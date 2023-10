Pasak žurnalisto, raketų ugnis buvo inicijuota iš keleto taškų apie 6 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos laiku).

Įvykiai Izraelyje Trumpa šeštadienio įvykių Izraelyje ir Gazos Ruože santrauka„Delfi“ pateikia šeštadienio įvykių Izraelyje ir Gazos Ruože santrauką.Šeštadienį link Izraelio iš Gazos Ruožo buvo paleista dešimtys raketų, islamistų grupuotės „Hamas“ nariai prasiskverbė į Izraelį;Kovos vyksta Pietinėje Izraelio dalyje 22 vietovėse;Izraelis pranešė, kad per šeštadienio atakas mažiausiai 200 Izraelio gyventojų žuvo, o daugiau kaip 1 100 buvo sužeisti;Žinoma, kad „Hamas“ paėmė įkaitų ir juos išgabeno į Gazos Ruožą;Gazos Ruože per atsakomuosius Izraelio smūgius sužeistų palestiniečių skaičius yra maždaug 1 700, pranešama, kad 232 žmonės žuvo;Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad „Hamas“ sulauks galingo atsako, raportuojama, kad į Gazos Ruožą gabenama karinė technika;„Hamas“ veiksmus pasmerkė pasaulio lyderiai, Iranas išreiškė palaikymą „Hamas“ kovotojams;Izraelis nutrauks elektros energijos tiekimą Gazos Ruožui;Dešimtys aviacijos bendrovių atšaukė skrydžius į Tel Avivą;JT taikos palaikymo pajėgos buvo dislokuotos prie Libano ir Izraelio sienos, kad „palaikytų stabilumą ir padėtų išvengti eskalacijos“. Socialiniame tinkle „X“ plinta vaizdo įrašai, kuriuose matoma Izraelio karinė technika, kuri gabenama link Gazos Ruožo.https://twitter.com/Global_Mil_Info/status/1710744983115030931?ref_src=twsrc%5Etfw JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paragino Palestinos nacionalinę valdžią atkurti ramybę ir stabilumą Vakarų Krante. Šeštadienį jis bendravo su Palestinos prezidentu Mahmoudu Abbasu. A. Blinkenas „pakartojo, kad JAV vienareikšmiškai smerkia „Hamas“ teroristinius išpuolius prieš Izraelį ir paragino visą regiono vadovybę juos pasmerkti“, – sakė Valstybės departamento atstovas. Jis paragino Palestinos valdžią tęsti ir stiprinti veiksmus, siekiant atkurti ramybę ir stabilumą Vakarų Krante. https://twitter.com/SecBlinken/status/1710743848207479166?ref_src=twsrc%5Etfw Auga sužeistų palestiniečių skaičiusGazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad per atsakomuosius Izraelio smūgius sužeistų palestiniečių skaičius išaugo nuo 1 610 iki 1 700.Jie pridūrė, kad per išpuolius žuvo mažiausiai 232 žmonės.Izraelis, reaguodamas į „Hamas“ įsiveržimą pradėjo vadinamąją operaciją „Geležinis kardas“.Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad į taikinius Gazoje smogia iš oro. Izraelio kariuomenė pranešė, kad vienas iš kariuomenės vadų žuvo „susidūręs su teroristu“, rašo „Sky News“.Pulkininkas leitenantas Yonatanas Steinbergas buvo Nahal brigados vadas, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).„Leista paskelbti, kad Nahal brigados vadas, velionis pulkininkas leitenantas Yonatanas Steinbergas, šiandien žuvo per susidūrimą su teroristu netoli Keremo Šalomo“, – sakė atstovas. Kariuomenė išreiškė užuojautą vado šeimai. Dešimtys aviacijos bendrovių atšaukė skrydžius į Tel AvivąPalestiniečių teroristinei grupuotei „Hamas“ surengus netikėtą didelio masto išpuolį prieš Izraelį, didžiosios oro linijos šį savaitgalį atšaukė skrydžius į Tel Avivą.Tel Avivo Ben Guriono tarptautinio oro uosto informacijos apie skrydžius lentoje matyti, kad „Air France“, „Lufthansa“, „Emirates“, „Ryanair“, „Aegan Airlines“ ir kai kurios JAV bendrovės atšaukė skrydžius.Tačiau oro uostų administracija nesustabdė komercinio oro susisiekimo su Eilatu, antruoju Izraelio tarptautiniu oro uostu ir turistų lankoma vieta prie Raudonosios jūros.„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive“, „Lufthansa“ toliau vykdys vieną skrydį iš Tel Avivo į Frankfurtą, pranešė oro linijų atstovas spaudai, bet „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“.„Air France“ pranešė sustabdžiusi skrydžius į Tel Avivą vienai dienai, „iki atskiro pranešimo“.Šeštadienio vakarą „Air France-KLM“ grupei priklausanti pigių skrydžių bendrovė „Transavia“ taip pat atšaukė skrydį iš Paryžiaus į Tel Avivą. Izraelis laimės, bet karas užtruksIzraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigia, kad jo šalis nugalės „Hamas“, bet tam reikės laiko. Šaltiniai: Izraelyje per „Hamas“ atakas iš Gazos ruožo žuvo mažiausiai 200 žmoniųIzraelyje per didelio masto „Hamas“ netikėtą išpuolį iš Gazos ruožo žuvo mažiausiai 200 žmonių, o daugiau kaip 1 100 buvo sužeisti, praneša Izraelio žiniasklaida, remdamasi medikų šaltiniais.Izraelio atsakomieji smūgiai Gazos ruože nusinešė mažiausiai 232 žmonių gyvybes, beveik 1 700 buvo sužeisti , skelbia sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Šeštadienio rytą palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido 2 200 raketų, taip pradėjusi smurto dieną. Anot Izraelio kariuomenės, ginkluoti palestiniečiai taip pat įžengė į Izraelio teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais. Vakare maždaug dviejose dešimtyse vietų vis dar vyko intensyvūs susirėmimai su Izraelio kariais.Kai kurie užpuolikai užsibarikadavo namuose su izraeliečių įkaitais. Remiantis kariniais pranešimais, keletas izraeliečių buvo nugabenti į Gazos ruožą.