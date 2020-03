Gyventojai su virusu kovojantiems medikams dėkojo plojimais

Prancūzijoje įvestos griežtos karantino priemonės, dėl kurių milijonai gyventojų didžiąją dienos dalį turi likti savo namuose.

Palikti namus žmonėms leidžiama tik turint rimtą priežastį; tai galioja gausybei slaugytojų, gydytojų ir kitų medicinos specialistų, besirūpinančių tūkstančiais žmonių, užsikrėtusių koronavirusu.

Nuo Marselio iki Paryžiaus lygiai 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku žmonės išlindo pro savo namų langus ir išėjo į balkonus plojimais išreikšti solidarumą su medicinos įstaigų darbuotojais. Kai kurie gyventojai dėkojo medikams džiugiais šūksniais, švietė žibintuvėliais, o kiti leido muziką.

Just experienced my first 8p.m. balcony applause thanking healthcare, grocery store, transportation, and other workers. It led to a cross-balcony chat with my neighbor, an exchange of contact info, and hope that we can get through this together. #Confinementotal pic.twitter.com/8XslLljrlu