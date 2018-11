Šis įspėjimas buvo paskelbtas antradienį, kelios valandos po to, kai iš Gazos paleista raketa Izraelyje užmušė žmogų. Raketa pataikė į gyvenamąjį namą Aškelone. Ji buvo paleista po to, kai per Izraelio antskrydį buvo sugriautas „Hamas“ televizijos pastatas Gazoje. „Hamas“ karinio sparno atstovas spaudai Abu Obeida nurodė, kad Aškelonas „pateko į ugnies liniją po pastatų Gazoje subombardavimo“. Jis sakė, kad Ašdodas ir Beer Ševa bus „kiti taikiniai, jei priešas toliau bombarduos civilinius pastatus“. Iš trijų minėtų miestų Aškelonas yra arčiausiai Gazos Ruožo.

