninės rajoną ir Šati pabėgėlių stovyklą.IDF mano, kad sėkmingai nukauna taktinio lygio „Hamas“ vadus, tačiau kol kas negali apskaičiuoti, kokia bendra žala organizacijai padaryta netekus vadų ir kiek vadų sužeista.Rytą Izraelio kariuomenė paskelbė, kad užėmė „Hamas“ karinę stovyklą Gazos Ruože ir kad Izraelio naikintuvai smogė daugiau kaip 450 taikinių Gazos Ruože.

Iš Libano į Izraelį paleistos raketos„Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad grupuotės smogikai pirmadienį iš Libano į Izraelį paleido 16 raketų, nukreiptų į rajonus, esančius į pietus nuo Izraelio pakrantės Haifos miesto.Ezzedine al-Qassamo brigados nurodė, kad atakos buvo „atsakas į okupantų (Izraelio) vykdomas skerdynes ir agresiją mūsų tautiečių Gazos Ruože atžvilgiu“.Tuo tarpu Izraelio kariuomenė pranešė, kad į Izraelio šiaurę iš Libano buvo paleista maždaug 30 raketų, pridurdama, kad ta kryptimi, iš kur jos atskriejo, buvo atidengta atsakomoji ugnis.Šie pranešimai pasirodė po to, kai „Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad per beveik mėnesį nuo precedento neturinčio smogikų grupuotės išpuolio prieš Izraelį sukelto karo pradžios aukų skaičius ruože jau viršijo 10 000.Izraelio valdžia teigia, kad po spalio 7 d. išpuolio, per kurį „Hamas“ paėmė daugiau nei 240 įkaitų, Izraelyje žuvo daugiau nei 1 400 žmonių, dauguma jų – civiliai.„Hamas“, kurios sąjungininke yra Irano remiama Libano šiitų grupuotė „Hezbollah“, pietų Libane turi savo kovotojų ir jau yra prisiėmusi atsakomybę už iš šio regiono įvykdytas atakas prieš Izraelį.Po spalio 7 d. išpuolio įtampa Izraelio ir Libano, kurių karas iš esmės taip ir nesibaigė, pasienyje vis didėja, o „Hezbollah“ ir Izraelio kariuomenė nuolat apšaudo viena kitos pozicijas.Naujienų agentūros AFP skaičiavimu, po spalio 7 d. susišaudymų per sieną metu jau žuvo mažiausiai 81 žmogus, įskaitant 59 „Hezbollah“ smogikus.Izraelio pusėje žuvo šeši kariai ir du civiliai.

„Hamas“ praneša, kad Gazos ir Egipto pasienio punktas vėl atidarytas evakuacijaiPirmadienį vėl atvertas ties Gazos Ruožo ir Egipto siena esantis Rafos punktas, kad per jį iš Izraelio pajėgų artilerijos apšaudomos teritorijos būtų galima evakuoti užsienio piliečius, dvigubą pilietybę turinčius asmenis ir sužeistus palestiniečius, pranešė „Hamas“ vyriausybė.Pasienio punktas praėjusią savaitę buvo atidarytas trims dienoms, per jį nuo trečiadienio iki penktadienio išvyko dešimtys sužeistų palestiniečių ir šimtai užsienio šalių išduotus pasus turinčių asmenų. Vėliau, kilus ginčui dėl skubiosios medicininės pagalbos automobilių tranzito, šeštadienį ir sekmadienį punktas vėl buvo uždarytas.Šaltiniai „Hamas“ vyriausybėje nurodė, kad pasienio punktas buvo vėl atidarytas po to, kai su Izraeliu Egiptui padedant buvo sudarytas susitarimas, pagal kurį leista evakuoti 30 sužeistųjų.Kaip naujienų agentūrai AFP pasakojo vienas pasienio pareigūnas, pirmadienį į pasienio punktą Egipto pusėje atvyko šeši skubiosios medicininės pagalbos automobiliai, kuriais į ligonines buvo vežami sužeisti palestiniečiai.Sekmadienį Baltieji rūmai pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo evakuota daugiau nei 300 amerikiečių, JAV gyventojų ir jų šeimų narių.Iš Gazos Ruožo per Rafos punktą taip pat pavyko išvykti ir maždaug 100 britų, pirmadienį pranešė Didžiosios Britanijos vyriausybė.Egiptas yra pasakęs padėsiantis per pasienio punktą evakuoti apie 7 000 užsieniečių.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad Izraelio vykdomo Palestinos teritorijos bombardavimo aukų skaičius jau viršijo 10 000.Izraelio pajėgos sustiprino savo sausumos puolimą Gazoje, atsakydamos į spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytus išpuolius, per kuriuos, valdžios teigimu, žuvo 1 400 žmonių, pagrinde civilių, dar daugiau nei 240 asmenų buvo paimta įkaitais.

„Hamas“ teigia, kad Gazoje vyksta „holokaustas“, ir ragina JT patikrinti ligonines„Sky News“ sakė „Hamas“ atstovas Osama Hamdanas. Pirmiausia jis atkreipia dėmesį į Izraelio gynybos pajėgų atstovo spaudai kontradmirolo Danielio Hagari neseniai išsakytus teiginius, kad „Hamas“ kaupia ginklus po Šeicho Hamado ligonine.„Hamas“ atstovas O. Hamdanas tai neigia, sakydamas, kad skylės, Izraelio teigimu, yra požeminių tunelių įėjimai, kuriais „Hamas“ nesinaudoja. Nors tunelių ten gali ir nebūti, H. Hamdanas sako, kad „tūkstančiai mūsų kovotojų juda jiems nežinant“. Jis taip pat ragina Jungtines Tautas patikrinti Gazos ligonines, kad būtų galima stebėti Izraelio „karo nusikaltimus“ ir įsitikinti, kad jose nėra „Hamas“ atstovų.Prieš teigdamas, kad Izraelis sąmoningai taikosi į civilius Gazos gyventojus, sunaikindamas apie 250 000 namų, jis pažvelgia į šalia esantį ekraną, kuriame pavaizduota nuotrauka su užrašu „Gazos holokaustas“. „Okupantų kariuomenė taikosi į... moteris ir vaikus atvirose vietose, gatvėse“, – sako „Hamas“ atstovas.Jis rodo vaizdo įrašą, kuriame, jo teigimu, matyti Izraelio smūgio rezultatai.O. Hamdanas sako, kad Izraelis išplatino lapelius Gazos Ruožo civiliams gyventojams, ragindamas juos evakuotis, kad šie išeitų iš savo namų ir taptų lengvesniais taikiniais.

IDF skelbia pasirengusios tęsti karą žiemą visuose frontuoseIzraelio gynybos pajėgos išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad jos yra pasirengusios tęsti kovą žiemą ir jau pradėjo didelį darbą aprūpinti savo karius visuose frontuose specialia žiemine įranga, skelbia BBC.Pareiškime, kurį cituoja laikraštis „Jerusalem Post“, teigiama, kad IDF savo kovotojams jau išdavė 129 000 žieminių striukių ir 369 000 mažų vienkartinių šildančių maišelių.Pasak IDF Pietų vadavietės logistikos departamento vadovo pulkininko Oreno Fortalo, „nuo pat mūsų karių įsiveržimo logistikos departamentas ėmėsi aktyvių priemonių, kad išgelbėtų įrangą iš karo zonos, evakuotų sužeistuosius ir išgelbėtų gyvybes“.Be to, pasak jo, padalinys naktimis papildė degalų, amunicijos, invazijos priemonių, maisto atsargas ir aprūpino karius didžiulėmis medicinos priemonių atsargomis.Kartu analitikai pažymi, kad, išskyrus 1948–1949 m. Izraelio nepriklausomybės karą, kuris taktiniu požiūriu vyko kitu laikotarpiu, IDF neturi patirties kovojant žiemą.Net jei kariuomenė spręs pagrindines problemas, pavyzdžiui, užtikrins, kad kariai nesušaltų lauke, lieka neaišku, kaip IDF yra pasirengusi strategiškai ir taktiškai, atsižvelgiant į žiemos kampanijų patirties stoką.

JAV: į Artimuosius Rytus atvyko branduolinį ginklą galintis nešti amerikiečių povandeninis laivasJAV karinės pajėgos pranešė, kad į Artimuosius Rytus atvyko branduolinį ginklą galintis nešti amerikiečių povandeninis laivas. „Ohio“ klasės laivas sekmadienį atplaukė į jos atsakomybės zoną, tinkle X pranešė JAV centrinė vadavietė (Centcom).Kariuomenė nenurodė 170 metrų ilgio povandeninio laivo paskirties vietos, pavadinimo ar kaip jis ginkluotas. „Ohio“ klasės laivai – tai branduolinį ginklą galintys gabenti povandeniniai laivai, kuriuos JAV jau nuo Šaltojo karo laikų pirmiausiai naudoja atgrasymui. Jie gali būti ginkluoti ir dešimtimis įprastinių „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų.Stoties CNN teigimu, povandeninio laivo nusiuntimas į regioną gali būti atgrasymo žinia Iranui ir jo įgaliotiniams regione.Iš karto po „Hamas“ teroristinio išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d. JAV į rytinę Viduržemio jūros dalį permetė karo laivus, įskaitant du lėktuvnešius. Ir šie kol kas skirti atgrasymui, kad sulaikytų kitas radikalias grupuotes Artimuosiuose Rytuose neįsitraukti į Gazos karą.

ES padidins humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui dar 25 mln. eurųES Komisijos vadovė Ursula von der Leyen teigė, kad Europos Sąjunga padidins pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurų, nes humanitarinė katastrofa Gazos Ruože vis gilėja, skelbia CNN.Pirmadienį Briuselyje sakydama kalbą ES ambasadoriams U. von der Leyen sakė, kad dabartinė padėtis Gazoje yra „baisi“.„Šiandien galiu paskelbti, kad humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui didiname dar 25 mln. eurų. Tokiu būdu Europos Sąjunga iš viso humanitarinei pagalbai civiliams Gazos gyventojams skirs 100 mln. eurų“, – sakė ji. Blokas dirba kartu su Izraeliu, Egiptu ir Jungtinėmis Tautomis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tiekti daugiau pagalbos į Gazą, pridūrė L. von der Leyen.

Gazos pasienio tarnyba: Rafos perėja atvira egiptiečiams ir užsieniečiamsGazos Ruožo pasienio tarnyba teigia, kad Rafos perėja į Egiptą vėl yra atvira, skelbia „Sky News“. Egiptiečiai ir užsieniečiai, įtraukti į patvirtintą sąrašą, gali kirsti sieną. Į sąrašą neįtraukti asmenys šiandien kirsti sienos negalės, sakoma pranešime.

„Hamas“: žuvusiųjų skaičius Gazos Ruože viršijo 10 tūkstančiųPo beveik mėnesį trukusio Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių, pirmadienį pranešė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos apsaugos ministerija, puolimui prieš palestiniečių ekstremistinę grupuotę intensyvėjant.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu, pasiryžęs sunaikinti grupuotę „Hamas“, per kurios išpuolį spalio 7 dieną Izraelyje žuvo 1 400 žmonių ir buvo paimta daugiau kaip 240 įkaitų, pažadėjo nesiliauti, nors tarptautinė bendruomenė vis dažniau ragina nutraukti ugnį.Šimtai naktinių smūgių padidino žuvusiųjų skaičių iki 10 022, daugiausia moterų ir vaikų, pirmadienio popietę spaudos konferencijoje sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.Nukentėjo dvi vaikų ligoninės ir vienintelė Gazos psichiatrijos ligoninė, teigė ministerija, po to, kai dar vienos, Deir al Balah ligoninės, esančios centrinėje Gazos dalyje, direktorius pranešė, kad suskaičiavo 58 žuvusiuosius.„Tai žudynės! Jie sugriovė tris namus virš jų gyventojų – moterų ir vaikų – galvų“, – AFP sakė vienas iš gyventojų Mahmudas Meshmeshas.„Iš griuvėsių jau ištraukėme 40 kūnų“, – sakė jis, o daugybė žmonių tuo metu meldėsi prie kūnų, suvyniotų į baltus audeklus.Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ po ligoninėmis, mokyklomis ir maldos vietomis Gazoje kasant tunelius, kuriuose slepiasi kovotojai, laikomi ginklai bei amunicija ir planuojami išpuoliai, tačiau kovotojų grupuotė šiuos kaltinimus neigia.Sausumos pajėgos tankais užplūdo šiaurinę Gazos Ruožo pusę ir apsupo Gazos miestą, faktiškai padalydamos teritoriją į dvi dalis, nors šimtai tūkstančių civilių gyventojų liko šiaurėje, nepaisydami Izraelio nurodymų evakuotis.Izraelio sąjungininkės JAV pasiuntė savo diplomatijos vadovą Antony Blinkeną į kelionę po Artimuosius Rytus – ji pirmadienį baigėsi Turkijoje, kurios lyderis dar kartą ragino Izraelį nutraukti ugnį, o Vašingtonas atsisakė tam pritarti.Pagrindinių Jungtinių Tautų agentūrų vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame taip pat ragino nutraukti ugnį 2,4 mln. gyventojų turinčioje teritorijoje, kurioje dėl Izraelio apgulties nutrauktas beveik visas vandens, maisto ir degalų tiekimas.„Jau beveik mėnesį pasaulis stebi besiklostančią padėtį Izraelyje ir okupuotoje Palestinos teritorijoje, sukrėstas ir pasibaisėjęs dėl nuolat augančio žuvusiųjų skaičiaus, – sakoma pareiškime. – Reikia nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas. Praėjo jau 30 dienų. Jau gana. Tai turi liautis tuoj pat“.Pirmadienį Izraelio kariuomenė pareiškė, kad sudavė Gazai „reikšmingų“ naujų smūgių į 450 taikinių, anksčiau sakiusi, kad jau smogė daugiau kaip 12-ai tūkst. taikinių. Ji taip pat pranešė užėmusi „Hamas“ vadavietę Gazos centre, kur tankai važinėjo tarp pastatų griuvėsių.„Kovosime su „Hamas“, kad ir kur jie būtų – po žeme ar virš žemės, – sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Jonathanas Conricusas, turėdamas omenyje „Hamas“ tunelius, ir pakartojo raginimus civiliams gyventojams palikti miesto karo zoną. – Mes sugebėsime išardyti „Hamas“, tvirtovę po tvirtovės, batalioną po bataliono, kol pasieksime galutinį tikslą – atsikratyti „Hamas“ Gazos Ruože – visame Gazos Ruože“.

