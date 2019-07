„Kai rengėmės pradėti plenarinį posėdį, didelė gyvatė... sutrikdė mūsų posėdį, turėjome skubiai palikti salę“, – sakė Ondo valstijos parlamento atstovas Olugbenga Omole.

Atrodo, kad gyvatė nukrito nuo stogo į plenarinių posėdžių salę. Ji niekam neįkirto, o parlamento darbuotojai ją sugavo ir užmušė, sakė O. Omole.

Pasak jo, incidento priežastis yra prasta pastato būklė – dėl lėšų trūkumo ir nepakankamos priežiūros.

„Ta salė jau nebesaugi įstatymų leidybai, ir dėl to nusprendėme neribotam laikui paskelbti pertrauką. Parlamentas skelbs neribotą pertrauką“, – sakė O. Omole.

Pasak jo, deputatai negrįš, kol nebus atliktas derama komplekso fumigacija.

Tai pirmas žinomas kartas, kai gyvatė pasirodė Ondo parlamento salėje, tačiau anksčiau būta skundų dėl graužikų ir roplių krūmuose aplink kompleksą.

O. Omole nesakė, kokia gyvatė ketvirtadienį sutrikdė parlamento darbą.

Nigerijoje gyvena daugelio rūšių gyvačių, įskaitant nuodingas spjaudančiąsias kobras ir šnypščiąsias Afrikos marges.

Kaip rodo 2001 metų tyrimas, kurio išvados buvo paskelbtos žurnale „African Journal of Medicine and Medical Sciences“, Nigerijoje per metus gyvatės įkerta beveik 500 žmonių iš 100 tūkstančių.

Vienas iš aštuonių miršta.

Daugumai žmonių gyvatės įkerta dirbant laukuose, ganant gyvulius ar vaikštant po krūmynus. Tik mažiau nei 10 proc. gyvačių įkąstų žmonių Nigerijoje yra pasiekiamas gydymas ligoninėje.