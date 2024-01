Gallantas sakė, kad „svarbiausia nėra įsitraukti į karą“ su „Hezbollah“, bet 80 000 izraeliečių „turi turėti galimybę saugiai grįžti į savo namus“.

Gallantas taip pat pareiškė, kad jei nebus susitarta, kad tai būtų įmanoma, Izraelis nesitrauks nuo karinių veiksmų, ir pridūrė, kad „mes esame pasirengę aukotis“.

„Jie mato, kas vyksta Gazoje. Jie žino, kad galime nukopijuoti ir įklijuoti tai į Beirutą“, – WSJ sakė Gallantas.

Gallantas taip pat sakė manantis, kad Izraelis „kovoja su ašimi, o ne su vienu priešu“, o „Iranas kuria karinę galią aplink Izraelį, kad galėtų ją panaudoti“.

Įvykiai Izraelyje

Dainininkas ir aktorius Idan Amedi buvo sunkiai sužeistas per kautynes GazojeIzraelio dainininkas ir aktorius Idanas Amedi buvo sunkiai sužeistas kovodamas Gazoje ir buvo nuskraidintas į Sheba medicinos centrą Tel Hashomer mieste, kur šiuo metu yra gydomas.Jo pusseserė Ayelet paskelbia atnaujinimą Instagram ir prašo Izraelio visuomenės melstis už Idano ben Tovos (hebrajiškas Emadi vardas) pasveikimą.Emadi tėvas patvirtina sužalojimą Walla naujienų svetainei, bet sako, kad tai nekelia pavojaus gyvybei.Kai buvo sužeistas, „Fauda“ žvaigždė atliko atsargos tarnybą Kovos inžinerijos korpuse.

Blinkenas: niekas nėra suinteresuotas“, kad karas Gazoje eskaluotųsiJungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinken kartoja, kad „akivaizdžiai nėra suinteresuota“ jokia regiono šalis, kad karas Gazoje plėstųsi. Tai įvyko po to, kai Izraelio smūgis Libane nužudė „Hezbollah“ vadą, sakė šaltinis iš Libano saugumo.„Akivaizdu, kad niekas – Izraelis, Libanas, „Hezbollah“ – nėra suinteresuotas tai matyti... matyti, kad tai eskaluojama ir realus konfliktas“, – prieš išvykdamas į Izraelį žurnalistams Saudo Arabijoje sakė A. Blinkenas.„Izraeliečiai mums labai aiškiai pasakė, kad nori rasti diplomatinį kelią į priekį, kuris sukurtų tokį saugumą, kuris leistų izraeliečiams grįžti namo“, – sakė aukščiausias JAV diplomatas ir pažymėjo, kad „beveik 100 000 izraeliečių buvo priversti palikti savo namus šiaurės Izraelyje dėl Libano „Hezbollah“ keliamos grėsmės“.„Mes intensyviai dirbame dėl šių pastangų“, - sakė A. Blinkenas.Jis sakė, kad JAV taip pat ieško diplomatinio sprendimo, kuris leistų libaniečiams grįžti į savo namus pietų Libane.Vyresnysis „Hezbollah“ vadas Wissamas Tawilas žuvo Izraelio bepilotei skraidyklei atsitrenkus į jo automobilį Pietų Libane, pirmadienį CNN sakė šaltinis iš Libano saugumo.W. Tawilas yra aukščiausias „Hezbollah“ vadas, žuvęs per Izraelio smūgį nuo kasdienio Libane įsikūrusios grupuotės ir Izraelio pajėgų kryžminės ugnies pradžios spalį.Šeštadienį „Hezbollah“ paleido raketų apšaudymą prieš Izraelio oro bazę Izraelio šiaurėje, grupuotė teigė, kad ataka buvo „preliminarus atsakas“ į įtariamą Izraelio ataką, per kurią praėjusią savaitę Pietų Beirute žuvo „Hamas“ lyderis Salehas al-Arouri.

Vidurio Izraelyje – perspėjimai dėl raketų ugniesIzraelio kariuomenė pranešė, kad pakrantės metropolio Tel Avivo pietiniuose priemiesčiuose ir toliau į rytus centrinėje šalies dalyje buvo paskelbti perspėjimai dėl raketų ugnies.Pirmadienį Tel Avive aidėjo sirenos, o tolumoje buvo girdimi duslūs sprogimai.Sprogimus greičiausiai sukėlė Izraelio priešraketinės gynybos sistema „Iron Dome“, kuri sunaikina atskriejančias priešo raketas joms dar būnant ore.Paveiktose teritorijose esantys žmonės išskubėjo į slėptuves, tačiau informacijos apie žalą ar aukas kol kas nėra.Paskutinį kartą raketos iš Gazos Ruožo į Izraelį buvo paleistos Naujųjų metų išvakarėse.Kariniai duomenys rodo, kad nuo Gazos karo pradžios į Izraelį iš pakrantės teritorijos iš viso paleista daugiau kaip 13 000 raketų.

IDF pranešė, kad Sirijoje nužudė svarbų „Hamas“ pareigūnąIDF teigia pašalinusi „Hamas“ pareigūną Sirijoje, kuris pastarosiomis savaitėmis buvo atsakingas už raketų paleidimą į šiaurinį Izraelį.IDF pareiškime sakoma, kad Hassanas Akasha buvo nužudytas pietų Sirijos Beit Jinn mieste. Jame neaiškinama, kaip jis buvo nužudytas.Jame teigiama, kad jis buvo atsakingas už kelių raketų atakų iš Sirijos šiaurėje „Hamas“ vardu.„Mes neleisime teroro iš Sirijos teritorijos ir ji yra atsakinga už bet kokius veiksmus, kurie sklinda jos teritorijoje. Mes ir toliau kovosime su bet kokia grėsme“, – priduria IDF.

Izraelis vykdo precedento neturinčią mirtinų smūgių bangą SirijojeIzraelis vykdo precedento neturinčią mirtinų smūgių bangą Sirijoje, nukreiptą prieš Irano ginklų siuntas jo įgaliotiniams regione, praneša „Reuters“.Cituodama šešis šaltinius, įskaitant Sirijos karinės žvalgybos pareigūną ir Damaską remiančio regioninio aljanso vadą, „Reuters“ teigia, kad Izraelis suintensyvino savo kampaniją Sirijoje po spalio 7 d. įvykusių „Hamas“ žudynių.Anot anoniminių šaltinių, Izraelis dažniau smogė sunkvežimiams, infrastruktūrai ir operatyvininkams, taip pat suduodamas daugiau mirtinų smūgių. Jų teigimu, Izraelis atsisakė „žaidimo taisyklių“.„Anksčiau jie paleisdavo įspėjamuosius šūvius – pataikydavo netoli sunkvežimio, mūsų vaikinai išlipdavo iš sunkvežimio, o tada pataikydavo į sunkvežimį“, –sako vadas.„Dabar tai baigėsi. Dabar Izraelis rengia vis mirtinesnius ir dažnesnius oro antskrydžius prieš Irano ginklų pervežimus ir oro gynybos sistemas Sirijoje. Jie bombarduoja visus tiesiogiai. Jie bombarduoja, kad nužudytų.“

„Islamo džihadas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti gyvas Gazos Ruože laikomas įkaitasPalestiniečių ekstremistinė islamistų grupuotė „Islamo džihadas“ pirmadienį paskelbė vaizdo įrašą ir tvirtino, kad jame matyti Gazos Ruože laikomas gyvas izraelietis įkaitas, pagrobtas per spalio 7 d. „Hamas“ surengtą išpuolį prieš Izraelį.Vaizdo įraše vyras, kalbėjęs anglų ir hebrajų kalbomis, iš neskelbiamos vietos ragino jį paleisti ir minėjo kitą įkaitą Tamirą Adarą, apie kurio mirtį sausio pradžioje paskelbė jo kibuco bendruomenė pietų Izraelyje.Iš Nir Ozo kibuco kilusio įkaito šeima paragino žiniasklaidą netransliuoti filmuotos medžiagos. Pasak Izraelio bendruomenės netoli sienos su Gazos Ruožu, jis yra vienas iš maždaug 75 žmonių, palestiniečių teroristų pagrobtų iš Nir Ozo per precedento neturintį išpuolį spalio 7 dieną.Gazos Ruožą valdančios „Hamas“ ir kitų palestiniečių grupių teroristai surengė Pietų Izraelyje žudynes ir paėmė 253 įkaitus, 132 jų tebėra nelaisvėje. Per išpuolį Izraelyje buvo nužudyta maždaug 1 140 žmonių, daugiausia civilių. Izraelis pradėjo bombarduoti Gazos Ruožą ir rengia sausumos operacijas, jų tikslas – sunaikinti „Hamas“, kad ši grupuotė daugiau niekada nebekeltų grėsmės Izraeliui.

Blinkenas atvyko į Saudo ArabijąJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas pirmadienį turėtų susitikti su Saudo Arabijos de facto vadovu, o po to vyks į Izraelį – visa tai yra pastangų neleisti, kad Gazos karas peraugtų į regioninį konfliktą, dalis.Kaip pranešama, A. Blinkenas per pokalbius su karūnos princu Mohammedu bin Salmanu, be kita ko, aptars Irano remiamų Jemeno hučių sukilėlių išpuolius Raudonojoje jūroje. Jųdviejų susitikime, kuris įvyks prabangioje palapinėje Al Uloje – istorinėje oazėje Saudo Arabijos vakaruose – taip pat bus kalbama apie galimą santykių su Izraeliu normalizavimą, pradines diskusijas atidėjus dėl karo tarp Izraelio ir „Hamas“, sakė vienas aukšto rango pareigūnas.A. Blinkenas, kuris pirmadienį nusileido Al Uloje, per ankstesnes derybas Abu Dabyje su Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) prezidentu šeichu Mohamedu bin Zayedu Al Nahyanu „pabrėžė, kad yra svarbu užkirsti kelią tolesniam konflikto plitimui“, sakoma JAV paskelbtoje susitikimo santraukoje.„Tai konfliktas, kuris gali nesunkiai metastazuoti, o tai sukeltų dar didesnes kančias regione“, – sekmadienį Katare, ankstesnėje savo kelionės stotelėje, sakė A. Blinkenas.Gazos karą sukėlė beprecedentė spalio 7 d. surengta „Hamas“ ataka prieš Izraelį, kuri, izraeliečių duomenimis, pareikalavo apie 1 140 gyvybių. Reaguodamas į šį išpuolį, Izraelis inicijavo negailestingą bombardavimą ir sausumos invaziją – per šią kampaniją iki šiol žuvo mažiausiai 23 084 žmonės, skaičiuoja Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože.Solidarizuodamiesi su palestiniečiais, Jemeno hučiai surengė daugiau kaip 100 dronų ir raketų atakų, nukreiptų į taikinius Izraelyje ir Raudonojoje jūroje, taip sutrikdydami eismą svarbiame laivybos maršrute.Praėjusią savaitę JAV ir 11 sąjungininkų perspėjo dėl nepatikslintų padarinių, jei atakos tęsis.Tačiau Rijadas junta įtampą, nes tuo pat metu dedamos pastangos išspręsti ilgai besitęsiantį karą tarp hučių ir Saudo Arabijos vadovaujamos tarptautinės koalicijos.A. Blinkeno susitikimas su princu Mohammedu taip pat yra proga išsiaiškinti Saudo Arabijos poziciją dėl galimo santykių su Izraeliu normalizavimo, sakė aukšto rango JAV pareigūnas, net jei atrodo, kad pažanga yra mažai tikėtina, tęsiantis tris mėnesius verdančiam karui.Saudo Arabija, kurios teritorijoje yra dvi švenčiausios islamo vietos, neprisijungė prie keleto Arabų šalių, 2020 m. pasirašiusių tarpininkaujant JAV sudarytus vadinamuosius Abraomo susitarimus, kuriais pripažįstamas Izraelis.

Pietų Korėjos žvalgyba patvirtino, kad „Hamas“ naudoja ginklus iš Šiaurės KorėjosŠiaurės Korėjoje pagamintus ginklus palestiniečių grupuotė „Hamas“ naudoja kare su Izraeliu, nors Pchenjanas ne kartą neigė juos tiekiąs.Tai pirmadienį pareiškė Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis naujienų agentūra „Yonhap“.Tarnyba patvirtino, kad „Hamas“ smogikai naudojo Šiaurės Korėjoje pagamintą reaktyvinį granatsvaidį F-7.Anksčiau „Amerikos balso“ žurnalistai paskelbė ataskaitą, kurioje pažymima, kad „Hamas“ galimai naudoto granatsvaidžio F-7 detonatorius turėjo korėjietiškų rašmenų ir skaičių derinį.„Detonatorius su korėjietiškais rašmenimis yra Šiaurės Korėjoje pagamintos raketos F-7 vidurinėje dalyje“, – pranešė tarnyba.Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba renka ir kaupia įrodymus, kad Šiaurės Korėjos tiekia ginklus „Hamas“ smogikams.

Šri Lanka jungiasi prie JAV vadovaujamos patruliavimo iniciatyvos, nukreiptos prieš hučiusPinigų stokojančios Šri Lankos karinis jūrų laivynas pirmadienį pranešė, kad prisijungs prie JAV vadovaujamos iniciatyvos, kuri skirta apsaugoti tarptautinę laivybą nuo Jemeno hučių sukilėlių atakų.„Mes prisijungsime prie „Operation Prosperity Guardian“, kuriai vadovauja JAV karinis jūrų laivynas“, dislokuodami patrulinį laivą su daugiau kaip 100 žmonių įgula, pareiškė karinio jūrų laivyno atstovas Gayanas Wickramasuriya.Hučių sukilėliai iki šiol surengė daugiau kaip 100 dronų ir raketų atakų, nukreiptų į taikinius Izraelyje ir Raudonojoje jūroje, taip sutrikdydami eismą laivybos maršrute, kuris yra svarbus pasaulinei prekybai.Irano remiami hučiai tvirtina, jog taikydamiesi į Izraelį ir su Izraeliu susijusius laivus siekia, kad būtų sustabdytas puolimas Gazos Ruože, kur Izraelis nuo spalio 7 d. kaunasi su „Hamas“ smogikais.Šri Lankos prezidentas Ranilas Wickremesinghe yra sakęs, kad hučių atakos išaugino krovinių pervežimo išlaidas ir veikia drabužių bei arbatos eksportą.Pietų Azijos salų valstybė brenda iš 2022 m. ištikusios blogiausios ekonominės krizės, kai po kelis mėnesius trukusių gatvių protestų buvo nuverstas tuometinis prezidentas Gotabaya Rajapaksa.Šalis nebegalėjo vykdyti su 46 mlrd. JAV dolerių (42 mlrd. eurų) dydžio išorės skola susijusių įsipareigojimų ir ją dabar remia Tarptautinio valiutos fondo (TVF) suteikta ketverių metų trukmės 2,9 mlrd. JAV dolerių paskola.G. Wickramasuriya pažymėjo, kad naujausias žingsnis nesukels papildomų išlaidų, nes minėtas laivas jau patruliuoja ties didžiule Šri Lankos jūrų siena.JAV vadovaujamoje iniciatyvoje, apie kurią buvo paskelbta praėjusį mėnesį, dalyvauja Jungtinė Karalystė, Kanada, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Norvegija ir kitos šalys.

Netanyahu sako, kad Izraelis pasirengęs kariauti su „Hezbollah“Šiauriniame Kirjat Šmonos mieste Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu IDF rezervistams sakė, kad Izraelis nori atkurti saugumą regione nekariaudamas su „Hezbollah“, tačiau yra pasirengęs tai padaryti, skelbia „Times of Israel“.„2006 m. „Hezbollah“ mus labai suklaidino, o ir dabar labai klysta“, – sakė jis 769-osios regioninės brigados kariams.„Ji mato čia didžiulę galią, žmonių vienybę, pasiryžimą daryti viską, kas būtina, kad šiaurėje būtų atkurtas saugumas, ir aš jums sakau – tokia yra mano politika“, – sakė B. Netanyahu.B. Netanyahu kalbėjo kariams praėjus kelioms valandoms po to, kai „Hezbollah“ prieštankinė raketa pataikė į miestą.„Žinoma, mes pageidaujame, kad tai būtų padaryta be plataus masto kampanijos, tačiau tai mūsų nesustabdys“, – kalbėjo premjeras. „Pateikėme jiems pavyzdį, kas vyksta su jų draugais pietuose; štai kas nutiks čia, šiaurėje. Padarysime viską, kad atkurtume saugumą“.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 23 084 žmonėsSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože pirmadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios spalio 7 d. apsiaustoje palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 23 084 žmonės.Ministerija pranešime nurodė, kad per pastarąsias 24 val. užregistravo 249 žmonių mirtis, o per daugiau kaip tris kovų mėnesius Gazos Ruože buvo sužeisti 58 926 asmenys.

Izraelio kariuomenė: žuvę žurnalistai buvo teroristo automobilyjePer raketų smūgį Gazos Ruože žuvęs žinomo „Al Jazeera“ korespondento sūnus, pasak Izraelio kariuomenės, važiavo automobiliu su palestiniečių teroristu. „Izraelio karo lėktuvas identifikavo ir atakavo teroristą, kuris panaudojo raketą, sukėlusią grėsmę Izraelio daliniams“, – sakoma pirmadienį paskelbtame kariuomenės pranešime.Incidentas įvyko sekmadienį Gazos Ruožo pietuose. „Iš pranešimų žinome, kad pataikyta į dar du įtariamuosius, buvusius tame pačiame automobilyje kaip teroristas“, – teigiama toliau pranešime.Arabų stoties „Al Jazeera“ duomenimis, 27-erių Hamza al Dahduhas ir dar vienas palestiniečių žurnalistas žuvo per raketų smūgį prieš automobilį Chan Juniso miesto vakaruose. Trečias asmuo esą buvo sužeistas.Nepatvirtintais pranešimais, antrasis žuvęs žurnalistas dirbo ir laisvai samdomu operatoriumi „Hamas“ vidaus reikalų ministerijoje bei fiksavo smarkius sugriovimus Gazos Ruožo pietinėje dalyje.Užsienio spaudos asociacija (FPA) Izraelyje pareiškė „didelį liūdesį“ dėl abiejų žurnalistų žūties ir pareiškė užuojautą Waelui al Dahduhui. Šis Gazos kare jau neteko žmonos, dar dviejų vaikų ir anūko. „Raginame Izraelio kariuomenę ir visas šalis garantuoti mūsų palestiniečių narių Gazoje, kurie, nepaisant labai pavojingų aplinkybių, toliau dirba, saugumą ir laisvę rengti reportažus“, – sakoma FPA pranešime.Nuo Gazos karo pradžios prieš tris mėnesius, JAV įsikūrusio Žurnalistų apsaugos komiteto (CPJ) duomenimis, žuvo mažiausiai 79 žurnalistai. Tarp jų yra 72 palestiniečiai, keturi izraeliečiai ir trys libaniečiai.

Izraelis apšaudė „Hezbollah“ pozicijas LibaneIzraelio kariuomenė praneša vėl apšaudžiusi „Hezbollah“ taikinius Libane. Karinių oro pajėgų naikintuvai atakavo karinį objektą netoli Marvahino ir raketų paleidimo įrenginį kitoje pasienio vietoje, pirmadienį pranešė kariuomenė. Be to, Izraelio dronas ir sraigtasparnis esą atakavo pozicijas, iš kurių buvo apšaudomas Izraelis.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ spalio 7 d. surengtų žudynių Izraelio ir Libano pasienyje netrūksta apsišaudymų tarp Izraelio kariuomenės ir Irano remiamos šiitų organizacijos „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų.

Pietų Libane per Izraelio smūgį žuvo aukšto rango „Hezbollah“ vadasPietų Libane per Izraelio aviacijos antskrydį žuvo aukšto rango „Hezbollah“ elitinių Radvano pajėgų vadas, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė trys saugumo šaltiniai.https://twitter.com/IntelCatalyst/status/1744316413353845065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744316413353845065%7Ctwgr%5Efa13a5bf0a25ad969741fc1f27d01c4b55a8b8b3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-january-8-2024%2F

JT humanitarinės pagalbos koordinatorius: badas Gazoje – „ne už kalnų“JT skubios humanitarinės pagalbos koordinatoriaus Martino Griffithso teigimu, Gazoje – „ne už kalnų“ badas, praneša naujienų agentūra CNN.Praėjusį penktadienį paviešintame pranešime M. Griffithsas mini dešimtis tūkstančių žuvusiųjų, išpuolius prieš gydymo įstaigas ir veikiančių ligoninių trūkumą, teigdamas, jog Gaza tapo „mirties ir nevilties vieta“.„Dar niekada vilties nebuvo taip mažai“, – pridūrė jis.M. Griffithso žodžiais tariant, ruože bręsta visuomenės sveikatos katastrofa – perpildytose prieglaudose plinta infekcinės ligos, iš perpildytos kanalizacijos pilasi srutos, o „visame šiame chaose vaikus gimdo“ maždaug 180 palestiniečių moterų.„Gaza paprasčiausiai tapo netinkama gyventi. Jos gyventojai kiekvieną dieną patiria egzistencinę grėsmę – o visas pasaulis tuo metu stebi“, – Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos reikalų koordinavimo biuro (OCHA) išplatintame pranešime teigia M. Griffithsas.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nuo Izraelio karo su „Hamas“ Gazoje pradžios jau žuvo dešimtys tūkstančių palestiniečių, o JT paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) duomenimis, namus teko palikti dar iki 1,9 milijono žmonių. Karą Izraelis pradėjo, atsakydamas į spalio 7 d. „Hamas“ surengtą kruviną išpuolį, per kurį apie 1 200 žmonių žuvo ir daugiau nei 200 buvo paimta įkaitais.„Tuo tarpu į Izraelį vis dar skrieja raketos, Gazoje įkaitais laikoma daugiau nei 120 žmonių, įtampa Vakarų Krante kyla, o platesnio regioninio karo šmėkla yra pavojingai arti“, – rašė JT humanitarinių reikalų ir pagalbos teikimo nukentėjusiems esant nepaprastosioms padėtims koordinatorius M. Griffithsas.UNICEF teigimu, didėjant badui, vaikai patiria didelę su nepakankama mityba susijusią riziką. Išgyvenusieji pietuose esančiame Rafos mieste naujienų agentūrai CNN pasakojo, kad tokių būtiniausių kasdienių produktų, kaip vaisiai ir daržovės nebeįmanoma įpirkti.M. Griffithsas paragino šalis „vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir, be kita ko, apsaugoti civilius bei tenkinti būtiniausius jų poreikis, taip pat nedelsiant paleisti įkaitus“, pridurdamas, kad tarptautinė bendruomenė „turėtų pasinaudoti visa savo įtaka ir pasistengti, kad tai įvyktų“.„Mes toliau reikalaujame nedelsiant užbaigti šį karą, ne tik dėl Gazos gyventojų ir grėsmę patiriančių jos kaimynių, bet ir dėl būsimų kartų, kurios niekada nepamirš šių 90 pragaro ir kėsinimosi į pagrindinius žmogiškumo principus dienų“, – pridūrė jis.„Šio karo apskritai neturėjo būti“, – rašė M. Griffithsas. „Jau seniai laikas jį užbaigti.“

Trys mėnesiai nuo karo pradžios: Gazos Ruože dar laikomi 136 įkaitaiPrasidėjus ketvirtajam Gazos karo mėnesiui, Izraelis mano, kad Gazos Ruože dar yra 136 įkaitai. 25 jų greičiausiai yra negyvi, pirmadienį sakė vyriausybės atstovė. Prie įkaitų Izraelis priskaičiuoja ir dviejų karių, kurie buvo pagrobti per ankstesnį didelį Gazos karą 2014 m., kūnus bei dar du izraeliečius, kurie nuo tada laikomi palestiniečių teritorijoje.Gazos karą prieš tris mėnesius sukėlė islamistinio „Hamas“ judėjimo ir kitų ekstremistinių palestiniečių grupuočių teroro ataka. Per ją, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių. Apie 250 asmenų buvo pagrobti ir išvežti Gazos Ruožą.Izraelis į tai reagavo intensyviais oro smūgiais ir sausumos operacija Gazoje. Tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 22 800 žmonių ir apie 58 000 buvo sužeisti.Iš Gazos Ruože laikomų spalio 7 d. pagrobtų įkaitų 113 yra vyrai, 19 – moterys, sakė atstovė. Tarp jų yra du jaunesni nei penkerių metų amžiaus vaikai. Įkaitais laikomas 121 izraelietis ir 11 užsieniečių. Tarp pastarųjų yra aštuoni tailandiečiai, nepalietis, tanzanietis bei Prancūzijos ir Meksikos pilietis.Lapkričio pabaigoje per savaitės trukmės paliaubas buvo paleisti iš viso 105 įkaitai. Mainaus Izraelis paleido 240 savo kalėjimuose laikomų palestiniečių. Tada laisvę atgavo 81 „Hamas“ pagrobtas izraelietis ir 24 užsieniečiai.Dar prieš tai „Hamas“ paleido keturias įkaites moteris. Vieną Izraelio karę išvadavo kolegos. Be to, Izraelis per karą atsiėmė aštuonių „Hamas“ nužudytų įkaitų kūnus. Vienas įkaitas žuvo mėginant jį išvaduoti. Dar tris netyčia nušovė Izraelio kariai. Vienas izraelietis po spalio 7 d. išpuolio laikomas dingusiu.Nuo Izraelio sausumos operacijos pradžios Gazos Ruože spalio pabaigoje, kariniais duomenimis, žuvo 176 kariai. Daugiau kaip tūkstantis buvo sužeisti. Nuo spalio 7 d. priskaičiuota 510 žuvusių karių.

A. Blinkenas kalba apie „didelės įtampos momentą“ Artimųjų Rytų regioneArtimųjų Rytų regionas, pasak JAV valstybės sekretoriaus Antony‘io Blinkeno, išgyvena „didelės įtampos momentą“. „Konfliktas gali greitai metastazuoti, o tai sukeltų dar didesnes kančias regione“, – sakė jis sekmadienį Dohoje po susitikimo su Kataro ministru pirmininku ir užsienio reikalų ministru Mohammedu bin Abdulrahmanu Al Thaniu. Tai jau ketvirtoji A. Blinkeno kelionė Artimuosiuose Rytuose nuo Gazos karo pradžios. JAV diplomatijos vadovas pabrėžė, jog jis ir jo pokalbių partneriai yra vieningos nuomonės, kad negalima leisti konfliktui plisti.„Nuo pat pradžių mes visad įspėjome dėl tikėtino ir pavojingo konflikto išplitimo“, – kalbėjo M. bin A. al Thanis. Vieno „Hamas“ lyderių nužudymas Beirute ir aukšto Irano generolo nužudymas Sirijoje – abu šiuos nužudymus, spėjama, užsakė Izraelis, anot jo, yra smerktini. Be to, tai šių šalių suverenumo pažeidimas.A. Blinkenas primygtinai pareikalavo, kad Izraelis per savo atakas Gazoje geriau saugotų civilius. „Būtina, kad Izraelis darytų daugiau dėl civilių apsaugos, – teigė jis. – Jau žuvo pernelyg daug nekaltų palestiniečių“. Apie tai jis esą kalbėsiąs ir per savo vizitą Izraelyje ateinančiomis dienomis. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, iki šiol Gazos Ruože žuvo per 22 000 žmonių, įskaitant moteris ir vaikus.„Skaudu, kad pasiekėme tokį etapą, kai, deja, pripratome prie žūčių ir sugriovimų Gazoje vaizdų“, – sakė M. bin A. al Thanis.A. Blinkenas vėl atvyko į Artimuosius Rytus, kad su virtine regiono šalių aptartų deeskalaciją kare tarp Izraelio ir „Hamas“ ir būdus, kaip išvengti konflikto išplitimo. Po apsilankymo Jordanijoje ir Katare jis dar lankysis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Saudo Arabijoje, Izraelyje, Vakarų Krante ir Egipte.

A. Baerbock: Vokietija pasirengusi parduoti naikintuvus „Eurofighter“ Saudo ArabijaiVokietija yra pasirengusi leisti parduoti naikintuvus „Eurofighter“ Saudo Arabijai, sekmadienį pareiškė užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock po ne vienus metus trukusios ginklų sandorių su Persijos įlankos karalyste blokados.Vokietija, Didžioji Britanija, Italija ir Ispanija kartu gamina šiuos naikintuvus ir kiekviena iš jų gali vetuoti sandorius.Berlynas nuo 2018 metų blokavo vieną sandorį, kurio siekė Londonas.„Mes, Vokietijos federalinė vyriausybė, nemanome, kad turėtume prieštarauti britų svarstymams dėl kitų „Eurofighter“ (pardavimų)“, – sakė A. Baerbock žurnalistams kelionės į Izraelį metu, kartu pabrėždama Saudo Arabijos vaidmenį Artimųjų Rytų saugumo krizėje nuo spalio 7 dienos, kai prasidėjo karas tarp Izraelio ir „Hamas“.Vokietija užblokavo ginklų pardavimą Rijadui nuo 2018 metų, kai Saudo Arabijos konsulate Stambule buvo nužudytas žurnalistas disidentas Jamalas Khashoggi. Be kita ko, užblokuotas Saudo Arabijos kronprinco Mohammedo bin Salmano Londone pasirašytas sandoris dėl 48 naikintuvų „Eurofighter“ įsigijimo.A. Baerbock pažymėjo, kad Saudo Arabija ir Izraelis nuo karo pradžios „neatsisakė normalizacijos politikos“.„Faktas, kad Saudo Arabija dabar perima hučių į Izraelį leidžiamas raketas, tai pabrėžia, ir mes esame už tai dėkingi“, – pridūrė ji.„Faktas, kad Saudo Arabijos oro pajėgos taip pat naudoja „Eurofighter“ naikintuvus šiame kontekste, yra vieša paslaptis, – tęsė ministrė. – Saudo Arabija net ir šiomis dienomis labai prisideda prie Izraelio saugumo ir padeda stabdyti regioninio gaisro pavojų“.

PSO jau 12 dienų negali pristatyti medicinos reikmenų į šiaurinę Gazos Ruožo dalįPasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad dėl karo tarp Izraelio ir islamistų judėjimo „Hamas“ jau beveik dvi savaites negali pasiekti Gazos Ruožo šiaurinės dalies.Planuota misija į Al Audos ligoninę ir dar keturias Gazos Ruožo šiaurėje esančias ligonines jau ketvirtą kartą buvo atšaukta, nes nebuvo įmanoma užtikrinti saugumo, sekmadienio vakarą PSO paskelbė socialiniame tinkle „X“.„Šiandien PSO ketvirtą kartą nuo gruodžio 26 dienos atšaukė planuotą misiją į Al Audos ligoninę ir centrinę vaistinę šiaurinėje Gazos dalyje, nes negavome dekonfliktavimo ir saugumo garantijų“, – sakoma pranešime. – Praėjo jau 12 dienų nuo tada, kai paskutinį kartą galėjome pasiekti šiaurinę Gazos dalį“.PSO teigė, kad dėl smarkaus bombardavimo, riboto judėjimo ir sutrikusių ryšių tapo „beveik neįmanoma“ pristatyti medicinos reikmenų į izoliuotą pakrantės ruožą ir ypač į jo šiaurinę dalį.„Daugumoje ligoninių labai trūksta personalo, nes sveikatos priežiūros darbuotojai išvyko dėl evakuacijos įsakymų arba nesaugumo. Tuo tarpu pacientams patekti į sveikatos priežiūros įstaigas trukdo pavojingos sąlygos, – rašoma pranešime. – Nesant tinkamos sveikatos priežiūros, kančios Gazoje auga kiekvieną valandą“.Po spalio 7 dienos „Hamas“ atakų prieš Izraelį šio kariuomenė pradėjo masinį puolimą Gazos Ruože. PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas socialiniame tinkle „X“ pareikalavo skubiai užtikrinti saugų ir netrukdomą patekimą į šiaurinę Gazos ruožo dalį.„Tolesnis delsimas sukels dar daugiau mirčių ir kančių pernelyg daugeliui žmonių“, – rašė jis.

Izraelio policininkai Vakarų Krante nušovė trimetę mergaitęIzraelio policininkai okupuotame Vakarų Krante sekmadienį nušovė palestiniečių vaiką. Pareigūnai pareiškė, kad viename kontrolės punkte taikėsi į „teroristus“, kurie mėgino savo automobiliais surengti išpuolį. Maža mergaitė, sėdėjusi kitame automobilyje, buvo sužeista. Pasak Izraelio gelbėjimo tarnybos „Magen David Adom“, trejų metukų mergaitė žuvo.Remiantis policijos pareiškimu ir vaizdo stebėjimo kamerų įrašais, didelis furgonas pralaužė užtvarą Ras Bidu kontrolės poste netoli Izraelio Givat Sevo gyvenvietės tarp Jeruzalės ir Ramalos. Mažesnis furgonas, važiavęs paskui didįjį, taranavo policininkus ir nuvažiavo. Policininkai tada paleido šūvius į antrąjį automobilį. Sužeista trimetė iš kitos transporto priemonės, anot gelbėtojų, po sanitarų apžiūros buvo paskelbta mirusia.Pasak policijos, spėjami užpuolikai taip pat buvo sužeisti šūvių. Tačiau jų būklė nežinoma.

Blinkenas atvyko į Abu DabįSekmadienio vakare JAV vyriausiasis diplomatas atvyko į Abu Dabį tolimesnėms deryboms. Antony Blinkenas jau diskutavo su Kataro emyru ir Jordanijos karaliumi, taip pat su Turkijos ir Graikijos vadovais Stambule ir Kretoje.Prieš grįždamas į JAV jis planuoja aplankyti Saudo Arabiją, Izraelį, Vakarų Krantą ir Egiptą.

Izraelio kariuomenė praneša sunaikinusi daugiau kaip 100 taikinių Chan JuniseIzraelio kariuomenė praneša sunaikinusi daugiau kaip 100 palestiniečių teroristų taikinių smarkių mūšių alinamame Chan Juniso mieste Gazos Ruožo pietuose. Be to, čia nukauta dešimtys teroristų, sekmadienį pranešė kariuomenė.Anot duomenų, kariai Chan Junise, be kita ko, sunaikino tunelių, stebėjimo postų bei „Hamas“ būstinę. Šią islamistinė organizacija esą naudojo ir planuodama spalio 7 d. žudynes Izraelio pasienio vietovėse. Kariai, be to, konfiskavo ginklų, teigiama pranešime.Nepriklausomai šių duomenų patikrinti nėra galimybės.Radikalūs palestiniečiai sekmadienį vėl paleido raketų Izraelio kryptimi. Pasienio vietovėse netoli Gazos Ruožo buvo paskelbtas raketų pavojus.

Kataras: „Hamas“ lyderio S. al-Arourio nužudymas apsunkins derybas dėl įkaitų paleidimo„Hamas“ lyderio Saleho al-Arourio nužudymas, pasak Artimųjų Rytų konflikte tarpininkaujančio Kataro, apsunkins tolesnes derybas dėl įkaitų paleidimo. Apie tai rašo žinių portalas „Axios“, remdamasis neįardytu Izraelio šaltiniu ir vienu Kataro pareigūnu. Kataro ministras pirmininkas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thanis, Dohoje susitikęs su Izraelio įkaitų artimaisiais, esą pareiškė, kad dabar sudaryti naują susitarimą bus sunkiau.Kataras ir Egiptas pastaruoju metu tęsė pastangas išjudinti derybas tarp Izraelio ir „Hamas“ dėl ekstremistų rankose Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.„Hamas“ spalio 7 d. per savo kruviną išpuolį Izraelyje pagrobė apie 240 žmonių ir išvežė juos į Gazos Ruožą . 105 įkaitai vėliau buvo išmainyti į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius. Izraelio kariuomenė spėja, kad Gazos Ruože šiuo metu dar laikomi maždaug 135 įkaitai.S. al-Arouris žuvo praėjusį antradienį per sprogimą Libano sostinėje Beirute. „Hamas“ sąjungininkė „Hezbollah“ grupuotė Libane spėja, kad tai padarė Izraelis. Po S. al-Arourio žūties kilo nerimas dėl tolesnės eskalacijos Artimųjų Rytų konflikte.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė A. Baerbock ketvirtą kartą nuo Gazos karo pradžios atvyko į IzraelįVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock sekmadienį ketvirtą kartą nuo Gazos karo pradžios atvyko į Izraelį. Vizito pradžioje Jeruzalėje numatyti jos pokalbiai su naujuoju Izraelio diplomatijos vadovu Israeliu Katzu ir prezidentu Isaacu Herzogu. Ateinančiomis dienomis ministrė dar lankysis Vakarų Krante, taip pat Izraelio kaimyninėse šalyse Egipte ir Libane.Pagrindinės A. Baerbock pokalbių temos, pasak Vokietijos užsienio reikalų ministerijos, bus dramatiška humanitarinė padėtis Gazos Rože, situacija Vakarų Krante ir nestabili situacija Izraelio ir Libano pasienyje. Be to, bus kalbama apie pastangas, kad būtų paleisti Gazos Ruože laikomi įkaitai.Prieš išvykdama į Artimuosius Rytus, A. Baerbock pateikė savo įsivaizdavimą dėl Gazos Ruožo ateities. Izraeliui, anot jos, negali daugiau kilti teroro grėsmė iš šios palestiniečių teritorijos. Palestiniečiai negali būti išvyti iš teritorijos. Negali būtu Gazos Ruožo okupacijos. Negali būti mažinamas ir teritorijos plotas.

B. Netanyahu įspėja „Hezbollah“: nė vienas teroristas nėra apsaugotasDėl įtemptos padėties Izraelio ir Libano pasienyje Izraelio vyriausybės vadovas Benyaminas Netanyahu įspėjo „Hezbollah“ teroristus kaimyninėje šalyje. „Siūlau „Hezbollah“ išmokti tai, ką pastaraisiais mėnesiais jau išmoko „Hamas“: nė vienas teroristas nėra apsaugotas“, – sakė jis kabineto posėdyje, premjerą cituoja jo biuras.B. Netanyahu taip pat paragino sudaryti sąlygas Šiaurės Izraelio gyventojams grįžti į savo namus. „Tai nacionalinis tikslas, kurio visi siekiame ir dėl kurio įgyvendinimo visi atsakingai dirbame. Jei galėsime, padarysime tai diplomatiškai. O jei ne, imsimės kitokių priemonių“, – kalbėjo B. Netanyahu. Jis kartu pabrėžė: „Tai, kas atsitiko spalio 7 d., daugiau nepasikartos“.Jungtinės Valstijos, anot amerikiečių žiniasklaidos, įspėjo Izraelį dėl „reikšmingos eskalacijos“ kaimyniniame Libane. Antrasis frontas greta Gazos karo prieš islamistinį judėjimą „Hamas“, karinės žvalgybos DIA vertinimu, apsunkins Izraelio sėkmės galimybes, leidiniui „The Washington Post“ sakė du neįvardyti pareigūnai. Anot pranešimo, vyriausybės pareigūnai nerimauja ir dėl to, kad eskalacija tarp kaimyninių valstybių gali būti dar kruvinesnė nei pastarasis karas tarp Izraelio ir „Hezbollah“ 2006 m.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ spalio 7 d. surengtų žudynių Izraelio ir Libano pasienyje netrūksta apsišaudymų tarp Izraelio kariuomenės ir Irano remiamos šiitų organizacijos „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų.

Palestiniečiai: Gazoje žuvo du žurnalistai„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad Sekmadienį per Izraelio antskrydį žuvo du žurnalistai, informuoja AFP.Medikų teigimu, važiuodami automobiliu žuvo naujienų agentūrai AFP dirbantis video operatorius Mustafa Thuria ir „Al Jazeera“ žurnalistas Hamza Waelis Dahdouhas.AFP kreipėsi į Izraelio kariuomenę komentaro, bet ši paprašė atsiųsti įvykio vietos koordinates.Hamzos tėvas Waelis al Dahdouhas yra „Al Jazeera“ Gazos biuro vadovas. Jis neseniai buvo sužalotas per oro antskrydį, o jo žmona ir kiti du vaikai žuvo Izraeliui bombarduojant Gazą karo pradžioje.M. Thuria, dirbo AFP nuo 2019 m., o anksčiau darbavosi naujienų agentūros AP, „Reuters“, „Al Jazeera“ ir CNN.Anksčiau sekmadienį abu vyrai nuvyko filmuoti subombarduoto namo Rafoje, o jų automobilis susprogdintas jiems begrįžtant iš įvykio vietos.Niujorke įsikūrusio Žurnalistų apsaugos komiteto (CPJ) duomenimis, nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios 2023 spalio 7 d. iki gruodžio 31 d. žuvo mažiausiai 77 žurnalistai ir žiniasklaidos darbuotojai. Iš jų 70 buvo palestiniečiai, 4 žydai ir 3 Libano piliečiai.

JAV valstybės sekretorius lankosi JordanijojeAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį lankosi Jordanijoje. Jo vizito tikslas – sumažinti įtampą regione, skelbia naujienų agentūra dpa.„Jordanija yra svarbi partnerė padedanti išvengti konflikto išplitimo regione. Esame dėkingi už jų lyderystę palengvinant paramos siuntimą civiliams Gazoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Blinkeno atstovas spaudai Matthew Milleris.Po susitikimo su Jordanijos užsienio reikalų ministru Aymanu al Safadi ir karaliumi Abdullah II, JAV valstybės sekretorius keliaus į Katarą ir Dohoje susitiks su premjeru Mohammedu bin Abdulrahmanu al Thani ir emyru šeichu Tamimu bin Hamadu al Thaniu.Jis taip pat lankysis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Saudo Arabijoje, Izraelyje, Vakarų Krante ir Egipte. JAV valstybės sekretorius siekia aptarti konkrečius žingsnius, kaip regiono politikai galėtų pasinaudoti savo įtaka, kad išvengto Gazos karo eskalacijos. Vašingtonas taip pat nori užtikrinti, kad į Gazą patektų daugiau humanitarinės pagalbos, o „Hamas“ paleistų laikomus įkaitus.JAV siekia išvengti konflikto išplitimo dažnėjant atakoms Libano ir Izraelio pasienyje bei išpuoliams prieš laivybą Raudonojoje jūroje.

Vakarų krante žuvo Izraelio policininkėSekmadienį Vakarų Krante sprogus pakelės bombai žuvo Izraelio policininkė, praneša AFP.Smurtas Vakarų Krante pasiekė du dešimtmečius nematytą lygį po to, kai spalio mėnesį „Hamas“ teroristai iš Gazos Ruožo įsiveržė į Izraelį, o pastarasis, atsakydamas į tai, surengė karinę operaciją Gazoje. Izraelio pajėgos nuolat rengia reidus Vakarų Krante, ypač Dženino mieste, kuris tapo palestiniečių kovotojų tvirtove, ir greta esančioje pabėgėlių stovykloje.Sekmadienį per operaciją Dženino pabėgėlių stovykloje žuvo Izraelio policijos pareigūnė, o dar trys policininkai buvo sužaloti. Policija paskelbė, kad ji buvo tarnybiniame automobilyje, prie kurio sprogo bomba.

Per Izraelio reidą Vakarų Krante žuvo 6 žmonėsAnkstų sekmadienio rytą šeši palestiniečiai žuvo Vakarų Krante per Izraelio pajėgų reidą Dženine, praneša naujienų agentūra AFP.„Izraelio okupantams Dženine subombardavus gyventojų grupę šeši žmonės žuvo“, – paskelbė Vakarų Krante įsikūrusi palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerija.Palestiniečių oficiali naujienų agentūra „Wafa“ informavo, kad sekmadienį Dženine buvo įvestos gausios Izraelio kariuomenės pajėgos.

Blinkenas sako norįs užtikrinti, kad konfliktas Artimuosiuose Rytuose neišplistųJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas šeštadienį pareiškė norįs užtikrinti, kad konfliktas Artimuosiuose Rytuose neišplistų.Jis tokį komentarą išsakė kalbėdamas su žurnalistais po Kretoje surengto susitikimo su Graikijos ministru pirmininku.„Vienas iš realų susirūpinimą keliančių klausimų yra Izraelio ir Libano pasienis ir mes norime padaryti viską, kad galėtume užtikrinti, jog nebūtų eskalacijos“, – pridūrė A. Blinkenas.

JAV kariuomenė teigia, kad virš Raudonosios jūros numušė dar vieną dronąAnkstyvą šeštadienį JAV karinės pajėgos tarptautiniuose vandenyse virš Raudonosios jūros netoli kelių komercinių laivų numušė droną, pranešė Pentagonas.Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV vadovaujama 12 šalių grupė perspėjo Jemeno hučių sukilėlius nutraukti savo atakas prieš laivus Raudonojoje jūroje.JAV ginkluotųjų pajėgų centrinė vadovybė šeštadienį socialiniuose tinkluose nurodė, kad „ginantis buvo numuštas bepilotis orlaivis, paleistas iš Irano remiamų hučių kontroliuojamų Jemeno teritorijų“. Droną esą numušė eskadrinis minininkas „USS Laboon“.Pasak vadovybės, per incidentą niekas nenukentėjo. Jis įvyko pietinėje Raudonosios jūros dalyje „netoli kelių komercinių laivų“.„USS Laboon“ jau anksčiau yra numušęs dronų, kuriuos, kaip manoma, paleido hučiai.Pentagonas skaičiuoja, kad nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios spalio 7 d. sukilėliai inicijavo daugiau kaip 100 dronų ir raketų atakų, nukreiptų į taikinius Raudonojoje jūroje ir Izraelyje.Hučiai teigia, jog taikydamiesi į Izraelį ir su Izraeliu susijusius laivus siekia, kad būtų sustabdytas puolimas Gazos Ruože, kur Izraelis šiuo metu kaunasi su „Hamas“ smogikais.Atakos kelia grėsmę tranzito maršrutui, kuris yra svarbus pasaulinei prekybai. Reaguodamos į susidariusią situaciją, Jungtinės Valstijos subūrė daugiašalę koaliciją laivybai Raudonojoje jūroje apsaugoti.Trečiadienį JAV vadovaujama grupė perspėjo hučių sukilėlius dėl nepatikslintų padarinių, jei jie nedelsdami nenutrauks savo atakų jūroje.Danijos laivybos milžinė „Maersk“ penktadienį pareiškė, kad „artimiausioje ateityje“ kreips visus savo laivus aplink Afriką, užuot naudojusis Raudonąja jūra ir Sueco kanalu. Kompanija šį sprendimą grindė nestabilia padėtimi.

Prancūzijos ministrė ragina Iraną nutraukti „destabilizuojančius veiksmus“Prancūzijos užsienio reikalų ministrė šeštadienį savo kolegai iš Irano pareiškė, kad „Iranas ir su juo susiję subjektai“ turi nutraukti „destabilizuojančius veiksmus“, galinčius sukelti platesnį konfliktą Artimuosiuose Rytuose, vykstant Gazos karui.Prancūzų diplomatijos vadovė Catherine Colonna per telefoninį pokalbį su Irano užsienio reikalų ministru Hosseinu Amir-Abdollahianu perdavė „labai aiškią žinią: regioninio sukrėtimo pavojus dar niekada nebuvo toks didelis; Iranas ir su juo susiję subjektai turi nedelsdami nutraukti savo destabilizuojančius veiksmus“, sakoma socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) paskelbtame pareiškime.„Iš eskalavimo niekas nelaimės“, – priduriama jame.Šis raginimas buvo išsakytas po to, kai Irano remiama Libano grupuotė „Hezbollah“ pranešė, kad į vieną Izraelio bazę paleido 62 raketas. Tai esą buvo „pirminis atsakas“ į „Hamas“ vado pavaduotojo nužudymą Beirute.Izraelis pažadėjo išstumti „Hamas“ smogikus iš Gazos Ruožo, jiems spalio 7 d. surengus žaibišką ataką prieš Izraelį, per kurią, izraeliečių duomenimis, žuvo apie 1 140 žmonių. Nuo tada Izraelis vykdo negailestingą bombardavimą ir sausumos invaziją į Gazos Ruožą – ši kampanija, pasak šios teritorijos Sveikatos ministerijos, iki šiol pražudė mažiausiai 22 722 žmones.Irano valstybinė žiniasklaida šeštadienį taip pat pranešė, kad trečiadienį įvykę sprogimai, kurie nugriaudėjo per ceremoniją prie aukšto rango Revoliucinės gvardijos generolo kapo, nusinešė 91 gyvybę. Tai didesnis skaičius, nei skelbta iš pradžių, nuo patirtų sužalojimų mirus dviem žmonėms.Atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“. Šis išpuolis sustiprino nuogąstavimus dėl galimo platesnio konflikto regione.