Vokietija paragino Izraelį gerbti žiniasklaidos laisvęVokietijos vyriausybė paragino Izraelį gerbti spaudos laisvę po incidento tarp Izraelio karių ir vokiečių žurnalistų grupės, rengusios reportažus Izraelio okupuotame Vakarų Krante.„Tokioje įtemptoje situacijoje, kokioje šiuo metu esame, spaudos laisvė, žinoma, yra labai svarbi vertybė“, – pirmadienį sakė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai.Ji pareikalavo, kad įvykio vietoje esantiems žiniasklaidos atstovams būtų suteikta galimybė laisvai rengti reportažus.Vokietijos visuomeninio transliuotojo ARD žurnalistai sekmadienį vakare pranešė, kad juos, rengusius reportažus apie ekstremistiškai nusiteikusių žydų kolonistų smurtinius išpuolius prieš palestiniečius, Vakarų Krante trumpam buvo sulaikę Izraelio kariai ir jiems grasino.Pasak ARD, kariai elgėsi itin agresyviai žurnalistų atžvilgiu ir kelis kartus nukreipė ginklus į reporterių grupės automobilį.Pirmadienį Izraelio kariuomenė, paklausta apie šį incidentą, atsiprašė „už sukeltus nepatogumus“.

Skelbiama, kad Gazos Ruože atkurtas internetasStebėsenos grupės ir labdaros organizacijos duomenimis, Gazos Ruože atkurtas internetas, skelbia „Sky News“. „Metrikos rodo, kad po sekmadienį beveik visiškai nutrūkusio telekomunikacijų ryšio Gazos Ruože atkuriamas interneto ryšys“, – sakoma stebėsenos grupės „NetBlocks“ pareiškime. Šį pranešimą patvirtino Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugija, kuri teigė, kad „telekomunikacijų ir interneto paslaugos Gazos Ruože buvo atkurtos po to, kai Izraelio valdžios institucijos jas tyčia ir prievarta nutraukė“. Vakar visoje anklavo teritorijoje buvo beveik visiškai nutrauktas ryšys – tai jau trečias toks atvejis nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios.Izraelis iki šiol neprisiėmė atsakomybės už jokius telekomunikacijų sutrikimus Gazoje.

Izraelis sveikina JAV branduolinių raketų povandeninio laivo dislokavimą regioneIzraelio kariuomenė pasveikino JAV branduolinių raketų povandeninio laivo dislokavimą regione, skelbia „Sky News“ .„Visada gera žinia matyti, kad amerikiečiai perkelia daugiau išteklių“, – anksčiau sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Richardas Hechtas.„Vertiname tai kaip tam tikrą atgrasymo, stabilizavimo aspektą regione“. Vašingtonas žengė neįprastą žingsnį ir paskelbė, kad Ohajo klasės povandeninis laivas buvo dislokuotas JAV Centrinės vadovybės „atsakomybės zonoje“ regione.

PAR atšauks visus diplomatus iš IzraelioPietų Afrikos Respublikos (PAR) vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad atšauks visus savo diplomatus iš Izraelio, taip pareikšdama susirūpinimą dėl padėties Gazoje.Prezidento kanceliarijos ministrė Khumbudzo Ntshavheni per spaudos konferenciją sakė, kad visas diplomatinis personalas Tel Avive bus grąžintas į Pretoriją konsultacijoms, bet daugiau informacijos nepateikė.„Esame (...) labai susirūpinę dėl besitęsiančio vaikų ir nekaltų civilių žudymo palestiniečių teritorijose ir manome, kad Izraelio atsakas yra kolektyvinės bausmės pobūdžio“, – vėliau per spaudos konferenciją sakė užsienio reikalų ministras Naledis Pandoras.Pretorija nuo seno aktyviai remia vadinamąjį palestiniečių reikalą, valdančioji Afrikos nacionalinio kongreso (ANC) partija dažnai jį sieja su savo kova su apartheidu.N. Pandoras sakė, kad diplomatų atšaukimas yra „įprasta praktika“, ir pridūrė, jog pasiuntiniai visapusiškai supažindins vyriausybę su padėtimi ir ši vėliau nuspręs, ar bus įmanoma toliau palaikyti santykius.

ES didina pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurųEuropos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga didina humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui 25 mln. eurų.„Taip padarydama Europos Sąjunga iš viso išleis 100 mln. eurų humanitarinei pagalbai civiliams Gazos Ruože“, – ES diplomatams Briuselyje sakė U. von der Leyen.

Gazos Ruože iš dalies atkurtas mobilusis ryšys ir internetasPo daugiau kaip 15 valandų trukusių sutrikimų Gazos Ruože iš dalies atkurtas mobilusis ryšys ir internetas.Pasak Vakarų Krante įsikūrusios palestiniečių telekomunikacijų įmonės „Paltel“, pirmadienio rytą įvairiose vietovėse vyko „laipsniškas“ ryšių tinklo atkūrimas ir žmonės vėl galėjo naudotis fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais bei internetu. Bendrovės teigimu, Izraelis sekmadienio vakarą išjungė pagrindines ryšių linijas.Izraelio pusė nėra patvirtinusi šios informacijos.Interneto prieigos stebėsenos organizacija „Netblocks“ platformoje „X“ patvirtino, kad interneto ryšys buvo atkurtas.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: naktį Gazos Ruože per Izraelio smūgius žuvo daugiau kaip 200 žmoniųNaktį Gazos Ruože per intensyvius Izraelio smūgius žuvo daugiau kaip 200 žmonių, pirmadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija apsiaustoje palestiniečių teritorijoje.„Per naktines žudynes pranešta apie daugiau kaip 200 kankinių“, – tvirtinama ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad aukų statistika apima tik Gazos miestą ir šiaurinę Gazos Ruožo dalį.Izraelis savo ruožtu nurodė, kad Gazos Ruože buvo inicijuoti „reikšmingi“ smūgiai, šioje teritorijoje kariams kaunantis su „Hamas“ pajėgomis.Visa tai vyksta ignoruojant Jungtinių Tautų (JT) paramos agentūrų išsakytus raginimus skelbti paliaubas.Izraelio pajėgos stiprina savo operacijas Gazos Ruože, kuriomis reaguojama į spalio 7 dieną „Hamas“ inicijuotus kruvinus išpuolius. Izraelio pareigūnų duomenimis, „Hamas“ smogikai pražudė 1 400 žmonių, o dar daugiau kaip 240 paėmė įkaitais.Nuo tada Izraelis bombarduoja „Hamas“ valdomą Gazos Ruožą ir pasiuntė sausumos pajėgas. „Hamas“ Sveikatos ministerija skaičiuoja, kad Gazos Ruože iki šiol žuvo 9 770 žmonių.

JAV branduolinis povandeninis laivas atvyko į Artimuosius RytusJAV centrinė vadovybė pranešė, kad vakar į Artimuosius Rytus atplaukė branduolinis povandeninis laivas.„2023 m. lapkričio 5 d. povandeninis laivas atvyko į JAV centrinės vadovybės atsakomybės zoną“, – rašoma pranešime.Neįprastą žingsnį viešai paskelbti apie branduolinio povandeninio laivo poziciją kai kurie komentatoriai vertino kaip žinią Iranui.

IDF teigia, jog atidarytas humanitarinis koridorius Gazos civiliamsPasak atstovo spaudai, Izraelio gynybos pajėgos (IDF) keturioms valandoms atidarė humanitarinį koridorių, kad civiliai Gazos ruožo šiaurėje galėtų keliauti į pietus.„Šiandien IDF vėl leis važiuoti Salah al Din keliu nuo 10 iki 14 val. (8–12 val. JK laiku)“, – sakė Avichay Adraee, IDF Arabijos žiniasklaidos atstovas.„Jei rūpinatės savimi ir savo artimaisiais, eikite į pietus pagal mūsų nurodymus“, – pridūrė jis.https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1721438457526985143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1721438457526985143%7Ctwgr%5E6bf9524eef37ed47ddbf6e455405bdca0ccb8a3a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-hamas-war-latest-dozens-of-militants-killed-as-israel-strikes-more-than-600-targets-hamas-preventing-foreigners-from-leaving-gaza-12978800

Iš Gazos Ruožo išvyko 100 Didžiosios Britanijos piliečiųMaždaug 100 Didžiosios Britanijos piliečių išvyko iš Gazos Ruožo į Egiptą per Rafos sienos kirtimo punktą, 14 Jungtinės Karalystės piliečių žuvo per Izraelio ir „Hamas“ konfliktą, pirmadienį pranešė JK vyriausybės ministrė.Taip pat yra „trys dingę Didžiosios Britanijos piliečiai“, sakė energetinio saugumo sekretorė Claire Coutinho ir pridūrė, jog tai „nebūtinai reiškia, kad jie yra įkaitai, bet šiuo metu nežinome, kur jie yra“.Rafos sienos kirtimo punktas buvo atidarytas trečiadienį, per jį iš bombarduojamo Gazos Ruožo išvyko daug sužeistų palestiniečių ir dvigubą pilietybę turinčių žmonių.Egiptas pareiškė, kad padės evakuoti per perėją 7 tūkst. užsieniečių. Tačiau vėlai šeštadienį „Hamas“ paskelbė sustabdanti dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir užsieniečių evakuaciją, kol Izraelis leis kai kuriems sužeistiems palestiniečiams pasiekti Rafą ir išvykti gydytis į ligoninę.Manoma, kad JK siekia evakuoti apie porą šimtų piliečių ir jų šeimų narių, išvykti iš Gazos Ruožo užsiregistravo 200 jų.Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl „saugumo padėties“ regione iš Libano laikinai atšaukti kai kurie ambasados darbuotojai, išvyko ir jų šeimų nariai. „Pietų Libane, pasienyje su Izraeliu, vyksta susišaudymai iš minosvaidžių ir artilerijos bei oro antskrydžiai. Įtampa didelė, įvykiai gali eskaluotis akimirksniu“, - sakoma pranešime.

A. Blinkenas Ankaroje susitiko su Turkijos užsienio reikalų ministruPirmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas Ankaroje susitiko su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu, jo kelionė po Artimuosius Rytus skirta Izraelio ir „Hamas“ karui.Tai pirmasis A. Blinkeno vizitas į Turkiją nuo Izraelio pradėto karo po spalio 7 d. „Hamas“ surengtų išpuolių, tačiau JAV valstybės sekretorius nesusitiks su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, išvykusiu į Turkijos šiaurės rytus.Policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patranką, kad išvaikytų šimtus protestuotojų, žygiavusių į JAV pajėgų bazę Turkijos pietryčiuose likus kelioms valandoms iki A. Blinkeno atvykimo sekmadienį. Pats R. T. Erdoganas pirmadienį keliavo po atokius Turkijos šiaurės rytus, ignoruodamas aukščiausiąjį Vašingtono diplomatą.A. Blinkeno ir užsienio reikalų ministro H. Fidano derybos už uždarų durų net ir be Izraelio karo su „Hamas“ būtų buvusios kupinos problemų. Vašingtonas nekantrauja, kad NATO narės Turkijos parlamentas pagaliau ratifikuotų įstrigusį Švedijos siekį prisijungti prie JAV vadovaujamo gynybos Aljanso. Jungtinės Valstijos taip pat sugriežtino sankcijas Turkijos asmenims ir įmonėms, kurios, kaip manoma, padeda Rusijai išvengti sankcijų ir importuoti prekes, skirtas karui su Ukraina.Savo ruožtu Ankara nepatenkinta, kad Kongresas vis nepatvirtina JAV prezidento Joe Bideno remiamo susitarimo dėl Turkijos oro pajėgų modernizavimo dešimtimis JAV naikintuvų F-16. Be to, Turkija jau seniai abejoja dėl JAV paramos kurdų pajėgoms Sirijoje, kovojusioms su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“, bet Ankaros laikomoms uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) kovotojų atšaka. Ankara suintensyvino oro antskrydžius prieš ginkluotas kurdų grupes Sirijoje ir Irake, tai buvo jos atsakas į spalį įvykdytą ataką Turkijos sostinėje, per ją žuvo du užpuolikai, atsakomybę prisiėmė PKK.A. Blinkeno vizitas vyksta jam keliaujant po Artimuosius Rytus, per šią kelionę jis užsuko iš anksto nepranešto vizito į Vakarų Krantą, ten sekmadienį susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu. JAV diplomatas sulaukė daugybės arabų valstybių raginimų siekti neatidėliotinų paliaubų. Izraelis teigia, kad galėtų sutikti su humanitarine pauze ir leisti pasiųsti papildomų pagalbos siuntų, jei „Hamas“ paleis įkaitus. A. Blinkenas palaiko Izraelio poziciją, bet drauge mėgina įtikinti regiono žaidėjas, kad Vašingtonas siekia palengvinti humanitarines kančias.R. T. Erdoganas sekmadienį pareiškė, kad „Turkijos, kaip nepriklausomos Palestinos valstybės rėmėjos, pareiga nedelsiant sustabdyti smurtą“. Jis sakė, kad Ankara „užkulisiuose dirba“ su regiono sąjungininkėmis dėl nenutrūkstamo humanitarinės pagalbos srauto į Gazos Ruožą. Tačiau R. T. Erdoganas nutraukė ryšius su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir atšaukė Ankaros ambasadorių Izraelyje. Jis taip pat apkaltino Vakarus dvigubais standartais ir moralinio autoriteto praradimu. „Tie, kurie lieja krokodilo ašaras dėl civilių, žuvusių Ukrainos ir Rusijos kare, dabar tylėdami stebi tūkstančių nekaltų vaikų žudymą“, – praėjusį mėnesį sakė R. T. Erdoganas.

Izraelio kariuomenė pranešė koordinavusi su Jordanija medicinos pagalbos numetimą Gazos RuožePirmadienį Izraelio kariuomenė pranešė koordinavusi su Jordanija gyvybiškai svarbių medicinos reikmenų numetimą iš oro lauko ligoninei apgultame Gazos Ruože.Izraelio kariuomenės pranešime sakoma, kad naktį Jordanijos lėktuvas numetė medicinos įrangą ir maistą Jordanijos ligoninei Gazos Ruože, tai buvo suderinta su Izraelio gynybos pajėgomis. Šią aparatūrą ligoninės gydytojai panaudos pacientams, pridūrė kariuomenė.Jordanijos karalius Abdullah II anksti pirmadienį paskelbė, kad jo šalies oro pajėgos vidurnaktį numetė lauko ligoninei „skubią medicinos pagalbą“. „Mūsų pareiga yra padėti mūsų broliams ir seserims, sužeistiems per karą Gazoje“, – sakė jis.Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą ir pasiuntė sausumos kariuomenę po spalio 7 d. išpuolių, kai „Hamas“ kovotojai įsiveržė per sieną ir nužudė 1 400 žmonių, daugiau nei 240 paėmė įkaitais.

