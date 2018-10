Drebėjimo epicentras buvo apie 19 km į šiaurės vakarus nuo Por de Pė miesto, informavo JAV Geologijos tarnyba (USGS). Vyriausybės atstovas Eddy Jacksonas Alexisas (Edis Džeksonas Aleksisas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad kol kas žinoma apie 11 stichijos aukų. Pasak jo, buvo sukurta reagavimo į nelaimes darbo grupė.