Palestiniečius palaikantys demonstrantai surengė sėdimąjį protestą prie Londono Vestminsterio tiltoPalestiniečius palaikantys demonstrantai šeštadienį surengė sėdimąjį protestą prie Londono Vestminsterio tilto.Kaip pranešama, šimtai iš Sent Džeimso parko atžygiavusių protestuotojų užblokavo tiltą ir aplinkinius kelius.Šios demonstracijos, kurią suorganizavo grupė „Free Palestine Coalition“, metu buvo raginama nedelsiant nutraukti ugnį Gazos Ruože. Protestuotojai taip pat ragino Jungtinę Karalystę nebeparduoti ginklų Izraeliui ir nutraukti Izraelio vykdomą Palestinos okupaciją.Grupė šeštadienį 10 val. paskelbė susitikimo vietą, ja pasirinkdami geriamojo vandens fontaną Sent Džeimso parke. Protestuotojai pradėjo rinktis apie vidurdienį.Metropoliteno policijai parke sulaikius kelis žmones, protestuotojai tuomet pradėjo žygiuoti per Vestminsterį, tačiau greta Didžiojo Beno juos sustabdė pareigūnai.Tada daugybė protestuotojų laipsniškai prisijungė prie sėdimosios akcijos, kuri buvo iš trijų pusių atitverta policijos atitvarais.Kai kurie protestuotojai buvo užsidėję kaukes su žinomų politikų veidais, įskaitant britų premjerą Rishį Sunaką ir JAV prezidentą Joe Bideną. Jie į viršų kėlė raudonais dažais išteptas rankas.

Borrellis perspėjo vengti Libano įtraukimo į regioninį karąEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas šeštadienį perspėjo dėl regioninio konflikto, į kurį būtų įtrauktas Libanas, intensyvėjant jau trečią mėnesį besitęsiančiam Izraelio karui su „Hezbollah“ sąjungininke „Hamas“.„Būtina vengti regioninės eskalacijos Artimuosiuose Rytuose. Absoliučiai būtina išvengti Libano įtraukimo į regioninį konfliktą“, – sakė Josepas Borrellis per spaudos konferenciją Beirute kartu su Libano užsienio reikalų ministru.„Siunčiu šią žinią ir Izraeliui: iš regioninio konflikto niekas nelaimės“, – pridūrė jis.Irano remiama Libano islamistų grupuotė „Hezbollah“ ir Izraelis nuo spalio 7 dienos, kai „Hamas“ surengė beprecedentį išpuolį prieš pietų Izraelį, dėl kurio kilo karas, beveik kasdien apsikeičia ugnimi.Tačiau smūgis, antradienį nukovęs „Hamas“ lyderio pavaduotoją „Hezbollah“ tvirtovėje pietiniame Beirute, sustiprino baimę, kad gali įsiplieksti dar didesnis karo gaisras. Šeštadienį Libano grupuotė pareiškė, kad atsakydama į tai paleido dešimtis raketų į Izraelio šiaurinę kariuomenės bazę.„Manau, kad karui galima užkirsti kelią, jo reikia išvengti, o diplomatija gali nugalėti“, – žurnalistams sakė J. Borrellis.Anksčiau šeštadienį J. Borrellis susitiko su Libano ministru pirmininku Najibu Mikati, Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų (UNIFIL) vadu Aroldo Lazaro ir įtakingu parlamento pirmininku Nabihu Berri.Jo vizitas yra dalis diplomatinių pastangų išvengti tolesnio eskalavimo regione, ypač Libano ir Izraelio pasienyje, ir raginimo rasti sprendimą dėl karo Gazos Ruože.„Diplomatiniai kanalai turi būti atviri, siekiant duoti ženklą, kad karas nėra vienintelė išeitis, bet kad tai yra blogiausia išeitis“, – sakė jis.

Blinkenas su Turkijos vadovais kalbėjosi apie Gazos Ruožą ir NATO plėtrąJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas šeštadienį susitiko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir surengė derybas, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama karui Gazos Ruože ir Ankaros reikalavimui parduoti JAV naikintuvų.Anksčiau šeštadienį Vašingtono diplomatijos vadovas dalyvavo dvi valandas trukusiame susitikime su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu apie „humanitarinę krizę Gazoje, Švedijos stojimo į NATO procesą, dvišalius ir regioninius klausimus“, pranešė Turkijos užsienio reikalų ministerija.Tai jau ketvirtoji per tris mėnesius A. Blinkeno kelionė į šį regioną. Po vizito Turkijoje A. Blinkenas ketina skristi į Kretą raminti Graikijos nerimo dėl laukiamo JAV naikintuvų pardavimo Ankarai.A. Blinkeno vizitas į vieną iš nepaklusniausių Vašingtono NATO sąjungininkių vyko per pirmąjį kelionės etapą. Jis dar planuoja apsilankyti Jordanijoje, Katare, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Saudo Arabijoje, taip pat Izraelyje, Vakarų Krante ir Egipte.Kelionės metu A. Blinkenas siekia aptarti konkrečius veiksmus, kaip regiono veikėjai galėtų pasinaudoti savo įtaka, kad būtų išvengta karo Gazos Ruože eskalavimo, sakė jo atstovas spaudai.Aukšto rango JAV administracijos pareigūnas sakė, kad A. Blinkenas spaus Izraelį padidinti pagalbą palestiniečiams ir pereiti prie tokio kovos etapo, kuris leistų perkeltiesiems asmenims pradėti grįžti į savo namus.Pareigūnas pridūrė, kad diskusijose su arabų šalių vadovais daugiausia dėmesio bus skiriama smurto suvaldymui ir klausimui, kaip būtų galima valdyti regioną pasibaigus kovoms.

Pateikė pasiūlymus dėl ateitiesIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas išdėstė pasiūlymus dėl būsimo Gazos valdymo, kai baigsis karas tarp Izraelio ir „Hamas“.Pasak jo, palestiniečių valdžia šioje teritorijoje bus ribota.Jis pridūrė, kad „Hamas“ nebekontroliuos Gazos Ruožo, o Izraelis išlaikys bendrą saugumo kontrolę.

Izraelis toliau bombarduoja Gazos Ruožą, o JT perspėja, kad teritorija tapo „netinkama gyventi“Izraelis šeštadienį bombardavo Gazos Ruožą, o Jungtinės Tautos įspėjo, kad po tris mėnesius trukusių kovų, kurios grasina apimti visą regioną, palestiniečių teritorija tapo „netinkama gyventi“.AFP korespondentai pranešė, kad ankstyvą šeštadienio rytą Izraelis smogė Gazos pietiniam Rafos miestui, kuriame šimtai tūkstančių žmonių ieškojo prieglobsčio nuo kovų.Civilių gyventojai ir toliau kenčia nuo konflikto, o JT įspėja apie gilėjančią humanitarinę krizę, nes gresia badas ir plinta ligos. Bombarduojamos net tos vietovės, į kurias Izraelio prašymu persikėlė civiliai gyventojai. Medicinos įstaigos taip pat nepaliaujamai atakuojamos.JT humanitarinės pagalbos vadovas Martinas Griffithsas penktadienį pareiškė, kad „Gazos Ruožas tapo tiesiog netinkamas gyventi“. Kai kurias ligonines, kurios vis dar iš dalies veikia, užplūdo desperatiški žmonės, ieškantys apsaugos, sakė jis.„Vyksta visuomenės sveikatos katastrofa, – sakė M. Griffithsas. – Užkrečiamosios ligos plinta perpildytose slėptuvėse, nes neatlaiko kanalizacija. Šiame chaose kasdien gimdo apie 180 palestiniečių moterų. Žmonės susiduria su didžiausiu kada nors užfiksuotu maisto trūkumu. Badas jau visai netoli“.„Ypač vaikams pastarosios 12 savaičių buvo traumuojančios, – sakė JT skubios pagalbos koordinatorius. – Nėra maisto. Nėra vandens. Nėra mokyklos. Nieko, tik siaubingi karo garsai, diena iš dienos“.JT vaikų agentūra įspėjo, kad mūšiai, prasta mityba ir sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas sukūrė „mirtiną ciklą, kuris kelia grėsmę daugiau kaip 1,1 mln. vaikų“ Gazoje.Izraelio pajėgos tęsia „kovą visose Gazos Ruožo dalyse, šiaurėje, centre ir pietuose“, penktadienį vakare sakė kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari.Penktadienį AFP korespondentai pranešė, kad Izraelio pajėgos smogė pietiniams Kan Juniso ir Rafos miestams bei centrinės Gazos dalims.Izraelio kariuomenė pranešė, kad per praėjusią parą jos pajėgos „smogė daugiau kaip 100 taikinių“ Gazos Ruože, įskaitant karines pozicijas, raketų paleidimo vietas ir ginklų sandėlius.Pasak Izraelio kariuomenės, naktį naikintuvas bombardavo centrinę Bureidžo teritoriją ir nukovė „ginkluotą teroristų kuopelę“ po, jos teigimu, bandymo užpulti Izraelio tanką.Per susirėmimus Kan Juniso mieste, kuris tapo pagrindiniu mūšių lauku, buvo nukauti keli palestiniečių kovotojai, pranešė kariuomenė.Kariai taip pat aptiko tunelius po „Blue Beach“ viešbučiu šiaurinėje Gazos dalyje, jais „teroristai naudojosi kaip slėptuvėmis, iš kurių planavo ir vykdė išpuolius“, teigia kariuomenė.Hamas valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per tą patį laikotarpį užregistravo 162 mirties atvejus, o bendras žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 22 600.

IDF teigia, kad nugriovė „Hamas“ tunelių tinklą po šiauriniu Gazos paplūdimio kurortuIDF teigia nugriovę „Hamas“ tunelių tinklą, aptiktą po „Blue Beach Resort“ šiaurinėje Gazos ruožo pakrantėje.14-osios atsargos šarvuotosios brigados kariai kartu su elitiniu kovos inžinerijos padaliniu „Yahalom“ neseniai surengė reidą viešbutyje, kurį lapkričio pradžioje naudojo „Hamas“ operatyvininkai atakuodami Izraelio karius.Kariai viešbučio teritorijoje aptiko mažiausiai septynias tunelio šachtas, vedančias į požeminį perėjimų tinklą, kuriame slėpėsi „Hamas“ operatyvininkai, teigia IDF.IDF teigia, kad požeminėje aikštelėje kariai rado „Hamas“ naudojamų šautuvų, sprogstamųjų užtaisų ir bepiločių orlaivių.Lapkritį IDF pranešė, kad kariai nukovė apie 30 „Hamas“ ginkluotų žmonių, kurie buvo paslėpti viešbutyje ir šaudė į pajėgas prieštankinėmis raketomis.Tunelius, kuriuos neseniai tyrė kariai, nugriovė kovos inžinieriai, teigia IDF.

Prancūzija sukritikavo IzraelįGaza yra palestiniečių žemė, o jos ateitis nepriklauso nuo Izraelio sprendimo, penktadienį CNN sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna, dviem Izraelio ministrams paraginus perkelti Gazos gyventojus už anklavo ribų.„Ne Izraelis sprendžia dėl Gazos, kuri yra palestiniečių žemė, ateities. Turime grįžti prie tarptautinės teisės principo ir jo gerbti“, – sakė C. Colonna.Tokie raginimai yra „neatsakingi“ ir „atitraukia mus nuo sprendimo“, sakė C. Colonna ir pridūrė, kad tokia retorika prieštarauja ir ilgalaikiams Izraelio interesams.Ji pabrėžė pritarianti dviejų valstybių sprendimui.„Gaza yra palestiniečių žemė, kuri nori tapti būsimos Palestinos valstybės dalimi. Mes palaikome dviejų valstybių sprendimą, kuris yra vienintelis perspektyvus pasirinkimas“, – sakė ji. „Gaza ir Vakarų krantas kartu turi būti būsimos Palestinos valstybės dalis“.Ministrė pridūrė, kad tokia demokratinė šalis kaip Izraelis privalo laikytis tarptautinės teisės ir ginti civilius gyventojus, naudodamiesi savigynos teisėmis. „[Civiliai] nėra atsakingi už nusikaltimus ir turi būti apsaugoti“, – sakė C. Colonna.

„Hezbollah“: frontas Izraelio pasienyje nurims, kai bus sustabdyta „agresija prieš Gazą“Šiitų „Hezbollah“ judėjimas, jo vado duomenimis, nuo spalio 8 d. surengė daugiau kaip 670 operacijų pasienio su Izraeliu teritorijoje. Hassanas Nasrallahas penktadienį pareiškė, kad šios atakos atkūrė „atgrasymo pusiausvyrą“. Tačiau galimos derybos dėl susitarimo pasienyje esą vyks tik pasibaigus „agresijai pieš Gazą“.Irano remiamos šiitų organizacijos vadas paragino Šiaurės Izraelio gyventojus daryti spaudimą Izraelio vyriausybei. Kad frontas pasienyje su Libanu nurimtų, turi būti sustabdyta „agresija prieš Gazą“, kalbėjo H. Nasrallahas.Nuo Gazos karo pradžios po „Hamas“ teroristų ir kitų ekstremistų spalio 7 d. Izraelyje surengtų žudynių Izraelio ir Libano pasienio regione beveik kasdien vyksta konfrontacijos tarp Izraelio kariuomenės ir „Hezbollah“. Abiejose pusėse neišvengta aukų.

Žiniasklaida: Izraelio vyriausybės posėdyje kilo aršus ginčasŽiniasklaida pranešė, kad tuo tarpu, kai Gazoje jau trečią mėnesį tęsiasi karas, Izraelio vyriausybės posėdyje kilo aršus ginčas tarp dešiniųjų pažiūrų ministrų ir generalinio štabo vado Herzi Halevi.Ministrai užsipuolė generolą po to, kai jis pranešė apie suformuotą komisiją tirti kariuomenės padarytas klaidas, dėl kurių Palestinos islamistų judėjimas „Hamas“ spalio 7 d. galėjo netikėtai užpulti Izraelį.Keletas žiniasklaidos priemonių penktadienį pranešė, kad vėlai vakare vykusiam posėdžiui besibaigiant kilo „audringas ir piktas ginčas“.Valstybinis transliuotojas „Kan“ pranešė, jog, vieno iš dalyvių žodžiais tariant, prasidėjo „visiška anarchija“.Galų gale, po to, kai keletas karininkų supykę išėjo iš salės, ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad Gazos Ruožo ateičiai po karo aptarti sušauktas posėdis baigtas, pranešė žiniasklaida. Vyriausybė šių pranešimų kol kas nepatvirtino.H. Halevi buvo asmeniškai užgauliojamas žodžiu. Dešiniųjų pažiūrų kabineto nariai kritikavo tai, kad tyrimas bus atliekamas tuo metu, kai vis dar vyksta mūšiai. Karštai paprieštarauta ir buvusio gynybos ministro Shaulo Mofazo skyrimui vadovauti tyrimo komisijai.Eidamas gynybos ministro pareigas Sh. Mofazas buvo atsakingas už Izraelio pasitraukimą iš Gazos Ruožo 2005 m. Keletas dešiniųjų pažiūrų ministrų šiuo metu ragina po karo naujai apgyvendinti Gazos Ruožą.Ketvirtadienį gynybos ministras Yoavas Gallantas atmetė mintį, kad po karo „Gazos Ruože būtų civilių izraeliečių“.Nurodoma, kad Izraelio karo kabineto ministras Benny Gantzas apkaltino B. Netanyahu už ministrų „politiškai motyvuotą išpuolį“ „karo viduryje“. Jis niekada nėra susidūręs su tokiu elgesiu vyriausybės posėdyje. B. Netanyahu partija „Likud“ su šia kritika nesutiko.B. Gantzas, kurio partija naujausių apklausų duomenimis šiuo metu Izraelyje sudarytų stipriausią frakciją, taip pat gynė H. Halevi sprendimą suformuoti komisiją, pranešė žiniasklaida. Gerai, kad štabo vadas nori prisiimti atsakomybę už spalio 7 d. katastrofą – be to, tokia jo pareiga.Leidinio „The Times of Israel“ nuomone, kariuomenei pripažinus savo klaidas, vyriausybė galbūt pajustų spaudimą pati panagrinėti savo nesėkmes, dėl kurių galimai ir kilo ministrų kritika.B. Netanyahu, kuriam pačiam buvo pareikšti kaltinimai korupcija ir dėl to buvo pradėtas teismo procesas, nenori, kad tyrimas būtų pradėtas iki karo Gazoje pabaigos. Kritikai kaltina jį vilkinant karo pabaigą, kad išsilaikytų valdžioje.

Galantas užsiminė apie karinio puolimo Libane pradžią Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sako, kad laikas baigti diplomatines pastangas nutraukti įtampą tarp Izraelio ir „Hezbollah“, o tai rodo, kad Izraeliui netrukus neliks nieko kito, kaip tik pradėti didelį karinį puolimą prieš teroristinę grupuotę Libane.„Mes teikiame pirmenybę sutarto diplomatinio susitarimo keliui, bet artėjame prie taško, kai smėlio laikrodis apsivers“, – sakė Y. Gallantas, vertindamas situaciją IDF Šiaurės vadovybės bazėje.

Iš Libano į Izraelį buvo paleistos 8 raketosAštuonios raketos buvo paleistos iš Libano į šiaurinį Izraelio Kiryat Shmona miestą.Vietos valdžios teigimu, keturis sviedinius sulaikė Geležinis kupolas, o kiti keturi nusileido atvirose vietose, nepadarė jokios žalos ar sužeidimų.Anksčiau šią popietę į miestą buvo paleistos dvi raketos, kurios nepadarė žalos.

Iš buvusio IDF žvalgybos vadovo – įspėjimas: „Hezbollah“ gali smogti Izraelio gyventojams užsienyje„Hezbollah“ vadui Hassanui Nasrallah vėl pažadėjus reaguoti į tariamą Izraelio antskrydį Beirute antradienį, per kurį žuvo „Hamas“ teroristų vadovas Salehas Al-Arouri, buvęs IDF karinės žvalgybos vadovas perspėja, kad „Hezbollah“ gali smogti izraeliečiams užsienyje.„Štabo viršininkas, šiaurinės vadovybės vadas ir namų fronto vadas turi manyti“, kad H. Nasrallah „šaudys raketas giliau į Izraelį ir sunkesnėmis kovinėmis galvutėmis“, sako generolas majoras Amosas Yadlinas.„Mes taip pat turime būti pasirengę“, kad H. Nasrallah veiks prieš izraeliečius užsienyje, pabrėžia jis.„Po Mughniyeh mirties „Hezbollah“ smogė Izraelio turistams Bulgarijoje“, – prisimena A. Yadlinas, turėdamas omenyje nužudytą „Hezbollah“ teroristų vadą Imadą Mughniyehą, kuris žuvo per automobilio sprogimą 2008 m. Damaske. Po ketverių metų penki Izraelio turistai ir jų autobuso vairuotojas iš Bulgarijos žuvo per savižudžio išpuolį Burgaso oro uoste, Bulgarijoje. Su šiuo išpuoliu buvo susijusi grupuotė „Hezbollah“.

Tūkstančiai žmonių Jemene išėjo į gatves, solidarizuodamiesi su palestiniečiaisTūkstančiai žmonių hučių sukilėlių kontroliuojamose teritorijose Jemene, solidarizuodamiesi su palestiniečiai, išėjo į gatves.Hučiams artima televizijos stotis „Al Masirah“ rodė vaizdus, kuriuose buvo matyti, kaip penktadienį vien tik sostinėje Sanoje į protestą susirinko tūkstančiai žmonių. Jie laikė rankose Palestinos ir Jemeno vėliavas. Didelė demonstracija taip pat vyko sukilėlių bastione Sadoje šalies šiaurėje. Hučiai sukvietė žmones į mitingus ketvirtadienį.Nuo Gazos karo pradžios hučiai vis atakuoja Izraelį dronais ir raketomis. Pastaruoju metu jie dažniau puola ir laivus Raudonojoje jūroje. Sukilėliai keliskart pabrėžė, kad tęs atakas prieš Izraelio laivus ar laivus, plaukiančius į Izraelį, tol, kol Gazos Ruožas gaus reikalingų maisto produktų ir medikamentų.Proiranietiški hučiai priklauso vadinamajai „pasipriešinimo Izraeliui ašiai“. Jai priklauso ir kiti Irano remiami smogikai. Jų tikslas yra įveikti Izraelį, kurus nuo 1979 m. Islamo Revoliucijos yra mirtinas Irano priešas.

JAV valstybės sekretorius atvyko į Turkiją – pirmąją savo kelionės po Vidurio Rytus stotelęJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį atvyko į Turkiją, kur prasideda jo ketvirtoji kelionė po Vidurio Rytus per tris mėnesius nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios.Šeštadienį A. Blinkenas Stambule turėtų susitikti su savo kolega iš Turkijos Hakanu Fidanu ir prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, o vėliau tą pačią dieną išskristi į Graikiją.

Libanas teigia, kad Izraelis paleido raketas, kurios nužudė „Hamas“ lyderįLibano vyriausybė pateikė skundą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, kaltindama Izraelį antradienį Beirute surengus smūgį, per kurį žuvo „Hamas“ lyderis Salehas al-Arouri.Skundas, kuriame teigiama, kad Izraelis per smūgį paleido šešias raketas, nebuvo paskelbtas viešai, tačiau jį matė naujienų agentūra „Reuters“. Izraelis neprisiėmė atsakomybės už S. Arouri, kuris buvo vienas iš „Hamas“ karinio sparno „al Qassam Brigades“ įkūrėjų, žūtį.Libanas teigė, kad Izraelis naudojasi Libano oro erdve, kad vykdytų išpuolius Sirijoje – kur nuo karo pradžios IDF taikėsi į kitas su Iranu susijusias grupuotes ir asmenis. „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah taip pat pareiškė, kad jo kovotojai nuo spalio 8 d. pasienyje su Izraeliu įvykdė apie 670 „karinių operacijų“, teigdamas, kad sunaikino „daug“ Izraelio karinės technikos ir tankų. Irano remiama Libane įsikūrusi „Hezbollah“, kas arabiškai reiškia „Dievo partija“, nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio ir Libano pasienyje dažnai susiduria su Izraelio gynybos pajėgų pajėgomis.

Po savižudžių sprogdintojų išpuolių Irane įvykdyti pirmieji suėmimaiIrano vidaus reikalų ministras Ahmadas Wahidi pranešė, kad dėl prieš dvi dienas Irane įvykdytų savižudžių sprogdinimų, per kuriuos žuvo daugiau kaip 80 žmonių, buvo atlikti pirmieji suėmimai.Pasak Irano naujienų agentūros „Tasnim“, slaptosios tarnybos areštavo įtariamuosius penkiose provincijose.Kaip praneša valstybinė žiniasklaida, išpuolio, kurį pareiškė surengusi „Islamo valstybė“ (IS), aukų skaičius penktadienį padidėjo nuo 84 iki 89.Per gedulo ceremoniją už aukas pietiniame Kermano mieste Irano vadovybės atstovai pagrasino savo priešams.Prezidentas Ebrahimas Raisi sakė: „Būkite tikri, kad iniciatyvos galia yra Dievo paskirtų mūsų karių rankose“. Kaip įprasta, kalbas lydėjo šūksniai „Mirtis Izraeliui“ ir „Mirtis Amerikai“.Atsakomybę už išpuolį prisiėmė teroristinė grupuotė „Islamo valstybė“. Pasak musulmonų sunitų kovotojų grupuotės, du savižudžiai susisprogdino per trečiadienį vykusias Irano generolo Qassemo Soleimani mirties ketvirtųjų metinių minėjimo ceremonijas.Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis per 45 metų islamo respublikos istoriją. Pasak Irano žiniasklaidos pranešimų, tarp žuvusiųjų buvo keliolika jaunesnių nei 15 metų vaikų.IS mano, kad Irane vyraujanti šiitų dauguma yra islamo atsimetėliai, ir juos niekina.Tačiau ekstremistinės propagandos srityje besispecializuojančios žvalgybos organizacijos „SITE Intelligence Group“ vadovė Rita Katz, mano, kad IS įtaka regione yra ribota.IS neturi atpažįstamo lyderio ir centrinės būstinės, rašoma ekspertės analizėje. Todėl, pasak jos, islamistų organizacija „artimiausiu metu neturi perspektyvų susigrąžinti pozicijas, kurias kadaise turėjo Artimuosiuose Rytuose“.

„Hezbollah“ vadas: kerštas už al-Arouri nužudymą „neišvengiamai ateis“Irano remiamo Libano judėjimo „Hezbollah“ vadas Hassanas Nasrallah penktadienį dar sykį prisiekė atkeršyti už vieno iš „Hamas“ vadų Saleho al-Arouri nužudymą per įtariamą Izraelio smūgį Beirute šią savaitę.„Al-Arouri nužudymas... tikrai neliks be atsako ir bausmės“, – vaizdo ryšio priemonėmis transliuotojoje kalboje vieno iš „Hezbollah“ pareigūno mirčiai paminėti sakė H. Nsrallah.„Jei tylėsime dėl S. al-Arouri nužudymo, Libanas taps pažeidžiamas...“ – sakė jis, pridurdamas, kad „kerštas neišvengiamai ateis“.Po to, kai S. al-Arour antradienį žuvo „Hezbollah“ tvirtove laikomame pietiniame Beiruto priemiestyje, imta baimintis, kad karas Gazoje gali išplisti į Libaną.Tačiau H. Nasrallah savo penktadienio kalboje karo Izraeliui nepaskelbė.Nuo spalio 7 d. Palestinos islamistų judėjimo „Hamas“ ir kitų ekstremistų grupuočių Izraelyje surengtų skerdynių sukelto karo Gazoje pradžios pasienio regione beveik kasdien vyksta Izraelio kariuomenės ir „Hezbollah“ konfrontacijos.

Palestiniečiai praneša apie dar 162 žuvusiuosius Gazos RuožePer besitęsiančius smarkius Izraelio pajėgų mūšius prieš teroristinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože pastarąją parą žuvo dar 161 žmogus ir 296 buvo sužeisti. „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos Sveikatos ministerija penktadienį pranešė, kad nuo karo pradžios spalio 7 d. žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 22 600, o sužeistųjų padaugėjo iki 57 910.Liudininkai pietiniame Gazos Ruože penktadienį pasakojo apie tolesnius smarkius susirėmimus Chan Juniso miesto regione. Esą nuolat girdėjosi smarkūs sprogimai ir šūviai iš lengvųjų ginklų.Izraelio daliniai toliau veržėsi į Nuseirato, Bureidžo ir Meghasio pabėgėlių stovyklas. Gyventojai asilų traukiamais vežimais bėga Rafos kryptimi ir į kitas Chan Juniso bei Deir al Balos dalis, daugiausia į vietoves, kurias Izraelio kariuomenė nurodė kaip saugias zonas.Izraelio kariuomenė paskelbė, kad prie Bureidžo ir Chan Junise sunaikino kelias raketų paleidimo rampas, kuriomis buvo leidžiamos raketos į Izraelį. Į mūšius esą įsitraukė ir naikintuvai, nukautas nenurodomas skaičius priešų. Nuo ketvirtadienio Gazos Ruože atakuota daugiau kaip 100 taikinių.

Medikai pasakoja apie siaubingas sąlygas Gazos ligoninėseUžsienio pagalbos organizacijos praneša apie siaubingas sąlygas nedaugelyje vis dar veikiančių Gazos Ruožo ligoninių. „Mes matome sužalojimus, kuriuos daugiausiai sukėlė sprogimai ir skeveldros, – Niujorke įsikūrusios privačios pagalbos organizacijos „International Rescue Committee (IRC)“ pranešime cituojamas Oksfordo universitetinės ligoninės vyriausiasis chirurgas ir skubios medicinos pagalbos grupės klinikinis direktorius Nickas Maynardas. – Daugelis suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių atvežami su trauminėmis rankų ir kojų amputacijomis. Matėme mažus vaikus su siaubingiausiais veido nudegimais“.Koridoriuose, laiptinėse, priėmimo zonose, palatose – kiekviename ligoninės kvadratiniame centimetre ant grindų guli pacientai, kalbėjo medikas. Daugelis jų neprivalgę.Organizacijų „Medical Aid for Palestinians“ (MAP/Didžioji Britanija) ir IRC pirmoji skubios medicinos pagalbos komanda šiuo metu dirba vienoje Gazos Ruožo ligoninių, kad pasirūpintų daugybe Izraelio atakų aukų, sakoma toliau IRC pranešme. “Vaizdai Gazoje sukrečiantys. Jau pirmosiomis darbo ligoninėje valandomis gydžiau maždaug vienerių metukų berniuką, kuris per bombardavimą neteko dešinės rankos ir dešinės kojos. Tai dariau ant grindų, nes nebuvo neštuvų, – pasakojo vaikų gydytoja Seema Jilani iš IRC. – Našlaičiai ir kūdikiai atvyksta su sunkiais nudegimais, yra ištikti šoko, dreba iš baimės ir yra vos gyvi. Man plyšta širdis dėl vaikų Gazoje“.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožą Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios spalio 7 d. Gazos Ruože buvo sužeista daugiau kaip 57 600 žmonių. Žuvusiųjų yra daugiau kaip 22 400.Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) po Kalėdų pareiškė, kad Gazos Ruože iš dalies dirba tik 13 iš anksčiau veikusių 36 ligoninių. Jos visiškai perpildytos, trūksta kuro, medikamentų, narkozės priemonių, maisto produktų ir geriamojo vandens.

Izraelio pajėgos mano, kad Gazos Ruože dar laikomi 136 įkaitaiIzraelis, remdamasis nauja informacija, mano, kad šiuo metu Gazos Ruože dar laikomi 136 pagrobti įkaitai. Tačiau kiek įkaitų galbūt yra negyvi, iš paskelbtų duomenų nėra aišku.Pasak kariuomenės atstovo Danielio Hagario, paaiškėjo, kad trys be žinios dingusiais laikyti civiliai yra pagrobti. Iki šiol buvo skelbiama apie 133 Gazos Ruože esančius įkaitus.Anot Izraelio žiniasklaidos, 23 iš 136 įkaitų yra negyvi.Gruodį premjero Benyamino Netanyahu biuras pranešė apie 20 žuvusių įkaitų.

Irako premjeras pareiškė esąs pasiryžęs stengtis, kad šalyje neliktų JAV vadovaujamos koalicijosIrako ministras pirmininkas Mohamedas Shia al-Sudani penktadienį pareiškė esąs pasiryžęs „padaryti galą“ tarptautinei kovos su džihadistais koalicijai jo šalyje po to, kai per JAV smūgį Bagdade žuvo proiranietiškas karo vadas.M. al-Sudani, kurio vyriausybei yra būtina Teherano poziciją remiančių partijų parama, pastarosiomis savaitėmis ne kartą pasakė norįs, kad užsienio karių neliktų Irake.Tačiau paskutiniai komentarai pasigirdo regione smarkiai išaugus įtampai, o jau beveik tris mėnesius trunkančio Izraelio karo su „Hamas“ atgarsiams vis garsiau aidinti tiek Irake, tiek visuose Vidurio Rytuose.Ketvirtadienį per JAV drono ataką žuvo „Hashed al-Shaabi“ – buvusių sukarintų proiranietiškų padalinių grupuotės, šiuo metu įtrauktos į Irako ginkluotųjų pajėgų sudėtį – frakcijos „Harakat al-Nujaba“ karo vadas ir dar vienas narys.Vašingtonas išpuolį Irako sostinėje pavadino būtinąja gintimi, tačiau M. al-Sudaki vyriausybė jį pasmerkė kaip JAV vadovaujamos koalicijos „akivaizdžios agresijos“ aktą.Irako premjeras penktadienį „patvirtino (savo) poziciją siekti padaryti galą tarptautinei koalicijai, kadangi jos egzistavimas nebeturi pagrindo“, – teigiama jo biuro išplatintame pranešime.Pranešime nurodoma, kad jis pasakė, jog netukus įvyks „dialogas“, siekiant „nustatyti jos paleidimo tvarką“.Pranešime atkreipiamas dėmesys, kad M. al-Sudani taip kalbėjo minint per JAV drono ataką 2020 m. žuvusio Irano generolo ir Revoliucinės gvardijos operacijų užsienyje vado Qasemo Soleimani mirties metines.Prieš Irake nuo 2014 m. dislokuotas JAV ir kitų koalicijos partnerių pajėgas, kurių tikslas buvo kovoti su Islamo valstybės grupuote, nuo Izraelio karo su Irano remiama Palestinos grupuote „Hamas“ pradžios spalio 7 d. reguliariai rengiami išpuoliai.Vašingtono teigimu, nuo spalio pradžios prieš jo pajėgas Irake ir kaimyninėje Sirijoje surengta daugiau nei 100 atakų.Atsakomybę už daugumą iš jų prisiėmė Irako islamo pasipriešinimo judėjimas, kurį sudaro su Iranu siejamos ginkluotos grupuotės, besipriešinančios pajamai, kurią JAV teikia Izraeliui Gazos kare.Irake yra maždaug 2 500 Jungtinių Valstijų karių, dar 900 yra dislokuoti Sirijoje. Šis kontingentas priklauso tarptautinei koalicijai, suburtai tuo metu, kai Islamo valstybė agresyviai užiminėjo vis naujas teritorijas. Tarp kitų koalicijos partnerių yra Prancūzija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.2017 m. gale Bagdadas paskelbė pergalę prieš grupuotę, tačiau džihadistų judėjimas vis dar laikosi atokiose šiaurės Irako vietovėse ir laikas nuo laiko organizuoja vis naujus išpuolius.

„Maersk“ pranešė nukreipsianti laivus maršrutu aplink AfrikąLaivininkystės milžinė „Maersk“, kurios prekybiniai laivai nukentėjo nuo Jemeno sukilėlių atakų, penktadienį pranešė visus laivus iš Raudonosios jūros ir Sueco kanalo „artimiausioje ateityje“ kreipsianti maršrutu aplink Afriką.Danijos bendrovė paminėjo „itin nestabilią“ padėtį ir atkreipė dėmesį, kad saugumo rizika „vis dar yra reikšmingai didelė“ ir kad ji „dėl to nusprendė, kad visi bendrovės „Maersk“ laivai, turėję plaukti Raudonąja jūra / Adeno įlanka, vietoje to artimiausioje ateityje bus nukreipiami aplink Gerosios Vilties kyšulį“, – pranešime spaudai paskelbė ji.

TMO: dėl smurto pasienyje su Izraeliu Libane perkelta 76 tūkst. žmoniųPer beveik tris praktiškai kasdienių kovų pasienyje su Izraeliu mėnesius Libane buvo perkelta daugiau kaip 76 000 žmonių, teigia Tarptautinė migracijos organizacija (TMO).Po to, kai spalio pradžioje prasidėjo Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ karas, pasienio teritorijoje padaugėjo smurto atvejų. Penktadienį Izraelio pajėgos ir Irano remiamas judėjimas „Hezbollah“, kuris laikomas „Hamas“ sąjungininku, toliau keitėsi ugnimi.Ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje TOM pareiškė, kad dėl eskalacijos buvo perkelta 76 018 žmonių, daugiausiai Pietų Libano teritorijose, besiribojančiose su Izraeliu. Ataskaitoje sakoma, kad daugiau kaip 80 proc. perkeltų libaniečių apsistojo pas gimines, o 2 proc. prisiglaudė 14-oje prieglaudų, įsikūrusių šalies pietuose. Likę žmonės išsinuomojo butus ar persikėlė į namus, esančius toliau nuo sienos, nurodė TOM.Naujienų agentūra AFP skaičiuoja, kad smurto protrūkis Libane pareikalavo 175 gyvybių, įskaitant 129 „Hezbollah“ smogikus ir daugiau kaip 20 civilių. Tuo metu Izraelio šiaurėje, anot šios šalies pareigūnų, žuvo devyni kariai ir penki civiliai.„Hezbollah“ smogikai, kurie pasienyje kasdien rengia operacijas prieš Izraelio kariškius, tvirtina, kad savo veiksmais demonstruoja paramą „Hamas“.Antradienį įtampa paaštrėjo, kai Libano sostinėje Beirute per smūgį buvo nukautas „Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al-Aruris. Atsakomybė plačiai priskiriama Izraeliui.

Skelbiama apie dar vieno spalio 7 d. pagrobto įkaito mirtį Dar vienas Gazos Ruože laikomas įkaitas mirė, pranešė Izraelyje veikiantis įkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas.Grupė paskelbė apie 38 metų Tamiro Adaro mirtį, nepateikdama daugiau informacijos.Adaras buvo trečios kartos kibucų Nir Ozo – pietų Izraelio bendruomenės, iš kurios spalio 7 d. buvo pagrobta apie 40 žmonių, narys, pridūrė grupė.Jis buvo apibūdintas kaip „atsidavęs šeimos vyras, vedęs Hadas ir dviejų mažų vaikų tėvas, kurie buvo visas jo pasaulis“.Jo močiutė Yafa, kuri taip pat buvo pagrobta spalio 7 d., tapo viena labiausiai atpažįstamų įkaitų, kai buvo pavaizduota, kaip golfo vežimėliu ją varo jos pagrobėjai. 85 metų Yafa Adaras buvo viena iš pirmųjų įkaitų grupės, kuri buvo paleista per trumpalaikes paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“ lapkritį.

Borellis vyksta į LibanąES vyriausiasis diplomatas Josepas Borrellis keliauja į Libaną, didėjant įtampai ir baiminantis, kad Beirutas gali būti įtrauktas į įsiplieskusį konfliktą Artimuosiuose Rytuose.Borrellis susitiks su parlamento pirmininku Nabih Berri, ministru pirmininku Najibu Mikati, užsienio reikalų ministru Abdallah Bou Habibu bei Libano ginkluotųjų pajėgų vadu generolu Josephu Aounu.Jis taip pat pasikalbės su JT laikinųjų pajėgų Libane generolu Aroldo Lazaro.Borrellio atstovas sakė, kad jis „dar kartą pabrėš, kad reikia stiprinti diplomatines pastangas su regiono lyderiais, siekiant sudaryti sąlygas pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką tarp Izraelio, Palestinos ir regiono“.

Kibucas: Gazos Ruože laikomas per „Hamas“ išpuolius žuvusio izraeliečio kūnasPer „Hamas“ išpuolius spalio 7 d. pagrobtas izraelietis žuvo tą pačią dieną, o jo kūnas buvo išvežtas į Gazos Ruožą, penktadienį pranešė jo kibuco bendruomenė.Manyta, kad Tamiras Adaras yra gyvas ir jį Gazos Ruože laiko palestiniečiai smogikai, tačiau Izraelio kariuomenė patvirtino, jog jis žuvo išpuolių dieną, sakoma Nir Ozo kibuco pareiškime. „IDF (kariuomenė) informavo artimuosius, kad jis buvo nužudytas spalio 7 d. ir nuo tada jo kūnas laikomas Gazoje“, – nurodoma pareiškime.38-erių T. Adaras buvo vienas iš maždaug 250 įkaitais paimtų žmonių. Į nelaisvę taip pat buvo patekusi jo senelė, tačiau ji buvo paleista.Per „Hamas“ išpuolius buvo pagrobta daugiau kaip 70 iš maždaug 400 Nir Ozo gyventojų. Tai didžiausias skaičius, tenkantis kuriai nors pavienei bendruomenei.Daugiau kaip 100 pagrobtųjų vėliau buvo išlaisvinti, daugybę jų iškeitus į palestiniečius kalinius, kai buvo paskelbtos savaitę trukusios paliaubos, kurios baigėsi gruodžio 1 d.Izraelis teigia, kad Gazos Ruože vis dar laikomi 132 belaisviai, įskaitant mažiausiai 24 asmenis, kurie, kaip manoma, žuvo. Palestiniečių teritorijoje Izraelio kariškiai patys per klaidą nušovė mažiausiai tris įkaitus.„Hamas“ išpuoliai Izraelyje pareikalavo maždaug 1 140 gyvybių, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, kurie yra paremti naujausiais oficialiais izraeliečių duomenimis. Per negailestingą atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože, anot tenykštės Sveikatos ministerijos, iki šiol žuvo 22 438 žmonės.

Po tarptautinio įspėjimo Raudonojoje jūroje detonuotas sprogmenų prikimštas hučių laivas Raudonojoje jūroje detonuotas bepiločių orlaivių kateris, prikimštas sprogmenų.JAV karinis jūrų laivynas nurodė, kad laivas priklausė hučių sukilėliams, o apie žalą ar aukas po sprogimo nepranešta.Hučių grupuotė, kuri kontroliuoja didelę Jemeno dalį, nuo lapkričio mėnesio Raudonojoje jūroje surengė daugybę atakų prieš komercinius laivus.Grupuotė teigia, kad išpuoliai yra protestas prieš Izraelio karines operacijas Gazos ruože.

JAV teigia, kad per smūgį Irake nukovė proiranietišką vadąIrake per amerikiečių smūgį buvo nukautas proiranietiškas vadas, dalyvavęs išpuoliuose prieš JAV karius, ketvirtadienį pranešė Pentagonas.Šis smūgis, kurį pasmerkė Irako ministras pirmininkas, greičiausiai sustiprins raginimus išvesti amerikiečių karius, kurie dislokuoti šioje šalyje dalyvauti JAV vadovaujamoje tarptautinėje koalicijoje prieš džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS).„Svarbu pažymėti, kad smūgis buvo surengtas ginantis, nenukentėjo civiliai gyventojai ir nebuvo smogta į infrastruktūrą ar objektus“, – žurnalistams sakė Pentagono atstovas generolas majoras Patas Ryderis.Pasak jo, taikytasi į proiranietiškos ginkluotos organizacijos Irake „Harakat al-Nujaba“ lyderį, kuris „aktyviai dalyvavo planuojant ir vykdant išpuolius prieš amerikiečių personalą“.Irako ministro pirmininko Mohammedo Shia al-Sudani biuras kiek anksčiau apibūdino šį smūgį kaip „akivaizdžią agresiją“ ir „pavojingą eskalaciją“.P. Ryderis nurodė, kad Irakas yra „svarbus ir vertinamas partneris“, o „mūsų pajėgos ten dislokuotos Irako vyriausybės kvietimu, jog padėtų apmokyti ir patartų“ vykdant misiją prieš IS.„Mes ir toliau glaudžiai konsultuosimės su Irako vyriausybe dėl JAV pajėgų saugumo“, – tvirtino jis.Smūgis buvo surengtas regione fiksuojant padidėjusią įtampą, kuri susijusi su Gazos Ruože vykstančiu karu tarp JAV sąjungininko Izraelio ir Irano remiamų „Hamas“ smogikų.Konfliktą išprovokavo kruvinos „Hamas“ atakos prieš Izraelį spalio 7 d., kurios, izraeliečių duomenimis, nusinešė maždaug 1 140 gyvybių.Po atakų JAV skubiai suteikė karinę paramą Izraeliui, kuris Gazoje inicijavo negailestingą kampaniją. Per ją, anot Sveikatos ministerijos šioje „Hamas“ valdomoje teritorijoje, iki šiol žuvo mažiausiai 22 438 žmonės.Šios mirtys sukėlė pasipiktinimą Artimuosiuose Rytuose ir paskatino smurtą prieš regione esančias amerikiečių pajėgas.

Izraelis planuoja naują Gazos karo etapąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas ketvirtadienį pristatė kito karo Gazoje etapo planus, kuriuose numatytas naujas kovos metodas šiaurėje ir nuolatinis dėmesys taikymuisi į „Hamas“ lyderius.Trečiajame etape Izraelio gynybos pajėgų kariai šiauriniame Gazos Ruože taikys „naują kovos metodą“, apimantį „reidus, teroristinių tunelių naikinimą, oro ir antžeminę veiklą bei specialiąsias operacijas“, teigia Gallantas.Gazos pietuose Izraelio kariuomenė tęs „Hamas“ lyderių persekiojimą regione „tiek ilgai, kiek reikės“, sakė Gallantas. Jis pridūrė, kad pietuose dislokuotos Izraelio pajėgos taip pat daugiausia dėmesio skirs tam, kad „sugrįžtų įkaitai“, kurie vis dar yra nelaisvėje.Trijų puslapių dokumente Gallantas taip pat pateikė išsamią informaciją apie ketvirtąjį ir tariamai paskutinį karo etapą, pavadintą „Diena po“.Gallanto paskelbta pokario fazė numato „Hamas“ nekontroliuojamą Gazos Ruožą, kuris „nebekels grėsmės Izraelio piliečių saugumui“.Pagal jo planą, kai „karo tikslai bus pasiekti“, „Gazos Ruože Izraelio civilių nebus“.Tačiau Izraelis išlaikys savo „laisvę veikti Gazos Ruože“ ir toliau „atliks į Gazos Ruožą įvežamų prekių patikrinimą“, teigiama plane.Ministras pateikė nedaug detalių apie būsimą anklavo valdymą, tačiau pasakė, kad teritoriją kontroliuojantis subjektas remsis Gazoje jau esančių „nepriešiškų“ elementų pajėgumais.

IDF: kariai sunaikino „Hamas“ požeminę ginklų gamyklą centrinėje Gazos Ruožo pakrantėjeIDF teigia, kad Gazos Ruožo centrinės dalies pakrantėje kariai atskleidė ir sunaikino požeminę „Hamas“ ginklų gamyklą.Praėjusią savaitę 179-osios šarvuotosios brigados, karinio jūrų laivyno „Shayetet 13“ komandų padalinio ir elitinio „Yahalom“ kovos inžinerijos padalinio kariai surengė reidą „Hamas“ komplekse, kur aptiko kelias tunelių šachtas, teigia IDF.Pasak IDF, tunelio šachtos vedė į požeminį tinklą, apimantį šimtus metrų, ir priduria, kad kariai rado ginklų, įskaitant minosvaidžius, granatas ir RPG, slėptuvę.Šalia „Shayetet 13“ ir „Yahalom“ pajėgos aptiko dar keletą tunelių šachtų, kurios vedė į kitą požeminį išsišakojusių tunelių tinklą, teigia IDF.IDF teigia, kad tuneliuose buvo sprogdinimo durys, o už jų kariai rado ginklų gamyklą. Požeminėje patalpoje buvo mašinos, aušinimo ventiliatoriai, sprogstamosios medžiagos ir raketų kuras.Vėliau tunelius sunaikino kovos inžinieriai.https://twitter.com/manniefabian/status/1742974280558665764?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio kariuomenė baigė 40 valandų trukusią operaciją Vakarų KranteIzraelio kariuomenė pareiškė po daugiau kaip 40 valandų baigusi operaciją Nur Šamso pabėgėlių stovykloje Tulkarme Vakarų Kranto šiaurės vakaruose.Per antiteroristinę operaciją suimta 11 žmonių, ketvirtadienį pranešė kariuomenė. Kuo tiksliai jie kaltinami, neskelbiama.Anot duomenų, šimtai įtariamųjų buvo apklausti. Izraelio pajėgos taip pat konfiskavo ginklų ir sunaikino sprogstamųjų užtaisų. Izraelio kariai, be to, aptiko pastatą su vadinamaisiais sprogmenų spąstais, kurio pirmajame aukšte esą buvo įsikūręs JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūros (UNRWA) darželis. Šių duomenų kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Anot kariuomenės, sprogmens skeveldros sužalojo du karius. Teroristai esą mėtė sprogstamuosius užtaisus į karius, taip pat į juos šaudė. Kariuomenė tada pasitelkė pastiprinimą iš oro.Izraelio kariuomenė reguliariai rengia reidus Vakarų Krante, o spalio 7 d. prasidėjus Gazos karui tai daro dar dažniau. Kariuomenės trečiadienio duomenimis, nuo tada sulaikyta 2 570 įtariamųjų. 1 300 jų esą turi ryšių su „Hamas“. Nuo tada, Vakarų Kranto sveikatos ministerijos duomenimis, taip pat žuvo 311 palestiniečių.

