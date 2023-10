Įsiveržimas į Gazą pradėtas planuoti po to, kai prieš savaitę „Hamas“ teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelį, pralaužė pasienio įtvirtinimus ir nusiaubė pietų Izraelio bendruomenes nužudydami 1 300 žmonių.

Per Izraelio atsakomuosius oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo daugiau nei 2 200 žmonių. Izraelis užblokavo šią nedidelę palestiniečių teritoriją prie Viduržemio jūros krantų ir nutraukė maisto, degalų, vandens ir medikamentų tiekimą.

Planuojamas įsiveržimas, kurio tikslas „Hamas“ sutriuškinimas, artėjo jau penktadienį, kai apie 1 mln. Gazos Ruožo gyventojų Izraelis nurodė per 24 valandas evakuotis į pietinę šios teritorijos dalį.

Šeštadienį Izraelis pakartojo, kad palestiniečiai turėjo pasitraukti į Gazos Ruožo pietus iki 16 val. naudodamiesi patvirtintais maršrutais.

Tuo metu „Hamas“ bandė sutrukdyti civiliams evakuotis aiškindami, kad tokie raginimai tėra žydų propaganda. Liudininkai pasakojo apie augančią paniką Gazoje ir, kad žmonės bėga automobiliais, sunkvežimiais, asilų tempiamais vežimais ir pėsčiomis vieninteliu pagrindiniu keliu.

„Hamas“ teigė, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo 70 žmonių, o 200 buvo sužeisti. Penktadienį islamistų organizacijos atstovas sakė, kad dauguma aukų buvo moterys su vaikais, o aviacija pataikė į tris konvojus.

Tačiau Izraelio pajėgos šito nepatvirtino ir aiškinasi tokius pareiškimus. Kariuomenė teigia besitaikanti tik į teroristų buveines ir kaltina „Hamas“ naudojantis civiliais Gazoje kaip „gyvaisiais skydais“. Izraelis teigia, kad per oro antskrydžius žuvo aukščiausi „Hamas“ vadai suplanavę įsiveržimą į Izraelį.

Šeštadienį iš Gazos Ruožo į Tel Avivą ir Izraelio vidurinę dalį vėl buvo paleista daug raketų, bet pranešimų apie sužeistuosius nebuvo.

Per „Hamas“ teroristų išpuolius nuo praeito šeštadienio žuvo mažiausiai 265 Izraelio kareiviai. Manoma, kad palestiniečiai pagrobė ir į Gazos Ruožą išsivežė nuo 120 iki 150 žmonių.

Tuo metu „The New York Times“ remdamasi trimis aukšto rango Izraelio karininkais pranešė, kad Izraelis Gazos Ruožo puolimą norėjo pradėti šį savaitgalį, bet jis buvo atidėtas dėl debesuotumo, kuris būtų apsunkinęs naikintuvų pilotų ir dronų operatorių pastangas pridengti karius ant žemės.

Anot leidinio, dėl karinės operacijos Gazoje Izraelis gali įsitraukti į mėnesius truksiančias kautynes mieste. Manoma, kad šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje dešimtys tūkstančių „Hamas“ teroristų slepiasi bunkeriuose ir tuneliuose, kurie driekiasi šimtus kilometrų po žeme.

Izraelio kariuomenė mano, kad bandydama apsunkinti puolimą „Hamas“ susprogdins tunelius, kai prie jų priartės kariai. Be to, naudodamasi tunelių sistema „Hamas“ taip pat gali apeiti Izraelio karius už nugaros. Dėl to kyla grėsmė, kad teroristai gali efektyviai įsitvirtinti po žeme prisidengdami įkaitais.

„The New York Times“ pranešė, kad Izraelio operacijoje dalyvaus pėstininkai, tankai ir karo inžinieriai. Karius ant žemės iš oro pridengs naikintuvai, sraigtasparniai, bepilotės skraidyklės ir artilerija iš žemės bei iš jūros.

Įvykiai Izraelyje

JT agentūra: pirmąją karo savaitę Gazoje iš namų pasitraukė 1 mln. palestiniečiųApie 1 mln. žmonių pasitraukė iš savo namų Gazos Ruože per pirmąją karinio konflikto savaitę, praneša AFP.Tokius skaičius paskelbė Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra (UNRWA).Anot UNRWA komunikacijos direktorės Juliette Touma, šis skaičius tikriausiai išaugs nes dar daugiau žmonių paliks savo namus.Izraelio lėktuvai „Hamas“ taikinius Gazos Ruože bombarduoja po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė daugiau nei 1 300 žmonių. Žuvusiųjų skaičius per bombardavimus Gazoje viršijo 2 300.Gazos Ruože gyvena apie 2,3 mln. palestiniečių.

Ukrainos dronai smogė Rusijos pastotei, tiekiančiai elektrą kariniams objektamsUkraina panaudojo bepilotes skraidykles ir sekmadienį smogė pastotei, kuria tiekiama elektra Rusijos kariniams objektams Belgorodo srityje.Apie tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šaltiniais Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU).SBU paskelbė apie sėkmingą dronų-kamikadzių ataką prieš Krasnaja Jaruga pastotę Belgorodo srityje.Saugumo tarnyba išplatino smūgio vaizdo įrašą, nurodydama, kad pastotė tiekė elektros energiją keletui Rusijos karinių objektų.SBU taip pat perspėjo Rusiją, kad Ukraina atsakys į priešo vykdomas atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir taip pat trikdys elektros tiekimą Rusijoje.Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė apie didelę dronų ataką Kursko ir Belgorodo regionuose, besiribojančiuose su Ukraina.

Izraelyje dėl nuolatinių apšaudymų evakuojamas miestas, pranešama apie įsibrovusius teroristusPasienyje su Gazos Ruožu esantis Sderoto miestas – evakuojamas. Jau savaitę nesiliaujant apšaudymams raketomis, jį paliko didžioji dalis iš 30 tūkst. gyventojų.„The Jerusalem post“ teigė, jog raketų antskrydžiai padarė daug žalos namams ir nusinešė nemažai civilių gyvybių.Sekmadienį teroristams vėl pradėjus apšaudymą, nuspręsta iš miesto evakuoti jame likusius gyventojus. Pranešama, jog viena raketų pataikė į gyvenamąjį namą, kuris po sprogimo užsiliepsnojo. „The Jerusalem post“ praneša, jog išpuolio metu žmonės nenukentėjo.Pietų Izraelyje, Ofakimo mieste – paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, įtariant, jog prasiskverbė teroristai, gyventojams nurodyta likti savo namuose, praneša Izraelio žiniasklaida.

Nyderlandai į ambasadą Libane siunčia karių komandą Augant įtampai Libano ir Izraelio pasienyje, Nyderlandai į savo ambasadą Libano sostinėje Beirute nusiuntė karių komandą, praneša dpa.„Kariuomenės personalas suteiks paramą Nyderlandų ambasadai Beirute jeigu saugumo situacija Libane ypač suprastėtų“, – paskelbė Gynybos ministerija.Tačiau Nyderlandų piliečių evakuacija iš Libano kol kas neplanuojama.Anot Gynybos ministerijos, karių komandą iš Eindhoveno oro uosto į Beirutą sekmadienį išskraidino karinis transporto lėktuvas „C-130 Hercules“.Praeitą savaitę „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelį, o pastarasis surengė atsakomuosius aviacijos smūgius Gazos Ruože. Tuo metu Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė pakartotinai apšaudo Izraelį iš Libano.

„Hamas“ Gazoje laiko 126 įkaitus iš IzraelioIzraelio ginkluotosios pajėgos sako patvirtinusios, kad teroristinė organizacija „Hamas“ Gazos Ruože laiko 126 izraeliečius įkaitus, praneša „The Guardian“.Anksčiau „Hamas“ teigė, kad Gazoje 13 įkaitų žuvo per Izraelio karo lėktuvų vykdomus bombardavimus. Tarp jų neva buvo ir užsieniečių, tačiau neatskleista, iš kokių jie valstybių.Izraelio kariuomenė taip pat pranešė, kad 279 jos kareiviai žuvo nuo spalio 7 d., kai „Hamas“ netikėtai įsiveržė į pietų Izraelį. Iš viso žuvo daugiau nei 1 300 Izraelio piliečių.Tuo metu Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija sako, kad Izraeliui vykdant bombardavimo kampaniją Gazoje žuvo daugiau nei 2 300 žmonių. Gydytojai perspėja, kad gali mirti tūkstančiai jei baigsis degalai ir atsargos.

Izraelis įvedė apribojimus pasienyje su LibanuIzraelio kariuomenė įvedė apribojimus 4 km ruože pasienyje su Libanu dėl pasikartojančių išpuolių, kuriuos vykdo Irano remiama grupuotė „Hezbollah“, informuoja dpa.Izraelio kariuomenė prašo žmonių nebandyti patekti į šią teritoriją, nes tai draudžiama.Tuo metu civilių, kurie gyvena arčiau nei 2 km nuo sienos su Libanu, prašoma būti arti saugomų vietų.Be to, aktyvioje karo veiksmų vietoje karinių operacijų tikslais ribojamas GPS signalas. Dėl to galimi nesklandumai išmaniųjų telefonų programėlėse, naudojančiose vietos nustatymo paslaugas.

JAV savo piliečius iš Izraelio evakuos laivuJungtinės Amerikos Valstijos savo piliečius iš Izraelio į Kiprą pirmadienį evakuos laivu, praneša AFP.Artėjant galimam Izraelio pajėgų įvedimui į Gazos Ruožą, laivas išplauks iš Haifos uosto ir į Limasolį evakuos JAV piliečius ir jų šeimų narius, turinčius galiojančius kelionių dokumentus. Apie tai sekmadienį paskelbė JAV ambasada Izraelyje.Izraelyje gyvena dešimtys tūkstančių žmonių, turinčių JAV pilietybę. Spalio 7 d. į Izraelį iš Gazos Ruožo įsiveržę „Hamas“ teroristai nužudė 29 JAV piliečius, o dar 15 dingo be žinios, manoma, kad juos pagrobė „Hamas“.JAV ambasada neatskleidė, kiek žmonių bus evakuota laivu, tačiau žinoma, kad įlaipinimas prasidės 8 val. ryto, o vietų skaičius yra ribotas.Visi keleiviai turės pasirašyti dokumentus pasižadėdami sumokėti už kelionę ir galės pasiimti tik vieną lagaminą. Po to iš Kipro bus suorganizuoti užsakomieji lėktuvų skrydžiai.

Izraelio – Libano pasienyje tęsiasi susišaudymai, evakuojami civiliai Sekmadienį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė šalies šiaurėje, ties siena su Libanu, kuriame veikia teroristinė organizacija „Hezbollah“ sukūrusi 4 kilometrų saugumo zoną. Į ją nebus įleidžiami jokie civiliai gyventojai.Šių veiksmų Izraelio kariuomenė ėmėsi nesiliaujant apšaudymams raketomis ir minosvaidžiais iš Libano pusės. Taip pat fiksuoti „Hezbollah“ teroristų bandymai patekti į žydų valstybės teritoriją, juos raketa sunaikino bepilotis IDF orlaivis.Tvyrant įtampai Izraelio kariuomenė įspėja žmones, esančius poros kilometrų atstumu iki sienos su Libanu būti slėptuvėse nuo bombų ir saugiose patalpose. Sekmadienio rytą liepta evakuotis Izraelio šiaurėje esančių žemės ūkio komunų nariams.

JAV į Artimuosius Rytus pasiųs antrą lėktuvnešį JAV siunčia antrąjį lėktuvnešį į rytinę Viduržemio jūros dalį po to, kai „Hamas“ teroristai praeitą savaitę įsiveržė į Izraelį. Apie tai JAV Gynybos departamentas pareiškė šį šeštadienį, informuoja dpa.Gynybos sekretorius Lloydas Austinas paskelbė, kad lėktuvnešis „Dwight D. Eisenhower“ su smogiamąja grupe bus siunčiamas į regioną „siekiant atgrasyti nuo priešiškų veiksmų prieš Izraelį ar bandymų išplėsti karą po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį“.Smogiamąją grupę taip pat sudaro valdomų raketų kreiseris ir trys valdomų raketų eskadriniai minininkai.Anksčiau JAV į regioną pasiuntė lėktuvnešį „Gerald R. Ford“ su smogiamąja grupe.„JAV pajėgų padidinimas siunčia signalą apie Jungtinių Valstijų tvirčiausią įsipareigojimą Izraelio gynybai ir ryžtą atgrasyti bet kokią valstybę ar nevalstybinius veikėjus nuo bandymų eskaluoti šį karą“, – sakoma gynybos sekretoriaus pareiškime.Gazos Ruožą valdanti palestiniečių ekstremistinė organizacija „Hamas“ spalio 7 d. paleido tūkstančius raketų į Izraelį, o šimtai jos teroristų įveikė gynybinius įtvirtinimus ir netikėtai įsiveržė į šalį, nusiaubė gyvenvietes pietų Izraelyje, užpuolė muzikos festivalį ir iš viso nužudė daugiau nei 1 300 žmonių.Izraelis surengė atsakomuosius smūgius prieš „Hamas“ Gazoje. Per oro antskrydžius žuvo mažiausiai 2 200 žmonių. Taip pat artimiausiu metu laukiama Izraelio kariuomenės įvedimo į Gazą.JAV paskelbė, kad jos karo laivai nedalyvaus karinėse operacijose ir regione yra tik kaip atgrasymo priemonė. Baltieji rūmai pabrėžė, kad nėra jokių planų siųsti JAV karius į Izraelį.

Izraelio pajėgos civiliams davė daugiau laiko pasitraukti iš šiaurinės Gazos Ruožo daliesIzraelio kariuomenė sekmadienį civiliams palestiniečiams suteikė daugiau laiko pasitraukti iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę, skelbia dpa.Gyventojai nustatytu maršrutu gali keliauti nuo 10 iki 13 val. Apie tai socialiniame tinkle „X“ („Twitter“) arabų kalba paskelbė Izraelio karinių pajėgų atstovas spaudai. Šiomis valandomis kariuomenė neatakuos evakuacijos maršruto.Izraelio karinių pajėgų pranešime nurodoma, kad jeigu žmonėms rūpi jų šeimų saugumas, jie turėtų vykti į pietus, nes Gazos Ruožą valdančiai „Hamas“ rūpi tik šios teroristinės organizacijos nariai ir jų šeimos.Taip pat pranešama, kad „Hamas“ bando užkirsti kelią civilių evakuacijai. Izraelis islamistų organizaciją kaltina naudojantis vietos gyventojais kaip „gyvaisiais skydais“.Izraelio pajėgos virš Gazos mėto skrajutes arabų kalba su raginimu trauktis į pietus. Kariuomenės teigimu, šimtai tūkstančių palestiniečių jau persikėlė į Gazos Ruožo pietus po ankstesnių raginimų evakuotis.Politikos apžvalgininkai primena, kad Izraelio kariuomenės nurodymas evakuotis taikomas 1 mln. šiaurės Gazoje gyvenančių palestiniečių, nes laukiama Izraelio pajėgų įvedimo į Gazą.Jungtinės Tautos evakuacijos nurodymus kritikuoja ir perspėja dėl gresiančios humanitarinės nelaimės.Izraelio aviacija taikinius Gazoje ėmė bombarduoti po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ teroristai įvykdė beprecedentį išpuolį – įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė mažiausiai 1 300 žmonių.

Planuojamos karinės operacijos Gazos Ruože tikslas – sunaikinti teroristinę organizaciją „Hamas“, kad ji daugiau negalėtų kelti grėsmės Izraeliui, sekmadienio ryte sakė Izraelio kariuomenės atstovas spaudai pulkininkas Džonatanas Conricus.Daugiau skaitykite čia.

Trys „Hamas“ teroristai žuvo bandydami patekti iš Libano į IzraelįTeroristinė organizacija „Hamas“ sekmadienį prisiėmė atsakomybę už du bandymus patekti iš Libano į Izraelį. Šie bandymai buvo nesėkmingi – Izraelis nukovė tris „Hamas“ teroristus, praneša AFP.„Hamas“ karinis sparnas, „al-Qassam“ brigados, paskelbė, kad jų nariams pavyko susprogdinti pasienio tvorą ir įsiveržti į „okupuotą Palestiną“, kur „įvyko susirėmimai su priešu“. Tačiau jie žuvo per oro antskrydį. Vėliau Izraelio kariuomenė patvirtino, kad buvo nukauti keli teroristai, bandę patekti į Izraelį iš Libano.„al-Qassam“ brigados taip pat prisiėmė atsakomybę už incidentą Libano pasienyje penktadienį, kur įvyko susišaudymas su Izraelio kariais.Du Libano saugumo tarnybų atstovai penktadienį sakė, kad Izraelis apšaudė pasienio regioną po to, kai prie pasienio tvoros įvyko sprogimas. Izraelio kariuomenė teigė, kad jai teko reaguoti į sprogimą, padariusį nedidelę žalą pasienio tvorai.

Izraelio kariuomenė nukovė dar vieną „Hamas“ vadąGazos Ruože buvo nukautas dar vienas islamistų grupuotės „Hamas“ vadas, manoma, prisidėjęs prie praeitą savaitę įvykdyto išpuolio prieš Izraelį planavimo, praneša dpa.Izraelio ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad šeštadienio vakarą per oro antskrydžius žuvo Billalis Al Kedra, „Hamas“ dalinių vadas Chan Junise, mieste Gazos Ruože.Izraelio kariuomenė teigia, kad žuvo ir kiti „Hamas“ bei „Islamo džihado“ vadai. Buvo smogta daugiau nei 100 „Hamas“ taikinių Zeitune, Chan Junise ir Džabalijoje. Buvo sunaikinti operatyviniai valdymo centrai, kariniai objektai, dešimtys prieštankinių raketų paleidimo aikštelių ir stebėjimo postai.Be to, Izraelis smogė ir teroristinės organizacijos „Islamo džihadas“ vadovavimo centrams.„Hamas“ yra paskelbta teroristine organizacija Europos Sąjungoje, Jungtinėse Valstijose ir Izraelyje.

Izraelis rengiasi koordinuotam Gazos Ruožo puolimuiIzraelio kariuomenė šeštadienio vakarą paskelbė, kad pasirengimas integruotam ir koordinuotam Gazos Ruožo puolimui iš oro, jūros ir žeme artėja prie pabaigos, praneša naujienų agentūra dpa.Įsiveržimas į Gazą pradėtas planuoti po to, kai prieš savaitę „Hamas“ teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelį, pralaužė pasienio įtvirtinimus ir nusiaubė pietų Izraelio bendruomenes nužudydami 1 300 žmonių.Per Izraelio atsakomuosius oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo daugiau nei 2 200 žmonių. Izraelis užblokavo šią nedidelę palestiniečių teritoriją prie Viduržemio jūros krantų ir nutraukė maisto, degalų, vandens ir medikamentų tiekimą.Planuojamas įsiveržimas, kurio tikslas „Hamas“ sutriuškinimas, artėjo jau penktadienį, kai apie 1 mln. Gazos Ruožo gyventojų Izraelis nurodė per 24 valandas evakuotis į pietinę šios teritorijos dalį.Šeštadienį Izraelis pakartojo, kad palestiniečiai turėjo pasitraukti į Gazos Ruožo pietus iki 16 val. naudodamiesi patvirtintais maršrutais.Tuo metu „Hamas“ bandė sutrukdyti civiliams evakuotis aiškindami, kad tokie raginimai tėra žydų propaganda. Liudininkai pasakojo apie augančią paniką Gazoje ir, kad žmonės bėga automobiliais, sunkvežimiais, asilų tempiamais vežimais ir pėsčiomis vieninteliu pagrindiniu keliu.„Hamas“ teigė, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo 70 žmonių, o 200 buvo sužeisti. Penktadienį islamistų organizacijos atstovas sakė, kad dauguma aukų buvo moterys su vaikais, o aviacija pataikė į tris konvojus.Tačiau Izraelio pajėgos šito nepatvirtino ir aiškinasi tokius pareiškimus. Kariuomenė teigia besitaikanti tik į teroristų buveines ir kaltina „Hamas“ naudojantis civiliais Gazoje kaip „gyvaisiais skydais“. Izraelis teigia, kad per oro antskrydžius žuvo aukščiausi „Hamas“ vadai suplanavę įsiveržimą į Izraelį.Šeštadienį iš Gazos Ruožo į Tel Avivą ir Izraelio vidurinę dalį vėl buvo paleista daug raketų, bet pranešimų apie sužeistuosius nebuvo.Per „Hamas“ teroristų išpuolius nuo praeito šeštadienio žuvo mažiausiai 265 Izraelio kareiviai. Manoma, kad palestiniečiai pagrobė ir į Gazos Ruožą išsivežė nuo 120 iki 150 žmonių.Tuo metu „The New York Times“ remdamasi trimis aukšto rango Izraelio karininkais pranešė, kad Izraelis Gazos Ruožo puolimą norėjo pradėti šį savaitgalį, bet jis buvo atidėtas dėl debesuotumo, kuris būtų apsunkinęs naikintuvų pilotų ir dronų operatorių pastangas pridengti karius antežemės.Anot leidinio, dėl karinės operacijos Gazoje Izraelis gali įsitraukti į mėnesius truksiančias kautynes mieste. Manoma, kad šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje dešimtys tūkstančių „Hamas“ teroristų slepiasi bunkeriuose ir tuneliuose, kurie driekiasi šimtus kilometrų po žeme.Izraelio kariuomenė mano, kad bandydama apsunkinti puolimą „Hamas“ susprogdins tunelius, kai prie jų priartės kariai. Be to, naudodamasi tunelių sistema „Hamas“ taip pat gali apeiti Izraelio karius už nugaros. Dėl to kyla grėsmė, kad teroristai gali efektyviai įsitvirtinti po žeme prisidengdami įkaitais.„The New York Times“ pranešė, kad Izraelio operacijoje dalyvaus pėstininkai, tankai ir karo inžinieriai. Karius ant žemės iš oro pridengs naikintuvai, sraigtasparniai, bepilotės skraidyklės ir artilerija iš žemės bei iš jūros.

Izraelio sveikatos organizacija teigia, kad per „Hamas“ išpuolius naktį žuvo mažiausiai 1 žmogus ir 11 buvo sužeistaVienintelė Izraelio nacionalinė kraujo ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) nuo vėlyvo penktadienio iki šeštadienio gydė 12 nukentėjusiųjų nuo „Hamas“ išpuolių, teigiama organizacijos pranešime. Vienas iš sužeistųjų, 20-metis, mirė. Kitų MDA gydytų žmonių patirti sužeidimai buvo įvairūs – nuo raketos skeveldrų iki streso.Tarnybos komandos šeštadienį visoje šalyje tebeturi aukštą parengtį ir dislokavo apie 1 400 greitosios pagalbos automobilių, įskaitant neperšaunamas mašinas, taip pat greitosios pagalbos automobilius ir mobiliuosius intensyviosios terapijos skyrius (MICU), kurie atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Paramą teikia ir MDA sraigtasparniai, kurie jau įvykdė dešimtis medikų misijų ir evakavo daugybę civilių bei Izraelio gynybos pajėgų nukentėjusiųjų“.

Saudo Arabija sustabdė derybas dėl santykių su Izraeliu normalizavimoSaudo Arabija sustabdė derybas dėl galimo santykių su Izraeliu normalizavimo, šeštadienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis, įsiplieskus karui tarp Izraelio ir palestiniečių grupuotės „Hamas“.„Saudo Arabija nusprendė sustabdyti diskusijas dėl galimo normalizavimo ir apie tai informavo JAV pareigūnus“, – AFP sakė apie derybas informuotas šaltinis.Spalio 7 dieną „Hamas“ surengė plataus masto išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 300 žmonių, ir sulaukė atsakomosios bombardavimo operacijos, per kurią Gazos Ruože žuvo mažiausiai 2 215 žmonių, ir dabar laukiama galimo Izraelio sausumos puolimo.Šaltinis kalbėjo tą pačią dieną, kai JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas Rijade susitiko su savo kolega Saudo Arabijos princu Faisalu bin Farhanu. Čia buvo paskutinė A. Blinkeno kelionės po šešias regiono šalis stotelė.Po šio susitikimo Saudo Arabijos užsienio reikalų ministerija paragino „nedelsiant nutraukti ugnį Gazoje ir jos apylinkėse“ ir skubiai pristatyti humanitarinę pagalbą.

Izraelio kariuomenė sako, kad ruošiasi kitiems karo etapamsIzraelio kariuomenė teigia, kad ruošiasi „kitiems karo prieš „Hamas“ etapams“, kurie gali būti vykdomi „smūgiuojant iš oro, jūros ir sausumos“ bei vykdant „reikšmingas sausumos operacijas“.Šiose operacijose dalyvauja šimtai tūkstančių pašauktų rezervistų ir jos bus vykdomos pagal „įvairius operatyvinius puolimo planus“, sakoma Izraelio gynybos pajėgų šeštadienio pareiškime.Be „bendrų ir koordinuotų smūgių“, Izraelio sausumos pajėgos ir kariuomenės logistikos vadovybė ruošia Izraelio gynybos pajėgų karius „išplėstai kovos arenai“, sakoma pareiškime.Pastarosiomis dienomis kariuomenės teigimu, svarbiausios pajėgos gavo kovai reikalingą įrangą.

Izraelis pripažįsta, kad šalies žvalgyba padarė „klaidų“ nenumatydama „Hamas“ atakųAukšto rango Izraelio pareigūnas šeštadienį pripažino, kad žvalgyba padarė „klaidų“ prieš žiaurų ir šaliai netikėtą „Hamas“ išpuolį, įvykdytą praėjusį savaitgalį.Spalio 7 dienos rytą palestiniečių smogikai surengė daugiakryptį puolimą, pralaužė Gazos pasienio užtvarą ir nusitaikė į pietų Izraelio bendruomenes bei kariuomenės bazes.„Tai mano klaida ir ji atspindi visų (žvalgybos) vertinimus atliekančių asmenų klaidas“, – sakė nacionalinio saugumo patarėjas Tzachi Hanegbi spaudos brifinge, paklaustas apie savo neseniai išsakytas pastabas, kuriomis prognozavo, kad „Hamas“ agresijos nebus.

Izraelio premjeras pirmą kartą po „Hamas“ žudynių apsilankė pasienio rajonuoseIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu pirmą kartą po netikėtos „Hamas“ atakos ir žudynių žydų bendruomenėse apsilankė pasienio zonoje netoli Gazos Ruožo.B. Netanjahu apsilankė Be‘eri ir Kfar Aza kibucuose, ten apžiūrėjo namus, sugriautus per „siaubingas žudynes“ praėjusį savaitgalį, šeštadienį po vizito pranešė jo biuras.Per susitikimą su vietovėje dislokuotais kariais jis paklausė, ar jie pasirengę „kitam etapui“, teigiama Izraelio žiniasklaidos pranešimuose.Izraelis rengiasi sausumos puolimui į Gazos Ruožą, praėjus savaitei po to, kai „Hamas“ smogikai pribloškė pasaulį žudydami pasienio bendruomenėse gyvenančius izraeliečius.„Esame pasirengę“, – apie vizitą socialiniame tinkle „X“ rašė B. Netanjahu.Pastarosiomis dienomis Izraelyje pasigirdo kritikos, kad premjeras dar neapsilankė nuniokotuose pietų Izraelio kaimuose ir miestuose.

Tarptautinė teisė neleidžia masinės evakuacijos, Ispanijos premjeras perspėjo IzraelįTarptautinė teisė neleidžia Izraelio reikalaujamos masinės evakuacijos iš Gazos Ruožo, šeštadienį įspėjo Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas po to, kai Izraelis nurodė palestiniečių anklavo šiaurinės dalies gyventojams pasitraukti.„Izraelis turi teisę gintis, bet visada laikydamasis tarptautinės humanitarinės teisės, kuri neleidžia evakuoti palestiniečių iš Gazos Ruožo, kaip teigia Jungtinės Tautos“, – sakė P. Sanchezas per savo Socialistų partijos posėdį pietvakariniame Meridos mieste.„Visiškai ir be jokių abejonių smerkiame „Hamas“ teroristinį išpuolį Izraelyje, taip pat izraeliečių žūtį, ir reikalaujame skubiai paleisti visus Izraelio įkaitus ir belaisvius“, – anksčiau sakė P. Sanchezas, Izraeliui rengiant atsaką į praėjusią savaitę įvykusį kruviną „Hamas“ išpuolį, per kurį žuvo apie 1 300 žmonių.Per masinį atsakomąjį bombardavimą, nukreiptą prieš islamistų grupuotę, Gazoje žuvo daugiau kaip 2 200 žmonių.P. Sanchezas vadovauja koalicinei vyriausybei, kurioje jo partijos kairieji sąjungininkai griežtai kritikavo Tel Avivo atsako į „Hamas“ išpuolį mastą.

Artėjant Izraelio sausumos puolimui, Gazos gyventojai toliau bėga į pietusIzraelio kariuomenė nustatė naują terminą, per kurį Gazos Ruožo šiaurėje gyvenantys žmonės gali pasitraukti į saugią vietą, augant Izraelio sausumos puolimo tikimybei.Šimtai tūkstančių Gazos Ruožo palestiniečių, atsižvelgdami į nurodymus, patraukė į pietus, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).„Mums aišku, kad tai užtruks“, – šeštadienį sakė kariuomenės atstovas spaudai Richardas Hechtas.Izraelis patikino, kad Gazos Ruožo gyventojai turi laiko iki 16.00 val. vietos (ir Lietuvos) laiku saugiai keliauti į pietus patvirtintais maršrutais, taip pratęsdamas penktadienio rytą nustatytą terminą.Gazos Ruožą kontroliuojanti grupuotė „Hamas“ bandė užkirsti kelią civiliams bėgti po Izraelio raginimo palikti šiaurinę dalį, sakydama, kad žmonės neturėtų tikėti tuo, ką ji pavadino „propagandiniais pranešimais“.Liudininkai Gazoje pasakojo, kad Izraeliui liepus 1,1 mln. žmonių evakuotis, pakrantės zonoje kilo vis didesnė panika. Žmonės automobiliais, sunkvežimiais, asilų traukiamais vežimais ir pėsčiomis bandė prasibrauti į pietus vieninteliu pagrindiniu teritorijos keliu.„Hamas“ teigė, kad per Izraelio pajėgų vykdomus oro antskrydžius žuvo 70 į pietus bėgančių žmonių, o dar 200 buvo sužeista. Dauguma aukų – vaikai ir moterys, penktadienio vakarą sakė islamistų grupuotės atstovas. Paak jo, per „žudynes“ buvo smogta trims kolonoms. Izraelio kariuomenė to nepatvirtino, tik sakė, kad pranešimai tiriami.

„Hamas“ teigia, kad per Izraelio smūgius žuvo dar devyni įkaitai, kaltina Izraelį karo nusikaltimaisPer pastarąją parą per Izraelio antskrydžius Gazos Ruože žuvo devyni žmonės, pagrobti Izraelyje per išpuolį, „Hamas“ surengtą praėjusį šeštadienį, pranešė islamistų grupuotės ginkluotasis sparnas.„Ezzedine'o Al Qassamo brigados“ teigia, kad mažiausiai penki izraeliečiai ir keturi užsieniečiai žuvo per Izraelio „smūgius į vietas, kuriose buvo laikomi belaisviai“. Remiantis naujausiais duomenimis, bendras žuvusiųjų skaičius iš 150 įkaitų, spalio 7 d. pagrobtų izraeliečių, užsieniečių ir dvigubą pilietybę turinčių asmenų, dabar siekia 22.Šeštadienį „Hamas“ taip pat apkaltino Izraelį vykdant karo nusikaltimus ir neleidžiant humanitarinei pagalbai patekti į Gazos Ruožą. Šią teritoriją Izraelis blokuoja ir toliau bombarduoja.„Izraelio žiaurumai prilygsta karo nusikaltimams“, – sakoma „Hamas“ vadovo Ismailo Haniyeho laiške Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui, paskelbtame palestiniečių grupuotės svetainėje.

BBC: suduotas smūgis gatvėje, kuria žmonės evakuojasi į Gazos Ruožo pietusVakar, penktadienį, vakare pirmą kartą pasirodė pranešimai apie ataką automobilių kolonai, važiuojančiai link Gazos ruožo. Netrukus po to pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad toje vietoje suduotas oro smūgis, informuoja BBC.BBC patvirtino, kad streikas įvyko Salah-al-Din gatvėje, kur yra vienas iš dviejų evakuacijos kelių iš Gazos šiaurės į pietus.Vakar visą dieną eismas buvo labai intensyvus, nes šiaurėje įsikūrę Gazos ruožo gyventojai laikėsi Izraelio perspėjimų palikti teritoriją.Filmuotoje medžiagoje matoma mažiausiai 12 lavonų, daugiausia moterų ir vaikų – kai kurie iš jų yra nuo dvejų iki penkerių metų amžiaus. Šešėlių padėtis vaizdo įraše rodo, kad jis buvo nufilmuotas apie 17:30 vietos laiku.Dauguma jų guli sunkvežimio gale, o kiti yra išsibarstę po kelią. Teritoriją labai netvarkinga, daug šiukšlių, matosi ir kitos apgadintos transporto priemonės.Palestinos sveikatos ministerija teigia, kad įvykio vietoje žuvo 70 žmonių ir dėl išpuolio kaltina Izraelį.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia, kad atlieka tyrimą, tačiau pridūrė, kad jų priešai bando neleisti civiliams išvykti iš šiaurės.

JK: Izraelis turi imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų paprastus palestiniečiusIzraelis patyrė šokiruojančiai žiaurų teroristinį išpuolį ir tik „Hamas“ yra atsakingas už šį konfliktą“, šiandien paskelbė JK Užsienio, Sandraugos ir plėtros biuras (FCDO).Šiame pranešime teigiama, kad „palaiko Izraelio teisę gintis“ ir „imtis veiksmų prieš terorizmą“.Jame taip pat teigiama, kad skirtingai nei „Hamas“, Izraelio prezidentas Herzogas sakė, kad jų ginkluotosios pajėgos veiks pagal tarptautinę teisę. „Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ įsitvirtino tarp civilių Gazos gyventojų, svarbu, kad Izraelis imtųsi visų įmanomų priemonių eiliniams palestiniečiams apsaugoti ir humanitarinei pagalbai palengvinti“, – pridūrė FCDO.

JAV: Izraelis ir Egiptas susitarė leisti JAV piliečiams išvykti iš GazosEgiptas ir Izraelis susitarė leisti JAV piliečiams išvykti iš Gazos Ruožo per Rafos perėją, Izraeliui tęsiant smūgius į „Hamas“ taikinius ir dar kartą paraginus Gazos gyventojus neatidėlioti išvykimo, pranešė vienas JAV pareigūnas.Abi šalys, JAV partnerės, susitarė, kad vienintelė perėja iš Gazos į Egiptą bus atidaryta nuo 12 iki 17 val., sakė JAV pareigūnas, lydintis valstybės sekretorių Antony Blinkeną jo kelionėje po regioną.Pareigūnas sakė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos dar neturi patvirtinimo, kad susitarimas įgyvendinamas, bet „ketinimas yra atverti perėją“.Į susitarimą buvo įsitraukęs ir Kataras, kuriame A. Blinkenas lankėsi penktadienį. Ši Persijos įlankos šalis palaiko glaudžius ryšius su „Hamas“ ir siekė susitarti, kad toks judėjimas būtų leistas, sakė pareigūnas. Pasak jo, išvykti iš Gazos Ruožo siekia 500–600 JAV piliečių. Pareigūnas nežinojo, ar ir kiti užsieniečiai galės išvykti.Izraelis įspėjo daugiau nei milijoną žmonių trauktis iš blokuojamo Gazos Ruožo šiaurės prieš galimą sausumos operaciją, kuriai Izraelis rengiasi po pražūtingo „Hamas“ puolimo, surengto lygiai prieš savaitę.Šeštadienį Izraelio kariuomenė dar kartą paragino Gazos gyventojus neatidėlioti išvykimo, nes keliai iš šiaurinės teritorijos dalies užkimšti išvykstančių žmonių. Kariuomenės atstovas Richardas Hechtas sakė, kad yra „langas“ nuo 10 iki 16 val. saugiam pasitraukimui į Gazos Ruožo pietus. Jis nepasakė, kiek dienų šis langas bus atviras. „Žinome, kad tai užtruks, bet rekomenduojame žmonėms nedelsti“, - žurnalistams sakė R. Hechtas.

Izraelio gynybos pajėgos skelbia nukovusios „Hamas“ vadą, vadovavusį išpuoliui prieš IzraelįIzraelio gynybos pajėgos (IDF) teigia nukovusios „Hamas“ komandų pajėgų vadą, kuris praėjusį šeštadienį vadovavo išpuoliui prieš Pietų Izraelio bendruomenes, rašo „The Times of Israel“. IDF teigia, kad Ali Qadhi, vadinamojo Nakba padalinio kuopos vadas, žuvo per bepiločio lėktuvo smūgį po saugumo agentūros Shin Bet ir Karinės žvalgybos direktorato žvalgybos pastangų.

Šaltinis: Saudo Arabija sustabdė derybas dėl santykių su Izraeliu normalizavimoSaudo Arabija sustabdė derybas dėl galimo santykių su Izraeliu normalizavimo, šeštadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis. Pranešimas pasirodė tęsiantis karui tarp Izraelio ir teroriristinės grupuotės „Hamas“.

Gazos ruožo gyventojai toliau evakuojasi iš Gazos Ruožo šiaurinės dalies į pietus https://twitter.com/clashreport/status/1713131888993288274?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio kariuomenė pareiškė labai apgailestaujanti dėl žurnalisto žūties LibaneŠeštadienį Izraelio kariuomenė pareiškė „labai apgailestaujanti“ dėl „Reuters“ žurnalisto žūties per Libano pasienio rajono apšaudymą.„Labai apgailestaujame dėl žurnalisto mirties“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas, paklaustas apie „Reuters“ operatoriaus žūtį penktadienį. Tačiau Izraelio kariuomenė neprisiėmė atsakomybės. „Mes tai tiriame“, – sakė R. Hechtas apie incidentą, per kurį buvo sužeisti dar šeši žurnalistai, du iš jų dirbantys naujienų agentūroje AFP.„Reuters“ žurnalistas žuvo penktadienį, o dar šeši Pietų Libane dirbę AFP, „Reuters“ ir „Al Jazeera“ darbuotojai buvo sužeisti, pranešė visos trys naujienų organizacijos.Grupė žurnalistų iš įvairių žiniasklaidos priemonių buvo prie Alma Al Šaabos kaimo netoli Izraelio sienos, kai pakliuvo į apšaudymą, sakė vienas iš dviejų sužeistų AFP žurnalistų.Vienas Libano saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraelis apšaudė Libano pasienio rajoną po palestiniečių grupės mėginimo iš Libano įsiskverbti į Izraelį.„Liūdime sužinoję, kad žuvo mūsų operatorius Issamas Abdallah“, – sakoma „Reuters“ pranešime ir priduriama, kad jis „buvo Pietų Libane dirbusios „Reuters“ komandos narys.Rajone dirbo ir AFP fotografė Christina Assi bei AFP vaizdo įrašų žurnalistas Dylanas Collinsas. Abu buvo nuvežti gydymui į Tyro ligoninę.Kiti du „Reuters“ žurnalistai Thaeras Al Sudani ir Maheras Nazehas taip pat patyrė sužalojimų, jiems prireikė medicinos pagalbos, pranešė „Reuters“ ir pridūrė, kad „skubiai siekia gauti daugiau informacijos“.„Al Jazeera“ pranešė, kad tarp sužeistųjų yra du jos žurnalistai Carmen Joukhadar ir Elie Brakhya bei kaltino Izraelį apšaudžius jų automobilį.„Esame labai susirūpinę, kad grupė žurnalistų su aiškiais skiriamaisiais ženklais žuvo ir buvo sužeisti dirbdami savo darbą“, – sakė naujienų agentūros AFP pasaulio naujienų redaktorius Philas Chetwyndas.Irano remiama šiitų musulmonų grupuotė „Hezbollah“ pranešė, kad Izraeliui iš artilerijos paleidus ugnį Libano teritorijos link, ji atsakė apšaudydama kelias pozicijas Izraelyje. Vėliau Izraelio atstovas sakė, kad nuotoliniu būdu valdomas kariuomenės orlaivis smogė „Hezbollah“ taikiniams. Kariuomenė taip pat tvirtino, kad „neidentifikuotas taikinys iš Libano teritorijos įskrido į Izraelio teritoriją ir buvo sėkmingai perimtas oro gynybos naikintuvų“.Jungtinės Tautos (JT) nubrėžė demarkacinę liniją Izraelio kariuomenei 2000 m. pasitraukus iš Pietų Libano po 22 metus trukusios teritorijos okupacijos. Libanas ir Izraelis formaliai vis dar kariauja, nuo 1978 m. Libane dislokuoti JT taikdariai. 2006 m. per Izraelio ir „Hezbollah“ kruviną konfliktą Libane žuvo daugiau nei 1 200 žmonių, daugiausia civilių, Izraelyje irgi žuvo 160 žmonių, daugiausia karių.Užuojautą žuvusio „Reuters“ žurnalisto šeimai pareiškė JT vadovas Antonio Guterresas. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karine Jean-Pierre socialiniame tinkle X parašė: „Mūsų širdys yra su žurnalistų, praradusių gyvybes ir sužeistų Libane, šeimomis. Žurnalistai atlieka svarbų darbą, kad geriau informuotų visuomenę, dažnai pavojingomis sąlygomis“.

JT: Gazos Ruože sugriauta daugiau kaip 1 300 pastatųPer beveik savaitę Izraelio pajėgų vykdomus apšaudymus Gazos Ruože jau sugriauta daugiau kaip 1 300 pastatų, šeštadienį paskelbė Jungtinės Tautos. JT humanitarinės pagalbos agentūra OCHA nurodė, kad sunaikinta 5 540 tuose pastatuose buvusių būstų, o dar beveik 3 750 būstų taip apgadinti, kad nebetinka gyventi.

Izraelio kariuomenė skelbia Gazos Ruože atidariusi du koridorius civiliamsIzraelio gynybos pajėgos (IDF) paskelbė apie du evakuacijos maršrutus iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę, kuriais gali saugiai pasitraukti civiliai. Invazijai į Gazos Ruožą besirengiančios Izraelio kariuomenės atstovai žada, kad šie evakuacijos maršrutai nebus apšaudomi nuo šeštadienio 10 iki 16 valandos.„Jei rūpinatės savimi ir savo artimaisiais, pasinaudokite šia galimybe ir judėkite į pietus, Chan Juniso miesto link", – teigiama pranešime.Šeštadienio rytą IDF atstovas spaudai minėjo, kad dedamos visos įmanomos pastangas, kad kuo daugiau taikių palestiniečių galėtų pasitraukti į saugią zonąir išsaugotų savo gyvybes. Visgi, pastebėjo IDF atstovas, teroristinės organizacijos „Hamas“ nariai siekia civilius naudoti kaip gyvąjį skydą, trukdo žmonėms evakuotis, keliuose įrengė postus bei neleidžia išvykti.

Žuvusiųjų skaičius Vakarų Krante išaugo iki 53Palestinos sveikatos priežiūros institucijos duomenimis, nuo praėjusio šeštadienio Vakarų Krante jau mirė 53 žmonės. Dar 1100 buvo sužeisti.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pranešė, kad Vakarų Krante sulaikė 220 asmenis, iš kurių 130, kaip manoma, yra susiję su „Hamas“.

Žuvusiųjų tailandiečių skaičius Izraelyje išaugo iki 24 Per „Hamas“ išpuolį Izraelyje žuvusių Tailando piliečių skaičius išaugo iki 24, apie tai šįryt pranešė Tailando užsienio reikalų ministerija. Ministerija teigė, kad dar 16 tailandiečių, kaip manoma, buvo paimti įkaitais. Vyriausybės duomenimis, Izraelio žemės ūkio sektoriuje dirba apie 30 000 tailandiečių, daugiausia iš kaimo vietovių šiaurės rytuose. Ir daugiau kaip 6 700 tailandiečių siekia būti repatrijuoti.

Kariuomenė: per Izraelio smūgį žuvo „Hamas“ vadasPer Izraelio oro antskrydžius žuvo aukšto rango „Hamas“ karinis vadas, vadovavęs islamistų grupuotės aviacijos operacijoms Gazos mieste, šeštadienį pranešė kariuomenė.Muradas Abu Muradas žuvo pastarąją dieną naikintuvams smogus „Hamas“ operatyviniam centrui, iš kurio grupuotė vykdė „oro veiklą“, pranešė kariškiai. Kol kas „Hamas“ nepatvirtino šios informacijos.

Libane – Izraelio smūgis: praneša taikęsi į „Hezbollah“ Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad penktadienio vakarą atakavo kovotojų grupuotę „Hezbollah“, apie tai skelbia „Sky News“. Antskrydis buvo surengtas virš pietų Libano ir buvo atsakas į „neatpažintų orlaivių objektų įsiskverbimą į Izraelį ir apšaudymą į IDF droną“, nurodė IDF.

Izraelio žiniasklaida: Gazos Ruože kariškiai aptiko žuvusių izraeliečių kūnus Į Gazos Ruožą įsiveržę Izraelio kariai rado dingusių tautiečių kūnus, apie tai anksti šeštadienį pranešė žiniasklaida. „Jerusalem Post“ pranešė, kad 7-oji brigada aptiko kūnus penktadienio vakarą pasienio zonoje. Išsamesnės informacijos apie žuvusiųjų skaičių nebuvo. Pranešta, kad brigada apsupo teritoriją, aptikti kūnai buvo išvežti į Izraelį. Izraelio kariuomenė (IDF) pranešė, kad prieš numatomą sausumos puolimą jau surengė kelias ribotas operacijas Gazos Ruože. Kariuomenės atstovas pranešė, kad jų tikslas – „išvalyti teritoriją nuo teroristų ir ginklų“. Taip pat mėginama rasti dingusius asmenis. Sausumos pajėgos ieškojo jų pėdsakų ir „naikino teroristų kuopeles“. Anksčiau „Al Qassamo brigados“, karinė „Hamas“ atšaka, teigė, kad per Izraelio oro antskrydžius pakrantės teritorijoje žuvo 13 iš maždaug 150 Izraelyje paimtų įkaitų, tarp jų buvo ir užsieniečių, tačiau jų tautybė nenurodoma. Izraelio kariuomenė to nepatvirtino. Nepriklausomai patikrinti teiginių taip pat buvo neįmanoma. Izraelio kariuomenė pranešė ištirsianti pranešimą.

Tūkstančiai Gazos Ruožo gyventojų skuba evakuotisTūkstančiai iš daugiau kaip milijono Gazos Ruožo šiaurinės dalies gyventojų skuba evakuotis po to, kai Izraelis praėjusią naktį nurodė, jog jie turi parą arba 24 valandas, kad paliktų teritoriją. Jungtinės Tautos kritikuoja, kad tokia greita evakuacija neįmanoma – esą sunkiai sergantys civiliai neturi galimybių išvykti, dauguma ligoninių neveikia ir Izraelio nurodymas evakuacijai pasmerkia dalį žmonių mirčiai.Jau baigėsi terminas iki kada Gydytojų be sienų teigimu, Izraelio pajėgos jiems buvo nurodžiusios evakuoti Gazos Ruožo šiaurėje esančią ligoninę. Tuo metu Izraelio kariuomenės atstovas Piteris Lerneris pabrėžia, kad žmonės, nesusiję su „Hamas“, nėra Izraelio priešai, todėl turėtų paskubėti.„Negaliu pasakyti, kad būtent 24 valandos yra griežta laiko riba, bet mes tikrai tikimės, kad žmonės persikels į pietus, kad galėtume vykdyti savo veiklą ir užkirsti kelią tam, kad „Hamas“ dar kada nors vėl taptų izraeliečių žudynių placdarmu“, – nurodė jis.

Izraelio žiniasklaida: Gazos ruože daugiau kaip 120 civilių laikomi nelaisvėje „Hamas“ Gazos ruože laiko nelaisvėje daugiau nei 120 civilių, apie tai pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). Anksčiau Izraelio žiniasklaida pranešė, kad per IDF reidus buvo rasti per praėjusią savaitę dingusių žmonių palaikai. Pasak Izraelio laikraščio „Haaretz“, ginkluotosios pajėgos įžengė į anklavą, kuriame, kaip manoma, „Hamas“ įkaitais laiko iki 200 žmonių, ir atgavo kelių žmonių kūnus.