Policija: Rytų Jeruzalėje peiliu sužalota izraelietė karėPirmadienį Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje per ataką peiliu buvo sunkiai sužalota izraelietė karė, pranešė policija.Kaip teigiama, užpuolikas buvo nukautas.„Peiliu ginkluotas teroristas atvyko į Šalemo policijos nuovadą ir padūrė moterį karę... pasienio policijos pajėgos šūviais neutralizavo teroristą“, – sakoma policijos pranešime.Anot pareigūnų, dar vienas asmuo patyrė nesunkių sužeidimų. Policija nepateikė detalių apie užpuoliko tapatybę.Izraelio avarinės tarnybos nurodė, kad abiem sužeistiesiems suteikė medicinos pagalbą.Tai yra naujausias smurto atvejis regione, užfiksuotas tuo metu, kai Izraelis plečia savo karinę kampaniją Gazos Ruože.Spalio 30 dieną vienas palestinietis peiliu sunkiai sužalojo izraelietį policininką ir buvo nušautas Rytų Jeruzalėje, teigė policija.

Izraelis: Gazos Ruožas padalintas į dvi dalisIzraelio kariuomenė, pasak atstovo Danielio Hagario, padalino Gazos Ruožą į dvi dalis.D. Hagaris sekmadienio vakarą tvirtino, kad dabar egzistuoja „Šiaurės ir Pietų Gazos Ruožas“.Atstovas taip pat nurodė, kad Izraelio daliniai pasiekė pakrantę pietinėje Gazos miesto dalyje. D. Hagario teigimu, miestas buvo visiškai apsuptas. Nepaisant to, atstovas pažymėjo, kad civiliai vis tiek galės trauktis į Gazos Ruožo pietus.Anot palestiniečių telekomunikacijų įmonės „Paltel“, Gazos Ruože vėl sutriko ryšio ir interneto paslaugų teikimas.

„Hamas“ tvirtina, kad vėl apšaudė Izraelį raketomisTeroristinė grupuotė „Hamas“ sekmadienio vakarą vėl apšaudė Izraelio miestus ir kaimus raketomis.Atsakomybę už atakas socialiniame tinkle „Telegram“ prisiėmė „Hamas“ karinis sparnas.Pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo.Remiantis Izraelio skaičiavimais, nuo kruvinų „Hamas“ išpuolių pradžios spalio 7 dieną iš Gazos Ruožo į Izraelio miestus ir kaimus jau paleista daugiau kaip 8 000 raketų. Gazos Ruožą valdantys „Hamas“ teroristai prisiėmė atsakomybę už didelę šių atakų dalį.

BBC: Gazos Ruože – stipriausi oro antskrydžiai nuo karo pradžiosAnksčiau Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari sakė: „Mes puolame didele jėga. Šiąnakt ir kiekvieną dieną, dabar vyksta reikšmingas puolimas“. Pranešama, kad Izraelio kariai apsupo Gazos miestą.BBC skelbia, kad Gazos Ruože esantis jų reporteris Rushdi Abualoufas teigia, kad šiąnakt buvo vykdomi intensyviausi oro antskrydžiai nuo pat karo pradžios.Jis sako, kad daugiausia smūgių suduota šiaurės vakarų Gazos Ruože, smarkiai bombarduojama pabėgėlių stovykla, dar vadinama Šati stovykla.

Izraelio kariai ir tankai užima pozicijas Gazos RuožeIzraelio kariai ir tankai užėmė pozicijas Gazos ruože, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF), rašo „Sky News“.Šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje girdimi stiprūs sprogimai.Izraelis tęsė bombardavimą visame Gazos Ruože, sakydamas, kad taikosi į „Hamas“, ir kaltindamas jį civilių gyventojų naudojimu kaip gyvuoju skydu.Kritikai sako, kad Izraelio smūgiai dažnai būna neproporcingi, atsižvelgiant į didelį žuvusių civilių skaičių.

Iš Gazos evakuota daugiau nei 300 amerikiečiųDaugiau nei 300 amerikiečių, JAV gyventojų ir jų šeimos narių, buvo evakuota iš Gazos Ruožo, kur Izraelis kovoja prieš teroristinę organizaciją „Hamas“. Apie tai sekmadienį paskelbė Baltieji rūmai, praneša AFP.JAV prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais pavaduotojas Jonathanas Fineris TV kanalui „CBS News“ sakė, kad žmonių evakuacija vyko pastarosiomis dienomis, po ganėtinai intensyvių derybų tarp visų į šį konfliktą įsitraukusių pusių.Nepaisant pastangų evakuoti savo piliečius, JAV mano, kad Gazoje vis dar yra amerikiečių.„Akivaizdu, kad tai yra svarbus prioritetas ir mes ties juo toliau dirbsime tol, kol visi norintys išvykti amerikiečiai galės tai padaryti“, – pareiškė J. Fineris.Rafos pasienio punktas tarp Gazos ir Egipto buvo atidarytas trečiadienį ir juo buvo leista išvykti sužalotiems palestiniečiams bei žmonės turintiems dvigubą pilietybę.Egiptas teigė padėsiąs evakuoti 7 000 užsieniečių. Tačiau „Hamas“ šeštadienį pareiškė, kad dvigubą pilietybę turinčių asmenų ir užsieniečių išvykimas stabdomas, o bus atnaujintas tada, kai Izraelis leis daliai sužeistų palestiniečių pasiekti Rafą, kad jie galėtų pasiekti Egiptą, kur gautų medicininę pagalbą.Aukštas pareigas užimantis Baltųjų rūmų atstovas penktadienį apkaltino „Hamas“ piktnaudžiaujant susitarimu dėl sienos kirtimo, kurį padėjo pasiekti JAV, ir bandymu „Hamas“ kovotojus išvesti iš Gazos.Anot JAV atstovo, „Hamas“ perduotame palestiniečių sąraše, kurie turėtų būti evakuoti dėl medicininių priežasčių, trečdalis buvo „Hamas“ nariai ir kovotojai.Kovos Gazoje tarp Izraelio pajėgų ir „Hamas“ prasidėjo po to, kai „Hamas“ teroristai užpuolė Izraelį spalio 7 d. ir nužudė daugiau nei 1 400 žmonių, daugiausiai civilių.Gazos Ruožą valdančios „Hamas“ sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad Izraeliui vykdant bombardavimus Gazoje žuvo daugiau nei 9 200 žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų.

Blinkenas pakartojo, kad su Palestinos prezidentu remia dviejų valstybių sprendimą JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas susitiko su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. A. Blinkenas į Ramalą atvyko šarvuotu kortežu ir yra saugomas. Vėliau sekmadienį jis pareiškė, kad per susitikimą „aiškiai pasakė, kad ekstremistų smurtas prieš palestiniečius Vakarų Krante turi liautis“, ir pakartojo, kad remia dviejų valstybių sprendimą. https://twitter.com/SecBlinken/status/1721178869481226435?ref_src=twsrc%5Etfw

Propalestinietiški protestuotojai Turkijoje susirėmė su policija prie JAV bazėsSekmadienį propalestinietiški protestuotojai Turkijoje susirėmė su policija prie JAV karinių oro pajėgų bazės Inčirlike, praneša naujienų agentūra dpa.Dalis protestuotojų atsiskyrė nuo vykusios demonstracijos dalyvių ir bandė patekti į karinės bazės teritoriją. Policija prieš juos panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas.Demonstraciją surengė „Islamo humanitarinės paramos fondas“ (IHH).Šios organizacijos išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kad protestuotojai mojavo Palestinos ir islamistų grupuotės „Hamas“ vėliavomis. Gazos ruožą kontroliuojanti „Hamas“ paskelbta teroristine organizacija Izraelyje, JAV ir Europos Sąjungoje, bet ne Turkijoje.IHH konvojus iš Stambulo išvyko penktadienį, o už 900 km esantį Inčirliką pasiekė sekmadienį.Islamistų partija „Hüda Par“, kuri yra valdančiojo aljanso dalis, ragina uždaryti JAV oro pajėgų bazę Inčirlike, nes JAV remia Izraelį.

Netanyahu suspendavo ministrą, kuris „viena galimybių“ pavadino atominės bombos panaudojimą GazojeVienas Izraelio vyriausybės ministras sulaukė sankcijų dėl savo pareiškimo apie galimą branduolinės bombos panaudojimą Gazos Ruože. Kultūros paveldo ministras Amichai Elijahu „iki atskiro sprendimo“ negalės dalyvauti jokiuose kabineto posėdžiuose, pareiškė premjero Benyamino Netanyahu biuras.Ministras branduolinės bombos panaudojimą kare prieš „Hamas“ kaip „vieną variantų“ paminėjo interviu radijo stočiai „Kol Barama“. B. Netanyahu, jo biuro duomenimis, pažymėjo, jog Izraelis ir jo ginkluotosios pajėgos veikia „laikydamosi aukščiausių tarptautinės teisės standartų, kad nenukentėtų nekalti žmonės“. Izraelis esą „tai darys ir toliau, kol nugalėsime“. Ministro žodžius B. Netanyahu pavadino „atitrūkusiais nuo realybės“.Ultranacionalistas ministras interviu taip pat pareiškė, kad Izraelis turėtų paaukoti „Hamas“ pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus. „Kare mes mokame kainą“, – teigė A. Elijahu, paklaustas apie įkaitų likimą, jei būtų numesta bomba.Kilus pasipiktinimui, ministras pabrėžė, kad jo žodžiai apie branduolinę bombą tebuvo „metafora“.Izraelis niekada nėra oficialiai patvirtinęs turįs branduolinių ginklų.

Gazos Ruože įkaitais laikomi 37 vaikaiPraėjo keturios savaitės nuo tada, kai „Hamas“ kovotojai brutaliais būdais pagrobė šimtus nekaltų Izraelio gyventojų ir išgabeno juos į Gazos Ruožą.Įkaitų ir dingusių šeimų forumo (angl. The Hostage and Missing Families Forum) – grupės, įsteigtos reikalauti grąžinti spalio 7 d. pagrobtus įkaitus, duomenimis, tarp 242 įkaitų yra 37 vaikai iki 18 metų, rašo „Sky News“.Izraelis teigia, kad „Hamas“ per praėjusio mėnesio išpuolį – daugiausiai aukų pareikalavusią dieną per 75 metų istoriją – nužudė 1 400 žmonių, daugiausia civilių.

Iš Libano paleista raketa pataikė į Izraelio automobilįPasienyje su Libanu sekmadienį prieštankinė raketa pataikė į Izraelio automobilį. Raketa buvo paleista iš Libano, pranešė Izraelio kariuomenė. Kariai esą atsakė ugnimi ir apšaudė atakos vietą. Libano „Hezbollah“ teroristai pareiškė netoli sienos atakavę Izraelio karių grupę.Prieš tai Izraelio priešraketinė gynyba, kariuomenės duomenimis, numušė bepilotį iš Libano. Be to, iš Libano į Izraelio šiaurę buvo paleisti keli sviediniai. Artilerija abiem atvejais atakavo taikinius kaimyninėje šalyje.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. pasienyje tarp Izraelio ir Libano vis kyla konfrontacija tarp Izraelio pajėgų ir „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie trijų „Mossad“ agentų sulaikymą Iranas ir Afganistaną valdantis Talibanas, pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, sulaikė tris spėjamus Izraelio žvalgybos „Mossad“ agentus.Irano valstybinė naujienų agentūra „Irna“ sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė, kad tariami agentai per slaptą operaciją susekti kalnuotame kaimyninių šalių pasienio regione. Tai pirmas kartas, kai pranešama apie tokį bendradarbiavimą. Talibanas kol kas šios informacijos nepatvirtino. Abi šalys turi daugiau kaip 900 km ilgio sieną. Iranas iki šiol nėra pripažinęs Talibano vyriausybės.Irano valstybinėje žiniasklaidoje vis pasirodo pranešimų apie tariamų agentų sulaikymus ir operacijas prieš Izraelio užsienio žvalgybą „Mossad“. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos nėra galimybės.Nuo 1979 m. Islamo Revoliucijos Iranas laiko Izraelį mirtinu savo priešu. Anot „Irna“, spėjami agentai kaltinami planavę dronų atakas prieš taikinius Irane. Jie esą yra Irano piliečiai.

„Hamas“ ministerija: Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 9 770Nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius, „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, išaugo iki 9 770. Apie 25 000 asmenų buvo sužeisti.Tarp žuvusiųjų yra tūkstančiai moterų, vaikų ir jaunuolių, sekmadienį pranešė ministerija. Šių skaičių šiuo metu nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Per „Hamas“ žudynes Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, tarp jų taip pat daug moterų, vaikų ir jaunuolių.

Blinkenas Vakarų Krante susitiko su AbbasuTęsdamas savo tarpininkavimo pastangas Artimuosiuose Rytuose, JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas per neskelbtą vizitą Vakarų Krante susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu. Palestiniečių savivalda sekmadienį paviešino susitikimo Ramaloje nuotraukas.M. Abbasas pareikalavo neatidėliotinų paliaubų Gazos Ruože. Be to, jis pasisakė už tai, kad į šią palestiniečių teritoriją būtų nugabenta daugiau pagalbos prekių, taip pat degalų, pranešė palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. M. Abbasas kalbėjo apie Izraelio „genocidą“ prieš Gazos Ruožo gyventojus. Izraelis šiuos kaltinimus atmeta ir pabrėžia, kad atakuoja tik teritoriją kontroliuojančio teroristinio „Hamas“ judėjimo taikinius.Tai pirmasis JAV diplomatijos vadovo apsilankymas Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. Izraelyje surengto išpuolio. Neseniai A. Blinkenas pareiškė, kad Gazos Ruožo kontrolė turėtų būti perduota palestiniečių savivaldai.A. Blinkenas penktadienį lankydamasis Izraelyje nesėkmingai siekė humanitarinių paliaubų Izraelio kovoje prieš „Hamas“.Šeštadienį JAV valstybės sekretorius lankėsi Jordanijoje. Sekmadienio vakarą jis vyks toliau į Turkiją. Čia jis, be kita ko, aptars galimus kelius į „ilgalaikę ir tvarią taiką Artimuosiuose Rytuose“, įskaitant „Palestinos valstybės sukūrimą“, pranešė JAV valstybės departamentas.

Blinkenas netikėtai atvyko į Vakarų KrantąTęsdamas savo tarpininkavimo pastangas Artimuosiuose Rytuose, JAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas netikėtai Ramaloje susitiko su palestiniečių prezidentu Mahmoudu Abbasu.Šiame mieste Vakarų Krante įsikūrusi palestiniečių savivalda sekmadienį paviešino susitikimo nuotraukas.Tai pirmasis JAV diplomatijos vadovo apsilankymas Vakarų Krante nuo „Hamas“ teroristų spalio 7 d. Izraelyje surengto išpuolio.