Gallantas: „Hamas“ kovotojai neturėtų tikėtis, kad IDF artimiausiu metu paliks Gažos RuožąIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas, apžiūrėjęs centrinę Gazos Ruožo sieną, šiandien sakė, kad „Hamas“ kovotojai, kurie tikisi, kad IDF netrukus paliks Ruožą, „turi pakeisti įsitikinimus iki savo gyvenimo pabaigos“.„Gazos Ruožo šiaurėje pajėgos baigia dabartinę misiją. Jie persitvarko, siekdami greitai surengti reidus ir antskrydžius“, – sako Y. Gallantas.Jis sako, kad centrinėje Gazos dalyje kovos „yra intensyvios“.„Pajėgos dirba virš žemės ir po žeme, naikindamos centrinę „Hamas“ organizacijos infrastruktūrą, įskaitant vietas, kur „Hamas“ gamino visas savo raketas ir tiekė jas visame Ruože“, – sako Y. Gallantas.„Gazos Ruožo pietuose operacija yra galinga ir ji vis stiprėja, virš žemės ir po žeme“, – sako jis.„Tie teroristai, kurie pradėjo skaičiuoti laiką iki IDF pajėgų išvykimo, turi pakeisti skaičių, jie turi pradėti skaičiuoti iki savo gyvenimo žemėje pabaigos, tai ateis greitai“, – priduria Y. Gallantas.

Persijos įlankos valstybės pasmerkė Izraelio raginimus iškeldinti Gazos gyventojusKetvirtadienį keletas Persijos įlankos valstybių griežtai pasmerkė dviejų Izraelio ministrų komentarus, kuriuose raginama iškeldinti palestiniečius iš Gazos Ruožo.Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pirmadienį paragino plačiau aptarti „sprendimą, kuriuo Gazos gyventojai būtų skatinami emigruoti“, o Gazos Ruože būtų vėl steigiamos izraeliečių gyvenvietės. Dieną prieš tai panašius komentarus išsakė ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas.Saudo Arabija „kategoriškai smerkia abiejų ministrų komentarus ir jiems nepritaria“, teigiama užsienio ministerijos pranešime.Karalystė paragino tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, Izraelio vyriausybei savo „pareiškimais ir veiksmais“ „atkakliai“ pažeidinėjant tarptautinę teisę.Izraelio ir Palestinos smogikų grupuotės „Hamas“ derybose dėl laikinų paliaubų lapkričio pabaigoje tarpininkavęs Kataras taip pat „griežčiausiai pasmerkė“ minėtų dviejų ministrų išsakytus komentarus.„Okupacinės valdžios Gazos gyventojų atžvilgiu vykdoma kolektyvinės bausmės ir priverstinio perkėlimo politika nepakeis to fakto, kad Gaza yra ir bus Palestinos žemė“, – teigiama Kataro užsienio reikalų ministerijos pranešime.Jam iš paskos pasekė Kuveitas, perspėdamas susilaikyti nuo „Izraelio planų perkelti visus palestiniečius ir ypač Gazos gyventojus“.Jungtiniai Arabų Emyratai, kurių santykiai su Izraeliu normalizavosi 2020 m., taip pat „griežčiausiai pasmerkė ekstremistinius (dviejų ministrų) pareiškimus“.JAE pareiškė „kategoriškai prieštaraująs užgauliems pareiškimams ir visoms praktikoms... kurios kelia įvykių eskalavimo ir nestabilumo regione grėsmę“, – teigiama užsienio reikalų ministerijos pranešime.Komentarus taip pat pasmerkė Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Europos Sąjunga.Nuo karo pradžios praėjusių metų spalį Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vadovaujama vyriausybė oficialiai jokių planų iškeldinti Gazos gyventojus arba grąžinti į teritoriją žydų naujakurius nepasiūlė.Karas prasidėjo po to, kai Palestinos teroristų grupuotė spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir, oficialiais Izraelio duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nužudė maždaug 1 140 žmonių, pagrinde civilių.Atsakydamas į šį išpuolį Izraelis prisiekė sunaikinti grupuotę ir pradėjo teritorijos bombardavimą bei sausumos kampaniją, per kurią dalys Gazos virto griuvėsiais bei, teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 22 313 žmonių.Per beveik tris mėnesius trunkantį „Hamas“ smogikų ir Izraelio karą savo namus palikti buvo priversta absoliuti dauguma Gazos gyventojų.

JT Saugumo Taryba pasmerkė išpuolį IraneJT Saugumo taryba pasmerkė daugiau nei 80 gyvybių nusinešusius sprogimus Irano Kermano mieste kaip „bailų teroristų išpuolį“.„Saugumo tarybos nariai dar kartą patvirtino, kad visos terorizmo formos ir apraiškos yra viena iš rimčiausių grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui“, – teigiama JT pranešime.„Saugumo tarybos nariai pabrėžė, kad šių smerktinų teroro aktų vykdytojus, organizatorius, finansuotojus ir rėmėjus būtina patraukti atsakomybėn ir jų atžvilgiu įvykdyti teisingumą“, – taip pat rašoma pranešime.Per du sprogimus netoli Irano generolo Quassemo Soleimani kapo trečiadienį 84 žmonės žuvo ir dar 284 buvo sužeisti.Vokietijos vyriausybė Berlyne ir ES valdžia Briuselyje pasmerkė šį išpuolį kaip teroro aktą. Tai buvo kruviniausias išpuolis 45 metų Islamo respublikos istorijoje. Atsakomybę už šį nusikaltimą ketvirtadienį prisiėmė Islamo valstybės teroristinė grupuotė.

„Islamo valstybė“ paragino pulti žydus ir krikščionisTeroristinė organizacija „Islamo valstybė“ ketvirtadienį paragino visame pasaulyje pulti žydus ir krikščionis, keršijant už Izraelio Gazos Ruože vykdomą karinę kampaniją.„O, islamo liūtai, pulkite savo aukas – žydus, krikščionis ir jų sąjungininkus JAV, Europos ir viso pasaulio gatvėse ir keliuose“, – garso įraše tariamai sakė bekompromisės džihadistų smogikų grupuotės atstovas Abu Hudhaifa al-Ansari.„Pirma rinkitės lengvus, ne sudėtingus taikinius – civilius, ne karius, taip pat religinius objektus, tokius, kaip sinagogos ir bažnyčios, kadangi tai gydo širdį ir rodo, kad vyksta mūšis, mūsų karas su jais yra religinis karas“, – pridūrė jis.Gazos karą jis taip pat pavadino „religiniu karu“.Propagandos kanaluose paskelbtame 33 minučių trukmės įraše sunitų ekstremistas taip pat perspėjo Palestinos islamistų judėjimą „Hamas“ nebendradarbiauti su šiitų grupuotėmis.Proiranietiška Libano šiitų grupuotė „Hezbollah“ yra laikoma musulmonų sunitų grupuotės „Hamas“ sąjungininke. Islamo valstija musulmonus šiitus laiko eretikais.2014 m. viduryje Islamo valstybė užėmė dideles šiaurės Irako teritorijas. Netrukus po to bekompromisiai džihadistai paskelbė kalifatą, kuris egzistuoja ir jų kontroliuojamuose Sirijos regionuose.Pastaraisiais metais „Islamo valstybė“ kovose su Vakarų pajėgomis prarado didelę dalį kariuomenės bei Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijos.Tačiau jos smogikai kartais surengia išpuolių abejose šiose šalyse.

Atsakomybę už išpuolį prie Soleimani kapo prisiėmė „Islamo valstybė“Teroristinė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už kruviną išpuolį Irano Kermano mieste, per kurį žuvo daugiau kaip 80 žmonių. Tai sunitų grupuotė sekmadienį paskelbė įprastais propagandos kanalais.Trečiadienį per gedulo iškilmes, skirtas pagerbti Jungtinių Valstijų nužudytą Irano generolą Quassemą Soleimani, nugriaudėjo du sprogimai.Du IS nariai per gedulo iškilmes detonavo savo sprogmenų diržus, sakoma IS pranešime. Per išpuolį prie generolo kapo žuvo 84 žmonės ir 284 buvo sužeisti.Q. Soleimani buvo nukautas per amerikiečių drono ataką Irake prieš ketverius metus.„Islamo valstybė“ Irane gyventojų daugumą sudarančius šiitus laiko islamo atskilėliais ir juos niekina. Šiizmas Irane yra valstybinė religija.

Gazos karas jau pražudė 22 438 palestiniečius„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos duomenimis, per Gazos karą žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki 22 438. Aukų padaugėjo per parą žuvus dar 125 žmonėms.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. per Izraelio atakas dar 57 614 žmonių buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė ministerija. Anot duomenų, 70 proc. aukų yra moterys bei vaikai ir jaunuoliai.Šių skaičių kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės, tačiau jie laikomi patikimais.

Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad bent vieną iš dviejų bombų susprogdino savižudisVieną iš dviejų sprogimų, prie Jungtinių Valstijų nužudyto Irano generolo Quassemo Soleimani kapo per ketvirtąsias jo mirties metines nusinešusių dešimtis gyvybių, sukėlė savižudis, ketvirtadienį pranešė valstybinis žiniasklaidos kanalas.Peržiūrėję stebėjimo kamerų nufilmuotą medžiagą, tyrėjai padarė išvadą, kad bent vieną iš dviejų trečiadienį Q. Soleimani gimtajame Kermano mieste susirinkusioje minioje sprogusių bombų susprogdino savižudis, platformoje „Telegram“ pranešė naujienų agentūra IRNA.Kas sukėlė netrukus po pirmojo nugriaudėjusį antrąjį sprogimą, kol kas neaišku, tačiau ir antruoju atveju neatmetamas savižudžio darbas, teigiama pranešime.Ketvirtadienį Irano avarinės tarnybos pranešė, kad žuvusiųjų skaičius siekia 84, dar 284 žmonės buvo sužeisti. Iškart po išpuolio prieš Q. Soleimani mirties metines paminėti susirinkusią minią buvo pranešta, kad per sprogimą žuvo daugiau nei 100 žmonių.Irano nacionalinės skubiosios medicinos pagalbos organizacijos vadovas Jafaras Miadfaras paaiškino, kad painiava dėl aukų skaičiaus kilo dėl kūnų būklės.Irano valdžia šį įvykį pavadino teroristiniu išpuoliu. Tačiau Teherano vadovų reakcija buvo atsargi, kaltųjų įvardinti jie nesuskubo.Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė.Irano galingosios Islamo revoliucinės gvardijos korpuso (IRGK) Kudsų pajėgoms vadovavęs Q. Soleimani žuvo 2020 m. per JAV drono ataką Irake.Vašingtono valstybės departamentas atmetė spėliones, kad JAV gali būti susijusios su šiuo išpuoliu ir pareiškė, jog nėra pagrindo manyti, kad su juo susijęs gali būti ir Izraelis.

Į Beirute žuvusio „Hamas“ pareigūno laidotuves susirinko tūkstančiai žmoniųKetvirtadienį nužudytojo „Hamas“ vado pavaduotojo Saleho al-Arouri vykusių laidotuvių procesijoje dalyvavo tūkstančiai palestiniečių ir libaniečių, dauguma jų – proiranietiško judėjimo „Hezbollah“ šalininkai.Karstai su S. al-Arouri ir dar dviejų žuvusiųjų palaikais iš sostinės Tareko al-Džadideho mečetės buvo gabenami į kapines palestiniečių Šatilos pabėgėlių stovykloje. Procesijos saugumą užtikrino Libano kariuomenė.Skanduodami „Laisvė Palestinai“, gedintieji miesto gatvėmis link kapinių žygiavo, nešdami „Hamas“, Palestinos ir „Hezbollah“ vėliavas.„Mirtis Amerikai ir Izraeliui“, – skandavo minia.S. al-Arouri buvo nužudytas antradienio vakarą, Libano saugumo teigimu, per tikslingą drono ataką pietiniame Beiruto priemiestyje.Kartu su juo žuvo dar šeši asmenys, tarp jų – vadas Azzamas al-Aqra ir Muhammadas al-Rayesas.Procesijai artėjant prie kapinių, buvo girdėti stambaus kalibro ginklų ugnis.Tuo tarpu pietų Libane „Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už mažiausiai tris atakas prieš Izraelio postus prie Libano sienos.Atsakydama į šiuos išpuolius, Izraelio armija smogė į Libano Hulos ir Marun al-Raso bei al-Chijamo kaimų pakraščius.Naktį per Izraelio atakas pasienio Nakvoros mieste pietų Libane žuvo keturi „Hezbollah“ smogikai, tarp jų – vietinis „Hezbollah“ vadas.Libano grupuotė trečiadienį pranešė apie dar penkių kovotojų žūtį pietų Libane. Šiuo metu kritusių smogikų skaičius siekia 150.Nuo spalio 7 d. „Hamas“ skerdynių Izraelyje sukelto karo Gazoje pradžios tiek Libano ir Izraelio siena nuolat sproginėja artilerijos sviediniai, apie aukas praneša abi šio konflikto pusės.Baiminamasi, kad po S. al-Arouri nužudymo konfliktas gali eskaluotis.

Izraelio pajėgos praneša apie tuneliuose nukautus „Hamas“ teroristusIzraelio kariuomenė praneša per mūšius prieš islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazos Ruože daug savo priešininkų nukovusi tuneliuose. Tai patvirtino ir „Hamas“ teroristai, kurie pasidavė smarkių mūšių alinamame Chan Juniso mieste, ketvirtadienį pranešė kariuomenė tinkle „Telegram“.Esą sunaikinta šimtų metrų tunelių sistema ir smarkiai paveikti „Hamas“ koviniai ir vadovavimo pajėgumai regione. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti kol kas nėra galimybės.Pasak pulkininko Micky‘io Shawrito, vien tik viename tunelyje pietuose nukauta 20 teroristų. Kovų teritorijoje praktiškai nėra nekarinės infrastruktūros, citavo jį laikraštis „Jerusalem Post“. „Hamas“ esą beveik kiekvieną gyvenamąjį namą, ligoninę ir kone kiekvieną mokyklą panaudoja terorui.Izraelis sulaukia didelės užsienio kritikos dėl daugybės žuvusių civilių bei didžiulių ir civilinės infrastruktūros bei gyvenamųjų namų sugriovimų.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos duomenimis, iki šiol čia žuvo daugiau kaip 22 000 palestiniečių ir per 57 000 buvo sužeisti.

Gallantas: mes netoleruosime Irano įgaliotinės „Hezbollah“ keliamų grėsmiųIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas sakė, kad turi būti sukurta „nauja realybė“, kuri leistų iš šiaurinių šalies teritorijų evakuotiems izraeliečiams sugrįžti. Jis turėjo omenyje pakartotinius susišaudymus per JT nubrėžtą mėlynąją liniją, skiriančią Izraelį ir Libaną.„Mes netoleruosime Irano įgaliotinės „Hezbollah“ keliamų grėsmių ir užtikrinsime savo piliečių saugumą“, – ministerijos pranešime cituojamas jis, skelbia „Reuters“.Spalio 7 d. po netikėto „Hamas“ išpuolio pietų Izraelio teritorijoje Izraelis saugumo sumetimais evakavo kelias bendruomenes šalies šiaurėje.

JT „labai sunerimusios“ dėl Izraelio raginimų iškeldinti Gazos gyventojusJT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas ketvirtadienį pareiškė esąs „labai sunerimęs“ dėl aukštesniojo rango Izraelio pareigūnų komentarų, kuriuose raginama iškeldinti palestiniečius iš Gazos.Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras pirmadienį paragino plačiau aptarti „sprendimą, kuriuo Gazos gyventojai būtų skatinami emigruoti“, o Gazos Ruože būtų vėl steigiamos izraeliečių gyvenvietės.Jo komentarai pasirodė po to, kai dieną prieš tai kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas taip pat pasiūlė į Gazą grąžinti naujakurius, pridurdamas, kad Izraelis turėtų „paraginti“ maždaug 2,4 milijono teritorijoje gyvenančių palestiniečių išvykti.„Esu labai sunerimęs dėl aukšto rango Izraelio pareigūnų pareiškimų apie planus perkelti Gazos civilius gyventojus į trečiąsias šalis“, – socialiniame tinkle X (buvęs tviteris) rašė V. Turkas.Jis pridūrė, kad „tarptautinė teisė draudžia priverstinai perkelti saugomus asmenis okupuotoje teritorijoje ar juos deportuoti iš tokios teritorijos“.Nuo karo pradžios praėjusių metų spalį Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vadovaujama vyriausybė oficialiai jokių planų iškeldinti Gazos gyventojus arba grąžinti į teritoriją žydų naujakurius nepasiūlė.Karas prasidėjo po to, kai Palestinos teroristų grupuotė spalio 7 d. užpuolė Izraelį ir, oficialiais Izraelio duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nužudė maždaug 1 140 žmonių, pagrinde civilių.Atsakydamas į šį išpuolį Izraelis prisiekė sunaikinti grupuotę ir pradėjo teritorijos bombardavimą bei sausumos kampaniją, per kurią dalys Gazos virto griuvėsiais bei, teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 22 313 žmonių.Per beveik tris mėnesius trunkantį „Hamas“ smogikų ir Izraelio karą savo namus palikti buvo priversta absoliuti dauguma Gazos gyventojų.

Irako proiranietiškos pajėgos „Hashed“ tvirtina, kad per „JAV smūgį“ žuvo karo vadasKetvirtadienį Bagdade per „JAV smūgį“ žuvo „Hashed al-Shaabi“ karo vadas, pranešė šios buvusios sukarintos pajėgos.„Hashed al-Shaabi“ yra daugiausiai proiranietiški buvę sukarinti daliniai, integruoti į Irako ginkluotąsias pajėgas.„Dronas nusitaikė į „Hashed al-Shaabi“ logistinės paramos būstinę“, – nurodė vienas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs Irako saugumo pareigūnas.Pasak jo, per smūgį žuvo „du nariai, o dar septyni buvo sužeisti“.„Hashed al-Shaabi“ šaltinis, kuris taip pat nepanoro būti įvardytas, patvirtino žūtis ir pareiškė, kad su ataka esą susijusios Jungtinės Valstijos.Viena iš „Hashed al-Shaabi“ atšakų „Harakat al-Nujaba“ pareiškime sakė, kad „per JAV smūgį kankiniu tapo Bagdado operacijų vado pavaduotojas Mushtaqas Talibas al-Saidi“.Apie tai pranešta regione tvyrant įtampai, kurią pakurstė Gazos Ruože tarp JAV sąjungininko Izraelio ir Irano remiamų „Hamas“ smogikų įsiplieskęs karas.JAV pareigūnai naujausios informacijos kol kas dar nekomentavo. Nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios Irake ir Sirijoje padaugėjo atakų prieš amerikiečių pajėgas.Viename su „Hashed al-Shaabi“ susijusiame „Telegram“ kanale buvo paskelbta vaizdo įrašų, kuriuose matyti virš smūgio vietos Bagdado Palestinos gatvėje kylantys dūmų stulpai.Nuo spalio vidurio Vašingtonas suskaičiavo daugiau kaip 100 atakų prieš JAV taikinius Sirijoje ir Irake.Atsakomybę už daugybę jų prisiėmė vadinamasis Islamo pasipriešinimas Irake – tai su Iranu siejamų ginkluotų grupių, prieštaraujančių JAV paramai Izraeliui Gazos kare, aljansas.JAV kariuomenė į neseniai surengtas atakas reagavo inicijuodama antskrydžius, taikydamasi į objektus Irake ir Sirijoje, kuriais naudojosi Iranas ir jo parankiniai, taip pat „Hashed al-Shaabi“.

Iranas sumažino per sprogimus prie Q. Soleimani kapo žuvusių žmonių skaičių iki 84Praėjus dienai po išpuolio Kermano mieste Irano avarinės tarnybos dar kartą sumažino aukų skaičių, šįkart – iki 84.Atnaujintus duomenis paskelbė valstybinė naujienų agentūra IRNA, remdamasi Irano Nacionalinės skubios medicinos pagalbos organizacijos vadovu Jafaru Miadfaru.Valstybinė žiniasklaida trečiadienį iš pradžių skelbė, kad žuvo 103 žmonės, tačiau kiek vėliau sveikatos apsaugos ministras Bahramas Einollahis sumažino šį skaičių iki 95.J. Miadfaras su aukų statistika susijusią painiavą aiškino palaikų būkle.Minint ketvirtąsias įtakingo Irano generolo Qassemo Soleimani mirties metines, trečiadienį jo gimtajame Kermano mieste, netoli palaidojimo vietos, įvyko du sprogimai.Irano vyriausybė prakalbo apie teroristinę ataką.Tai daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis Islamo Respublikos istorijoje.Koks buvo išpuolio motyvas ir kam tenka atsakomybė, kol kas neaišku.

JT teismas nagrinės PAR bylą Izraeliui dėl genocidoPirmą kartą nuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžios Gazos Ruože Izraelis bus tarptautiniame teisme apkaltintas genocidu, posėdžiai pagal Pietų Afrikos Respublikos (PAR) skundą numatyti sausio 11 ir 12 dienomis.Hagoje įsikūręs Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT), aukščiausiasis Jungtinių Tautų (JT) teismas, paskelbė datas trečiadienio vakarą. PAR pristatys savo argumentus sausio 11 d., o Izraelis – sausio 12-ąją, pranešė teismas. Kiekvienai šaliai suteikta po dvi valandas. Penktadienį teismui pateiktą skundą PAR grindžia Genocido konvencija, ją pasirašiusios abi šalys.Kol kas numatytos sutrumpintos procedūros. PAR pareikalavo imtis neatidėliotinų priemonių ir sakė, kad teismas turėtų įsakyti nutraukti smurtą prieš palestiniečius, kad jų teisės būtų apsaugotos „nuo tolesnės rimtos ir nepataisomos žalos“. PAR teigimu, Izraelio veiksmai yra „genocido pobūdžio“, nes jais siekiama sunaikinti palestiniečius.Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas Lioras Haiatas atmetė PAR pretenzijas. „Izraelis su pasibjaurėjimu atmeta PAR platinamą šmeižtą ir šį skundą“ TTT, praėjusią savaitę socialiniame tinkle X parašė jis. Ieškinys „stokoja tiek faktinio, tiek teisinio pagrindo“, tvirtino L. Haiatas ir pridūrė, kad TTT ir tarptautinė bendruomenė turėtų „visiškai atmesti nepagrįstus PAR teiginius“, nes už kančias Gazoje atsakingas tik „Hamas“, o Izraelis daro viską, ką gali, kad sumažintų žalą civiliams gyventojams. L. Haiatas pridūrė, kad „Hamas“ naudoja palestiniečius kaip gyvuosius skydus ir vagia iš jų humanitarinę pagalbą.TTT yra aukščiausiasis JT teismas, turintis vykdyti teisingumą kilus konfliktams tarp valstybių. Jo sprendimai yra privalomi, tačiau JT teisėjai neturi priemonių priversti juos vykdyti. Norėdami tai padaryti, jie turėtų kreiptis į JT Saugumo Tarybą.

Gazos ruože tęsiasi antskrydžiaiPalestinos naujienų agentūra „Wafa“ praneša, kad Izraelio smūgiai Gazoje tęsėsi naktį.Teigiama, kad Izraeliui susprogdinus namą į vakarus nuo Chano Juniso pietų Gazos Ruože, žuvo mažiausiai 14 žmonių. Tarp 14 žmonių buvo devyni vaikai, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė „Hamas“ valdoma sveikatos ministerija.Anot Wafa, Izraelio lėktuvai ir artilerija taip pat bombardavo namus Maghazi pabėgėlių stovykloje ir Al Masdaro kaime centriniame Gazos Ruože, žuvo dešimtys žmonių, o kiti buvo sužeisti.

Libano pietuose žuvo keturi „Hezbollah“ smogikaiNaktį Pietų Libane žuvo keturi „Hezbollah“ smogikai, ketvirtadienį paskelbė šis Irano remiamas judėjimas.Libano valstybinė žiniasklaida kalbėjo apie Izraelio smūgius, nukreiptus į pasienio miestą Nakurą.Pasak įtakingai grupuotei artimo šaltinio, tarp žuvusiųjų yra vietos „Hezbollah“ lyderis.Apie šias žūtis pranešta po to, kai šią savaitę Beirute buvo surengtas smūgis, per kurį žuvo aukšto rango „Hamas“ lyderis. Tai pakurstė įtampą regione, Gazos Ruože šiuo metu verdant karui.„Hezbollah“ pareiškime sakė, kad keturi smogikai žuvo „pakeliui į Jeruzalę“ – grupuotė naudoja šią frazę informuodama apie savo narių žūtis nuo Izraelio ugnies.Judėjimas nedetalizavo.Libano oficiali naujienų agentūra NNA skelbė, kad Izraelio orlaiviai „Nakuros centre surengė antskrydžius, per kuriuos buvo sunaikintas namas ir apgadinti aplinkiniai namai“.Nuo spalio pradžios, kai Gazos Ruože prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, „Hezbollah“ praktiškai kasdien apsikeičia ugnimi su Izraelio pajėgomis.Libano grupuotė trečiadienį pranešė apie dar penkių smogikų žūtį Libano pietuose.Naujienų agentūra AFP skaičiuoja, kad per beveik tris keitimosi ugnimi mėnesius Libane žuvo 175 žmonės, įskaitant 129 „Hezbollah“ smogikus. Tuo metu Izraelio šiaurėje, kur „Hezbollah“ daugiausiai taikosi į netoli sienos esančias kariuomenės pozicijas, žuvo devyni kariai ir penki civiliai, teigia Izraelio pareigūnai.Antradienį per smūgį Beirute žuvo „Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al-Aruris ir dar šeši žmonės. Vienas JAV gynybos pareigūnas AFP pareiškė, kad su ataka susijęs Izraelis.S. al-Aruris yra aukščiausia per karą žuvusi „Hamas“ figūra. Jis žuvo per pirmą smūgį Libano sostinei nuo karo veiksmų pradžios.„Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallahas trečiadienį sakydamas kalbą perspėjo Izraelį nepradėti karo Libane ir patikino, kad jo judėjimas kausis „be suvaržymų“.

Tarptautinė jūrų organizacija: Raudonąją jūrą aplenkia 18 įmoniųPo keleto išpuolių prieš prekybinius laivus maršruto per Raudonąją jūrą vengia 18 logistikos įmonių, teigia Tarptautinė jūrų organizacija (IMO).„Daug įmonių“ jau apsisprendė nukreipti savo laivus aplink Pietų Afriką, kad „sumažintų atakų prieš laivus skaičių ir, žinoma, poveikį jūrininkams“, trečiadienį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai Niujorke pareiškė IMO generalinis sekretorius Arsenio Dominguezas.Antradienį laivybos milžinė „Maersk“ paskelbė, kad iki tolesnio pranešimo stabdo krovinių eismą per Raudonąją jūrą ir Adeno įlanką.Nuo Gazos karo pradžios Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai vis atakuoja laivus Raudonojoje jūroje, siekdami neleisti, kad jie keliautų link Izraelio.Raudonoji jūra yra vienas svarbiausių pasaulinės prekybos maršrutų, nes ji per Sueco kanalą sujungia Viduržemio jūrą su Indijos vandenynu.Šeštadienį į Bab el Mandebo sąsiauriu praplaukusį „Maersk“ laivą „Maersk Hangzhou“ pataikė objektas. Bendrovė sakė, kad laivas iš pradžių galėjo tęsti kelionę, tačiau vėliau prie jo prisiartino keturi laivai, iš kurių buvo paleista ugnis ir buvo mėginama įsilaipinti į krovininį laivą. Padėjus kariniam sraigtasparniui ir laivo saugumo komandai, ataka buvo atremta.Šie išpuoliai yra „reikšminga tarptautinė problema“, trečiadienį bendrame pareiškime skundėsi 12-os šalių, įskaitant Vokietiją ir JAV, vyriausybės. Remiantis pareiškimu, Raudonąja jūra juda beveik 15 proc. tarptautinės jūrų prekybos srauto.Sprendimas nukreipti laivus aplink aplink Gerosios Vilties kyšulį išaugina išlaidas ir keliomis savaitėmis atideda prekių pristatymą, o tai kelia grėsmę svarbaus maisto, degalų ir humanitarinės pagalbos judėjimui visame pasaulyje.

JAV susirūpinusios dėl Artimųjų Rytų konflikto plitimoJAV tebėra neįtikėtinai susirūpinusios dėl pavojaus, kad konfliktas Gazoje išplis po aukšto rango „Hamas“ lyderio nužudymo Beirute, pranešė Valstybės departamentas.Izraelis buvo kaltinamas dėl sprogimo Libane, tačiau kol kas nekomentuoja, kas kaltas už išpuolį.JAV valstybės departamento atstovas spaudai Matthew Milleris sakė, kad Vašingtonas nebuvo iš anksto informuotas apie ataką ir negalėjo įvertinti, kas ją įvykdė.Kalbėdamas apie Salehą al-Arouri, M. Milleris apibūdino jį kaip „žiaurų teroristą su civilių krauju ant rankų“.

Irano prezidentas pasmerkė per 100 gyvybių nusinešusį išpuolįIrano prezidentas Ebrahimas Raisis griežtai pasmerkė daugiau kaip 100 gyvybių nusinešusį teroristinį išpuolį Kermano mieste. Jis, anot trečiadienį paskelbto vyriausybės pranešimo, nurodė institucijoms palengvinti aukų ir sužeistųjų kančias. Kartu prezidentas pareikalavo ryžtingos reakcijos. „Nėra abejonių, kad šio bailaus nusikaltimo vykdytojai ir užsakovai bus nustatyti ir (...) už savo bjaurų poelgį nubausti“, – sakė jis.Irano vidaus reikalų ministras taip pat paskelbė, kad kaltieji bus patraukti atsakomybėn. Kalbėdamas apie galimas atakos aplinkybes, Ahmadas Wahidis teigė: „Turime informacijos, tačiau ją reikia patvirtinti“. Kam tenka atsakomybė dėl išpuolio, kol kas visiškai neaišku.Įtakingo Irano generolo Qassemo Soleimani mirties metinių dieną jo gimtajame Kermano mieste per du sprogimus žuvo daugiau kaip 100 žmonių ir dar apie 140 buvo sužeisti. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis per 45 metų Islamo Respublikos istoriją.

JAV ir sąjungininkės perspėjo hučius dėl „pasekmių“, jei bus tęsiami išpuoliai prieš laivusDvylika šalių su Jungtinėmis Valstijomis priešakyje trečiadienį drauge perspėjo Jemeno hučių sukilėlius dėl gresiančių nenurodytų pasekmių, jei toliau tęsis išpuoliai prieš Raudonąja jūra plaukiančius laivus.„Leiskite mums aiškiai pasakyti – mes reikalaujame nedelsiant nutraukti šias neteisėtas atakas ir paleisti neteisėtai sulaikytus laivus ir jų įgulas“, – rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime.„Hučiams teks prisiimti atsakomybę už pasekmes, jei toliau kels grėsmę žmonių gyvybei, pasaulio ekonomikai ir laisvam prekybos judėjimui svarbiausiais regiono vandens keliais.“Šis pareiškimas pasirodė po to, kai prezidento Joe Bideno administracija ne kartą pranešė svarstanti tiesiogiai pulti sukilėlius, jei jų atakos tęsis.Tarp pareiškimą pasirašiusių šalių buvo Didžioji Britanija, pirmadienį pati perspėjusi hučius dėl „tiesioginių veiksmų“, taip pat Australija, Kanada, Vokietija ir Japonija.Vienintelė pareiškimą pasirašiusi regiono šalis buvo Bahreinas – nykštukinė Persijos įlankos valstybė, kurios santykiai su hučius remiančiu Iranu yra itin įtempti.Hučiau teigia išpuolius prieš su Izraeliu susijusius laivus vykdantys, kad parodytų solidarumą su palestiniečiais Izraelio kare su „Hamas“ Gazoje.Jungtinės Valstijos į šį regioną išsiuntė lėktuvnešį „USS Dwight D. Eisenhower“, o pirmiau pranešė steigiančios šalių koaliciją, kad apsaugotų laivų judėjimą Raudonojoje jūroje, kuria gabenama 12 proc. viso pasaulio prekių.

IDF: Izraelio įkaitas žuvo per bandymą jį išlaisvintiPraėjusį mėnesį Gazos Ruože žuvo 25 metų izraelietis, kurį bandė išlaisvinti Izraelio specialiosios pajėgos, trečiadienį patvirtino Izraelio kariuomenės atstovas spaudai.Jaunuolis buvo pagrobtas iš Be‘eri kibuco ir spalio 7 dieną nugabentas į Gazos Ruožą.Pasak kariuomenės, lieka neaišku, ar jis žuvo nuo pagrobėjų rankos, ar nuo Izraelio ugnies.Praėjusį mėnesį studentas buvo paskelbtas mirusiu. Jo močiutė ir brolis buvo nužudyti per išpuolį, kurį spalio 7 dieną pasienio zonoje surengė palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ ir kitų grupuočių nariai.Gruodžio mėnesį „Hamas“ ginkluotasis sparnas – „al Qassam“ brigados – paskelbė vaizdo įrašą, kuriame iš pradžių matyti, kad 25 metų jaunuolis yra gyvas, o pabaigoje jau matėsi kruvinas lavonas.Tuo metu „Al Qassam“ brigados teigė, kad jis buvo nužudytas per Izraelio bandymą jį išlaisvinti.Izraelio valdžios institucijos teigia, kad šiuo metu „Hamas“ ir kitos ekstremistinės grupuotės Gazos Ruože tebelaiko 133 įkaitus.Izraelio duomenimis, per precedento neturintį išpuolį prieš Izraelio pasienio miestus iš viso buvo pagrobta apie 240 žmonių.Lapkričio pabaigoje per savaitę trukusias paliaubas, kurios buvo Izraelio vyriausybės ir „Hamas“ susitarimo dalis, iš viso buvo paleisti 105 įkaitai. Mainais Izraelis iš savo kalėjimų paleido 240 palestiniečių kalinių.

JAV valstybės departamentas: Izraelis ir JAV nėra susiję su sprogimais IraneTrečiadienį Jungtinės Valstijos paneigė užuominas, kad jų sąjungininkas Izraelis arba pats Vašingtonas gali būti susijęs su kruvinais sprogimais prie per JAV ataką prieš ketverius žuvusio Revoliucinės gvardijos vado Qasemo Soleimani kapo Irane.„Jungtinės Valstijos su tuo niekaip nesusijusios ir bet kokios priešingos užuominos yra juokingos“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė valstijos departamento atstovas Matthew Milleris.„Mes neturime pagrindo manyti, kad Izraelis būtų susijęs su šiuo sprogimu“, – pasakė jis.

„Hezbollah“ lyderis: jei Izraelis pradės karą, mes kovosime be taisyklių „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah trečiadienį kreipėsi į visuomenę ir pasakė ilgiau nei valandą trukusią kalbą. Joje paminėtas ir sprogimas Beirute, kai žuvo vienas aukščiausių „Hamas“ lyderių.Tai buvo trečias kartas nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios, kai H. Nasrallah kreipėsi į visuomenę.Išklausyti jo kalbos susirinko didžiulės minios, daugelis mojavo geltona „Hezbollah“ vėliava.Izraelį „susilpnino“ ir „supurtė“ karas su „Hamas“, sakė „Hezbollah“ lyderis.„Tai, kas įvyko spalio 7 d. iki šiol, susilpnino Izraelį, iš tikrųjų sukrėtė jo pamatus ir pastatus“, – sakė H. Nasrallah. „Niekas negalės jo apginti ir apsaugoti“.Jis perspėjo, kad „Hamas“ lyderio pavaduotojo nužudymas yra „didelis, pavojingas nusikaltimas“, o „Hezbollah“ „negali tylėti“.Antradienį per sprogimą Beirute žuvo Salehas al Arouri. Izraelis buvo kaltinamas dėl išpuolio, bet kol kas nekomentavo smūgio.H. Nasrallah sakė, kad ši mirtis neapsieis „be atsako ar baudžiamųjų veiksmų“.Kalbėdamas apie Libaną, „Hezbollah“ lyderis sakė, kad Izraelis jo „neatgrasys“ ir yra „labai stiprus“.Jis perspėjo, kad jo kovotojų grupės kovoms nebus „jokių lubų, nebus taisyklių“, jei Izraelis nuspręs kariauti prieš šalį.„Mes kovojame pasienyje ir žinome skaičiavimus... bet jei priešas sumanė pradėti karą prieš Libaną, tai bus kova su siena be taisyklių ir gairių“, – pridūrė jis.„Tai kainuos labai, labai brangiai. Mes rūpinamės Libano interesais“.

Vokietija paragino savo piliečius kuo skubiau išvykti iš LibanoVokietija trečiadienį paragino savo piliečius skubiai išvykti iš Libano, perspėdama, kad po to, kai per drono ataką Beirute buvo nukautas vyresniojo rango „Hamas“ vadovas, neatmetama galimybė, jog Izraelio karas su „Hamas“ gali išsiplėsti.„Visų Vokietijos piliečių, vis dar esančių Libane, prašoma registruotis ELEFAND pasirengimo krizėms sąraše ir kuo skubiau išvykti iš šalies“, – socialiniame tinke X (buvęs tviteris) rašė Vokietijos užsienio reikalų ministerija.Šis perspėjimas buvo paskelbtas po to, kai trečiadienį įvyko Vokietijos vyriausybės krizių padalinio posėdis.„Negalima atmesti tikimybės, kad padėtis gali toliau blogėti, o konfliktas – plėstis, ypač turint omenyje Saleho al-Aruri (antrojo pagal rangą „Hamas“ nario) nužudymą“ antradienį Beirute, savo įraše teigė ministerija.„Tai visų pirma galioja pietiniams Libano regionams, iki pat pietinių Beiruto priemiesčių imtinai.“Nors Izraelis atsakomybės už šį išpuolį neprisiėmė, „Hamas“, „Hezbollah“ ir Libano saugumo pajėgos būtent jį apkaltino nužudžius 57 m. S. al-Aruri, vieną iš „Hamas“ karinio sparno steigėjų.Irano remiama smogikų grupuotė „Hezbollah“ prisiekė atkeršyti Izraeliui už įvykdytą drono ataką prieš šiitų musulmonų tvirtovę Beiruto pietuose.Vokietija dėl kelionių į Libaną perspėjo dar spalį, kai prasidėjo Izraelio karas su „Hamas“.

Berlynas sukritikavo Izraelio ministrų siūlymą perkelti Gazos gyventojusVokietijos užsienio reikalų ministerija griežtai sukritikavo Izraelio vyriausybės pareiškimus dėl galimo palestiniečių išvarymo iš Gazos Ruožo ir teritorijos apgyvendinimo naujai.„Mes griežčiausiu būdu smerkiame abiejų ministerijų pareiškimus. Jie nėra nei protingi, nei naudingi“, – antradienį pasakė ministerijos atstovas, reaguodamas į Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministrų Itamaro Ben-Gviro ir Bezalelio Smotricho pastarosiomis dienomis padarytus pareiškimus.Tiek nacionalinio saugumo, tiek finansų ministras pasisakė už tai, kad po karo su „Hamas“ Izraelis naujai apgyvendintų Gazos Ruožą.I. Ben-Gviras pirmadienį pasakė, kad karas suteikia galimybę paskatinti „Gazos Ruožo gyventojų perkėlimą“, o dieną prieš tai B. Smotrichas kalbėdamas su Izraelio kariuomenės radiju pareiškė, kad jei Izraelis pasielgs teisingai, įvyks palestiniečių egzodas „ir mes apsigyvensime Gazoje“.Vokietijos ministerijos atstovas toliau pridūrė, kad palestiniečiai iš Gazos negali būti varomi, o Gazos Ruožo teritorija negali būti mažinama.Atstovo teigimu, vienintelis tvarus taikaus izraeliečių ir palestiniečių sambūvio variantas toliau yra dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas. „Mes šito laikomės ir dirbame, kad, taip sakant, ilgainiui tą pasiektume.“Berlynas savo atsaką pareiškė po to, kai apie šiuos pareiškimus panašiai pasisakė ir Jungtinės Valstijos bei Prancūzija.

Libano pareigūnas: Izraelis al-Aruri Beirute nužudė valdomomis raketomisTrečiadienį aukšto rango Libano saugumo pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad antrajam pagal rangą „Hamas“ nariui Salehui al-Aruri Beirute nužudyti Izraelis panaudojo iš karinio lėktuvo paleistas valdomas raketas.Libano valdžia ir „Hamas“ apkaltino Izraelį antradienį pietiniame Beiruto priemiestyje nužudžius S. al-Aruri, o valstybinė Libano žiniasklaida pranešė, jis ir dar šeši asmenys žuvo per drono ataką.„Al-Aruri žuvo per smūgį, kuriam suduoti buvo naudojamos iš Izraelio karo lėktuvo paleistos valdomos raketos“, – nurodė pareigūnas, saugumo sumetimais norėjęs likti nežinomu.„Tokios preciziškos atakos dronas nebūtų įvykdęs“, – paaiškino su Libano atliekamu S. al-Aruri nužudymo tyrimu susipažinęs pareigūnas.Jo teigimu, per išpuolį naudotos valdomos raketos sveria maždaug 100 kilogramų ir yra per sunkios, kad būtų paleistos iš bepiločio orlaivio.Pareigūnas nurodė, kad per antradienio išpuolį buvo panaudotos šešios raketos, sprogo keturios iš jų.Dvi sprogusios raketos pramušė dvejas duris ir sprogo kambaryje, kuriame vyko S. al-Arouri ir kitų „Hamas“ pareigūnų susitikimas, pridūrė šaltinis.Preliminaraus Libano kariuomenės atlikto tyrimo metu nustatyta, kad šių raketų liekanos leidžia manyti, kad tai yra tokios pačios raketos, kuriomis Izraelio kariuomenė per sieną apšaudo „Hezbollah“ ir kitų Iraną remiančių grupuočių pozicijas pietų Libane, nurodė šaltinis.S. al-Aruri yra aukščiausio rango pareigūnas, nukautas spalio 7 d. prasidėjusiame Izraelio kare su „Hamas“.Jis žuvo pietiniame Beiruto priemiestyje, kuriame yra įsitvirtinusi „Hezbollah“, per pirmąjį Libano sostinę pasiekusį smūgį nuo karo pradžios.Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari tiesiogiai nekomentavo A. Aruri nužudymo, tačiau pasakė, kad po šios atakos kariuomenė yra „gerai pasirengusi bet kokiam scenarijui“.„Hezbollah“ antradienį perspėjo, kad ši S. al-Aruri žmogžudystė Beirute „neliks be atsako ar bausmės“.Per pasienyje beveik kiekvieną dieną vykstantį susišaudymą tarp „Hezbollah“ ir Izraelio pajėgų, naujienų agentūros AFP duomenimis, Libane jau žuvo daugiau nei 165 žmonės, dauguma jų – „Hezbollah“ nariai, nors tarp aukų yra ir daugiau nei 20 civilių bei trys žurnalistai.Izraelio kariuomenės duomenimis, Izraelyje žuvo mažiausiai penki civiliai ir devyni kariai.

Paryžius kritikuoja Izraelio ministrus už raginimus dėl Gazos Ruožo gyventojų perkėlimoPrancūzijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė Izraelio vyriausybės kraštutinių dešiniųjų narių pareiškimus dėl galimo palestiniečių išstūmimo iš Gazos Ruožo.„Raginame Izraelį susilaikyti nuo tokių provokacinių pareiškimų, kurie yra neatsakingi ir kursto įtampą“, – sakoma trečiadienį Paryžiuje paskelbtame jos pranešime.Priverstinis gyventojų grupių perkėlimas yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas.„Ne Izraelio vyriausybei spręsti, kur palestiniečiai turėtų gyventi savo žemėje, – paaiškino ministerija. – Gazos Ruožo ir jo gyventojų ateitis bus vieningoje Palestinos valstybėje, taikiai ir saugiai gyvenančioje šalia Izraelio“.Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras ir toks pat finansų ministras Bezalelis Smotrichas pasisakė už izraeliečių perkėlimą į Gazos Ruožą po karo prieš „Hamas“.I. Ben-Gviras pirmadienį sakė, kad karas yra proga paskatinti „Gazos Ruožo gyventojų perkėlimą“. B. Smotrichas sekmadienį Izraelio kariuomenės radijui sakė, kad jei Izraelis veiks teisingai, įvyks palestiniečių egzodas, „o mes gyvensime Gazos Ruože“.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per pokalbį telefonu su Izraelio karo vyriausybės ministru Benny Gantzu pareiškimus apie priverstinį Gazos Ruožo gyventojų perkėlimą jau pavadino nepriimtinais, antradienio vakarą pranešė Eliziejaus rūmai.Palestiniečių perkėlimas iš Gazos Ruožo tiesiogiai prieštarautų dviejų valstybių sprendimui, apie kurį kalbama jau daugelį metų.

Borrellis ragina pasaulį „įvesti“ Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimąES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis trečiadienį pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė turi „įvesti“ Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą.„Per pastaruosius 30 metų išmokome, o dabar mokomės iš Gazos Ruože įvykusios tragedijos, kad sprendimas turi būti įvestas iš išorės“, – sakė J. Borrellis diplomatams Portugalijoje.„Ilgalaikė taika bus pasiekta tik tuo atveju, jei tarptautinė bendruomenė intensyviai įsitrauks į jos siekimą ir įves sprendimą“, – sakė jis, nurodydamas į Jungtines Valstijas, Europą ir arabų šalis.J. Borrellis įspėjo, kad antradienį Beirute surengtas smūgis, per kurį žuvo vienas iš grupuotės „Hamas“ vadų, yra „papildomas veiksnys, galintis sukelti konflikto eskalaciją“.ES vyriausiasis diplomatas sakė, kad ketvirtadienį planavo vykti į Libaną, tačiau saugumo sumetimais kelionė gali būti atšaukta.Nors Izraelis neprisiėmė atsakomybės, plačiai manoma, kad tai jis nužudė 57 metų Salehą al Aruri, savo priešo – islamistų grupuotės „Hamas“ – vado pavaduotoją ir vieną iš jos karinio sparno įkūrėjų.Izraelis pažadėjo sunaikinti „Hamas“ ir pradėjo Gazos Ruože nesiliaujančią karinę kampaniją, kuri, teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nusinešė daugiau kaip 22 000 gyvybių.Karas Gazoje prasidėjo po kruvino spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, per kurį žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia – civiliai gyventojai. Be to, kovotojai į „Hamas“ valdomą Gazos Ruožą nusigabeno apie 250 įkaitų, iš kurių, Izraelio duomenimis, 129 tebėra nelaisvėje.

JAV buvo skyrusios milijoninį atlygį už informaciją apie nukautą „Hamas“ vadeivą al ArurįJungtinės Valstijos buvo skyrusios 5 mln. dolerių (4,5 mln. eurų) atlygį už Beirute nukautą „Hamas“ vado pavaduotoją Salehą al Arurį. Tokia pinigų suma žadėta už informaciją apie S. al Arurį – islamistinio „Hamas“ judėjimo politinio biuro vadovo pavaduotoją.JAV valstybės departamentas atlygį skyrė 2018 m. pagal programą „Rewards for Justice“. Pagal šią programą 125 pranešėjams visame pasaulyje iki šiol išmokėta daugiau kaip 250 mln. dolerių. Jų informacija esą padėjo „kovoti su grėsmėmis JAV nacionaliniam saugumui“.JAV, kaip ir ES, laiko „Hamas“ teroristine organizacija. Jau 2015 m. Vašingtonas pripažino, kad S. al Aruris yra visame pasaulyje veikiantis teroristas. Jis laikomas daugybės teroristinių išpuolių ir Izraelio civilių nužudymų organizatoriumi.S. al Aruris žuvo antradienio vakarą per spėjamą Izraelio dronų ataką. Iš viso žuvo septyni žmonės.