Žiniasklaida: dokumentai rodo, kad „Hamas“ galėjo planuoti savo ataką daugiau nei prieš metusSu „Sky News“ pasidalyti dokumentai rodo, kad „Hamas“ kovotojai galėjo planuoti savo mirtiną išpuolį pietų Izraelyje daugiau nei prieš metus.Teigiama, kad ant kovotojų kūnų mūšio zonoje buvo rasti aštuoni puslapiai su užrašu „Visiškai slapti“. Ant priekinio dokumentų paketo viršelio buvo įrašyta data „2022 m. spalio mėn.“.Tai gali reikšti, kad planai jau buvo gerai parengti likus mažiausiai dvylikai mėnesių iki atakų.Teigiama, kad dokumentus, surašytus arabų kalba, atgavo Izraelio kareiviai ir gelbėtojai.Jie teigia, kad „Hamas“ kovotojai planavo nusitaikyti į civilius gyventojus ir paimti įkaitus.„Sky News“ parodė dokumentus „Hamas“ ekspertams, kurie teigė, kad nors juos sunku patvirtinti 100 proc., tikėtina, kad jie yra tikri.

Izraelio ambasadorius JT: darome viską, kad sumažintume civilių aukų GazojeIzraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose penktadienį pareiškė, kad Izraelio vyriausybė daro „viską, ką gali, kad sumažintų civilių aukų skaičių“, nurodydamas išankstinį įspėjimą Gazos gyventojams evakuotis iš šiaurinės miesto dalies.„Laikinoji evakuacija yra grįžtama, o žmonių žūtis – ne“, – penktadienį sakė ambasadorius Giladas Erdanas.Jis kritikavo JT už tai, kad jos pasmerkė tai, ką jis pavadino Izraelio prevencinėmis priemonėmis mažinant žmonių aukų skaičių.„Tai, ką girdime, nėra JT rūpestis civiliais, o JT abejingumas 1300 izraeliečių nužudymui“, – sakė ambasadorius ir pridūrė. „JT aiškiai sako, kad ji nenori, jog Izraelis gintųsi“.JT kelis kartus yra sakiusi, kad Izraelio įsakymas Gazos gyventojams evakuotis negali būti įvykdytas, ir ragino Izraelio kariuomenę pasitraukti, gavus ženklų, kad Izraelis ketina sustiprinti atsakomąjį puolimą prieš „Hamas“.

Gazos ruožo aukų skaičius išaugo iki 1900Pasak Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos, per Izraelio smūgius Gazos ruože žuvo mažiausiai 1 900 žmonių po mirtinos „Hamas“ atakos praėjusį šeštadienį.Pasak pareigūnų, tarp aukų yra 614 vaikų ir 370 moterų. Pasak ministerijos, dar 7 696 žmonės buvo sužeisti.

Izraelio pajėgos atidėjo reikalavimą evakuoti ligoninęAnksčiau pranešta, kad Izraelis pareikalavo per dvi valandas evakuoti ligoninę Gazos ruože. Tačiau, pasak organizacijos „Gydytojai be sienų“, Izraelio pajėgos Al Awda ligoninei pranešė, kad ją reikia evakuoti iki 6 val. ryto (4 val. JK laiku).„Pacientų evakuacija tebėra sudėtinga“, – nurodė humanitarinė organizacija.Anksčiau šiandien Izraelis liepė 1,1 milijono palestiniečių palikti Gazos miestą, nes vis daugėjo užuominų, kad jis gali ruoštis pradėti visišką puolimą šioje teritorijoje.

„Tik pradžia“: Netanyahu sako, kad Izraelis smogia savo priešams precedento neturinčia galiaIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu penktadienio vakare surengė spaudos konferenciją.Jis teigė, kad kalbėjo su šeimomis, kurios neteko artimųjų, ir Izraelis „niekada nepamirš šių siaubingų mūsų priešų veiksmų“.„Mes puolame į savo priešus precedento neturinčia galia – tai tik pradžia“, - pabrėžė premjeras. Jis pridūrė, kad Izraelis telkia „didžiulę tarptautinę paramą“ šaliai.„Mes išnaikinsime „Hamas“ ir pasieksime pergalę“, – sakė B. Netanyahu.Jo pareiškimas buvo trumpas ir truko mažiau nei penkias minutes.

Rusijos politikas: Maskva palaiko ryšius su „Hamas“Maskva tęsia diskusijas su „Hamas“ dėl padėties Artimuosiuose Rytuose sprendimo, penktadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.„Mes palaikome ryšį su visais, - žurnalistams sakė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Bogdanovas. - Mes taip pat turime prieigą prie „Hamas“ vadovybės.“Įkaitų paleidimas Gazos ruože turi būti sprendžiamas „labai atsargiai ir kruopščiai“, sakė M. Bogdanovas.Jo teigimu, Rusijos atstovai ketina apsilankyti Artimuosiuose Rytuose, siekdami išspręsti krizę.M. Bogdanovas Izraelio raginimą evakuoti civilius iš Gazos šiaurės taip pat pavadino „žmogaus teisių pažeidimu“.„Tai nėra evakuacija, tai yra iškeldinimas iš jų namų, iš vietų, kuriose jie gyveno visą gyvenimą“, – sakė M. Bogdanovas.Rusijos pareigūnas taip pat sakė, kad Maskva nepritaria „Izraelio okupacijai“ Gazos ruože galimos Izraelio sausumos operacijos atveju.„Esame prieš okupaciją. Yra JT Saugumo Tarybos rezoliucija, kad iš esmės taikos ir saugumo pagrindas yra žemė mainais į taiką. Normalizacija mainais į Izraelio pasitraukimą iš okupuotų arabų teritorijų“, – sakė jis žurnalistams.

„Eskaluojame“: Izraelio kariuomenė tvirtina, kad reidais Gazos ruože siekia atkurti saugumą Gazos ruožo šiaurėje gyvena daugiau nei milijonas žmonių ir Izraelis įsakė jiems evakuotis. Ši direktyva buvo plačiai interpretuojama kaip nurodanti, kad Izraelis gali ruoštis pradėti sausumos puolimą.Tačiau jau šiek tiek anksčiau Izraelis davė aiškesnę užuominą, kad ruošiasi perėjimui nuo oro antskrydžių, nes šalies kariuomenė paskelbė per pastarąsias 24 valandas surengusi „lokalizuotus reidus“ Palestinos anklave.Izraelio gynybos pajėgų (IDF) pulkininkas leitenantas Peteris Lerneris „Sky News“ sakė, kad operacijos buvo atliekamos siekiant surasti „galimus pagrobtus asmenis“, atpažinti kūnus ir „ieškoti teroristų“.Paklaustas, ar tai buvo didesnės antžeminės operacijos pradžia, jis atsakė, kad tai „tęsinys to, ką darėme pastarąsias septynias dienas“.„Mes eskaluojame. Tai dalis mūsų pastangų atkurti Izraelio žmonių ramybę ir saugumą bei nugalėti „Hamas“, - pridūrė jis.Jis paaiškino, kad vis dar yra dingusių žmonių ir kad šis žingsnis buvo operacijų, skirtų išsiaiškinti, ar jie nebuvo pagrobti, ar „guli negyvi lauke“, dalis.Jis taip pat sakė, kad Izraelio pietuose „vis dar yra grėsmė“ ir kad „Hamas“ teroristai vis dar gali būti šioje teritorijoje.Jis pridūrė, kad iki šiol buvo užverbuota apie 300 000 rezervistų, jei kariuomenei būtų duotas įsakymas mobilizuotis Gazoje.Paklaustas, kaip atrodytų, kai IDF suaktyvins savo veiklą, pulkininkas leitenantas P. Lerneris sakė, kad „atsakomybė už Gazos žmonių gerovę pirmiausia tenka „Hamasui“.„Jie mokės kainą. Žmonėms nereikia mokėti kainos“, - sakė jis.

Izraelis Gazos ruožo ligoninei suteikė dvi valandas evakuacijai Izraelis Gazos ruožo ligoninei suteikė „tik dvi valandas evakuacijai“, pranešė humanitarinė organizacija.„MSF International“ pranešė, kad Al Awda ligoninei Izraelis liepė evakuoti personalą ir pacientus.„Mūsų darbuotojai vis dar gydo pacientus“, – sakoma X paskelbtame pranešime.„Mes vienareikšmiškai smerkiame šį veiksmą, besitęsiantį beatodairišką kraujo liejimą ir išpuolius prieš sveikatos apsaugą Gazoje. Stengiamės apsaugoti savo darbuotojus ir pacientus“, - pridūriama pranešime.Anksčiau šiandien Izraelis liepė 1,1 milijono palestiniečių palikti Gazos miestą, nes vis daugėjo užuominų, kad jis gali ruoštis pradėti visišką puolimą šioje teritorijoje.

Izraelis atmeta kaltinimus dėl baltojo fosforo naudojimo GazojeIzraelis kategoriškai atmetė kaltinimus dėl baltojo fosforo naudojimo per atakas Gazos Ruože. Tokie kaltinimai yra „vienareikšmiškai neteisingi“, penktadienį pareiškė Izraelio kariuomenė. Izraelio pajėgos esą šio ginklo nenaudoja.Prieš tai organizacija „Human Rights Watch“ paskelbė, jog, remdamasi patikrintais vaizdo įrašais ir liudininkų parodymais, nustatė, kad Izraelio pajėgos 2023 m. spalio 10 ir 11 dienomis per karines operacijas Libane ir Gazos Ruože naudojo baltąjį fosforą. Jo naudojimas tankiai gyvenamose Gazos Ruožo teritorijose esą pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę, anot kurios, konflikto šalys turi imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta civilių sužalojimų ir žmonių gyvybių praradimo.Baltojo fosforo naudojimas prieš karinius taikinius vertinamas prieštaringai, tačiau nėra uždraustas. 1980 m. konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų (CCV) draudžia tik šių bombų naudojimą prieš civilius.„Human Rights Watch“ turimi vaizdo įrašai rodo baltojo fosforo panaudojimą kelis kartus virš Gazos miesto uosto ir dviejų kaimiškų vietovių palei Izraelio ir Libano sieną, sakoma pranešime.Baltasis fosforas yra labai degus. Ši nuodinga medžiaga naudojama padegamosiose bombose, signalinėse priemonėse, trasuojamuosiuose šaudmenyse ir dūminėse bombose ir gali sukelti sunkius nudegimus.

„Hamas“: bėgdami iš Gazos miesto žuvo 70 žmonių„Hamas“ spaudos tarnyba pranešė, kad 70 žmonių, daugiausia moterų ir vaikų, žuvo per Izraelio antskrydį, kuris neva buvo nutaikytas į iš Gazos miesto bėgančiųjų vilkstines.

Izraelio kariai rengia vietinius reidus Gazos ruože ir ruošiasi įsiveržimui Izraelio kariai pastarąją dieną surengė vietinius reidus Gazos Ruože, ieškodami įkaitų ir rinkdami įrodymus, kad surastų „Hamas“ pagrobtus žmones, penktadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos.Tai įvyko po to, kai Izraelio kariuomenė įsakė gyventojams evakuotis iš šiaurinės Gazos ruožo dalies prieš galimą Izraelio sausumos operaciją. Daugelis palestiniečių penktadienį susikrovė savo daiktus ir pradėjo evakuotis iš savo namų.

Netoli Libano sienas esantis Izraelio mietas buvo evakuotasPranešama, kad mažas Izraelio miestelis Metula, esantis netoli Libano sienos, šiandien buvo evakuotas ir Izraelio gynybos pajėgų paskelbtas uždara karine zona. Tai reiškia, kad įvažiuoti į teritoriją griežtai draudžiama.Metula turi mažiau nei 2000 gyventojų ir yra šiauriausias Izraelio miestas.Izraelio gynybos pajegėos (IDF) taip pat anksčiau šiandien paskelbė, kad sprogimas prie apsauginės tvoros, esančios šalia Hanitos – kibuco netoli Libano sienos į pietvakarius nuo Metulo – padarė lengvos žalos.Izraelio pajėgos atsakė artilerijos ugnimi į Libaną. Jos taip pat apieškojo Hanitą, gavė informacijos, kad galėjo prasiskverbti teroristai.

Ursula von der Leyen: Izraelis turi ginti savo piliečius ir Europa jį palaikoES vadovė Ursula von der Leyen penktadienį ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu sakė, kad Izraelis turi pareigą ginti savo piliečius ir kad Europa yra jo pusėje kovoje su „Hamas“.„Tai pats baisiausias išpuolis prieš žydus nuo Holokausto laikų, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Izraelio vadovui Tel Avive po apsilankymo „Hamas“ išpuolio vietoje. – Manėme, kad tai niekada daugiau nepasikartos, tačiau pasikartojo. Šios neapsakomos tragedijos akivaizdoje galimas tik vienas atsakas: Europa palaiko Izraelį“.U. von der Leyen atvyko į Izraelį praėjus šešioms dienoms po to, kai ginkluoti „Hamas“ teroristai prasiveržė pro smarkiai militarizuotą sieną aplink Gazos Ruožą ir nužudė daugiau kaip 1 300 žmonių, daugiausia civilių.Izraelis atsakė intensyvia palestiniečių taikinių Gazos Ruože bombardavimo kampanija, per kurią, Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo beveik 1 800 žmonių.Dėl to kai kurie tarptautinės bendruomenės atstovai paragino Izraelį elgtis santūriai ir leisti atverti humanitarinius koridorius palestiniečių civiliams.Tačiau U. von der Leyen, kalbėdama po to, kai ji ir Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola apžiūrėjo žudynių vietą Kfar Aza kibuce, dėl krizės kaltino vien „Hamas“.„Hamas“ niekingi veiksmai yra teroristų braižas. Žinau, kad Izraelio atsakas parodys, jog jis yra demokratinė valstybė“, – pareiškė U. von der Leyen.„Tai, ką mačiau ir girdėjau, drasko mano širdį. Žmonių, nužudytų miegant, kraujas. Pasakojimai apie nekaltus žmones, sudegintus gyvus arba nužudytus savo namuose“, – sakė ji.„Tėvai, slepiantys savo naujagimius prieš susiduriant su teroristais. Vaikai ir pagyvenę žmonės, išplėšti iš šeimų ir paimti įkaitais, – kalbėjo ji. – Jie siekė išnaikinti žydų bendruomenę iš šios žemės ir ėmėsi veiksmų“.Pasak jos biuro pranešimo apie susitikimą, U. von der Leyen pažadėjo, kad Europa glaudžiau bendradarbiaus su Izraeliu, Egiptu ir Jordanija siekdama „taikių ir integruotų Artimųjų Rytų“.Tačiau ji perspėjo, kad sąjungininkai turės būti budrūs dėl „tų, kuriems naudinga, kad konfliktas Artimuosiuose Rytuose tęstųsi, pavyzdžiui, Irano ir Rusijos“.Grįžusi prie savo žemyno reikalų EK vadovė įspėjo, kad „vėl daugėja antisemitinių incidentų“, ir pažadėjo puoselėti žydų gyvenimą Europoje.

Remiantis užsienio žiniasklaidos pranešimais, Libane žuvo „Reuters“ operatorius Essamas Abdullah, o „Al Jazeera“ žurnalistės Carmen Jokhdar ir Ellie Brakhaya buvo sužeistos.

Izraelio pajėgos ruošiasi nuožmiam miesto karui GazojeIzraeliui pradėjus sausumos puolimą su elitinėmis pajėgomis, Gazos Ruože vyks mirtina, varginanti ir labai ilga karinė operacija.Penktadienį Izraelis paragino civilius gyventojus, įskaitant Jungtinių Tautų darbuotojus, per 24 valandas evakuotis iš Gazos miesto į pietus.Praėjusį savaitgalį „Hamas“ įvykdyto išpuolio (baisiausio Izraelio istorijoje) padariniai nepaliko abejonių dėl būsimos operacijos masto, nes, pasak analitikų, intensyvus bombardavimas iš oro yra pasirengimas dideliam sausumos puolimui.Smūgiais siekiama „pašalinti „Hamas“ vadovybę ir kontrolę, pagrindinius lyderius, tunelius, ginklų slėptuves ir raketų paleidimo įrenginius, kad sumažėtų raketų smūgių į Izraelio civilius gyventojus pavojus, taip pat pavojus (Izraelio kariuomenės) kariams vykdant sausumos operaciją“, – sakė Atlanto tarybos gynybos ekspertas Alexas Plitsas.Dabar Gazos, vienos tankiausiai apgyvendintų vietų planetoje, galima perspektyva – prisijungti prie sąrašo miestų, paverstų griuvėsiais per karines operacijas, tokių kaip Faludža (2004 m.), Mosulas (2017 m.) ir Mariupolis (2022 m).2014 metais Gazoje jau vyko niokojantys susirėmimai, kai Izraelis sutelkė 75 000 rezervistų invazijai, kuri truko 50 dienų, teigia JAV Vest Pointo karo akademijos Šiuolaikinio karo instituto atstovas Johnas Spenceris.Šį kartą Izraelis mobilizavo 300 000 karių.„Izraeliečiai atsiųs visus savo elitinius dalinius, šarvuočius, mechanizuotuosius pėstininkus, inžinerinius dalinius, komandosus ir specialiąsias pajėgas“, – sakė Pierre‘as Razoux iš Viduržemio jūros strateginių studijų fondo.Jiems padės artilerija, dronai, naikintuvai ir koviniai sraigtasparniai.Pradinis tikslas galėtų būti Gazos Ruožo padalijimas į dvi dalis, atskiriant Rafahą pietuose nuo Gazos miesto šiaurėje, sakė P. Razoux.Jis mano, kad „mechanizuotomis ir šarvuočių operacijomis bus užimti pagrindiniai keliai, kaip 1982 metais Beirute, o po to prasidės koordinuotas puolimas visomis kryptimis“ sausuma, jūra ir oru.P. Razoux pridūrė, kad invazija greičiausiai bus pradėta naktį, nes „Hamas“ nebeturi elektros energijos, o Izraelio kariuomenė turi naujausius naktinio matymo prietaisus, leidžiančius matyti net per sienas.

Libano grupuotė „Hezbollah“ penktadienį pareiškime prisiėmė atsakomybę už išpuolius prieš keturias Izraelio vietas.

Izraelio pėstininkai ir tankai Gazos Ruože surengė vietinio masto reidusIzraelis per pastarąją parą rengė „vietinio masto reidus“ Gazos Ruože, pranešė Izraelio kariuomenė.Dalyvavo pėstininkų ir tankų daliniai, kurių tikslas buvo surasti raketų įgulas ir įkaitus.Kariuomenė teigė, kad Gazoje laikoma mažiausiai 120 įkaitų.

Italijos užsienio reikalų ministras per vizitą Izraelyje: „Hamas“ yra kaip ISISItalijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani penktadienį atvyko į Izraelį ir Netivoto mieste susitiko su Izraelio užsienio reikalų ministru Eli Cohenu.Savo vizitą A. Tajani dokumentavo įrašu „X“ socialiniame tinkle ir sakė, kad „Hamas“ „yra kaip ISIS, žudo kaip naciai. Jie yra žudikiški teroristai ir turi būti sustabdyti.“Tajani „Hamas“ palyginimas su ISIS atkartoja panašius JAV ir Izraelio komentarus, išsakytus šią savaitę.

Gazos Ruože žuvo beveik 600 vaikų, dar 1 900 buvo sužeistiDar viena naujausia informacija apie Izraelio oro antskrydžių Gazoje aukas.Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iš 1 799 žuvusiųjų 583 yra vaikai ir 351 moteris.Pasak jos, apie 7 388 žmonės buvo sužeisti, įskaitant 1 901 vaiką ir 1 185 moteris.

Tūkstančiai palestiniečių pradėjo bėgti iš savo gimtųjų miestų Tūkstančiai palestiniečių pradėjo bėgti iš savo gimtųjų miestų ir judėti į pietus po to, kai Izraelio kariuomenė anksti ryte išleido įsakymą evakuoti beveik pusę 2,3 mln. Gazos ruožo gyventojų.Nuo penktadienio daugiau kaip 423 000 žmonių jau buvo priversti palikti savo namus, nurodė JT. Iš jų apie 60 proc. ieškojo prieglobsčio nuo niokojančio Izraelio bombardavimo JT valdomose mokyklose ir kituose oficialiuose pastatuose.Kai kurie susikrovė į automobilius ir sunkvežimius, o kiti ėjo pėsčiomis iki nurodytos Gazos upės ribos, nors nežinojo, kur eiti ir kur šiąnakt miegos jų šeimos. Anklavą ir toliau krėtė oro antskrydžiai, o Rafahas – civiliams skirta perėja į Egiptą – tebėra uždarytas.

V. Putinas „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį pavadino „beprecedenčiu“ pagal mastą ir brutalumąPraėjus beveik savaitei po „Hamas“ teroristų surengto išpuolio Izraelyje, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą pasmerkė atakas. „Izraelis susidūrė su istoriškai precedento neturinčiu išpuoliu“ – ne tik pagal mastą, bet ir pagal brutalumą, sakė V. Putinas penktadienį spaudos konferencijoje Biškeke, Nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikimo kuluaruose.„Žinoma, kad Izraelis turi teisę užtikrinti savo saugumą ir garantuoti šį saugumą“, – kalbėjo V. Putinas. Kartu jis kaltino Izraelį į atakas reaguojant „gana brutaliais metodais“. Prezidentas reikalavo apsaugoti civilius ir dar kartą pasiūlė Rusiją kaip tarpininkę konflikte.Savaitės viduryje reaguodamas į „Hamas“ atakas, Kremliaus vadovas smurto kaltininke dar vadino JAV. Jų Artimųjų Rytų politika esą žlugo, nes jos neieškojo visoms pusėms priimtino kompromiso.

Raudonasis Kryžius: „Hamas“ išpuolis nepateisina beribio Gazos naikinimoMasinės „Hamas“ atakos prieš Izraelį nepateisina „beribio Gazos Ruožo naikinimo“, penktadienį pareiškė Raudonasis Kryžius, paragindamas nutraukti kovas.Jo pareiškimas paskelbtas Izraelio kariuomenei penktadienį įspėjus šiaurinės Gazos gyventojus bėgti į pietus prieš numatomą sausumos puolimą.Izraelio vykdoma Gazos Ruožo blokada yra atsakas į savaitgalį įvykdytą „Hamas“ kruviniausią istorijoje ataką prieš Izraelį.„Niekas negali pateisinti siaubingų išpuolių, kuriuos Izraelis patyrė praėjusį savaitgalį, – sakoma Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) pareiškime. – Mūsų širdys yra su žmonėmis, netekusiais šeimos narių arba labai nerimaujančiais dėl įkaitais paimtų artimųjų. Mes dar kartą raginame nedelsiant juos paleisti ir esame pasirengę vykdyti humanitarinius vizitus“.„Tačiau šios atakos savo ruožtu negali pateisinti beribio Gazos Ruožo naikinimo, – sakoma TRKK pareiškime. – Šalys neturi pamiršti savo teisinių įsipareigojimų, susijusių su karo vedimo būdais ir priemonėmis“.Praėjusį šeštadienį „Hamas“ teroristai pralaužė militarizuotą sienos užtvarą aplink Gazos Ruožą ir Izraelyje nužudė daugiau kaip 1 300 žmonių. Be to, jie su savimi į anklavą atsigabeno apie 150 įkaitų.Izraelis atsakė į „Hamas“ išpuolius tūkstančiais smūgių į taikinius Gazos Ruože, kur žuvo daugiau kaip 1 530 žmonių.„Nėra kur saugiai išvykti“Izraelis nutraukė vandens, maisto ir elektros energijos tiekimą į Gazos Ruožą ir paskelbė visišką blokadą, kurią žadėjo išlaikyti, kol nebus išlaisvinti visi įkaitai.„Izraelio valdžios institucijų nurodymai Gazos miesto gyventojams nedelsiant palikti savo namus ir kartu visiška blokada, kai jiems aiškiai atsisakoma tiekti maistą, vandenį ir elektrą, yra nesuderinami su tarptautine humanitarine teise“, – teigė TRKK.„Kai karinė valdžia įsako žmonėms palikti savo namus, turi būti imamasi visų įmanomų priemonių, užtikrinant gyventojams galimybę gauti būtiniausių dalykų, pavyzdžiui, maisto ir vandens, ir kad tos pačios šeimos nariai nebūtų išskirti“, – sakoma TRKK pareiškime.Jame taip pat teigiama, kad Gazos gyventojams „nėra kur saugiai išvykti“, jiems „neįmanoma“ sužinoti, kurios vietovės „bus atakuojamos kitą kartą“. Daugelis negalės palikti savo namų, o tarptautinė teisė saugo visus civilius gyventojus, taip pat ir tuos, kurie lieka, pabrėžė humanitarinė organizacija.„Mūsų komandoms reikia pertraukų tarp mūšių, kad galėtų saugiai ir veiksmingai dirbti“, – sakė TRKK, pridurdamas, kad pagalbos poreikiai Gazoje yra „milžiniški“, tačiau, esant karinei blokadai, humanitarinės organizacijos „negalės padėti esant tokiam masiniam žmonių perkėlimui“.

A. Baerbock emocingai paragino „Hamas“ paleisti Gazos Ruože laikomus įkaitusVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock emocingai kreipėsi į teroristinį „Hamas“ judėjimą, ragindama paleisti Izraelyje pagrobtus įkaitus. Anot politikės, ji kreipiasi į „Hamas“ ne tik kaip Vokietijos diplomatijos vadovė, bet ir kaip žmogus bei motina. „Paleiskite nekaltus žmones, paleiskite šitas nekaltas mažas mergaites“, – sakė A. Baerbock penktadienį Netivote netoli sienos su Gaza susitikusi su Izraelio kolega Eliu Cohenu.Ji kalbėjo: „Visi, kuriems svarbus žmogiškumas, viliasi, kad šie žmones nedelsiant bus paleisti“. A. Baerbock prieš tai miesto krizės centre kartu su E. Cohenu kalbėjosi su pagrobtų žmonių artimaisiais.Vokietijos ministrė kreipėsi į tokias šalis, kaip Kataras ir Egiptas, kurios turi tiesioginius pokalbių kanalus ir kontaktus su „Hamas“, ragindama siekti įkaitų paleidimo. Tarp pagrobtųjų, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, yra ir vienaženklis dvigubą – Izraelio ir Vokietijos – pilietybę turinčių asmenų skaičius.Izraelis turi teisę ir pareigą išlaisvinti savo piliečius, tęsė A. Baerbock. Ir šalis turi teisę ir pareigą „gintis nuo šio brutalaus, barbariško teroro“, nepažeidžiant tarptautinės teisės. „Hamas“ teroras, anot jos, nepadeda nė vienam palestiniečių vaikui ir nė vienai palestiniečių motinai. „Šis teroras nukreiptas prieš visus. Ir prieš pačius palestiniečius. Todėl visi kartu turime šį terorą prieš žmogiškumą vienu balsu įvardyti ir jį pasmerkti“, – pažymėjo A. Baerbock.

Tęsiamos „Hamas“ raketų atakos prieš IzraelįPenktadienį „Hamas“ toliau rengė raketų atakas prieš Izraelį.Grupuotė pranešė paleidusi raketą į Safedo miestą tolimoje Izraelio šiaurėje. Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai Danielis Hagaris svetainėje „X“ parašė, kad buvo perimtas iš Gazos paleistas sviedinys link šiaurinio regiono, tačiau neįvardijo Safedo.

Izraelis neigia naudojęs baltąjį fosforą„Amnesty International“ pareiškė, kad tiria teiginius, jog Gazos ruože buvo naudojamas baltasis fosforas, o Izraelis šiuos teiginius neigia.„Mes tiriame tai, kas atrodo kaip baltojo fosforo naudojimas Gazoje, įskaitant smūgį netoli viešbučio Gazos miesto paplūdimyje“, – rašoma pranešime.Izraelio kariuomenė tvirtino, kad šią savaitę Gazoje baltojo fosforo nenaudojo.„Dabartinis IDF metamas kaltinimas dėl baltojo fosforo panaudojimo Gazoje yra vienareikšmiškai neteisingas“, – šiandien pareiškė ji.

Tūkstančiai žmonių Pakistane, Jordanijoje, Irake išėjo į gatves, solidarizuodamiesi su palestiniečiaisDešimtys tūkstančių žmonių penktadienį Pakistane išėjo į gatves, solidarizuodamiesi su palestiniečiais. Per mitingus visoje šalyje demonstrantai mojo palestiniečių vėliavomis ir skandavo šūkius prieš Izraelį.Įtakingos islamistinės partijos „Jamaat-e-Islami“ pirmininkas Sirajulas Haqas milijoniniame Lahorės mieste savo šalininkams sakė: „Esame pasirengę bet kokiai aukai, ir toliau remsime musulmonų brolius ir seseris Palestinoje“. Jis paragino vyriausybę nedelsiant sušaukti aukšto lygio Pakistano politikų susitikimą.Pakistano užsienio reikalų ministerija pasmerkė smurtą prieš civilius Gazoje ir pareikalavo nedelsiant nutraukti karo veiksmus. Tarptautinė bendruomenė turi siekti teisingo ir ilgalaikio dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo su suverenia ir vientisa Palestinos valstybe, kassavaitinėje spaudos konferencijoje sakė ministerijos atstovė Mumtaz Zahra Baloch.Tūkstančiai demonstrantų už palestiniečių tautą ir ypač Gazos Ruožo gyventojus į gatves išėjo ir Jordanijoje. Anot žiniasklaidos, saugumo pajėgos neleido demonstrantams pasiekti pasienio su Vakarų Krantu teritorijos. Policija tam panaudojo ir ašarines dujas, pranešė stotis „Al Arabija“.Anot laikraščio „Al-Ghad“, šimtai žmonių pėsčiomis ir automobiliais traukė prie sienos su Vakarų Krantu. Viename transparantų Izraelis ir JAV buvo kaltinami genocidu.Jordanijos vidaus reikalų ministerija įspėjo, kad mitingai netoli sienos uždrausti. Panašių demonstracijų buvo ir sostinėje Amane bei kitur karalystėje.Tūkstančiai žmonių penktadienį solidarumą su palestiniečiais reiškė Irako sostinėje Bagdade. Kartu jie protestavo prieš Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože. Įtakingo šiitų dvasininko Muktados al Sadro šalininkai jau ketvirtadienio vakarą centrinėje miesto aikštėje susirinko į mitingą už palestiniečius.Demonstrantai mojavo Irako ir palestiniečių vėliavomis ir skandavo prieš Izraelį ir JAV nukreiptus šūkius. „Mes branginame Jeruzalę, o Palestina yra mūsų širdyse“, – buvo teigiama žinutėje demonstrantams, kuri perskaityta šiitų lyderio vardu. Jis taip pat ragino savo šalininkus skirti humanitarinę paramą palestiniečiams.

Izraelio apšaudymas pataikė į Libano kariuomenės stebėjimo postą„Reuters“ skelbia, kad Izraelio kariuomenė perspėjo vieno netoliese sienos su Libano esančiu kaimelio gyventojus įsitvirtinti namuose, užsirakinti duris ir užsidaryti langus – įtariama, kad gali bet kurią akimirką prasidėti ginkluotas įsiveržimas.Tokia informacija pasiekia iš Hanitos gyvenvietės, esančios vos už 500 metrų nuo sienos su Libanu. Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime teigiama, kad pasienyje nugriaudėjo keli sprogimai, buvo kiek apgadinta sienos tvora. Taip pat pasirodė pranešimų, kad per Izraelio apšaudymą buvo pataikyta į Libano kariuomenės stebėjimo postą Dajroje, esantį iš karto už sienos.

JAV gynybos sekretorius pažadėjo Izraeliui tolesnę karinę paramąJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pažadėjo „Hamas“ užpultam Izraeliui tolesnę karinę paramą.„Padidinome JAV naikintuvų eskadriles Artimuosiuose Rytuose, o JAV gynybos departamentas yra visiškai pasirengęs dislokuoti papildomus išteklius, jei to prireiks“, – bendroje spaudos konferencijoje su Izraelio gynybos ministru Yoavu Gallantu pareiškė Ll. Austinas.Vašingtonas į rytinę Viduržemio jūros regiono dalį jau yra pasiuntęs lėktuvnešį, karo laivų ir kovinių orlaivių. Tačiau prezidento Joe Bideno administracija yra ne kartą pabrėžusi, kad nesiųs JAV karių.

Britų premjeras pasmerkė „pasibjaurėtiną“ antisemitinių incidentų skaičiaus augimą JKJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas penktadienį pasmerkė „pasibjaurėtiną antisemitinių incidentų skaičiaus augimą“ šalyje pastarosiomis dienomis, po šeštadienio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.„Atvirai kalbant, pastarosiomis dienomis antisemitinių incidentų padaugėjo. Tai nėra gerai“, – sakė R. Sunakas, kalbėdamas žurnalistams tarptautiniame aukščiausiojo lygio susitikime Gotlande, Švedijoje.Londono policijos teigimu, „smarkiai padaugėjo antisemitinių nusikaltimų ir incidentų“.Miesto policijos komisaro pavaduotojo padėjėjas Laurence‘as Tayloras sakė, kad nuo rugsėjo 30 iki spalio 13 dienos užregistruoti 105 antisemitiniai incidentai ir 75 nusikaltimai, palyginti su 14 tokio pobūdžio incidentų ir 12 nusikaltimų tuo pačiu laikotarpiu pernai.„Mes skyrėme papildomą finansavimą Bendruomenės saugumo fondui, siekdami užtikrinti, kad žydų institucijos – nesvarbu, ar tai sinagoga, ar mokyklos, – turėtų visą reikiamą apsaugą, o policija turėtų visą reikiamą paramą, kad užtikrintų mūsų gatvių saugumą visų bendruomenių žmonėms, – sakė R. Sunakas. – Nes mes visiškai netoleruosime žmonių, kurstančių neapykantą, smurtą ar rasistinę veiklą. Bauginantis ar grasinantis elgesys nebus toleruojamas. Į tai bus reaguojama visa įstatymo galia“.

„Hamas“ liepia Gazos gyventojams nereaguoti į Izraelio įsakymą evakuotisPenktadienį per televiziją „al-Aqsa TV“ transliuotame garso pranešime „Hamas“ „Al-Qassam“ brigados atstovas Abu Obaida ragino palestiniečius „išlikti tvirtais“ ir nereaguoti į Izraelio raginimus palikti savo namus.„Izraelis jau antrą kartą šalina palestiniečius iš jų namų ir žemių, o mes į sionistų nusikaltimus atsakėme taikydamiesi į juos ir Ben Gurioną, – sakė jis. –Vienintelė kryptis, kuria mes migruojame, yra grįžimas į savo teisėtas žemes. Persikėlimas ir tremtis – ne mums, Izraelis vykdo psichologinį karą grasinimais ir savo tamsia istorija, kuri rodo, kad jie vykdo nusikaltimus ir žudymus kaip kolektyvinės bausmės formą.“

Nuo šeštadienio žuvo 258 Izraelio kariaiNuo šeštadienį „Hamas“ teroristų surengto didelio puolimo, Izraelio kariuomenės duomenimis, žuvo mažiausiai 258 kareiviai. Informuotos „258 kritusių karių“ šeimos, penktadienį žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagaris. Ketvirtadienį buvo įvardytas 169 žuvusių karių skaičius.Dėl planuojamos antžeminės operacijos Gazos Ruože Izraelis pirmadienį pranešė, kad mobilizuoja 300 000 rezervistų. Tai didžiausia mobilizacija Izraelio istorijoje per tokį trumpą laiką.

Žuvo beveik 1800 palestiniečiųGazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija patikslino patvirtintų mirčių skaičių ir pranešė, kad mirė 1 799 palestiniečiai.Pasak jos, nuo šeštadienio per Izraelio oro antskrydžius buvo sužeisti dar apie 6 388 žmonės.

Vakarų krante per Izraelio apšaudymą žuvo 9 palestiniečiai, susirinkę į mitingą dėl Gazos RuožoPenktadienį per Izraelio apšaudymą okupuotame Vakarų krante per solidarumo su karo krečiamu Gazos Ruožu mitingus žuvo mažiausiai devyni palestiniečiai, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija.AFP korespondentai ir saugumo pareigūnas pranešė apie susirėmimus Ramaloje, Nabluse, Tulkarme, Hebrone ir kituose Vakarų Kranto miestuose bei miesteliuose, praėjus beveik savaitei po to, kai masinė „Hamas“ ataka Izraelio pietuose peraugo į visuotinį karą.Nuo praėjusio šeštadienio, kai „Hamas“ teroristai iš blokuoto Gazos Ruožo surengė netikėtą ataką, Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 300 žmonių. Per tą patį laikotarpį per Izraelio atsakomuosius smūgius Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 1 500 žmonių.Ministerijos duomenimis, nuo šeštadienio įvairiose Vakarų Kranto vietovėse per smurtą, susijusį su Izraelio ir Palestinos konfliktu, žuvo mažiausiai 44 palestiniečiai, o dar maždaug 130 buvo sužeisti.

Kenija perspėjo dėl „Al Shabaab“Kenija ketvirtadienį perspėjo dėl pavojaus, kad tokios grupuotės kaip „Al-Shabaab“ gali rengti išpuolius „solidarizuodamosi“ su „Hamas“.Rytų Afrikos šalis nuo 2011 metų patyrė daugybę Somalyje įsikūrusios grupuotės „Al-Shabaab“ išpuolių, kai į šią kaimyninę šalį pasiuntė savo karius kovoti su džihadistais, siejamais su „Al Qaeda“.„Konfliktas tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože turi įtakos pasauliniam saugumui, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Kenijos kovos su terorizmu policijos tarnyba. –Teroristinės grupuotės, tokios kaip „Al-Shabaab“, gali rengti išpuolius solidarizuodamosi su „Hamas“, kad išliktų svarbios“.„Al-Shabaab“, kuri jau daugiau kaip 15 metų vykdo kruviną sukilimą prieš trapią Somalio vyriausybę, trečiadienį paskelbė pareiškimą, kuriame gyrė netikėtą savaitgalio „Hamas“ įvykdytą išpuolį.

Izraelio kariuomenė: norime, kad žmonių Gazos Ruože evakuacija būtų kuo saugesnėIzraelio kariuomenė teigia norinti, kad reikalaujama gyventojų evakuacija iš šiaurinio Gazos Ruožo būtų kuo saugesnė. „Mes kontroliuosime atakas, kad žmonės galėtų saugiai judėti“, – penktadienį sakė Izraelio karinis atstovas Danielis Hagaris. Kartu jis pabrėžė, kad „tai karo zona“.Anot atstovo, Izraelis supranta, kad evakuacija truks ilgiau nei 24 valandas. Tačiau jis aiškaus termino neįvardijo. Raginimas gyventojams evakuotis esą perduotas įvairiais kanalais. Be kita ko, bus daroma viskas, kad per oro antskrydžius nebūtų smogta jautriems objektams, pavyzdžiui, ligoninėms, sakė D. Hagaris.Jungtinės Tautos (JT) nepritaria raginimui apie 1,1 mln. žmonių iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies evakuoti į pietinę. Tai esą turėtų pragaištingų humanitarinių padarinių.Yra pranešimų, kad Gazos Ruožą valdantis „Hamas“ trukdo žmonėms bėgti į pietinę teritorijos dalį.Izraelio karinis atstovas sakė: „Tai dar vienas pavyzdys, kaip nežmoniškai elgiasi „Hamas“. Grupuotės teroristai esą slepiasi tarp savo gyventojų ir į Gazos Ruožą pagrobtų įkaitų.

Londone smarkiai padaugėjo antisemitinių incidentųPer pastarąją savaitę Londone smarkiai padaugėjo antisemitinių incidentų, praneša vietos policija.„Nusikaltimai – nuo žmonių gąsdinimo prie sinagogų, žmonių, grojančių vokišką karinę muziką žydų akivaizdoje, iki žmonių, besijuokiančių ir švenčiančių mirtį Izraelyje“, – sakoma pareiškime. Atstovas spaudai sakė, kad žydų bendruomenėje yra didelis susirūpinimas, o žmonės yra tikrai išsigandę. 2022 m. policija užregistravo 14 antisemitinių incidentų ir 12 nusikalstamų veikų. Šiais metais užfiksuoti 105 antisemitiniai incidentai ir 75 nusikalstamos veikos.Taip pat užfiksuotas islamofobinių incidentų padažnėjimas, tačiau daug mažesnio masto. Tikimasi, kad šeštadienį Londone tūkstančiai žmonių dalyvaus palestiniečius palaikančiose eitynėse.

Izraelio šiaurėje kaukia sirenos, perspėjančios apie galimą raketų apšaudymą.

Austinas nesiima spėlioti, ar JAV įsitrauks, jei „Hezbollah“ surengs išpuolįTel Avive besilankantis JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas per surengtą spaudos konferenciją sureagavo į prieš pat jai prasidedant „Hezbollah“ pareikštą pareiškimą, esą ši pasirengus ir prisidės prie konfrontacijos su Izraeliu.Žurnalistui paklausus, ar, jei „Hezbollah“ užpultų Izraelį iš šiaurės, JAV būtų pasirengę panaudoti savo pajėgas ir prisijungti prie kovos, Ll. Austinas atsakė:„Įsakiau į regioną nusiųsti papildomų pajėgų, kad būtų sustiprintos atgrasymo priemonės. Žinia, kurią mes pasiųstume bet kuriai šaliai ar grupei, galvojančiai pasinaudoti šia situacija ir išplėsti konfliktą, būtų tokia: to nedarykite. Nespėliosiu apie tai, kas gali nutikti ateityje. Tik aiškiai pasakysiu, kad JAV ir toliau rems Izraelio teisę gintis.“

Palestinos lyderis perspėjo dėl „antrosios Nakbos“ Gazos RuožePalestinos prezidentas Mahmudas Abbasas penktadienį perspėjo, kad palestiniečiams gresia „antroji Nakba“ (arabiškai „katastrofa“) po to, kai Izraelio kariuomenė įsakė daugiau kaip milijonui žmonių evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies.M. Abbasas „visiškai nepritaria mūsų žmonių iškeldinimui iš Gazos Ruožo, nes tai prilygs antrajai Nakbai mūsų žmonių atžvilgiu“, – sakė jis, o jo pareiškimą citavo oficiali palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“.Nakba, arba „katastrofa“, pavadinti įvykiai, kai per 1948 metų karą, kuris sutapo su Izraelio susikūrimu, buvo sunaikinti 400 arabų kaimų, apie 760 000 palestiniečių turėjo bėgti arba buvo išvaryti iš savo namų. Pasak transliuotojo DW, dauguma jų tapo pabėgėliais be pilietybės ir apsigyveno Gazos Ruože, Vakarų Krante bei kaimyninėse arabų šalyse. Tik nedidelė jų dalis persikėlė gyventi į užsienį.Iki pat šios dienos tik nedidelė dalis naujos kartos palestiniečių yra pateikę prašymus dėl kitų šalių pilietybės arba ją gavę. Todėl didžioji dauguma iš šiuo metu Artimuosiuose Rytuose gyvenančių maždaug 6,2 mln. palestiniečių yra likę be pilietybės iki trečios ar net ketvirtos kartos.M. Abbaso pastabos nuskambėjo po to, kai Izraelio kariuomenė numetė ant blokuojamo Gazos Ruožo lapelius su raginimais žmonėms bėgti iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies, kurioje gyvena apie 1,1 mln. žmonių.M. Abbaso vadovaujama Palestinos savivaldos institucija įsikūrusi Ramaloje, okupuotame Vakarų Krante, ir yra atsiskyrusi nuo Gazos Ruožą valdančios grupuotės „Hamas“.

„Hezbollah“ skelbia esanti pasiruošusi prisidėti prie kovų prieš IzraelįIrano remiama Libano šiitų teroristinė organizacija pareiškė, kad yra „pasiruošusi“ ir „prisidės“ prie kovų prieš Izraelį.Buvo baiminamasi, kad „Hezbollah“ gali įsitraukti į šį konfliktą, nepaisant užsienio valstybių perspėjimo nesikišti.Izraelis perkelia šarvuotąją techniką prie šiaurinės sienos ir ruošiasi galimai atakai.„Hezbollah“ seniai remia palestiniečius.„Sky News“ korespondentas Alexas Rossi šią organizaciją apibūdina kaip „iki dantų apsiginklavusią moderniais ginklais“ ir „gerai apmokytą“.

Po Izraelio nurodymo – Irano įspėjimas: galimos bet kokios pasekmėsIrano užsienio reikalų ministras penktadienį įspėjo, kad jeigu Izraelio atakos Gazos Ruože nebus nutrauktos nedelsiant, konfliktas gali išplisti į kitas Vidurinių Rytų šalis.Hosseinas Amir-Abdollahianas pasikalbėjo su reporteriais po Beirute įvykusio susitikimo su Libano užsienio reikalų ministru. Susitikimo metu jiedu paragino Izraelį nutraukti atakas Gazos Ruože. Taip pat jis susitiko su „Hezbollah“ lyderiu Hassanu Nasrallahu, laikinuoju ministru pirmininku Najibu Mikati ir parlamento pirmininku. „Keista, kad tuo metu, kai Amerika ragina konflikto šalis elgtis santūriau, ji leidžia sionistų nusikaltėliams Gazos Ruože žudyti moteris, vaikus ir civilius“, – pareiškė H. Amir-Abdollahianas.„Associated Press“ praneša, kad jis įspėjo, jog „jeigu šie organizuoti karo nusikaltimai tučtuojau nesiliaus, galimos bet kokios pasekmės“.„Amerika negali siųsti ginklų ir bombų moterims, vaikams ir civiliams Gazos Ruože žudyti, bet tuo pačiu metu visus raginti elgtis santūriau“, – pridūrė Irano užsienio reikalų ministras.

Izraelis virš Gazos Ruožo mėto lapelius, raginančius civilius gyventojus evakuotisVirš Gazos ruožo buvo mėtomi lapeliai, kuriuose civiliai gyventojai raginami nedelsiant palikti savo namus. „Gazos miesto gyventojai, teroristinė organizacija pradėjo karą prieš Izraelio valstybę. Gazos miestas tapo mūšio lauku. Jūs turite nedelsiant evakuotis iš savo namų ir vykti į pietinį Gazos slėnį“, – rašoma lapeliuose.Civiliams gyventojams nurodyta negrįžti į savo namus iki tolesnio pranešimo, taip pat evakuotis iš viešųjų prieglaudų.https://twitter.com/TzviJoffre/status/1712761434856210889?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712761434856210889%7Ctwgr%5E323c5e0b002d3a570fb73b78d8b7faa2aa9a4acf%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-latest-hamas-palestine-sky-news-live-blog-12978800

Į Izraelį atvyko Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani.https://twitter.com/Antonio_Tajani/status/1712781540155896223?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712781540155896223%7Ctwgr%5Edc0e704a0621fab9f92e1e4c4800ad1231b1cf85%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F13%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-gaza-palestine-evacuations-military

Izraelis per šešias dienas ant Gazos ruožo numetė tiek pat bombų, kiek per visą 2014 m. konfliktąSpalio 7–12 d. Izraelio pajėgos ant Gazos ruožo numetė apie 6 000 bombų, sakoma Izraelio karinių oro pajėgų ketvirtadienio pranešime. Izraelio gynybos pajėgų (IDF) duomenimis, tai prilygsta bendram oro smūgių Gazos ruožui skaičiui per visą 2014 m. Gazos ruožo ir Izraelio konfliktą, kuris truko nuo tų metų liepos 7 d. iki rugpjūčio 26 d. Remiantis JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, 2014 m. buvo daugiausiai aukų pareikalavę Izraelio ir Palestinos konflikto metai – per 50 karo dienų Gazoje žuvo mažiausiai 2 251 palestinietis. Nuo ketvirtadienio, praėjus 6 dienoms po dabartinio konflikto pradžios, Gazos ruože žuvo mažiausiai 1537 žmonės, pranešė Palestinos sveikatos apsaugos ministerija.