Žuvusiųjų skaičius visą dieną didėjo. Ambasadorius: Izraelis nebuvo tinkamai pasirengęs „Hamas“ atakaiIzraelio ambasadorius Prancūzijoje šeštadienį pripažino, kad jo šalis nebuvo „pakankamai pasirengusi“ „Hamas“ surengtam išpuoliui, ir nurodė, kad žvalgybos tarnybos patyrė fiasko.Šeštadienį palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ surengė netikėtą didžiulio masto išpuolį prieš Izraelį: iš Gazos Ruožo paleido tūkstančius raketų ir pasiuntė teroristus žudyti ar grobti žmonių.„Mes nebuvome pakankamai pasiruošę tokiai staigmenai, netgi galėtume sakyti, kad beveik nepasiruošę“, – interviu Prancūzijos radijui „Europe 1“ sakė ambasadorius Rafaelis Moravas.Paklaustas apie galimą Izraelio žvalgybos tarnybų nesėkmę, Izraelio diplomatas atsakė: „be abejo, be abejo, taip... nes įprastai turėtume būti pasirengę“.„Teks išmokti pamoką“, – pridūrė jis.Ankstyvą rytą prasidėjusį „Hamas“ puolimą iš Gazos ruožo – oru, žeme ir jūra – Izraelis atrėmė oro smūgiais į blokuotą pakrantės anklavą, per kruviniausią konflikto su palestiniečiais eskalaciją nuo 2021 m. gegužės mėnesio.Gazos ruožo valdžia paskelbė, kad žuvo 198 žmonės, šimtai sužeistųjų abiejose pusėse.Izraelis nuo 2007 metų, kai „Hamas“ grupuotė perėmė Gazos Ruožo kontrolę, vykdo šio skurdaus anklavo, kuriame gyvena 2,3 mln. žmonių, blokadą. Nuo tada teroristinė grupuotė ir Izraelis yra kariavę kelis pražūtingus karus. Iranas: išpuoliai prieš Izraelį yra palestiniečių savigyna„Hamas“ atakos prieš Izraelį buvo palestiniečių savigynos aktas, pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija.Palestinos islamistų kovotojų grupuotė, kuri yra Irano sąjungininkė, šį rytą šokiravo Izraelį surengusi didžiausią ataką per kelis dešimtmečius.„Iranas mano, kad sionistų okupantų režimas ir žinomi jo šalininkai yra atsakingi... už smurtą ir žudynes prieš palestiniečius, ir ragina islamo šalis remti...palestinos žmonių teises“, – Irano valstybinė žiniasklaida citavo ministerijos atstovą Nasserą Kanaani.Vyriausybės atstovas Ali Bahadori-Jahromi sakė valstybinei žiniasklaidai, kad išpuoliai „įrodė, kad sionistų režimas yra labiau pažeidžiamas nei bet kada anksčiau ir kad iniciatyva yra palestiniečių jaunimo rankose“.Valstybinės televizijos siunčiamuose vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip Teherano Palestinos aikštėje susirinkę žmonės pasitiko žinias apie išpuolį, skandavo „Mirtis Izraeliui“ ir leido fejerverkus.https://twitter.com/balochi5252/status/1710708936494469528?ref_src=twsrc%5Etfw Izraelio gynybos pajėgos paskelbė atnaujintą informaciją apie atakąIzraelio gynybos pajėgos paskelbė atnaujintą informaciją dar vis vykstantį „Hamas“ išpuolį. Nuo pačio ryto Izraelis reaguoja ir į ataką atsako ugnimi.Štai ką sužinojome iš naujausio pranešimo: Izraelio karinė operacija prasidėjo ir yra pasirengusi ilgai kovoti;šiandien Tel Avivo link buvo paleista didelė maždaug 500 raketų salvė;Apskaičiuota, kad iš viso šiandien buvo paleista apie 3 500 raketų;Izraelyje vis dar yra 22 vietovės, kuriose vyksta kovos;Šalis sutelkė specialiąsias pajėgas, kad galėtų kovoti su išpuoliu, vyksta ir bandymai išgelbėti įkaitais paimtus Izraelio gyventojus;Nors tiksliūs skaičiai nėra patvirtinti, teigiama kad yra „nemažai“ įkaitų ir nukentėjusiųjų;Teigiama, kad daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų sugrąžintas saugumas Gazos Ruožo apylinkių bendruomenėse, aptariami ir būsimi veiksmai;Bus imtasi „griežtų atsakomųjų priemonių“;Šiandienos išpuolyje dalyvavo „šimtai“ kovotojų;Visos karinės galimybės yra svarstomos, įskaitant sausumos invaziją į Gazą. Per Izraelio oro antskrydžius žuvo daugiau kaip 230 palestiniečiųPer Izraelio oro antskrydžius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 232 palestiniečiai, pranešė Palestinos Sveikatos apsaugos ministerija. Vietinė valdžia praneša, kad mažiausiai 200 Izraelio gyventojų žuvo per šeštadienį surengtą palestiniečių kovotojų ataką. „Hamas“ paleido 150 raketų į Tel Avivą„Hamas“ paleido 150 raketų į Tel Avivą, pranešė kovotojų grupuotės ginkluotasis sparnas.Brigados „Izz as-Din al-Qassam“ teigė, kad ataka buvo surengta atsakant į gyvenamųjų namų bombardavimą. „Atsakydamos į Gazos miesto centre esančio gyvenamojo daugiaaukščio susprogdinimą... „Al-Qassam“ brigados dabar nukreipia didelį raketų smūgį 150 raketų į Tel Avivą“, – rašo grupuotė „Telegram“. Daugiau informacijos ji nepateikė. Anksčiau Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos ruože iš oro, ir įspėjo, kad netrukus bus vykdomos antžeminės operacijos.Soc. tinkle „X“ plinta vaizdo įrašai, rodantys, kad apšaudomas Tel Avivas. Kol šių vaizdo įrašų autentiškumas dar nepatvirtintas.https://twitter.com/BNONews/status/1710704730664546669?ref_src=twsrc%5Etfw Izraelio lėktuvai bombardavo „Hamas“ vadovo Gazos ruože namąIzraelio lėktuvai bombardavo „Hamas“ Gazos Ruožo vadovo Yehya Al-Sinwar namą, pranešė grupuotės žiniasklaida. Lėktuvai taikėsi į Yehya Al-Sinwar namus Khan Younis mieste Gazos ruožo pietuose, pridūrė ji.Apie aukas nepranešta.https://twitter.com/adityasssd16414/status/1710701860645179519?ref_src=twsrc%5Etfw Bidenas: Izraelis turi teisę gintisJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Izraeliui savo šalies paramą po didelio masto palestiniečių ekstremistinės organizacijos „Hamas“ išpuolių.„Izraelis turi teisę gintis, ginti savo tautą“, – šeštadienį pareiškime teigė J. Bidenas.„Jungtinės Valstijos perspėja, kad jokia kita Izraeliui priešiška šalis nesiektų pasinaudoti šia padėtimi“, – pridūrė JAV prezidentas.„Mano administracijos parama Izraelio saugumui yra tvirta ir nepajudinama.“Anot Baltųjų rūmų, J. Bidenas kiek anksčiau šeštadienį kalbėjosi su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir žada toliau palaikyti su juo glaudų ryšį. Izraelis nutrauks elektros energijos tiekimą į Gazos ruožąIzraelio energetikos ministras pasirašė įsakymą sustabdyti šalies elektros energijos bendrovės elektros energijos tiekimą Gazos ruožui.„Pasirašiau įsakymą, kuriuo elektros energijos bendrovei nurodoma nutraukti elektros energijos tiekimą Gazos ruožui. Tai, kas buvo, nebebus“, – X sakė Izraelis Katzas.Jokių kitų detalių apie šį sprendimą jis nepateikė. Sekmadienį bus sušaukta JT Saugumo Taryba dėl Artimųjų RytųJungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba sekmadienį surengs skubų posėdį dėl smurto Artimuosiuose Rytuose, teigiama institucijos pareiškime, paskelbtame po mirtinų „Hamas“ teroristų atakų prieš Izraelį.Taryba susirinks sekmadienį 15.00 val. vietos laiku (19.00 val. Grinvičo) laiku aptarti „situacijos Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Palestinos klausimą“, rašoma šeštadienį išplatintame pareiškime. Turkija pasirengusi padėti deeskaluoti konfliktąTurkija yra pasirengusi padėti deeskaluoti situaciją tarp Izraelio ir „Hamas“, kol ši neišplito į kitus regionus, pareiškė šalies užsienio reikalų ministerija. „Turkija yra pasirengusi suteikti bet kokią pagalbą, kuria ji gali užtikrinti, kad aptariami įvykiai toliau neaštrėtų ir būtų suvaldyti, neišplisdami į platesnį regioną.“ Ankara palaiko glaudžius ryšius su visomis susijusiomis šalimis, teigia ministerija. Taip ji pakartojo ankstesnį Prezidento Tayyipo Erdogano raginimą laikytis santūrumo. Ministerija taip pat paragino regione esančius Turkijos piliečius likti saugiose, uždarose vietose. „Hamas“: esame ant didžiulės pergalės slenksčio„Hamas“ yra „ant didžiulės pergalės slenksčio“ – taip pareiškė kovotojų grupės politinio biuro vadovas. Šį rytą palestiniečių kovotojų grupuotė pradėjo Izraelio puolimą, paleido tūkstančius raketų ir įsiveržė į šalį.Kovotojai taip pat paėmė į nelaisvę Izraelio karius ir civilius gyventojus, o šalies kariuomenė patvirtino, kad dviejuose miestuose – Ofakimo ir Beerio – aktyviai veikia įkaitų paieškos. Izraelis apšaudo Gazos ruožą. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matoma izraelio ataka. https://twitter.com/erbmjha/status/1710683546548146372?ref_src=twsrc%5Etfw Izraelio kariuomenė teigia, kad kovos tęsiasi 22 vietovėse, o antžeminės operacijos yra neišvengiamosPraėjus 12 valandų po pirmojo „Hamas“ išpuolio, kovos tęsiasi 22 vietovėse pietų Izraelyje, pranešė šalies kariuomenė. „Pietų Izraelyje nėra nė vienos bendruomenės, kurioje neturėtume pajėgų“, – sakė vyriausiasis kariuomenės atstovas spaudai kontradmirolas Danielius Hagari. Izraelis atgavo kai kurių bendruomenių kontrolę, tačiau kariuomenė vis dar atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog jos yra saugios.D. Hagari patvirtino, kad dvejuose miestuose – Ofakimo ir Beerio – tebesitęsia įkaitų paieškos. „Ten yra specialiosios pajėgos su vyresniaisiais vadais ir vyksta tiesioginės ugnies kovos“, – sakė jis.Kontradmirolas taip pat įspėjo, kad Izraelis smogia taikiniams Gazos Ruože iš oro ir kad netrukus bus vykdomos antžeminės operacijos. Izraelio opozicija siūlo sudaryti bendrą nepaprastąją vyriausybęIzraelio opozicijos lyderis pasiūlė sudaryti bendrą nepaprastąją vyriausybę, rašp „Sky