Valstybinė žiniasklaida praneša, kad žuvusiųjų per sprogimus Irane skaičius išaugo iki 103Trečiadienį valstybinė žiniasklaida pranešė, kad dviejų pražūtingų sprogimų, minint trečiąsias galingo Irano generolo Qassemo Soleimani mirties metines nugriaudėjusių jo gimtajame Kermano mieste, aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 103.Remdamasi gelbėjimo tarnybos duomenimis, valstybinė žiniasklaida taip pat pranešė, kad maždaug 140 žmonių buvo sužeista.

„Mosad“ vadovas užsiminė, kad už al-Arouri nužudymą galimai atsakingas IzraelisPranešama, kad Libane žuvus vienam iš „Hamas“ vadų, Izraelio žvalgybos agentūros „Mosad“ vadovas Davidas Barnea užsiminė, kad su šiuo išpuoliu gali būti susijęs Izraelis.„Bet kuri arabų motina turėtų žinoti, kad, jei jos sūnus dalyvavo spalio 7 d. žudynėse, jo kraujas yra [ant jo paties rankų]“, – laikraštis „Jerusalem Post“ citavo D. Barnea žodžius, pasakytus per trečiadienį vykusias buvusio „Mosad“ vadovo Zvi Zamiro laidotuves.Laikraščio vertinimu, D. Barnea komentarai yra „aiškus ženklas“, kad Izraelis yra susijęs su Palestinos islamistų judėjimo „Hamas“ politinio biuro vadovo pavaduotojo Saleh al-Arouri nužudymu Beirute, tačiau D. Barnea jo vardo savo kalboje neminėjo.Laikraščio teigimu, stebėtina, kad D. Barnea taip pasakė, turint omenyje, kad Izraelis viešai neprisiėmė atsakomybės už žmogžudystę.Tačiau laikraštis spėliojo, kad, nesulaukę jokios Irano remiamos Libano „Hezbollah“ smogikų reakcijos, Izraelio pareigūnai galbūt pasijautė saugiau.S. al-Arouri antradienio vakarą žuvo per sprogimą Libano sostinėje. Jis – aukščiausiojo rango per Gazos karą nužudytas „Hamas“ narys. Netrukus imta įtarti, kad už šią ataką gali būti atsakingas Izraelis.Izraelio manymu, būtent S. al-Arouri organizuodavo išpuolius Vakarų Krante.

JT taikdariai Libane perspėja dėl „triuškinančio“ eskalavimoLibane dislokuotos JT taikdarių pajėgos trečiadienį – dieną po to, kad per įtariamą Izraelio smūgį „Hezbollah“ tvirtovėje Beirute buvo nukautas „Hamas“ vado pavaduotojas – perspėjo, kad didėjantys karo veiksmai gali pasirodyti esą „triuškinantys“.„Esame labai sunerimę dėl bet kokio galimo eskalavimo, galinčio turėti triuškinančių pasekmių abiem šalims“, – pranešė UNIFIL atstovo spaudai pavaduotoja Kandice Ardiel.„Mes toliau prašome visų šalių nutraukti ugnį, o visų įtakingų pranešėjų – laikytis santūrumo.“Per antradienį suduotą smūgį pietiniame Beiruto priemiestyje žuvo antrasis pagal rangą „Hamas“ narys Saleh al-Aruri, naujienų agentūrai AFP pranešė du Libano saugumo pareigūnai, dėl šio išpuolio apkaltinę Izraelį.Su Izraeliu Gazoje jau beveik tris mėnesius kariaujanti „Hamas“ patvirtino S. Aruri žūtį per, kaip teigia valstybinė Libano žiniasklaida, Izraelio bepiločio orlaivio ataką, nusinešusią dar šešių asmenų gyvybes.„Hamas“ pranešė, kad S. Aruri bus palaidotas ketvirtadienį Beiruto Šatilos palestiniečių pabėgėlių stovykloje.Ši ataka vertinama kaip beveik tris mėnesius besitęsiančio karo veiksmų eskalavimas.Nuo Izraelio karo su „Hamas“ pradžios spalio 7 d. „Hezbollah“ ir Izraelio pajėgos beveik kiekvieną dieną pasienyje apšaudo vieni kitų pozicijas.Naujienų agentūros AFP skaičiavimu, Libane per tokį apsišaudymą jau žuvo daugiau nei 160 žmonių, dauguma jų – „Hezbollah“ nariai, nors tarp aukų yra ir daugiau nei 20 civilių, įskaitant tris žurnalistus.Izraelio kariuomenės duomenimis, Izraelyje žuvo mažiausiai penki civiliai ir devyni kariai.Vienas iš pagrindinių „Hamas“ strategų S. Aruri tapo pirmuoju kare žuvusiu aukštesniojo rango pareigūnu.Be to, tai buvo pirmasis smūgis Libano sostinėje nuo karo pradžios.„Hamas“ sąjungininkė Irano remiama Libano grupuotė „Hezbollah“ perspėjo, kad ši žmogžudystė „neliks be atsako ar bausmės“.Grupuotės vadas Hassanas Nasrallah trečiadienį per televiziją turėjo pasakyti itin laukiamą kalbą.Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari tiesiogiai nekomentavo A. Aruri nužudymo, tačiau pasakė, kad po šios atakos kariuomenė yra „gerai pasirengusi bet kokiam scenarijui“.Libane prieglobstį rado keletas tremtyje esančių „Hamas“ lyderių, kur juos globoja grupuotės sąjungininkė „Hezbollah“.

Iranas: „Hamas“ lyderio nužudymas sukels daugiau įtampos Artimuosiuose RytuosePo vieno „Hamas“ lyderių nužudymo Libane Irano gynybos ministras įspėjo dėk tolesnės įtampos Artimuosiuose Rytuose.Pusiausvyros sutrikdymas regione turės padarinių, trečiadienį prieš kabineto posėdį Teherane sakė brigados generolas Mohammedas Reza Ashtianis. Atsakomybė esą visų pirma tenka JAV politikai. „Dūmai pučia jiems patiems į akis“, – teigė jis.Antradienio vakarą per ataką Libano sostinėje Beirute žuvo „Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al Aruris. Tai aukščiausios rango grupuotės vadeiva, žuvęs nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. „Hamas“ iš karto kaltę suvertė Izraeliui.Izraelis nekomentuoja pranešimų apie spėjamas atakas ar tikslinius nužudymus užsienyje. Ir Teheranas dėl atakos Beirute apkaltino mirtiną savo priešą Izraelį. „Piktavališki šio režimo (Izraelio) teroro mašinos veiksmai kitose šalyse kelia tikrą grėsmę taikai ir saugumui“, – tinkle X rašė Irano užsienio reikalų ministras Husseinas Amirabdollahianis.

JAV žvalgyba patvirtino: Šifos ligoninėje „Hamas“ buvo įkūrusi savo vadavietę„Hamas“ ir „Islamo džihado“ grupuočių teroristai, anot JAV žvalgybos, Šifos ligoninę Gazos mieste naudojo kaip vadavietę kovai su Izraelio pajėgomis.Pastatų komplekse ir po juo, be to, buvo laikomi ginklai, o vienu metu ir keli įkaitai, pranešė amerikiečių žiniasklaida, remdamasi neseniai paskelbta žvalgybos informacija.JAV vyriausybė jau anksčiau pritarė Izraelio teiginiams, kad „Hamas“ didžiausią ligoninę Gazos Ruože naudojo kaip vadavietę ir ginklų sandėlį. Dabar paviešinta informacija yra „naujausias JAV vertinimas“, rašo „The New York Times“.Likus kelioms dienoms iki Izraelio karinės operacijos didžiausioje Gazos Ruožo ligoninėje islamistai paliko kompleksą ir sunaikino dokumentus bei elektroninius prietaisus, teigiama toliau pranešime. Įkaitai, buvę pastate ar po juo, buvo perkelti.Izraelio pajėgos, nepaisant tarptautinės kritikos, įsiveržė į Šifos ligoninę. Čia kariai rado tunelių kompleksą. Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti siauras tunelis ir kelios patalpos. Ligoninėje taip pat rasta ginklų.„Hamas“ neigia, kad medicinos įstaigas naudoja kariniams tikslams.

IDF paskelbė naujausią informaciją apie kovas pietinėje Gazos Ruožo dalyjeDauguma kovų persikėlė į pietinę Gazos Ruožo dalį, pranešama apie mūšius Chan Junise ir Chuzoje, skelbia „Sky News“. Ryte atnaujintoje informacijoje IDF pranešė, kad Izraelio kariai Chuzos mokykloje rado tunelio šachtą ir laminuotų ginkluotės nuotraukų. Taip pat buvo smogta keliems „Hamas“ objektams rajone, įskaitant stebėjimo ir raketų paleidimo pozicijas. Kariuomenė pranešė, kad Chan Juniso mieste pastebėjo „Hamas“ veikėją, bandžiusį pritaisyti sprogstamąjį įtaisą ant Izraelio tanko. Tuomet kariai nurodė lėktuvui smogti šiam veikėjui ir dar trims, buvusiems tame rajone.IDF taip pat pranešė, kad smogė Palestinos Islamo džihadui priklausančiai ginklų gamyklai tame rajone. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Šiaurės Gazos Ruože jos kariai nustatė „Hamas“ grupuotę, kuri Gazos mieste naudojo bepiločius lėktuvus. Ji teigė, kad ši grupuotė buvo sunaikinta per bepiločio lėktuvo smūgį.

Izraelis skelbia aukštą parengtį dėl išpuolių iš LibanoPo to, kai Beirute buvo nužudytas aukštas „Hamas“ pareigūnas, Izraelis yra paskelbęs aukščiausio lygio parengtį dėl Libano kovotojų grupuotės „Hezbollah“ atakų suintensyvėjimo, skelbia „Sky News“. Dėl šio išpuolio plačiai kaltinamas Izraelis, todėl baiminamasi, kad dėl to gali išsiplėsti konfliktas. Kol kas tai priklauso nuo „Hezbollah“ lyderio Hassano Nasrallaho, kuris anksčiau pažadėjo atkeršyti už bet kokius Izraelio išpuolius prieš sąjungininkų kovotojų lyderius Libane, atsako.Tikimasi, kad šiandien jis pasakys kalbą. Iki šiol H. Nasrallahas nebuvo linkęs eskaluoti karo, nors tarpvalstybinis apšaudymas vyksta kasdien. Vėlai vakare antradienį „Hezbollah“ paskelbė apie raketų paleidimą į šiaurės Izraelį, nors tiesiogiai nesusiejo jų su nužudymu. Žurnalistai pietų Libane pranešė apie intensyvų Izraelio apšaudymą ir oro antskrydžius, tačiau pranešimų apie aukas nebuvo. Šiandien anksti ryte pasienio zonoje buvo ramu.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 22 313 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože trečiadienį pranešė, kad per beveik tris karo tarp palestiniečių smogikų ir Izraelio mėnesius žuvo mažiausiai 22 313 žmonių.Į šį skaičių įtraukti 128 asmenys, žuvę per pastarąsias 24 val., sakoma ministerijos pranešime, o nuo spalio 7 d. per kovas taip pat buvo sužeisti 57 296 žmonės.

Libano vyriausybė ragina „Hezbollah“ nereaguotiLibano vyriausybė derasi su „Hezbollah“, ragindama ją nereaguoti į aukšto rango „Hamas“ lyderio nužudymą Beirute, pranešė šalies užsienio reikalų ministras.Abdallah Bou Habibas BBC radijui sakė, kad jo vyriausybė bando „įtikinti juos, kad nereaguotų“.J. Habibas sakė, kad kitą dieną paaiškės, ar „Hezbollah“ reaguos, ar ne.„Esame labai susirūpinę. Libaniečiai nenori būti įtraukti, net „Hezbollah“ nenori būti įtraukiami į regioninį karą“, – sakė jis.

IDF: Khan Younis mieste tęsiasi „intensyvūs mūšiai“Savo naujausiame operatyviniame atnaujinime Izraelio kariuomenė teigė, kad „intensyvūs mūšiai“ tęsiasi Khan Younis mieste, Gazos Ruožo pietuose, ir tvirtina, kad vienoje mokykloje aptiko „tunelio šachtą“.„Telegram“ pranešimų programėlėje buvo rašoma, kad Khan Younis mieste tęsiasi intensyvios kovos su teroristų veikėjais. IDF sausumos kariai esą nustatė teroristą, kuris bandė užtaisyti sprogstamąjį įtaisą ant tanko, ir nurodė IDF lėktuvui smogti teroristui ir dar trims teroristams rajone. Be to, Khan Younis mieste IDF naikintuvas smogė Islamo džihado ginklų gamybos kompleksui.Pareiškime taip pat buvo teigiama, kad „per kratas mokykloje kariai aptiko tunelio šachtą ir ginklų nuotraukas“.Teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.

Laivybos įmonė „Maersk“ po išpuolių pranešė, kad neapibrėžtą laikotarpį neplaukios Raudonąja jūraDanijos laivybos milžinės „Maersk“ konteineriniai laivai neapibrėžtą laikotarpį neplaukios Raudonąja jūra, prieš tai ten įvykus keletui išpuolių, nukreiptų prieš prekybinius laivus.Nors bendrovė prieš tai buvo priėmusi sprendimą stabdyti laivybą paveiktoje vietovėje 48 val. laikotarpiui nuo sekmadienio iki antradienio, laivybos milžinė dabar apsisprendė sustabdyti visą krovinių eismą per Raudonąją jūrą ir Adeno įlanką iki tolesnio pranešimo, sakoma pareiškime, kuris antradienį buvo paskelbtas įmonės tinklalapyje. Kaip teigiama, tais atvejais, kai tai bus naudinga klientams, laivai bus nukreipiami aplink Gerosios Vilties kyšulį Afrikos pietiniame smaigalyje.Pastarosiomis savaitėmis Raudonojoje jūroje buvo užpulti keli prekybiniai laivai. Šeštadienio vakarą į „Maersk Hangzhou“ krovininį laivą pataikė objektas, laivui prieš tai praplaukus Bab el Mandebo sąsiauriu. Pasak „Maersk“, laivas iš pradžių galėjo tęsti kelionę, tačiau vėliau prie jo prisiartino keturi laivai, iš kurių buvo paleista ugnis ir buvo mėginama įsilaipinti į krovininį laivą. Su karinio sraigtasparnio ir laivo saugumo komandos pagalba ataka buvo sėkmingai atremta.Nuo Gazos karo pradžios Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai vis atakuoja Izraelį dronais ir raketomis. Hučiai taip pat griebėsi atakų prieš laivus Raudonojoje jūroje, siekdami neleisti, kad jie keliautų link Izraelio.Kelios didelės laivybos kompanijos ėmė vengti maršruto per Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą. Raudonoji jūra yra vienas svarbiausių pasaulinės prekybos maršrutų, nes jis per Sueco kanalą sujungia Viduržemio jūrą su Indijos vandenynu.

JAV smerkia Izraelio ministrų raginimą palestiniečiams emigruoti iš Gazos RuožoJAV antradienį pasmerkė dviejų Izraelio ministrų išsakytus kontroversiškus komentarus, šiems pareiškus, kad palestiniečiai turėtų būti skatinami emigruoti iš Gazos Ruožo, o į apsiaustą teritoriją turėtų grįžti žydų naujakuriai.Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris sakė, kad Vašingtonas „atmeta pastaruosius Izraelio ministrų Bezalelio Smotricho ir Itamaro Ben Gviro pareiškimus, pasisakančius už palestiniečių perkėlimą už Gazos Ruožo ribų“.„Tokia retorika yra kurstanti ir neatsakinga“, – pridūrė M. Milleris ir pakartojo „aiškią, nuoseklią ir nedviprasmišką“ JAV poziciją, kad „Gaza yra palestiniečių žemė ir tokia išliks, „Hamas“ nebekontroliuojant jos ateities ir jokioms teroristinėms grupuotėms nekeliant pavojaus Izraeliui“.I. Ben Gviras, kuris eina Izraelio nacionalinio saugumo ministro pareigas, pirmadienį paragino agituoti už „sprendimą, skatinantį Gazos gyventojų emigraciją“.2005 m. Izraelis vienašališkai iš Gazos Ruožo išvedė paskutinius savo karius ir naujakurius, taip užbaigdamas 1967 m. pradėtą buvimą Ruožo viduje, tačiau išlaikė beveik visišką teritorijos sienų kontrolę.Premjero Benjamino Netanyahu vyriausybė nėra oficialiai prakalbusi apie kokius nors planus iškeldinti Gazos Ruožo gyventojus ar grąžinti į teritoriją žydų naujakurius.Tačiau I. Ben Gviras argumentavo, kad palestiniečių išvykimas ir Izraelio nausėdijų atkūrimas „yra teisingas, moralus ir humaniškas sprendimas“.„Tai proga plėtoti projektą, skirtą paskatinti Gazos gyventojus emigruoti į viso pasaulio šalis“, – savo ultranacionalistinės partijos „Otzma Yehudit“ susitikime pareiškė jis.Jo komentarai pasirodė praėjus dienai po to, kai kraštutinės dešinės Izraelio finansų ministras B. Smotrichas taip pat pasisakė už naujakurių grįžimą į Gazos Ruožą, pažymėdamas, kad Izraelis turėtų „skatinti“ apie 2,4 mln. teritorijoje gyvenančių palestiniečių išvykti.Gazos Ruože šiuo metu vykstantį karą išprovokavo spalio 7 d. „Hamas“ surengta ataka prieš Izraelį, kuri, izraeliečių duomenimis, pareikalavo apie 1 140 gyvybių. Išgyvenęs baisiausią išpuolį savo istorijoje, Izraelis inicijavo negailestingą bombardavimą ir sausumos kampaniją, per kurią, anot Sveikatos ministerijos „Hamas“ valdomame Gazos Ruože, žuvo mažiausiai 22 185 žmonės.Jungtinės Tautos skaičiuoja, kad, verdant intensyviems mūšiams, buvo perkelta apie 85 proc. Gazos Ruožo gyventojų.

JAV teigia, kad smūgį, per kurį žuvo „Hamas“ lyderis, surengė IzraelisIzraelis buvo už atakos, per kurią žuvo „Hamas“ lyderio pavaduotojas Salehas al Arouri, CNN sakė vienas JAV pareigūnas.Neįvardijamas pareigūnas sakė, kad Bideno administracijai apie operaciją nebuvo pranešta iš anksto.Atskirai „Axios“ pranešė, kad JAV buvo informuotos „kaip vyksta operacija“.Izraelis neprisiėmė atsakomybės už išpuolį, nors „Hamas“ jį kaltina.

Po smūgio Libane Izraelis pasirengęs „bet kokiam scenarijui“Po smūgio Beirute, per kurį žuvo „Hamas“ vado pavaduotojas, Izraelio kariuomenė pareiškė esanti „pasirengusi bet kokiam scenarijui“. Baiminamasi, kad karas Gazos Ruože gali peraugti į platesnį konfliktą regione.Aukšto lygio saugumo pareigūnas Libane naujienų agentūrai AFP sakė, kad per Izraelio smūgį žuvo Salehas Al Aruri ir jo asmens sargybiniai. Tai patvirtino ir kitas Libano pareigūnas, „Hamas“ televizija taip pat pranešė, kad Izraelis Libane nukovė S. Al Aruri.Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari tiesiogiai nekomentavo nužudymo, bet vėliau sakė, kad kariuomenė yra „labai aukštos parengties tiek gynyboje, tiek puolime“. „Esame pasirengę bet kokiam scenarijui“, - sakė jis.Izraelis ir anksčiau skelbė apie „Hamas“ vadų ir pareigūnų žūtis per karą Gazos Ruože, tačiau S. Al Aruri yra žymiausias nukautas asmuo, jis žuvo Izraeliui pirmą kartą nuo karo su „Hamas“ pradžios smogus Libano sostinei. Šis smūgis padidino baimę, kad beveik tris mėnesius trunkantis Izraelio ir „Hamas“ karas gali išplisti.Libane įsikūrusi „Hamas“ sąjungininkė „Hezbollah“ pažadėjo, kad nužudymas neliks nenubaustas. Libano ministras pirmininkas Najibas Mikati pasmerkė nužudymą ir pareiškė, kad juo „siekiama įtraukti Libaną“ į karą.Izraelis kaltina tremtyje gyvenusį S. Al Aruri surengus daugybę išpuolių ir ne kartą pabrėžė, jog karo veiksmų Gazos Ruože tikslas yra sunaikinti „Hamas“. Ši palestiniečių ekstremistų organizacija, valdanti Gazos Ruožą ir Izraelio, JAV bei Europos Sąjungos laikoma teroristine, spalio 7 d. surengė žudynes Izraelyje, išprovokavusias karą.

JAV gynyba: hučių sukilėliai taikosi į daugiau laivų Raudonojoje jūroje Pasak JAV centrinės vadovybės, Irano remiami hučių kovotojai į pietinę Raudonosios jūros dalį paleido dvi priešlaivines balistines raketas.Nebuvo pranešta apie žalą, tačiau keli komerciniai laivai rajone pranešė apie raketų smūgį aplinkiniuose vandenyse.JK jūrų prekybos operacijų tarnyba taip pat pranešė apie tris sprogimus, įvykusius 1–5 jūrmylių atstumu nuo prekybos laivo.Pranešimų apie žalą nebuvo.Grupuotė pažadėjo tęsti atakas, kol Izraelis nesustabdys konflikto Gazoje, ir perspėjo, kad atakuotų JAV karo laivus, jei taikinys būtų prieš pačią sukarintą grupę.

JAV įsitikinusios, kad Gazos ligoninė buvo naudojama įkaitams laikytiJAV yra įsitikinusios, kad „Hamas“ ir Palestinos islamo džihadas panaudojo didžiausią Gazos ligoninę, kad ten laikytų „bent kelis“ įkaitus, paimtus per jų išpuolį spalio 7 d.Amerikos žvalgybos vertinimo išvados, kuriomis dalijasi JAV pareigūnas, suteikia tvirčiausią paramą Izraelio teiginiams apie Šifos ligoninės kompleksą.Jame teigiama, kad grupuotės „naudojo al Shifa ligoninę ir po ja esančias vietas vadovybės infrastruktūrai įrengti, tam tikrai vadovavimo ir kontrolės veiklai vykdyti, kai kuriems ginklams laikyti ir bent kelių įkaitų laikymui“.Tai svarbu, nes lapkritį į ligoninę surengtas Izraelio pajėgų reidas. Šį žingsnį smarkiai kritikavo pasaulinės humanitarinės organizacijos ir kai kurie prezidento Joe Bideno Demokratų partijos nariai.

Į sprogimą Beirute sureagavo Macronas: ragina Izraelį vengti eskalacijosPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Izraelį vengti eskalacijos, „ypač Libane“, po smūgio Beirute, per kurį žuvo „Hamas“ lyderio pavaduotojas, antradienį pranešė Eliziejaus rūmai.Izraelis kol kas neprisipažino ir neneigė atsakomybės už išpuolį. Vyriausybės patarėjas Markas Regevas sakė, kad „kas tai padarė... [tai] buvo chirurginis smūgis prieš „Hamas“ vadovybę“.AFP praneša, kad Macronas telefonu kalbėjosi su Izraelio ministru ir karo kabineto nariu Benny Gantzu. Prezidentūra pasakė, kad labai svarbu vengti bet kokios eskalacijos, ypač Libane.

CNN analizė: sprogimas Beirute gali sukelti platesnį karąAntradienį Beirutą atakavo Izraelio bepiločiai lėktuvai. Susprogdintas pastatas Libano sostinėje mirgėjo per vietos televizijos kanalus, kai į dangų kilo juodų dūmų stulpai.„Hamas“ teigė, kad tai buvo Izraelio bepiločio lėktuvo smūgio, per kurį žuvo vienas aukščiausių jos pareigūnų Salehas Al-Arouri ir keli kiti nariai, pasekmė.Izraelio kariuomenė dar neatsakė į CNN prašymą pakomentuoti pranešimus. Jei tiesa, Arouri būtų aukščiausias „Hamas“ pareigūnas, nužudytas Izraelio pajėgų nuo karo, kurį sukėlė „Hamas“ ataka prieš Izraelį spalio 7 d., pradžios.Ne tik smūgis „Hamas“ vadovybei, bet ir akivaizdus išpuolis gali dar labiau išplėsti Izraelio ir „Hamas“ konflikto areną.Tai būtų didžiausias Izraelio smūgis Libano sostinei nuo 2006 metų karo tarp abiejų šalių.Per ataką smogta populiariam rajonui Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, kurie taip pat yra Irano remiamos „Hezbollah“ tvirtovė. Pranešama, kad smogta „Hamas“ biurui ir per susitikimą nužudė Arouri – vieną iš grupuotės karinio sparno įkūrėjų.Libano ministras pirmininkas Najibas Mikati pavadino tai „nauju Izraelio nusikaltimu, kuriuo siekiama įtraukti Libaną į naują konfrontacijos frazę“, turėdamas galvoje besitęsiantį mėnesius trunkantį konfliktą tarp „Hezbollah“ ir Izraelio pajėgų Libano ir Izraelio pasienyje. regione.Beveik tris mėnesius mūšiai daugiausia vyko maždaug keturių kilometrų atstumu nuo pasienio regiono, o „Hezbollah“ smogė Izraeliui, o Izraelis – Libanui.Atrodė, kad jis svyravo ant plataus masto karo tarp Izraelio ir Artimųjų Rytų galingiausios sukarintos grupuotės „Hezbollah“ slenksčio, tačiau nepavyko sukelti konflikto, kurio bijojo JAV ir kitos Vakarų šalys.Tai galėjo pasikeisti antradienio popietę, nes taisyklės staiga pasikeitė po sprogimo Beirute.Praėjusią vasarą per televiziją per televiziją „Hezbollah“ vadovas Hassanas Nasrallah perspėjo dėl Izraelio žmogžudysčių Libane, sakydamas, kad tai paskatins „stiprų atsaką“ iš kovotojų grupės.„Bet koks išpuolis prieš Libano teritorijas, nesvarbu, kokia tautybė ar frakcija (kurių taikinys)... tikrai sukels stiprų atsaką“, – sakė H. Nasrallah 2023 m. rugpjūčio mėn. kalboje ir pridūrė, kad grupuotė stengsis neleisti Libanui tapti „arena žmogžudysčių“, primindamas audringą šalies praeitį. Dviejose kalbose, sakytose nuo spalio 7 d., H. Nasrallah ne kartą iškėlė visapusiško karo su Izraeliu šmėklą.„Hezbollah“ dar nepaskelbė pareiškimo apie antradienio incidentą ir neatsakė į CNN prašymą pakomentuoti.Tikimasi, kad H. Nasrallah trečiadienį per televiziją sakys kalbą, kuri buvo numatyta praėjusį mėnesį. Stebėtojai atidžiai stebės, ar nėra eskalavimo požymių.

Per ataką Beirute žuvo dar du aukšti „Hamas“ pareigūnaiAukšti „Hamas“ kariuomenės pareigūnai Samiras Findi ir Azzamas Al-Aqraa buvo nustatyti tarp penkių žuvusiųjų kartu su „Hamas“ lyderio pavaduotoju Salehu al-Arouri per įtariamą Izraelio ataką daugiabučiam namui Beiruto priemiestyje Dahije, praneša arabų žiniasklaida.https://twitter.com/kaisos1987/status/1742262544503325144?ref_src=twsrc%5Etfw

Libano ministras pirmininkas pasmerkė Izraelį dėl sprogimo BeiruteLaikinasis Libano ministras pirmininkas Najibas Mikati pasmerkė Izraelį dėl sprogimo Beirute, per kurį, „Hezbollah“ šaltinių teigimu, žuvo „Hamas“ vado pavaduotojas Salehas al-Aruri.„Šis sprogimas – tai Izraelio nusikaltimas, kuriuo, po kiekvieną dieną pietuose vykstančių išpuolių, akivaizdžiai siekiama įtraukti Libaną į naują konfrontacijų etapą“, – kalbėjo N. Mikati, omenyje turėdamas Izraelio ir „Hezbollah“ pajėgų susirėmimus ties valstybių sieną.Jo teigimu, sprogimas parodė, kad Izraelis mėgina perkelti savo nesėkmes Gazoje už šios teritorijos ribų, be to, tokiu būdu aiškiai bandoma sukliudyti Libanui dėti „pastangas išvyti karo šmėklą iš šalies“.Kol kas tikslios sprogimo priežastys nėra žinomos, nors įtariama, kad tai buvo tikslinga žmogžudystė, kurią įvykdė arba sankcionavo Izraelio kariuomenė. Į prašymus pakomentuoti šį įvykį Izraelio kariuomenė neatsakė.

JAV: IDF nužudė „Hamas“ lyderio pavaduotoją ArouriJAV gynybos pareigūnas „The Washington Post“ sakė, kad Izraelis buvo atsakingas už antskrydį netoli Beiruto, per kurį žuvo „Hamas“ lyderio pavaduotojas Salehas al Arouri.Pareigūnas kalbėjo su sąlyga likti anonimiškas.Izraelis, nors kol kas oficialiai nekomentavo šio smūgio, sakė numatantis atsaką, įskaitant didelio nuotolio raketų apšaudymą. Izraelis tikisi atsako į tariamą aukšto rango „Hamas“ pareigūno Saleho al-Arouri nužudymą Libane, sakoma hebrajų kalbos žiniasklaidos pranešimuose.„Walla“ naujienų svetainė ir „Channel 13“ naujienos teigia, kad Izraelis tikisi atsakomųjų veiksmų, įskaitant galimą ilgo nuotolio raketų apšaudymą į Izraelį.

Netanyahu: „Hamas“ ultimatumas dėl įkaitų „šiek tiek sušvelnėjo“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pareiškė, kad „Hamas“ paskelbė ultimatumą dėl Gazos Ruožo įkaitų paleidimo ir dabar jis „šiek tiek sušvelnėjo“.Daugiau detalių apie ultimatumą jis nepateikė.Pasak premjero biuro, tai jis pasakė per susitikimą su Gazoje įkaitais laikomų asmenų šeimų atstovais.„Pastangos tęsiasi, yra kontaktas, jis nebuvo nutrauktas“, – sakė B. Netanyahu.„Buvo „Hamas“ ultimatumas, dabar jis šiek tiek sušvelnėjo“, – tęsė jis.Jis pridūrė, kad „šiuo metu vyksta kontaktas“ su „Hamas“, nepateikdamas daugiau informacijos.Anksčiau pranešta, jog „Hamas“ teigė, kad daugiau įkaitų, paimtų per spalio 7 d. išpuolius prieš Izraelį, nepaleis, nebent pagal savo sąlygas.Anot „Reuters“, grupuotės politinis vadovas Ismailas Haniyeh reikalauja „visiškai nutraukti Izraelio agresiją“ prieš palestiniečius. Iki tol „Hamas“ nesvarstys tolesnių įkaitų paleidimo, skelbia naujienų agentūra.

„Hamas“: per sprogimą Beiruto priemiestyje žuvo grupuotės vado padėjėjas„Hamas“ televizija antradienį pranešė apie pietiniame Libano sostinės Beiruto priemiestyje Izraelio įvykdytą grupuotės vado padėjėjo „žmogžudystę“.Salehas al-Aruri žuvo per „klastingą sionistų suduotą smūgį“, – pranešė oficialus „Hamas“ kanalas.Aukšto rango Beiruto saugumo pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad S. Aruri ir jo asmens sargybiniai buvo nukauti per Izraelio antskrydį pietiniame Libano sostinės priemiestyje, kuriame yra įsitvirtinusi „Hamas“ sąjungininkė „Hezbollah“.

Izraelio gynybos ministras: IDF operacijos Gazoje greitai nesibaigs, bet pasikeisIzraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas, viešėdamas Gazos Ruože, sakė, kad Izraelio karinės operacijos anklave dar kurį laiką tęsis, tačiau, įvertinus situaciją, keisis.„Jausmas, kad greitai sustosime, yra neteisingas – be aiškios pergalės negalėsime gyventi Artimuosiuose Rytuose“, – sakė pareigūnas.Gallantas lankė 99-osios divizijos kareivius Gazos ruože palei Salah Al-Din maršrutą, centrinį kelią, jungiantį šiaurinę ir pietinę Gazą. Gallantas tvirtino, kad šiaurėje sunaikino 12 „Hamas“ batalionų, bet tai nereiškia, kad pašalino visus teroristus. Gallantas tvirtino, kad operacijos keičiasi, o ne sustoja.„Mūsų veiksmų kryptis keičiasi priklausomai nuo mūsų pasiekimų ir situacijos įvertinimų. Mes nepasiduodame – ne. Tai, kad dabar sustabdome savo veiklą – yra neteisingas jausmas, kurį girdžiu“, – pridūrė jis.

Netanyahu: „Hamas“ ultimatumas dėl įkaitų „šiek tiek sušvelnėjo“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pareiškė, kad „Hamas“ paskelbė ultimatumą dėl Gazos Ruožo įkaitų paleidimo ir dabar jis „šiek tiek sušvelnėjo“.Daugiau detalių apie ultimatumą jis nepateikė.Pasak premjero biuro, tai jis pasakė per susitikimą su Gazoje įkaitais laikomų asmenų šeimų atstovais.„Pastangos tęsiasi, yra kontaktas, jis nebuvo nutrauktas“, – sakė B. Netanyahu.„Buvo „Hamas“ ultimatumas, dabar jis šiek tiek sušvelnėjo“, – tęsė jis.Jis pridūrė, kad „šiuo metu vyksta kontaktas“ su „Hamas“, nepateikdamas daugiau informacijos.Anksčiau pranešta, jog „Hamas“ teigė, kad daugiau įkaitų, paimtų per spalio 7 d. išpuolius prieš Izraelį, nepaleis, nebent pagal savo sąlygas.Anot „Reuters“, grupuotės politinis vadovas Ismailas Haniyeh reikalauja „visiškai nutraukti Izraelio agresiją“ prieš palestiniečius. Iki tol „Hamas“ nesvarstys tolesnių įkaitų paleidimo, skelbia naujienų agentūra.

„Hamas“ vadas teigia esąs „pasirengęs“ svarstyti galimybę suformuoti vieną palestiniečių vyriausybę Gazoje ir Vakarų Krante„Hamas“ vadas Ismailas Haniyeh antradienį pareiškė esąs pasirengęs svarstyti galimybę Gazoje, kurią šiuo metu valdo jo smogikų grupuotė, ir okupuotame Vakarų Krante suformuoti vieną palestiniečių vyriausybę.„Sulaukėme daugybės iniciatyvų, susijusių su padėtimi (Palestinos) viduje ir esame pasirengę svarstyti idėją suformuoti nacionalinę Vakarų Kranto ir Gazos vyriausybę“, – kalbėdamas per televiziją sakė I. Haniyeh.„Hamas“ kontroliuoja Gazos Ruožą nuo 2006 m., kai Palestinoje laimėjo rinkimus, po kurių prasidėjo kruvini susirėmimai su Palestinos prezidento Mahmudo Abbaso vadovaujama partija „Fatah“.Niekais nuėjo ne vienas mėginimas sutaikyti abi grupuotes, o Palestinos savivaldai vadovaujančio prezidento M. Abbaso populiarumas ženkliai nukrito.Per beveik tris mėnesius trunkantį karą tarp „Hamas“ ir ją sunaikinti prisiekusio Izraelio ne kartą buvo keliamas būsimos Gazos vyriausybės klausimas.Jungtinės Valstijos pabrėžė, kad bet kokioje pokario administracijoje privalo būti ir Palestinos atstovų, tačiau būsimas tarptautiniu mastu pripažintos Palestinos savivaldos vaidmuo kol kas lieka neaiškus.Televizijos kanalo „Al Jazeera“ transliuotame kreipimesi I. Haniyeh taip pat užsiminė ir apie galimybę padaryti dar vieną kovos veiksmų pertrauką.Pirmesnių paliaubų metu Gazos smogikai paleido bemaž pusę iš 250 per spalio 7 d. išpuolį Izraelyje pagrobtų įkaitų.„Priešo belaisviai bus paleisti tik pasipriešinimo sąlygomis“, – plačiau nepaaiškinęs sakė I. Haniyeh.Šiuo metu Gazoje vis dar yra apie 129 įkaitai.

Izraelio užsienio reikalų ministras: esame „Trečiajame pasauliniame kare“ prieš „Hamas“ ir radikalų islamąNaujasis Izraelio užsienio reikalų ministras Israelis Katzas pareiškė, kad jo šalis yra „Trečiojo pasaulinio karo“ prieš Iraną ir radikalų islamą įkarštyje. „Šis priešas primena tamsiausius žmonijos istorijos etapus, ir mes pasiryžę pasiekti savo tikslą nuversti „Hamas“, – sakė jis antradienį perimdamas postą iš savo pirmtako Elio Coheno, pranešė Izraelio žinių portalas „ynet“ ir laikraštis „Times of Israel“.Visiškai aukštai jo prioritetų sąraše yra sugrąžinti namo per kruviną „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį spalio 7 d. pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus, pridūrė 68-erių naujasis diplomatijos vadovas.Anot I. Katzo, Iranas, kuris laiko Izraelį mirtinu savo priešu, sukūrė „pasipriešinimo Izraeliui ašį“, kuriai be „Hamas“ Gazos Ruože priklauso ir jėgos Sirijoje, šiitų grupuotė „Hezbollah“ Libane bei hučiai Jemene. „Tai Trečiasis pasaulinis karas su šiandieninėmis galimybėmis, ir mes esame fronto linijoje (...)“, – tęsė ministras.Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu po „Hamas“ įvykdytų žiaurumų prieš Izraelio civilius pavadino judėjimą dar blogesniu už ekstremistinę grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje. Be to, Izraelis daug metų kaltina Iraną slapta kuriant branduolinį ginklą. Teheranas tai neigia.

Pranešama apie sprogimą BeiruteRemiantis pranešimais iš Libano, pietiniame Beiruto priemiestyje Dahiyeh nugriaudėjo sprogimas.Nepatvirtinti išankstiniai pranešimai rodo, kad bepilotė raketa pataikė į transporto priemonę. Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame vaizdo įraše matyti tiršti juodi dūmai miesto, kuris yra maždaug 281 km į šiaurę nuo Gazos, pakraštyje.Pasak naujienų agentūros „Reuters“, du „saugumo šaltiniai“ Libane patvirtino sprogimą.Pranešama, kad dėl sprogimo žuvo 4 žmonės.https://twitter.com/snarwani/status/1742213259736826049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1742213259736826049%7Ctwgr%5E487b67c4a672e97f38d09cd75aa5f2af98a4fe1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2024%2Fjan%2F02%2Fisrael-gaza-war-live-israeli-military-kills-four-alleged-palestinian-militants-in-west-bank-idf-says

Į Egiptą iš Kipro atplaukė britų laivas su Gazai skirta humanitarine pagalbaKipro vyriausybė pranešė, kad laivu iš Kipro į Egiptą atvyko Gazos Ruožui skirta pagalba.Ištekliai bus pristatyti į Rafos pasienio kontrolės punktą šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, jų pervežimą koordinuos Egipto Raudonojo pusmėnulio organizacija.Pagalbą gabenantis britų karinio jūrų laivyno laivas „RFA Lyme Bay“ išplaukė iš Kipro Larnakos uosto. Didžiosios Britanijos ambasada Kipre pranešė, kad laivo krovinį sudarė maždaug 90 tonų humanitarinės pagalbos, tarp kurios buvo šilti pledai ir palapinės, taip pat dešimt tonų medikamentų.Praėjusią savaitę Izraelio vyriausybė po ilgų derybų leido tiekti humanitarinę pagalbą jūrų koridoriumi. Izraelio saugumo ekspertai atliko Larnakos uosto patikrinimą, siekdami užtikrinti, kad pagalba ir kitos prekės nepateks į „Hamas“ rankas.Nuo karo Gazoje pradžios humanitarinė padėtis „Hamas“ kontroliuojamame Gazos Ruože nuolat prastėjo ir šiuo metu yra laikoma katastrofine. JT humanitarinės pagalbos organizacijos UNRWA teigimu, vidiniais pabėgėliais Gazoje tapo beveik 1,9 milijono žmonių – daugiau nei 80 proc. visų ruožo gyventojų.Izraelio karinė operacija Gazoje sulaukė plačiosios tarptautinės bendruomenės kritikos, tačiau žydų valstybė teigia, kad spalio 7 d. daugiau nei 1 200 žmonių Izraelyje nužudžiusi islamo teroristų organizacija „Hamas“ turi būti nušluota nuo žemės paviršiaus.

„Hamas“: nebebus įkaitų paleidimo, kol nesibaigs „agresija“„Hamas“ teigia, kad daugiau įkaitų, paimtų per spalio 7 d. išpuolius prieš Izraelį, nepaleis, nebent pagal savo sąlygas.Anot „Reuters“, grupuotės politinis vadovas Ismailas Haniyeh reikalauja „visiškai nutraukti Izraelio agresiją“ prieš palestiniečius. Iki tol „Hamas“ nesvarstys tolesnių įkaitų paleidimo, skelbia naujienų agentūra.

Palestiniečių ministerija: Gazos kare žuvo daugiau kaip 4 000 moksleiviųPalestiniečių švietimo ministerijos duomenimis, Gazos Ruože nuo karo pradžios žuvo 4 156 mokiniai. Dar 7 539 moksleiviai buvo sužeisti, pranešė ministerija, kuria remiasi palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Šiais duomenimis, taip pat žuvo 221 mokytojas ir administracijos darbuotojas. Per karą apgadintos arba sugriautos 278 valstybinės ir 65 JT mokyklos.JT įstaigose, Jungtinių Tautų duomenimis, glaudžiasi 1,4 mln. vadinamųjų vidaus pabėgėlių iš 1,9 mln.

Proiranietiški kovotojai prisiėmė atsakomybę už atakas prieš JAV taikinius Irake ir SirijojeProianietiški kovotojai toliau atakuoja JAV kariuomenės taikinius Irake ir Sirijoje. „Islamo pasipriešinimas Irake“ antradienį, be kita ko, prisiėmė atsakomybę už dronų ataką prieš amerikiečių dalinius netoli oro uosto Erbilyje Šiaurės Irake.Kovos su terorizmu generalinė direkcija Irake prieš tai pranešė, kad viena „uždrausta“ grupuotė paleido bepilotį į JAV karinę bazę, esančią Erbilio oro uosto teritorijoje. Dronas esą buvo numuštas. Pasak vietos žiniasklaidos, tai buvo jau trečioji ataka prieš JAV pajėgas Erbilyje nuo šeštadienio.Nuo Gazos karo pradžios proiranietiški smogikai vis aktyviau atakuoja JAV bazes Irake ir Sirijoje JAV kariškiai jau keliskart reagavo atsakomaisiais smūgiais. Irakas tai kritikavo kaip „nepriimtiną Irako suverenumo pažeidimą“.„Islamo pasipriešinimas Irake“ antradienį prisiėmė atsakomybę ir dėl atakos Sirijoje. Čia JAV ginkluotosios pajėgos esą šiaurės rytuose buvo atakuotos dronais. JAV kariškiai kol kas tariamo incidento nekomentavo.

Izraelis teigia smogęs į karinius taikinius SirijojeIzraelis teigia smogęs Sirijos kariniams taikiniams, atsakydamas į Sirijos raketų apšaudymą Izraelio Šiaurėje vėlai pirmadienį.IDF teigia, kad smogė Sirijos armijos karinei infrastruktūrai, tačiau Sirijos valstybinė žiniasklaida tai neigia.Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, kad anksti antradienį Izraelio antskrydis buvo nukreiptas į pozicijas Damasko pakraštyje ir padarė tam tikros žalos.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 22 185 žmonėsSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože antradienį pranešė, kad per beveik tris karo su Izraeliu mėnesius žuvo mažiausiai 22 185 žmonės.Ministerijos pranešime Izraelio pajėgos kaltinamos per pastarąsias 24 val. Gazos Ruože surengus „15 prieš šeimas nukreiptų žudynių“, žuvus 207 žmonėms, o dar 338 patyrus sužalojimų.

JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Gazos kare įžvelgia karo nusikaltimų požymiųJungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Türkas Gazos kare įžvelgia karo nusikaltimų ir galimų nusikaltimų žmoniškumui požymių.V. Türkas konkrečiai įvardija spalio 7 d. surengtą išpuolį prieš Izraelį, įskaitant beatodairišką Izraelio apšaudymą ir karinius veiksmus prieš civilinius objektus.Kalbėdamas apie izraeliečių atsaką, V. Türkas Ženevoje naujienų agentūrai „dpa“ sakė: „Jei pažvelgtumėte į Izraelio reakciją, esu labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės paisymo.“Jis pridūrė, kad 70 proc. žmonių, kuriuos paveikė intensyvus Izraelio bombardavimas, yra moterys ir nepilnamečiai.„Galima daryti prielaidą, kad dauguma nukentėjusiųjų yra civiliai, – „dpa“ tvirtino austras. – Be to, kolektyvinės bausmės taikymas palestiniečiams yra karo nusikaltimas. Žinoma, galiausiai teismai turi nuspręsti, kas įvykdė kokius nusikaltimus.“V. Türkas pažymėjo, kad esama požymių, jog galimai buvo įvykdyta nusikaltimų žmoniškumui. „Atsižvelgiant į neproporcingą ir labai intensyvų bombardavimą, kurį lydi veiksmingos humanitarinės pagalbos stygius, kyla didelį susirūpinimą keliančių klausimų, kuriuos reikia atidžiau išnagrinėti“, – teigė jis.

Turkijoje sulaikyti 33 asmenys, kaltinami šnipinėjimu IzraeliuiAntradienį Turkija sulaikė 33 asmenis, įtariamus šnipinėjimu Izraelio žvalgybos tarnybai „Mossad“, pranešė Turkijos žiniasklaida, bet sulaikytųjų tautybės neatskleidė.Įtariamieji buvo sulaikyti per reidus aštuoniose provincijose aplink Stambulą, pranešė privati naujienų agentūra DHA ir valstybinė „Anadolu“. Jų teigimu, šie asmenys siekė grobti žmones ir vykdė žvalgybos darbus.Turkijos saugumo tarnybos ieškojo dar 13 įtariamųjų, kaltinamų „tarptautiniu šnipinėjimu“ Izraeliui, sakoma pranešimuose.Turkijos ir Izraelio santykiai smarkiai pablogėjo prasidėjus Izraelio ir „Hamas“ karui. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas yra vienas aršiausių Izraelio premjero Benjamino Netanyahu kritikų, praėjusią savaitę palyginęs jį su Adolfu Hitleriu.R. T. Erdoganas atšaukė Ankaros ambasadorių Tel Avive ir pareikalavo, kad Izraelio vadai ir politiniai lyderiai būtų teisiami už „karo nusikaltimus“ Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme Hagoje.Karas Gazos Ruože nutraukė šiltėjančius Turkijos ir Izraelio santykius, prieš tai buvusius įšaldytus beveik visą dešimtmetį.

Tūkstančiai Izraelio karių pasitraukė iš Gazos RuožoKariuomenė pranešė, kad iš Gazos Ruožo išvedami tūkstančiai Izraelio karių – tai pirmas reikšmingas karių išvedimas nuo karo pradžios, skelbia „Sky News“.Izraelis taip pat išvedė tankus iš kai kurių Gazos miesto rajonų, kaip teigė gyventojai, o JAV teigė, kad šiaurinėje Gazos dalyje pereinama prie kitokios karinės taktikos.JAV, pagrindinė Izraelio sąjungininkė, pastarosiomis savaitėmis spaudė šalį pereiti prie mažesnio intensyvumo kovų.