Europos Sąjungos vadovės atvyko į Izraelį išreikšti solidarumoPenktadienį į Izraelį atvyko Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.U. von der Leyen socialiniame tinkle „X“ (anksčiau – „Twitter“) parašė, kad atvyko į Izraelį „išreikšti solidarumo su Izraelio žmonėmis po siaubingo „Hamas“ teroristų išpuolio“.Metsola taip pat rašė „X“ svetainėje: „Esame čia su solidarumo žinia po baisiausio teroro išpuolio, kurį Izraelis patyrė per kelias kartas“.„Teroras nenugalės. Svarbu, kaip reaguosime, – sakė Metsola. – Mes galime – privalome – sustabdyti „Hamas“. Ir padaryti viską, ką galime, kad sušvelnintume humanitarinius padarinius.“

„Hamas“ pranešė apie paleistas raketas į Ben Guriono oro uostą „Hamas“ pranešė, kad paleido raketas į Ben Guriono tarptautinį oro uostą ir pietinį Izraelio Sderoto miestą.Penktadienį grupuotės pareiškime teigiama, kad į Sderotą buvo paleista 50 raketų.Be to, „Hamas“ teigė, kad dviem sprogstamaisiais dronais Kfar Sa'ado mieste taikėsi į Izraelio karius.

Po Izraelio įspėjimų – Putino reakcija: nepriimtinaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino Izraelį nepradėti sausumos operacijos Gazos Ruože.V. Putinas pareiškė, kad tokia operacija baigtųsi „visiškai nepriimtinu civilių aukų skaičiumi“.Rusijos lyderis jau ilgiau nei metus yra atsakingas už brutalų karą Ukrainoje, jis kaltinamas sąmoningu taikių gyventojų naikinimu.Tačiau Izraeliui jis siunčia žinią, kad sunkiosios ginkluotės panaudojimas gyvenamuosiuose rajonuose „reikštų rimtas pasekmes visoms pusėms“.„Ir visų svarbiausia – civilių aukų skaičius bus visiškai nepriimtinas. Dabar svarbiausia nutraukti kraujo praliejimą“, – teigė jis.

Dėl galimo naujo fronto – įtampa LibaneDidelė Libano vyriausybės dalis labai susirūpinusi dėl galimų dar vieno karo pasekmių, „Sky News“ sakė Libano žurnalistas ir aktyvistas.„Nors daug žmonių Libane simpatizuoja palestiniečiams, jie labai susirūpinę dėl galimo naujo fronto Libane“, – sakė Kareemas Chehayebas.Jis pridūrė, kad dėl Libano ekonominės krizės ir politinės įtampos karo žala būtų daug didesnė nei ankstesnio 2006 m. konflikto tarp Libano „Hezbollah“ kovotojų grupuotės ir Izraelio.Jis pridūrė, kad Libano vyriausybė paragino laikytis ramybės, sakydama, kad jos prioritetas yra išlaikyti saugumo jausmą ir stabilumą pasienyje.Pastarosiomis dienomis Izraelis apsikeitė ugnimi su „Hezbollah“, sukeldamas baimę dėl platesnio konflikto.

Ambasadorius: „Hamas“ nelaisvėje gali būti ukrainiečiųIzraelio tarnybų pateiktais preliminariais duomenimis, „Hamas“ smogikų nelaisvėje gali būti ukrainiečių.Tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas, praneša portalas „rbc.ua“.„Mes nežinome tam tikro žmonių skaičiaus buvimo vietos, ir gali būti, kad dalis jų yra nelaisvėje. Mus apie tai informavo Izraelio tarnybos, tai dar nepatvirtinta informacija, bet ji greičiausiai atitinka tikrovę“, – sakė J. Kornijčukas.Ambasadorius pridūrė, kad diplomatai dabar glaudžiai bendradarbiauja su Izraelio policija, ieškodami Ukrainos piliečių. Be kita ko, jų ieškoma ir pagal DNR, ir pagal pirštų atspaudus.Iš septynių per „Hamas“ teroristų ataką Izraelyje žuvusių ukrainiečių, kaip pažymėjo ambasadorius, tik viena pilietė turėjo Ukrainos pasą. Pasak jo, kitos šešios aukos nuolat gyveno Izraelyje ir turėjo Izraelio pasą.

Jordanijos karalius perspėjo neperkelti palestiniečių į kaimynines šalisPenktadienį Jordanijos karalius Abdullah II per susitikimą su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu perspėjo neperkelti palestiniečių Izraeliui reaguojant į „Hamas“ atakas ir rengiantis dideliam puolimui Gazos Ruože.„Krizė neturėtų išplisti į kaimynines šalis ir paaštrinti pabėgėlių problemos“, – sakė A. Blinkenui karalius, pranešė rūmai.JAV pareigūnai bendradarbiauja su Gazos Ruožu besiribojančiu Egiptu ir rengia planą atidaryti saugų koridorių prieš Izraelio planuojamą didelį sausumos puolimą. Jordanijoje jau gyvena du milijonai palestiniečių pabėgėlių, šalis jautriai reaguoja į bet kokius neramumus į vakarus nuo jos.Per derybas su A. Blinkenu Jordanijos karalius, nuo seno JAV partneris, paragino „atidaryti humanitarinius koridorius, kad į Gazą galėtų patekti skubi pagalba, apsaugoti civilius ir sustabdyti eskalaciją bei karą Gazoje“, sakoma rūmų pareiškime.

PSO: sunkiai sergančių žmonių perkėlimas iš Gazos – mirties nuosprendisPasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad sunkių ligonių evakuacija iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies yra „mirties nuosprendis“, skelbia „Sky News“. Organizacija teigė, kad Gazos ligoninės yra „lūžio taške“, o vietos sveikatos apsaugos ministerija informavo PSO, kad neįmanoma evakuoti pažeidžiamų pacientų iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies. „Yra sunkiai sergančių žmonių, kurių sužeidimai reiškia, kad vienintelė galimybė išgyventi yra prijungti prie gyvybę palaikančių aparatų, pavyzdžiui, mechaninės ventiliacijos“, – sakė ministerijos atstovas Tarikas Jasarevičius.„Taigi šių žmonių perkėlimas yra mirties nuosprendis. Prašyti, kad tai darytų sveikatos priežiūros darbuotojai, yra žiauru.“

Orbanas: Vengrija neleis rengti mitingų, kuriuose remiamos teroristinės organizacijosVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad Vengrija neleis rengti jokių mitingų teroristinėms organizacijoms remti.Premjeras tai sakė penktadienį interviu Vengrijos visuomeniniam transliuotojui, praneša portalas „eurointegration“.„Sukrečia tai, kad visoje Europoje vyksta mitingai teroristams remti“, – piktinosi Vengrijos vyriausybės vadovas, turėdamas omenyje reakciją Europos šalyse į palestiniečių grupuotės „Hamas“ ataką prieš Izraelį.V. Orbanas, Izraelio premjero Benjamino Netanyahu sąjungininkas, pabrėžė, kad Izraelis turi teisę gintis, tačiau pridūrė, jog svarbu, kad konfliktas neišplistų į kitas šalis, destabilizuodamas visą regioną.Buvęs „Hamas“ lyderis Khaledas Meshaalas anksčiau paragino viso pasaulio musulmonus rengti protesto akcijas palestiniečiams remti, o kaimynines šalis - įsijungti į kovą su Izraeliu.Penktadienį prie Vengrijos užsienio reikalų ministerijos Budapešte buvo planuojamas Palestinos palaikymo mitingas.„Buvo mėginta net Vengrijoje... Bet mes neleisime rengti mitingų, kuriuose remiamos teroristinės organizacijos, nes tai sukeltų teroro grėsmę Vengrijos piliečiams. Negalime leisti, kad bent vienas Vengrijos pilietis, nepriklausomai nuo jo tikėjimo ar kilmės, jaustų pavojų“, – sakė V. Orbanas.Netrukus po V. Orbano interviu Budapešto policija paskelbė, kad spalio 13 d. Vengrijos sostinėje nebus leidžiami jokie susibūrimai.

Pekine sužalotas Izraelio ambasados darbuotojasPenktadienį Pekine užpultas Izraelio ambasados darbuotojas, pranešė Izraelio užsienio reikalų ministerija.„Šiandien buvo užpultas Izraelio ambasados Pekine darbuotojas iš Izraelio“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime, jame priduriama, kad jis gydomas ligoninėje, jo būklė stabili, užpuolimo motyvas tiriamas.Anksčiau Izraelio užsienio reikalų ministerija savo tinklalapyje įspėjo, kad „Hamas“ paragino „visus savo šalininkus visame pasaulyje penktadienį surengti „Įniršio dieną“ ir „pulti izraeliečius ir žydus“. „Pagrįsta manyti, kad įvairiose šalyse vyks protesto renginiai, galintys virsti smurtiniais“, – sakoma pranešime.Izraelio ambasada, įsikūrusi diplomatiniame rajone Pekino šiaurėje, penktadienio popietę veikė įprastai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Apsaugos darbuotojai paprašė jo nefilmuoti ambasados, prie jos nebuvo jokių papildomų policijos pareigūnų.Kinijos užsienio reikalų ministerija incidento nekomentavo.

„Hamas“ teigia į Izraelį paleidusi 150 raketų Apie 150 raketų buvo paleista į Izraelį kaip atsakas į palestiniečių civilių gyventojų perkėlimą, pareiškė „Hamas“ ginkluotasis sparnas, skelbia „Sky News“. Izraelio pareigūnas anksčiau sakė, kad naktis buvo „palyginti rami“, nors raketos buvo paleistos į pietų Izraelį.

„Hamas“: per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo 13 įkaitųPer pastarąją parą per Izraelio oro antskrydžius žuvo mažiausiai 13 Gazos Ruožo šiaurėje laikomų įkaitų, izraeliečių ir užsieniečių, penktadienį pranešė „Hamas“ karinis sparnas. „Hamas“ taip pat atmetė Izraelio raginimą palestiniečiams evakuotis iš Gazos Ruožo šiaurės.Šeštadienį „Hamas“ netikėtai puolė Izraelio bendruomenes netoli Gazos Ruožo, nužudė daugiau nei 1 200 žmonių ir įkaitais paėmė maždaug 150 civilių ir kariškių.„Trylika belaisvių (...) įskaitant užsieniečius“ žuvo penkiose vietose, į kurias taikėsi Izraelio naikintuvai, sakoma „Ezzedino Al Qassamo brigadų“ pranešime. Ši „Hamas“ atšaka šią savaitę pagrasino, kad „kaskart be įspėjimo nusitaikius į mūsų žmones mirties bausmė bus įvykdyta vienam iš civilių įkaitų“.Penktadienį „Hamas“ atmetė Izraelio įsakymą 1,1 mln. gyventojų evakuotis iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies į pietinę prieš numatomą sausumos įsiveržimą į tankiai gyvenamą palestiniečių teritoriją. „Palestinos žmonės atmeta okupantų grasinimą ir raginimą palikti savo namus ir bėgti į pietus arba Egiptą“, – sakoma islamistų grupuotės pareiškime. „Esame savo žemėje, savo namuose ir miestuose. Jokio perkėlimo nebus“, – sakoma jame.Rafos perėja yra vienintelis kelias iš Gazos Ruožo į Egiptą, nekontroliuojamas Izraelio ir šią savaitę kelis kartus bombarduotas. Egipto prezidentas Abdelis Fattah Al Sisi pažadėjo pagalbą Gazos Ruožui, bet paragino palestiniečius „likti savo žemėje“.

Ambasadorius: latviai Izraelyje nepanikuoja, bet tam tikras nerimas jaučiamasUžsienio piliečiai Izraelyje, skirtingai nei vietos gyventojai, kiek labiau nerimauja dėl to, kas vyksta šalyje, tačiau masinės panikos nėra. Tai interviu Latvijos televizijai pareiškė šalies ambasadorius Izraelyje Aivaras Groza, praneša portalas LSM.Pasak diplomato, iki šiol į ambasadą dėl konsultacijų kreipėsi apie 140 Latvijos piliečių, žmonės ieško ir randa būdų, kaip išvykti iš šalies, jei joje nesijaučia saugūs.Ambasadorius pažymėjo, kad Izraelio parduotuvėse baigiasi maisto produktai, nes sutriko tiekimo grandinės. Dažnai girdėti sirenos, skelbiančios oro pavojų. „Izraeliečiai prie to pripratę, gal užsieniečiams tai neįprasta, bet tai – kasdienybė šioje šalyje“, – sakė A. Groza.Anot jo, apšaudymai iš Gazos Ruožo nebėra tokie intensyvūs, bet tęsiasi.Nedidelė Latvijos ambasados ​​darbuotojų komanda toliau dirba, atsakinėja į žmonių elektroninius laiškus ir telefono skambučius.Kaip anksčiau pranešė LSM, pirmadienį, spalio 16-ąją, nacionalinis oro vežėjas „airBaltic“ Užsienio reikalų ministerijos prašymu planuoja specialų evakuacinį skrydį iš Izraelio.„airBaltic“ atstovai informavo, kad lėktuve bus 148 vietos. Bendrovė pabrėžia, kad keleivių, įgulos ir skrydžių saugumas yra jos prioritetas. „airBaltic“ atidžiai stebi situaciją Izraelyje ir pasilieka teisę keisti planuojamo reiso laiką arba atšaukti skrydį.Latvijos URM ir ambasados ​​duomenimis, šiuo metu Izraelyje yra 143 latviai, kurie ieško galimybių išvykti iš šalies.

„Hamas“ atakų aukų skaičius Izraelyje išaugo iki 1 300Izraelyje praėjusį savaitgalį „Hamas“ surengus netikėtą ataką jau žuvo mažiausiai 1 300 civilių ir karių, penktadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos, skelbia CNN.Atnaujintame pranešime IDF atstovas pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas pridūrė, kad per teroro išpuolius buvo sužeista daugiau nei 3 tūkst. žmonių.

Į Izraelį solidarumo vizito atvyko JAV gynybos sekretorius AustinasJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas penktadienį atvyko į Izraelį, vizito tikslas – parodyti solidarumą šaliai, vis dar neatsigaunančiai po pražūtingos „Hamas“ atakos, dėl kurios žuvo jau tūkstančiai žmonių.L. Austinas susitiks su pareigūnais, įskaitant ministrą pirmininką Benjaminu Netanyahu ir gynybos ministrą Yoavą Gallantą. Tai jau trečiasis jo, kaip Pentagono vadovo, vizitas į Izraelį, prieš tai Izraelyje lankėsi JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Šia kelione siekiama pabrėžti „nesvyruojančią JAV paramą Izraelio žmonėms ir įsipareigojimą garantuoti, kad Izraelis turėtų tai, ko reikia apsiginti“, sakoma JAV Gynybos departamento pranešime.L. Austinas taip pat asmeniškai dalyvaus perduodant dalį saugumo pagalbos, kurią JAV siunčia Izraeliui po šeštadienį „Hamas“ surengto netikėto užpuolimo, per kurį Izraelyje nužudyta 1 200 žmonių ir paimta apie 150 įkaitų. Izraelis kelias dienas iš oro ir artilerijos bombarduoja „Hamas“ taikinius Gazos Ruože. Vašingtonas rytinėje Viduržemio jūros dalyje dislokavo lėktuvnešį ir kitus karo laivus bei pažadėjo Izraeliui amuniciją ir kitą įrangą.„Mes didiname paramą. Į Izraelį atkeliavo daug siuntų su medžiagomis, kurių jie prašė, dar viena bus pristatyta šiandien ir dar daugiau artimiausiomis dienomis“, – žurnalistams pakeliui į Izraelį sakė aukšto rango JAV gynybos pareigūnas.Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat konsultuoja ir padeda Izraeliui spręsti įkaitų problemą.Ketvirtadienį Briuselyje L. Austinas sakė žurnalistams, kad JAV iš anksto nežinojo apie „Hamas“ planuojamą kruviną puolimą. Jis taip pat sakė, kad JAV nekelia jokių sąlygų Izraeliui, kaip panaudoti tiekiamus ginklus. „Tai profesionali kariuomenė, vadovaujama profesionalios vadovybės, ir mes tikimės, kad jie imsis teisingų veiksmų vykdydami savo kampaniją“, – sakė L. Austinas.Izraelis rengiasi galimai sausumos invazijai į palestiniečių teritoriją, kurioje gyvena daugiau kaip 2 mln. žmonių, taip pat nutraukė vandens, maisto ir elektros tiekimą į Gazos Ruožą.https://twitter.com/nexta_tv/status/1712733175716123052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712733175716123052%7Ctwgr%5E3111b4abc24b16e6aee9157f98024218911df1ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Foct%2F13%2Fisrael-hamas-war-live-updates-news-gaza-palestine-evacuations-military

Pranešama, kad medikai atsisako išvykti iš šiaurinės Gazos Per 24 valandas neįmanoma saugiai išvežti milijono žmonių iš šiaurinės Gazos ruožo dalies, sako Palestinos Raudonojo pusmėnulio atstovė Gazos mieste Nebal Farsakh.„Kas nutiks mūsų pacientams? Turime sužeistųjų, pagyvenusių žmonių, vaikų, kurie yra ligoninėse“, – naujienų agentūrai „Associated Press“ sakė ji.Ji pridūrė, kad daugelis medikų atsisako evakuoti ligonines ir palikti pacientus.„Žmonės neturi, kur eiti. Tai ir yra esmė. Girdėti bombardavimus visame rajone ir prašyti žmonių evakuotis į kitą rajoną, kai taip smarkiai sugriauta infrastruktūra ir keliai, kai apribotas judėjimas, yra tiesiog kažkas neįtikėtino“, – BBC sakė ji.Tuo metu vienas Egipto politikas pareiškė, kad šis žingsnis yra Izraelio pastangos priversti palestiniečius persikelti iš Gazos ruožo į Egiptą.„Tokiu būdu palestiniečių reikalas bus visiškai likviduotas“, – socialiniame tinkle X teigė parlamento narys Mustafa Bakri. „Egiptas niekada nesutiks dalyvauti šiame plane, o palestiniečiai nepaliks savo žemės ir išliks tvirti, kad ir kiek aukų jiems tai kainuotų“, – sakė jis.

Gazos Ruože esantys civiliai – sutrikę ir persigandęTurkijos naujienų agentūra „Anadolu“ jau praneša, kad, sužinoję apie įsakymą evakuotis, šimtai tūkstančių žmonių pajudėjo link Gazos mieste esančio medicinos komplekso „Al Shifa“.Gazos Ruože esantys civiliai yra sutrikę ir persigandę, jie baiminasi, kad nepavyks išvengti didžiausio žmonių perkėlimo per keletą dešimtmečių, vykdomo mažyčiame anklave, kurio plotas tesiekia 365 kvadratinius kilometrus. Šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, į kurią patenka ir Gazos miestas bei jo priemiestis, yra apie 1,1 mln. žmonių.„Al Shifa“ medicinos kompleksas yra didžiausias Gazos Ruože. Tai Gazos miesto medicinos infrastruktūros centras, kuriame atakų ar krizių metu dažnai glaudžiasi civiliai. Per neseniai Izraelio surengtus antskrydžius apgadintame komplekse jau slepiasi tūkstančiai gyventojų. „Al Shifa“ dirbantis gydytojas Ghassanas Abu-Sittah vakar sakė: „Esame ties kritine riba. Koridoriuose – sužeisti pacientai, laisvų lovų nebėra. Atakų metu buvo pataikyta į netoliese esančią pabėgėlių stovyklą, visos ligoninės perpildytos.“

Izraelis teigia per naktį smogęs 750 karinių taikiniųIzraelio karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį buvo smogta 750 karinių taikinių Gazos Ruože, skelbia „Sky News“. Tarp jų buvo požeminiai „Hamas“ teroristų tuneliai, kariniai kompleksai ir postai, aukšto rango teroristų veikėjų rezidencijos, naudojamos kaip kariniai vadovavimo centrai, ginklų sandėliai, ryšių patalpos, teigiama pranešime.Dešimtys naikintuvų smogė taikiniams, tarp kurių, Izraelio teigimu, buvo 12 „Hamas“ karinių objektų, kurių kiekvienas buvo įsikūręs daugiaaukščiame pastate. Izraelis taip pat teigė nukovęs „Hamas“ specialiojo „Nukhba“ karinio padalinio vadą. Šios elitinės „Hamas“ pajėgos turi vyresniųjų „Hamas“ veikėjų atrinktus operatyvininkus ir, kaip teigiama, jų užduotis yra infiltruotis į Izraelio teritorijas.

„Hamas“ ragina žmones likti namuose ir nepaisyti Izraelio įsakymų evakuotisPenktadienį „Hamas“ nurodė Gazos Ruože gyvenantiems palestiniečiams nepalikti savo namų, sakoma žiniasklaidos organizacijoms išsiųstame pareiškime.Teritoriją valdanti ginkluota grupuotė apkaltino Izraelį, kad šis vykdo „psichologinį karą“ ir siunčia žinutes, kuriose palestiniečių civiliams gyventojams ir tarptautinių organizacijų darbuotojams liepiama evakuotis į pietus.„Okupacija įvairiomis priemonėmis bando skleisti ir platina melagingą propagandą, siekdama sukelti sumaištį tarp piliečių ir pakenkti mūsų vidaus fronto stabilumui“, – sakoma pareiškime, kuriame kalbama apie Izraelį.

Izraelio gynybos pajėgos oficialiai pranešė paraginusios visus Gazos miesto gyventojus evakuotis iš savo namų ir vykti į pietus nuo anklavo „dėl jų pačių saugumo“.https://twitter.com/IDF/status/1712684887105249284

Po Izraelio įspėjimo dėl evakuacijos – chaosas: tai „beprecedentė situacija“„Tvyro chaosas, niekas nesupranta, ką daryti“, – „Associated Press“ reporteriui pareiškė Inas Hamdan, Gazos mieste esančios Jungtinių Tautų (JT) palestiniečių pabėgėlių agentūros pareigūnė, skubiai į krepšius dėdama viską, kas pasitaikė po ranka, aplinkui šūkčiojant panikuojantiems moters artimiesiems. Apie tai rašo „The Guardian“.Jos teigimu, visam Gazos mieste ir šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje esančiam JT personalui buvo liepta evakuotis į pietuose esantį Rafos miestą.Kitas JT pareigūnas „Associated Press“ sakė, kad JT bando sužinoti aiškesnės informacijos iš Izraelio aukščiausio rango politikų, nes gavo platesnio masto įsakymą evakuotis, nei kiek vėliau Izraelio ginkluotųjų pajėgų viešai paskelbtas nurodymas evakuotis.„Tai visiškai beprecedentė situacija“, – teigė pareigūnas, panoręs likti anonimu, nes neturėjo įgaliojimų duoti viešų komentarų.Paniški gandai apie evakuaciją ėmė plisti šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje ankstyvą penktadienio rytą, praneša „Associated Press“.

Izraelio kariuomenė: civiliai gyventojai nėra mūsų priešaiIzraelio atstovas spaudai Jonathanas Conricusas teigia, kad įsakymas dėl evakuacijos yra Izraelio „humanitarinių priemonių“ Gazos ruože dalis.Savo naujausiame atnaujintame vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle X, anksčiau vadintame „Twitter“, jis sakė, kad jų tikslas – gelbėti gyvybes, ir pridūrė: „Civiliai gyventojai nėra mūsų priešai“.Jis sakė, kad kariuomenė, smogdama taikiniams Gazos ruože, nori kuo labiau sumažinti civilių aukų skaičių ir kad ji tebėra visiškai įsipareigojusi laikytis tarptautinių ginkluotų konfliktų įstatymų.„Suprantame, kad tai užtruks, – sakė jis apie evakuaciją. – Tai nėra lengvas procesas.“Įsakymas evakuotis liečia apie 1,1 mln. žmonių – pusę visų Gazos ruožo gyventojų.

Izraelio oro linijų bendrovės lėktuvai pirmą kartą per 41 metus skraidys šeštadienįIzraelio nacionalinė oro linijų bendrovė „El Al“ paskelbė, kad ruošiasi skrydžiams iš JAV ir Azijos spalio 14-ąją, šeštadienį, žydų šabo dieną.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, kuri remiasi leidiniu „The Times of Israel“.Pasak kompanijos atstovų, jos lėktuvai pirmą kartą nuo 1982 metų pakils į orą šeštadienį, kad parskraidintų izraeliečius, pašauktus į karinę tarnybą, taip pat saugumo ir gelbėjimo pajėgų pareigūnus, įstrigusius užsienyje.Pažymima, kad rezervistų pristatymas į šalį yra „gyvybiškai svarbus“ prasidėjus dabartinei didelio masto teroristinės grupuotės „Hamas“ atakai prieš Izraelį.Spalio 14-ąją rezervistai dviem lėktuvais „Boeing 787“ iš Niujorko ir Bankoko skris nemokamai. Šių skrydžių išlaidas padengs „El Al“ ir didelės JAV finansų institucijos.

Europos Komisijos ir Europos Parlamento vadovės lankysis IzraelyjeEuropos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola penktadienį lankysis Izraelyje po kruvino „Hamas“ puolimo prieš izraeliečių bendruomenes.Europos Komisijos pranešime sakoma, kad aukštos Briuselio pareigūnės „pareikš solidarumą su „Hamas“ teroro išpuolių aukomis ir susitiks su Izraelio vadovybe.Per šokiruojančias žudynes šeštadienį iš palestiniečių teritorijos įsiveržę „Hamas“ užpuolikai nužudė 1 200 žmonių, daugiausia civilių, ir paėmė apie 150 įkaitų. Izraelis reagavo šešias dienas iš oro ir artilerijos smūgiuodamas į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože, per bombardavimus žuvo daugiau nei 1 400 palestiniečių.Ketvirtadienį į Izraelį atvyko JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, penktadienį atvyks JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, jis turi susitikt su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.Europos Sąjungos (ES) vadovių vizitų programa dar nėra baigta derinti.ES ir jos valstybės narės pareiškė pasibaisėjimą „Hamas“ įvykdytomis žudynėmis ir palaikė Izraelio teisę gintis „tarptautinės teisės ribose“.Kai kurie Europos pareigūnai pareiškė susirūpinimą dėl Izraelio pradėtos Gazos apgulties. Tačiau U. von der Leyen ir R. Metsola nedvejodamos palaikė Izraelį ir kaltino „Hamas“ antisemitinėmis nekaltų civilių žudynėmis.Trečiadienį Briuselyje per Izraelio žuvusiųjų pagerbimo ceremoniją R. Metsola sakė, kad „spalio 7-oji yra gėdinga diena (...) žydai buvo žudomi vien dėl to, kad jie žydai“.U. von der Leyen kolegoms Europos Komisijoje sakė, kad „šie nekalti žmonės buvo nužudyti dėl vienos vienintelės priežasties - kad yra žydai ir gyvena Izraelio valstybėje“. „Tai labai senas blogis, primenantis tamsiausią praeitį ir sukrečiantis iki širdies gelmių“, – sakė ji.

Gazos Ruožo gyventojams – Izraelio įspėjimas per 24 valandas palikti teritorijąPenktadienį Izraelio kariuomenė paragino 1,1 mln. Gazos miesto gyventojų per 24 valandas išvykti iš savo namų ir persikelti į Gazos Ruožo pietus „dėl savo pačių saugumo“.„Izraelio gynybos pajėgos (IDF) ragina visus civilius Gazos miesto gyventojus evakuotis iš savo namų į pietus dėl jų pačių saugumo ir persikelti į teritoriją piečiau Vadi Gazos, kaip parodyta žemėlapyje“, – sakoma kariuomenės pranešime.Atsakydamas į „Hamas“ surengtas žudynes Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą, o Jungtinės Tautos (JT) perspėjo apie „pražūtingus“ padarinius. JT pareiškė, kad masinis visų šiaurinės Gazos gyventojų perkėlimas į anklavo pietus yra „neįmanomas“, ir paprašė kuo skubiau atšaukti įsakymą.Pasak JT, apie įsakymą buvo pranešta ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį, praėjus šešioms dienoms, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį ir nužudė daugiau nei 1 200 žmonių bei paėmė apie 150 įkaitų. Tai buvo baisiausia ataka nuo šalies įkūrimo 1948 m., lyginama su rugsėjo 11-osios teroro aktais JAV. Izraelis šešias dienas bombardavo Gazos Ruožą iš oro ir artilerijos, žuvo daugiau nei 1 400 palestiniečių, daugiau nei 400 tūkst. perpildyto anklavo gyventojų turėjo palikti savo namus.Izraelis rengiasi galimai sausumos invazijai į palestiniečių teritoriją, penktadienį kariuomenė patvirtino paraginusi Gazos miesto gyventojus evakuotis į pietus.Izraelio ambasadorius JT Giladas Erdanas piktai reagavo į JT prašymą atšaukti įsakymą, JT reakciją vadino „gėdinga“. „Daugelį metų JT užmerkia akis į tai, kad „Hamas“ ginkluojasi ir prisidengia civiliais gyventojais bei civiline infrastruktūra Gazos Ruože, kad paslėptų savo ginklus ir žudymus“, – AFP sakė G. Erdanas.Gazos Ruože gyvena 2,4 mln. žmonių, tai jau penktas per 15 metų karas pakrantės anklave.Kairas sulaukė raginimų leisti saugiai pereiti bėgantiems civiliams, tačiau Egipto prezidentas Abdelis Fattahas Al Sisi ketvirtadienį paragino Gazos gyventojus „likti savo žemėje“.https://twitter.com/samueloakford/status/1712679693705416873

Netanyahu: laukia sunkios dienosIzraelio vienybės vyriausybei prisiekus, ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu pasakė kalbą, kurioje, kalbėdamas apie „Hamas“ pagrobtus įkaitus, pažadėjo: „Nepavargsime stengdamiesi sugrąžinti juos namo“, skeblia „The Gardian“.„Tuo pačiu metu mus vienija toks pat didelis ryžtas prieš bjaurų ir žudantį priešą“, – sakė jis.„Valios stiprybė ir ištvermė yra žydų tautos sinonimai. Mes įveiksime ir šį dabartinį išbandymą, nors jis beveik per sunkus, kad jį atlaikytume. Spalio 7-osios šabas tautų metraščiuose bus įrašytas kaip prakeikta ir tamsi diena. Mums, žydų tautai, tai yra labiausiai sukrečianti diena nuo Holokausto laikų֧“, – kalbėjo B. Netanyahu.Baigdamas kalbą jis pasakė: „Mūsų laukia sunkios dienos“.

Izraeliui – kaltinimai naudojant baltąjį fosforą per Gazos Ruožo ir Libano bombardavimusŽmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ teigia radusi įrodymų, kad Izraelio kariuomenė per Gazos ruožo ir Libano bombardavimus naudojo baltąjį fosforą, skelbia BBC.Baltasis fosforas yra degi medžiaga, kurią kariškiai kartais naudoja teritorijoms žymėti, tačiau ji taip pat gali sukelti sunkius nudegimus, o jos naudojimas, ypač žmonių perpildytose teritorijose, gali būti labai pavojingas žmonėms. Baltasis fosforas užsiliepsnoja susidūręs su deguonimi ir skleidžia tirštus baltus dūmus.HRW teigė, kad jai pavyko gauti ir išanalizuoti vaizdo medžiagą iš Gazos Ruožo ir Libano, kurioje matyti baltojo fosforo artilerijos sviedinių sprogimai. Organizacija taip pat atkreipė dėmesį į naujienų agentūros AFP Gazoje darytas nuotraukas, kuriose matyti balti dryžiai danguje.„Baltojo fosforo naudojimas Gazoje, vienoje tankiausiai apgyvendintų teritorijų pasaulyje, didina pavojų civiliams gyventojams ir pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės draudimą, draudžiantį civiliams gyventojams kelti nepateisinamą pavojų“, – sakė žmogaus teisių aktyvistai.Izraelio kariuomenė agentūrai „Reuters“ sakė, kad šiuo metu nežino apie baltojo fosforo ginklų naudojimą Gazos ruože. Komentarų dėl Libano nebuvo pateikta.Tarptautinė teisė baltojo fosforo nedraudžia, tačiau dėl žalingo šios medžiagos poveikio žmonėms jos naudojimas yra griežtai reglamentuojamas.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sako, kad jo sūnėno sūnus yra laikomas „Hamas“ įkaitu.https://twitter.com/nexta_tv/status/1712540900461867414/photo/1

Anušauskas: jei Izraelis paprašytų, svarstytume paramos klausimąKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, kad Izraelis šiuo metu tariasi dėl konkrečios paramos su sąjungininkėmis, tačiau Lietuva kol kas tokių prašymų neišgirdo. Anot ministro, jei Izraelis kreiptųsi, parama būtų svarstoma.„Turiu pasakyti, kad Izraelis konkrečiai tariasi su valstybėmis, išsako savo poreikius. Jeigu tokie poreikiai būtų išsakyti Lietuvai, tai, be abejo, mes svarstytume tokį klausimą, tačiau kol kas tokių žinių neturiu“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ teigė A. Anušauskas.

Ketvirtadienio vakarą iš Tel Avivo oro uosto pakilo antrasis „Spartan“ reisasDaugiau skaitykite čia.

Blinkenas Izraelyje: kalbėjau ir apie humanitarinę padėtį GazojeJAV valstybės sekretorius Antony‘is Blinkenas pareiškė per savo apsilankymą Izraelyje aptaręs ir humanitarinę padėtį Gazos Ruože. Kalbėjome apie tai, kaip galėtų būti apsaugoti „Gazoje gyvenančių žmonių humanitariniai poreikiai, Izraeliui vykdant savo teisėtas saugumo operacijas“, – sakė A. Blinkenas ketvirtadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benyaminu Netanyahu ir prezidentu Izchaku Herzogu.A. Blinkenas pažymėjo, kad „Hamas“ teroristai naudoja civilius kaip apsauginius skydus. „Tai nieko nauja, tai jie darė visad – sąmoningai kėlė pavojų civiliams“, – kalbėjo JAV diplomatijos vadovas.Jis taip pat sakė, kad per savo vizitą kabėjo ir apie galimybes, kaip civiliai galėtų išvykti iš Gazos. Prieš tai būta pranešimų, kad JAV vyriausybė su Izraeliu ir Egiptu derasi dėl Rafos pasienio perėjimo punkto atidarymo civiliams, kad jie galėtų palikti Gazos Ruožą. Rafa yra vienintelė perėja iš Gazos į Egiptą. Visi kiti sienos perėjimo punktai veda į Izraelį.

Izraelio artilerija Gazos Ruožą bombarduoja kas 30 sekundžiųIzraelio artilerija kaip laikrodis kas 30 sekundžių smogia sunkiai įžiūrimam taikiniui kažkur „Hamas“ valdomame Gazos Ruože.Izraelis pažadėjo „sutriuškinti“ „Hamas“ po to, kai šios palestiniečių islamistų grupuotės smogikai įsiveržė per sieną ir nužudė 1 200 žmonių – tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis šalyje nuo jos įkūrimo prieš 75 metus.Praėjus šešioms dienoms po to, kai netikėtas išpuolis užklupo Izraelį, šio kariuomenė toliau artilerijos sviediniais ir oro antskrydžiais daužo tankiai apgyvendintą Gazos Ruožą, ruošdamasi galimai sausumos invazijai.Izraelis aplink Gazos Ruožą sutelkė pajėgas, tankus ir kitą sunkiąją ginkluotę bei mobilizavo 300 000 rezervistų.Ketvirtadienį paskelbtame pranešime kariuomenė nurodė, kad nuo šeštadienio, kai pradėjo smūgius „Hamas“ taikiniams, Gazos Ruožui bombarduoti panaudojo maždaug 6 000 šaudmenų, kuriuose iš viso buvo 4 000 tonų sprogmenų.Kariai dislokavo 150 mm artilerijos pabūklus laukuose palei sieną su Gazos Ruožu, išdėstydami juos kelių metrų atstumu vienas nuo kito, netoli Netivoto ir Sderoto miestų, kuriuos „Hamas“ teroristai savaitgalį užpuolė.Kiekvieną kartą, kai paleidžiama salvė, žemė sudreba, o viską aplink užlieja kurtinantis triukšmas.Netivotas ir Sderotas, esantys fronto linijoje netoli sienos, yra įpratę, kad į juos nukreipiamos raketos, paleistos iš Gazos Ruožo – mažo, tankiai apgyvendinto anklavo, kuriame gyvena 2,4 mln. žmonių.Ketvirtadienį dvi tokios raketos pataikė į Sderotą, sužeisdamos keturis Izraelio civilius gyventojus, du iš jų – sunkiai.„Tuoj ten neliks kam kariauti, pulti mus, gadinti mums gyvenimą“, – sakė 24 metų rezervistas Tomas, dislokuotas šiame rajone. Jis sakė, kad iš savo namų Rišon Le Cione netoli Tel Avivo atvyko į savo dalinį, kuriame tarnauja ir jo jaunesnysis brolis Adamas.„Nežinau, ką aš darysiu. Bet viena aišku: mes juos nušluosime nuo žemės paviršiaus“, – sakė Tomas, vis dar dėvintis šortus, marškinėlius ir sandalus, priešingai nei Adamas, kuris vilki uniformą ir nešiojasi kulkosvaidį M-16.„Nuo Holokausto laikų niekas taip nežudė žydų“, – sakė Tomas.

Abbasas pareikalavo „nedelsiant nutraukti agresiją“ prieš palestiniečiusPraėjus penkioms dienoms po didelio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas pareikalavo „nedelsiant nutraukti plataus masto agresiją prieš palestiniečius“.M. Abbasas atmetė „praktikas, susijusias su civilių žudymu ar kankinimu abiejose pusėse“, – ketvirtadienį po jo susitikimo su Jordanijos karaliumi Abdullahu II Amane pranešė prezidento biuras.M. Abbasas ir karalius aptarė „būdus, kaip sustabdyti Izraelio agresiją prie palestiniečius“ ir suteikti pagalbą „Hamas“ kontroliuojamam Gazos Ruožui.Ir Izraelio ginkluotųjų pajėgų, ir palestiniečių „kovotojų“ atakos prieš civilius prieštarauja „moralei, religijai ir tarptautinei teisei“, – pažymėjo M. Abbasas.

JK siunčia laivus ir šnipinėjimo lėktuvus Izraeliui paremtiJungtinė Karalystė siųs du laivus į rytinę Viduržemio jūros dalį ir pradės stebėjimo skrydžius virš Izraelio, taip parodydama karinę paramą, kuria siekiama nuraminti Izraelį, praneša „The Times“.Į regioną bus siunčiami Karališkojo laivyno pagalbiniai laivai „RFA Argus“ ir „RFA Lyme Bay“.RAF stebėjimo lėktuvai pradės patruliuoti per artimiausias 24 valandas.Jie stebės grėsmes regiono stabilumui, pavyzdžiui, ginklų perdavimą teroristinėms grupuotėms.

„Hamas“ funkcionierius: pasirengimas operacijai truko mėnesiusPasirengimas dideliam išpuoliui prieš Izraelį, aukšto „Hamas“ funkcionieriaus teigimu, truko mėnesius. Egzilyje Libano sostinėje Beirute gyvenantis Ali Barakehas ketvirtadienį agentūrai dpa sakė: „Pasirengti operacijai truko mėnesius“. Iki šiol ji savo tikslą esą pasiekė. „Vėliau norime priversti apsikeisti kaliniais“, – teigė pareigūnas.Judėjimo, kurį ES, JAV ir Izraelis vadina teroristiniu, nariai nusiteikę ilgai „operacijai“. „Turime pakankamai ginklų ir įrangos, kad galėtume pasipriešinti okupacinei valdžiai“, – kalbėjo A. Barakehas, kurio organizacija nuo 2007 m. kontroliuoja Gazos Ruožą.„Hamas“ įveikė Izraelio kariuomenę, kuri pasirodė esanti „popierinis tigras“, pažymėjo pareigūnas.„Hamas“ teroristai šeštadienį surengė Izraelio civilių žudynes pasienio vietovėse bei muzikos festivalyje. Žuvo per 1 200 žmonių, apie 3 000 buvo sužeisti, 150 žmonių buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą.

Izraelio opozicijos lyderis kaltina vyriausybę „nedovanotina nesėkme“Opozicijos lyderis Yairas Lapidas ketvirtadienį apkaltino Izraelio vyriausybę „nedovanotina nesėkme“, nes ji nesugebėjo užkirsti kelio žiauriam savaitgalio „Hamas“ grupuotės išpuoliui, per kurį Izraelyje žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių.„Šeštadienio nesėkmė yra nedovanotina“, – sakė Y. Lapidas per televiziją transliuotame kreipimesi ir pridūrė, kad neprisijungs prie nepaprastosios vyriausybės, apie kurios sudarymą paskelbė ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu kartu su kitu opozicijos atstovu Beniu Gancu.

Blinkenas: JAV remia siekį įveikti „Hamas“, bet svarbu, kaip Izraelis tai padarysJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį atvyko į kelionę po Izraelį, tikėdamasis, kad pavyks išvengti konflikto eskalacijos. Be to, jis pakartojo, jog JAV neabejotinai remia Izraelį.A. Blinkenas teigė, kad nė viena šalis negali ir nenori toleruoti savo piliečių žudynių ar tiesiog grįžti prie sąlygų, kurios leido tai daryti. Tai nuskambėjo kaip JAV parama Izraelio tikslui sunaikinti „Hamas“, net jei tai reikštų ilgą ir kruviną kampaniją ore, jūroje ir sausumoje.Tačiau nuskambėjo ir kita žinutė. A. Blinkenas pasakė: „Svarbu, kaip Izraelis tai padarys. Labai svarbu imtis visų įmanomų atsargumo priemonių, kad nenukentėtų civiliai gyventojai“.Po savaitgalį įvykusių teroro išpuolių JAV tvirtai remia Izraelį. Prezidentas Joe Bidenas įsakė į regioną nusiųsti lėktuvnešio smogiamąją grupę ir padidino karinę pagalbą Izraeliui, skirtą karui. Įkaitų gelbėjimo specialistai kartu su izraeliečiais renka žvalgybinę informaciją apie pagrobtųjų buvimo vietą, skelbia „Sky News“.

Pietų Izraelyje girdimos oro pavojaus sirenosDaugelyje pietų Izraelio vietų, įskaitant Aškeloną, Ašdodą ir Gan-Javną, pasigirdo oro pavojaus sirenos, įspėjančios apie galimą intensyvų raketų apšaudymą, skelbia BBC.Pranešimų apie smūgius ar raketų perėmimą kol kas negauta.Kiek anksčiau sirenos taip pat buvo įjungtos šiaurinėje šalies dalyje, nes Izraelio gynybos pajėgos vėliau pranešė, kad buvo siekiama perimti oro taikinį.

Netanyahu biuras paviešino nužudytų kūdikių nuotraukasIzraelio ministro pirmininko Benyamino Netanyahu biuras ketvirtadienį paskelbė „siaubingas nuotraukas, kuriose užfiksuoti kūdikiai, kuriuos nužudė ir sudegino „Hamas“ monstrai“, skelbia CNN.„Hamas“ yra nežmoniškas. „Hamas“ yra ISIS“, – teigiama Netanyahu biuro socialiniuose tinkluose.Trijose nuotraukose pavaizduoti du kūdikiai, kurių kūnai buvo neatpažįstamai sudeginti, ir trečias krauju suteptas kūdikio kūnas. B. Netanyahu įraše teigiama, kad šias nuotraukas B. Netanyahu rodė JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui jam ketvirtadienį lankantis Jeruzalėje.

Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius viršijo 1 400Per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius išaugo iki mažiausiai 1 417. Tarp jų yra 248 moterys ir 447 nepilnamečiai, ketvirtadienį Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. Mažiausiai 6 268 asmenys, šiais duomenimis, buvo sužeisti.Per „Hamas“ teroristų atakas Izraelyje žuvusiųjų skaičius, kariuomenės duomenimis, viršijo 1 200. Mažiausiai 3 290 žmonių buvo sužeisti. Apie 150 žmonių Izraelyje buvo pagrobti ir išvežti į Gazos Ruožą.

Palestinos prezidentas smerkia civilių žudymą „abiejose pusėse“Per susitikimą su Jordanijos karaliumi Abdullah Mahmoudas Abbasas pasmerkė civilių gyventojų žudymą ar išnaudojimą abiejose konflikto pusėse, skelbia „Sky News“.„Mes atmetame abiejų pusių civilių žudymo ar žiauraus elgesio su jais praktiką, nes ji prieštarauja moralei, religijai ir tarptautinei teisei“, – oficiali Palestinos naujienų agentūra „Wafa“ citavo M. Abbaso žodžius. „Atsisakome smurto ir laikomės tarptautinio teisėtumo, taikaus liaudies pasipriešinimo ir politinių veiksmų kaip kelio mūsų nacionaliniams tikslams pasiekti“, – sakė jis.

Gazoje žuvo 447 vaikaiGazos Ruožo pareigūnai pateikė daugiau informacijos apie žmones, žuvusius per Izraelio oro antskrydžius, skelbia „Sky News“.Tarp 1 417 žuvusiųjų yra 447 vaikai ir 248 moterys, pranešė Gazos sveikatos apsaugos ministerija.Ji taip pat pranešė, kad nuo šeštadienio sužeisti 6 268 žmonės. Patvirtinta, kad po „Hamas“ atakų žuvo daugiau kaip 1 300 izraeliečių.

Izraelio ministras NATO kolegoms parodė necenzūruotą „Hamas“ žudynių medžiagą, Aljansas pavadino ją šokiruojančiaIzraelio gynybos ministras Joavas Galantas vaizdo ryšiu susitikęs su NATO šalių kolegomis parodė jiems necenzūruotą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas „Hamas“ teroristų brutalumas. Pasak Izraelio gynybos ministerijos, tai žiaurumai prieš Izraelio civilius ir karius, taip pat prieš užsienio piliečius, kurie buvo arba pagrobti, arba nužudyti. Anot NATO šaltinių, vaizdai buvo šokiruojantys, tačiau daugiau detalių nepateikė.J. Galantas, ministerijos duomenimis, posėdyje sakė: „Tai bus ilgas ir sunkus karas“. Tačiau Izraelis esą jį laimės ir sunaikins „Hamas“, kuris yra žiauri Irano finansuojama organizacija. „Mes sumedžiosime kiekvieną, kurio rankos suteptos mūsų vaikų krauju“, – sakė ministras, turėdamas omenyje vykstantį Izraelio kontrpuolimą.J. Galantas, anot duomenų, lygino „Hamas“ su „Islamo valstybe“ (IS), su kuria pastaraisiais metais intensyviai kovojo NATO valstybės.Kreipdamasis į Izraelio priešus, ministras įspėjo nenuvertint jo šalies. „Mums smogta smarkiai. Tačiau neapsigaukite – 2023 m. nėra 1943-ieji“, – kalbėjo J. Galantas, turėdamas omenyje nacių planus sunaikinti žydus. „Mes tokie pat žydai, tačiau mūsų galimybės dabar kitokios, – pažymėjo ministras. – Izraelio valstybė yra stipri, vieninga ir galinga“.

Kariuomenės vadas: neįveikėme Izraelio apsaugos iššūkioIzraelio kariuomenės štabo viršininkas generolas leitenantas Herzi Halevi išreiškė apgailestavimą dėl to, kad „neįvykdė Izraelio apsaugos iššūkio“, skelbia „Sky News“.„IDF yra atsakingos už šalies ir jos piliečių gynybą, o šeštadienio rytą Gazos Ruožo apylinkėse mes to neįvykdėme“, – sakė jis.„Pasimokysime, atliksime tyrimą, bet dabar yra karo metas“, – pridūrė kariuomenės vadas.Šeštadienio įsiveržimas pribloškė izraeliečius, nes „Hamas“ kovotojams pavyko sausuma, jūra ir oru pralaužti paprastai griežtai saugomą sieną.

Po Izraelio smūgio Sirijos oro uostai išvesti iš rikiuotėsIzraelio karo lėktuvai ketvirtadienį smogė Damasko ir Alepo oro uostams karo draskomoje Sirijoje ir išvedė juos iš rikiuotės, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida.„Priešiškas Izraelis vienu metu vykdė oro agresiją raketų sprogimais, taikydamasis į Alepo ir Damasko tarptautinius oro uostus, dėl to buvo pažeisti jų nusileidimo takai ir taip jie buvo išvesti iš rikiuotės“, – pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA, remdamasi šaltiniu kariuomenėje.Apie smurtą šalyje informuojanti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ pranešė, kad Izraelis šiais metais Sirijoje įvykdė 34 atakas. Izraelio kariuomenė iškart nepateikė komentarų.Minėti smūgiai buvo suduoti smarkiai suintensyvėjus smurtui tarp palestiniečių ir Izraelio, kuris, keršydamas už savaitgalį „Hamas“ surengtą netikėtą masinę ataką, puola Gazos Ruožą. Abiejose pusėse žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių.Šios savaitės pradžioje iš Sirijos į Izraelio pozicijas buvo paleista raketų. Izraelio kariuomenės duomenimis, antradienį kelios raketos nukrito atvirose vietovėse. Kariuomenė teigė atsakiusi artilerijos ir minosvaidžių sviediniais.Izraelis reguliariai bombarduoja taikinius kaimyninėje Sirijoje, siekdamas užkirsti kelią Iranui plėsti savo įtaką šioje šalyje.Teheranas ir „Hezbollah“ yra pagrindiniai Sirijos prezidento Basharo al Assado rėmėjai nuo 2011 metų sukilimo prieš jo valdymą.