News“.Yairas Lapidas sako, kad šį pasiūlymą pateikė Ministrui Pirmininkui Benjaminui Netanyahu. Anksčiau jis sakė: „Mūsų žmones pažadino sirenų, šaudymo ir sprogimų garsai. Raketų atakos prieš nekaltus civilius gyventojus nesiliauja. Visas pasaulis turi palaikyti Izraelį, kai mes ginamės nuo teroro“. B. Netanyahu ir aukščiausio rango saugumo pareigūnai šiandien susirinko į skubų posėdį. Per išpuolius Izraelyje žuvo mažiausiai 100 žmoniųPer didelio masto atakas iš Gazos ruožo Izraelyje žuvo mažiausiai 100 žmonių ir apie 900 buvo sužeista, praneša Izraelio žiniasklaida, remdamasi medikų šaltiniais.Gazos Ruože Izraelio atsakomieji smūgiai nusinešė 198 žmonių gyvybes ir 1 600 sužeidė, skelbia tenykštės sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.Kaip jau pranešta, šeštadienio rytą palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido 2 200 raketų, taip pradėjusi smurto dieną. Anot kariuomenės, per netikėtą išpuolį ginkluoti palestiniečiai taip pat įžengė į Izraelio teritoriją sausumos, jūrų ir oro keliais. Vyko aršios kovos su Izraelio kariais.Žuvusiųjų skaičiai abiejose pusėse augo visą dieną. Izraelio valdžia pirmiausia pranešė apie vieną žuvusį žmogų, 60-ies metų moterį Gederoje, kuri žuvo „Hamas“ raketai pataikius į jos gyvenamąjį namą. Vėliau šis skaičius buvo patikslintas iki 22, o dar vėliau persirito per šimtą.Gazos Ruože valdžios institucijos iš pradžių skelbė, kad žuvo 22 žmonės, tačiau netrukus šis skaičius gerokai išaugo.Atsižvelgiant į nestabilią situaciją, neatmetama galimybė, kad žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius abiejose pusėse ir toliau didės. Izraelio kariuomenė teigia, kad į šalį patekę „Hamas“ kovotojai paėmė įkaitų ir juos išgabeno į Gazos ruožąIzraelio kariuomenė patvirtino, kad į Izraelį prasiskverbę „Hamas“ kovotojai paėmė įkaitų ir nugabeno juos į Gazos ruožą. Tikslus belaisvių skaičius nepatvirtintas. Dar nežinoma, kiek įkaitų yra civiliai, o kiek – kariai.Kariuomenė nekomentuoja, kiek žmonių gali būti tapę įkaitais. Visgi BBC korespondento teigimu, įkaitų skaičius gali siekti kelias dešimtis. Dalis jų, teigiama, yra mažuose miesteliuose netoli Gazos ruožo, dalis jų nugabenta į Gazos ruožą.Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose teigiama, kad "Hamas" kovotojai tampo be gyvybės ženklų atrodančius Izraelio karius ir gatvėmis vedžioja suimtus civilius. Po didžiausio per pastaruosius metus išpuolio prieš Izraelį rengiamas skubus JT susitikimasBrazilijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po didžiausio per pastaruosius metus išpuolio prieš Izraelį bus sušauktas nepaprastasis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis, rašo „Sky News“.Brazilija, kuri šį mėnesį perėmė pirmininkavimą Tarybai, viešame pareiškime pasmerkė išpuolius ir išreiškė solidarumą su Izraelio žmonėmis. Ji taip pat dar kartą patvirtino įsipareigojimą siekti „dviejų valstybių sprendimo“, pagal kurį Palestina ir Izraelis sugyventų pagal abipusiai sutartas ir tarptautiniu mastu pripažintas sienas. Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ šiandien surengė didžiausią per daugelį metų išpuolį prieš Izraelį, per kurį žuvo mažiausiai 40 žmonių ir šimtai buvo sužeisti. Izraelio Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų ir paskelbė, kad jo šalis yra kare. „Brazilijos vyriausybė pakartoja, kad nėra jokio pateisinimo griebtis smurto, ypač prieš civilius gyventojus, ir ragina visas šalis elgtis kuo santūriau, kad būtų išvengta situacijos eskalavimo“, – pareiškė Užsienio reikalų ministerija. Ji taip pat pridūrė: „Vien tik konflikto valdymas nėra tinkama alternatyva sprendžiant Izraelio ir Palestinos klausimą, todėl būtina skubiai atnaujinti taikos derybas.“ Atstovas: Vokietijos oro linijos „Lufthansa“ apribojo skrydžius į IzraelįVokietijos aviacijos bendrovė „Lufthansa“ po palestiniečių išpuolių bangos šeštadienį mažina skrydžių į Izraelį skaičių, naujienų agentūrai AFP pranešė oro linijų atstovas spaudai.„Atsižvelgdama į dabartinę saugumo situaciją Tel Avive, „Lufthansa“ toliau vykdys vieną skrydį į Frankfurtą, bet „visi kiti „Lufthansa“ skrydžiai į Tel Avivą ir iš jo šį šeštadienį atšaukti“. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai teigia, kad kovos vyksta „kol kalbamės“Izraelyje tęsiasi mūšiai po „Hamas“ kovotojų įsiveržimo šeštadienį ryte, „Sky News“ sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas spaudai. Kalbėdamas iš Tel Avivo, pulkininkas leitenantas Ričardas Hechtas sakė, kad IDF stengiasi išspręsti išpuolio problemą „be mūsų civilių gyventojų žūties“. „IDF tyčia nežudo civilių gyventojų. Turėjome sunkų rytą, kuris prasidėjo nuo kelių salvių, įskridusių į valstybę, šaudant sporadiškai, kad kas nors žūtų“, – sakė jis.Jis pridūrė, kad IDF kovotojai vis dar „kovoja, kol mes kalbamės“. „Norime, kad visi į Izraelį atvykę žmonės būtų negyvi, toks yra mūsų tikslas“, – sakė jis. Izraelio kariuomenė teigia, kad jūroje žuvo dešimtys palestiniečių kovotojųIzraelio karinio jūrų laivyno pajėgos nukovė dešimtis palestiniečių kovotojų, bandžiusių prasiskverbti į šalį jūra, pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). „Jūrų pajėgų kariai likvidavo dešimtis teroristų pietinėje jūrų erdvėje ir pakrantėje“, – rašoma pareiškime. „Ankstyvą rytą jūros armijos kovotojai surengė jūrų persekiojimą ir likvidavo dešimtis teroristų, bandžiusių pasiekti Izraelio teritoriją.“ Kariuomenė taip pat teigė sunaikinusi „dvi gumines valtis, du kitus laivus ir žemės ūkio prietaisą“. Kovotojų lyderis teigia, kad „Hamas“ turi pakankamai Izraelio belaisvių, kad būtų paleisti „visi palestiniečių kaliniai“. „Hamas“ turi „pakankamai Izraelio belaisvių“, kad šalis „paleistų visus savo kalėjimuose esančius palestiniečių kalinius“, pareiškė kovotojų grupuotės lyderis. Salehas al-Arouri tai pakomentavo pasirodžius pranešimams, kad „Hamas“ grobia Izraelio gynybos pajėgų (IDF) karius. Izraelio naujienų kanalas N12 pranešė, kad grupuotės ginkluoti kovotojai laiko apie 50 Izraelio įkaitų. Per „Hamas“ išpuolį žuvo mažiausiai 100 izraeliečių, pranešė šalies naujienų agentūra N12. Tai daugiau nei 40 žuvusiųjų, kurie buvo patvirtinti anksčiau šiandien. Naujausi oficialūs duomenys apie sužeistuosius – 545, nors pranešime teigiama, kad iki šiol sužeista net 740 žmonių. Zelenskis: terorui neturėtų būti vietos pasaulyje Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė išpuolį Izraelyje. „Terorui neturėtų būti vietos pasaulyje, nes tai visada yra nusikaltimas ne tik prieš konkrečią šalį ar šio teroro aukas, bet ir prieš žmoniją apskritai ir visą mūsų pasaulį. Kiekvienas, kuris griebiasi teroro, padaro nusikaltimą pasauliui. Kas finansuoja terorą, daro nusikaltimą pasauliui. Pasaulis turi būti vieningas ir solidarus, kad teroras niekur ir bet kuriuo momentu nebandytų palaužti ar pavergti gyvybės“, – V. Zelenskis paskelbė feisbuke. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0wcyuKbByGLPheQdhP611vR8fVwfqyBWW4PoH9cDnUaKWXp1jmKmaV5NrH6SeGPeKl&show_text=true&width=500 „Sky News“ skelbia, kad mažiausiai 100 Izraelio gyventojų žuvo per Hamas ataką. JAV prezidentas buvo informuotas apie išpuolius IzraelyjeBaltieji rūmai pranešė, kad Joe Bidenas buvo informuotas apie išpuolius Izraelyje, rašo „Sky News“.JAV prezidentą apie išpuolius informavo aukšto rango nacionalinio saugumo pareigūnai, ir jis bus informuojamas ir toliau.CNN praneša, kad jis netrukus turėtų kalbėtis su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Medikų duomenimis, per Izraelyje užvirusias kovas jau žuvo bent 40 žmoniųPer Izraelyje šeštadienį užvirusias kovas su palestiniečių grupuotės „Hamas“ teroristais jau žuvo mažiausiai 40 žmonių.Tai pranešė Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“.„Nuo ryto MDA komandos suteikė medicininę pagalbą šimtams nukentėjusiųjų ir konstatavo 40 žmonių mirtį“, – sakoma tarnybos pranešime.Tuo metu Izraelio sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad sužeidimų patyrė mažiausiai 779 žmonės. „Hamas“ prie Gazos sienos laiko apie 50 Izraelio įkaitųIzraelio naujienų kanalas N12 praneša, kad „Hamas“ ginkluoti kovotojai šiuo metu laiko apie 50 Izraelio įkaitų.Pranešime teigiama, kad įkaitai laikomi Be'eri kibuce.Jis yra pietų Izraelyje, Negevo dykumos šiaurės vakaruose, netoli rytinės sienos su Gazos Ruožu. Gazoje žuvo beveik 200 žmoniųPo atsakomųjų Izraelio oro smūgių Gazos ruože mirė 198 palestiniečiai, pranešė šios šalies sveikatos apsaugos pareigūnai. Pareigūnai pridūrė, kad per šiuos smūgius buvo sužeista mažiausiai 1 610 žmonių. Izraelis pradėjo vadinamąją operaciją „Geležinis kardas“, atsakydamas į „Hamas“ įsiveržimą, kuris prasidėjo masiniais raketų smūgiais anksti ryte. Palestinos valstybė išpublikavo oficialų pareiškimą: ragina Izraelį nutraukti okupacijąPalestina savo oficialų pareiškimą išplatino soc. tinkle „X“ (seniau „Twitter“. „Sky News“ pasidalino pareiškimo tekstu: Palestina ragina Izraelį nutraukti Palestinos valstybės ir jos žemės okupaciją.„Ne kartą įspėjome apie politinio horizonto blokavimo pasekmes“, – pradedamas pareiškimas ir priduriama, kad jame taip pat įspėjama apie „kasdienes provokacijas“ ir reidus į Al Askos šventąją vietą.„Saugumą, stabilumą ir taiką mūsų regione galima pasiekti nutraukus Izraelio okupaciją“, – sakoma pareiškime.https://twitter.com/pmofa/status/1710630801379922370?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelyje aktyvuotos perspėjimo sirenos. Gyventojai buvo paraginti likti prie slėptuvių nuo bombų.