Per reidą Vakarų Krante Izraelio kariuomenė nukovė 4 palestiniečiusAntradienį per reidą okupuotame Vakarų Krante Izraelio kariai nukovė keturis palestiniečius, pranešė palestiniečių ir Izraelio šaltiniai, kariuomenė juos vadino „teroristais“.Palestiniečių sveikatos ministerija pranešė, kad keturi palestiniečiai buvo nušauti Azuno mieste“, per Izraelio kariuomenės reidą kilus susirėmimams. „Per reidą Izraelio okupacijos kariai šaudė į gyventojus tikromis kulkomis, svaidė kurtinamąsias granatas ir paleido ašarines dujas“, – sakoma oficialios naujienų agentūros „Wafa“ pranešime. Pranešta, kad Izraelio kariai atliko kratas namuose ir įmonėse, paėmė kelių parduotuvių vaizdo kamerų filmuotą medžiagą.Kariuomenė pranešė, jog kariai atsakė ugnimi, kai kovotojai juos apšaudė ir apmėtė sprogmenimis. „Per susišaudymą buvo nukauti keturi teroristai, konfiskuoti trys jų panaudoti „Carlo“ tipo ginklai (vietos gamybos automatai), – sakoma kariuomenės pranešime ir priduriama, kad vienas karys buvo ne itin sunkiai sužeistas.Per kitą susišaudymą Kalkilijos mieste kariai „neutralizavo“ į juos šaudžiusį palestinietį, pranešė kariuomenė, bet išsamesnės informacijos nepateikė.Naktį Izraelio pajėgos Vakarų Krante suėmė septynis žmones, pranešė kariuomenė ir pridūrė, kad nuo Izraelio ir „Hamas“ karo pradžios šioje teritorijoje buvo suimta daugiau nei 2550 žmonių.Izraelis okupuoja Vakarų Krantą nuo 1967 m. Šešių dienų karo, įtampa paaštrėjo prasidėjus Izraelio ir „Hamas“ kovoms. Pasak Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos, nuo spalio 7 d. Izraelio kariai arba naujakuriai Vakarų Krante nužudė mažiausiai 321 palestinietį. Pernai šioje teritorijoje žuvo daugiau nei 520 palestiniečių.

Izraelio ir Libano pasienyje – bandymas surengti dronų ataką ir antskrydžiaiIzraelio kariuomenė pirmadienį pranešė, kad sužlugdė dronų ataką, nukreiptą į šiaurines Izraelio teritorijas netoli sienos su Libanu.„Izraelio orlaivis smogė į teroristinę ląstelę, jai dar nespėjus surengti paleidimų“, – sakė kariuomenė, pridurdama, kad proiranietiškos grupuotės „Hezbollah“ smogikai taip pat bandė paleisti dronus iš civilinės vietovės Marun al-Rase Libano pietuose.„Tai dar vienas pavyzdys, rodantis, kaip „Hezbollah“ naudojasi civilinėmis teritorijomis savo teroristinei veiklai vykdyti“, – pažymėjo Izraelio kariuomenė.„Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelio postą netoli Libano sienos ir pareiškė, kad esą būta „tiesioginių pataikymų“. Reaguojant į tai, Izraelio artilerija ir karo lėktuvai smogė vietovėms Pietų Libane, nurodė Libano saugumo šaltinis.Jo teigimu, Izraelio karo lėktuvai nusitaikė į namą Kafr Kilos mieste. Per antskrydį buvo padaryta daug materialinės žalos, tačiau aukų nefiksuota.Šaltinis pridūrė, kad Izraelio kariuomenė taip pat surengė daugybę antskrydžių Labouneh vietovėje ir paleido keletą raketų link miškų, vydamasi bėgančius „Hezbollah“ smogikus.Izraelio kariuomenė teigė, kad taip pat atakavo raketų paleidimo vietas Sirijoje. Kariuomenė sakė, kad iš kaimyninės šalies skriejo penkios raketos, kurios nukrito kaimo vietovėse Izraelio šiaurėje.Vėliau pirmadienį „Hezbollah“ nurodė, kad Šiaurės Izraelyje nusitaikė į Izraelio kariškį. Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad per atakas iš oro, inicijuotas iš Libano link Adamito Izraelio šiaurėje, buvo sužeisti penki IDF rezervistai, kurie buvo išgabenti į ligoninę.Tuo metu „Hezbollah“ informavo apie trijų smogikų žūtį Kfar Kilos kaime, kuris tapo Izraelio antskrydžio taikiniu. Skaičiuojama, kad nuo spalio 7 d. „Hezbollah“ per Izraelio smūgius neteko 138 smogikų.Kiek anksčiau Izraelio lėktuvai nedideliame aukštyje praskrido virš sostinės Beiruto ir vietovių Libano pietuose, kurios yra netoli šiaurinės Izraelio dalies. Izraelio kariuomenė vėliau nurodė, kad Libane surengė dar daugiau atakų iš oro ir sausumoje, kurių metu buvo taikomasi į „Hezbollah“ teroristų veikimo vietas“.Nuo karo Gazos Ruože pradžios spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienyje vis vyksta konfrontacijos. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.Izraelis yra perspėjęs „Hezbollah“, kad jei atakos tęsis, Libano sostinės Beiruto laukia likimas, panašus į Gazos Ruožo.

Amerikiečių lėktuvnešis, nusiųstas į Viduržemio jūrą po „Hamas“ atakos, grįš į JAVJAV lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“, kuris po spalį surengtos mirtinos „Hamas“ atakos prieš Izraelį buvo dislokuotas rytinėje Viduržemio jūros dalyje, „ateinančiomis dienomis“ grįš į Jungtines Valstijas, pirmadienį pranešė karinis jūrų laivynas.Nusiųstas „prisidėti prie mūsų regioninio atgrasymo ir gynybos laikysenos“, šis lėktuvnešis, „kaip numatyta, bus perdislokuotas į savo uostą, kad būtų parengtas dislokavimui ateityje“, sakoma karinio jūrų laivyno pranešime.„Gynybos departamentas nuolat vertina pajėgų laikyseną pasaulyje ir palaikys didelius pajėgumus tiek Viduržemio jūroje, tiek Artimuosiuose Rytuose“, – priduriama pranešime.Karinis jūrų laivynas nurodė, kad „bendradarbiauja su sąjungininkais ir partneriais, jog sustiprintų jūrų saugumą regione“.Jis pažymėjo, kad gynybos departamentas toliau kliausis savo pajėgų buvimu regione, jog „neleistų bet kuriam valstybiniam ar nevalstybiniam veikėjui eskaluoti šią krizę už Gazos ribų“.Naujos kartos lėktuvnešis „USS Gerald R. Ford“ yra 100 000 tonų sveriantis atominis laivas, aprūpintas naujomis technologijomis.Po kruvinos „Hamas“ atakos prieš Izraelį spalio 7 d. Vašingtonas suteikė karinę paramą Izraeliui ir sustiprino savo pajėgas regione.

Izraelio kalėjime mirė 23-ejų palestinietisViename Izraelio kalėjime mirė 23 m. palestinietis kalinys, pirmadienį pranešė kalėjimų tarnyba, pridurdama, kad aiškinasi kalinio mirties aplinkybes.Kalėjimų tarnyba pranešime nurodė, kad vyras iš Nabluso okupuotame Vakarų Krante mirė Megido kalėjime, kuris įsikūręs Izraelio šiaurėje.Jis buvo suimtas 2022 m. birželį ir vėliau nuteistas laisvės atėmimo bausme už su saugumu susijusius nusižengimus, pažymima pranešime, kuriame neatskleidžiama kalinio tapatybė.„Kaip ir visų tokių incidentų atveju, (jo mirties) aplinkybės bus ištirtos“, – sakoma pranešime.Palestinos savivaldos sulaikytųjų komisija patvirtino kalinio mirtį, tačiau negalėjo patikrinti daugiau informacijos.Kalėjimų tarnyba teigė, kad kalinys buvo susijęs su palestiniečių prezidento Mahmudo Abbaso judėjimu „Fatah“.Praėjusį mėnesį Izraelio policija pranešė, kad vykstant tyrimui dėl kito palestiniečio kalinio mirties, prieš tai kilus įtarimų dėl kankinimo, apklausė 19 kalėjimo prižiūrėtojų.Pasak oficialios palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“, 38-erių Thaeras Abu Assabas iš Kalkilijos Vakarų Krante mirė lapkritį po to, kai jį sumušė Izraelio kalėjimo prižiūrėtojai.Visuomeninis komitetas prieš kankinimus Izraelyje pareiškė, kad T. Abu Assabo mirtis „kelia rimtų įtarimų, jog IPS (Izraelio kalėjimų tarnyba) iš profesionalaus įkalinimo organo virsta kerštinga ir baudžiamąja jėga“.„Kalėjime jau mirė šeši kaliniai“, – tuo metu teigė grupė, pridurdama, kad „visi prievartos ir mirties atvejai turi būti nedelsiant ištirti“.Izraelio kalėjimų tarnyba spalio 7 d., kai mirtina „Hamas“ ataka Izraelio pietuose išprovokavo visapusišką karą, paskelbė, kad įvedė naujus suvaržymus sulaikytiems palestiniečiams.Pareigūnai sakė, kad kaliniai nebegali palikti savo kamerų, nebebus leidžiama rengti apsilankymų ar pirkti maistą valgykloje, be to, jie savo elektros lizduose nebeturės elektros energijos.Gruodžio pradžioje Izraelio kalėjimuose buvo apie 7 800 sulaikytų palestiniečių, rodo Palestiniečių kalinių klubo – organizacijos, kuri skaičiuoja sulaikytuosius iš aneksuotos Rytų Jeruzalės ir Vakarų Kranto – duomenys.

Izraelis išveda dalį karių iš Gazos Ruožo, kad galėtų vykdyti tikslingesnes operacijasIzraelis išveda dalį karių iš Gazos Ruožo, kad galėtų vykdyti tikslingesnes operacijas prieš „Hamas“, pareiškė Izraelio pareigūnas, skelbia „The Guardian“.Pareigūnas teigė, kad išvedant kariuomenę daugiausia dėmesio skiriama rezervistams, kurių Izraelis į karą pašaukė 300 tūkst., ir siekiama „atgaivinti Izraelio ekonomiką“.Tačiau pareigūnas agentūrai „Reuters“ sakė, kad dalis iš Gazos Ruožo pietuose atitrauktų karių bus paruošti rotacijai prie šiaurinės sienos su Libanu, kur „Hezbollah“ kovotojai, solidarizuodamiesi su palestiniečiais, apšaudo Izraelį.Izraelis įspėjo, kad jei „Hezbollah“ nepasitrauks, gresia visiškas karas Libane.Tiek „Hamas“, tiek „Hezbollah“ remia Iranas, kurio kovotojų sąjungininkai Sirijoje, Irake ir Jemene taip pat vykdo ilgesnio nuotolio išpuolius prieš Izraelį.„Padėtis Libano fronte negalės tęstis. Šis ateinantis šešių mėnesių laikotarpis yra kritinis momentas“, – sakė pareigūnas.

Teismas atmetė pagrindinį Izraelio teismų reformos elementą Izraelio aukščiausiasis teismas pirmadienį panaikino pagrindinį prieštaringai vertinamos teismų reformos elementą. Aštuoni teisėjai iš penkiolikos buvo už tai, kad liepą priimta įstatymo pataisa būtų paskelbta niekine, pranešė teismas. Ši pataisa atėmė iš teismo galimybę imtis veiksmų dėl vyriausybės, premjero ar atskirų ministrų sprendimų, kurie laikomi prieštaraujančiais Konstitucijai.Teismo sprendime teigiama, kad įstatymo pakeitimas būtų „padaręs rimtą ir precedento neturinčią žalą pagrindiniams Izraelio, kaip demokratinės valstybės, principams".Jei premjero Benyamino Netanyahu vyriausybė nepripažins šio sprendimo, Izraeliui gresia valstybės krizė.Vyriausybės nuo pat prisaikdinimo prieš metus forsuojama teismų reforma smarkiai suskaldė šalies visuomenę. Kelis mėnesis šimtai tūkstančių žmonių dalyvavo protestuose. Kritikai vyriausybės veiksmus vadino pavojumi Izraelio demokratijai. B. Netanyahu vyriausybė tuo tarpu argumentavo, kad teismas Izraelyje turi per daug galių. Esą norima tik grąžinti pusiausvyrą. Derybos dėl kompromiso baigėsi nesėkme.Teismo sprendimas yra dar vienas smūgis B. Netanyahu. Apklausose po spalio 7 d. „Hamas“ surengtų žudynių jo populiarumas smarkiai krito.Nėra aiškų, kaip vyriausybė reaguos į teismo sprendimą. Interviu JAV stočiai CNN rugsėjį premjeras nenorėjo aiškiai atsakyti į klausimą, ar gerbs teismo sprendimą, jei šis atmes įstatymo pataisą. B. Netanyahu tada sakė: „Manau, kad turėtume laikytis Aukščiausiojo teismo sprendimų, ir Aukščiausiasis teismas turėtų laikytis pagrindinių įstatymų, kuriuos priima parlamentas.“

Izraelis praneša nukovęs „Hamas“ vadą, daug prisidėjusį prie spalio 7-osios atakųIzraelio kariuomenė pranešė Gazos Ruože nukovusi vieną islamistinio „Hamas“ judėjimo vadų, svariai prisidėjusį prie teroro atakos prieš Izraelį spalio 7 d. „Hamas“ dalinio „Nuchba“ (liet. Elitas) vadas žuvo per oro smūgį Dair al Balahe centrinėje Gazos Ruožo dalyje, pirmadienį pranešė kariuomenė. „Hamas“ kol kas į šį pranešimą nereagavo.Kariuomenės pranešime sakoma, kad nukautas vadeiva spalio 7 d. „davė įsakymus „Hamas“ teroristams, surengusiems brutalią ataką Kisufimo kibuce“. Jis taip pat vadovavo užpuolikams ir kitose pasienio vietovėse, pavyzdžiui, Beryje ir Nirime. Nukautas islamistas esą ir po spalio 7 d. žudynių dalyvavo mūšiuose prieš Izraelio karius Gazos Ruože.

Stambule surengta didelė palestiniečių palaikymo demonstracijaTūkstančiai žmonių pirmadienį Stambule dalyvauja solidarumo su palestiniečiais akcijoje tęsiantis karui Gazos Ruože.Mojuodami Turkijos ir Palestinos vėliavomis demonstrantai ėjo per centrinį Stambulo Galatos tiltą. Kai kuriose nuotraukose matyti, kad dalis jų dėvi žalius „Hamas“ galvos raiščius.Pasak valstybinės naujienų agentūros „Anadolu“, renginyje taip pat dalyvavo keli politikai iš islamo konservatorių valdančiosios „Teisingumo ir plėtros“ partijos (AKP).Sakydamas kalbą Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano sūnus Bilalas Erdoganas apkaltino Izraelį „genocidu“ Gazoje. B. Erdoganas yra demonstraciją organizavusio fondo narys.Turkijos lyderis pasmerkė „Hamas“ salio 7 d. išpuolį Izraelyje, bet vėliau pavadino grupuotę „išlaisvinimo organizacija“.R. T. Erdoganas taip pat ne kartą griežtai užsipuolė Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu dėl Tel Avivo veiksmų Gazos Ruože, pavadino jį „Gazos skerdiku“, o neseniai palygino su Adolfu Hitleriu.Savo ruožtu B. Netanyahu pareiškė, kad R. T. Erdoganas vykdo kurdų „genocidą“, ir pridūrė, kad Turkijos vadovas neturi teisės žarstyti tokios kritikos.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos institucijos duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios žuvo daugiau kaip 21 tūkst. žmonių.

Izraelio pajėgos teigia, kad tęs karą Gazoje visus 2024-uosiusIzraelio karas Gazos ruože tęsis visus 2024 metus, todėl jam reikės dešimčių tūkstančių rezervistų, naujametiniame pranešime teigė kariuomenės atstovas spaudai.Nesiliaujančios atakos vidurnaktį nusinešė dviejų dešimčių žmonių gyvybes Gazos Ruože, o palestiniečių teroristinė grupuotė paleido eilę raketų.Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagaris naujametiniame pranešime teigė, kad dalis iš 300 tūkst. kariuomenės rezervistų galės atsikvėpti ir pasirengti būsimoms „ilgoms kovoms“.„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) turi planuoti [veiksmus] į priekį, suprasdamos, kad būsime reikalingi papildomoms užduotims ir kariniams veiksmams atlikti visus šiuos metus“, – žurnalistams sakė D. Hagaris.„Karo tikslams pasiekti reikia ilgos kovos, todėl mes ruošiamės atitinkamai“, – pridūrė jis.Pasak D. Hagario, šiuo metu kariuomenė planuoja karių dislokavimą ateinančiais mėnesiais.„Kai kurie rezervistai šią savaitę grįš pas savo šeimas ir į darbus“, – sakė jis.„Tai gerokai palengvins naštą ekonomikai ir leis jiems sukaupti jėgas būsimiems veiksmams kitais metais, nes kovos tęsis ir jie vis dar bus reikalingi“, – teigė karinių pajėgų atstovas.Nuo spalio 27 d., kai Gazos Ruože pradėta antžeminė operacija, Izraelio kariuomenė palestiniečių teritorijoje neteko 172 karių, dalis jų žuvo netyčia nuo saviškių rankos.Izraelio kariuomenė pirmadienį patvirtino ankstesnius žiniasklaidos pranešimus, kad kas šeštas Gazos Ruože žuvęs Izraelio karys neteko gyvybės atsitiktinai arba mirė dėl savo bendražygių veiksmų.Teigiama, kad taip žuvo viso 29 Izraelio kariai, 18 iš jų – per „draugišką ugnį“. Du žuvo nuo atsitiktinių šūvių, o likę devyni per nelaimingus atsitikimus, pavyzdžiui, su šaudmenimis.

Trečiasis karo etapas truks „mažiausiai šešis mėnesius“Izraelio pareigūnai teigė planuojantys pradėti trečiąjį karo su "Hamas" etapą.Pirmasis buvo intensyvus apšaudymas, siekiant išvalyti sausumos pajėgų prieigos kelius ir paskatinti civilius evakuotis; antroji buvo invazija, prasidėjusi spalio 27 d.Anksčiau kalbėjęs pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad kariuomenė dabar pereina į trečiąjį etapą, nes Izraelio tankai ir kariai dabar užėmė didelę Gazos Ruožo dalį.

Laikrodžiams skelbiant vidurnaktį, „Hamas“ paleido raketų pliūpsnį į Izraelį „Hamas“ paleido raketų pliūpsnį į Izraelį tuo metu, kai laikrodis išmušė vidurnaktį, praneša „Agence France-Presse“. Prasidėjus 2024 m. visame Izraelyje aidėjo oro pavojaus sirenos, naujienų agentūros AFP žurnalistai Tel Avive matė raketų gynybos sistemas, gaudančias virš galvos raketas. Kai kurie besilinksminantys gatvėse tuo metu puolė slėptis, o kiti tęsė linksmybes.

Evakuacijos iš Gazos Ruožo laukia daugiau kaip 5 300 sunkiai sužeistų žmoniųGazos Ruože, tenykščių institucijų duomenimis, daugiau kaip 5 300 sunkiai sužeistų ir ligotų žmonių skubiai reikalinga evakuacija. Jiems vietoje neįmanoma suteikti reikiamos pagalbos, sekmadienį pranešė JT skubios pagalbos koordinavimo biuras (OCHA), remdamasis sveikatos institucijomis Gazoje. Kartu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) esą mėginama suorganizuoti žmonių išgabenimą į užsienį.Tuo tarpu Gazos Ruožo šiaurėje pavyko kai kuriose ligoninėse ir gydytojų kabinetuose ribotai atnaujinti paslaugas, sakoma toliau OCHA pranešime, kuris remiasi sveikatos institucijomis. Tai, be kita ko, Al Ahli Arab ir Al Awda ligoninės. Ir čia institucijos bendradarbiauja su PSO ir JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA), kad būtų atidaryta daugiau gydymo įstaigų.

Netanyahu: Gazos Ruože jau „eliminuota“ daigiau kaip 8 000 teroristųIzraelio pajėgos, pasak premjero Benyamino Netanyahu, Gazos Ruože jau „eliminavo daugiau kaip 8 000 teroristų“. Islamistinis „Hamas“ judėjimas bus įveiktas, premjerą citavo jo biuras.Kartu B. Netanyahu pakartojo generalinio štabo vado Herzio Halevio žodžius, kad „karas dar truks daug mėnesių“.Po vienerių metų vyriausybės vadovo poste B. Netanyhu susiduria su dideliu gyventojų nepasitikėjimu. Remiantis apklausomis, dauguma izraeliečių norėtų, kad jis vėliausiai pasibaigus Gazos karui atsistatydintų.Tačiau B. Netanyahu atmeta galimybę pasitraukti. Daugelis žmonių kaltina premjerą, kad šis iki šiol neprisiėmė atsakomybės už tai, kad „Hamas“ spalio 7 d. galėjo surengti žudynes Izraelyje. Šios žudynės pareikalavo apie 1 200 gyvybių ir buvo didžiausios šalies istorijoje. Apie 240 žmonių buvo pagrobti ir išvežti į Gazą. Izraelio duomenimis, ten vis dar laikoma beveik 130 įkaitų.

Per Izraelio smūgį žuvo buvęs palestiniečių ministrasSekmadienį per Izraelio smūgį į jo namus Gazos Ruože žuvo buvęs Palestiniečių valdžios ministras, pranešė oficiali palestiniečių naujienų agentūra ir „Hamas“ sveikatos ministerija.68 metų buvęs Palestiniečių valdžios religinių reikalų ministras Youssefas Salama žuvo per smūgį į Al Maghazi pabėgėlių stovyklą vidurio Gazos Ruože, pranešė naujienų agentūra „Wafa“ ir ministerija. Jis buvo laikomas artimu Palestiniečių valdžios prezidento Mahmudo Abbaso partijai „Fatah“ ir ėjo ministro pareigas nuo 2005 m. vasario iki 2006 m. kovo mėnesio. Y. Salama taip pat buvo Al Aksos mečetės Jeruzalės senamiestyje pamokslininkas.Izraelio kariuomenė iš karto nekomentavo jo žūties. Izraelis Gazos Ruože tęsia karinę kampaniją prieš „Hamas“, pradėtą po šios palestiniečių grupuotės spalio 7 d. surengto precedento neturinčio išpuolio, per kurį Izraelyje buvo nužudyta maždaug 1 140 žmonių, daugiausia civilių.

Netanyahu: Izraelis turi visišką moralinę teisę tęsti karą Gazos RuožeSekmadienį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelio karas Gazos Ruože yra visiškai „moralus“ ir atmetė Pietų Afrikos Respublikos (PAR) kaltinimus „genocido“ veiksmais palestiniečių teritorijoje.„Mes tęsime savo gynybinį karą, jo teisingumas ir moralumas nekelia jokių abejonių“, – per ministrų kabineto posėdį Tel Avive sakė B. Netanyahu.Jis pasisakė po to, kai PAR penktadienį Tarptautiniame Teisingumo Teisme (TTT) iškėlė bylą Izraeliui dėl, pasak jos, „genocido“ veiksmų Gazoje.„Ne, Pietų Afrika, ne mes atėjome vykdyti genocido, o „Hamas“, – sakė B. Netanyahu. „Jie nužudytų mus visus, jei galėtų. Atvirkščiai - IDF (Izraelio kariuomenė) elgiasi kiek įmanoma moraliau“, – pabrėžė jis.Izraelis pradėjo karinę kampaniją prieš „Hamas“ Gazos Ruože po spalio 7 d. palestiniečių teroristų surengtų precedento neturinčių žudynių pietiniuose Izraelio pasienio miestuose. Izraelio duomenimis, per išpuolį žuvo maždaug 1 140 žmonių, daugiausia civilių.​

Izraelis tęsia karines operacijas Gazos Ruožo šiaurėje ir pietuoseSekmadienį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) toliau atakavo taikinius visame Gazos Ruože, žmonėms uždarytoje pakrantės zonoje lieka vis mažiau vietų, kur pasislėpti.Pasak kariuomenės, naikintuvai atnaujino atakas prieš teroristus teritorijos šiaurėje netoli Gazos miesto, juos likviduoti padėjo sausumos kariai. Pasak pranešimo, kariai aptiko ir sunaikino sprogstamuosius užtaisus vaikų darželyje.Teroristai buvo nukauti ir Gazos Ruožo pietuose, ten aptikta daugiau šachtų į tunelius, sakoma kariuomenės pranešime. Pranešta, kad Chan Juniso mieste Izraelio kariuomenė įsiveržė į palestiniečių ekstremistinės organizacijos „Hamas“, 2007 m. jėga perėmusios Gazos Ruožo kontrolę ir Izraelio, Europos Sąjungos bei JAV priskiriamos teroristinėms organizacijoms, būstinę. Ten buvo įsikūrusi ir „Hamas“ žvalgybos būstinė, šeštadienio vakarą sakė Izraelio pareigūnas.IDF pajėgos toliau intensyvina kampaniją sunaikinti „Hamas“. Iš pradžių sutelkus dėmesį į šiaurę, įskaitant Gazos miestą, oro ir antžeminės operacijos dabar priartėjo prie pakrantės ruožo vidurio ir pietų. IDF ne kartą perspėjo Gazos gyventojus trauktis į pietus, kad išvengtų kovų, ten glaudžiasi šimtai tūkstančių palestiniečių.Izraelio kariuomenė teigia visiškai kontroliuojanti Gazos Ruožo šiaurę. Pasak kariuomenės atstovo, operacija šiuo metu nukreipta į paskutinę likusią „Hamas“ tvirtovę Gazos mieste – Tufos rajoną.Karą Gazos Ruože išprovokavo “Hamas” ir kitų grupuočių žiaurūs teroro išpuoliai Izraelyje spalio 7 d., kai Izraelio pasienio miestuose buvo nužudyta maždaug 1 200 žmonių, daugiausia civilių.“Hamas” ir su ja susijusios organizacijos tvirtina, kad per bombardavimus Gazos Ruože žuvo daugiau nei 21 tūkst. žmonių, tačiau šių skaičių neįmanoma patikrinti, juos kartoja Jungtinės Tautos ir kiti stebėtojai, tikinantys, kad praeityje teroristų pateikti skaičiai neva buvo patikimi.

Izraelio ir Libano pasienyje – nauji apsišaudymaiŠeštadienį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) toliau tęsė antžeminius veiksmus Chan Juniso mieste ir jo apylinkėse, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai. Šeštadienį, praėjus dienai po to, kai Izraelio gynybos pajėgos pareiškė, kad plečia operacijas pietinėje Chan Juniso dalyje, IDF pranešė, kad pradėjo antžeminius manevrus. 98-oji IDF divizija, vykdydama formavimo operacijas, kad sudarytų sąlygas antžeminių pajėgų manevrams, surengė apie 50 antskrydžių. Vykdant valymo operacijas 7-oji brigados kovinė grupė surengė reidą į „Hamas“ karinės žvalgybos būstinę Chan Juniso centre. 7-osios brigados kovinė grupė taip pat aptiko „al Quds Brigades“ operacijų kambarį „Hamas“ komplekse. Šis reidas galėjo susilpninti „Hamas“ Chan Juniso bataliono ir „al Quds Brigades“ pajėgų gynybinius pajėgumus Chan Juniso mieste. Izraelio pajėgos atskirai susirėmė su palestiniečių kovotojais, o Izraelio oro pajėgos smogė kovotojams, ginklų gamybos vietoms ir „Hamas“ tvirtovei Chan Junise.Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelio karas prieš „Hamas“ yra „aukščiausio lygio ir tęsis mėnesius“. Kreipdamasis į žurnalistus Tel Avive premjeras taip pat sakė, kad Izraelio kariuomenė „kovoja jėga ir naujomis sistemomis virš žemės ir po žeme“. „Mes turime persvarą, nukovėme daugiau kaip 8 000 teroristų“, – tikino jis, pasak Izraelio kariuomenės radijas, kurį cituoja CNN.Izraelio ir Libano pasienyje šeštadienį vėl vyko apsišaudymai. Izraelio kariuomenė pareiškė užfiksavusi kelis raketų paleidimus iš kaimyninės šalies. Vienas įtartinas objektas, kuris iš Libano pateko į Izraelio teritoriją, buvo numuštas.

JAV eskadrinis minininkas numušė iš Jemeno paleistas priešlaivines raketasAmerikiečių eskadrinis minininkas šeštadienį numušė dvi iš Jemeno paleistas priešlaivines balistines raketas, reaguodamas į krovininio laivo, nukentėjusio per kitą smūgį, pagalbos šauksmą, pranešė JAV kariuomenė.Raketos buvo paleistos iš Irano remiamų hučių sukilėlių kontroliuojamos teritorijos, nuo lapkričio 19 d. tai jau 23-ia neteisėta hučių ataka prieš tarptautinę laivybą, sakoma socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame JAV centrinės vadovybės (CENTCOM) pranešime.Hučiai nuolat apšaudo laivus gyvybiškai svarbiame laivybos kelyje Raudonojoje jūroje ir teigia tai darantys, kad paremtų palestiniečius Gazos Ruože, kur Izraelis kaunasi su grupuote „Hamas“.CENTCOM pranešė, kad minininkai „USS Gravely“ ir „USS Laboon“ atsiliepė į laivo „Maersk Hangzhou“, plaukiojančio su Singapūro vėliava ir priklausančio bei eksploatuojamo Danijos, pagalbos prašymą, kai laivui plaukiant per Raudonąją jūrą į jį pataikė į raketa. „Gravely“ numušė „į laivus“ paleistas raketas, sakoma pranešime.Jemeno sukilėliai teigia, kad taikosi į Izraelio ir su Izraeliu susijusius laivus, jų atakos kelia pavojų tranzito maršrutui, kuriam tenka iki 12 proc. pasaulio prekybos, todėl, siekdamos apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje, Jungtinės Valstijos šį mėnesį įsteigė daugianacionalinę karinio jūrų laivyno darbo grupę.Palestiniečių žūtys per Izraelio atsakomuosius veiksmus Gazos Ruože, pradėtus po spalio 7 d. „Hamas“ teroristų išpuolio ir žudynių Izraelyje, sukėlė pyktį Artimuosiuose Rytuose ir paskatino Izraeliui priešiškas ginkluotas grupuotes rengti atakas visame regione. JAV pajėgos Irake ir Sirijoje taip pat ne kartą buvo apšaudytos dronais ir raketomis, pasak Vašingtono, šias atakas vykdo Irano remiamos ginkluotos grupuotės.

Izraelio ir Libano pasienyje – nauji apsišaudymaiIzraelio ir Libano pasienyje šeštadienį vėl vyko apsišaudymai. Izraelio kariuomenė pareiškė užfiksavusi kelis raketų paleidimus iš kaimyninės šalies. Vienas įtartinas objektas, kuris iš Libano pateko į Izraelio teritoriją, buvo numuštas.Izraelio pajėgos, jų pačių duomenimis, iš oro atakavo tris teroristų grupuotes Libane. Kariai esą taip pat apšaudė „Hezbollah“ operatyvinę infrastruktūrą“.Proiranietiški šiitų kovotojai pranešė atakavę Izraelio karius. „Hezbollah“ esą dronu atakavo ir vieną Izraelio poziciją.Grupuotės šeštadienio duomenimis, vėl žuvo keli jos nariai. Kada tiksliai jie žuvo, kol kas nėra aišku.Libano naujienų agentūra NNA pranešė apie Izraelio artilerijos smūgius Pietų Libane.

Tarptautinis spaudos institutas: Gazos kare iki šiol žuvo 65 žurnalistaiPer Gazos karą, Tarptautinio spaudos instituto (IPI) duomenimis, iki šiol žuvo mažiausiai 65 žurnalistai.„Ta didžiausias skaičius žurnalistų, žuvusių šiuolaikiniame kare ar konflikte per tokį trumpą laiką“, – šeštadienį Vienoje pranešė institutas. Jis paragino Izraelį ir tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad žiniasklaidos atstovai galėtų laisvai ir saugiai dirbti.2022-aisiais, IPI duomenimis, per visus metus žuvo 66 žiniasklaidos atstovai, o metais anksčiau – 45.

„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad karo aukų skaičius pasiekė 21 672„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį pranešė, kad nuo spalio 7 d., kai prasidėjo karas su Izraeliu, palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 21 672 žmonės.Į naujausią aukų skaičių įtraukti 165 žmonės, žuvę per pastarąsias 24 valandas, pažymėjo ministerija. Vykstant mūšiams buvo sužeisti 56 165 žmonės.Pasak Jungtinių Tautų atstovų, nuo spalio 7 d., kai prasidėjo karas, kurį išprovokavo kruvini „Hamas“ išpuoliai prieš Izraelį, savo namus paliko daugiau kaip 80 proc. Gazos Ruožo gyventojų.

Izraelio kariškiai Gazos Ruože nukovė dešimtis „Hamas“ smogikųIzraelio armijos atstovai šeštadienį pranešė, kad Gazos Ruože nukauta keliasdešimt „Hamas“ smogikų.Izraelio karinės jūrų ir oro pajėgos atakavo smogikų grupes ir infrastruktūrą Gazos Ruože. Įvyko keli susirėmimai.Sunaikinti du pastatai Beit Lahijos mieste šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, kuriais naudojosi „Hamas“. Ten rasta daug karinės įrangos, taip pat bombų, ginklų ir ryšio priemonių.Palestiniečių atstovai pranešė apie intensyvią Izraelio tankų ugnį ir Chan Juniso miesto pietinėje Gazos Ruožo dalyje bombardavimą naktį iš penktadienio į šeštadienį. Izraelio pajėgos taip pat surengė daug antskrydžių prieš Nusairato palestiniečių pabėgėlių stovyklą centrinėje Gazos Ruožo dalyje.Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas pareiškė, kad šalies pajėgos atakuoja „Hamas“ vadavietes ir ginklų sandėlius. Izraelio kariškiai tvirtina, kad jiems pavyko sunaikinti tunelių kompleksą vieno iš „Hamas“ lyderių namuose Gazos mieste.Palestinos žiniasklaida pranešė, kad jau 106 palestiniečių žurnalistai žuvo per Izraelio puolimą, prasidėjusį po „Hamas“ atakos prieš Izraelį spalio 7 d. „Reuters“ primena, kad savo namus jau paliko apie 2,3 milijono Gazos Ruožo gyventojų.

Du žmonės buvo sužeisti per smurto protrūkį Izraelio ir Libano pasienyjeProiranietiškas judėjimas „Hezbollah“ penktadienį prisiėmė atsakomybę už mažiausiai penkias atakas prieš Izraelio postus netoli Libano. Izraelis į tai reagavo inicijuodamas atsakomąjį apšaudymą ir antskrydžius, per kuriuos buvo sužeisti du žmonės, apie tai pranešė Libano saugumo šaltinis.„Hezbollah“ pranešime sakoma, kad Dovevo fermose smogė į kraną, nešantį stebėjimo įrangą.Izraelio kariuomenė savo ruožtu nurodė, kad smūgiavo į „Hezbollah“ teroristinę ląstelę, atsakingą už prieštankinių raketų paleidimą, ir raketų paleidimo įrenginį, iš kurio anksčiau penktadienį buvo šauta link Baramo Izraelio šiaurėje. Ji pridūrė, kad Izraelio naikintuvai smogė į „Hezbollah“ teroristinę infrastruktūrą Libano Vadi Hamulo rajone.Libaniečių saugumo šaltinis Libano pietuose teigė, kad per Izraelio reidą, kurio metu raketos taikiniu Aitarouno mieste tapo automobilis, buvo sužeisti du žmonės. Šaltinis pridūrė, kad Izraelis iš artilerijos apšaudė keleto pasienio miestų pakraščius.

Izraelio kariškiai teigia radę vieną iš „Hamas“ lyderio al Sinwaro slėptuviųIzraelio kariškiai pranešė radę ir sunaikinę vieną iš „Hamas“ lyderio Jehya`os al Sinwaro slėptuvių Gazos Ruože.Namas buvo netoli Gazos miesto, šiaurinėje uždaro pakrantės ruožo dalyje, penktadienio vakarą pranešė kariuomenės atstovai.Manoma, kad dabar al-Sinwaras yra Chan Juniso mieste, Gazos Ruožo pietryčiuose. „Hamas“ tvirtovę šiuo metu atakuoja Izraelio sausumos pajėgos.Spėjama slėptuvė netoli Gazos miesto buvo rasta ir sunaikinta „pastarosiomis savaitėmis“, sakoma pareiškime, kuriame Izraelio kariuomenė pirmą kartą pranešė šią naujieną. Izraelio kareiviai namo rūsyje aptiko tunelį, kuris vedė į 20 metrų gylio ir 218 metrų ilgio požemines perėjas.Pranešama, kad tunelyje buvo elektra, ventiliacija ir nuotekų sistema. Taip pat buvo maldos ir poilsio kambariai. Objektas buvo skirtas ilgalaikiam buvimui ir taip pat galėjo būti naudojamas kaip vadavietė. Nuodugniai ištyrus tunelį, kariuomenės dalinys jį sunaikino.Šios informacijos kol kas neįmanoma patikrinti remiantis nepriklausomais šaltiniais.Al Sinwaras yra laikomas vienu iš atakos, per kurią palestiniečių judėjimo „Hamas“ ir kitų organizacijų nariai spalio 7 d. Izraelyje nužudė apie 1 200 žmonių, planuotojų. Dėl šio didžiausio kraujo praliejimo Izraelio istorijoje prasidėjo Gazos karas.

Kataras pranešė Izraeliui, kad „Hamas“ „iš esmės sutinka“ atnaujinti derybas dėl įkaitųKataro tarpininkai pasakė Izraeliui, kad „Hamas“ „iš principo sutinka“ atnaujinti derybas dėl tolesnių įkaitų, kuriuos teroristinė grupė paėmė per spalio 7 d. išpuolį, paleidimo mainais į savaites truksiančias paliaubas Gazos Ruože, praneša naujienų svetainė Walla. Ataskaitoje, cituojant tris Izraelio pareigūnus, teigiama, kad Izraelis atsargiai reaguoja į šią žinią ir pabrėžia, kad greitai paaiškės, ar „Hamas“ ketinimai iš tiesų yra rimti.Anot pranešimo, derybos ir toliau buvo sutelktos į „Mossad“ vadovo Davido Barnea pateiktą pasiūlymą, kuris apimtų maždaug 40 įkaitų, įskaitant „Hamas“ vis dar laikomų moterų, vyresnių nei 60 metų vyrų ir rimtų sveikatos problemų turinčių asmenų, paleidimą. Mainais už įkaitus Izraelis savaitei ar dviem sustabdys karines operacijas Gazoje ir paleis palestiniečių kalinius.Vienas iš Izraelio pareigūnų sako, kad Kataro žinia yra labai preliminari, bet apibūdina tai kaip teigiamą pokytį.„Iš užšalimo pereiname prie labai šaltos situacijos“, – cituojamas pareigūnas.Kitas pareigūnas teigia, kad Izraelis dar negavo konkretaus pasiūlymo iš Kataro ir laukia daugiau informacijos, pridurdamas: „bet kuriuo atveju spragos išlieka didelės“.

IDF: intensyviais smūgiais Libane siekiame atitolinti „Hezbollah“ nuo sienosIDF atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad kariuomenė pastarosiomis dienomis surengė didelius antskrydžius prieš „Hezbollah“, tikėdamasi nustumti teroristinę grupuotę nuo Izraelio šiaurinės sienos.„Per pastarąsias dvi dienas baigėme eilę plačiai paplitusių naikintuvų, tankų ir artilerijos smūgių į „Hezbollah“ taikinius“, – sakė D. Hagari vakarinėje spaudos konferencijoje.„Taikiniai buvo nukentėję visose Libano vietose, įskaitant raketų paleidimo vietas, karinius junginius ir teroro infrastruktūrą. Be to, mes smogėme teroristų ląstelėms ir žudėme teroristus ant žemės ir pastatuose“, – sako jis.„Mes ir toliau vykdome intensyvius išpuolius ir kenkiame „Hezbollah“ dislokavimui, kuris buvo netoli šiaurinės sienos“, – sako D. Hagari.Jis sako, kad teroristinės grupuotės dislokavimas pietų Libane „nebeatrodo taip, kaip buvo spalio 6 d., ir niekada nebebus toks, koks buvo“.Jis teigia, kad Gazos ruože IDF tęsia mūšį su „Hamas“ pietų Gazos Khan Younis, vadinamosiose centrinėse stovyklose centrinėje Gazos ruože, ir Gazos miesto Darajaus bei Tuffah rajonuose.„Mes ir toliau darome visą IDF karinį spaudimą „Hamas“, – priduria jis.

Pietų Afrika TBT iškėlė Izraeliui genocido byląPietų Afrika Tarptautiniam Teisingumo Teismui pateikė pareiškimą dėl genocido bylos prieš Izraelį.Tarptautinis teisingumo teismas yra Jungtinių Tautų teismas, sprendžiantis konfliktus tarp valstybių.Jis nurodė Genocido konvencijos pažeidimus, susijusius su Izraelio išpuoliais prieš palestiniečius Gazos Ruože, sakoma teismo pranešime.Ieškinys teismui yra naujausias iš Pietų Afrikos veiksmų prieš Izraelį, įskaitant balsavimą dėl Izraelio ambasados Pretorijoje uždarymo ir visų diplomatinių santykių sustabdymo, kol Gazoje bus susitarta dėl paliaubų.Izraelis atsakė į prašymą ir pavadino jame esančius teiginius ir „šmeižtu“.Jis taip pat teigė, kad Pietų Afrika „bendradarbiauja“ su „teroristine grupe (Hamas), kuri ragina sunaikinti Izraelį“.Atsakydamas Izraelis vėl tvirtino, kad karas vyksta prieš „Hamas“, o ne su Gazos Ruožo žmonėmis.

IDF: kariai nugriovė Sinwarui priklausančią Gazos Ruožo slėptuvęIDF teigia, kad šiaurinėje Gazos Ruože dalyje surado ir nugriovė „Hamas“ lyderiui Yahya Sinwarui priklausiusį slėptuvę ir didelę tunelių sistemą po juo.Butą, esantį Gazos miesto pakraštyje, surado 14-oji rezervo šarvuočių brigada, o vėliau jį ištyrė elitinis Yahalom kovinės inžinerijos padalinys, aptikęs tunelio šachtą.IDF teigia, kad bute rado „daug radinių“, rodančių, kad Y. Sinwaras jį naudojo kaip slėptuvę.Pasak IDF, tunelio šachta buvo maždaug 20 metrų gylio ir vedė į 218 metrų ilgio tunelį su keliomis šakomis.Požeminėse perėjose buvo elektra, oro filtravimo sistemos, vandentiekis, poilsio ir maldos kambariai bei kita įranga, skirta vyresniems „Hamas“ nariams likti paslėpusiems ilgą laiką.Tunelį vėliau sunaikino kovos inžinieriai, teigia IDF.https://twitter.com/manniefabian/status/1740794003673559426?ref_src=twsrc%5Etfw

Naratyvų karas: vaizdais iš Sirijos melagingai iliustruojama padėtis Gazos RuožeVaizdo įrašas, kuriame matyti po sprogimo klykiantys kruvini Sirijos moksleiviai, internete melagingai pateiktas kaip žiaurumai Gazos Ruože, tai išryškina tendenciją skleisti dezinformaciją, teigia tyrėjai.Tikrų vaizdų iš Izraelio ir Gazos Ruožo srautas atskleidžia po spalio 7 d. „Hamas“ teroristų surengtų žudynių kilusio karo siaubą, bet ne mažiau paskelbta vaizdų ir iš pilietinio karo Sirijoje. AFP faktų tikrintojai atskleidė, kad vykstant iškraipytų ir tikrų pasakojimų karui socialiniuose tinkluose melagingai paskelbta daugybė vaizdo įrašų ir nuotraukų iš Sirijos, datuojamų dar 2013 metais.Mokytojos nufilmuoti išsigandę moksleiviai, kaip ir kiti melagingai internete pateikiami įrašai, iš tikrųjų pasakoja apie 2011 m. Sirijoje kilusį pilietinį karą. Šioje medžiagoje užfiksuotas šiemet gruodžio 2 d. prezidento Basharo Al Assado režimo surengtas dviejų kaimų apšaudymas iš artilerijos, per kurį klasėje buvo sužeisti keli mokiniai, viena mokytoja vėliau mirė nuo sprogimo metu patirtų žaizdų. Tačiau socialinių tinklų vartotojai, kai kurie turintys daugybę sekėjų, melagingai tvirtino, kad tai Izraelio žiaurumai Gazos Ruože.Kai kuriuose įrašuose socialiniame tinkle X, anksčiau vadintame „Twitter“, melagingai teigiama, kad vaizdo įraše matyti į vaikus šaudantys Izraelio snaiperiai.Sukelti priešiškumąPasak ekspertų, pasisavinti vaizdai temdo visuomenės supratimą apie abu konfliktus. Viename vaizdo įraše, kaip buvo sakoma, atspindėjusiame siaubą Gazos Ruože, iš tikrųjų rodomas berniukas, 2014 m. Sirijoje raudantis dėl nužudytų brolių ir seserų.Lygiai taip pat melagingai pateikta dar viena 2013 m. nuotrauka, kurioje matyti mirę sirų vaikai, ja pasidalino net JAV Kongreso narė. „Dezinformacijos esmė yra ne tik priversti jus patikėti melu, bet ir sukelti priešiškumą, – naujienų agentūrai AFP sakė Bostono universiteto mokslinis bendradarbis Lee McIntyre'as. – Dezinformacijos skleidėjai linkę į medžiagą, turinčią stiprų emocinį krūvį. Nesvarbu, ar šie vaizdai yra iš dabartinio, ar praeities konflikto“.Pasak skaitmeninių tyrimų grupės „Bellingcat“, tarp tų, kurie perdirba senus vaizdus, yra žinomi įtakingi asmenys, neigiantys Sirijos režimo žiaurumus, įskaitant dokumentais pagrįstą cheminio ginklo panaudojimą prieš savo žmones.Daugelis besidalijančių tokia dezinformacija socialiniame tinkle X naudojasi pajamų iš reklamos programa, pasak tyrėjų, skatinančia melagingą, ekstremalų turinį, skirtą įtraukti. Tarp jų yra ir kraštutinių dešiniųjų JAV influenceris Jacksonas Hinkle'as, lapkritį paskelbęs moters, laikančios žaislinį automobilį ir besileidžiančios skeveldrų suvarpyto pastato laiptais, atvaizdą su prierašu: „Neįanoma palaužti palestiniečių dvasios“. Iš tikrųjų ši nuotrauka buvo padaryta 2016 m. Sirijos Homso mieste, nustatė naujienų agentūros AFP faktų tikrintojai.„Abejonių šešėliai“Pasak ekspertų, melagingas tikros vaizdinės medžiagos ženklinimas nėra naujiena, senais vaizdais internete piktnaudžiaujama iliustruojant kitas karo zonas, pavyzdžiui, Ukrainoje. Tai dažnai daroma propagandiniais tikslais, o kartais „iš gryno tingumo“. Tokia dezinformacija sėja abejones žmonių širdyse, gali priversti žiūrovus verčiau rinktis tylą, o ne solidarumą ar pasisakymą už žmogaus teises.Pasak ekspertų, painiava kelia pavojų ir būsimiems karo nusikaltimų tyrimams. Tokie melai prisideda prie pavojingo nepasitikėjimo visais vaizdais ir tikrais įvykiais, net jei piktnaudžiavimai ir karo nusikaltimai yra dokumentuoti.

Libano pasienyje sužeisti du žmonėsProiranietiškas judėjimas „Hezbollah“ penktadienį prisiėmė atsakomybę už mažiausiai penkias atakas prieš Izraelio postus netoli Libano – Izraelis į tai reagavo inicijuodamas atsakomąjį apšaudymą ir antskrydžius, per kuriuos buvo sužeisti du žmonės, pranešė Libano saugumo šaltinis.„Hezbollah“ pranešime sakė, kad Dovevo fermose smogė į kraną, nešantį stebėjimo įrangą.Izraelio kariuomenė savo ruožtu nurodė, kad smūgiavo į „Hezbollah“ teroristinę ląstelę, atsakingą už prieštankinių raketų paleidimą, ir raketų paleidimo įrenginį, iš kurio anksčiau penktadienį buvo šauta link Baramo Izraelio šiaurėje. Ji pridūrė, kad Izraelio naikintuvai smogė į „Hezbollah“ teroristinę infrastruktūrą Libano Vadi Hamulo rajone.Libaniečių saugumo šaltinis Libano pietuose teigė, kad per Izraelio reidą, kurio metu raketos taikiniu Aitarouno mieste tapo automobilis, buvo sužeisti du žmonės. Šaltinis pridūrė, kad Izraelis iš artilerijos apšaudė keleto pasienio miestų pakraščius.