Ankara: deramės dėl „Hamas“ pagrobtų įkaitų paleidimoTurkija, jos pačios duomenimis, derasi dėl „Hamas“ Izraelyje pagrobtų įkaitų paleidimo. Tai ketvirtadienį iš Turkijos prezidentūros sužinojo agentūra dpa. Procesui esą vadovauja prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ir atsakingos institucijos. Kas tiksliai dalyvauja derybose ir kaip šios vyksta, kol kas nežinoma. Prieš tai apie derybas paskelbė turkų žiniasklaida.„Hamas“ teroristai praėjusį šeštadienį surengė žudynes Izraelio pasienio vietovėse ir muzikos festivalyje. Žuvo per 1 200 žmonių. Apie 150 asmenų buvo pagrobti ir išgabenti į Gazos Ruožą. Tarp pagrobtųjų yra ir užsieniečių.

Izraelyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 1300Nuo šeštadienio Izraelyje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 1300, skelbia BBC. Tai daugiausia civiliai, kuriuos „Hamas“ smogikai nužudė savo namuose ir šokių festivalyje.

Izraelis tvirtina, kad „Hamas“ paliko ISIS vėliavas žudynių vietoseIzraelio pareigūnai pasidalino nuotraukomis, kuriose neva pavaizduotos „Hamas“ kovotojų paliktos ISIS vėliavos, skelbia „Sky News“. Jie sakė, kad vėliavos buvo paliktos po Izraelio civilių žudynių – to „Sky News“ negali patikrinti.https://twitter.com/IsraelinUK/status/1712430325308039636?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712430325308039636%7Ctwgr%5E317e5c57d0b1e2aa8612d342ab2cb339bb15ddf8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-latest-hamas-palestine-sky-news-live-blog-12978800

Beveik 350 tūkst. palestiniečių buvo priversti palikti savo namusŠimtai tūkstančių palestiniečių buvo priversti palikti savo namus Gazos ruože, skelbia „Sky News“. Kadangi Izraelis dabar yra apgulęs šią teritoriją ir neleidžia nieko įvežti ar išvežti, maisto, vandens ir medicinos įrangos atsargų gali užtekti tik kelioms dienoms. Jau žinoma, kad nutrūko elektros energijos tiekimas.Ekspertai ir vietiniai gyventojai jau dabar sako, kad tai yra didžiausia humanitarinė krizė, su kokia kada nors yra tekę susidurti Gazos Ruože. Per atsakomuosius Izraelio oro smūgius iki šiol žuvo daugiau kaip 1 300 žmonių.

Pekinas patvirtino trijų kinų žūtį po „Hamas“ atakų IzraelyjePo „Hamas“ teroristų išpuolio prieš Izraelį žuvo ir mažiausiai trys Kinijos piliečiai. Dar du kinai laikomi dingusiais, ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerijos Pekine atstovas. Taip pat yra sužeistųjų.Atstovas sakė, kad aukos „tragiškai žuvo per susirėmimus“, tačiau tiesiogiai dėl žūties neapkaltino nė vienos pusės.Kinija po savaitgalį surengto puolimo vengė smerkti „Hamas“. Visos šalys turi „laikytis santūriai, nedelsiant nutraukti ugnį, saugoti civilius gyventojus ir užtikrinti, kad situacija toliau neblogėtų“, – dabar sakė atstovas.Ministerija nepateikė duomenų, kur ir kada žuvo ar buvo sužeisti kinai.

Egiptas: Gazos perėjimo punktas atidarytasEgipto užsienio reikalų ministerija paprašė Izraelio liautis raketomis apšaudyti Rafos pasienio perėją Gazos Ruože, nes smūgiai trukdo jos veiklai, informuoja BBC.Egipto valdžios institucijos teigia, kad šiuo metu perėja yra atvira.Anksčiau buvo pranešta, kad Rafos perėja, vienintelė perėja tarp Gazos Ruožo ir Egipto, uždaryta dėl oro antskrydžių. Net ir tada, kai ji atidaryta, joje taikomi apribojimai ir nusidriekia ilgos eilės – per dieną įprastomis valandomis per perėją pereina apie 400 žmonių.

Per „Hamas“ atakas žuvusių JAV piliečių skaičius išaugo iki 25Per „Hamas“ teroristų atakas Izraelyje žuvusių JAV piliečių skaičius, valstybės sekretoriaus Antony‘io Blinkeno duomenimis, išaugo iki mažiausiai 25.Gedime dėl „neišmatuojamos netekties“, sakė A. Blinkenas ketvirtadienį Tel Avive žiniasklaidos atstovams.Prieš tai Vašingtonas buvo patvirtinęs 22 JAV piliečių žūtį. Trečiadienio duomenimis, 17 amerikiečių buvo laikomi dingusiais. Nėra aišku, ar šis skaičius, išaugus žuvusiųjų skaičiui, pasikeitė.

Po Izraelio atakų neveikia du Sirijos oro uostaiPo Izraelio atakų neveikia Damasko ir Alepo oro uostai, pranešė Sirijos valstybinė žiniasklaida, skelbia „Sky News“.Prieš kurį laiką buvo pranešta, kad Izraelio kariuomenė surengė atakas prieš Sirijos oro uostus. Teigiama, kad per atakas buvo pažeisti kilimo ir tūpimo takai. Antradienį Sirija ir Izraelis apsikeitė apšaudymais po to, kai Izraelio vyriausybė pranešė, kad iš Sirijos į šiaurės Izraelį buvo paleista keletas minosvaidžių.Minosvaidžių atakos iš Sirijos yra daugiausia simbolinės ir retai padaro žalos Izraeliui. Abi šalys konfliktuoja jau daugiau kaip pusę amžiaus – nuo pat Izraelio įkūrimo 1948 m. Atakos yra gana įprastas reiškinys, ypač po neramumų Izraelyje.

Per oro antskrydžius pabėgėlių stovykloje žuvo 18 palestiniečiųPer Izraelio oro antskrydžius pabėgėlių stovykloje Gazos Ruožo centrinėje dalyje žuvo 18 žmonių, pranešė „Hamas“ žiniasklaida, skelbia „Sky News“. Izraelis teigia, kad taikosi į vietas, kuriose slepiasi „Hamas“ smogikai, bet į karo ugnį pateko ir civilių gyventojų.Trečiadienį „Sky News“ karo analitikas profesorius Michaelas Clarke’as teigė, kad pabėgėlių stovyklos gali būti teroristų „veisykla“, tačiau jose bus ir nekaltų civilių.

Izraelio kariuomenės atstovas: sprendimas dėl sausumos puolimo dar nepriimtasIzraelio kariuomenė po didžiulio „Hamas“ išpuolio rengiasi galimam sausumos puolimui Gazos Ruože. Tačiau sprendimas dėl tokios operacijos dar nepriimtas, ketvirtadienį sakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas.„Mes rengiamės sausumos manevrui, jei būtų atitinkamas sprendimas“, – pažymėjo atstovas. Jis pridūrė, kad be tolesnių oro antskrydžių galimos ir kombinuotos atakos iš oro ir jūros.Šiuo metu kariuomenė per savo atakas prieš „Hamas“ koncentruojasi į grupuotės karinės ir politinės vadovybės, įskaitant „Hamas“ lyderį Gazos Ruože Yahya Sinwarą, „eliminavimą“, sakė R. Hechtas.

Izraelio kariuomenė smogė Sirijos oro uostamsIzraelio kariuomenė atakavo Damasko ir Alepo oro uostus, pranešė Sirijos valstybinė televizija, skelbia „Sky News“.Vietos žiniasklaidos kanalas „Sham FM“ teigė, kad atsakydama į tai Sirija ėmėsi priešlėktuvinės gynybos.Per atakas buvo apgadinti pakilimo ir nusileidimo takai, teigiama pranešime, tačiau nenurodoma, ar buvo nukentėjusiųjų.Tai pirmieji Izraelio smūgiai Sirijai nuo mirtinos „Hamas“ infiltracijos pietų Izraelyje.

Blinkenas: JAV palaiko IzraelįJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas savo kalbą Izraelyje pradėjo žodžiais, kad „prieš jus stoviu ne tik kaip JAV valstybės sekretorius, bet ir kaip žydas“, skelbia „Sky News“.„Mano senelis Maurice’as Blinkenas bėgo nuo žiaurumų Rusijoje, mano patėvis išgyveno Aušvicą, todėl premjere, asmeniškai suprantu, kokį sukrečiantį atgarsį „Hamas“ žudynės sukelia Izraelio žydams ir žydams visame pasaulyje“, – kalbėjo A. Blinkenas.Jis pridūrė: „Taip pat sakau: aš taip pat ateinu pas jus kaip vyras ir mažų vaikų tėvas. Neįmanoma žiūrėti į nužudytų šeimų nuotraukas ir negalvoti apie savo vaikus“.A. Blinkenas sakė, kad „Hamas“ brutalus nežmoniškumas primena blogiausią ISIS.Kalbant apie politinę pusę, sekretorius tvirtino: „Mano žinia Izraeliui yra tokia – jūs galbūt esate pakankamai stiprūs patys apsiginti, bet kol egzistuoja Amerika, jums to niekada, niekada neprireiks“.

Netanjahu: „Hamas“ turi būti „sutriuškinta“ taip pat, kaip ir „Islamo valstybė“Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pažadėjo sutriuškinti „Hamas“ ir paragino pasaulį elgtis su šiais islamistais taip pat, kaip ir su „Islamo valstybės“ grupuote.„Kaip buvo sutriuškinta ISIS, taip bus sutriuškinta ir „Hamas“. Ir su „Hamas“ turėtų būti elgiamasi lygiai taip pat, kaip buvo elgiamasi su ISIS“, – sakė B. Netanyahu, susitikęs su į Izraelį atvykusiu JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.A. Blinkenas per šį susitikimą pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos „visada“ rems Izraelį, tačiau pridūrė, kad palestiniečiai taip pat turi „teisėtų siekių“, kuriems neatstovauja grupuotė „Hamas“.„Jūs galbūt pakankamai stiprūs apsiginti patys. Bet kol egzistuoja Amerika, jums niekada nereikės to daryti. Mes visada būsime šalia jūsų“, – sakė A. Blinkenas.

Pirmasis evakuacinis skrydis Ukrainos piliečiams iš Izraelio planuojamas spalio 14-ąjąDiplomatai rengia pirmąjį evakuacinį skrydis Ukrainos piliečiams iš Izraelio į Rumuniją šeštadienį, spalio 14-ąją.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos URM atstovas Olehas Nikolenka, kuriuo remiasi „Interfax-Ukraina“.„Daugiau kaip tūkstantis Ukrainos piliečių paprašė padėti jiems išvykti iš Izraelio dėl atšauktų skrydžių. Diplomatai rengia pirmąjį evakuacinį skrydį į Rumuniją šeštadienį, spalio 14-ąją. Taip pat dedame pastangas organizuoti papildomus evakuacinius skrydžius“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė O. Nikolenka.Jis pažymėjo, kad informacija bus perduota piliečiams, pateikusiems savo duomenis Ukrainos ambasadai Tel Avive.Be to, apie 200 ukrainiečių pareiškė norą evakuotis iš Gazos Ruožo, tačiau dėl įtemptos situacijos iš ten išvykti kol kas neįmanoma.„Ukrainos užsienio reikalų ministerija, ambasados ​​Izraelyje, Egipte, Jordanijoje, taip pat kitos žinybos daro visa, kad mūsų žmonės kuo greičiau galėtų išvykti iš Izraelio“, – pabrėžė O. Nikolenka.

Gazoje žuvo mažiausiai 1 354 žmonėsPasak Palestinos sveikatos ministerijos, Gazos Ruože aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1 354, o dešimtys žuvo ketvirtadienio rytą po stipraus Izraelio bombardavimo anklave, skelbia BBC.Taip pat pranešta apie 6 049 sužeistuosius. Ketvirtadienio rytą žuvusiųjų skaičius siekė 1 200.

Didžioji Britanija išveža iš Izraelio ambasados darbuotojų šeimasKetvirtadienį Didžioji Britanija pranešė „laikinai“ iškeldinanti savo ambasados ir konsulato Izraelyje darbuotojų šeimas.„Imamės atsargumo priemonių ir laikinai atšaukiame mūsų ambasados Tel Avive ir konsulato Jeruzalėje darbuotojų šeimas“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas. „Mūsų ambasadoje ir konsulate ir toliau dirba visi darbuotojai bei teikia konsulines paslaugas teims, kuriems reikia pagalbos“, – sakoma pranešime.Šiuo metu Jungtinė Karalystė nerekomenduoja savo piliečiams keliauti į Izraelį, išskyrus būtinais atvejais.Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė, kad rengiasi sausumos puolimui prieš „Hamas“ narius Gazos Ruože. Kariuomenė dislokavo dešimtis tūkstančių karių prie sienos su Gazos Ruožu ir tęsia kampaniją iš oro. Jos teigimu, taikomasi į „Hamas“ infrastruktūrą, vadus ir operacijų centrus anklave.

Izraelio kariuomenė nusitaikė į visą „Hamas“ vadovybęPo savaitgalį Izraelyje įvykusių masinių civilių žudynių Izraelio kariškiai ketina Gazos Ruože sunaikinti visą „Hamas“ vadovybę, sakė kariuomenės atstovas.Izraelis siekia sunaikinti ne tik karinius vadus, bet ir politinę islamistų grupuotės vadovybę, ketvirtadienį sakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas.„Mes siekiame pašalinti vadovybę, ne tik karinę, įskaitant („Hamas“ vadovą Yehyą) Al Sinwarą“, – sakė R. Hechtas. Izraelio žvalgyba mano, kad politinė vadovybė, taip pat ir Y. Al Sinwaras, žinojo apie planus užpulti Izraelį.R. Hechtas taip pat sakė, kad dedamos pastangos nustatyti visus, susijusius su žudynėmis ir pagrobimais Izraelyje. Kaip pavyzdį jis paminėjo 22 metų Vokietijos pilietės Shani Louk, manoma, laikomos įkaite Gazos Ruože, atvejį. Vienas iš pagrobėjų matomas vaizdo įraše prie pikapo, kuriuo ji buvo išvežta, sakė R. Hechtas ir pridūrė: „Mes sugausime kiekvieną jų“.Manoma, kad per Izraelio smūgius iš oro jau žuvo keli aukšto rango „Hamas“ nariai, sakė jis.

Izraelis patvirtino 97 Gazos Ruože laikomų įkaitų tapatybesIzraelio kariuomenės atstovas spaudai pareiškė, kad vyriausybei pavyko patvirtinti 97 žmonių, paimtų įkaitais Gazos Ruože per šeštadienio „Hamas“ išpuolį, tapatybes.„Kariuomenė ruošiasi kitam karo etapui“, – sakė atstovas per televizijos transliuotą spaudos brifingą ir pridūrė, kad nuo šeštadienio žuvo 222 kariai.Manoma, kad daugiau kaip 100 žmonių buvo paimti į nelaisvę.

Irano prezidentas kaltina Izraelį genociduIzraeliui tęsiant smūgius Gazos ruože, Irano prezidentas apkaltino Izraelį vykdant genocidą.Ebrahimas Raisi taip pat sakė, kad Gazos ruožo, kuriame nutrauktas vandens, elektros ir degalų tiekimas, apgultis pažeidžia visas tarptautines sutartis.Yra žinoma, kad Iranas finansuoja ir aprūpina „Hamas“ Gazoje. Tačiau antradienį Iranas pareiškė, kad jo šalis neprisidėjo prie savaitgalio mirtinų išpuolių prieš Izraelį.

Egiptas neatidarys koridoriaus evakuacijai iš Gazos ruožoEgipto vyriausybė atmetė pasiūlymą atidaryti koridorių civiliams pabėgėliams iš Gazos ruožo, praneša „Reuters“, remiantis šaltiniu Egipto saugumo tarnybose.Pasak leidinio pašnekovo, Egiptas atmetė idėją suteikti koridorių civiliams Gazos gyventojams.Tuo pat metu, kaip pažymima, Egiptas su JAV aptaria planus teikti humanitarinę pagalbą anklavo gyventojams per sieną.Po Izraelio smūgių Gazos ruožą ir Egiptą jungiantis kontrolės punktas yra uždarytas.

Izraelis likvidavo aukšto rango „Hamas“ kovotoją Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad naktį per vieną smūgį Gazos Ruože nukovė aukšto rango „Hamas“ kovotoją Muhammadą Abu Shamalą.Kaip rašo „The Times of Israel“, Muhammadas Abu Shamala buvo aukšto rango veikėjas, pietinėje Gazos Ruožo dalyje priklausęs teroristinių grupuočių karinėms jūrų pajėgoms. „Abu Shamalos namuose taip pat buvo laikomi jūriniai ginklai, skirti teroristinėms operacijoms prieš Izraelį“, – nurodė Izraelio gynybos pajėgos. Kalbėdamas su žurnalistais, Izraelio gynybos pajėgų atstovas spaudai, kontradmirolas Danielis Hagari sakė, jog kariuomenė taip pat likvidavo Mustafa Shaheeną, „Hamas“ kovotoją, kuris šeštadienį nufilmavo ir transliavo kruviną šios teroristinės grupuotės ataką Pietų Izraelyje.„Suvesime sąskaitas su visais, kurie yra atsakingi už karo siaubus. Mes imame iš interneto vaizdo įrašus ir, pasitelkę veidų atpažinimo sistemą, juos identifikuojame“, – teigė D. Hagari.Izraelio gynybos pajėgos pranešė naktį sudavusios atskirus smūgius dešimtims objektų, priklausančių „Hamas“.

Izraelis: kol nebus išlaisvinti įkaitai, Gazoje nebus elektros, vandens ir degalųIzraelio energetikos ministras Israelis Katzas teigia, kad Gazos ruožo apsiaustis nesibaigs, kol nebus išlaisvinti Izraelio įkaitai.Socialiniame tinkle paskelbtame pranešime Israelis Katzas teigė, kad „joks elektros jungiklis nebus įjungtas, joks vandens hidrantas nebus atidarytas ir joks degalų sunkvežimis neįvažiuos“, kol nebus išlaisvinti pagrobtieji.Po šeštadienį įvykusių „Hamas“ išpuolių Izraelis sustabdė tiekimą į Gazos ruožą.

JAV valstybės sekretorius atvyko į IzraelįKetvirtadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Tel Avivą, parodydamas solidarumą po netikėto savaitgalį „Hamas“ surengto Izraelio užpuolimo, pranešė su juo keliaujantis naujienų agentūros AFP žurnalistas.Tikimasi, kad A. Blinkenas susitiks su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, Vašingtonui palaikant sąjungininkę, Gazos Ruože pradėjusią „Hamas“ teroristų naikinimo kampaniją.Taikant neįprastai griežtas saugumo priemones oro uoste A. Blinkeną pasitiko Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas.Prieš išvykdamas į Izraelį A. Blinkenas pabrėžė Vašingtono paramą Izraeliui. „Jungtinės Amerikos Valstijos palaiko Izraelį. Mes jį remiame šiandien, remsime rytoj ir kiekvieną dieną, – žurnalistams sakė A. Blinkenas. – Esame pasiryžę garantuoti, kad Izraelis gautų viską, ko jam reikia apsiginti“.JAV valstybės sekretorius Amane taip pat surengs derybas su palestiniečių ir Jordanijos lyderiais, ketvirtadienį pranešė vienas JAV pareigūnas.„Rytoj (penktadienį) Amane valstybės sekretorius A. Blinkenas susitiks su palestiniečių prezidentu (Mahmudu) Abbasu ir Jordanijos karaliumi Abdullah II“, – su A. Blinkenu keliaujančiam AFP žurnalistui sakė pareigūnas.https://twitter.com/John_Hudson/status/1712369338752348248?ref_src=twsrc%5Etfw

Žuvusių izraeliečių skaičius išaugo iki mažiausiai 1 300, praneša Izraelio nacionalinis transliuotojas.

Pagrindinei Gazos ligoninei kuro liko tik keturioms dienomsNeveikiant vienintelei elektrinei ir Gazos Ruožui paskendus tamsoje, Izraelio karo lėktuvai naktį toliau bombardavo rajonus.Pagalbos grupės teigia, kad pagrindinėje Gazos miesto ligoninėje kuro generatoriams liko tik keturioms dienoms. Dėl Izraelio apgulties trūksta maisto ir švaraus vandens.Kai kuriose gatvėse be elektros energijos siurbliams kaupiasi nevalytos nuotekos.Kaimyninis Egiptas ragina paskelbti šešių valandų humanitarines paliaubas, kad būtų galima pristatyti pagalbą.

Izraeliui žadant sunaikinti „Hamas“ aukų skaičius Gazos Ruože didėjaŽuvusiųjų skaičius Gazos Ruože išaugo iki 1 200, sužeistųjų – maždaug 5600, ketvirtadienį pranešė palestiniečių sveikatos ministerija, Izraeliui toliau bombarduojant anklavą praėjus šešioms dienoms po netikėto „Hamas“ užpuolimo.Ketvirtadienį Izraelio gynybos pajėgos (IDF) „Telegram“ kanale paskelbė, kad šiuo metu Gazos Ruože vyksta plataus masto ataka prieš objektus, susijusius su „Hamas“.Prie sienos su Gazos Ruožu Izraelis sutelkė apie 300 tūkst. atsargos karių ir šarvuočių.Kariuomenė pranešė, kad sausumos puolimas Gazos Ruože bus pradėtas, „kai bus pasirengta ir tinkamas metas mūsų tikslams“ įgyvendinti. Izraelio kariuomenės tikslas yra pasiekti „Hamas“ tunelių ir bunkerių tinklą, kurį islamistai iškasė po tankiai apgyvendintu Gazos Ruožu, sakė IDF atstovas Jonathanas Conricusas.JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno ketvirtadienį numatyto vizito išvakarėse Izraelis pažadėjo visiškai sunaikinti „Hamas“.Vašingtonas pabrėžia paramą žydų valstybei, bet prieš A. Blinkeno kelionę paragino sąjungininkę parodyti santūrumą reaguojant į „Hamas“ ataką, baisiausią per 75 metų šalies istoriją, pareikalavusią 1200 aukų, dauguma žuvusiųjų Izrelyje - civiliai. „Kiekvienas „Hamas“ narys yra miręs žmogus“, – trečiadienį per televiziją išplatintame pareiškime sakė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, palyginęs „Hamas“ islamistus su grupuote „Islamo valstybė“, dar vadinama „Daesh“, ir pažadėjęs: „Mes juos sutriuškinsime ir sunaikinsime, kaip pasaulis sunaikino „Daesh“.Jau kelias dienas juodi dūmai veržiasi į dangų virš nuskurdusio palestiniečių anklavo, kuriame gyvena 2,3 mln. žmonių. Jungtinės Tautos (JT) pranešė, kad savo namus Gazos Ruože turėjo palikti daugiau nei 338 tūkst. žmonių, beveik 220 tūkst., arba du trečdaliai, perkeltųjų ieškojo prieglobsčio palestiniečių pabėgėlius remiančios JT agentūros UNRWA valdomose mokyklose. Bombardavimo kampanija sunaikino arba pavertė netinkamais gyventi mažiausiai 2540 būstų Gazoje, nurodė humanitarinės pagalbos agentūra OCHA, remdamasi Gazos viešųjų darbų ir būsto ministerijos duomenimis.Karui tęsiantis vis labiau baiminamasi dėl Gazos Ruože „Hamas“ laikomų mažiausiai 150 įkaitų, daugiausia izraeliečių, bet taip pat ir užsienio bei dvigubą pilietybę turinčių pagrobtų žmonių. „Hamas“ tvirtino, kad keturi belaisviai žuvo per Izraelio smūgius, ir grasino žudyti kitus, jei Izraelis toliau be įspėjimo bombarduos civilinius taikinius.Trečiadienį „Hamas“ pareiškė paleidęs moterį iš Izraelio ir du jos vaikus, kurie, kaip teigiama, buvo sulaikyti per mūšį su Izraelio pajėgomis, tačiau kol kas ši informacija nėra patvirtinta.

Izraelis vykdo plataus masto puolimą Gazos ruožeIzraelio kariuomenė pranešė, kad šiandien Gazos ruože vykdo didelio masto smūgį „Hamas“ priklausantiems taikiniams. Daugiau informacijos apie operaciją ji nepateikė.

Izraelis siunčia aiškią žinią: nušluosime „Hamas“ nuo žemės paviršiausIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, praėjus keletui valandų po nepaprastosios padėties vyriausybės ir karo kabineto suformavimo, leido suprasti, kad Gazos Ruože bus surengta didelė sausumos operacija ir pažadėjo sunaikinti „Hamas“.„Kiekvienas „Hamas“ teroristas yra lavonas“, – vėlai vakare surengtos trumposios spaudos konferencijos metu sakė jis. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo gynybos ministras Yoavas Gallantas ir opozicijos partijos lyderis Benny Gantzas.Praėjus penkioms dienoms po baisiausio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį per pusę amžiaus, abi kovojančios pusės ruošiasi kruviniems susirėmimams Gazos Ruože. Per savaitgalį į „Hamas“ nelaisvę pakliuvusių šimtų žmonių likimas pakibo ant plauko.„Yra laikas karui ir laikas taikai, – nurodė B. Gantzas. – Dabar bus karas.“Griežčiausiai iš minėtosios trijulės kalbėjęs Y. Gallantas pareiškė: „Nušluosime juos nuo Žemės paviršiaus.“Jų tonas parodė, kad Izraelis tikriausiai jau baigia pasiruošti invazijai į siaurą žemės juostą, įsispraudusią tarp Izraelio ir Egipto, kurią kontroliuoja „Hamas“, išvadą daro „Bloomberg“.

Blinkenas susitiks su Palestinos prezidentuJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį susitiks su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu, patvirtino palestiniečių pareigūnas.Šiuo metu A. Blinkenas yra išvykęs į Izraelį, kur susitinka su šios šalies pareigūnais.JAV yra tvirta Izraelio sąjungininkė ir po „Hamas“ išpuolių pareiškė, kad remia Izraelį.Be to, siekdama neleisti, kad karas peraugtų į pavojingesnį regioninį konfliktą, ji perkėlė du lėktuvnešius į Viduržemio jūrą.

Aukšto rango „Hamas“ pareigūnas sako, kad dar per anksti keistis įkaitaisTrečiadienį „Hamas“ aukšto rango pareigūnas Izzat al-Risheq CNN sakė, kad kol Izraelis toliau smogia Gazos ruožui, dar per anksti keistis Izraelio įkaitais.„Šį klausimą aptarsime tik tada, kai baigsis Izraelio agresija prieš mūsų žmones“, – iš Dohos (Kataras) sakė I. al-Risheqas.Jis taip pat paneigė, kad „Hamas“, vykdydama ar planuodama didelio masto netikėtą išpuolį prieš Izraelį, sulaukė pagalbos iš Irano ar Libano „Hezbollah“.„Labai aiškiai sakau, kad ši operacija buvo šimtaprocentinė „Hamas“ operacija, be jokios kitos šalies pagalbos“, - sakė al-Risheqas.

JT: nuo Izraelio bombardavimo pradžios Gazos ruože buvo perkelta daugiau nei 330 000 žmoniųNuo tada, kai Izraelis pradėjo bombardavimą, Gazos Ruože buvo perkelta daugiau kaip 330 000 žmonių, anksti ketvirtadienį pranešė Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA).Savo pareiškime OCHA taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Gazos ruože padarytos žalos civilinei infrastruktūrai. Izraelis pradėjo tankiai apgyvendinto anklavo blokadą, nutraukdamas elektros, degalų ir vandens tiekimą.„Per pastarąją parą bendras perkeltųjų asmenų skaičius išaugo 30 proc. ir dabar siekia 338 934, iš kurių daugiau kaip du trečdaliai prisiglaudė UNRWA mokyklose“, – rašoma pranešime.Palestinos sveikatos apsaugos ministerija Gazoje anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad 600 000 žmonių neturi prieigos prie vandens ir kad kai kurios ligoninės pasikliauja vandeniu iš šulinių. Ministerija pridūrė, kad nuo šeštadienio Gazos ruože žuvusiųjų skaičius artėja prie 1 200.

Izraelio tankai išrikiuoti prie Gazos ruožo sienosIzraelio kariuomenė pradėjo gabenti tankus prie sienos su Gazos ruožu. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis Izraelis pradės sausumos puolimą Gazos ruože, nors kol kas neaišku, kada.Iki šiol Izraelis puolė teritoriją oro antskrydžiais, keršydamas už palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolius.

Vokietija perdavė Izraeliui bepiločius orlaiviusVokietija Izraeliui perdavė du bepiločius orlaivius. Bepiločiai orlaiviai „Heron TP“ bus „nuomojami“ iš Vokietijos ginkluotųjų pajėgų, pranešė šalies gynybos ministerija. Šiuo metu Vokietijos kariuomenė Izraeliui nuomoja penkis dronus, kurie, be kita ko, naudojami „vokiečių kariams mokyti“, pridūriama pranešime.

Palestinos prezidentas rytoj susitiks su JAV valstybės sekretoriumiPalestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas rytoj planuoja susitikti su JAV valstybės sekretoriumi, pranešė Palestinos valdžios šaltiniai.Anthony Blinkenas turi vykti į Jordaniją susitikti su aukšto rango pareigūnais, vakar pranešė valstybės departamentas.Šaltinių teigimu, abu pareigūnai susitiks šalies sostinėje Amane.

Turkija derasi dėl „Hamas“ laikomų įkaitųTurkija veda derybas dėl „Hamas“ sulaikytų civilių, pranešė vienas aukšto rango Turkijos pareigūnas, rašo „Sky News“ .Turkijos valdžios pokalbiai vyksta gavus prezidento Recepo Tayyipo Erdogano nurodymus, sakė pareigūnas, pageidavęs likti anonimu.Turkija pasiūlė tarpininkauti konflikto sprendime. Tačiau R. T. Erdoganas Izraelio blokadą ir Gazos bombardavimą taip pat pavadino neproporcinga reakcija, prilygstančia „žudynėms“.

Prezidentas Zelenskis aptarė galimą vizitą į IzraelįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali apsilankyti Izraelyje, kad parodytų solidarumą su šia šalimi, rašo rbc.ua.Anot žiniasklaidos, prezidentas paprašė galimybės apsilankyti Izraelyje, kuris kariauja su „Hamas“ kovotojais.Žurnalistai patikslina, kad vizitas kol kas neplanuojamas, tačiau „pirminiai pokalbiai šiuo klausimu vyksta“.

Blinkenas: JAV suteiks Izraeliui viską, ko reikiaJAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas, kalbėdamas su žurnalistais, prieš įlipdamas į lėktuvą, nuskraidinantį jį į Izraelį, sakė, kad „JAV palaikė Izraelį – šiandien, rytoj ir kiekvieną dieną“.„Mes ryžtingai pasisakome prieš terorizmą ir matėme neapsakomus „Hamas“ veiksmus“, – sakė jis ir pridūrė, kad situacija „tiesiog drasko širdį“.Kalbėdamas apie JAV piliečius, kurie vis dar laikomi dingusiais, A. Blinkenas pabrėžė, kad bus nustatyta jų buvimo vieta ir, jei paaiškės, kad juos „Hamas“ laiko įkaitais, bus stengiamasi užtikrinti, jog žmonės būtų paleisti.

Baltieji rūmai: į Viduržemio jūrą atplaukia dar vienas JAV lėktuvnešisAntras JAV lėktuvnešis bus pasirengęs paremti Izraelį, trečiadienį pranešė Baltieji rūmai, po to, kai po „Hamas“ išpuolių regione užėmė pozicijas pirmasis laivas.„USS Dwight D. Eisenhower“ netrukus atvyks į Viduržemio jūrą vykdyti iš anksto suplanuotos misijos, „ir, jei prireiktų, jis tikrai bus pasirengęs“, – sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

Per „Hamas“ atakas žuvusių JAV piliečių skaičius išaugo iki 22Per „Hamas“ teroristų atakas žuvusių JAV piliečių skaičius, Valstybės departamento Vašingtone duomenimis, išaugo iki mažiausiai 22.„Šiuo metu galime patvirtinti mažiausiai 22 JAV piliečių žūtį“, – trečiadienį Vašingtone agentūrai dpa sakė departamento atstovas.Prieš tai JAV buvo pranešusios apie 14 žuvusių amerikiečių.JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį pareiškė, kad tarp „Hamas“ įkaitų yra ir JAV piliečių. Daugiau detalių kol kas nežinoma.

Šiaurės Izraelyje paskelbtas pavojusIzraelio šiaurėje, kariniais duomenimis, paskelbtas pavojus. Netoli demarkacinės linijos su kaimyniniu Libanu trečiadienio vakaro gaudė sirenos, pranešė kariuomenė. Pranešama apie galimą „infiltraciją iš Libano į Izraelio oro erdvę“. Kariuomenė nurodė žmonėms šalies šiaurėje iki atskiro pranešimo likti slėptuvėse.Baiminantis galimos karinės eskalacijos tarp šiitų „Hezbollah“ ir Izraelio karių, daug libaniečių savo šalies pietuose paliko namus. Virtinė kaimų, anot liudininkų, trečiadienį buvo lyg išmirę.JAV pranešus apie vieno savo lėktuvnešio nusiuntimą į Viduržemio jūros rytinę dalį, „Hezbollah“ pareiškė esanti pasirengusi kovai. Organizacija laikoma artima Irano sąjungininke, yra gerai ginkluota ir priešiškai nusiteikusi žydų valstybės atžvilgiu.Praėjusiomis dienomis po „Hamas“ atakų būta nedidelių mūšių tarp „Hezbollah“ ir Izraelio karių.https://twitter.com/nexta_tv/status/1712137595017216030

Saugumo ministras: kiekvienas Izraelio miesto gyventojas gali nešiotis ginkląŠalies kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras pareiškė, kad kiekvienas pietinio Izraelio miesto, esančio mažiau nei už 4 km nuo Gazos Ruožo, gyventojas galės nešioti ginklą, skelbia „Sky News“. Visiems Sderoto gyventojams bus leista nešiotis ginklą, kad būtų galima atsakyti į „Hamas“ rengiamas atakas, sakė Itamras Ben-Givras. Nuo šeštadienio pateikta apie 10 600 naujų prašymų išduoti leidimą nešiotis šaunamąjį ginklą, pranešė Nacionalinio saugumo ministerija. „Nuo šiandien kiekvienas Sderoto gyventojas gali gauti leidimą nešiotis ginklą“, – sakė I. Ben-Gviras, pridurdamas, kad taisyklės pakeitimas bus taikomas ir kituose miestuose.

Netanyahu patarėjas: Izraelis planuoja ir ruošiasi dviejų frontų karuiIšreikštas susirūpinimas, kad Izraelis bus priverstas kariauti dviejų frontų karą, jei Libano kovotojų grupuotė nuspręs pasinaudoti dabartine šalies padėtimi, skelbia „Sky News“. Jau dabar „Hezbollah“ prisipažino rengusi išpuolius prieš Izraelį, o per pastarąją valandą šalies šiaurėje esantys piliečiai buvo raginami slėptis dėl „priešiškų lėktuvų“, įskrendančių iš Libano. Izraelio ministro pirmininko Benyamino Netanyahu vyresnysis patarėjas Markas Regevas „Sky News“ sakė, kad jau kurį laiką nerimaujama, jog „Hezbollah“ eskaluos situaciją. „Nenorime eskalacijos šiaurėje, bet jei mums bus primestas dviejų frontų karas, mes nebūsime nustebinti. Esame pasiruošę, esame pasirengę ir nugalėsime“, – sakė jis. „Tai nėra lengva, bet joks karas niekada nebūna lengvas. Mes planavome tokią galimybę... ir, jei prireiks, galime kariauti dviejų frontų karą“.M. Regevas sakė, kad šalis nori išeiti iš šio konflikto su „kitokia realybe“, o Gazos Ruožas „nebebus toks pat“. „Šis karas baigsis mūsų sąlygomis“, – pridūrė jis, sakydamas, kad priėmus sprendimą padėtis Gazoje „radikaliai pasikeis“.

Žiniasklaida: Izraelyje žuvo arba be žinios dingo 17 Didžiosios Britanijos piliečiųPer islamistinės grupuotės „Hamas“ teroristinius išpuolius Izraelyje, britų žiniasklaidos teigimu, žuvo arba be žinios dingo 17 Didžiosios Britanijos piliečių, tarp jų – šeši vaikai. Apie tai trečiadienį, be kitų, pranešė stotis BBC, remdamasi neįvardytais vyriausybės šaltiniais.Oficialiai šie duomenys kol kas nepatvirtinti. Dauning Stryto atstovas savaitės pradžioje sakė, kad Izraelyje ir Gazos Ruože, manoma, yra nuo 50 000 iki 60 000 Didžiosios Britanijos piliečių ir turinčiųjų dvigubą pilietybę, didžioji dauguma jų – Izraelyje.Britų Užsienio reikalų ministerija paskelbė perspėjimą dėl kelionių į Izraelį ir palestiniečių teritorijas. Apie vyriausybės koordinuojamus britų evakuacinius skrydžius kol kas nieko nežinoma.

Pranešama apie įtariamą įsiveržimą iš Libano į Izraelio oro erdvęBuvo gautas pranešimas apie įtariamą „įsiveržimą iš Libano į Izraelio oro erdvę“, trečiadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos, skelbia CNN.Daugiau informacijos nepateikta ir neaišku, ar įsiveržė orlaiviai, dronai, sklandytuvai, oro balionai ar žmonės.Tai įvyko, kai didžiojoje Izraelio šiaurinėje dalyje buvo suaktyvintos sirenos, įspėjančios apie artėjantį raketų apšaudymą.

Iranas ragina JT teikti humanitarinę pagalbą Gazos RuožeIranas paragino Jungtines Tautas (JT) teikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui. Dėl Gazos blokados Teheranas reikalauja užtikrinti humanitarinę paramą tiekiant maisto produktus, vandenį ir pagalbos prekes, sakoma Irano užsienio reikalų ministerijos pranešime. Čia taip pat teigiama, kad Irano užsienio reikalų ministras Husseinas Amirabdollahianas per pokalbį telefonu su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu pasiūlė Irano paramą. Ministras, be to, esą pareiškė, kad kaltė dėl eskalacijos tenka vien tik Izraeliui.Po teroristinės organizacijos „Hamas“ atakų Izraelyje Iranas praėjusiomis dienomis atmetė sąsajas su išpuoliu. Nors, JAV duomenimis, nėra aiškių įrodymų dėl tiesioginio Irano dalyvavimo atakose, tačiau jis daug metų rėmė teroristinę organizaciją įranga, mokymais ir pinigais. Irano vadovybė pasveikino „Hamas“ su išpuoliu ir pareiškė solidarumą.Jungtinės Tautos tuo tarpu svarsto humanitarinę pagalbą Gazos Ruože apsiaustiems daugiau kaip 2 mln. žmonių teikti iš kaimyninio Egipto. Tai trečiadienį pranešė JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūros (UNRWA) atstovė Tamara Alrifai.UNRWA vadovas Philippe Lazzarini yra Kaire, „kad su Egipto institucijomis aptartų padėtį Gazoje ir išsiaiškintų, kaip geriausiai garantuoti, kad JT darbuotojai ir skubios humanitarinės pagalbos prekės galėtų pasiekti Gazą, o darbuotojai po to išvykti“, – sakė atstovė. Esą siekiama, kad pagalba būtų gabenama iš Rafos, kai tik leis sąlygos.Rafa yra vienintelė sienos perėja iš Gazos Ruožo į Egiptą. Visi kiti sienos perėjimo punktai veda į Izraelį. Visos perėjos, įskaitant į Egiptą, šiuo metu yra uždarytos.

Netanyahu atstovas spaudai: Kfar Azoje kūdikiams ir mažiems vaikams buvo „nukirstos galvos“Izraelio pietuose esančiame Kfar Aza mieste po „Hamas“ išpuolių savaitgalį kibuce buvo rasti kūdikiai ir maži vaikai su „nukirstomis galvomis“, trečiadienį pranešė Izraelio ministro pirmininko Benyamino Netanyahu atstovas spaudai Talas Heinrichas.T. Heinricho komentarai pasirodė po to, kai Izraelio gynybos pajėgos (IDF) antradienį CNN pranešė, kad „Hamas“ kovotojai Kfar Aza mieste surengė „žudynes“, per kurias moterys, vaikai, maži vaikai ir pagyvenę žmonės buvo „žiauriai žudomi ISIS veiksmų būdu“.„Hamas“ trečiadienį paneigė „melagingus“ žiniasklaidos pranešimus apie vaikų žudynes per išpuolius prieš Izraelį.„Palestiniečių islamo pasipriešinimo judėjimas „Hamas“ griežtai atmetė melagingus teiginius, kuriuos propaguoja kai kurios Vakarų žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, palestiniečių laisvės kovotojai, žudantys vaikus ir nusitaikę į civilius“, – savo „Telegram“ kanale tvirtino „Hamas“.

„British Airways“ sustabdė visus skrydžius į Tel Avivą„Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad raketa smogė Ben Guriono oro uostui Tel Avive, skelbia „Sky News“. Šią popietę oro uoste turėjo nusileisti „British Airways“ lėktuvas, tačiau dėl saugumo sumetimų jis buvo nukreiptas. Grupuotė „Al Qassam“ sakė, kad „bombardavo“ šį objektą, reaguodama į tai, kad Izraelis nusitaikė į civilius gyventojus. Po to „British Airways“ sustabdė visus skrydžius į Tel Avivą, sakydama, kad saugumas visada yra jos „didžiausias prioritetas“.

ES „skaitmeninis šerifas“ perspėjo Muską ir Zuckerbergą dėl dezinformacijosBriuselis reikalauja, kad „X“ ir „Meta“ užkirstų kelią dezinformacijai, po kruvinų „Hamas“ išpuolių prieš Izraelį internete padaugėjus klaidinančių ir netikrų pranešimų.Už vidaus rinką atsakingas EK narys Thierry Bretonas, save vadinantis „skaitmeniniu šerifu“, išreiškė susirūpinimą laiškuose, išsiųstuose „X“, anksčiau žinomos kaip „Twitter“, savininkui Elonui Muskui, ir Markui Zuckerbergui, kurio grupei „Meta“ priklauso „Facebook“ ir „Instagram“.Jis pareikalavo, kad abu verslininkai per 24 valandas pateiktų išsamią informaciją apie tai, kas daroma siekiant užtikrinti, kad iš jų platformų būtų pašalintas „neteisėtas turinys ir dezinformacija“, kaip numatyta naujajame ES skaitmeninių paslaugų akte (DSA).Pagal šį didelėms platformoms skirtą teisės aktą, kuris įsigaliojo rugpjūčio mėnesį, draudžiamas neteisėtas internetinis turinys, už tai gresia baudos, siekiančios iki šešių procentų įmonės pasaulinės apyvartos.Dėl šio įspėjimo trečiadienį internete įvyko Th. Bretono ir E. Musko dvikova. Milijardierius pasinaudodamas savo platforma viešai paprašė EK nario „išvardyti pažeidimus, apie kuriuos užsimenate X“, ir teigė, kad platformos politika yra tokia, kad „viskas yra atvira ir skaidru, o šį požiūrį, mano žiniomis, ES palaiko“.Ir pasirašė „merci beaucoup“, taip parodydamas, kad nepamiršo prancūzo Th. Bretono tautybės.Th. Bretonas atsakė, kad pats E. Muskas turi „parodyti, kad kalbate ir darote tą patį“, pridurdamas, kad jo komanda yra pasirengusi „griežtai užtikrinti“ DSA reikalavimų laikymąsi.Panašiu stiliumi Th. Bretonas savo „X“ paskyrą panaudojo „X“ konkurentei „Bluesky“, kuriai vadovauja buvę „Twitter“ vadovai, reklamuoti.„Nors kitoje pusėje žolė (ne visada) žalesnė, dangus kartais būna... mėlynesnis“, – rašė Th. Bretonas (Blue sky – liet. mėlynas dangus – red.).Th. Bretonas taip pat paskelbė savo naująjį „Bluesky“ profilį, kuriame nurodė savo vartotojo vardą ir trumpą biografiją: „EK narys. Skaitmeninis šerifas. Tėvas“.Savo laiške M. Zuckerbergui jis prašė „skubiai“ užtikrinti, kad „Meta“ platformų moderavimo sistemos būtų veiksmingos ir „budrios“, užtikrinant DSA reikalavimų laikymąsi atsižvelgiant į vykstantį konfliktą.Th. Bretonas taip pat iškėlė būtinybę „Metai“ sutelkti dėmesį į dezinformaciją, susijusią su ES vykstančiais rinkimais.

Mirtinų susirėmimų daugėja ir Vakarų KrantePo „Hamas“ teroristinio išpuolio Izraelio pasienio teritorijoje ir Izraelio oro smūgių Gazos Ruože mirtinų susirėmimų daugėja ir Vakarų Krante. Per konfrontaciją su Izraelio naujakuriais ir kareiviais į pietus nuo Nabluso buvo nušauti trys palestiniečiai, trečiadienį Ramaloje pranešė Sveikatos ministerija.Pasak Izraelio kariuomenės, kariai regione pasakojoapie šūvius. Incidentas esą tiriamas. Kol kas neaišku, ar žuvusieji priklauso kuriai nors radikaliai grupuotei. Nuo šeštadienio per kelis incidentus Vakarų Krante žuvo 25 palestiniečiai.Gazos Ruožą kontroliuojantys „Hamas“ teroristai šeštadienį surengė Izraelio civilių žudynes pasienio vietovėse ir viename muzikos festivalyje. Kariuomenės duomenimis, žuvusiųjų skaičius viršijo 1 200. Dar mažiausiai 3 000 asmenų buvo sužeisti. Izraelio pajėgas po išpuolio atakavo šimtus taikinių Gazos Ruože. Žuvusių palestiniečių skaičius trečiadienį išaugo iki mažiausiai 1 055. Apie 5 000 asmenų buvo sužeisti, Gazoje pranešė Sveikatos ministerija.

Britų užsienio reikalų sekretorius buvo priverstas bėgti slėptis per vizitą IzraelyjeJungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius buvo priverstas bėgti slėptis per vizitą pietų Izraelyje, skelbia „Sky News“. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip Jamesas Cleverly su grupe bėga į pastatą, kai Ofakimo mieste kaukia oro sirenos. Nors jį sunku pastebėti, matyti, kad J. Cleverly, bėgdamas link įėjimo, mūvi raudonas kojines. Izraelio užsienio reikalų ministerija teigė, kad sirena perspėjo gyventojus apie artėjantį „Hamas“ raketų apšaudymą. Trečiadienio rytą britų politikas atvyko į Izraelį, dalyvaudamas kelionėje, kurios tikslas – „pademonstruoti nepalaužiamą Jungtinės Karalystės solidarumą“ su šia šalimi, anksčiau šiandien sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.https://twitter.com/Israel/status/1712113847924896093?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712113847924896093%7Ctwgr%5E8d7b0bf8fbebea48639d6cb3918c71d64816406d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-latest-hamas-palestine-sky-news-live-blog-12978800

Izraelyje sutarta sudaryti nepaprastosios padėties vyriausybęIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir opozicijos lyderis Benny Gantzas susitarė sudaryti nepaprastosios padėties vyriausybę, skelbia BBC.Taip pat bus įkurtas „karo kabinetas“ – su B. Netanyahu, B. Gantzu ir Izraelio gynybos ministru Yoavu Gallantu.Sutarta, kad karo metu nebus priimami teisės aktai ar vyriausybės sprendimai, nesusiję su karo eiga.