Pasak „Hamas“ lyderio Mohammedo Deifo, į Izraelį iš Gazos buvo paleista tūkstančiai raketų.

„Nusprendėme pasakyti, kad gana yra gana“, – savo pranešime sakė jis.

Ką jau žinome apie įvykius Izraelyje

Informacija keičiasi greitai, tačiau Delfi pateikia faktus apie šeštadienį Izraelyje prasidėjusius karines atakas:

Ryte „Hamas“ kovotojai surengė netikėtą ataką iš iš Gazos ruožo prasibrovė į Izraelio teritoriją, surengdami masinę raketų ataką;

„Hamas“ karo vadas Mohammedas Deifas pranešė, kad prieš Izraelį buvo pradėta „karinė operacija“, kurios tikslas – padaryti galą šios šalies „nusikaltimams“;

Atsakydamos į raketų atakas, Izraelio ginkluotosios pajėgos smogė „Hamas“ taikiniams;

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pranešė, kad šalyje prasidėjo karas, o šalies gynybos ministras Yoavas Gallantas sakė, kad „Hamas“ „padarė rimtą klaidą“ ir akcentavo, kad „Izraelio valstybė laimės šį karą“;

Skelbiama apie dešimtis žuvusiųjų, ligoninės pildosi sužeistaisiais;

Įvairiose Pietų Izraelio vietose vyksta ginkluoti mūšiai tarp Izraelio ir Palestinos pajėgų.

Netanyahu: mes kariaujame



Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu išplatino vaizdo kreipimąsi į gyventojus, kuriame pareiškė, kad „mes kariaujame“.



אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

„Mūsų priešas sumokės kainą, kurios jis niekada neregėjo anksčiau“, – teigė šalies premjeras.B. Netanyahu, sakydamas, kad Izraelis kariauja, pridūrė: „Ir mes laimėsime.“





Palestinos lyderis: turime teisę gintis

Kovotojų grupuotės „Hamas“ karo vadas Mohammedas Deifas šeštadienį pareiškė, kad prieš Izraelį esą pradedama „karinė operacija“, kurios tikslas – padaryti galą šios šalies „nusikaltimams“.

Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas, kurį cituoja naujienų agentūra „Reuters“, sako, kad jo žmonės turi teisę gintis nuo „gyventojų ir okupacinių karių teroro“.

M. Abbasas taip pat kalbėjo apie „būtinybę suteikti apsaugą mūsų žmonėms“.

Palestinos lyderis vadovavo nepaprastajam susitikimui, surengtam Ramaloje su aukščiausiais Palestinos valdžios pareigūnais.

Skrieja raketos, gyventojai bėga iš namų pasienyje



Šimtai Gazos Ruožo gyventojų su būtiniausiais daiktais bėga iš namų, esančių greta sienos su Izraelio, praneša AFP. Įvairiose vietose šalyje kaukia sirenos.

Kaip rašo „Al Jazeera“, tai – didžiausias ginkluotas „Hamas“ puolimas per pastaruosius dešimtmečius. Savo „X“ paskyroje „Al Jazeera“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti palestiniečių kovotojai, patekę į Izraelio teritoriją iš Gazos.

Hamas has launched ‘Operation Al-Aqsa Flood’ against Israel – the biggest armed offensive in decades.

Videos show Palestinian fighters ‘infiltrating’ Israeli territory from Gaza, where they are reported to have captured Israeli soldiers ⤵️ pic.twitter.com/PCtKQYPKEQ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023

Izraelio URM: „Hamas“ vyksta „nuo durų iki durų žudydami izraeliečius“

Izraelio Užsienio reikalų ministerija (URM) tvirtina, kad „Hamas“ kovotojai eina nuo durų iki durų, žudydami civilius.

„Anksčiau šį rytą ginkluoti „Hamas“ teroristai įsiskverbė į Izraelio bendruomenes ir pradėjo eiti į namus ir žudyti nekaltus izraeliečius“, – sakoma pareiškime.

„Kai kurie vaizdai yra tokie nerimą keliantys, kad net negalime jais pasidalinti. (...) Imsimės visų priemonių, kad apsaugotume savo piliečius ir nusitaikysime į tuos, kurie jiems kenkia.“, – teigiama URM pranešime.

Kaip rašo „Sky News“, šie teiginiai šiuo metu nepatvirtinti, tačiau Izraelio žiniasklaida praneša apie daugybę „civilių įkaitų“, išvežtų į Gazą, o kiti buvo nušauti gatvėse.



A building is ablaze following rocket attacks from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel October 7, 2023. REUTERS/Itai Ron © Scanpix / AMIR COHEN

Pasirodė pranešimai apie įkaitus



Žurnalistė Dalia Hatuqa, rašanti tarptautiniams leidiniams Izraelio ir Palestinos konflikto tema, skelbia, kad palestiniečių kovotojai ryte pasiekė Sderotą, esantį netoli Gazos ruožo, kur paėmė Izraelio įkaitus raketų šūvių metu. Izraelis kalbų apie įkaitus, kaip rašo „Reuters“, nekomentuoja.

Tuo metu „Telegram“ kanaluose plinta beveik necenzūruoti ir pačių palestiniečių filmuoti kraupūs vaizdai iš rytinės atakos prieš pasienio punktus. Juose užfiksuotos Izraelio karių ir civilių skerdynės. Matoma, kad izraeliečių kariai ir karės buvo užkluptos netikėtai, dar lovose, kur dauguma buvo sušaudyti vienais apatiniais.