Vakarų Krante nušauti trys palestiniečiaiOkupuotame Vakarų Krante sekmadienį, palestiniečių institucijų duomenimis, Izraelio pajėgos nukovė tris palestiniečius. Du jų – 20 ir 22 metų amžiaus – nužudyti per „Izraelio okupacinių pajėgų puolimą“ Abu Dise, palestiniečių kaime, kurį nuo Jeruzalės skiria tik Izraelio pasienio tvora, Ramaloje pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija. Vienas jų esą mirė nuo šūvio į krūtinę, dar šeši žmonės buvo sužeisti, trys jų sunkiai.Dar vieną jauną palestinietį Izraelio kariai nušovė Nuboje į šiaurės vakarus nuo Hebrono. Be to, ministerijos duomenimis, nuo sužalojimų, patirtų prieš kelias dienas Al Eizarijoje netoli Jeruzalės į jį šovus Izraelio kariams, mirė 17-metis.

Į Gazos Ruožą įvažiavo dar 30 sunkvežimių su pagalbaĮ Gazos Ruožą įvažiavo dar 30 sunkvežimių su pagalbos prekėmis. Jos čia perduotos Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus (IKRK) bei JT pagalbos palestiniečiams organizacijos (UNRWA) komandoms, šeštadienio vakarą pranešė Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis. Be to, prekių esą pristatė Egipto Raudonojo Pusmėnulio organizacija.Kaip ir prieš tai, į Gazos Ruožą įvežta maisto, vandens ir medikamentų. Iš viso nuo Gazos karo pradžios į palestiniečių teritoriją įvažiavo 451 sunkvežimis su pagalbos kroviniais.JT duomenimis, kasdien reikia bent 100 vilkikų su pagalba, kad būtų galima suteikti būtiniausią paramą daugiau kaip 2 mln. Gazos Ruožo gyventojų.

Izraelio kariuomenė: nuo antžeminės operacijos pradžios atakuota 2 500 taikiniųzraelio kariuomenė praneša nuo sausumos operacijų prieš „Hamas“ teroristus Gazos Ruože pradžios atakavusi per 2 500 taikinių. Tai esą padaryta bendradarbiaujant su karinėmis oro ir jūrų pajėgomis. Daliniai tęsia „teroristų likvidavimą“ artimose kovose, sekmadienio rytą paskelbė kariuomenė.Praėjusį savaitgalį Izraelio kariuomenė pradėjo naują etapą kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ judėjimą ir išplėtė savo antžemines operacijas.Pajėgos naikintuvais atakavo „Hamas“ infrastruktūrą, ginklų sandėlius, stebėjimo postus, taip pat vadavietes bei kontrolės centrus, sekmadienį pranešė Izraelio kariuomenė.

Vašingtone surengta didžiausia propalestinietiška demonstracija JAV istorijojePer didžiulę demonstraciją JAV sostinėje Vašingtone dešimtys tūkstančių žmonių šeštadienį reikalavo „Laisvės Palestinai“. Jie taip pat ragino skelbti paliaubas mūšiuose tarp Izraelio ir „Hamas“ ir kad Jungtinės Valstijos stabdytų pagalbos išmokas Izraeliui.Rengėjai kalbėjo apie didžiausią propalestinietišką demonstraciją JAV istorijoje, kurioje esą dalyvavo 300 000 žmonių. Tarp susirinkusiųjų buvo ir tokios garsenybės, kaip aktorė Susan Sarandon bei atlikėjas Macklemore.Policija kol kas nepateikė savo oficialaus vertinimo dėl dalyvių skaičiaus.Po mitingo daug demonstrantų pasuko prie Baltųjų rūmų. „New York Post“ žurnalistas tinkle X paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip demonstrantai purto tvorą priešais JAV prezidento rezidenciją ir raudonais dažais ištepa tvoros vartų stulpus. Į Baltųjų rūmų teritoriją jie nesiveržė.

„Hamas“ Gazos Ruožo pietuose apšaudė Izraelio kariusGazos Ruože tęsiasi mūšiai tarp Izraelio pajėgų ir teroristinio „Hamas“ judėjimo.Palestiniečių teroristai sekmadienio rytą pietinėje Gazos Ruožo dalyje netoli sienos prieštankiniais ginklais atakavo Izraelio karius, rašo laikraštis „Jerusalem Post“. Izraelio pajėgos esą smogė atgal.

Izraelio kariuomenė dar kartą nurodė laiko tarpą civiliams Gazos Ruože pasitraukti į pietusIzraelio kariuomenė nurodė laiko tarpą, kada civiliai sekmadienį Gazos Ruože gali pasitraukti į pietinę teritorijos dalį. Izraelio pajėgos nuo 10.00 iki 14.00 val. vietos laiku (nuo 9.00 iki 13.00 val. Vidurio Europos laiku) leis eismą keliu pietų link, šeštadienio vakarą tinkle X rašė Izraelio kariuomenės atstovas.Kariuomenė taip pat paskelbė žemėlapį su nurodytu keliu. Atstovas paragino žmones dėl savo pačių saugumo pasinaudoti dar viena galimybe pasitraukti į pietus.Praėjusį savaitgalį kariuomenė pradėjo naują etapą kare prieš Gazos Ruožą kontroliuojantį „Hamas“ judėjimą ir išplėtė savo antžemines operacijas.Izraelio kariuomenė jau ne kartą ragino žmones šiaurėje persikelti į pietinę teritorijos dalį. Kariniais duomenimis, tai jau padarė mažiausiai 700 000 žmonių. Jungtinės Tautos (JT) kalbėjo net apie 1,4 mln. vidaus pabėgėlių.Tankiai apgyvendintame Gazos Ruože gyvena per 2,2 mln. žmonių.

Tūkstančiai žmonių Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti įkaitusTūkstančiai žmonių šeštadienio vakarą Izraelyje dalyvavo demonstracijoje, reikalaudami išlaisvinti „Hamas“ teroristų pagrobtus įkaitus. Tel Avive demonstrantai, tarp kurių buvo ir daugiau kaip 240 įkaitų artimieji bei draugai, prie Gynybos ministerijos skandavo: „Grąžinkite juos namo dabar“.Jeruzalėje šimtai žmonių būriavosi prie ministro pirmininko Benyamino Netanyahu namų ir reikalavo jo atsistatydinimo. „Norime balsavimo, kad B. Netanyahu neliktų. Tikiuosi, kad demonstracijos tęsis ir plėsis, - sakė 39-erių Netta Zin. – Jie mus išdavė“.B. Netanayhu dar prieš „Hamas“ išpuolį spalio 7 d. patyrė didelį politinį spaudimą. Nuo sausio kiekvieną savaitę dešimtys tūkstančių žmonių protestavo prieš ginčytiną jo vyriausybės teismų reformą. Ši reforma apriboja teisėsaugos ir Aukščiausiojo teismo įgaliojimus ir sustiprina parlamento ir ministro pirmininko pozicijas.Nauja apklausa, atlikta Izraelio TV stoties „Channel 13“ užsakymu, rodo, jog daugiau kaip trys ketvirtadaliai izraeliečių norėtų, kad B. Netanyahu atsistatydintų, pranešė agentūra „Reuters“. 64 proc. mano, kad iš karto po karo Izraelyje turėtų būti surengti rinkimai. 44 proc. nurodė, kad pagrindinė kaltė dėl „Hamas“ išpuolio tenka B. Netanyahu.

„Hamas“ įvardijo, kodėl sustabdė užsieniečių išvykimą iš Gazos RuožoSustabdžius užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų išvykimą iš Gazos Ruožo, „Hamas“ pareiškė, kad šio žingsnio imtasi Izraeliui nesutinkant leisti sužeistus palestiniečius išvežti į Egipto ligonines. Tai šeštadienį agentūrai AFP pareiškė pasienio perėjimo punkto administracijos atstovas.„Nė vienas užsienietišką pasą turintis asmuo negalės išvykti iš Gazos Ruožo, kol sužeistieji, kuriuos reikia evakuoti iš ligoninių šiauriniame Gazos Ruože, nebus nugabenti į Rafos terminalą“, – sakė pavardės nenorėjęs skelbti pareigūnas.JAV duomenimis, „Hamas“ mėgino per vienu metu atvertą Rafos perėją iš Gazos Ruožo išgabenti kai kuriuos savo teroristus.Iš viso nuo trečiadienio šimtai žmonių per Rafos perėją paliko Gazos Ruožą. Egiptas ketvirtadienį pareiškė, kad padės iš palestiniečių teritorijos evakuoti „apie 7 000“ užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų.Rafos perėjimo punktas Gazos Ruože, kurio vienintelio nekontroliuoja Izraelis, buvo atidarytas pasiekus susitarimą tarp Egipto, „Hamas“ ir Izraelio, kuriam tarpininkavo Kataras, suderinęs tai su JAV. Prieš tau per perėją buvo praleidžiamos tik pagalbos vilkstinės.

„Hamas“ praneša, kad kad per Izraelio antskrydžius Gazoje dingo daugiau kaip 60 įkaitų„Hamas“ pranešė, kad per Izraelio antskrydžius Gazoje dingo daugiau kaip 60 įkaitų.Izz el-Deen al-Qassam brigadų atstovas Abu Ubaida „Hamas“ paskyroje „Telegram“ taip pat sakė, kad po griuvėsiais įstrigo 23 Izraelio įkaitų kūnai.„Atrodo, kad mes niekada negalėsime jų pasiekti dėl besitęsiančios žiaurios okupacijos agresijos prieš Gazą“, – sakė jis.Izraelio kariuomenė kol kas šios informacijos nekomentavo.

Izraelio policija per antivyriausybinius protestus Jeruzalėje suėmė 3 žmonesCNN skelbia, kad Izraelio policija šeštadienį pranešė, jog per antivyriausybinius protestus Jeruzalėje buvo sulaikyti 3 žmonės. Šimtai žmonių susirinko protestuoti, kad Izraelis nesugebėjo užkirsti kelio spalio 7-osios „Hamas“ išpuoliams, CNN sakė policija.Policijos dalinamuose vaizdo įrašuose galima išgirsti, kaip protestuotojai skanduoja: „Kur tu buvai Kfar Azza? (viena iš labiausiai nuo užpuolimo nukentėjusių bendruomenių). Iškabose buvo rašoma: „Jų kraujas yra ant jūsų rankų“ ir „Išminties miegas atgaivina pabaisas“ ir ragina surengti Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu apkaltą.

Erdoganas: pokario Gaza turi būti suverenios Palestinos valstybės dalimiTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad pasibaigus Izraelio ir „Hamas“ karui, Gaza turi būti nepriklausomos, suverenios Palestinos valstybės dalimi, skelbia „Sky News“.Jis taip pat sakė, kad Ankara nepalaikys jokių planų „palaipsniui ištrinti palestiniečius“ iš istorijos. Turkija, kuri smarkiai paaštrino savo kritiką Izraeliui sustiprėjus humanitarinei krizei Gazoje, palaiko dviejų valstybių sprendimą ir nelaiko „Hamas“ teroristine organizacija, kitaip nei JAV, Didžioji Britanija ir kitos valstybės Vakaruose.Turkija paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir pasiūlė sukurti sistemą, kuri tai garantuotų.„Kai visa tai, kas vyksta, mes norime matyti Gazą kaip taikų regioną, kuris yra nepriklausomos Palestinos valstybės dalis, atitinkantis 1967 m. sienas, turintis teritorinį vientisumą ir su Rytų Jeruzale kaip sostine. Palaikysime formules, kurios atneš regionui taiką ir ramybę. Mes nepalaikysime planų, kurie dar labiau aptemdys palestiniečių gyvenimus ir palaipsniui ištrins juos iš istorijos“, – sakė R. T. Erdoganas.

Vokietijos vicekancleris: „Hamas“ turi būti sunaikintasPalestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ įvykdytas teroristinis išpuolis prieš Izraelį yra „karo paskelbimas civilizuotam pasauliui“, šeštadienį pareiškė Vokietijos vicekancleris Robertas Habeckas.„Šis išpuolis reikalauja, kad Izraelis imtųsi būtinų priemonių, – teigė R. Habeckas vaizdo pranešime savo Žaliųjų partijos susitikime Reino krašto-Pfalco‎ žemėje. – Tiesiai kalbant, „Hamas“ turi būti sunaikinta, nes ji griauna taikos procesą Artimuosiuose Rytuose.“„Palestiniečiai taip pat turi teisę į savo valstybę“, – sakė R. Habeckas , einantis ir ekonomikos ministro pareigas. Dviejų valstybių sprendimas buvo teisingas politinis atsakymas, tačiau „Hamas“ nėra suinteresuotas tokiu sprendimu, kalbėjo jis.„Ji nekovoja už tai, kad Palestinos gyventojai turėtų savo valstybę. Ji kovoja už karą. Ji nori primesti karą ir sunaikinti Izraelį, ko, žinoma, niekada nebus, bet jo paties gyventojams tai atneš neišmatuojamų kančių“, – teigė R. Habeckas.Žinoma, Izraelis turi konfrontuoti su „Hamas“, sakė vicekancleris. Izraelis taip pat buvo saistomas tarptautinės teisės ir privalėjo sumažinti civilių aukų skaičių bei laikytis humanitarinių standartų. „Tačiau būtent tą jie daro ir darys. Visomis diplomatinėmis pastangomis siekiama užtikrinti, kad tai įvyktų.“R. Habeckas neseniai sukėlė didžiulį atgarsį savo vaizdo pranešimu prieš antisemitizmą ir už solidarumą su Izraeliu ir sulaukė daug palaikymo.Vaizdo įraše, kurį jo ministerija trečiadienio vakare išplatino X platformoje, anksčiau žinomoje kaip „Twitter“, žaliųjų politikas pasmerkė antisemitinius išpuolius Vokietijoje. Jis paragino imtis „griežto politinio atsako“ ir pareikalavo, kad musulmonai aiškiau atsiribotų nuo antisemitinių pareiškimų ir veiksmų.

Egipto pareigūnas: daugiau palestiniečių iš Gazos atvyksta į Egiptą gydytisIki šeštadienio į Egiptą kirsdami Rafah sieną iš viso pateko 84 palestiniečiai, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, CNN sakė Egipto vyriausybės pareigūnas.Pasak pareigūno, kuris norėjo likti anonimiškas, nes jie neturi teisės kalbėti su žiniasklaida, visi palestiniečiai buvo sužeisti per antskrydžius.Dauguma šiuo metu gydomi ligoninėse visoje šalyje, o artimiausiomis dienomis tikimasi, kad sužeistųjų atvyks dar daugiau, pridūrė pareigūnas.Pasak Egipto pasienio pareigūno, šeštadienį buvo tikimasi, kad greitosios pagalbos automobiliais atvyks daugiau palestiniečių, tačiau siena kelioms valandoms buvo uždaryta dėl atsargumo po penktadienio Izraelio antskrydžio, nukreipto prieš greitosios pagalbos automobilį. Izraelis tvirtino, kad greitosios pagalbos automobiliu naudojosi „Hamas“ kovotojai. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos ministerija Gazoje tai paneigė.

