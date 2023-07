Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad Juodosios jūros laivynas „iššovė priešlaivines sparnuotąsias raketas į nusitaikytą laivą kovinio parengimo poligone Juodosios jūros šiaurės vakarinėje dalyje (...) ir taip pat ėmėsi priemonių sulaikyti laivą pažeidėją“.

„TPer bendras pratybas laivai ir laivyno aviacija parengė veiksmus, skirtus laikinai laivybai uždarytai teritorijai izoliuoti“, - priduriama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Trečiadienį, po kelių dienų, kai Rusija atsisakė pratęsti Ukrainos grūdų eksporto sutartį, Maskva perspėjo, kad laikys į Ukrainą plaukiančius krovininius laivus kariniais taikiniais. Kremlius taip pat paskelbė, kad teritorijos „tarptautinių Juodosios jūros vandenų šiaurės vakarinėse ir pietrytinėse dalyse“ yra „laikinai pavojingos plaukti“, nors tiksliau šių teritorijų neapibrėžė. Be to, Maskva perspėjo apie „riziką“, jei bus sukurtas siuntų maršrutas per Juodąją jūrą be Rusijos sutikimo.

Savo ruožtu Kyjivas pareiškė, kad yra pasirengęs tęsti grūdų eksportą iš savo pietinių uostų ir be Rusija dalyvavimo.