Kipras atvėrė savo oro uostus evakuaciniams skrydžiams iš IzraelioEuropos Sąjungos (ES) šalis Kipras atvėrė savo oro uostus evakuaciniams skrydžiams iš Izraelio.Didžiausio salos oro uosto Larnakos uostamiestyje direkcija pranešė, kad vien tik antradienį buvo suplanuota 30 skrydžių iš ir į Izraelį, trečiadienį rašė laikraščio „Philenews“ žinių portalas. Be to, esą galima naudotis ir Pafoso oro uostu salos vakaruose.Atvykusiems žmonėms, jei reikalinga, suteikiama medicininė pagalba, jie apgyvendinami viešbučiuose, o tada vyksta toliau į savo kilmės šalis, pranešė Kipro radijas (RIK). Tačiau esą yra ir keleivių, kurie iš Kipro skrenda atgal į Izraelį.Kipro policija sustiprino saugumo priemones oro uostuose ir aplink juos, taip pat viešbučiuose ir kituose salos objektuose.Kipras yra mėgstama izraeliečių poilsio vieta.

Zelenskis ragina užsienio šalių vadovus solidarumo ženklan vykti į IzraelįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patarė aukštiems užsienio politikams solidarumo ženklan vykti į Izraelį. „Mes esame kare. Mes suprantame, ką reiškia teroristiniai išpuoliai, tokios aukos ir tragedijos“, – sakė jis trečiadienį pokalbių NATO būstinėje Belgijoje kuluaruose.Šioje situacijoje esą labai svarbu nelikti vieniems. „Todėl rekomenduoju šalių lyderiams vykti į Izraelį“, – kalbėjo V. Zelenskis, turėdamas omenyje beprecedentį teroristinės organizacijos „Hamas“ surengtą Izraelio puolimą, per kurį žuvo daugiau kaip 1 000 žmonių. Tai, anot jo, parama ne institucijoms, o teroro atakų paveiktiems žmonėms.Tie, kurie nėra vieni, yra stipresni, pažymėjo prezidentas.

Gazos Ruože nutrūko elektros energijos tiekimasGazos Ruože trečiadienį nutrūko elektros energijos tiekimas, pranešė palestiniečių energetikos bendrovė. Vienintelė elektrinė esą nutraukė darbą, nes baigėsi kuras.Jau trečiadienio rytą bendrovės pirmininkas Thaferis Melhemas pareiškė, kad po kelių valandų šiuo metu vieninteliam elektros tiekėjui baigsis degalai.Izraelis pirmadienį nutraukė elektros tiekimą Gazos Ruožui.

Kremlius: Rusija galėtų atlikti vaidmenį sprendžiant konfliktą tarp Izraelio ir „Hamas“Rusija yra atvira galimybei atlikti vaidmenį sprendžiant konfliktą tarp Izraelio ir palestiniečių, trečiadienį pareiškė Kremlius.Atstovas Dmitrijus Peskovas nurodė, kad Maskva palaiko dialogą su abiem pusėmis ir „turi potencialo sudalyvauti sureguliavimo procesuose“. „Be abejo, aktai, kuriuos galima apibūdinti tik kaip terorizmą, yra smerktini. Tačiau taip pat neturime pamiršti to, kas vyko prieš šią situaciją“, – tvirtino jis.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį išsakė savo pirmuosius komentarus apie pastarąjį smurto protrūkį Izraelyje ir Gazos Ruože, kurį kontroliuoja teroristinė grupuotė „Hamas“.„Tai akivaizdus Jungtinių Valstijų, kurios bandė monopolizuoti reguliavimą Artimuosiuose Rytuose, politikos nesėkmės pavyzdys“, – teigė Kremliaus šeimininkas. Vašingtonas, anot V. Putino, nesistengė ieškoti kompromisų, kurie būtų priimtini abiem pusėms.

Popiežius ragina „Hamas“ paleisti visus įkaitusPopiežius Pranciškus paragino teroristinę palestiniečių organizaciją „Hamas“ paleisti visus pagrobtus ir į Gazos Ruožą išvežtus įkaitus. „Prašau nedelsiant paleisti visus įkaitus“, – trečiadienį kassavaitinėje visuotinėje audiencijoje šv. Petro aikštėje Romoje sakė Katalikų bažnyčios vadovas.Turėdamas omenyje Izraelį, popiežius pridūrė: „Tie, kurie yra užpuolami, turi teisę gintis. Tačiau esu labai susirūpinęs dėl visiškos apgulties, kurioje gyvena palestiniečiai Gazos Ruože“.„Hamas“ Gazos Ruože laiko daugybę įkaitų, kuriuos pagrobė savaitgalį Izraelyje per didelį puolimą. Tarp jų yra ir izraeliečių, turinčių dvigubą pilietybę. Izraelio kariuomenės vertinimu, „Hamas“ savo rankose laiko apie 150 įkaitų.Popiežius kartu pabrėžė: „Artimiesiems Rytams reikia ne karo, o taikos. Taikos, grindžiamos teisingumu, dialogu ir brolybės drąsa“. Jis teigė „su nerimu ir skausmu stebintis, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje“. „Meldžiuosi už šeimas, kurioms šventinė diena tapo gedulo diena“, – kalbėjo pontifikas.

Pranešama, kad Gazos Ruože nustojo veikti vienintelė elektrinėPasirodė pranešimų, kad vienintelė elektrinė Gazoje nustojo veikti.Anksčiau pareigūnai teigė, kad gamykloje kuro liko dešimčiai–dvylikai valandų, skelbia „The Guardian“.Izraelis pirmadienį paskelbė apie „visišką Gazos Ruožo apgultį“, reaguodamas į „Hamas“ ataką.

Erdoganas užsipuolė „Izraelio kariuomenės metodus“ Izraelis Gazos Ruože nesielgia „kaip valstybė“, trečiadienį pareiškė Turkijos prezidentas, Izraeliui po „Hamas“ puolimo bombarduojant palestiniečių teritoriją.„Izraelis neturėtų pamiršti, kad jei veiks labiau kaip organizacija, o ne kaip valstybė, jis baigs tuo, kad ir su juo bus taip elgiamasi“, – sakė Recepas Tayyipas Erdoganas, užsipuolęs „gėdingus Izraelio kariuomenės metodus“ tankiai apgyvendintame Gazos Ruože.„Civilių objektų bombardavimas, civilių žudymas, humanitarinės pagalbos blokavimas ir mėginimas tai pateikti kaip laimėjimus yra organizacijos, o ne valstybės veiksmai“, – sakė jis.Paprastai R. T. Erdoganas vartoja žodį „organizacija“, kai kalba apie Kurdistano darbininkų partiją (PKK), Turkijos ir Vakarų sąjungininkių laikomą teroristų grupe.„Manome, kad karas turi būti etiškas ir kad abi šalys turi tai gerbti. Deja, šis principas Izraelyje ir Gazoje šiurkščiai pažeidžiamas“, - sakė jis, pasmerkęs „civilių gyventojų žudynes Izraelyje“ ir „aklas nuolat bombarduojamų nekaltų žmonių žudynes Gazoje“.

Izraelis paskelbė šalių, kurių piliečiai nukentėjo per „Hamas“ ataką, sąrašąIzraelio užsienio reikalų ministerija paskelbė šalių, kurių piliečiai nukentėjo per „Hamas“ ataką, sąrašą. Kaip praneša „Ukrinform“, jis paskelbtas socialiniame tinkle X.„Nieko nebuvo pasigailėta. „Hamas“ persekiojo ir izraeliečius, ir užsieniečius. Mes esame kartu. Ir kartu mes nugalėsime“, – sakoma Izraelio URM pranešime.Daugiausia žuvusių užsieniečių (18 žmonių) – Tailando piliečiai. Tarp aukų ir 11 JAV piliečių.Pranešime nurodoma, kad žuvo du Ukrainos piliečiai.Ukrainos užsienio reikalų ministerija trečiadienį patvirtino dar vieno ukrainiečio žūtį Izraelyje, tad šioje Artimųjų Rytų šalyje per „Hamas“ teroristų ataką žuvusių Ukrainos piliečių skaičius išaugo iki trijų.Šiuo metu žinoma apie 1200 žuvusių izraeliečių, dar apie 3000 buvo sužeista. 150 pagrobtų ir į Gazos Ruožą išvežtų žmonių likimas nežinomas.

Nusileido pirmasis lėktuvas iš Izraelio su Lietuvos piliečiais

ES vadovė U. von der Leyen: „Hamas“ puolimas buvo „šaltakraujiškas karo veiksmas“Europos Sąjungos (ES) vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pareiškė, kad palestiniečių sukarintos grupuotės „Hamas“ ataka buvo šaltakraujiškas „karo veiksmas“, ir visiškai palaikė Izraelio teisę gintis.Prasidėjus Europos Komisijos narių susitikimui U. von der Leyen taip pat pritarė išsamiai kelių milijonų eurų ES finansinės paramos palestiniečių projektams peržiūrai.

Kariuomenė: per karą su „Hamas“ žuvo mažiausiai 169 Izraelio kariaiMažiausiai 169 Izraelio kariai žuvo per kovas su palestiniečių islamistų grupe „Hamas“, netikėtai per sieną užpuolusią Izraelį, trečiadienį pranešė kariuomenė.„Iki šio ryto šeimoms pranešėme apie 169 IDF (Izraelio kariuomenės) karių žūtį“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagari ir pridūrė, kad taip pat susisiekta su 60 pagrobtų ir į Gazą išvežtų įkaitų šeimomis.

Po „Hezbollah“ atakos Izraelis apšaudė pietų Libaną Libano „Hezbollah“ grupuotė pranešė, kad trečiadienį paleido raketų į Izraelį, skelbia BBC. Grupuotė teigė, kad tai buvo atsakas į Izraelio atakas, per kurias anksčiau šią savaitę žuvo trys „Hezbollah“ nariai. Izraelio kariuomenė savo ruožtu pranešė, kad reaguodama į ataką apšaudė pietų Libaną. Pasak Libano valstybinės žiniasklaidos, apšaudomos Dhairos ir Jarino apylinkės.

Izraelis smogė su „Hamas“ susijusiam universitetui ir stebėjimo tinklui Gazos RuožeTrečiadienį Izraelio naikintuvai smogė Islamo universitetui Gazos mieste, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas ir su „Hamas“ susijusios institucijos pareigūnas.„Intensyvūs oro antskrydžiai visiškai sugriovė kai kuriuos Islamo universiteto pastatus“, – AFP sakė universiteto atstovas. Pasak jo, „dėl gaisro ir akmenų bei nuolaužų, užvertusių gatves aplink universitetą, niekas negali ten patekti“.Griūvant pastatams Gazoje į dangų kilo tiršti dulkių debesys, pranešė AFP žurnalistas.Izraelis pradėjo didžiulę oro antskrydžių kampaniją prieš Gazos Ruožą valdančius „Hamas“ islamistus po šios grupuotės teroristų šeštadienį surengto netikėto puolimo ir žudynių Izraelio bendruomenėse netoli sienos. Izraelyje žuvo mažiausiai 1 200 žmonių, Gazoje – daugiau nei 900.Izraelio oro pajėgos pranešė pakrantės anklave sunaikinusios pažangią radiolokatorių sistemą, „kurią sukūrė teroristinė organizacija „Hamas“ ir naudojo orlaiviams virš Gazos Ruožo aptikti“, sakoma Izraelio gynybos pajėgų (IDF) įraše socialiniame tinkle X.IDF teigimu, per daugelį metų „Hamas“ išvystė aukštos kokybės kamerų tinklą, paslėptą vandens rezervuaruose ant stogų visame Gazos Ruože. Kariuomenė pranešė, kad antradienį smogus įvairiems taikiniams tinklas buvo sunaikintas per kelias minutes. Tai atėmė iš „Hamas“ galimybę „susidaryti platų dangaus vaizdą“.Taip pat su „Hamas“ susijusi žiniasklaida šiame anklave pranešė, kad per Izraelio smūgius iš oro Gazos Ruože žuvo aukšto „Hamas“ vado Mohammedo Deifo brolis. Remiantis pranešimais, Abdulas Fattah Deifas žuvo per oro antskrydį Chan Junyje, Gazos Ruožo pietuose. Pranešta, kad žuvo ir kiti M. Deifo giminaičiai.

Izraelis prieš „Hamas“ panaudojo beveik du dešimtmečius nenaudotą ginklą Izraelio ginkluotosios pajėgos pranešė, kad pirmadienį, pirmą kartą nuo 2006 m., daugkartinėmis raketų paleidimo sistemomis „M270“ apšaudė „Hamas“ objektą Gazos ruože, rašo „The Times of Israel“.Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip 282-ojo pulko 334-artilerijos batalionas paleidžia tolimojo nuotolio raketą „Romah“ į „Hamas“ karinį objektą Gazos ruože.https://twitter.com/manniefabian/status/1712002537451028649?ref_src=twsrc%5Etfw

Nuo šeštadienio žuvo 950 palestiniečiųPalestinos sveikatos apsaugos ministerija pasidalijo naujausiais duomenimis apie patvirtintus žuvusiuosius nuo atsakomųjų Izraelio smūgių.Iki šio ryto 8.25 val. užregistruota 950 nuo šeštadienio žuvusių palestiniečių ir dar 5 000 sužeistų. Taip pat, Jungtinių Tautų teigimu, užfiksuoti 263 934 atvejai, kai dėl konflikto Gazos ruože žmonės buvo priversti palikti savo namus. „Manoma, kad šis skaičius dar padidės“, – sakoma atnaujintoje ataskaitoje.

Izraelio ginkluotosios pajėgos teigia sunaikinusios „Hamas“ lėktuvų aptikimo pajėgumusŠį rytą Izraelio ir „Hamas“ socialiniuose tinkluose pasirodė dvi viena kitai prieštaraujančios žinutės apie oro gynybą.Izraelio ginkluotosios pajėgos pareiškė per antradienį, spalio 10 d., surengtus antpuolius sunaikinusios „Hamas“ lėktuvų aptikimo pajėgumus.„Per daugelį metų „Hamas“ sukūrė didelį vaizdo kamerų tinklą. Kameros buvo paslėptos saulės energija maitinamuose vandens šildytuvuose visame Gazos Ruože, kad būtų galima sekti ir stebėti Izraelio lėktuvus, – pranešė Izraelio ginkluotosios pajėgos. – Vakar, sutelkto antskrydžio metu, Izraelio karinės oro pajėgos per keletą minučių atakavo visas kamerų tinklo vietas ir atėmė iš „Hamas“ galimybę matyti, kas dedasi danguje, ir bandyti numušti Izraelio ginkluotųjų pajėgų lėktuvus.“„Hamas“ ginkluotasis sparnas išplatino savo pranešimą, kuriame nurodė, kad 7.30 val. vietos laiku paleido pažangių žemė–oras tipo raketų „Metabar 1“ Izraelio karinių oro pajėgų lėktuvams numušti virš Chan Juniso.Neaišku, ar „Hamas“ naudojo kokią nors aptikimo technologiją pastebėti lėktuvams, kuriuos tvirtina numušusi šį rytą. Nei „Hamas“, nei Izraelio ginkluotųjų pajėgų pranešimai nebuvo patvirtinti.

Ministerija: Izraeliui JAV siunčia pažangius ginklusIzraelio gynybos ministerija teigia gavusi „pažangios ginkluotės“ siuntą iš Jungtinių Valstijų.Ministerija pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip iškraunamas krovininis lėktuvas.Prezidentas Joe Bidenas sakė, kad jo administracija padidins tiekimą Izraeliui, tačiau nepateikė jokių konkrečių duomenų apie siunčiamus reikmenis.https://twitter.com/Israel_MOD/status/1711974859520041121?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711974859520041121%7Ctwgr%5E6e70a4fc71beee276a0febccf7634ef254d3d158%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-latest-hamas-palestine-sky-news-live-blog-12978800

Oro sirenos Izraelyje netoli Gazos ruožoIzraelio pietuose, netoli sienos su Gazos ruožu, pasigirdo oro sirenos.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) jau evakavo daug bendruomenių netoli sienos.

NBC: JAV nori sukurti humanitarinį koridorių palestiniečiams JAV televizija NBC News praneša, kad Vašingtonas nori sukurti humanitarinį koridorių, kuriuo Gazos ruože gyvenantys nekalti palestiniečiai ir amerikiečiai galėtų pabėgti iš karo zonos per Egiptą.Pagal svarstomą planą, Gazos ruože gyvenantys civiliai palestiniečiai ir amerikiečiai iš karo zonos galėtų pabėgti pietiniu koridoriumi, vedančiu į Egiptą.Pranešime teigiama, kad Joa Bideno administracija šiuo metu derina šį planą su kitomis šalimis. Izraeliui rengiantis galimam antžeminiam įsiveržimui į Gazos ruožą, su „Hamas“ nesusijusiems civiliams gresia pavojus žūti nuo apšaudymo – jau dabar Gazos ruože žuvo daugiau kaip 900 žmonių.

Žiniasklaida: V. Zelenskis perdavė B. Netanyahu informaciją apie Rusijos ryšius su „Hamas“Ukrainos specialiosios tarnybos turi įrodymų, kad Maskva remia teroristinę grupuotę „Hamas“. Tai interviu Prancūzijos televizijos kanalui „France 2“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša UNIAN.„Rusija vienaip ar kitaip palaiko „Hamas“ operacijas. Mūsų žvalgybos tarnyboms tai akivaizdu. Turime įrodymų, kad Rusija prisideda prie tam tikrų teroristinių operacijų", – sakė valstybės vadovas.Anot V. Zelenskio, tai ne pirmas atvejis, kai Rusija remia teroristinių grupuočių veiklą. Pavyzdžiui, ji tai darė Sirijoje ir Ukrainoje. Ukrainos prezidentas sakė informavęs apie tai Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, su kuriuo sekmadienį kalbėjosi telefonu.

Per „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo daugiau kaip 1200 žmoniųPer „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo daugiau kaip 1 200 žmonių. Tai trečiadienį pranešė televizijos kanalas CNN, kuris remiasi Izraelio visuomeniniu transliuotoju „Kan“.Savo ruožtu televizijos kanalas „Al Jazeera“ praneša apie daugiau kaip 900 žuvusiųjų Gazos Ruože ir 21 žuvusįjį Vakarų Krante.Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pareiškė, kad per parą smogė 450 taikinių Gazos Ruože. Pastaroji masinė ataka buvo Al Furkanio rajono apšaudymas – ten dešimtys Izraelio naikintuvų naikino teroristų infrastruktūrai.Šeštadienio, spalio 7-osios, rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Jie užėmė kai kurias gyvenvietes ir pradėjo žudyti civilius. Iki šeštadienio vakaro IDF atsikovojo daugumą teritorijų, kuriose siautėjo teroristai.

Izraelis paskelbė apie masinę ataką prieš „terorizmo centrą“ GazojeDešimtys Izraelio naikintuvų smogė daugiau kaip 70 taikinių Daradž Tufos rajone, esančiame Gazos ruožo rytuose .Tai skelbiama oficialiame Izraelio gynybos pajėgų (IDF) „Telegram“ kanale. Pasak kariškių, šį rajoną „Hamas“ naudoja kaip „terorizmo centrą“, iš kurio rengiama daug teroristinių išpuolių prieš Izraelį.Taip pat pranešama, kad buvo vykdomi išpuoliai prieš „Islamo džihado“ naudojamus teroristinės infrastruktūros objektus. „IDF tęs operacijas prieš „Hamas“ teroristinę infrastruktūrą, kuri nukreipia terorą prieš Izraelį“, – pridūrė jie.https://t.me/idfofficial/3936

Izraelio kariuomenė: sviediniai buvo paleisti ir iš Sirijos teritorijosIš Sirijos teritorijos į Izraelį buvo paleista nemažai sviedinių, pranešė Izraelio kariuomenė. Kai kurie nusileido atvirose Izraelio teritorijose.Kol kas detalių nepateikiama. Pranešimų apie žalą ar sužalojimus nebuvo, rašo „Sky News“.

Turkija kaltina JAV planuojant smogti Gazos RuožuiTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas apkaltino JAV žengus žingsnius link „rimtų žudynių“ Gazos Ruože, rašo „Sky News“.Jis sukritikavo Joe Bideną už lėktuvnešio perkėlimą arčiau Izraelio, sakydamas, kad JAV „smogs Gazos Ruožui“. „Ką veiks JAV lėktuvnešis netoli Izraelio, kodėl jis atvyksta?, – kalbėjo R. T. Erdoganas. – Jie smogs Gazos Ruožui ir aplinkui bei imsis priemonių ten įvykdyti rimtas žudynes“.Jis anksčiau yra sakęs, kad Turkija yra pasirengusi tarpininkauti tarp Izraelio ir Palestinos pajėgų, kad užtikrintų taiką.

Dingo mažiausiai 20 JAV piliečiųPasak JAV prezidento Joe Bideno patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Jake'o Sullivano, mažiausiai 20 JAV piliečių vis dar dingę.Jis sakė, kad nežinoma, kiek iš jų yra laikomi įkaitais.„Noriu pabrėžti, kad tai nebūtinai reiškia, kad 20 ar daugiau amerikiečių yra įkaitai. Tiesiog toks skaičius žmonių šiuo metu yra dingę be žinios“, – žurnalistams sakė J. Sullivanas.

Socialiniuose tinkluose buvo išplatintas vaizdo įrašas, kaip izraeliečiai palaiko savo kariuomenę.https://twitter.com/nexta_tv/status/1711818991683903632

Izraelis griežtai sukritikavo JT vyriausiąjį žmogaus teisių komisarąIzraelis atmetė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Volkerio Türko kritiką dėl visiškos Gazos Ruožo apgulties. Komisaras antradienį atkreipė dėmesį į tai, kad tarptautinė humanitarinė teisė draudžia atimti iš žmonių maistą ir vandenį.Izraelis pirmadienį nusprendė stabdyti elektros, maisto, vandens ir degalų tiekimą Gazos Ruožui, iš kurio šeštadienį buvo surengtas didžiulis išpuolis prieš Izraelio civilius. Ši palestiniečių teritorija yra beveik visiškai apsupta Izraelio.„Daugiau kaip 900 žuvusių nekaltų izraeliečių. Tūkstančiai sužeistųjų. 260 nužudyti per muzikos festivalį. 100 nužudytųjų viename kibuce. Ir vis tiek vyriausiasis komisaras negali prisiversti šių barbariškų nusikaltimų pavadinti terorizmu“, – pareiškė Izraelio atstovybė Ženevoje. Izraelis turi teisę gintis nuo tokio žiaurumo, pažymima pareiškime.

Mokyklos Izraelyje lieka uždarytosPo teroristinės grupuotės „Hamas“ atakų mokyklos Izraelyje kol kas liks uždarytos. Apie tai antradienį pranešė žiniasklaida, remdamasi kariuomene. Parduotuvės daugelyje šalies dalių galės dirbti tik tada, jei turi paprastą priėjimą prie slėptuvių.Be to, teritorijose, kuriose kyla raketų atakų iš Gazos Ruožo grėsmė, lauke leidžiama būriuotis ne daugiau kaip 10 asmenų, o būti vidaus patalpose – ne daugiau kaip 50. Vietovėse netoli Libano sienos galioja ne tokie griežti ribojimai asmeniniams susitikimams.Suvaržymai galios mažiausiai iki ketvirtadienio vakaro, tačiau, anot pranešimų, gali būti pratęsti.Per „Hamas“ atakas ir žudynes muzikos festivalyje Izraelyje savaitgalį žuvo apie 900 žmonių. Izraelis į tai reagavo oro smūgiais Gazos Ruože. Teroristai raketas vis leidžia ir iš kaimyninio Libano.

Izraelio kariuomenė teigia Gazoje nukovusi „Hamas“ aukšto rango lyderiusIzraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad per smūgius Gazos Ruože buvo nukauti keli islamistų grupuotės „Hamas“ aukšto rango lyderiai.Pranešama, kad per Izraelio smūgius žuvo ir „Hamas“ ekonomikos ministras Jawadas Abu Shamala. Izraelis kaltina J. A. Shamalą valdžius „Hamas“ teroristų lėšas ir vadovavus grupuotės operacijoms prieš Izraelį.„Hamas“ 2007 metais jėga perėmė Gazos Ruožo kontrolę ir nuo to laiko yra de facto valdančioji partija šioje siauroje teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 2 mln. žmonių.Izraelio kariuomenė taip pat pranešė, kad nukovė dar vieną svarbų „Hamas“ lyderį, kuris, kaip įtariama, dalyvavo planuojant daugybę teroro išpuolių prieš Izraelį. Abu „Hamas“ nariai buvo nukauti naktį.Izraelio smūgiai Gazos Ruože iki šiol nusinešė mažiausiai 788 žmonių gyvybes, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.Izraelio smūgiai yra atsakomieji veiksmai už šeštadienį „Hamas“ surengtas dideles koordinuotas atakas prieš Izraelį, kur jau žuvo apie 900 žmonių.

Izraelio sraigtasparnis smogė „Hezbollah“ stebėjimo postuiIzraelis smogė Libano kovotojų grupuotei „Hezbollah“ priklausančiam stebėjimo postui, pranešė šalies gynybos pajėgos, skelbia „Sky News“.Izraelio gynybos pajėgų sraigtasparnis atakavo „prieštankinę raketą“, kuri buvo paleista „iš Libano teritorijos į karinę transporto priemonę“ Avivime, pridūrė Izraelio gynybos pajėgos. Tai įvyko po to, kai du saugumo šaltiniai Libane pranešė, kad „Hezbollah“ anksčiau antradienį nukreipė valdomą raketą į tanką. „Hezbollah“ išreiškė paramą palestiniečiams, sakydama, kad jos „ginklai ir raketos“ yra su jais. Sekmadienį ji apšaudė tris Izraelio pozicijas prie sienos esančiuose ginčijamuose Šebos ūkiuose, o pirmadienį Izraelyje apšaudė dar du karinius postus.Tačiau smarkiai ginkluota šiitų grupuotė kol kas neatvėrė didelio antrojo fronto prieš Izraelį.

Šaltiniai: NATO gynybos ministrai savo susitikime vaizdo ryšiu kalbės su Izraelio kolegaNATO šalių gynybos ministrai ketvirtadienį vyksiančiame susitikime Briuselyje ketina pasikalbėti su Izraelio kolega Joavu Galantu. Jis maždaug valandą vaizdo ryšiu dalyvaus susitikime, antradienį agentūrai dpa sakė keli diplomatai. Tai esą sudarys galimybę pareikšti Izraeliui solidarumą po „Hamas“ surengto kruvino teroristinio išpuolio. Be to, iš J. Galanto tikimasi informacijos apie dabartinę situaciją ir galimą paramos poreikį.31 NATO valstybės gynybos ministrų susitikimas prasidės jau trečiadienį. Pirmąją konsultacijų dieną didžiausias dėmesys bus skiriamas tolesnei paramai Ukrainai jos gynybinėje kovoje su Rusija.Prieš NATO susitikimą JAV rengia vadinamosios Ukrainos kontaktinės grupės pokalbius. Per šią grupę koordinuojamas ginklų tiekimas Rusijos užpultai šaliai. Jai priklauso ir ne Aljanso narės.

Gaza: per Izraelio antskrydžius žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 830Per Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvusių palestiniečių skaičius toliau auga. Iš viso čia iki šiol žuvo 830 žmonių, antradienį Gazoje pranešė Sveikatos ministerija. 4 250 asmenų buvo sužeisti.Izraelio oro smūgiai Gazos Ruože, kurį kontroliuoja islamistinis judėjimas „Hamas“, yra reakcija į plataus masto palestiniečių teroristų atakas prieš Izraelį. Per šias atakas bei žudynes muzikos festivalyje žuvo apie 900 žmonių, daugiau kaip 2 800 buvo sužeisti. „Hamas“ teroristai, be to, į Gazos Ruožą pagrobė apie 150 žmonių.

Iš Gazos Ruožo į Aškeloną paleista didžiulė raketų banga„Hamas“ pareiškė, kad paleido šimtus raketų į Aškeloną, „atsakydama į civilių gyventojų perkėlimą Gazos Ruože“, sakoma „Telegram“ paskelbtame pareiškime, skelbia CNN.Tai įvyko po to, kai „Hamas“ atstovas spaudai paskelbė įspėjimą pietinio Izraelio miesto gyventojams palikti miestą iki 17 val. vietos laiku.Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad Gazos Ruožą supančioje teritorijoje buvo įjungtos sirenos.

Putinas: JAV politika Artimuosiuose Rytuose patyrė nesėkmęRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pirmą kartą viešai reaguodamas į teroristinės grupuotės „Hamas“ atakas prieš Izraelį, pareiškė, kad JAV Artimųjų Rytų politika patyrė nesėkmę. „Tai akivaizdus Jungtinių Valstijų, kurios bandė monopolizuoti reguliavimą Artimuosiuose Rytuose, politikos nesėkmės pavyzdys“, – pareiškė V. Putinas antradienį Maskvoje susitikęs su Irako ministru pirmininku Mohammedu al-Sudaniu.JAV, anot V. Putino, nesistengė ieškoti kompromisų, kurie būtų priimtini abiem pusėms. Priešingai, jos stūmė savo įsivaizdavimus, kaip išspręsti konfliktą ir darė spaudimą abiem pusėms. Vašingtonas esą nei atsižvelgė į pagrindinius palestiniečių tautos interesus, nei siekė, kad būtų įgyvendinta JT rezoliucija dėl suverenios nepriklausomos Palestinos valstybės sukūrimo.V. Putinas, kuris pats kariauja naikinantį karą Ukrainoje, paragino konflikto šalis Artimuosiuose Rytuose atsižvelgti į civilius gyventojus. Civilių aukų skaičius turi būti sumažintas iki nulio, jei tai įmanoma, kalbėjo karo nusikaltimais kaltinamas Rusijos prezidentas.M. al-Sudanis susitikime sakė, kad eskalacija Artimuosiuose Rytuose sunaikins Gazos Ruožą.„Įvykiai Palestinoje yra sudėtingi ir pavojingi, – kalbėjo jis. – Tai natūralus rezultatas to, kad Izraelis vis pažeidinėdavo palestiniečių teises. Tarptautinė bendruomenė tylėjo, nevykdė savo įsipareigojimų pagal tarptautiniu mastu pripažintas rezoliucijas“.Rusijos vadovybė palaiko kontaktus su abiem konflikto pusėmis ir pasiūlė paramą sprendžiant konfliktą.

Iš Pietų Libano į Izraelį paleistos raketosRaketos buvo paleistos į Izraelį, praneša „Reuters“, remdamasi trimis saugumo šaltiniais.Vienas saugumo šaltinis teigė, kad apšaudymą įvykdė palestiniečių grupuotės.Smogta pietinei teritorijai, iš kurios buvo paleistos raketos, sakė antrasis šaltinis.Libano ir Izraelio pasienyje smurtas vyksta jau trečią dieną iš eilės, o vakarykštė diena nusinešė daugiausia gyvybių nuo 2006 metų karo.Žuvo šeši žmonės: trys „Hezbollah“ nariai, Izraelio karininkas ir du palestiniečių kovotojai.

Po „Hamas“ grasinimų į Aškeloną paleistos raketos17 val. vietos laiku baigėsi „Hamas“ nustatytas terminas, po kurio grupuotė, atsakydama į Izraelio smūgius Gazos Ruože, grasino atakuoti Izraelio Aškeloną.Pasak BBC korespondentės, kuri yra Aškelone, pasibaigus terminui nugriaudėjo keli garsūs sprogimai.„Sėdime slėptuvėje kartu su vietiniais gyventojais. Visi žiūri į savo telefonus ir su nerimu laukia, kas bus toliau. Per kelias pastarąsias minutes išgirdome dar kelis sprogimus“, – praneša BBC korespondentė.

Jemeno husių grupuotė grasina raketomis ir dronais, jei įsikiš JAVJemeno husių judėjimo lyderis pareiškė, kad pradės karinius veiksmus, jei JAV tiesiogiai įsikiš į konfliktą, skelbia „Sky News“.Grupuotė atsakys bepiločių lėktuvų ir raketų atakomis bei imsis kitų karinių priemonių, sakė Abdel-Malek al-Houthi.„Kalbant apie Gazą, yra raudonos linijos“, – sakė jis ir pridūrė, kad husių judėjimas pasirengęs koordinuoti veiksmus su kitomis grupuotėmis ir įsikišti.Jo komentarai pasirodė po to, kai JAV pareiškė, kad tieks Izraeliui šaudmenis ir perkelia lėktuvnešių smogiamąją grupę į rytinę Viduržemio jūros dalį.Houthi kontroliuoja dalį Jemeno, kuriame jau daugelį metų vyksta pilietinis karas.

JAV: nėra aiškų įrodymų, kad Iranas tiesiogiai dalyvavo „Hamas“ atakose prieš IzraelįJAV vyriausybės duomenimis, ir toliau nėra aiškių įrodymų, kad Iranas tiesiogiai dalyvavo „Hamas“ atakose prieš Izraelį. „Nei mes, nei izraeliečiai iki šiol neturime jokių aiškių įrodymų ar žvalgybinės informacijos, kuri rodytų, kad Iranas tiesiogiai dalyvavo šiuose išpuoliuose“, – antradienį stočiai CNN sakė Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is.Tačiau Iranui tikriausiai „tenka tam tikra kaltė“ dėl išpuolių, nes jis daug metų rėmė teroristinę organizaciją įranga, mokymais ir pinigais.J. Kirby‘is taip pat sakė, kad pirmoji karinės pagalbos dalis jau keliauja į Izraelį. Jis pridūrė manąs, kad pagalbos bus daugiau. Be to, Izraeliui bus padedama išlaisvinti Gazoje laikomus įkaitus. „Darysime viską, ką galime, kad padėtume šioje įkaitų krizėje, ar tai būtų amerikiečiai, ar ne“, – pažymėjo J. Kirby‘is. Ar tarp įkaitų yra ir amerikiečių, esą dar neaišku. Be to, nėra žinoma, kur įkaitai laikomi ir kiek jų yra. Gelbėjimo galimybes apsunkina ir tai, kad tai teritorija, kurioje vyksta aktyvūs mūšiai.

Izraelio valdančiųjų partijų vadovai įgaliojo Netanyahu suformuoti nepaprastąją vyriausybęIzraelio valdančiosios koalicijos partijų vadovai susitarė kartu su opozicija sudaryti nepaprastąją vyriausybę, antradienį pranešė ministro pirmininko Benjamino Netanjahu partijos „Likud“ atstovas spaudai.Pasak jo, B. Netanyahu buvo įgaliotas imtis atitinkamų veiksmų po koalicijos posėdyje vienbalsiai priimto sprendimo.Šeštadienį B. Netanyahu pasiūlė abiem Kneseto opozicijos lyderiams Yairui Lapidui ir Benny Gantzui tapti nepaprastosios vyriausybės nariais, o pastarosiomis dienomis derybos dėl susitarimo vyko už uždarų durų.Y. Lapidas jau pareiškė norą suformuoti tokią koaliciją, kad būtų galima valdyti „sunkią ir sudėtingą operaciją, kuri mūsų laukia“.Izraelyje manoma, kad plati koalicija yra būtina, kad artimiausiomis dienomis būtų galima priimti ir įgyvendinti radikalius karinius ir politinius sprendimus.

„Hamas“ šaltiniai Libane: išpuolis planuotas daugiau nei metus„Hamas“ šaltiniai Libane „Sky News“ sakė, kad šeštadienį įvykdyta „operacija“ buvo planuojama daugiau nei metus. Ji buvo įvykdyta per šabą ir žydų šventę sąmoningai siekiant padaryti kuo didesnę žalą. Šaltinis taip pat sakė, kad jei Benyaminas Netanyahu išplės frontą, tai padarys ir „Hamas“, o „Hamas“ sąjungininkai „nepaliks „Hamas“ šiame mūšyje vieno“.

Ašdode – sirenos ir garsūs trenksmaiAntradienio popietę visoje teritorijoje į šiaurę nuo Gazos Ruožo nuskambėjo oro pavojaus sirenos, įspėjančios apie raketų ataką, todėl gyventojai ir svečiai skubėjo į slėptuves, skelbia CNN.Žmonės čia žino, kad laikas yra labai svarbus – Tel Avive ir šiauriau esančiose vietovėse gyvenantys žmonės turi šiek tiek daugiau laiko susirasti slėptuvę, o netoli Gazos Ruožo esantiems žmonėms liko vos kelios sekundės nubėgti į saugią vietą.Netrukus po to, kai pasigirdo sirenos, Ašdode pasigirdo keli garsūs trenksmai – iš Gazos Ruožo paleistas raketas perėmė Izraelio gynybos sistema „Geležinis kupolas“.

Per Izraelio oro antskrydį žuvo du „Hamas“ aukšto rango pareigūnaiPer Izraelio aviacijos smūgį Gazos Ruože žuvo du aukšto rango „Hamas“ pareigūnai, pranešė grupuotės pareigūnas, skelbia „Sky News“.Pranešama, kad du „Hamas“ politinio biuro darbuotojai – Jawad Abu Shammala ir Zakaria Abu Maamar – žuvo Kan Juniso mieste Gazos ruožo pietuose.

JT komisija: Izraelyje ir Gazoje yra karo nusikaltimų požymiųJungtinių Tautų (JT komisijos teigimu, yra aiškių požymių, kad Izraelyje ir Gazos Ruože praėjusiomis dienomis buvo įvykdyti karo nusikaltimai. „Imti civilius įkaitais ir naudoti juos kaip žmogiškuosius skydus, yra karo nusikaltimas“, – sakome antradienį Ženevoje paskelbtame komisijos pareiškime.Visi, kurie pažeidžia humanitarinę tarptautinę teisę ar taikosi į civilius, turi būti patraukti atsakomybėn, reikalavo tyrimo komisija, kurią 2021 m. paskyrė JT Žmogaus teisių taryba.Jos uždavinys, remiantis tuomete rezoliucija, yra „tirti visus spėjamus nusižengimus tarptautinei humanitarinei teisei ir tarptautinėms žmogaus teisių normoms okupuotose palestiniečių teritorijose, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Izraelyje“.Komisija pradėjo rinkti karo nusikaltimų įrodymus, kai teroristinė grupuotė „Hamas“ šeštadienį pradėjo didelį Izraelio puolimą, o Izraelis į tai reagavo oro smūgiais Gazos Ruože. Esą bus renkama medžiaga prieš pačius užpuolikus ir tuos, kurie nurodė vykdyti atakas.Pranešimai, kad ginkluoti palestiniečiai Pietų Izraelyje nušovė šimtus civilių, yra pasibjaurėtini, pabrėžė komisija. Ji pareikalavo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti pagrobtus žmones.Izraelio paskelbta visiška Gazos Ruožo apgultis neabejotinai pareikalaus žmonių gyvybių, tai yra kolektyvinė bausmė, sakoma toliau pranešime.

Ambasada: nuo šeštadienio žuvo 1 tūkst. izraeliečiųNuo šeštadienio „Hamas“ įsiveržimo žuvo daugiau kaip 1 tūkst. izraeliečių, teigia Izraelio ambasada JAV. Šiuo metu oficialus skaičius yra 900, kuris buvo įvardytas šį rytą, tačiau panašu, kad dabar jis yra padidėjęs, skelbia „Sky News“.

Kremlius pakomentavo Kadyrovo pareiškimą dėl paramos palestiniečiams Čečėnijos lyderiui Ramzanui Kadyrovui išreiškus paramą palestiniečiams, Kremlius pareiškė, kad Rusija palaiko diplomatinius ryšius su abiem konflikto pusėmis, skelbia CNN.„Su palestiniečiais mus sieja ilgalaikiai istoriniai ryšiai, toliau puoselėjame ryšius. Tačiau tuo pat metu mes palaikome ryšius su Izraelio valstybe, su kuria taip pat turime daug bendro, ypač daug mūsų tautiečių, gyvenančių šioje valstybėje“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. „Todėl šiuo atveju, palaikome santykius su abiem šalimis“.Pirmadienį paskelbtame vaizdo įraše R. Kadyrovas išreiškė „visišką paramą“ palestiniečiams ir pasiūlė dislokuoti savo „taiką kuriančių“ pajėgų misiją išspręsti konfliktą Izraelyje. R. Kadyrovas taip pat paragino „islamo, musulmonų ir arabų šalis padaryti bendrą pareiškimą ginant savo brolius musulmonus“ ir apkaltino Vakarus ir Europą dėl konflikto Izraelyje.Anksčiau pirmadienį D. Peskovas išreiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio ir Palestinos konflikto eskalavimo ir paragino taikiai išspręsti problemą.

Izraelio Aškelono miesto gyventojams – „Hamas“ įspėjimas„Hamas“ teroristai įspėjo Aškelono gyventojus išvykti iš miesto iki 17 val.„Reaguodami į priešo nusikaltimą – iškelti mūsų žmones, priversti juos palikti savo namus keliose Gazos ruožo srityse, mes pateikėme okupuoto Aškelono miesto gyventojams terminą – išvykti iki šiandienos 17 val.“, – rašoma grupuotės „Al Qassam Brigades“ pranešime, išplatintame socialiniame tinkle.

Kremlius: tęsiame kontaktus su palestiniečiaisRusija tęsia savo kontaktus su palestiniečiais Artimuosiuose Rytuose ir, be kita ko, laukia Maskvoje apsilankant palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso. Vizitas planuojamas jau seniai, dabar diplomatiniais kanalais reikia suderinti tikslią datą, antradienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja naujienų agentūra „Interfax“. Prieš tai palestiniečių ambasadorius Maskvoje informavo rusų žiniasklaidą apie šį vizitą.„Žinoma, kad tęsiame kontaktą su palestiniečiais“, – teigė D. Peskovas. Ryšiai yra istoriniai ir nusistovėję įvairiais lygiais. Kontaktų esą yra ir su Izraeliu. Rusija pasirengusi padėti sprendžiant konfliktą, pabrėžė D. Peskovas. Izraelyje gyvena daug rusų, todėl palaikomi ryšiai su šia valstybe.Rusija, Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje duomenimis, palaiko kontaktą ir su judėjimu „Hamas“, kurį JAV, ES ir Izraelis yra paskelbę teroristine organizacija. Kremliaus įgaliotinis Artimųjų Rytų klausimu, užsienio reikalų viceministras Michailas Bogdanovas, pavyzdžiui, šiais metais ne kartą kalbėjosi su „Hamas“ atstovais – ir telefonu, ir per asmeninius susitikimus.„Hamas“ teroristai savaitgalį užpuolė Izraelį ir nužudė šimtus žmonių. Izraelis tada paskelbė karo padėtį.Palestiniečių prezidentas M. Abbasas vadovauja „Fatah“ frakcijai Palestinos išsivadavimo organizacijoje (PLO). JT visuotiniuose debatuose rugsėjį jis Izraelio vyriausybę pavadino „rasistine“. Gazos Ruože „Fatah“ įtaka laikoma menka nuo tada, kai „Hamas“ 2007 m. per kruviną kovą dėl valdžios išstūmė „Fatah“ iš regiono.

Iranas neigia sąsajas su „Hamas“ atakomis IzraelyjeIrano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei antradienį atmetė jo šaliai mestus kaltinimus sąsajomis su beprecedentėmis „Hamas“ atakomis Izraelyje.„Sionistinio režimo rėmėjai“ paskelbė absurdiškus žodžius, kreipimesi pareiškė A. Khamenei. Priskirdami atsakomybę Iranui „jie daro klaidą“, tvirtino aukščiausiasis lyderis.„Žinoma, mes palaikome Palestiną, – pažymėjo 84-erių Irano vadovas. – Bučiuojame išradingų ir protingų sumanytojų ir drąsių Palestinos jaunuolių kaktas ir rankas. Mes jais didžiuojamės.“A. Khamenei pridūrė, kad visas islamo pasaulis yra įpareigotas palaikyti palestiniečius, tačiau šie esą veikia savarankiškai.Vakarų žiniasklaidoje būta pranešimų, kad Iranas galimai padėjo suplanuoti pastarąsias atakas. „Hamas“ atstovas Ghazi Hamadas savaitgalį sakė transliuotojui BBC, kad grupuotė sulaukė tiesioginės Irano paramos.Tačiau JAV Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby‘is pareiškė „NBC News“, kad nors Iranas ilgą laiką remia „Hamas“, Vašingtonas neturi „jokių konkrečių įrodymų“, liudijančių Teherano sąsajas su pastarosiomis atakomis.

Izraelio kariuomenė stiprina savo pajėgas prie Gazos ruožo sienosIzraelio kariuomenė anksčiau teigė, kad po „Hamas“ infiltracijos susigrąžino Gazos pasienio kontrolę, skelbia „Sky News“.Atstovas spaudai kontradmirolas Danielis Hagari sakė, kad kariai „visiškai kontroliuoja“ aplink Gazą esančias bendruomenes ir yra „aukštos parengties“ prie šiaurinės sienos.Izraeliui didinant pastiprinimą šalies pietuose, į šią teritoriją buvo pasiųstos papildomos pajėgos – tankai ir kita karinė technika.

Baltieji rūmai: į Izraelį keliauja JAV pagalbaĮ Izraelį keliauja Jungtinių Valstijų pagalba, pranešė Baltieji rūmai.Kaip informuoja „Sky News“, tai stočiai MSNBC patvirtino JAV Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby. Detalių kol kas nėra.J. Kirby nurodė, kad ateityje pagalbos bus daugiau, Izraeliui toliau kovojant su puolimą inicijavusia teroristine grupuote „Hamas“.

JT: visiška Gazos ruožo blokada pažeidžia tarptautinę teisęJT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas antradienį paragino visas valstybes, turinčias įtakos regione, imtis veiksmų, kad būtų nukenksminta Izraelyje ir okupuotose palestiniečių teritorijose kilusi „parako statinė“, skelbia BBC.Jis pabrėžė, kad tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių turi būti laikomasi bet kokiomis aplinkybėmis.Tarptautinė humanitarinė teisė draudžia atimti iš žmonių tai, ko jiems reikia išgyventi, sakė V. Turkas.„Įvesti blokadą, kuri kelia pavojų civilių gyventojų gyvybei, nes iš jų atimamos išgyvenimui reikalingos prekės, draudžia tarptautinė humanitarinė teisė“, – sakė jis.Bet kokie žmonių ir prekių judėjimo apribojimai, siekiant užtikrinti apgultį, turi būti pateisinami karine būtinybe, nes priešingu atveju jie gali būti prilyginami kolektyvinei bausmei.„Visos konflikto šalys privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. Jos privalo nedelsiant nutraukti išpuolius prieš civilius gyventojus ir išpuolius, kurie, kaip tikimasi, sukels neproporcingai daug civilių žūčių ir sužeidimų arba žalos civiliams objektams“, – sakė V. Turkas.„Raginu palestiniečių ginkluotas grupuotes nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus į nelaisvę paimtus ir tebelaikomus civilius gyventojus. Pagal tarptautinę teisę, įkaitų paėmimas yra draudžiamas“, – sakė vyriausiasis komisaras.V. Turko nuomone, ypač svarbu, kad su kiekvienu asmeniu, kuriam okupuotoje Palestinos teritorijoje ir Izraelyje atimta laisvė, būtų elgiamasi humaniškai.

Izraelyje buvo rasta apie 1500 „Hamas“ kovotojų kūnųPo netikėtos islamistų grupuotės atakos sekmadienį anksti Izraelyje buvo rasti maždaug 1 500 „Hamas“ užpuolikų kūnai, antradienį pranešė Izraelio gynybos pajėgų atstovas Jonathanas Conricusas, skelbia CNN.

„Hamas“ teigia, kad nesiderės dėl įkaitų, kol nesibaigs kovos„Hamas“ nesutinka keistis belaisviais, kol vyksta aktyvūs mūšiai, praneša televizijos kanalas „NBC News“.Šiandien tai pareiškė vienas iš organizacijos lyderių Ismailas Haniyeh.Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose buvo teigiama, kad Kataras tarpininkauja dėl galimo apsikeitimo Izraelio įkaitais mainais į įkalintus palestiniečius. M. Haniyeh teigė, kad „visos šalys“ buvo informuotos apie grupės sprendimą.Jis pridūrė, kad „kolonijinė okupacija sumokės kainą už palestiniečiams Gazos ruože padarytą žalą“.Manoma, kad Izraelyje įkaitais buvo paimta daugiau kaip 100 žmonių.