Gynybos ministras: Izraelis „suras ir likviduos“ „Hamas“ lyderį Gazos RuožeIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas šeštadienį pažadėjo, kad Izraelio pajėgos „suras ir likviduos“ palestiniečių teroristų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruožo lyderį Yayhą Sinwarą.„Mes surasime Sinwarą ir jį likviduosime“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Y. Gallantas, Izraelio pajėgoms toliau tęsiant mūšius su „Hamas“ teroristais Palestinos teritorijoje.Iškart prasidėjus Izraelio ir „Hamas“ karui, Izraelis pareiškė, kad Sinwaras yra „vaikščiojantis lavonas“ ir kad jis bei grupuotės ginkluotojo sparno lyderis Mohammedas Deifas yra pagrindiniai kariuomenės taikiniai konflikte.Saugumo šaltiniai už Gazos Ruožo ribų teigia, kad Sinwaras ir Deifas šiuo metu slepiasi tunelių tinkle, įrengtame tam, kad atlaikytų įnirtingą bombardavimą, kurį Izraelis pradėjo atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ išpuolius, per kuriuos žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.

Blinkenas: į Gazą įvažiavo 105 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai, bet to nepakankaAmane viešintis JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas teigia, kad šiandien į Gazą įvažiavo apie 105 būtiniausią humanitarinę pagalbą gabenantys sunkvežimiai, tačiau, anot jo, to nepakanka.

„Hamas“ teigia paleidusi ilgojo nuotolio raketą į Elatą Izraelio pietuoseGazos Ruožą kontroliuojančios islamistinės palestiniečių organizacijos „Hamas“ ginkluotasis sparnas šeštadienį paleido dar vieną ilgesnio nuotolio raketą į pietų Izraelį.Ginkluotasis sparnas „Al-Qassam Brigades“ paskelbė paleidęs raketą „Ayyash 250“ į Izraelio uostamiestį Elatą, esantį piečiausiame Izraelio taške. Tai „Hamas“ gaminama raketa, kurios veikimo nuotolis, anot „Hamas“, siekia 250 kilometrų.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad ataka iš Gazos Ruožo buvo nustatyta po pavojaus signalo apie raketos ataką Aravos regione į šiaurę nuo Elato.Raketą perėmė oro gynybos sistema „Arrow“. Pirminiais medikų duomenimis, nukentėjusiųjų nebuvo.Elate prie Raudonosios jūros apsigyveno nemažai žmonių, evakuotų iš kaimų po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų skerdynių pasienio su Gazos Ruožu teritorijoje. Iš viso dėl karo Gazos Ruože ir mūšių pasienyje su Libanu savo namus paliko apie 250 000 izraeliečių.

Tūkstančiai žmonių žygiavo Berlyne solidarizuodamiesi su palestiniečiaisTūkstančiai žmonių šeštadienį išėjo į Berlyno gatves solidarizuodamiesi su palestiniečiais Gazos Ruože, Izraeliui tęsiant bombardavimus po spalio 7 d. įvykusio mirtinos „Hamas“ atakos jo teritorijoje.„Mūsų skaičiavimais, demonstrantų yra apie 3 500, tačiau jų atvyksta vis daugiau“, – AFP sakė policijos atstovė spaudai.Mitingo pradžioje atmosfera buvo rami, daugelis protestuotojų atėjo su šeimomis ir vaikais.AFP žurnalistų teigimu, eitynių dalyviai žygiavo su plakatais „Gelbėkite Gazą“, „Sustabdykite genocidą“, „Paliaubos“.Demonstrantai, kurių daugelis dėvėjo palestiniečių aktyvistų dėvimą kefije – kaklaskarę, susirinko garsiojoje Berlyno centre esančioje Aleksandro aikštėje ir šaukė „Išlaisvinti Palestiną“. Daugelis jų laikė Palestinos vėliavas.Šią demonstraciją sušaukė kelios palestiniečius remiančios asociacijos. Organizatoriai teigė tikėjęsi apie 2 000 dalyvių, bet, policija apskaičiavimais, jų galėjo būti ne mažiau kaip 10 000; apie 1 400 pareigūnų prižiūrėjo eitynes, kurios turėjo baigtis apie 18.00 val. Grinvičo laiku.Izraelio pajėgos apsupo didžiausią Gazos miestą, bandydamos sutriuškinti „Hamas“ ir taip atkeršyti už spalio 7 d. surengtą išpuolį prieš Izraelį, per kurį, anot pareigūnų, žuvo apie 1 400 žmonių, daugiausia civilių, o dar apie 240 buvo paimti įkaitais.„Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio smūgius ir intensyvėjančią sausumos kampaniją žuvo daugiau kaip 9 200 Gazos Ruožo gyventojų, daugiausia moterų ir vaikų.Policija teigė nerimavusi dėl įtampos demonstracijos metu, po to, kai Vokietijoje buvo uždrausta veikla, susijusi su „Hamas“ ir asociacija „Samidoun“, kurios nariai kaltinami sveikinantys išpuolį prieš Izraelį. Ketvirtadienį šis draudimas buvo paskelbtas oficialiai.Konservatyvioji opozicija kritikavo vidaus reikalų ministrę Nancy Faeser už tai, kad ji atidėjo prieš dvi savaites kanclerio Olafo Scholzo paskelbto draudimo įgyvendinimą.

Bidenui ultimatumas iš palestiniečių kilmės JAV Kongreso narėsJAV atstovė Rashida Tlaib, pirmoji palestiniečių kilmės amerikietė išrinkta į Kongresą, apkaltino prezidentą Joe Bideną remiant prieš palestiniečius nukreiptą „genocidą“ ir perspėjo dėl pasekmių kitų metų rinkimuose, šeštadienį praneša portalas „Sky News“. Vaizdo įraše, paskelbtame X, kuris anksčiau vadintas „Twitter“, demokratų kongresmenė iš Mičigano pakartojo raginimą JAV prezidentui palaikyti paliaubas beveik mėnesį trukusiame Izraelio ir „Hamas“ konflikte. „Joe Bidenas palaiko palestiniečių genocidą. Amerikos žmonės nepamirš. Bidenai, palaikyk paliaubas dabar arba nesitikėk mūsų palaikymo 2024 m.“, – vaizdo klipe sakė R. Tlaib. Vašingtonas suteikė tvirtą karinę ir politinę paramą Izraeliui, ragindamas savo sąjungininką imtis veiksmų, kad būtų išvengta civilių žūties ir išspręsta humanitarinė krizė Gazoje.

JAV pareigūnas: „Hamas“ neleidžia užsieniečiams išvykti iš GazosCNN kalbintas JAV pareigūnas teigia, kad „Hamas“ blokuos užsienio piliečių išvykimą iš Gazos Ruožo, kol Izraelis neužtikrins, kad greitosios pagalbos automobiliai iš palestiniečių anklavo galės pasiekti Rafos perėjimo punktą į Egiptą.Toks reikalavimas pateiktas penktadienį Izraelio pajėgoms atakavus greitosios pagalbos automobilių koloną Gazoje. Pasak oficialaus šaltinio Egipto pusėje, šeštadienį iš Gazos Ruožo turėjo išvykti daugiau kaip 700 užsienio piliečių, rašo CNN.

Blinkenas: JAV ir arabų valstybės sutinka, jog „Hamas“ kontroliuojamas status quo Gazoje negali tęstis Šeštadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė, kad tiek Vašingtonas, tiek arabų valstybės mano, jog „Hamas“ kontroliuojamos Gazos status quo tęstis negali, ir kad jis su savo kolegomis iš arabų šalių aptarė, kaip būtų galima rasti geresnį kelią į dviejų valstybių sprendimą.

Irane tūkstančiai protestuoja prieš JAV ir IzraelįTūkstančiai protestuotojų šeštadienį visame Irane rengė mitingus prieš Jungtines Valstijas ir Izraelį ir palaikė palestiniečius karo draskomame Gazos Ruože.„Šalin JAV“ ir „Šalin Izraelį“, skandavo demonstrantai, susirinkę priešais buvusią JAV ambasadą Teherane, pranešė AFP žurnalistas.Jie padegė Izraelio ministro pirmininko Benyamino Netanyahu portretą, taip pat JAV ir Izraelio vėliavas priešais vėliavomis mojuojančias minias.Juodai apsirengusios moterys rodė pergalės ženklus, mosikuodamos rankomis, išdažytomis Palestinos vėliavos spalvomis.Įtampa tarp Irano ir Jungtinių Valstijų sustiprėjo po spalio 7 d. išpuolių prieš artimą JAV sąjungininką Izraelį, per kuriuos „Hamas“ smogikai, anot Izraelio pareigūnų, nužudė apie 1 400 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė daugiau kaip 240 įkaitų.Nuo tada Izraelis nepaliaujamai bombarduoja Gazos Ruožą ir siunčia sausumos pajėgas, ir „Hamas“ kontroliuojamos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per tą laiką žuvo 9 488 žmonės, maždaug du trečdaliai jų – moterys ir vaikai.Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas kalbėdamas šeštadienį pasveikino spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį kaip „posūkio tašką, pakeitusį istoriją“.„Kad ir ką darytų Jungtinės Valstijos ir sionistinis režimas (Izraelis), padėtis po „operacijos „Al-Aqsa Flood“ jau niekada nebus tokia, kokia buvo, pridūrė M. B. Ghalibafas.Demonstracijos surengtos Islamo respublikos „kovos su pasauline arogancija dieną“.Lapkričio 4 d. minima diena, kai 1979 metais iraniečiai užpuolė JAV ambasadą Teherane ir įkaitais paėmė 52 amerikiečių diplomatus, – ši drama tęsėsi 444 dienas.Teheranas Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą pavadino „genocidu“, o Vašingtoną pliekė už tvirtą Izraelio paramą.

Pranešimai: užsieniečių išvykimas iš Gazos Ruožo sustabdytasŠeštadienį sužeistų palestiniečių, taip pat užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių palestiniečių išvykimas iš Gazos Ruožo buvo akivaizdžiai sustabdytas, teigė šaltiniai.Artimas Egipto Raudonojo pusmėnulio šaltinis patvirtino dpa agentūrai, kad Palestinos Raudonojo pusmėnulio darbuotojams valdžios institucijos nurodė kurį laiką nevežti sužeistų palestiniečių.Pasak Egipto saugumo šaltinių, palestiniečiai reikalauja saugių maršrutų greitosios pagalbos automobiliams, gabenantiems sužeistuosius iš Gazos Ruožo į Rafos pasienio punktą.Saugumo šaltiniai Gazos Ruože taip pat sakė, kad užsieniečiai neišvyks iš Gazos Ruožo, kol sužeistieji nebus nugabenti į Egiptą.JAV transliuotojas CNN, remdamasis Egipto valdžios institucijomis, pranešė, kad šeštadienį iš Gazos Ruožo turėjo išvykti apie 730 žmonių, tarp jų 386 JAV piliečiai ir 151 vokietis.Egipto Raudonojo pusmėnulio turimais duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios iš Rafos pasienio perėjos su antraisiais pasais išvyko 1 102 užsieniečiai ir palestiniečiai.Penktadienį per Izraelio pajėgų smūgį nukentėjo greitosios pagalbos automobilis prie didžiausios Gazos ligoninės „Al Shifa“. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos apsaugos ministerija ir Palestinos Raudonasis pusmėnulis pranešė, kad sužeistieji buvo vežami link Rafos perėjos, kad galėtų būti gydomi Egipte. Izraelio kariuomenės teigimu, greitosios pagalbos automobiliu naudojosi islamistų judėjimas „Hamas“. Teigiama, kad per išpuolį žuvo keli teroristai.

Per keturias karo savaites į Gazos Ruožą atvyko 421 sunkvežimis su pagalbaPer keturias savaites nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios į Gazos Ruožą, anot paramos organizacijų, atvyko 421 vilkikas su skubiai reikalingomis pagalbos prekėmis.Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis šeštadienio rytą pranešė, kad penktadienį vakare per Rafos pasienio perėjimo punktą iš Egipto į Gazos Ruožo pietinę dalį įvažiavo 47 sunkvežimiai, gabenantys humanitarinę pagalbą, įskaitant maistą, vandenį ir medicinos reikmenis.Nepaisant to, Jungtinės Tautos (JT) pabrėžia, kad dėl dramatiškos padėties Gazos Ruože įvežamos pagalbos nepakanka. JT teigimu, kasdien reikia apie 100 sunkvežimių su pagalbos prekėmis, kad šioje teritorijoje esantys žmonės būtų aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis.

Turkija skelbia atšaukianti savo ambasadorių Izraelyje konsultacijomsTurkija šeštadienį pareiškė, kad atšaukia savo ambasadorių Izraelyje konsultacijoms.Pasak Užsienio reikalų ministerijos Ankaroje, ambasadorius Sakiras Ozkanas Torunlaras atšaukiamas „atsižvelgiant į humanitarinę tragediją Gazos Ruože, kurią sukėlė besitęsiančios Izraelio atakos prieš civilius, ir Izraelio atsisakymą (sutikti su) paliaubomis“.

Blinkenas lankysis TurkijojeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį vyks į Turkiją su dviejų dienų vizitu, pranešė Valstybės departamentas Vašingtone.Kaip teigiama, ši viešnagė bus dabartinės A. Blinkeno kelionės po Artimuosius Rytus, kuri organizuojama tęsiantis karui tarp Izraelio ir „Hamas“, dalis. Amerikiečių diplomatas šeštadienį vieši Jordanijoje, o penktadienį dar lankėsi Izraelyje.

JT generalinis sekretorius: situacija Gazoje siaubingaJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas humanitarinę situaciją Gazoje pavadino „siaubinga“, pakartodamas raginimą nedelsiant nutraukti ugnį.JT vadovas sakė, kad „visi gyventojai yra traumuoti“ ir „niekur nėra saugu“.A. Guterresas jau ir anksčiau sakė, kad yra „pasibaisėjęs“ dėl didėjančio smurto Gazoje ir ne kartą ragino apsaugoti civilius.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija teigia, kad Gazos Ruože per Izraelio smūgį į JT mokyklą žuvo 12 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože šeštadienį pareiškė, kad per Izraelio inicijuotą smūgį į vieną Jungtinių Tautų (JT) mokyklą, kuri yra priglaudusi tūkstančius perkeltų palestiniečių, žuvo mažiausiai 12 žmonių.Ministerija pranešime kalbėjo apie „12 kankinių ir daugiau nei 54 sužeistus žmones“. Kaip teigiama, buvo nusitaikyta į „Al–Fakhuros mokyklą, kuri Džabalijos (pabėgėlių) stovykloje Gazos Ruožo šiaurėje yra priglaudusi tūkstančius perkeltų žmonių“.Ankstesniame vidaus reikalų ministerijos pranešime sakoma, kad tai buvo Izraelio smūgis.Izraelis šios informacijos kol kas nekomentavo.