Po „Hezbollah“ raketų apšaudymo – daugiau IDF smūgių LibaneIzraelio gynybos pajėgos surengė daugiau artilerijos ir aviacijos smūgių pietų Libane, reaguodamos į, jų teigimu, „Hezbollah“ iš kitos sienos pusės paleistas raketas, skelbia „Sky News“.Irano remiama Libane įsikūrusi „Hezbollah“, kas arabiškai reiškia „Dievo partija“, atvirai ragina sunaikinti „sionistinį režimą Palestinoje“, o dauguma Vakarų valstybių ją laiko teroristine organizacija.Ši kovotojų grupuotė jau seniai prisijungė prie „Hamas“ ir „Islamo džihado“, o nuo pastarojo konflikto, kilusio spalio 7 d., Izraelio ir Libano pasienyje dažnai susiduria su IDF pajėgomis.„Per pastarąją valandą buvo nustatyti keli iš Libano link Izraelio paleisti sviediniai, du iš jų kirto Izraelio teritoriją. Atsakydama į tai, IDF artilerija smogė ugnies šaltiniams“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime. „Be to, IDF smogė „Hezbollah“ teroristų ląstelei, atsakingai už prieštankinių raketų paleidimą Aitarouno vietovėje, ir raketų paleidimo įrenginiui, iš kurio anksčiau šiandien buvo paleistos raketos į Bar’am vietovę Izraelio šiaurėje“.Jame taip pat teigiama, kad IDF naikintuvai smogė „Hezbollah“ infrastruktūrai Vadi Hamul vietovėje Libane. „Tarp taikinių, į kuriuos smogta, buvo paleidimo vietos, karinis kompleksas ir papildoma teroristų infrastruktūra“.

Danija siunčia karinį laivą į Raudonojoje jūroje dislokuotą operatyvinę grupęDanija paskelbė, kad siųs fregatą prisijungti prie JAV vadovaujamos karinių jūrų pajėgų koalicijos Raudonojoje jūroje, skelbia „Sky News“. Ši koalicija buvo sudaryta, nes laivai Raudonojoje jūroje nuolat susiduria su hučių sukilėlių grupuotės persekiojimu ir išpuoliais.Jemene įsikūrę ir Irano remiami hučių judėjimo nariai teigia, kad jie taikosi į visus laivus, kurie, jų manymu, yra susiję su Izraeliu, jo valdomi, jam priklausantys, su jo vėliava plaukiojantys arba keliaujantys į Izraelį ar iš jo. „Esame susirūpinę dėl rimtos padėties Raudonojoje jūroje, kur tęsiasi neišprovokuoti išpuoliai prieš civilinę laivybą“, – sakoma Danijos gynybos ministro Troelso Lundo Poulseno pareiškime.Danijos fregata turėtų atvykti į šiuos vandenis sausio pabaigoje, jei tam pritars šalies parlamentas, kuris, kaip manoma, nesukels problemų.

Izraelio pajėgos tęsia plataus masto operacijas Chan JuniseIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad tęsia plataus masto operacijas Gazos Ruožo pietiniame Chan Juniso mieste ir kad į šią teritoriją atvyko pastiprinimas, skelbia „Sky News“. Pareiškime teigiama, kad „Kfir“ brigada, didžiausia IDF brigada, atvyko į Chan Junisą praėjusią savaitę.Pirmą kartą brigada į Gazą buvo dislokuota šio mėnesio pradžioje – jai priklausantys specialistai-inžinieriai buvo pasitelkti „Hamas“ tuneliams į pietus nuo Vadi Gazos išardyti.IDF teigė, kad brigados kariai atvyko į miestą ir nedelsdami pradėjo likviduoti „Hamas“ grupuotes bei „naikinti sprogmenų prikrautus pastatus“.

Izraelio kariuomenė: Vakarų Krante palestinietis automobiliu įsirėžė į žmones, suskaičiuoti keturi sužeistiejiIzraelio kariuomenė ir medikai pranešė, kad penktadienį okupuotame Vakarų Krante palestinietis automobiliu įsirėžė į žmones, keturis jų sužeisdamas.Kariškiai „neutralizavo“ vairuotoją įvykio vietoje netoli karinio posto į pietus nuo Hebrono miesto, nurodė kariuomenė.Gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“ sakė, kad suteikė pagalbą vienam vidutinės būklės asmeniui ir dar trims nesunkiai sužeistiems žmonėms.Izraelis yra okupavęs Vakarų Krantą nuo 1967 m. Po to, kai prieš beveik tris mėnesius Gazos Ruože prasidėjo karas tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo, Vakarų Krante padaugėjo smurto atvejų. Pasak palestiniečių sveikatos ministerijos, šiais metais Vakarų Krante Izraelio saugumo pajėgos ir naujakuriai nukovė daugiau kaip 520 palestiniečių, iš kurių mažiausiai 314 gyvybės neteko nuo spalio 7 d.https://twitter.com/manniefabian/status/1740703431134720335

Libanas pranešė apie bepiločio orlaivio smūgį į transporto priemonę netoli sienos su IzraeliuLibane į automobilį pataikė nepilotuojamas orlaivis, praneša Libano žiniasklaida ir teigia, kad už išpuolį atsakingas Izraelis, skelbia „Times of Israel“.Keliuose pranešimuose teigiama, kad smūgis buvo bandymas nužudyti.Libano nacionalinė naujienų agentūra taip pat praneša, kad Izraelio karo lėktuvai žemai skraido danguje virš kelių vietų pietų Libane, netoli sienos su Izraeliu.Tuo pat metu Irano remiama „Hezbollah“ teroristinė grupuotė prisiima atsakomybę už tai, kad anksčiau tą pačią dieną apšaudė Izraelį raketomis.https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1740718177401909616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1740718177401909616%7Ctwgr%5Ea8e1579eed853b9470ee810caffed5e4619701d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-december-29-2023%2F

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 21 507 žmonėsSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože penktadienį pranešė, kad nuo tada, kai prieš beveik 12 savaičių prasidėjo karas su Izraeliu, šioje palestiniečių teritorijoje jau žuvo mažiausiai 21 507 žmonės.Į šį skaičių įtraukti 187 asmenys, žuvę per pastarąsias 24 val., sakoma ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad per kautynes Gazos Ruože buvo sužeista 55 915 žmonių.Pasak Jungtinių Tautų (JT), nuo tada, kai spalio 7 d. prasidėjo karas, kurį išprovokavo kruvini „Hamas“ išpuoliai prieš Izraelį, savo namus paliko daugiau kaip 80 proc. Gazos Ruožo gyventojų.Izraelis yra pažadėjęs sunaikinti „Hamas“ dėl šios grupuotės surengtų atakų. Anot naujienų agentūros AFP skaičiavimų, kurie yra paremti izraeliečių duomenimis, per šiuos išpuolius Izraelyje žuvo apie 1 140 žmonių. Be to, per atakas buvo pagrobta apie 250 įkaitų, iš kurių daugiau kaip pusė vis dar yra nelaisvėje, teigia Izraelis.

Pranešama, kad Izraelis per reidus Vakarų Krante sulaikė mažiausiai 14 palestiniečiųIzraelio pajėgos per reidus Vakarų Krante sulaikė mažiausiai 14 palestiniečių, įskaitant vaiką, pranešė naujienų agentūra „Wafa“. Pajėgos šturmavo Kafino kaimą Tulkarme ir sulaikė keturis žmones. Jeriche jos įžengė į Ein as Sultano pabėgėlių stovyklą ir, apieškoję jo šeimos namus, sulaikė šešiolikmetį. Izraelio pajėgos taip pat įsiveržė į Deir Abu Meshaal miestą Ramalos provincijoje ir sulaikė kelis gyventojus. Taip pat buvo sulaikyti du šios vietovės al Amaari pabėgėlių stovyklos gyventojai. Hebrone per reidą Surifo mieste buvo suimti mažiausiai du palestiniečiai.Tubaso provincijos al Far’a pabėgėlių stovykloje Izraelio pajėgos sulaikė greitosios pagalbos automobilyje buvusį jauną palestinietį. Šiuo metu neaišku, kuo sulaikytieji kaltinami.

JT agentūra: Izraelio kariuomenė apšaudė pagalbos vilkstinę Gazos RuožeJungtinių Tautų agentūra palestiniečių pabėgėliams penktadienį pranešė, kad Izraelio kariuomenė Gazos Ruože apšaudė pagalbos vilkstinę, tačiau žmonės nenukentėjo.„Izraelio kariai apšaudė pagalbos vilkstinę, kuri vyko iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies Izraelio kariuomenės nurodytu maršrutu – mūsų tarptautinio konvojaus vadovas ir jo komanda nenukentėjo, tačiau buvo apgadinta viena transporto priemonė“, – rašė UNRWA direktorius Gazos Ruože Tomas White‘as socialiniame tinkle „X“.UNRWA duomenimis, incidentas įvyko ketvirtadienio popietę.Izraelio kariuomenė, atsakydama į prašymus pakomentuoti, teigė, kad nagrinėja pranešimus apie incidentą.Anksčiau penktadienį JT humanitarinės pagalbos vadovas Martinas Griffithsas paskelbė įrašą „X“, kuriame apibūdino situaciją kaip „nepavydėtiną Gazos gyventojams ir tiems, kurie bando jiems padėti“.M. Griffithsas sakė, kad buvo šaudoma į pagalbos vilkstines, tačiau nepateikė išsamesnės informacijos. „Manote, kad į Gazą lengva pristatyti pagalbą? Manykite iš naujo“, – sakė jis.

IDF: plečiamos operacijos Chan Junyje pietinėje Gazos Ruožo dalyjeIzraelio padaliniai „plečia“ savo operacijas aplink Chan Junio miestą pietinėje Gazos Ruožo dalyje, socialiniame tinkle X pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF), tačiau daugiau informacijos nepateikė.„Lėktuvai, snaiperiai ir tankų ugnis padėjo kariams sunaikinti dešimtis teroristų“, – skelbiama pranešime, kuriame kalbama apie ketvirtadienio veiksmus. IDF teigimu, skirtinguose mūšiuose šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje buvo nukauta dešimtys „Hamas“ narių.Manoma, kad „Hamas“ vadeivos slepiasi Chan Junyje, kur IDF šiuo metu ir yra sutelkusios savo pajėgas. IDF nurodė miesto gyventojams pasitraukti į pietvakarius, į Egipto pasienyje esantį Rafos miestą.

Izraelis vėl atakavo SirijąIzraelis, Damasko duomenimis, vėl atakavo teritorijas Sirijoje. Valstybinė Sirijos naujienų agentūra „Sana“, remdamasi kariniais šaltiniais, ketvirtadienio vakarą pranešė, kad Izraelio pajėgos iš oro atakavo „pietinį regioną“. Atakos esą surengtos nuo Izraelio aneksuotų Golano aukštumų pusės.Sirijos oro gynyba kelias paleistas raketas numušė, sakoma pranešime. Padaryta materialinės žalos. Londone įsikūręs Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuras pranešė, kad Izraelio raketos smogė ir teritorijoms netoli Damasko oro uosto.Izraelio karinė aviacija vis atakuoja taikinius kaimyninėje Sirijoje. Taip Izraelis nori sutrukdyti mirtinam savo priešui Iranui ir jo sąjungininkams plėsti savo karinę įtaką Sirijoje.Pirmadienį per spėjamą Izraelio oro smūgį viename Sirijos sostinės Damasko priemiesčių žuvo aukštas Irano generolas Sajedas Rasis Mussawis. Islamo Respublikos karinė vadovybė prisiekė už tai keršyti.

Pranešama apie kruviną Izraelio artilerijos smūgį Gazos ligoninės prieigoseIzraeliui išplėtus savo puolimą apsiaustos teritorijose centrinėje ir pietinėje dalyje, per Izraelio artilerijos apšaudymą Gazos ligoninės prieigose per pastarąsias dvi dienas žuvo 41 žmogus, pranešė Palestinos Raudonojo pusmėnulio organizacija.JT humanitarinės pagalbos biuras ketvirtadienį pranešė, kad, padidėjus kovos veiksmų netoli Der al-Balaho ir Chan Junio intensyvumui, pastarosiomis dienomis į ir taip perpildytą Rafos pasienio miestą Gazos pietuose atvyko dar maždaug 100 000 vidinių pabėgėlių.Šie pabėgėliai atvyko Egipto valdžiai besirengiant penktadienį Kaire priimti aukšto rango „Hamas“ atstovų delegaciją aptarti naują pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti beveik tris mėnesius trunkantį karą, per kurį Gaza buvo visiškai suniokota.Palestinos Raudonojo pusmėnulio organizacija ketvirtadienį pasmerkė, jos teigimu, Izraelio artilerijos smūgį Chan Junio Al Amalo ligoninės prieigose, per kurį „dešimt žmonių žuvo ir dar mažiausiai 21 buvo sužeistas“, pridurdama, kad šios atakos išvakarėse priešais ligoninę taip pat krito artilerijos sviediniai, nusinešdami 31 žmogaus gyvybę.„Tarp aukų – ligoninės prieigose buvę asmenys ir PRCS (Raudonojo pusmėnulio) patalpose besiglaudę vidiniai pabėgėliai“, – nurodoma organizacijos pranešime.Vėliau tą pačią dieną „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio artilerijos apšaudymą Rafos Šaburos stovykloje prie pietinės sienos su Egiptu žuvo 20 žmonių, dauguma jų – moterys ir vaikai.Naujienų agentūros AFP mieste nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip gatvėmis į netoliese esančią Kuveito ligoninę paskubomis gabenami sukruvinti žmonės, o ligoninės personalas skuba suteikti pagalbą aibei sužeistų pacientų, tarp kurių yra ir vaikų. AFP neturėjo galimybės iš karto patvirtinti, ar tai buvo to paties antpuolio aukos.Per karą Gazoje, kurį sukėlė spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje įvykdytas išpuolis, didžioji šiaurinės teritorijos dalis pavirto griuvėsiais, o mūšio laukas keliasi vis toliau į pietus.Izraelis prisiekė sunaikinti „Hamas“, kad atkeršytų už išpuolį, per kurį, Izraelio duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo maždaug 1 140 žmonių, pagrinde civilių.Išpuolio metu buvo pagrobta ir apie 250 įkaitų, iš kurių daugiau nei pusė vis dar yra nelaisvėje, keldami didelį nerimą savo artimiesiems, kurie ketvirtadienį Jeruzalėje surengė protestą, reikalaudami „grąžinti juos namo“.Per nepaliaujamą Izraelio bombardavimą ir sausumos operaciją, „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, Gazoje jau žuvo mažiausiai 21 320 žmonių, pagrinde moterų ir vaikų.Izraelio kariuomenė praneša, kad per mūšius su „Hamas“, kurią Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga laiko „teroristine“ grupuote, Gazoje žuvo 167 jos kariai.

„Hamas“ delegacija vyksta į Egiptą pokalbių apie paliaubasRadikalaus islamistinio „Hamas“ judėjimo delegacija penktadienį turėtų atvykti į Egiptą pokalbių apie galimas paliaubas kare su Izraeliu. „Hamas“ atstovas ketvirtadienį agentūrai AFP sakė, kad aukšto rango delegacija Kaire perduos palestiniečių grupuotės „atsakymą“ į Egipto taikos planą, kurio galutinis tikslas yra ugnies nutraukimas Gazos karui užbaigti.Egiptas praėjusią savaitę pateikė planą „Hamas“ ir jos sąjungininkės grupuotės „Islamo džihadas“ lyderiams. Trijų pakopų planas, „Hamas“ šaltinių duomenimis, numato pratęsiamą ugnies nutraukimą, laipsnišką „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimą mainais į palestiniečių kalinius ir galiausiai paliaubas.Egiptas, be to, siūlo visų palestiniečių grupuočių derybas ir technokratų vyriausybės sudarymą – ši valdytų Gazos Ruožą pasibaigus karui.Aptarti šio plano „Hamas“ politinio biuro delegacija vyks iš Kataro į Egiptą, agentūrai AFP sakė pavardės nenorėjęs skelbti „Hamas“ atstovas. Konkretūs klausimai, kuriuos ketinama aptarti, pavyzdžiui, yra „planuojamo apsikeitimo (įkaitais ir kaliniais) tvarka bei palestiniečių kalinių, kurie būtų paleisti, skaičius“, taip pat „garantijos dėl visiško Izraelio kariuomenės pasitraukimo iš Gazos Ruožo“.Ir Izraelis, ir „Hamas“ praėjusią savaitę signalizavo principinį pasirengimą dar kartą nutraukti ugnį. Tačiau Izraelio vyriausybė kartu pabrėžė savo karo tikslą visiškai sunaikinti „Hamas“.

Šimtai žmonių Tel Avive dalyvavo demonstracijoje prieš Gazos karąIzraelio Tel Avivo mieste, pasak žiniasklaidos, šimtai žmonių ketvirtadienio vakarą dalyvavo demonstracijoje prieš Gazos karą. Jie reikalavo nutraukti mūšius palestiniečių teritorijoje, paleisti ten laikomus įkaitus ir nutraukti Izraelio vykdomą okupaciją, pranešė laikraštis „Haaretz“.Be to, prie parlamento Jeruzalėje, anot laikraščio, šimtai jaunų žmonių, kilusių iš vietovių netoli Gazos Ruožo, reikalavo paleisti įkaitus.Per didžiausias žudynes Izraelio istorijoje „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių teroristai spalio 7 d. nužudė apie 1 200 žmonių ir 240 pagrobė. Izraelis į tai reagavo intensyviais oro smūgiais ir sausumos operacija Gazos Ruože. Pasak „Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos, čia iki šio žuvo 21 320 palestiniečių.Per paliaubas prieš mėnesį 105 įkaitai buvo paleisti. Manoma, kad Gazos Ruože vis dar laikoma beveik 130 pagrobtųjų.Izraelyje žmonės reguliariai protestuoja prieš premjero Benyamino Nenayhu vyriausybę, be kita ko, kaltindami ją nepakankamai darant dėl įkaitų paleidimo.

Po „Hamas“ išpuolio Vokietijoje smarkiai padaugėjo antisemitinių nusikaltimųVokietijos policija užfiksavo didelį antisemitinių nusikaltimų skaičiaus padidėjimą po spalio 7 dienos „Hamas“ teroristų išpuolio prieš Izraelį.Vien dėl Artimųjų Rytų konflikto iki gruodžio 21 dienos buvo užregistruota daugiau kaip 1 100 pranešimų apie politiškai motyvuotus nusikaltimus, agentūrai dpa sakė Federalinės kriminalinės policijos biuro (BKA) atstovas spaudai.Nusikaltimai daugiausia buvo susiję su turto sugadinimu ir neapykantos kurstymu.Tai žymiai daugiau nei per visus pirmuosius devynis šių metų mėnesius, kurių tikslius duomenis Vokietijos vidaus reikalų ministerija paskutinį kartą paskelbė lapkritį.Skaičiai rodo, kad pirmąjį ketvirtį buvo užregistruoti 558 antisemitiniai nusikaltimai, antrąjį – 609, o trečiąjį – 540. Šie skaičiai apima visus nusikaltimus – motyvuotus kairiojo ir dešiniojo ekstremizmo, taip pat nusikaltimus iš kategorijų „religinė ideologija“ ir „importuotos ideologijos“.Nuo spalio pradžios užregistruotų daugiau kaip 1 100 nusikaltimų skaičius yra susijęs tik su konflikto Gazos Ruože eskalavimu. Todėl tikėtina, kad bendras tokių nusikaltimų skaičius yra gerokai didesnis.2023 metų lapkričio mėnesio duomenimis, nuo metų pradžios iš viso užregistruoti 2 874 antisemitiniai nusikaltimai, įskaitant 88 smurto aktus.

Ministerija ir valstybinė žiniasklaida pranešė apie Izraelio smūgius Sirijos pietuose ir DamaskeSirijos gynybos ministerija pranešė, kad Izraelis įvykdė antskrydžius Sirijos pietuose, o valstybinė žiniasklaida informavo apie smūgius netoli šalies sostinės Damasko.„Šiandien maždaug 23:05 val. (20:05 val. Grinvičo laiku) priešai izraeliečiai įvykdė keletą antskrydžių iš okupuoto Sirijos Golano, taikydamiesi į keletą pietinio regiono vietovių“, – teigiama gynybos ministerijos pranešime, kuriame apie aukas neužsimenama.Izraelis retai kada komentuoja apie savo antpuolius Sirijoje, tačiau yra ne kartą pasakęs neleisiąs savo didžiausiam priešui Iranui, remiančiam prezidento Basharo al-Assado vyriausybę, plėsti savo įtaką šioje šalyje.„Mūsų oro gynybos sistemos numušinėja priešų taikinius netoli Damasko“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA.„Izraelio ataka buvo nukreipta prieš sostinės Damasko priemiesčius“, – pranešė valstybinė televizija.Sirijos žmogaus teisių stebėjimo agentūra nurodė, kad Izraelis taikėsi į Sirijos oro gynybos pozicijas šalies pietinėje Sveidos provincijoje, taip pat netoli tarptautinio Damasko oro uosto.Smūgis oro uosto prieigoms buvo suduotas „lygiai vieną dieną po to, kai oro uostas vėl pradėjo veikti“, teigė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi ir savo tinklą Sirijoje turinti agentūra.Tarptautinis Damasko oro uostas neveikė nuo lapkričio gale Izraelio suduotų smūgių, iki kurių oro uostas dirbo vos kelias valandas, mat pirmiau jo veiklą teko nutraukti dėl praėjusį mėnesį įvykdytų antpuolių.Per paskutinį smūgį oro uostas nenukentėjo, naujienų agentūrai AFP pranešė stebėjimo agentūros vadovas Ramis Abdelis Rahmanas.Nuo pilietinio karo pradžios 2011 m. Izraelis įvykdė šimtus antskrydžių šiaurėje esančioje kaimyninėje Sirijoje, visų pirma taikydamasis į Irano remiamas pajėgų, tarp kurių yra ir Libano „Hezbollah“ smogikai, taip pat Sirijos armijos pozicijas.Tačiau po Izraelio karo su „Hamas“ pradžios spalio 7 d., kuomet įtampa išaugo visuose Vidurio Rytuose, Izraelio antpuoliai tapo intensyvesni.

Izraelis ir JAV prabilo apie stabilizavimo etapą Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas ir JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, šiandien kalbėdami telefonu, „aptarė Izraelio karinę kampaniją Gazoje ir pasirengimą stabilizavimo etapui, kuris vyks po didelių kovinių operacijų“, sakoma Pentagono pranešime.Atrodo, kad tai pirmas kartas, kai Bideno administracija pavartojo terminą „stabilizavimo fazė“, pamažu intensyvindama savo retoriką, kuria siekiama įtikinti Izraelį nutraukti dabartinį didelio intensyvumo kovų etapą.Izraelis nepateikė jokių ženklų, kad ketina tai padaryti artimiausiu metu, o Y. Gallantas neseniai pareiškė, kad didelio intensyvumo mūšiai tęsis dar mėnesius.L. Austinas „pakartojo JAV pasiryžimą užtikrinti, kad „Hamas“ nebegalėtų kelti grėsmės Izraelio saugumui ir pabrėžė Gazos civilių apsaugos bei humanitarinės pagalbos paspartinimo svarbą“, – priduriama JAV pranešime.Abu „taip pat aptarė grėsmes regioniniam saugumui, įskaitant destabilizuojančią „Hezbollah“ veiklą pietų Libane, Irano sukarintos milicijos atakas prieš JAV pajėgas Irake ir Sirijoje bei husių puolimą prieš tarptautinę prekybą Raudonojoje jūroje“, sakoma spaudoje.

„Mums nepavyko atlikti savo misijos“: IDF paskelbė tyrimo dėl per klaidą nužudytų 3 įkaitų išvadasIzraelio gynybos pajėgos paskelbė savo galutines tyrimo dėl trijų izraeliečių įkaitų per klaidą nužudymo Gazos miesto Šedžeijos kaimynystėje tyrimo rezultatus, sakydamos, kad antžeminės pajėgos neturėjo „pakankamai supratimo“ apie galimybę, kad kariai susidurs su „Hamas“, kuri laikė belaisvius tokioje situacijoje.Tyrimo metu nustatyta, kad gruodžio 15 d., per „intensyvias kovas“ Šedžeijoje, Bislamach brigados 17-ojo bataliono karys atšaudė tris asmenis, kuriuos klaidingai įvardijo kaip grėsmę, du nužudydamas, o trečiasis pabėgo į netoliese esantį pastatą.Įvykio vietoje buvę vadai paragino karius nutraukti ugnį, kad būtų nustatyta trečioji figūra. Po kokių 15 minučių bataliono vadas išgirdo kažką iš pastato šaukiant „Pagalba“ ir „Į mane šaudo“ hebrajų kalba, ir vėl liepė kariams sustabdyti ugnį, šaukdamas atgal į figūrą „Ateik mano keliu“.Trečiasis vyras iš pastato išėjo link karių, tačiau du kariai, kurie, anot tyrimo, negirdėjo vado įsakymo dėl triukšmo iš šalia esančio tanko, nušovė įkaitą.IDF teigia, kad remiantis jos analize ir filmuota medžiaga iš oro, trys įkaitai buvo be marškinėlių, o vienas mojavo laikinąja balta vėliava, kai iš pradžių artėjo prie pajėgų. Tyrimas teigia, kad padėtis, iš kurios pirmasis kareivis pradėjo šaudyti į įkaitus, suteikė jam ribotą regėjimą apie trijulę.Po šūvio įvykio vietos vadai įtarė, kad vyrai yra įkaitai, o jų kūnai buvo nuvežti į Izraelį atpažinti.„Kai kurios pajėgos girdėjo šauksmus, bet įtarė, kad tai buvo teroristų bandymas į pastato vidų nukreipti pajėgas, kad jiems pakenktų, kaip buvo nutikę praeityje“, – sakoma tyrime.IDF teigia, kad tyrimas atskleidė, kad dalyvaujantys vadai turėjo informacijos apie Izraelio įkaitų buvimą Šedžeijos rajone ir netgi ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias smūgiams vietose, kuriose, kaip įtariama, yra įkaitų.IDF štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi pareiškime sako, kad įkaitų sušaudymas yra „sudėtingas įvykis su labai sunkiomis pasekmėmis. IDF nepavyko įvykdyti savo misijos išgelbėti šio įvykio įkaitus“.

Gazos pareigūnas: per Izraelio oro smūgį Rafoje žuvo 20 žmoniųNaujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad „Hamas“ valdomos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas sako, kad po Izraelio oro antskrydžių žuvo 20 žmonių, o dar 55 buvo sužeisti.Anot „Al Jazeera“, kurios žurnalistai dirba Rafoje, oro antskrydžiai „visiškai suplojo“ gyvenamąjį pastatą, kuriame gyvena perkeltieji palestiniečiai.

Izraelis: nuo karo pradžios žuvo daugiau nei 500 kariųDaugiau nei 500 Izraelio karių žuvo nuo karo prieš „Hamas“ pradžios spalio 7 d., pranešė Izraelio kariuomenė.Ji pridūrė, kad nuo jos sausumos puolimo Gazos Ruože spalio pabaigoje žuvo daugiau nei 160 IDF karių. Nuo šios operacijos pradžios buvo sužeista apie 900 karių, o kariai artimai kovoja su „Hamas“ kovotojais.Izraelis teigia nenutrauksiantis atsakomosios kampanijos Gazoje, kol nesunaikins „Hamas“.Mažiausiai 1 200 žmonių žuvo spalio 7 d., kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, o dar apie 240 buvo paimti įkaitais.

Kibucas: Gazos Ruože laikomi JAV ir Izraelio pilietės palaikaiPer „Hamas“ surengtus spalio 7-osios išpuolius pagrobta JAV ir Izraelio pilietė žuvo tą pačią dieną, o jos kūnas vis dar yra Gazos Ruože, ketvirtadienį pranešė jos kibuco bendruomenė.Manyta, kad 70-metė Judith Weinstein Haggai yra vyriausia moteris tarp Gazos Ruože vis dar laikomų įkaitų.Jos bendruomenė Nir Ozo kibucas pareiškė, kad J. Weinstein Haggai „buvo nužudyta per žudynes“, o jos kūnas tebėra palestiniečių teritorijoje.Ketvirtadienį paskelbtas kibuco pareiškimas pasirodė po to, kai gruodžio 23 d. buvo patvirtinta, kad spalio 7 d. taip pat žuvo jos vyras Gadas Haggai.„Jųdviejų kūnai vis dar yra „Hamas“ rankose“, – nurodė bendruomenė, tačiau nedetalizavo.Sutuoktiniai buvo vieni iš maždaug 250 įkaitais paimtų žmonių. Daugiau kaip 100 pagrobtųjų vėliau buvo išlaisvinti, o 129 vis dar laikomi Gazos Ruože, tarp jų – 23 kūnai.Poros sūnus Ahlas Haggai sakė, kad per paskutinį telefoninį skambutį jo motina paramedikui nurodė, jog ji ir jos vyras buvo sužeisti.Izraeliečiai dažnai organizuoja mitingus, kad atkreiptų dėmesį į likusių įkaitų likimą – ketvirtadienį link parlamento žygiavo šimtai žmonių. „Sugrąžinkite juos namo!“ – Jeruzalėje skandavo jie, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistasPer spalio 7-ąją „Hamas“ surengtas atakas Izraelyje žuvo apie 1 140 žmonių, rodo AFP skaičiavimai, kurie yra paremti oficialiais izraeliečių duomenimis. Negailestingas atsakomasis Izraelio puolimas Gazos Ruože, anot tenykštės Sveikatos ministerijos, iki šiol pareikalavo 21 320 gyvybių.

Po propalestinietiškų protestų didžiuosiuose JAV oro uostuose suimta daugiau nei 50 žmoniųPolicija įvykdė dešimtis areštų po to, kai propalestinietiškai nusiteikę protestuotojai vakar blokavo eismą ant dviejų judriausių JAV oro uostų kilimo ir tūpimo takų, skelbia „Sky News“.Los Andželo tarptautiniame ir Niujorko JKF oro uostuose buvo suimti žmonės, kuriems pateikti kaltinimai, įskaitant dėl riaušių ir muštynių.Policijos duomenimis, Los Andželo oro uoste buvo sulaikyti 36 žmonės, o JKF oro uoste – dar 26. „Protestuotojai pargriovė ant žemės policijos pareigūną, statybinėmis nuolaužomis, kelio ženklais, medžių šakomis ir betono blokais užtvėrė“ kelią, vedantį į oro uostą“, – sakoma Los Andželo policijos pareiškime.

IDF teigia, kad kariai mečetėje rado įėjimą į tunelį ir raketų paleidimo įrenginį55-osios rezervinės desantininkų brigados kariai, veikiantys Chan Juniso rajone, aptiko kelis tunelių įėjimus, įskaitant vieną mečetėje, praneša kariuomenė, skelbia „Times of Israel“.IDF teigia, kad šalia tunelio mečetėje kariai rado raketų paleidimo įrenginį ir stebėjimo įrangą, kurią naudojo „Hamas“ kovotojai.Pasak IDF, kitas rajone rastas įėjimas į tunelį jungia požeminę perėją ir valdymo centrą, kuriuo naudojasi elitinės „Hamas“ pajėgos „Nukhba“.Tunelius sunaikino kovos inžinieriai.https://twitter.com/manniefabian/status/1740357462451007754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1740357462451007754%7Ctwgr%5E74e6fe2ff0b9c4002873b4672e26b08687745f74%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-december-28-2023%2F

Egiptas pasiūlė planą dėl Gazos karo nutraukimoEgiptas pasiūlė planą dėl Gazos Ruože vykstančio karo tarp Izraelio ir „Hamas“ nutraukimo, tačiau atsako dar nesulaukė, ketvirtadienį patvirtino vienas egiptiečių pareigūnas.„Į pasiūlymą įtraukti vienas po kito einantys ir susiję etapai, kurie baigiasi paliaubomis“, – pareiškė Egipto valstybinės žiniasklaidos organizacijos Valstybinės informacijos tarnybos vadovas Dia Rashwanas.Pasiūlymas buvo parengtas Kairui prieš tai išklausius visų suinteresuotųjų šalių nuomones, nurodė jis, tačiau nedetalizavo.„Gavus suinteresuotųjų šalių atsakymus, pasiūlymas bus paaiškintas smulkiau ir bus paskelbtas visas jo turinys“, – internete paskelbtame pranešime tvirtino D. Rashwanas.Praėjusią savaitę „Hamas“ delegacija, vadovaujama grupuotės lyderio Ismailo Haniyeh, lankėsi Kaire derėtis su Egipto pareigūnais.Praeitą mėnesį Kataras ir Egiptas tarpininkavo sudarant laikinas paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“, pagal kurias vyko apsikeitimai įkaitais ir kaliniais.Egiptas – pirmoji Arabų šalis, pasirašiusi taikos sutartį su Izraeliu – yra tarpininkavęs ir ankstesniuose konfliktuose tarp palestiniečių ir Izraelio.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 21 320 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože ketvirtadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios spalio 7 d. šioje palestiniečių teritorijoje jau žuvo mažiausiai 21 320 žmonių.Dar 55 603 žmonės buvo sužeisti, per televiziją parodytoje spaudos konferencijoje pažymėjo ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra.Pasak jo, per pastarąsias 24 val. Gazos Ruože žuvo mažiausiai 210 žmonių, „įskaitant ištisas šeimas“.Sveikatos ministerija pranešime taip pat ėmė skambinti pavojaus varpais dėl ligų plitimo tarp vaikų ir vandens, maisto bei vaistų stygiaus apsiaustoje palestiniečių teritorijoje.„Humanitarinės ir sveikatos sąlygos perkeltiesiems asmenims pasiekė katastrofišką lygį“, – sakė ministerija.Pietiniame Kan Juniso mieste verdant kovoms tarp „Hamas“ smogikų ir Izraelio pajėgų, sveikatos pareigūnai paragino apsaugoti medicinos įstaigas.„Izraelio okupantai vis taikosi į teritorijas aplink Nassero ir Al-Amalo ligonines“, – nurodė sveikatos ministerija.Izraelis yra pažadėjęs sunaikinti „Hamas“ dėl šios grupuotės išpuolių, surengtų spalio 7 d. Pareigūnai yra sakę, kad karas gali tęstis dar kelis mėnesius.Anot naujienų agentūros AFP skaičiavimų, kurie yra paremti izraeliečių duomenimis, per „Hamas“ atakas Izraelyje žuvo apie 1 140 žmonių.

IDF įspėja centrinės Gazos Ruožo dalies gyventojus nedelsiant išvyktiIzraelio gynybos pajėgos (IDF) įspėjo daugelio centrinės Gazos Ruožo dalių gyventojus, kad jie turi skubiai išvykti, kol bus tęsiamos operacijos prieš „Hamas“, skelbia CNN. IDF paskelbė pranešimą arabų kalba svetainėje X, kuriame nurodė 15 kvartalų, esančių į pietus nuo Vadi Gazos, gyventojams persikelti į slėptuves. Į šiuos rajonus įeina ir Al-Bureij pabėgėlių stovykla.Kadangi Gazoje dėl Izraelio oro antskrydžių pablogėjo ryšio ir interneto prieigos galimybės, sunku įvertinti, kiek gyventojų sužinos apie tai, ką IDF vadina „skubiais nurodymais“.IDF pranešime sakoma, kad žmonės iš nustatytų kvartalų „turi nedelsiant persikelti į slėptuves Deir al Baloje. Humanitariniais tikslais Deir al Balos pietiniame rajone nuo 10 iki 14 val. bus laikinai įvestas taktinis vietinis karinių veiksmų sustabdymas atsargos tikslais“.IDF nurodė žmonėms nejudėti centrine ašimi – Salah al-Dino keliu – dėl kovų pietiniame Chan Juniso mieste.„IDF leis humanitarinį civilių judėjimą aplinkkelio ašimi į vakarus nuo Chan Juniso“, – sakoma IDF pranešime.

Patvirtinta, kad per oro antskrydį Libane žuvo du australai Per oro antskrydį Pietų Libane žuvo du australai. Tai ketvirtadienį tinkle X patvirtino Australijos užsienio reikalų ministro pareigas einantis Markas Dreyfusas.Ambasada Beirute esą pasirengusi žuvusiųjų artimiesiems suteikti konsulinę paramą. Pasak ministro, ir toliau galioja perspėjimas dėl kelionių į Libaną.Per Izraelio ataką naktį į trečiadienį Bint Džubalo pasienio vietovėje, Libano duomenimis, žuvo trys asmenys. Agentūra NNA pranešė, kad tai du broliai ir vieno vyrų žmona. Anot duomenų, sutuoktinis atvyko iš Australijos, kad iš Libano pasiimtų savo žmoną. Kitas vyras esą yra proiraniečių grupuotės „Hezbollah“ kovotojas. Aš šis yra Australijos pilietis, kol kas neaišku.

Raudonasis pusmėnulis: per naują ataką prie Kan Juniso ligoninės žuvo 10 žmoniųPer naują Izraelio ataką prieš pastatą netoli Kan Juniso ligoninės Gazos Ruožo pietuose žuvo dar 10 žmonių ir keliolika buvo sužeisti, ketvirtadienio rytą pranešė Palestinos Raudonasis pusmėnulis.Gelbėjimo tarnyba ir „Hamas“ kontroliuojama Gazos sveikatos apsaugos ministerija jau anksčiau pranešė apie daugiau kaip 20 žuvusiųjų per trečiadienį surengtą antskrydį gyvenamajame rajone netoli al Amalio ligoninės.Nepriklausomai patikrinti šių teiginių nebuvo įmanoma.Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai sakė, kad dėl šių pranešimų atliekamas tyrimas.Izraelis įtaria, kad „Hamas“ vadovybė slepiasi Kan Junise, mieste, kuris yra Gazos Ruožo pietuose – rajone, į kurį daugeliui civilių gyventojų buvo liepta bėgti po to, kai IDF, atsakydama į spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolius, pradėjo kampaniją siekdama eliminuoti „Hamas“ iš Gazos Ruožo.Spalio 7 dieną įvyko didžiausios žudynės Izraelio istorijoje: „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių kovotojai siautėjo Izraelio pasienio bendruomenėse ir nužudė apie 1 200 žmonių, daugiausia civilių. Apie 240 žmonių buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą. Daugelis jų buvo paleisti pagal laikiną paliaubų susitarimą.Atsakydamas Izraelis nuo to laiko tankiai apgyvendintą Gazos Ruožą atakavo iš oro. Spalio pabaigoje IDF taip pat pradėjo sausumos puolimą apgultoje palestiniečių teritorijoje.„Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iki šiol per kovas Gazoje žuvo daugiau kaip 21 100 žmonių. Pagalbos organizacijos ne kartą perspėjo, kad humanitarinė padėtis siaurame Viduržemio jūros pakrantės ruože pasiekė katastrofišką lygį.2007 metais jėga Gazos Ruožą užgrobusią grupuotę „Hamas“ organizaciją Izraelis, JAV ir ES įtraukė į teroristinių organizacijų sąrašą.

JT paprašė Izraelio nutraukti „neteisėtas žudynes“ Vakarų KranteAntradienį išplatintame pranešime Jungtinės Tautos nurodo, kad žmogaus teisių padėtis okupuotame Vakarų Krante sparčiai blogėja, ir ragina Izraelį „nutraukti neteisėtas žudynes“, vykdomas palestiniečių gyventojų atžvilgiu.„Karinės taktikos ir ginkluotės naudojimas teisėtvarkos kontekste, nereikalingos ar neproporcingos jėgos naudojimas ir plataus masto, despotiški ir diskriminaciniai palestiniečių atžvilgiu taikomi judėjimo apribojimai kelia itin didelį nerimą“, – pranešime teigia JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas.

Gazos Ruožą paliko dar šimtai užsieniečiųUžsieniečiai ir antrą pasą turintys palestiniečiai toliau palieka Gazos Ruožą. Ketvirtadienį šimtai jų turėjo išvykti iš blokuojamos teritorijos į Egiptą, rodo palestiniečių pasienio tarnybos sąrašas Rafos pasienio perėjimo punkte. Tarp jų buvo Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Kanados ir Rusijos pilietybę turinčių asmenų.Nuo Gazos karo pradžios šimtai užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių palestiniečių per Rafą išvyko į Egiptą. Daugelį jų pasienyje pasitiko jų ambasadų atstovai, kurie tada organizuoja tolesnę jų kelionę per Kairo oro uostą.Egipto užsienio reikalų ministerijos lapkričio mėnesio duomenimis, vienu metu Gazos Ruože buvo apie 7 000 žmonių iš 60 šalių, pareiškusių norą išvykti. Kiek užsieniečių ir antrą pasą turinčių palestiniečių dar yra Gazoje, neaišku.

Izraelio generalinio štabo vadas: turime būti pasirengę puolimui LibaneIzraelio kariuomenė, jei reikės, pasiryžusi smarkiai išplėsti kovą su Hezbollah“ smogikais Libane. „Šiandien patvirtinome virtinę planų ateičiai. Jei prireiktų, turime būti pasirengę puolimui“, – lankydamasis kariuomenės vadavietėje Šiaurės Izraelio Safedo mieste salė generalinio štabo vadas Herzis Halevis. „Izraelio ginkluotosios pajėgos ir jų Šiaurės vadavietė yra labai aukštame parengties lygyje“, – pridūrė jis.Nuo tada, kai islamistinis „Hamas“ judėjimas spalio 7 d. surengė kruvinas atakas pasienio teritorijoje Pietų Izraelyje, izraeliečių pajėgos nuolat kaunasi ir su „Hezbollah“ daliniais Pietų Libane. „Hezbollah“ ir trečiadienį raketomis apšaudė pasienio miestą Kiriat Šmoną. Buvo apgadinti keli pastatai, pranešė Izraelio policija. Žmonės nenukentėjo.Izraelio tarnybos Gazos karo pradžioje dešimtis tūkstančių gyventojų saugumo sumetimais iš šiaurinio regiono perkėlė į šalies gilumą. Izraeliui atakuojant „Hezbollah“ pozicijas Pietų Libane trečiadienį žuvo trys žmonės, įskaitant „Hezbollah“ kovotoją.Nuo spalio pradžios šiame regione vykstantys mūšiai yra rimčiausias karinis susidūrimas nuo 2006 m. antrojo Libano karo. Tačiau, anot ekspertų, jie vis dar vyksta pagal tam tikras neišsakytas taisykles. Abi pusės kol kas vengia tolesnio eskalavimo.Irano apginkluojama „Hezbollah“ iš esmės kontroliuoja vyriausybę Libane ir turi Izraeliui grėsmę keliančių raketų arsenalą. Žydų valstybė savo ruožtu turi karinių pajėgumų padaryti Libanui neišmatuojamą žalą.

IDF pranešė apie tris Gazos Ruože žuvusius kariusIDF paskelbė apie trijų karių žūtį Gazos Ruože, todėl žuvusių karių skaičius nuo sausumos puolimo pradžios padidėjo iki 167.

IDF susprogdino „Hamas“ tunelius Gazos miesteIzraelio gynybos pajėgos pasidalijo filmuota medžiaga, kaip jos kariai aptiko ir sunaikino, anot jų, „Hamas“ tunelius Gazos mieste.„IDF netoli Rantisi ligoninės ir netoliese esančioje vidurinėje mokykloje aptiko ir sunaikino tris teroro tunelių šachtas, priklausančias teroristų organizacijai „Hamas“, – rašoma atnaujintame pranešime.„Tunelio šachtos, kurių gylis yra dešimtys metrų, yra sujungtos po ligonine einančiu požeminiu tinklu, vedančiu į Gazos miesto centrą“, – priduriama jame.Po nuoseklių Izraelio kaltinimų „Hamas“ neigė statęs savo infrastruktūrą prie mokyklų ir ligoninių.„Šachtų atidengimas prie ligoninės ir mokyklos dar kartą parodo, kaip „Hamas“ ciniškai naudojasi civiliais gyventojais“, – sakė IDF.„[Tai atskleidžia], kaip „Hamas“ Gazos ruožo gyventojus, įskaitant pabėgėlius ir vaikus, naudoja kaip žmonių skydus“, – priduriama jame.

IDF vadas: prieš šiaurinės sienos labai aukšta parengties būklėIzraelio gynybos pajėgų vadovas lankėsi prie šiaurinės Izraelio sienos su Libanu, kad atliktų patikrinimus ir pasikalbėtų su žiniasklaida.„Šiandien generalinio štabo viršininkas atliko situacijos vertinimą ir patvirtino planus šiaurinėje komandoje“, – rašoma IDF pranešime.Herzi Halevi, atlikęs savo vertinimą, sakė, kad „IDF, įskaitant šiaurinę vadovybę, yra labai aukštos parengties būsenos“.IDF padidino savo buvimą rajone, reaguodama į daugybę tarpvalstybinių reidų, artilerijos užtvarų ir oro antskrydžių Libano teritorijoje prieš grupuotę „Hezbollah“.Irano remiama Libane įsikūrusi „Hezbollah“, kuri arabų kalba reiškia „Dievo partija“, atvirai ragina sugriauti „sionistinį režimą Palestinoje“ ir dauguma Vakarų valstybių laiko ją teroristine organizacija.Nuo paskutinio konflikto, prasidėjusio spalio 7 d., „Hezbollah“ jau seniai susivienijo su „Hamas“ ir „Islamo džihadu“ ir dažnai susirėmė su IDF pajėgomis prie Izraelio ir Libano sienos.

Karo kabineto ministras prabilo apie valdžioje kylantį susiskaldymą Kalbėdamas per televizijos spaudos konferenciją, karo kabineto ministras Benny Gantzas pabrėžė savo įsipareigojimą grąžinti „Hamas“ įkaitus ir sako, kad karas prieš Gazą valdančią teroristinę grupę vyksta pagal IDF štabo viršininko Herzi Halevi planus.B. Gantzas, vadovaujantis Nacionalinės vienybės partijai, sako, kad karinė kampanija Gazoje tęsis ir prireikus net plėsis į kitas sritis.Kalbėdamas apie Izraelio sąjungininkus užsienyje, B. Gantzas sako, kad „padėtį prie šiaurinės sienos reikia keisti“.„Diplomatinio susitarimo smėlio laikrodis baigiasi“, – priduria jis ir pažadėjo, kad IDF imsis atitolinti „Hezbollah“ nuo sienos, jei Libanas ir pasaulis nesiims veiksmų.Kalbėdamas apie Izraelio vidaus susiskaldymą, B. Gantzas sako, kad po „Hamas“ žiaurumo spalio 7 d. „mums visiems buvo aišku, kad nesutarimai tarp mūsų yra degalai mūsų priešams“.„Mes iš karto susivienijome... Įrodėme savo priešams ir pasauliui, kad Izraelio nacionalinė galia yra stipri ir gili“, – sako jis.„Deja, pastarosiomis dienomis yra tokių, kurie leidžia sau grįžti į spalio 6 d.“, – priduria B. Gantzas.Pakartodamas savo nepritarimą nacionalinio saugumo ministro Itamaro Ben Gviro sprendimui nepratęsti Izraelio kalėjimų tarnybos komisarė Katy Perry kadencijos, B. Gantzas perspėja, kad toks žingsnis pakenks Izraelio saugumui.„Šalies padėtis yra viena iš sudėtingiausių mūsų istorijoje ir tęsis dar kurį laiką“, – sako B. Gantzas. „Girdžiu žmonių, kurie mano, kad man ir mano draugams reikia pasitraukti iš vyriausybės, o tai noriu pabrėžti: mes esame vyriausybėje ne tam, kad joje būtume, o tam, kad laimėtume“.