Izraelyje bus suformuota „vienybės vyriausybė“ su opozicijaŠiandien Izraelyje bus suformuota „vienybės partija“ iš dabartinės vyriausybės ir opozicijos atstovų, kuri bus atsakas į „Hamas“ karą, teigiama „Likud“ partijos pareiškime, skelbia „Sky News“. Visi premjero koalicijos partneriai pritarė pasiūlymui išplėsti vyriausybę, įtraukiant dabar opozicijoje esančius politikus, sakoma pareiškime. Tai padaryti ragino opozicijos nariai ir kai kurie paties Benyamino Netanyahu kabineto nariai – finansų ministras Bezalelis Smotrichas šįryt paragino sudaryti „nepaprastąją vienybės vyriausybę“. Tai buvo vertinama, kaip siekis sustiprinti paramą visame Izraelyje, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų.

Pranešama apie 4 žuvusius Prancūzijos piliečiusTarp žuvusiųjų per „Hamas“ išpuolius Izraelyje yra keturi Prancūzijos piliečiai, antradienį pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, skelbia CNN.Dar trylika žmonių yra dingę be žinios ir ministerija neturi informacijos apie jų buvimo vietą. Pareiškime teigiama, kad padėtis yra „labai neraminanti“, nes kai kurie iš dingusiųjų be žinios „labai tikėtina, kad buvo pagrobti“.

Per Izraelio išpuolius žuvo mažiausiai 770 palestiniečiųŠalies sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad nuo šeštadienį įvykusio kovotojų grupuotės „Hamas“ ginkluoto įsiveržimo per atsakomuosius Izraelio veiksmus žuvo mažiausiai 770 palestiniečių.Pasak jos, 4 000 žmonių buvo sužeisti.

Izraelio oro pajėgos tęsia plataus masto smūgius Gazos ruožeIzraelio karinės oro pajėgos pareiškė, kad tęsia Gazos ruožo antskrydžius, siekdamos sunaikinti „Hamas“ grupuotę Gazos ruože. „Šiuo metu oro pajėgos vykdo plataus masto puolimą prieš teroristinės organizacijos „Hamas“ taikinius Gazos ruože“, – sakoma pranešime. Jau įvykdyta gerokai daugiau nei 1 000 smūgių ir nėra jokių požymių, kad jie galėtų baigtis. Oro pajėgos pranešė, kad šį rytą jau smogė kariniam kompleksui ir ginklų sandėliui.

Izraelis ginkluoja savanorius žydų ir arabų miestuoseIzraelis dar šiandien pradės dalyti tūkstančius automatų savanorių pirmojo reagavimo komandoms pasienio bendruomenėse ir mišriuose žydų ir arabų miestuose, sakė nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras. Bus išdalinta 4 000 Izraelio gamybos šautuvų, o dar bent 6 000 šautuvų bus išdalyti nenurodytą dieną ir valandą. Jis pridūrė, kad savanoriai bus aprūpinti šalmais ir neperšaunamomis liemenėmis.

Šaltinis: dėl Izraelio antskrydžių Egiptas uždarė Rafos perėjąRafos perėja prie pietinės Gazos Ruožo sienos su Egiptu uždaryta iki kito pranešimo, dpa sakė saugumo šaltinis Egipte.Izraelio atsakomieji smūgiai Gazos Ruože kelia pavojų tiek civiliams, tiek perėjoje dirbantiems darbuotojams, sakė šaltinis ir pridūrė, kad pasienyje galioja padidinto budrumo padėtis, siekiant sustabdyti bet kokius mėginimus įsiskverbti.

Izraelis grąžina namo šimtus karių dalyvauti kare su „Hamas“Izraelis grąžina namo šimtus savo karių iš įvairių Europos šalių, kurie dalyvaus kare prieš „Hamas“.Kaip pranešė „The Times of Israel“, Izraelio karinės oro pajėgos per pastarąją dieną išskraidino šimtus užsienyje dislokuotų Izraelio karių visoje Europoje.

Pareigūnė: Izraelis pasiekė rezervo karių mobilizavimo spartos rekordąIzraelis vos per 48 valandas į kariuomenės gretas mobilizavo 300 tūkst. rezervistų, o tai yra absoliutus rekordas.Išskirtiniuose komentaruose naujienų agentūrai „Ukrinform“ tai pareiškė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovė Masha Michelson.„Per pirmąsias 48 karo valandas mes pamatėme, ko gera, efektyviausią rezervistų šaukimą Izraelio istorijoje, nes į kariuomenę buvo mobilizuota 300 tūkst. žmonių“, – sakė ji.Anot atstovės, tokia mobilizacija leido IDF būti pasirengusioms „bet kokiai įvykių raidai“.M. Michelson pažymėjo rezervistų emocinę pusiausvyrą ir tvirtą jų pasiryžimą kovoti. „Izraelis per savo istoriją neišgyveno net ir 50 metų be karinio konflikto. Todėl mūsų rezervistai jau yra matę negyvų žmonių kūnų, į juos visus jau buvo šaudyta, bet visi šie žmonės yra pasirengę tarnauti Izraelio kariuomenėje“, – pareiškė ji.„Izraelyje nėra nė vieno žmogaus, kuris nebūtų pasirengęs ginti mūsų šalies. Net ir tos organizacijos, kurių nariai anksčiau protestavo ir deklaravo, kad neis į kariuomenę, jei gaus šaukimą, šeštadienį viešai pareiškė, kad visi, kurie yra pašaukti ginti Izraelį sunkmečio valandą, turi viską mesti ir prisistatyti į tarnybą“, - pabrėžė M. Michelson.

Naktį Izraelis bombardavo daugiau nei 200 taikinių Gazos RuožeIzraelio lėktuvai ir toliau smogia Gazos Ruožui po precedento neturinčio „Hamas“ teroristų įsiveržimo į Izraelį savaitgalį.Izraelio kariuomenė pranešė, kad per naktį smogta daugiau nei 200 taikinių, įskaitant „Hamas“ naudojamą ginklų sandėlį ir objektus, priklausančius kitai palestiniečių islamistų grupuotei „Islamo džihadas“.

Kariuomenė: per „Hamas“ puolimą žuvo mažiausiai 123 Izraelio kariaiPer plataus masto Gazos Ruožą valdančios islamistų grupuotės „Hamas“ surengtą užpuolimą žuvo mažiausiai 123 Izraelio kariai, antradienį pranešė Izraelio kariuomenė.Izraelio kariuomenės atstovas Danielis Hagari taip pat sakė, kad iki šiol 50 šeimų buvo asmeniškai pranešta, kad jų artimieji yra laikomi įkaitais palestiniečių pakrantės anklave.Izraelis mano, kad per šeštadienį įvykdytą ataką, pribloškusią žydų valstybę, buvo pagrobta mažiausiai 100 žmonių, įskaitant karius.

Iranas: „bučiuojame rankas“ tiems, kurie užpuolė IzraelįIrano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei šį rytą pareiškė, kad Izraelio „sionistinis režimas“ patyrė „nepataisomą“ karinį ir žvalgybinį pralaimėjimą po šeštadienį įvykusio „Hamas“ kovotojų išpuolio.Vadovas sakė, kad nors jo šalis „bučiuoja rankas“ tiems, kurie planavo išpuolį prieš Izraelį, Teheranas niekaip prie to neprisidėjo. JAV pripažino, kad nemato jokių įrodymų, jog Iranas būtų prisidėjęs prie „Hamas“ išpuolio, tačiau vis dar kalbama, kad jis susijęs su atakomis.

Iš Izraelio evakuota daugiau kaip 600 lenkųIš Izraelio į Lenkiją evakuota daugiau nei 600 Lenkijos piliečių, pranešė užsienio reikalų ministras.Lenkija pradėjo evakuoti savo piliečius po šeštadienio rytą Izraelio pietuose prasidėjusių „Hamas“ atakų, per jas žuvo mažiausiai 900 žmonių.Antradienį užsienio reikalų ministras Zbigniewas Rau Lenkijos radijui sakė, kad evakuacijos operacija vyksta labai sklandžiai, iki šiol Lenkija iš Izraelio sėkmingai evakavo daugiau kaip 600 Lenkijos piliečių. „Evakuacija įpusėjo“, – sakė jis ir pridūrė, kad padėtis „stabilizavosi“ ir yra „labiau nuspėjama“.Vyriausybės atstovas spaudai Piotras Muelleris antradienį sakė, kad „jau evakuota 515 žmonių, dar 146 skraidinami į Lenkiją“, tad iš Izraelio jau išvežtas 661 žmogus, „operacija tęsiama“.Pirmadienį Lenkija įkūrė oro tiltą Kretos saloje, Chanijos mieste. Lenkijos piliečiai pirmiausia vežami į Kretą, o iš ten į Lenkiją.Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas antradienį platformoje X parašė: „Dėl to, kad sukūrėme oro tiltą, lenkai greičiau evakuojami iš pavojaus zonos. Skrydžius iš Izraelio į Kretą vykdo kariniai lėktuvai „Hercules“ ir CASA“.

Gazoje žuvusių skaičius perkopė 700Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad Gazos ruože žuvo daugiau kaip 700 žmonių.Tarp žuvusiųjų per Izraelio oro antskrydžius – daugiau kaip 100 vaikų ir daugiau kaip 100 moterų.Vakar per vieną dieną čia žuvo daugiausiai žmonių per ilgą laiką – apie 300. Šį rytą Sveikatos apsaugos ministerija teigė, kad du trečdaliai jų buvo civiliai gyventojai.Vienas svarbus smūgis buvo smogtas pabėgėlių turguje, Izraelis teigė, kad taikėsi į namą, priklausantį „Hamas“ vadui.

Gynybos pajėgos: „Hamas“ neturi, kur slėptisIzraelio gynybos pajėgos pareiškė, kad „Hamas“ kovotojai neturi, kur pasislėpti Gazos ruože.„Mes juos pasieksime visur“, – pareiškė pajėgų atstovas spaudai, prieš tai teigdamas, kad per atsakomuosius smūgius nukovė šimtus „Hamas“ kovotojų.

JT: beveik 190 000 palestiniečių dėl karo buvo priversti palikti savo namusIzraelio ir „Hamas“ karo metu buvo perkelta beveik 190 000 palestiniečių, pranešė JT. „Per pastarąją parą, vykdant masinį gyventojų perkėlimą Gazos ruože, perkeltųjų išaugo iki daugiau kaip 187 518 ir, kaip tikimasi, skaičius toliau didės“, – teigė Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo agentūra. „Dedamos visos pastangos, kad perkeltiesiems asmenims būtų suteiktos pagrindinės paslaugos. Tačiau sąlygos yra sudėtingos, kai kurios prieglaudos perpildytos, o geriamojo vandens galimybės ribotos“, – skelbia agentūra.

Įspėjimas „Hamas“: Gazos įkaitų žudymas padėties nepagerinsIzraelio gynybos pajėgų atstovas antradienį pareiškė, kad įkaitų žudymas nepagerins padėties, praėjus dienai po to, kai „Hamas“ kovotojai pagrasino įvykdyti egzekuciją civiliams belaisviams, jei Izraelis be įspėjimo taikysis į Gazos ruožą. Izraelio valdžios institucijos mano, kad tarp islamistų kovotojų Gazoje laikomų įkaitų yra iki 150 moterų ir vaikų. „Hamas“ teigė, kad laiko daugiau kaip 100 belaisvių, tarp jų – aukšto rango Izraelio kariuomenės karininkus.Dešimtys Izraelio naikintuvų per naktį smogė daugiau kaip 200 taikinių Gazos ruože.Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per bombardavimus žuvo mažiausiai 687 žmonės, įskaitant dešimtis vaikų ir moterų, ir tūkstančiai buvo sužeisti.

Izraelio pietuose skamba artėjančių raketų sirenosIzraelio pietuose, netoli Gazos ruožo sienos, šiuo metu kaukia artėjančių raketų sirenos, pranešė Izraelio gynybos pajėgos.Šį rytą pranešta, kad visos pietų Izraelio bendruomenės buvo sėkmingai evakuotos.https://twitter.com/IDF/status/1711643989366198311?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711643989366198311%7Ctwgr%5E3c0a442d7a231a75dcebe34633f23251eacfcf46%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-war-latest-hamas-palestine-sky-news-live-blog-12978800

HRW pavadino Gazos Ruožo apgultį „karo nusikaltimu“Žmogaus teisių gynimo organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) sukritikavo Izraelio gynybos ministro Yoavo Gallanto raginimą „visiškai apgulti“ Gazos Ruožą kaip „kolektyvinės bausmės“ ir „karo nusikaltimo“ formą, praneša „Ukrinform“.„Ginkluotų palestiniečių grupuočių išpuoliai prieš civilius, beatodairiškas civilių apšaudymas ir ėmimas įkaitais pagal tarptautinę humanitarinę teisę yra karo nusikaltimai“, – sakoma HRW pareiškime.Kartu organizacija pažymi, kad Izraelio pajėgos taip pat pažeidžia kariavimo taisykles.„Izraelio valdžios sprendimas nutraukti elektros energijos tiekimą Gazai, taip pat kitos baudžiamosios priemonės prieš civilius gyventojus gali būti laikomos neteisėta kolektyvine bausme, tai irgi yra karo nusikaltimas“, – pabrėžia HRW.Pasak žmogaus teisių gynėjų, „karo įstatymai galioja visoms konflikto šalims“.Y. Gallantas pirmadienį įsakė „visiškai apgulti“ Gazos Ruožą ir pranešė, kad nutraukiamas elektros, maisto, vandens ir degalų tiekimas šiai teritorijai, kur gyvena 2,2 mln. žmonių.

Kariuomenė: Izraelyje aptikta maždaug 1500 „Hamas“ teroristų kūnųIzraelyje aplink Gazos Ruožą aptikta maždaug 1 500 „Hamas“ teroristų kūnų, antradienį pranešė kariuomenė, toliau rengianti oro antskrydžius palestiniečių anklave nepaisant to, kad “Hamas” pagrasino žudyti įkaitus, jei smūgiai iš oro bus tęsiami.„Izraelyje aplink Gazos Ruožą rasta maždaug 1 500 „Hamas“ kovotojų kūnų“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas ir pridūrė, kad saugumo pajėgos „daugiau ar mažiau atkūrė sienos su Gazos Ruožu kontrolę“. „Nuo praėjusios nakties žinome, kad niekas neprasiskverbė (…) nors prasiskverbimų gali būti”, - sakė jis ir pridūrė, jog kariuomenė „beveik baigė“ visų bendruomenių, esančių prie sienos, evakuaciją.Ginkluoti „Hamas“ teroristai šeštadienio rytą įsiveržė į Izraelį per tvorą ir paleido tūkstančius raketų, Izraelyje jie nužudė daugiau nei 900 žmonių ir maždaug 150 paėmė įkaitais bei išvežė į Gazos Ruožą. Reaguodamas į tai, Izraelis iš oro ir artilerijos apšaudo “Hamas” taikinius Gazos Ruože, iki šiol pakrantės anklave žuvo mažiausiai 687 žmonės.Antradienį prieš aušrą Gazos Ruožą ne kartą nušvietė ugnies kamuoliai, griaudėjo sprogimai ir kaukė sirenos. Pirmadienį „Hamas“ pranešė, kad per Izraelio oro antskrydžius žuvo keturi įkaitai bei pažadėjo juos žudyti, jei Izraelis tęs oro antskrydžius.Pirmadienį Izraelis visiškai užblokavo Gazos Ruožą, nutraukęs maisto, vandens ir elektros tiekimą, tai sukėlė baimę, kad ir taip baisi humanitarinė padėtis ankštame palestiniečių anklave, kuriame gyvena daugiau nei 2 mln. žmonių, dar labiau pablogės.

Kariuomenė: Izraelis perėmė pasienio kontrolęIzraelis visiškai atkūrė savo sienos su Gazos ruožu kontrolę, pranešė kariuomenė.Atstovas spaudai sakė, kad per pastarąją parą daugiau infiltracijų neužfiksuota, o tarpvalstybinių tunelių požymių nėra, pranešė kariuomenės radijas. Tai įvyko po to, kai vakar surengtame instruktaže buvo nurodyta, kad net aštuoniose Izraelio pasienio teritorijose tebevyksta kovos. Jei pranešimas tikslus, tai rodo, kad visi „Hamas“ kovotojai buvo išstumti atgal į Gazos ruožą. Atstovas pridūrė, kad Izraelio gynybos pajėgos užminavo pasienio tvoros ruožus, kuriuos šeštadienį pralaužė „Hamas“ kovotojai.

Baltieji rūmai: JAV kariai nedalyvaus Izraelio ir „Hamas“ konfliktePrezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad per netikėtą „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 11 amerikiečių, o kiti tikriausiai yra laikomi palestiniečių grupuotės „Hamas“ įkaitais. Didėjant nuogąstavimams, jog konfliktas gali išplisti į visą regioną, Baltieji rūmai pareiškė neketinantys siųsti JAV karių, tačiau perspėjo Iraną ir kitus veikėjus neįsitraukti.J. Bidenas ir Prancūzijos, Vokietijos, Italijos bei Didžiosios Britanijos lyderiai pažadėjo remti savo sąjungininką Izraelį, kad jis apsigintų. Žuvusiųjų skaičius per „Hamas“ puolimą Izraelyje padidėjo iki 800, o Gazos Ruože žuvo 687 žmonės.Per savaitgalio puolimą, kurį JAV pareigūnas pavadino „Islamo valstybės“ lygmens laukiniais veiksmais“, „Hamas“ išvežė iš pietų Izraelio į Gazos Ruožą maždaug 150 įkaitų ir pagrasino juos nužudyti, jei per atsakomuosius Izraelio oro antskrydžius ir toliau be įspėjimo „bus taikomasi“ į Gazos Ruožo gyventojus.J. Bidenas sakė, kad Vašingtonas, arčiau Izraelio perkėlęs didžiausią savo lėktuvnešį ir kitus karo laivus, bendradarbiauja su svarbia sąjungininke „siekiant atgauti įkaitus“.„Deja, dabar žinome, kad tarp žuvusiųjų yra mažiausiai 11 Amerikos piliečių, daugeliui jų Izraelis buvo antrieji namai“, – sakoma J. Bideno pareiškime, paskelbtame po susitikimo su nacionalinio saugumo pareigūnais Baltuosiuose rūmuose.Vienas aukšto rango JAV gynybos pareigūnas pirmadienį sakė, kad JAV intensyviai bendradarbiauja su izraeliečiais dėl Gazoje laikomų įkaitų padėties. Jis taip pat palygino „Hamas“ išpuolius su liūdnai pagarsėjusiu džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IV) žiaurumu. „Tai IV lygio žiaurumas prieš Izraelio civilius – sudeginti namai, išžudyti jauni žmonės muzikos festivalyje“, – sakė pareigūnas.Baltieji rūmai pareiškė, kad siunčia Izraeliui naują karinę pagalbą, kad atgrasytų jo „priešus“, tačiau kol kas JAV neketina įsitraukti į konfliktą. „JAV neketina siųsti savo karių“, – žurnalistams sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.Jis taip pat sakė, kad nėra „tvirtų ar akivaizdžių įrodymų“, siejančių Iraną su „Hamas“ ataka, nors ir žinoma, kad Teheranas „tam tikru lygiu“ remia grupuotę.Iranas griežtai paneigė prisidėjęs rengiant užpuolimą.

JAE perspėjo Siriją, kad ši nesikištų į karą prieš IzraelįJungtiniai Arabų Emyratai perspėjo Siriją, kad bet koks kišimasis į karą tarp „Hamas“ ir Izraelio yra nepriimtinas.Tai pranešė leidinys „Axios“, remdamasis savo diplomatiniais šaltiniais.„JAE perspėjo Basharo al-Assado režimą Sirijoje, kad šis nesikištų į karą tarp Izraelio ir „Hamas“ ir neleistų naudoti Sirijos teritorijos smūgiams prieš Izraelį“, – sakoma straipsnyje.Pažymima, kad JAE diplomatai šią žinią perdavė aukštiems Sirijos pareigūnams ir informavo apie tai JAV administraciją.„Kelios šalys, tarp jų – JAV, yra labai susirūpinusios dėl to, kad karas gali persimesti į Libaną ar Siriją ir virsti regioniniu konfliktu“, – rašo „Axios“.Leidinys pažymi, kad JAE turi didesnę įtaką Sirijos vyriausybei nei daugelis kitų arabų valstybių. Praėjusiais metais JAE normalizavo santykius su Sirija ir pakvietė prezidentą B. al-Assadą apsilankyti Abu Dabyje. Tuo pat metu JAE palaiko ryšius ir su Izraeliu, su kuriuo 2020 metais sudarė taikos sutartį.Spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.

J. Bidenas: JAV pasidalins žvalgybos duomenimis su Izraeliu dėl įkaitų išlaisvinimoJungtinės Valstijos padės Izraeliui išlaisvinti „Hamas“ paimtus įkaitus, taip pat ir perduodamos jam naujausią žvalgybos informaciją.Tai pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas.„Aš daviau nurodymą savo komandai dirbti su kolegomis izraeliečiais visais įkaitų krizės aspektais, įskaitant dalijimąsi žvalgybos duomenimis ir JAV vyriausybės ekspertų pasitelkimą konsultuojant juos įkaitų išvadavimo klausimais“, – sakė J. Bidenas.Anot jo, „tikėtina, kad tarp „Hamas“ laikomų žmonių gali būti ir JAV piliečių“.„Deja, žinome apie mažiausiai 11 nužudytų amerikiečių, kurių daugeliui Izraelis buvo tapęs antraisiais namais“, – pareiškė JAV prezidentas.Jis pridūrė, jog nemažai amerikiečių vis dar laikomi dingusiais be žinios, „ir mes dirbame su Izraelio pareigūnais, kad gautume papildomos informacijos apie jų buvimo vietą“.Izraelio vyriausybė anksčiau patvirtino, kad šiuo metu Gazos Ruože laikoma daugiau nei 100 įkaitų izraeliečių, tačiau neigė pranešimus apie derybas dėl jų išlaisvinimo.

Žiniasklaida: „Hamas“ pareiškė esanti pasirengusi deryboms su Izraeliu dėl paliaubųVienas „Hamas“ pareigūnas sakė, kad grupuotė yra pasirengusi deryboms su Izraeliu dėl paliaubų, nes „tikslai buvo pasiekti“. Apie tai rašo "„Reuters“. „Hamas“ atstovas Mussa Abu Marzouk, paklaustas, „ar islamistų grupuotė pasirengusi aptarti galimas paliaubas“, atsakė, kad grupuotė yra atvira „kažkam tokiam“ ir „visiems politiniams dialogams“.Savo ruožtu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu per televiziją transliuotame kreipimesi į gyventojus pareiškė, kad šalis kariauja dėl egzistencijos ir palygino „Hamas“ veiklą su ISIS. Tai pirmoji premjero kalba nuo šeštadienio vakaro.„Vykdome operaciją jau trečią dieną. Vykdome operaciją dėl savo namų, kariaujame karą, kad užtikrintume savo egzistenciją, karą, kuriame laimėsime. Šį karą mums pasitaikė bjaurus priešas – laukiniai, kurie šlovina moterų, vaikų ir senelių žudymą. Žiaurumų, kuriuos vykdo „Hamas“, pasaulis nematė nuo ISIS laikų. Areštuoti ir kartu su šeimomis sušaudyti vaikai, jaunos mergaitės ir berniukai sušaudyti į nugarą, jiems įvykdyta mirties bausmė ir kiti žiaurumai, kurių čia neaprašysiu“, – sakė jis.Ministras Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad dabar visas pasaulis žino, jog „Hama“ yra ISIS.„Ir mes nugalėsime „Hamas“, kaip išsilavinęs pasaulis nugalėjo ISIS“, – pridūrė B. Netanyahu.

Pranešama apie galingus sprogimus Gazos ruožeSpalio 10 d. naktį iš Gazos Ruožo girdėjosi galingi sprogimai. Apie tai pranešama CNN medžiagoje.Izraelyje dirbantys žurnalistai Gazos ruože girdėjo sprogimus ir garsų dundėjimą, o tai rodo, kad buvo vykdomi tolesni smūgiai.Pasak korespondentų Sderote ir Aškelone, virš sienos taip pat buvo girdėti praskrendantys naikintuvai.Danguje buvo matyti „dideli blyksniai“, o iš Gazos girdėjosi „labai, labai stipraus smūgio garsas“. CNN ekipažai taip pat girdėjo, kaip netoli sektoriaus sienos skraido dronai ir sraigtasparnis.

Izraeliečiams liepta ruoštis trijų dienų buvimui slėptuvėseIzraeliečiams šalies gynybos pajėgos liepė pasiruošti trijų dienų buvimui bombų slėptuvėse ir saugiose patalpose.Izraelio ambasados Londone atstovas sakė, kad piliečiams buvo liepta pasirūpinti pakankamai maisto, vandens ir baterijomis veikiančių prietaisų, jei nutrūktų maitinimas.Instrukcija rodo, kad karas gali greitai paaštrėti.

Libano kovotojų grupuotė paleido raketas į šiaurės Izraelį„Hezbollah“ paleido raketų į šiaurinį Izraelį po to, kai mažiausiai keturi jos nariai žuvo per Izraelio apšaudymą Libane.Libano kovotojų grupės ataka buvo surengta kaip atsakas, naujienų agentūrai „Reuters“ sakė du saugumo šaltiniai.Apsikeitimas ugnimi žymi reikšmingą Izraelio ir Palestinos kovotojų konflikto išplitimą iki Izraelio ir Libano sienos toliau į šiaurę.Irano remiama „Hezbollah“ ir Izraelis 2006 m. kovojo žiaurų mėnesį trukusį karą.Savo pareiškime „Hezbollah“ nurodė, kad raketomis ir minosvaidžiais apšaudė du Izraelio karinius postus Galilėjoje.Izraelio kariuomenė pranešė atpažinusi daugybę „paleidimų“ iš Libano į Izraelį, be jokių sužeidimų.Ji nurodė, kad atsako artilerijos apšaudymu į Libaną.

Izraelis: kariuomenės nelaisvėje yra šimtai „Hamas“ nariųIzraelio kariuomenė praneša į nelaisvę paėmusi šimtus „Hamas“ narių. Be to, šimtai teroristų nukauti Gazos Ruože, taip pat prie pasienio tvoros, pirmadienį sakė karinis atstovas Danielis Hagaris, kurį cituoja šalies žiniasklaida.Jo duomenimis, šiuo metu teroristai iš Gazos Ruožo nebesiskverbia į Izraelį.

Izraelio premjeras: smūgiai prieš „Hamas“ tik prasidedaIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu padarė tiesioginį pareiškimą po „Hamas“ išpuolių.Kalbėdamas iš Tel Avivo, jis sako raginantis opozicijos lyderius nedelsiant suformuoti nacionalinės vienybės vyriausybę.„Galutinis veiksmas yra stiprinti šalies vienybę. Dabar visi esame vieningi“, - sakė jis.Jis pridūrė, kad nemažai palestiniečių ginkluotų vyrų vis dar yra šalies viduje, ir kaltino juos žudant antrankiais surakintus vaikus.Jis perspėjo, kad smūgiai prieš „Hamas“ Gazoje „tik prasideda“.„Svarbiausia išlikti ramiems. Žinau, kad visi norime rezultatų čia, dabar, bet tai užtruks šiek tiek laiko. Pažadu jums, mūsų priešai karo pabaigoje supras, kad pulti Izraelį buvo baisi klaida“, – sakė premjeras.„Bet kuri vieta, kurioje veikia „Hamas“, pavirs griuvėsiais. Tai jau vyksta ir vyks toliau“, - tvirtino jis. Jis sakė tautai, kad JAV remia Izraelį „visais būdais“, o „Izraelio priešai supranta, ką tai reiškia“.„Visi mūsų priešai žinos, kad buvo siaubinga klaida pulti Izraelį. Tai, ką darysime artimiausiomis dienomis, kartosis ir kartosis“, - priduria jis.

Žuvusių palestiniečių skaičius augaGazos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad žuvusių palestiniečių skaičius išaugo nuo beveik 500 iki 687. Pranešime priduriama, kad sužeistųjų skaičius taip pat išaugo iki 3 726.„Prašome atitinkamų valdžios institucijų atidaryti saugų koridorių, kad į Gazos Ruožo ligonines būtų galima patekti į greitąją medicinos pagalbą, kad sužeistieji turėtų prieigą prie prarastų specializuotų paslaugų“, – rašoma socialiniame tinkle „Facebook“.Izraelio gynybos pajėgos pradėjo antskrydžius Gazos ruože, keršydamos už „Hamas“ įsiveržimą.Tuo tarpu apie 900 izraeliečių žuvo nuo šeštadienį, kai „Hamas“ pradėjo ataką.

JAV kariuomenė: Kongresas turi užtikrinti ginklų tiekimą Izraeliui ir UkrainaiJAV kariuomenė pareiškė, kad jai reikės Kongreso, kad patvirtintų papildomą finansavimą, kad Pentagono amunicijos gamybos ir įsigijimo planai galėtų patenkinti tiek Izraelio, tiek Ukrainos poreikius vienu metu.Kariuomenės sekretorė Christine Wormuth išsakė tokius komentarus, nes JAV Atstovų rūmai iš tikrųjų yra paralyžiuoti, nes respublikonai stengiasi išrinkti naują pranešėją.Pasak „Reuters“, ji sakė, kad kariuomenė vis dar peržiūri Izraelio paramos prašymus.Kalbėdamas su žurnalistais kariuomenės renginyje Ch. Wormut sakė: „Vienas dalykas, kuris yra tikrai svarbus, ypač kalbant apie amuniciją ir mūsų galimybes remti potencialiai izraeliečius ir ukrainiečius vienu metu, yra papildomas Kongreso finansavimas, kad galėtume padidinti mūsų pajėgumus, kalbant apie mūsų pajėgumą plėsti gamybą ir vėliau taip pat mokėti už amuniciją. Mums reikia papildomos Kongreso paramos. Taigi tikiuosi, kad tai greitai pamatysime“.

„Hamas“: dešimtys Izraelio belaisvių turi dvigubą pilietybęDešimtys Izraelio įkaitų turi dvigubą pilietybę, sakė „Hamas“ pareigūnas, pranešė naujienų agentūra „Reuters“.Kai kurie belaisviai turi dvigubą Rusijos ir Kinijos pilietybę, pridūrė pareigūnas.Nors „Hamas“ patvirtino paėmęs įkaitų, kai kurie iš jų buvo išvežti į Gazą, tačiau nenurodė, kiek žmonių laiko.

„Hamas“ kol kas atmeta galimybę apsikeisti belaisviais su Izraeliu„Hamas“ politinio biuro atstovas, anot žiniasklaidos, kol kas atmetė apsikeitimą belaisviais su Izraeliu. „Karinė operacija tęsiasi, todėl šiuo metu nėra galimybių deryboms dėl belaisvių ar ko kito“, – Dohoje agentūrai AFP sakė teroristinės organizacijos atstovas Hossamas Badranas.Prieš tai kitas „Hamas“ atstovas buvo pareiškęs, kad jo organizacija reikalauja paleisti 36 Izraelyje kalinamas palestinietes mainais į pagrobtas vyresnio amžiaus izraelietes. Esą deryboms tarpininkauja Kataras.Leidinys „Times of Israel“ pranešė, kad Izraelis paneigė derybas dėl įkaitų paleidimo.Naujais duomenimis, „Hamas“ į Gazos Ruožą pagrobė apie 150 žmonių.

Netanyahu biuras paneigė, kad Egiptas buvo perspėjęs dėl „Hamas“ teroristinio išpuolioIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad Egiptas buvo perspėjęs Izraelį dėl puolimo iš Gazos Ruožo. Tokie pranešimai yra „visiškai neteisingi“, pirmadienį pareiškė B. Netanyahu biuras.Izraelio žiniasklaida prieš tai pranešė, jog Egipto žvalgybos vadas Abbasas Kamelis likus dešimt dienų iki teroristinio išpuolio įspėjo, kad Gazos Ruožo teritorijoje tikėtina „kažkas neįprasto, siaubinga operacija“.B. Netanyahu biuras tuo tarpu pareiškė, kad nuo vyriausybės suformavimo praėjusių metų pabaigoje jis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nekalbėjo su A. Kameliu.Spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Žuvo daugiau nei 800 žmonių.

Izraelis pasiryžęs kovoti su „Hamas“: negalime leisti, kad tai pasikartotųIzraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas teigia, kad Izraelis pasiryžęs su „Hamas“ kariauti iki galo ir dėkoja tarptautiniams partneriams už šaliai reiškiamą palaikymą.„Susiduriame su žiauria „Hamas“ grupuote. (…) Nemanau, kad pastaraisiais dešimtmečiais matėme ką nors panašaus“, – pirmadienį žurnalistams kalbėjo E. Cohenas.„Noriu padėkoti tarptautinei bendruomenei už solidarumą. Už tvirtą palaikymą Izraeliui. Tikime, kad ši parama tęsis (…) Negalime leisti, kad tai pasikartotų. (…) Kausimės už savo žemę ir laimėsime“, – pažymėjo jis.Izraelio užsienio reikalų ministras teigė, kad šalis pasiryžusi iš „Hamas“ nelaisvės parvesti visus įkaitus nepriklausomai nuo jų tautybės.Tuo metu Izraelio ginkluotųjų pajėgų atstovė žiniasklaidai, majorė Libby Weiss teigia, kad šeštadienį prasidėjusi „Hamas“ ataka – didžiausia netekčių prasme Izraelio istorijoje. Ji taip pat pabrėžia, kad į šalį įsveržusi teroristinė grupuotė – beveik neabejotinai yra remiama Irano.„Tai didžiausios civilių žudynės Izraelio istorijoje. Netekčių mastas, tragedija, gedulas, kuriuos visa šalis jaučia yra nesuvokiami. Tai kažkas, ko niekad anksčiau nesame patyrę“, – žurnalistams kalbėjo L. Weiss.„Istoriškai Iranas visada reikšmingai rėmė „Hamas“, užtikrindamas grupuotei finansinę ir kitokią paramą. Natūraliai esame įsitikinę, kad Iranas prisidėjo prie šiuo metu „Hamas“ vykdomų veiksmų“, – teigė majorė.Pasak jos, šiuo metu kovoje su teroristine organizacija Izraelis turi kelis esminius prioritetus.„Pagrindinis mūsų fokusas – (…) apsaugoti pietinę sieną, užtikrinti, kad Izraelyje nebeliktų nei vieno „Hamas“ teroristo, taip pat – susigrąžinti įkaitus iš Gazos ruožo ir visam laikui sunaikinti „Hamas“ grupuotę“, – kalbėjo majorė L. Weiss.Šeštadienio rytą teroristai iš grupuotės „Hamas“ paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelio žiniasklaidos duomenimis, „Hamas“ atakos aukų skaičius per beveik 3 dienas jau viršijo 800, daugiau kaip 2 tūkst. buvo sužeisti. Vyriausybės duomenimis, iš Izraelio į Gazos Ruožą buvo pagrobta maždaug 150 asmenų.Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, gindamas Izraelį nuo „Hamas“ teroristų, žuvo dvigubą pilietybę turėjęs ir Izraelio policijoje tarnavęs Martynas Kuzmickas.

JT vadovas: Izraelio operacija neturi prieštarauti tarptautinei humanitarinei teiseiJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė, kad Izraelio kariniai veiksmai Gazos Ruože neturi prieštarauti tarptautinei teisei. „Nors pripažįstu teisėtus Izraelio saugumo interesus, kartu primenu Izraeliui, kad karinės operacijos turi būti vykdomos griežtai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės“, – sakė A. Guterresas pirmadienį Niujorke.„Esu labai sunerimęs dėl šiandieninio pareiškimo, kad Izraelis pradeda visišką Gazos Ruožo apsiaustį“, – kalbėjo JT vadovas. Civiliai, anot jo, visad turi būti gerbiami ir saugomi. Civilinė infrastruktūra esą negali tapti taikiniu.Pirmadienį Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas įsakė „visiškai apgulti“ Gazos Ruožą, kariuomenei iš oro bombardavus tankiai gyvenamą palestiniečių anklavą.„Pradedame visišką Gazos apgultį (...) Jokios elektros, maisto, vandens, dujų – viskas uždaryta“, – vaizdo įraše sakė Y. Gallantas, kalbėdamas apie Gazos Rožą, kuriame gyvena 2,3 mln. žmonių.Jau savaitgalį A. Guterresas griežtai pasmerkė teroristinės grupuotės „Hamas“ atakas. Tai jis pakartojo ir pirmadienį.

Žiniasklaida: jau žuvo mažiausiai 900 izraeliečiųPer „Hamas“ surengtus išpuolius Izraelyje žuvo mažiausiai 900 žmonių, pranešė vietos žiniasklaida.Tai daugiau nei 800 žuvusiųjų, apie kuriuos pranešta anksčiau.

Už smūgius Gazoje „Hamas“ grasina įvykdyti mirties bausmę įkaitams Remiantis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu, „Hamas“ pareiškė, kad už kiekvieną naują civilių namą, susprogdintą Gazos ruože, vykdys mirties bausmę įkaitais paimtiems izraeliečiams – po vieną gyvybę už kiekvieną smūgį.Grupuotės Atstovas spaudai Abu Obaida tvirtino, kad grupuotė veikė pagal „islamo nurodymus“, saugodama Izraelio įkaitus nuo tada, kai jie buvo sugauti šeštadienį.

Izraelio prašymu „Chevron“ uždarė jūroje esančią dujų gavybos platformąJAV energetikos milžinė „Chevron“ pirmadienį pranešė, kad Izraelio valdžios institucijų prašymu sustabdė gamtinių dujų gavybos platformos prie Izraelio krantų veiklą po savaitgalį įvykusio „Hamas“ išpuolio.„Chevron Mediterranean Limited“ gavo Izraelio energetikos ministerijos nurodymą nutraukti veiklą Tamaro gavybos platformoje“, – sakė atstovas spaudai.Bendrovė pridūrė, kad ji ir toliau tiekia produkciją klientams Izraelyje ir regione iš Leviathano gavybos platformos.Šis žingsnis buvo žengtas Izraelio ir „Hamas“ kovoms tęsiantis jau trečią dieną. 2021 metais Izraelio vyriausybė taip pat nurodė „Chevron“ uždaryti Tamaro telkinį, kilus neramumų bangai.„Mūsų svarbiausias prioritetas yra mūsų darbuotojų, bendruomenių, kuriose vykdome veiklą, aplinkos ir mūsų įrenginių saugumas“, – pranešė „Chevron“.Atskirame pranešime Izraelio energetikos ministerija teigė: „Dėl susidariusios padėties saugumo institucijos nurodė laikinai sustabdyti gamtinių dujų tiekimą iš Tamaro telkinio“.

Tel Avive beveik nuolat girdimi garsūs trenksmaiVienas po kito trenksmai aidi visame mieste, Izraelio „Iron Dome“ oro gynybos sistemai nuolat perimant raketas, o Izraelio kariškiams paleidžiant atakas prieš Gazos ruožą.Miesto žmonės ne tik girdi šiuos trenksmus. Kartais jie taip pat gali juos pajausti.Silpna vibracija, einanti per kūną kaip banga. Tai vos pastebima, tačiau kartu su tolimais sprogimų trenksmais šis keistas jausmas primena, kad Gaza yra vos už 60 kilometrų nuo Tel Avivo.Izraelio vyriausybė pirmadienį įsakė „visiškai apgulti“ Gazą. „Hamasui“ toliau šaudant raketomis į Izraelį, CNN komanda netoli Izraelio ir Gazos sienos pirmadienį išgirdo daugybę, beveik nuolatinių smūgių Gazos ruože.

Lenkija savo piliečius iš Izraelio skraidins į Kretą, o tada į tėvynęLenkija „tiesia“ oro tiltą, kad išgabentų iš Izraelio savo piliečius. Pasitarusios su Graikija, lenkų karinės oro pajėgos Chanijos mieste Kretoje įkurs bazę, pirmadienį sakė gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas. Lenkijos piliečiai esą pradžioje iš Tel Avivo Izraelyje bus skraidinami į Graikijos salą, o iš ten vyks toliau į savo tėvynę.Jau pirmadienio rytą Varšuvoje nusileido trys pirmieji Lenkijos evakuaciniai lėktuvai iš Izraelio, kuriais sugrįžo iš viso 268 žmonės. Užsienio reikalų ministro Zbigniewo Rau duomenimis, iki šiol užsiregistravo apie tūkstantis Lenkijos piliečių, kure norėtų būti išskraidinti iš Izraelio. Be to, esą Lietuva ir Kroatija jau teiravosi, ar Lenkija galėtų evakuoti ir jų piliečius. Žinoma, kad tai įmanoma, sakė Z. Rau, tačiau prioritetas pirmiausiai esą yra savi piliečiai.

Izraelio kariuomenė smogė taikiniams Gazos ruožeIzraelio gynybos pajėgos pranešė, kad Gazos ruože buvo smogta daugiau kaip 1000 taikinių, skelbia „Sky news“. Tarp jų – oro antskrydžiai, per kuriuos buvo sulyginti su žeme didžioji Beit Hanuno miesto dalis šiaurės rytiniame kampe. „Mes pradėjome. Izraelis laimės“, – sakė Izraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu. Virš Gazos miesto kyla dūmai, Izraelio pajėgoms tęsiant atsakomuosius smūgius už šeštadienį įvykdytą „Hamas“ kovotojų išpuolį.Izraelio vyriausybė įsakė „visiškai apsupti“ Gazos ruožą – blokuoti maisto, elektros ir degalų tiekimą į šią teritoriją.

Vokietijos, Prancūzijos, JAV ir JK vadovai surengs pasitarimą dėl IzraelioVokietijos kancleris Olafas Scholzas pranešė, kad vėliau pirmadienį ketina surengti pasitarimą su Prancūzijos, JAV ir Jungtinės Karalystės vadovais dėl krizės, kurią sukėlė netikėtas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį.„Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija yra vieningos“, – sakė jis kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuris derybų atvyko į Vokietijos miestą Hamburgą.Jis pridūrė, kad „negalima leisti, kad tai taptų didžiuliu gaisru regione“.

Vyriausybė: žuvusiųjų Izraelyje skaičius pasiekė 800Po teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolio žuvusiųjų skaičius Izraelyje išaugo iki maždaug 800. Tai pirmadienį pranešė vyriausybės spaudos biuras. Apie 2 600 žmonių buvo sužeisti.Vyriausybės duomenimis, iš Izraelio į Gazos Ruožą buvo pagrobta maždaug 150 asmenų. Iki šiol buvo kalbama apie daugiau kaip 100 pagrobtųjų.

Škotijos pirmasis ministras pranešė, kad jo uošviai „įstrigę“ GazojeŠkotijos pirmasis ministras Humza Yousafas pirmadienį pranešė, kad jo žmonos tėvai pateko į „Hamas“ savaitgalio išpuolio prieš Izraelį įvykių sūkurį.H. Yousafo žmona Nadia El-Nakla yra palestinietė, o jos tėvai, gyvenantys Dandyje, Škotijos šiaurės rytuose, kaip tik lankė savo šeimą Gazoje.„Bijau, kad jie buvo Gazoje ir šiuo metu yra įstrigę Gazoje“, – sakė jis žurnalistams.H. Yousafas, kuris kovo mėnesį tapo pirmuoju musulmonu vyriausybės vadovu Vakarų Europoje, sakė, kad Izraelio valdžios institucijos liepė jo uošviams išvykti, bet neužtikrino saugios kelionės.„Esu tokioje situacijoje, kai, atvirai kalbant, kiekvieną dieną ir naktį mes nežinome, ar mano uošviai, kurie, kaip ir dauguma Gazos gyventojų, neturi nieko bendro su „Hamas“ ar kokiu nors teroro išpuoliu... išgyvens naktį, ar ne“, – sakė jis.Jis pridūrė: „Mes negalime užmigti. Nuolat tikriname savo telefonus“.H. Yousafas pasmerkė „Hamas“ išpuolį ir sakė, kad jo susirūpinimą atliepia Škotijos žydų bendruomenė ir jų nerimas dėl savo šeimų. Jis pridūrė, kad „nekalti civiliai gyventojai“ abiejose pusėse „moka savo kainą“.

Per „Hamas“ ataką Izraelyje apgadinta Kadyrovo mečetėhttps://www.delfi.lt/news/daily/world/per-hamas-ataka-izraelyje-apgadinta-kadyrovo-mecete.d?id=94747263

Teheranas įspėja dėl „idiotiškų akcijų“ prieš IranąTeheranas įspėjo dėl atakų prieš Iraną. „Turėtumėte žinoti, kad bet kokios idiotiškos akcijos sulauks triuškinančio atsako“, – pirmadienį Teherane pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Nasseras Kanaanis. Taip jis reagavo į spėliones apie galimą Irano paramą „Hamas“ puolant Izraelį ir spėjamas atsakomąsias priemones prieš jo šalį.Irano JT misija Niujorke sekmadienį atmetė bet kokias Irano sąsajas su ataka. Kartu Islamo Respublikos atstovai teroristinės organizacijos „Hamas“ atakas pavadino „teisėta gynyba nuo okupacijos“.„The Wall Street Journal“, remdamasis aukštais „Hamas“ nariais, tuo tarpu pranešė, kad Iranas kartu su „Hamas“ organizavo ataką prieš Izraelį ir praėjusį pirmadienį ją galutinai „palaimino“.Pats N. Kanaanis šeštadienį po išpuolio pasveikino „Hamas“ ir pavadino tai „lūžio tašku“ ginkluoto pasipriešinimo kovoje.Nuo 1979 m. Islamo revoliucijos Iranas yra paskelbęs Izraelį mirtinu savo priešu. Teheranas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio plėtė savo politinius ir karinius ryšius regione, kad, padedant šiitų kovotojams, sukurtų „pasipriešinimo ašį“ prieš Izraelį.

„Hamas“ reikalauja paleisti kalinamas palestinietes mainais į pagrobtas izraelietesTeroristinė organizacija „Hamas“ po didelio išpuolio prieš Izraelį pareikalavo apsikeitimo belaisviais. Judėjimas reikalauja paleisti 36 Izraelyje kalinamas palestinietes mainais į pagrobtas vyresnio amžiaus izraelietes, pirmadienį sakė „Hamas“ atstovas. Kiek būtų paleista Izraelio moterų, jis nepasakė. Esą deryboms tarpininkauja Kataras. Izraelio vyriausybės atstovas šios informacijos komentuoti nenorėjo.„Hamas“ šeštadienį Izraelio pasienio teritorijoje surengė didžiausias civilių žudynes nuo Izraelio valstybės įkūrimo. Žuvo mažiausiai 700 žmonių ir apie 2 400 buvo sužeisti. Daugiau kaip 100 izraeliečių buvo pagrobti į Gazos Ruožą.Izraelis, reaguodamas į išpuolį, surengė intensyvius antskrydžius Gazos Ruože. Per juos, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo daugiau kaip 558 žmonės ir per 2 800 buvo sužeista.

Per „Hamas“ išpuolį Izraelyje žuvo arba be žinios dingo daugiau kaip 10 britųPer teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolį Izraelyje, anot žiniasklaidos, žuvo arba be žinios dingo daugiau kaip 10 britų. Tai pirmadienį pranešė BBC ir „Sky News“, remdamosi oficialiais šaltiniais.Dauning Stryto atstovas sakė, kad Izraelyje ir Gazos Ruože yra nuo 50 000 iki 60 000 Didžiosios Britanijos piliečių ir turinčiųjų dvigubą pilietybę, didžioji dauguma jų – Izraelyje.

ES, Austrija ir Vokietija sustabdė vystomosios pagalbos mokėjimus palestiniečiamsES sustabdė vystymosi paramos mokėjimus palestiniečiams ir po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį „persvarsto“ 691 mln. eurų dydžio paramą, pirmadienį pareiškė Europos Komisijos narys.„Visi mokėjimai nedelsiant sustabdyti. Persvarstomi visi projektai. Visi nauji biudžeto pasiūlymai, įskaitant 2023 metų, atidėti iki tolesnio pranešimo. [Vyksta] išsamus viso portfelio įvertinimas“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė už kaimynystę ir plėtrą atsakingas EK narys Oliveris Varhelyi.Agentūra dpa iš Vienos pranešė, kad Austrija taip pat stabdo vystymosi paramos teikimą palestiniečiams.„Kol kas sustabdysime visas Austrijos vystomojo bendradarbiavimo išmokas, - pirmadienį radijo stočiai Ö1 sakė užsienio reikalų ministras Alexanderis Schallenbergas. – Teroro mastas toks siaubingas. Tai toks didelis pažeidimas, kad negalima grįžti prie įprastinės veiklos“. Pasak jo, Austrijos parama įvairiems projektams iš viso sudarė apie 19 mln. eurų.Kaimyninė Vokietija taip pat pareiškė, kad dėl grupuotės „Hamas“ plataus masto išpuolio prieš Izraelį ji peržiūri savo humanitarinę pagalbą Palestinos teritorijoms. Šiuo metu Vokietijos įsipareigojimai skirti palestiniečiams paramą vystymuisi siekia 250 mln. eurų.