Į Gazos Ruožo pietus persikėlė iki milijono gyventojųJAV specialusis pasiuntinys Davidas Satterfieldas šeštadienį žiniasklaidai sakė, kad nuo 800 tūkst. iki milijono žmonių persikėlė Gazos Ruožo pietus, o 350–400 tūkst. liko Gazos Ruožo šiaurėje.Kalbėdamasis su žurnalistais Jordanijos sostinėje Amane D. Satterfieldas sakė, kad nebuvo užfiksuota atvejų, kai „Hamas“ atstovai būtų uždraudę ar konfiskavę pagalbą.

Į Jordaniją atvyko BlinkenasJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį atvyko į Jordaniją, kur susitiks su keliais arabų lyderiais ir ministrais.Jo darbotvarkėje numatyti susitikimai su Jordanijos karaliumi Abdullah II ir Kataro ministru pirmininku. Jis jau susitiko su Libano laikinuoju ministru pirmininku.A. Blinkenas taip pat surengs diskusijas su Jordanijos, Libano, Kataro, Saudo Arabijos, Egipto ir JAE užsienio reikalų ministrais.JAV valstybės sekretorius taip pat surengs susitikimą su JT Pagalbos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) generaliniu komisaru ir turės vaizdo pokalbį su Gazoje esančiais jo darbuotojais.

Izraelis skelbia nukovęs dešimtis „Hamas“ nariųIzraelio karinės pajėgos (IDF) šeštadienio rytą pranešė, kad per pastarąją dieną nužudė „dešimtis“ „Hamas“ narių ir sunaikino daugiau šios grupuotės infrastruktūros.Teigiama, kad „Hamas“ kovotojai rengė atakas prieš IDF karius iš tunelių ir karinių junginių Gazos Ruožo šiaurėje.IDF kariai sunaikino tris šios grupuotės stebėjimo postus tankų ugnimi, teigiama pranešime.Vakar Izraelis pranešė, kad apsupo Gazos miestą ir nukovė dešimt aukšto rango „Hamas“ teroristų, planavusių mirtinus spalio 7 d. išpuolius, per kuriuos žuvo 1 400 izraeliečių.Pranešime taip pat patvirtinta, kad atakavo greitosios pagalbos automobilį, kuriuo, kaip teigiama, naudojosi „Hamas“ darbuotojai.

Izraelio kariuomenė sako sužlugdžiusi atakas iš LibanoIzraelio gynybos pajėgos (IDF) vėlų penktadienio vakarą pranešė, kad atmušė teroristus, bandžiusius inicijuoti atakas iš Libano.IDF savo „Telegram“ kanale kalbėjo apie „teroristų kuopelę“, kuri mėgino „paleisti prieštankines raketas Jiftos kibuco Šiaurės Izraelyje link“. Kariškiai nurodė, kad kuopelei „smogė IDF tankas“, ir pridūrė, jog Izraelio pajėgos nukovė vieną teroristą, kai šis „netoli Šlomi bendruomenės iš Libano pusės artinosi prie sienos“.Nuo karo tarp Izraelio ir Gazos Ruožą valdančios teroristinės grupuotės „Hamas“ pradžios spalio 7 dieną Izraelio kariuomenė prie sienos su Libanu vis susiremia su proiranietiška šiitų grupuote „Hezbollah“.„Hamas“ ir „Hezbollah“ turi sąsajų, tačiau pastaroji grupuotė yra įtakingesnė ir galingesnė. Ji taip pat laikoma Irano sąjungininke ir priklauso vadinamajai „pasipriešinimo ašiai“, kuri yra nusiteikusi prieš Irano oponentą Izraelį.„Hezbollah“ vadovas Hassanas Nasrallahas penktadienį perspėjo Izraelį dėl karinės eskalacijos ir pagrasino, kad Libano fronte esą neatmetami jokie scenarijai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu į tai sureagavo pareikšdamas, kad „tokia klaida atsieis brangiai“.

Pirmasis „Hezbollah“ lyderio pareiškimasLibano šiitų grupuotės „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah pasakė pirmąją savo kalbą po spalio 7 dienos išpuolių. Jis savo penktadienį pasakytoje kalboje paragino žmones „dirbti dieną ir naktį“, kad būtų pasiektos paliaubos Gazos Ruože. Jis taip pat sakė, kad tai yra pagrindinis „Hezbollah" tikslas. H. Nasrallah teigė, kad galingos Irano remiamos Libano sukarintos grupuotės antrasis tikslas yra „Hamas“ iškovoti „pergalę“ Gazos Ruože, rašo „Sky News“.Jis taip pat apibūdino karą kaip „lūžio tašką“.Libano šiitų grupuotės „Hezbollah“ lyderis H. Nasrallah toliau grasino JAV ir paragino jas suvaldyti Izraelį, kad Gazoje nenukentėtų daugiau civilių.„Jūs, amerikiečiai, galite sustabdyti agresiją prieš Gazą, nes tai jūsų agresija“, – sakė jis. „Kas nori užkirsti kelią regioniniam karui, kalbu su amerikiečiais, turi greitai sustabdyti agresiją Gazos ruože“.

Izraelio pareigūnai: pagalbos Gazai siuntoje rasta teroristams skirtų priemoniųIzraelio inspektoriai anksčiau šią savaitę aptiko kelis deguonies koncentratorius, skirtus Gazos Ruožo teroristinių grupuočių valdomiems tuneliams vėdinti, dienraščiui „The Times of Israel“ sakė du aukšti Izraelio pareigūnai.„Jie buvo skirti naudoti ne ligoninėse, o po jomis. Štai kodėl jie buvo nelegaliai gabenami tarp dėžučių su sausainiais“, – sako vienas iš aukšto rango Izraelio pareigūnų ir priduria, kad visam sunkvežimiui, kuriame buvo rasti deguonies koncentratoriai, buvo uždrausta įvažiuoti į Gazą.Nė vienas pareigūnas nepateikė minėtų deguonies koncentratorių nuotraukų ir neatskleidė, kuri organizacija buvo atsakinga už sunkvežimio siuntimą.Nuo tada, kai Egiptas prieš 11 dienų atidarė savo Rafah perėją į Gazą, keli šimtai sunkvežimių, pripildytų humanitarinės pagalbos, galėjo įvažiuoti į Gazą po Egipto ir Izraelio valdžios institucijų patikrinimų.Izraelis iki šiol atmetė vis dažnesnius raginimus leisti degalų įvežimą, išreikšdamas susirūpinimą, kad „Hamas“ nukreips jį į tunelius. IDF štabo viršininkas Herzi Halevi ketvirtadienį sakė, kad Izraelis leis degalams patekti į Gazos Ruožą per Rafah perėją, jei nustatys, kad ligoninėse baigsis kuras.Netrukus po H. Halevi komentarų Ministro Pirmininko biuras paskelbė glaustą pareiškimą, kuriame tik pažymėjo, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „nepatvirtino kuro patekimo į Gazą“.

CNN: palydoviniai vaizdai rodo, kad Izraelio pajėgos artėja prie Gazos miestoIzraelio sausumos pajėgos artėja prie Gazos miesto – didžiausio ir tankiausiai gyventojų turinčio centro Palestinos anklave, rodo palydoviniai vaizdai ir vaizdo įrašai iš atvirų ir oficialių šaltinių.CNN atlikta vaizdų analizė padeda išsiaiškinti, kas vyksta vietoje, Izraelio gynybos pajėgoms (IDF) tvirtinant, kad jos apsupo miestą.„IDF pajėgos apjuosia Gazą iš oro, sausumos ir jūros, supa Gazos miestą ir jo apylinkes“, – penktadienį sakė IDF atstovas Danielis Hagari. „Kovotojai žengia į priekį mūšiuose, kurių metu jie naikina antžemines ir požemines teroristų infrastruktūras ir naikina teroristus“, - teigė D. Hagari. Nuo tada, kai prieš savaitę IDF pradėjo sausumos puolimą į Gazą, žymintį naujausią karo prieš „Hamas“ etapą, jos kariai veržėsi į priekį trimis kryptimis – nuo Gazos šiaurės vakarų sienos palei Viduržemio jūros pakrantę, iš šiaurės rytų prie Beit Hanouno ir nuo šiaurės rytų palei Gazos miesto pietus – akivaizdžiai stengiantis padalyti juostą į dvi dalis.Remiantis Europos kosmoso agentūros trečiadienį gautais palydoviniais vaizdais, Izraelio kariai pajudėjo dar giliau išilgai to vakarinio ruožo, link jūros.Nors vaizdai yra mažos raiškos, atrodo, kad juose, į pietus nuo miesto centro, slenka sunkiųjų šarvuotų transporto priemonių vilkstinė, beveik pasiekianti pakrantę.Vaizdo įrašai, rodantys Izraelio veržimąsi į pietus nuo Gazos miesto, kol kas nepasirodė, tačiau pastarosiomis dienomis socialinėje žiniasklaidoje išplitusi IDF medžiaga rodo, kad Izraelio kariai judėjo šiauriausiose Gazos Ruožo bendruomenėse – Beit Hanune, Beit Lahijoje ir Atatroje.Palydoviniai vaizdai ir filmuota medžiaga taip pat parodė, kad Izraelio pajėgos Salah al-Din kelyje – greitkelyje, besidriekiančioje juostos ilgio, atrodo, trukdantį bet kam Gazos mieste judėti į pietus. Pirmadienį pasirodžiusiame vaizdo įraše, kurį nufilmavo laisvai samdomas palestiniečių žurnalistas Yousifas Al Saifi, matyti, kaip Izraelio tankas šaudė į kelyje esantį automobilį.

„Hamas“ pareigūnas: „Hezbollah“ turi pradėti veikti Osama Hamdanas, aukštas „Hamas“ pareigūnas Libane, sako, kad „Hezbollah“ dabar turi įrodyti savo įsipareigojimą padėti „Hamas“ siekti pergalės Gazoje, kaip anksčiau šį vakarą pareiškė Libano teroristinės grupuotės lyderis Hassanas Nasrallah.„Jo žodžiai apie atakos prieš Gazą sustabdymo svarbą ir „Hamas“ pergalės Gazoje svarbą yra aiškūs ir svarbūs. „Hezbollah“ įsipareigojimas šiems dviem tikslams [dabar] reikalauja veiksmų vietoje“, – sako O. Hamdanas.„Hezbollah“ iki šiol vengė visiškai įsitraukti į karą prieš Izraelį, o tai, anot analitikų, supykdė „Hamas“.

Iš Gazos Ruožo į Tel Avivą skriejo raketos Keturias iš Gazos Ruožo paleistas raketas virš Tel Avivo ir centrinio Izraelio sulaikė priešraketinės gynybos sistema „Geležinis kupolas“, penktadienio vakare pranešė pareigūnai.Kol kas pranešimų apie sužalojimus ar žalą nėra.

Po Rusijos pareiškimų – Izraelio atsakasIzraelio nuolatinis atstovas prie JT Giladas Erdanas sakė, kad Rusija naudojasi karu Artimuosiuose Rytuose, kad atitrauktų pasaulio dėmesį nuo savo invazijos į Ukrainą.Laikraštis „Yediot Ahronot“ aiškina, kad Izraelio diplomatas taip sureagavo į Rusijos nuolatinio atstovo prie JT Vasilijaus Nebenzios žodžius, kad Izraelis neturi teisės į savigyną.„Visi supranta, kaip Rusija reaguotų, jei teroristinė organizacija nužudytų ir pagrobtų tūkstančius jos piliečių. Deja, Rusija naudojasi „Hamas“ teroro ataka pačiu ydingiausiu būdu, kad nukreiptų pasaulio dėmesį nuo invazijos į Ukrainą“, – sakė G. Erdanas.Diplomatas taip pat pavadino Rusiją „paskutine šalimi“, galinčia išmokyti Izraelį laikytis tarptautinės teisės.„Juokinga girdėti, kaip Rusijos atstovas moralizuoja Izraelį apie žmogaus teises ir tarptautinę teisę. Šalies, kuri buvo pašalinta iš JT Žmogaus teisių tarybos, atstovas. Rusija yra paskutinė šalis, kuri gali mums pamokyti“, – pabrėžė G. Erdanas.

IDF: nuo karo pradžios nukauta 10 „Hamas“ brigadų, bataliono vadųIzraelio pajėgų (IDF) atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė ir toliau stengiasi nužudyti „Hamas“ vadus.„Mes persekiojame ir pašaliname „Hamas“ vadus“, – spaudos konferencijoje sakė D. Hagari.Jis teigė, kad nuo karo pradžios IDF per oro antskrydžius nukovė 10 „Hamas“ brigadų ir batalionų vadų.„Jie taip pat planavo baisias žudynes spalio 7 d.“, – sakė D. Hagari.Jis tvirtino, kad kariškiai tebėra susitelkę į Gazos Ruožą, nepaisant įtampos šiaurėje ir pasikartojančių „Hezbollah“ atakų.„Tikslas yra išardyti „Hamas“ ir grąžinti įkaitus“, – pridūrė D. Hagari.

Izraelis pripažįsta, kad smogė greitosios pagalbos automobiliui: juo naudojosi „Hamas“Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad vienas iš jų orlaivių smogė greitosios pagalbos automobiliui, „kurį pajėgos nustatė kaip naudojamą „Hamas“ teroristų grupės“.„Hamas“ valdoma sveikatos ministerija teigė, kad per ataką, dėl kurios kaltino Izraelį, žuvo ir buvo sužeista daugybė žmonių.IDF atstovas spaudai sakė, kad per smūgį žuvo „daug“ „Hamas“ kovotojų, todėl bus paskelbta daugiau informacijos.„Išsamesnė informacija buvo pasidalinta su žvalgybos agentūromis, su kuriomis dirbame“, – pridūrė jis.„Turime informacijos, kuri rodo, kad „Hamas“ operacijos metodas yra teroristų ir ginklų pervežimas greitosios pagalbos automobiliuose. Pabrėžiame, kad ši zona yra mūšio zona. Civiliai šioje srityje ne kartą raginami evakuotis į pietus dėl savo saugumo“, – sakoma IDF pranešime.