Mažiausiai keliolika Izraelio karių, tarp jų ir moterų buvo paimti į nelaisvę – sulaužytomis kojomis kruvinas Izraelio kares džiūgaujančių palestiniečių minia pasitiko Gazos Ruože, kur, kaip spėjama, dalis belaisvių bus laikomi įkaitais.

Mažiausiai vienas Izraelio generolas, Nimrodas Alonis, kuris vadovavo vienai iš Izraelio divizijų, paimtas į palestiniečių nelaisvę.

🚨🚨BREAKING: Israeli Commander Nimrod Aloni has been captured by Hamas in the ongoing war.

Analyst: "This is big. Israel is meant to be a big military force. This shows the extent to which they are on the back foot and not ready to respond to this attack. This also shows the… pic.twitter.com/UCCy3NSHhD

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2023



Izraelio televizijos kanalas „Reshet 13“ praneša, kad palestiniečių kovotojai laiko nelaisvėje izraeliečius pietiniame Ofakimo mieste. Gazos Ruožą kontroliuojanti palestiniečių teroristinė grupuotė „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodomi į jos nelaisvę patekę trys vyrai.

Įraše iš pradžių parodomas tekstas, kuriame kalbama apie į nelaisvę paimtus „priešo karius“. Vaizdo medžiagos fone matomi ženklai hebrajų kalba leidžia manyti, kad įrašas galimai buvo užfiksuotas prie Erezo perėjos tarp Izraelio ir Gazos Ruožo, Izraelio sienos pusėje.



Iranas palaiko palestiniečių puolimą



Irano aukščiausiojo vadovo Ali Khamenei patarėjas išreiškė palaikymą palestiniečių atakai prieš Izraelį, rašoma BBC.

„Sveikiname palestiniečių kovotojus“, – naujienų agentūra ISNA cituoja Rahimą Safavi.

„Mes palaikysime palestiniečių kovotojus iki Palestinos ir Jeruzalės išlaisvinimo“, – sakė jis.

Tūkstančiai raketų



Anot palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“, rytinėmis atakomis iš viso buvo iššauta daugiau kaip 5 tūkst. sviedinių.

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad palestiniečiai į Izraelį jau paleido 2500 raketų, „iš parasparnių, jūros ir žemės“.

Izraelio ginkluotosios pajėgos skelbia apie atsakomuosius smūgius „Hamas“ taikiniams Gazos Ruože.

In response to the barrages of rockets launched by Hamas from Gaza at Israel, the IDF is currently striking Hamas targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Gazoje po Izraelio atsakomųjų smūgių daug žuvusių ir sužeistų



Kaip rašoma „Sky News“, Gazos pagalbos tarnybos praneša, kad Izraeliui surengus atsakomuosius oro antskrydžius per juostą, žuvo ar buvo sužeisti daug žmonių.

Kol kas oficialių žinių apie aukų skaičių nėra. Sveikatos apsaugos ministras Gazoje anksčiau visoje teritorijoje esančiose ligoninėse paskelbė nepaprastąją padėtį.

Izraelis surengė smūgius 20 vietų Gazos ruože po to, kai ryte „Hamas“ kovotojams pavyko prasiveržti į Izraelio teritoriją surengus atakas tūkstančiais raketų smūgių.

Chaosas Izraelyje Scanpix

Šeštadienį Gazos Ruože žuvo mažiausiai devyni žmonės, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Vienas AFP korespondentas Al-Shifa ligoninės morge suskaičiavo aštuonių žmonių kūnus, o kitas reporteris matė, kaip laidojamas devintas žmogus, žuvęs Chan Juniso mieste Gazos Ruožo pietuose.

BBC specialusis korespondentas: Izraelio žvalgyba, atrodo, buvo užmigusi



BBC specialusis korespondentas Frank Gardner įvykį įvardijo „visiška Izraelio žvalgybos nesėkme“.

Išaiškėjo Izraelio žvalgybinis nepajėgumas, rašo jis.

„Juk ši šalis turi vieną labiausiai išplėtotų ir pažangiausių žvalgybos tinklų Artimuosiuose Rytuose,veikiantį tiek valstybės viduje, tiek užsienyje. Į kovotojų grupes integravęsi informatoriai darbuojasi ne tik Palestinos teritorijoje, bet ir Libane, Sirijoje bei kitur.

Anksčiau kovotojų lyderius pavykdavo likviduoti tiksliais dronų smūgiais ar net užminuotais mobiliaisiaistelefonais. Tačiau šiandieną, baigiantis žydų šventei, žvalgyba, atrodo, buvo užmigusi prie vairo“, – įvertino F. Gardner.

„Hamas“, pasak jo, dėl to pavyko visiškai slaptai suplanuoti ir įvykdyti tiksliai koordinuotą išpuolį prieš Izraelį.

„Kad Izraelis atsakys smogdamas didžiule jėga, yra savaime aišku. Bet Izraelio piliečiai dabar tikrai paklaus, kodėl jų šalies šnipai nesugebėjo pastebėti kylančios grėsmės ir apie ją įspėti“, – teigė specialusis BBC korespondentas.

A woman stands in a damaged room after rockets were launched from the Gaza Strip, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen © Scanpix / AMIR COHEN

Izraelio vyriausybės pareigūnai korespondentui, kaip rašo jis pats, patvirtino, kad pradėtas didelis tyrimas, kaip Izraelio žvalgyba nepastebėjo šios didžiulės ir gerai koordinuotos „Hamas“ atakos.

Skelbiama apie kelias dešimtis aukų, ligoninės pildosi sužeistaisiais



Izraelio tarnybų teigimu, raketų ugnis Izraelyje jau nusinešė kelias dešimtis gyvybių, o šalies Sveikatos ministerija pranešė apie 545 sužeistuosius.

