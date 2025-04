„Hamas“ atmetė Izraelio pasiūlymą dėl paliaubų

„Hamas“ atstovo teigimu, tarpininkų Egipto ir Kataro pasiūlymas numato 50 dienų paliaubas, per kurias mainais į 250 kalinamų palestiniečių būtų paleisti penki pagrobti izraeliečiai, įskaitant vieną, turintį ir JAV pilietybę. Tarp minėtų kalinių 150 Izraelyje yra nuteisti kalėjimo iki gyvos galvos bausmėmis.

Pasiūlymas, be to, numato dar 2 000 palestiniečių, kurie buvo sulaikyti Gazos Ruože po išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., paleidimą iš Izraelio kalėjimų. Pasiūlyme taip pat kalbama apie tolesnį pagalbos tiekimą bei Izraelio pajėgų pasitraukimą iš tų teritorijų Gazos Ruože, kurias šios vėl užėmė per naują puolimą prieš „Hamas“.