Po atpažinimo proceso Izraelis į Gazos Ruožą grąžino 80 palestiniečių kūnusIzraelis grąžino 80 palestiniečių kūnus į Gazos Ruožą po to, kai iš pradžių juos išsivežė, kad nustatytų, ar jie buvo Izraelio įkaitai, nužudyti anklave, skelbia „Sky News“.Palestinos sveikatos ministerija sakė, kad kūnai buvo palaidoti, o valdžios institucijos užfiksavo duomenis, kurie vėliau padės juos identifikuoti, tačiau vis dar bandoma išsiaiškinti, kada ir kur jie buvo nužudyti – ir kas jie buvo.Izraelis sakė, kad grąžina kūnus, patvirtinęs, jog jie nebuvo įkaitai, kuriuos spalio 7 d. paėmė „Hamas“.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad karo metu kūnai buvo gabenami į Izraelį „identifikavimo procedūrai, kuri yra mūsų pastangų surasti įkaitus ir dingusius asmenis dalis“.„Dėl sunkumų nustatant nužudytųjų tapatybę būtina tuos kūnus perduoti į Izraelį teismo medicinos ekspertizei atlikti... siekiant atmesti galimybę juos identifikuoti kaip Izraelio įkaitus“, – sakė atstovas spaudai.Sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad kūnus Izraelis perdavė per Kerem Šalomo pasienio perėją, kuri matoma toli į pietus nuo Gazos.

Dainininkas, pretendavęs tapti „Eurovizijos“ konkurso dalyviu, žuvo kovose Gazos RuožeDainininkas, kuris turėjo galimybių atstovauti Izraeliui „Eurovizijos“ dainų konkurse, žuvo kovose Gazos Ruože, skelbia „Sky News“. 26 metų Shaulas Greenglickas gruodžio 3 d. sėkmingai pasirodė laidoje „Israel’s Rising Star“ (Izraelio kylanti žvaigždė), kurioje renkamas šalies atstovas dainų konkursui. Tuo pat metu jis buvo įtrauktas į Izraelio gynybos pajėgų rezervą. Atrankoje dalyvavo atostogų metu, tuomet buvo mobilizuotas į karą su „Hamas“.Apsirengęs kariuomenės apranga ir leitenanto juostelėmis, jis dainavo populiarią baladę ir gavo žalią šviesą kitam atrankos etapui.Pranešama, kad vėliau jis visiškai pasitraukė iš šou, kad galėtų atlikti savo pareigas IDF.Šį rytą IDF pranešė apie jo žūtį, teigiama, kad jis žuvo per vakarykščius susirėmimus su „Hamas“ kovotojais šiaurinėje Gazos dalyje.

Pranešama apie žalą Kirjat Šmonoje po raketų apšaudymo iš LibanoPolicija praneša, kad šiauriniame Kirjat Šmonos mieste dėl raketų apšaudymo padaryta žala, skelbia „Times of Israel“.Iš Libano į Izraelio miestą buvo paleista raketų ugnis, kurią, kaip spėjama, paleido „Hezbollah“ arba su ja susijusi palestiniečių teroristinė grupuotė.Policija teigia, kad pareigūnai dirba keliose raketų smūgių vietose, kur padaryta žalos turtui.Pranešimų apie sužeistuosius negauta.https://twitter.com/manniefabian/status/1740024392393048295

Erdoganas: nėra skirtumo tarp Netanyahu ir Hitlerio veiksmųTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas teigia, kad ministro pirmininko Benjamino Netanyahu veiksmai dėl Gazos Ruožo „niekuo nesiskiria“ nuo nacių lyderio Adolfo Hitlerio veiksmų, praneša oficialioji agentūra „Anadolu“.Tai ne pirmas kartas, kai R. T. Erdoganas lygina Izraelį su nacistine Vokietija. 2014 m. liepą Turkijos prezidentas apkaltino Izraelį, kad šis per karą su Gazos Ruožu „palaiko Hitlerio dvasią“.Dabartinio karo metu R. T. Erdoganas masiškai suintensyvino Izraelio kritiką. Jis taip pat tvirtino, kad „Hamas“ nėra teroristinė organizacija.Spalio mėnesį Izraelis atšaukė savo diplomatus iš Turkijos po to, kai R. T. Erdoganas apkaltino Izraelį vykdant karo nusikaltimus. Vėliau Turkija taip pat atšaukė savo ambasadorių iš Izraelio.Prieš R. T. Erdoganui ateinant į valdžią Izraelis ilgą laiką buvo Turkijos regioninis sąjungininkas, tačiau ryšiai nutrūko po 2010 m. Izraelio desantininkų atakos prieš į Gazą plaukusį laivą „Mavi Marmara“, kuris priklausė blokadą stabdančiai flotilei, per kurį žuvo 10 turkų aktyvistų, užpuolusių laive buvusius IDF karius.Nuo to laiko abiejų šalių santykiai tai pasitaisydavo, tai pablogėdavo.Rugsėjo pabaigoje R. T. Erdoganas Niujorke pirmą kartą susitiko su B. Netanyahu ir entuziastingai aptarė bendradarbiavimo galimybes. Tuo pat metu Turkija palaiko glaudžius ryšius su „Hamas“ – teroristine grupuote, įvykdžiusia pražūtingą spalio 7 d. išpuolį, per kurį pietų Izraelyje buvo nužudyta apie 1 200 žmonių, o apie 240 pagrobta į Gazą ir laikoma įkaitais.

Pranešama, kad Gazos Ruožo pietuose per smūgį į pastatą žuvo daug žmoniųTrečiadienį per spėjamą Izraelio smūgį į pastatą netoli vienos ligoninės Kan Junise Gazos Ruožo pietuose, anot pranešimų, žuvo daug žmonių.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos atstovas kalbėjo apie 20 žuvusių ir dešimtis sužeistų žmonių.Palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio greitosios medicinos pagalbos tarnyba tinkle „X“ parašė, kad per ataką prieš gyvenamąjį pastatą netoli al-Amalo ligoninės Kan Junise žuvo ir buvo sužeista dešimtys žmonių.Šios informacijos nepriklausomai patikrinti kol kas nebuvo galimybės.Izraelio kariuomenės atstovas nurodė, kad šie pranešimai tiriami.

Irano gynybos ministras: Izraeliui bus duotas galingas atsakasIrano gynybos ministras pagrasino duoti atsaką Izraeliui, Sirijoje žuvus vienam aukšto rango generolui.„Tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje duosime silpnam sionistų priešui (Izraeliui) galingą atsaką“, – trečiadienį pareiškė Mohammadas Reza Ashtianis, kurį cituoja iraniečių naujienų agentūra „Tasnim“.Generolas Seyedas Razis Mousavis iš Irano Islamo Revoliucinės gvardijos korpuso (IRGC) žuvo pirmadienį per spėjamą Izraelio oro antskrydį Sirijos sostinės Damasko priemiesčiuose.Pasak leidinio „The New York Times“, S. R. Mousavis galimai padėjo prižiūrėti ginklų tiekimą Libano grupuotei „Hezbollah“, kurią remia Iranas ir kuri nuo karo Gazos Ruože pradžios vis atakuoja Izraelį, taip demonstruodama paramą „Hamas“.Izraelis dažnai puola taikinius karo draskomoje Sirijoje, siekdamas neleisti Iranui plėsti savo karinę įtaką regione.Anot Irano naujienų agentūros „Tasnim“, S. R. Mousavis buvo įtakingo IRGC generolo Qasemo Soleimanio, kuris žuvo 2020 m. Irake per JAV drono ataką, patikėtinis.Internetinis portalas „Amwaj“ skelbė, kad S. R. Mousavis turėjo kelis dešimtmečius karinės patirties. Nors anksčiau apie generolą buvo žinoma nedaug, jis buvo laikomas vienu įtakingiausių IRGC pareigūnų užsienyje.Iranas yra bene svarbiausias Sirijos vadovo Basharo al-Assado sąjungininkas. Teheranas laiko Siriją, taip pat „Hezbollah“, vadinamosios „pasipriešinimo ašies“ dalimi kovoje su Izraeliu. Tačiau, anot Teherano, Irano kariškiai tiesiogiai nedalyvauja Sirijos civiliniame kare ir atlieka tik patarėjų vaidmenį.

Sveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože: per karą jau žuvo 21 110 žmoniųSveikatos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože trečiadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios spalio 7 d. šioje palestiniečių teritorijoje jau žuvo mažiausiai 21 110 žmonių.Ministerija nurodė, kad į šį skaičių įtraukti 195 asmenys, žuvę per pastarąsias 24 val., ir pridūrė, jog nuo karo pradžios suskaičiuoti dar 55 243 sužeistieji.

IDF teigia, kad „giliai Chan Juniso teritorijoje“ veikia desantininkų būriaiIDF skelbia filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip „Commando“ brigados „Maglan“, „Egoz“ ir „Duvdevan“ padaliniai veikia pietiniame Gazos Ruože esančiame Chan Junise, skelbia „Times of Israel“.IDF teigimu, komandosų padaliniai kovoja su „Hamas“ „giliai Chan Junise“, nužudydami daug kovotojų ir sunaikindami teroristinės grupuotės infrastruktūrą, įskaitant tunelių šachtas.Ji teigia, kad trys padaliniai per operacijas Chan Junise sudavė dešimtis smūgių, naudodami valdomąją amuniciją.https://twitter.com/manniefabian/status/1739980104439111691?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1739980104439111691%7Ctwgr%5E2dfd7d279697626d759c48c3f230a7531ae17cc1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-december-27-2023%2F

Abbasas: karas Gazoje yra „daugiau nei naikinimo karas“Gazos karas, pasak palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso, yra „daugiau nei naikinimo karas“. Interviu Egipto televizijos stočiai ON jis antradienio vakarą sakė: „Mūsų tauta dar niekada nėra patyrusi tokio karo – net per Nakba katastrofą 1948-aisiais“. Sąvoka Nakba (katastrofa) reiškia palestiniečių pabėgimą ir išvarymą iš namų per pirmąjį Artimųjų Rytų karą 1948 m.Kartu M. Abbasas apkaltino JAV dėl besitęsiančio Gazos karo. „Visuomet, kai pasaulis, (JT) Saugumo Taryba ir Generalinė Asamblėja nori sustabdyti karą, JAV tai vetuoja ir nesutinka, kad jis būtų nutrauktas“, – kalbėjo prezidentas. Jei JAV vyriausybė norėtų, esą galėtų įtikinti Izraelį nutraukti karą. Viskas, kas dabar vyksta, pasak M. Abbaso, vyksta remiant JAV.M. Abbasas dar kartą įspėjo dėl karo išplėtimo į Vakarų Krantą. „Izraelio kariuomenė ir naujakuriai kasdien puola miestus Vakarų Krante ir Jeruzalėje. Padėtis Vakarų Krante gali bet kada sprogti“, – pažymėjo jis. Izraelis, M. Abbaso nuomone, siekia tikslo kada nors visus palestiniečius išvyti iš Gazos ir Vakarų Kranto.„Hamas“ 2006 m. per parlamento rinkimus įveikė nuosaikesnį M. Abbaso judėjimą „Fatah“. Po metų „Hamas“ jėga perėmė vienvaldę Gazos Ruožo kontrolę. Nuo tada de facto egzistuoja dvi atskiros palestiniečių vyriausybės – viena Gazoje ir viena Ramaloje. Nuo tada, kai tarp abiejų konkuruojančių palestiniečių organizacijų kilo priešprieša, nebuvo nei parlamento, nei prezidento rinkimų.

Valstybinė Libano žiniasklaida: per Izraelio smūgį šalies pietuose žuvo trys žmonės„Hezbollah“ trečiadienį pranešė, kad per Izraelio antskrydį pasienio mieste Libano pietuose krito vienas jos kovotojas, o valstybinė Libano žiniasklaida pranešė, kad žuvo ir du jo šeimos nariai.Po to, kai spalio 7 d. prasidėjo Izraelio karas su „Hamas“, Libano ir Izraelio pasienyje vyksta vis intensyvesni apsišaudymai, kuriuose pagrinde dalyvauja Izraelio kariuomenė ir „Hamas“ sąjungininkė „Hezbollah“.„Prieš vidurnaktį (22:00 val. Grinvičo laiku) priešo karo lėktuvai atakavo namą... (už maždaug dviejų kilometrų nuo sienos esančio) Bint Džbeilo miesto centre“, – pranešė Libano nacionalinė naujienų agentūra, nurodydama, kad per smūgį žuvo vienas vyras, jo brolis ir jo žmona.NNA duomenimis, žuvusieji – tai Ali Bazzi, jo brolis Ibrahimas ir jo žmona Shourouk Hammoud.„Ibrahimas Bazzi į Libaną prieš kelias dienas atvyko iš Australijos, kur gyveno jau daugelį metų, kad savo žmoną Shourouk išsivežtų gyventi į Australiją“, – pranešė NNA.Ji nurodė, kad dar vienas šeimos narys buvo sužeistas.Vėliau „Hezbollah“ pranešė, kad Ali Bazzi buvo vienas iš jos kovotojų.Apsišaudymai pagrinde vyksta pasienio zonoje, nors Izraelis yra sudavęs smūgių ir toliau nuo sienos esančioms Libano teritorijoms.Izraelis stengėsi išstumti „Hezbollah“ šiauriau nuo Litanio upės, esančios už maždaug nuo 30 kilometrų į šiaurę nuo sienos.Antradienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad Irano remiamos smogikų grupuotės paleista prieštankinė raketa sužeidė devynis karius, vykusius padėti pirmiau suduoto smūgio metu sužeistam civiliui.Naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nuo karo veiksmų pradžios Libano pusėje žuvo daugiau nei 150 žmonių, dauguma jų – „Hezbollah“ kovotojai, tačiau tarp aukų yra ir daugiau nei dešimtis civilių, įskaitant tris žurnalistus.Izraelio kariuomenės duomenimis, Izraelio pusėje nuo spalio 7 d. žuvo mažiausiai keturi civiliai ir devyni kariai.

Izraelis perdavė 80 palestiniečių kūnusIzraelis antradienį perdavė per mūšius Gazos Ruožo šiaurėje žuvusių 80 palestiniečių kūnus. Palaikai per Kerem Šalomo pasienio punktą sunkvežimiu buvo nugabenti į palestiniečių teritoriją, patvirtino palestiniečių šaltiniai. Žuvusieji turėtų būti palaidoti Rafoje pietinėje Gazos Ruožo dalyje.Kūnus, anot žiniasklaidos, per Gazos karą Gazos Ruožo šiaurėje ir Gazos mieste paėmė Izraelio kariuomenė, jie buvo laikomi Izraelyje.

Žiniasklaida: Egipto pasiūlymas dėl taikos Gazoje dar nėra galutinai atmestasNepaisant griežtų Izraelio ir „Hamas“ pareiškimų, kad toliau tęs kovą, Egipto pasiūlymas dėl taikos Gazos Ruože, anot žiniasklaidos, dar nėra galutinai atmestas. „The Wall Street Journal“ naktį į trečiadienį pranešė, kad Izraelio karo kabinetas Egipto pasiūlymą dėl laipsniško karo prieš „Hamas“ užbaigimo perdavė svarstyti didesnei ministrų grupei. Be to, aptarti Egipto pasiūlymo netrukus į Kairą turėtų vykti Palestinos išsivadavimo organizacijos (PLO) vykdomojo komiteto delegacija. Tiesa, „Hamas“ nėra PLO dalis.Ir Izraelis, ir „Hamas“ pastarosiomis dienomis dar kartą pabrėžė, kad tęs kovą. Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu antradienį straipsnyje leidiniui „The Wall Street Journal“ nurodė, kad sąlygos taikai yra „Hamas“ sunaikinimas ir Gazos Ruožo demilitarizacija. Tačiau premjeras savo šalyje sulaukia vis didesnio spaudimo išlaisvinti vis dar Gazos Ruože esančius įkaitus.Per kelių dienų paliaubas lapkričio pabaigoje 105 įkaitai buvo iškeisti į 240 palestiniečių kalinių. Spėjama, kad „Hamas“ teroristai ir kitos ekstremistinės grupuotės savo rankose vis dar laiko 129 pagrobtuosius.Izraelis pasirengęs diskutuoti apie pirmąją Egipto pasiūlymo fazę – ši numato naujas paliaubas ir dar dalies įkaitų paleidimą mainais į palestiniečių kalinius, laikraštis citavo aukštą B. Netanyahu „Likud“ partijos narį Danny‘į Danoną. „Hamas“ pirmadienį atmetė laikinas naujas paliaubas ir pareikalavo nuolatinio ugnies nutraukimo.Palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso PLO pradžioje taip pat pareiškė, kad atmeta Egipto pasiūlymą, rašo „The Wall Street Journal“. Tačiau dabar PLO vis dėlto esą pasirengusi Kaire apsvarstyti projektą.M. Abbasas vadovauja pasaulietinei „Fatah“ frakcijai PLO organizacijoje. „Fatah“ ir „Hamas“ yra priešininkės. Egipto pasiūlymas tolesniame etape numato nacionalinį palestiniečių dialogą globojant Egiptui. Tikslas yra „užbaigti susiskaldymą“ ir sudaryti technokratų vyriausybę. Tačiau Izraelio pareigūnai, anot laikraščio, mano, jog mažai tikėtina, kad Izraelis pritartų susitarimui, kuris pasibaigus karui numatytų vaidmenį „Hamas“ judėjimui Gazoje.

JAV ir Izraelis aptarė „kitokią“ karo fazęJAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas antradienį susitiko su Izraelio strateginių reikalų ministru Ronu Dermeriu, kad aptartų galimybę Izraelio kare su „Hamas“ pereiti prie „kitokios fazės“.Susitikime šalys turėjo galimybę pakalbėti apie veiksmus, kaip galima būtų pagerinti humanitarinę padėtį karo draskomoje Gazoje ir sumažinti žalą civiliams, pranešė savo pavardės neatskleisti paprašęs pareigūnas.Be to, jo metu buvo kalbama ir apie „perėjimą prie kitokios karo fazės, siekiant daugiau dėmesio skirti didelę vertę turintiems „Hamas“ objektams“, – nurodė pareigūnas, kalbėdamas apie Palestinos teroristų grupuotę.Diskusija buvo surengta po to, kai JT Saugumo Taryba praėjusią savaitę priėmė švelnesnę rezoliucija, kuria raginama „proporcingai“ tiekti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui.Gazoje gyvena 2,4 milijono žmonių, kuriems trūksta vandens, maisto, kuro ir medikamentų, o į ruožą patenka vos nedidelis pagalbos kiekis.Kruviniausias karas Gazoje kilo po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ užpuolė pietinius Izraelio regionus ir, Izraelio duomenimis paremtu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, nužudė maždaug 1 140 žmonių, pagrinde civilių.Be to, teroristai pagrobė dar 250 įkaitų, iš kurių 129 vis dar yra laikomi Gazoje. Pastangos juos susigrąžinti namo taip pat buvo viena iš J. Sullivano ir R. Dermerio pokalbio temų.Po „Hamas“ išpuolio Izraelis pradėjo plataus masto bombardavimą ir apsiaustį, po kurios buvo pradėta sausumos invazija. Anot „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos, per šią kampaniją jau žuvo 20 915 žmonės.Antradienio susitikime Izraelis ir Jungtinės Valstijos taip pat turėjo galimybę aptarti galutinį „Gazos valdymą ir saugumą šioje teritorijoje, politinę palestiniečių ateitį ir tolesnį darbą normalizacijos ir integracijos srityje“, – pasakė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Palestinos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad per Izraelio operaciją okupuotame Vakarų Krante žuvo šeši asmenysPalestinos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio operaciją palestiniečių pabėgėlių stovykloje šiaurinėje okupuoto Vakarų Kranto dalyje šeši žmonės žuvo ir dar keletas buvo sužeista.„Į Tabet Tabeto valstybinę ligoninę Tulkareme atvežti šeši okupantų (Izraelio) nužudyti ir dar keletas sužeistų žmonių“, – nurodoma trumpame ministerijos pranešime.Palestinos naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad visi šeši asmenys žuvo per Izraelio antskrydžius Nur Šamso pabėgėlių stovykloje, esančioje netoli Tulkaremo miesto, kuriame taip pat dislokuoti Izraelio kariai.Kariuomenė nesuskubo atsakyti į prašymą pakomentuoti šią operaciją.Nuo tada, kai po spalio 7 d. „Hamas“ įvykdyto išpuolio Izraelyje tarp Izraelio ir teroristinės grupuotės Gazos Ruože prasidėjo karas, smurtas apėmė ir okupuotą Vakarų Krantą.Ramaloje veikianti Palestinos sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nuo karo Gazoje pradžios Izraelio pajėgos ir naujakuriai Vakarų Krante pražudė daugiau nei 300 palestiniečių.

JT paskyrė kadenciją baigiančią Nyderlandų ministrę humanitarinės pagalbos koordinatore Gazos RuožeJungtinės Tautos (JT) antradienį paskyrė kadenciją baigiančią Nyderlandų ministrę humanitarinės pagalbos koordinatore Gazos Ruože, po to, kai praėjusią savaitę buvo priimta sušvelninta Saugumo Tarybos rezoliucija, kurioje raginama teikti pagalbą Gazos Ruožui „deramu mastu“.Sigrid Kaag paskirta tuo metu, kai Gazos Ruožo gyventojai išgyvena siaubingą humanitarinę krizę, Izraeliui toliau bombarduojant tankiai apgyvendintą pakrantės ruožą.S. Kaag pradės eiti šias pareigas nuo sausio 8 dienos, teigiama JT pranešime.Praėjusią savaitę JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje buvo raginama „saugiai ir netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą deramu mastu“, – tačiau raginimo nedelsiant nutraukti kovas rezoliucijoje nebuvo.Spalio 7 d. palestiniečių teroristų grupuotei „Hamas“ užpuolus pietų Izraelį, prasidėjo kruviniausias visų laikų karas Gazos Ruože, per kurį žuvo apie 1140 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP duomenys, paremti Izraelio duomenimis. „Hamas“ paėmė 250 įkaitų, iš kurių 129 tebėra Gazos Ruože.Izraelis pradėjo intensyvų bombardavimą iš oro ir apgultį, vėliau surengė sausumos invaziją. Kaip skelbia „Hamas“ valdomas Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, per šią kampaniją žuvo 20 915 žmonių.„Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas šiandien paskelbė, kad vyresniąja humanitarinės pagalbos ir atstatymo koordinatore Gazos Ruože paskirta Nyderlandų atstovė Sigrid Kaag“, – teigiama JT pranešime.

JT „rimtai susirūpinusios“ dėl Izraelio vykdomų Gazos Ruožo centrinės dalies bombardavimųJungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių biuro atstovas spaudai Seifas Magango‘as sakė, kad agentūra yra „rimtai susirūpinusi“ dėl tebesitęsiančių Izraelio bombardavimų centrinėje Gazos Ruožo dalyje.Nuo gruodžio 24 d. vien dviejose pabėgėlių stovyklose žuvo 137 žmonės, antradienį pranešė biuras, remdamasis tarptautinės humanitarinės pagalbos nevyriausybinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ informacija.„Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad šis naujausias intensyvus bombardavimas prasidėjo po to, kai Izraelio pajėgos nurodė gyventojams iš pietinės Wadi Gazos dalies persikelti į Vidurinę Gazą ir Tal al-Sultano apylinkes Rafacho mieste“, – sakė jis.„Kaip pranešama, gruodžio 24–25 d. Izraelio oro pajėgos sudavė daugiau kaip 50 smūgių Gazos Ruožo vidurinėje dalyje, įskaitant smūgius į tris pabėgėlių stovyklas: al-Bureij, al-Nuseirat ir al-Maghazi.“Visi keliai tarp stovyklų buvo sugriauti, o tai dar labiau pablogino ir taip katastrofišką padėtį dėl atsargų paskirstymo.JT Žmogaus teisių biuras priminė, kad Izraelio pajėgos, idant laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės, turi daryti viską, kas įmanoma, kad nenukentėtų civiliai gyventojai.„Įspėjimai ir įsakymai evakuotis neatleidžia jų nuo visų tarptautinės humanitarinės teisės įsipareigojimų.“

Izraelio kariuomenės vadas: karas Gazos Ruože tęsis dar daug mėnesių Izraelio karas su palestiniečių teroristų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože tęsis „dar daug mėnesių“, antradienį pareiškė Izraelio kariuomenės vadas Herzis Halevis.Karas „tęsis dar daug mėnesių, ir mes pasitelksime įvairius metodus, kad mūsų pasiekimai būtų išsaugoti ilgą laiką“, – sakė H. Halevis per televizijos transliuotą spaudos konferenciją.„Nėra jokių stebuklingų sprendimų, nėra jokių trumpiausių kelių, kai reikia iš esmės išardyti teroristinę organizaciją, išskyrus atkaklią ir ryžtingą kovą.“H. Halevis teigė, kad kariuomenė sukoncentravo pastangas Gazos Ruožo pietuose, ir pridūrė, kad daug „teroristų buvo sunaikinta, o šimtai pateko į nelaisvę“.

Jordanijos turizmas dėl karo Gazos Ruože kas mėnesį praranda apie 282 mln. doleriųDėl karo Gazos Ruože Jordanija kas mėnesį praranda iki 200 mln. dinarų (282 mln. JAV dolerių), antradienį pareiškė Jordanijos turizmo ministras Makramas Queisis.„Iki šiol turime 60 proc. atšauktų skrydžių, o tai reiškia 200–250 tūkst. lankytojų nuostolį“, – sakė M. Queisis per spaudos konferenciją, kurią transliavo valstybinė televizija. Tai reiškia, kad turizmo pramonė kas mėnesį praranda apie 254–282 mln. JAV dolerių pajamų, pridūrė M. Queisis.Daugiausia skrydžių buvo atšaukta iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Europos.Ministras pridūrė, kad dabar Jordanija orientuosis į turistus iš alternatyvių rinkų, pavyzdžiui, Rusijos, Kinijos, taip pat Afrikos ir arabų šalių.Turizmas yra pagrindinis Jordanijos ekonomikos ramstis, kurio indėlis į bendrąjį vidaus produktą (BVP) 2019 metais sudarė apie 16 procentų. Nukentėjęs nuo 2020 m. pandeminių karantinų, pastaraisiais metais jis atsigauna.Beveik 58 000 jordaniečių dirba turizmo sektoriuje, sakė M. Queisis.Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozėmis, šiais metais Jordanijos ekonomika turėtų augti 2,6 proc., nors nedarbas išlieka labai didelis.

Indijos policija tiria pranešimus apie incidentą netoli Izraelio ambasadosNaujojo Delio policija tiria pranešimus apie sprogimą netoli Izraelio ambasados, praneša Indijos naujienų kanalas NDTV, skelbia „Sky News“.Izraelio valdžia, kaip skelbiama, palaiko ryšį su Indija, kad ištirtų incidentą, pranešė Izraelio užsienio reikalų ministerija.

„Hamas“: Palestinoje žuvusiųjų skaičius siekia 20 915„Hamas“ vadovaujama Gazos Ruožo sveikatos ministerija pranešė, kad per Izraelio antskrydžius Gazoje nuo spalio 7 dienos žuvo 20 915 žmonių, o 54 918 buvo sužeisti.Ministerija taip pat pranešė, kad per pastarąsias 24 valandas žuvo 241 palestinietis ir 382 buvo sužeisti.„Sky News“ šios informacijos patikrinti negalėjo.

Izraelio karys mirė Gazos Ruože užsikrėtęs pavojingu grybeliuIzraelio žiniasklaida praneša, kad IDF karys mirė po to, kai Gazos Ruože užsikrėtė kenksmingu grybeliu.Kareivis buvo nuvežtas į medicinos centrą po to, kai grįžo iš Gazos su sunkiais galūnių sužalojimais dėl infekcijos.Maždaug 10 karių šiuo metu buvo užsikrėtę tuo pačiu grybeliu ir gydomi Izraelyje, praneša „The Times of Israel“, remdamasi „Kan“ radiju.Naujausia ataskaita buvo pateikta po to, kai Izraelio Infekcinių ligų asociacija pranešė, kad grįžtančių Izraelio karių sužeidimuose buvo rasta keletas vaistams atsparių patogenų.

Kariuomenė: Izraelio lėktuvai smogė į daugiau nei 100 taikinių Gazos RuožeDešimtys Izraelio naikintuvų atakavo daugiau nei 100 taikinių Gazos Ruože, antradienio rytą pranešė Izraelio gynybos pajėgos. Tarp taikinių buvo tunelių šachtos ir kariniai įrenginiai, kuriuos naudojo palestiniečių ekstremistų organizacija „Hamas“, teigė Izraelio kariuomenė.„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos ministerijos Gazoje duomenimis, per atakas žuvo mažiausiai 52 žmonės.Naktį Džabalijoje likviduota teroristų grupelė, mėginusi padėti sprogmenis prie Izraelio tanko, sakoma kariuomenės pranešime ir priduriama, kad sausumos pajėgos pastebėjo teroristus prieš naikintuvui juos sunaikinant. Šios informacijos nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.„Hamas“ nariai taip pat žuvo ankstesnę dieną pietiniame Chan Juniso mieste, pridūrė kariuomenė.Izraelio kariuomenė sustiprino operacijas prieš „Hamas“, kai karius uždaroje pakrantės teritorijoje aplankęs Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad „artimiausiomis dienomis Izraelis sustiprins kovą“.Izraelis siekia sunaikinti Gazos Ruožą valdančią „Hamas“, JAV ir Europos Sąjungos pripažįstamą teroristine organizacija, išprovokavusią karą, per kurį dabar kenčia palestiniečiai. Spalio 7 d. „Hamas“ surengė žiauriausias per Izraelio istoriją žudynes, Izraelyje nužudė apie 1 200 žmonių, 240 paėmė įkaitais, kai kurie jų vėliau buvo paleisti mainais į Izraelyje kalintus palestiniečius.

Izraelio pajėgos nukovė du palestiniečius per reidą pabėgėlių stovyklojeAntradienį Izraelio pajėgos nukovė du palestiniečius per reidą pabėgėlių stovykloje netoli Hebrono miesto okupuotame Vakarų Krante, pranešė Palestiniečių sveikatos ministerija.17 ir 31 metų amžiaus palestiniečiai buvo nušauti pabėgėlių stovykloje į pietus nuo Hebrono, pranešė ministerija. Izraelio kariuomenė pranešė miestelyje vykdžiusi „kovos su terorizmu“ operaciją. Pranešime sakoma, kad per operaciją „užpuolikai svaidė akmenis, Molotovo kokteilius ir fejerverkus į Izraelio saugumo pajėgas“. Pajėgos „reagavo riaušių malšinimo priemonėmis ir gyva ugnimi“.Stovyklos gyventojas AFP sakė, kad kariai įsiveržė į stovyklą iš pietinių ir šiaurinių įėjimų. „Du vyrai buvo nužudyti prie pat savo namų“, – sakė jis ir pridūrė, jog po pirmojo mirties kilo susirėmimai, per kuriuos buvo sužeisti dar penki palestiniečiai, vienas jų vėliau mirė.Smurtas Vakarų Krante įsiplieskė Izraeliui Gazos Ruože pradėjus karą su palestiniečių ekstremistų grupuote „Hamas“, karą ir išprovokavusia spalio 7 d. žudynėmis Izraelyje. Ramaloje įsikūrusi Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio pajėgos ir naujakuriai Vakarų Krante nukovė daugiau nei 300 palestiniečių.

Netanyahu toliau raginamas atsistatydintiIzraelio opozicijos lyderis ir buvęs ministras pirmininkas Yairas Lapidas dar kartą paragino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu atsistatydinti, rašo „The Guardian“.„Pakeisti ministrą pirmininką karo viduryje nėra gerai. Tačiau einantis pareigas yra blogiau. Jis negali tęsti“, – „Al Jazeera“ citavo Y. Lapidą.B. Netanyahu buvo aršiai kritikuojamas už tai, kad neprisiėmė atsakomybės už tai, kad nesugebėjo užkirsti kelio spalio 7 d. prasidėjusiam karui.

Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo išplėsti operaciją GazojeIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo išplėsti operaciją Gazoje, sakydamas, kad karas „nėra arti pabaigos“ ir užtruks ilgai. Jis atmetė tai, ką jis pavadino klaidingomis žiniasklaidos spėlionėmis, kad jo vyriausybė gali sustabdyti kovą prieš „Hamas“. „Mes nesustojame. Mes tęsiame kovą, o artimiausiomis dienomis intensyvinsime kovas, o jos užtruks ilgai ir nėra arti pabaigos“, – sakė Izraelio ministras pirmininkas.

Izraelyje patikrinta daugiau kaip 200 humanitarinę pagalbą gabenančių sunkvežimių, kurie pervežti į GaząIzraelio valdžios institucijos teigia, kad pirmadienį per Izraelio sienos perėjimo punktus patikrinta 218 humanitarinės pagalbos sunkvežimių, kurie buvo pervežti į Gazos ruožą, rašo CNN. Vyriausybės veiklos teritorijose koordinavimo biuro (COGAT) duomenimis, šis skaičius yra toks:76 sunkvežimiai buvo patikrinti Kerem Šalomo perėjoje ir įvažiavo tiesiai į Gazos ruožą.142 sunkvežimiai buvo patikrinti Nitzana perėjoje ir per Rafah perėją iš Egipto pervežti į Gazą.

Irano prezidentas pareiškė, kad Izraelis „sumokės“ už aukšto rango generolo nužudymąIrano prezidentas Ebrahimas Raisis pirmadienį pažadėjo, kad Izraelis „tikrai sumokės“ už aukšto rango Revoliucinės gvardijos generolo nužudymą Sirijoje.„Be jokios abejonės, šis veiksmas yra dar vienas grobikiško sionistų režimo (Izraelio) frustracijos, bejėgiškumo ir nepajėgumo regione ženklas“, – pranešime cituojamas E. Raisis. Jame priduriama, kad Izraelis „tikrai sumokės už šį nusikaltimą“.Kiek anksčiau iraniečių valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pirmadienį Sirijoje per Izraelio oro antskrydį žuvo aukšto rango Irano Revoliucinės gvardijos generolas.Oficiali naujienų agentūra IRNA skelbė, kad Razis Moussavis „žuvo per sionistų režimo ataką Zeinabiyah rajone Damasko priemiesčiuose“. Jis esą buvo „vienas iš labiausiai patyrusių Islamo Revoliucinės gvardijos korpuso Sirijoje patarėjų“.

Izraelio kariuomenė ir „Hezbollah“ per Libano sieną apsikeitė ugnimiIrano remiama grupuotė „Hezbollah“ ir Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pirmadienį per Libano sieną vėl apsikeitė ugnimi, pranešė abi pusės.„Hezbollah“ pareiškė, kad iš Pietų Libano apšaudė izraeliečių dalinius Misgave Izraelio šiaurėje ir Beit Hilelyje Izraelio okupuotose Golano aukštumose.Tuo metu IDF nurodė, kad Izraelio karo lėktuvai naktį ir ankstų pirmadienio rytą smogė į „Hezbollah“ bazes ir infrastruktūrą Libano pietuose. Vėliau Izraelio tankai Pietų Libane apšaudė „Hezbollah“ taikinius. Kaip teigiama, popietę Rosh Hanikroje pagirdo perspėjimo sirenos.Nė viena pusė nepateikė informacijos apie aukas.Nuo karo Gazos Ruože pradžios spalio 7 d. IDF ir „Hezbollah“ vis apsikeičia ugnimi per Libano sieną. Tai didžiausia eskalacija nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Netanyahu, antrą kartą nuvykęs į Gazos ruožą, pažadėjo tęsti „ilgą kovą"“Izraelio karas Gazos ruože toli gražu nesibaigia, pirmadienį pareiškė Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu, grįžęs iš kelionės į apgultą anklavą, rašo CNN. Tai buvo jo antroji kelionė į Gazos ruožą nuo spalio 7 d.„Tai bus ilga kova ir ji dar nesibaigia. Mums reikia kantrybės, susitelkimo, vienybės ir laikymosi misijos“, – sakė B. Netanyahu.B. Netanyahu savo partijos nariams sakė, kad ką tik grįžo iš kelionės į Gazą ir ten susitiko su Izraelio kariais. Jie liepė jam tęsti karinę operaciją.„Mes nesustojame, mes tęsiame kovą ir giliname kovą ateinančią dieną“, – sakė jis pareiškime.

Įkaitų šeimos pertraukė Izraelio premjero kreipimąsi į parlamentąGazos smogikų pagrobtų įkaitų artimieji pirmadienį pertraukė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kreipimąsi į parlamentą, premjerui pažadėjus sugrąžinti belaisvius namo, tačiau pažymėjus, kad reikia „daugiau laiko“.„Dabar! Dabar!“, – skandavo šeimos, kai B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelio pajėgoms reikia „daugiau laiko“, jog būtų galima padidinti spaudimą Gazos Ruožą valdančiam islamistiniam „Hamas“ judėjimui. Izraelio duomenimis, palestiniečių teritorijoje vis dar laikomi 129 įkaitai.

Izraelio gimnastas aukcione parduoda aukso medalį, kad padėtų „Hamas“ išpuolio aukomsIzraelio gimnastas Artemas Dolgopiatas aukcione parduoda savo pasaulio čempiono aukso medalį, kad padėtų nuo Palestinos teroristų grupuotės „Hamas“ išpuolio nukentėjusiems savo tėvynainiams.Olimpinis čempionas A. Dolgopiatas aukso medalį Antverpene laimėjo spalio 7 d. – tą pačią dieną, kai Izraelį užpuolė iš Gazos Ruožo įsiveržę „Hamas“ smogikai.„Kas iš to pasaulinio titulo, jei mano šalis kenčia? Man pirmoje vietoje – Izraelis!“, – instagrame rašė A. Dolgopiatas.A. Dolgopiato teigimu, aukcione gautos lėšos bus skirtos nukentėjusiesiems Gazos Ruožo pasienyje.

„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad karo aukų skaičius pasiekė 20 674„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad nuo karo su Izraeliu pradžios Palestinos teritorijoje jau žuvo mažiausiai 20 674 žmonės.Ministerija taip pat nurodė, kad nuo kruvino spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio pietinėje Izraelio dalyje sukelto karo pradžios sužeisti 54 536 asmenys.

Izraelio ministras pirmininkas lankėsi Gazoje ir prisiekė didinti kovų „intensyvumą“Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pirmadienį lankėsi Gazos Ruože ir prisiekė stiprinti armijos puolimą Palestinos teritorijoje, pranešė jo partijos atstovai. „Ką tik sugrįžau iš Gazos... mes nesustosime, mes tęsime kovą ir artimiausiomis dienomis didinsime kovų intensyvumą. Karas bus ilgas ir pasibaigs dar ne greitai“, – partijos „Likud“ pranešime cituojami jo žodžiai.

„Hamas“ vadas Gazoje paskelbė, kad grupuotės kovotojai pridarė Izraeliui didelių nuostoliųIslamistų grupuotės „Hamas“ vadas Gazoje Yehya al-Sinwaras paskelbė, kad jo kovotojai konflikte dalyvaujančioms Izraelio pajėgoms padarė didelių karių ir technikos nuostolių.„Hamas“ politinio biuro pirmininkui Ismailui Haniya ir kitiems komiteto nariams adresuotame laiške Y. al-Sinwaras rašė apie nuožmią, žiaurią ir precedento neturinčią organizacijos ginkluotojo sparno – brigadų „Qassam“ – kovą su Izraelio pajėgomis.Jis pareiškė, kad brigados „Qassam“ atakavo mažiausiai 5 000 Izraelio karių ir trečdalį jų nukovė, dar trečdalį sunkiai sužeidė, o likusį trečdalį visiems laikams išvedė iš rikiuotės.Šie skaičiai akivaizdžiai neatitinka Izraelio kariuomenės duomenų, kuriais šio konflikto metu Gazos Ruože žuvo daugiau nei 150 Izraelio karių.Y. Al-Sinwaras taip pat rašė, kad buvo visiškai sunaikinta arba smarkiai apgadinta 750 Izraelio karinių transporto priemonių. Izraelio kariuomenė jokios informacijos apie tai neskelbia.Laiško pabaigoje „Hamas“ vadas pareiškė, kad brigados „Qassam“ „sutriuškino“ Izraelio karius ir netrukus juos sunaikins. Jis pridūrė, kad ginkluotasis „Hamas“ sparnas nesutiks su Izraelio sąlygomis dėl kovos veiksmų nutraukimo.Per Izraelio puolimą buvo sunaikinti dideli Gazos Ruožo plotai. „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, ruože jau žuvo daugiau nei 20 400 žmonių. Didelei daliai 2,2 mln. pakrantės ruožo gyventojų teko palikti savo namus.

Popiežius pasmerkė „desperatišką humanitarinę padėtį“ GazojePopiežius Pranciškus pirmadienį per tradicines Kalėdų mišias paragino paleisti įkaitus ir užbaigti karą Gazoje.„Mano širdis sielvartauja dėl pasibjaurėtino spalio 7 d. išpuolio aukų ir aš dar kartą primygtinai prašau paleisti nelaisvėje vis dar laikomus įkaitus, – suteikdamas palaiminimą miestui ir pasauliui kalbėjo jis. – Aš maldauju užbaigti pasibaisėtinai daug civilių aukų reikalaujančias karinius veiksmus ir raginu išspręsti desperatišką humanitarinę padėtį, randant būdų teikti humanitarinę pagalbą.“

IDF teigia, kad karinis jūrų laivynas palei Gazos Ruožo pakrantę apšaudė „Hamas“ būrius, kurie atakavo Izraelio kariusIzraelio karinis jūrų laivynas per pastarąją dieną smogė kelioms „Hamas“ grupuotėms, esančioms netoli sausumos pajėgų Gazos Ruože, pranešė IDF, paviešinusi filmuotą medžiagą, kaip karinis jūrų laivynas apšaudo pakrantę.IDF teigia, kad karinis jūrų laivynas smogė „Hamas“ kovotojams, besislepiantiems pastatuose šalia sausumos pajėgų, taip pat pozicijoms, iš kurių ginkluoti vyrai pradėjo šaudyti ir paleido minosvaidžius į Izraelio karius.Tuo tarpu oro pajėgos smogė ir nukovė neįvardytą „Hamas“ vadą Chano Juniso rajone, teigia IDF ir pridūrė, kad per atskirą smūgį žuvo dar keli raketą gabenę kovotojai.IDF teigia, kad Gazos ruožo šiaurėje 261-oji brigada surengė oro antskrydį į pastatą, kuriame buvo keli „Hamas“ kovotojai.https://twitter.com/idfonline/status/1739173363954696520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1739173363954696520%7Ctwgr%5E6cc7341e45636eb400f750065a430c3a3a5745a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-december-25-2023%2F

„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio smūgį pabėgėlių stovykloje žuvo 70 žmonių=„Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad vėlų sekmadienio vakarą per Izraelio įvykdytą antskrydį, kurio metu pabėgėlių stovykloje pataikyta į keletą namų, žuvo mažiausiai 70 žmonių.Ministerijos teigimu, per antskrydį sunaikinti pastatai stovėjo Palestinos teritorijos centrinėje dalyje esančioje Al Mahazio stovykloje. AFP neturėjo galimybės atlikti nepriklausomą aukų skaičiaus patikrinimą.Ministerijos atstovas Ashrafas al-Qudra pranešė, kad „žuvusiųjų per skerdynes Al Mahazyje skaičius jau išaugo iki 70“.Naujienų agentūrai AFP pateikus užklausą, Izraelio kariuomenė nurodė „tikrinanti“ šį pranešimą.Pirmiau A. Qudra teigė, kad per antskrydį sunaikintas „gyvenamųjų namų kvartalas“ ir kad „aukų skaičius greičiausiai išaugs“, turint omenyje, kad ten gyveno didelis skaičius šeimų.Ministerija taip pat pranešė, kad per kitą Izraelio suduotą smūgį Džabalijos stovykloje šiaurinėje Gazos dalyje žuvo 10 vienos šeimos narių. AFP neturėjo galimybės atlikti nepriklausomą aukų skaičiaus patikrinimą.

Žiniasklaida: „Hamas“ lyderiams gali būti suteiktas imunitetas mainais į karo pabaigą Izraelis galėtų suteikti neliečiamybę „Hamas“ lyderiams Gazos Ruože mainais į karo užbaigimą.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi „The Times of Israel“.Pasak laikraščio, Izraelis svarsto galimybę nežudyti „Hamas“ lyderių Gazoje Yahya Sinwaro ir Muhammado Deifo, jei ir pasitaikys tokia galimybė.Visų pirma jiems galėtų būti suteiktas tam tikras imunitetas ir jie galėtų būti deportuoti į Katarą ar kitą šalį kaip sprendimo, kuris užtikrintų visų Gazoje laikomų įkaitų paleidimą ir karo su teroristine grupuote nutraukimą, dalis.Saugumo tarnybų ir politinė vadovybė diskutuoja apie tokią galimybę, nors šiuo metu nėra jokio konkretaus pasiūlymo.Leidinio šaltiniai pabrėžia, kad tai yra ilgalaikis variantas, kuris dabar nėra aktualus. Kartu pažymima, kad bet koks toks planas neturėtų pakenkti deklaruojamam tikslui sunaikinti „Hamas“ lyderystę ir karinį potencialą.Kitas šaltinis teigia, kad „Hamas“ vadovybės deportacija užsienyje neprieštarauja karo tikslams“.

Netanyahu žada „ilgą karą“ Gazos RuožeIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį prakalbo apie „sunkų rytą“, pastarosiomis dienomis per kautynes Gazos Ruože žuvus 14 Izraelio karių.„Šio karo kaina yra labai didelė... tačiau neturime kito pasirinkimo, kaip tik toliau kovoti“, – sakė B. Netanyahu.„Sakykime aiškiai: šis karas bus ilgas“, – pažymėjo jis.Kariškiai žuvo penktadienį ir šeštadienį per susirėmimus su „Hamas“ smogikais.Nuo spalio 7-ąją islamistinio judėjimo „Hamas“ surengtų išpuolių Izraelio gynybos pajėgos (IDF) iš viso neteko mažiausiai 486 karių.Pasak „Hamas“ kontroliuojamos Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos, nuo karo pradžios palestiniečių teritorijoje žuvo 20 258 žmonės, o dar 53 688 buvo sužeisti.Sekmadienį B. Netanyahu pakartojo, kad Izraelis kovos tol, kol „Hamas“ bus sunaikintas ir bus išlaisvinti visi įkaitai.Izraelio lyderis nurodė, kad tai akcentavo JAV prezidentui Joe Bidenui, kai šeštadienį kalbėjosi su juo telefonu. J. Bidenas esą išreiškė supratimą.B. Netanyahu taip pat paneigė pranešimus, kad JAV spaudė Izraelį kare imtis kitokių veiksmų.

IDF: nuo penktadienio Gazoje žuvo 15 Izraelio kariųPasak Izraelio gynybos pajėgų, nuo penktadienio Gazoje žuvo mažiausiai 15 jos (IDF) karių.Iš viso 154 IDF kariai Gazoje žuvo nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ pradėjo atakas prieš Izraelį, praneša IDF.Šeštadienį IDF pranešė, kad mūšiuose Gazoje žuvo 10 karių, todėl tai yra viena iš daugiausiai aukų pareikalavusių Izraelio karo dienų nuo konflikto pradžios.Šeštadienį IDF atstovas Danielis Hagari teigė, kad Izraelis išplėtė savo pajėgų sausumos operacijas pietiniame ir šiauriniame Gazos Ruože ir savaitgalį įsitraukus į įnirtingus mūšius.