Netanyahu žada atsaką: tai, ką patirs „Hamas“, bus siaubingaIzraelio ministras pirmininkas Benyaminas Netanyahu po daugiau kaip 700 izraeliečių gyvybių pareikalavusio „Hamas“ teroristinio išpuolio paskelbė apie griežtą atsakomąją reakciją. „Mes pakeisime Artimuosius Rytus, – sakė jis pirmadienį Izraelio gyvenviečių šalies pietuose atstovams. – Tai, ką patirs „Hamas“, bus siaubinga“. B. Netanyahu pabrėžė: „Dar tik pradžia“.„Hamas“ šeštadienį Izraelio pasienio teritorijoje surengė didžiausias žudynes nuo Izraelio valstybės įkūrimo. Žuvo mažiausiai 700 žmonių ir apie 2 400 buvo sužeisti. Daugiau kaip 100 izraeliečių buvo pagrobti į Gazos Ruožą.Izraelis, reaguodamas į išpuolį, surengė intensyvius antskrydžius Gazos Ruože. Per juos, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo daugiau kaip 558 žmonės ir per 2 800 buvo sužeista.

JAV valstybės departamentas patvirtino: Izraelyje žuvo 9 amerikiečiaiTeroristinei „Hamas“ organizacijai užpuolus Izraelį, amerikiečių duomenimis, žuvo ir devyni JAV piliečiai. Tai pirmadienį televizijos stočiai CNN patvirtino JAV valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.Anot jo, galimai žuvusiųjų yra daugiau. Esą palaikomas kontaktas su dingusių amerikiečių šeimomis. Be to, yra pranešimų apie „Hamas“ pagrobtus amerikiečius, tačiau tai kol kas nepatvirtinta.

Zelenskis dar kartą pasmerkė „Hamas“ teroristų išpuolį IzraelyjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pasmerkė „Hamas“ išpuolį Izraelyje. „Niekas niekuomet nepamirš, ką teroristai padarė Izraelyje“, – sakė jis, pirmadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Kopenhagoje susirinkusius NATO šalių parlamentarus. Tūkstančiai raketų panaudota prieš taikius miestus, nepagailėta nei vyrų, nei moterų, nei vaikų. „Teroristai patys perdavė pasauliui įrašus apie savo žiaurumus ir jais didžiavosi“, – pažymėjo V. Zelenskis.Apie 300 parlamentarų iš 31 NATO valstybės nuo penktadienio iki pirmadienio Kopenhagoje diskutavo apie gynybinio aljanso saugumo politikos iššūkius. Pirmiausiai buvo kalbama apie Rusijos karą prieš Ukrainą.V. Zelenskis palygino žiaurumus Izraelyje ir žiaurumus, kuriuos patyrė Ukraina savo gynybiniame kare prieš Rusiją, pavyzdžiui, Kyjivo Bučos priemiestyje. Tai esą tas pats blogis. „Vienintelis skirtumas yra, kad ten Izraelį užpuolė teroristinė organizacija, o čia Ukrainą užpuolė teroristinė valstybė“, – pažymėjo Ukrainos prezidentas. Iranas negali sakyti, kad su tuo neturi nieko bendra – nei Ukrainoje, nei Izraelyje, pridūrė jis.V. Zelenskis paragino viso pasaulio šalis kartu ir aktyviai ginti žmogaus gyvybes. „Neturime suteikti terorui jokio šanso“, – pažymėjo jis. „Visi turime pažadėti savo vaikams, kad paliksime jiems pasaulį, kurį valdys ne blogio pralietas kraujas, bet tarptautinės teisės garantuojama laisvė“, – tęsė prezidentas.

Landsbergis: ataka prieš Izraelį nėra tik regioninis konfliktasUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad „Hamas“ ataka prieš Izraelį nėra tik regiono konfliktas. Jis taip pat teigia, jog tarptautinės bendruomenės dėmesys Izraelio ir Ukrainos konfliktams turi būti paskirstytas tolygiai. Pasak G. Landsbergio, būtent pavienių regioninių konfliktų sprendimas padės atstatyti saugumą pasauliniu lygmeniu.„Veikėjai, kurie daugiausiai pelnosi ar gauna naudos iš tokių neramumų – politinės ar geopolitinės, ekonominės, jie yra tie patys. Ašis, susidariusi nuo Rusijos, Irano, Šiaurės Korėjos – ji yra aiški ir to nematyti negalime“, – sakė ministras.Todėl komentuodamas teroristinę „Hamas“ ataką, G. Landsbergis akcentavo, kad būtina surasti ilgalaikius taikos sprendimus dėl Izraelio ir Palestinos.„Jei nebus rasti tvarūs sprendimai, situacija ateityje gali būti blogesnė ir Izraeliui, ir Palestinai“, – teigė G. Landsbergis.Pirmadienio naktį Izraelis surengė oro smūgius ir iš artilerijos apšaudė daugiau nei 500 kovotojų grupuočių „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ taikinių Gazos Ruože.Lietuvos institucijos ieško būdų, kaip pargabenti šiuo metu karo zonoje esančius šalies piliečius. Pirmadienio rytą posėdžiavęs Nacionalinio krizių valdymo centras (NKVC) sutarė, kad kuo skubiau bus siekiama parsigabenti šiuo metu Betliejuje įstrigusią lietuvių piligrimų grupę. NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas viliasi, kad žmones į Lietuvą pavyks parskraidinti naktį iš pirmadienio į antradienį.Šiuo metu, NKVC turimais duomenimis, Izraelyje yra apie 500 Lietuvos turistų.

Po „Hamas“ išpuolio Izraelyje britų premjeras šaukia krizės štabo susitikimąPo teroristinės organizacijos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį britų premjeras Rishis Sunakas pirmadienį šaukia nacionalinio krizės štabo „Cobra“ susitikimą. Didžioji Britanija yra viena artimiausių Izraelio sąjungininkių, sakė jis lankydamasis vienoje įmonėje Notingamšyro grafystėje. R. Sunakas teigė pažadėjęs Izraelio premjerui Benyaminui Netanyahu ir toliau teikti diplomatinę, žvalgybinę ir saugumo techninę paramą. Palaikomas glaudus dialogas su izraeliečiai, pažymėjo R. Sunakas.Britų vyriausybės atstovas pirmadienį kalbėdamas žurnalistams akcentavo, kad Didžioji Britanija remia Izraelį, kuris naudojasi teise gintis ir imasi „proporcingų priemonių, kad nutrauktų smurtą ir siaubingas scenas“. Jis sakė kol kas negalįs pasakyti, kaip Londonas konkrečiai padės Izraeliui. Esą kol kas nėra planų permesti į regioną papildomų karinių pajėgumų.

Ministerija: aukų skaičius Gazos Ruože padidėjo iki 560Aukų skaičius Gazos Ruože pirmadienį padidėjo iki 560, pranešė palestiniečių sveikatos ministerija, tęsiantis Izraelio smūgiams į grupuotės „Hamas“ taikinius.„Hamas“ kontroliuojama ministerija nurodė, kad dar beveik 3 tūkst. žmonių buvo sužeista.Izraelis šiais smūgiais reaguoja į prieš jį pradėtą netikėtą puolimą, kurį inicijavo „Hamas“ teroristai. Pastarieji į Izraelio teritoriją šeštadienio rytą paleido tūkstančius raketų.Tuo metu Izraelio pusėje iki šiol suskaičiuota mažiausiai 700 žuvusiųjų. Daugumą šių žmonių nužudė „Hamas“ smogikai, kurie prasibrovė į Izraelį iš Gazos Ruožo sausumos, jūrų ir oro keliais.

Kremlius įžvelgia „didelę riziką“, kad į Izraelio konfliktą įsitrauks trečia šalisKremlius pirmadienį pareiškė, kad yra „didelė rizika“, jog į Izraelio ir „Hamas“ konfliktą gali įsitraukti trečioji šalis, kai JAV perkėlė karo laivus arčiau prie savo sąjungininko Izraelio.JAV prezidentas Joe Bidenas sekmadienį pademonstravo paramą, pasiųsdamas naują pagalbą Izraeliui po netikėtų palestiniečių teroristinės grupuotės „Hamas“ išpuolių.„Rizika, kad į šį konfliktą įsitrauks trečiosios pajėgos, yra didelė, – Kremliaus atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą citavo naujienų agentūra TASS. – Labai svarbu kuo greičiau rasti būdų, kaip pereiti prie tam tikro derybų proceso, kad būtų sumažinta ši eskalacija ir nutolstama nuo karinio sprendimo“.Pasak dpa, Rusija palaiko ryšius su Gazos ruožą valdančia grupuote „Hamas“, kurią JAV, ES ir Izraelis priskiria teroristinių organizacijų kategorijai. D. Peskovas neatsakė į žurnalistų klausimą apie šių ryšių ateitį.Izraelis baiminasi, kad kitos pajėgos taip pat gali pradėti atakas.Irano remiama Libano šiitų kovotojų grupuotė „Hezbollah“ sekmadienį apšaudė Izraelio pozicijas.Kai kurios Vakarų šalys išreiškė nuogąstavimus, kad Iranas gali įsitraukti į „Hamas“ puolimą prieš Izraelį. Teheranas šiuos kaltinimus atmetė.Palestinos valstybėRusija pirmadienį taip pat pareiškė, kad Palestinos valstybės sukūrimas yra „patikimiausias“ taikos sprendimas ir kad vien kova su terorizmu neužtikrins saugumo.„Palestinos valstybės, kuri gyvuotų šalia Izraelio, sukūrimas yra patikimiausias kelias (konfliktui) išspręsti, – sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. – Negalime sutikti su tais, kurie sako, kad saugumą galima užtikrinti tik kovojant su terorizmu“.

„Hamas“: per Izraelio atakas Gazoje žuvo keturi izraeliečiai įkaitaiPer Izraelio atakas Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, žuvo ir keturi izraeliečiai įkaitai. Tai pirmadienį pranešė „al-Qassam“ brigadų, kurios yra teroristinio „Hamas“ judėjimo karinis sparnas, atstovas. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad šis pranešimas jai žinomas ir yra tikrinamas.„Hamas“ šeštadienį pradėjo didelį Izraelio pasienio teritorijos puolimą, kuris tapo didžiausiomis civilių žudynėmis nuo Izraelio įkūrimo. Žuvo mažiausiai 700 žmonių ir dar 2 400 buvo sužeisti. Į Gazos Ruožą buvo pagrobta per 100 izraeliečių.Per Izraelio oro smūgius, kurie buvo reakcija į „Hamas“ teroristų puolimą, Gazos Ruože, tenykštės Sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo mažiausiai 493 asmenys ir daugiau kaip 2 700 buvo sužeisti.

Žvalgyba: Rusija nori apkaltinti Ukrainą ginklų pardavimu grupuotei „Hamas“Rusijos specialiosios tarnybos varo Ukrainos diskreditavimo Artimuosiuose Rytuose kampaniją, naudodamos „Hamas“ teroristų atakas prieš Izraelį plataus masto provokacijai.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba tai pranešė „Facebook“ paskyroje.Pareigūnų duomenimis, Rusijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU) jau perdavė grupuotei „Hamas“ per karo veiksmus Ukrainoje paimtus trofėjinius ginklus, pagamintus Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungos šalyse.Pagal rusų planą, kitas žingsnis turėtų būti melagingi kaltinimai, kad esą Ukrainos kariuomenė reguliariai parduoda vakarietiškus ginklus teroristams.Tęsiant Kremliaus dezinformacijos kampaniją, šios klastotės turėtų tapti daugelio „demaskuojamų publikacijų“ ir „tyrimų“ Vakarų žiniasklaidoje pagrindu, pabrėžia Ukrainos žvalgyba.Kad būtų įtikinamiau, Rusijos specialiosios tarnybos ketina pasinaudoti atitinkamais neseniai į Maskvą pabėgusio išdaviko Ukrainos pasienio tarnybos vyresniojo leitenanto Ruslano Syrovojaus komentarais.Dar viena priešo provokacija siekiama diskredituoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir paskatinti jos partnerius Vakaruose visiškai nutraukti karinę pagalbą Kyjivui, sakoma pranešime.Spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.Kaip jau buvo pranešta, šiuo metu žinoma apie daugiau kaip 700 žuvusių izraeliečių ir trečiųjų šalių piliečių, daugiau nei šimtą pagrobtų įkaitų ir daugiau nei 2 tūkstančius sužeistųjų.Izraelis pirmą kartą nuo 1973 metų Jom Kipuro karo oficialiai paskelbė karo padėtį.

Šaukiamas skubus ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimasEuropos Sąjungos (ES) šalių užsienio reikalų ministrai antradienį dalyvaus skubiose derybose, kuriose bus kalbama apie padėtį Izraelyje ir Gazos Ruože, „Hamas“ smogikams inicijavus netikėtą puolimą, pranešė bloko užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis.„Rytoj šaukiu skubų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą situacijai Izraelyje ir regione aptarti“, – pirmadienį socialiniuose tinkluose parašė J. Borrellis.J. Borrellis kartu su kai kuriais Bendrijos šalių diplomatijos vadovais šiuo metu vieši Omane ir ten dalyvauja iš anksto planuotose pokalbiuose su Persijos įlankos valstybėmis.Teigiama, kad antradienį vyksiančios derybos bus surengtos hibridiniu formatu.ES yra griežtai pasmerkusi beprecedentę teroristinės grupuotės „Hamas“ ataką prieš Izraelį. Skaičiuojama, kad per „Hamas“ išpuolius jau žuvo daugiau kaip 700 izraeliečių, o dar bent 100 žmonių buvo pagrobta. Izraelis į puolimą reagavo Gazos Ruože surengdamas oro antskrydžius, kurie, anot palestiniečių pareigūnų, iki šiol pareikalavo 493 gyvybių. Būgštaujama, kad neramumai gali išplisti.

Izraelio gynybos ministras įsakė „visiškai apgulti“ GaząPirmadienį Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas įsakė „visiškai apgulti“ Gazos Ruožą, kariuomenei iš oro bombardavus tankiai gyvenamą palestiniečių anklavą.„Pradedame visišką Gazos apgultį (...) Jokios elektros, maisto, vandens, dujų – viskas uždaryta“, – vaizdo įraše sakė Y. Gallantas, kalbėdamas apie Gazos Rožą, kuriame gyvena 2,3 mln. žmonių.

Pranešama, kad Izraelis vėl atakuojamas raketomis, Jeruzalėje ir Tel Avive – oro pavojaus sirenos „Sky News“ rašo, kad Izraelis vėl atakuojamas raketomis. Izraelio gelbėjimo tarnyba pranešė, kad centrinis Izraelis „gausiai apšaudomas raketomis“. Kol kas neaišku, iš kur buvo paleistos raketos, bet Izraelio žiniasklaida spėja, kad jos skrieja iš Gazos Ruožo. „Izraelyje vėl kaukia sirenos, gelbėjimo tarnybos „Magen David Adom“ komandos nusiųstos į tas vietas, kur pataikė raketos“, – teigiama pareiškime. Žiniasklaida praneša, Jeruzalėje ir Tel Avive girdėti oro pavojaus sirenos.

Po „Hamas“ atakos Izraelis mobilizuoja 300 tūkst. rezervistųIzraelis, reaguodamas į didelio masto „Hamas“ išpuolį, mobilizuoja apie 300 tūkst. rezervistų, patvirtino kariuomenės atstovas. Kariuomenė apibūdino šaukimą kaip didžiausią Izraelio istorijoje per tokį trumpą laiką.Gazos Ruožą kontroliuojanti grupuotė „Hamas“ šeštadienį surengė netikėtą, daugialypę ataką prieš Izraelį, nužudė daugiau nei 700 žmonių. Taip pat didelį susirūpinimą kelia daugiau nei 100 pagrobtų ir išvežtų į Gazos Ruožą izraeliečių likimas.Izraelis paskelbė karo padėtį ir surengė atsakomuosius smūgius į Gazą, ten žuvo daugiau nei 400 palestiniečių. Sužeistųjų abiejose pusėse - tūkstančiai.

Izraelio kariuomenė pranešė visiškai kontroliuojanti užpultas teritorijasPirmadienį Izraelio kariuomenė paskelbė, kad Izraelio pajėgos „visiškai kontroliuoja bendruomenes“ pietinėje teritorijoje netoli Gazos, praėjus dviem dienoms, kai „Hamas“ teroristai ten surengė netikėtą puolimą.„Mes visiškai kontroliuojame bendruomenes“, – žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Danielis Hagari, bet pridūrė, kad rajone vis dar gali būti „teroristų“.

Žiniasklaida: Izraelis buvo įspėtas apie „situacijos sprogimą“Egiptas, kuris dažnai tarpininkauja tarp Izraelio ir „Hamas“, ne kartą įspėjo izraeliečius, kad palestiniečiai rengia „kažką didelio“.Tai pranešė leidinys „The Times of Israel“, remdamasis neįvardytu Egipto žvalgybos atstovu.Pasak jo, Izraelio pareigūnai buvo sutelkė dėmesį į Vakarų Krantą ir menkino iš Gazos Ruožo gresiantį pavojų.„Mes juos įspėjome apie „situacijos sprogimą“, kuris jau labai arti ir bus didelis. Bet jie nepakankamai įvertino tokius įspėjimus", – sakė Egipto pareigūnas, prašęs neskelbti jo vardo, kadangi jis nėra įgaliotas svarstyti su žiniasklaida delikačių žvalgybos diskusijų turinio.Spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.Kaip jau buvo pranešta, šiuo metu žinoma apie daugiau kaip 700 žuvusių izraeliečių ir trečiųjų šalių piliečių, daugiau nei šimtą pagrobtų įkaitų ir daugiau nei 2 tūkstančius sužeistųjų.Izraelio armijos sausumos pajėgos valo su Gazos Ruožu besiribojančias teritorijas, o aviacija atakuoja taikinius pačioje Gazoje. Naktį į pirmadienį buvo smogta daugiau kaip 500 „Hamas“ objektų.

JT: Gazos Ruože namus paliko daugiau nei 123 tūkst. žmoniųNuo tada, kai palestiniečių teroristai užpuolė Izraelį, Gazos Ruože namus paliko daugiau nei 123 tūkst. žmonių, pirmadienį pranešė Jungtinės Tautos (JT).„Gazos Ruože perkelti daugiau nei 123 538 žmonės, jie paliko savo namus daugiausia iš baimės, susirūpinimo dėl saugumo arba dėl to, kad jų namai buvo sunaikinti“, – pranešė JT humanitarinė agentūra OCHA.Daugiau nei 73 tūkst. glaudžiasi mokyklose, kai kurios jų paverstos skubios pagalbos prieglaudomis.Nuo šeštadienio, kai „Hamas“ teroristai surengė mirtinus išpuolius Izraelyje ir paleido į šalį tūkstančius raketų, Izraelis sudavė šimtus smūgių į Gazos Ruožą.Manoma, kad perkeltųjų asmenų skaičius dar didės. JT palestiniečių pabėgėlių agentūros (UNRWA) atstovas Adnanas Abu Hasna sakė, kad „šiose mokyklose yra elektra, aprūpiname žmones maistu, švariu vandeniu, teikiame psichologinę pagalbą ir gydymą“.Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. palestiniečių, Izraelis blokuoja teritoriją nuo 2007 m., kai ten valdžią perėmė „Hamas“.

Festivalio vietoje žuvusiųjų kūnų ieškantys savanoriai buvo apšaudytiMuzikos festivalio „Supernova“, kuriame šeštadienį žuvo mažiausiai 260 žmonių, savanoriai, ieškantys kūnų, turėjo nutraukti paieškas, nes juos apšaudė kovotojai.Savanorių grupės „Zaka“ vadas Yossi Landau teigia, kad jo 25 žmonių komanda iki šiol iš festivalio vietos ištraukė 162 kūnus, tačiau negalėjo patekti toliau.„Mes dirbame apšaudomi, todėl turėjome evakuotis iš tos vietos“, - sakė J. Landau BBC.

A. Anušauskas: Izraelis yra pasirengęs karui ir dviem frontaisKrašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas mano, kad Izraelis yra pasirengęs karui dviem frontais – ne tik prieš „Hamas“ teroristus, bet ir „Hezbollah“ grupuotę.„Izraelis ne kartą kariavo ne tik dviem, kartais net trimis frontais. Šiuo atveju, reikėjo laiko pasirengimui. Kadangi „Hezbollah“ neaktyvavosi iš karto, kai „Hamas“ puolė, tai Izraelis turėjo ir tebeturi to laiko. Matau, (vyksta – ELTA) mobilizaciniai pasirengimai, rezervistai jau savo tarnybos vietose, jie jas pasiekia – reiškia, kad Izraelis karui ar dviem, ar vienu frontu yra jau praktiškai pasirengęs“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Anušauskas.Ministro teigimu, šiuo metu Artimųjų Rytų regione tik Iranas turi galimybes veikti situaciją Izraelyje.„Iranas (...) dabartinėje situacijoje praktiškai vienintelė valstybė, kuri turi įrankius, galimybes aktyvuoti „Hezbollah“, dar kitas organizacijas“, – aiškino jis.„Spekuliacijų lygmuo dar neperžengtas, dar galimi patys įvairiausi scenarijai“, – svarstė jis.Todėl ir Vašingtono sprendimas pasiųsti į Izraelį lėktuvnešį „USS Gerald R. Ford“, jį lydinčius karo laivus yra ne tik solidarumo ženklas, sako ministras. Anot jo, taip siunčiama aiški žinia ir Iranui.„Manau, kad Jungtinių Amerikos Valstijų veiksmas siunčiant savo pajėgas į regioną nėra tik geros valios ar solidarumo gestas, bet tai kartu ir parodymas tokiai valstybei kaip Iranas, kad Izraelis gali būti ginamas, jeigu būtų taikomos ir konvencinės kokios nors priemonės“, – patikino jis.

Izraelio kariuomenė kaltina „Hamas“ naudojant civilius kaip skydąIzraelio gynybos pajėgos (IDF) pirmadienį apkaltino palestiniečių islamistų grupuotę „Hamas“ naudojant civilius kaip „žmogiškuosius skydus“.Taip „Hamas“ „slepia teroristinę infrastruktūrą civilių teritorijose“ Gazos Ruože, sakoma IDF pranešime socialiniame tinkle X, anksčiau vadintame „Twitter“.Socialinės žiniasklaidos platformoje paskelbtame „Hamas“ karo nusikaltimų“ sąraše IDF taip pat nurodė, kad „Hamas“ dalyvauja „niekinant ir žalojant lavonus“, „tyčia žudo civilius, juos grobia bei laiko įkaitais“.

Vyriausybė: per smurtą Izraelyje žuvo 12 tailandiečiųPer Izraelio ir „Hamas“ teroristų susirėmimus žuvo 12 tailandiečių, pirmadienį pranešė karalystės vyriausybė, rengdama planą evakuoti savo piliečius.Užsienio reikalų ministerijos atstovė Kanchana Patarachoke sakė, kad Tailando ambasada Izraelyje apie mirtis sužinojo iš aukų darbdavių. Ji sakė, kad nuo karo pradžios šeštadienį, kai „Hamas“ pradėjo didelio masto Izraelio puolimą, aštuoni tailandiečiai buvo sužeisti, 11 paimti į nelaisvę.Bankoko darbo ministerijos duomenimis, Izraelyje dirba apie 30 tūkst. darbuotojų iš Tailando, daugelis jų - žemės ūkyje. Darbo ministras Phiphatas Ratchakitprakarnas sakė, kad Izraelio pajėgos pradėjo perkelti darbuotojus iš pavojingų zonų. 1099 tailandiečiai užsiregistravo grįžti namo, sakė ministras ir pridūrė, kad kovos zonoje dirba apie 5000 darbininkų iš Tailando.Pasak Užsienio reikalų ministerijos atstovės, Tailando oro pajėgų lėktuvai parengti parskraidinti piliečius namo, nors datos ir kitos evakuacijos detalės vis dar derinamos.Pranešama, kad per konfliktą Izraelyje ir Gazoje žuvo daugiau nei 1100 žmonių, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu perspėjo apie laukiančią „ilgą ir sunkią“ kovą.

Izraelio kariuomenė: kovos su „Hamas“ vyksta „septyniose aštuoniose“ vietose aplink Gazą, tikimės iki dienos pabaigos visiškai perimti kontrolęIzraelio pajėgų ir ginkluotų „Hamas“ teroristų kovos pirmadienį tęsėsi maždaug septyniose ar aštuoniose vietose Izraelyje aplink Gazos Ruožą, pranešė kariuomenė.„Mes vis dar kovojame. Aplink Gazą vis dar yra nuo septynių iki aštuonių atvirų vietų, kuriose kariai kaunasi su teroristais“, - žurnalistams sakė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas, praėjus dviem dienoms, kai palestiniečių islamistų grupuotė netikėtai užpuolė Izraelį.„Manėme, kad jau vakar būsime atgavę visišką kontrolę. Tikiuosi, kad iki dienos pabaigos tai padarysime“, - sakė jis.

Ambasadorė: Izraelis palestiniečiais rūpinasi labiau nei patys „Hamas“ teroristaiIzraelis labiau rūpinasi palestiniečiais nei patys „Hamas“ teroristai, sako Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Witetenberg Siverstain, reaguodama į šalyje nuo šeštadienio vykdomas grupuotės atakas. Pasak diplomatės, Izraelis deda pastangas, jog Gazos ruože esantys žmonės būtų perkelti į civilinius centrus ir būtų apsaugoti nuo kontratakos.„Manau, gan akivaizdu, kad, deja, izraeliečiai daug labiau rūpinasi palestiniečiais nei patys „Hamas“ rūpinasi palestiniečiais. Mes stengiamės perkelti žmones į civilinius centrus ir juos apsaugoti“, – pirmadienį LRT radijui sakė H. Witetenberg Siverstain.„Šiuo metu esame kare. Kare yra žuvusiųjų abiejose pusėse. Bet pagrindinis Izraelio tikslas – pakenkti „Hamas“ teroristams, jų struktūroms, ne civiliams“, – patikino ji.Pasak ambasadorės, pagrindiniai Izraelio tikslai išlieka aiškūs – užtikrinti šalies teritorijų kontrolę bei išgelbėti „Hamas“ grupuotės pagrobtus piliečius.„Šiuo metu yra keli etapai – stengiamės perimti Izraelio teritorijų kontrolę. Turime prisiminti, kad Izraelis atsitraukė iš Gazos ruožo prieš daugiau nei 15 metų. Ten neveikėme, Gazoje neturėjome pajėgų“, – kalbėjo diplomatė.„Antrasis etapas būtų (...) sugrąžinti tuos izraeliečius, kurie buvo pagrobti. Kaip sakėme, kalbame apie kūdikius, vaikus, moteris, vyresnius žmones, Holokaustą išgyvenusius asmenis. Tai iš tiesų tokia žiauri situacija, su kuria tenka susidurti šiuo metu“, – aiškino ji.

Žiniasklaida: per skubų JT Saugumo Tarybos posėdį nepriimta jokių sprendimųPer skubų JT Saugumo Tarybos posėdį nebuvo imtasi jokių veiksmų ir nepriimta jokių sprendimų dėl padėties Artimuosiuose Rytuose, praneša CNN.„Nenoriu gilintis į tai, kas iš tikrųjų buvo aptarta posėdyje, bet yra daug šalių, kurios pasmerkė „Hamas“ atakas. Akivaizdu, kad ne visos šalys (smerkia išpuolį) ir aš nelabai noriu apie tai daugiau kalbėti. Manau, kad jūs tikriausiai galėsite atspėti vieną iš jų be mano žodžių“, – sakė žurnalistams JAV ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Robertas Woodas.Anot jo, situacija vis dar nestabili ir labai pavojinga.R. Woodas pridūrė, jog politikai ir diplomatai sunkiai dirba, kad užkirstų kelią konflikto plitimui regione: „Svarbu, kad pasaulio bendruomenė pasmerktų, griežtai pasmerktų šią neišprovokuotą invaziją, teroristinius išpuolius ir ten vykstančius veiksmus“.

Kariuomenė: kare su „Hamas“ žuvo daugiau nei 700 izraeliečiųDaugiau nei 700 izraeliečių žuvo nuo tada, kai „Hamas“ pradėjo didelio masto ataką prieš Izraelį, rodo pirmadienį atnaujintas Izraelio gynybos pajėgų (IDF) aukų skaičius.Kariškiai taip pat pranešė, kad per išpuolį, pradėtą šeštadienio rytą, buvo sužeista 2 150 izraeliečių. IDF paskelbė duomenis savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle X, anksčiau vadintame „Twitter“.Žuvusiųjų skaičius dėl atakos Izraelyje abiejose konflikto pusėse jau viršijo 1 000 ir toliau auga.

Per išpuolį Izraelyje žuvo keli JAV piliečiaiŠeštadienį prasidėjus netikėtam „Hamas“ išpuoliui prieš Izraelį, žuvo keli JAV piliečiai, pranešė Nacionalinės saugumo tarybos atstovai.Jie pridūrė, kad Amerikos pareigūnai ir toliau palaiko ryšius su Izraelio kolegomis.

Izraelis naktį surengė masinę ataką prieš Gazos ruožąSpalio 9-osios naktį Izraelio karinės oro pajėgos tęsė smūgius Gazos ruože, siekdamos sunaikinti teroristinės grupuotės „Hamas“ pajėgumus. Kariškiai bombardavo ne tik vadų, bet ir visų kovotojų namus. Apie tai praneša „The Times of Israel“.Tarp taikinių, į kuriuos buvo smogta spalio 9-osios naktį, buvo keli vadavietės punktai, pastatas, kuriame gyvena „Hamas“ kovotojai, vadavietė, kuria naudojosi aukštas „Hamas“ karinio jūrų laivyno pareigūnas, „Hamas“ naudojamas turtas Džabalijos mečetėje, turtas, kurį teroristinė grupuotė naudoja žvalgybai.

Žiniasklaida: Iranas padėjo „Hamas“ planuoti ataką prieš IzraelįŠeštadienio rytą prasidėję „Hamas“ išpuoliai prieš Izraelį buvo suplanuoti prieš kelias savaites, padedant Irano žvalgybos tarnyboms, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis aukšto rango „Hamas“ ir „Hezbollah“ nariais. Planavimas prasidėjo dar rugpjūtį, detalės buvo tikslinamos kas dvi savaites vykusiuose susitikimuose. Taip Irano saugumo tarnybos padėjo planuoti šeštadienio netikėtą „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį ir praėjusį pirmadienį per susitikimą Beirute uždegė žalią šviesą išpuoliui.Tuo tarpu Iranas tokią informaciją neigia, tačiau išreiškė palaikymą „Hamas“.

„Hamas“ laiko daugiau nei 100 įkaitųAukšto rango „Hamas“ pareigūnas patvirtino ankstesnius Izraelio ambasados pranešimus, kad per kovotojų išpuolį į nelaisvę buvo paimta daugiau kaip 100 žmonių.Šis skaičius papildo daugiau kaip 30 žmonių, kuriuos, kaip teigiama, laiko Palestinos islamo džihado kovotojų grupuotė. Islamo džihado vadovas Ziadas al-Nakhala sakė, kad belaisviai nebus repatrijuoti, „kol nebus paleisti visi mūsų kaliniai“, turėdamas omenyje tūkstančius palestiniečių, kurie yra Izraelio kalėjimuose.

Izraelio gelbėjimo tarnyba „Zaka“ teigia, kad iš muzikos festivalio, kurį užpuolė „Hamas“, išvežta mažiausiai 260 kūnų.

Izraelis kaltina „Hamas“ karo nusikaltimaisIzraelio ambasadorius prie JT apkaltino „Hamas“ vykdant „akivaizdžius, dokumentais patvirtintus karo nusikaltimus“.Giladas Erdanas žurnalistams sakė, kad „ginčų su šiais laukiniais era baigėsi“.„Dabar atėjo laikas sunaikinti „Hamas“ teroro infrastruktūrą, visiškai ją ištrinti, kad tokie siaubai daugiau niekada nebūtų vykdomi“, – sakė jis.

JAV pasiuntė didžiausią pasaulyje lėktuvnešį prie Izraelio krantųJungtinės Amerikos Valstijos artina savo laivus ir lėktuvus prie Izraelio, taip demonstruodamos jėgą, rašo „Politico“.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas įsakė į rytinę Viduržemio jūros dalį nusiųsti lėktuvnešį „USS Gerald R. Ford“, kreiserį „USS Normandy“ ir kelis naikintuvus. Pasak Austino, sprendimas priimtas reaguojant į „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį, juo siekiama „sustiprinti Gynybos departamento pozicijas regione“.Pentagono vadovas pažadėjo, kad jie greitai suteiks Izraelio gynybos pajėgoms papildomos įrangos ir išteklių, įskaitant šaudmenis. Pirmieji šie ginklai bus išsiųsti sekmadienį, jie turėtų atvykti artimiausiomis dienomis.

Vokietijos ministerijos šaltiniai skelbia, kad tarp „Hamas“ pagrobtų asmenų yra ir vokiečių. Tiesa, koks jų tikslus skaičius, nenurodoma.

J. Bidenas nurodė suteikti papildomą paramą IzraeliuiPo teroristinės palestiniečių grupuotės „Hamas“ surengto puolimo prieš Izraelį Jungtinės Valstijos ketina plėsti paramą savo sąjungininkui Izraeliui. JAV prezidentas Joe Bidenas „nurodė suteikti papildomą paramą Izraeliui dėl šio beprecedenčio teroristinio „Hamas“ išpuolio“, sekmadienį Vašingtone pranešė Baltieji rūmai.Šeštadienį aukštas JAV atstovas pareiškė, kad vyksta pokalbiai dėl JAV karinės pagalbos Izraeliui.Ir JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas šeštadienį patikino, jog Pentagonas ateinančiomis dienomis sieks užtikrinti, „kad Izraelis turėtų tai, ko jam reikia, kad galėtų gintis ir apsaugoti civilius“.Nuo savo įsikūrimo Izraelis yra gavęs iš JAV karinės paramos už daugiau kaip 125 mlrd. dolerių (118 mlrd. eurų), rodo 2021 m. JAV valstybės departamento ataskaita.

Vilnius palaiko nuo terorizmo atakų kenčiantį Izraelį: šalies vėliavos spalvomis nušvito tiltai, Trijų Kryžių paminklas, rotušėVilnius išreiškia solidarumą ir palaikymą nuo teroristų grupuotės „Hamas“ atakų kenčiantiems Izraelio žmonėms. Centriniai miesto tiltai (Žaliasis, Baltasis, Žvėryno), Vilniaus rotušė, Trijų Kryžių paminklas sekmadienio vakarą nušvito Izraelio vėliavos spalvomis – balta ir mėlyna. „Tai, ką šiandien turi patirti Izraelio žmonės, stipriai sukrečia. Esame visa širdimi ir mintimis su kenčiančia šalimi. Vilniaus ryšys su žydų tauta stiprus ir gilus, esame artimos tautos, kurių keliai persipynę istorijoje. Ir šiuo sunkiu laikotarpiu visa širdimi palaikome kenčiančią tautą ir reiškiame gilią užuojautą aukų šeimoms“, – Vilniaus miesto savivaldybės pranešime spaudai cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.Nuo sekmadienio Vilniaus Žaliasis, Baltasis, Žvėryno tiltai, Vilniaus Rotušė, Trijų Kryžių paminklas apšviesti Izraelio vėliavos spalvomis – mėlynai ir baltai. Taip vilniečiai kviečiami išreikšti paramą Izraelio žmonėms, o tuo pačiu ir palaikymą Vilniaus žydams.

Žuvusiųjų Izraelyje skaičius pasiekė mažiausiai 700Per radikalios islamistinės palestiniečių organizacijos „Hamas“ puolimą žuvusiųjų skaičius Izraelyje išaugo iki mažiausiai 700. Tai pranešė Izraelio TV stotis N12, remdamasi medicinos šaltiniais.Naujausiais Sveikatos ministerijos duomenimis, mažiausiai 2 243 žmonės buvo sužeisti.

Palaikant Izraelį Seimo rūmai nušvito šios šalies vėliavos spalvomisTeroristinei grupuotei „Hamas“ pradėjus atakas prieš Izraelį, Seimas solidarizavosi ir išreiškė palaikymą šiai valstybei – parlamento rūmai sekmadienio vakarą nušvito Izraelio vėliavos spalvomis.„Šiuo simboliniu veiksmu išreiškiame solidarumą su Izraelio žmonėmis, „Hamas“ teroristų antpuolio aukomis ir jų artimaisiais. Tokiems smurto protrūkiams negali būti pateisinimo, demokratinis pasaulis juos turi aiškiai ir vienareikšmiškai pasmerkti“, − Seimo pranešime spaudai cituojama parlamento pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

V. Zelenskis per pokalbį telefonu pažadėjo B. Netanyahu solidarumąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per pokalbį telefonu su Izraelio premjeru Benyaminu Netanyahu pažadėjo jam solidarumą kovoje su islamistiniu judėjimu „Hamas“. V. Zelenskis tinkle X pranešė, kad dėl daugybės žuvusiųjų taip pat pareiškė jam užuojautą.Pokalbio detalių V. Zelenskis, kuris pats turi žydiškų šaknų, neįvardijo, tačiau teigė, kad su B. Netanyahu, be kita ko, aptarė situacijos padarinius saugumo padėčiai regione ir už jo ribų.Pasak V. Zelenskio, Izraelio policija ir Kyjivo diplomatai bendradarbiauja, kad užtikrintų Ukrainos piliečių Izraelyje saugumą.V. Zelenskis jau šeštadienį pasmerkė „Hamas“ terorą ir pabrėžė, kad Izraelis turi teisę gintis.

A. Duda: eskalacija Artimuosiuose Rytuose gali būti naudinga RusijaiLenkijos prezidentas Andrzejus Duda įspėjo, kad eskalacija tarp „Hamas“ ir Izraelio gali būti naudinga Rusijai. Ji (eskalacija) nukreipia tarptautinį dėmesį nuo Rusijos karo prieš Ukrainą ir gali sukelti naują migracijos spaudimą Europai dėl didesnio pabėgėlių iš Artimųjų Rytų srauto, sakė A. Duda stočiai „Polsat News“.Lenkijos sienų, taip pat ES ir Šengeno erdvės sienų apsauga bus dar svarbesnė, pažymėjo A. Duda. Lenkija vykdo griežtą pabėgėlių politikos kursą. Ji, kaip ir Vengrija, pagrasino blokuoti ES siekiamą prieglobsčio teisės reformą.Nuo 2021 m. vidurio Lenkija fiksuoja augančius skaičius migrantų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, kurie mėgina neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės. Varšuva kaltina Baltarusiją, Rusijos sąjungininkę, naudojant migrantus kaip politinio spaudimo priemonę ir tyčia juos nukreipiant į Lenkiją.

G. Landsbergis: jei nėra būtinybės, atsisakykite kelionės į IzraelįJei nėra būtinybės, reikėtų atsisakyti kelionės į Izraelį, nes galimybės iš ten sugrįžti gali būti apsunkintos, teigia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.„Jei nėra būtinybės – atsisakykite kelionės į Izraelį. Galimybės grįžti gali būti apsunkintos. Saugumo situacija šalyje kinta labai greitai, todėl būkite budrūs ir nuolat sekite informaciją“, – Eltai perduotame komentare cituojamas G. Landsbergis.

Nacionalinis krizių valdymo centras ieško galimybių Lietuvos piliečiams grįžti iš Izraelio namoVyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informuoja, kad aktyviai ieško galimybių kuo skubiau grįžti namo Lietuvos piliečiams, šiuo metu negalintiems išvykti iš Izraelio.NKVC pažymi, kad tariamasi dėl galimybių tiek su tarptautiniais partneriais, tiek su privačiomis oro vežėjų kompanijomis, kad Tel Avivo oro uoste užstrigę Lietuvos piliečiai turėtų galimybę kuo greičiau grįžti į Lietuvą.NKVC duomenimis, sunkumų kyla lietuviams, kurių lėktuvas į Vilnių buvo atšauktas šeštadienį. Sekmadienį skrydis į Tel Avivą įvyko, tikimasi, kad juo iš Izraelio grįš dalis keliautojų, turinčių bilietus į reguliarų reisą.NKVC ir Užsienio reikalų ministerija (URM) palaiko glaudų ryšį su Tel Avive esančiais Lietuvos piliečiais bei ragina visus, kuriems reikalinga pagalba, kreiptis nurodytais kontaktais: Lietuvos ambasada Izraelio Valstybėje tel. +972 3 6958 685 ar el. pašto adresais amb.il@urm.lt, consul.il@urm.lt arba LR Užsienio reikalų ministerijos telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt.

Kai kurios Europos šalys rengiasi evakuoti savo piliečius iš IzraelioTeroristinei organizacijai „Hamas“ pradėjus Izraelio puolimą, kelios ES šalys rengiasi evakuoti savo piliečius iš šalies. Rumunija jau šeštadienio vakarą išskraidino 346 savo piliečius iš Izraelio, sekmadienį Bukarešte pranešė Užsienio reikalų ministerija. Apie evakuacinius skrydžius paskelbė ir Lenkija bei Vengrija.„Lenkijos kariuomenė rengiasi evakuoti Izraelyje esančius lenkus, – sekmadienį tinkle X pareiškė gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas. Tam esą bus pasitelkti „Hercules C-130“ tipo transportiniai lėktuvai.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda tinkle X patvirtino, kad bus naudojami lenkų ginkluotųjų oro pajėgų kariniai orlaiviai. „Mūsų specialiųjų pajėgų kariai užtikrins saugumą įlaipinant ir saugumą lėktuve“, – pridūrė jis.Šeštadienį oro bendrovės, kurių lėktuvai skraido tarp Lenkijos ir Izraelio, šiuos skrydžius nutraukė.„Deja, Izraelyje yra lenkų grupių – ir nemažai“, – sakė A. Duda privačiai televizijos stočiai „Polsat News“. Tai esą taip pat pasakytina apie palestiniečių Vakarų Krantą. „Jų yra šimtai“, – tęsė prezidentas, turėdamas omenyje Lenkijos piliečius.Ir Vengrija ketina evakuoti savo piliečius. Vyriausybė palaiko kontaktą su 400 asmenų, sakė užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas. Anot jo, taip pat mėginama padėti 12 Vengrijos piliečių, esančių Gazos Ruože. Dauguma jų esą yra nepilnamečiai.

O. Scholzas: Vokietija remia IzraelįVokietijos kancleris Olafas Scholzas po islamistinės organizacijos „Hamas“ pradėto puolimo pažadėjo Izraeliui Vokietijos solidarumą. Jis per pokalbį telefonu patikino Izraelio vyriausybės vadovą Benyaminą Netanyahu, „kad Vokietija šio siaubingo puolimo akivaizdoje tvirtai ir nepalaužiamai stovi Izraelio pusėje“, – sakė O. Scholzas sekmadienį Berlyne.„Izraelio saugumas yra Vokietijos nacionalinis interesas. Tai ypač aktualu tokiomis sunkiomis valandomis, kaip šios. Ir mes atitinkamai veiksime“, – pažymėjo O. Scholzas. Jis „Hamas“ puolimą pavadino „barbarišku“ ir „keliančiu pasipiktinimą“. „Izraelis turi teisę gintis nuo šių barbariškų atakų, ginti savo piliečius ir persekioti užpuolikus“, – kalbėjo kancleris.O. Scholzas paskelbė, kad padėtį telefonu aptars su Egipto prezidentu Abdelu Fattahu al Sisiu, JAV prezidentu Joe Bidenu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir britų premjeru Rishiu Sunaku. „Yra aišku: griežtai smerkiame „Hamas“ veiksmus. Tačiau visų pirma dedame visas pastangas, kad šis išpuolis nevirstų dideliu gaisru, kurio pasekmės visam regionui būtų nenuspėjamos“, – teigė O. Scholzas ir pridūrė: „Įspėjame visus šioje situacijoje nekurstyti teroro“, – pridūrė jis.

Izraelis patvirtina: per atakas pagrobta daugiau kaip 100 žmoniųTeroristinei organizacijai „Hamas“ pradėjus didelį puolimą, Izraelyje pagrobta daigiau kaip 100 žmonių. Tai sekmadienį feisbuke pranešė vyriausybės spaudos biuras.

Irano prezidentas telefonu kalbėjosi su „Hamas“ ir „Islamo džihado“ lyderiaisTeroristinei „Hamas“ organizacijai užpuolus Izraelį, Irano prezidentas Ebrahimas Raisis telefonu kalbėjosi su judėjimo lyderiu Ismailu Haniye, taip pat radikalios palestiniečių organizacijos „Islamo džihadas“ vadovu Sijadu al-Nachala. Apie tai sekmadienį pranešė Irano naujienų agentūra „Isna“. Apie pokalbių turinį kol kas informacijos nėra.Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas šeštadienį po atakos pasveikino „Hamas“ ir pavadino puolimą „lūžio tašku tęsiant ginkluotą pasipriešinimą“. Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenėjaus vyresnysis patarėjas Rahimas Safawis šeštadienį sakė: „Remiame šią operaciją ir esame tikri, kad šį reikalą remia ir pasipriešinimo frontas“.Nuo 1979 m. Islamo revoliucijos Iranas yra paskelbęs Izraelį mirtinu savo priešu. Teheranas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio plėtė savo politinius ir karinius ryšius regione, kad, padedant šiitų kovotojams, sukurtų „pasipriešinimo ašį“ prieš Izraelį. Islamo Respublika remia ir šiitų „Hezbollah“ organizaciją Libane.

Lietuvos žydų bendruomenė organizuoja skrydį negalintiems grįžti iš IzraelioLietuvos žydų bendruomenė skelbia, kad pirmadienį iš Lietuvos į Izraelį išskris lėktuvas, kuris galės parskraidinti negalinius grįžti iš Izraelio.„Labai svarbi informacija visiems, kurių artimieji šiuo metu Izraelyje. Rytoj, pirmadienį, 4 val., iš Izraelio į Lietuvą išskrenda lėktuvas, kuris parskraidins negalinčius grįžti“, – skelbiama Lietuvos žydų bendruomenės feisbuko puslapyje.Nurodoma, kad norintieji grįžti iš Izraelio turėtų kreiptis į Vilmą ((+370) 686 16336) ir Fainą ((+370) 698 72300).Šeštadienio rytą teroristai iš grupuotės „Hamas“ paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį.Izraelio žiniasklaidos duomenimis, „Hamas“ atakos aukų skaičius jau viršijo 600 žmonių, daugiau kaip 2 tūkst. buvo sužeisti.Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, gindamas Izraelį nuo „Hamas“ teroristų, žuvo dvigubą pilietybę turėjęs ir Izraelio policijoje tarnavęs Martynas Kuzmickas.

JAV valstybės departamentas: yra pranešimų apie Izraelyje žuvusius amerikiečiusPer islamistinės „Hamas“ organizacijos atakas Izraelyje, pasak JAV valstybės sekretoriaus Antony‘io Blinkeno, tikriausiai žuvo ir JAV piliečių. „Yra pranešimų, kad žuvo keli amerikiečiai. Dedame visas pastangas, kad gautume patvirtinimą, – sakė jis sekmadienį TV stočiai CNN. – Be to, yra pranešimų, apie dingusius amerikiečius. Ir čia mėginame gauti patvirtinimą“. A. Blinkenas šią informaciją pakartojo ir stočiai NBC.JAV valstybės sekretorius užsiminė, kad dar sekmadienį gali būti patvirtintos detalės dėl konkrečios JAV paramos Izraeliui. Esą būta užklausų iš Izraelio, ir prezidentas Joe Bidenas pasiryžęs užtikrinti, jog JAV skirtų šaliai visą reikiamą pagalbą, kad ši galėtų reaguoti į „Hamas“ atakas.Jau ir šeštadienį J. Bidenas patikino, kad Izraelis sulauks JAV paramos. „JAV remia Izraelį“, – pažymėjo jis.