Internete plinta vaizdo įrašai su brutalaus kovotojų elgesio, degančių namų ir technikos, skriejančių raketų, chaoso gatvėse vaizdais.

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad kaunasi su kovotojais iš Gazos Ruožo, kurie šeštadienį sausumos, jūrų ir oro keliais pateko į Izraelio teritoriją.

„Būta kombinuoto antžeminio reido, kuris buvo surengtas parasparniais, jūra ir sausuma“, – žurnalistams teigė kariuomenės atstovas Richardas Hechtas.

„Šiuo metu mes kaunamės. Kaunamės tam tikrose vietovėse aplink Gazos Ruožą (...)“, – pridūrė jis.

R. Hechtas patvirtino, kad yra aukų, tačiau nedetalizavo ir nekomentavo pranešimų, jog į palestiniečių kovotojų nelaisvę galimai pateko keletas izraeliečių.

Izraelio ministras: „Hamas“ padarė didelę klaidą



Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas portale „X“ paskelbė, kad palestiniečių kovotojai pradėjo karą prieš Izraelį.

„Teroristų organizacija „Hamas“ šįryt padarė didelę klaidą ir pradėjo karą prieš Izraelio valstybę. IDF kariai kovoja su priešu visose vietose.

Kviečiu visus Izraelio piliečius sekti saugumo instrukcijas“, – portale rašė ministras.

„Izraelio valstybė laimės šį karą“, – pridūrė Y. Gallantas.

Vakarų lyderiai smerkia atakas: Izraelis turi teisę gintis



Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kaip ir įvairūs kiti Vakarų lyderiai, „X“ socialiniame tinkle pasmerkė „Hamas“ atakas Izraelyje.

„Lietuva vienareikšmiškai smerkia „Hamas“ atakas prieš civilius Izraelyje. Esame visiškai solidarūs su Izraeliu šiomis siaubingomis valandomis, reiškiame užuojautą aukų šeimoms. Izraelis turi teisę gintis“, – rašė šalies vadovas.



Lithuania unequivocally condemns attacks by Hamas against civilians in #Israel.

We stand in full solidarity with 🇮🇱 in these horrible hours, our condolences for families of the victims.

Israel has the right to defend itself.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 7, 2023





Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pasmerkė palestiniečių įsiveržimą į Izraelį ir sakė, kad jo šalis tiki, jog jį įvykdę „teroristai“ bus sunaikinti.

„Siaubingos žinios iš Izraelio“, – „Telegram“ kanale cituojamas Ukrainos vadovas.

„Užuojauta visiems, kurių šeima ir draugai žuvo per teroro aktą. (...) Manome, kad tvarka bus atkurta ir teroristai bus sunaikinti“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, jog „negalima abejoti Izraelio teise į gynybą“.



Paskelbta karo padėtis



Izraelio kariuomenė ryte išplatino pranešimą, kuriame pareiškė, kad į Izraelio teritoriją iš Gazos Ruožo prasiskverbė „tam tikras skaičius teroristų“. Pranešime nurodoma, kad Gazos Ruožą supančiose vietovėse gyvenančių žmonių buvo paprašyta neiti iš namų.

Skelbiama, kad islamistų grupuotės „Hamas“ nariai į Izraelį prasiskverbė pėsčiomis, iš oro (parasparniais), vandeniu ir automobiliais. Šalyje paskelbta karo padėtis.

Internete plinta įrašai su brutalių žudynių vaizdais



Vaizdo įrašuose internete taip pat matosi užfiksuoti kraupūs žudynių vaizdai, girdisi šaudynių garsai. Dar matosi užgrobta arba pažeista Izraelio karinė technika – visureigis, padegtas tankas „Merkava“, visureigiais prasiskverbę „Hamas“ islamistai, šaudantys į automobilius Izraelio gatvėse.

Izraelio gelbėjimo tarnyba „Magen David Adom“ ryte skelbė, kad šalyje per ataką žuvo į septintą dešimtį įkopusi moteris. Kaip teigiama, Izraelio pietuose buvo sužeista dar 15 žmonių. Tarnyba kiek anksčiau kalbėjo tik apie kelis sužeistuosius. Fabar sužeistųjų ir žuvusių skaičius vis didėja.

Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras nurodė, kad, reaguodamas į smurtą, ministras pirmininkas netrukus sušauks saugumo vadovų susitikimą.

⚡️ More than 5,000 rockets hit Israel in the morning. The Israeli army announced a large-scale gathering of reservists, — local media.

Hamas declared a "great revolution" and called on Arabs living in and around Israel to join it.

👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/QL1UvQEvYh

— FLASH (@Flash_news_ua) October 7, 2023



Gynybos ministras pritarė rezervistų mobilizacijai



Izraelio gynybos ministras Y. Gallantas pritarė rezervistų mobilizacijai. Tai paskelbė jo vadovaujamos ministerijos atstovė, kurią cituoja naujienų agentūra „dpa“.

Pasak atstovės, atitinkamas procesas turėtų vykti „pagal IDF (Izraelio gynybos pajėgų) reikalavimus“.



A man stands on a road as fire burns after rockets were launched from the Gaza Strip, in Ashkelon, Israel October 7, 2023. REUTERS/Amir Cohen © Scanpix / AMIR COHEN

Apie tai pranešta po to, kai ankstų šeštadienį į Izraelį iš Gazos Ruožo buvo paleista daugybė raketų. Atsakomybę prisiėmusios palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karo vadas Mohammedas Deifas pareiškė, kad prieš Izraelį pradedama „karinė operacija“, kurios tikslas – padaryti galą šios šalies „nusikaltimams“.

Izraelis nuo 2007 m., kai Gazos Ruože įsigalėjo „Hamas“, vykdo šios palestiniečių teritorijos blokadą. Nuo tada palestiniečių kovotojai ir Izraelis yra kariavę kelis pražūtingus karus.