Izraelis: operacijos Gazoje vyksta pagal planąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad Izraelio kariai, veikiantys Gazos Ruože, juda „pagal planą“ ir atakų prieš „Hamas“ teroristus tik daugės.„Pajėgos juda pirmyn pagal planą ir stipriai smogia priešui“, – sakė Y. Gallantas per susitikimą IDF pietinėje komandoje Beeršeboje.„Sisteminis puolimas prieš „Hamas“ teroristus [plečia] pasiekimus, jis tęsis ir didės“, – sako jis, remdamasis savo biuro pastabomis.

Izraelyje raketos pataikė į vaikų darželio kiemąPenktadienio vakarą Izraelio Sderoto mieste buvo pastebėtos mažiausiai dvi raketos, kurios smogė tiesiai į vaikų darželio kiemą. Skeveldros trenkėsi į pastato langus ir kelis netoliese esančius automobilius. Apie aukas nepranešta.Ta raketa pataikė mažiau nei 100 metrų atstumu nuo tos vietos, kur mieste įsikūrė kai kurie žurnalistai, nes iš tos vietos matyti Gaza.

Pentagonas patvirtino: JAV vykdo bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos, kad surastų įkaitusPentagonas patvirtino, kad JAV vykdo neginkluotus bepiločių orlaivių skrydžius virš Gazos Ruožo, kad padėtų surasti maždaug 240 įkaitų, kuriuos teroristai laiko Gazoje.„Palaikydamos įkaitų išieškojimo pastangas, JAV vykdo neginkluotus UAV skrydžius virš Gazos Ruožo, taip pat teikia patarimus ir pagalbą, kad padėtų mūsų partneriui Izraeliui, kai jie stengiasi atgauti įkaitus“, – sakoma Pentagono atstovo brigados generolo Pato Ryderio pranešime.

Raketa pataikė į greitosios pagalbos automobilių vilkstinę Per Izraelio oro antskrydį smogta greitosios pagalbos mašinų vilkstinei. „Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šalia Al-Shifa ligoninės Gazos mieste žuvo keli žmonės.Pasak gydytojo, po incidento prie Al-Shifos ligoninės buvo atvežta iki 50 aukų. „Sky News“ matė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas apgadintas greitosios pagalbos automobilis ir sunkiai sužeisti bei žuvę žmonės prie Al Shifa ligoninės šiaurinėje Gazos ruože.Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas sakė, kad šalia apgadinto greitosios pagalbos automobilių matė daugybę kūnų.Filmuotoje medžiagoje matyti kruvinos moterys ir vaikai, išsibarstę ant betono prie greitosios pagalbos automobilių.„Hamas“ teigia, kad sprogimą sukėlė Izraelio raketa. Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pareigūnas „Sky News“ sakė: „Toje vilkstinėje buvo teroristų“.Izraelis anksčiau yra pareiškęs, kad pagrindinis „Hamas“ vadovybės centras yra prie Al-Shifos ligoninės.

Po Nasrallaho kalbos – JAV įspėjimas „Hezbollah“Jungtinės Valstijos ragina „Hezbollah“ „nepasinaudoti“ Izraelio ir „Hamas“ karu, Libano teroristinės grupuotės lyderiui pareiškus, kad „visos galimybės yra atviros“.„Mes ir mūsų partneriai buvome aiškūs: „Hezbollah“ ir kiti veikėjai – valstybiniai ar nevalstybiniai – neturėtų bandyti pasinaudoti vykstančiu konfliktu“, – sako Nacionalinio saugumo tarybos atstovas.Savo pirmojoje kalboje nuo karo tarp „Hamas“ kovotojų ir Izraelio, kuris prasidėjo spalio 7 dieną, galingo Irano remiamo šiitų judėjimo „Hezbollah“ vadovas Hassanas Nasrallahas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra „visiškai atsakingos“ už vykstantį Gazos konfliktą ir gali užkirsti kelią regioniniam gaisrui. Nacionalinio saugumo tarybos atstovas, paprašytas pakomentuoti tokius teiginius, sakė: „Į žodžių karą nesivelsime“.„Jungtinės Valstijos nesiekia konflikto, kurį „Hamas“ sukėlė Izraeliui, eskalavimo ar išplėtimo“, – sako atstovas.„Tai gali tapti kruvinesniu karu tarp Izraelio ir Libano nei 2006 m., Jungtinės Valstijos nenori, kad šis konfliktas išsiplėstų į Libaną. Tikėtini niokojimai Libanui ir jo žmonėms būtų neįsivaizduojami ir to reikia išvengti“, - tvirtino JAV atstovas.

Žiniasklaida: Zelenskis kitą savaitę gali apsilankyti Izraelyje Pasirengimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitui Izraelyje kitą savaitę yra pažengęs į priekį, praneša Izraelio kanalas 12.V. Zelenskis pasisiūlė atvykti daugiau nei prieš dvi savaites, bet Izraelis manė, kad tai per anksti, nes karas dar buvo palyginti ankstyvoje fazėje, nors ir priėmė kitus lyderius iš viso pasaulio.„Toks vizitas pasiųstų svarbią žinią“, – sako švietimo ministras Yoavas Kischas.V. Zelenskio atvykimas ir jo nuotrauka su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, prezidentu Isaacu Herzogu ir kitais Izraelio lyderiais „pasiųs žinią apie apšviestą pasaulį, kuris puola, stoja prieš mažiau apšviestą pasaulį“, teigiama televizijos pranešime.„Tai rodytų kažkokį vieningą Izraelio, Ukrainos, Europos ir JAV frontą prieš Rusijos ir Irano ašį“, – sakoma 12 kanale ir priduriama, kad Izraelis pripažįsta, jog šis vizitas sustiprins jo teisėtumą kare prieš „Hamas“.V. Zelenskis galėtų atvykti jau pirmadienį arba antradienį, sakoma pranešime.

Netanyahu: Izraelis nesutiks su jokiomis paliaubomis Gazos Ruože, kol nebus paleisti visi įkaitaiIzraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako pareiškęs JAV valstybės sekretoriui Antony'iui Blinkenui, kad jo šalis nesutiks su jokiomis paliaubomis Gazos Ruože, kol nebus paleisti visi „Hamas“ smogikų paimti įkaitai.„Aiškiai nurodžiau, kad toliau veiksime visu pajėgumu. Atsisakome bet kokių paliaubų, kurios neapima mūsų įkaitų išlaisvinimo“, – penktadienį po susitikimo su A. Blinkenu teigė B. Netanyahu.Izraelio duomenimis, Gazos Ruože šiuo metu laikomi 249 įkaitai.

„Hezbollah“, anot šios grupuotės vadovo, jau „dalyvauja kovoje“ prieš Izraelį „Hezbollah“, anot šios Libane įsikūrusios šiitų grupuotės vadovo Hassano Nasrallaho, jau kovoja prieš Izraelį, Gazos Ruože vykstant Izraelio ir „Hamas“ karui.„Mes dalyvaujame kovoje nuo spalio 8 dienos“, – penktadienį pareiškė H. Nasrallahas.Tai buvo pirmieji oficialūs jo komentarai nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios. Prieš H. Nasrallaho kalbą buvo plačiai spėliojama, kad „Hezbollah“ vadovas gali oficialiai paskelbti karą Izraeliui.„Kai kam gali atrodyti, kad įvykiai mūsų fronte yra nuosaikūs, bet jei pažvelgsite objektyviai, pamatysite, jog visa tai turi didelę reikšmę“, – per televiziją parodytame kreipimesi sakė H. Nasrallahas. Jo teigimu, Libano frontas pritraukė prie Libano sienos trečdalį Izraelio kariuomenės.„Hezbollah“ lyderis savo kalboje taip pat pagrasino, kad Libano fronte esą neatmetami jokie scenarijai, kurie gali būti įgyvendinti „bet kuriuo metu“.Karas tarp Izraelio ir teroristinės grupuotės „Hamas“ įsiplieskė spalio 7 dieną.

Blinkenas: vienintelis būdas užtikrinti Izraelio saugumą – įkurti Palestinos valstybęJAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas penktadienį pareiškė, kad vienintelis būdas užtikrinti Izraelio saugumą yra įkurti Palestinos valstybę.„Dvi valstybės dviem tautoms. Vėlgi, tai yra vienintelis būdas užtikrinti ilgalaikį žydų ir demokratinio Izraelio saugumą“, – po susitikimo su Izraelio lyderiais pažymėjo A. Blinkenas.

„Hamas“ kontroliuojama ministerija: aukų skaičius Gazos Ruože padidėjo iki 9 257Nuo karo su Izraeliu pradžios Gazos Ruože žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 9 257, penktadienį pareiškė „Hamas“ kontroliuojama Sveikatos ministerija.Dar 23 516 asmenų buvo sužeista, pridūrė ministerija.Spalio 7 dieną „Hamas“ smogikai netikėtai užpuolė Izraelį ir iki šiol pražudė daugiau kaip 1 400 žmonių, o dar 249 paėmė įkaitais. Izraelis į šiuos išpuolius reagavo inicijuodamas atsakomąją oro antskrydžių ir sausumos atakų kampaniją.

Blinkenas pakartojo, kad Izraelis turi teisę ir pareigą gintisPenktadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pakartojo, kad Izraelis, toliau iš oro ir sausuma puolantis „Hamas“ taikinius Gazos Ruože, turi „ne tik teisę, bet ir pareigą gintis (...) kad garantuotų, jog spalio 7-oji niekada nepasikartos“.A.Blinkenas tai sakė po susitikimo su Izraelio prezidentu Isaacu Herzogu Tel Avive.Antrą kartą po spalio 7 d. „Hamas“ užpuolimo į Izraelį atvykęs A. Blinkenas surengė du atskirus susitikimus su I. Herzogu ir Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Jis paragino Izraelį apsaugoti civilius, patekusius į kryžminę ugnį Gazos Ruože, ir „suteikti pagalbą tiems, kuriems jos taip reikia“.

JT nerimauja dėl smurto eskalacijos Vakarų KrantePadėtis Vakarų Krante kelia nerimą, penktadienį pareiškė Jungtinės Tautos (JT), konkrečiai paminėdamos izraeliečių naujakurių smurto prieš palestiniečius eskalaciją.Nuo spalio 7 dienos iki ketvirtadienio Vakarų Krante žuvo 132 palestiniečiai, įskaitant 41 vaiką, nurodė JT žmogaus teisių biuras ir pridūrė, kad gyvybės taip pat neteko du Izraelio kariai.Spalio 7-ąją įsiplieskus Izraelio ir „Hamas“ karui, pasaulyje, regis, daugiau kalbama apie Gazos Ruožą. Tačiau „padėtis okupuotame Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, kelia nerimą ir reikalauja skubiai skirti dėmesio, ten stebint dažnėjančius ir daugiasluoksnius palestiniečių žmogaus teisių pažeidimus“, žurnalistams Ženevoje sakė biuro atstovė Elizabeth Throssell.Pasak jos, vykstant teisėsaugos operacijoms Izraelio pajėgos vis dažniau imasi karinių taktikų ir pasitelkia ginklus. „Negana to, dramatiškai suintensyvėjo naujakurių naudojamas smurtas, kuris jau ir taip buvo rekordiniame lygyje, per dieną fiksuojant vidutiniškai po septynias atakas. Per daugiau kaip trečdalį šių atakų buvo panaudoti šaunamieji ginklai“, – pažymėjo E. Throssell.Atstovės teigimu, daugeliu atvejų naujakuriai buvo lydimi Izraelio karių. E. Throssell akcentavo, kad Izraelis, kaip okupacinė galia, turi užtikrinti okupuotos populiacijos saugumą. „Dėl šio smurto iš savo žemių priverstinai stumiamos ištisos bendruomenės“, – nurodė atstovė.

Paryžiuje nelegalūs imigrantai iš Moldovos piešė ant pastatų sienų Dovydo žvaigždesParyžiuje sulaikyti du nelegalūs imigrantai, kurie „asmens iš Rusijos Federacijos“ užsakymu ant pastatų sienų piešė Dovydo žvaigždes – žydų religijos ir Izraelio valstybės simbolį.Tai pranešė Prancūzijos radijo stotis „Europe 1“, kuria remiasi UNIAN.Žiniasklaidos duomenimis, incidentas įvyko viename iš Paryžiaus rajonų, esančių dešiniajame Senos krante. Sulaikyti sutuoktiniai iš Moldovos atvyko nelegaliai, o šešiakampes žvaigždes piešė Rusijos piliečio užsakymu.„Du moldavus, sulaikytus po to, kai jie 10-ojoje apygardoje ant mokyklos sienos nupiešė Dovydo žvaigždžių, finansavo „Rusijoje gyvenantis asmuo“, - sakoma pranešime.Pasak prokuratūros atstovų, iš Moldovos kilusiems 33 metų vyrui ir 28 metų moteriai paskirtas administracinis areštas. Pora buvo suimta už žmonių orumo žeminimą dėl jų „kilmės ar religijos“.Apie piktadarius teisėsaugai pranešė Paryžiaus gyventojas, pamatęs, kad jie piešia žvaigždes.Kadangi kaltinamieji yra nelegalūs imigrantai, Prancūzijos teisėsaugos pareigūnai planuoja juos deportuoti į Moldovą.Prokuratūra anksčiau pranešė, kad pradėjo tyrimą, kai ant kelių sostinės pastatų buvo aptiktos Dovydo žvaigždės.Paryžiaus 14-osios apygardos merė Carine Petit pasmerkė šiuos „antisemitinius ir rasistinius veiksmus“.Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, po „Hamas“ atakos prieš Izraelį spalio 7 d. šalyje gauta daugiau kaip 2 500 pranešimų apie antisemitinius išpuolius. Šiomis dienomis Prancūzijos teisingumo ministras Éricas Dupond`as Moretti pranešė, kad už šiuos „antisemitinius veiksmus“ jau sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų.

