Pastarąjį kartą Rusijos gyventojų skaičiaus kritimas fiksuotas prieš dešimtmetį – 2008 metais. 2017-aisiais gyventojų Rusijoje padaugėjo 77,4 tūkst., 2016 metais – 259,7 tūkst., 2015-aisiais – 277,4 tūkstančio. „Rosstat“ duomenimis, miestų gyventojų pernai padaugėjo 124,4 tūkst. iki 109,451 mln., o kaimo vietovių gyventojų sumažėjo 211,1 tūkst. iki 37,342 milijono. Sostinėje Maskvoje nuolatinių gyventojų per praėjusius metus padaugėjo 123,8 tūkst. iki 12,630 mln. žmonių. Tikslesni ir išsamesni duomenys bus skelbiami vasario mėnesį.