JT skaičiuoja, kad apsiaustame Gazos Ruože yra 50 000 nėščių moterųJungtinės Tautos (JT) skaičiuoja, kad karo draskomame apsiaustame Gazos Ruože šiuo metu gyvena apie 50 000 nėščių moterų.Kasdien įvyksta po daugiau nei 180 gimimų, sekmadienį pranešė JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA).Pasak agentūros, gydytojai ir akušeriai daro viską, kad pasirūpintų naujagimiais ir didelės rizikos nėščiosiomis septyniuose vis dar veikiančiuose UNRWA sveikatos priežiūros centruose. Kai spalio 7 d. prasidėjo karas, kurį išprovokavo teroristų iš „Hamas“ ir kitų grupuočių surengta beprecedentė ataka prieš Izraelį, agentūra turėjo 22 sveikatos priežiūros centrus.Sąlygos civiliams Gazos Ruože tapo siaubingos – atsargos labai ribotos, o žmonės priversti stovyklauti palapinėse. Be to, prastėja orai ir tęsiasi Izraelio smūgiai.Anot JT, buvo perkelta apie 85 proc. – daugiau nei 1,9 mln. – Gazos Ruožo gyventojų. Daugybė jų prisiglaudė perpildytose UNRWA patalpose.„Gazos Ruožo sveikatos priežiūros sistemos sunaikinimas yra tragedija, – pareiškė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. – Tačiau nuolatinės saugumo stokos ir sužeistų pacientų antplūdžio akivaizdoje matome, kad gydytojai, slaugytojai, greitosios pagalbos automobilių vairuotojai ir kiti žmonės toliau stengiasi gelbėti gyvybes.“„Mes toliau atkakliai raginame nutraukti ugnį“, – pridūrė T. A. Ghebreyesusas.

Kalėdų vakaro maldoje popiežius siunčia mintis į „Palestiną, Izraelį ir Ukrainą“Popiežius Pranciškus prašė krikščionių pagalvoti apie tuos, kurie per Kalėdas kenčia dėl karo, paminėdamas tuos, kurie gyvena Gazoje, okupuotame Vakarų Krante, Izraelyje ir Ukrainoje.„Būkime šalia savo brolių ir seserų, kenčiančių nuo karo“, – sekmadienį iš Šv. Petro aikštės vedęs Angelo maldą sakė popiežius.„Pagalvokime apie Palestiną, Izraelį, Ukrainą. Pagalvokime ir apie tuos, kurie kenčia dėl vargo, bado ir vergijos“, – tęsė jis.

IDF teigia, kad per praėjusią parą Gazoje smogė 200 taikiniųIzraelio gynybos pajėgos (IDF) sekmadienį pranešė, kad jos sausumos, oro ir jūrų pajėgos per pastarąją dieną smogė maždaug 200 taikinių Gazos Ruože po to, kai paskelbė, kad plečia savo sausumos operacijas.IDF nurodė, kad Gazos Ruožo šiaurėje jų kariai aptiko „Hamas“ ginklų kompleksą civiliniame pastate, kuris buvo šalia mokyklų, mečetės ir medicinos klinikos.„Sprogstamųjų diržų, pritaikytų vaikams, dešimtys minosvaidžių sviedinių, šimtai granatų ir žvalgybos dokumentų buvo rasta komplekse“, – sakoma IDF pranešime.Gazos Ruožo šiaurėje „IDF kariai nustatė daugybę teroristų, kurie išėjo iš „Hamas“ karinio komplekso, kuriame yra stebėjimo priemonių. Sausumos pajėgos nukreipė oro smūgį į kompleksą ir teroristai žuvo“, – sakoma pareiškime.Džabalijoje, Gazos Ruožo šiaurėje, IDF kariai „kartu su orlaiviu ir artilerija nukovė septynis teroristus ir sunaikino keturis „Hamas“ stebėjimo įrenginius, išdalintus rajone“, sakoma pareiškime.IDF kariai taip pat teigia radę daugybę ginklų, įskaitant dešimtis granatų ir sprogmenų, per vadinamąjį „tikslinį reidą į karinį vadovavimo centrą“ Khan Younis mieste, pietų Gazos Ruože.

„Hamas“ sveikatos ministerija: per parą žuvo dar 166 palestiniečiaiTeroristinio „Hamas“ judėjimo kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerijos duomenimis, praėjusią parą čia žuvo mažiausiai 166 palestiniečiai. Dar 382 gyventojai buvo sužeisti, praneša agentūra „Reuters“.Nuo Izraelio puolimo pradžios žuvusiųjų skaičius išaugo iki 20 424. 54 036 asmenys buvo sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.

Egiptas siūlo planą, kaip užbaigti Gazos karąEgiptas, anot arabų žiniasklaidos, parengė planą dėl Gazos karo nutraukimo keliais etapais. Saudo Arabijos TV kanalas „Ashark News“ sekmadienį pranešė, kad pirmajame etape būtų įgyvendintos mažiausiai dviejų savaičių paliaubos. Galiojant ugnies nutraukimui, būtų paleista ir 40 Gazos Ruože laikomų įkaitų.Mainais laivę atgautų 120 Izraelio kalėjimuose laikomų palestiniečių kalinių. Abiejose pusėse tai būtų moterys, vaikai ir jaunesni nei 18 metų asmenys, taip pat senyvo amžiaus, ligoti žmonės. Kanalas rėmėsi „informuotais šaltiniais“, tačiau jų neįvardijo.Remiantis planu, antrajame etape, globojant Egiptui, būtų siekiama atkurti nacionalinį palestiniečių dialogą. Tikslas yra „užbaigti susiskaldymą“ ir sudaryti technokratų vyriausybę. Čia turima omenyje abiejų didžiausių palestiniečių grupuočių – palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso judėjimo „Fatah“ ir islamistinio „Hamas“ – priešprieša.Trečiasis etapas numato visiškas paliaubas ir išsamų susitarimą dėl apsikeitimo įkaitais ir kaliniais. Galiausiai planas, anot duomenų, numato visišką Izraelio kariuomenės pasitraukimą iš Gazos Ruožo. Kartu visiems iškeldintiems asmenims turi būti sudaryta galimybė grįžti į savo gyvenamąsias vietas.Kol kas jokios oficialios reakcijos į šią informaciją iš Egipto ar „Hamas“ nėra.Islamistinio „Hamas“ judėjimo vadovas Ismailas Hanija prieš tai su delegacija lankėsi pokalbių Egipte. Anot „Ashark News“, jis šeštadienį grįžo į Katarą. I. Hanija yra vienas svarbiausių grupuotės lyderių. Jis gyvena Katare.Anot pranešimų, egzilyje gyvenanti „Hamas“ politinė vadovybė už abiejų „Hamas“ vadeivų Gazos Ruože – Jihios Sinwaro ir Mohammedo Deifo – nugarų jau veda derybas dėl to, kaip Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas bus valdomi pasibaigus karui.Tarpininkaujant Katarui, Egiptui ir JAV, Izraelis ir „Hamas“ lapkričio pabaigoje susitarė dėl kelių dienų paliaubų Gazos kare. Tada buvo paleista ir dalis įkaitų bei palestiniečių kalinių.

Palestinos aukų skaičius Gazoje siekia 20 424Gazos Ruože per pastarąją parą žuvo mažiausiai 166 palestiniečiai, dar 384 buvo sužeisti, sekmadienį pranešė Gazos Ruožo sveikatos ministerija.Naujausiais duomenimis, nuo spalio 7 d. žuvo 20 424 palestiniečiai ir 54 036 buvo sužeisti.

Žiniasklaida: Bidenas įtikino Netanyahu nesmogti prevencinio smūgio „Hezbollah“ LibaneJAV prezidentas Joe Bidenas netrukus po „Hamas“ surengtų žudynių įtikino Izraelio premjerą Benyaminą Netanyahu nesmogti prevencinio smūgio „Hezbollah“ pozicijoms Libane, kad būtų išvengta plataus masto karo Artimuosiuose Rytuose. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnais.Izraelio kariuomenė, anot pranešimo, buvo pasirengusi surengti prevencinę ataką prieš „Hezbollah“ grupuotę, nes žvalgyba esą turėjo informacijos apie „Hezbollah“ rengiamą puolimą Izraelio pasienyje šiaurėje. Izraelio karinė aviacija spalio 11 d., praėjus keturioms dienoms po „Hamas“ skerdynių, jau buvo ore ir laukė kitų komandų, kai J. Bidenas įtikino B. Netanyahu to nedaryti, rašo leidinys.Nuo Gazos karo pradžios spalio 7 d. Izraelio ir Libano pasienio teritorijoje vis vyksta abipusis apsišaudymas tarp Izraelio kariuomenės ir radikalių grupuočių, tokių kaip „Hezbollah“. Tai didžiausia eskalacija tarp šalių nuo antrojo Libano karo 2006 m.

Izraelio kariai Gazoje rado vaikams pritaikytų sprogmenų diržųIzraelio kariai praneša viename teroristinio „Hamas“ judėjimo ginklų sandėlių Gazos Ruože aptikusi vaikams pritaikytų sprogmenų diržų. Sandėlis esą buvo įrengtas civiliniame pastate teritorijos šiaurėje, besiribojančiame su mečete ir klinika.Pateiktais duomenimis, be sprogmenų diržų dar rasta dešimtys minosvaidžių sviedinių, šimtai kitų ginklų ir žvalgybos dokumentų.Praėjusią parą Izraelio pajėgos sausumoje, iš oro ir jūros atakavo 200 taikinių visame Gazos Ruože, sakoma toliau kariuomenės pranešime. Nukauta virtinė teroristų.

Izraelio pajėgos pranešė apie dar aštuonis žuvusius karius Izraelio kariuomenė pranešė, kad per mūšius Gazos Ruože žuvo dar aštuoni kareiviai. Bendras žuvusių karių skaičius nuo karo prieš islamistinį „Hamas“ judėjimą Gazoje pradžios išaugo iki 154, informuoja agentūra „Reuters“.

„Hamas“ teroristai teigia praradę ryšį su koviniu būriu, laikančiu penkis įkaitusIslamistinis „Hamas“ judėjimas pareiškė praradęs ryšį su koviniu būriu, kurio rankose esą yra penki įkaitai. Ryšys nutrūko po Izraelio oro smūgių Gazos Ruože, šeštadienį Gazoje sakė „Hamas“ karinio sparno –„al-Qassam brigadų – atstovas.Pasak atstovo, judėjimas mano, kad penki įkaitai žuvo per Izraelio atakas. To įrodymų jis nepateikė.

Izraelio kariuomenė pareiškė išplėtusi sausumos operaciją Gazos RuožežIzraelio kariuomenė pareiškė savaitgalį išplėtusi savo sausumos operaciją Gazos Ruože. Kariuomenės atstovas Danielis Hagaris šeštadienio vakarą sakė, kad daliniai įsitraukė į „sudėtingus mūšius tankiai gyvenamose teritorijose“. Jie esą toliau veržiasi į islamistinio „Hamas“ judėjimo bastionus.Pateiktais duomenimis, iki šiol sausumos pajėgos sunaikino arba konfiskavo apie 30 000 sprogstamųjų įtaisų, įskaitant prieštankines raketas ir raketas, priklausiusias „Hamas“. Prieš tai kariuomenė pranešė nukovusi aukštą „Hamas“ funkcionierių, kuris buvo atsakingas už ginklų tiekimą.Kariai toliau kovoja tankiai gyvenamose teritorijose – tokiose kaip pietinis Chan Juniso miestas, ir pirmiausiai tuneliuose ieško „teroristinės infrastruktūros“, sakė kariuomenės atstovas. Todėl esą smarkiai sustiprintos techninės pajėgos. Ten kovojančios divizijos pajėgumai ateinančiomis dienomis bus toliau plečiami. Tuneliams sugriauti esą reikia daug laiko.Po Gazos ruožu yra išraizgytas kilometrinis tunelių tinkas. Pasak Izraelio, tuneliuose slepiasi daug „Hamas“ teroristų, jie čia taip pat laiko Izraelyje pagrobtus įkaitus. Kad atsilaikytų nuo Izraelio bombų, kai kurie tuneliai išrausti dešimtis metrų po žeme.

Bidenas ir Netanyahu telefonu aptarė padėtį Gazos RuožeJAV prezidentas Joe Bidenas, Baltųjų rūmų duomenimis, telefonu kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu. Jie aptarė padėtį Izraelyje ir Gazos Ruože, teigiama pranešime, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.B. Netanyahu po pokalbio sakė pareiškęs, kad Izraelis tęs karą, kol visiškai pasieks visus savo karo tikslus. JAV vyriausybė pastaruoju metu vis kritiškiau kalbėjo apie intensyvius Izraelio kariuomenės veiksmus Gazos Ruože.„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo Sveikatos ministerija šeštadienio vakarą pranešė, kad per 24 valandas žuvusių palestiniečių skaičius išaugo mažiausiai 201 iki iš viso 20 258. Taip pat sužeisti dar 368 žmonės. Iš vos sužeistųjų, šiais duomenimis, yra 53 688.

„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad aukų skaičius siekia 20 258„Hamas“ kontroliuojamo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija šeštadienį pranešė, kad nuo spalio 7 d., kai prasidėjo karas su Izraeliu, palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 20 258 žmonės.Į naujausią aukų skaičių įtrauktas 201 žmogus, žuvęs per pastarąsias 24 valandas, pažymėjo ministerija. Dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.Šių skaičių neįmanoma patvirtinti remiantis nepriklausomais šaltiniais.

Aukštas Irano pareigūnas: dėl karo Gazoje gali būti blokuojami ir kiti jūrų keliaiAukšto rango Irano pareigūnas šeštadienį perspėjo, kad atsakant į karą Gazos Ruože gali būti užblokuota ne tik Raudonoji jūra, bet ir kiti tarptautiniai jūrų keliai.Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) vado atstovas spaudai generolas Mohammadas Reza Naqdi sakė, kad „tęsiantis nusikaltimams Gazos Ruože“, Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės taip pat turėtų tikėtis, kad atsiras daugiau pasipriešinimo organizacijų.Viduržemio jūra, Gibraltaro sąsiauris ir kiti keliai taip pat netrukus gali būti blokuojami, sakė generolas, o jo žodžius citavo naujienų agentūra „Fars“.Iranas neigia bet kokį savo dalyvavimą Jemeno hučių sukilėlių atakose prieš komercinę laivybą Raudonojoje jūroje. Pasipriešinimo grupuotės regione atstovavo savo šalims ir priėmė sprendimus vadovaudamosi savo interesais, pareiškė Užsienio reikalų ministerija Teherane.JAV apkaltino Teheraną tiesioginiu dalyvavimu vykdant išpuolius Raudonojoje jūroje.Penktadienį Nacionalinio saugumo tarybos atstovė Adrienne Watson CNN sakė, kad naujai išslaptinta žvalgybinė informacija rodo, jog Iranas „aktyviai dalyvauja planuojant operacijas prieš komercinius laivus Raudonojoje jūroje“.„Irano parama per visą Gazos krizę leido hučių judėjimui rengti atakas prieš Izraelį ir jūrų taikinius, nors Iranas dažnai perleisdavo jiems teisę priimti operatyvinius sprendimus“, – transliuotojui sakė A. Watson.

Nepaisant augančio antisemitizmo, žydai iš Vokietijos neemigruojaVokietijos centrinės žydų tarybos pirmininkas Josefas Schusteris teigia nepastebėjęs, kad žydai emigruotų iš Vokietijos, nors šalyje daugėja antisemitinių incidentų.Paklaustas, ar žydų bendruomenės nariai nenusigręžia nuo Vokietijos, šeštadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Rheinische Post“ J. Schusteris atsakė: „Ne, tikrai nematau jokios žydų emigracijos iš Vokietijos“.Pasak jo, visada atsiranda žmonių, kurie išvyksta į Izraelį dėl religinių priežasčių, tačiau to nėra dėl politinių priežasčių, „priešingai nei Prancūzijoje, kur yra akivaizdus žydų egzodas“.Po spalio 7 dieną palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ ir kitų grupuočių įvykdyto teroristinio išpuolio prieš Izraelį Vokietijoje taip pat buvo užfiksuota gerokai daugiau antisemitinių incidentų, įskaitant priešiškumą, žodinį įžeidinėjimą, gyvenamųjų namų žymėjimą Dovydo žvaigždėmis ir bandymą padegti Berlyno sinagogą.Per demonstracijas buvo skanduojami antiizraelietiški šūkiai ir demonstruojami plakatai.Vokietijos kovos su antisemitizmu pareigūnas Felixas Kleinas spalio 7 dieną pavadino „posūkio tašku, taip pat ir žydų saugumui Vokietijoje“.„Man kelia nerimą, kai žydai svarsto galimybę išvykti iš Vokietijos. Ir suprantu, jei kai kurie tai daro. Bendruomenėje tvyro didelis nerimas“, – sakė F. Kleinas „Funke Media Group“ laikraščių šeštadienio numeriams.Jis teigė, kad nuo Holokausto laikų žydams Vokietijoje nebuvo iškilęs toks didelis pavojus kaip dabar.„1972 metais turėjome išpuolį per Miuncheno olimpines žaidynes, 2019 metais – išpuolį [Vokietijos] Halės mieste. Šiandien susiduriame su aktyvia teroristine organizacija, kuri nori nužudyti kuo daugiau žydų – ir kurią atvirai remia dalis gyventojų. Turime bijoti, kad „Hamas“ ranka pasieks net ir Vokietiją“.F. Kleinas turėjo omenyje išpuolį per vasaros Olimpines žaidynes pietiniame Vokietijos mieste, kai aštuoni palestiniečių teroristai įsiveržė į olimpinį kaimelį ir nužudė du Izraelio rinktinės narius, ir kitą neseniai įvykdytą išpuolį, kai šaulys, nepavykus įsiveržti į centrinės Vokietijos Halės miesto sinagogą per Jom Kipuro šventę, netoliese nužudė du žmones.

JT vadovas pagerbė Gazos Ruože žuvusius darbuotojus, o rezoliucija sulaukė daug kritikosJT generalinis sekretorius António Guterresas pagerbė per karą Gazos Ruože žuvusius Jungtinių Tautų darbuotojus.„Per 75 dienas Gazos Ruože žuvo 136 mūsų kolegos – to JT istorijoje dar nėra buvę, – šeštadienį rašė A. Guterresas internetinėje platformoje „X“. – Dauguma mūsų darbuotojų buvo priversti palikti savo namus“.„Reiškiu pagarbą jiems ir tūkstančiams pagalbos darbuotojų, kurie rizikuoja savo gyvybe teikdami pagalbą civiliams Gazoje“, – rašė A. Guterresas.Kitame įraše A. Guterresas dar kartą kritikavo Izraelio veiksmus konflikte. „Tai, kaip Izraelis vykdo šį puolimą, sudaro didžiules kliūtis humanitarinės pagalbos paskirstymui Gazos Ruože“, – rašė jis.Pasak jo, norint veiksmingai gabenti humanitarinę pagalbą į Gazą, reikia saugumo ir darbuotojų, kurie galėtų saugiai dirbti.Po ne vieną dieną trukusių ginčų JT Saugumo Taryba penktadienį priėmė rezoliuciją, kuria raginama padidinti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože, kur gyvena 2 mln. Žmonių. Tačiau tekste nėra reikalavimo nedelsiant nutraukti ugnį. Jungtinės Valstijos, svarbiausia Izraelio rėmėja kare su „Hamas“, balsuojant susilaikė.Pagalbos organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) kritikavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją kaip visiškai niekam netinkamą.„Ši rezoliucija sušvelninta tiek, kad jos poveikis civilių Gazos gyventojų gyvenimui bus beveik bereikšmis. Tekste „skaudžiai trūksta“ to, ko reikia atsižvelgiant į krizę Gazos Ruože, t. y. „neatidėliotinų ir tvarių paliaubų“, – sakė MSF vykdomoji direktorė JAV Avril Benoit.

JT agentūra pranešė, kad Gazos mieste žuvo jos darbuotojas ir daugiau kaip 70 jo šeimos nariųJungtinių Tautų agentūra šeštadienį pranešė, kad per Izraelio aviacijos smūgį netoli Gazos miesto žuvo jos darbuotojas ir 70 jo šeimos narių.Penktadienį paskelbtame JT vystymo programos (UNDP) pranešime UNDP bendradarbis įvardijamas kaip Issamas Al Mughrabis. Jame teigiama, kad per smūgį žuvo jo žmona ir penki vaikai nuo 13 iki 32 metų. „Pranešama, kad per oro smūgį taip pat žuvo 70 jo išplėstinės šeimos narių“, – sakoma pranešime.Arabų žiniasklaida pranešė, kad žuvo 76 žmonės. Izraelio kariuomenė teigė atliekanti tyrimą.JTVP administratorius Achimas Steineris sakė: „Issamo ir jo šeimos netektis mus visus giliai sukrėtė. JT ir civiliai gyventojai Gazoje nėra taikinys. Šis karas turi baigtis. Daugiau nė viena šeima neturėtų patirti tokio skausmo ir kančių, kokias patiria Issamo šeima ir daugybė kitų“.

Izraelio pajėgos: Gazos Ruože nukauta dešimtys „Hamas“ kovotojųDešimtys „Hamas“ kovotojų žuvo, iš oro atakavus Gazos Ruože esantį pastatą, kuriame jie slėpėsi, šeštadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).Prieš tai IDF sausumos pajėgos apšaudė kovotojų grupę, priversdamos juos pasitraukti į pastatą, sakoma pranešime. Jame teigiama, kad pastatas buvo palestiniečių islamistų organizacijos būstinė.Buvo sunaikinti ir kiti netoliese esantys pastatai, kuriais taip pat naudojosi „Hamas“, pranešė IDF.Ginkluoti „Hamas“ kovotojai buvo aptikti ir kitose Gazos Ruožo vietose, sakoma pranešime. Izraelio pajėgos taip pat rado minosvaidžio bombų, sprogmenų ir raketų pietuose esančiame vaikų lopšelyje. Jos paskelbė radinio nuotraukas.Šių pranešimų nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti.IDF kaltina „Hamas“, kad ši slepiasi už civilių gyventojų, tačiau teroristinė organizacija šį kaltinimą neigia.

„Hamas“ JT Saugumo Tarybos rezoliuciją vadina „nepakankama“„Hamas“ pavadino „nepakankamu“ JT Saugumo Tarybos balsavimą, reikalaujantį didelio masto pagalbos tiekimo į Gazos Ruožą, vykstant Izraelio sausumos puolimui prieš palestiniečių teroristinę grupę.„Hamas“, valdantis Gazą nuo 2007 m., pareiškime sako, kad rezoliuciją laiko „nepakankama priemone, kuri nereaguoja į katastrofišką situaciją, kurią sukūrė sionistų [Izraelio] karo mašina“.

Gallantas: „Hamas“ vadas Sinwaras netrukus „susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas paskelbė naują grasinimą Yahya Sinwarui, sakydamas, kad „Hamas“ lyderis netrukus „susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“.„IDF ir gynybos institucijos veikla tęsiasi. Gazos Ruožo šiaurėje operacija pamažu įgyvendina mūsų užsibrėžtus tikslus – „Hamas“ batalionų išmontavimą ir požeminių pajėgumų panaikinimą“, – sakė Y. Gallantas, atlikęs vertinimą su IDF vadu ir Shin Bet, Mossad vadovais, pareigūnai ir kitais gynybos pareigūnais.„Mes taip pat dirbame Khan Younis rajone ir Gazos Ruožo pietuose, o ateityje veiksime ir kitose vietose“, – sako jis.„Aišku viena, Yahya Sinwaras dabar girdi IDF [tankus] virš jo, oro pajėgų bombas ir IDF operacijas. Jis taip pat netrukus susitiks su mūsų ginklų vamzdžiais“, – priduria Y. Gallantas.IDF mano, kad Y. Sinwaras slepiasi po žeme pietų Gazos ruože.

Izraelis JT rezoliuciją vadina nereikalingaIzraelis yra „dėkingas“ Jungtinėms Valstijoms už pastangas „išspręsti problematiškiausius elementus“ Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje, kuri buvo priimta penktadienį, CNN sakė vienas Izraelio pareigūnas.„Jie tikrai sunkiai dirbo, o mes labai vertiname jų pastangas“, – pridūrė pareigūnas.Priimtoje rezoliucijoje reikalaujama „skubios ir ilgesnės humanitarinės pauzės ir koridorių visame Gazos Ruože pakankamai dienų, kad būtų užtikrintas visiškas, greitas, saugus ir netrukdomas humanitarinės pagalbos prieinamumas“.JAV susilaikė nuo balsavimo ir leido ją priimti. Rusija taip pat susilaikė.Pareigūnas pavadino rezoliuciją „nereikalinga ir įrodo JT nesugebėjimą atlikti teigiamo vaidmens konflikte“.Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas pakartojo, kad Izraelis „tęs karą, kol bus išlaisvinti visi įkaitai ir išnaikintas „Hamas“ Gazos Ruože“.„Izraelis ir toliau veiks pagal tarptautinę teisę ir dėl saugumo sumetimų tikrins visą humanitarinę pagalbą, patenkančią į Gazos Ruožą. JTST rezoliucija yra teisinga, raginanti užtikrinti, kad JT veiksmingiau perduodama humanitarinę pagalbą ir kad ji pasiektų savo tikslą. tikslą, o ne „Hamas“, – sakė užsienio reikalų ministras.

JT generalinis sekretorius: „reikia daug daugiau“ nei priimta rezoliucijaJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas skeptiškai įvertino Saugumo Tarybos priimtą Gazos rezoliuciją. Jis tikįs, kad penktadienį priimta rezoliucija padės sumažinti žmonių Gazos Ruože kančias – tačiau „neatidėliojant reikia daug daugiau“, pareiškė jis, turėdamas omenyje tai, jog rezoliucijoje nėra reikalavimo nutraukti smurtą.„Humanitarinės paliaubos yra vienintelė galimybė patenkinti skubius žmonių Gazoje poreikius ir padaryti galą besitęsiančiam jų košmarui“, – pažymėjo A. Guterresas. Efektyviai teikti humanitarinę pagalbą esą galima tik tuomet, kai nevyksta mūšiai.Prieš tai Saugumo Taryba po kelias dienas trukusių ginčų priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama padidinti humanitarinę paramą maždaug 2 mln. kenčiančių Gazos Ruožo gyventojų. Tai gerokai sušvelnintas kompromisinis tekstas, kuriame nėra reikalavimo neatidėliotinai skelbti paliaubas. JAV atsisakė veto ir per balsavimą susilaikė.Iš viso tekstą parėmė 13 Saugumo Tarybos šalių iš 15. Be JAV dar susilaikė Rusija.

JT Saugumo Taryba paragino į Gazos Ruožą pristatyti daugiau humanitarinės pagalbosPo kelias dienas trukusių ginčų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba penktadienį priėmė rezoliuciją, kurioje raginama pristatyti daugiau humanitarinės pagalbos Gazos Ruože esantiems civiliams.Ši žinia paskelbta po to, kai balsavimas dėl rezoliucijos šią savaitę buvo kelis kartus atidėtas, nes buvo manoma, kad JAV vetuos Jungtinių Arabų Emyratų pasiūlytą projektą, jog apsaugotų Izraelio interesus.Pranešama, kad didžiulės derybininkų nuolaidos paskutinę minutę užkirto kelią rezoliucijos žlugimui. Tekstui pritarė 13 iš 15 Taryboje atstovaujamų šalių, Rusijai ir JAV susilaikius.Šioje rezoliucijoje, kuri pagal tarptautinę teisę yra įpareigojanti, Izraelis raginamas „nedelsiant užtikrinti humanitarinės pagalbos pristatymą“ į Gazos Ruožą ir sukurti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“. Ginčytinu klausimu dėl į Gazos Ruožą įvežamų pagalbos prekių tikrinimo Tarybos narės susitarė paskirti atsakingą JT koordinatorių.Tačiau dėl JAV spaudimo buvo atsisakyta tam tikrų teksto dalių, įskaitant pastraipą, kurioje smerkiami „visi tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, įskaitant visas beatodairiškas atakas prieš civilius ir civilinius objektus“. Be to, nebuvo įtrauktas anksčiau reikalautas neatidėliotinas karo veiksmų sustabdymas.

JT vadovas: humanitarinės paliaubos – vienintelis būdas patenkinti Gazos gyventojų poreikiusJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas surengė spaudos konferenciją po balsavimo JT Saugumo Taryboje, skelbia „Sky News“.Jis sako, kad humanitarinės paliaubos yra „vienintelis būdas pradėti tenkinti Gazos Ruožo žmonių poreikius ir užbaigti jų nuolatinį košmarą“. „Šiandienos Saugumo Tarybos rezoliucija gali padėti tai pagaliau padaryti, tačiau nedelsiant reikia daug daugiau“, – sako jis.„Žvelgdamas į ilgesnį laikotarpį, esu labai nusivylęs aukšto rango Izraelio pareigūnų komentarais, kurie kelia abejonių dėl dviejų valstybių sprendimo.“JT vadovas sako, kad dviejų valstybių sprendimas, atitinkantis JT rezoliucijas, „yra vienintelis kelias į tvarią taiką“.„Bet koks kitoks pasiūlymas paneigia Palestinos žmonių žmogaus teises, orumą ir viltį, kursto pyktį, kuris atsiliepia toli už Gazos Ruožo ribų“, – priduria jis.

JT balsavo už rezoliuciją, kuria siekiama sukurti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“Jungtinių Tautų Saugumo Taryba balsavo dėl pasiūlymo sudaryti „sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“ ir paspartinti pagalbos tiekimą į Gazos Ruožą, skelbia „Sky News“.15 narių taryba pritarė Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) parengtai rezoliucijai po to, kai veto teisę turinčios JAV pasiekė, kad rezoliucijoje būtų padaryta norimų pakeitimų.Rusija ir JAV susilaikė, kad balsavimas būtų priimtas.Rezoliucijoje neraginama sustabdyti karo veiksmų.JAV ir Izraelis priešinasi ugnies nutraukimui, nes mano, kad jis būtų naudingas tik „Hamas“. Vietoj to Vašingtonas pritarė kovų pertraukoms, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai ir paleisti kovotojų grupuotės paimti įkaitai.Rezoliucijoje taip pat raginama, kad generalinis sekretorius paskirtų JT pagalbos koordinatorių Gazoje.

JAV vetavo Rusijos rezoliucijos projekto pataisąJAV vetavo Rusijos pasiūlymą į JT rezoliucijos projektą įtraukti raginimą „skubiai ir tvariai nutraukti karo veiksmus“, skelbia „Sky News“.Rusijos Federacijos prezidentas Vasilijus Nebenzia sakė Jungtinių Tautų Tarybai, kad pasirašydama naująją rezoliuciją „Taryba iš esmės suteiktų Izraelio ginkluotosioms pajėgoms visišką judėjimo laisvę toliau valyti Gazos Ruožą“.Rusija pasiūlė iš dalies pakeisti projektą, kad būtų grįžta prie pradinio teksto, kuriame raginama „nutraukti karo veiksmus“. Šį pakeitimą vetavo JAV.

Izraelio kariuomenė teigia, kad raketų ugnis iš Libano pražudė karįIzraelio kariuomenė penktadienį pareiškė, kad raketų ugnis iš Libano netoli sienos pražudė vieną jos karį ir dar vieną sužeidė.Kariai nukentėjo, kai Štulos rajone Izraelio šiaurėje buvo vykdoma „operatyvinė veikla“, sakoma kariuomenės pranešime.

„Hamas“ ministerija: nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 20 tūkst. žmoniųGazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, nuo karo pradžios palestiniečių teritorijoje žuvo 20 057 palestiniečiai. Vien tik per praėjusias dvi dienas žuvo 390 žmonių, penktadienį pranešė ministerija. Šių skaičių šiuo metu patvirtinti nėra galimybės.Pateiktais duomenimis, dar 53 320 žmonių buvo sužeisti.Pastarąjį kartą ministerija kalbėjo apie mažiausiai 20 000 žuvusiųjų, tačiau konkretaus skaičiaus nenurodė. Tarp žuvusiųjų Gazoje, ministerijos teigimu, yra ir tūkstančiai nepilnamečių. Tačiau ir šių duomenų kol kas nėra galimybės patikrinti.

JT įspėjo: Izraelio ir „Hamas“ karas stumia Gazos Ruožą link badoIzraelio ir „Hamas“ karas stumia Gazos Ruožą link bado, įspėjo Jungtinės Tautos prieš penktadienį numatytą Saugumo Tarybos balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekiama padidinti pagalbą palestiniečių teritorijai, bet ne raginti nutraukti ugnį, skelbia „The Guardian“.Po naujų Izraelio smūgių į kelias vis dar veikiančias Gazos ligonines atvyko daugiau sužeistųjų. Gazos miesto Džabalijos rajone per smūgį į namą žuvo 16 žmonių ir daugiau kaip 50 buvo sužeista, pranešė Gazos sveikatos ministerija, remdamasi naujienų agentūra AFP.Šiaurinėje Gazos dalyje nebėra nė vienos veikiančios ligoninės, o iš pradinių 36 teritorijos ligoninių iš dalies veikia tik devynios, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija.Pagalbos darbuotojams pritrūkus žodžių apibūdinti sąlygas Gazos Ruože, JT Saugumo Taryba visą savaitę derėjosi, kaip suformuluoti rezoliuciją dėl karo.Naujausiame projekte, su kuriuo susipažino agentūra AFP, raginama imtis „skubių veiksmų, kad nedelsiant būtų sudarytos sąlygos saugiai ir netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą, taip pat sudaryti sąlygas tvariam karo veiksmų nutraukimui“.Jame neraginama nedelsiant nutraukti kovas. Izraelis, palaikomas savo sąjungininkės Jungtinių Valstijų, prieštaravo bet kokiai nuorodai į „ugnies nutraukimą“.JAV ambasadorė JT Linda Thomas-Greenfield žurnalistams sakė, kad Vašingtonas palaikys rezoliuciją, jei ji „bus pateikta tokia, kokia yra“.

ES ketina jungtis prie JAV iniciatyvos dėl laivybos apsaugos Raudonojoje jūrojeEuropos Sąjunga (ES) ketina jungtis prie JAV iniciatyvos dėl komercinės laivybos Raudonojoje jūroje apsaugos. Agentūros dpa informacija, Bendrijos užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis pateikė konkretų pasiūlymą, kaip būtų galima išplėsti jau veikiančios ES karinės jūrų operacijos ATALANTA įgaliojimus. Pasiūlymą esą šiuo metu vertina 27 ES šalys narės. Jis turėtų būti patvirtintas kiek įmanoma greičiau.Diplomatų duomenimis, ES susitikime ketvirtadienį abejones dėl mandato pakeitimo pareiškė tik Ispanija. Briuselyje tikimasi, kad tai susiję su vidaus politiniais nesutarimais Madride, kurie bus greitai išspręsti.JAV iniciatyva pavadinimu „Prosperity Guardian“ numato smarkiai sustiprinti tarptautinį karinį buvimą Raudonojoje jūroje. Irano remiami hučių sukilėliai čia jau ne kartą atakavo laivus, kad neleistų jiems plaukti Izraelio kryptimi. Hučių tikslas yra priversti nutraukti Izraelio puolimą Gazos Ruože.Virtinė ES šalių jau pažadėjo dvišalę paramą JAV iniciatyvai. Tačiau kelios valstybės pareiškė pageidavimą dėl ES mandato dalyvauti iniciatyvoje.Pasak ES diplomatų, naujasis mandatas leis ES valstybių karo laivams dalyvauti stebint Raudonąją jūrą. Be to, svarstoma, kad prekybinius laivus galėtų lydėti karinės jūrų pajėgos, turinčios gynybos nuo dronų ir raketų sistemas. Tuo tarpu mažai tikėtina, jog būtų nuspręsta dalyvauti proaktyviose karinėse akcijose prieš hučių sukilėlius.ES kovos su piratavimo misijos ATALANTA uždavinys yra atgrasyti jūrų plėšikus prie Somalio krantų ir su jais kovoti, taip pat sudaryti sąlygas nekliudomam humanitarinės pagalbos tiekimui į krizės krečiamą šalį.Pentagonas ketvirtadienį pranešė, kad prie JAV vadovaujamos koalicijos, kuri sieks apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje nuo Jemeno hučių sukilėlių išpuolių, prisijungė daugiau nei 20 šalių.

PRCS ragina vadovus „skubiai įsikišti“ po to, kai teigiama, kad greitosios pagalbos centrą „apgulė IDFAnksčiau buvo skelbta apie Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos pranešimus, kuriuose teigiama, kad Izraelio kareiviai sulaikė ir kankino kelis jos greitosios pagalbos darbuotojus, skelbia „Sky News“. Draugija teigė, kad vieną iš jos greitosios pagalbos centrų Džabalijos pabėgėlių stovykloje Gazos šiaurėje „apgulė“ Izraelio gynybos pajėgos ir kad kai kurie žmonės įstrigo viduje.Dabar, pateikdama dar vieną atnaujintą informaciją, organizacija paragino tarptautinę bendruomenę „skubiai įsikišti, kad būtų užtikrintas skubus jos įgulų išlaisvinimas ir sektoriuje dirbančių komandų apsauga“.„Sky News“ negalėjo patikrinti šių teiginių.https://twitter.com/PalestineRCS/status/1738183951892550131

ES paskelbė 118 mln. eurų pagalbos Palestinos savivaldai planąEuropos Sąjunga paskelbė naują 118 mln. eurų pagalbos Palestinos savivaldai planą, skelbia „Sky News“.Ši institucija vadovauja Vakarų Krantui, bet ne Gazos Ruožui, kurį valdo „Hamas“. Europos Komisija teigė, kad pagalba padės mokėti atlyginimus ir pensijas Vakarų Kranto valstybės tarnautojams, socialines pašalpas pažeidžiamoms šeimoms ir apmokėti siuntimus į Rytų Jeruzalės ligonines.Jos pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad ES taip pat yra pasirengusi ir toliau padėti Palestinos savivaldai ilgesniu laikotarpiu.„Svarstome platesnio masto vidutinės trukmės priemonių paketą kitiems metams, kad prisidėtume prie Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto ekonominio ir politinio stabilumo, kai tik sąlygos vietoje leis tai padaryti, ir tai būtų dalis platesnių tarptautinių pastangų atkurti dviejų valstybių sprendimą“, – sakė ji pareiškime.„Pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia, visomis būtinomis priemonėmis, įskaitant humanitarinius koridorius ir pertraukas humanitariniams poreikiams tenkinti.“

Izraelis ragina evakuotis dar dalį Gazos Ruožo gyventojųIzraelio kariuomenė paragino evakuotis Al Bureidžo pabėgėlių stovyklos Gazos Ruožo centrinėje dalyje gyventojus. Žmonės turėtų pasitraukti į Deir al Balahą, esantį už maždaug 6 km toliau į pietus, penktadienį tinkle X arabų kalba pranešė atstovas.Jo duomenimis, raginimas taip pat galioja žmonėms kituose kvartaluose Gazos Ruožo šiaurėje bei centre. Termino kariuomenė nenurodė. Izraelis neseniai paskelbė, kad sausumos operaciją išplės ir kitas teritorijas Gazos Ruože.Kariuomenės atstovas pranešė apie penktadienį skelbiamą keturių valandų humanitarinę taktinę kovų pertrauką viename Rafos rajonų Gazos Ruožo pietuose. Tai esą palengvins žmonių aprūpinimą.Izraelis paragino žmones eiti į saugias zonas, kurias Izraelio pajėgos pažymėjo žemėlapiuose. Tačiau, anot Jungtinių Tautų, tokių zonų nėra. Saugioje zonoje turi būti bent jau galimybė apsistoti, apsauga, sanitariniai mazgai bei pakankamai maisto ir geriamojo vandens. To esą niekur nėra.

Gazoje mirė JAV ir Izraelio pilietybę turėjęs įkaitas, pranešė kibuco bendruomenėMirė JAV ir Izraelio pilietybę turintis vyras, pagrobtas ir išgabentas į Gazos Ruožą per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, penktadienį pranešė įkaitų šeimoms atstovaujanti organizacija ir jo kibuco bendruomenė.73 metų Gado Haggai mirtis yra naujausias įkaito, laikomo palestiniečių teritorijoje nuo išpuolio dienos, mirties atvejis.Karinio orkestro fleitininkas buvo pagrobtas kartu su 70 metų žmona Judith Weinstein Haggai, kuri, kaip manoma, yra vyriausia moteris tarp įkaitų.Pora buvo pagrobta iš Nir Ozo kibuco, kai spalio 7 dieną jiedu buvo išėję „įprasto rytinio pasivaikščiojimo“, sakoma įkaitų ir dingusiųjų be žinios šeimų forumo pareiškime, kuriame pranešama apie jo mirtį. Jame jis apibūdinamas kaip „muzikantas iš prigimties“.Nir Ozo kibucas teigė, kad G. Haggai kūną „Hamas“ vis dar laiko Gazoje. Jis buvo keturių vaikų tėvas ir septynių anūkų senelis. Izraelio kariuomenė taip pat patvirtino jo mirtį.Spalio 7 dieną „Hamas“ ekstremistai prasiveržė per Gazos Ruožo sieną ir užpuolė pietų Izraelio bendruomenes. Per išpuolius žuvo apie 1 140 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti Izraelio duomenimis. Taip pat apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais.Nuo to laiko per staigų Izraelio oro, jūrų ir sausumos puolimą Gazos Ruože, „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 20 057 žmonės, dauguma jų – moterys ir vaikai.Praėjusį mėnesį per paliaubas 105 įkaitai – izraeliečiai ir kai kurie užsieniečiai – buvo paleisti mainais į 240 palestiniečių, laikomų Izraelio kalėjimuose.Izraelio valdžios institucijų duomenimis, Gazos Ruože vis dar laikomi 129 įkaitai.

Izraelis išplėtė puolimą Gazoje prieš Saugumo Tarybos balsavimą dėl pagalbosIzraelio pajėgos pranešė, kad penktadienį plečia savo sausumos puolimą ir iš naujo veržiasi į centrinį Gazos Ruožą, kai tikimasi, kad JT Saugumo Taryba balsuos dėl rezoliucijos padidinti humanitarinę pagalbą, kad būtų išvengta bado grėsmės.Blėsus viltims dėl neišvengiamo proveržio šią savaitę vykstančiose derybose Egipte, kuriomis siekiama priversti kariaujančius Izraelį ir „Hamas“ susitarti dėl naujų paliaubų, visame Palestinos anklave buvo pranešta apie oro antskrydžius, artilerijos bombardavimus ir kautynes.Izraelio kariuomenė penktadienį įsakė Al Bureij, esančio Gazos Ruože, gyventojams nedelsiant judėti į pietus, o tai rodo naują antžeminio puolimo židinį.

IDF tvirtina atradę ginklų slėptuviųIzraelio gynybos pajėgos teigia atskleidusios daugybę ginklų slėptuvių visame Gazos Ruože, tęsdamos savo operacijas anklave.IDF teigia radę ginklų Juhor ad Dike, esančiame centriniame Gazos Ruože, Khan Youniso pietuose ir Gazos sostinėje, bei al Šatyje šiaurėje.Slėptuvėse rasta granatų, raketų, RPG, ginklų, amunicijos ir kitos karinės įrangos.Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ sukaupė ginklų atsargas ir slepia juos civiliniuose pastatuose, pavyzdžiui, mokyklose ir ligoninėse.„Hamas“ tai neigia.https://twitter.com/IDF/status/1737745142524543344

Aukštas JAV pareigūnas: Izraelis siūlo naują susitarimą, apimantį kai kurių įkaitų paleidimąNaujausias Izraelio pasiūlymas „Hamas“ yra vienos savaitės pertrauka kare, siekiant grąžinti maždaug 35 įkaitus, įskaitant likusias moteris, pagyvenusius, sužeistus ir sergančius vyrus, laikomus Gazoje, CNN sakė aukštas JAV pareigūnas.Šiai grupei priklausytų trys pagyvenę vyrai, pagrobti iš Kibuco Nir Ozo netoli Gazos sienos ir kurie neseniai buvo parodyti „Hamas“ išplatintame vaizdo įraše, kuriame jie prašo būti paleisti.Ir nepaisant to, kad „Hamas“ ketvirtadienį savo „Telegram“ kanale pareiškė, kad nesutiks su jokiomis diskusijomis dėl apsikeitimo kaliniais tol, kol Izraelis baigs savo karinę operaciją, JAV pareigūnai ir toliau tiki, kad yra būdas užtikrinti daugiau įkaitų paleidimą, sakė šis pareigūnas. Jis atsisakė pasakyti, ar aukščiausias „Hamas“ lyderis Gazoje Yayha Sinwaras reagavo į naujausią Izraelio pasiūlymą dėl įkaitų. Sinwaras yra pagrindinis Izraelio taikinys Gazos Ruože, o Izraelio gynybos pajėgos pavadino jį „vaikščiojančiu mirusiu žmogumi“.

Baltieji rūmai: Izraelis pripažino, kad reikia pereiti prie „mažesnio intensyvumo“ karinės kampanijos GazojeIzraelis patikino Jungtines Valstijas apie savo planus „pereiti nuo didesnio intensyvumo operacijų... prie kažko šiek tiek mažesnio intensyvumo“, kai jo tikslai Gazoje keičiasi, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.„Izraeliečiai sako, kad jie pripažįsta, kad reikia pereiti į kitokį kovos etapą – turiu galvoje, kad bet kurioje karinėje kampanijoje, kur jūs ketinate pereiti prie kitokių tikslų, jūs pasieksite tuos skirtingus tikslus per skirtingas taktikas ir operacijas, ir tai yra standartas vykdant karines operacijas“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.Kirby atsisakė spėti, kada tiksliai Izraelis pereis į naują etapą.„Mes nediktuojame izraeliečiams sąlygų ir terminų“, – sakė jis ir pridūrė, kad JAV „kalbėjo apie tai, kaip svarbu pereiti prie mažesnio intensyvumo operacijų, ir akivaizdu, kad nenorime, kad jie tai padarytų anksčiau, nei mano, kad gali padaryti tai saugiai ir veiksmingai“.

Prie koalicijos laivybai Raudonojoje jūroje apsaugoti prisijungė daugiau nei 20 šaliųPentagonas ketvirtadienį pranešė, kad prie JAV vadovaujamos koalicijos, kuri sieks apsaugoti laivybą Raudonojoje jūroje nuo Jemeno hučių sukilėlių išpuolių, prisijungė daugiau nei 20 šalių.Irano remiami hučiai gyvybiškai svarbioje laivybos magistralėje jau yra atakavę keletą laivų, teigdami, kad savo išpuoliais jie rodo paramą Gazoje, kur Izraelis kariauja su teroristų grupuote „Hamas“, gyvenantiems palestiniečiams.„Daugiau nei 20 valstybių pareiškė norą dalyvauti“ koalicijoje, kalbėdamas su žurnalistais sakė Pentagono atstovas generolas majoras Patas Ryderis.P. Ryderio teigimu, hučiai „kėsinasi į viso pasaulio šalių gerovę ir klestėjimą“, iš esmės tapdami „banditais, kurie siaučia prie tarptautinio greitkelio – Raudonosios jūros“.Koalicijos pajėgos taps „tam tikru greitkelio patruliu, patruliuosiančiu Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje, kad galėtų reaguoti į šiuo svarbiu tarptautiniu vandens keliu plaukiančių laivų signalus ir, jei reikia, jiems padėti“, – sakė jis, pareikalaudamas, kad hučiai liautųsi puldinėję laivus.Izraelio ir „Hamas“ konfliktas naujai įsiplieskė po to, kai spalio 7 d. Palestinos smogikų grupuotė kirto Izraelio sieną ir šalyje surengė išpuolį, per kuri, Izraelio duomenimis pagrįstu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, Izraelyje žuvo maždaug 1 140 žmonių.Prisiekęs sunaikinti „Hamas“, Izraelis pradėjo negailestingą Gazos bombardavimą ir sausumos operaciją šioje teritorijoje. Trečiadienį „Hamas“ vyriausybė pranešė, kad per Izraelio karinę kampaniją Gazoje jau žuvo mažiausiai 20 000 žmonių.Šios žūtys sukėlė plačią pasipiktinimo bangą Vidurio Rytuose bei pakurstė regione veikiančių ginkluotųjų grupuočių išpuolius - tokius, kaip hučių atakos prieš Raudonąja jūra plaukiančius laivus.Pirmadienį Jungtinės Valstijos paskelbė steigiančios tarptautinę Raudonosios jūros koaliciją, o po poros dienų hučiai perspėjo smogsiantys atgalios, jei juos kas užpuls.