Izraeliečių šeimos pateikė Tarptautiniam baudžiamajam teismui ieškinį dėl karo nusikaltimųDevynių per praeitą mėnesį „Hamas“ teroristų įvykdytą išpuolį žuvusių izraeliečių šeimos pateikė Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) ieškinį dėl įtariamų karo nusikaltimų, penktadienį pranešė šeimoms atstovaujantis advokatas.Šeimos taip pat nori, kad „Hamas“ būtų patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl genocido, o jų vadeivoms TBT išduotų tarptautinius arešto orderius, paaiškino teisininkas Francois Zimeray.Spalio 7 d. „Hamas“ įvykdė keletą kruvinų antpuolių, per kuriuos, Izraelio valdžios teigimu, žuvo daugiau nei 1 400 žmonių.„Aukos, dėl kurių teikiamas ieškinys, buvo civiliai,“ – nurodė F. Zimeray, pridurdamas, kad keletas iš jų dalyvavo muzikos festivalyje „Tribe of Nova“.„Ieškinyje nurodoma, kad „Hamas“ teroristai neneigia savo įvykdytų nusikaltimų, kuriuos jie nuodugniai užfiksavo, o filmuotą medžiagą paskelbė... todėl šių faktų nepaneigsi,“ – kalbėjo jis.Interviu Prancūzijos radijo stočiai „Radio Classique“ F. Zimeray sakė visuomet žiūrįs, kad įvykiai nebūtų „pervertinti“.Tačiau, jo žodžiais tariant, jis su savo teisininkų komanda nustatė, kad kaltinimai „genocidu“ atitinka „teisės normas“.Hagoje esančiam TBT ieškinį pateikti gali bet kuris asmuo ar asmenų grupė, tačiau tyrimai pradedami tik teismo prokuroro sprendimu.Naujienų agentūrai AFP su juo susisiekus, teismas negalėjo iš karto pasakyti, ar dokumentai buvo gauti.2022 m. įsteigtas TBT vykdo baudžiamuosius visame pasaulyje įvykdytų nusikaltimų tyrimus.2021 m. teisme pradėtas tyrimas dėl Izraelio ir „Hamas“ bei kitų ginkluotų Palestinos grupuočių palestiniečių teritorijose galimai įvykdytų karo nusikaltimų.Teismo prokuroras Karimas Khanas minėjo, kad bet kokie įtariami karo nusikaltimai, vykdomi šiame konflikte, priklausytų TBT jurisdikcijai.Tačiau TBT tyrėjų komandos negalėjo patekti į Gazą ar Izraelį, kuris nėra TBT narys.

Blinkenas Izraelyje sieks „konkrečių žingsnių“ sumažinti žalą Gazos Ruožo civiliamsPenktadienį į Izraelį atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, per kelionę sieksiantis, kad būtų imtasi priemonių kuo labiau sumažinti žalą civiliams Gazos Ruože.Prieš išvykdamas A. Blinkenas sakė, kad sieks „konkrečių“ Izraelio žingsnių“, kad žala civiliams būtų sumažinta, JAV prezidentas Joe Bidenas taip pat ragino padaryti humanitarinę pauzę.Tai jau antra A. Blinkeno kelionė į Artimuosius Rytus po spalio 7 d., kai palestiniečių grupuotė „Hamas“ įsiveržė į Pietų Izraelį ir nužudė 1 400 žmonių, Izraelis pradėjo atsakomuosius smūgius į Gazos Ruožą.„Kalbėsime apie konkrečius žingsnius, kurių galima ir reikia imtis, kad būtų sumažinta žala vyrams, moterims ir vaikams Gazoje“, – prieš išvykdamas į Izraelį žurnalistams sakė A. Blinkenas.Prezidentas J. Bidenas pažadėjo visapusišką paramą ir karinę pagalbą Izraeliui, bet išsakė ir empatiją dėl palestiniečių kančių, sukėlusių pyktį kai kuriose pasaulio vietose.„Manau, kad mums reikia pauzės“, – sakė J. Bidenas per kampanijos renginį ketvirtadienį. Vėliau JAV Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby paaiškino, ką tokia pauzė reikštų. „Humanitarinė pauzė (...) būtų laikina, lokalizuota ir sutelkta į konkretų tikslą ar tikslus, humanitarinės pagalbos pristatymą, žmonių išvykimą“, – žurnalistams sakė J. Kirby.

Ministerija: Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 9 227Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 9 227, pranešė „Hamas“ vadovaujama sveikatos ministerija.Iš jų 3 826 buvo vaikai, pridūrė ji.

JT „labai susirūpinusios“ dėl Izraelio atgal į Gazą išsiųstų palestiniečių darbininkųJT pareiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad Izraelis penktadienį pradėjo atgal į Gazą siųsti tūkstančius palestiniečių darbininkų, po karo veiksmų pradžios likusių Izraelyje.„Juos siunčia atgal ir nežinome, kur tiksliai“ ir ar jie „apskritai turi namus, į kuriuos gali grįžti“, taip pat „dėl to esame labai susirūpinę,“ – per spaudos konferenciją kalbėjo JT žmogaus teisių biuro atstovė Elizabeth Throssell.

„Hezbollah“ lyderis sakys pirmą kalbą nuo konflikto pradžiosKol Izraelis tęsia savo karinę kampaniją Gazoje, daugelis šiandien nervingai stebi šiaurinę šalies sieną.Libano kovotojų grupuotės „Hezbollah“ lyderis šiandien sakys kalbą – pirmą kartą nuo „Hamas“ ir Izraelio konflikto pradžios.Tikimasi, kad Hassanas Nasrallah pareiškimą padarys 15 val. Lietuvos laiku, ir yra tam tikrų susirūpinimų, kad jis gali paskelbti visapusį karą Izraeliui.Tai įvyko po to, kai Irano remiama grupuotė vakar surengė didžiausią ataką per beveik keturias kovos savaites, tvirtindama, kad vienu metu surengė 19 smūgių Izraelio armijos pozicijoms ir pirmą kartą panaudojo sprogstamuosius bepiločius orlaivius.

Izraelio kariuomenė teigia esanti „labai aukšto lygio parengtyje“ prie šiaurinės šalies sienos su Libanu ir „reaguos į kiekvieną įvykį“ pasienyje.

JK saugumo ministras: „Hamas“ vagia pagalbąJK saugumo ministras „Sky News“ sakė, kad „Hamas“ „vagia pagalbą iš Palestinos žmonių“.„Hamas“ „vandens vamzdžius paverčia raketomis, veiksmingai ginkluoja bet kokius išorinius elementus, nesvarbu, ar tai būtų betonas, skirtas mokykloms ir ligoninėms statyti, ir paverčia jį tuneliais“, – sakė Tomas Tugendhatas.Taip elgdamasis „Hamas“ apsaugojo savo vadovybę ir paliko civilius gyventojus „atidengtus“, pridūrė jis.J. Tugendhatas tai pasakė, kai į Izraelį atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, kuris ruošėsi paraginti Benjaminą Netanyahu priimti humanitarines pauzes kovose.

Žiniasklaida: JAV žvalgyba teigia, kad „Wagner“ grupuotė planuoja siųsti „Hezbollah“ oro gynybos sistemąJungtinės Valstijos turi žvalgybos žinių, kad Rusijos samdinių „Wagner“ grupuotė planuoja aprūpinti „Hezbollah“ oro gynybos sistema, rašo „The Wall Street Journal“.Cituodamas nenurodytus JAV pareigūnus, laikraštis rašo, kad grupuotė planuoja tiekti sistemą Pantsir-S1.NATO žinomas kaip SA-22, jis naudoja priešlėktuvines raketas ir oro gynybos pabūklus, kad perimtų orlaivius.Vienas nenustatytas JAV pareigūnas sakė, kad Vašingtonas nepatvirtino, kad sistema buvo išsiųsta. Tačiau JAV pareigūnai stebi diskusijas, kuriose dalyvauja „Wagner“ ir „Hezbollah“.„Pantsir“ sistema „Hezbollah“ būtų teikiama per Siriją.

Izraelis teigia nukovęs „Hamas“ vadąIzraelio ginkluotosios pajėgos ir saugumo tarnybos pranešė, kad bendros operacijos metu buvo nukautas „Hamas“ vadas.„Telegram“ kanale paskelbtame pareiškime rašoma, kad Izraelio naikintuvų pilotai vadovavosi „tikslia“ žvalgybine informacija ir nukovė Mustafą Dalulą – „Hamas“ bataliono „Sabra Tel al-Hawa“ vadą. Teigiama, kad jis suvaidino „pagrindinį vaidmenį vadovaujant „Hamas“ kovai su Izraelio ginkluotosiomis pajėgomis Gazos Ruože“.„Pastaraisiais metais M. Dalulas „Hamas“ batalione ir Gazos miesto brigadoje užėmė įvairias pareigas“, – nurodyta pareiškime.Anot Izraelio ginkluotųjų pajėgų, naikintuvai ir artilerija taip pat nukovė „nemažai teroristų“, o netoli Gazos Ruožo šiaurės rytiniame pakraštyje esančio Beit Hanuno miesto buvo rasta ginklų: „Kariai aptiko ginkluotės, žvalgybinės informacijos, šturmo šautuvą AK-47, automatą, šovinių dėtuvių, granatų, sprogstamųjų užtaisų, reaktyvinį granatsvaidį, ryšio priemonių ir žemėlapių.“

Izraelio pajėgos praneša apie smarkius mūšius naktįIzraelio kariuomenė praneša per smarkius mūšius naktį į penktadienį Gazos Ruože nukovusi teroristų. Golani brigados 13-ojo bataliono kariai ir 53-iojo bataliono šarvuočiai naktį kovojo su keliais teroro būriais, penktadienio rytą „Telegram“ tinkle pranešė Izraelio kariuomenė.Kariai esą buvo smarkiai apšaudomi ir ilgai kovėsi. Tačiau mūšių vieta nenurodyta. Teroristai, Izraelio duomenimis, leido prieštankines raketas, detonavo sprogmenis ir mėgino lipti ant Izraelio karių automobilių. Teroristai esą buvo nukauti.Tuo pat metu buvo rengiami oro smūgiai, naudojami naikintuvai ir artilerija, sakoma toliau pranešime. „Rezultatas toks, kad jie (teroristai) žuvo, o mes savo operaciją tęsiame. Iki pergalės“, – rašė kariuomenė.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Izraelį. Čia tikimasi surengti diskusijas su Izraelio vyriausybe.https://twitter.com/SawaizSarfraz1/status/1720337347953258738

Japonija iš Izraelio evakavo dar 46 azijiečiusJaponija dėl Gazos karo iš Izraelio evakavo dar dalį savo piliečių bei kitų azijiečių. Vyriausybė Tokijuje penktadienį pranešė, kad Japonijos karinių oro pajėgų lėktuvas 46 keleivius pradžioje išskraidino į Jordaniją. Tarp jų buvo 20 japonų, 15 pietų korėjiečių, keturi vietnamiečiai bei taivanietis.Tai buvo antroji Japonijos evakuacijos akcija nuo karo pradžios. Jau prieš tai 60 japonų ir 18 pietų korėjiečių bei jų šeimų narių Japonijos karinių oro pajėgų orlaiviu buvo išgabenti iš Izraelio.Japonijos užsienio reikalų ministrė Yoko Kamikawa tuo tarpu pareiškė ketinanti per pokalbius Izraelyje ir Jordanijoje siekti konflikto deeskalacijos ir humanitarinės padėties Gazos Ruože pagerinimo. Be to, šį savaitgalį per pokalbius Ramaloje okupuotame Vakarų Krante ji pareikš „nepakitusią“ Japonijos paramą „Palestinai, įskaitant Gazos Ruožą“, pranešė Užsienio reikalų ministerija Tokijuje.

Respublikonų ir demokratų nesutarimai blokuoja JAV pagalbą IzraeliuiDemokratų ir respublikonų vidaus politiniai nesutarimai Kongrese blokuoja JAV pagalbą Izraeliui. Nors respublikonų vyraujami Atstovų Rūmai ketvirtadienį priėmė įstatymo projektą dėl milijardinės paramos Izraeliui, tačiau pagalbą susiejo su tam tikromis sąlygomis – tam kategoriškai priešinasi prezidentas Joe Bidenas ir jo demokratai. Dėl to nėra šansų, kad projektui pritartų Senatas ir jis galėtų įsigalioti.J. Bidenas prieš kelias dienas paprašė Kongreso pritarti 105 mln. dolerių pagalbos paketui, kuris, be kita ko, numato dosnią pagalbą Izraeliui ir Ukraina. Tačiau kai kurie respublikonai Atstovų Rūmuose reiškia abejones dėl didesnės paramos Ukrainai. Jie prašė dėl pagalbos Ukrainai ir Izraeliui balsuoti atskirai. Respublikonų vadovybė Atstovų Rūmuose atskyrė balsavimus ir pradžioje buvo balsuojama tik dėl paramos Izraeliui. Priimtas paketas numato 14,3 mlrd. dolerių pagalbą Izraeliui. Tačiau tokia pat suma planuojama sumažinti JAV mokesčių institucijos IRS finansavimą.Dėl to J. Bidenas ir demokratai kaltina respublikonus, kad šie nori politizuoti paramą Izraeliui ir kad mėgina prastumti savo vidaus politinę darbotvarkę. Kituose Kongreso rūmuose – Senate – nežymią daugumą turi J. Bideno demokratai. Todėl minėta iniciatyva čia neturi jokių šansų. Demokratų daugumos lyderis Senate Chucka Schumeris pareiškė, kad Senatas kol kas net nesvarstys „itin daug trūkumų turinčio“ respublikonų pasiūlymo. Baltieji rūmai taip pat paskelbė apie savo nepritarimą ir jau pagrasino, kad J. Bidenas prireikus vetuos įstatymo projektą.JAV respublikonai, ypač kraštutinio dešiniojo sparno, jau seniai priešinasi didelėms valstybės išlaidoms ir reikalauja labiau taupyti. Dėl abiejų partijų ginčo taip pat nėra aišku, ar Kongresas patvirtins tolesnę paramą Ukrainai ir jei taip, tai kada.

Izraelis grąžina palestiniečių darbininkus atgal į Gazos RuožąIzraelis išsiųs palestiniečių darbininkus atgal į Gazos Ruožą. Izraelyje „nebebus palestiniečių darbininkų iš Gazos Ruožo“, ketvirtadienio vakarą pareiškė Izraelio saugumo kabinetas. Darbininkai iš Gazos Ruožo, kurie prasidėjus karui buvo Izraelyje, bus išsiųsti atgal, teigiama pranešime. Izraelis esą nutraukia visus ryšius su palestiniečių teritorija.Izraelio civilinių reikalų palestiniečių teritorijose agentūros (Cogat) duomenimis, apie 18 500 žmonių iš Gazos Ruožo turi leidimą dirbti Izraelyje. Kiek palestiniečių darbininkų prasidedant karui buvo Izraelyje ir dabar bus išsiųsti atgal, nenurodoma.

Raketos smogė šiaurės IzraeliuiFilmuota medžiaga iš šiaurinio Izraelio miesto, kur raketų smūgiai sukėlė gaisrus.Tai įvyko po to, kai „Hezbollah“ pareiškė vienu metu surengusi atakas prie Izraelio sienos su Libanu.https://twitter.com/IranObserver0/status/1720107618801197089

Į Rafaho perėją atvyko daugiau nei 100 pagalbos sunkvežimiųDesperatiškai stengiantis į Gazą nugabenti maisto, vandens ir medicinos reikmenų, Palestinos Raudonasis Pusmėnulis teigia, kad šiandien į Rafaho perėją atvyko 102 humanitarinės pagalbos sunkvežimiai.Tačiau, nors dabar iš viso gauti 374 sunkvežimiai, sakoma, kad leidimas įvežti kurą į teritoriją nebuvo suteiktas.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1720149380366254207