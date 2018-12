Paliaubos, dėl kurių buvo sutarta per JT remiamas taikos derybas Švedijoje, įsigaliojo antradienio vidurnaktį, bet, kaip pranešė šaltiniai, įnirtingos kautynės tęsėsi ir po formalaus ugnies nutraukimo. „Nuo 3 val. Jemeno (2 val. Lietuvos) laiku Chudaidos mieste yra visiškai ramu“, – antradienį naujienų agentūrą AFP informavo vienas šaltinis provyriausybinėse pajėgose. Gyventojai patvirtino telefonu, kad Saudo Arabijos palaikomos vyriausybės pajėgos ir Irano remiami husių sukilėliai nebekovoja nuo 3 val. vietos laiku. Tačiau kol kas neįmanoma nustatyti, ar kariniai veiksmai nutrūko laikinai ar ilgesniam laikotarpiui, reaguojant į paliaubas. Anot gyventojų, kasdieniai susirėmimai paprastai intensyvėdavo vakare ir naktį, o auštant – sustodavo. Abi konflikto šalys pasveikino strategiškai svarbiame Raudonosios jūros uostamiestyje paskelbtas paliaubas ir pažadėjo jų laikytis. Jungtinės Tautos pirmadienį pranešė, kad ugnis bus nutraukta vidurnaktį, nors pagal praėjusią savaitę Švedijoje pasiektą susitarimą paliaubos Chudaidoje ir jos apylinkėse turėjo būti paskelbtos „nedelsiant“. Kaip AFP paaiškino vienas vardo nepanoręs viešintis JT pareigūnas, ugnis turėjo būti nutraukta vėliau dėl „darbinių priežasčių“.