Lenkijos prezidentas: mes palaikome ryšį su savo svarbiausiais sąjungininkais dėl padėties IzraelyjeLenkija palaiko ryšį su savo svarbiausiais sąjungininkais dėl padėties Izraelyje. Tai sekmadienį pareiškė Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.„Dėl situacijos Izraelyje ir visame Artimųjų Rytų regione palaikome nuolatinį ryšį su savo svarbiausiais sąjungininkais. Mūsų atstovai Jungtinėse Tautose ir NATO taip pat analizuoja situacijos raidą“, – parašė valstybės vadovas socialiniame tinkle X.PAP primena, kad šeštadienį apie 6 val. 30 min. vietos laiku prasidėjo grupuotės „Hamas“ ataka prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį.„Izraelis kariauja. Tai nėra vadinamoji karinė operacija“, – pareiškė šeštadienį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.Izraelio premjero biuras, kurį cituoja leidinys „The Times of Israel“, sekmadienį pranešė, kad Izraelio saugumo kabinetas naktį iš šeštadienio į sekmadienį oficialiai nusprendė, jog šalyje skelbiama karo padėtis ir ji gali imtis „svarbių karinių veiksmų“.Izraelio žiniasklaidos duomenimis, „Hamas“ atakos aukų skaičius jau viršijo 600 žmonių, daugiau kaip 2 tūkst. buvo sužeisti.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, gindamas Izraelį nuo Hamas teroristų, žuvo dvigubą pilietybę turėjęs ir Izraelio policijoje tarnavęs Martynas Kuzmickas. Užsienio reikalų ministerija reiškia užuojautą žuvusiojo šeimai ir artimiesiems.

Ukrainos URM patvirtino, kad Izraelyje žuvo dvi ukrainietėsUkrainos užsienio reikalų ministerija oficialiai patvirtino, kad dėl karo veiksmų Izraelyje žuvo dvi Ukrainos pilietės.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis URM atstovu Olehu Nikolenka.„Turime patvirtintą informaciją apie dviejų ukrainiečių žūtį Izraelyje. Abi pilietės ilgą laiką gyveno šioje šalyje. Konsulai teikia reikiamą konsulinę pagalbą, palaiko ryšį su artimaisiais“, – pažymėjo diplomatas.Sekmadienio rytą Ukrainos URM pranešė tikrinanti informacija apie ukrainiečių žūtį.Portalas primena, kad šeštadienio rytą teroristai iš grupuotės „Hamas“ paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį.Izraelio žiniasklaidos duomenimis, „Hamas“ atakos aukų skaičius jau viršijo 600 žmonių, daugiau kaip 2 tūkst. buvo sužeisti.

URM primygtinai rekomenduoja nevykti į tam tikras Izraelio ir Palestinos teritorijas„Hamas“ teroristinei grupuotei įsiveržus į Izraelio teritoriją, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) primygtinai rekomenduoja šalies piliečiams nevykti į tam tikras Izraelio ir Palestinos teritorijas.Kaip teigiama URM pranešime spaudai, bendra ministerijos rekomendacijas Lietuvos piliečiams – įvertinti būtinybę šiuo metu keliauti į Izraelį (ir Palestiną), tačiau saugumo situacija, anot URM, šalyje kinta labai greitai, todėl būtina nuolat sekti informaciją ir būti budriems.URM taip pat primygtinai rekomenduoja nevykti į tam tikras Izraelio ir Palestinos teritorijas.„Šiuo metu ypač įtempta situacija yra pasienyje su Gazos ruožu, Jeruzalėje, Vakarų Krante, taip pat Izraelio šiaurėje esančiose Golano aukštumose bei pasienyje su Libanu, Jenino, Nabluso bei Hebrono regionuose Palestinoje“, – pavojingas teritorijas įvardija URM.Anot URM, asmenys, kurie šiuo metu yra Izraelyje ar Palestinoje, turi būti ypatingai budrūs, imtis visų atsargumo priemonių, sekti oficialią institucijų informaciją, laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų, būtinai susižinoti artimiausios slėptuvės vietą.„Taip pat rekomenduojame stebėti oro uostų informaciją. Daug oro linijų/ skrydžių kompanijų jau atšaukė skrydžius į/iš Izraelio, todėl susisiekimas su Izraeliu yra apribotas“, – tvirtino URM.

Popiežius ragina nutraukti išpuolius IzraelyjePopiežius Pranciškus sekmadienį paragino „nutraukti išpuolius“ Izraelyje, pažymėdamas, kad „terorizmas ir karas neveda prie sprendimo“.„Su baime ir skausmu stebiu, kas vyksta Izraelyje... Reiškiu savo solidarumą su aukų šeimomis“, – pareiškė jis Vatikano Šv. Petro aikštėje. „Te liaujasi atakos ir nutyla ginklai, prašau jūsų“, – sakė Šventasis Tėvas.Kaip jau buvo pranešta, apie 300 izraeliečių žuvo per plataus masto ataką, kurią šeštadienį surengė grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio laikoma teroristine organizacija. Sužeista apie 1600 žmonių.

„Hamas“ ir Izraelio kare žuvo lietuvis Socialiniuose tinkluose pranešama, kad „Hamas“ ir Izraelio kare žuvo lietuvis Martynas Kuzmickas.Apie tai feisbuke paskelbė rašytojas Sergejus Kanovičius.„Tarp žuvusių – policininkas Martynas Kuzmickas“, – skelbė rašytojas.Tiesa, Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltai teigė, kad minimas asmuo niekada nedirbo šalies policijos sistemoje.Taip pat apie galimą lietuvių žūtį feisbuke skelbia ir Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.„Žuvo brolis skautas Martynas Kuzmickas, – vienas pirmųjų atkurtos Lietuvos skautų, jau prieš kelis dešimtmečius išvykęs į Izraelį. Labai užjaučiu Martyno šeimą, jo brolius ir seses iš Vilniaus skautų Kernavės tunto. Jo auka neturi nueiti veltui“, – rašė A. Romanovskis.Užsienio reikalų ministerija kol kas nepatvirtina informacijos apie „Hamas“ ir Izraelio kare galimai žuvusį lietuvį.Kaip jau buvo pranešta, apie 300 izraeliečių žuvo per plataus masto ataką, kurią šeštadienį surengė grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio laikoma teroristine organizacija. Sužeista apie 1600 žmonių.https://www.facebook.com/sergey.kanovich/posts/10232814676577402?ref=embed_post

Izraelio žurnalistas: juodžiausia diena mūsų istorijojeIzraelio žurnalistas, žvalgybos ir karo ekspertas Yossis Melmanas interviu Italijos leidiniui „La Repubblica“ pareiškė, jog pastarosios paros įvykiai – „Hamas“ teroristų ataka - parodė, kad Izraelis yra silpnas.„Tai juodžiausia diena mūsų istorijoje. Pralaimėjimą patyrė visas valstybės aparatas: žvalgyba, kariuomenė ir net civilinės struktūros, pavyzdžiui, ligoninės, kurias apėmė suirutė“, - sakė jis.Y. Melmanas palygino situaciją su 1973 metai, kai Izraelis kariavo vadinamąjį Jom Kipuro karą su Egipto ir Sirijos koalicija: „Tada arabai ruošėsi puolimui, imituodami karines pratybas, o dabar „Hamas“ jau daug dienų rengė tariamus manevrus“.Jis priminė, jog karo ekspertai Izraelį saugantį barjerą vadino neįveikiamu. „Dabar visi mato, kaip lengvai jis subyrėjo“, – sakė Romos laikraščio pašnekovas.„Nesuprantama, kaip tai galėjo nutikti, - prisipažino jis. - Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius sukrečia. Ir dar tas žiaurumas įkaitų atžvilgiu. Mes susiduriame su karo nusikaltimais ir nesijaučiame apsaugoti“.„Niekas nesuveikė, teroristai įveikė ne vieną kilometrą ir niekas jiems nesutrukdė“, – apibendrino Y. Melmanas.Jo manymu, akivaizdu, kad teroristai bendradarbiavo su Iranu.„Tai galėjo būti Irano signalas Saudo Arabijai, kuri pasirengusi dialogui su mumis: „Nedėkite vilčių į Izraelį. Tai silpnesnė šalis, nei manote. Ir apgalvokite savo žingsnius, matote, ką galime padaryti“, - teigė ekspertas.Y. Melmano nuomone, Izraelis „tikrai yra silpnas, o vyriausybė patyrė pralaimėjimą“.Pranešama, kad apie 300 izraeliečių žuvo per plataus masto ataką, kurią šeštadienį surengė grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio laikoma teroristine organizacija. Sužeista apie 1600 žmonių.

Žiniasklaida: nukautas vienas iš „Hamas“ lyderiųPranešama, kad jo kūnas buvo rastas po namo griuvėsiais, į kurį, kaip įtariama, smogė Izraelio armija.https://twitter.com/nexta_tv/status/1710951345652457763?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710951345652457763%7Ctwgr%5Ebe56f9d9327913f32faf77c2b52a42eaa7d0cc58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Fuzsienis%2Fkaras-izraelyje-ziniasklaida-eliminuotas-vienas-is-hamas-lyderiu-n1263904

Vietos žiniasklaida: Egipto policininkas pradėjo šaudyti į Izraelio turistus, trys žmonės žuvoEgipto vidaus reikalų ministerija sekmadienį informavo, kad Aleksandrijos mieste policininkas paleido ugnį į turistus iš Izraelio. Per šaudynes žuvo trys žmonės.Tai pranešė naujienų agentūra „The Associated Press“.„Tarp incidento aukų – du izraeliečiai ir vienas egiptietis“, – rašoma pranešime.Pasak Egipto saugumo tarnybos atstovo, dar vienas žmogus buvo sužeistas, praneša televizijos kanalas „Extra News“.Gautomis žiniomis, įtariamasis sulaikytas.Kaip jau buvo pranešta, apie 300 izraeliečių žuvo per plataus masto ataką, kurią šeštadienį surengė grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio laikoma teroristine organizacija. Sužeista apie 1600 žmonių.https://twitter.com/nexta_tv/status/1710952130410950722

Ukrainos URM aiškinasi, kiek ukrainiečių nukentėjo dėl karo veiksmų IzraelyjeDėl karo veiksmų ir raketų atakų prieš Izraelį galėjo žūti ukrainietė. Informacijos apie kitus nukentėjusius Ukrainos piliečius kol kas negauta.Tai sekmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovu Olehu Nikolenka.Pasak jo, Izraelyje tebedirba operatyvinis štabas ukrainiečiams. Praėjusią parą Ukrainos diplomatai surado vieną šalies pilietį, dingusį Izraelio pietuose. Jie taip pat padėjo vienai šeimai išvykti iš Aškelono miesto, kur tęsiasi mūšiai, rado laikiną būstą dviem šeimoms, įstrigusioms dėl skrydžių atšaukimo. Iš viso operatyvinis štabas sureagavo į 80 ukrainiečių prašymų.O. Nikolenka patvirtino, jog Užsienio reikalų ministerija vis dar aiškinasi informaciją, kad esą Izraelyje žuvo ukrainietė.„Tęsiamas darbas, kad būtų gautas oficialus patvirtinimas dėl galimos Ukrainos pilietės mirties. Pranešimų apie kitus nukentėjusius ukrainiečius kol kas negauta", – pažymėjo URM atstovas.Jis pridūrė, jog URM palaiko ryšį su Gazos Ruože esančiais ukrainiečiais, rengia galimo jų išvykimo maršrutus.

Dėl „Hamas“ puolimo kaltinama ir Izraelio žvalgybaIzraelio nesugebėjimas numatyti šeštadienį įvykusios palestiniečių grupuotės „Hamas“ atakos galėtų būti vertinamas kaip didžiausia šalies žvalgybosnesėkmė nuo pat Jom Kipuro karo 1973 m.Tai, kokiu mastu puolanti pusė skverbėsi jūra ir sausuma, taip pat smūgiai raketomis, rodo, jog ataka buvo kruopščiai planuojama ir tiksliai koordinuojama,vadinasi, žvalgybos agentūros turėjo šitai pastebėti. Puolimo padariniai – šimtai žuvusiųjų abiejose pusėse, rašo „Bloomberg“.Daugiau skaitykite čia.

Izraelio pajėgos užkirto kelią dar vienam palestiniečių teroristų išpuoliui paplūdimyjePasak karinių šaltinių, Izraelio jūrų pėstininkai sekmadienį užkirto kelią dar vienam penkių palestiniečių teroristų iš Gazos Ruožo išpuoliui Izraelio teritorijoje.„Izraelio kariškiai identifikavo penkis teroristus, kurie slėpėsi Zikimo paplūdimyje Izraelio teritorijoje“, – sakė Izraelio gynybos pajėgų atstovas.Jis pridūrė, kad Izraelio gynybos pajėgos stebi teroristus ir neleidžia jiems patekti į civilines teritorijas.Pasak Izraelio radijo, penki teroristai buvo nukauti, tačiau gynybos pajėgų atstovas to patvirtinti negalėjo.

Šimtai „Hamas“ užpuolikų žuvo, dešimtys paimta į nelaisvęIzraelio kariuomenės atstovas tvirtina, kad šimtai „Hamas“ kovotojų žuvo per kautynes ​​su Izraelio pajėgomis.Taip pat teigiama, kad dešimtys buvo paimti į nelaisvę.

Palestiniečių šaltiniai: Izraelio smūgių Gazos Ruožui aukomis tapo daugiau kaip 300 žmoniųIzraelio smūgiai Gazos Ruožui, kuriais atsakoma į „Hamas“ surengtą ataką, iki šiol nusinešė 313 žmonių gyvybes. Tai sekmadienį pranešė Gazos Ruožo valdžios atstovai.Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, mažiausiai 1 990 palestiniečių buvo sužeisti. Pažymima, kad tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų yra vaikų.Po plataus masto palestiniečių teroristų atakos, per kurią Izraelyje žuvo apie 300 žmonių, Izraelio karo lėktuvai smogė Gazos Ruožą valdančios grupuotės „Hamas“ objektams. ES, JAV ir Izraelis laiko „Hamas“ teroristine organizacija.Izraelio gynybos pajėgų (IDF) duomenimis, šeštadienį buvo pataikyta į 10 „Hamas“ taikinių daugiaaukščiuose pastatuose. Tarp šių taikinių buvo žvalgybos tarnybos būstinė ir karinis objektas.Be to, Izraelio kariškiai apšaudė du bankus, kuriuos „Hamas“ naudoja teroristinei veiklai prieš Izraelio civilius finansuoti. Taip pat buvo smogta organizacijos „Islamo džihadas“ ginklų gamybos objektui ir ginklų sandėliams Gazoje.

Izraelio kariuomenė paskelbė 26 Izraelio karių, žuvusių kovoje su „Hamas“ teroristais, sąrašą. Tarp jų yra keli karininkai, turintys pulkininko laipsnį.https://twitter.com/nexta_tv/status/1710909111800299629

Izraelis evakuoja gyvenvietes pasienyje su Gazos RuožuIzraelio armija pranešė evakuojanti izraeliečių gyvenvietes pasienyje su Gazos Ruožu, kadangi vyksta karas su palestiniečių ekstremistų organizacija „Hamas“.Tūkstančiai žmonių turi būti išgabenti į kitus Izraelio rajonus, sakė sekmadienį Izraelio armijos atstovas Richardas Hechtas.Kariškiai paskelbė teritoriją aplink pakrantės juostą draudžiama zona. Pietų Izraelyje tebėra aštuonios vietos, kuriose armija ieško galimų užpuolikų, pareiškė Hechtas. Gazos Ruožo tvora buvo pažeista 29 vietose, kurios dabar apžiūrimos. Anot Hechto, šiose vietose potencialūs nauji užpuolikai atakuojami iš oro.Pranešama, kad apie 300 izraeliečių žuvo per plataus masto ataką, kurią šeštadienį surengė grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos, JAV ir Izraelio laikoma teroristine organizacija. Sužeista apie 1600 žmonių.Daug izraeliečių laikomi įkaitais Gazos Ruože, tarp jų - moterys, vaikai ir pagyvenę piliečiai. Izraelio kariškiai iki šiol negalėjo nurodyti tikslaus jų skaičiaus.„Mes duosime labai griežtą atsaką „Hamas“ po šios nežmoniškos atakos, – pareiškė armijos atstovas. – Tai baisus rytas“.Izraelio armijos duomenimis, žuvo 26 kariai ir karės, tarp jų yra aukštų karininkų.Pasak Hechto, prieš smogiant „Hamas“ taikiniams, Gazos Ruožo gyventojams bus duoti nurodymai, kad „būtų išvengta papildomos žalos“. Tačiau iš Palestinos teritorijos evakuacijos nebus, pareiškė jis. „Mes jiems pasakysime, kad eikite į šiaurę, į pietus, į rytus“, - pridūrė Izraelio armijos atstovas.Kalbėdamas apie galimą antžeminį puolimą, jis teigė, kad svarstomos visos galimybės. „Hamas“ sunaikino sienos perėjimo punktus į Gazą, ir „mes neskubame jų vėl atidaryti“, pareiškė Hechtas.

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota „Hamas“ smūgis į ligoninę:https://twitter.com/IDF/status/1710811251549360333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710811251549360333%7Ctwgr%5E92036eb56abbc3657fd08e201e75b8163ab1c803%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fisrael-gaza-latest-hamas-fighters-on-the-ground-after-5-000-rockets-fired-jerusalem-attacks-gaza-strip-targets-and-calls-up-reserves-12978800

Izraelis atakavo taikinius LibaneIzraelio kariuomenė pranešė, kad smogė Libanui, iš kur buvo šaudoma į Izraelį, rašo "SkyNews".Iš Libano paleisti sviediniai pataikė į Izraelio karinį postą nedidelėje vietovėje, vadinamoje Shebaa Farms, pranešė trys Izraelio saugumo šaltiniai.

Izraelio karinės oro pajėgos paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas smūgis į „Hamas“ karinius taikinius, esančius Gazos ruože.https://twitter.com/IAFsite/status/1710869046126657700?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710869046126657700%7Ctwgr%5Ee0cc9aa302b98d5c3120fcd370d51e4f62a2b508%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Faktualu%2Fpasaulis%2Fkaras-izraelyje-b-netanyahu-smogsime-jiems-iki-galo-ir-atkersysime-57-2123974

Per „Hamas“ ataką žuvo mažiausiai 300 izraeliečių, daugiau kaip 1400 buvo sužeistiPer teroristinės grupuotės „Hamas“ ataką žuvusių izraeliečių skaičius išaugo iki mažiausiai 300 žmonių.Tai sekmadienį pranešė Izraelio leidiniai „Haaretz“ ir „The Jerusalem Post“.Izraelio sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, sužeistųjų skaičius pasiekė 1 452, iš jų 18 yra kritinės būklės, 267 buvo sunkiai sužeisti.Šeštadienio vakarą Izraelio armijos atstovas sakė, kad kariuomenė atgavo daugumos Gazos pasienio bendruomenių, į kurias įsiskverbė „Hamas“ ir Islamo džihado kovotojai, kontrolę.Pietiniuose Beerio ir Ofakimo miestuose teroristai buvo paėmę įkaitais Izraelio civilių gyventojų jų namuose. Vėlų vakarą Izraelio pajėgos juos visus išlaisvino.Nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri įsigaliojo vakare.Izraelio armija į atakų bangą atsakė smūgiais „Hamas“ pozicijoms, kurie tęsėsi visą naktį. Palestiniečiai praneša, kad per Izraelio antskrydžius žuvo 230 ir buvo sužeistų daugiau kaip 1700 žmonių.Šeštadienio vakarą Izraelio saugumo kabinetas priėmė daug operatyvinių sprendimų, kuriais siekiama sunaikinti „Hamas“. Tarp jų – elektros energijos, degalų ir prekių tiekimo į Gazos Ruožą nutraukimas.„Izraelis kariauja. Tai nėra vadinamoji karinė operacija“, – sakė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.Kalbėdamas saugumo kabineto posėdyje jis pareiškė, kad pagrindinis Izraelio tikslas yra „išvalyti teritorijas, į kurias įsiskverbė priešo pajėgos, ir atkurti saugumą bei taiką užpultuose miestuose“.Vėliau B. Netanyahu partija „Likud“ pranešė, kad ministras pirmininkas pasiūlė opozicijos lyderiams Yairui Lapidui ir Benny Gantzui sudaryti nepaprastosios padėties vienybės vyriausybę.Dešimtys tūkstančių Izraelio kariuomenės rezervistų mobilizuojami į tarnybą.Anksčiau buvo paskelbta apie 250 žuvusių ir mažiausiai 1100 sužeistų izraeliečių.Kaip jau buvo pranešta, šeštadienio rytą palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido 2 200 raketų. Anot Izraelio kariuomenės, ginkluoti palestiniečiai taip pat įsiveržė į Izraelio teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais.

Trumpa šeštadienio įvykių Izraelyje ir Gazos Ruože santrauka„Delfi“ pateikia šeštadienio įvykių Izraelyje ir Gazos Ruože santrauką.Šeštadienį link Izraelio iš Gazos Ruožo buvo paleista dešimtys raketų, islamistų grupuotės „Hamas“ nariai prasiskverbė į Izraelį;Kovos vyksta Pietinėje Izraelio dalyje 22 vietovėse;Izraelis pranešė, kad per šeštadienio atakas mažiausiai 200 Izraelio gyventojų žuvo, o daugiau kaip 1 100 buvo sužeisti;Žinoma, kad „Hamas“ paėmė įkaitų ir juos išgabeno į Gazos Ruožą;Gazos Ruože per atsakomuosius Izraelio smūgius sužeistų palestiniečių skaičius yra maždaug 1 700, pranešama, kad 232 žmonės žuvo;Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad „Hamas“ sulauks galingo atsako, raportuojama, kad į Gazos Ruožą gabenama karinė technika;„Hamas“ veiksmus pasmerkė pasaulio lyderiai, Iranas išreiškė palaikymą „Hamas“ kovotojams;Izraelis nutrauks elektros energijos tiekimą Gazos Ruožui;Dešimtys aviacijos bendrovių atšaukė skrydžius į Tel Avivą;JT taikos palaikymo pajėgos buvo dislokuotos prie Libano ir Izraelio sienos, kad „palaikytų stabilumą ir padėtų išvengti eskalacijos“.

Socialiniame tinkle „X“ plinta vaizdo įrašai, kuriuose matoma Izraelio karinė technika, kuri gabenama link Gazos Ruožo.https://twitter.com/Global_Mil_Info/status/1710744983115030931?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paragino Palestinos nacionalinę valdžią atkurti ramybę ir stabilumą Vakarų Krante. Šeštadienį jis bendravo su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. A. Blinkenas „pakartojo, kad JAV vienareikšmiškai smerkia „Hamas“ teroristinius išpuolius prieš Izraelį ir paragino visą regiono vadovybę juos pasmerkti“, – sakė Valstybės departamento atstovas. Jis paragino Palestinos valdžią tęsti ir stiprinti veiksmus, siekiant atkurti ramybę ir stabilumą Vakarų Krante. https://twitter.com/SecBlinken/status/1710743848207479166?ref_src=twsrc%5Etfw

Auga sužeistų palestiniečių skaičiusGazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad per atsakomuosius Izraelio smūgius sužeistų palestiniečių skaičius išaugo nuo 1 610 iki 1 700.Jie pridūrė, kad per išpuolius žuvo mažiausiai 232 žmonės.Izraelis, reaguodamas į „Hamas“ įsiveržimą pradėjo vadinamąją operaciją „Geležinis kardas“.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad į taikinius Gazoje smogia iš oro.

Izraelio brigados vadas žuvo per susišaudymą su „Hamas“ kovotojaisIzraelio „Nahal“ brigados vadas pulkininkas Jonathanas Steinbergas žuvo per susišaudymą su „Hamas“ kovotojais.Tai socialiniame tinkle X pranešė Izraelio gynybos armija. Pulkininkas žuvo spalio 7 d. prie Kerem Šalomo kibuco.„42 metų J. Steinbergas iš pietinio Šomrijos miesto vyko į susirėmimų vietą, kur kovėsi jo pavaldiniai, kai susidūrė teroristu, kuris jį nužudė. Jis yra vienas aukščiausių Izraelio karininkų, žuvusių per mūšį pastaruoju metu“, - pažymi leidinys „The Times of Israel“.

Dešimtys aviacijos bendrovių atšaukė skrydžius į Tel AvivąPalestiniečių teroristinei grupuotei „Hamas“ surengus netikėtą didelio masto išpuolį prieš Izraelį, didžiosios oro linijos šį savaitgalį atšaukė skrydžius į Tel Avivą.Tel Avivo Ben Guriono tarptautinio oro uosto informacijos apie skrydžius lentoje matyti, kad „Air France“, „Lufthansa“, „Emirates“, „Ryanair“, „Aegan Airlines“ ir kai kurios JAV bendrovės atšaukė skrydžius.Tačiau oro uostų administracija nesustabdė komercinio oro susisiekimo su Eilatu, antruoju Izraelio tarptautiniu oro uostu ir turistų lankoma vieta prie Raudonosios jūros.„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive“, „Lufthansa“ toliau vykdys vieną skrydį iš Tel Avivo į Frankfurtą, pranešė oro linijų atstovas spaudai, bet „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.„Air France“ pranešė sustabdžiusi skrydžius į Tel Avivą vienai dienai, „iki atskiro pranešimo“.Šeštadienio vakarą „Air France-KLM“ grupei priklausanti pigių skrydžių bendrovė „Transavia“ taip pat atšaukė skrydį iš Paryžiaus į Tel Avivą.

Izraelis laimės, bet karas užtruksIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigia, kad jo šalis nugalės „Hamas“, bet tam reikės laiko.

Šaltiniai: Izraelyje per „Hamas“ atakas iš Gazos ruožo žuvo mažiausiai 200 žmoniųIzraelyje per didelio masto „Hamas“ netikėtą išpuolį iš Gazos ruožo žuvo mažiausiai 200 žmonių, o daugiau kaip 1 100 buvo sužeisti, praneša Izraelio žiniasklaida, remdamasi medikų šaltiniais.Izraelio atsakomieji smūgiai Gazos ruože nusinešė mažiausiai 232 žmonių gyvybes, beveik 1 700 buvo sužeisti , skelbia sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Šeštadienio rytą palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido 2 200 raketų, taip pradėjusi smurto dieną. Anot Izraelio kariuomenės, ginkluoti palestiniečiai taip pat įžengė į Izraelio teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais. Vakare maždaug dviejose dešimtyse vietų vis dar vyko intensyvūs susirėmimai su Izraelio kariais.Kai kurie užpuolikai užsibarikadavo namuose su izraeliečių įkaitais. Remiantis kariniais pranešimais, keletas izraeliečių buvo nugabenti į Gazos ruožą.Žuvusiųjų skaičius visą dieną didėjo.

Ambasadorius: Izraelis nebuvo tinkamai pasirengęs „Hamas“ atakaiIzraelio ambasadorius Prancūzijoje šeštadienį pripažino, kad jo šalis nebuvo „pakankamai pasirengusi“ „Hamas“ surengtam išpuoliui, ir nurodė, kad žvalgybos tarnybos patyrė fiasko.Šeštadienį palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ surengė netikėtą didžiulio masto išpuolį prieš Izraelį: iš Gazos Ruožo paleido tūkstančius raketų ir pasiuntė teroristus žudyti ar grobti žmonių.„Mes nebuvome pakankamai pasiruošę tokiai staigmenai, netgi galėtume sakyti, kad beveik nepasiruošę“, – interviu Prancūzijos radijui „Europe 1“ sakė ambasadorius Rafaelis Moravas.Paklaustas apie galimą Izraelio žvalgybos tarnybų nesėkmę, Izraelio diplomatas atsakė: „be abejo, be abejo, taip... nes įprastai turėtume būti pasirengę“.„Teks išmokti pamoką“, – pridūrė jis.Ankstyvą rytą prasidėjusį „Hamas“ puolimą iš Gazos ruožo – oru, žeme ir jūra – Izraelis atrėmė oro smūgiais į blokuotą pakrantės anklavą, per kruviniausią konflikto su palestiniečiais eskalaciją nuo 2021 m. gegužės mėnesio.Gazos ruožo valdžia paskelbė, kad žuvo 198 žmonės, šimtai sužeistųjų abiejose pusėse.Izraelis nuo 2007 metų, kai „Hamas“ grupuotė perėmė Gazos Ruožo kontrolę, vykdo šio skurdaus anklavo, kuriame gyvena 2,3 mln. žmonių, blokadą. Nuo tada teroristinė grupuotė ir Izraelis yra kariavę kelis pražūtingus karus.

Iranas: išpuoliai prieš Izraelį yra palestiniečių savigyna„Hamas“ atakos prieš Izraelį buvo palestiniečių savigynos aktas, pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija.Palestinos islamistų kovotojų grupuotė, kuri yra Irano sąjungininkė, šį rytą šokiravo Izraelį surengusi didžiausią ataką per kelis dešimtmečius.„Iranas mano, kad sionistų okupantų režimas ir žinomi jo šalininkai yra atsakingi... už smurtą ir žudynes prieš palestiniečius, ir ragina islamo šalis remti...palestinos žmonių teises“, – Irano valstybinė žiniasklaida citavo ministerijos atstovą Nasserą Kanaani.Vyriausybės atstovas Ali Bahadori-Jahromi sakė valstybinei žiniasklaidai, kad išpuoliai „įrodė, kad sionistų režimas yra labiau pažeidžiamas nei bet kada anksčiau ir kad iniciatyva yra palestiniečių jaunimo rankose“.Valstybinės televizijos siunčiamuose vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip Teherano Palestinos aikštėje susirinkę žmonės pasitiko žinias apie išpuolį, skandavo „Mirtis Izraeliui“ ir leido fejerverkus.https://twitter.com/balochi5252/status/1710708936494469528?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio gynybos pajėgos paskelbė atnaujintą informaciją apie atakąIzraelio gynybos pajėgos paskelbė atnaujintą informaciją dar vis vykstantį „Hamas“ išpuolį. Nuo pačio ryto Izraelis reaguoja ir į ataką atsako ugnimi.Štai ką sužinojome iš naujausio pranešimo: Izraelio karinė operacija prasidėjo ir yra pasirengusi ilgai kovoti;šiandien Tel Avivo link buvo paleista didelė maždaug 500 raketų salvė;Apskaičiuota, kad iš viso šiandien buvo paleista apie 3 500 raketų;Izraelyje vis dar yra 22 vietovės, kuriose vyksta kovos;Šalis sutelkė specialiąsias pajėgas, kad galėtų kovoti su išpuoliu, vyksta ir bandymai išgelbėti įkaitais paimtus Izraelio gyventojus;Nors tiksliūs skaičiai nėra patvirtinti, teigiama kad yra „nemažai“ įkaitų ir nukentėjusiųjų;Teigiama, kad daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų sugrąžintas saugumas Gazos Ruožo apylinkių bendruomenėse, aptariami ir būsimi veiksmai;Bus imtasi „griežtų atsakomųjų priemonių“;Šiandienos išpuolyje dalyvavo „šimtai“ kovotojų;Visos karinės galimybės yra svarstomos, įskaitant sausumos invaziją į Gazą.

Per Izraelio oro antskrydžius žuvo daugiau kaip 230 palestiniečiųPer Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 232 palestiniečiai, pranešė Palestinos Sveikatos apsaugos ministerija.

Vietinė valdžia praneša, kad mažiausiai 200 Izraelio gyventojų žuvo per šeštadienį surengtą palestiniečių kovotojų ataką.

„Hamas“ paleido 150 raketų į Tel Avivą„Hamas“ paleido 150 raketų į Tel Avivą, pranešė kovotojų grupuotės ginkluotasis sparnas.Brigados „Izz as-Din al-Qassam“ teigė, kad ataka buvo surengta atsakant į gyvenamųjų namų bombardavimą. „Atsakydamos į Gazos miesto centre esančio gyvenamojo daugiaaukščio susprogdinimą... „Al-Qassam“ brigados dabar nukreipia didelį raketų smūgį 150 raketų į Tel Avivą“, – rašo grupuotė „Telegram“. Daugiau informacijos ji nepateikė. Anksčiau Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos ruože iš oro, ir įspėjo, kad netrukus bus vykdomos antžeminės operacijos.Soc. tinkle „X“ plinta vaizdo įrašai, rodantys, kad apšaudomas Tel Avivas. Kol šių vaizdo įrašų autentiškumas dar nepatvirtintas.https://twitter.com/BNONews/status/1710704730664546669?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio lėktuvai bombardavo „Hamas“ vadovo Gazos ruože namąIzraelio lėktuvai bombardavo „Hamas“ Gazos Ruožo vadovo Yehya Al-Sinwar namą, pranešė grupuotės žiniasklaida. Lėktuvai taikėsi į Yehya Al-Sinwar namus Khan Younis mieste Gazos ruožo pietuose, pridūrė ji.Apie aukas nepranešta.https://twitter.com/adityasssd16414/status/1710701860645179519?ref_src=twsrc%5Etfw

Bidenas: Izraelis turi teisę gintisJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Izraeliui savo šalies paramą po didelio masto palestiniečių ekstremistinės organizacijos „Hamas“ išpuolių.„Izraelis turi teisę gintis, ginti savo tautą“, – šeštadienį pareiškime teigė J. Bidenas.„Jungtinės Valstijos perspėja, kad jokia kita Izraeliui priešiška šalis nesiektų pasinaudoti šia padėtimi“, – pridūrė JAV prezidentas.„Mano administracijos parama Izraelio saugumui yra tvirta ir nepajudinama.“Anot Baltųjų rūmų, J. Bidenas kiek anksčiau šeštadienį kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir žada toliau palaikyti su juo glaudų ryšį.

Izraelis nutrauks elektros energijos tiekimą į Gazos ruožąIzraelio energetikos ministras pasirašė įsakymą sustabdyti šalies elektros energijos bendrovės elektros energijos tiekimą Gazos ruožui.„Pasirašiau įsakymą, kuriuo elektros energijos bendrovei nurodoma nutraukti elektros energijos tiekimą Gazos ruožui. Tai, kas buvo, nebebus“, – X sakė Izraelis Katzas.Jokių kitų detalių apie šį sprendimą jis nepateikė.

Sekmadienį bus sušaukta JT Saugumo Taryba dėl Artimųjų RytųJungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba sekmadienį surengs skubų posėdį dėl smurto Artimuosiuose Rytuose, teigiama institucijos pareiškime, paskelbtame po mirtinų „Hamas“ teroristų atakų prieš Izraelį.Taryba susirinks sekmadienį 15.00 val. vietos laiku (19.00 val. Grinvičo) laiku aptarti „situacijos Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Palestinos klausimą“, rašoma šeštadienį išplatintame pareiškime.

Turkija pasirengusi padėti deeskaluoti konfliktąTurkija yra pasirengusi padėti deeskaluoti situaciją tarp Izraelio ir „Hamas“, kol ši neišplito į kitus regionus, pareiškė šalies užsienio reikalų ministerija. „Turkija yra pasirengusi suteikti bet kokią pagalbą, kuria ji gali užtikrinti, kad aptariami įvykiai toliau neaštrėtų ir būtų suvaldyti, neišplisdami į platesnį regioną.“ Ankara palaiko glaudžius ryšius su visomis susijusiomis šalimis, teigia ministerija. Taip ji pakartojo ankstesnį Prezidento Tayyipo Erdogano raginimą laikytis santūrumo. Ministerija taip pat paragino regione esančius Turkijos piliečius likti saugiose, uždarose vietose.

„Hamas“: esame ant didžiulės pergalės slenksčio„Hamas“ yra „ant didžiulės pergalės slenksčio“ – taip pareiškė kovotojų grupės politinio biuro vadovas. Šį rytą palestiniečių kovotojų grupuotė pradėjo Izraelio puolimą, paleido tūkstančius raketų ir įsiveržė į šalį.Kovotojai taip pat paėmė į nelaisvę Izraelio karius ir civilius gyventojus, o šalies kariuomenė patvirtino, kad dviejuose miestuose – Ofakimo ir Beerio – aktyviai veikia įkaitų paieškos.

Izraelis apšaudo Gazos ruožą. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matoma izraelio ataka. https://twitter.com/erbmjha/status/1710683546548146372?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelio kariuomenė teigia, kad kovos tęsiasi 22 vietovėse, o antžeminės operacijos yra neišvengiamosPraėjus 12 valandų po pirmojo „Hamas“ išpuolio, kovos tęsiasi 22 vietovėse pietų Izraelyje, pranešė šalies kariuomenė. „Pietų Izraelyje nėra nė vienos bendruomenės, kurioje neturėtume pajėgų“, – sakė vyriausiasis kariuomenės atstovas spaudai kontradmirolas Danielius Hagari. Izraelis atgavo kai kurių bendruomenių kontrolę, tačiau kariuomenė vis dar atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog jos yra saugios.D. Hagari patvirtino, kad dvejuose miestuose – Ofakimo ir Beerio – tebesitęsia įkaitų paieškos. „Ten yra specialiosios pajėgos su vyresniaisiais vadais ir vyksta tiesioginės ugnies kovos“, – sakė jis.Kontradmirolas taip pat įspėjo, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos Ruože iš oro ir kad netrukus bus vykdomos antžeminės operacijos.

Izraelio opozicija siūlo sudaryti bendrą nepaprastąją vyriausybęIzraelio opozicijos lyderis pasiūlė sudaryti bendrą nepaprastąją vyriausybę, rašp „Sky News“.Yairas Lapidas sako, kad šį pasiūlymą pateikė Ministrui Pirmininkui Benjaminui Netanyahu. Anksčiau jis sakė: „Mūsų žmones pažadino sirenų, šaudymo ir sprogimų garsai. Raketų atakos prieš nekaltus civilius gyventojus nesiliauja. Visas pasaulis turi palaikyti Izraelį, kai mes ginamės nuo teroro“. B. Netanyahu ir aukščiausio rango saugumo pareigūnai šiandien susirinko į skubų posėdį.

Per išpuolius Izraelyje žuvo mažiausiai 100 žmoniųPer didelio masto atakas iš Gazos ruožo Izraelyje žuvo mažiausiai 100 žmonių ir apie 900 buvo sužeista, praneša Izraelio žiniasklaida, remdamasi medikų šaltiniais.Gazos Ruože Izraelio atsakomieji smūgiai nusinešė 198 žmonių gyvybes ir 1 600 sužeidė, skelbia tenykštės sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Kaip jau pranešta, šeštadienio rytą palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido 2 200 raketų, taip pradėjusi smurto dieną. Anot kariuomenės, per netikėtą išpuolį ginkluoti palestiniečiai taip pat įžengė į Izraelio teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais. Vyko aršios kovos su Izraelio kariais.Žuvusiųjų skaičiai abiejose pusėse augo visą dieną. Izraelio valdžia pirmiausia pranešė apie vieną žuvusį žmogų, 60-ies metų moterį Gederoje, kuri žuvo „Hamas“ raketai pataikius į jos gyvenamąjį namą. Vėliau šis skaičius buvo patikslintas iki 22, o dar vėliau persirito per šimtą.Gazos Ruože valdžios institucijos iš pradžių skelbė, kad žuvo 22 žmonės, tačiau netrukus šis skaičius gerokai išaugo.Atsižvelgiant į nestabilią situaciją, neatmetama galimybė, kad žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius abiejose pusėse ir toliau didės.

Izraelio kariuomenė teigia, kad į šalį patekę „Hamas“ kovotojai paėmė įkaitų ir juos išgabeno į Gazos ruožąIzraelio kariuomenė patvirtino, kad į Izraelį prasiskverbę „Hamas“ kovotojai paėmė įkaitų ir nugabeno juos į Gazos ruožą. Tikslus belaisvių skaičius nepatvirtintas. Dar nežinoma, kiek įkaitų yra civiliai, o kiek – kariai.Kariuomenė nekomentuoja, kiek žmonių gali būti tapę įkaitais. Visgi BBC korespondento teigimu, įkaitų skaičius gali siekti kelias dešimtis. Dalis jų, teigiama, yra mažuose miesteliuose netoli Gazos ruožo, dalis jų nugabenta į Gazos ruožą.Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose teigiama, kad "Hamas" kovotojai tampo be gyvybės ženklų atrodančius Izraelio karius ir gatvėmis vedžioja suimtus civilius.

Po didžiausio per pastaruosius metus išpuolio prieš Izraelį rengiamas skubus JT susitikimasBrazilijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po didžiausio per pastaruosius metus išpuolio prieš Izraelį bus sušauktas nepaprastasis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis, rašo „Sky News“.Brazilija, kuri šį mėnesį perėmė pirmininkavimą Tarybai, viešame pareiškime pasmerkė išpuolius ir išreiškė solidarumą su Izraelio žmonėmis. Ji taip pat dar kartą patvirtino įsipareigojimą siekti „dviejų valstybių sprendimo“, pagal kurį Palestina ir Izraelis sugyventų pagal abipusiai sutartas ir tarptautiniu mastu pripažintas sienas. Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ šiandien surengė didžiausią per daugelį metų išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo mažiausiai 40 žmonių ir šimtai buvo sužeisti. Izraelio Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų ir paskelbė, kad jo šalis yra kare. „Brazilijos vyriausybė pakartoja, kad nėra jokio pateisinimo griebtis smurto, ypač prieš civilius gyventojus, ir ragina visas šalis elgtis kuo santūriau, kad būtų išvengta situacijos eskalavimo“, – pareiškė Užsienio reikalų ministerija. Ji taip pat pridūrė: „Vien tik konflikto valdymas nėra tinkama alternatyva sprendžiant Izraelio ir Palestinos klausimą, todėl būtina skubiai atnaujinti taikos derybas.“

Atstovas: Vokietijos oro linijos „Lufthansa“ apribojo skrydžius į IzraelįVokietijos aviacijos bendrovė „Lufthansa“ po palestiniečių išpuolių bangos šeštadienį mažina skrydžių į Izraelį skaičių, naujienų agentūrai AFP pranešė oro linijų atstovas spaudai.„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive, „Lufthansa“ toliau vykdys vieną skrydį į Frankfurtą, bet „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad kovos vyksta „kol kalbamės“Izraelyje tęsiasi mūšiai po „Hamas“ kovotojų įsiveržimo šeštadienį ryte, „Sky News“ sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai. Kalbėdamas iš Tel Avivo, pulkininkas leitenantas Ričardas Hechtas sakė, kad IDF stengiasi išspręsti išpuolio problemą „be mūsų civilių gyventojų žūties“. „IDF tyčia nežudo civilių gyventojų. Turėjome sunkų rytą, kuris prasidėjo nuo kelių salvių, įskridusių į valstybę, šaudant sporadiškai, kad kas nors žūtų“, – sakė jis.Jis pridūrė, kad IDF kovotojai vis dar „kovoja, kol mes kalbamės“. „Norime, kad visi į Izraelį atvykę žmonės būtų negyvi, toks yra mūsų tikslas“, – sakė jis.

Izraelio kariuomenė teigia, kad jūroje žuvo dešimtys palestiniečių kovotojųIzraelio karinio jūrų laivyno pajėgos nukovė dešimtis palestiniečių kovotojų, bandžiusių prasiskverbti į šalį jūra, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). „Jūrų pajėgų kariai likvidavo dešimtis teroristų pietinėje jūrų erdvėje ir pakrantėje“, – rašoma pareiškime. „Ankstyvą rytą jūros armijos kovotojai surengė jūrų persekiojimą ir likvidavo dešimtis teroristų, bandžiusių pasiekti Izraelio teritoriją.“ Kariuomenė taip pat teigė sunaikinusi „dvi gumines valtis, du kitus laivus ir žemės ūkio prietaisą“.

Kovotojų lyderis teigia, kad „Hamas“ turi pakankamai Izraelio belaisvių, kad būtų paleisti „visi palestiniečių kaliniai“. „Hamas“ turi „pakankamai Izraelio belaisvių“, kad šalis „paleistų visus savo kalėjimuose esančius palestiniečių kalinius“, pareiškė kovotojų grupuotės lyderis. Salehas al-Arouri tai pakomentavo pasirodžius pranešimams, kad „Hamas“ grobia Izraelio gynybos pajėgų (IDF) karius. Izraelio naujienų kanalas N12 pranešė, kad grupuotės ginkluoti kovotojai laiko apie 50 Izraelio įkaitų.

Per „Hamas“ išpuolį žuvo mažiausiai 100 izraeliečių, pranešė šalies naujienų agentūra N12. Tai daugiau nei 40 žuvusiųjų, kurie buvo patvirtinti anksčiau šiandien. Naujausi oficialūs duomenys apie sužeistuosius – 545, nors pranešime teigiama, kad iki šiol sužeista net 740 žmonių.

Zelenskis: terorui neturėtų būti vietos pasaulyje Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė išpuolį Izraelyje. „Terorui neturėtų būti vietos pasaulyje, nes tai visada yra nusikaltimas ne tik prieš konkrečią šalį ar šio teroro aukas, bet ir prieš žmoniją apskritai ir visą mūsų pasaulį. Kiekvienas, kuris griebiasi teroro, padaro nusikaltimą pasauliui. Kas finansuoja terorą, daro nusikaltimą pasauliui. Pasaulis turi būti vieningas ir solidarus, kad teroras niekur ir bet kuriuo momentu nebandytų palaužti ar pavergti gyvybės“, – V. Zelenskis paskelbė feisbuke. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0wcyuKbByGLPheQdhP611vR8fVwfqyBWW4PoH9cDnUaKWXp1jmKmaV5NrH6SeGPeKl&show_text=true&width=500

„Sky News“ skelbia, kad mažiausiai 100 Izraelio gyventojų žuvo per Hamas ataką.

JAV prezidentas buvo informuotas apie išpuolius IzraelyjeBaltieji rūmai pranešė, kad Joe Bidenas buvo informuotas apie išpuolius Izraelyje, rašo „Sky News“.JAV prezidentą apie išpuolius informavo aukšto rango nacionalinio saugumo pareigūnai, ir jis bus informuojamas ir toliau.CNN praneša, kad jis netrukus turėtų kalbėtis su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.

Medikų duomenimis, per Izraelyje užvirusias kovas jau žuvo bent 40 žmoniųPer Izraelyje šeštadienį užvirusias kovas su palestiniečių grupuotės „Hamas“ teroristais jau žuvo mažiausiai 40 žmonių.Tai pranešė Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“.„Nuo ryto MDA komandos suteikė medicininę pagalbą šimtams nukentėjusiųjų ir konstatavo 40 žmonių mirtį“, – sakoma tarnybos pranešime.Tuo metu Izraelio sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad sužeidimų patyrė mažiausiai 779 žmonės.

„Hamas“ prie Gazos sienos laiko apie 50 Izraelio įkaitųIzraelio naujienų kanalas N12 praneša, kad „Hamas“ ginkluoti kovotojai šiuo metu laiko apie 50 Izraelio įkaitų.Pranešime teigiama, kad įkaitai laikomi Be'eri kibuce.Jis yra pietų Izraelyje, Negevo dykumos šiaurės vakaruose, netoli rytinės sienos su Gazos Ruožu.

Gazoje žuvo beveik 200 žmoniųPo atsakomųjų Izraelio oro smūgių Gazos ruože mirė 198 palestiniečiai, pranešė šios šalies sveikatos apsaugos pareigūnai. Pareigūnai pridūrė, kad per šiuos smūgius buvo sužeista mažiausiai 1 610 žmonių. Izraelis pradėjo vadinamąją operaciją „Geležinis kardas“, atsakydamas į „Hamas“ įsiveržimą, kuris prasidėjo masiniais raketų smūgiais anksti ryte.

Palestinos valstybė išpublikavo oficialų pareiškimą: ragina Izraelį nutraukti okupacijąPalestina savo oficialų pareiškimą išplatino soc. tinkle „X“ (seniau „Twitter“. „Sky News“ pasidalino pareiškimo tekstu: Palestina ragina Izraelį nutraukti Palestinos valstybės ir jos žemės okupaciją.„Ne kartą įspėjome apie politinio horizonto blokavimo pasekmes“, – pradedamas pareiškimas ir priduriama, kad jame taip pat įspėjama apie „kasdienes provokacijas“ ir reidus į Al Askos šventąją vietą.„Saugumą, stabilumą ir taiką mūsų regione galima pasiekti nutraukus Izraelio okupaciją“, – sakoma pareiškime.https://twitter.com/pmofa/status/1710630801379922370?ref_src=twsrc%5Etfw