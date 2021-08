Ši žinia buvo paskelbta vienos įtakingos nusikalstamos grupuotės lyderiui išvakarėse pareiškus, kad jo gaujos padės nukentėjusiesiems per stichinę nelaimę.

Dėl rajone veikiančių gaujų, galinčių užgrobti sunkvežimius, didžiąją dalį pirmosios pagalbos siuntos teko gabenti lėktuvais ir sraigtasparniais, todėl pristatymo procesas sulėtėjo.

Policijos atstovė Marie-Michelle Verrier pranešė, kad policijos viršininkas nusprendė „sustiprinti saugumą Didžiuosiuose Pietuose“, turėdama galvoje šio regiono neoficialų pavadinimą.

„Keliuose ir miestuose buvo dislokuoti keli pagalbiniai padaliniai, – sakė M.-M. Verrier. – Policijos mobilizacija padės ne tik siųsti pagalbos vilkstines, bet ir apsaugoti nukentėjusiuosius per nelaimę bei geriau paskirstyti valstybės institucijų ir tarptautinės bendruomenės atstovų pagalbos siuntinius.“

Sekmadienį gaujos lyderis Jimmy Cherizier, pravarde „Barbecue“, pasiūlė skelbti paliaubas ir pasižadėjo padėti pietvakarių Haičio bendruomenėms, nusiaubtoms rugpjūčio 14 dieną įvykusio 7,2 balo žemės drebėjimo.

Lieka neaišku, ar J. Cherizier pasiūlymas bus priimtas. Šis vadeiva nekontroliuoja visų rajone veikiančių gaujų.

Haičio civilinės saugos agentūros duomenimis, per drebėjimą žuvo mažiausiai 2 207 žmonės. Be to, buvo sužeisti 12 268 asmenys ir buvo sugriauta apie 53 tūkst. namų.

Per „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše J. Cherizier kreipėsi į labiausiai paveiktų Haičio pietvakarinio pusiasalio dalių bendruomenes: „Norime jiems pasakyti, kad G9 revoliucinės pajėgos ir jų sąjungininkai – visi už vieną ir vienas už visus – užjaučia jų skausmą ir sielvartą“.

„G9 revoliucinės pajėgos ir sąjungininkai... dalyvaus pasekmių likvidavimo procese ir teiks jiems pagalbą. Kviečiame visus tautiečius solidarizuotis su nukentėjusiaisiais ir pasistengti pasidalyti su jais tuo nedaugeliu, ką turime“, – sakė jis.

Tuo metu policijos atstovė pažymėjo, kad JAV ambasada padėjo iš oro įvertinti žalą kai kuriose labiausiai paveiktose atokiose vietovėse.

„Šios vietovės labai nukentėjo, bet dėl savo izoliacijos dar nesulaukė kompetentingų valdžios institucijų dėmesio, – sakė M.-M. Verrier. – Tokia padėtis susiklosčiusi Latiboljė, kur valstybė neveikia. Viskuo rūpinasi bažnyčia ir gyventojai. Tokiose vietovėse buvo sunaikintos mokyklos, parduotuvės, profesinės mokyklos, įskaitant mokyklą Koto. Viršininkas nori skirti joms pastovų dėmesį.“

Haityje tvyrant slogiai nuotaikai buvo paskelbta ir gera žinia: vienoje atokioje vietovėje tarnybos išgelbėjo 24 žemės ūkio darbuotojus, kurie buvo įstrigę kalno viršūnėje esančiame miške žemės drebėjimui sukėlus nuošliaužą, pirmadienį informavo Civilinės saugos agentūros pareigūnė Berla Severin.